เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรี

มีไอเดียสำหรับสินค้าใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งจะครองโลกได้หรือไม่? ยินดีด้วย! 💡
ในใจของคุณและทีมของคุณ คุณเห็นมันอยู่ในตลาดแล้ว กำลังทำลายสถิติยอดขายและสร้างชื่อเสียง ในความเป็นจริง คุณต้องผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเสียก่อน
กระบวนการนี้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการวางตลาด เป็นเหมือนประวัติของผลิตภัณฑ์ของคุณและครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตทั้งหมด
การเขียนชีวประวัตินี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก เนื่องจากมีหลายบท (งาน) ที่ต้องทำให้เสร็จ เช่น การกำหนดเป้าหมาย การประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์คู่แข่ง และการเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัว
โชคดีที่คุณสามารถลัดขั้นตอนและเขียนชีวประวัติให้เสร็จในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยแม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณกำหนดกิจกรรมสำคัญทุกขั้นตอน ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวางรากฐานให้ผลิตภัณฑ์ของคุณประสบความสำเร็จ
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง 10 เทมเพลตยอดนิยม ที่จะช่วยให้คุณดำเนินกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
อะไรคือแบบฟอร์มการพัฒนาผลิตภัณฑ์?
แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้คุณและทีมของคุณมีแผนที่ชัดเจนในการนำทางผ่านเส้นทางที่ซับซ้อนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มันจะนำทางคุณผ่านทุกขั้นตอน ทำให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งแสดงถึงการเดินทางของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการวางจำหน่ายในตลาด แม้ว่าจำนวนและลักษณะของขั้นตอนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของบริษัทและตัวผลิตภัณฑ์เอง แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือกระบวนการนี้ต้องการความร่วมมือจากทีมงานและการจัดการที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
เทมเพลตการจัดการผลิตภัณฑ์บางแบบช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการทั้งหมดได้ ในขณะที่บางแบบเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะ เช่นการแสดงภาพแผนงานผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบใด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดี?
มีแม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่หลายร้อยแบบ หากคุณต้องการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากสิ่งที่ไม่จำเป็น ให้มองหาองค์ประกอบต่อไปนี้:
- จุดประสงค์ที่ชัดเจน: เนื่องจากแม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์มักเน้นที่ขอบเขตของโครงการที่แตกต่างกัน แม่แบบของคุณควรให้คุณสามารถกำหนดจุดประสงค์ของมันได้ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การจัดตารางการผลิต หรือข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
- ตัวเลือกการร่วมมือ: ควรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยตัวเลือกเช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการติดตามความคืบหน้าอย่างง่ายดายสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- ระดมความคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติ: แม่แบบการจัดการผลิตภัณฑ์ควรมีเครื่องมือเช่นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ให้คุณและทีมของคุณระดมความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แนวคิดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- ไทม์ไลน์โครงการ: ควรช่วยให้คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม พร้อมแบ่งเป็นขั้นตอนและกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยคุณและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการรักษาความโปร่งใสและทำให้ทุกคนรับผิดชอบหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่
10 อันดับแม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน ClickUp และ Excel
หลังจากวิเคราะห์เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายสิบรายการ เราได้คัดเลือก 10 อันดับแรกที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยมและใช้งานง่าย
สำรวจคุณสมบัติของพวกเขาและค้นหาตัวที่ช่วยให้คุณวางแผนกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย! 🥵
