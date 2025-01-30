15 ซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

การทำงานทางไกลคือชื่อของเกมในปัจจุบัน—และนั่นจะไม่หายไปไหน
พวกเราทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าร่วมประชุมจากบ้านในชุดนอนแสนสบายแล้ว และเราไม่คิดจะกลับไปแบบเดิมอีกเลย!
แต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่ จริง ๆ แล้ว สามในสี่ของแรงงานทั่วโลกเชื่อว่าการทำงานทางไกลคือสิ่งปกติใหม่และบริษัทต่าง ๆ ก็ทำตามไปด้วย เนื่องจากประมาณ85% ของธุรกิจในปัจจุบันมีนโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น
การเพิ่มขึ้นของทีมที่กระจายตัวนี้มาพร้อมกับความต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังและสามารถทำงานร่วมกันได้มากขึ้น เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมกันและปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะทำงานจากที่บ้าน จากสำนักงาน หรือทั้งสองที่โปรแกรมวางแผนโครงการเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน โปรแกรมจัดการโครงการช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับการวางแผนโครงการด้วยคุณสมบัติสำหรับการจัดการงาน ทีม การสื่อสาร และประสิทธิภาพการทำงานจากทุกที่และทุกเวลา
ปัญหาที่เราเผชิญไม่ใช่ว่าเราต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือไม่ แต่คือเราจะเลือกซอฟต์แวร์ใดจากที่มีอยู่หลายร้อยเครื่องมือในตลาด เราได้ทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ
ติดตามข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด รวมถึงเครื่องมือยอดนิยม 15 อันดับแรกสำหรับธุรกิจของคุณ คุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย แผนการกำหนดราคา การให้คะแนนจากลูกค้า และอื่น ๆ ??
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือวางแผนโครงการ
เครื่องมือวางแผนโครงการที่เหมาะสมสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณอย่างสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงขนาดของทีมหรือบริษัทของคุณ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้บริการ การที่ทีมของคุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือไม่ งบประมาณ และอื่น ๆ
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้
มากกว่าการหาเครื่องมือที่สามารถทำได้ทุกอย่าง การลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ ทีมของคุณจะใช้จริง เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทำให้ UI ความง่ายในการใช้งาน และความสะดวกสบายเป็นปัจจัยหลักที่ควรพิจารณา
ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของคุณในระยะยาวอย่างไร และคุณควรระวังอะไรอีกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณในอนาคต? เราจะแสดงให้คุณเห็น!
ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน โดยไม่ลดทอนความสามารถในการใช้งาน ยิ่งเครื่องมือเข้าถึงง่ายและนำทางสะดวกมากเท่าไร ก็จะยิ่งดึงดูดสมาชิกในทีมแต่ละคนมากขึ้นเท่านั้น แถมยังช่วยลดความปวดหัวอีกด้วย! แม้ว่าซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมไม่ควรต้องใช้เวลาฝึกอบรมทางเทคนิคเป็นชั่วโมง ๆ แต่ก็ควรมีทรัพยากรสนับสนุนลูกค้าอย่างเพียงพอ เช่นเว็บบินาร์ เอกสารช่วยเหลือ และช่อง YouTubeสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: พิจารณาความสามารถของซอฟต์แวร์ในการสนับสนุนกลยุทธ์การวางแผนโครงการที่สำคัญและเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, มุมมองโครงการหลายโครงการ,การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ,การจัดการปริมาณงาน, และอื่นๆ
ความร่วมมือ: โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณทำงานแบบไม่พร้อมกัน ให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณรองรับการแชทในแอป,สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารเช่นSlack, และมีศักยภาพในการเพิ่มความคิดเห็น
การปรับแต่ง: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ทำงานเพื่อคุณ—ไม่ใช่คุณทำงานเพื่อซอฟต์แวร์ เลือกเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามความต้องการของคุณและสอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบันและแผนโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมยอมรับเครื่องมือได้เร็วขึ้นและยังให้คุณมีมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ
การผสานรวม:การผสานรวมช่วยขยายความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใด ๆ และช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น การผสานพลังของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วเพื่อจัดการอีเมล, การจัดตาราง, การประชุม, ข้อมูล, และอื่น ๆ
ราคา: ด้วยเครื่องมือมากมายที่พร้อมใช้งาน ไม่มีเหตุผลใดที่คุณต้องใช้เงินจำนวนมากเกินไปกับเครื่องมือวางแผนโครงการในฝันของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณระดับองค์กรเพื่อฟีเจอร์ที่ครบครันและไร้ข้อจำกัด เชื่อเราเถอะ
ความพึงพอใจของลูกค้า: การซื้อซอฟต์แวร์โดยไม่อ่านรีวิวจากผู้ใช้ก็เหมือนกับการสั่งอาหารทะเลจากร้านอาหารโดยไม่ได้ค้นหาข้อมูลใน Yelp—มันอาจจะกลับมาทำให้คุณผิดหวังได้ แน่นอนว่าเครื่องมืออาจดูดีในเอกสาร แต่ลูกค้าที่ใช้งานจริงคิดอย่างไร? ตรวจสอบเว็บไซต์รีวิวอย่างเป็นทางการเช่น G2 หรือ Capterra เพื่อดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถทำตามคำสัญญาได้ดีเพียงใด
นั่นอาจฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ขอมากเกินไปสำหรับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว แต่สามารถทำได้จริง! เราได้คัดกรองทุกตัวเลือกอย่างละเอียดเพื่อนำเสนอ 10 เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีม
15 ซอฟต์แวร์เครื่องมือวางแผนโครงการที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อรวมทีมและงานเข้าด้วยกันในที่เดียว ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ ClickUp สร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับทุกคนในการเชื่อมต่อ ไม่ว่าคุณจะทำงานแบบไม่พร้อมกันหรือแบบเรียลไทม์ คุณจะมีบริบทและเครื่องมือที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้นด้วยการผสาน ClickUp กับแอปและซอฟต์แวร์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว นอกจากนี้ ClickUp ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Hubspot, Zapier, Chrome, Microsoft Teams และอื่น ๆ อีกมากมาย!
คุณสมบัติของ ClickUp
- บทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงที่ช่วยให้การทำงานร่วมกับคู่ค้าภายในและภายนอกเป็นเรื่องง่าย
- การบันทึกหน้าจอที่สามารถแชร์ได้และแปลงเป็นงานโดยตรง
- ระบบอัตโนมัติที่จะทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- เทมเพลตการวางแผนโครงการสำหรับทุกกรณีการใช้งานในศูนย์เทมเพลต ClickUp
ข้อดีของ ClickUp
- มุมมองบอร์ดถูกแบ่งด้วยคอลัมน์สถานะเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการทำงานในแต่ละงาน (มีประโยชน์สำหรับการวางแผนสปรินต์)
- ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อที่คุณสามารถมอบหมายให้ทีมได้จากงาน, เอกสาร, หรือไวท์บอร์ดใด ๆ
- เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิต เช่น สาระสำคัญของโครงการสำหรับการจัดการทรัพยากร
- เครื่องมือจัดการงาน เช่น การติดตามเวลาทั่วโลกและการประมาณเวลา
ข้อเสียของ ClickUp
- ระดับของการปรับแต่งได้และจำนวนคุณสมบัติที่มีอยู่ อาจนำไปสู่การเรียนรู้ที่ซับซ้อน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. รังผึ้ง
Hiveเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเห็นได้จากคุณสมบัติการสื่อสารที่หลากหลาย ทีมโครงการสามารถทำงานร่วมกันผ่าน Hive Chat, Hive Mail, ความคิดเห็น, การเข้าถึงโครงการ, และกล่องจดหมายหลายรายการและที่ใช้ร่วมกัน
ด้วยHive คุณสามารถเลือกวิธีการมากมายเพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ได้ ผ่านทางข้อความ ระดับความสำคัญของบัตรเพื่อแจ้งเตือนพวกเขาเกี่ยวกับงานที่เร่งด่วน และการติดแท็กพวกเขาในความคิดเห็น
คุณสมบัติของ Hive
- มุมมองที่ยืดหยุ่น
- ฟังก์ชันการส่งข้อความทันที
- แบบสรุปสำหรับผู้บริหาร
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- การติดตามเวลา
ผู้เชี่ยวชาญด้านรังผึ้ง
- กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, ตาราง, และปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ง่ายดาย
- คุณสมบัติการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายและน่าพึงพอใจ
- ง่ายต่อการผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ
ข้อเสียของกลุ่ม
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากความสามารถที่หลากหลาย
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับเวอร์ชันมือถือ
- มุมมองจำกัด
ราคาของฮีฟ
- คนเดียว: ฟรี
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Hive เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
