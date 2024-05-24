15 ตัวชี้วัดและ KPI แบบ Agile ที่คุณต้องติดตามในปี 2025

ไม่ว่าทีมของคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อัปเดตฟีเจอร์ที่มีอยู่ หรือกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบアジล คุณต้องติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
นั่นคือจุดที่ตัวชี้วัดแบบアジลและKPIเข้ามามีบทบาท
พวกเขาคือดาวเหนือของทีมพัฒนาของคุณ ตัวชี้วัด Agile และ KPI ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ และบ่งชี้ถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะขัดขวางความก้าวหน้า
อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 15 ตัวชี้วัดและ KPI ที่สำคัญที่สุดของ Agile ที่คุณควรติดตาม และวิธีการติดตามโดยใช้ ClickUp
อะไรคือตัวชี้วัดแบบアジล?
ตัวชี้วัดแบบ Agile คือข้อมูลที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้คุณประเมินความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทีมคุณเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
สำหรับทีมที่มีความคล่องตัว ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปตามองค์กรและเป้าหมายของทีมพัฒนาแบบอไจล์ แต่ตัวชี้วัดเหล่านี้จะตอบคำถามสองข้อ:
- การวนซ้ำของคุณกำลังเพิ่มคุณค่าหรือสร้างผลกระทบหรือไม่?
- สินค้าของคุณเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือไม่?
สำหรับโครงการที่มีความคล่องตัว ตัวชี้วัดสำหรับทีม Scrum คือ—การเผาผลาญงานในสปรินต์และความเร็ว (sprint burndown และ velocity) ในขณะที่สำหรับทีม Kanban ตัวชี้วัดแบบคล่องตัวจะเป็น—การติดตามปริมาณงานที่เสร็จสิ้น (throughput) และงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (work-in-progress)
KPI แบบ Agile คืออะไร?
KPI แบบ Agile คือตัวชี้วัดที่เน้นการวัดผลที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของโครงการ Agile ของคุณในรูปแบบของสปรินต์หรือการวนซ้ำ ในขณะที่ตัวชี้วัด Agile ให้ข้อมูลในวงกว้าง KPI จะเน้นที่ตัวชี้วัดหลักที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของโครงการของคุณ
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของจุดสำคัญเกี่ยวกับ KPI แบบ Agile:
- มุ่งเน้นผลลัพธ์: ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าปริมาณกิจกรรม
- ตัวชี้วัดที่เลือกสรร: ประกอบด้วยชุดตัวชี้วัดขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อการติดตามสุขภาพโดยรวมของโครงการ
- สอดคล้องกับเป้าหมาย: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการแบบアジล
ในฐานะผู้จัดการโครงการที่มีความคล่องตัว, คุณต้องกำหนดและติดตามตัวชี้วัดโครงการที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับแผนงานของคุณ คุณต้องตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทุกทีม ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาโครงการให้อยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ
ประโยชน์ของการติดตามตัวชี้วัดและ KPI ของ Agile
ระบุจุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
เมตริกเผยให้เห็นสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล): ติดตามเมตริกแบบอไจล์ที่ถูกต้อง เช่น ระยะเวลาของวงจร (เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ) งานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) และจำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อระบุพื้นที่ที่มีการชะลอตัวหรือมีงานมากเกินไปสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับกระบวนการทำงาน, จัดสรรงานใหม่ในทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile ของคุณ, หรือนำเครื่องมือ Agile มาใช้ในการบริหารโครงการเพื่อขจัดปัญหาคอขวดและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโดยรวมของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานเกินจำเป็น: การมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดและ KPI ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลช่วยป้องกันไม่ให้โครงการของคุณขยายเกินขอบเขตที่วางแผนไว้ ใช้พวกมันเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการアジลและแก้ไขการเบี่ยงเบนก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา
การปรับปรุงการสำเร็จงานและโครงการ
มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน: ติดตามประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของทีมในการปรับจังหวะการทำงานโดยใช้ตัวชี้วัดโครงการเช่น แผนภูมิการเผาไหม้ (burn-down chart) ที่แสดงงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์อย่างชัดเจน
การมุ่งเน้นและการจัดลำดับความสำคัญ: ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากตัวชี้วัด KPI เช่น ความเร็ว—ปริมาณงานที่ทีมของคุณทำสำเร็จในแต่ละสปรินต์—เพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลาของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดสรรทรัพยากร: ตรวจสอบและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบ Agile เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของทีม ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และรับรองความสอดคล้องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า
การควบคุมคุณภาพ: ติดตามตัวชี้วัดเช่นอัตราการหลุดของข้อบกพร่องเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะพบเจอ การมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพนี้ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและในที่สุดทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
การจัดส่งตรงเวลา: เมื่อคุณติดตามตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา คุณจะทราบว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามกำหนดเวลาหรือไม่
อะไรคือประเภทต่าง ๆ ของตัวชี้วัดแบบอไจล์?
