กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์: เทคนิคสู่ความสำเร็จของกลยุทธ์

9 กุมภาพันธ์ 2567

ในแง่ของเทคโนโลยี เราอยู่ในยุคที่เติบโตแบบทวีคูณ หมายความว่า ทุกครั้งที่เราขยิบตา จะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น

และเราต้องขอบคุณผู้จัดการผลิตภัณฑ์สำหรับสิ่งนี้ 👊

ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างวิศวกรและผู้บริโภค งานของคุณคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว จากนั้นสื่อสารรายการความต้องการเหล่านี้ไปยังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฟังดูซับซ้อนไหม? มันอาจจะใช่—แต่กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายว่ากรอบการจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร วิธีการนำไปใช้ และกรอบที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร?

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์คือกระบวนการมาตรฐานในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยพื้นฐานแล้ว กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์จะนำผลิตภัณฑ์ (หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์) จากวิสัยทัศน์ไปสู่หลังการเปิดตัว ช่วยให้ทุกทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน 🙌

แม้ว่าแต่ละกรอบงานจะมีลักษณะเฉพาะตัว แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยห้าขั้นตอน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนเหล่านี้ ได้แก่ การค้นพบ การกำหนดนิยาม การพัฒนา การเปิดตัว และการเติบโต—ซึ่งนำผลิตภัณฑ์จากวิสัยทัศน์ที่ห่างไกลไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อยู่ในมือของผู้บริโภค

ภาพรวมของกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ McKinsey พบว่า 75% ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบุว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการนำมาใช้ในบริษัทของตน

เพื่อเตรียมทีมของคุณ (และสายผลิตภัณฑ์ในอนาคต) ให้ประสบความสำเร็จ ลองพิจารณาใช้หนึ่งในกรอบการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ 📚

ดับเบิลไดมอนด์ กระบวนการออกแบบ

โมเดล Double Diamond มักถูกใช้ในงานออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) โมเดลนี้มีลักษณะเป็นรูปเพชรสองอัน: อันหนึ่งแสดงถึงปัญหา และอีกอันแสดงถึงทางแก้ไข กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้เพชรแรกเพื่อกำหนดปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์ จากนั้นใช้เพชรที่สองเป็นแนวทางในการออกแบบ—ช่วยในการกำหนดและทดสอบทางแก้ไขที่เป็นไปได้

วิธีการ CIRCLES

วิธีการ CIRCLES เป็นกรอบการทำงานแบบลำดับขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือฟีเจอร์ใหม่ได้ วิธีการนี้เน้นย้ำถึง 7 ขั้นตอนสำคัญ (แต่ละขั้นตอนจะสอดคล้องกับตัวอักษรในคำว่า "CIRCLES")

  1. เข้าใจสถานการณ์
  2. ระบุตัวลูกค้า
  3. รายงานความต้องการของลูกค้า
  4. ตัดผ่านการจัดลำดับความสำคัญ
  5. รายการวิธีแก้ปัญหา
  6. ประเมินการแลกเปลี่ยน
  7. สรุปคำแนะนำของคุณ

วิธีการ CIRCLES มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นรายการตรวจสอบ ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถระบุเป้าหมาย ข้อจำกัด และบริบทของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

กรอบการวัดผลแบบโจรสลัด AARRR

ออกแบบโดย Dave McClure นักลงทุนจาก Silicon Valley, กรอบการทำงาน AARRR ระบุตัวชี้วัดห้าประการที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนควรติดตาม ตัวชี้วัดทั้งห้าประกอบด้วย:

  1. การเข้าซื้อกิจการ
  2. การเปิดใช้งาน
  3. การรักษา
  4. การส่งต่อ
  5. รายได้

โมเดลนี้มีประโยชน์หลักสองประการ ประการแรก มันช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและความยั่งยืนของธุรกิจ และประการที่สอง มันทำให้มั่นใจว่าบริษัทใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการวัดความสำเร็จของความพยายามในการจัดการผลิตภัณฑ์ของพวกเขา

กรอบแนวคิด HEART

พัฒนาโดย Google, HEART Framework เป็นตัวย่อของห้าธีมที่มุ่งเน้นผู้ใช้:

  1. ความสุข
  2. การมีส่วนร่วม
  3. การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
  4. การรักษา
  5. ติดตามความสำเร็จ

Google พัฒนาวิธีการเพื่อช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณสมบัติแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์

เพื่อวัดปริมาณของแต่ละมาตรการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้แนวทางเป้าหมาย-สัญญาณ-ตัวชี้วัด (ซึ่งพัฒนาโดย Google เช่นกัน) สมาชิกในทีมจะกำหนดเป้าหมายของแต่ละฟีเจอร์ สัญญาณที่บ่งชี้ความก้าวหน้า และตัวชี้วัดเพื่อคำนวณว่าพวกเขากำลังบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่