3. Monday.com
Monday.comเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการโครงการทั้งพื้นฐานและซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกัน ปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวก
สร้างขึ้นเพื่อความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันMonday นำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานสามารถดูข้อมูลผ่านแดชบอร์ดที่แสดงผลอย่างชัดเจนและจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างมีประสิทธิผล
วันจันทร์มีรายการพิเศษ
- การจัดการทรัพยากร
- การร่วมมือกับบุคคลภายนอก
- แดชบอร์ดรายงาน
- การผสานระบบแบบกำหนดเองจำนวนมาก
วันจันทร์ pros
- ความสามารถในการเพิ่มการผสานระบบแบบกำหนดเองด้วยสถาปัตยกรรม Open API
- คุณสามารถเพิ่มฟรีแลนซ์ได้เช่นกัน รวมถึงตัวแทนจากบุคคลที่สาม
- เปิดใช้งานการรายงานโดยละเอียด
ข้อเสียของวันจันทร์
- การผสานรวมกับสต็อก สินค้าในร้านอาจสร้างความสับสน
- ไม่มีปุ่มดาวน์โหลดหรือส่งออก
ราคาวันจันทร์
- ฟรี: รองรับได้สูงสุด 2 ที่นั่ง
- พื้นฐาน: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน ($36 เรียกเก็บรายเดือน)
- มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่ง/เดือน ($42 คิดเป็นรายเดือน)
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่ง/เดือน ($72 เรียกเก็บรายเดือน)
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
4. nTask
นี่คืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันการจัดการโครงการชั้นนำที่ให้บริการฟรี สร้างขึ้นสำหรับทีมและฟรีแลนซ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม nTask นำเสนออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายในโซลูชันซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมคุณสมบัติที่ซับซ้อนและทรงพลังเพื่อจัดการโครงการในทุกขั้นตอน
nTask มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วยช่องทางการทำงานร่วมกันที่โปร่งใสและใช้งานง่าย
คุณสมบัติของ nTask
- หลายพื้นที่ทำงาน
- การจัดการโครงการด้วยภาพเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นหรือแปลงความคิดเห็นเป็นงาน
- แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อดีของ nTask
- การติดตามที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพงานและการวางแผนด้วยมุมมองกระดานคัมบัง
- สถานะที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อเสียของ nTask
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
- ไม่ได้สร้างมาสำหรับทีมขนาดใหญ่
การกำหนดราคา nTask
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ nTask สำหรับรายละเอียด
nTask ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
5. TeamGantt
TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์วางแผนและบริหารโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการ ทีมงาน และองค์กรต่างๆ สามารถมองเห็นแผนงานโครงการในรูปแบบแผนงานก้านงาน (Gantt Chart) ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย
มันช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเป้าหมายของโครงการ จัดการโครงการ สร้างการพึ่งพา และรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในการแชร์แผนโครงการกับลูกค้า ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
คุณสมบัติของ TeamGantt
- แท็บการเข้าถึงที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับการจัดการทรัพยากร
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอและรายงาน
- แผนเวลาที่วางแผนไว้เทียบกับแผนเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ข้อดีของ TeamGantt
- การตั้งค่าที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดตามโครงการ
- ไม่มีผู้รับเข้าสู่ระบบเมื่อแชร์แผนภูมิ
- มีให้ใช้งานบน Mac(ดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Mac)
ข้อเสียของ TeamGantt
- ฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนของการพึ่งพา
- ไม่มีการแจ้งเตือนในแอป
- มุมมองมักอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ TeamGantt
- จำกัด ฟรี แผน
- ไลท์: 19 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (189+ รีวิว)
6. MeisterTask
MeisterTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถทำงานร่วมกันในการวางแผนโครงการ งาน และกำหนดเวลาได้ เป็นเครื่องมือการวางแผนแบบ Agileที่มีกระดานงานที่ใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนโครงการและการติดตามงาน
คุณสมบัติของ MeisterTask
- สตรีมกิจกรรมบนกระดานแต่ละอันสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม
- แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- แท็กความคิดเห็นช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูล
- ใช้งานง่าย
ข้อดีของ MeisterTask
- รองรับการเชื่อมต่อกับโซลูชันต่างๆ มากมาย เช่น Slack, Microsoft Teams และ GitHub
- ความสามารถในการปรับแต่งบอร์ดโครงการ
- การทำงานร่วมกันในทีมอย่างง่ายดาย
ข้อเสียของ MeisterTask
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ทรงพลังเท่าแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป (การแจ้งเตือนล่าช้า)
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยเฉพาะ
ราคาของ MeisterTask
- แผนฟรี
- โปรแพลน: 14.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
7. พรูฟฮับ
ProofHub เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานโครงการที่มีกำหนดเวลาให้เสร็จสมบูรณ์ได้ เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สูงซึ่งผู้จัดการโครงการใช้เพื่อปรับแต่งรายงาน, กระบวนการทำงาน, แดชบอร์ด, และแบบฟอร์มคำขอให้เหมาะสมกับความต้องการ
อินเทอร์เฟซแบบภาพของ ProofHub ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วด้วยการสลับระหว่างกระดาน Kanban อันทรงพลัง มุมมองแบบตาราง และแผนภูมิ Gantt แบบลากและวางที่โต้ตอบได้ เพื่อให้คุณควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ ProofHub
- การร่วมมือในทีมที่ดี
- การจัดสรรทรัพยากร
- ปฏิทินสำหรับการจัดตารางเวลาที่เหมาะสม
- แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
ผู้เชี่ยวชาญ ProofHub
- คุณสมบัติการปรับแต่ง
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง
- แอปพลิเคชันมือถือทรงพลังสำหรับ Android และ iOS
ข้อเสียของ ProofHub
- ไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น การจัดทำงบประมาณ
- ไม่ได้สร้างมาเพื่อการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. การทำงานเป็นทีม
Teamworkเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด เนื่องจากโมดูลหลักที่เน้นการจัดการงานและการวางแผนโครงการโดยเฉพาะ แผนภูมิแกนต์ ฟีเจอร์การตั้งเป้าหมาย ตัวจับเวลาบนเดสก์ท็อปสำหรับการติดตามเวลา และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตา ทำให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่น
คุณสมบัติการทำงานเป็นทีม
- กระดานงานที่ใช้งานง่าย
- การผสานรวมอีเมล
- แม่แบบโครงการและธีมสี
- การจัดการงบประมาณพร้อมความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้
มืออาชีพด้านการทำงานเป็นทีม
- ปรับแต่งได้หลากหลาย
- คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวมากมาย เช่น เครื่องมือออกใบแจ้งหนี้สำหรับผู้ใช้ที่มีระบบบันทึกเวลาทำงานในตัว
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานได้จริง
ข้อเสียของการทำงานเป็นทีม
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเฉพาะทีมขนาดเล็กที่ทำงานในโครงการไม่เกินสองโครงการเท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ส่งมอบ: 9.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อทีมเวิร์คเพื่อขอรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
9. Toggl
Toggl เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามงานโครงการและจัดลำดับความสำคัญของภาระงานได้ มันมาพร้อมกับคุณสมบัติการจัดการโครงการ งาน และเวลาที่ทรงพลังซึ่งทำให้การติดตามโครงการและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติของ Toggl
- อินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่ายสำหรับแผนงานโครงการที่ไม่จำกัดจำนวนไทม์ไลน์
- งานค้างที่ต้องบันทึกเพื่อเก็บภารกิจโครงการที่ไม่ได้กำหนดตารางไว้
- หมุดหมายสำคัญที่มีรหัสสี
- เน้นภาพอย่างมาก
ข้อดีของ Toggl
- อนุญาตให้กำหนดระยะเวลาโครงการได้ไม่จำกัด
- ดีที่สุดสำหรับการติดตามเวลา
- จัดการปริมาณงานอย่างชัดเจน
- บันทึกงานที่ไม่ได้วางแผนไว้สำหรับภายหลัง
ข้อเสียของ Toggl
- ขาดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- แผนฟรีจำกัดเฉพาะผู้ใช้คนเดียว
ราคาของ Toggl
- แผนฟรี
- ทีม แผน: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- แผน องค์กร: ติดต่อ Toggl เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ Toggl
