15 ซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
30 มกราคม 2568

การทำงานทางไกลคือชื่อของเกมในปัจจุบัน—และนั่นจะไม่หายไปไหน

พวกเราทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมจากบ้านในชุดนอนแสนสบายแล้ว และเราไม่คิดจะกลับไปแบบเดิมอีกเลย!

แต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ จริง ๆ แล้ว สามในสี่ของแรงงานทั่วโลกเชื่อว่าการทำงานทางไกลคือสิ่งปกติใหม่และบริษัทต่าง ๆ ก็ทำตามไปด้วย เนื่องจากประมาณ85% ของธุรกิจในปัจจุบันมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น

การเพิ่มขึ้นของทีมที่กระจายตัวนี้มาพร้อมกับความต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังและสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้าน จากสำนักงาน หรือทั้งสองที่โปรแกรมวางแผนโครงการเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน โปรแกรมจัดการโครงการช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับการวางแผนโครงการด้วยคุณสมบัติสำหรับการจัดการงาน ทีม การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานจากทุกที่และทุกเวลา

ปัญหาที่เราเผชิญไม่ใช่ว่าเราต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือไม่ แต่คือเราจะเลือกซอฟต์แวร์ใดจากที่มีอยู่หลายร้อยเครื่องมือในตลาด เราได้ทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ติดตามข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด รวมถึงเครื่องมือยอดนิยม 15 อันดับแรกสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย แผนการกำหนดราคา การให้คะแนนจากลูกค้า และอื่น ๆ ??

สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือวางแผนโครงการ

เครื่องมือวางแผนโครงการที่เหมาะสมสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงขนาดของทีมหรือบริษัทของคุณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้บริการ การที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือไม่ งบประมาณ และอื่น ๆ

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้

มากกว่าการหาเครื่องมือที่สามารถทำได้ทุกอย่าง การลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ ทีมของคุณจะใช้จริง เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทำให้ UI ความง่ายในการใช้งาน และความสะดวกสบายเป็นปัจจัยหลักที่ควรพิจารณา

ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณในระยะยาวอย่างไร และคุณควรระวังอะไรอีกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณในอนาคต? เราจะแสดงให้คุณเห็น!

ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน โดยไม่ลดทอนความสามารถในการใช้งาน ยิ่งเครื่องมือเข้าถึงง่ายและนำทางสะดวกมากเท่าไร ก็จะยิ่งดึงดูดสมาชิกในทีมแต่ละคนมากขึ้นเท่านั้น แถมยังช่วยลดความปวดหัวอีกด้วย! แม้ว่าซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไม่ควรต้องใช้เวลาฝึกอบรมทางเทคนิคเป็นชั่วโมง ๆ แต่ก็ควรมีทรัพยากรสนับสนุนลูกค้าอย่างเพียงพอ เช่นเว็บบินาร์ เอกสารช่วยเหลือ และช่อง YouTubeสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: พิจารณาความสามารถของซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนกลยุทธ์การวางแผนโครงการที่สำคัญและเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองโครงการหลายโครงการ,การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ,การจัดการปริมาณงาน, และอื่นๆ

ความร่วมมือ: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณทำงานแบบไม่พร้อมกัน ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณรองรับการแชทในแอป,สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารเช่นSlack, และมีศักยภาพในการเพิ่มความคิดเห็น

มุมมองแชทใน ClickUp
โพสต์อัปเดตได้อย่างง่ายดาย, แชร์ลิงก์, ตอบสนอง, และรวบรวมการสนทนาที่สำคัญด้วยมุมมองแชทใน ClickUp

การปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ทำงานเพื่อคุณ—ไม่ใช่คุณทำงานเพื่อซอฟต์แวร์ เลือกเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามความต้องการของคุณและสอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบันและแผนโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมยอมรับเครื่องมือได้เร็วขึ้นและยังให้คุณมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ

การผสานรวม:การผสานรวมช่วยขยายความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใด ๆ และช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น การผสานพลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วเพื่อจัดการอีเมล, การจัดตาราง, การประชุม, ข้อมูล, และอื่น ๆ

