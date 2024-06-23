10 กลยุทธ์และเคล็ดลับการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อความสำเร็จสูงสุด

การจัดการผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนการเดินบนเส้นลวด—เป็นการทรงตัวระหว่างความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของผลิตภัณฑ์ เมื่อเพิ่มแรงกดดันในการรักษาการคงอยู่ของผู้ใช้ในขณะที่จัดการกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างการคิดเชิงกลยุทธ์ ความตระหนักรู้ในตลาด และการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน สิ่งที่ช่วยเพิ่มเติมคือการมีกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงและมีโครงสร้างที่ดีมอบโครงสร้างและทิศทางที่จำเป็นในการนำทางผ่านความท้าทาย, จัดการความคาดหวัง, และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ.
คุณสามารถเปรียบเทียบกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์กับแบบแปลนได้ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์คือแผนระดับสูงที่ระบุ 'ใคร', 'อะไร', และ 'อย่างไร' ของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิตของมัน มันช่วยชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ต้องการให้บริการใคร, มันเสนออะไร, และวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจความละเอียดอ่อนของการสร้างกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งจะขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่ความสำเร็จ
ทำไมการจัดการผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญ?
การจัดการผลิตภัณฑ์คือกระบวนการที่เป็นระบบซึ่งองค์กรใช้ในการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง:
- การเข้าใจตลาดเป้าหมายของคุณและการทำวิจัยตลาด
- การพัฒนาแผนที่ทางผลิตภัณฑ์
- การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์
- การวางแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
แม้ว่าจะไม่มีสูตรสำเร็จเพียงสูตรเดียวสำหรับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ แต่กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จมักมีสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน:
- มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์: กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณจะเป็นดั่งดาวเหนือ นำทางคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณมุ่งมั่นจะบรรลุ และทำให้ทุกคนในทีมมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน
- เข้าใจความต้องการของลูกค้า: ผลิตภัณฑ์ที่ไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้านั้นมักจะไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบเจอได้ และมีการวางกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดและข้อเสนอของคุณ การขายก็จะง่ายขึ้น
- ผสานเข้ากับระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้น: ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์ คุณต้องมองเห็นภาพว่าผลิตภัณฑ์จะเพิ่มคุณค่าได้อย่างไร มันจะผสานเข้ากับระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้นของกลยุทธ์บริษัทอย่างไร และจุดเสียดทานคืออะไร เมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง บทบาทของผลิตภัณฑ์อาจพัฒนาไป
- วัดความสำเร็จ: คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ผลหากไม่ทำการวัดผล? ผู้นำผลิตภัณฑ์ต้องติดตาม KPI ที่แสดงถึงความก้าวหน้าและว่าผลิตภัณฑ์กำลังบรรลุเป้าหมายเฉพาะและแสดงสัญญาณเตือนหรือไม่
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นกระบวนการที่ดำเนินการซ้ำซึ่งเชื่อมโยงจุดเจ็บปวดของลูกค้าเข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจและสภาวะตลาด
10 อันดับกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2024
กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์คือการกำหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการบรรลุผ่านผลิตภัณฑ์ของตน ต่อไปนี้คือกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและคำแนะนำเพื่อช่วยคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ
1. กำหนดว่าใคร, อะไร, และอย่างไรของกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ
ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณต้องเข้าใจ 'ใคร', 'อะไร', และ 'อย่างไร' ของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาวางแผนจะสร้าง
ใคร
'ใคร' โดยพื้นฐานแล้ว หมายถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ สมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คุณต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ เนื่องจากทุกการตัดสินใจและการกระทำล้วนมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของพวกเขา
อะไร
'อะไร' ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์, ฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติ, และข้อเสนอคุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์
อย่างไร
'วิธีการ' ครอบคลุมเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมด กระบวนการ และขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็นในการนำวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่คุณใช้ (tech stack)กรอบการทำงานและกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณจะเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์การแข่งขัน การวิจัยตลาดและลูกค้า และการวางตำแหน่งของคุณเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
การได้สูตรที่ถูกต้องอาจต้องมีการปรับปรุงหลายครั้ง
เคล็ดลับมืออาชีพ?: ด้วยการใช้ClickUp Mindmaps คุณสามารถบันทึกความคิดและการสนทนาทั้งหมดเกี่ยวกับ ICPs ในพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ที่นี่คุณยังสามารถวางแผนและกำหนดกรอบขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อีกด้วย
2. ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้
รับข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความชอบของผู้ใช้ ฟีเจอร์ที่พวกเขาต้องการ และประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจนถึงขณะนี้
ใช้แบบสำรวจผู้ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า และการสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและความคาดหวังของผู้ใช้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเหลือพวกเขาอย่างแท้จริง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นเป็นกุญแจสำคัญในการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และทำให้แน่ใจว่ามัน ยังคงเกี่ยวข้องและมอบคุณค่า
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ?: ใช้ ClickUp Forms เพื่อรวบรวมและจัดระเบียบความคิดเห็น. ทุกการส่งจะถูกเปลี่ยนเป็นงาน ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถตรวจสอบและจัดระเบียบข้อมูลการตอบกลับได้อย่างง่ายดาย.