- G2: 4. 6/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
10. Trello
อีกหนึ่งเครื่องมือการจัดการโครงการที่เรียบง่ายแต่ยอดเยี่ยมในรายการคือTrello. มีชื่อเสียงจากบัตรที่เป็นสัญลักษณ์ของมัน แอปพลิเคชันนี้ทำงานเหมือนกับโน้ตติดผนังที่มีพลังมากขึ้น. เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยใช้บอร์ดของ Trello.
กระดาน Trelloแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อจัดระเบียบกิจกรรมทั้งหมดที่สมาชิกทีมต้องทำให้เสร็จ
คุณสมบัติของ Trello
- ฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
- โซลูชันการจัดการงานที่เรียบง่าย
- อนุญาตให้ใช้พลังเสริมเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
- การแจ้งเตือนกำหนดเวลา
- การแจ้งเตือนทางอีเมล
ข้อดีของ Trello
- ใช้งานง่าย, อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
- การจัดตารางเวลาและการจัดการงานที่ง่ายดาย
- อัปโหลดไฟล์และเอกสารแนบได้ง่าย
- ความสามารถในการจัดเก็บประวัติบัตร
ข้อเสียของ Trello
- ไม่มีมุมมองอื่นนอกจากมุมมองแคนบาน
- ขาดฟังก์ชันการรายงาน
- มันพึ่งพาการผสานรวมกับระบบภายนอกหลากหลายรูปแบบ
- ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์, แผนผังความคิด, และเอกสาร
ราคาของ Trello
- แผน ฟรี
- มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
11. Wrike
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการวางแผน ติดตาม และจัดการโครงการทุกขนาด ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ การพึ่งพาของงาน และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ Wrike ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ Wrike
- แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนโครงการและการจัดการไทม์ไลน์แบบภาพ
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่แตกต่างกัน
- การพึ่งพาของงานเพื่อให้การจัดลำดับงานมีประสิทธิภาพ
- การติดตามเวลาและการรายงานเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
ข้อดีของ Wrike
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผนและติดตามงาน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อการสื่อสารและการแบ่งปันไฟล์ในทีมอย่างไร้รอยต่อ
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Google Workspace, Microsoft Teams และอื่น ๆ
ข้อเสียของ Wrike
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการที่ง่ายกว่า
- ราคาอาจอยู่ในระดับสูงสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคล
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรายงานและแดชบอร์ด
Wrike ราคา
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
12. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งมีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในทีม และการติดตามโครงการ ด้วยตัวเลือกตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงกระบวนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน Asana รองรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของอาสนะ
- การมอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดการโครงการและมุมมองปฏิทินเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
- แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Dropbox และอื่น ๆ
ข้อดีของอาสนะ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายและการนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- มุมมองโครงการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกัน
- คุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การแสดงความคิดเห็นและการแนบไฟล์เพื่อการสื่อสารทีมที่ราบรื่น
ข้อเสียของอาสนะ
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองโครงการและแดชบอร์ด
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- ราคาที่สูงขึ้นสำหรับแพ็กเกจที่มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง และฟังก์ชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
13. มิโร
Miro เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการที่หลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีภาพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแม่แบบที่หลากหลาย Miro จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับการวางแผนโครงการ การระดมความคิด และกระบวนการทำงานแบบ Agile
คุณสมบัติของ Miro
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อการสื่อสารของทีมที่ราบรื่น
- คลังแม่แบบที่หลากหลายสำหรับความต้องการในการวางแผนโครงการต่างๆ
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Jira, Trello, Slack และอื่น ๆ
- บอร์ดปรับแต่งได้สำหรับการจัดระเบียบงาน ความคิด และกระบวนการทำงาน
ข้อดีของ Miro
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการใช้งานที่สะดวกในทุกทีม
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลและการระดมความคิด
- รองรับวิธีการทำงานแบบคล่องตัวด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานคัมบังและการวางแผนสปรินต์
- มีการผสานการทำงานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ข้อเสียของ Miro
- การล่าช้าเป็นครั้งคราวและปัญหาด้านประสิทธิภาพเมื่อทำงานบนบอร์ดขนาดใหญ่
- ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับทีมเล็กหรือบุคคล
- เส้นทางการเรียนรู้เพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อ
ราคาของ Miro
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
14. จิรา
ในฐานะหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Jira เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ด้วยความสามารถในการจัดการโครงการแบบ Agile, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และการผสานรวมกับเครื่องมือการพัฒนาที่ได้รับความนิยม Jira จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องการนำวิธีการ Agile มาใช้และติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า Jira อาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่คุณสมบัติการรายงานที่ครอบคลุมและการสนับสนุนจากชุมชนที่กระตือรือร้นทำให้ Jira เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับหลายองค์กร
คุณสมบัติของ Jira
- ความสามารถในการบริหารโครงการแบบอไจล์สำหรับสครัม, คันบัน และวิธีการอื่นๆ
- ฟังก์ชันการติดตามปัญหาและการรายงานข้อบกพร่อง
- เวิร์กโฟลว์และบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
- การผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาเช่น GitHub และ Bitbucket
ข้อดีของ Jira
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในการบริหารโครงการ
- รายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อข้อมูลเชิงลึกของโครงการ
- ปรับขนาดได้สำหรับทีมขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่
- การสนับสนุนจากชุมชนอย่างแข็งขันและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้
ข้อเสียของ Jira
- ผู้ใช้ใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการแบบอไจล์จะพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนโครงการบางชนิด
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งภาพของบอร์ดโครงการ
Jira ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,700 รายการ)
15. Paymo
Paymo เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการอเนกประสงค์ที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถที่แข็งแกร่ง Paymo ช่วยให้ทีมสามารถติดตามงาน จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้ไปจนถึงการรายงานและการวิเคราะห์เชิงลึก Paymo ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถจัดระเบียบและดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการ
คุณสมบัติของ Paymo
- ความสามารถในการจัดการงานและติดตามเวลา
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม เช่น การแชร์ไฟล์และการส่งข้อความ
- แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- รายงานและการวิเคราะห์เพื่อการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อดีของ Paymo
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางที่สะดวก
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Apps และ QuickBooks
- แผนราคาที่คุ้มค่าสำหรับทีมทุกขนาด
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดการโครงการแบบเคลื่อนที่
ข้อเสียของ Paymo
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนโครงการอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ขาดความลึกซึ้ง
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องอัปเกรดไปยังแพ็กเกจราคาที่สูงขึ้น
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
- สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 9/เดือน
- ธุรกิจ: $16. 9/เดือน
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