ราคา: ด้วยเครื่องมือมากมายที่พร้อมใช้งาน ไม่มีเหตุผลใดที่คุณต้องใช้เงินจำนวนมากเกินไปกับเครื่องมือวางแผนโครงการในฝันของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณระดับองค์กรเพื่อฟีเจอร์ที่ครบครันและไร้ข้อจำกัด เชื่อเราเถอะ

ความพึงพอใจของลูกค้า: การซื้อซอฟต์แวร์โดยไม่อ่านรีวิวจากผู้ใช้ก็เหมือนกับการสั่งอาหารทะเลจากร้านอาหารโดยไม่ได้ค้นหาข้อมูลใน Yelp—มันอาจจะกลับมาทำให้คุณผิดหวังได้ แน่นอนว่าเครื่องมืออาจดูดีในเอกสาร แต่ลูกค้าที่ใช้งานจริงคิดอย่างไร? ตรวจสอบเว็บไซต์รีวิวอย่างเป็นทางการเช่น G2 หรือ Capterra เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำตามคำสัญญาได้ดีเพียงใด

นั่นอาจฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ขอมากเกินไปสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว แต่สามารถทำได้จริง! เราได้คัดกรองทุกตัวเลือกอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอ 10 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีม

15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือวางแผนโครงการที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อรวมทีมและงานเข้าด้วยกันในที่เดียว ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทุกคนในการเชื่อมต่อ ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์ คุณจะมีบริบทและเครื่องมือที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้นด้วยการผสาน ClickUp กับแอปและซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams และอื่น ๆ อีกมากมาย!

คุณสมบัติของ ClickUp

  • บทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับคู่ค้าภายในและภายนอกเป็นเรื่องง่าย
  • การบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้และแปลงเป็นงานโดยตรง
  • ระบบอัตโนมัติที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
  • เทมเพลตการวางแผนโครงการสำหรับทุกกรณีการใช้งานในศูนย์เทมเพลต ClickUp
แม่แบบผู้วางแผนโครงการสามารถเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการโครงการที่กำลังจะมาถึง
ข้อดีของ ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • ระดับของการปรับแต่งได้และจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่ อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อน

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

โบนัส: ดาวน์โหลดเทมเพลตแผนโครงการของ ClickUp สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร หรือแม้แต่การเขียนหนังสือ*

2. รังผึ้ง

ตัวอย่างกระดานสถานะเครื่องมือการจัดการโครงการ Hive
ผ่านทางHive

Hiveเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเห็นได้จากคุณสมบัติการสื่อสารที่หลากหลาย ทีมโครงการสามารถทำงานร่วมกันผ่าน Hive Chat, Hive Mail, ความคิดเห็น, การเข้าถึงโครงการ, และกล่องจดหมายหลายรายการและที่ใช้ร่วมกัน

ด้วยHive คุณสามารถเลือกวิธีการมากมายเพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้ ผ่านทางข้อความ ระดับความสำคัญของบัตรเพื่อแจ้งเตือนพวกเขาเกี่ยวกับงานที่เร่งด่วน และการติดแท็กพวกเขาในความคิดเห็น

คุณสมบัติของ Hive

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังผึ้ง

  • กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, ตาราง, และปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ง่ายดาย
  • คุณสมบัติการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและน่าพึงพอใจ
  • ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ

ข้อเสียของกลุ่ม

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากความสามารถที่หลากหลาย
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับเวอร์ชันมือถือ
  • มุมมองจำกัด

ราคาของฮีฟ

  • คนเดียว: ฟรี
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ Hive เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

3. Monday.com

เครื่องมือการจัดการโครงการวันจันทร์ช่วยทีมในการจัดสรรทรัพยากร
ผ่านทางวันจันทร์

Monday.comเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการโครงการทั้งพื้นฐานและซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวก

สร้างขึ้นเพื่อความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันMonday นำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานสามารถดูข้อมูลผ่านแดชบอร์ดที่แสดงผลอย่างชัดเจนและจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล

วันจันทร์มีรายการพิเศษ

  • การจัดการทรัพยากร
  • การร่วมมือกับบุคคลภายนอก
  • แดชบอร์ดรายงาน
  • การผสานระบบแบบกำหนดเองจำนวนมาก

