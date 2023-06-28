10 เทคนิคและเครื่องมือในการท่องจำเพื่อพัฒนาความจำของคุณ

วันหนึ่งคุณจะสามารถปรับปรุงความจำของคุณได้ทันทีด้วยปัญญาประดิษฐ์—เอาล่ะ, อาจจะนะ 🤖
ในระหว่างนี้ มีเทคนิคและเครื่องมือมากมายสำหรับการจดจำที่ไม่เพียงแต่เก็บรักษาข้อมูลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถเรียกคืนและจดจำชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นได้ดีขึ้นอีกด้วย
แทบทุกคนสามารถพัฒนาความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ ได้ ในความเป็นจริงงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ คนทั่วไปสามารถเพิ่มความจุความจำในการทำงานให้สูงขึ้นจากการจดจำได้หนึ่งรายการเป็นมากถึงสี่รายการ
จิตใจเป็นสถานที่ที่น่าทึ่ง แต่ไม่ต้องเชื่อเราเพียงคำพูด
อ่านบล็อกโพสต์นี้เพื่อค้นหาว่าเทคนิคการจำที่ดีที่สุด 10 วิธีนี้สามารถทำงานให้คุณได้อย่างไร และเครื่องมือเฉพาะใดที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงความจำของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ต้องการจำได้เร็วขึ้นหรือไม่? ให้ความสนใจ, บันทึก, เก็บ, และดึงข้อมูลกลับมาโดยใช้เทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อการจดจำที่ดีขึ้น
- เทคนิคการท่องจำที่ดีที่สุด การทบทวนแบบเว้นระยะ – ทบทวนข้อมูลเป็นช่วงๆ เพื่อเสริมสร้างความจำให้แข็งแกร่งขึ้น การแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม – แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนเล็กๆ ที่มีความหมาย คำช่วยจำและตัวย่อ – ใช้คำย่อหรือคำคล้องจองเพื่อช่วยจำ การสร้างภาพและการเชื่อมโยง – เชื่อมโยงแนวคิดกับภาพหรือวัตถุในชีวิตจริง การระลึกอย่างกระตือรือร้นและการท่องจำ – ทดสอบตัวเองและพูดออกมาดังๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
- การทบทวนแบบเว้นระยะ – ทบทวนข้อมูลเป็นช่วงๆ เพื่อเสริมสร้างความจำให้แข็งแกร่งขึ้น
- การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น – แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยที่มีความหมาย
- คำช่วยจำและตัวย่อ – ใช้ทางลัดเช่นคำคล้องจองและตัวย่อ
- การมองเห็นและการเชื่อมโยง – เชื่อมโยงแนวคิดกับภาพหรือวัตถุในชีวิตจริง
- การระลึกถึงอย่างกระตือรือร้นและการท่องจำ – ทดสอบตัวเองและพูดออกมาดัง ๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
- เครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาความจำ ซอฟต์แวร์จดบันทึก – จัดระเบียบและโครงสร้างข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แฟลชการ์ด & Quizlet – ทดสอบตัวเองอย่างรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์ แอปและเกมสำหรับความจำ – ฝึกสมองด้วยแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน การเขียนบันทึกและการเรียนรู้จากเพื่อน – เสริมสร้างความจำด้วยการเขียนและอภิปราย
