10 ทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทุกคนควรมี

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์(PMs) จำเป็นต้องเชี่ยวชาญในหลายด้านที่สำคัญเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าชื่นชอบ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงานมาสู่บทบาทด้านผลิตภัณฑ์กำลังจมอยู่ในทะเลของบทความที่พยายามตอบคำถามพื้นฐานอย่างเช่น:
- การจัดการผลิตภัณฑ์เหมาะกับคุณหรือไม่?
- คุณจะบอกได้อย่างไรว่าการจัดการผลิตภัณฑ์เหมาะกับคุณ?
- หากเป็นสำหรับคุณ คุณจะเปลี่ยนผ่านจากบทบาทปัจจุบันของคุณไปสู่ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?
การค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากเมื่อมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันมากมายอยู่รอบตัว คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลชิ้นไหนที่จะช่วยให้คุณได้รับคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้?
หลังจากใช้เวลาออนไลน์ไปสักพัก คุณจะพบว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องมีทักษะหลากหลายเพื่อประสบความสำเร็จในงานของพวกเขา มันอาจจะดูน่ากังวลและน่ากลัวเล็กน้อย
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณมีทักษะเหล่านี้และสามารถเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้? ติดตามเราในขณะที่เราจะแยกย่อยทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ 10 ประการที่คุณต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในบทบาทของคุณ!
ทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดคืออะไร?
คุณอาจกำลังคิดว่า คุณต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อเริ่มต้นอาชีพในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์? หรือผู้จัดการการจ้างงานกำลังมองหาอะไรอยู่จริง ๆ? 🤔
เพื่อตอบคำถามนี้ ทีมของเราจาก Upraised ได้วิเคราะห์คำอธิบายตำแหน่งงานของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (JDs) มากกว่า 200 ตำแหน่ง และระบุทักษะที่พบบ่อยที่สุด 300 ทักษะ จากนั้นเราได้จัดกลุ่มทักษะเหล่านี้เป็น 10 ทักษะที่เป็นแกนหลักของตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับเริ่มต้น
เราได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยให้เราสามารถรวบรวมทักษะสำคัญที่นายจ้างต้องการเมื่อพวกเขาคัดเลือกผู้สมัครในช่วงต้นของอาชีพของพวกเขา
ทักษะที่สำคัญที่สุดหกประการที่สามารถช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้คือ:
- ความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์
- ทักษะการสื่อสาร
- ความเข้าใจทางเทคนิค
- การแก้ปัญหา
- การคิดเชิงข้อมูลและเชิงกลยุทธ์
- มุ่งเน้นผลลัพธ์
นี่คือความแตกต่างระหว่างความสามารถในทักษะการบริหารโครงการสิบประการของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับสูงกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระดับปานกลาง:
นี่คือคำศัพท์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่คุณควรรู้ก่อนที่คุณจะอ่านต่อไป
ทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรก
ทักษะเชิงเทคนิคสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ทักษะเชิงเทคนิค (Hard skills) ได้รับการพัฒนาผ่านการศึกษาอย่างเป็นทางการ, โปรแกรมฝึกอบรม, หรือการทำงาน. นี่คือทักษะเชิงเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ:
1. ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
ความรู้สึกต่อผลิตภัณฑ์ (Product sense) คือความสามารถของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการเข้าใจปัญหาและระบุวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทั้งหมด รวมถึงการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เช่น เวลา ทรัพยากร งบประมาณ และกลุ่มผู้ใช้
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ยิ่งมีความรู้ในสาขาเฉพาะทางลึกมากเท่าใด คุณก็จะยิ่งเข้าใจขอบเขตของโซลูชันสำหรับปัญหาที่กำหนดได้ดีขึ้นเท่านั้น นี่เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เมื่อเวลาผ่านไป
ลองดูเครื่องมือไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้!
