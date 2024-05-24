บล็อก ClickUp

15 ตัวชี้วัดและ KPI แบบ Agile ที่คุณต้องติดตามในปี 2025

PMO Team
24 พฤษภาคม 2567

ไม่ว่าทีมของคุณจะกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อัปเดตฟีเจอร์ที่มีอยู่ หรือกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแบบアジล คุณต้องติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

นั่นคือจุดที่ตัวชี้วัดแบบアジลและKPIเข้ามามีบทบาท

พวกเขาคือดาวเหนือของทีมพัฒนาของคุณ ตัวชี้วัด Agile และ KPI ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณ และบ่งชี้ถึงอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะขัดขวางความก้าวหน้า

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 15 ตัวชี้วัดและ KPI ที่สำคัญที่สุดของ Agile ที่คุณควรติดตาม และวิธีการติดตามโดยใช้ ClickUp

อะไรคือตัวชี้วัดแบบアジล?

ตัวชี้วัดแบบ Agile คือข้อมูลที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้คุณประเมินความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทีมคุณเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

สำหรับทีมที่มีความคล่องตัว ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปตามองค์กรและเป้าหมายของทีมพัฒนาแบบอไจล์ แต่ตัวชี้วัดเหล่านี้จะตอบคำถามสองข้อ:

  • การวนซ้ำของคุณกำลังเพิ่มคุณค่าหรือสร้างผลกระทบหรือไม่?
  • สินค้าของคุณเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือไม่?

สำหรับโครงการที่มีความคล่องตัว ตัวชี้วัดสำหรับทีม Scrum คือ—การเผาผลาญงานในสปรินต์และความเร็ว (sprint burndown และ velocity) ในขณะที่สำหรับทีม Kanban ตัวชี้วัดแบบคล่องตัวจะเป็น—การติดตามปริมาณงานที่เสร็จสิ้น (throughput) และงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (work-in-progress)

KPI แบบ Agile คืออะไร?

KPI แบบ Agile คือตัวชี้วัดที่เน้นการวัดผลที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของโครงการ Agile ของคุณในรูปแบบของสปรินต์หรือการวนซ้ำ ในขณะที่ตัวชี้วัด Agile ให้ข้อมูลในวงกว้าง KPI จะเน้นที่ตัวชี้วัดหลักที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของโครงการของคุณ

นี่คือสรุปสั้น ๆ ของจุดสำคัญเกี่ยวกับ KPI แบบ Agile:

  • มุ่งเน้นผลลัพธ์: ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าปริมาณกิจกรรม
  • ตัวชี้วัดที่เลือกสรร: ประกอบด้วยชุดตัวชี้วัดขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อการติดตามสุขภาพโดยรวมของโครงการ
  • สอดคล้องกับเป้าหมาย: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการแบบアジล

ในฐานะผู้จัดการโครงการที่มีความคล่องตัว, คุณต้องกำหนดและติดตามตัวชี้วัดโครงการที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับแผนงานของคุณ คุณต้องตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทุกทีม ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ และรักษาโครงการให้อยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ประโยชน์ของการติดตามตัวชี้วัดและ KPI ของ Agile

ระบุจุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

เมตริกเผยให้เห็นสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล): ติดตามเมตริกแบบอไจล์ที่ถูกต้อง เช่น ระยะเวลาของวงจร (เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ) งานที่กำลังดำเนินการอยู่ (WIP) และจำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อระบุพื้นที่ที่มีการชะลอตัวหรือมีงานมากเกินไปสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับกระบวนการทำงาน, จัดสรรงานใหม่ในทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile ของคุณ, หรือนำเครื่องมือ Agile มาใช้ในการบริหารโครงการเพื่อขจัดปัญหาคอขวดและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโดยรวมของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานเกินจำเป็น: การมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดและ KPI ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลช่วยป้องกันไม่ให้โครงการของคุณขยายเกินขอบเขตที่วางแผนไว้ ใช้พวกมันเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการアジลและแก้ไขการเบี่ยงเบนก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหา

การปรับปรุงการสำเร็จงานและโครงการ

มองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน: ติดตามประสิทธิภาพและความก้าวหน้าของทีมในการปรับจังหวะการทำงานโดยใช้ตัวชี้วัดโครงการเช่น แผนภูมิการเผาไหม้ (burn-down chart) ที่แสดงงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์อย่างชัดเจน

การมุ่งเน้นและการจัดลำดับความสำคัญ: ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากตัวชี้วัด KPI เช่น ความเร็ว—ปริมาณงานที่ทีมของคุณทำสำเร็จในแต่ละสปรินต์—เพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการของลูกค้าและกำหนดเวลาของโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดสรรทรัพยากร: ตรวจสอบและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพแบบ Agile เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของทีม ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และรับรองความสอดคล้องเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น

ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสำหรับลูกค้า

การควบคุมคุณภาพ: ติดตามตัวชี้วัดเช่นอัตราการหลุดของข้อบกพร่องเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะพบเจอ การมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพนี้ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและในที่สุดทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น

การจัดส่งตรงเวลา: เมื่อคุณติดตามตัวชี้วัดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา คุณจะทราบว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามกำหนดเวลาหรือไม่

อะไรคือประเภทต่าง ๆ ของตัวชี้วัดแบบอไจล์?

ตัวชี้วัดคัมบังตัวชี้วัดสครัมตัวชี้วัดแบบลีน
พวกเขาคืออะไรตัวชี้วัดคัมบังเป็นส่วนหนึ่งของ KPI แบบอไจล์ที่กว้างขึ้น และมุ่งเน้นไปที่การไหลของงานและการเสร็จสิ้นของงานตัวชี้วัด Scrum คือตัวชี้วัดเฉพาะที่ติดตามเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพวกเขาตัวชี้วัดแบบลีนมุ่งเน้นที่การไหลของมูลค่าจากองค์กรไปยังลูกค้า
เมตริกปริมาณงานต่อรอบ ระยะเวลาการทำงาน งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการความเร็วของทีม แผนงานที่เสร็จสิ้นคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ มูลค่าที่ส่งมอบ
ความสำคัญระบุจุดคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ ปรับปรุงการคาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในทุกโครงการมันช่วยให้เห็นภาพชัดเจนถึงประสิทธิภาพของทีมและการมีส่วนร่วมของทีมต่อธุรกิจในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนพวกเขาวัดประสิทธิภาพของระบบที่ทำงานเพื่อความต่อเนื่อง

วิธีตั้ง KPI แบบ Agile

  • กำหนดเป้าหมายของคุณ: กำหนดเป้าหมายของคุณให้ชัดเจน คุณต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น หรือปรับปรุงคุณภาพการพัฒนาหรือไม่ เลือก KPI ที่สะท้อนเป้าหมายเหล่านี้โดยตรง
  • เลือกผสมผสาน KPI: Agile ให้คุณค่ากับมุมมองที่กว้างขวาง แทนที่จะติดตามเพียงแง่มุมเดียวเช่น 'story points' ให้เลือกผสมผสานตัวชี้วัดที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพของทีมคุณในหลากหลายด้าน
  • หลีกเลี่ยงการมี KPI มากเกินไป: อย่าให้ทีมของคุณมี KPI มากเกินไป ให้เลือกKPIที่สำคัญ 3-5ตัว และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับเป้าหมายปัจจุบันของคุณ KPI เหล่านี้ควรสามารถนำไปปฏิบัติได้ และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
  • ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเพื่อวัดความก้าวหน้า: เทมเพลตการจัดการโครงการแบบคล่องตัวของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงการมองเห็นความก้าวหน้าของโครงการ ลดความสูญเปล่า ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และมองเห็นและวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อทำการปรับเปลี่ยนในวงจรการพัฒนาของคุณ
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp รองรับกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณและช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp รองรับกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณและช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
  ความถี่ในการติดตาม: กำหนดตารางการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ—คุณจะวัดผลทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือในช่วงการทบทวนสปรินต์?
  • การปรับทีมให้สอดคล้อง: ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของตัวชี้วัดและ KPI ของ Agile อย่างถ่องแท้ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการประชุม Agileเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และปรับเปลี่ยนแนวทางของคุณให้เหมาะสม จำไว้ว่า Agile คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ KPI ของคุณควรสะท้อนถึงสิ่งนี้

