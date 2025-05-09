15+ KPI และตัวชี้วัดการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ควรติดตาม

ตัวเลขเล่าเรื่องราว และในกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ เรื่องราวเหล่านั้นชี้นำการตัดสินใจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
แต่ประเด็นคือ: ทีมผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จมอยู่กับข้อมูลมากมายโดยไม่รู้ว่าตัวชี้วัดใดที่สำคัญ
ความท้าทาย? การค้นหาสัญญาณท่ามกลางเสียงรบกวน หลายๆ ทีมประสบปัญหาในการระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงต่อผลิตภัณฑ์ของตน
นั่นเป็นเพราะว่าในชีวิตประจำวันของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การติดตามOKR ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องไม่ใช่แค่การรวบรวมตัวเลขเท่านั้น แต่เป็นการวัดสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในบล็อกโพสต์นี้ คุณจะพบกับ KPI ที่จำเป็นมากกว่า 15 ตัว ซึ่งสามารถช่วยคุณค้นหาโอกาสการเติบโต ตรวจจับปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร?
กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก(KPIs) ช่วยให้คุณวัดสิ่งที่สำคัญได้ ตั้งแต่การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ไปจนถึงผลกระทบต่อรายได้
คิดถึง KPI เป็นเหมือนตัวชี้วัดสุขภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ. เช่นเดียวกับที่แพทย์ตรวจสอบสัญญาณชีพ คุณติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้เพื่อตรวจหาปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับอนาคตของผลิตภัณฑ์ของคุณ. การวัดเหล่านี้ช่วยนำทางเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของคุณและทำให้ทีมมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่แท้จริง.
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของผลิตภัณฑ์ (KPIs) มักแบ่งออกเป็นสี่หมวดหลัก ได้แก่:
- ตัวชี้วัดรายได้: ติดตามจังหวะทางการเงินของผลิตภัณฑ์ของคุณผ่านตัวชี้วัดเช่นการเติบโตของรายได้และกำไรขั้นต้น
- ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: ติดตามความพึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้โดยใช้ตัวชี้วัดเช่น Net Promoter Score (NPS) และอัตราการรักษาลูกค้า
- ประสิทธิภาพของกระบวนการ: ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพัฒนาของคุณโดยการวัดระยะเวลาของรอบการทำงานและความเร็วในการแก้ไขข้อบกพร่องผ่านแดชบอร์ดการจัดการผลิตภัณฑ์
- ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์: ดูวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับฟีเจอร์ต่าง ๆ และประเมินคุณภาพโดยรวมผ่านอัตราการยอมรับและการติดตามข้อบกพร่อง
หลายทีมเผชิญกับความท้าทายในการจัดการผลิตภัณฑ์ที่พบได้บ่อย เช่น การวัดตัวชี้วัดมากเกินไป หรือการมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขที่ดูดีแต่ไม่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)ถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 20โดยเฟรเดอริก เทย์เลอร์ ผู้ซึ่งใช้ข้อมูลในการติดตามว่าบริษัทต่างๆ กำลังบรรลุเป้าหมายได้ดีเพียงใด เขาทำเช่นนี้เพื่อให้โรงงานและธุรกิจอื่นๆ ทำงานได้ดีขึ้นและผลิตสินค้าได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่ควรติดตาม
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดวางกลยุทธ์ของพวกเขาบนข้อมูลที่ชัดเจนโดยใช้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่การคาดคะเน
นี่คือการเจาะลึกเกี่ยวกับ KPI ที่จำเป็นสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้คุณวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ
สุขภาพทางการเงินของผลิตภัณฑ์ของคุณต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจเหล่านี้ให้คุณภาพภาพที่สมบูรณ์.
ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของผลิตภัณฑ์โดยการวิเคราะห์แหล่งรายได้และกำไรขั้นต้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
นี่คือการแจกแจงตัวชี้วัดรายได้หลักที่อยู่ในหมวดหมู่นี้:
1. รายได้รวม
นี่คือรายได้รวมที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสร้างขึ้นจากการขายก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ แสดงถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ของผลิตภัณฑ์ และมักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานทางการเงิน
📌 ตัวอย่าง: หากคุณขายสินค้า 1,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 50 ดอลลาร์ รายได้รวมของคุณคือ 50,000 ดอลลาร์
2. รายได้สุทธิ
นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น การคืนเงิน ส่วนลด หรือการคืนสินค้า จากรายได้รวม รายได้สุทธิให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้รับหลังจากการปรับลดต่างๆ
📌 ตัวอย่าง: หากรายได้รวมของคุณคือ $50,000 และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคือ $10,000 รายได้สุทธิของคุณคือ $40,000.
3. อัตรากำไรขั้นต้น
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากหักต้นทุนการผลิตโดยตรงของสินค้าของคุณแล้ว
สูตรการคำนวณกำไรขั้นต้น:
อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้ขั้นต้น − ต้นทุนการผลิต/รายได้ขั้นต้น) x 100
มันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตของคุณเมื่อเทียบกับรายได้
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อปรับปรุงกำไรขั้นต้นของคุณ ให้เจรจาต่อรองกับผู้จัดหาให้ดีกว่า ปรับปรุงการผลิต และกำจัดของเสีย หากเป็นไปได้ ปรับราคาตามคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวังแทนที่จะเป็นเพียงต้นทุน—แบรนด์พรีเมียมทำเช่นนี้เสมอ!
4. อัตรากำไรสุทธิ
เปอร์เซ็นต์ของรายได้แสดงถึงกำไรที่แท้จริงหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว รวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
สูตรการคำนวณกำไรสุทธิ:
อัตรากำไรสุทธิ = (รายได้สุทธิ/รายได้รวม) × 100
นี่คือมาตรวัดสูงสุดของความสามารถในการทำกำไร แสดงให้เห็นว่ารายได้ของคุณเปลี่ยนเป็นกำไรได้มากเพียงใด
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านรายได้และการเติบโต
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านรายได้และการเติบโตเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่ติดตามเส้นทางทางการเงินของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจแหล่งรายได้ของคุณ คุณค่าที่ลูกค้าแต่ละคนนำมาให้ และรายได้ที่คุณสร้างได้ต่อผู้ใช้ มาดูตัวอย่างของแต่ละตัวชี้วัดสำคัญเหล่านี้กัน:
5. รายได้ประจำรายเดือน (MRR)
รายได้ประจำเดือนที่เกิดซ้ำ (MRR) วัดรายได้ที่คาดการณ์ได้ที่คุณสามารถคาดหวังได้ทุกเดือนจากลูกค้าที่สมัครสมาชิกของคุณ
นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีรูปแบบการสมัครสมาชิก เนื่องจากช่วยให้สามารถทำนายรายได้ในอนาคตและเสถียรภาพทางการเงินได้
📌 ตัวอย่าง: หากคุณมีลูกค้า 100 คน แต่ละคนอยู่ในแผนรายเดือน $50 MRR ของคุณคือ 100×50=$5,000 ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณสามารถพึ่งพาเงิน $5,000 ต่อเดือนจากลูกค้าเหล่านี้ได้
6. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV) คือรายได้รวมที่ลูกค้าสามารถคาดหวังได้ตลอดเวลาที่พวกเขามีความสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ. มันช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้ว่าควรลงทุนมากน้อยเพียงใดในการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าไว้.