3. จัดการความคิดสร้างสรรค์
การคิดค้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่คุณสมบัติและแพ็กเกจราคาไปจนถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ เมื่อทีมต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมมือกันในผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างสรรค์ความคิดและมุมมองที่หลากหลายได้ แต่คุณต้องมีระบบเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดที่ดีที่สุดไม่สูญหายไปในปริมาณความคิดที่มากมาย
ในการทำงานตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการประชุมความก้าวหน้า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดกับทีม รวบรวมแนวคิดที่คัดเลือกแล้ว และเก็บรักษาคลังไอเดียเพื่อกลับมาทบทวนและนำไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาต่อไป
กระดานไวท์บอร์ดสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกล ทีมของคุณสามารถเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ UX นักการตลาด หรือวิศวกร เข้าใจตรงกันและพร้อมที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัยถัดไป
เคล็ดลับมืออาชีพ?: ย้ายจากการออกแบบไปสู่การพัฒนาใน ClickUp ได้ทันที!นี่คือวิธีการ: หลังจากขั้นตอนของการออกแบบเสร็จสิ้น ให้เปลี่ยนรายการใน ClickUp Whiteboard ของคุณเป็นงานสำหรับนักพัฒนาและวิศวกรของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถฝัง Whiteboard ลงใน ClickUp Docs สำหรับการสนทนาครั้งถัดไปของคุณได้อีกด้วย เปลี่ยนโน้ตติดผนังเป็นงาน มอบหมายงาน และเพิ่มลงในแผนสำหรับการพัฒนาในสปรินต์ถัดไปของคุณ
4. ดำเนินการจัดทำแผนผังการเดินทางของลูกค้า
กุญแจสำคัญสู่การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จคือการวางแผนทุกขั้นตอนในเส้นทางของลูกค้าของคุณ
การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Mapping) คือการระบุทุกจุดสัมผัสที่ลูกค้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณในแต่ละขั้นตอนของการค้นคว้า การซื้อ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ทุกจุดสัมผัสควรมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของลูกค้า—ตั้งแต่จุดที่ลูกค้าได้สัมผัสกับเนื้อหาของคุณเป็นครั้งแรก ไปจนถึงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานและประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า
แบบฝึกหัดนี้ช่วยให้คุณ เข้าใจปัญหาและความไม่พึงพอใจของลูกค้า ช่องว่างในประสบการณ์ของพวกเขา และพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้ในผลิตภัณฑ์ ผสานรวมมุมมองที่หลากหลาย โดยเฉพาะจากทีมที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง เช่น ทีมการตลาด ทีมบริการลูกค้า และทีมขาย
แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าใน ClickUpมีประโยชน์มากในที่นี้ คุณสามารถมองเห็นภาพการเดินทางของลูกค้าทุกคนผ่านจุดสัมผัสต่างๆ และค้นหาว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นในการทำงานร่วมกัน สร้างงานที่สนับสนุนทุกจุดสัมผัส และติดตามงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด
5. สร้างแผนงานผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยผลกระทบ
แผนที่ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นผลกระทบช่วยให้คุณดำเนินกลยุทธ์ด้วย ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ของแผนงานที่คุณได้วางแผนไว้ให้กลายเป็นกิจกรรมที่ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้กรอบการจัดลำดับความสำคัญ เช่นวิธี MoSCoW และ แบบจำลอง Kano เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการเดินทางของผลิตภัณฑ์ของคุณไปข้างหน้า
เคล็ดลับมืออาชีพ?: วางแผนเป้าหมายหลัก, วัตถุประสงค์, กำหนดเวลา, และผู้รับผิดชอบโครงการด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น ไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์ , และ มุมมองบอร์ด .
