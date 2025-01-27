10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

การจัดตารางการผลิตอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของคุณและขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 อย่างพิถีพิถัน ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณควบคุมการดำเนินงานการผลิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร้รอยต่อไปจนถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์ โซลูชันที่ทรงพลังเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการผลิตของคุณเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการผลิต ClickUpฟรี เพื่อจัดระเบียบกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณ!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิต?
เมื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตารางการผลิตให้สูงสุด จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการ
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่มีความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการผลิตและความต้องการเฉพาะของคุณได้
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการมองเห็น: มองหาโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของกระบวนการผลิตของคุณได้ในขณะที่มันเกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาสามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และเครื่องมือ MRP (Material Requirements Planning) การผสานรวมนี้ช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและการวางแผนมีความแม่นยำ ป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และปรับปรุงการประสานงานโดยรวม
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: เลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่มีฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต, ระบุจุดติดขัด, และค้นหาพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่เข้าใจง่าย: ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญในซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่เข้าใจง่ายช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของพวกเขาแทนที่จะต้องดิ้นรนกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
- การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และการอัปเดตเป็นประจำ: เลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่มาพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และการอัปเดตเป็นประจำ ความต้องการในการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และการมีการเข้าถึงการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์และการอัปเดตช่วยให้ซอฟต์แวร์ของคุณทันสมัยและสามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้
โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการผลิตของคุณได้ ซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ รายงานที่ทรงพลัง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของการผลิตของคุณ!
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ดีที่สุดที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
อันดับแรกในรายการของเราคือ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือสำหรับทีมในการทำงานอัตโนมัติในทุกกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดตารางการผลิต มันมีคุณสมบัติที่สำคัญเช่นมุมมองปฏิทิน ClickUpที่ช่วยจัดระเบียบและรักษาตารางงานของคุณให้ตรงเวลาและมุมมองแผนภูมิแกนต์ ClickUpสำหรับการมองเห็นและจัดการงานที่สำคัญ
นอกเหนือจากการเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ClickUp ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ เช่น Salesforce และ Hubspot ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงปฏิทิน: ด้วยมุมมองปฏิทินและซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ทีมการผลิตสามารถจัดระเบียบและอัปเดตงานเพื่อการวางแผนขั้นสูงบนปฏิทินร่วมที่ยืดหยุ่นได้
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ: ClickUp ผสานรวมกับ CRM, ERP และแอปทำงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
- เทมเพลตการจัดการโครงการ: ClickUp มีเทมเพลตหลายแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เช่น เทมเพลต การจัดซื้อจัดจ้างและ ข้อตกลงกับผู้ขาย
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: คำนวณสูตรตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงขั้นสูง และติดตามทุกอย่างเพื่อการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดโครงการของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการเพื่อการรายงาน การวิเคราะห์ และการวางแผนอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ:มีบริการกำหนดราคาพิเศษตามความต้องการ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. ฟิชโบว์ล
Fishbowl เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สามารถติดตามสินค้าคงคลังและทำให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตนี้ช่วยให้มองเห็นคลังสินค้าได้อย่างชัดเจน รักษาจำนวนสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง และช่วยให้สามารถวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ได้
คุณสมบัติเด่นของ Fishbowl
- ทีมสนับสนุนแบบสแตนด์บายที่พร้อมใช้งาน
- สามารถเข้าถึงได้สำหรับพนักงานทุกสาขา
- การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
- การสแกนบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการติดตามสินค้าคงคลัง
- เครื่องมือการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของบ่อปลา
- ความยากลำบากในการใช้งานบางฟีเจอร์