สูตรสำหรับ CLV คือ CLV=รายได้เฉลี่ยต่อเดือน×อายุการใช้งานเฉลี่ยของลูกค้า (เป็นเดือน)
📌 ตัวอย่าง: หากลูกค้าชำระเงิน $100 ต่อเดือน และอยู่กับคุณเป็นเวลา 2 ปี (24 เดือน) ค่า CLV จะเป็น: 100×24=2,400
ดังนั้น CLV ของลูกค้ารายนี้คือ $2,400
นี่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับรายได้จากลูกค้ารายนั้นตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทั้งหมดของพวกเขากับธุรกิจของคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่? ลูกค้าที่ภักดีไม่เพียงแต่จะอยู่กับคุณนานขึ้นเท่านั้น แต่พวกเขายังมักกลายเป็นนักการตลาดที่ดีที่สุดของคุณผ่านการบอกต่ออีกด้วย! บริษัทที่เชี่ยวชาญในการปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสามารถสร้างรายได้มากกว่าบริษัททั่วไปถึง 40%
7. รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU)
รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) วัดรายได้เฉลี่ยที่เกิดจากผู้ใช้หรือลูกค้าแต่ละรายในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือหนึ่งเดือน)
สูตรคือ ARPU = รายได้รวม/จำนวนผู้ใช้ทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีผู้ใช้ 1,000 คน สร้างรายได้ 50,000 ดอลลาร์ต่อเดือน ARPU จะเท่ากับ: 50,000/1,000 = 50 ดอลลาร์
โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้แต่ละคนมีส่วนสนับสนุนรายได้ของคุณเดือนละ 50 ดอลลาร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ
ตัวชี้วัด KPI สำหรับการได้มาซึ่งลูกค้าเป็นเครื่องมือวัดที่สำคัญซึ่งช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพในการเพิ่มฐานผู้ใช้ของคุณได้ ตั้งแต่การดึงดูดลูกค้าใหม่ไปจนถึงการเปลี่ยนลูกค้าที่มีอยู่ให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
8. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) คือจำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายในการตลาดและการขายเพื่อได้มาซึ่งลูกค้าใหม่แต่ละราย
นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการเข้าใจว่าความพยายามในการหาลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพทางต้นทุนเพียงใด
สูตรการคำนวณ CAC คือ CAC = ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการขายทั้งหมด / จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา
ดังนั้น หากคุณใช้เงิน $10,000 ไปกับแคมเปญการตลาดในเดือนหนึ่ง และได้ลูกค้าใหม่ 100 คน ค่า CAC ของคุณจะเป็น: 10,000/100=100
CAC = $100
ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เงิน 100 ดอลลาร์ในการหาลูกค้าใหม่แต่ละราย การติดตามค่า CAC ของคุณช่วยให้มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายทางการตลาดของคุณมีความยั่งยืนและให้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดี
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ให้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางออร์แกนิก เช่น SEO และการตลาดเนื้อหา ใช้ประโยชน์จากการแนะนำลูกค้า และปรับปรุงการรักษาลูกค้าให้คงอยู่ การที่ลูกค้าพึงพอใจและอยู่กับเรานานขึ้น รวมถึงบอกต่อให้ผู้อื่น จะช่วยลดแรงกดดันในการหาลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุด
9. อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมที่ดำเนินการตามที่ต้องการ เช่น การลงทะเบียน การซื้อสินค้า หรือการสมัครสมาชิกบริการ
นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิภาพของกระบวนการตลาดและช่องทางการขายของคุณ
สูตร: อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) = (จำนวนการเปลี่ยนแปลง/จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด) × 100
หากหน้าสินค้าของคุณมีผู้เข้าชม 1,000 คน และมีผู้สมัครสมาชิก 50 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณคือ: (50/1,000)×100. ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลง = 5%
5% ของผู้เยี่ยมชมกลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว
การปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณมักเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งหน้าสินค้าของคุณให้ดีขึ้น, การมอบสิ่งจูงใจที่ดีขึ้น, หรือการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ราบรื่นขึ้น.
การหารือเกี่ยวกับความสำคัญของการวัดเครื่องมือของผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าอย่างถูกต้อง และการใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญบนพอดแคสต์ McKinsey On Building Productsทริชา ไพรซ์ ประธานเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ของ Pendo.io ได้กล่าวว่า:
คุณจำ Google Glass และกระแสความตื่นเต้นที่มากับการเปิดตัวได้ไหม? มีข่าวและการโปรโมทมากมายเกี่ยวกับมัน แต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะมีคนซื้อน้อยมากหรือแทบไม่มีใครใช้เลย นี่แสดงให้เห็นว่าเสียงปรบมือและกระแสความตื่นเต้นไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ถูกต้องสำหรับความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ คุณต้องวัดคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมอบให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานจริง
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของลูกค้า
ลูกค้าที่พึงพอใจคือรากฐานของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ—พวกเขาจะภักดีต่อแบรนด์ ใช้จ่ายมากขึ้น และช่วยบอกต่อให้กับผู้อื่น เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของคุณพึงพอใจ คุณจำเป็นต้องวัดประสบการณ์ของพวกเขา นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:
10. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
ถาม, 'ในระดับ 1-5 คุณพอใจกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไร?'. คะแนนสูงขึ้นหมายความว่าพวกเขารักมัน!
11. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
นี่คือการวัดความภักดีของลูกค้าโดยการถามว่า, 'คุณมีความน่าจะเป็นที่จะแนะนำเราให้กับเพื่อนของคุณมากน้อยเพียงใด?' คะแนนมีตั้งแต่ -100 ถึง +100 โดยคะแนนที่สูงกว่าจะดีกว่า
12. คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES)
ที่นี่ คุณกำลังค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานง่ายเพียงใดโดยการถามว่า 'คุณต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนในการทำสิ่งนี้ให้เสร็จ?' คะแนนยิ่งต่ำ ประสบการณ์การใช้งานก็ยิ่งราบรื่น
KPI เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม (KPIs) ช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้คน ใช้ ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร มันเหมือนกับการตรวจสอบว่าพวกเขามาแค่แวะชมหรือมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง นี่คือวิธีที่คุณสามารถติดตามได้:
13. การใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
ติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAUs) และจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAUs) ตัวเลขเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าผู้คนมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของคุณบ่อยเพียงใด
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีผู้ใช้รายเดือน (MAUs) 1,000 คน แต่มีผู้ใช้รายวัน (DAUs) เพียง 100 คน นั่นเป็นสัญญาณว่าผู้คนไม่ได้กลับมาใช้งานทุกวัน นี่คือสัญญาณให้คุณหาวิธีเพิ่มการมีส่วนร่วมรายวัน อาจผ่านการแจ้งเตือน เนื้อหาใหม่ หรือฟีเจอร์ใหม่ ๆ
14. พฤติกรรมของผู้ใช้
เจาะลึกถึง วิธีการ ที่ผู้คนใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ตัวชี้วัดเช่น ระยะเวลาการใช้งาน (พวกเขาใช้เวลาอยู่กับผลิตภัณฑ์นานแค่ไหน) และการใช้ฟีเจอร์ (ส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาใช้มากที่สุด) เป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่ง
ตัวอย่างเช่น หากฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่งมีการใช้งานเป็นจำนวนมาก คุณอาจเพิ่มการลงทุนในการปรับปรุงหรือขยายฟีเจอร์นั้นให้ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกัน หากฟีเจอร์ใดไม่มีการใช้งานเลย คุณอาจต้องพิจารณาใหม่หรือโปรโมตฟีเจอร์นั้นให้ดียิ่งขึ้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เคยคลิกซ้ำๆ บนสิ่งที่ไม่ได้ผลหรือไม่?นั่นเรียกว่าการคลิกด้วยความโกรธ; เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมจะติดตามการคลิกเหล่านี้เพื่อระบุปัญหา UX ที่ทำให้ผู้ใช้หงุดหงิด หากผู้ใช้คลิกด้วยความโกรธ แสดงว่ามีบางอย่างเสียหาย—หรือพวกเขาคิดว่ามันเสียหาย!
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการรักษาลูกค้า
ตัวชี้วัด KPI การรักษาลูกค้าบอกคุณว่าคุณสามารถรักษาผู้ใช้ของคุณไว้ได้ดีเพียงใด—มันเกี่ยวข้องกับความสามารถในการอยู่รอดของพวกเขา นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจ:
อัตราการรักษาลูกค้าของคุณแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนเท่าใดที่ยังคงอยู่กับคุณในระยะยาว
15. การรักษาผู้ใช้
ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นด้วยผู้ใช้ 100 คน และหลังจากหนึ่งเดือนมีผู้ใช้ 90 คนที่ยังคงอยู่กับคุณ นั่นคืออัตราการรักษาผู้ใช้ที่ 90%—ถือว่ามั่นคงทีเดียว!
เป้าหมายคือการรักษาตัวเลขนี้ให้สูงไว้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ของคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณนำเสนอและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
16. ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
ต้องการให้ผู้ใช้เหล่านั้นพึงพอใจหรือไม่? ฟังพวกเขา! รวบรวมความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอผ่านการสำรวจหรือการสัมภาษณ์ผู้ใช้
สิ่งนี้ช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และค้นหาจุดที่ควรปรับปรุง ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ประสบอยู่หรือเพิ่มฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ต้องการ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณรักษาความสนใจและความภักดีของผู้ใช้ไว้ได้
👀 คุณรู้หรือไม่? ความคิดเห็นของผู้ใช้ = เหมืองทองของผลิตภัณฑ์!การสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์กว่า 1,200คนเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ—บริษัทต่างๆ กำลังทุ่มเทให้กับการวิจัยผู้ใช้มากขึ้นเพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ของตนให้ดียิ่งขึ้น ข้อสรุปคือ? คุณกำลังทำงานในความมืดหากคุณไม่ฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้จริง!
วิธีเลือก KPI ที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
นี่คือสิ่งที่สำคัญเมื่อเลือก KPI ของคุณ:
- แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้: เลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่คุณสามารถติดตามได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวิธีการที่เชื่อถือได้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้หรือเครื่องมือวิเคราะห์
- การสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณควรเชื่อมโยงโดยตรงกับพันธกิจของบริษัทและความสำเร็จโดยรวมของธุรกิจ
- ประโยชน์ในทางปฏิบัติ: มุ่งเน้นตัวเลขที่ชี้นำการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น การติดตามความพึงพอใจของผู้ใช้ช่วยให้เห็นจุดที่ควรปรับปรุง ในขณะที่การติดตามความเร็วของทีมจะแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังส่งมอบฟีเจอร์ได้รวดเร็วเพียงพอหรือไม่
- ความสมดุลระหว่างต้นทุนกับคุณค่า: บางตัวชี้วัดอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตามมากกว่าตัวอื่น ๆ ให้เลือกตัวชี้วัดที่ให้ข้อมูลเชิงลึกคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ต้องใช้ในการวัด
- ความคิดเห็นจากทีม: ให้ทีมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการเลือก KPI มุมมองที่หลากหลายจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณกำลังวัดสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
- เป้าหมายที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถบรรลุได้สำหรับแต่ละ KPI. สิ่งนี้มอบเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมให้ทีมได้ทำงานเพื่อให้บรรลุ
วิธีการติดตาม KPI ของการจัดการผลิตภัณฑ์
92% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากเอกสารกระจัดกระจาย ในขณะที่เพียง 8% เท่านั้นที่ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ นี่เป็นสัญญาณชัดเจนสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์: จัดระเบียบ, รวมศูนย์, และติดตาม ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยการดำเนินการที่ยอดเยี่ยม!
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมการจัดการโครงการ, การจัดการความรู้, และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น.