- ซอฟต์แวร์จดบันทึก – จัดระเบียบและโครงสร้างข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- แฟลชการ์ด & Quizlet – ทดสอบตนเองอย่างรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์
- แอปและเกมเพื่อความจำ – ฝึกสมองของคุณด้วยแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน
- การเขียนบันทึกและการเรียนรู้จากเพื่อน – เสริมสร้างความจำด้วยการเขียนและอภิปราย
- ทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น—ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบ จดจำ และเรียกคืนข้อมูลได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน! ClickUp ยกระดับการเรียนรู้ของคุณไปอีกขั้นด้วย: เอกสาร & กระดานไวท์บอร์ด – สร้างคู่มือการเรียนที่มีโครงสร้างและแผนผังความคิด การแจ้งเตือนงาน & การทบทวนซ้ำ – อัตโนมัติการทบทวนแบบเว้นระยะ กลุ่มความร่วมมือและการศึกษา – แบ่งปันบันทึก ถามตอบกัน และระดมความคิด แม่แบบที่กำหนดเอง – ประหยัดเวลาด้วยแม่แบบสำหรับการศึกษาและการติดตามความจำที่พร้อมใช้งาน
- เอกสารและไวท์บอร์ด – สร้างคู่มือการศึกษาที่มีโครงสร้างและแผนผังความคิด
- การแจ้งเตือนงานและการทบทวนประจำ – อัตโนมัติการทบทวนแบบเว้นระยะ
- กลุ่มความร่วมมือและการศึกษา – แบ่งปันบันทึก ถามตอบกัน และระดมความคิด
- เทมเพลตที่กำหนดเอง – ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตสำหรับการศึกษาและการติดตามความจำที่พร้อมใช้งาน
- การทบทวนแบบเว้นระยะ – ทบทวนข้อมูลเป็นช่วงๆ เพื่อเสริมสร้างความจำให้แข็งแกร่งขึ้น
- การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น – แบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยที่มีความหมาย
- คำช่วยจำและตัวย่อ – ใช้ทางลัดเช่นคำคล้องจองและตัวย่อ
- การมองเห็นและการเชื่อมโยง – เชื่อมโยงแนวคิดกับภาพหรือวัตถุในชีวิตจริง
- การระลึกถึงอย่างกระตือรือร้นและการท่องจำ – ทดสอบตัวเองและพูดออกมาดังๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
- ซอฟต์แวร์จดบันทึก – จัดระเบียบและโครงสร้างข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- แฟลชการ์ด & Quizlet – ทดสอบตัวเองอย่างรวดเร็วและมีปฏิสัมพันธ์
- แอปและเกมเพื่อความจำ – ฝึกสมองของคุณด้วยแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน
- การเขียนบันทึกและการเรียนรู้จากเพื่อน – เสริมสร้างความจำด้วยการเขียนและการอภิปราย
- เอกสารและไวท์บอร์ด – สร้างคู่มือการศึกษาที่มีโครงสร้างและแผนผังความคิด
- การแจ้งเตือนงานและการทบทวนซ้ำ – อัตโนมัติการทบทวนซ้ำเป็นระยะ
- กลุ่มความร่วมมือและการศึกษา – แบ่งปันบันทึก ถามตอบแบบทดสอบ และระดมความคิด
- เทมเพลตที่กำหนดเอง – ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตสำหรับการศึกษาและการติดตามความจำที่พร้อมใช้งาน
การจดจำทำงานอย่างไร?