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันในทุกด้าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกันอาจต้องใช้ความพยายาม แต่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ การประสานงานระหว่างทีมช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ ดำเนินไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในชุดราคาหรือคุณสมบัติสามารถส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้รับการสื่อสารอย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็นในกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการอัปเดตคุณสมบัติของคุณการเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้อาจดูไม่สำคัญ แต่สามารถเสี่ยงต่อการสร้างความเข้าใจผิดและทำให้ความคืบหน้าช้าลงได้
7. สร้างสรรค์แนวทางที่ยืดหยุ่น
การจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น เพื่อรักษาความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องปลูกฝังแนวคิดที่คล่องตัวให้กับทีมงานทั้งหมด
โดยใช้วิธีการแบบอไจล์เช่น Scrum คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อมุ่งเน้นไปที่รายการที่ต้องดำเนินการซึ่งสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจน
แนวคิดคือการสร้างโครงการที่ทั้งมีความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของมันได้โดยการ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อพลวัตของตลาดและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
8. กำหนดและติดตามเป้าหมายการตลาดผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีแผนการเปิดตัวและการส่งเสริมการขายที่วางตำแหน่งและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างชาญฉลาดในตลาด
ClickUp Goalsเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการติดตามและจัดการแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการเปิดตัวแผนราคาที่ปรับปรุงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญประจำปี ในส่วนของเป้าหมาย คุณสามารถสร้างเป้าหมายพร้อมคำอธิบายและกำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานและผู้ที่รับผิดชอบได้
สิ่งนี้ช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบและ มุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของคุณ
9. ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยการนำเครื่องมือ AIและระบบอัตโนมัติมาใช้ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpมอบอาวุธที่จำเป็นให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น นี่คือวิธีที่มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ, การร่วมมือ, และการผลิต:
ClickUp Brain สำหรับ AI ในการจัดการโครงการและการเขียน
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวของคุณที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติ เช่น การเขียนสรุปผลิตภัณฑ์ การสรุปบันทึกการประชุม และการสร้างสื่อการตลาด
ในฐานะผู้จัดการโครงการ AI ของคุณ ClickUp Brain จะทำการอัปเดตความคืบหน้า อัปเดตสถานะ และสรุปการประชุมประจำวัน รวมถึงการวางแผนงานย่อยและรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ
ClickUp Automations สำหรับการอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้การดำเนินการงานที่ทำซ้ำๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ลดเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาด โดยการกำหนดแนวทางเฉพาะเพื่อกระตุ้นการทำงานของกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าคุณต้องการจะกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบกระบวนการทำงานเพื่อดำเนินการงานที่เลือกหรืองานที่ทำด้วยตนเอง ClickUp Automations ก็ทำได้สำหรับคุณ—-เพิ่มความเร็วในการทำงานของคุณ
มุมมองแชท ClickUp สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น โดยเฉพาะเมื่อมีหลายทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการผลิตภัณฑ์ มันรวบรวมการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการติดตาม
ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมออกแบบได้สร้างโครงร่างผลิตภัณฑ์แล้ว ทีมวิศวกรรมของคุณสามารถเริ่มผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อสร้างส่วนหน้าและส่วนหลังของระบบได้
ผู้จัดการโครงการสามารถแท็กทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในภารกิจที่พวกเขาต้องรับช่วงต่อจากนักออกแบบ UX ได้
เมื่อเวอร์ชันที่ใช้งานได้พร้อมแล้ว ทีม QA จะตรวจสอบเกณฑ์การยอมรับและแสดงความคิดเห็นที่มอบหมายเกี่ยวกับข้อบกพร่องและปัญหาสำคัญที่ขัดขวางการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม:ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ใช้ ClickUp อย่างไร