ผู้ใช้ ClickUp,Kellock Irvin, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ EDF Renewables กล่าวไว้ว่า:
ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ หน้าที่ของฉันคือการปกป้องเวลาของวิศวกรของเรา และทำให้แน่ใจว่าพวกเขารู้ไม่เพียงแค่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้ แต่ยังรวมถึงภาระหน้าที่ในอนาคตของเราด้วย—ClickUp ช่วยให้ฉันทำเช่นนั้นได้ ClickUp ช่วยให้ฉันไม่ต้องอยู่ในโหมด "ความวุ่นวาย" เราสามารถเป็นเชิงรุกได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับโครงการที่เรากำลังทำอยู่
เมื่อจัดการผลิตภัณฑ์ การติดตาม KPI ของคุณไม่ควรรู้สึกเหมือนการโยนคบเพลิงไฟ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์:
1. การนำ ClickUp Dashboards มาใช้เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ด ClickUpนำเมตริกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณมาไว้ในมุมมองเดียว ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นปัญหาและโอกาสต่างๆ
แดชบอร์ดยังกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ของคุณ โดยรวบรวมข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว แดชบอร์ดจะดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปแบบที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ
การใช้วิดเจ็ตแผนภูมิวงกลม คุณสามารถแสดงสถานะของงานสปรินต์ทั้งหมดได้ในทันที ซึ่งช่วยให้สามารถระบุปัญหาคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และทำให้การพัฒนาเป็นไปตามกำหนดเวลา
2. การติดตามเป้าหมายด้วย ClickUp Goals
ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นความสำเร็จที่วัดได้หรือไม่?ClickUp Goalsช่วยให้คุณแยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
สร้างวัตถุประสงค์หลักของคุณใน ClickUp Goals จากนั้นแบ่งออกเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์ที่เล็กลง สำหรับเป้าหมายการยอมรับ 25% คุณอาจตั้ง:
- สัปดาห์ที่ 1-2: เพิ่มอัตราการยอมรับ 5% ผ่านการให้ความรู้แก่ผู้ใช้เป้าหมาย
- สัปดาห์ที่ 3-4: เพิ่มอีก 7% ผ่านเครื่องมือในแอป
- สัปดาห์ที่ 5-6: เพิ่มการเข้าถึง 13% ผ่านแคมเปญอีเมล
แต่ละเป้าหมายจะได้รับวิธีการติดตามของตนเอง—ตัวเลข, ช่องทำเครื่องหมายจริง/เท็จ หรือการเสร็จสิ้นงาน เมื่อทีมของคุณทำกิจกรรมเสร็จสมบูรณ์ ClickUp จะอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าจะเป็นการส่งบันทึกติดตามผลหรือการใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพClickUp Goalsช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นเป้าหมายที่ติดตามได้อย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
ต้องการเริ่มต้นหรือไม่?แม่แบบ KPIของClickUpมีกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดของคุณ
ใช้ประโยชน์จากรายงานที่ละเอียดของเทมเพลตนี้เพื่อ:
- เข้าใจการบรรลุเป้าหมายของทีมคุณ
- ให้แน่ใจว่ามีการมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์ร่วมกัน
- ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพด้วยภาพที่ชัดเจน
3. รายงานอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
บอกลาการดึงรายงานด้วยตนเอง!ClickUp Automationsช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ติดตาม KPI ของพวกเขาผ่านการรายงานอัจฉริยะแบบไม่ต้องใช้มือ
ตั้งค่ารายงาน KPI รายสัปดาห์อัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการ
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ความคืบหน้า', 'แผนก', 'ค่าเป้าหมาย' และ 'ค่าจริง' เพื่อติดตามตัวชี้วัดของคุณ จากนั้นใช้มุมมองที่กำหนดเอง—มุมมองสรุป, มุมมอง OKR แผนก, มุมมองความคืบหน้า และมุมมองไทม์ไลน์—เพื่อดู KPI ของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน
4. การเชื่อมต่อ ClickUp นำเข้าเครื่องมือยอดนิยม
การผสานการทำงานของ ClickUpนำเครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบมาสู่พื้นที่ทำงานของคุณ
ดึงข้อมูลจาก Mixpanel และ Google Analytics เพื่อสร้างแผนภูมิที่กำหนดเองที่แสดงพฤติกรรมผู้ใช้จริงและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
เชื่อมโยงคำขอการดึง, การส่งมอบ, และกิ่งก้านไปยังงานเฉพาะ ทำให้ทุกคนสอดคล้องกัน
