15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana และคู่แข่งในปี 2025

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้เริ่มต้น แต่ความเรียบง่ายของมันอาจเป็นดาบสองคมได้ ในขณะที่มันใช้งานง่าย แต่มันขาดความสามารถในการขยายตัวและคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ไม่มีโซลูชันใดที่เหมาะกับทุกทีม และหากทีมของคุณกำลังเติบโตหรือจัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน Asana อาจรู้สึกจำกัด
ข้อเสียหลักอย่างหนึ่งคือการขาดฟีเจอร์แชทในตัวที่เชื่อมต่อกับฟีเจอร์การจัดการโครงการของคุณ— ข้อความที่กระจัดกระจายซึ่งทำให้เสียเวลาในการสลับบริบท ความสามารถในการกำหนดผู้ใช้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานยังทำให้การทำงานร่วมกับทีมขนาดใหญ่หรือโครงการขนาดใหญ่ช้าลงอีกด้วย นอกจากนี้ Asana ไม่สามารถทำหน้าที่เป็น CRM ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นหากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติม
สำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น มีทางเลือกอื่นของ Asana หลายตัวที่เสนอความสามารถในการปรับขนาดที่ดีกว่าแม่แบบการติดตามเวลา และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกใช้แทน Asana มาดูกัน!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Asana ที่คุณควรลองใช้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Kanban
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มคำขอที่มีความยืดหยุ่น
- Smartsheet: เหมาะที่สุดสำหรับสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้
- Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
- เบสแคมป์: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมของทีมอย่างต่อเนื่อง
- วันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาด้านการขาย
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานส่วนบุคคล
- Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
- ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจทานเอกสาร
- Hive: เหมาะที่สุดสำหรับอีเมลที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
- MeisterTask: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร
- Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์
- การทำงานเป็นทีม: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาของโครงการ
- โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบที่มีประโยชน์
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Asana?
เมื่อประเมินทางเลือกของ Asana สำหรับความต้องการในการจัดการทีมให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การติดตามเวลา: จำเป็นสำหรับการตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับผู้รับเหมา เพื่อให้การออกใบแจ้งหนี้ถูกต้องและค่าตอบแทนเป็นธรรม ช่วยติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
- คุณสมบัติเอกสารแบบร่วมมือ: เครื่องมือควรมีความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแชร์ที่ง่ายดาย, และการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นเพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยไม่มีการล่าช้า
- การติดตามเป้าหมาย: การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ช่วยให้เป้าหมายระยะยาวอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แผนที่ชัดเจนช่วยให้โครงการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามกำหนด
- การจัดการงานขั้นสูง: งานย่อย, การพึ่งพา, และการทำงานอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ โดยเฉพาะเมื่อจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
- การผสานระบบ CRM: การเชื่อมโยงการทำงานของโครงการกับการติดต่อกับลูกค้าช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนของไทม์ไลน์, ข้อเสนอแนะ, และการสื่อสารในที่เดียว
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มุมมองที่ยืดหยุ่น—Kanban, ปฏิทิน, หรือรายการ—ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการในวิธีที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาสนะ
มาดูตัวเลือกยอดนิยมของเราสำหรับทางเลือกของ Asana:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม)
ClickUpอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้ด้วยเหตุผลง่าย ๆ—มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมโครงการ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUpนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกประเภทของกระบวนการทำงาน
จากการจัดการการสื่อสารของทีมและการจัดการโครงการที่ซับซ้อนไปจนถึงการแสดงความคืบหน้าของงาน ClickUp ดูแลทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของการจัดการโครงการ
งานใน ClickUpสามารถระบุรายละเอียดได้ตามที่คุณต้องการ พร้อมด้วยงานย่อย, การพึ่งพา, และตัวเลือกงานที่เกิดขึ้นซ้ำ รายละเอียดของงาน เช่น วันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และไฟล์แนบ สามารถบันทึกไว้ในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ได้ เพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทเพียงพอในการทำงานให้สำเร็จ
ด้วย AI ในตัวของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain ทุกคนในทีมของคุณจะมีผู้ช่วยส่วนตัว ตั้งแต่การได้รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ ไปจนถึงการเขียนรายงานสแตนด์อัพอัตโนมัติ การสรุปรายละเอียดงานหรือหัวข้ออีเมล Brain สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาหลายร้อยชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเอง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำ AI ไปใช้ในโครงการผ่านการอธิบายผ่านวิดีโอ:
ต้องการทำให้งานของคุณง่ายขึ้นไปอีกหรือไม่? เปิดใช้ClickUp Automationsเพื่อเปลี่ยนสถานะงาน มอบหมายงาน และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกในทีมทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากฎให้ย้ายงานนั้นจาก "กำลังดำเนินการ" ไปยัง "รอตรวจสอบ" โดยอัตโนมัติ
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp. คุณสามารถติดตามโครงการ, ความ 우선, และกำหนดเวลาได้ในที่เดียว, คุณไม่ต้องสร้างกระบวนการทำงานจากศูนย์.
คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการได้อย่างไร? ลองพิจารณาการติดตามเป้าหมายของคุณ
ด้วยClickUp Goals ทีมของคุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ เป็นที่น่าพอใจที่จะเห็นแต่ละขั้นตอนเล็กๆ นำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เครื่องมือนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ต้องการสร้างเอกสารร่วมกับทีมระยะไกลของคุณหรือไม่?ClickUp Docsพร้อมให้บริการคุณแล้ว ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือกระจายอยู่ทั่วโลก การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็นใน ClickUp ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือทั้งทีมClickUp Chatเชื่อมต่อกับงานของคุณอยู่แล้ว สร้างช่องแชทได้ทันทีภายใน ClickUp Spaces, โฟลเดอร์ และรายการของคุณ และจัดการงาน มอบหมายปัญหา และติดตามความคืบหน้าได้ภายในแชท
เข้าร่วมการสนทนาเสียงและวิดีโอผ่าน SyncUps ใน ClickUp Chat, ให้ AI แปลงข้อความเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามทุกการสนทนาด้วย AI CatchUps เมื่อคุณพลาดการสนทนาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือกว่า 1000 รายการ เช่น Google Drive, Microsoft Teams, GitHub และ Figma เพื่อซิงค์งานได้อย่างราบรื่น
- สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถแชร์ได้ พร้อมการ์ดแบบกำหนดเองกว่า 50 แบบ เพื่อติดตามสถานะโครงการ ความสามารถของทีม และเป้าหมายสำคัญ
- ระดมความคิดแบบเรียลไทม์ แผนผังไอเดีย และเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันทีด้วยClickUp Whiteboards
- รวบรวมและส่งต่อคำขอของลูกค้าหรือภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Forms
- บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามยอดขาย และจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp CRM
- เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามความคืบหน้า—แผนภูมิแกนต์ระดับสูงหรือมุมมองบอร์ดแบบละเอียด พร้อมมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15แบบใน ClickUp
- จัดการงานที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับงานของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Toggl, Harvest, Everhour และ Clockify ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกเวลาได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ลองเกือบทุกอย่างแล้ว ทั้ง Asana, Notion (ใช้มาเกือบสองปี), Trello, Rock. และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายก็ตัดสินใจใช้ Clickup ตามที่คนอื่นบอกไว้ว่ามันคือ Asana ที่ถูกเสริมพลัง...ตอนที่ฉันใช้ Notion ฉันจะบอกว่ามันคือ Notion ที่ถูกเสริมพลังอีกที ปริมาณสิ่งที่คุณสามารถทำได้มันบ้ามาก ทุกครั้งที่ฉันต้องการทำอะไรที่ปรับแต่งเองใน Notion และ Asana มักจะเจอปัญหาเสมอ แต่ Clickup สามารถทำสิ่งส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการสำหรับเอเจนซี่การตลาดวิดีโอของฉันได้ นอกจากนี้การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมและพวกเขายังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นทุกวัน ฉันไม่เคยเห็นบริษัทไหนที่ทุ่มเทในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาได้รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนเลย
ฉันได้ลองเกือบทุกอย่างแล้ว ทั้ง Asana, Notion (ใช้มาเกือบสองปี), Trello, Rock. และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายก็ตัดสินใจใช้ Clickup ตามที่คนอื่นบอกว่ามันเหมือน Asana ที่เสริมพลัง...ตอนที่ฉันใช้ Notion ฉันจะบอกว่ามันเหมือน Notion ที่เสริมพลังอีกที ปริมาณสิ่งที่คุณสามารถทำได้มันบ้ามาก ทุกครั้งที่ฉันต้องการทำอะไรที่เป็นแบบกำหนดเองใน Notion และ Asana มักจะเจอปัญหาเสมอ แต่ Clickup สามารถทำสิ่งส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการสำหรับเอเจนซี่การตลาดวิดีโอของฉันได้ นอกจากนี้การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมและพวกเขายังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้แพลตฟอร์มดีขึ้นทุกวัน ฉันไม่เคยเห็นบริษัทไหนที่ทุ่มเทในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาได้รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนเลย
📮ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน
อ่านเพิ่มเติม:Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า?
