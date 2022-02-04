100 คำศัพท์สำคัญในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ จาก A ถึง Z

การจัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร?
แม้แต่เมื่อสิบปีที่แล้ว คุณก็อาจได้รับคำตอบที่แตกต่างกันถึงร้อยคำตอบสำหรับคำถามนั้น และในแบบของพวกเขาเอง ทุกคำตอบก็คงถูกต้องทั้งนั้น!
ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้ขยายตัวกลายเป็น บทบาทที่ต้องทำทุกอย่างเหมือนกับแจ็คแห่งทุกงาน ผสมผสานทักษะด้าน UX, เทคโนโลยี, และธุรกิจ เพื่อติดตามวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการเปิดตัว—และแม้กระทั่งการอัปเดตในอนาคต
ฟังดูเยอะใช่ไหม? นั่นก็เพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆ 😳
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เพราะพวกเขามีความต้องการสูง และในอาชีพที่กำลังพัฒนาอยู่เสมอ มีสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นให้เรียนรู้อยู่เสมอ
นั่นคือจุดที่พจนานุกรมการจัดการผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์ 🤓
จำนวนของเงื่อนไขที่ใช้ได้บนรายการนี้อาจแตกต่างกันสำหรับทุกคน และขึ้นอยู่กับความต้องการของสินค้าของคุณ ขนาดของบริษัทของคุณ งบประมาณ และระยะเวลาของโครงการ
แต่ถึงแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คำในจำนวนนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณในตอนนี้ คำที่เหลือสามารถช่วยคุณระบุพื้นที่สำหรับการเติบโต มองเห็นทิศทางที่ผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังจะไป และแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
เกณฑ์การยอมรับ A-E สำหรับระบบ Epic
การยอมรับ เกณฑ์
ลูกค้ายอมรับ, คำจำกัดความของงานที่เสร็จสมบูรณ์ (DoD)
เกณฑ์การยอมรับคือชุดของเงื่อนไขที่ซอฟต์แวร์ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในที่สุด เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้ตัดสินว่าคุณลักษณะนั้นทำสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คุณลักษณะนั้นทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์จากเรื่องราวของผู้ใช้หรือไม่
อไจล์
คำนี้หมายถึงวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทีมทำงานเป็นชุดของงานในกรอบเวลาสั้น ๆ ที่สามารถจัดการได้ เรียกว่าสปรินต์มีหลักการ Agile 12ข้อที่หมุนรอบการให้ข้อเสนอแนะบ่อยครั้ง ความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และความยืดหยุ่น
มีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อสร้างทีมผลิตภัณฑ์ที่มีความคล่องตัว และคำศัพท์หลายคำในรายการนี้จะช่วยให้คุณประกอบทีมเหล่านี้เข้าด้วยกัน!
พิจารณาอย่างละเอียดทุกหลักการของ Agile ทั้ง 12 ข้อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบアジล
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล,การบริหารโครงการแบบアジล, การจัดการซอฟต์แวร์แบบアジล, การบริหารโครงการแบบアジล, วิธีการアジล, วิธีการアジル, แนวทางアジล, วิธีアジル
นี่คือเทคนิคการจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
ฟังดูเครียดนิดหน่อยใช่ไหม? จริงๆ แล้ว วิธีนี้เป็นที่นิยมอย่างมากและทุกทีมก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อพูดถึงกรอบการทำงานแบบ Agile ของพวกเขา!
ทีม Agileจะแบ่งโครงการออกเป็นรอบการพัฒนาที่เล็กกว่า ซึ่งเรียกว่าการวนซ้ำหรือสปรินต์
เมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ ทีมจะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงโดยมีเพียงคุณสมบัติที่จำเป็นและพร้อมสำหรับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ ทีมจะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปรวมไว้ในสปรินต์ถัดไป!
วงจรนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าคุณจะสร้างซอฟต์แวร์สุดท้ายที่ทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ Voila!
หลายกรอบการทำงานอื่น ๆได้แยกออกมาจากวิธีการ Agile เช่น Scrum,Kanban, Lean, และ XP.
ศิลปะ: รถไฟปล่อยเวอร์ชันแบบアジล
รถไฟปล่อยแบบอไจล์ (Agile Release Train) ประกอบด้วยทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์หลายทีมที่ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับโครงการขนาดใหญ่ในระดับองค์กร ซึ่งต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก ประมาณ 50-125 คน โดยแต่ละคนจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่างๆ ของโครงการ
เช่นเดียวกับทีม Scrum, Agile Release Train ทำงานเป็นช่วง ๆ แต่ต่างจากทีม Scrum ตรงที่ช่วงเหล่านี้จะยาวนานกว่ามาก 🤯
การทดสอบอัลฟา
การทดสอบอัลฟา (Alpha testing) คือการทดสอบแบบครบวงจรครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างถูกต้องและทำตามหน้าที่ที่ตั้งใจไว้ คิดว่าการทดสอบอัลฟาเป็นโอกาสแรกของคุณในการประเมินประสิทธิภาพและการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยออกมา
B
งานค้าง
งานค้างคือรายการของคุณสมบัติใหม่ การอัปเดต การแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ ที่ผู้ใช้ต้องการ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่จัดลำดับความสำคัญของรายการในรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ และตัดสินใจว่ารายการใดจำเป็นต้องดำเนินการในช่วงเริ่มต้นของแต่ละรอบการทำงาน
การทดสอบเบต้า
ในขณะที่การทดสอบอัลฟ่าเป็นการทดสอบครั้งแรกของฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ของคุณ การทดสอบเบต้าคือช่วงเวลาที่ผู้ใช้จริงได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัว หากคุณกำลังทดสอบเบต้า คุณอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงควรแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้
ถ้าคุณเคยเป็นเด็กที่คลั่งไคล้การละครด้วย ลองนึกถึงการทดสอบเบต้าเหมือนกับการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเปิดการแสดงจริง
บั๊ก
ข้อบกพร่อง
บั๊กคือพฤติกรรมที่ไม่ต้องการหรือไม่คาดคิดในซอฟต์แวร์ และสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมถึงหลังจากที่ได้ปล่อยออกไปแล้ว! การทดสอบ, ผู้ใช้, หรือวิศวกรประกันคุณภาพสามารถค้นพบบั๊กได้ และในขณะที่บางบั๊กสามารถแก้ไขได้ทันที บางบั๊กอาจต้องใช้เวลาสักครู่
BI: ธุรกิจอัจฉริยะ
กลยุทธ์ในการจัดการ วิเคราะห์ และตีความข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสนับสนุน ข้อมูลนี้มักประกอบด้วยแหล่งข้อมูลหลากหลาย เช่น รายงานอุตสาหกรรม ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ข้อมูลการใช้งาน และการวิจัยคู่แข่ง
แผนภูมิการเผาไหม้
แผนภูมิการปล่อยงานที่เสร็จสิ้น, แผนภูมิการลดงานในสปรินต์
แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown Chart)ช่วยให้ผู้จัดการโครงการ Agile ติดตามปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการและเวลาที่เหลืออยู่ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยวัดเวลาที่เหลืออยู่ในสปรินต์ตามจำนวนงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างClickUpสามารถให้เส้นแสดงการคาดการณ์ความคืบหน้าบนแผนภูมิการลดภาระงานของคุณ ซึ่งจะช่วยเน้นให้เห็นว่าความคืบหน้าของโครงการจะเป็นอย่างไรหากทีมของคุณทำงานในอัตราเดิม
ซี
การสูญเสียลูกค้า
การสูญเสียลูกค้า
นี่คือจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ยกเลิกการสมัครสมาชิก ไม่ใช้งาน หรือเลือกที่จะไม่ต่ออายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ประจำของคุณในที่สุด ดังนั้นจึงควรค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้!
ตรวจสอบความคิดเห็นหรือปัญหาที่ลูกค้าของคุณอาจมี—อาจแก้ไขได้ง่าย!
การวิเคราะห์คู่แข่ง
การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันจากคู่แข่งโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้คำนึงถึงการวิเคราะห์นี้เมื่อกำหนดข้อเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ!
ลองดูเครื่องมือวิเคราะห์การแข่งขันเหล่านี้!
การทบทวนแนวคิด
นี่คือแนวคิดเริ่มต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตรวจสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ใดจะประสบความสำเร็จมากที่สุด
การรวมอย่างต่อเนื่อง
CI, การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Integration) เป็นแนวปฏิบัติแบบ Agile ที่นักพัฒนาจะเพิ่มโค้ดของตนเข้าสู่ระบบหลักอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาจะทำงานอย่างอิสระในฟีเจอร์ของตนเอง และเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด (bug) หลังจากผ่านการทดสอบอัตโนมัติแล้ว จะถูกนำไปรวมในซอฟต์แวร์เวอร์ชันสุดท้าย
การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง
คล้ายกับการรวมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Integration) และ CI การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (Continuous Deployment) เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยลดระยะเวลาในการเขียนโค้ดและเพิ่มเข้าไปในซอฟต์แวร์สุดท้ายให้สั้นลง คล้ายกับการทดสอบและการปล่อยอัตโนมัติ แนวทาง Agile นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
โบนัส: ตรวจสอบ10อันดับเครื่องมือ Continuous Deployment สำหรับทีมซอฟต์แวร์ในปี 2023
อัตราการเปลี่ยนแปลง
นี่คือเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, หรือผู้คลิกที่กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงินสำหรับบริการของคุณ คิดว่าเป็นจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าหารด้วยจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่เข้ามาในร้านค้า
ประสบการณ์ของลูกค้า
CX
นี่หมายถึงทุกการปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้าของคุณมีกับธุรกิจของคุณ และวิธีที่ลูกค้านั้นรู้สึกเกี่ยวกับบริษัทของคุณโดยรวม ซึ่งรวมถึงการพบปะกับสินค้า กระบวนการให้บริการลูกค้า กระบวนการตลาด การขาย และการโฆษณา
ความคิดเห็นจากลูกค้า
นี่คือข้อมูลใด ๆ ที่ลูกค้าให้เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยการแบ่งปันระดับความพึงพอใจของพวกเขาต่อบริการหรือผลิตภัณฑ์ คุณและทีมของคุณจะสามารถทำการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่องตามความจำเป็นได้ การให้แบบสำรวจ แบบสอบถาม หรือสถานที่สำหรับให้ลูกค้าแบ่งปันความคิดเห็นอย่างเชิงรุกสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน!
การรักษาลูกค้า
อัตราการรักษาลูกค้า, CRR
ในขณะที่การสูญเสียลูกค้า (churn) หมายถึงการวัดจำนวนลูกค้าที่ ไม่ ต่ออายุสัญญาหรือการสมัครสมาชิก การรักษาลูกค้า (customer retention) คือการวัดจำนวนลูกค้าที่ ต่ออายุ สัญญาหรือการสมัครสมาชิกของพวกเขา วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาอัตราการรักษาลูกค้าที่ดีคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจและมีการมีส่วนร่วมระหว่างธุรกิจของคุณกับลูกค้า เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมและพึงพอใจ!
ความสำเร็จของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จในสายตาลูกค้าเมื่อลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขได้ รีวิวในเชิงบวก ข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และอัตราการคงอยู่ของลูกค้าที่สูง ล้วนเป็นตัวชี้วัดที่ดีของการประสบความสำเร็จในสายตาลูกค้า
ทีมข้ามสายงาน
ทีมข้ามสายงานประกอบด้วยสมาชิกที่มีทักษะ ความสามารถ และสนใจที่แตกต่างกัน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
ดี
DAU: ผู้ใช้งานรายวัน
การติดตามจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวันของคุณเป็นวิธีทั่วไปในการวัดการมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดการรักษาลูกค้าของคุณ คำนิยามของ "ผู้ใช้ที่ใช้งาน" ถูกกำหนดโดยฟังก์ชันและการใช้งานที่ผลิตภัณฑ์ของคุณให้บริการ และในขณะที่การมีส่วนร่วมสูงอาจดูเหมือนเป็นเป้าหมาย แต่มันก็สามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงคอขวดในกระบวนการทำงานของคุณได้เช่นกัน
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่พบบ่อยอื่น ๆ ได้แก่ ผู้ใช้งานประจำสัปดาห์ (WAU) และผู้ใช้งานประจำเดือน (MAU)
การจัดการการพึ่งพา
การพึ่งพาอธิบายความสัมพันธ์ของงานหรือคุณลักษณะหนึ่งกับอีกงานหนึ่ง และกำหนดว่าเมื่อใดจึงจะสามารถทำงานนั้นได้สำเร็จ การพิจารณาการพึ่งพาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อสร้างแผนงานโครงการของคุณและสำหรับการติดตามประสิทธิภาพของทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากหากงาน B พึ่งพาอาศัยงาน A งาน B จะไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานที่มันพึ่งพาจะเสร็จสมบูรณ์
การออกแบบ
กระบวนการในการมองเห็นภาพ กำหนดนิยาม สร้างสรรค์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
นักออกแบบ
นักออกแบบสร้างรูปลักษณ์ ความรู้สึก และฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนว่าผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติต่างๆ จะถูกนำเสนออย่างไร พร้อมทั้งปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และลดจุดที่อาจก่อให้เกิดความขัดข้องในรุ่นที่จะพัฒนาในอนาคต โดยทั่วไปแล้วจะมีนักออกแบบหลายคนที่มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง:
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์
- นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
- นักออกแบบประสบการณ์ลูกค้า
- นักออกแบบการโต้ตอบ
การคิดเชิงออกแบบ
นี่คือกระบวนการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์เป็นอันดับแรกซึ่งต้องการให้คุณเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ชมที่คุณกำลังออกแบบให้ แนวคิดคือโดยการมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ผลิตภัณฑ์ของคุณให้บริการ คุณสามารถคาดการณ์ปัญหาได้ดีขึ้นและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เพราะคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
แนวคิดการออกแบบ
แนวคิดการออกแบบของคุณคือการอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการออกแบบที่วางแผนไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ—คิดถึงสิ่งนี้เหมือนกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณในลิฟต์ที่สามารถสื่อถึงคุณค่าของการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างชัดเจน แนวคิดการออกแบบของคุณควร:
- ถ่ายทอดปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณจะแก้ไข
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- อธิบาย วิธีการ ที่ผู้คนจะใช้ผลิตภัณฑ์
การพัฒนา
กระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การนำเวอร์ชันใหม่มาใช้ หรือการเพิ่มฟีเจอร์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ
นักพัฒนา
ในขณะที่นักออกแบบสร้างรูปลักษณ์ ความรู้สึก และฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบในการนำแผนเหล่านั้นมาสู่ความเป็นจริง
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล
การนำดิจิทัลมาใช้
การปรับปรุงกระบวนการทำงานทางธุรกิจแบบดั้งเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ได้. สิ่งนี้ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น และสามารถขยายตัวได้. กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายปีในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ และอาจต้องการกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเพื่อรักษาและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าของธุรกิจ.
การหยุดชะงัก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีพื้นฐานใหม่
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดที่กระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมหรือตลาดใหม่ซึ่งแข่งขันกับอุตสาหกรรมหรือตลาดที่มีอยู่แล้ว
การคิดแบบหลากหลาย
ระดมความคิดเพื่อหาวิธีใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำใครและสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่
อี
ระบบนิเวศ
กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกันซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเดียวกัน
มหากาพย์
เรื่องราวมหากาพย์
มหากาพย์คือแนวคิดหรือคุณลักษณะที่สามารถแบ่งย่อยออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่เล็กกว่าได้ เช่นเดียวกับช่วงเวลาอันน่าทึ่งของแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ฮอกวอตส์ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นหนังสือเจ็ดเล่มที่น่ามหัศจรรย์
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่องราวใหญ่ที่เรียกว่า 'ปรับปรุง UI บนมือถือ' สามารถประกอบด้วยเรื่องราวของผู้ใช้สามเรื่อง: 'เพิ่มตะกร้าสินค้าบนมือถือ', 'ปรับความเร็วให้เหมาะสม', และ 'ใช้ฟอนต์ที่สม่ำเสมอ'
แต่ละเรื่องราวของผู้ใช้สามารถแบ่งออกเป็นงานที่จัดการได้ และเนื่องจากขนาดของมัน จะถูกส่งมอบในหลายสปรินต์
F-J Feature to Jobs-To-Be-Done
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณคือลักษณะและความสามารถที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานและโดดเด่นเหนือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในตลาด
การตรวจสอบคุณสมบัติ
การตรวจสอบคุณสมบัติ (feature audit) คือการทบทวนคุณสมบัติ (ลักษณะและฟังก์ชันการทำงาน) ของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูว่ามีลูกค้าจำนวนเท่าใดที่ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ และใช้บ่อยเพียงใด การตรวจสอบเหล่านี้มักถูกนำเสนอในรูปแบบของกราฟหรือแผนภูมิ และข้อมูลสามารถรวบรวมได้จากการสำรวจ, การสัมภาษณ์ลูกค้า, ข้อมูลการใช้งานออนไลน์, หรือเครื่องมือวิเคราะห์
คะแนนคุณลักษณะ
นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดอันดับคุณสมบัติโดยอิงจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลป้อนกลับหรือรีวิวจากลูกค้า คะแนนของคุณสมบัติจะถูกกำหนดโดยความสำเร็จของคุณสมบัติในด้านต่างๆ เช่น ยอดขาย การรักษาลูกค้า ประสิทธิภาพ และเวลาที่ใช้ในการพัฒนา
FDD: การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยคุณลักษณะ
กรอบการทำงานแบบคล่องตัวนี้จัดโครงสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นที่การทำให้ฟีเจอร์เสร็จสมบูรณ์เป็นหลัก โดยแบ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนย่อย ๆ (ฟีเจอร์) ที่มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
จี
แผนภูมิแกนต์
ไทม์ไลน์โครงการ
แผนภูมิแท่งแนวนอนที่แสดงลำดับของงานภายในไทม์ไลน์ของโครงการและสามารถแสดงงานที่ขึ้นต่อกันและกัน แต่ละงานมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดเพื่อให้ทีมของคุณไม่ทำงานเกินกำหนดเวลา
เป้าหมาย
เป้าหมายการวิ่ง, เป้าหมายการวนซ้ำ
ในการจัดการผลิตภัณฑ์เป้าหมายสามารถมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าการเพียงแค่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสร็จตรงเวลาหรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งผู้คนจะใช้ แต่ละสปรินท์มักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทีม Scrum ต้องการบรรลุจากงานเหล่านั้น
เป็นเรื่องปกติที่เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นแบบจำลองการทำงานของซอฟต์แวร์ที่สามารถแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็น
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile อย่าง ClickUp มีคุณสมบัติในตัวที่สามารถช่วยคุณติดตามเป้าหมายสปรินต์ของคุณได้แบบเรียลไทม์!
GOOB: ออกจากอาคาร
โดยสรุปแล้ว คำย่อนี้หมายถึงการพบปะลูกค้าของคุณในจุดที่พวกเขาอยู่จริง ทีมงานผลิตภัณฑ์มักจะทดสอบและใช้ผลิตภัณฑ์ของตนในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ แต่ลูกค้าของคุณจะไม่เป็นเช่นนั้น การออกไปนอกพื้นที่เดิมจะช่วยให้คุณได้รู้จักลูกค้าของคุณในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณจริง
GTM:กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
นี่คือแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีของบริษัทในการจัดการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จ แผนนี้รวมถึงการกำหนดราคา กลยุทธ์การขาย แผนที่การเดินทางของลูกค้า การตลาด งบประมาณ การสนับสนุนลูกค้า และอื่นๆ
H
ฮาร์ดแวร์ผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์หมายถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกลที่จับต้องได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชิ้นส่วนทางกายภาพของคอมพิวเตอร์และองค์ประกอบที่จำเป็นในการใช้งาน เช่น คีย์บอร์ด จอภาพ หรือเมาส์
ฉัน
การจัดการความคิด
นี่คือกระบวนการในการรวบรวม, จัดเรียง, และวิเคราะห์ความคิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสินค้าของคุณ. ความคิดอาจมาจากคำแนะนำของลูกค้า, คู่ค้า, หรือภายในองค์กร และมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน.
การคิดสร้างสรรค์
กระบวนการสร้างแนวคิดใหม่และพัฒนาให้สมบูรณ์ผ่านการระดมความคิด การจัดทำรายการ หรือการแผนผังความคิด
ผลิตภัณฑ์แบบเพิ่มพูน
นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป
นี่คือรูปแบบการพัฒนาที่แต่ละรอบจะสร้างขึ้นจากเวอร์ชันก่อนหน้าโดยไม่แทนที่เวอร์ชันเดิม แม้ว่าแต่ละเวอร์ชันใหม่จะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงจากเวอร์ชันก่อนหน้า แต่ผลิตภัณฑ์เดิมยังคงใช้งานได้
สัญชาตญาณ
การออกแบบที่เข้าใจง่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายจะเข้ากับกรอบความคิดและนิสัยการทำงานของลูกค้าได้อย่างลงตัว รู้สึกเป็นธรรมชาติในการใช้งานและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
การบูรณาการ
เมื่อแอปพลิเคชันสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่นได้ หมายความว่าซอฟต์แวร์ทั้งสองสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลและกระบวนการทำงานของกันและกันได้
เจ
JTBD: งานที่ต้องทำให้สำเร็จ
นี่หมายถึงงานหรือภารกิจที่ลูกค้าพยายามทำให้สำเร็จเพื่อที่จะเข้าใจปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่และแรงจูงใจในการหาทางแก้ไข
คะแนน K-O Kaizen ถึง โอกาส
ไคเซ็น
ไคเซ็นคือแนวคิดในการมองหาพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้อยู่เสมอ โดยอาศัยประสบการณ์ของสมาชิกในทีมจากการใช้งานผลิตภัณฑ์
คัมบัง
แทนที่จะทำงานในรูปแบบของรอบการทำงานที่ตายตัวและวางแผนไว้ล่วงหน้าเหมือนใน Scrum ทีม Kanbanจะทำงานกับงานที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกเมื่อมีงานเข้ามา มันเป็นกรอบการทำงานแบบ Agile ที่เน้นการมองเห็นอย่างมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีงานไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการติดขัด
ทีมจะเพิ่มขีดจำกัดจำนวนงานที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกัน (เรียกว่าขีดจำกัด WIP) เพื่อป้องกันไม่ให้ทีมทำงานหลายอย่างพร้อมกันและทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
กระดานคัมบัง
กระดานงาน, กระดานไวท์บอร์ด, กระดานปักหมุด
กระดานคัมบังคือกระดานไม้ก๊อกหรือกระดานภาพที่แบ่งออกเป็น 3-4 คอลัมน์เพื่อแสดงภาพรวมของงานทั้งหมดภายในโครงการ แต่ละคอลัมน์ในกระดานคัมบังแสดงถึงสถานะของงาน ตั้งแต่ 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว'
ในคัมบัง แต่ละงานจะถูกแสดงเป็นโน้ตติดหรือบัตร ทุกครั้งที่สมาชิกในทีมทำงานเสร็จสิ้น บัตรจะถูกย้ายไปยังคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง
แบบจำลองคาโน
การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ตามความน่าจะเป็นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการเปรียบเทียบความน่าจะเป็นในการสร้างความพึงพอใจกับต้นทุนในการพัฒนา ฟีเจอร์นั้น ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าควรเพิ่มฟีเจอร์ดังกล่าวลงในแผนงานหรือไม่
KPIs: ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
KPIคือตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ของคุณ ความสำเร็จทางการเงิน รายได้ ตัวชี้วัดลูกค้า และจำนวนผู้ใช้ใหม่เป็น KPI ที่พบบ่อย แต่ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรับบริษัทของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่คุณมีและวัตถุประสงค์เฉพาะที่ผลิตภัณฑ์นั้นให้บริการ
แอล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบลีน
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน
หลักการและวิธีปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา. ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการผลิตแบบลีนที่ แนะนำโดยโตโยต้าในปี 50.
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการแบบลีนและหลักการของลีนในบทความเฉพาะของเรา
มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า, CLV, CLTV
นี่คือรายได้รวมโดยประมาณที่ลูกค้าสร้างให้กับธุรกิจตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้าและธุรกิจ นี่คือวิธีที่ธุรกิจใช้ในการประเมินความคุ้มค่าในการเพิ่มและดูแลลูกค้าในระยะยาว
วงจรชีวิต
แต่ละขั้นตอนในการดำรงอยู่ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้น ผ่านการพัฒนา การปรับปรุง การเติบโต และในที่สุดก็เสื่อมถอยลง
เอ็ม
เอกสารข้อกำหนดตลาด
เอกสารที่เขียนโดยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งกำหนดความต้องการและข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์อย่างมีกลยุทธ์ MRD ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายบุคลิกภาพของผู้ใช้ โซลูชัน และรายได้ที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
MVP: ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ
นี่คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเริ่มต้น ซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอ เพียง ที่จะตอบสนองแนวคิดของผลิตภัณฑ์ แม้จะมีคุณสมบัติขั้นต่ำ แต่ยิ่งคุณสามารถดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจผลิตภัณฑ์ของคุณได้เร็วเท่าไร คุณก็จะได้รับข้อเสนอแนะและปรับปรุงในเวอร์ชันถัดไปเร็วขึ้นเท่านั้น
แบบจำลอง
ม็อกอัพคือการวาดภาพหรือแบบจำลองทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณที่มีความสมจริง แต่ไม่มีฟังก์ชันการทำงาน พวกมันเป็นการนำเสนอหรือการจำลองสิ่งที่ทีมคิดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์
MRR: รายได้ประจำรายเดือน
การคำนวณรายได้ที่เกิดขึ้นทุกเดือน หรือรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดหารด้วยจำนวนเดือน
เอ็น
การค้นหาความต้องการ
ระบุพื้นที่ที่ลูกค้าของคุณต้องการโซลูชัน. สิ่งนี้ต้องการการเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าของคุณเพื่อเข้าถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญและวิธีที่ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถเติมเต็มช่องว่างได้.
NPS: คะแนนแนะนำต่อผู้อื่น
นี่คือวิธีการใช้แบบสำรวจอย่างง่ายเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ การสอบถามลูกค้าให้ประเมินผลิตภัณฑ์ของคุณในระดับคะแนน 0-10 อย่างต่อเนื่องในหลายช่วงของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า จะช่วยให้คุณได้รับคะแนนที่ครอบคลุมหรือเจาะจงมากขึ้น
โอ
OKRs: วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก
คล้ายกับ KPI,วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก(OKRs) ถูกใช้เพื่อวัดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่ OKRs อาศัยการตั้งวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อติดตามและประเมินควบคู่ไปกับกรอบเวลาที่กำหนดไว้
คะแนนโอกาส
กลยุทธ์นี้ใช้เพื่อระบุคุณลักษณะที่ลูกค้าเห็นว่าจำเป็นแต่ยังประสบปัญหาในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมองหาโอกาสในผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเพิ่มความภักดีของลูกค้าในขณะที่ดึงดูดลูกค้าใหม่ได้!
P-T การเปลี่ยนไปสู่ธีม
จุดหมุน
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือทิศทางธุรกิจของคุณเนื่องจากผลการวิจัยตลาดของผลิตภัณฑ์ ข้อบกพร่องในกลยุทธ์เดิม หรือแรงกดดันจากคู่แข่ง
การจัดลำดับความสำคัญ
จัดลำดับรายการหรือโครงการในแบ็คล็อกของคุณตามความสำคัญเพื่อตัดสินใจว่าอะไรจะถูกพัฒนาต่อไป
สินค้า
นี่คือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่! ผลิตภัณฑ์ของคุณคือสินค้าหรือบริการที่แก้ปัญหาของลูกค้าหรือตอบสนองความต้องการของพวกเขา ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสิ่งที่ดาวน์โหลดได้หรือเป็นวัตถุทางกายภาพ อาจเป็นสิ่งที่ให้ฟรีหรือต้องซื้อ หรืออาจเป็นการผสมผสานของทั้งสองอย่างก็ได้!
การค้นพบผลิตภัณฑ์
การค้นพบผลิตภัณฑ์เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของลูกค้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาสำคัญที่พวกเขาเผชิญอยู่เป็นประจำ ความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่คุณพัฒนาและมั่นใจได้ว่ามีตลาดรองรับ
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเชิงปริมาณที่รวบรวมโดยเครื่องมือฝังตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร การวิเคราะห์เหล่านี้อาจรวมถึงเวลาที่ผู้ใช้ใช้ในการดำเนินการบางอย่างให้เสร็จสิ้น แผนที่การเดินทางของผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือฟีเจอร์ใดที่ถูกใช้งานมากที่สุด
การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
นี่คือการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นแรงดึงดูดหลักเพื่อดึงดูดลูกค้า ธุรกิจอาจเสนอให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตนในขอบเขตจำกัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมโดยเสียค่าใช้จ่าย หรือเสนอให้ทดลองใช้ฟรี ซึ่งลูกค้าใหม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่จะมีตัวเลือกในการชำระเงินเพื่อเข้าถึงบริการอีกครั้ง
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือทีม Agile ในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ. หน้าที่หลักของพวกเขา ได้แก่:
- การจัดการกับปัญหาในกระบวนการพัฒนา
- ทำให้แน่ใจว่าทีมสามารถบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ
- ร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ ของบริษัท เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริการลูกค้า
การดำเนินงานผลิตภัณฑ์
บทบาทการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ของคุณมีไว้เพื่อช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจช่วยในการสัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อการวิจัย ดูแลการตรวจสอบคุณภาพรับรองความถูกต้องของกระบวนการพัฒนา หรือทำงานร่วมกับทีมสนับสนุน
เจ้าของผลิตภัณฑ์
เจ้าของ
นี่คือสมาชิกหลักของทีมAgile หรือScrumพวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ขั้นสุดท้าย แต่คุณสมบัติเหล่านั้นไม่ได้ถูกเลือกตามอำเภอใจ!
พวกเขาเข้าใจความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าอย่างละเอียด และเพิ่มรายการเหล่านั้นลงในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและส่งต่อให้ทีมพัฒนา
เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
เอกสารนี้แยกย่อยกระบวนการพัฒนาทั้งหมด ประกอบด้วยความสามารถของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ คำอธิบาย และรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งมอบ เอกสารนี้จะระบุทุกสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ต้องมีก่อนที่จะสามารถปล่อยหรือพิจารณาว่าเสร็จสมบูรณ์ได้
แผนงานผลิตภัณฑ์
แผนที่ผลิตภัณฑ์คือกรอบแนวคิดที่กระชับของแผนโครงการทั้งหมดของคุณ แทนที่จะทำให้คุณจมอยู่กับรายละเอียด แผนที่ผลิตภัณฑ์จะช่วยให้คุณมองเห็นกำหนดการของผลิตภัณฑ์จุดสำคัญ และวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
การเน้นย้ำองค์ประกอบสำคัญของแผนของคุณ การทำโรดแมปช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องกับงานที่กำลังจะมาถึง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
เอกสารนี้คล้ายกับ PRD แต่กระชับและตรงประเด็นมากกว่า อาจประกอบด้วยแผนแม่บทหรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อตอบคำถามว่าทำไมจึงต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือฟีเจอร์นี้ เป้าหมายของมันคืออะไร และจะวัดความสำเร็จของมันอย่างไร
ต้นแบบ
ในขณะที่แบบจำลองเป็นภาพวาดหรือตัวแทนทางกายภาพของสิ่งที่ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นอย่างไร ต้นแบบคือรุ่นแรกที่พัฒนาขึ้นเพียงพอให้ลูกค้าสามารถทดสอบการทำงานได้
คำถาม: Q
การประกันคุณภาพ
นี่คือกระบวนการของบริษัทในการรับประกันและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพเป็นแนวทางเชิงรุกที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงพร้อมประสบการณ์การใช้งานที่ดีแก่ผู้ใช้
อาร์
แผนการปล่อย
แผนการปล่อยเวอร์ชันแสดงคุณสมบัติทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในเวอร์ชันถัดไป พร้อมวันที่คาดว่าจะปล่อย และมักครอบคลุมระยะเวลาหลายเดือน คิดถึงมันเหมือนตัวอย่างภาพยนตร์ของโครงการ Agile
ย้อนหลัง
การประชุมย้อนหลัง, การทบทวนสปรินต์
การทบทวนย้อนหลังคือการประชุม Scrumที่ทีมวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของตนเมื่อสิ้นสุดสปรินต์
ทีมใช้ตัวชี้วัด Agile, แผนภูมิ, และรายงานเพื่อดูว่าพวกเขาทำได้ดีในด้านใด และต้องการปรับปรุงในด้านใด
เอส
สครัม
สครัมเป็นวิธีการแบบ Agileที่ทีมทำงานเป็นช่วงสั้นๆ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ เรียกว่าสปรินต์ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
ทีมสครัมกำหนดแผนและจัดการประชุมเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่และสามารถควบคุมกระบวนการภายในสปรินต์ได้
การทดสอบแบบแยกกลุ่ม & การทดสอบ A/B
การทดสอบเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสองรูปแบบที่แตกต่างกัน การทดสอบ A/B มักใช้ในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อระบุตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ตัวอย่างเช่น หากมีการทดสอบสองรูปแบบของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใหม่ รูปแบบที่มีการมีส่วนร่วมของผู้ใช้มากที่สุดจะชนะการทดสอบ A/B
วิ่งเร็ว
การทำซ้ำ
สปรินต์คือการทำงานเป็นช่วงสั้น ๆ ที่ช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องขณะพัฒนาผลิตภัณฑ์ พวกมันมักมีระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ และประกอบด้วยภารกิจต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณไปถึงจุดตรวจสอบใหญ่ต่อไปในตารางเวลาของโครงการของคุณ สร้างและจัดการสปรินต์ของคุณเองได้อย่างง่ายดายใน ClickUp!
สเตจ-เกต
กระบวนการแบบสเตจเกต
นี่คือกระบวนการแบ่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณออกเป็นขั้นตอนหรือ "ระยะ" ที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงการกำหนดขอบเขต การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การพัฒนา การทดสอบ และการเปิดตัว โดยการทบทวนความคืบหน้าของแต่ละระยะเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าผลิตภัณฑ์จะดำเนินการไปสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างไร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นี่หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่อยู่นอกทีมแต่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ อาจเป็นนักลงทุน ผู้จัดการบัญชี ทีมขาย หรือลูกค้า
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ที่นี่
คะแนนเรื่องราว
คะแนนเรื่องราว (Story Point) คือหน่วยที่มอบให้กับเรื่องราวของผู้ใช้เพื่อแสดงปริมาณเวลาและพลังงานที่ต้องใช้สำหรับงานนั้น ๆ ดังนั้นตัวเลขที่สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงงานที่ยากขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น นี่คือเทคนิคการประมาณค่าแบบสัมพัทธ์ ซึ่งหมายความว่าตัวเลขจะถูกมอบให้กับงานแต่ละงานโดยการเปรียบเทียบกับงานที่คล้ายกัน
การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOTเป็นวิธีการวางแผนเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและมีกลยุทธ์เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของคุณ จุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์มักเป็นปัจจัยภายใน ในขณะที่โอกาสและอุปสรรคมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอก (เช่น ตลาด คู่แข่ง และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น)
ที
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคทำงานใกล้ชิดกับทีมวิศวกรรมมากกว่าทีมขายหรือทีมธุรกิจ และมีพื้นฐานทางเทคนิคเพื่อช่วยเหลือในด้านการพัฒนาของโครงการ
ธีม
ธีมของผลิตภัณฑ์คือแผนระดับสูงมากสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยทั่วไปสามารถสรุปได้ด้วยเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเป็นคำตอบสำหรับคำถามว่า "ผลิตภัณฑ์นี้แก้ปัญหาอะไร?"
กรณีการใช้งาน U-Z ถึงคะแนนซีต้า
กรณีการใช้งาน
นี่คือสถานการณ์ที่ง่ายและน่าจะเป็นไปได้มาก ซึ่งอธิบายว่าลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อแก้ปัญหาอย่างไร แม้ว่าตัวอย่างเหล่านี้จะเป็นเพียงสมมติฐาน แต่ก็มีความเป็นไปได้มากพอที่จะน่าเชื่อถือหรือเกี่ยวข้องได้ และช่วยพิสูจน์ความต้องการและคุณค่าของส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณ
การวิจัยผู้ใช้
กระบวนการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยการสังเกตวิธีการที่พวกเขาทำภารกิจ, ใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ, และโดยการเรียนรู้กระบวนการคิดของพวกเขา.
UX: ประสบการณ์ของผู้ใช้
สรุปการโต้ตอบของลูกค้าของคุณกับผลิตภัณฑ์.UXของคุณจะสื่อสารว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรขณะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ, ทัศนคติของพวกเขาต่อการใช้งาน, ความสะดวก, และความท้าทาย.
บุคลิกภาพผู้ใช้
บุคลิกผู้ใช้ของคุณคือลูกค้าสมมติที่เป็นตัวแทนของผู้ใช้ในอุดมคติสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ นี่คือภาพรวมที่ครอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงอายุ อาชีพ ระดับในอาชีพ อาจรวมถึงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และปัญหาทั่วไปที่พวกเขาเผชิญ
การไหลของผู้ใช้
นี่คือการนำเสนอภาพของเส้นทางที่ผู้ใช้จะเดินทางขณะทำภารกิจให้สำเร็จบนแอปพลิเคชัน โดยทั่วไปจะแสดงในรูปแบบแผนภูมิหรือแผนภาพ การทำแผนที่การไหลของผู้ใช้ช่วยให้ทีมสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้น และปรับปรุงกระบวนการที่ลูกค้าจะต้องทำเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จตามชุดที่กำหนดไว้
เรื่องราวของผู้ใช้
เป้าหมายของผู้ใช้
นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ ของคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าหรือฟังก์ชันที่ลูกค้าอาจพบว่ามีประโยชน์. ตัวอย่างของเรื่องราวผู้ใช้ที่ทั่วไปอาจมีลักษณะเช่นนี้:
'ในฐานะ (ชื่อผู้ใช้/ประเภทผู้ใช้), ฉันต้องการที่จะ (ทำสิ่งหนึ่ง), เพื่อที่ฉันจะได้ (บรรลุเป้าหมาย).
โดยพื้นฐานแล้ว เป็นการอธิบายคุณสมบัติคร่าว ๆ อย่างไม่เป็นทางการที่ใครบางคนต้องการให้มีในระบบ
วี
คุณค่าที่นำเสนอ
ข้อเสนอคุณค่าที่โดดเด่น
นี่คือข้อเสนอที่สื่อถึงวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และจุดเด่นที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด ข้อเสนอนี้ใช้เพื่อจูงใจให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณแทนผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน และสื่อสารว่าอะไรทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีคุณค่าหรือมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่า
เสียงของลูกค้า
นี่คือคำทั่วไปสำหรับข้อมูลย้อนกลับและข้อมูลเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าของคุณหรือปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณมุ่งแก้ไข
ดับบลิว
น้ำตก
นี่คือวิธีการพัฒนาแบบเชิงเส้นระยะยาวที่แต่ละขั้นตอนจะเกิดขึ้นตามลำดับ และแต่ละขั้นตอนจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนถัดไปได้ นี่เป็นกระบวนการแบบขั้นตอนที่เริ่มต้นด้วยการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นและกำหนดข้อกำหนด จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ การเขียนโค้ด การทดสอบ ฯลฯ โดยไม่มีการทับซ้อนกัน
ไวร์เฟรม
คล้ายกับแบบจำลองหรือต้นแบบอยู่บ้าง แต่ wireframe เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบพื้นฐานที่สุด—โดยจะสื่อสารเฉพาะฟังก์ชันการทำงานเท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว wireframe จะเป็นหน้าเว็บที่ดูเรียบง่ายมาก มีจุดประสงค์เพียงเพื่อจัดวางฟีเจอร์ต่าง ๆ และแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้จะสามารถ ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างไร
วาย
YOY: ปีต่อปี
กระบวนการเปรียบเทียบข้อมูลของปีหนึ่งกับชุดข้อมูลเดียวกันจากปีก่อนหน้า
Z
คะแนนซีต้า
สูตร Zeta Model, Z-Score สูตรการให้คะแนนที่บริษัทใช้เพื่อประเมินความน่าจะเป็นในการล้มละลาย
ตอนนี้ฉันรู้แล้ว... คำศัพท์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นของฉัน 🎶
โอเค มันอาจจะไม่ใช่ ทุกตัวอักษร ตั้งแต่ A ถึง Z แต่ทุกตัวอักษรยกเว้น X! ถ้าจะให้พูดกันตามตรงก็ถือว่าใกล้เคียงมากแล้วล่ะ 💅🏼
บางทีคุณอาจจะจำคำศัพท์นี้ได้ขึ้นใจแล้ว หรือบางทีอาจมีคำใหม่บางคำที่คุณต้องพิจารณา! ไม่ว่าจะอย่างไร ให้คิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณ—ไม่ใช่เส้นชัย คุณสามารถดูได้ว่าคุณอยู่ตรงไหนและจะพัฒนาการจัดการผลิตภัณฑ์ของคุณไปได้อย่างไร และใครล่ะที่จะไม่ชอบการเติบโต 1% ทุกวัน? 😉