มอบหมายความเป็นเจ้าของในการติดตาม KPI. ขณะที่บางตัว เช่น ความสุขของทีม อาจถูกติดตามโดยผู้นำทีม ตัวอื่น ๆ อาจต้องการการมีส่วนร่วมโดยตรงจากทีมพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง.

โปรดจำไว้ว่า KPI ที่คุณเลือกควรสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ (เช่น Kanban, Scrum หรือ Lean) และท้ายที่สุดควรสนับสนุนกรอบการทำงานที่เลือกไว้สำหรับโครงการของคุณ

15 ตัวชี้วัดและ KPI แบบ Agile ที่ควรติดตาม

1. ความเร็ว

ความเร็ว (Velocity) เป็นตัวชี้วัดแบบคล่องตัวที่ใช้วัดปริมาณงานที่ทีมของคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในระหว่างสปรินต์ โดยปกติจะวัดโดยการรวมค่าประมาณความพยายามของทุกคะแนนเรื่องราวผู้ใช้ (User Story Points) ที่เสร็จสิ้นในสปรินต์นั้น

ความแม่นยำในการทำนายเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการวนซ้ำ เนื่องจากอิงจากความเร็วในอดีต

สูตรในการคำนวณความเร็วคือ:

ความเร็ว = Σ (คะแนนเรื่องราวของเรื่องราวผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นในสปรินต์)

จุดที่ต้องจำ 🧠: ความเร็ว (Velocity) มีความเกี่ยวข้องกับทีมเดียวเท่านั้น และการเปรียบเทียบความเร็วของทีมต่าง ๆ อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เนื่องจากขนาด, ทักษะ, และความซับซ้อนของโครงการที่แตกต่างกัน

2. การลดภาระงานแบบสปรินต์

แผนภูมิการเผาไหม้ในสปรินต์แสดงงานที่เหลืออยู่ตลอดทั้งสปรินต์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน แผนภูมินี้ติดตามความพยายาม (ประมาณการเป็นคะแนนเรื่องราว) ที่ต้องใช้ในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ทั้งหมดที่ตกลงไว้สำหรับสปรินต์นั้นให้เสร็จสมบูรณ์

องค์ประกอบพื้นฐานของแผนภูมิการเผาไหม้ในสปรินต์คือ:

  • แกนแนวนอน (แกน X): แสดงถึงจำนวนวันหรือชั่วโมงการทำงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์
  • แกนตั้ง (แกน Y): แสดงถึงความพยายามทั้งหมดที่เหลืออยู่
  • เส้นแนวโน้ม (เส้นการเผาไหม้ที่เหมาะสม): นี่คือเส้นลาดเอียงที่เริ่มต้นจากผลรวมของความพยายามทั้งหมดในตอนเริ่มต้นของสปรินต์และช้าลงจนถึงศูนย์ในตอนท้าย เส้นนี้แสดงถึงอัตราการเผาไหม้ที่เหมาะสมหากงานทั้งหมดดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ
  • เส้นแสดงปริมาณงานที่ลดลงจริง: เส้นนี้แสดงถึงความพยายามที่เหลืออยู่จริงตลอดสปรินต์ โดยอิงจากการอัปเดตประจำวัน ในอุดมคติแล้ว เส้นนี้ควรอยู่ใกล้กับเส้นแนวโน้ม
รายงานแบบสปรินต์บน ClickUp
สร้างภาพการรายงานสปรินต์บน ClickUp ด้วยแผนภูมิ Burnup, Burndown, Velocity และ Cumulative flow และรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมายสปรินต์ของคุณ

3. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ในวิธีการแบบ Agile เช่น Kanban วงจรเวลา (cycle time) มีความหมายลึกซึ้งกว่าเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้น วงจรเวลาเป็นการวัดเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้นตั้งแต่เข้าสู่ขั้นตอนหลักของกระบวนการทำงาน (core workflow stage) จนถึงพร้อมสำหรับการส่งมอบ

วิธีทั่วไปในการวัดเวลาของรอบคือ,

เวลาในการรอบ = เวลาที่ใช้ในการดำเนินการของงานที่เสร็จสิ้น/จำนวนงานที่เสร็จสิ้น

4. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ หรือ NPS เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญและยืดหยุ่นในการวัดความรู้สึกและความภักดีของลูกค้าต่อสินค้า, บริษัท, หรือบริการ.

NPS อิงจากคำถามเดียวในการสำรวจ: 'ในสเกล 1 ถึง 10 คุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำ [บริษัท/ผลิตภัณฑ์/บริการ] ให้กับเพื่อนร่วมงานของคุณมากน้อยเพียงใด?'

NPS เป็นคำถามสำรวจ ไม่ใช่สูตร คะแนนจะถูกจัดประเภท:

  • ยอดเยี่ยม: NPS > 70
  • บวก: NPS 50-69
  • เชิงลบ: NPS < 20

จุดที่ต้องจำ 🧠: โดยทั่วไป คะแนนที่เกิน 70 ถือว่ายอดเยี่ยม คะแนนระหว่าง 50 ถึง 69 ยังถือว่าดี และคะแนนที่ต่ำกว่า 20 ถือว่าไม่ดี

5. คุณค่าที่ได้รับ

คุณค่าที่ส่งมอบไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเสร็จสิ้นโครงการ แต่ยังรวมถึงประโยชน์ทางธุรกิจที่แท้จริงที่สร้างให้กับลูกค้าอีกด้วย ตัวชี้วัดนี้วัดผลกระทบที่จับต้องได้ของโครงการต่อเป้าหมายขององค์กร

ตัวชี้วัดที่มุ่งเน้นลูกค้านี้มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รายได้สูง ต้นทุนที่ลดลง และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ไม่มีสูตรเฉพาะในการวัดคุณค่าที่ส่งมอบ แต่จะวัดผ่านผลกระทบของลูกค้าต่อเป้าหมาย (ความพึงพอใจ, รายได้, ประสิทธิภาพ, เป็นต้น)

ด้วยการมุ่งเน้นที่คุณค่าที่ส่งมอบ ทีมงานที่มีความคล่องตัวสามารถรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอซึ่งช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและโครงการโดยรวม

6. งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (WIP)

งานที่กำลังดำเนินการ (WIP) เป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในคัมบังที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและผลงานของทีม

ขีดจำกัด WIP กำหนดจำนวนงานสูงสุดที่อนุญาตในแต่ละขั้นตอนของกระดานคัมบังของคุณ ซึ่งส่งเสริมให้ทีมมุ่งเน้นการเสร็จสิ้นงานที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ ส่งผลให้ลดความไม่มีประสิทธิภาพและความล่าช้า

ขีดจำกัดงานระหว่างกระบวนการ (WIP Limits) กำหนดจำนวนงานสูงสุดที่อนุญาตในแต่ละขั้นตอนของบอร์ดคัมบัง

7. ปริมาณงานที่ผลิตได้

ในวิธีการทำงานแบบคัมบังและลีน-อไจล์, ทรูพุตสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการทำงานของคุณ. มันวัดอัตราที่ทีมของคุณสามารถทำภารกิจให้เสร็จสิ้นและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้.