1. แบบฟอร์มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การวางแผนอย่างละเอียดและการดำเนินการที่ไร้ที่ติเป็นหัวใจสำคัญของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จแม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามรายละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม และจัดการงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ! 💪
เทมเพลตนี้มอบมุมมองสี่แบบให้กับทีมบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สำหรับการวางแผนกระบวนการพัฒนา การมอบหมายและติดตามงาน รวมถึงการรับประกันการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นตรงเวลาโดยไม่มีงานทับซ้อนหรือความเข้าใจผิด
มุมมองแรกของเทมเพลตคือ สรุปโครงการ—ที่นี่คือที่ที่คุณจะเพิ่มงานของคุณและแบ่งงานออกเป็นระยะต่างๆ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะมีทั้งหมดเจ็ดระยะ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น:
- การคัดกรองแนวคิด
- การพัฒนาแนวคิดและการทดสอบ
- กลยุทธ์การตลาดและการวิเคราะห์ธุรกิจ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การทดสอบเบต้า/การทดสอบตลาด
- การนำไปใช้ทางเทคนิค
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ให้รายละเอียดเช่น วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด, ความซับซ้อนของงาน, ระดับความพยายามและผลกระทบ, และทีม/แผนกหรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบงานแต่ละอย่าง
มุมมองบอร์ดกระบวนการ แสดงงานที่กำหนดไว้ในมุมมองก่อนหน้าในรูปแบบของบัตร และจัดเรียงตามเฟสที่งานนั้นๆ อยู่ (หนึ่งในเจ็ดเฟสที่กล่าวถึงข้างต้น) เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ให้ย้ายบัตรที่สอดคล้องกันด้วยการลากและวางอย่างง่าย
แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์แบบไดนามิกติดตามการพึ่งพาของงาน และป้องกันความทับซ้อน ในขณะที่ ไทม์ไลน์ แสดงงานของคุณในรูปแบบปฏิทินและช่วยให้คุณติดตามกำหนดส่งและตารางเวลาได้
2. แผ่นไวท์บอร์ดแผนที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้องการที่จะมองเห็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ, กำหนดเป้าหมาย, และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันหรือไม่?แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ!
ก่อนอื่นเลย สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวถึงคือนี่คือ เทมเพลตไวท์บอร์ดClickUp Whiteboardsเป็นผืนผ้าใบดิจิทัลที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพ ระดมความคิด และปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างโปร่งใสสูงสุดและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเทมเพลตเฉพาะนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงช่วยให้คุณแยกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนต่างๆ และสร้างไทม์ไลน์ที่ติดตามได้ง่าย
เริ่มใช้เทมเพลตโดยป้อนงานและรายละเอียดของคุณใน มุมมองรายการ จากนั้นไปที่ มุมมองไวท์บอร์ด ซึ่งเป็นผืนผ้าใบสำหรับแสดงภาพกระบวนการเพิ่มโน้ตติดที่แทนงานและเป้าหมายสำคัญ และวางลงในช่องที่เหมาะสมตามไทม์ไลน์ของการดำเนินงาน อัปเดตไวท์บอร์ดเมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดและป้องกันความสับสน
ClickUp Whiteboards ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง ทำให้การย้ายวัตถุต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เพิ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณลงในเทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอนุญาตให้พวกเขาติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด
3. แม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
หากคุณต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่แน่นหนาไร้ที่ติแม่แบบกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสามารถเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าสำหรับทีมของคุณผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประโยชน์นี้
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้คุณวางแผนรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์, ให้ทีมของคุณอยู่ในความรับรู้, และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว. เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมนี้แบ่งออกเป็น สามส่วน:
- คุณสมบัติ
- ทีม
- ไทม์ไลน์
คุณสมบัติ ส่วนนี้ระบุทุกฟังก์ชันการทำงานที่ผลิตภัณฑ์ของคุณควรมี เริ่มต้นด้วยการสร้างงานใหม่สำหรับแต่ละคุณสมบัติที่ต้องการในมุมมองคุณสมบัติทั้งหมดใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น สถานะ, หมวดหมู่คุณสมบัติ, ความสำคัญ, วันที่เริ่มต้น, ความพยายาม, ความสำคัญ, และผู้นำทีมเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติ/งาน