การจดจำทำงานเป็นกระบวนการสองขั้นตอน: การเข้ารหัสและการเรียกคืนข้อมูล ในขั้นตอนของการเข้ารหัส ข้อมูลใหม่จะถูกเก็บไว้ในรูปของความทรงจำโดยใช้กระบวนการทางความคิดที่แตกต่างกัน เช่น การขยายความ การเชื่อมโยง และการสร้างภาพในจินตนาการ ความทรงจำเหล่านี้จะถูกเรียกคืนในขั้นตอนของการเรียกคืนข้อมูลผ่านทางการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาท
งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเทคนิคการจดจำบางอย่างได้ผลดีกว่าเทคนิคอื่น ๆ ในการสร้างความจำระยะยาวของข้อมูล เทคนิคการจดจำบางอย่าง เช่น การทบทวนแบบเว้นระยะ และการเข้ารหัสเชิงขยาย ได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าในการเก็บรักษาความจำระยะยาว
วิธีอื่น ๆ เช่น การแบ่งเนื้อหาเป็นชิ้นเล็ก ๆ และการใช้เทคนิคช่วยจำ มักช่วยให้จดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในระยะสั้น
วิธีท่องจำทุกสิ่งด้วย 4 ขั้นตอน
การท่องจำ ไม่ว่าจะเป็นการท่องจำอะไรก็ตาม สามารถแบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอนทั่วไปได้ ลองนึกถึงมันเหมือนกับการฝึกซ้ำสำหรับสมองของคุณ มันเป็นกล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งจะเติบโตมากขึ้นเมื่อคุณใช้มันบ่อยขึ้น
ทำตามขั้นตอนสี่ขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มจำได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 1: ความสนใจ
สิ่งแรกที่ต้องทำคือ—มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาที่คุณพยายามจะจำและรับรู้มันในเวลาจริง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อย่าฟัง อ่าน หรือดูอย่างเฉื่อยชาเมื่อพยายามจะจำสิ่งต่างๆ พยายามใช้เวลาและใส่ใจกับรายละเอียดแต่ละอย่าง ปล่อยให้เนื้อหาซึมซับเข้าไป
การทำเช่นนี้ซ้ำๆ จะช่วยฝึกสมองของคุณให้ปล่อยให้ข้อมูลหลุดรอดไปน้อยลง ♻️
ขั้นตอนที่ 2: การเข้ารหัส
การเข้ารหัสสามารถทำงานได้ทั้งกับหน่วยความจำระยะยาวหรือระยะสั้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณกำลังรับรู้จะคงอยู่เป็นเวลานาน มักจะช่วยได้หากเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับแนวคิด ความคิด หรือประสบการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน
สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความจำของคุณและทำให้สามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: การจัดเก็บ
เมื่อคุณได้เข้ารหัสข้อมูลและเชื่อมโยงกับแนวคิดอื่น ๆ ที่รู้จักแล้ว คุณควรจัดเก็บวัสดุในรูปแบบที่ซ้ำ ๆ กันและง่ายต่อการจดจำ เช่น การใช้เทคนิคเมมโมรี่พาเลซหรือแฟลชการ์ด (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคเหล่านี้ด้านล่าง)
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระลึกถึงเนื้อหาได้ทันที ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อดีที่ดีที่สุดของการพัฒนาความจำของคุณ! 💪
ขั้นตอนที่ 4: การดึงข้อมูล
สุดท้ายนี้ ให้ใช้การฝึกฝนด้วยการระลึกถึงอย่างกระตือรือร้น เช่น การทดสอบตัวเอง การเรียนในกลุ่ม หรือการใช้เกมฝึกความจำ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกจดจำอย่างถูกต้อง อย่าลืมฝึกฝนเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
คุณสามารถฝึกฝนแบบฝึกหัดเหล่านี้ได้ทั้งการท่องจำหรือการระลึกถึงอย่างกระตือรือร้น วิธีการระลึกถึงนี้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าความจำจะอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไป
เทคนิคการจดจำแบบใช้คำพูด เทียบกับการจดจำแบบภาพ
เมื่อพูดถึงเทคนิคการจดจำ สองวิธีที่พบได้บ่อยคือ การมองเห็น และการพูด
เทคนิคการมองเห็นเกี่ยวข้องกับการใช้ภาพ, แผนที่, และแผนผังเพื่อช่วยในการระลึกความจำ. วิธีการนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพในใจหรือการแทนภาพของข้อมูลที่กำลังเรียนรู้. ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจำรายการสิ่งของ, คุณสามารถสร้างภาพในใจของสิ่งของเหล่านั้นที่จัดเรียงไว้ในลักษณะเฉพาะได้. ตัวอย่างของเทคนิคการจำภาพได้ทางสายตา ได้แก่:
- แผนผังความคิด
- บัตรคำ
- การกำหนดรหัสสี
- อินโฟกราฟิก
- แผนภาพ
- มเนมิก
ในทางกลับกัน เทคนิคทางวาจาเกี่ยวข้องกับการใช้คำและภาษาเพื่อช่วยในการเรียกความจำ วิธีนี้รวมถึงการซ้ำ การใช้เทคนิคช่วยจำ และการใช้คำย่อเพื่อช่วยในการจดจำข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากคุณพยายามจำหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถพูดหมายเลขเหล่านั้นออกมาดังๆ หรือใช้เทคนิคช่วยจำ เช่น การเชื่อมโยงแต่ละหมายเลขกับคำที่คล้องจองกับมัน ตัวอย่างของเทคนิคการจดจำทางวาจา ได้แก่:
- การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น
- คำย่อที่อ่านเป็นคำ
- สมาคม
- บันทึก
- การซ้ำ
- อักษรซ้ำ
มาเจาะลึกเทคนิคเหล่านี้กันเถอะ!
