10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

Engineering Team
27 มกราคม 2568

การจัดตารางการผลิตอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของคุณและขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ นั่นคือเหตุผลที่เราได้คัดสรรซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับปี 2024 อย่างพิถีพิถัน ทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้คุณควบคุมการดำเนินงานการผลิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร้รอยต่อไปจนถึงการอัปเดตแบบเรียลไทม์ โซลูชันที่ทรงพลังเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการผลิตของคุณเริ่มต้นด้วยเทมเพลตแผนการผลิต ClickUpฟรี เพื่อจัดระเบียบกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณ!

แม่แบบแผนโครงการการผลิต ClickUp
แบ่งตารางการผลิตของคุณด้วยเทมเพลตแผนการผลิตสำหรับโครงการ ClickUp

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิต?

เมื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตารางการผลิตให้สูงสุด จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการ

  • ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: ให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่มีความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการผลิตและความต้องการเฉพาะของคุณได้
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการมองเห็น: มองหาโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของกระบวนการผลิตของคุณได้ในขณะที่มันเกิดขึ้น และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกำหนดเวลา
  • การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาสามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และเครื่องมือ MRP (Material Requirements Planning) การผสานรวมนี้ช่วยให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและการวางแผนมีความแม่นยำ ป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และปรับปรุงการประสานงานโดยรวม
  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง: เลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่มีฟังก์ชันการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิต, ระบุจุดติดขัด, และค้นหาพื้นที่ที่ต้องการปรับปรุง
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่เข้าใจง่าย: ความง่ายในการใช้งานเป็นสิ่งสำคัญในซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่เข้าใจง่ายช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานของพวกเขาแทนที่จะต้องดิ้นรนกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
  • การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และการอัปเดตเป็นประจำ: เลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่มาพร้อมกับการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และการอัปเดตเป็นประจำ ความต้องการในการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และการมีการเข้าถึงการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์และการอัปเดตช่วยให้ซอฟต์แวร์ของคุณทันสมัยและสามารถรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้

โดยการพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการผลิตของคุณได้ ซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ รายงานที่ทรงพลัง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของการผลิตของคุณ!

10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ดีที่สุดที่ควรใช้

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp สำหรับการจัดการทรัพยากรและการวางแผนแบบภาพ

อันดับแรกในรายการของเราคือ ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีเครื่องมือสำหรับทีมในการทำงานอัตโนมัติในทุกกระบวนการผลิต รวมถึงการจัดตารางการผลิต มันมีคุณสมบัติที่สำคัญเช่นมุมมองปฏิทิน ClickUpที่ช่วยจัดระเบียบและรักษาตารางงานของคุณให้ตรงเวลาและมุมมองแผนภูมิแกนต์ ClickUpสำหรับการมองเห็นและจัดการงานที่สำคัญ

นอกเหนือจากการเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ยอดเยี่ยมแล้ว ClickUp ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ เช่น Salesforce และ Hubspot ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ รวมถึงปฏิทิน: ด้วยมุมมองปฏิทินและซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ทีมการผลิตสามารถจัดระเบียบและอัปเดตงานเพื่อการวางแผนขั้นสูงบนปฏิทินร่วมที่ยืดหยุ่นได้
  • การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ: ClickUp ผสานรวมกับ CRM, ERP และแอปทำงานอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นภายใต้แพลตฟอร์มเดียว
  • เทมเพลตการจัดการโครงการ: ClickUp มีเทมเพลตหลายแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เช่น เทมเพลต การจัดซื้อจัดจ้างและ ข้อตกลงกับผู้ขาย
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง: คำนวณสูตรตั้งแต่แบบง่ายไปจนถึงขั้นสูง และติดตามทุกอย่างเพื่อการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดโครงการของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการเพื่อการรายงาน การวิเคราะห์ และการวางแผนอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. ฟิชโบว์ล

แดชบอร์ด Fishbowl
ผ่านทางFishbowl

Fishbowl เป็นเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลังที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สามารถติดตามสินค้าคงคลังและทำให้กระบวนการผลิตเป็นอัตโนมัติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตนี้ช่วยให้มองเห็นคลังสินค้าได้อย่างชัดเจน รักษาจำนวนสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง และช่วยให้สามารถวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ได้

คุณสมบัติเด่นของ Fishbowl

  • ทีมสนับสนุนแบบสแตนด์บายที่พร้อมใช้งาน
  • สามารถเข้าถึงได้สำหรับพนักงานทุกสาขา
  • การติดตามสถานะแบบเรียลไทม์
  • การสแกนบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกในการติดตามสินค้าคงคลัง
  • เครื่องมือการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของบ่อปลา

  • ความยากลำบากในการใช้งานบางฟีเจอร์
  • ค่าใช้จ่ายแฝงหลายประการ
  • ราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคาแบบ Fishbowl

  • การขับเคลื่อนแบบ Fishbowl การจัดเก็บสินค้า: $349/สองผู้ใช้/เดือน การผลิต: กำลังจะมาถึงเร็ว ๆ นี้
  • Fishbowl ขั้นสูง คลังสินค้า: $399/สองผู้ใช้/เดือน การผลิต: $499/สองผู้ใช้/เดือน
  • การผลิต: $499/สองผู้ใช้/เดือน
  • การผลิต: เร็วๆ นี้
  • การผลิต: $499/สองผู้ใช้/เดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fishbowl

  • G2: 4. 0/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

3. MRPeasy

แดชบอร์ด MRPeasy
ผ่านทางMRPeasy

MRPeasy เป็นแพลตฟอร์ม MRP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสร้างรายงานการกำหนดตารางการผลิตและเร่งการวางแผนการจัดซื้อ ซอฟต์แวร์นี้มอบเครื่องมือการจัดการการผลิตและการกระจายสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น โซลูชันการจัดการสินค้าคงคลัง คุณสมบัติการวางแผนการผลิตระบบ CRM สำหรับการผลิต และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ MRPeasy

  • โซลูชันการวางแผนการผลิต การจัดตารางเวลา และการรายงานที่แม่นยำ
  • การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ฟรี
  • ปฏิทินการผลิตและสถานีงาน
  • การจัดการวันหมดอายุ
  • การอนุมัติใบสั่งงาน
  • สมุดบัญชีแยกประเภทและสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ข้อจำกัดของ MRPeasy

  • ราคาสูงสำหรับบริษัทขนาดเล็กหรือทีม
  • หน้าจอการนำทางที่ซับซ้อน
  • การปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
  • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในอดีตบนแพลตฟอร์มได้

ราคาของ MRPeasy

  • เริ่มต้น: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 69 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $149/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า MRPeasy

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

4. PlanningPME

แดชบอร์ด PlanningPME
ผ่านทางPlanningPME

PlanningPME เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่สามารถจัดการตารางเวลาของพนักงานและมอบหมายงานและความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีการผสานการทำงานที่ทรงพลังกับ Excel และ Google Calendar ซึ่งยกระดับการวางแผนและการจัดตารางงานให้ดียิ่งขึ้น

ด้วย PlanningPME คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตหลากหลายแอปพลิเคชันสำหรับกำหนดตารางเวลาแบบร่วมมือกัน โซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ PlanningPME

  • การตั้งค่าที่ยืดหยุ่น
  • ตารางเวลาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • การควบคุมการเข้าถึง
  • มีแอปพลิเคชันมือถือให้บริการ
  • การจัดการการขาดงานและการติดตามการลา
  • การจัดตารางกิจกรรม
  • รายงานและสถิติใน Excel

ข้อจำกัดของ PlanningPME

  • การทำงานช้าเป็นบางครั้ง
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ; มีเพียงการทดลองใช้ฟรี

การกำหนดราคาของ PlanningPME

  • มาตรฐานเว็บ: €43/เดือน
  • เว็บพรีเมียม: €54/เดือน
  • เว็บเอนเตอร์ไพรส์: €65/เดือน
  • เวอร์ชันซอฟต์แวร์: €490/เดือน (ใบอนุญาตแรก, ชำระครั้งเดียว)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า PlanningPME