วันจันทร์ pros

  • ความสามารถในการเพิ่มการผสานระบบแบบกำหนดเองด้วยสถาปัตยกรรม Open API
  • คุณสามารถเพิ่มฟรีแลนซ์ได้เช่นกัน รวมถึงตัวแทนจากบุคคลที่สาม
  • เปิดใช้งานการรายงานโดยละเอียด

ข้อเสียของวันจันทร์

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี: รองรับได้สูงสุด 2 ที่นั่ง
  • พื้นฐาน: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน ($36 เรียกเก็บรายเดือน)
  • มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่ง/เดือน ($42 คิดเป็นรายเดือน)
  • ข้อดี: $24 ต่อที่นั่ง/เดือน ($72 เรียกเก็บรายเดือน)

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

4. nTask

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ntask ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันในความก้าวหน้าของโครงการ
ผ่านทางnTask

นี่คืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันการจัดการโครงการชั้นนำที่ให้บริการฟรี สร้างขึ้นสำหรับทีมและฟรีแลนซ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม nTask นำเสนออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายในโซลูชันซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมคุณสมบัติที่ซับซ้อนและทรงพลังเพื่อจัดการโครงการในทุกขั้นตอน

nTask มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วยช่องทางการทำงานร่วมกันที่โปร่งใสและใช้งานง่าย

คุณสมบัติของ nTask

ข้อดีของ nTask

  • การติดตามที่มีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพงานและการวางแผนด้วยมุมมองกระดานคัมบัง
  • สถานะที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ข้อเสียของ nTask

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
  • ไม่ได้สร้างมาสำหรับทีมขนาดใหญ่

การกำหนดราคา nTask

  • แผนฟรี
  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อ nTask สำหรับรายละเอียด

nTask ratings and reviews

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)

5. TeamGantt

เครื่องมือการจัดการโครงการ TeamGantt
ผ่านทางTeamGantt

TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์วางแผนและบริหารโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการ ทีมงาน และองค์กรต่างๆ สามารถมองเห็นแผนงานโครงการในรูปแบบแผนงานก้านงาน (Gantt Chart) ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย

มันช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการ จัดการโครงการ สร้างการพึ่งพา และรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในการแชร์แผนโครงการกับลูกค้า ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติของ TeamGantt

  • แท็บการเข้าถึงที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการจัดการทรัพยากร
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอและรายงาน
  • แผนเวลาที่วางแผนไว้เทียบกับแผนเวลาที่เกิดขึ้นจริง

ข้อดีของ TeamGantt

ข้อเสียของ TeamGantt

  • ฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนของการพึ่งพา
  • ไม่มีการแจ้งเตือนในแอป
  • มุมมองมักอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง

ราคาของ TeamGantt

  • จำกัด ฟรี แผน
  • ไลท์: 19 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: $49/เดือน
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ TeamGantt

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (189+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ TeamGantt เหล่านี้!

6. MeisterTask

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ MindMeister
ผ่านทางMeisterTask

MeisterTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถทำงานร่วมกันในการวางแผนโครงการ งาน และกำหนดเวลาได้ เป็นเครื่องมือการวางแผนแบบ Agileที่มีกระดานงานที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนโครงการและการติดตามงาน

คุณสมบัติของ MeisterTask

  • สตรีมกิจกรรมบนกระดานแต่ละอันสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม
  • แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • แท็กความคิดเห็นช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูล
  • ใช้งานง่าย

ข้อดีของ MeisterTask

  • รองรับการเชื่อมต่อกับโซลูชันต่างๆ มากมาย เช่น Slack, Microsoft Teams และ GitHub
  • ความสามารถในการปรับแต่งบอร์ดโครงการ
  • การทำงานร่วมกันในทีมอย่างง่ายดาย

ข้อเสียของ MeisterTask

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่ทรงพลังเท่าแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (การแจ้งเตือนล่าช้า)
  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยเฉพาะ

ราคาของ MeisterTask

  • แผนฟรี
  • โปรแพลน: 14.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)

7. พรูฟฮับ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ proofhub ดูตัวอย่าง
ผ่านทางProofhub

ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานโครงการที่มีกำหนดเวลาให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูงซึ่งผู้จัดการโครงการใช้เพื่อปรับแต่งรายงาน, กระบวนการทำงาน, แดชบอร์ด, และแบบฟอร์มคำขอให้เหมาะสมกับความต้องการ

อินเทอร์เฟซแบบภาพของ ProofHub ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยการสลับระหว่างกระดาน Kanban อันทรงพลัง มุมมองแบบตาราง และแผนภูมิ Gantt แบบลากและวางที่โต้ตอบได้ เพื่อให้คุณควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ ProofHub

  • การร่วมมือในทีมที่ดี
  • การจัดสรรทรัพยากร
  • ปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลาที่เหมาะสม
  • แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้

ผู้เชี่ยวชาญ ProofHub

  • คุณสมบัติการปรับแต่ง
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง
  • แอปพลิเคชันมือถือทรงพลังสำหรับ Android และ iOS

ข้อเสียของ ProofHub

  • ไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การจัดทำงบประมาณ
  • ไม่ได้สร้างมาเพื่อการจัดการโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $45/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

8. การทำงานเป็นทีม

มุมมองบอร์ดการทำงานเป็นทีม แดชบอร์ดตัวอย่างเนื้อหา
ผ่านการทำงานเป็นทีม

Teamworkเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด เนื่องจากโมดูลหลักที่เน้นการจัดการงานและการวางแผนโครงการโดยเฉพาะ แผนภูมิแกนต์ ฟีเจอร์การตั้งเป้าหมาย ตัวจับเวลาบนเดสก์ท็อปสำหรับการติดตามเวลา และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตา ทำให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น

คุณสมบัติการทำงานเป็นทีม

  • กระดานงานที่ใช้งานง่าย
  • การผสานรวมอีเมล
  • แม่แบบโครงการและธีมสี
  • การจัดการงบประมาณพร้อมความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้

มืออาชีพด้านการทำงานเป็นทีม

  • ปรับแต่งได้หลากหลาย
  • คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมากมาย เช่น เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ใช้ที่มีระบบบันทึกเวลาทำงานในตัว
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานได้จริง

ข้อเสียของการทำงานเป็นทีม

  • แผนฟรีมีข้อจำกัดเฉพาะทีมขนาดเล็กที่ทำงานในโครงการไม่เกินสองโครงการเท่านั้น
  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ส่งมอบ: 9.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • เติบโต: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อทีมเวิร์คเพื่อขอรายละเอียด

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)

9. Toggl

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Toggl สำหรับการติดตามความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
ผ่านทางToggl

Toggl เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามงานโครงการและจัดลำดับความสำคัญของภาระงานได้ มันมาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการ งาน และเวลาที่ทรงพลังซึ่งทำให้การติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติของ Toggl

  • อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่ายสำหรับแผนงานโครงการที่ไม่จำกัดจำนวนไทม์ไลน์
  • งานค้างที่ต้องบันทึกเพื่อเก็บภารกิจโครงการที่ไม่ได้กำหนดตารางไว้
  • หมุดหมายสำคัญที่มีรหัสสี
  • เน้นภาพอย่างมาก

ข้อดีของ Toggl

  • อนุญาตให้กำหนดระยะเวลาโครงการได้ไม่จำกัด
  • ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลา
  • จัดการปริมาณงานอย่างชัดเจน
  • บันทึกงานที่ไม่ได้วางแผนไว้สำหรับภายหลัง

ข้อเสียของ Toggl

  • ขาดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • แผนฟรีจำกัดเฉพาะผู้ใช้คนเดียว

ราคาของ Toggl

  • แผนฟรี
  • ทีม แผน: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผน องค์กร: ติดต่อ Toggl เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ Toggl

  • G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)

10. Trello

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซและบอร์ดของซอฟต์แวร์จัดการโครงการ trello
ผ่านทางTrello

อีกหนึ่งเครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายแต่ยอดเยี่ยมในรายการคือTrello. มีชื่อเสียงจากบัตรที่เป็นสัญลักษณ์ของมัน แอปพลิเคชันนี้ทำงานเหมือนกับโน้ตติดผนังที่มีพลังมากขึ้น. เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยใช้บอร์ดของ Trello.

กระดาน Trelloแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อจัดระเบียบกิจกรรมทั้งหมดที่สมาชิกทีมต้องทำให้เสร็จ

คุณสมบัติของ Trello

  • ฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • โซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่าย
  • อนุญาตให้ใช้พลังเสริมเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
  • การแจ้งเตือนกำหนดเวลา
  • การแจ้งเตือนทางอีเมล

ข้อดีของ Trello

  • ใช้งานง่าย, อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
  • การจัดตารางเวลาและการจัดการงานที่ง่ายดาย
  • อัปโหลดไฟล์และเอกสารแนบได้ง่าย
  • ความสามารถในการจัดเก็บประวัติบัตร

ข้อเสียของ Trello

  • ไม่มีมุมมองอื่นนอกจากมุมมองแคนบาน
  • ขาดฟังก์ชันการรายงาน
  • มันพึ่งพาการผสานรวมกับระบบภายนอกหลากหลายรูปแบบ
  • ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์, แผนผังความคิด, และเอกสาร

ราคาของ Trello

  • แผน ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)

11. Wrike

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการทุกขนาด ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ การพึ่งพาของงาน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ Wrike ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ Wrike

  • แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนโครงการและการจัดการไทม์ไลน์แบบภาพ
  • กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน
  • การพึ่งพาของงานเพื่อให้การจัดลำดับงานมีประสิทธิภาพ
  • การติดตามเวลาและการรายงานเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น

ข้อดีของ Wrike

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผนและติดตามงาน
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อการสื่อสารและการแบ่งปันไฟล์ในทีมอย่างไร้รอยต่อ
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, Microsoft Teams และอื่น ๆ

ข้อเสียของ Wrike

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการที่ง่ายกว่า
  • ราคาอาจอยู่ในระดับสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคล
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและแดชบอร์ด

Wrike ราคา

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Wrike เหล่านี้!

12. อาสนะ

มุมมองกระดานอาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งมีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามโครงการ ด้วยตัวเลือกตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงกระบวนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน Asana รองรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของอาสนะ

  • การมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กำหนดการโครงการและมุมมองปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
  • แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Dropbox และอื่น ๆ

ข้อดีของอาสนะ

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายและการนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
  • มุมมองโครงการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกัน
  • คุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การแสดงความคิดเห็นและการแนบไฟล์เพื่อการสื่อสารทีมที่ราบรื่น

ข้อเสียของอาสนะ

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองโครงการและแดชบอร์ด
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ราคาที่สูงขึ้นสำหรับแพ็กเกจที่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง และฟังก์ชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asana เหล่านี้!

13. มิโร

กระดานไวท์บอร์ด Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการที่หลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแม่แบบที่หลากหลาย Miro จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการวางแผนโครงการ การระดมความคิด และกระบวนการทำงานแบบ Agile

คุณสมบัติของ Miro

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อการสื่อสารของทีมที่ราบรื่น
  • คลังแม่แบบที่หลากหลายสำหรับความต้องการในการวางแผนโครงการต่างๆ
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Jira, Trello, Slack และอื่น ๆ
  • บอร์ดปรับแต่งได้สำหรับการจัดระเบียบงาน ความคิด และกระบวนการทำงาน

ข้อดีของ Miro

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานที่สะดวกในทุกทีม
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลและการระดมความคิด
  • รองรับวิธีการทำงานแบบคล่องตัวด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานคัมบังและการวางแผนสปรินต์
  • มีการผสานการทำงานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ข้อเสียของ Miro

  • การล่าช้าเป็นครั้งคราวและปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานบนบอร์ดขนาดใหญ่
  • ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับทีมเล็กหรือบุคคล
  • เส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อ

ราคาของ Miro

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 8/5 (4,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Miro เหล่านี้!