10. วัดความก้าวหน้า
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องดูแลหลายโครงการพร้อมกัน คุณต้องการกระบวนการที่ง่ายสำหรับการกำหนดและติดตามความคืบหน้าตามOKR ของผลิตภัณฑ์
ตามประเพณีแล้ว การดำเนินการนี้ทำผ่านสเปรดชีต แต่มีปัญหาด้านความสามารถในการขยายขนาด รวมถึงการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและการควบคุมเวอร์ชัน และการอัปเดตให้ทันสมัยนั้นใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณ จับและติดตามเมตริกที่สำคัญได้อย่างเป็นภาพ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง คุณสามารถใช้แผนภูมิความเร็ว แผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้ลดลง และวิดเจ็ตอื่น ๆ ที่สามารถปรับแต่งได้มากมายเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของKPI ของผลิตภัณฑ์ เมตริก และงานที่เสร็จสิ้นเทียบกับขอบเขตงานที่เหลืออยู่
วิธีการนำกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ไปปฏิบัติ
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มั่นคงคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ๆ หากคุณมีเวลาจำกัดหรือกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์กลยุทธ์เป็นครั้งแรกแม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นด้วยการดำเนินการอย่างละเอียด
เทมเพลตแบบโต้ตอบและปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณนำแนวคิดผลิตภัณฑ์จากวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริง ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและประสานงานทีมให้ไปในทิศทางเดียวกัน หากคุณกำลังใช้เทมเพลตนี้เป็นครั้งแรก จะมีมุมมองคู่มือเริ่มต้นที่สะดวก ซึ่งจะแสดงวิธีการใช้งานและการตั้งค่างานต่างๆ ให้คุณ
หกขั้นตอนที่แน่นอนในการทำเช่นนั้น:
1. กำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ
เพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงปัญหาที่จะแก้ไข เพื่อสร้างกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
สรุปรายละเอียดทั้งหมดนี้ รวมถึงกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้น, ข้อมูลจำเพาะ, และฟังก์ชันการทำงาน บนClickUp Docs ซึ่งจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับทุกทีมที่ทำงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จริง
2. การวิจัยตลาด
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ระบุถึงการวิจัยตลาด ความต้องการและความปรารถนาของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวโน้มและโอกาสสำหรับคุณสมบัติใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนา
สร้างงานใน ClickUpสำหรับกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เช่น การสัมภาษณ์ผู้ใช้ การวิเคราะห์คู่แข่ง เป็นต้น
3. กำหนดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์
สร้างเป้าหมาย SMARTที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน เพื่อวัดความก้าวหน้าของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ เป้าหมายผลิตภัณฑ์ของคุณอาจครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า (CLV) ไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์ใหม่
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวิธีที่คุณต้องการบรรลุเป้าหมายของคุณผ่านการกระทำที่สามารถวัดได้พร้อมเป้าหมาย
4. สร้างแผนที่เส้นทาง
ใช้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคุณเพื่อสร้างแผนที่นำทางระดับสูง ซึ่งจะนำทางคุณผ่านขั้นตอนและการดำเนินการที่จำเป็นในการแปลงวิสัยทัศน์และเป้าหมายนั้นให้เป็นการปฏิบัติ
5. ติดตามความก้าวหน้า
เมื่อกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระยะการนำไปปฏิบัติ คุณต้องการติดตามความคืบหน้าและทำการปรับปรุงอย่างริเริ่ม
ตั้งเวลาทำงานซ้ำสำหรับงานที่ต้องทำบ่อย ๆ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสร้างงานใหม่ทุกครั้ง—รวมถึงงานที่ทำทุกวัน ทุกสัปดาห์ และทุกเดือน
6. ประเมินผลลัพธ์
หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทำคือการระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
ClickUp Milestonesช่วยให้ทีมติดตามและวัดความสำเร็จของกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ต่างๆ
นี่คือเทมเพลตกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานบน ClickUp เพื่อช่วยให้คุณนำทางในสปรินท์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถัดไป
ประเภทของกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ด้านราคา
กลยุทธ์ด้านราคาเน้นการเน้นย้ำถึงแง่มุมของความคุ้มค่าของสินค้า ในแนวทางนี้ ราคาคือปัจจัยหลักที่ทำให้สินค้าแตกต่างจากคู่แข่ง
ด้วยการนำเสนอ ราคาที่แข่งขันได้ กลยุทธ์นี้มุ่งดึงดูดลูกค้าด้วยตัวเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่าคู่แข่ง กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาสูง
เราอาจพิจารณาว่า Amazon เข้าใจกลยุทธ์การแบ่งแยกราคา
ในหลายกรณี ตลาดจะปรับราคาสินค้าตามราคาของคู่แข่งและความสามารถในการซื้อของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น: Amazon มักจะเสนอสินค้าในราคาที่ลดพิเศษสูงกว่าคู่แข่งหรือแม้แต่แบรนด์เดียวกันที่สามารถเสนอได้บนเว็บไซต์ทางการของตัวเอง มาดูราคาของเครื่องควบคุมอุณหภูมิความร้อน Warmall โดย Mysa บนตลาด Amazon เทียบกับราคาบนเว็บไซต์ของ Mysa เอง
ราคาของอุปกรณ์บน Amazon: $140
ราคาของอุปกรณ์บนเว็บไซต์ Mysa: $199
กลยุทธ์ของคู่แข่ง
กลยุทธ์การแข่งขันมุ่งเน้นที่จะ สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จากคู่แข่ง โดยอาศัยคุณสมบัติที่ดีกว่า ราคา ประสบการณ์ของลูกค้า หรือประสิทธิภาพ ที่นี่ เป้าหมายคือการระบุและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคู่แข่ง และวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
ตัวอย่างเช่น พิจารณาแนวทางของ Enterprise ตลาดเช่ารถยนต์เคยถูกครอบงำโดย Hertz และ Avis ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเช่าที่สนามบินเป็นหลัก ด้วยการมุ่งเน้นที่สถานที่ในเมืองแทนที่จะเป็นแค่สนามบินเพียงอย่างเดียว Enterprise สามารถขยายการเข้าถึงและค่อยๆ กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการเช่ารถยนต์ ปัจจุบันพวกเขาเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา
พิจารณาใช้เทมเพลตการวิเคราะห์การแข่งขันของ ClickUpเพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่งของคุณ ทำความเข้าใจภูมิทัศน์การแข่งขัน พัฒนากลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และเพิ่มรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ลงในกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
กลยุทธ์เฉพาะกลุ่ม
นี่หมายถึงการมุ่งเน้นไปที่ กลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กและชัดเจนมาก ธุรกิจใหม่ส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์นี้เพื่อทำความเข้าใจและทดสอบตลาดของพวกเขา และค่อยๆ นำแผนการเติบโตไปใช้ คุณสามารถยึดติดกับความต้องการเฉพาะและแก้ไขปัญหาเฉพาะของกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกสำรวจมากนัก เป็นกลุ่มเฉพาะทาง และมีการแข่งขันต่ำ
ตัวอย่างที่ชัดเจนในที่นี้คือบริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท
กลยุทธ์การขายเพิ่มและการขายแบบไขว้
มุ่งเน้นไปที่การดึงดูดลูกค้าที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยของคุณ, เพิ่มกำไรในระยะยาว, และสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า. การขายเพิ่ม (Upselling) มุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นให้ลูกค้าลงทุนในเวอร์ชันที่มีคุณภาพสูงขึ้นของสินค้าของคุณ. การขายข้าม (Cross-selling) กระตุ้นให้ลูกค้าซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือสินค้าที่เสริมกับการซื้อครั้งแรก. เราเห็นแบรนด์อีคอมเมิร์ซหลายแห่งทำการขายเพิ่มและขายข้ามอยู่บ่อยครั้ง.
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและดูแลตัวเอง Harry's แสดงสินค้า 'ที่ผู้คนก็ซื้อด้วย' ตามสินค้าที่คุณเพิ่มลงในรถเข็นเพื่อเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย. จุดสำคัญคือการแนะนำสินค้าที่ลูกค้าอาจซื้อเพิ่มเติมพร้อมกับสิ่งที่พวกเขากำลังซื้ออยู่แล้ว.
สร้างกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณคือ GPS สำหรับการเดินทางของผลิตภัณฑ์—มันช่วยนำทางคุณจากวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ หลีกเลี่ยงทางเบี่ยงและทางผิดที่ไม่จำเป็น และรักษาความเร็วที่สม่ำเสมอ
เมื่อพิจารณาว่ากลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบหลายส่วนที่เคลื่อนไหว คุณจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์เช่น ClickUp เพื่อจัดการทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้ ClickUp เพื่อทำงานร่วมกัน, จัดทีมให้สอดคล้องกัน, และอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของพวกเขาโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อรวมทีมผลิตภัณฑ์, กระบวนการทำงาน, และการรายงานของคุณไว้ในที่เดียว,ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี.