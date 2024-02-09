กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์: เทคนิคสู่ความสำเร็จของกลยุทธ์

ในแง่ของเทคโนโลยี เราอยู่ในยุคที่เติบโตแบบทวีคูณ หมายความว่า ทุกครั้งที่เราขยิบตา จะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
และเราต้องขอบคุณผู้จัดการผลิตภัณฑ์สำหรับสิ่งนี้ 👊
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างวิศวกรและผู้บริโภค งานของคุณคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว จากนั้นสื่อสารรายการความต้องการเหล่านี้ไปยังทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฟังดูซับซ้อนไหม? มันอาจจะใช่—แต่กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น ด้านล่างนี้ เราจะอธิบายว่ากรอบการจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร วิธีการนำไปใช้ และกรอบที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร?
กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์คือกระบวนการมาตรฐานในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยพื้นฐานแล้ว กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์จะนำผลิตภัณฑ์ (หรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์) จากวิสัยทัศน์ไปสู่หลังการเปิดตัว ช่วยให้ทุกทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน 🙌
แม้ว่าแต่ละกรอบงานจะมีลักษณะเฉพาะตัว แต่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยห้าขั้นตอน ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนเหล่านี้ ได้แก่ การค้นพบ การกำหนดนิยาม การพัฒนา การเปิดตัว และการเติบโต—ซึ่งนำผลิตภัณฑ์จากวิสัยทัศน์ที่ห่างไกลไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อยู่ในมือของผู้บริโภค
ภาพรวมของกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
กรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ McKinsey พบว่า 75% ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบุว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการนำมาใช้ในบริษัทของตน
เพื่อเตรียมทีมของคุณ (และสายผลิตภัณฑ์ในอนาคต) ให้ประสบความสำเร็จ ลองพิจารณาใช้หนึ่งในกรอบการทำงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ 📚
ดับเบิลไดมอนด์ กระบวนการออกแบบ
โมเดล Double Diamond มักถูกใช้ในงานออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) โมเดลนี้มีลักษณะเป็นรูปเพชรสองอัน: อันหนึ่งแสดงถึงปัญหา และอีกอันแสดงถึงทางแก้ไข กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้เพชรแรกเพื่อกำหนดปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์ จากนั้นใช้เพชรที่สองเป็นแนวทางในการออกแบบ—ช่วยในการกำหนดและทดสอบทางแก้ไขที่เป็นไปได้
วิธีการ CIRCLES
วิธีการ CIRCLES เป็นกรอบการทำงานแบบลำดับขั้นตอนที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือฟีเจอร์ใหม่ได้ วิธีการนี้เน้นย้ำถึง 7 ขั้นตอนสำคัญ (แต่ละขั้นตอนจะสอดคล้องกับตัวอักษรในคำว่า "CIRCLES")
- เข้าใจสถานการณ์
- ระบุตัวลูกค้า
- รายงานความต้องการของลูกค้า
- ตัดผ่านการจัดลำดับความสำคัญ
- รายการวิธีแก้ปัญหา
- ประเมินการแลกเปลี่ยน
- สรุปคำแนะนำของคุณ
วิธีการ CIRCLES มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นรายการตรวจสอบ ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถระบุเป้าหมาย ข้อจำกัด และบริบทของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
กรอบการวัดผลแบบโจรสลัด AARRR
ออกแบบโดย Dave McClure นักลงทุนจาก Silicon Valley, กรอบการทำงาน AARRR ระบุตัวชี้วัดห้าประการที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนควรติดตาม ตัวชี้วัดทั้งห้าประกอบด้วย:
- การเข้าซื้อกิจการ
- การเปิดใช้งาน
- การรักษา
- การส่งต่อ
- รายได้
โมเดลนี้มีประโยชน์หลักสองประการ ประการแรก มันช่วยให้บริษัทสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและความยั่งยืนของธุรกิจ และประการที่สอง มันทำให้มั่นใจว่าบริษัทใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการวัดความสำเร็จของความพยายามในการจัดการผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
กรอบแนวคิด HEART
พัฒนาโดย Google, HEART Framework เป็นตัวย่อของห้าธีมที่มุ่งเน้นผู้ใช้:
- ความสุข
- การมีส่วนร่วม
- การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
- การรักษา
- ติดตามความสำเร็จ
Google พัฒนาวิธีการเพื่อช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณสมบัติแต่ละอย่างของผลิตภัณฑ์
เพื่อวัดปริมาณของแต่ละมาตรการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้แนวทางเป้าหมาย-สัญญาณ-ตัวชี้วัด (ซึ่งพัฒนาโดย Google เช่นกัน) สมาชิกในทีมจะกำหนดเป้าหมายของแต่ละฟีเจอร์ สัญญาณที่บ่งชี้ความก้าวหน้า และตัวชี้วัดเพื่อคำนวณว่าพวกเขากำลังบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
แบบจำลองคาโน
แบบจำลอง Kano ใช้ความรู้สึกของลูกค้าในการวัดความสำเร็จของแต่ละผลิตภัณฑ์ สร้างขึ้นบนความเชื่อที่ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเริ่มต้นจากการตอบสนองทางอารมณ์ แบบจำลอง Kano วัดประเภทการตอบสนองห้าประเภท:
- คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี
- คุณสมบัติด้านประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติที่น่าสนใจ
- ลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน
- คุณสมบัติย้อนกลับ
โดยใช้มาตราส่วนตั้งแต่ "พึงพอใจมาก" ถึง "หงุดหงิด" ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะวัดประเภทของการตอบสนองที่แต่ละฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์กระตุ้นในผู้ใช้
6. แบบจำลองการให้คะแนน RICE
แบบจำลองการให้คะแนน RICE ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่จะเปิดตัวก่อน แบบจำลองนี้ประเมินแนวคิดผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจาก:
- การเข้าถึง
- ผลกระทบ
- ความมั่นใจ
- ความพยายาม
คะแนนสุดท้ายจะถูกมอบให้กับแต่ละผลงานที่ส่งเข้ามา แนวคิดที่ได้คะแนนสูงสุดจะแสดงถึงศักยภาพสูงสุดและจะถูกนำไปวางไว้ในแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นลำดับแรก
7. กรอบแนวทาง North Star
ในขณะที่กรอบการทำงานอื่น ๆ ในรายการนี้วัดผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติที่หลากหลาย กรอบการทำงาน North Star วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวชี้วัดเพียงหนึ่งเดียว ตัวชี้วัดสำคัญนี้ถูกขนานนามว่า "ดาวเหนือ" ซึ่งคำนวณคุณค่าที่ผลิตภัณฑ์มอบให้กับลูกค้า โดยแก่นแท้แล้ว ปัจจัยเดียวนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดความสุขของลูกค้าและความสำเร็จที่ธุรกิจสตาร์ทอัพของคุณอาจได้รับ
8. วิธีการ MoSCoW
วิธีการ MoSCoW ช่วยทีมบริหารผลิตภัณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของงานต่าง ๆ โดยตัวย่อมาจาก:
- ต้องมี
- ควรจะมี
- อาจจะเป็น
- ไม่มีทางที่จะมี
กรอบงานนี้ช่วยในการกำหนดสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักไม่เห็นพ้องกันเกี่ยวกับคุณลักษณะใดที่มีน้ำหนักมากที่สุดในแผนงานผลิตภัณฑ์ พวกเขาจะใช้แนวทาง MoSCoW เพื่อคำนวณว่าควรจัดสรรทรัพยากรภายในมากเพียงใดสำหรับการเปิดตัวคุณลักษณะแต่ละอย่าง
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกรอบงาน
เช่นเดียวกับที่แต่ละกรอบงานข้างต้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยังมีความทับซ้อนกันอยู่บ้างในระดับหนึ่ง ความคล้ายคลึงกันระหว่างกรอบงานข้างต้น ได้แก่:
- พวกเขาใช้เพื่อวัดว่าผลิตภัณฑ์และ/หรือคุณสมบัติใดจะนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
- พวกมันถูกใช้เพื่อคำนวณว่าฟีเจอร์ใดจะส่งผลให้บริษัทมีกำไรสูงสุด
- การใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานข้างต้นสามารถลดภาระงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาทรัพยากรของบริษัทไว้
อย่างไรก็ตาม กรอบงานเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแง่ของเวลาและวิธีการนำไปใช้ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่น:
- กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์: บางกรอบแนวคิดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนการตัดสินใจช่วยสร้างวิสัยทัศน์ให้กับทีมผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น กรอบแนวคิด AARRR และวิธี CIRCLES จะถูกใช้ในช่วงต้นของกระบวนการ ช่วยระบุโอกาสที่มีกำไรสำหรับบริษัท
- การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์: กรอบการจัดลำดับความสำคัญถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ทีมตัดสินใจเกี่ยวกับความสำคัญของงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น แบบจำลองการให้คะแนน RICE และวิธี MoSCow ช่วยทีมผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจว่าฟีเจอร์ต่างๆ จะถูกจัดวางไว้ที่ใดในแผนงานผลิตภัณฑ์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์: เมื่อการวางแผนผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้นแล้ว มีกรอบการทำงานหลายอย่างที่ช่วยให้ทีมดำเนินการออกแบบและดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น กรอบการทำงาน Double Diamond และ HEART ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นได้
การบูรณาการ Agile วิธีการ ในการจัดการผลิตภัณฑ์
กรอบวิธีการแบบ Agileเป็นกรอบการจัดการโครงการที่แบ่งโครงการออกเป็นระยะๆ ที่ชัดเจน ระยะเหล่านี้—ที่เรียกว่าสปรินต์—ให้ทีมมีเวลาและพื้นที่ในการสะท้อนสิ่งที่ได้ผล (และไม่ได้ผล) เพื่อทำการปรับปรุงก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ระยะถัดไป
ดังนั้นวิธีการแบบอไจล์มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์อย่างไร? การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และ/หรือฟีเจอร์ใหม่โดยธรรมชาติแล้วถือเป็นโครงการหนึ่ง และการใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเปิดตัวผลิตภัณฑ์นั้นได้ตรงเวลา อยู่ในงบประมาณ และมีฟีเจอร์ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
มีวิธีการแบบอไจล์หลายประเภท ซึ่งได้แก่:
- คัมบัง: คัมบังเป็นวิธีการจัดการโครงการที่ใช้การมองเห็นเป็นหลัก โดยทั่วไปทีมจะใช้กระดานคัมบังออนไลน์เพื่อจัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ สถานะ หรือผู้รับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย
- สครัม: สครัมคือวิธีการทำงานร่วมกันที่นิยมใช้ โดยจะมีบุคคลหนึ่งคน (ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสครัมมาสเตอร์) ทำหน้าที่ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับโครงการกระดานสครัมจะทำหน้าที่เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำแบบมองเห็นชัดเจน ช่วยจัดการปัญหาและงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละสปรินต์อย่างต่อเนื่อง
- เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิง (เอ็กซ์พี): เอ็กซ์ตรีม โปรแกรมมิงเป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้างแบบจำลองที่ใช้งานได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ที่เรียกว่าสปรินต์
- วิธีการพัฒนาระบบแบบไดนามิก (DSDM): ด้วยพื้นฐานที่เข้มงวดมากขึ้น โมเดล DSDM มุ่งเน้นไปที่วงจรชีวิตทั้งหมดของโครงการ โมเดล DSDM นำโครงการผ่านสี่ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ การสร้างต้นแบบ การออกแบบ และการนำไปใช้งาน
วิธีการนำกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ
แต่ละกรอบการจัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว และไม่มีกรอบใดที่ดีกว่าหรือแย่กว่ากรอบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม หลายทีมพบว่าโมเดลหนึ่งเหมาะสมกับบริษัทของตนมากกว่า เพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถนำกรอบใหม่ไปใช้ได้สำเร็จ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
คุณต้องการที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่, แก้ไขปัญหาของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง, หรือขยายตลาดเป้าหมายใหม่หรือไม่ ก่อนที่จะเลือกกรอบการทำงาน, ให้รวบรวมผู้ตัดสินใจทุกคนและกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยในการตัดสินใจว่ากรอบการทำงานใดที่เหมาะกับองค์กรของคุณ.
โชคดีที่ด้วยClickUp Goals คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น ClickUp Goals ช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าในการนำกรอบงานใหม่ของคุณไปปฏิบัติ
2. อย่าเริ่มต้นจากศูนย์
นี่คือข่าวดี: กรอบการทำงานข้างต้นได้รับการทดสอบโดยบริษัทต่างๆ มาหลายทศวรรษแล้ว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเทมเพลตกรอบการทำงานโครงการของ ClickUp คุณสามารถสร้างชุดขั้นตอนที่มีโครงสร้างสำหรับการนำกรอบการทำงานผลิตภัณฑ์ของคุณไปใช้ จากจุดนั้น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์ของClickUp มากมายเพื่อพาทีมของคุณจากแนวคิดไปสู่การเปิดตัว
3. ให้ลูกค้ายังคงมีส่วนร่วม
เป้าหมายทั้งหมดของการจัดการผลิตภัณฑ์คือการเพิ่มคุณค่าที่คุณนำเสนอให้กับลูกค้า ดังนั้น หลังจากที่คุณได้นำกรอบการทำงานใหม่มาใช้แล้ว ให้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง กรอบการทำงานใหม่นี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม?
โชคดีที่มีเทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUp คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
4. อย่าลืมรักษาความยืดหยุ่น
เพียงเพราะว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใช้ได้ผลในตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะสมที่สุดเสมอไป
กรอบการทำงานที่ดีที่สุดจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของบริษัทคุณเสมอ (กลับไปขั้นตอนแรก) เมื่อปัญหาของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ทีมของคุณมีไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ขยายตัว คุณอาจจำเป็นต้องค้นหากรอบการทำงานใหม่ อย่ากลัวที่จะทดลองใช้แบบจำลองต่าง ๆ ในระยะต่าง ๆ ของบริษัทคุณ
การเลือกที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ของคุณ
มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเฟรมเวิร์ก ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ขนาดของบริษัท: คุณเป็นสตาร์ทอัพที่กำลังเติบโตหรือบริษัทที่มั่นคงแล้ว? หากเป็นกรณีแรก คุณอาจมองหาเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้คุณดำเนินการตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเปิดตัว (เช่น เฟรมเวิร์ก HEART) ในขณะที่กรณีหลังอาจกำลังมองหาเฟรมเวิร์กที่ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการที่มีอยู่แล้ว (เช่น วิธีการให้คะแนน RICE)
- ประเภทสินค้า: คุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าประเภทใด? หากคุณเพียงแค่เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่แล้ว กระบวนวิธี Double Diamond สามารถช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่ทั้งหมด แบบจำลอง Kano สามารถช่วยกำหนดได้ว่านวัตกรรมนี้จะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่
- ความเชี่ยวชาญของทีม: คุณกำลังจัดหาทีมงานที่เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์หรือผู้เริ่มต้นหรือไม่? หากคุณมีรองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ คุณอาจใช้กรอบการทำงาน North Star (เนื่องจากบุคคลนี้อาจสามารถระบุปัจจัยเดียวที่นำไปสู่ความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ได้)
