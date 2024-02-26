อะไรในโลกคือ การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ด?

เช้าวันจันทร์ คุณกำลังอยู่ในระหว่างการประชุมเพื่อคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่ตามหลอกหลอนโปรเจ็กต์ของคุณมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แล้วทันใดนั้น คุณก็มีไอเดียขึ้นมา 💡🙌🏼
ในความร้อนแรงของสถานการณ์ คุณปลดการปิดเสียงไมโครโฟนและเริ่มอธิบายวิธีแก้ปัญหา—พร้อมกับท่าทางมือมากมาย—จนกระทั่งหัวหน้าทีมของคุณพูดว่า "เอ่อ นั่นเป็นความคิดนะ" 💀
แทนที่จะปล่อยให้สมองของคุณเต็มไปด้วยความคิดจนควบคุมไม่ได้ ลองคิดดูว่าถ้าคุณสามารถวาดภาพแนวคิดของคุณได้อย่างรวดเร็วจะเป็นอย่างไร
ยิ่งไปกว่านั้น จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถนำเสนอและทำงานร่วมกับทีมบนแบบจำลองของคุณได้โดยไม่สะดุด? นี่คือความเป็นจริงของการนำซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารโครงการของคุณ 🏆
ในความเป็นจริง เมื่อผู้คนได้ยินคำว่า "การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ด" พวกเขามักจะนึกถึงสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกับนี้อย่างแน่นอน และถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง (และพบเห็นได้ทั่วไปมาก) แต่ตัวอย่างนี้ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของประโยชน์มากมายที่วิธีการนี้มีให้!
ไม่ใช่ความลับที่การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดเป็นสิ่งที่กำลังมาแรงและไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลงในเร็วๆ นี้
แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเข้าใจวิธีการดำเนินโครงการนี้แล้ว เพราะคุณ ในที่สุด ก็แขวนกระดานไวท์บอร์ดขนาดเล็กไว้ในครัว—คิดใหม่อีกครั้งนะเพื่อน
ให้เราพาคุณไปรู้จักทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ด รวมถึงความหมายของมัน วิธีที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ และเทมเพลตที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน
การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดคืออะไร?
กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลรองรับวิธีการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการที่คุณอาจพลาดไป! นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดการโครงการเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล พวกมันมีความหลากหลายถึงขนาดนั้นเลย!
การนำเสนอและ จัดการโครงการเกือบทุกประเภทในรูปแบบภาพเป็นหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของการจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ด เพราะมันช่วยให้คุณค้นพบความเชื่อมโยงที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน นอกจากนี้ยังดึงดูดความสนใจและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่มีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
ลักษณะการทำงานร่วมกันของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดยังเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agileซึ่งทำงานส่วนใหญ่แบบไม่พร้อมกัน เนื่องจากซอฟต์แวร์จะอัปเดตข้อมูลล่าสุดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ คุณสามารถคิดถึงไวท์บอร์ดของคุณเสมือนเป็นเอกสารที่มีชีวิตของคุณเอง!
ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานในรูปแบบสปรินท์หรือกำลังเตรียมวางแผนการประชุมบริษัทครั้งต่อไป การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดก็พร้อมสนับสนุนคุณเสมอ ก่อนเริ่มโครงการครั้งถัดไป อย่าลืมเตรียมไวท์บอร์ดให้พร้อมเมื่อคุณ:
- การสร้างแผนแม่บทสำหรับโครงการของคุณ
- การระบุและจัดสรรทรัพยากรโครงการของคุณ
- การติดต่อกับทีมของคุณและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้
- ดูการอัปเดตล่าสุดพร้อมเข้าถึงขั้นตอนการทำงานของคุณ
- การอยู่ในเส้นทางและอยู่ในงบประมาณ
- การนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภารกิจสำคัญไปจนถึงเป้าหมายหลัก และแม้แต่แผนงานของคุณเอง ทุกสิ่งสามารถอยู่บนไวท์บอร์ดของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ทำให้รู้สึกไร้ขีดจำกัดอย่างแท้จริง! เราจะแสดงให้คุณเห็น 🤗
วางแผนและจัดการโครงการของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล
กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงมอบพลังให้ทีมสร้างสรรค์กระบวนการทำงานในแต่ละวันได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าคุณจะบริหารโครงการในด้านการก่อสร้าง เทคโนโลยี อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม วงจรชีวิตของโครงการโดยทั่วไปจะประกอบด้วย5 ขั้นตอนหลักดังนี้
- การระดมความคิดและกลยุทธ์
- การกำหนดขอบเขตและการวางแผน
- การเริ่มต้นโครงการ (การดำเนินการ)
- การติดตามผลลัพธ์
- การทบทวนโครงการ
กระดานของคุณจะคงอยู่ในวงจรชีวิตของโครงการของคุณอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลงทุนเวลาในเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งสำคัญ โน้ตติด, ข้อความ, ตัวเชื่อมต่อ, และความสามารถในการฝังมากมายล้วนเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้แต่ละขั้นตอนของกระบวนการโครงการเสร็จสมบูรณ์ แต่การเข้าถึงแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณจะเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้กระดานไวท์บอร์ดของคุณอย่างแท้จริง
เทมเพลตไวท์บอร์ดคือเคล็ดลับในการประหยัดเวลาในทุก ขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการดำเนินการตามขั้นตอนถัดไป เทมเพลตเหล่านี้ใช้แผนผังที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า โครงสร้างที่เป็นระเบียบ และแผนภูมิต่าง ๆ วางลงบนกระดานของคุณโดยตรง ถือเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในช่วงเริ่มต้นของโครงการ
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้จัดการโครงการและสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรมคลังเทมเพลตอันกว้างขวางของ ClickUp มีเทมเพลตมากมายสำหรับการสร้างแผนผัง การทำแผนที่ การระดมความคิด การประชุมแบบสแตนด์อัพ และการวางแผน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเร่งเวลาการดำเนินงานด้วยไวท์บอร์ด
ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสมในมือ คุณสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปของโครงการใน ClickUp ได้โดยไม่ต้องคลิกออกไปหรือออกจากไวท์บอร์ดที่คุณสร้างขึ้นเลย
แต่เรามาดูกันว่ามัน จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร
ระยะที่ 1: จัดการกลยุทธ์ของคุณด้วยไวท์บอร์ดการจัดการโครงการ
ก่อนที่โครงการจะมีอยู่ มีปัญหาที่ต้องแก้ไข และกลุ่มคนที่สามารถได้รับประโยชน์จากมัน (กลุ่มเป้าหมายของคุณ) 💜
ในระยะการคิดค้นไอเดียกระดานไวท์บอร์ดการจัดการโครงการของคุณคือบอร์ดวิสัยทัศน์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น บรรจุไว้ด้วยข้อมูลการวิจัยที่สำคัญ ข้อเสนอคุณค่าของคุณวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คาดหวัง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยพื้นฐานแล้ว ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างกลยุทธ์โครงการ!
