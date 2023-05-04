นักพัฒนาซอฟต์แวร์, ทนายความ, และอาชีพอื่น ๆ 11 อาชีพที่ต้องการการแก้ปัญหาอย่างบ่อย

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงาน มีเพียงประมาณ 14% ของแรงงานพลเรือนที่ต้องแก้ไขปัญหาเป็นประจำทุกวัน แต่บางอาชีพก็เน้นการแก้ปัญหาเป็นหลัก
จากการดูข้อมูลของ BLS ปี 2022 พบว่าClickUpพบว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้บริหาร และทนายความ เป็นหนึ่งใน 13 อันดับแรกของงานที่ต้องการการแก้ปัญหาบ่อยที่สุด อาชีพในรายการนี้จัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณการของพนักงานในแต่ละงานที่ต้องแก้ปัญหาบ่อยกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน
มีการตรวจสอบงานมากกว่า 100 ตำแหน่งในการวิเคราะห์นี้ และมีเพียงงานที่พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องแก้ไขปัญหาหลายครั้งต่อวันเท่านั้นที่ได้รับการจัดอันดับ เกือบครึ่งหนึ่งของงานในรายการนี้เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ
ตำแหน่งบริหารมาพร้อมกับความต้องการในการแก้ปัญหาหลายประการ เนื่องจากต้องดูแลทั้งบุคลากรและกระบวนการ กำหนดเป้าหมายและแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถมอบหมายได้ และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรโดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูล
นายจ้างให้คุณค่ากับการแก้ปัญหาในที่ทำงาน เพราะพนักงานที่มีทักษะเหล่านี้สามารถเอาชนะความท้าทายได้ด้วยตัวเองได้ดีขึ้น เสนอแนะไอเดียใหม่ ๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและเงินให้กับบริษัทและลูกค้า
การมุ่งเน้นและพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาขั้นสูง มีความละเอียดอ่อน และตอบสนองอย่างรวดเร็ว อาจช่วยปกป้องผู้เชี่ยวชาญด้านความรู้บางกลุ่มในระดับหนึ่งจากผลกระทบที่รุนแรงที่สุดของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัตโนมัติ
การทบทวนการจัดการของ MIT Sloanพบว่าทักษะที่มีแนวโน้มจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติมากที่สุดคือทักษะที่สามารถ "มาตรฐานและเขียนเป็นรหัสได้" งานวิจัยระบุว่างานที่ต้องการการแก้ไขทางกายภาพหรือแบบเรียลไทม์มักมีอัตราการทำให้เป็นอัตโนมัติต่ำกว่า สาเหตุนี้เกิดจากการที่การสร้างเครื่องมือที่สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนของงานเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ต้องใช้แรงงานมาก หรืออาจยังไม่เป็นไปได้ทางเทคโนโลยี
การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ มีวรรณกรรมและหลักสูตรมากมายที่พร้อมให้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีหัวข้อเฉพาะทางเช่น การคิดแบบขนาน การแยกส่วน การวิจัย และการวิเคราะห์ แม้แต่การฝึกฝนปริศนาคำและตรรกะเป็นกิจกรรมยามว่างก็สามารถช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาได้
คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร ทำความเข้าใจทุกแง่มุมของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดด้วยคู่มือที่สะดวกนี้
13. วิศวกรไฟฟ้า
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 51.7%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 186,020 (1. 32 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
วิศวกรไฟฟ้าออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบและส่วนประกอบทางไฟฟ้า พวกเขาอาจระบุปัญหา ออกแบบวงจรและชิ้นส่วนอื่น ๆ และสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบวิธีแก้ปัญหาของพวกเขา และพวกเขาอาจพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิด
ตัวอย่างเช่น ในปี 1945 เพอร์ซี เลอแบน สเปนเซอร์ วิศวกรไฟฟ้าของบริษัทเรย์เธียน กำลังทำงานกับอุปกรณ์เรดาร์และสังเกตเห็นขนมแท่งในกระเป๋าของเขาละลาย เมื่อใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เขาได้คิดค้นชุดการทดสอบ การสังเกต และการทดลอง จนในที่สุดได้ประดิษฐ์เตาไมโครเวฟขึ้นมา
ประสบการณ์การทำงานจริงและการพัฒนาวิชาชีพช่วยวิศวกรไฟฟ้าพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ การเข้าร่วมสมาคมวิชาชีพยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ทำให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ผู้จัดการด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 52. 6%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 144,640 (1.027 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
ผู้จัดการด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า มีส่วนร่วมในการวางแผน การกำกับดูแล และการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า
ผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์เหล่านี้ต้องสามารถจัดระเบียบและบริหารงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และระบบคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินและดำเนินการตามข้อมูลและรายงาน รวมถึงสื่อสารและร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้กลายเป็นปัญหาที่ไม่หยุดหย่อนสำหรับผู้จัดการด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้า ซึ่งต้องเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของความต้องการอย่างกะทันหัน การขาดแคลนคนขับรถ และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าในคลังที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและการลดลงของความต้องการกำลังจะก่อให้เกิดปัญหาในทิศทางตรงกันข้ามผ่านกระบวนการทำงานเช่นเดียวกัน
การติดตามข้อมูลที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ สภาพอากาศ นวัตกรรมซอฟต์แวร์ และภาษีศุลกากร เป็นขั้นตอนที่ผู้จัดการด้านการขนส่ง การจัดเก็บ และการกระจายสินค้าใช้เพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหา การได้รับใบรับรองและการศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการห่วงโซ่อุปทานและสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ก็มีประโยชน์สำหรับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ
11. ผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 54.0%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 485,190 (3. 444 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
ผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรของตน ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับสูง รวมถึงทักษะการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน้าที่ของผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศอาจรวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรทั้งหมดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ปลายทางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แผนการคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
การติดตามงานวิจัยและเทคโนโลยีล่าสุดอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้แก้ปัญหาที่ดีขึ้นในฐานะผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อให้คุณทันต่อแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบันเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจหรือให้คำแนะนำ
อีกวิธีหนึ่งในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคือการจัดประชุมเป็นประจำและขอความคิดเห็นจากทีมเพื่อเป็นวิธีในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและเพื่อให้มั่นใจว่าความคาดหวังและปัญหาต่างๆ ได้รับการเข้าใจอย่างชัดเจนและได้รับการดำเนินการอย่างเหมาะสม
10. ผู้จัดการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 54.6%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 187,100 (1. 328 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
ผู้จัดการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมวางแผน กำกับดูแล และประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ในสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมตามที่ระบุไว้ในคู่มือการคาดการณ์อาชีพของ BLS ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจดูแลโครงการก่อสร้างและปรับปรุง พัฒนาและนำเสนอข้อเสนอโครงการและข้อเสนอการประมูล และกำกับดูแลการสรรหาบุคลากรสำหรับทีมออกแบบและวิศวกรรม
ผู้จัดการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจำเป็นต้องสามารถนำทีมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการอย่างเคร่งครัด และแสดงทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดในระดับที่เหนือกว่า ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นสูง
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ดียิ่งขึ้นในฐานะผู้แก้ปัญหา ผู้จัดการด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมจะเข้าร่วมงานแสดงผลงานการออกแบบเพื่อศึกษาผลงานของผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการศึกษาต่อเนื่อง และคว้าโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์ภาคสนามเพิ่มเติม
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารโครงการสถาปัตยกรรมของคุณค้นพบซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่เหมาะสมสำหรับสถาปนิกเพื่อให้การดำเนินงานโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
9. ผู้บริหารการศึกษาในระดับ K-12
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 54.8%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 274,710 (1. 95 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
ผู้บริหารการศึกษา K-12 วางแผน กำกับดูแล และประสานงานกิจกรรมทางวิชาการ การบริหาร หรือกิจกรรมเสริมของโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามคู่มือแนวโน้มอาชีพของ BLS