10 เทคนิคการท่องจำที่คุณสามารถใช้ได้
ไม่ใช่ทุกเทคนิคการจำจะเหมาะกับทุกคน แต่มีวิธีการมากมายที่คุณสามารถลองได้! ตรวจสอบรายการของเราเกี่ยวกับเทคนิคการจำที่ดีที่สุด 10 วิธีเพื่อช่วยให้คุณเก่งขึ้นในการจดจำข้อมูล
1. การทบทวนแบบเว้นระยะ
ทำซ้ำเนื้อหาในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วิธีการนี้อิงจากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาของการเสื่อมของความจำ ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งความจำและการสูญเสียความจำ(หรือการเสื่อมของความจำ) เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
วิธีแก้พิษของความจำเสื่อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคือการฝึกฝนการระลึกหรือ "การทบทวน" สิ่งที่คุณได้จดจำไว้เป็นระยะ ๆ
2. การเข้ารหัสเชิงขยาย
เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับแนวคิดอื่น ๆ ที่คุณรู้จักแล้ว การเชื่อมโยงสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้เข้ากับความรู้เดิมของคุณในลักษณะที่มีความหมาย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูล
การเข้ารหัสเชิงขยายเป็นเทคนิคการจดจำประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายถึงเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยในการจดจำ วิธีหนึ่งที่จะทำให้การเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่กับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องง่ายคือการสร้างกระดานไวท์บอร์ดแบบภาพ
เครื่องมืออย่างClickUp Whiteboardsช่วยให้การเชื่อมโยงงานและใช้เทคนิคการระดมความคิดของคุณเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย วาดแผนผังการทำงานได้ไม่จำกัด บันทึกไว้ และอ้างอิงเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทบทวน
ต้องการเริ่มต้นด้วยไวท์บอร์ดง่ายๆ เพื่อเริ่มบันทึกไอเดียและขั้นตอนการทำงานของคุณหรือไม่? ลองใช้เทมเพลตแนะนำไวท์บอร์ดของ ClickUp!
3. การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น
แยกข้อมูลที่ยาวเป็นชิ้น ๆ ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้. นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ที่จะจำข้อมูลได้ เพราะมันไม่ทำให้รู้สึกหนักใจ และคุณสามารถจำข้อมูลชิ้นเล็ก ๆ ได้เร็วขึ้นมาก.
งานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยช่วยลดภาระที่เกิดจากการต้องจดจำข้อมูลจำนวนมากในคราวเดียวต่อความจำทำงาน เมื่อคุณจดจำข้อมูลทีละส่วนอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านั้นจะค่อย ๆ รวมกันเป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งง่ายต่อการเรียกคืนและช่วยให้ความทรงจำมีความเชื่อมโยงและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
4. นีมอนิกส์
การใช้เทคนิคเช่นคำคล้องจอง, คำย่อ, หรือภาพจำเพื่อจดจำข้อมูลในลักษณะที่น่าจดจำนั้นเรียกว่าเทคนิคการจำแบบมีมเนมิก (mnemonics) นี่คือวิธีที่ทำให้การจดจำกลายเป็นเรื่องสนุก ที่จริงแล้วการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการฝึกฝนการใช้เทคนิคการจำแบบมีมเนมิกสำหรับการสะกดคำสามารถปรับเปลี่ยนเครือข่ายสมองของคุณได้ ซึ่งช่วยให้การจดจำและการท่องจำข้อมูลดีขึ้น
ตัวอย่างง่าย ๆ ของเทคนิคนี้คือการท่องตัวอักษร ABC ไปกับเพลงเพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น อาจเป็นครูศิลปะของคุณที่สอนให้คุณใช้คำว่า "Roy G Biv" เป็นวิธีช่วยจำสีของรุ้งในลำดับที่ถูกต้อง—แดง, ส้ม, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, คราม, ม่วง
คุณเข้าใจแล้ว 🌈
5. การระลึกถึงอย่างกระตือรือร้น
ทดสอบตัวเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณได้เรียนรู้เป็นประจำเพื่อทดสอบความจำของคุณ ยิ่งคุณทำเช่นนี้บ่อยเท่าใด การจดจำสิ่งใหม่และสิ่งเก่าก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักเรียน การระลึกอย่างกระตือรือร้นเป็นเทคนิคการเรียนที่มีประโยชน์
เมื่อคุณฝึกการระลึกอย่างตั้งใจ คุณกำลังบังคับให้สมองของคุณระลึกถึงข้อมูลที่คุณต้องการจำโดยไม่มีการช่วยเหลือใด ๆ วิธีนี้เหมาะสำหรับการเก็บรักษาความจำ
6. การมองเห็นภาพ
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การใช้ภาพเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจดจำเนื้อหา เมื่อคุณสร้างภาพในจินตนาการของเนื้อหาและเชื่อมโยงกับตัวแทนภาพ วิธีนี้จะช่วยอย่างมากในการจดจำข้อมูล
การใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างแผนผังความคิด (Mind Maps)ช่วยในส่วนที่เป็นภาพของกระบวนการ ด้วยClickUp Mind Mapsคุณสามารถวางแผน แสดงความคิด และกระบวนการต่าง ๆ ของคุณได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบภาพที่ดึงดูดสายตา เชื่อมโยงข้อมูลจากการมองเห็นและเพิ่มบริบทให้กับกระบวนการจดจำของคุณ เพื่อให้คุณสร้างภาพในหัวเกี่ยวกับแนวคิดที่ต้องการจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงข้อมูลที่คล้ายกันกับข้อมูลที่คล้ายกันอื่น ๆ การจัดกลุ่มข้อมูลที่คล้ายกันเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่จำเป็นต้องจำตามลำดับ จะช่วยให้จดจำได้ง่ายขึ้น
เทคนิคนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทำงานกับตัวเลขหรือคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวแรกเดียวกัน สมองของเราจะประมวลผลตัวอักษรตัวแรกและช่วยให้เราเชื่อมโยงข้อมูลที่เราต้องการ
8. การท่องจำ
ทบทวนเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนรู้ออกเสียงดัง ๆ ใช่แล้ว แม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวก็ตาม สมองมนุษย์ชอบสิ่งนี้มาก!
อย่างไรก็ตาม การทำเทคนิคนี้ร่วมกับเพื่อนจะเป็นประโยชน์มาก เช่นเดียวกับการที่คุณเรียนรู้เนื้อเพลงใหม่โดยการฟังและร้องตาม การท่องจำช่วยให้คุณจดจำข้อมูลในลำดับที่ถูกต้อง เรารู้ว่าคุณกำลังจำเพลงโฆษณาที่ติดหูนั้นอยู่ตอนนี้แน่นอน 🎵
9. การจัดระเบียบ
การจัดระเบียบสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกันในโครงสร้างที่ง่ายต่อการติดตามและจดจำ. สิ่งนี้ช่วยให้การเรียกคืนข้อมูลที่ซับซ้อนตามลำดับเวลาได้ง่ายขึ้น. นี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการจดจำข้อมูลในลำดับที่เฉพาะเจาะจง.
