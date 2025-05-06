12 เครื่องมือ No-Code ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในปี 2025

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการจัดการผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน การมีเครื่องมือที่เหมาะสมอยู่ในมือสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถของคุณในการสร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม ที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนได้, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ, และนำความคิดของตนไปสู่การปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง
ในโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือ no-code ที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลัก ประโยชน์ ข้อจำกัด และวิธีการเลือกโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ! 🚀
เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร?
คุณกำลังพยายามจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะจากลูกค้า การทำงานร่วมกันในทีม และการจัดลำดับความสำคัญทั้งหมดนี้ไปพร้อม ๆ กับการมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่หรือไม่?
การบริหารทีมบริหารผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย
ด้วยสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องติดตามเทรนด์และเครื่องมือล่าสุดอยู่เสมอ พร้อมทั้งมุ่งเน้นที่ผู้ใช้ปลายทางเป็นหลัก
ปริมาณงานและความรับผิดชอบที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและขัดขวางแม้แต่ผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์สูงและมีทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมจากการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และยอมรับเถอะว่าคุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าทีมของคุณจะมีความสามารถแค่ไหนก็ตาม นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือ no-code ที่ดีที่สุดไว้ในคลังแสงของคุณ
การเข้าใจเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (No-Code) กับเครื่องมือแบบเขียนโค้ดน้อย (Low-Code) Microsoft Power Apps เป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบเขียนโค้ดน้อยที่รองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็ว เครื่องมือแบบเขียนโค้ดน้อยเช่น Power Apps สามารถใช้ได้โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโค้ด อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือคุณยังจำเป็นต้องมีนักพัฒนาเพื่อทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ในบางขั้นตอน
ประโยชน์ของเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
การยอมรับเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสามารถเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้ โดยเปลี่ยนวิธีการที่พวกเขาจัดการกับงานประจำวันและเป้าหมายระยะยาวของพวกเขา นี่คือประโยชน์หลักที่เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนำมาสู่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์:
1. การพัฒนาที่เร่งรัด
เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถปล่อยต้นแบบ ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น—ยิ่งเร่งความเร็วได้มากขึ้นด้วยเทมเพลตการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรการพัฒนา ซึ่งช่วยลดเวลาในการออกสู่ตลาดอย่างมากและช่วยให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงานได้ดีขึ้น ด้วยการลดอุปสรรคระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีพื้นฐานทางเทคนิคและไม่ทางเทคนิค เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องและราบรื่นยิ่งขึ้น
3. การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
ด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถทดลองแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลกับข้อจำกัดทางเทคนิค ความอิสระนี้จุดประกายนวัตกรรมและช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้
4. ประสิทธิภาพด้านต้นทุน
ด้วยการลดความจำเป็นในการเขียนโค้ดและการพัฒนาอย่างกว้างขวาง เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสามารถลดต้นทุนโดยรวมของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ทำให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น
แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถขยายแอปพลิเคชันของตนและทำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาดและข้อกำหนดของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนำเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดมาใช้ในชุดเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ การสื่อสาร และนวัตกรรมได้อย่างมาก ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและลูกค้าที่มีความสุขมากขึ้น
อย่าพลาดโอกาสที่จะยกระดับการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือทรงพลังเหล่านี้!
โบนัส:เครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI
อะไรคือคุณสมบัติของเครื่องมือ No-Code ที่ดีสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์?