  • G2: 4. 0/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 3. 0/5 (2+ รีวิว)

5. เน็ตซูอิท

แดชบอร์ด NetSuite
ผ่านทางNetSuite

NetSuite เป็นโซลูชันบนคลาวด์สำหรับการจัดตารางการผลิต ด้วย NetSuite บริษัทต่างๆ จะได้รับเครื่องมือปรับแต่งและการเชื่อมต่อกับพันธมิตรภายนอกเพื่อช่วยในการทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกเหนือจากการเป็นซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพแล้ว NetSuite ยังทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจ โดยทำหน้าที่เป็นระบบ ERP สำหรับบางบริษัท ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ CRM และอีคอมเมิร์ซของมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite

  • การวิเคราะห์และรายงานแบบเรียลไทม์
  • ซอฟต์แวร์บัญชี
  • แดชบอร์ดส่วนตัว
  • โซลูชันการบริหารทุนมนุษย์
  • คุณสมบัติการจัดการคำสั่งซื้อ, สินค้าคงคลัง, และคลังสินค้า
  • เครื่องมือการจัดซื้อและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ข้อจำกัดของ NetSuite

  • ต้องการทักษะทางเทคนิคเฉพาะ
  • แผนราคาไม่พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ NetSuite
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี
  • ต้องการการฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้
  • มีแนวโน้มที่จะมีข้อผิดพลาดหลายประการ (ที่ไม่คาดคิด)

ราคาของ NetSuite

  • ติดต่อ NetSuite เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า NetSuite

  • G2: 4. 0/5 (2600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1300+ รีวิว)

6. ระบบเพล็กซ์

แดชบอร์ดระบบ Plex
ผ่านระบบ Plex

เมื่อไม่นานมานี้ Plex System ได้ถูกเข้าซื้อกิจการโดย Rockwell Automation ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการผลิตอัจฉริยะที่ช่วยเชื่อมโยงระบบและผู้คนเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ระบบอัตโนมัติไปจนถึงการติดตามและวิเคราะห์ Plex Systems ช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินงานและกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ซอฟต์แวร์นี้มอบความชัดเจนในการมองเห็นบุคลากรและกระบวนการทำงานขององค์กรคุณ พร้อมทั้งอัตโนมัติกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือ ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด ระบบ Plex ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดตารางการผลิตที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่นและกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของระบบ Plex

  • ระบบการบริหารการผลิต (MES)
  • ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS)
  • การติดตามผลิตภัณฑ์
  • การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน (SCP)
  • มีเวอร์ชันมือถือให้บริการ
  • ระบบ ERP แบบครบวงจร
  • เครื่องมือรายงานที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของระบบ Plex

  • ไม่มีแผนราคาให้บริการ
  • การสนับสนุนลูกค้าไม่ดี
  • เซิร์ฟเวอร์รายงานไม่มีความเข้าใจง่าย
  • การพึ่งพาซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามมากเกินไปเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในฐานะโซลูชันธุรกิจแบบครบวงจร

ราคาของระบบเพล็กซ์

  • ติดต่อทีมระบบ Plex หรือจองการสาธิตเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Plex System

  • G2: 3. 9/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (10+ รีวิว)

7. คาตานะ เอ็มอาร์พี

แดชบอร์ด MRP ของ Katana
ผ่านทางKatana MRP

Katana MRPเป็นซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตที่ช่วยให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Katana คุณจะได้รับมากกว่าเครื่องมือการผลิต—คุณยังได้รับการเข้าถึงพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณนำทางในด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การบัญชี และอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Katana MRP

  • การเข้าถึงพันธมิตรที่หลากหลายซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต
  • จุดราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
  • การปรับปรุงสต็อกสินค้าอัตโนมัติ
  • การจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
  • การผสานการทำงานกับ Xero, Zapier และอื่นๆ ทั้งแบบเนทีฟและจากบุคคลที่สาม
  • ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