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการครู ช่วยเหลือนักเรียนในการรับมือกับความท้าทายด้านหลักสูตร หรือดูแลการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาก็ต้องเผชิญกับปัญหาอยู่ตลอดเวลา และพวกเขาถูกคาดหวังให้สร้าง "แนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับ" ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของตน "และโครงการพัฒนาโรงเรียน"ตามการศึกษาในปี 2010
การเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการฝึกฝนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การให้ความสำคัญกับเพื่อนร่วมงานและครอบครัวเป็นอันดับแรก และการใช้กลยุทธ์ในการคลี่คลายความขัดแย้งและสถานการณ์ที่ตึงเครียด
การเข้าร่วมโอกาสในการวิจัย, การเข้าร่วมสัมมนาและชั้นเรียน, และการเข้าร่วมกลุ่มการศึกษาอาชีพ เป็นวิธีที่จะทำให้คุณทันสมัยกับเครื่องมือแก้ปัญหาล่าสุดและแนวโน้มในสาขา
8. ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 56.4%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 74,760 (0. 531 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักเคมี นักฟิสิกส์ และนักชีววิทยา ตามคู่มือแนวโน้มอาชีพของ BLS ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา และประสานงานการทดสอบ การควบคุมคุณภาพ และการผลิต
ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติต้องใช้ทักษะการวิจัยและการสังเกตทางวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาอย่างสูงของตนเอง และใช้ประโยชน์จากทักษะดังกล่าวของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่ซับซ้อน
พนักงานในตำแหน่งนี้คาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น การพัฒนากลยุทธ์และโครงการวิจัย การสัมภาษณ์ การจ้างงาน และการกำกับดูแลนักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค และบุคลากรสนับสนุน รวมถึงงานธุรการ
เนื่องจากวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติจึงต้องอ่านและติดตามความก้าวหน้าล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำไปใช้ในงานของตน การเข้าร่วมงานแสดงสุขภาพ การตีพิมพ์บทความ และการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ เป็นบางวิธีที่ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติใช้ในการพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเป็นผู้แก้ปัญหาที่ประสบความสำเร็จ
7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 58.4%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 1,364,180 (9. 683 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ตามคู่มือแนวโน้มอาชีพของ BLS พวกเขาออกแบบทุกส่วนของแอปพลิเคชันหรือระบบ และประสานงานให้แต่ละส่วนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาจึงถูกฝังอยู่ในทุกแง่มุมของการเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เมื่อออกแบบและเขียนโค้ด แก้ไขปัญหาและกำจัดข้อบกพร่อง รวมถึงการสื่อสารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทั้งภายในและระหว่างทีม นักพัฒนาซอฟต์แวร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
นักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของตนผ่านประสบการณ์การทำงานจริง การได้รับใบรับรองและคุณวุฒิเพิ่มเติม และการติดตามความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรม นอกเหนือจากหน้าที่หลักในงานแล้ว พวกเขาอาจมีส่วนร่วมในการเขียนโค้ดให้กับโครงการโอเพนซอร์ส เข้าร่วมการแข่งขันเขียนโค้ดและแฮกกาธอน หรืออาสาสละเวลาให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งเน้นการสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม เช่น Code for America
ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Agile สำรวจศูนย์กลางของบทความ คู่มือ และแผนงานเพื่อทำความเข้าใจวิธีการ Agileสำหรับทีมซอฟต์แวร์
6. นักฟิสิกส์
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 60. 3%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 20,020 (0. 142 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
นักฟิสิกส์คือนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ของสสารและพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้นหาอนุภาคย่อยใหม่ หรือการคิดค้นวิธีทำให้แป้งเค้กช็อกโกแลตฟูขึ้นเร็วขึ้น นักฟิสิกส์ก็กำลังแก้ปัญหาต่างๆ รอบตัวเราอยู่
จากเรื่องมหากาพย์ไปจนถึงเรื่องในชีวิตประจำวัน นักฟิสิกส์ใช้วิธีการทีละขั้นตอน นำวิธีแก้ปัญหาในอดีตมาใช้กับปัญหาใหม่ วาดแผนภาพขั้นตอน และตรวจสอบผลลัพธ์
นักฟิสิกส์เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการเจาะลึกถึงพื้นฐานของสาขาของตน, ศึกษาและฝึกฝนกลยุทธ์การแก้ปัญหา, และเข้าร่วมในองค์กรวิชาชีพ. พวกเขาอาจแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ในรูปแบบของโจทย์ปัญหาและปริศนาในเวลาว่าง และแบ่งปันวิธีแก้ปัญหาและกลยุทธ์กับเพื่อนร่วมงาน.
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 61.8%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 200,480 (1. 423 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
ผู้บริหารระดับสูงวางแผนกลยุทธ์และนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรบรรลุเป้าหมายของตน ตามที่ BLS ระบุไว้ ซึ่งรวมถึงการประสานงานและกำกับกิจกรรมของบริษัทและองค์กร
การรับรู้ช่องว่างระหว่างจุดที่องค์กรอยู่และเป้าหมายขององค์กร—รวมถึงการคิดค้นและดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งมักต้องทำในเวลาจริง—เป็นหัวใจสำคัญของบทบาทของผู้บริหาร
การจัดตั้งโครงสร้างเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ การแข่งขันให้ทันคู่แข่ง การปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบ และการบริหารบุคลากรทั้งในด้านบุคลิกภาพและการเติบโตในอาชีพ ล้วนเป็นปัญหาที่ผู้บริหารต้องแก้ไข
ผู้บริหารเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อปรับปรุงทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการของพวกเขา พวกเขาอาจอาสาให้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการแก่หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดการที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมและเวิร์กช็อปและติดตามข่าวสารในอุตสาหกรรมของตนเพื่อให้ทันสมัยและขยายทักษะของพวกเขา รวมถึงการแก้ปัญหา
4. พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติการ
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 62.4%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 234,690 (1. 666 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
พยาบาลวิชาชีพสามารถวินิจฉัยและรักษาโรคเฉียบพลัน โรคที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว หรือโรคเรื้อรังได้ ทั้งโดยอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมดูแลสุขภาพ ตามที่ระบุโดย BLS และอาจเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค พวกเขาอาจมีส่วนร่วมในการสั่ง การดำเนินการ หรือการแปลผลจากห้องปฏิบัติการและเอกซเรย์ และสามารถสั่งจ่ายยาได้
พยาบาลถูกเรียกให้ใช้ความรู้ที่หลากหลายของตนเพื่อจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พวกเขาอาจนำวิธีการแก้ปัญหาจากผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งไปใช้กับผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่ง
ตัวอย่างเช่นพยาบาลคนหนึ่งเล่าว่ายาแก้ปวดที่ใช้ได้ผลกับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทเสื่อม ช่วยผู้ป่วยที่ถูกตัดอวัยวะซึ่งมีอาการปวดเส้นประสาทลึกและไม่ตอบสนองต่อยาโอปิออยด์แบบดั้งเดิมได้ดี
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ติดตามงานวิจัยล่าสุดอยู่เสมอสามารถรายงานผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีกว่าได้ พยาบาลวิชาชีพสามารถใช้แนวทางที่อิงหลักฐานเพื่อประยุกต์กระบวนการที่เป็นระบบในการทบทวน วิเคราะห์ และแปลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และการดูแลสุขภาพล่าสุดให้เข้ากับสถานการณ์จริง การฝึกอบรม การประชุม และสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ให้เฉียบคมยิ่งขึ้น
3. ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 67.1%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 263,030 (1. 867 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
ตามที่ BLS ระบุไว้ ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลจะประเมินความต้องการทางการเงินของลูกค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการจัดการกับกฎหมายภาษีและประกันภัย พวกเขาช่วยเหลือลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การออมเพื่อการศึกษาและการเกษียณอายุ
การออมเงินเพื่อเกษียณอายุในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น การรับมือกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่สูงขึ้น และการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเงินที่ได้จากการขายบ้าน ล้วนเป็นปัญหาบางประการที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าของที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งต้องการการแก้ไขปัญหาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ในแต่ละกรณีที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลจะกำหนดปัญหาของลูกค้า ระบุสาเหตุ สำรวจและตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไข และดำเนินการตามแนวทางนั้น ตามที่ Michael Sciortino กรรมการผู้จัดการของ Vesticor Advisors กล่าว
การรับรอง—เช่น นักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรอง นักวิเคราะห์การเงินที่ได้รับการรับรอง หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรอง—หรือหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพ สามารถปรับปรุงทักษะด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และมอบโอกาสที่มีโครงสร้างในการเรียนรู้และนำกลยุทธ์การแก้ปัญหาที่พิสูจน์แล้วมาใช้
การเข้าร่วมโครงการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านองค์กรวิชาชีพช่วยให้ผู้ให้คำปรึกษาสามารถนำความรู้ของตนไปใช้ช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ในขณะที่ได้รับโอกาสเพิ่มเติมในการฝึกฝนการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่ท้าทายและเร่งด่วน
2. ทนายความ
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 68.1%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 681,010 (4. 834 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
การให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนแก่บุคคล ธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐในประเด็นทางกฎหมายและข้อพิพาท เป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของทนายความ
ทนายความต้องทำการค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของตน พวกเขาประเมินการตัดสินใจทางกฎหมายทุกประเภท เช่น การชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของการยื่นคำร้องขอคำตัดสินกับข้อเสนอการไกล่เกลี่ยในคดี การเจรจาสัญญา และการตอบกลับจดหมายขอให้หยุดการกระทำ การแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในอาชีพทนายความจนถูกจัดให้อยู่ในอันดับแรกของรายงานของสมาคมทนายความแห่งสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานสำหรับทนายความแม้กระทั่งก่อนการวิเคราะห์ทางกฎหมาย
ทนายความเตรียมตัวเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการเป็นผู้ฟังอย่างมีส่วนร่วม ให้ความสนใจในรายละเอียดของคดี และศึกษาคดีล่าสุดและกลยุทธ์ทางกฎหมายอยู่เสมอ การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง การฝึกฝน การจำลองสถานการณ์ และการจำลองเหตุการณ์—ซึ่งบางครั้งจัดโดยสมาคมวิชาชีพ—เป็นวิธีอื่นที่ทนายความสามารถพัฒนาทักษะของตนได้
1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้า
- สัดส่วนของแรงงานที่แก้ปัญหาเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน: 85.5%
- การจ้างงานทั่วประเทศ: 8,840 (0. 063 ต่อ 1,000 ตำแหน่งงาน)
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้าให้การดูแลทางการแพทย์และการผ่าตัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้า ข้อเท้า และขาส่วนล่าง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือแนวโน้มอาชีพของ BLS
ผู้ป่วยมาพบแพทย์เฉพาะทางเท้าด้วยปัญหาต่างๆ เช่น เจ็บส้นเท้า นิ้วหัวแม่เท้าเก ขนคุดที่เล็บเท้า และปัญหาเกี่ยวกับการเดินและท่าทาง แพทย์เฉพาะทางเท้าจะรับฟังและวินิจฉัยปัญหา จากนั้นจึงสั่งการรักษาตามความจำเป็น เช่น อุปกรณ์เสริมรองเท้า ครีมยา หรือกายภาพบำบัด
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเท้า (พอดิแอทริสต์) ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาของตนโดยการฝึกฝนและเรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ และที่ได้รับการยอมรับแล้วสำหรับการวินิจฉัยโรค และเข้าร่วมการอบรมและการประชุมทางวิชาการ พวกเขายังฝึกฝนเป็นประจำและขอคำแนะนำจากผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานเพื่อปรับปรุงเทคนิคของตนและผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วย
เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของคุณด้วย ClickUp
ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การเป็นผู้แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งการจัดการหรือผู้นำ โชคดีที่มีเครื่องมือหลากหลายที่สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นและจัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบและบรรลุเป้าหมายของคุณได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณได้อย่างง่ายดาย ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณ และดำเนินการแก้ไขเมื่อจำเป็น
ลองใช้ ClickUp ฟรีและยกระดับประสิทธิภาพการจัดการของคุณไปอีกขั้น!
ผู้เขียนรับเชิญ:เบน ป็อปเคน*