14. จิรา

การจัดการงานใน Jira
ผ่านทางJira

ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Jira เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ด้วยความสามารถในการจัดการโครงการแบบ Agile, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการผสานรวมกับเครื่องมือการพัฒนาที่ได้รับความนิยม Jira จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องการนำวิธีการ Agile มาใช้และติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า Jira อาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่คุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุมและการสนับสนุนจากชุมชนที่กระตือรือร้นทำให้ Jira เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายองค์กร

คุณสมบัติของ Jira

  • ความสามารถในการบริหารโครงการแบบอไจล์สำหรับสครัม, คันบัน และวิธีการอื่นๆ
  • ฟังก์ชันการติดตามปัญหาและการรายงานข้อบกพร่อง
  • เวิร์กโฟลว์และบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
  • การผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาเช่น GitHub และ Bitbucket

ข้อดีของ Jira

  • ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการบริหารโครงการ
  • รายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
  • ปรับขนาดได้สำหรับทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่
  • การสนับสนุนจากชุมชนอย่างแข็งขันและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้

ข้อเสียของ Jira

  • ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการแบบอไจล์จะพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนโครงการบางชนิด
  • ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งภาพของบอร์ดโครงการ

Jira ราคา

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวใน Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,700 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Jira เหล่านี้!

15. Paymo

เพย์โม
ผ่านทางPaymo

Paymo เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการอเนกประสงค์ที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถที่แข็งแกร่ง Paymo ช่วยให้ทีมสามารถติดตามงาน จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงการรายงานและการวิเคราะห์เชิงลึก Paymo ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบและดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการ

คุณสมบัติของ Paymo

  • ความสามารถในการจัดการงานและติดตามเวลา
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม เช่น การแชร์ไฟล์และการส่งข้อความ
  • แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • รายงานและการวิเคราะห์เพื่อการติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ข้อดีของ Paymo

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางที่สะดวก
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Apps และ QuickBooks
  • แผนราคาที่คุ้มค่าสำหรับทีมทุกขนาด
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการโครงการแบบเคลื่อนที่

ข้อเสียของ Paymo

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนโครงการอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ขาดความลึกซึ้ง
  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องอัปเกรดไปยังแพ็กเกจราคาที่สูงขึ้น

ราคาของ Paymo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 9/เดือน
  • ธุรกิจ: $16. 9/เดือน

ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*

คะแนนและรีวิว Paymo

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Paymo เหล่านี้!

เครื่องมือวางแผนโครงการที่ดีที่สุด? ไม่ต้องมองหาที่อื่นอีกแล้ว

การค้นหาโซลูชันการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับทีมของคุณอาจฟังดูง่ายพอสมควร แต่ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมายและความหลากหลายของฟังก์ชันการทำงานระหว่างแต่ละตัวเลือก จึงมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีกมากมายก่อนตัดสินใจซื้อ

ตัวเลือกทั้ง 15 นี้จะช่วยเริ่มต้นการค้นหาของคุณให้รวดเร็วและตรงจุดที่สุด เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วที่สุด แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความร่วมมือ ไม่ว่าจะมีทีมขนาดเล็ก ใหญ่ อยู่ในอุตสาหกรรมใด หรือมีงบประมาณเท่าไหร่—ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว ClickUp คือคำตอบ ?

คลิกอัพ ด็อก, แชท, และมุมมองรายการในคลิกอัพ
ติดตามการอัปเดตโครงการ จัดการงาน และทำงานร่วมกับทีม ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ClickUpเป็นซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวในรายการนี้ที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากหลากหลายแอปเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรสำคัญที่คุณอาจต้องเสียไปกับการสลับแท็บไปมา การใช้งานเครื่องมืออื่น หรือการรออัปเดต

ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลายและคลังแม่แบบที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน ClickUp ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานได้ตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถทำได้ทั้งหมดนี้ในราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้จ่าย

เข้าถึงคุณสมบัติการวางแผนโครงการที่ไดนามิกมากมาย, งานไม่จำกัด, สมาชิกไม่จำกัด, การเชื่อมต่อเกิน 1,000 รายการ, และอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับแผนราคาใด ๆของ ClickUp, รวมถึงแผนฟรีตลอดไป!

รับการปรับแต่งที่คุณต้องการในซอฟต์แวร์วางแผนโครงการโดยไม่ต้องลดทอนฟังก์ชันการทำงาน เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้