|ตัวชี้วัดคัมบัง
|ตัวชี้วัดสครัม
|ตัวชี้วัดแบบลีน
|พวกเขาคืออะไร
|ตัวชี้วัดคัมบังเป็นส่วนหนึ่งของ KPI แบบอไจล์ที่กว้างขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การไหลของงานและการเสร็จสิ้นของงาน
|ตัวชี้วัด Scrum คือตัวชี้วัดเฉพาะที่ติดตามเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพวกเขา
|ตัวชี้วัดแบบลีนมุ่งเน้นที่การไหลของมูลค่าจากองค์กรไปยังลูกค้า
|เมตริก
|ปริมาณงานต่อรอบ ระยะเวลาการทำงาน งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
|ความเร็วของทีม แผนงานที่เสร็จสิ้น
|คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ มูลค่าที่ส่งมอบ
|ความสำคัญ
|ระบุจุดคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ ปรับปรุงการคาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในทุกโครงการ
|มันช่วยให้เห็นภาพชัดเจนถึงประสิทธิภาพของทีมและการมีส่วนร่วมของทีมต่อธุรกิจในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุน
|พวกเขาวัดประสิทธิภาพของระบบที่ทำงานเพื่อความต่อเนื่อง
วิธีตั้ง KPI แบบ Agile
- กำหนดเป้าหมายของคุณ: กำหนดเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน คุณต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น หรือปรับปรุงคุณภาพการพัฒนาหรือไม่ เลือก KPI ที่สะท้อนเป้าหมายเหล่านี้โดยตรง
- เลือกผสมผสาน KPI: Agile ให้คุณค่ากับมุมมองที่กว้างขวาง แทนที่จะติดตามเพียงแง่มุมเดียวเช่น 'story points' ให้เลือกผสมผสานตัวชี้วัดที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของทีมคุณในหลากหลายด้าน
- หลีกเลี่ยงการมี KPI มากเกินไป: อย่าให้ทีมของคุณมี KPI มากเกินไป ให้เลือกKPIที่สำคัญ 3-5ตัว และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับเป้าหมายปัจจุบันของคุณ KPI เหล่านี้ควรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
- ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเพื่อวัดความก้าวหน้า: เทมเพลตการจัดการโครงการแบบคล่องตัวของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงการมองเห็นความก้าวหน้าของโครงการ ลดความสูญเปล่า ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และมองเห็นและวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อทำการปรับเปลี่ยนในวงจรการพัฒนาของคุณ
- ความถี่ในการติดตาม: กำหนดตารางการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ—คุณจะวัดผลทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือในช่วงการทบทวนสปรินต์?
- การปรับทีมให้สอดคล้อง: ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของตัวชี้วัดและ KPI ของ Agile อย่างถ่องแท้ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการประชุม Agileเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณให้เหมาะสม จำไว้ว่า Agile คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ KPI ของคุณควรสะท้อนถึงสิ่งนี้
มอบหมายความเป็นเจ้าของในการติดตาม KPI. ขณะที่บางตัว เช่น ความสุขของทีม อาจถูกติดตามโดยผู้นำทีม ตัวอื่น ๆ อาจต้องการการมีส่วนร่วมโดยตรงจากทีมพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง.
โปรดจำไว้ว่า KPI ที่คุณเลือกควรสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ (เช่น Kanban, Scrum หรือ Lean) และท้ายที่สุดควรสนับสนุนกรอบการทำงานที่เลือกไว้สำหรับโครงการของคุณ
โบนัส:50 คำศัพท์ Agile Scrum ที่คุณต้องรู้
15 ตัวชี้วัดและ KPI แบบ Agile ที่ควรติดตาม
1. ความเร็ว
ความเร็ว (Velocity) เป็นตัวชี้วัดแบบคล่องตัวที่ใช้วัดปริมาณงานที่ทีมของคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในระหว่างสปรินต์ โดยปกติจะวัดโดยการรวมค่าประมาณความพยายามของทุกคะแนนเรื่องราวผู้ใช้ (User Story Points) ที่เสร็จสิ้นในสปรินต์นั้น
ความแม่นยำในการทำนายเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการวนซ้ำ เนื่องจากอิงจากความเร็วในอดีต
สูตรในการคำนวณความเร็วคือ:
ความเร็ว = Σ (คะแนนเรื่องราวของเรื่องราวผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นในสปรินต์)
จุดที่ต้องจำ 🧠: ความเร็ว (Velocity) มีความเกี่ยวข้องกับทีมเดียวเท่านั้น และการเปรียบเทียบความเร็วของทีมต่าง ๆ อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เนื่องจากขนาด, ทักษะ, และความซับซ้อนของโครงการที่แตกต่างกัน
2. การลดภาระงานแบบสปรินต์
แผนภูมิการเผาไหม้ในสปรินต์แสดงงานที่เหลืออยู่ตลอดทั้งสปรินต์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน แผนภูมินี้ติดตามความพยายาม (ประมาณการเป็นคะแนนเรื่องราว) ที่ต้องใช้ในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมดที่ตกลงไว้สำหรับสปรินต์นั้นให้เสร็จสมบูรณ์
องค์ประกอบพื้นฐานของแผนภูมิการเผาไหม้ในสปรินต์คือ:
- แกนแนวนอน (แกน X): แสดงถึงจำนวนวันหรือชั่วโมงการทำงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์
- แกนตั้ง (แกน Y): แสดงถึงความพยายามทั้งหมดที่เหลืออยู่
- เส้นแนวโน้ม (เส้นการเผาไหม้ที่เหมาะสม): นี่คือเส้นลาดเอียงที่เริ่มต้นจากผลรวมของความพยายามทั้งหมดในตอนเริ่มต้นของสปรินต์และช้าลงจนถึงศูนย์ในตอนท้าย เส้นนี้แสดงถึงอัตราการเผาไหม้ที่เหมาะสมหากงานทั้งหมดดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ
- เส้นแสดงปริมาณงานที่ลดลงจริง: เส้นนี้แสดงถึงความพยายามที่เหลืออยู่จริงตลอดสปรินต์ โดยอิงจากการอัปเดตประจำวัน ในอุดมคติแล้ว เส้นนี้ควรอยู่ใกล้กับเส้นแนวโน้ม
3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ในวิธีการแบบ Agile เช่น Kanban วงจรเวลา (cycle time) มีความหมายลึกซึ้งกว่าเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้น วงจรเวลาเป็นการวัดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้นตั้งแต่เข้าสู่ขั้นตอนหลักของกระบวนการทำงาน (core workflow stage) จนถึงพร้อมสำหรับการส่งมอบ
วิธีทั่วไปในการวัดเวลาของรอบคือ,
เวลาในการรอบ = เวลาที่ใช้ในการดำเนินการของงานที่เสร็จสิ้น/จำนวนงานที่เสร็จสิ้น
4. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ หรือ NPS เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและยืดหยุ่นในการวัดความรู้สึกและความภักดีของลูกค้าต่อสินค้า, บริษัท, หรือบริการ.
NPS อิงจากคำถามเดียวในการสำรวจ: 'ในสเกล 1 ถึง 10 คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำ [บริษัท/ผลิตภัณฑ์/บริการ] ให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณมากน้อยเพียงใด?'