ในความเป็นจริง บางคนชอบใช้เทคนิคนี้ในการสร้างรายการซื้อของ เพราะช่วยให้พวกเขาจัดระเบียบรายการต่างๆ ในที่หรือรูปแบบที่คุ้นเคยได้
10. พระราชวังแห่งความทรงจำ
การสร้างปราสาทแห่งความทรงจำหมายถึงการใช้จินตนาการของคุณเพื่อสร้างแผนที่ทางจิตใจของเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงมันกับสถานที่ที่คุณรู้จักดี เมื่อคุณจินตนาการถึงพื้นที่ที่คุ้นเคยและเชื่อมโยงมันกับข้อมูลแต่ละชิ้น สมองของคุณจะสามารถเรียกคืนข้อมูลใหม่ได้อย่างง่ายดายเมื่อมันเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่คุ้นเคย
เพื่อให้เทคนิคการจดจำนี้ได้ผลสำหรับคุณ ก่อนอื่น ให้ใช้เวลาในการระบุสถานที่แห่งความทรงจำของคุณให้ชัดเจน จะเป็นบ้านในวัยเด็กของคุณหรือไม่? สวนสาธารณะที่คุณคุ้นเคย? โรงเรียนเก่าของคุณ?
จากนั้น ให้ชี้ให้เห็นคุณสมบัติที่โดดเด่นในพื้นที่นั้นในใจของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณชี้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามลำดับ เทคนิควังแห่งความทรงจำนี้ทำงานบนภาพในใจ
หากคุณจินตนาการว่ากำลังเดินผ่านบ้านหลังหนึ่ง คุณอาจพบกับประตูหน้าบ้านที่มีสีสันสดใสเป็นอันดับแรก เมื่อเข้าไปข้างใน คุณจะเห็นบันได จากนั้นก็จะมีสุนัขตัวหนึ่ง และถ้าคุณเดินต่อไป คุณจะเดินตรงเข้าสู่ห้องครัวทันที
ตอนนี้ให้เชื่อมโยงลักษณะเด่นแต่ละอย่างที่คุณนึกภาพได้ในวังความทรงจำของคุณ—เช่นที่เราเพิ่งระบุไว้—กับข้อมูลสำคัญหนึ่งอย่าง จนกระทั่งแต่ละจุดเชื่อมโยงกับพื้นที่หนึ่งในเทคนิคการเล่าเรื่องนี้
สุดท้ายนี้ เพื่อเรียกคืนข้อมูล ให้จินตนาการถึงการเดินทางของคุณผ่านเทคนิคการจดจำความทรงจำนี้อีกครั้ง และพยายามนึกถึงข้อมูลแต่ละชิ้นที่เกี่ยวข้องกับแต่ละพื้นที่หรือสิ่งที่น่าสนใจ ทำเช่นนี้ให้เพียงพอ และคุณจะพบว่า การจดจำข้อมูลใหม่และเนื้อหาการเรียนรู้อื่น ๆ กลายเป็นเรื่องง่าย!
เครื่องมือการจดจำที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงความคิดของคุณ
คุณรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจำแล้ว แต่คุณยังต้องการเครื่องมือด้วย นี่คือเครื่องมือการจำที่ดีที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถเริ่มใช้เพื่อปรับปรุงความพยายามในการจำของคุณ
ซอฟต์แวร์จดบันทึก
ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เมื่อสมองของคุณถึงขีดจำกัดในการพยายามจดจำงาน รายการ และตัวเตือน ด้วยเครื่องมือแผนผังความคิด กระดานไวท์บอร์ด และแม้แต่ส่วนขยาย Notepad สำหรับ Chrome ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
บัตรคำ
เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดจำข้อเท็จจริง คำนิยาม และข้อมูลทั่วไป คือการใช้แฟลชการ์ดอย่างง่าย ๆ แฟลชการ์ดเคยช่วยคุณตอนที่คุณกำลังเตรียมตัวสอบใหญ่ในโรงเรียนประถม แล้วทำไมไม่ใช้พวกมันเพื่อช่วยคุณในการจดจำมากขึ้นล่ะ?