ปริมาณงานที่เสร็จสิ้นไม่ได้เพียงแค่ติดตามจำนวนงานที่เริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังวัดจำนวนงานที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อสปรินท์ ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสามารถในการส่งมอบงานจริงของทีมคุณ

วิธีทั่วไปในการคำนวณปริมาณงานคือ

ปริมาณงานที่เสร็จสิ้น = จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง/ระยะเวลา

8. อัตราการหลุดพ้นของข้อบกพร่อง

อัตราการหลบหนีของข้อบกพร่อง (DER) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของความพยายามในการทดสอบของทีมพัฒนาของคุณสำหรับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ มันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อบกพร่องที่ไม่ถูกตรวจพบในระหว่างกระบวนการทดสอบของคุณและถูกค้นพบโดยลูกค้าของคุณหลังจากการปล่อยซอฟต์แวร์

สูตรในการคำนวณอัตราการหลุดรอดของข้อบกพร่องคือ:

DER = (1 – จำนวนข้อบกพร่องหลังการปล่อย / จำนวนข้อบกพร่องทั้งหมด) x 100%

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลด DER ตลอดเวลาชี้ให้เห็นถึงกระบวนการประกันคุณภาพที่แข็งแกร่ง

จุดที่ต้องจำ 🧠: DER ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ถึงกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งสามารถตรวจพบข้อบกพร่องก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลกระทบ ด้วยการติดตาม DER เป็นระยะ คุณสามารถระบุแนวโน้มและประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การทดสอบของคุณได้อย่างง่ายดาย

9. ความครอบคลุมของโค้ด

การครอบคลุมของโค้ดเป็นตัวชี้วัดที่มีคุณค่าสำหรับทีมบริหารโครงการแบบ Agileในการประเมินความครอบคลุมของการทดสอบของพวกเขา และระบุพื้นที่ที่อาจต้องการการทดสอบเพิ่มเติม

มันวัดสัดส่วนของบล็อกโค้ดที่ถูกดำเนินการระหว่างการทดสอบอัตโนมัติ. การครอบคลุมของโค้ดที่สูงขึ้นโดยทั่วไปบ่งชี้ว่ามีชุดทดสอบที่ครอบคลุมอย่างครอบคลุม ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องที่ไม่ถูกตรวจพบ.

สูตรในการคำนวณความครอบคลุมของโค้ดคือ:

ความครอบคลุมของโค้ด = (จำนวนบรรทัดของโค้ดที่ถูกเรียกใช้ในทดสอบ / จำนวนบรรทัดของโค้ดทั้งหมด) x 100%

10. อายุของรายการงาน

อายุของงาน (WIA) ติดตามระยะเวลาที่งานได้อยู่ในวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่ถูกเพิ่มเข้าไปในแบ็กล็อกจนถึงเสร็จสมบูรณ์

WIA เปิดเผยว่างานแต่ละงานมักอยู่ในระบบบริหารโครงการเป็นระยะเวลานานเท่าใด งานที่มีค่า WIA สูงอย่างต่อเนื่องอาจบ่งชี้ถึงจุดคอขวดในกระบวนการทำงานของคุณ เช่น ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและการพึ่งพาปัจจัยภายนอก

สูตรในการคำนวณอายุของรายการงานคือ:

WIA = วันที่ปัจจุบัน – วันที่เพิ่มรายการงานเข้าสู่แบ็กล็อก

11. เวลาที่ถูกบล็อก

ในวิธีการแบบ Agile ซึ่งความสามารถในการปรับตัวและการส่งมอบอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ เวลาที่ถูกบล็อกจะแสดงให้เห็นถึงเวลาที่สมาชิกในทีมใช้ไปในการขัดขวางความก้าวหน้าของงานของพวกเขา

การติดตามเวลาที่ถูกบล็อกช่วยให้ทีมสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแม่นยำ