คุณสามารถใช้แบบฟอร์มการส่งฟีเจอร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเสนอฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้ แบ่งปันแบบฟอร์มนี้กับทีมของคุณ และฟีเจอร์ที่เสนอจะถูกเพิ่มในรายการฟีเจอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ใช้มุมมองเช่น Priority หรือ By Effort เพื่อกรองงานของคุณและมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามแผนงานผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้นและรู้ว่าควรจัดการอะไรก่อน
ส่วนทีม เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์ ระบุชื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการ กำหนดบทบาทของพวกเขา และให้รายละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็น
ส่วนของไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณติดตามการพัฒนาโครงการทั้งหมด ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้แน่ใจว่าคุณสมบัติต่างๆ ถูกเปิดตัวอย่างสำเร็จ
4. แบบฟอร์มกำหนดการการพัฒนา
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ คุณต้องจัดทำตารางการพัฒนาเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเพื่อให้การร่วมมือของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตกำหนดการพัฒนาระบบ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนทรัพยากร ติดตามงบประมาณ และตรวจสอบกำหนดเวลา
เริ่มใช้เทมเพลตโดยไปที่ มุมมองกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อนอื่น กรอกข้อมูลในตารางที่มีข้อมูลพื้นฐาน เช่น คำอธิบายผลิตภัณฑ์ ผู้นำการพัฒนา และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
จากนั้น ให้เลื่อนไปที่รายการด้านล่างตาราง และเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณทั้งหมดพร้อมรายละเอียด เช่น สถานะ, ขั้นตอน, ผู้รับผิดชอบ, และวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด. โดยค่าเริ่มต้น งานของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามขั้นตอนของงาน.
มุมมองแกนท์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ แสดงงานจากมุมมองก่อนหน้าบนไทม์ไลน์ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน รวมถึงการพึ่งพาของงานต่างๆ ได้
มุมมองระยะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานของคุณในรูปแบบการ์ดซึ่งจัดกลุ่มตามระยะ (เช่น การระดมความคิด, การวิจัย, และการวางแผน) และสถานะ (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)
5. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ช่องว่างของสินค้า
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณอยู่เหนือคู่แข่งและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่เสมอเทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างผลิตภัณฑ์ของ ClickUpสร้างขึ้นบนปรัชญานี้—ช่วยให้คุณระบุจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์และพัฒนาวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้แบ่งออกเป็นห้าส่วน:
- วัตถุประสงค์: นี่คือที่ที่คุณจะระบุเป้าหมายของคุณ
- สถานะปัจจุบัน: ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ที่คุณต้องการปรับปรุง
- สถานะที่ต้องการ: นี่คือที่ที่คุณจะกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จ
- คำจำกัดความของช่องว่าง: ระบุปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสถานะปัจจุบันกับสถานะที่ต้องการ
- แนวทางแก้ไข: กำหนดสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อไปสู่สถานะที่ต้องการ
เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องลงในเทมเพลต สร้างโน้ตติด และวางไว้ในส่วนที่เหมาะสมเพื่อเติมข้อมูลลงในไวท์บอร์ดของคุณและจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และตัวเลือกในการแสดงความคิดเห็น คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
6. แม่แบบการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
ก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ คุณจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดและเข้าใจว่าอะไรทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งเทมเพลตการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของ ClickUpมอบพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับสิ่งนี้โดยช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของผลิตภัณฑ์และกำหนดกลยุทธ์การกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุด
ขั้นตอนแรกของการใช้เทมเพลตคือการกรอกแบบฟอร์มในมุมมอง แบบฟอร์มประเมินตำแหน่งผลิตภัณฑ์ แบบฟอร์มนี้จะเน้นไปที่จุดเจ็บปวดและจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อช่วยให้คุณกำหนดตำแหน่งทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ได้
คุณสามารถแชร์แบบฟอร์มนี้กับเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นและขอความคิดเห็นที่เป็นกลาง
ข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มจะถูกแปลงเป็น มุมมองรายการสินค้า โดยอัตโนมัติ แต่ละสินค้าจะถูกแทนด้วยงานแยกต่างหาก ดังนั้นคุณจะไม่พบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่คุณสนใจ งานจะถูกจัดกลุ่มตามสถานะของมัน (เช่น การวางแผน, กำลังดำเนินการ, และอยู่ระหว่างรอ)
คุณยังได้รับ มุมมองแผนที่ตำแหน่งสินค้าแบบไวท์บอร์ด อีกด้วย ที่นี่คุณสามารถกำหนดตำแหน่งของสินค้าของคุณในแง่ของมูลค่าที่มันมอบให้กับตลาดเมื่อเทียบกับต้นทุนของมันได้ วางคู่แข่งของคุณบนแผนที่เช่นกันเพื่อดูว่าสินค้าของคุณอยู่ในตำแหน่งใด
7. แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
เส้นทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคและจุดหยุดมากมายแม่แบบแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนเส้นทาง เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง และไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่มีสิ่งไม่คาดคิดที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นระหว่างทาง 🛣️
ส่วนแรกของเทมเพลต รายการงานหลักของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณระบุรายละเอียดทุกไอเท็มในรายการงานของคุณ ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงข้อเสนอแนะในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ สร้างงานใหม่สำหรับแต่ละไอเท็มและให้รายละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น ผู้รับผิดชอบ, ฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์, ผลกระทบ และความพยายาม)
ส่วนการดำเนินการรายสัปดาห์ มุ่งเน้นไปที่รายการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ งานทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มตามทีมเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง ติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ใช้มุมมองต่างๆ เช่น การดำเนินการผลิตภัณฑ์ตามไตรมาสหรือตามความสำคัญ เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานเฉพาะ
แผนที่ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับการปล่อยเวอร์ชันที่วางแผนไว้, งานที่มีความสำคัญสูง, และระยะเวลา ตัวอย่างเช่น, มุมมองแผนที่รายไตรมาสของส่วนนี้จะแสดงงานตามวันที่ควรแล้วเสร็จ
ในขณะเดียวกัน แผนงานโดยโครงการต่างๆ จะแสดงงานบนกระดานคัมบังเพื่อให้มองเห็นและควบคุมได้สูงสุด ส่วนนี้ยังมีมุมมองกระดานไวท์บอร์ดที่คุณสามารถมองเห็นแผนงานของคุณตั้งแต่ต้นจนจบได้อีกด้วย
หมายเหตุการปล่อย เป็นเอกสารClickUp Docสำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำกับผลิตภัณฑ์ของคุณ
8. แบบฟอร์มตรวจสอบการเปิดตัวสินค้า
กระบวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยหลายส่วนที่เคลื่อนไหว และบางส่วนอาจหลุดจากความสนใจของคุณได้ง่ายหากไม่มีรายการตรวจสอบที่ครอบคลุมรายการตรวจสอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามงานและกิจกรรมทั้งหมดของคุณ และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองต่างๆมากมายเพื่อจัดการกระบวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดายเริ่มต้นด้วย มุมมองกิจกรรม ซึ่งคุณจะเพิ่มงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและให้รายละเอียดโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความสำคัญ หมวดหมู่ของงาน สถานะ และผู้รับผิดชอบ
มุมมองจะจัดเรียงงานของคุณตามหมวดหมู่ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกระบวนการทั้งหมดได้ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดไปจนถึงKPI (ตัวชี้วัด)และข้อเสนอแนะหลังการเปิดตัว
มุมมองตามหมวดหมู่ เป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานในรูปแบบของบัตรซึ่งถูกจัดเรียงตามหมวดหมู่ (คุณได้กำหนดหมวดหมู่ไว้ในมุมมองแรกแล้ว—อาจเป็น การวิเคราะห์ตลาด, การกำหนดราคา, กลยุทธ์การขาย, เป็นต้น)
มุมมองแคนท์แสดงงานของคุณบนไทม์ไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการจัดตารางเวลาและติดตามความคืบหน้า. เช่นเดียวกันมุมมองไทม์ไลน์แสดงงานและหมวดหมู่ของงานเพื่อช่วยคุณติดตามกำหนดเวลาและเป้าหมาย.