แบบจำลองคาโน

แบบจำลอง Kano ใช้ความรู้สึกของลูกค้าในการวัดความสำเร็จของแต่ละผลิตภัณฑ์ สร้างขึ้นบนความเชื่อที่ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเริ่มต้นจากการตอบสนองทางอารมณ์ แบบจำลอง Kano วัดประเภทการตอบสนองห้าประเภท:

  1. คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี
  2. คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ
  3. คุณสมบัติที่น่าสนใจ
  4. ลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน
  5. คุณสมบัติย้อนกลับ

โดยใช้มาตราส่วนตั้งแต่ "พึงพอใจมาก" ถึง "หงุดหงิด" ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะวัดประเภทของการตอบสนองที่แต่ละฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์กระตุ้นในผู้ใช้

6. แบบจำลองการให้คะแนน RICE

แบบจำลองการให้คะแนน RICE ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่จะเปิดตัวก่อน แบบจำลองนี้ประเมินแนวคิดผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจาก:

  • การเข้าถึง
  • ผลกระทบ
  • ความมั่นใจ
  • ความพยายาม

คะแนนสุดท้ายจะถูกมอบให้กับแต่ละผลงานที่ส่งเข้ามา แนวคิดที่ได้คะแนนสูงสุดจะแสดงถึงศักยภาพสูงสุดและจะถูกนำไปวางไว้ในแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นลำดับแรก

7. กรอบแนวทาง North Star

ในขณะที่กรอบการทำงานอื่น ๆ ในรายการนี้วัดผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติที่หลากหลาย กรอบการทำงาน North Star วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวชี้วัดเพียงหนึ่งเดียว ตัวชี้วัดสำคัญนี้ถูกขนานนามว่า "ดาวเหนือ" ซึ่งคำนวณคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์มอบให้กับลูกค้า โดยแก่นแท้แล้ว ปัจจัยเดียวนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดความสุขของลูกค้าและความสำเร็จที่ธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณอาจได้รับ

8. วิธีการ MoSCoW

วิธีการ MoSCoW ช่วยทีมบริหารผลิตภัณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ โดยตัวย่อมาจาก:

  • ต้องมี
  • ควรจะมี
  • อาจจะเป็น
  • ไม่มีทางที่จะมี

กรอบงานนี้ช่วยในการกำหนดสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักไม่เห็นพ้องกันเกี่ยวกับคุณลักษณะใดที่มีน้ำหนักมากที่สุดในแผนงานผลิตภัณฑ์ พวกเขาจะใช้แนวทาง MoSCoW เพื่อคำนวณว่าควรจัดสรรทรัพยากรภายในมากเพียงใดสำหรับการเปิดตัวคุณลักษณะแต่ละอย่าง

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกรอบงาน

เช่นเดียวกับที่แต่ละกรอบงานข้างต้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยังมีความทับซ้อนกันอยู่บ้างในระดับหนึ่ง ความคล้ายคลึงกันระหว่างกรอบงานข้างต้น ได้แก่:

  • พวกเขาใช้เพื่อวัดว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือคุณสมบัติใดจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • พวกมันถูกใช้เพื่อคำนวณว่าฟีเจอร์ใดจะส่งผลให้บริษัทมีกำไรสูงสุด
  • การใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานข้างต้นสามารถลดภาระงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาทรัพยากรของบริษัทไว้

อย่างไรก็ตาม กรอบงานเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแง่ของเวลาและวิธีการนำไปใช้ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่น:

  • กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์: บางกรอบแนวคิดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการตัดสินใจช่วยสร้างวิสัยทัศน์ให้กับทีมผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น กรอบแนวคิด AARRR และวิธี CIRCLES จะถูกใช้ในช่วงต้นของกระบวนการ ช่วยระบุโอกาสที่มีกำไรสำหรับบริษัท
  • การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์: กรอบการจัดลำดับความสำคัญถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ทีมตัดสินใจเกี่ยวกับความสำคัญของงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น แบบจำลองการให้คะแนน RICE และวิธี MoSCow ช่วยทีมผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจว่าฟีเจอร์ต่างๆ จะถูกจัดวางไว้ที่ใดในแผนงานผลิตภัณฑ์
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์: เมื่อการวางแผนผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว มีกรอบการทำงานหลายอย่างที่ช่วยให้ทีมดำเนินการออกแบบและดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น กรอบการทำงาน Double Diamond และ HEART ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้