ไม่มีสูตรเฉพาะสำหรับการคำนวณเวลาที่ถูกขัดขวาง; แต่ให้ติดตามเวลาที่สมาชิกทีมไม่สามารถก้าวหน้าได้เนื่องจากอุปสรรคเพื่อเข้าใจเวลาที่ถูกขัดขวาง

การติดตามเวลาที่ถูกบล็อกสามารถช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสร้างการไหลเวียนที่มีประสิทธิภาพภายในสภาพแวดล้อมการทำงานของพวกเขา ลดความล่าช้า และเพิ่มเวลาที่ใช้ในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของพวกเขาให้มากที่สุด

จุดที่ต้องจำไว้ 🧠: สาเหตุที่พบบ่อยของการเสียเวลาอาจเกิดจากการรอการอนุมัติ, ข้อกำหนดของงานที่ไม่ชัดเจน, ข้อบกพร่อง, หรือการหยุดทำงานของระบบ.

12. การปล่อยการลดภาระงาน

ต่างจากแผนภูมิการเผาไหม้แบบสปรินต์ที่ติดตามความคืบหน้าภายในระยะเวลาสั้น ๆ แผนภูมิการเผาไหม้แบบปล่อยให้ภาพรวมของงานที่รออยู่สำหรับรอบการปล่อยทั้งหมด ซึ่งอาจครอบคลุมหลาย ๆ สปรินต์

มันแสดงถึงความพยายามทั้งหมดที่เหลืออยู่สำหรับการปล่อยตัวบนแกนตั้ง และเวลาที่เหลืออยู่บนแกนแนวนอน

  • แกนตั้ง: ความพยายามทั้งหมดที่เหลืออยู่สำหรับการปล่อย
  • แกนแนวนอน: เวลาที่เหลืออยู่ในวงจรการปล่อย

แผนภูมิการเผาไหม้หลังการปล่อย (Release burndown charts) ช่วยให้ทีมที่ทำงานแบบ Agile สามารถรักษาความโปร่งใส ระบุความเสี่ยงล่วงหน้า และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาและการปล่อยซอฟต์แวร์จะประสบความสำเร็จ

13. แผนภูมิควบคุม

แผนภูมิควบคุมมุ่งเน้นไปที่ระยะเวลาของงานแต่ละรายการ (คะแนนเรื่องราวของผู้ใช้, ข้อบกพร่อง, หรือข้อผิดพลาด)

พวกเขาทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบโครงการ และยังระบุความไม่สอดคล้องในระยะเวลาของวงจรการทำงาน ช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงได้ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งมั่นสู่กระบวนการทำงานที่มีความคาดการณ์ได้มากขึ้น

จุดที่ต้องจำ 🧠: ใช้แผนภูมิควบคุมร่วมกับตัวชี้วัดแบบ Agile อื่น ๆ เช่น ขีดจำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการและปริมาณงานที่ผ่านในแต่ละรอบ เพื่อเพิ่มมุมมองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ

14. การเปลี่ยนแปลงโค้ด

โค้ดชาน (Code churn) คือตัวชี้วัดแบบ Agile ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโดยรวมภายในฐานโค้ดของคุณ มันวัดปริมาณของโค้ดที่ถูกเพิ่ม, แก้ไข, หรือลบออกตลอดวงจรการพัฒนา

แม้ว่าการสูญเสียลูกค้าบางส่วนจะเป็นเรื่องปกติ แต่การสูญเสียลูกค้าที่สูงเกินไปอาจบ่งชี้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในความเสถียรของโค้ด

การหมุนเวียนของโค้ดมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และคำนวณโดยการหารจำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดที่เพิ่มหรือลบออกในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยจำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดในฐานข้อมูลเริ่มต้น

สูตรในการคำนวณ Code Churn คือ:

อัตราการเปลี่ยนแปลงของโค้ด = [(จำนวนบรรทัดโค้ดที่เพิ่ม + จำนวนบรรทัดโค้ดที่ลบ) / จำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดในตอนเริ่มต้น] x 100%

15. แบบสำรวจความสุขของทีม

แบบสำรวจความสุขของทีมวัดขวัญกำลังใจ ความพึงพอใจ และความเป็นอยู่โดยรวมภายในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลของคุณ การรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการアジลของคุณ และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้

วิธีติดตาม KPI แบบ Agile โดยใช้ ClickUp

การติดตามตัวชี้วัดและ KPI ของ Agile โดยใช้สเปรดชีตนั้นใช้เวลานานและไม่มีประสิทธิภาพ มีข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน และเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดเนื่องจากขาดระบบอัตโนมัติ ซึ่งนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการถ่ายโอนข้อมูล

แทนที่จะเป็นเช่นนั้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทีม Agile ของ ClickUpนำเสนอเครื่องมือและคุณสมบัติเพื่ออัตโนมัติการติดตาม KPI และตัวชี้วัดของ Agile

มาดูกันว่าทีมที่มีความคล่องตัวสามารถจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ กำหนดเป้าหมาย และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

ตั้งเป้าหมายและเป้าหมาย

เป้าหมายของ ClickUpเป็นภาชนะระดับสูงที่แบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ ให้คิดถึงเป้าหมายเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่คุณต้องบรรลุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ

เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เป้าหมายของคุณจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งตัวชี้วัด Agile ที่คุณเลือกเพื่อวัดเป้าหมายได้

ตัวอย่าง:

  • ตัวเลข: ร้อยละและคะแนน
  • สกุลเงิน: ตัวชี้วัด เช่น การครอบคลุมของโค้ดและระยะเวลาของวงจร
  • งาน: ติดตามผลการปฏิบัติงานตามการสำเร็จงาน
เป้าหมาย ClickUp
สร้างเป้าหมายสปรินต์ เป้าหมายยอดขายรายสัปดาห์ และอื่นๆ บน ClickUp Goals

นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าตัวชี้วัด Agile และ KPI ของคุณใน ClickUp Goals

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างและติดตามเป้าหมายบน ClickUp:

ขั้นตอนที่ 1: สร้างเป้าหมาย

  • เพิ่มคะแนน NPS จาก 6 เป็น 7.5

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

  • รับคะแนนรีวิว 5 ดาวใหม่ 10 รายการบน G2
  • ลดจำนวนตั๋วสนับสนุนรายสัปดาห์ลง 25%
  • จัดการกับปัญหา 3 อันดับแรกที่ลูกค้าของคุณกล่าวถึง

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดตัวชี้วัดหลักที่คุณจะใช้ในการวัดความก้าวหน้าของเป้าหมาย

  • หาเปอร์เซ็นต์ของผู้ส่งเสริมและผู้คัดค้าน
  • แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

เคล็ดลับมืออาชีพ💡: ใช้ เทมเพลตการตั้งเป้าหมาย และ แอปติดตามเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณมีกรอบเวลาที่ชัดเจน, ระบุได้เฉพาะเจาะจง, วัดผลได้, มีความเกี่ยวข้อง, และสามารถบรรลุได้.

แดชบอร์ดภาพสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

บัตรความเร็วสปรินต์ในแดชบอร์ด ClickUp
รับมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของตัวชี้วัด Agile ของคุณด้วย ClickUp Dashboards

ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลเมตริก Agile ของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องใช้สเปรดชีตหรือเครื่องมือภายนอกอย่าง Jira

รับข้อมูลเชิงลึกทันทีในประเด็นสำคัญ เช่น:

  • ความคืบหน้าของสปรินต์: แสดงภาพงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์ผ่านแผนภูมิเบิร์นดาวน์
  • การแยกประเภทปัญหา: ระบุแนวโน้มของข้อบกพร่อง, คำขอฟีเจอร์, และปัญหาอื่น ๆ
  • ความเร็วของทีม: วัดปริมาณงานที่ทีมของคุณทำเสร็จในแต่ละสปรินต์
  • ความถี่ในการปรับใช้: ติดตามความถี่ที่ทีมของคุณปล่อยอัปเดตหรือฟีเจอร์ใหม่
  • เวลาในการรอบและเวลาในการนำ: ทำความเข้าใจเวลาเฉลี่ยที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ตลอดกระบวนการทำงานของคุณ

ติดตามและจัดลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้

เทมเพลต KPI ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดที่หลากหลายได้ อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายของทีมคุณ เช่น:

  • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ประเมินประสิทธิภาพและผลลัพธ์
  • ตัวชี้วัดคุณภาพ: วัดอัตราการเกิดข้อบกพร่องและคุณภาพของโค้ดโดยรวม
  • ตัวชี้วัดความคาดการณ์ได้: ติดตามความแม่นยำในการประมาณการและกำหนดเวลาการส่งมอบโครงการ
  • ตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า: วัดประสบการณ์ของผู้ใช้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp

ทำซ้ำและปรับให้เหมาะสมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเมตริกโครงการของ ClickUpเพื่อวัดผล ติดตาม และแสดงภาพความก้าวหน้าของเมตริก Agile ของคุณภายใน ClickUp

เทมเพลตเมตริกโครงการของ ClickUp ให้ภาพรวมของเมตริกสำคัญแบบอไจล์ที่ทีมของคุณกำลังติดตาม
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเมตริกโครงการของ ClickUp ให้ภาพรวมของเมตริกสำคัญแบบอไจล์ที่ทีมของคุณกำลังติดตาม

กำหนดเวลาการทบทวนเป็นประจำเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัด Agile ของคุณภายใน ClickUp ระบุแนวโน้ม แนะนำตัวชี้วัดใหม่ ปรับปรุงกระบวนการติดตามของคุณตามความต้องการของทีมที่เปลี่ยนแปลง ประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง

พร้อมหรือยังที่จะปลดปล่อยพลังของตัวชี้วัด Agile และ KPI สำหรับทีมของคุณ?

ในอุดมคติ คุณควรติดตามตัวชี้วัด Agile และ KPI ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อวัดประสิทธิภาพของทีมคุณ

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้ ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของอไจล์ ติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า วัดความคืบหน้าด้วย ClickUp Dashboards และรายงานตัวชี้วัดและ KPI ที่ถูกต้องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทีมของคุณ

รวมศูนย์การติดตามเมตริกของคุณเพื่อความโปร่งใสที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและสเปรดชีตหลายรายการ

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อติดตามเมตริก Agile และ KPI ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. KPI ใน Agile คืออะไร?

ในวิธีการทำงานแบบ Agile, KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงซึ่งใช้วัดประสิทธิภาพของทีมคุณในตอนท้ายของทุก ๆ รอบการทำงานหรือสปรินต์ ประโยชน์ของการวัดตัวชี้วัด KPI แบบ Agile คือการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง, การตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณงานของทีม, และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีม ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึง velocity, แผนภูมิการเผาผลาญสปรินต์, และแผนภาพการทำงานสะสม

2. เมตริกใน Agile คืออะไร?

ตัวชี้วัดในวิธีการแบบ Agile ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และติดตามประสิทธิภาพของทีม ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งในระดับบุคคลและระดับทีม ในระดับทีม ตัวชี้วัดจะประเมินสุขภาพโดยรวมของโครงการ ในขณะที่ในระดับบุคคล สามารถใช้เพื่อระบุประสิทธิภาพของบุคคลเมื่อเทียบกับความก้าวหน้าของพวกเขา

3. เมตริกและ KPI ของ Scrum คืออะไร?

ทีม Agile ใช้ตัวชี้วัด Scrum และ KPI เพื่อวัดประสิทธิภาพของกระบวนการในทีม ติดตามความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบ Agile ให้เหมาะสม และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้