แม้ว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นด้วยกระดานเปล่าและค่อยๆ เพิ่มงานของคุณเข้าไปทีละขั้นตอนได้เสมอ แต่คุณอาจพลาดคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ทำให้ไวท์บอร์ดโดดเด่นจริงๆ นอกจากนี้ การจ้องมองหน้าจอว่างเปล่ายังเป็นจุดเริ่มต้นที่น่ากลัวอีกด้วย ดังนั้น เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ (หรือสองเทมเพลต!) เพื่อเริ่มกระบวนการระดมความคิดของคุณให้ก้าวหน้าไปอีกหลายขั้นตอน
เทมเพลตสำเร็จรูปอย่างเช่นClickUp's Mood Board Whiteboard Templateทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ รูปทรงที่มีรหัสสีและลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกระตุ้นให้ทีมเริ่มคิดเกี่ยวกับรายการงานสำคัญ เช่น:
- วิธีที่ลูกค้าจะเชื่อมต่อกับแบรนด์ของคุณ
- คุณจะติดตามความคืบหน้าของโครงการในอนาคตอย่างไร
- การเลือกแบรนด์ สไตล์ และรายละเอียดที่สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
- เป้าหมายระยะยาวของโครงการของคุณ—หรือที่เรียกว่า วิธีที่คุณจะตัดสินว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่
แต่เทมเพลตนี้เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น! ยิ่งคุณเพิ่มบริบทให้กับไวท์บอร์ดของคุณในขั้นตอนนี้มากเท่าไร ไวท์บอร์ดของคุณก็จะยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น จากจุดนี้ คุณสามารถฝังสื่อ รูปภาพ และแม้แต่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามลงในไวท์บอร์ดของคุณเพื่อเริ่มต้นการประชุมคิดเชิงออกแบบของคุณได้
เมื่อแรงบันดาลใจมาเยือน กระดานไวท์บอร์ดของคุณจะพร้อมใช้งานทันทีด้วยเครื่องมือวาดรูปแบบลากและคลิก รูปทรงต่าง ๆ และโน้ตติดผนังสำหรับบันทึกแบบจำลอง ไวร์เฟรม และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เฟสที่สองของโปรเจกต์ คุณก็สามารถต่อยอดงานที่ทำไว้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อวางแผนขั้นตอนถัดไปได้อย่างเป็นรูปธรรม—จริง ๆ แล้วทุกขั้นตอน 🗺
ระยะที่ 2: วางแผนโครงการอย่างมืออาชีพ
ด้วยข้อมูลที่สะสมไว้ในบอร์ดของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะเริ่มลงลึกในขั้นตอนการวางแผนแล้ว 🤓
ขั้นตอนนี้ในกระบวนการของคุณมุ่งเน้นไปที่การบาลานซ์งบประมาณและเวลาของคุณในอนาคต และโดยพื้นฐานแล้วคือการสร้างแผนแม่บทสำหรับโครงการของคุณ ทุกสิ่งที่กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำ!
เมื่อดูจากไอเดียยอดนิยมที่ได้จากการระดมสมอง คุณสามารถลาก คัดลอก หรือวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างวัตถุต่างๆ บนกระดานของคุณเพื่อกำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริงสำหรับโครงการของคุณได้ นี่เป็นช่วงเวลาที่การพึ่งพาอาศัยกันของงานเบื้องต้นเริ่มปรากฏให้เห็นและสมาชิกทีมจากหลายฝ่ายเริ่มเข้าร่วมกระดานของคุณ แต่ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันมากมายของ Whiteboards การปรับทีมให้สอดคล้องกันไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน 😎
เคอร์เซอร์แบบสดช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครอยู่บนบอร์ดของคุณ กำลังทำอะไร และทำงานร่วมกับพวกเขาโดยไม่ทับซ้อนกัน—ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณต้องทำงานจากข้อเสนอแนะใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ระบุให้ผู้อื่นตรวจสอบ และสร้างโครงสร้างให้กับไอเดียที่ดีที่สุดของคุณ
นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถใช้บัตร Doc ได้เช่นกัน คุณสามารถฝังและโต้ตอบกับเอกสาร ClickUp ของคุณโดยตรงจาก Whiteboard ของคุณผ่านเมนูที่ติดไว้บนหน้าจอ หรือใช้คีย์ลัดที่สะดวกเพื่อเข้าถึงงานของคุณได้รวดเร็วขึ้น 🔥
เมื่อคุณเริ่มขยายจากบอร์ดอารมณ์ของคุณ คุณสามารถทำการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ จากบอร์ดเดิม ด้วยเทคนิคเช่นการทำแผนที่ความคิดเพื่อประเมินแผนการโจมตีคร่าวๆ สำหรับเราการนำเทมเพลตการทำแผนที่เรื่องราวผู้ใช้โดย ClickUpมาใช้เป็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นธรรมชาติ
ขั้นตอนการวางแผนเป็นขั้นตอนที่หนักหน่วง และเทมเพลตนี้เข้าใจถึงจุดนั้นเป็นอย่างดี เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้สามารถแยกเส้นทางของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่เข้าใจง่ายได้ด้วยตัวเอง ชิ้นส่วนเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแผนงานของคุณได้ง่ายขึ้น และช่วยให้กระบวนการกำหนดข้อกำหนด ขอบเขต และลำดับงานของโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
การมีเทมเพลตไวท์บอร์ดที่พร้อมสำหรับการนำเสนอพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย การฝังงานวิจัยและเอกสาร รวมถึงตัวเชื่อมต่อที่ชัดเจน ถือเป็นปัจจัยพลิกเกมในการวางแผนโครงการ คุณสมบัติเหล่านี้คือความแตกต่างระหว่างการมีแผนงานที่พร้อมสำหรับการอนุมัติทันทีจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการเตรียมสิ่งที่ดูเป็นมืออาชีพ
ลองดูเทมเพลตสตอรี่บอร์ดเหล่านี้!
ระยะที่ 3: เริ่มต้นอย่างถูกต้อง
เฟสเริ่มต้นเป็นช่วงที่ ClickUp Whiteboards โดดเด่นที่สุดสำหรับวิธีการจัดการโครงการนี้ แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียว ลองดูด้วยตัวคุณเอง!
ในขั้นตอนนี้ของเกม คุณได้ทำการวิจัย ระบุกลุ่มเป้าหมาย สร้างแผนงาน และกำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับนำโครงการไปสู่ความสำเร็จแล้ว—คุณพร้อมที่จะลงมือทำแล้ว!
เมื่อดูที่แผนงานและเส้นทางการใช้งานที่วางแผนไว้บนบอร์ดของคุณ คุณจะเห็นวัตถุที่แสดงถึงงานและเป้าหมายสำคัญของโครงการของคุณ และเนื่องจากคุณใช้ ClickUp Whiteboards คุณยังสามารถแปลงรูปร่างและโน้ตติดจากกระดานไวท์บอร์ดของคุณให้เป็นงานใน ClickUp ที่เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อีกด้วย 🏆
แม้ว่าคุณจะแบ่งงานออกเป็นทีมต่างๆ ทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกลับไปที่ไวท์บอร์ดของคุณ ในกรณีนี้ บอร์ดของคุณจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการประชุมในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งสมาชิกสามารถมารวมตัวกันได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการประชุมทบทวนประจำสัปดาห์
เนื่องจากข้อความ บันทึก และรูปร่างใดๆ สามารถแปลงเป็นรายการดำเนินการบนไทม์ไลน์ของคุณได้โดยตรง สมาชิกจึงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปได้ทันทีหลังจากการประชุมหรือแนวคิดที่ประสบความสำเร็จ
ความสามารถในการมอบหมายและอัปเดตงานของคุณได้จากทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของโครงการของคุณคือสิ่งที่ทำให้ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และทำให้แนวทางนี้มีความมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับทีมของคุณ
ระยะที่ 4: ติดตามความคืบหน้าขณะดำเนินการ
จนถึงตอนนี้ คุณคงได้ยินเราชื่นชมไวท์บอร์ดกันมาบ้างแล้วว่าไวท์บอร์ดเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับทีม เป็นเอกสารที่มีชีวิต (และมองเห็นได้ชัดเจน) ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ ฝังอยู่ในเอกสาร ClickUp ของคุณ และอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลล่าสุดเมื่อไทม์ไลน์ของคุณดำเนินไป
เนื่องจากกระดานไวท์บอร์ดของคุณไม่มีวันหมดพื้นที่และไม่ต้องลบข้อมูลออก การติดตามและควบคุมโครงการของคุณจึงง่ายกว่าที่เคย ผู้จัดการโครงการสามารถอ้างอิงข้อมูลบนกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหางานที่เสร็จสิ้นแล้วและเป้าหมายสำคัญ หรือแม้แต่การวิจัยเบื้องต้นและตัวชี้วัด KPI เพื่อประเมินความสำเร็จของโครงการหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ผลลัพธ์ของคุณไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนไวท์บอร์ดของคุณเท่านั้น ด้วยคำสั่ง /whiteboards คุณสามารถดูและแก้ไขไวท์บอร์ดที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบจากเอกสาร ClickUp ใดก็ได้! ดังนั้นคุณจึงสามารถแก้ไข อัปเดต และทำงานร่วมกับทีมบนไวท์บอร์ดของคุณได้จากเอกสาร 🤯
แต่ประเด็นคือ ไม่ใช่ทุกซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่จะให้คุณทำแบบนั้นได้—มีแค่ ClickUp เท่านั้น 🔥
ลองคิดดูสิ ทุกงานของคุณอยู่ใน Workspace ของคุณ และเนื่องจากคุณสามารถฝังและโต้ตอบกับงานหรือเอกสารใดๆ ใน ClickUp บนกระดานไวท์บอร์ดของคุณได้ คุณจึงสามารถเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องยกนิ้วเลย
นอกจากนี้ เครื่องมือวาดภาพเสมือนจริงสำหรับสร้างแผนผังและแบบจำลองสามารถพบได้ในซอฟต์แวร์มากมายบนเว็บ แต่เมื่อร่างเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้ว พวกมันก็แทบจะสูญเสียคุณค่าไปโดยสิ้นเชิง มันจะกลายเป็นส่วนที่มีชีวิตของกระบวนการของคุณก็ต่อเมื่อคุณสามารถดำเนินการ ติดตาม และจัดการงานบนไวท์บอร์ดของคุณได้เท่านั้น
การสร้างประโยชน์ของ ClickUp Whiteboards ในซอฟต์แวร์อื่นขึ้นมาใหม่ จะต้องใช้ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง การอัปเดตด้วยตนเอง และการสื่อสารไปมาเพื่อรักษาการใช้งาน และพูดตรงๆ นั่นไม่ใช่การใช้เวลาของผู้จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถลงทุนเวลาเพียงเล็กน้อยใน ClickUp และได้รับสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่ามากกว่าสำหรับโครงการของคุณในระยะยาว
เพราะมันเกี่ยวกับแค่ผลงานบนไวท์บอร์ดของคุณ—มันคือสิ่งที่เครื่องมือจัดการโครงการบนไวท์บอร์ดของคุณสามารถทำได้กับผลงานเหล่านั้น!
ระยะที่ 5: การทบทวนเพื่อชัยชนะ
มันน่าดึงดูดที่จะทิ้งโครงการไว้ในอดีตหลังจากเสร็จสิ้นแล้ว แต่อย่ามองข้ามการทบทวนที่ดำเนินการอย่างดี
อย่างที่เขาว่ากัน วิสัยทัศน์ย้อนหลังนั้นชัดเจนเสมอ และการทบทวนอดีตก็มีไว้เพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการทบทวนทั้งจุดเด่นและข้อผิดพลาดจากโครงการที่ผ่านมา บนกระดานระดมความคิดสำหรับการทบทวน Sprintใน ClickUp คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่เคยใช้ในอดีตได้อย่างง่ายดาย เพื่อนำไปปรับใช้ในรอบถัดไป
เครื่องมือย้อนหลังเช่นนี้ทำให้การทบทวนของคุณมีอิทธิพลมากขึ้นด้วยความสามารถในการเพิ่มข้อมูล, สื่อ, เอกสาร, และเครื่องมือทำงานจากผู้ให้บริการภายนอกไปยังกระดานไวท์บอร์ดของคุณ นอกจากนี้ พวกมันยังช่วยให้ทุกคนรับผิดชอบต่อการปรับเปลี่ยนเชิงบวกในโครงการที่กำลังจะมาถึงโดยการเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
สร้างมนต์ขลังในการบริหารโครงการด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
พลังที่แท้จริงของการจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณสามารถเชื่อมโยงความคิดของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น—ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ ClickUp Whiteboards ได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบ!
การทำงานร่วมกันและความคิดสร้างสรรค์มีความหมายใหม่ทั้งหมดด้วยความเป็นไปได้ในการฝัง, ตัวเชื่อมต่อที่คมชัด, การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และแน่นอน ความสามารถในการเปลี่ยนทุกอย่างบนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานที่ทำได้ ด้วยรายการคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นและแผนที่ใหญ่กว่าในอนาคต Whiteboards ใน ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับการจัดการโครงการทุกประเภท
นำเข้างานของคุณจากแทบทุกที่ในเวลาเพียง 60 วินาที และกำจัดแท็บและเครื่องมือที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการของคุณ นอกจากนี้ ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นที่สุดให้กับคุณ
ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะไม่มีวันหันหลังกลับ 💜