กิจกรรมใน GitHub จะปรากฏในรายการงานของคุณใน ClickUp เพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละฟีเจอร์หรือการแก้ไข
5. การนำ ClickUp Brain มาใช้ในการวิเคราะห์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์รู้ดี—การประชุมไม่รู้จบ งานที่ต้องติดตามมากมาย และข้อมูลมหาศาลที่ต้องประมวลผล นี่คือจุดที่ClickUp Brainเข้ามาช่วยจัดการงานประจำเหล่านั้น เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่
หลังจากการประชุมวางแผนผลิตภัณฑ์ Brain จะเปลี่ยนประเด็นการสนทนาให้กลายเป็นขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมของคุณระดมความคิดเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ Brain สามารถ:
- จัดหมวดหมู่ความคิดตามขั้นตอนการพัฒนา
- สร้างงานย่อยสำหรับการวิจัยและการตรวจสอบความถูกต้อง
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับสมาชิกในทีม
ความสามารถในการเติมข้อมูลอัตโนมัติของสมองนั้นไปไกลกว่าการกรอกแบบฟอร์มพื้นฐาน เมื่อทำการอัปเดตข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์หรือเรื่องราวของผู้ใช้ มันสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากโครงการที่ผ่านมาที่คล้ายกัน แนะนำแท็กและหมวดหมู่ที่เหมาะสม และเติมข้อมูลในช่องที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติตามบริบทของงาน
การแก้ไขปัญหาในการวัด KPI ของการจัดการผลิตภัณฑ์
นี่คืออุปสรรคสำคัญที่ทีมผลิตภัณฑ์ต้องเผชิญเมื่อวัด KPI พร้อมด้วยวิธีแก้ปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง:
1. ปัญหาความถูกต้องของข้อมูล
คุณภาพข้อมูลที่ไม่ดีอาจทำให้ตัวชี้วัดของคุณบิดเบือนและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด. ทีมผลิตภัณฑ์มักเผชิญกับปัญหา:
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันในเครื่องมือต่าง ๆ
- ข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองที่ทำให้การติดตามเกิดความผิดพลาด
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ควรกำหนดกระบวนการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติเมื่อเป็นไปได้ การตรวจสอบข้อมูลเป็นประจำจะช่วยให้สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
2. เลือกตัวชี้วัดที่มีความหมาย
หลายทีมมักติดอยู่กับการติดตามตัวเลขที่ดูดีแต่ไม่ได้แสดงถึงความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง เช่น:
- มุ่งเน้นไปที่สถิติการโต้ตอบของผู้ใช้ที่ไม่สะท้อนถึงคุณค่าที่แท้จริง
- การนับจำนวนการลงทะเบียนทั้งหมดแทนที่จะเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
- การติดตามตัวเลขดิบโดยไม่มีบริบท
มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น วัดจำนวนผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมสำคัญซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ของคุณ
3. การตั้งเป้าหมายที่สมจริง
หากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม ทีมจะลงเอยด้วยเป้าหมาย KPI ที่ไม่สมจริง:
- เป้าหมายที่ไม่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานในอดีต
- เป้าหมายที่ไม่คำนึงถึงสภาพตลาด
กำหนดเป้าหมายของคุณโดยอิงจากข้อมูลในอดีตและให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย สิ่งนี้จะช่วยสร้างเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานที่มีความหมาย
ตัวเลขเล่าเรื่องราว—และเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณอ่านมันได้ดีเพียงใด ด้วยการติดตาม KPI ที่จำเป็นเหล่านี้ คุณไม่ได้เพียงแค่รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
คุณกำลังมองเห็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ผู้ใช้ของคุณต้องการ สิ่งที่พวกเขาชื่นชอบ และสิ่งที่ต้องปรับปรุง
แต่จำไว้ว่า: ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ใช่แค่ช่องที่ต้องทำในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ แต่เป็นสัญญาณที่ชี้นำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ทีมผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดไม่ได้เพียงแค่วัดผล—พวกเขาลงมือทำ ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทดสอบโซลูชันได้อย่างรวดเร็ว และปรับปรุงตามความต้องการของผู้ใช้จริง นี่คือวิธีที่ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมถูกสร้างขึ้น: ด้วยการตัดสินใจที่อิงข้อมูลทีละขั้นตอน
