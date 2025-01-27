10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Paymo ปี 2025

การบริหารโครงการและการบริหารเวลาต้องดำเนินควบคู่กันไป 🫱🏼🫲🏾
คุณไม่สามารถมีอย่างหนึ่งโดยไม่มีอีกอย่างหนึ่งได้! และคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้หากไม่มีซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรด้วยการติดตามเวลาโครงการอย่างแม่นยำ, บันทึกเวลาทำงาน, การคาดการณ์งบประมาณ, และการออกใบแจ้งหนี้
แอปพลิเคชันการจัดการโครงการหลายตัวมีเป้าหมายเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด รวมถึงฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หนึ่งในเครื่องมือที่พบได้บ่อยในหมวดหมู่นี้คืออะไร? Paymo 💸
ส่วนที่ยากคือไม่ใช่ซอฟต์แวร์ทุกตัวที่จะทำได้ตามคำโฆษณา และแม้แต่ Paymo เองก็มีข้อจำกัดที่ต้องให้ทีมต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้สามารถทำงานให้ทันกำหนดเวลาของโครงการ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
แล้วคุณจะทำอย่างไร? คุณหาทางเลือกอื่นแทน Paymo 🙂
เรามีสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ! อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและความท้าทายของ Paymo และพบกับ 10 ทางเลือกยอดนิยมของ Paymo สำหรับทีมของคุณ
เพย์โมคืออะไร?
Paymo เข้าใจ ดีว่าเวลาคือเงิน นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์หลักหลายตัวของมันเกี่ยวข้องกับการติดตาม, ตรวจสอบ, และเรียกเก็บเงินตามเวลา สำหรับเงินเดือนตามชั่วโมง,ที่ปรึกษา, และใบแจ้งหนี้, นี่คือสินทรัพย์ที่สำคัญมาก! ฟีเจอร์เด่นอื่น ๆ ของ Paymo ได้แก่:
- มุมมองเพื่อสนับสนุนกระดานคัมบัง, รายการสิ่งที่ต้องทำ, ตารางข้อมูล, และปฏิทิน
- งานและงานย่อย
- การจัดตารางเวลาทีม
- แผนภูมิแกนต์และเหตุการณ์สำคัญในโครงการ
- บันทึกเวลา, รายงานเวลา, และตัวติดตามเวลา
- ประมาณการค่าใช้จ่ายและการติดตาม
บนกระดาษ ทุกอย่างฟังดูดี แต่ในทางปฏิบัติ? คุณสมบัติการจัดการโครงการของ Paymo ครอบคลุมเพียงพื้นฐานเท่านั้น
แม้ว่า Paymo จะมีมุมมองหลายแบบสำหรับงานของคุณ แต่กลับขาดประสิทธิภาพในการจัดลำดับเป้าหมาย การติดตามความคืบหน้าอย่างละเอียด สถานะที่กำหนดเอง และอื่นๆ นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติทางภาพที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจแนวคิดระดับสูงในวิธีที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แผนผังความคิด ไทม์ไลน์ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล หรือเครื่องมือระดมความคิด
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด 👀
คุณสมบัติการร่วมมือในทีมของ Paymo จำกัดไว้เพียงการแสดงความคิดเห็นในภารกิจเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และขั้นตอนต่อไปสูญหายได้ง่ายในระหว่างการหารือเกี่ยวกับภารกิจที่ยาวนานและไม่เป็นระเบียบ 🫠
นอกจากนี้ Paymo ยังมีราคาที่ต้องจ่าย—ตามตัวอักษร
คุณสมบัติการจัดการเวลาและโครงการที่สำคัญหลายอย่างของมันมีขีดจำกัดที่เข้มงวดในแผนฟรี ทำให้คุณต้องเลือกใช้แผนชำระเงินเพื่อรองรับความต้องการในชีวิตประจำวันเพิ่มเติม เช่น งาน, การบันทึกเวลา, ลูกค้า, และพื้นที่จัดเก็บ และในขณะที่แผนเริ่มต้นของมันเริ่มต้นที่ต่ำกว่า $5 ต่อเดือน มันถูกจำกัดไว้ที่ ผู้ใช้สูงสุดหนึ่งคน ซึ่งหมายความว่า หากคุณอยู่ในทีมที่มีมากกว่าสองคน Paymo จะตั้งค่าให้คุณโดยอัตโนมัติที่ $9.95 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
มันทำให้เกิดคำถามว่า: ทำไมต้องจ่ายรายเดือนสำหรับสิ่งที่น้อยกว่า?