การบูรณาการ Agile วิธีการ ในการจัดการผลิตภัณฑ์

กรอบวิธีการแบบ Agileเป็นกรอบการจัดการโครงการที่แบ่งโครงการออกเป็นระยะๆ ที่ชัดเจน ระยะเหล่านี้—ที่เรียกว่าสปรินต์—ให้ทีมมีเวลาและพื้นที่ในการสะท้อนสิ่งที่ได้ผล (และไม่ได้ผล) เพื่อทำการปรับปรุงก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ระยะถัดไป

ดังนั้นวิธีการแบบอไจล์มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างไร? การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือฟีเจอร์ใหม่โดยธรรมชาติแล้วถือเป็นโครงการหนึ่ง และการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และมีฟีเจอร์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์: มุมมองบอร์ด 3.0 ของ ClickUp ที่เรียบง่าย
ดูแลงานและโครงการทั้งหมดได้ในมุมมองเดียว พร้อมลากและวางงาน จัดเรียง และกรองข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองกระดานคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์

มีวิธีการแบบอไจล์หลายประเภท ซึ่งได้แก่:

  • คัมบัง: คัมบังเป็นวิธีการจัดการโครงการที่ใช้การมองเห็นเป็นหลัก โดยทั่วไปทีมจะใช้กระดานคัมบังออนไลน์เพื่อจัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ สถานะ หรือผู้รับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย
  • สครัม: สครัมคือวิธีการทำงานร่วมกันที่นิยมใช้ โดยจะมีบุคคลหนึ่งคน (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสครัมมาสเตอร์) ทำหน้าที่ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการกระดานสครัมจะทำหน้าที่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมองเห็นชัดเจน ช่วยจัดการปัญหาและงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสปรินต์อย่างต่อเนื่อง
  • เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง (เอ็กซ์พี): เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิงเป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้างแบบจำลองที่ใช้งานได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์
  • วิธีการพัฒนาระบบแบบไดนามิก (DSDM): ด้วยพื้นฐานที่เข้มงวดมากขึ้น โมเดล DSDM มุ่งเน้นไปที่วงจรชีวิตทั้งหมดของโครงการ โมเดล DSDM นำโครงการผ่านสี่ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ การสร้างต้นแบบ การออกแบบ และการนำไปใช้งาน

วิธีการนำกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ

แต่ละกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว และไม่มีกรอบใดที่ดีกว่าหรือแย่กว่ากรอบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หลายทีมพบว่าโมเดลหนึ่งเหมาะสมกับบริษัทของตนมากกว่า เพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถนำกรอบใหม่ไปใช้ได้สำเร็จ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. กำหนดเป้าหมายของคุณ

คุณต้องการที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่, แก้ไขปัญหาของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง, หรือขยายตลาดเป้าหมายใหม่หรือไม่ ก่อนที่จะเลือกกรอบการทำงาน, ให้รวบรวมผู้ตัดสินใจทุกคนและกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่ากรอบการทำงานใดที่เหมาะกับองค์กรของคุณ.

คุณสมบัติแดชบอร์ดเป้าหมายของ ClickUp
ติดตามเป้าหมายของคุณจนถึงตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด และรับมุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการก้าวหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ

โชคดีที่ด้วยClickUp Goals คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น ClickUp Goals ช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าในการนำกรอบงานใหม่ของคุณไปปฏิบัติ

2. อย่าเริ่มต้นจากศูนย์

นี่คือข่าวดี: กรอบการทำงานข้างต้นได้รับการทดสอบโดยบริษัทต่างๆ มาหลายทศวรรษแล้ว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเทมเพลตกรอบการทำงานโครงการของ ClickUp คุณสามารถสร้างชุดขั้นตอนที่มีโครงสร้างสำหรับการนำกรอบการทำงานผลิตภัณฑ์ของคุณไปใช้ จากจุดนั้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ของClickUp มากมายเพื่อพาทีมของคุณจากแนวคิดไปสู่การเปิดตัว

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์: ภาพหน้าจอของเทมเพลตกรอบโครงการของ ClickUp
จัดระเบียบและดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตกรอบการทำงานโครงการของ ClickUp

3. ให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วม

เป้าหมายทั้งหมดของการจัดการผลิตภัณฑ์คือการเพิ่มคุณค่าที่คุณนำเสนอให้กับลูกค้า ดังนั้น หลังจากที่คุณได้นำกรอบการทำงานใหม่มาใช้แล้ว ให้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กรอบการทำงานใหม่นี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม?