NPS เป็นคำถามสำรวจ ไม่ใช่สูตร คะแนนจะถูกจัดประเภท:
- ยอดเยี่ยม: NPS > 70
- บวก: NPS 50-69
- เชิงลบ: NPS < 20
จุดที่ต้องจำ 🧠: โดยทั่วไป คะแนนที่เกิน 70 ถือว่ายอดเยี่ยม คะแนนระหว่าง 50 ถึง 69 ยังถือว่าดี และคะแนนที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าไม่ดี
5. คุณค่าที่ได้รับ
คุณค่าที่ส่งมอบไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเสร็จสิ้นโครงการ แต่ยังรวมถึงประโยชน์ทางธุรกิจที่แท้จริงที่สร้างให้กับลูกค้าอีกด้วย ตัวชี้วัดนี้วัดผลกระทบที่จับต้องได้ของโครงการต่อเป้าหมายขององค์กร
ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นลูกค้านี้มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รายได้สูง ต้นทุนที่ลดลง และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ไม่มีสูตรเฉพาะในการวัดคุณค่าที่ส่งมอบ แต่จะวัดผ่านผลกระทบของลูกค้าต่อเป้าหมาย (ความพึงพอใจ, รายได้, ประสิทธิภาพ, เป็นต้น)
ด้วยการมุ่งเน้นที่คุณค่าที่ส่งมอบ ทีมงานที่มีความคล่องตัวสามารถรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและโครงการโดยรวม
6. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (WIP)
งานที่กำลังดำเนินการ (WIP) เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในคัมบังที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและผลงานของทีม
ขีดจำกัด WIP กำหนดจำนวนงานสูงสุดที่อนุญาตในแต่ละขั้นตอนของกระดานคัมบังของคุณ ซึ่งส่งเสริมให้ทีมมุ่งเน้นการเสร็จสิ้นงานที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ ส่งผลให้ลดความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้า
ขีดจำกัดงานระหว่างกระบวนการ (WIP Limits) กำหนดจำนวนงานสูงสุดที่อนุญาตในแต่ละขั้นตอนของบอร์ดคัมบัง
7. ปริมาณงานที่ผลิตได้
ในวิธีการทำงานแบบคัมบังและลีน-อไจล์, ทรูพุตสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการทำงานของคุณ. มันวัดอัตราที่ทีมของคุณสามารถทำภารกิจให้เสร็จสิ้นและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้.
ปริมาณงานที่เสร็จสิ้นไม่ได้เพียงแค่ติดตามจำนวนงานที่เริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังวัดจำนวนงานที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อสปรินท์ ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถในการส่งมอบงานจริงของทีมคุณ
วิธีทั่วไปในการคำนวณปริมาณงานคือ
ปริมาณงานที่เสร็จสิ้น = จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง/ระยะเวลา
8. อัตราการหลุดพ้นของข้อบกพร่อง
อัตราการหลบหนีของข้อบกพร่อง (DER) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของความพยายามในการทดสอบของทีมพัฒนาของคุณสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องที่ไม่ถูกตรวจพบในระหว่างกระบวนการทดสอบของคุณและถูกค้นพบโดยลูกค้าของคุณหลังจากการปล่อยซอฟต์แวร์
สูตรในการคำนวณอัตราการหลุดรอดของข้อบกพร่องคือ:
DER = (1 – จำนวนข้อบกพร่องหลังการปล่อย / จำนวนข้อบกพร่องทั้งหมด) x 100%
ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลด DER ตลอดเวลาชี้ให้เห็นถึงกระบวนการประกันคุณภาพที่แข็งแกร่ง
จุดที่ต้องจำ 🧠: DER ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งสามารถตรวจพบข้อบกพร่องก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลกระทบ ด้วยการติดตาม DER เป็นระยะ คุณสามารถระบุแนวโน้มและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การทดสอบของคุณได้อย่างง่ายดาย
9. ความครอบคลุมของโค้ด
การครอบคลุมของโค้ดเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณค่าสำหรับทีมบริหารโครงการแบบ Agileในการประเมินความครอบคลุมของการทดสอบของพวกเขา และระบุพื้นที่ที่อาจต้องการการทดสอบเพิ่มเติม
มันวัดสัดส่วนของบล็อกโค้ดที่ถูกดำเนินการระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ. การครอบคลุมของโค้ดที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งชี้ว่ามีชุดทดสอบที่ครอบคลุมอย่างครอบคลุม ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องที่ไม่ถูกตรวจพบ.
สูตรในการคำนวณความครอบคลุมของโค้ดคือ:
ความครอบคลุมของโค้ด = (จำนวนบรรทัดของโค้ดที่ถูกเรียกใช้ในทดสอบ / จำนวนบรรทัดของโค้ดทั้งหมด) x 100%
10. อายุของรายการงาน
อายุของงาน (WIA) ติดตามระยะเวลาที่งานได้อยู่ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ถูกเพิ่มเข้าไปในแบ็กล็อกจนถึงเสร็จสมบูรณ์
WIA เปิดเผยว่างานแต่ละงานมักอยู่ในระบบบริหารโครงการเป็นระยะเวลานานเท่าใด งานที่มีค่า WIA สูงอย่างต่อเนื่องอาจบ่งชี้ถึงจุดคอขวดในกระบวนการทำงานของคุณ เช่น ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและการพึ่งพาปัจจัยภายนอก
สูตรในการคำนวณอายุของรายการงานคือ:
WIA = วันที่ปัจจุบัน – วันที่เพิ่มรายการงานเข้าสู่แบ็กล็อก
11. เวลาที่ถูกบล็อก
ในวิธีการแบบ Agile ซึ่งความสามารถในการปรับตัวและการส่งมอบอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ เวลาที่ถูกบล็อกจะแสดงให้เห็นถึงเวลาที่สมาชิกในทีมใช้ไปในการขัดขวางความก้าวหน้าของงานของพวกเขา
การติดตามเวลาที่ถูกบล็อกช่วยให้ทีมสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแม่นยำ
ไม่มีสูตรเฉพาะสำหรับการคำนวณเวลาที่ถูกขัดขวาง; แต่ให้ติดตามเวลาที่สมาชิกทีมไม่สามารถก้าวหน้าได้เนื่องจากอุปสรรคเพื่อเข้าใจเวลาที่ถูกขัดขวาง
การติดตามเวลาที่ถูกบล็อกสามารถช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสร้างการไหลเวียนที่มีประสิทธิภาพภายในสภาพแวดล้อมการทำงานของพวกเขา ลดความล่าช้า และเพิ่มเวลาที่ใช้ในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของพวกเขาให้มากที่สุด
จุดที่ต้องจำไว้ 🧠: สาเหตุที่พบบ่อยของการเสียเวลาอาจเกิดจากการรอการอนุมัติ, ข้อกำหนดของงานที่ไม่ชัดเจน, ข้อบกพร่อง, หรือการหยุดทำงานของระบบ.
12. การปล่อยการลดภาระงาน
ต่างจากแผนภูมิการเผาไหม้แบบสปรินต์ที่ติดตามความคืบหน้าภายในระยะเวลาสั้น ๆ แผนภูมิการเผาไหม้แบบปล่อยให้ภาพรวมของงานที่รออยู่สำหรับรอบการปล่อยทั้งหมด ซึ่งอาจครอบคลุมหลาย ๆ สปรินต์
มันแสดงถึงความพยายามทั้งหมดที่เหลืออยู่สำหรับการปล่อยตัวบนแกนตั้ง และเวลาที่เหลืออยู่บนแกนแนวนอน
- แกนตั้ง: ความพยายามทั้งหมดที่เหลืออยู่สำหรับการปล่อย
- แกนแนวนอน: เวลาที่เหลืออยู่ในวงจรการปล่อย
แผนภูมิการเผาไหม้หลังการปล่อย (Release burndown charts) ช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบ Agile สามารถรักษาความโปร่งใส ระบุความเสี่ยงล่วงหน้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาและการปล่อยซอฟต์แวร์จะประสบความสำเร็จ
13. แผนภูมิควบคุม
แผนภูมิควบคุมมุ่งเน้นไปที่ระยะเวลาของงานแต่ละรายการ (คะแนนเรื่องราวของผู้ใช้, ข้อบกพร่อง, หรือข้อผิดพลาด)
พวกเขาทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบโครงการ และยังระบุความไม่สอดคล้องในระยะเวลาของวงจรการทำงาน ช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งมั่นสู่กระบวนการทำงานที่มีความคาดการณ์ได้มากขึ้น
จุดที่ต้องจำ 🧠: ใช้แผนภูมิควบคุมร่วมกับตัวชี้วัดแบบ Agile อื่น ๆ เช่น ขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและปริมาณงานที่ผ่านในแต่ละรอบ เพื่อเพิ่มมุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ
14. การเปลี่ยนแปลงโค้ด
โค้ดชาน (Code churn) คือตัวชี้วัดแบบ Agile ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโดยรวมภายในฐานโค้ดของคุณ มันวัดปริมาณของโค้ดที่ถูกเพิ่ม, แก้ไข, หรือลบออกตลอดวงจรการพัฒนา
แม้ว่าการสูญเสียลูกค้าบางส่วนจะเป็นเรื่องปกติ แต่การสูญเสียลูกค้าที่สูงเกินไปอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในความเสถียรของโค้ด
การหมุนเวียนของโค้ดมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และคำนวณโดยการหารจำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดที่เพิ่มหรือลบออกในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยจำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดในฐานข้อมูลเริ่มต้น
สูตรในการคำนวณ Code Churn คือ:
อัตราการเปลี่ยนแปลงของโค้ด = [(จำนวนบรรทัดโค้ดที่เพิ่ม + จำนวนบรรทัดโค้ดที่ลบ) / จำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดในตอนเริ่มต้น] x 100%
15. แบบสำรวจความสุขของทีม
แบบสำรวจความสุขของทีมวัดขวัญกำลังใจ ความพึงพอใจ และความเป็นอยู่โดยรวมภายในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลของคุณ การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการアジลของคุณ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้
โบนัส: นี่คือ 15 KPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา.
วิธีติดตาม KPI แบบ Agile โดยใช้ ClickUp
การติดตามตัวชี้วัดและ KPI ของ Agile โดยใช้สเปรดชีตนั้นใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน และเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดเนื่องจากขาดระบบอัตโนมัติ ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูล
แทนที่จะเป็นเช่นนั้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทีม Agile ของ ClickUpนำเสนอเครื่องมือและคุณสมบัติเพื่ออัตโนมัติการติดตาม KPI และตัวชี้วัดของ Agile
มาดูกันว่าทีมที่มีความคล่องตัวสามารถจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ กำหนดเป้าหมาย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ตั้งเป้าหมายและเป้าหมาย
เป้าหมายของ ClickUpเป็นภาชนะระดับสูงที่แบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ ให้คิดถึงเป้าหมายเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ
เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เป้าหมายของคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งตัวชี้วัด Agile ที่คุณเลือกเพื่อวัดเป้าหมายได้
ตัวอย่าง:
- ตัวเลข: ร้อยละและคะแนน
- สกุลเงิน: ตัวชี้วัด เช่น การครอบคลุมของโค้ดและระยะเวลาของวงจร
- งาน: ติดตามผลการปฏิบัติงานตามการสำเร็จงาน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าตัวชี้วัด Agile และ KPI ของคุณใน ClickUp Goals
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างและติดตามเป้าหมายบน ClickUp:
ขั้นตอนที่ 1: สร้างเป้าหมาย
- เพิ่มคะแนน NPS จาก 6 เป็น 7.5
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้
- รับคะแนนรีวิว 5 ดาวใหม่ 10 รายการบน G2
- ลดจำนวนตั๋วสนับสนุนรายสัปดาห์ลง 25%
- จัดการกับปัญหา 3 อันดับแรกที่ลูกค้าของคุณกล่าวถึง
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดตัวชี้วัดหลักที่คุณจะใช้ในการวัดความก้าวหน้าของเป้าหมาย
- หาเปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งเสริมและผู้คัดค้าน
- แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
- ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อเพิ่มการมองเห็นในตัวชี้วัดและความคืบหน้าของทีม, สื่อสารกับทีมพัฒนาของคุณ, และร่วมมือกับทุกคน
เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ใช้ เทมเพลตการตั้งเป้าหมาย และ แอปติดตามเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณมีกรอบเวลาที่ชัดเจน, ระบุได้เฉพาะเจาะจง, วัดผลได้, มีความเกี่ยวข้อง, และสามารถบรรลุได้.
แดชบอร์ดภาพสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลเมตริก Agile ของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือภายนอกอย่าง Jira
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีในประเด็นสำคัญ เช่น:
- ความคืบหน้าของสปรินต์: แสดงภาพงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์ผ่านแผนภูมิเบิร์นดาวน์
- การแยกประเภทปัญหา: ระบุแนวโน้มของข้อบกพร่อง, คำขอฟีเจอร์, และปัญหาอื่น ๆ
- ความเร็วของทีม: วัดปริมาณงานที่ทีมของคุณทำเสร็จในแต่ละสปรินต์
- ความถี่ในการปรับใช้: ติดตามความถี่ที่ทีมของคุณปล่อยอัปเดตหรือฟีเจอร์ใหม่
- เวลาในการรอบและเวลาในการนำ: ทำความเข้าใจเวลาเฉลี่ยที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ตลอดกระบวนการทำงานของคุณ
ติดตามและจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้
เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่หลากหลายได้ อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายของทีมคุณ เช่น:
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์
- ตัวชี้วัดคุณภาพ: วัดอัตราการเกิดข้อบกพร่องและคุณภาพของโค้ดโดยรวม
- ตัวชี้วัดความคาดการณ์ได้: ติดตามความแม่นยำในการประมาณการและกำหนดเวลาการส่งมอบโครงการ
- ตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า: วัดประสบการณ์ของผู้ใช้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ทำซ้ำและปรับให้เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเมตริกโครงการของ ClickUpเพื่อวัดผล ติดตาม และแสดงภาพความก้าวหน้าของเมตริก Agile ของคุณภายใน ClickUp
กำหนดเวลาการทบทวนเป็นประจำเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัด Agile ของคุณภายใน ClickUp ระบุแนวโน้ม แนะนำตัวชี้วัดใหม่ ปรับปรุงกระบวนการติดตามของคุณตามความต้องการของทีมที่เปลี่ยนแปลง ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
พร้อมหรือยังที่จะปลดปล่อยพลังของตัวชี้วัด Agile และ KPI สำหรับทีมของคุณ?
ในอุดมคติ คุณควรติดตามตัวชี้วัด Agile และ KPI ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อวัดประสิทธิภาพของทีมคุณ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของอไจล์ ติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า วัดความคืบหน้าด้วย ClickUp Dashboards และรายงานตัวชี้วัดและ KPI ที่ถูกต้องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทีมของคุณ
รวมศูนย์การติดตามเมตริกของคุณเพื่อความโปร่งใสที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและสเปรดชีตหลายรายการ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อติดตามเมตริก Agile และ KPI ของคุณ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. KPI ใน Agile คืออะไร?
ในวิธีการทำงานแบบ Agile, KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพของทีมคุณในตอนท้ายของทุก ๆ รอบการทำงานหรือสปรินต์ ประโยชน์ของการวัดตัวชี้วัด KPI แบบ Agile คือการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง, การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณงานของทีม, และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีม ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึง velocity, แผนภูมิการเผาผลาญสปรินต์, และแผนภาพการทำงานสะสม
2. เมตริกใน Agile คืออะไร?
ตัวชี้วัดในวิธีการแบบ Agile ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และติดตามประสิทธิภาพของทีม ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม ในระดับทีม ตัวชี้วัดจะประเมินสุขภาพโดยรวมของโครงการ ในขณะที่ในระดับบุคคล สามารถใช้เพื่อระบุประสิทธิภาพของบุคคลเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของพวกเขา
3. เมตริกและ KPI ของ Scrum คืออะไร?
ทีม Agile ใช้ตัวชี้วัด Scrum และ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพของกระบวนการในทีม ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบ Agile ให้เหมาะสม และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้