การเลือกเครื่องมือ no-code ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประโยชน์สูงสุดที่เครื่องมือเหล่านี้มอบให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ว่าปัจจัยใดที่ทำให้เครื่องมือ no-code โดดเด่นจากตัวเลือกอื่นๆ
นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์:
- ✅ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ✅ ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม
- ✅ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
- ✅ ความสามารถในการปรับแต่งและขยายเพิ่มเติม
- ✅ ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง
- ✅ ชุมชนที่กระตือรือร้นและการสนับสนุน
โดยการคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถเลือกเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถและทีมการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณบรรลุผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚡️
12 เครื่องมือสร้างผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
มาดำดิ่งสู่เครื่องมือ no-code ชั้นนำสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล และยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่ความสำเร็จใหม่ ๆ 📈
1.คลิกอัพ
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมโดยนำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงที่นำงานทั้งหมดของทีมมาไว้ในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ใช้งานง่าย และไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งหมายความว่าทีมทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยว ธุรกิจขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ หรือธุรกิจทุกขนาด สามารถกำหนดค่า ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความต้องการเฉพาะของพวกเขา และปรับแต่งได้ตามการเติบโตของธุรกิจ—โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ดหรือเทคนิคใดๆ 👏
สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีม ClickUp สามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- การวางแผนกลยุทธ์: สร้างภาพแผนของคุณ วางแผนความคิด และเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานและงานต่างๆ ด้วยClickUp Whiteboards
- แผนที่เส้นทางและการจัดการผลิตภัณฑ์: สร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนสำหรับทีมของคุณด้วย Mind Maps, Timeline, แผนภูมิ Gantt, รายการ หรือมุมมองตาราง
- เป้าหมาย: จัดแนววัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วย ClickUp Goals
- การทำงานเป็นทีม: แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองแชท, ความคิดเห็น และอื่น ๆ
- การติดตามข้อบกพร่องและปัญหา: จัดระเบียบข้อเสนอแนะและลำดับความสำคัญ และทำให้การติดตามข้อบกพร่องและปัญหาเป็นเรื่องง่าย
- กระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติ: สร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและคล่องตัวพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติ
- รายงานแบบเรียลไทม์ และการติดตามความคืบหน้า: ติดตามประสิทธิภาพและความคืบหน้าของเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
- ผสานรวมเครื่องมือข้อเสนอแนะและการพัฒนาทั้งหมดของคุณ: สร้างวงจรข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยการผสานรวมกับ Zendesk, Intercom และ Zapier จากนั้นติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาด้วยการผสานรวมแบบเนทีฟสำหรับ GitHub, GitLab และ Bitbucket
- สร้าง ClickApp ที่คุณกำหนดเองด้วย API ของ ClickUp: API ของ ClickUp ให้คุณสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองและ ClickApps เพื่อผสานฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือเข้ากับแอปของบุคคลที่สาม
นอกจากนี้ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมใด ๆ ก็สามารถเริ่มต้นงานใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตของ ClickUpสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, เอกสารสรุป, และการวางแผนกลยุทธ์ รวมถึงเทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์อื่น ๆและเทมเพลตการตลาดผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp และกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง ClickApps และอื่นๆ อีกมากมาย
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: เลือกจากมากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึงไทม์ไลน์, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ
- ฟังก์ชันการลากและวาง: คุณสมบัตินี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงใน ClickUp Workspace ของคุณง่ายและรวดเร็วขึ้น. เพียงแค่ลากและวางรายการโดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค.
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เร่งกระบวนการใด ๆ ด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า และตั้งค่าสูตรเฉพาะของคุณเองด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp—ไม่ต้องเขียนโค้ด
- เอกสาร: จัดเก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการขอบเขตงาน และบริษัททั้งหมดด้วย ClickUp Docs
- การจัดการทรัพยากร: ตรวจสอบทรัพยากรของคุณด้วยมุมมองปริมาณงาน
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อรวมแอปของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- พร้อมใช้งานบนทุกอุปกรณ์: พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป, มือถือ (แอป Android และ iOS), เสียง, และแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์
- คู่มือสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์: เรียนรู้วิธีใช้ClickUp ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ด้วยคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้
- ห้องสมุดแม่แบบ: เลือกจากแม่แบบมากกว่า 1,000 แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งานและทุกทีม รวมถึงสำหรับผลิตภัณฑ์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด
ข้อจำกัด
- อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติที่หลากหลาย
- บัตรแดชบอร์ดบางใบไม่สามารถส่งออกได้ในแผนฟรี
- บางมุมมองไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (5,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,540 รายการ)
2. ขนปุย
เครื่องมือสร้างฟอร์มทรงพลังที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Featheryเป็นเครื่องมือสร้างฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานในแอปสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ การชำระเงิน การสมัครใช้งาน และอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรนักพัฒนา
ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยตัวแก้ไขภาพแบบ Webflow, ตัวสร้างตรรกะที่ทรงพลัง, และการเชื่อมต่อมากกว่า 5,000 รายการ รวมถึงเครื่องมือเช่น Segment, Stripe, และ Firebase
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แบบฟอร์มที่สร้างขึ้นเฉพาะแบรนด์: สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ทางภาพของแบรนด์คุณ
- ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: ออกแบบและแก้ไขเลย์เอาต์ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การสนับสนุนตรรกะขั้นสูง: นำตรรกะเงื่อนไขที่ซับซ้อนมาใช้เพื่อสร้างแบบฟอร์มและกระบวนการทำงานที่มีความยืดหยุ่น
- การผสานรวมแอปพลิเคชัน: เชื่อมต่อและโต้ตอบกับแอปพลิเคชันมากกว่า 5,000 รายการเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน
- ReactและJavascript SDKs: ใช้ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นมิตรกับนักพัฒนาสำหรับการตรวจสอบขั้นสูงและตรรกะที่กำหนดเอง
ข้อจำกัด
- ใช้เวลานานกว่าในการเริ่มต้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มง่าย ๆ อย่าง Google Forms
- การผสานการทำงานขั้นสูงเช่น Plaid ต้องการแผนการชำระเงิน
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- พื้นฐาน: $50 ต่อเดือน
- ข้อดี: 400 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- Product Hunt: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. แอมพลิจูด
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Amplitudeเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และทำความเข้าใจผลกระทบของคุณลักษณะต่างๆ ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
การให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้ทีมสามารถระบุจุดติดขัด ระบุคุณลักษณะที่ประสบความสำเร็จ และวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ของเครื่องมือนี้ยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ในอนาคตได้ ซึ่งทำให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถนำหน้าคู่แข่งได้ เครื่องมือนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้และขับเคลื่อนการเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้: ติดตามและวิเคราะห์วิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
- การวิเคราะห์กลุ่มและแบ่งกลุ่ม: จัดกลุ่มผู้ใช้ตามลักษณะหรือพฤติกรรมที่เหมือนกัน และวิเคราะห์กลุ่มเหล่านี้เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น
- รายงานแบบเรียลไทม์: เข้าถึงข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยทันทีที่เกิดขึ้นเพื่อตัดสินใจอย่างทันท่วงที
- การทดสอบ A/B และการทดลอง: ทดสอบเวอร์ชันต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติของคุณ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพวกมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ประสบการณ์ผู้ใช้และการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- ความสามารถในการส่งออกข้อมูลที่จำกัด
- การตั้งราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- การเติบโต: ขอรับการสาธิต
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,964 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (52 รีวิว)
4. เว็บฟลูว์
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Webflowเป็นเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์แบบตอบสนองที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถออกแบบ สร้าง และเปิดตัวเว็บไซต์ที่สวยงามน่าทึ่งได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ
มันผสานองค์ประกอบทางภาพของการออกแบบเข้ากับเทคนิคการพัฒนา มอบแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง
ด้วยระบบจัดการเนื้อหา (CMS) และความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซ Webflow ยังช่วยให้การจัดการเนื้อหาเว็บไซต์และธุรกรรมออนไลน์เป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างประสบการณ์เว็บที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ไม่ควรพลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- โปรแกรมแก้ไขภาพ 2 มิติ: ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการออกแบบและแก้ไขโครงการของคุณในพื้นที่สองมิติ
- เครื่องมือออกแบบที่ตอบสนอง: สร้างการออกแบบที่ปรับตัวเองโดยอัตโนมัติและดูดีบนทุกอุปกรณ์ ตั้งแต่เดสก์ท็อปไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ
- CMS: จัดการเนื้อหาเว็บไซต์ เช่น โพสต์บล็อกและคอลเลกชันอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
- การโต้ตอบและแอนิเมชันที่กำหนดเอง: สร้างการโต้ตอบและแอนิเมชันที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้ใช้
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติการค้าปลีกออนไลน์ที่มีอยู่จำกัด
- จำกัดเฉพาะการโฮสต์ของ Webflow
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: แผนฟรี
- พื้นฐาน: $18 ต่อเดือน
- CMS: $29 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (469 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (18 รีวิว)
5. ผู้ทำกรอบ
เครื่องมือสร้างต้นแบบที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Framerเป็นเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างต้นแบบที่มีปฏิสัมพันธ์และสมจริงสูงได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
มันเชื่อมช่องว่างระหว่างการออกแบบและการพัฒนา ทำให้เกิดการร่วมมืออย่างราบรื่นระหว่างทั้งสอง
ด้วยคลังส่วนประกอบที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม Framer มอบสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นสำหรับการสร้างต้นแบบและการทดสอบผู้ใช้ เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ส่วนประกอบแบบโต้ตอบ: ใช้ส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือส่วนประกอบที่ปรับแต่งเองซึ่งตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบของการออกแบบของคุณ
- การร่วมมือและการแบ่งปัน: ทำงานร่วมกับสมาชิกทีมได้อย่างราบรื่น แบ่งปันการออกแบบของคุณ และรวบรวมความคิดเห็นภายในแพลตฟอร์ม
- การผสานรวมกับเครื่องมือออกแบบ: เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ออกแบบยอดนิยมเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และนำเข้าหรือส่งออกสินทรัพย์
- ระบบออกแบบในตัว: ใช้ประโยชน์จากกรอบมาตรฐานและองค์ประกอบด้านการออกแบบที่มีอยู่ เพื่อรักษาความสอดคล้องกันในงานออกแบบของคุณ
ข้อจำกัด
- รองรับแอนิเมชันขั้นสูงอย่างจำกัด
- อาจต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโค้ดสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- มินิ: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พื้นฐาน: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $30 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (55 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (16 รีวิว)
6. ฟองอากาศ
เครื่องมือสร้างเว็บแอปที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Bubbleเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถออกแบบ พัฒนา และเปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ครบถ้วนได้อย่างง่ายดาย
ตัวแก้ไขภาพและกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้สามารถสร้างต้นแบบและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและความพยายามที่มักจะต้องใช้
นอกจากนี้ ความสามารถในการผสานรวมที่แข็งแกร่งของ Bubble ทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการพัฒนาที่ครบวงจรและแข็งแกร่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: ใช้ส่วนติดต่อที่ใช้งานง่ายเพื่อออกแบบและจัดเรียงองค์ประกอบได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- เครื่องมือสร้างฐานข้อมูลแบบภาพ: สร้างและจัดการฐานข้อมูลได้อย่างเป็นภาพ ช่วยให้กระบวนการจัดระเบียบและจัดการข้อมูลง่ายขึ้น
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
- ระบบปลั๊กอินที่หลากหลาย: ใช้ประโยชน์จากปลั๊กอินมากมายเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานและผสานรวมกับเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัด
- ประสิทธิภาพจำกัดสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- ไม่เหมาะสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- มินิ: 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
- พื้นฐาน: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $30 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 4 จาก 5 (55 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (16 รีวิว)
7. ปรับปรุงใหม่
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเครื่องมือภายในองค์กรโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Retoolเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างเครื่องมือภายในแบบกำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและ API ที่มีอยู่เดิม
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายและส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าทำให้การสร้างเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Retool ยังช่วยให้ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย. เครื่องมือนี้เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการภายในให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้าง UI แบบลากและวาง: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ ในหน้าต่างผู้ใช้ของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า: ใช้ส่วนประกอบที่เตรียมไว้แล้วเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาและรักษาความสอดคล้องกันในงานออกแบบของคุณ
- การผสานรวมกับฐานข้อมูลและ API ยอดนิยม: เชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อกับฐานข้อมูลและ API หลากหลายประเภท ช่วยให้คุณสามารถดึง จัดการ และแสดงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท: กำหนดระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกันตามบทบาทของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับบทบาทของตนเท่านั้น
ข้อจำกัด
- การปรับแต่งการออกแบบที่จำกัด
- การตั้งราคาอาจสูงสำหรับองค์กรและทีมขนาดใหญ่
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- ทีม: $10 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (159 รีวิว)
- Capterra: 4 จาก 5 (69 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Retool เหล่านี้!
8. Airtable
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
Airtableเป็นเครื่องมือฐานข้อมูลแบบยืดหยุ่นที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งรวมความสะดวกในการใช้งานของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันการทำงานของฐานข้อมูล
มันช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถจัดระเบียบและมองเห็นข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือและการตัดสินใจ
ด้วยคุณสมบัติแบบฟอร์มในตัวและระบบอัตโนมัติAirtableยังช่วยให้การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งการแสดงผลและการจัดระเบียบข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และตีความ
- แบบฟอร์มและการทำงานอัตโนมัติในตัว: ใช้แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อรวบรวมข้อมูลและตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำๆ
- ระบบนิเวศการผสานรวมที่สมบูรณ์: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างกระบวนการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
- การร่วมมือและการแบ่งปัน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณในโครงการที่แบ่งปันกัน, แบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย, และรวบรวมความคิดเห็น, ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว.
ข้อจำกัด
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับสเปรดชีตแบบดั้งเดิม
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (2,126 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (1,782 รีวิว)
9. Zapier
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Zapierเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมต่อและทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมแอปที่หลากหลาย ทีมงานสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและประหยัดเวลาอันมีค่าได้
นอกจากนี้ ระบบ Zaps แบบหลายขั้นตอนของมันยังมอบความยืดหยุ่นในการสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้ Zapier เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: คุณสมบัตินี้มอบเค้าโครงที่ใช้งานง่ายและควบคุมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ทำให้ทุกคนสามารถนำทางและใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
- Zaps หลายขั้นตอน: ตั้งค่ารายการการดำเนินการอัตโนมัติต่อเนื่องกันในหลายแอป ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ออกแบบและปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
ข้อจำกัด
- การสนับสนุนที่จำกัดสำหรับระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- อาจมีราคาแพงสำหรับการใช้งานที่หนักหน่วง
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,085 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (2,577 รีวิว)
10. แลนด์บอท
เครื่องมือสร้างแชทบอทที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Landbotเป็นเครื่องมือสร้างแชทบอทแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา
เครื่องมือสร้างแบบลากและวางและเทมเพลตสำเร็จรูปช่วยให้การสร้างแชทบอทที่น่าสนใจด้วย AI เป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ คุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานของ Landbot ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า ซึ่งช่วยปรับปรุงการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของลูกค้า. เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสารและการสนับสนุนลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง: ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถออกแบบและจัดเรียงองค์ประกอบในอินเทอร์เฟซของคุณได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ใช้เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อเร่งกระบวนการสร้างงาน พร้อมทั้งรับประกันความมืออาชีพและความสม่ำเสมอของรูปแบบ
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มยอดนิยม: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มยอดนิยมอื่น ๆ มากมาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือและช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างครบวงจร
- การวิเคราะห์และรายงาน: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและสร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อติดตามประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัด
- ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่จำกัด
- ไม่รองรับแชทบอทที่ใช้เสียง
- ราคาอาจสูงสำหรับแผนระดับสูง
การกำหนดราคา
- แซนด์บ็อกซ์: แผนฟรี
- เริ่มต้น: $39 ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 300 ดอลลาร์ต่อเดือน
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (259 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (66 รีวิว)
11. ลื่นไหล