2. ความเข้าใจทางเทคนิค
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนโค้ด แต่คุณจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการสร้างผลิตภัณฑ์ นี่คือเหตุผลที่คุณควรเข้าใจวิธีการดูแลโครงการของคุณเมื่อมันเคลื่อนผ่านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ คุณควรทราบวิธีการทำวิจัยตลาดเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดหรือแนวโน้มของอุตสาหกรรม การทำวิจัยตลาดจะช่วยให้คุณเขียนข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ กำหนดกรณีขอบเขต และทำงานร่วมกับทีมวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าคำขอใดสามารถดำเนินการได้และต้องใช้ความพยายามเท่าใดในการสร้างฟีเจอร์เพื่อจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์หลายอย่าง เช่นClickUp เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
การเรียนรู้กระบวนการเฉพาะภายในเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และเข้าใจข้อบกพร่องของมันได้
ทักษะอ่อนสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ทักษะอ่อน (Soft skills) คือความสามารถของบุคคลในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์หลักดังต่อไปนี้:
3. ทักษะระหว่างบุคคล
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับแผนงานและโครงการต่างๆ การมีทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณมีอิทธิพลและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีขึ้น รวมถึงทีมขายด้วย
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดการและปรับปรุงเอกสารผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ การสื่อสารข้อมูลที่สำคัญช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบว่ากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผน
4. การแก้ปัญหา
การแก้ปัญหาคือความสามารถในการแยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย ๆ และช่วยระบุสาเหตุที่แท้จริง
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณจำเป็นต้องระบุปัญหาที่ถูกต้องที่ต้องการแก้ไขก่อนที่จะลงมือหาทางแก้ไข บ่อยครั้งที่คุณจะต้องจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและสับสน
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมทักษะการแก้ปัญหาจึงเป็นที่ต้องการสำหรับบทบาทเช่นนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มักเป็นผู้รับผิดชอบในการเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นคำแถลงปัญหาที่ชัดเจนซึ่งส่วนที่เหลือของธุรกิจสามารถเข้าใจได้
5. การคิดเชิงข้อมูลและ การคิดเชิงกลยุทธ์
ข้อมูลคือน้ำมันใหม่ที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในทุกองค์กร เมื่อพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมุนรอบข้อมูล ทักษะนี้จึงเปิดโอกาสให้คุณพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
นี่ช่วยให้คุณทราบว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล. นี่คือหนึ่งในทักษะที่สำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เพราะข้อมูลช่วยคุณตอบคำถามเช่น:
- ลูกค้าของคุณคือใคร?
- ทำไมพวกเขาถึงใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ?
- พวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้?
การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นระหว่างงานที่เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ทักษะนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งการคิดเชิงกลยุทธ์และการจัดลำดับความสำคัญของคุณได้
และในระหว่างนี้ คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นกับการตัดสินใจที่มีข้อมูลจริงจากข้อมูลของคุณ
6. มุ่งเน้นผลลัพธ์
ในที่สุดแล้ว สิ่งที่สำคัญคือผลลัพธ์
การมุ่งเน้นผลลัพธ์ช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของงานที่เพิ่มคุณค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จ คุณจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
โบนัส: เรียนรู้วิธีที่เครื่องมือ AI สามารถช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้!
4 ทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์โบนัส
7. แนวคิดที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้ใช้งานและมีมุมมองที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มอบคุณค่าและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจและการยอมรับจากผู้ใช้ที่สูงขึ้น
8. การมอบหมายงาน
การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยสร้างความไว้วางใจภายในทีมและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์และนำกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยรวม ส่งผลให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
9. การคิดเชิงวิพากษ์
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเป็นส่วนสำคัญของการจัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใช้การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินทางเลือก ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
พวกเขาต้องสามารถระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้ สร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ยังต้องสามารถรับความเสี่ยงที่คำนวณได้โดยไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือทำให้ผู้ใช้ตกอยู่ในอันตราย
10. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ แนวโน้มของตลาด และพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ทันเวลา ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน สร้างผลิตภัณฑ์ที่นวัตกรรม และมอบคุณค่าที่แท้จริงได้ ตลอดจนสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง
เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ClickUp!
ทักษะเหล่านี้ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงานของคุณได้อย่างไร?
การจัดการผลิตภัณฑ์เป็นเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจ. เพื่อเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะเพื่อช่วยคุณนำการร่วมมือข้ามสายงานระหว่างวิศวกร,ทีมการตลาดและขาย, ผู้บริหารของบริษัท, และผู้ใช้.
ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่าทักษะเหล่านี้มีส่วนช่วยในการทำให้คุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้อย่างไร ทักษะสองประเภทที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องมีเพื่อประสบความสำเร็จในสายงานนี้:
- ทักษะเชิงเทคนิค (เช่น ทักษะทางเทคนิค)
- ทักษะอ่อน (เช่น ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล)
ทั้งทักษะด้านแข็งและทักษะด้านอ่อนมีความสำคัญเมื่อมองหางาน ในฐานะผู้หางานที่มีศักยภาพ คุณควรทราบว่าจำเป็นต้องมี ทักษะด้านอ่อน และ ทักษะด้านแข็ง บางประการที่คุณได้รับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ทักษะเหล่านี้เรียกว่า ทักษะที่สามารถถ่ายทอดได้. ทักษะเหล่านี้บ่งชี้ถึงความสามารถของคุณในการทำงาน แม้ว่าโปรไฟล์ของคุณอาจไม่ตรงกับคำอธิบายงาน 100% ก็ตาม. ทักษะเช่นนี้ทำให้คุณกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับบริษัทใด ๆ.
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าการจัดการผลิตภัณฑ์เหมาะกับคุณ?
ขั้นตอนแรกคือการเข้าใจระดับความเชี่ยวชาญของคุณในแต่ละทักษะเหล่านี้
เริ่มต้นด้วยการใช้แบบทดสอบ KYS (รู้จักตัวเอง) เพื่อดูว่าคุณ สามารถ เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่แบบทดสอบความสามารถนี้จะเปิดเผยลักษณะพฤติกรรมและทัศนคติของคุณโดยอิงจากชุดคำถาม 49 ข้อ ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดบอดของคุณในทักษะหลักสิบประการของผู้จัดการผลิตภัณฑ์!
หากคุณได้คะแนนเกิน 50 โดยไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลย—นั่นยอดเยี่ยมมาก! นั่นหมายความว่าคุณมีทักษะบางอย่างในบทบาทปัจจุบันของคุณที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์. แต่สำหรับผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่า 50 ไม่ต้องกังวล!
คะแนนนั้นหมายความว่าคุณต้องพัฒนาทักษะของคุณ และแบบทดสอบจะบอกคุณเกี่ยวกับจุดบอดของคุณเพื่อช่วยเหลือคุณ ดังนั้นคุณจะพัฒนาทักษะของคุณให้กลายเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและมีความสามารถได้อย่างไร?
วิธีการพัฒนาทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานไม่เทคนิคหรือเทคนิคก็ตาม ก็มีหลักสูตรที่สามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้โปรแกรม Career Acceleratorโดย Upraised ได้ถูกคัดสรรมาเพื่อผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความทะเยอทะยานเช่นคุณ ที่ฝันอยากทำงานในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก
นี่คือหลักสูตร 16 สัปดาห์ที่มอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติและเตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับบทบาทของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นี่คือวิธีที่หลักสูตรของ Upraised เตรียมคุณสำหรับบทบาทของผู้จัดการผลิตภัณฑ์:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
- กรณีศึกษาและงานมอบหมาย
- ความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์
เมื่อคุณได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์แล้วให้ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp เพื่อช่วยคุณในการวางแผนวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ สร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ จัดสรรทรัพยากรของทีม และอื่น ๆ อีกมากมาย
ClickUp นำเสนอฟีเจอร์มากมายหลายร้อยรายการและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและก้าวสู่การเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์มืออาชีพ คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและทรัพยากรการเรียนรู้ที่พวกเขามีให้รวมถึงบล็อกเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ คู่มือ ClickUp สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และสัมมนาออนไลน์เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการกรอบการทำงานที่มั่นคงเพื่อเริ่มต้น ClickUp มีเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์พร้อมให้คุณใช้งาน
ไม่ว่าคุณจะกำลังพิจารณาเปลี่ยนสายงานมาสู่ตำแหน่งการจัดการผลิตภัณฑ์ภายในองค์กร หรือเริ่มต้นในตำแหน่งระดับจูเนียร์ การใช้เวลาในการพัฒนาทักษะของคุณให้พร้อม และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมอย่าง ClickUp และ Upraised จะช่วยให้คุณมีความได้เปรียบที่จำเป็นในการเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จและสามารถแข่งขันได้
ขอให้โชคดี!
ผู้เขียนรับเชิญ:
จันวี เมห์ราจานีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ SEO ที่ Upraised.