คำตอบนั้นง่ายมาก—คุณไม่จำเป็นต้องทำ! คุณเพียงแค่ค้นหาทางเลือกอื่นของ Paymo ที่สามารถเติมเต็มจุดที่ขาดหายไปได้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Paymo
Paymo โดดเด่นเมื่อพูดถึงทุกเรื่องเกี่ยวกับเวลา งบประมาณ และกำไร แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวที่มีฟีเจอร์เหล่านี้ และยังมีอีกหลายตัว
คุณไม่ควรต้องเสียสละค่าใช้จ่ายสูงเพื่อให้ได้การจัดการเวลาและโครงการในระดับผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพียงตัวเดียว และโชคดีที่เรามีรายชื่อทางเลือก Paymo ที่ดีที่สุด 10 รายการเพื่อทำเช่นนั้น 🤓
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและครบวงจร ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานใด ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม, และบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในฐานความรู้ที่สะดวกและรวมศูนย์ในที่เดียว ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมทุกด้านสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงการติดตามเวลาโครงการที่ยืดหยุ่น,วันที่และเวลา, รายงาน, ป้ายกำกับ และอื่น ๆ อีกมากมาย!
ด้วยการผสานการทำงานกว่า 1,000 รูปแบบและคลังแม่แบบที่กว้างขวาง ClickUp คือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทราบอย่างชัดเจนว่าเวลาของพวกเขาถูกใช้ไปอย่างไรและจะพัฒนาต่อยอดจากนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันได้อย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- บันทึก, ป้ายกำกับ, และแท็กสำหรับการจัดเรียงขั้นสูงและการคัดกรอง, และบริบทเพิ่มเติมในทุกการบันทึกเวลา
- มุมมองโครงการมากกว่า15 แบบรวมถึงปฏิทิน, รายการ, กระดาน, แผนงานกานท์ และมุมมองปริมาณงานที่เป็นเอกลักษณ์
- แพลตฟอร์มโปร่งใสอย่างสมบูรณ์เพื่อปรับให้สมาชิกในทีมสอดคล้องกับเป้าหมาย, ลำดับความสำคัญ, และเวลา
- การติดตามเวลาทั่วโลกจากอุปกรณ์ หน้าต่าง แอป หรือภารกิจใด ๆ
- สูตรคำนวณเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างแม่นยำในทุกใบแจ้งหนี้
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน รายงาน และข้อมูลเชิงลึกตามความต้องการด้วยวิดเจ็ตติดตามเวลา
- แผนฟรีตลอดชีพที่ครบครันและตัวเลือกที่คุ้มค่าในทุกแพ็กเกจราคา
- การประมาณเวลาขั้นสูงเพื่อคาดการณ์สัปดาห์การทำงานของคุณ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยืดหยุ่นหลายร้อยรายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยในการเรียนรู้ฟีเจอร์ที่หลากหลายและครอบคลุมของ ClickUp
- ความคิดเห็นทั้งหมดในแอปมือถือ—ยังไม่มี!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,510 รายการ)
2. nTask
nTask เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามปริมาณเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ได้ ช่วยให้ทีมสามารถระบุพื้นที่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ติดตามความคืบหน้า วัดประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
ด้วย nTask ผู้ใช้สามารถสร้างงานพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมหรือลูกค้า กำหนดเส้นตาย และรับภาพรวมของปริมาณงานได้อย่างง่ายดาย
แอปยังมีฟีเจอร์การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา หรือเมื่อมีงานที่ต้องติดตาม นอกจากนี้ยังมีรายงานเชิงลึกที่ช่วยให้ทีมวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการในอนาคต!