เครื่องมือสร้างแอปมือถือที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Glideเป็นแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างแอปพลิเคชันมือถือที่สวยงามสะดุดตาได้โดยใช้ข้อมูลจาก Google Sheets
เครื่องมือสร้างแอปที่ใช้งานง่ายและการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับ Google Sheets ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างและดูแลแอปได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และไลบรารีคอมโพเนนต์ที่หลากหลายของ Glide ช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่เป็นเอกลักษณ์และใช้งานง่ายได้อย่างอิสระ เครื่องมือนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างแอปที่ใช้งานง่าย: คุณสมบัตินี้มอบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างแอปเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องการทักษะการเขียนโปรแกรม
- การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์กับ Google Sheets: ซิงค์ข้อมูลของคุณกับ Google Sheets แบบเรียลไทม์ เพื่อให้แอปของคุณแสดงข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดเสมอ
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้: ใช้ประโยชน์จากแม่แบบสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ช่วยเร่งกระบวนการสร้างในขณะที่ยังคงรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
- ไลบรารีส่วนประกอบที่หลากหลาย: ใช้ประโยชน์จากไลบรารีส่วนประกอบที่ครอบคลุมและสร้างไว้ล่วงหน้า ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายให้กับแอปของคุณได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัด
- จำกัดเฉพาะ Google Sheets เป็นแหล่งข้อมูล
- ไม่รองรับคุณสมบัติของแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ
- ความสามารถในการขยายขนาดที่จำกัดสำหรับแอปพลิเคชันขนาดใหญ่
การกำหนดราคา
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: $799 ต่อเดือน
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (359 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (92 รีวิว)
12. บทส่งท้าย
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Codaเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถสร้างเอกสาร สเปรดชีต และแอปพลิเคชันแบบร่วมมือกันได้ในอินเทอร์เฟซเดียว
ด้วยการทำลายกำแพงระหว่างเครื่องมือเพิ่มผลผลิตแบบดั้งเดิม Coda ช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยืดหยุ่นและร่วมมือกันมากขึ้น
ด้วยส่วนประกอบที่สามารถปรับแต่งได้และคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการจัดการงาน เครื่องมือนี้มีความจำเป็นสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและผลผลิตในทีมของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นสำหรับเอกสารและสเปรดชีต: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถผสานข้อความ, ข้อมูล, และองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้บนผืนผ้าใบเดียวได้อย่างราบรื่น สร้างพื้นที่ทำงานที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใจมากขึ้น
- ส่วนประกอบและแม่แบบที่ปรับแต่งได้: ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและแม่แบบที่หลากหลายซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณเพื่อออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณ
- ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการร่วมมือและการแบ่งปัน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณในโครงการที่แบ่งปันกัน, แบ่งปันข้อมูลได้อย่างง่ายดาย, และรวบรวมความคิดเห็น, ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัด
- ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือมีจำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อใช้เอกสารขนาดใหญ่
การกำหนดราคา
- ฟรี: แผนฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือน
- ทีม: $36 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (393 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (87 รีวิว)
จัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเหล่านี้มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นแอปจัดการโครงการแบบไม่ต้องเขียนโค้ด เครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม หรือเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
โดยการประเมินคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
พร้อมที่จะปฏิวัติวิธีการจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณหรือไม่? พบกับ ClickUp แพลตฟอร์มการทำงานและจัดการโครงการแบบครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และจัดการผลิตภัณฑ์ของตนได้ดีขึ้น
ผู้เขียนรับเชิญ:
ไมเคิล คิลคัลเลนเป็นผู้นำด้านการเติบโตที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีใน B2B SaaS เมื่อไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน เขาจะออกไปโต้คลื่น เล่นกอล์ฟ หรือเล่นพิคเคิลบอลกลางแจ้งภายใต้แสงแดดของฟลอริดา