- ค่าใช้จ่ายแฝงหลายประการ
- ราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาแบบ Fishbowl
- การขับเคลื่อนแบบ Fishbowl การจัดเก็บสินค้า: $349/สองผู้ใช้/เดือน การผลิต: กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้
- การจัดเก็บสินค้า: $349/ผู้ใช้สองคน/เดือน
- การผลิต: เร็วๆ นี้
- Fishbowl ขั้นสูง คลังสินค้า: $399/สองผู้ใช้/เดือน การผลิต: $499/สองผู้ใช้/เดือน
- การจัดเก็บสินค้า: $399/ผู้ใช้สองคน/เดือน
- การผลิต: $499/สองผู้ใช้/เดือน
- การจัดเก็บสินค้า: $349/ผู้ใช้สองคน/เดือน
- การผลิต: เร็วๆ นี้
- การจัดเก็บสินค้า: $399/ผู้ใช้สองคน/เดือน
- การผลิต: $499/สองผู้ใช้/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fishbowl
- G2: 4. 0/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
3. MRPeasy
MRPeasy เป็นแพลตฟอร์ม MRP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างรายงานการกำหนดตารางการผลิตและเร่งการวางแผนการจัดซื้อ ซอฟต์แวร์นี้มอบเครื่องมือการจัดการการผลิตและการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น โซลูชันการจัดการสินค้าคงคลัง คุณสมบัติการวางแผนการผลิตระบบ CRM สำหรับการผลิต และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ MRPeasy
- โซลูชันการวางแผนการผลิต การจัดตารางเวลา และการรายงานที่แม่นยำ
- การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฟรี
- ปฏิทินการผลิตและสถานีงาน
- การจัดการวันหมดอายุ
- การอนุมัติใบสั่งงาน
- สมุดบัญชีแยกประเภทและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
ข้อจำกัดของ MRPeasy
- ราคาสูงสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือทีม
- หน้าจอการนำทางที่ซับซ้อน
- การปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
- ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในอดีตบนแพลตฟอร์มได้
ราคาของ MRPeasy
- เริ่มต้น: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 69 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า MRPeasy
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. PlanningPME
PlanningPME เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่สามารถจัดการตารางเวลาของพนักงานและมอบหมายงานและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานที่ทรงพลังกับ Excel และ Google Calendar ซึ่งยกระดับการวางแผนและการจัดตารางงานให้ดียิ่งขึ้น
ด้วย PlanningPME คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตหลากหลายแอปพลิเคชันสำหรับกำหนดตารางเวลาแบบร่วมมือกัน โซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ PlanningPME
- การตั้งค่าที่ยืดหยุ่น
- ตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- การควบคุมการเข้าถึง
- มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
- การจัดการการขาดงานและการติดตามการลา
- การจัดตารางกิจกรรม
- รายงานและสถิติใน Excel
ข้อจำกัดของ PlanningPME
- การทำงานช้าเป็นบางครั้ง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ; มีเพียงการทดลองใช้ฟรี
การกำหนดราคาของ PlanningPME
- มาตรฐานเว็บ: €43/เดือน
- เว็บพรีเมียม: €54/เดือน
- เว็บเอนเตอร์ไพรส์: €65/เดือน
- เวอร์ชันซอฟต์แวร์: €490/เดือน (ใบอนุญาตแรก, ชำระครั้งเดียว)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า PlanningPME
- G2: 4. 0/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 3. 0/5 (2+ รีวิว)
5. เน็ตซูอิท
NetSuite เป็นโซลูชันบนคลาวด์สำหรับการจัดตารางการผลิต ด้วย NetSuite บริษัทต่างๆ จะได้รับเครื่องมือปรับแต่งและการเชื่อมต่อกับพันธมิตรภายนอกเพื่อช่วยในการทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกเหนือจากการเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพแล้ว NetSuite ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ โดยทำหน้าที่เป็นระบบ ERP สำหรับบางบริษัท ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ CRM และอีคอมเมิร์ซของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- การวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์
- ซอฟต์แวร์บัญชี
- แดชบอร์ดส่วนตัว
- โซลูชันการบริหารทุนมนุษย์
- คุณสมบัติการจัดการคำสั่งซื้อ, สินค้าคงคลัง, และคลังสินค้า
- เครื่องมือการจัดซื้อและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ข้อจำกัดของ NetSuite
- ต้องการทักษะทางเทคนิคเฉพาะ
- แผนราคาไม่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ NetSuite
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
- ต้องการการฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
- มีแนวโน้มที่จะมีข้อผิดพลาดหลายประการ (ที่ไม่คาดคิด)
ราคาของ NetSuite
- ติดต่อ NetSuite เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า NetSuite
- G2: 4. 0/5 (2600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1300+ รีวิว)
6. ระบบเพล็กซ์
เมื่อไม่นานมานี้ Plex System ได้ถูกเข้าซื้อกิจการโดย Rockwell Automation ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการผลิตอัจฉริยะที่ช่วยเชื่อมโยงระบบและผู้คนเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึงการติดตามและวิเคราะห์ Plex Systems ช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
ซอฟต์แวร์นี้มอบความชัดเจนในการมองเห็นบุคลากรและกระบวนการทำงานขององค์กรคุณ พร้อมทั้งอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ระบบ Plex ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดตารางการผลิตที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่นและกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของระบบ Plex
- ระบบการบริหารการผลิต (MES)
- ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)
- การติดตามผลิตภัณฑ์
- การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน (SCP)
- มีเวอร์ชันมือถือให้บริการ
- ระบบ ERP แบบครบวงจร
- เครื่องมือรายงานที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของระบบ Plex
- ไม่มีแผนราคาให้บริการ
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี
- เซิร์ฟเวอร์รายงานไม่มีความเข้าใจง่าย
- การพึ่งพาซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามมากเกินไปเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะโซลูชันธุรกิจแบบครบวงจร
ราคาของระบบเพล็กซ์
- ติดต่อทีมระบบ Plex หรือจองการสาธิตเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Plex System
- G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
7. คาตานะ เอ็มอาร์พี
Katana MRPเป็นซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตที่ช่วยให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Katana คุณจะได้รับมากกว่าเครื่องมือการผลิต—คุณยังได้รับการเข้าถึงพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณนำทางในด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การบัญชี และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Katana MRP
- การเข้าถึงพันธมิตรที่หลากหลายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
- จุดราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
- การปรับปรุงสต็อกสินค้าอัตโนมัติ
- การจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
- การผสานการทำงานกับ Xero, Zapier และอื่นๆ ทั้งแบบเนทีฟและจากบุคคลที่สาม
- ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
ข้อจำกัดของระบบ MRP ของ Katana
- ไม่สามารถยกเลิกข้อผิดพลาดได้
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Katana MRP
- จำเป็น: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
- มืออาชีพ: 599 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อ Katana MRP เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Katana MRP
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
8. NDS ERP Solutions
NDS ERP มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจ—รวมถึงการวางแผนและบริหารทรัพยากร การติดตามสินค้าคงคลัง และโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปี 1985 NDSได้มาตรฐานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)สำหรับกระบวนการเติมเต็ม การผลิต และการกระจายสินค้า
คุณสมบัติเด่นของ NDS ERP Solutions
- เครื่องคำนวณการเรียกเก็บเงินแบบเติมเต็ม
- อีเมลและแฟกซ์
- รองรับกระบวนการทางธุรกิจแบบ "ขาย-จัดหา-จัดส่ง" และ "ซื้อ-ถือครอง-ขาย"
- ฟังก์ชันการประมวลผลคำสั่งซื้อ
- เครื่องมือติดตามค่าคอมมิชชั่นและวิเคราะห์ยอดขาย
ข้อจำกัดของ NDS ERP Solutions
- ไม่มีแผนราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ NDS
NDS ERP Solutions ราคา
- เยี่ยมชมเว็บไซต์ NDS เพื่อรับหมายเลขโทรศัพท์หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อเพื่อรับการสาธิตหรือใบเสนอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า NDS ERP Solutions
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: ไม่มีรีวิว
9. ออปเทสซา
Optessa เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนและจัดตารางการผลิตในรอบการผลิตต่างๆ เดิมมีชื่อว่า NEPTAS จนถึงปี 2006 และอยู่ในแนวหน้าของการนำการวางแผน การจัดลำดับ และการจัดตารางการผลิตอัจฉริยะมาใช้สำหรับผู้ผลิตมานานกว่า 20 ปี
คุณสมบัติเด่นของ Optessa
- การจัดวางที่เข้าใจง่าย
- คุณสมบัติการวางแผนการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นสูง
- การวางแผนเครือข่ายการจัดหาและการจับคู่กำลังการผลิตตามความต้องการ
- การวิเคราะห์อัจฉริยะเพื่อวัดประสิทธิภาพ
- แผนภูมิและกราฟิกแบบโต้ตอบสำหรับการรายงานเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Optessa
- ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชัน
ราคาของ Optessa
- ติดต่อทีม Optessa โดยตรงเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Optessa
- G2: 3. 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)
10. กลยุทธ์
TACTIC เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถปรับแต่งให้ผสานการทำงานกับระบบ ERP/MRP ที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือจัดตารางนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Waterloo Manufacturing software และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ตรงเวลา ดำเนินไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติเด่นของ TACTIC
- การวางแผนการผลิตและการจำกัดทรัพยากร
- คุณสมบัติการจัดลำดับการทำงาน
- ความสามารถในการควบคุมกิจกรรมการผลิต
- บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์และการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการ
ข้อจำกัดของกลยุทธ์
- ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชัน
กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ TACTIC
- การจองโต๊ะ: $2. 25/โต๊ะ/เดือน
- การจองห้อง: $5/ห้องประชุม/เดือน
- การจัดการผู้มาติดต่อ: $99/สำนักงาน/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TACTIC
- G2: ไม่มีบทวิจารณ์
- Capterra: 5/5 (11 รีวิว)
สร้างเครื่องจักรวางแผนการผลิตด้วย ClickUp
ClickUp กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตและจัดตารางงานหลายประเภท ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้กระบวนการทำงานราบรื่นและเพิ่มผลผลิตสูงสุด
นอกเหนือจากการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อแล้ว ClickUp ยังช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อย่างลงตัว อย่าพลาดโอกาสในการยกระดับและทำให้กระบวนการผลิตของคุณเป็นอัตโนมัติเริ่มใช้งาน Workspace ฟรีวันนี้!