ข้อจำกัดของระบบ MRP ของ Katana

  • ไม่สามารถยกเลิกข้อผิดพลาดได้
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Katana MRP

  • จำเป็น: $99/เดือน
  • ขั้นสูง: $299/เดือน
  • มืออาชีพ: 599 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อ Katana MRP เพื่อขอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Katana MRP

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)

8. NDS ERP Solutions

แดชบอร์ดโซลูชัน NDS ERP
ผ่านทางNDS ERP Solutions

NDS ERP มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจ—รวมถึงการวางแผนและบริหารทรัพยากร การติดตามสินค้าคงคลัง และโลจิสติกส์ ตั้งแต่ปี 1985 NDSได้มาตรฐานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)สำหรับกระบวนการเติมเต็ม การผลิต และการกระจายสินค้า

คุณสมบัติเด่นของ NDS ERP Solutions

  • เครื่องคำนวณการเรียกเก็บเงินแบบเติมเต็ม
  • อีเมลและแฟกซ์
  • รองรับกระบวนการทางธุรกิจแบบ "ขาย-จัดหา-จัดส่ง" และ "ซื้อ-ถือครอง-ขาย"
  • ฟังก์ชันการประมวลผลคำสั่งซื้อ
  • เครื่องมือติดตามค่าคอมมิชชั่นและวิเคราะห์ยอดขาย

ข้อจำกัดของ NDS ERP Solutions

  • ไม่มีแผนราคาที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของ NDS

NDS ERP Solutions ราคา

  • เยี่ยมชมเว็บไซต์ NDS เพื่อรับหมายเลขโทรศัพท์หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อเพื่อรับการสาธิตหรือใบเสนอราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า NDS ERP Solutions

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

9. ออปเทสซา

หน้าปัด Optessa
ผ่านทางOptessa

Optessa เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนและจัดตารางการผลิตในรอบการผลิตต่างๆ เดิมมีชื่อว่า NEPTAS จนถึงปี 2006 และอยู่ในแนวหน้าของการนำการวางแผน การจัดลำดับ และการจัดตารางการผลิตอัจฉริยะมาใช้สำหรับผู้ผลิตมานานกว่า 20 ปี

คุณสมบัติเด่นของ Optessa

  • การจัดวางที่เข้าใจง่าย
  • คุณสมบัติการวางแผนการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิตขั้นสูง
  • การวางแผนเครือข่ายการจัดหาและการจับคู่กำลังการผลิตตามความต้องการ
  • การวิเคราะห์อัจฉริยะเพื่อวัดประสิทธิภาพ
  • แผนภูมิและกราฟิกแบบโต้ตอบสำหรับการรายงานเชิงลึก

ข้อจำกัดของ Optessa

  • ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชัน

ราคาของ Optessa

  • ติดต่อทีม Optessa โดยตรงเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Optessa

  • G2: 3. 5/5 (1+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)

10. กลยุทธ์

แดชบอร์ด TACTIC
ผ่านทางTACTIC

TACTIC เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถปรับแต่งให้ผสานการทำงานกับระบบ ERP/MRP ที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือจัดตารางนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Waterloo Manufacturing software และมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ตรงเวลา ดำเนินไปตามแผน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติเด่นของ TACTIC

ข้อจำกัดของกลยุทธ์

  • ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชัน

กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ TACTIC

  • การจองโต๊ะ: $2. 25/โต๊ะ/เดือน
  • การจองห้อง: $5/ห้องประชุม/เดือน
  • การจัดการผู้มาติดต่อ: $99/สำนักงาน/เดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TACTIC

  • G2: ไม่มีบทวิจารณ์
  • Capterra: 5/5 (11 รีวิว)

ClickUp กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตและจัดตารางงานหลายประเภท ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้กระบวนการทำงานราบรื่นและเพิ่มผลผลิตสูงสุด

นอกเหนือจากการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อแล้ว ClickUp ยังช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้อย่างลงตัว