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- การแบ่งปันเอกสารและการจัดการไฟล์
- แผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- วันที่กำหนดและวันที่จริง
- พื้นที่ทำงานสำหรับทีมเฉพาะ
ข้อจำกัดของ nTask
- การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
- เหมาะสำหรับทีมที่มีสมาชิกน้อยกว่า 50 คนเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นของ Paymo ในรายการนี้
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- องค์กร: ติดต่อ nTask เพื่อขอข้อมูลราคา
nTask ratings and reviews
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
3. Wrike
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และจัดการงานต่างๆ ได้ เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีโครงการซับซ้อนในหลายแผนกหรือทีมที่ทำงานระยะไกล ด้วย Wrike ผู้ใช้สามารถสร้างรายการงานที่แชร์ได้ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ได้
คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือกลับมาติดตามเวลาได้โดยไม่ต้องเพิ่มรายการด้วยปุ่มหยุดชั่วคราวการจับเวลา. คุณสมบัติที่มีประโยชน์เมื่อคุณมีการหยุดพักที่วางแผนไว้หรือไม่มีการวางแผนไว้ระหว่างการทำงาน.
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการออกจากคอมพิวเตอร์สักครู่เพื่อดื่มน้ำและหยิบของว่าง คุณสามารถคลิกปุ่มหยุดชั่วคราวได้ คุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มเวลาพักลงในรายการจับเวลาด้วยตนเอง
ดูทางเลือกอื่นของ Wrike เพิ่มเติม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แดชบอร์ดโครงการเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
- แบบฟอร์มคำขอที่มีเงื่อนไข
- แอปพลิเคชันมือถือและเดสก์ท็อป
- การเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ตัวติดตามเวลาในแอปสามารถเข้าถึงได้ผ่านแผนธุรกิจหรือแผนองค์กร
- แผนภูมิแกนต์เป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา
- จุดสูงสุด: ติดต่อ Wrike เพื่อขอรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
4. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับหลายโครงการ คุณสามารถสร้างการ์ดสำหรับแต่ละงานและกำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำให้แน่ใจว่าคุณทำงานเสร็จตรงเวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็น รูปภาพ ไฟล์ และอื่นๆ ลงในแต่ละการ์ดเพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว
ความสามารถในการติดตามเวลาของ Trello นั้นยังไม่เทียบเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ Paymo ในรายการนี้ แต่ Trello มีการเชื่อมต่อ (เรียกว่า Power-Ups) เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการที่จำเป็น เช่น การวางแผนทรัพยากร, ใบแจ้งหนี้, และบันทึกเวลาทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- มุมมองโครงการรวมถึงกระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และแดชบอร์ด
- Power-Ups (ปลั๊กอิน) สำหรับเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ติดตั้งอยู่ในทุกบอร์ด Trello
- แม่แบบสำหรับกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี (ดูทางเลือกของ Trello)
- ชั้นงานสามารถสะสมได้ง่ายเมื่อคุณกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Trello เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
5. การทำงานเป็นทีม
ฟรีแลนซ์, ผู้จัดการโครงการ, และเอเจนซี จะชื่นชอบความง่ายในการสร้างใบแจ้งหนี้จากเวลาที่บันทึกไว้ในTeamwork, เครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือและจัดระเบียบการทำงานได้. มันมีคุณสมบัติมากมาย เช่น การจัดการงาน, การติดตามเวลา, ปฏิทินทีม, และการแชร์ไฟล์, ที่ช่วยให้ทีมสามารถติดตามโครงการของตนได้ และอยู่ในความสอดคล้องกัน.
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือติดตามเวลาบางตัว เช่น การติดตามอัตโนมัติ และแอปตัวจับเวลา เพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ ด้วยการมองเห็นอย่างเต็มรูปแบบว่าเวลาถูกใช้ไปกับงานใดบ้าง ผู้จัดการโครงการจะมีข้อมูลเพื่อระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- การจัดการทรัพยากรสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตประจำวัน
- แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป, iOS และแอนดรอยด์
- มุมมองแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง
- ผู้ใช้ลูกค้าไม่จำกัดจำนวนฟรี
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการฝึกอบรมและนำไปใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ
- แดชบอร์ดและการติดตามเป้าหมายเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ฟรี ตลอดไป
- ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- เติบโต: $17.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ขนาด: ติดต่อทีมงานเพื่อขอรายละเอียด
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
ลองใช้ทางเลือกเหล่านี้สำหรับการทำงานเป็นทีม!
6. เบสแคมป์
Basecampเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การจัดการงาน การแชร์ไฟล์ ปฏิทินทีม และระบบส่งข้อความในตัว ซึ่งช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าของโครงการและประสานงานกันได้อย่างราบรื่น
แอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้และยังคงเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ!
Basecamp ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัว แต่มีการเชื่อมต่อกับแอปติดตามเวลาอื่นๆ เช่น Everhour, Timesheet และ Harvest
ดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Basecampเพิ่มเติมได้ที่นี่!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- แดชบอร์ดหน้าเดียวสำหรับโครงการ งานที่ได้รับมอบหมาย และตารางเวลาของคุณ
- ข้อความโดยตรงในแอปสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
- ระบบแชทและส่งข้อความแบบเรียลไทม์
- การเช็คอินทีมพร้อมการสำรวจความคิดเห็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ฟังก์ชันการติดตามความคืบหน้าอย่างจำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวสูงและมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของเบสแคมป์
- ผู้ใช้ไม่จำกัด: $299/เดือน, ชำระรายปี
- สำหรับฟรีแลนซ์ สตาร์ทอัพ หรือทีมขนาดเล็ก: $15/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
7. Kantata
คุณสมบัติการจัดการโครงการของ Kantata ประกอบด้วยการป้อนข้อมูลอัตโนมัติ, แดชบอร์ดออนไลน์, และความสามารถในการรายงาน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเวลาที่คุณใช้ไปมากที่สุด และสถานที่ที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่
หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์การติดตามเวลาในการตั้งค่าของ Kantata แล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงวิธีการติดตามเวลาที่แตกต่างกันสำหรับทุกโครงการ หรือป้อนเวลาสำหรับทุกโครงการของคุณในมุมมองแผ่นเวลาประจำสัปดาห์!
ซอฟต์แวร์แนะนำให้กำหนดหัวหน้าทีมเพื่ออนุมัติเวลาและค่าใช้จ่าย แต่หากคุณไม่มีผู้จัดการโครงการ คุณสามารถมอบหมายให้ใครก็ตามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานนี้อนุมัติการส่งคำขอได้โดยการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงในการตั้งค่า
คุณสมบัติเด่นของ Kantata
- ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอโครงการเพื่อตรวจสอบสถานะของงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยระบุความต้องการที่ไม่มีพนักงานรองรับ
- เครื่องมือลากและวาง และส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- รายงานการแบ่งกลุ่มสำหรับตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจง
ข้อจำกัดของคันตาตา
- ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงองค์กรขนาดใหญ่
- ไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
การกำหนดราคา Kantata
- ติดต่อ Kantata สำหรับรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของคันตาตา
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- G2: 4. 1/5 (1,200+ รีวิว)
8. อาสนะ
Asanaเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตารางงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ ในการใช้ Asana เพื่อติดตามเวลา ก่อนอื่นให้สร้างโครงการสำหรับงานหรือชุดงานที่คุณต้องการติดตามเวลา
แต่ก่อนที่คุณจะมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม คุณมีตัวเลือกในการเปิดฟีเจอร์รายงาน "เวลาที่ประมาณการสำหรับผู้ได้รับมอบหมาย" เพื่อแสดงเวลาที่ประมาณการในการทำกิจกรรมของโครงการให้เสร็จสิ้น โดยอิงจากบุคคลที่คุณเลือก
สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมโดยรวมหลีกเลี่ยงการส่งข้อความโดยตรงถึงสมาชิกทีมเกี่ยวกับความสามารถในการรับงานของพวกเขาและเสียเวลาอันมีค่า! แทนที่จะทำเช่นนั้น สามารถใช้เพื่อกำหนดความพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและช่วยจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดูทางเลือกอื่นของ Asanaเพิ่มเติมได้ที่นี่!