2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Kanban)
หากคุณเป็นแฟนของกระดานคัมบัง,Trelloเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. แม้ว่า Asana จะมีมุมมองแบบคัมบัง, แต่มันไม่ละเอียดเท่ากับของ Trello เนื่องจากมันไม่ใช่จุดสนใจหลักของแอป.
โบนัส: Power-Ups ของ Trello (ตัวปรับแต่งแอปในตัวและการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ) มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้แม้ในแผนฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สลับระหว่างภาพรวมโครงการที่กระชับและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดด้วยมุมมองไทม์ไลน์ ตาราง ปฏิทิน และแผนที่
- เข้าถึงระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งถูกสร้างไว้ในบอร์ด Trello ทุกบอร์ด
- เลือกเทมเพลตการจัดการโครงการที่สามารถแก้ไขได้จากคลังของ Trello เลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น ทีมการตลาด, ทีมทรัพยากรบุคคล, และทีมวิศวกรรม
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ในขณะที่ Trello มีความโดดเด่นในด้านความเรียบง่าย แต่อาจรู้สึกจำกัดเมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสมบัติเช่น การรายงานรายละเอียด การติดตามเวลา และการวิเคราะห์ข้อมูลอาจไม่มีหรือต้องใช้การผสานกับระบบภายนอก นอกจากนี้ การมีฟังก์ชันการพึ่งพาของงานหรือแผนภูมิ Gantt ในตัวจะเป็นประโยชน์อีกด้วย แม้ว่าจะมีวิธีแก้ไขด้วยการใช้ power-ups แต่คุณสมบัติเหล่านี้อาจช่วยปรับปรุงประโยชน์ใช้สอยของ Trello สำหรับทีมที่จัดการโครงการขนาดใหญ่หรือต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ละเอียดมากขึ้นได้
ในขณะที่ Trello มีความโดดเด่นในด้านความเรียบง่าย แต่อาจรู้สึกจำกัดเมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสมบัติเช่น การรายงานรายละเอียด การติดตามเวลา และการวิเคราะห์ข้อมูลอาจไม่มีหรือต้องใช้การผสานกับระบบภายนอก นอกจากนี้ การมีฟังก์ชันการพึ่งพาของงานหรือแผนภูมิ Gantt ที่ดีขึ้นในตัวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก แม้ว่าจะมีวิธีแก้ไขด้วยการใช้ power-ups แต่คุณสมบัติเหล่านี้อาจช่วยปรับปรุงประโยชน์ใช้สอยของ Trello สำหรับทีมที่จัดการโครงการขนาดใหญ่หรือต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ละเอียดมากขึ้น
3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มคำขอที่มีความยืดหยุ่น)
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิกของ Wrikeเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด ต่างจาก Asana ที่ให้คุณสร้างได้เพียงงาน Wrike ไปไกลกว่านั้นด้วยการสร้างงานและกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์มเหล่านี้ และยังสามารถทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย
คุณสมบัตินี้สามารถช่วยทีมของคุณประหยัดเวลาในการวางแผนและตั้งค่าด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง และด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานประจำวันและโครงการพื้นฐาน คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ตรวจสอบไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงรูปภาพ เอกสาร หน้าเว็บ และวิดีโอ
- วิเคราะห์แนวโน้มในช่วงเวลาต่าง ๆ (รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี)ผ่านแดชบอร์ดโครงการ
- ให้คำสั่งเสียงแก่เครื่องมือผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ และมอบหมายงานให้กับ AI
ข้อจำกัดของ Wrike
- แดชบอร์ดอาจทำงานช้าลงขณะใช้งานวิดเจ็ตหลายรายการพร้อมกัน
ราคาของ Wrike
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความยืดหยุ่นของ Wrike อย่างมาก และมันเปิดโอกาสให้คุณได้ปรับแต่งให้เป็นแบบของคุณเองจริงๆ เครื่องมือรายงานมีประสิทธิภาพสูง และในแง่ของภาพรวมก็สามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์อย่างมาก Wrike เป็นระบบที่ใหญ่มาก เราได้นำไปใช้กับทีมที่มีประมาณ 50 คน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 4 คนในทีม และทุกคนต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้การเปิดตัวประสบความสำเร็จ มีนัยเชิงลบตลอดเส้นทาง และหากคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น คุณอาจประสบปัญหาได้
ฉันชอบความยืดหยุ่นของ Wrike อย่างมาก และมันเปิดโอกาสให้คุณได้ปรับแต่งให้เป็นแบบของคุณเองจริงๆ เครื่องมือรายงานมีประสิทธิภาพสูง และในแง่ของภาพรวมก็สามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์อย่างมาก Wrike เป็นระบบที่ใหญ่มาก เราได้นำไปใช้กับทีมที่มีประมาณ 50 คน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 4 คนในทีม และทุกคนต้องทำงานหนักมากเพื่อให้การเปิดตัวประสบความสำเร็จ มีนัยเชิงลบตลอดเส้นทาง และหากคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น คุณอาจประสบปัญหาได้
อ่านเพิ่มเติม:Wrike Vs. Asana—ควรเลือกผู้ช่วยการจัดการโครงการคนไหน?
4. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับสเปรดชีตที่สามารถปรับแต่งได้)
ด้วยมุมมองแบบตาราง (Grid View) ของSmartsheetจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบจัดการโครงการผ่านตารางสเปรดชีตมากกว่าการใช้รายการ
ทีมทุกขนาดสามารถเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในการปรับแต่งคอลัมน์ให้เหมาะกับประเภทข้อมูลต่าง ๆ ได้—เช่น ข้อความ, วันที่, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, และกล่องกาเครื่องหมาย—ทำให้การจัดรูปแบบง่ายต่อการปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อให้หลายแผ่นสามารถโต้ตอบกันได้
- ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากโดยไม่มีการหน่วง
- รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยแผนภูมิและตัวชี้วัดที่สร้างโดย AI
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและสูตรคำนวณ มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
5. Jira (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile)
สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการศูนย์กลางกลางJiraเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม. ช่วยให้ทีม Scrum สามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์.
ทีมเทคนิคสามารถติดตามงานที่เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย ระบุภาระงานที่รับมากเกินไป และตรวจพบขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขตก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนกระทบโครงการขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ติดตามความคืบหน้าของสมาชิกทีมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้วยบอร์ดโครงการ
- สร้างภาพลำดับงานเพื่อป้องกันไม่ให้คอขวดที่อาจเกิดขึ้นบานปลายกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ
- ติดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นโดยใช้มุมมองสรุป
ข้อจำกัดของ Jira
- การมีคุณสมบัติมากเกินไปอาจทำให้เครื่องมือใช้งานยาก
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $8. 6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 17 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
Jira ใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย แจ้งให้พวกเขาทราบผ่านการกล่าวถึงหรือการแจ้งเตือน ฉันยังสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานได้อีกด้วย ฉันยังสามารถปรับแต่งไฟล์ได้ตามความต้องการ ซึ่งฉันชอบมากการจัดการปริมาณงานของ Jira ฉันไม่ชอบเลย การติดตามเวลาทำงานมีจำกัด และช่องว่างในการจัดการทรัพยากรมีน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
Jira ใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย แจ้งให้พวกเขาทราบผ่านการกล่าวถึงหรือการแจ้งเตือน ฉันยังสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานได้อีกด้วย ฉันยังสามารถปรับแต่งไฟล์ตามความต้องการของฉันได้ ซึ่งฉันชอบมากการจัดการปริมาณงานของ Jira ฉันไม่ชอบเลย มีการติดตามเวลาที่จำกัด และช่องว่างในการจัดการทรัพยากรเล็กมากเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมของทีม)
Basecampเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการเดี่ยวเป็นหลัก มีฟีเจอร์ Card Table ซึ่งเป็นการนำบอร์ด Kanban มาปรับใช้สำหรับการจัดการงานที่ละเอียดมากขึ้น เช่นเดียวกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมอื่น ๆ ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย
ฟีเจอร์การเฝ้าดู (Watch) เป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ฟีเจอร์นี้จะส่งการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเพิ่มการ์ดใหม่ในคอลัมน์ที่เฝ้าดู ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- รับภาพรวมโดยละเอียดของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย The Lineup
- ใช้สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนในบัญชี Basecamp ของคุณสามารถดูและเข้าร่วมโครงการได้
- สร้างรายงานอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกทีมเฉพาะ, สิ่งที่ต้องทำที่เพิ่ม/เสร็จสิ้นแล้ว, วันที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง เป็นต้น)
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ยากต่อการจัดการโครงการขนาดใหญ่และใช้เวลานานที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปร Unlimited: $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
เราใช้ Basecamp สำหรับบริษัทของเรา และชอบมันมาก ฉันเคยใช้ Asana, Trello, Solve 360 และอีกหลายระบบในอดีต ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเวิร์กโฟลว์แบบไหนจะเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายที่สุดสำหรับทีมของคุณ ระบบเหล่านี้หลายระบบมีฟีเจอร์มากมายและบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องซับซ้อนและสร้างความเครียด ฉันชอบระบบข้อความของ Basecamp การจัดเก็บเอกสาร และลำดับชั้นโดยรวมสำหรับการจัดการส่วนต่างๆ ของธุรกิจของเรา
เราใช้ Basecamp สำหรับบริษัทของเรา และชอบมันมาก ฉันเคยใช้ Asana, Trello, Solve 360 และอีกหลายระบบในอดีต ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่าเวิร์กโฟลว์แบบไหนจะเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายที่สุดสำหรับทีมของคุณ ระบบเหล่านี้หลายระบบมีฟีเจอร์มากมายและบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องซับซ้อนและสร้างความเครียด ฉันชอบระบบข้อความของ Basecamp การจัดเก็บเอกสาร และลำดับชั้นโดยรวมสำหรับการจัดการส่วนต่างๆ ของธุรกิจของเรา
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อพูดถึงโครงการที่ยาวนาน ไม่มีอะไรสามารถเทียบได้กับซากราดา ฟามีเลียในบาร์เซโลนา—โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1882 และกว่า 140 ปีต่อมา มันยังคงเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่—ทำให้เป็นหนึ่งในโครงการที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์!
7. วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาด้านการขาย)
เป็นที่นิยมในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ จุดแข็งของ Monday อยู่ที่ความหลากหลายและความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการ
ตัวอย่างเช่น มันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวติดตามการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้เช่นเดียวกับระบบ CRM. คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระบบ CRMของ Mondayช่วยให้การติดตามการโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการสรุปการโทรผ่าน Zoom และบันทึกกิจกรรมการติดต่อโดยอัตโนมัติ. รายละเอียดจะถูกจัดระเบียบไว้ในไทม์ไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง.
คุณสมบัติที่โดดเด่น, การวิเคราะห์ความรู้สึก, สามารถตรวจจับได้ว่าโทนของติดต่อเป็นบวก, ลบ, หรือกลาง, ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารได้
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยวิดเจ็ตต่างๆ เช่น กราฟและไทม์ไลน์ เพื่อแสดงข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานและจัดการภาระงานให้ราบรื่นทั่วทั้งทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟ
- ทำงานกับเอกสารแบบเรียลไทม์ เพิ่มความคิดเห็น และเชื่อมโยงเอกสารกับโครงการเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- คุณสมบัติการรายงานอาจทรงพลังมากขึ้น
ราคาวันจันทร์
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,800+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday ว่าอย่างไร
ฉันชอบที่ทีมขายของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ CRM สำหรับการขายของพวกเขาได้ และเมื่อเราปิดการขายแล้ว เราสามารถย้ายพวกเขาไปยังผลิตภัณฑ์การจัดการงานสำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานได้ มันดีที่เราไม่จำเป็นต้องรวมระบบ hubspot, salesforce, asana, confluence ฯลฯ ที่แตกต่างกันในแต่ละแผนก มีข้อบกพร่องบ้างเป็นครั้งคราว ระบบอัตโนมัติไม่ทำงานเสมอไป หรือสิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดคือบางครั้งอีเมลจะถูกส่งก่อนเวลาเมื่อคุณกดปุ่ม Enter แทนที่จะเป็นปุ่มส่งจริง แม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอ แต่นั่นก็เป็นปัญหาที่ร้ายแรง แต่ฉันคิดว่ามันจะได้รับการแก้ไขในที่สุด
ฉันชอบที่ทีมขายของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ CRM สำหรับการขายของพวกเขาได้ และเมื่อเราปิดการขายแล้ว เราสามารถย้ายพวกเขาไปยังผลิตภัณฑ์การจัดการงานสำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานได้ มันดีที่เราไม่จำเป็นต้องรวมระบบต่างๆ เช่น Hubspot, Salesforce, Asana, Confluence ฯลฯ สำหรับแต่ละแผนก มีข้อบกพร่องบ้างเป็นครั้งคราว ระบบอัตโนมัติไม่ทำงานเสมอไป หรือสิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดคือบางครั้งอีเมลจะถูกส่งก่อนเวลาเมื่อคุณกดปุ่ม Enter แทนที่จะเป็นปุ่มส่งจริง แม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอ แต่นั่นก็เป็นปัญหาที่ร้ายแรง แต่ฉันคิดว่ามันจะได้รับการแก้ไขในที่สุด
🧠เกร็ดความรู้: คำว่า "milestone" มีที่มาจากโรมันโบราณ ถนนในโรมันมีหินที่เป็นเครื่องหมายบอกระยะทางอย่างแท้จริง—เหมือนกับการทำเครื่องหมายงานในแผนงานกานท์!
8. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานส่วนบุคคล)
สำหรับการจัดการงานส่วนตัวTodoistมอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ต่างจาก Asana ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและโครงการที่ซับซ้อน Todoist เน้นที่ความเรียบง่าย
อินเทอร์เฟซที่สะอาดช่วยให้ติดตามงานได้ง่าย โดยไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจรบกวนหรือทำให้รู้สึกสับสน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดเรียงงานตามหมวดหมู่ตามเวลา เช่น วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, เป็นต้น หรือใช้ตัวกรองแบบกำหนดเอง
- เสนอพื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมของคุณในการทำงานร่วมกัน (แยกจากงานและโครงการส่วนตัวของคุณ)
- สร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยเทมเพลตกว่า 50 แบบจากคลังของ Todoist
ข้อจำกัดของ Todoist
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Todoist
- Todoist สำหรับผู้เริ่มต้น: ฟรี
- Todoist Pro: $2. 50/เดือน
- Todoist Business: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไร
ฉันชอบการตั้งค่าวันที่ซ้ำกันเป็นหลัก ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานที่ต้องทำซ้ำอยู่เสมอ Todoist จะทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากความหลากหลายในการปรับแต่ง: ป้ายกำกับ, ลำดับความสำคัญ, ความคิดเห็น ฯลฯ ฉันเชื่อว่าอาจมีมุมมองงานประเภทอื่น ๆ เช่น ไทม์ไลน์และปฏิทิน ตามเครื่องมือ ClickUp วันนี้ Todoist ทำงานได้เพียง 2 ประเภทของมุมมองเลย์เอาต์: รายการและบอร์ด
ฉันชอบการตั้งค่าวันที่ซ้ำกันเป็นหลัก ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานที่ต้องทำซ้ำอยู่เสมอ Todoist จะทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายในการปรับแต่ง: ป้ายกำกับ, ลำดับความสำคัญ, ความคิดเห็น, ฯลฯ ฉันเชื่อว่าอาจมีมุมมองของงานประเภทอื่น ๆ ได้ เช่น ไทม์ไลน์และปฏิทิน ตามเครื่องมือ ClickUp ในปัจจุบัน Todoist ทำงานได้เพียง 2 ประเภทของมุมมองเลย์เอาต์: รายการและบอร์ด
9. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน)
โซลูชันการจัดการโครงการของ Airtableช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายด้วยการแจ้งเตือนและขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน การใช้ตรรกะการกระตุ้นและการดำเนินการช่วยให้การแจ้งเตือนเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการอัปเดตบันทึกหรือมีการเพิ่มรายการใหม่
สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น สามารถตั้งค่าลำดับการทำงานอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ Airtable สามารถส่งอีเมลติดตามผลผ่าน Google Workspace และโพสต์การอัปเดตใน Slack โดยอัตโนมัติ
การผสานรวมที่ราบรื่นยิ่งขึ้นช่วยลดการอัปเดตด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณใช้มุมมองบางอย่างใน Airtable บ่อย ๆ ให้เพิ่มมุมมองเหล่านั้นไปยัง รายการโปรด ของคุณ การทำเช่นนี้จะทำให้มุมมองเหล่านั้นถูกปักหมุดไว้ที่ด้านบนของแถบด้านข้างมุมมองเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากเป็นการตั้งค่าส่วนตัว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- สร้างอินเทอร์เฟซที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลของคุณด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย
- ใช้ AI สร้างแอปได้ในไม่กี่วินาทีด้วย CodeBuilder
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของ Airtable
- แอปพลิเคชันมือถือมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ลื่นไหลเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Airtable
- ราคาฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: Airtable vs. Asana: เครื่องมือไหนดีที่สุด?
10. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจทานเอกสาร)
ProofHubเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Asana ด้วยคุณสมบัติการตรวจทานที่โดดเด่น ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็น ทำเครื่องหมายหมายเหตุ และเสนอการแก้ไขได้โดยตรงบนรูปภาพ ไฟล์ PDF และวิดีโอ
แพลตฟอร์มนี้รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยขจัดปัญหาอีเมลไปมาและความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน การอนุมัติที่ตรงเวลาช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน เร่งกระบวนการทำงาน และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- จัดการสนทนาเฉพาะหัวข้อกับสมาชิกในทีมผ่านหัวข้อสนทนา
- เข้าถึงโครงการที่อ้างอิงบ่อย รายการงาน หรือไฟล์โดยใช้บุ๊กมาร์กของ ProofHub
- ร่วมมือกับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ProofHub—แชร์ไฟล์ผ่านลิงก์ที่ง่าย
ข้อจำกัดของ ProofHub
- การแจ้งเตือนอาจรบกวนความต่อเนื่องในการทำงานของคุณ
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไร
ส่วนที่ดีที่สุดที่ฉันชอบใน proofhub คือเราสามารถดูทุกอย่างได้ง่ายๆ บนหน้าจอเดียว เช่น การประกาศ งานที่ต้องทำ วาระการประชุม รายการโครงการ เวลาที่บันทึกไว้ กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญ และบันทึกย่อ มีฟีเจอร์มากมายที่พวกเขาให้บริการในราคาที่ต่ำ... ควรมีตัวเลือกในการรับรายงานโดยละเอียดสำหรับเวลาทำงานของโครงการ การสร้างโครงการตามกำหนดเวลา ควรมีตัวเลือกในการเลือกอุตสาหกรรมของโครงการเพื่อให้ง่ายสำหรับผู้จัดการโครงการ
ส่วนที่ดีที่สุดที่ฉันชอบใน proofhub คือเราสามารถเห็นทุกอย่างได้ง่าย ๆ บนหน้าจอเดียว เช่น การประกาศ, งาน, กำหนดการ, รายการโครงการ, เวลาที่บันทึกไว้, กิจกรรม & หลักไมล์, และโน้ตติด, มีคุณสมบัติมากมายที่พวกเขาให้บริการในราคาถูก… ควรมีตัวเลือกเพื่อให้ได้รายงานรายละเอียดสำหรับเวลาทำงานของโครงการ, การสร้างโครงการตามกำหนดเวลา, ควรมีตัวเลือกให้เลือกอุตสาหกรรมของโครงการเพื่อให้ผู้จัดการโครงการทำงานได้ง่ายขึ้น.
11. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับอีเมลที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์)
อินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ระบบติดตามเวลาในตัว และเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพทำให้Hiveเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ Hive Mail ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย ส่งข้อความ และติดตามการสนทนาได้ทั้งหมดในที่เดียว
การเปลี่ยนอีเมลให้เป็นการติดตามผลสามารถทำได้รวดเร็ว พร้อมตัวเลือกในการเชื่อมโยงไปยังงานที่มีอยู่แล้วโดยตรง ด้วยการจัดการอีเมลและโครงการภายใต้ระบบเดียว ไม่จำเป็นต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- ติดตามเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนหรือทีม
- สร้างเป้าหมายสำหรับทีมของคุณและแบ่งปันผ่านแดชบอร์ดเป้าหมาย
- สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลด้วย Hive โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของรัง
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักครู่
ราคาของฮีฟ
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $1. 50/ผู้ใช้
- ทีม: $5/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อความชัดเจนในการติดตามความคืบหน้า ให้เลือกเทมเพลตสำหรับติดตามโครงการที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และปรับแต่งด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น งานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และการทำงานอัตโนมัติ
12. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารร่วมกัน)
ฟีเจอร์บันทึกบนMeirsterTaskช่วยให้การรวมทีมทำงานไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย สามารถสร้างเอกสารได้ด้วยบล็อกเนื้อหาที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับโปรเจ็กต์ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ผลลัพธ์คือทุกอย่างจะถูกจัดระเบียบไว้อย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเพิ่มเติม
ทีมสามารถได้รับเชิญให้ดูและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและลดความจำเป็นในการสื่อสารไปมาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เครื่องมือนี้โฮสต์อยู่ในสหภาพยุโรปและสอดคล้องกับ GDPR
- ควบคุมโครงการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
- สร้างภาพกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่หรูหรา
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ตัวเลือกในการปรับแต่งบอร์ดงานมีไม่มากนัก
ราคาของ MeisterTask
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
13. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์)
แผนภูมิแกนต์ในZoho Projectsช่วยให้การจัดการงานที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่างานจะดำเนินตามลำดับที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ระหว่างงานสามารถตั้งค่า ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขได้ตามต้องการ ทำให้กำหนดการของโครงการมีความยืดหยุ่น
ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือการระบุงานที่สำคัญ—งานที่หากล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อโครงการทั้งหมด ด้วยภาพรวมของกระบวนการทำงานที่ชัดเจน Zoho Projects ช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามกำหนดเวลาและจัดการกับคอขวดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ดูรายการงานทั้งหมดในปฏิทินโครงการเพื่อภาพรวมที่ชัดเจนของกำหนดส่งและตารางเวลา
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยการเพิ่มความคิดเห็นและไฟล์แนบได้โดยตรงภายในฟีดแบบโต้ตอบผ่านเครื่องมือการร่วมมือของ Zoho
- สร้างห้องแชทส่วนตัวหรือห้องแชทกลุ่มภายใน Zoho Projects เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความสามารถเท่าเทียมกับเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
👀 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของแผนภูมิแกนต์มีต้นกำเนิดมาจากวิศวกรชาวโปแลนด์ชื่อ คารอล อาดาเมคกี ในช่วงกลางทศวรรษ 1890 อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันของเฮนรี แกนต์ ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1910 ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโลกตะวันตก
14. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาในโครงการ)
รายงานเวลาการทำงานของทีมเวิร์คทำให้การติดตามชั่วโมงของโครงการง่ายขึ้นมาก ด้วยการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถเห็นได้ง่ายว่าเวลาของทีมถูกใช้ไปที่ไหน และมุ่งเน้นไปที่งานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
การแยกย่อยรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานใดที่ใช้เวลามากที่สุด ต้องการตรวจสอบว่าใครบันทึกเวลาทำงานอย่างสม่ำเสมอ ใครอาจต้องการการกระตุ้น หรือใครใกล้ถึงขีดจำกัดของตนหรือไม่ ฟิลเตอร์ช่วยให้ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของชั่วโมงที่ประมาณการ, จัดสรร, บันทึก, และพร้อมใช้งาน
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานของทีมคุณเพื่อจัดการงานระยะสั้นและทรัพยากรระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเตือนพนักงานให้บันทึกเวลาตามกำหนด
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- การส่งออกรายงานเป็นงานที่น่าเบื่อ
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
15. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบที่มีประโยชน์)
Notionเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับ Asana โดยผสานการจัดการโครงการเข้ากับฟีเจอร์เอกสารและฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง
ในขณะที่เทมเพลตการจัดการโครงการของ Asanaมอบขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง Notion นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่ง ด้วยคลังเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกัน
พื้นที่ทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ของ Notion ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการ บันทึก และฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าการติดตามงานเพียงอย่างเดียว Notion โดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จัดระเบียบวิกิได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
- ตรวจสอบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงข้อมูลล่าสุด
- ผสานเครื่องมือกับ ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดอาจทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนช้าลง
- ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัวสำหรับคุณสมบัติการจัดการงาน
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก คุณสามารถเริ่มต้นด้วยงานเล็ก ๆ และกำหนดวันครบกำหนด จากนั้นคุณสามารถเพิ่มงานย่อย การเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่าง ๆ หน้าเพิ่มเติม ข้อมูล และอื่น ๆ ได้อีกครั้ง มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถปรับแต่งได้สูง และคุณควรเรียนรู้เพื่อใช้มันอย่างเต็มศักยภาพ ในบริษัทของเรา ฉันได้สร้างระบบการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย notion และระบบอัตโนมัติมากมายร่วมกับ Google Drive และ HubSpot CRM
Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก คุณสามารถเริ่มต้นด้วยงานเล็ก ๆ ที่คล้ายกันและกำหนดวันครบกำหนด หลังจากนั้นคุณสามารถเพิ่มงานย่อย การเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่าง ๆ หน้าเพิ่มเติม ข้อมูล และอื่น ๆ ได้อีก เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถปรับแต่งได้สูง และคุณควรเรียนรู้เพื่อใช้ศักยภาพของมันอย่างเต็มที่ ในบริษัทของเรา ฉันได้สร้างระบบการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย notion และระบบอัตโนมัติมากมายร่วมกับ Google Drive และ HubSpot CRM
ต้องการชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่เพรียวบางกว่าเดิมหรือไม่? สิ่งที่คุณต้องการคือ ClickUp
ทางเลือกของ Asana ในบทความนี้เสนอฟังก์ชันหลักที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละตัวมีความโดดเด่นในด้านเฉพาะ—Trello สำหรับบอร์ด Kanban, Smartsheet สำหรับสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้, ProofHub สำหรับการตรวจสอบงานโครงการ, และ Zoho Projects สำหรับแผนภูมิ Gantt
การใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้รู้สึกหนักใจและทำให้ระบบเทคโนโลยีของคุณยุ่งเหยิง ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ทำได้ทุกอย่าง—และทำได้ดี
นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้อย่างแท้จริง ด้วยเครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุด เอกสารในตัว การติดตามเป้าหมาย ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อที่ทรงพลัง ClickUp จึงเหนือกว่าการจัดการโครงการทั่วไป มันช่วยปรับกระบวนการทำงาน การแชท และองค์ความรู้ของคุณให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้และทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น!