การบันทึกเสียงและวิดีโอ
สำหรับผู้ที่ชอบเทคนิคการจดจำด้วยวาจา การเรียนรู้ทางเสียงอาจเป็นวิธีที่ดีในการใช้การบันทึกเสียงของคุณเองเพื่อดึงข้อมูลออกมา การบันทึกเสียงเป็นเทคนิคการจดจำด้วยวาจาที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยคุณในการจดจำระยะยาว
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำเช่นนี้คือการบันทึกวิดีโอของคุณเอง เทคนิคการจดจำด้วยภาพได้ผลสำหรับบางคนเมื่อบันทึกวิดีโอของตัวเองกำลังทำบางสิ่งให้เสร็จ นี่เป็นความคิดที่ดีสำหรับผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยภาพซึ่งต้องการระลึกถึงวิธีที่พวกเขาทำบางสิ่งเมื่อนานมาแล้ว
หากคุณกำลังพยายามจำกระบวนการทำงานการใช้ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอเพื่อบันทึกการกระทำของคุณอาจช่วยได้เครื่องมือเช่นClip ใน ClickUpทำให้ง่ายต่อการเล่นบันทึกของคุณและเห็นจริงๆ ว่าคุณทำสิ่งนั้นอย่างไร
Quizlet
Quizlet เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ได้รับความนิยมซึ่งนำเสนอเทคนิคและเครื่องมือช่วยจำหลากหลายรูปแบบ เช่น การ์ดคำศัพท์ แบบทดสอบ และเกม แหล่งข้อมูลนี้ทำงานคล้ายกับเทคนิคการเสริมสร้าง เพื่อช่วยพัฒนาความจำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
การเรียนรู้จากเพื่อน
การเรียนรู้กับเพื่อนหรือในกลุ่มศึกษาช่วยกระตุ้นการระลึกถึงเนื้อหาอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น และในที่สุดก็ช่วยในการจดจำข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอย่างลึกซึ้งสำหรับบทเรียนประวัติศาสตร์ การเรียนรู้ภาษาใหม่ หรือโดยทั่วไปแล้วต้องการจดจำข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันสั้น—เรากำลังมองคุณอยู่ นักศึกษาแพทย์—การเรียนรู้จากเพื่อนเป็นหนึ่งในเทคนิคการจดจำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด
แอปสำหรับความจำ
มีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถช่วยคุณค้นหาเทคนิคการจดจำที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณได้ หลายแอปมีเกมในตัวที่ช่วยให้คุณฝึกฝนกล้ามเนื้อทางจิตใจของคุณ
การบันทึกประจำวัน
การใช้แอปพลิเคชันบนมือถือหรือเดสก์ท็อปสำหรับการจดบันทึกหรือเขียนสรุปเนื้อหาของคุณนั้นมีประโยชน์สำหรับการอ้างอิงภายหลัง นอกจากนี้ยังเป็นวิธีหนึ่งในการใช้การซ้ำเพื่อจดจำข้อมูลเมื่อคุณเขียนซ้ำๆ
เกม
เกมการศึกษาหรือปริศนาเป็นวิธีที่ดึงดูดใจและสนุกสนานในการเสริมสร้างความจำ
นี่คือสิ่งที่ควรจำ—ทำมากขึ้นด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะใช้กระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิดเพื่อสร้างภาพและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจดจำ หรือคุณตัดสินใจสร้างบัตรคำ ข้อมูลการจดจำนั้นง่ายกว่าที่คุณคิด
อย่างไรก็ตาม มันเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์, เครื่องมือและเทคนิคในการจดจำบางอย่าง, และความเต็มใจที่จะเรียนรู้วิธีการเริ่มต้นด้วยบัญชี ClickUp ฟรีและดูว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะใช้เครื่องมือภาพสำหรับการจดจำ