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และปฏิทินเพื่อดูและติดตามงานของคุณ
- การผสานแอปเพื่อเชื่อมต่อเครื่องมือและแอปโปรดของคุณ
- รายงานเพื่อความเข้าใจในความคืบหน้าของงานและกระบวนการทำงาน
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อสร้างกระบวนการทำงานของทีม
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การติดตามเวลาให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภทธุรกิจและองค์กรเท่านั้น
- สมาชิกทีมสามารถส่งออกไฟล์ได้เฉพาะในรูปแบบ CSV และ JSON เท่านั้น
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน
- พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวอาสนะ
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
9. Monday.com
Mondayเป็นแพลตฟอร์มการจัดการทีมที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน สื่อสาร และจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด ด้วย Monday ผู้ใช้สามารถสร้างงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและมั่นใจได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติคอลัมน์การติดตามเวลาจะแสดงเวลาที่ติดตามในหน่วยวินาทีหรือนาที การคลิกเข้าไปในเซลล์การติดตามเวลาเฉพาะจะเปิดประวัติที่คุณสามารถดูความคืบหน้าของแต่ละงานได้ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้ ซึ่งให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตั้งเป้าหมาย
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- สูตรการทำงานอัตโนมัติไม่จำกัดรองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
- ประเภทคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการโครงการ
- มุมมองคัมบังเพื่อช่วยวางแผนงานและสปรินต์
- 200+ แม่แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ฟีเจอร์คอลัมน์การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
- ผู้ใช้ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน เนื่องจากมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ (ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับวันจันทร์)
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- ข้อดี: $16/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Monday เพื่อสอบถามราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
10. ไทม์แคมป์
TimeCamp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป เพื่อใช้บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่าง ๆ สามารถใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าตามเวลาที่ใช้ในโครงการของพวกเขา
ผู้ใช้สามารถตั้งงบประมาณสำหรับโครงการได้ เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าเทียบกับงบประมาณที่กำหนดไว้และปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างใกล้ชิด
ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจสร้างงบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฮสติ้ง ค่าออกแบบ และค่าพัฒนา จากนั้นติดตามค่าใช้จ่ายเหล่านั้นตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงอยู่ในงบประมาณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- โครงการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้สำหรับการจัดการทรัพยากร
- การแชร์รายงานผ่านอีเมล, PDF หรือ Excel
- การติดตามเวลาอัตโนมัติและเวลาว่าง
- การอนุมัติแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- รายงานผลผลิตไม่สามารถใช้ได้บนแผนฟรี
- การผสานปฏิทินเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี
- พื้นฐาน: $6. 30/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ TimeCamp เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ TimeCamp เหล่านี้!
เคล็ดลับการจัดการเวลา: ลงทะเบียนใช้ ClickUp
การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่ใช้งานได้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องสนุกเลย แต่การรู้ว่าคุณมีตัวเลือกนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอ!
ไม่จำเป็นต้องทนกับข้อเสียที่มาพร้อมกับ Paymo อีกต่อไป ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อยกระดับการจัดการเวลาและการบริหารโครงการของคุณแทน ข้อเสนอของเราคือ? เลือกใช้ ClickUp 🙌🏼
ClickUp คือโซลูชันการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวสำหรับทุกทีม ทุกขนาด และทุกอุตสาหกรรม ด้วยมุมมองการทำงานที่หลากหลายกว่า 15 รูปแบบ เครื่องมือการทำงานร่วมกันมากมาย และฟีเจอร์การจัดการเวลาที่ยืดหยุ่น ClickUp จึงทรงพลังและคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงได้!
เข้าถึงงานไม่จำกัด ฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นมากมาย แม่แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการในทุกแผนราคา เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้!