ภาพหน้าจอของเทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
เรียนรู้จากลูกค้าของคุณและพัฒนาธุรกิจของคุณด้วยข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากเทมเพลตรายละเอียดนี้ ปรับปรุงข้อเสนอของคุณ ดึงดูดลูกค้าใหม่ และเพิ่มรายได้

โชคดีที่มีเทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

4. อย่าลืมรักษาความยืดหยุ่น

เพียงเพราะว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใช้ได้ผลในตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะสมที่สุดเสมอไป

กรอบการทำงานที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของบริษัทคุณเสมอ (กลับไปขั้นตอนแรก) เมื่อปัญหาของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ทีมของคุณมีไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ขยายตัว คุณอาจจำเป็นต้องค้นหากรอบการทำงานใหม่ อย่ากลัวที่จะทดลองใช้แบบจำลองต่าง ๆ ในระยะต่าง ๆ ของบริษัทคุณ

การเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ของคุณ

มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเฟรมเวิร์ก ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ขนาดของบริษัท: คุณเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตหรือบริษัทที่มั่นคงแล้ว? หากเป็นกรณีแรก คุณอาจมองหาเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้คุณดำเนินการตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเปิดตัว (เช่น เฟรมเวิร์ก HEART) ในขณะที่กรณีหลังอาจกำลังมองหาเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีอยู่แล้ว (เช่น วิธีการให้คะแนน RICE)
  • ประเภทสินค้า: คุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าประเภทใด? หากคุณเพียงแค่เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้ว กระบวนวิธี Double Diamond สามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ทั้งหมด แบบจำลอง Kano สามารถช่วยกำหนดได้ว่านวัตกรรมนี้จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
  • ความเชี่ยวชาญของทีม: คุณกำลังจัดหาทีมงานที่เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์หรือผู้เริ่มต้นหรือไม่? หากคุณมีรองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ คุณอาจใช้กรอบการทำงาน North Star (เนื่องจากบุคคลนี้อาจสามารถระบุปัจจัยเดียวที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ได้)

ClickUp: อนาคตของการจัดการผลิตภัณฑ์

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้งานทั้งหมดในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยคุณสมบัติของ ClickUp Product ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถนำวิสัยทัศน์ของพวกเขาสู่ตลาดได้ด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 🤩

ClickUp AI

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์: ตัวอย่างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ด้วย ClickUp AI
ใช้คำสั่งพร้อม AI ของ ClickUp เพื่อสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (PDRs) อย่างรวดเร็วในพริบตา

ด้วยเครื่องมือ AI ของ ClickUp ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างเอกสาร รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ การทำแผนงาน

ภาพหน้าจอของเทมเพลตแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องง่ายเมื่อใช้แม่แบบแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์โดย ClickUp

แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานย้อนกลับจากการเปิดตัวไปจนถึงการวางแผน—และทุกการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างนั้นด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันโดยเห็นงานที่ต้องทำถัดไป

การทำงานร่วมกันทางภาพ

สมาชิกทีมกำลังทำงานร่วมกันบนไวท์บอร์ดของ ClickUp 3.0
ทำงานร่วมกันทางสายตาภายใน ClickUp Whiteboards กับสมาชิกในทีมเพื่อระดมความคิดและเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้

ด้วยClickUp Whiteboards ทีมบริหารผลิตภัณฑ์สามารถสร้างภาพแนวคิดที่ดีที่สุดของพวกเขาได้ ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณสามารถระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ และสร้างร่างแรกของแผนงานผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมทั้งหมดได้

กระบวนการทำงานอัตโนมัติ

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์: การสร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUp
ประหยัดเวลาและมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

การปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ตรงตามกำหนด ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติจาก ClickUp คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ ใส่ความคิดเห็น มอบหมายงาน และขออนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงได้อย่างสะดวก

เอกสารจากแหล่งเดียว

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับใน ClickUp Docs
ClickUp Docs อนุญาตให้ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (slash commands)ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยClickUp Docs ทีมงานทั้งหมดของคุณสามารถทำงานร่วมกันในแผนงาน, ข้อกำหนด, และแนวคิดฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้ ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์และสามารถแท็กสมาชิกในทีมและมอบหมายความคิดเห็นได้ คุณจะไม่ติดอยู่กับปัญหา "เวอร์ชัน" ที่ซับซ้อน—และแทนที่จะมุ่งสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ

ก้าวสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จด้วย ClickUp

กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือคุณสมบัติใดที่จะสร้างกำไรสูงสุดให้กับบริษัท. แม้ว่าแต่ละแบบจำลองจะแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดช่วยวัดความสุขของลูกค้า, ทำให้กระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น, และนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด.

เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เลือก ClickUp. ClickUp ช่วยให้ทีมการจัดการผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านเครื่องมือที่จำเป็นเช่น AI, เอกสารและกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถทำงานร่วมกันได้, และระบบการทำงานอัตโนมัติ. นอกจากนี้ ClickUp ยังมาพร้อมกับเทมเพลตหลายพันแบบ, การเชื่อมต่อหลายร้อยรายการ, และมุมมองหลายแบบเพื่อช่วยในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่. 👏👏