9. แม่แบบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Excel โดย OnePager
วางแผน จัดระเบียบ และติดตามงานและกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทมเพลตแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Excel โดย OnePager
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายในExcel นี้มาพร้อมกับ สองไฟล์ ไฟล์แรกเป็นไฟล์ Excel ที่มีตัวอย่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แบ่งออกเป็นงานต่างๆ
แต่ละงานมีขั้นตอน, วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด, ชื่อทรัพยากร (ทีมที่รับผิดชอบ), และเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า
ไฟล์อื่น (.tat) เป็น เทมเพลต OnePager ที่เปลี่ยนข้อมูลที่ให้ไว้ในแผ่นงาน Excel ให้เป็นแผนภูมิ Gantt แผนภูมิจะจัดกลุ่มงานของคุณตามขั้นตอน (เช่น การคัดกรองแนวคิด การพัฒนาแนวคิด และการวิเคราะห์ธุรกิจ) และแสดงผลบนไทม์ไลน์
การแปลงไฟล์ Excel เป็นแผนภูมิแกนต์ใช้เวลาเพียงไม่กี่ขั้นตอน และ OnePager มีคำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับขั้นตอนนี้ โปรดทราบว่าคุณจะต้องใช้ OnePager Express เพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณยังไม่มี คุณจะสามารถใช้ได้เพียงไฟล์ Excel เท่านั้น
10. แม่แบบตารางเวลาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Excel โดย WPS Template
หาก ความสะดวกในการใช้งานและความเรียบง่าย เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของคุณเมื่อพูดถึงเทมเพลตสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทมเพลตตารางกำหนดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน Excel โดย WPS Template อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ
เทมเพลตนี้ไม่มีมุมมองหลายแบบหรือตัวเลือกการร่วมมือขั้นสูง แต่อาจเพียงพอสำหรับการติดตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดการ
แถวในเทมเพลตแสดงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซึ่งจำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่คอลัมน์เป็นสัญลักษณ์ของไทม์ไลน์—แสดงเดือนของปีแบ่งออกเป็นสัปดาห์
สนามหญ้าสีเขียวที่ถูกบล็อกช่วยให้คุณวัดเวลาและติดตามตารางเวลาได้ สำหรับทุกกิจกรรม คุณจะเห็นช่อง การคาดการณ์ และ ความเป็นจริง ใน การคาดการณ์* คุณจะคาดการณ์ว่ากิจกรรมหนึ่งๆ จะใช้เวลาเท่าไรและจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดว่าการเตรียมชิ้นส่วนตัวอย่างจะใช้เวลาสามสัปดาห์ (ปลายเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายน) คุณจะระบายสีช่องที่เกี่ยวข้องเป็นสีเขียว ใน ความเป็นจริง คุณจะระบุวันที่กิจกรรมเกิดขึ้นจริงและระยะเวลาที่ใช้ไป
แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง
ทุกผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากความคิด. แบบแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ช่วยคุณในการกำหนดความคิดนี้, กำหนดขั้นตอนที่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่แท้จริงพร้อมจำหน่ายในตลาด, และติดตามความสำเร็จ.
เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเทมเพลต ClickUp แปดแบบแล้ว แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่แพลตฟอร์มนี้มีให้เท่านั้น แพลตฟอร์มนี้มีคอลเลกชันเทมเพลตขนาดใหญ่ที่มีตัวเลือกมากกว่า 1,000แบบสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการงานและผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการตลาดและวิศวกรรมสมัครใช้ ClickUpและสำรวจคลังเทมเพลตของวันนี้! 📚