15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asana และคู่แข่งในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
5 พฤษภาคม 2568

Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมขนาดเล็กและผู้เริ่มต้น แต่ความเรียบง่ายของมันอาจเป็นดาบสองคมได้ ในขณะที่มันใช้งานง่าย แต่มันขาดความสามารถในการขยายตัวและคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงในการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ไม่มีโซลูชันใดที่เหมาะกับทุกทีม และหากทีมของคุณกำลังเติบโตหรือจัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน Asana อาจรู้สึกจำกัด

ข้อเสียหลักอย่างหนึ่งคือการขาดฟีเจอร์แชทในตัวที่เชื่อมต่อกับฟีเจอร์การจัดการโครงการของคุณ— ข้อความที่กระจัดกระจายซึ่งทำให้เสียเวลาในการสลับบริบท ความสามารถในการกำหนดผู้ใช้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานยังทำให้การทำงานร่วมกับทีมขนาดใหญ่หรือโครงการขนาดใหญ่ช้าลงอีกด้วย นอกจากนี้ Asana ไม่สามารถทำหน้าที่เป็น CRM ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นหากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นเพิ่มเติม

สำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น มีทางเลือกอื่นของ Asana หลายตัวที่เสนอความสามารถในการปรับขนาดที่ดีกว่าแม่แบบการติดตามเวลา และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ดีที่สุด 15 ตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกใช้แทน Asana มาดูกัน!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Asana ที่คุณควรลองใช้:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม
  2. Trello: เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Kanban
  3. Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มคำขอที่มีความยืดหยุ่น
  4. Smartsheet: เหมาะที่สุดสำหรับสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้
  5. Jira: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
  6. เบสแคมป์: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมของทีมอย่างต่อเนื่อง
  7. วันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาด้านการขาย
  8. Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานส่วนบุคคล
  9. Airtable: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน
  10. ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจทานเอกสาร
  11. Hive: เหมาะที่สุดสำหรับอีเมลที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์
  12. MeisterTask: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร
  13. Zoho Projects: เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์
  14. การทำงานเป็นทีม: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาของโครงการ
  15. โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบที่มีประโยชน์

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Asana?

เมื่อประเมินทางเลือกของ Asana สำหรับความต้องการในการจัดการทีมให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

  • การติดตามเวลา: จำเป็นสำหรับการตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้กับผู้รับเหมา เพื่อให้การออกใบแจ้งหนี้ถูกต้องและค่าตอบแทนเป็นธรรม ช่วยติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อการจัดการประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
  • คุณสมบัติเอกสารแบบร่วมมือ: เครื่องมือควรมีความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์, การแชร์ที่ง่ายดาย, และการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นเพื่อรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยไม่มีการล่าช้า
  • การติดตามเป้าหมาย: การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ช่วยให้เป้าหมายระยะยาวอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง แผนที่ชัดเจนช่วยให้โครงการก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายตามกำหนด
  • การจัดการงานขั้นสูง: งานย่อย, การพึ่งพา, และการทำงานอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ โดยเฉพาะเมื่อจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
  • การผสานระบบ CRM: การเชื่อมโยงการทำงานของโครงการกับการติดต่อกับลูกค้าช่วยให้มีมุมมองที่ครบถ้วนของไทม์ไลน์, ข้อเสนอแนะ, และการสื่อสารในที่เดียว
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มุมมองที่ยืดหยุ่น—Kanban, ปฏิทิน, หรือรายการ—ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการในวิธีที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา

15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอาสนะ

มาดูตัวเลือกยอดนิยมของเราสำหรับทางเลือกของ Asana:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม)

ClickUpอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้ด้วยเหตุผลง่าย ๆ—มันคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน

การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการรวมโครงการ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

คุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUpนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกประเภทของกระบวนการทำงาน

จากการจัดการการสื่อสารของทีมและการจัดการโครงการที่ซับซ้อนไปจนถึงการแสดงความคืบหน้าของงาน ClickUp ดูแลทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของการจัดการโครงการ

งานใน ClickUp
ลองใช้ ClickUp ฟรี
จัดการงานและผลลัพธ์ของคุณให้ดีขึ้นผ่านงานและงานย่อยใน ClickUp

งานใน ClickUpสามารถระบุรายละเอียดได้ตามที่คุณต้องการ พร้อมด้วยงานย่อย, การพึ่งพา, และตัวเลือกงานที่เกิดขึ้นซ้ำ รายละเอียดของงาน เช่น วันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และไฟล์แนบ สามารถบันทึกไว้ในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp ได้ เพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทเพียงพอในการทำงานให้สำเร็จ

ClickUp Brain
ปรับใช้ ClickUp Brain เพื่อเป็นผู้จัดการโครงการ AI ที่เชื่อถือได้ของคุณ

ด้วย AI ในตัวของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain ทุกคนในทีมของคุณจะมีผู้ช่วยส่วนตัว ตั้งแต่การได้รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ ไปจนถึงการเขียนรายงานสแตนด์อัพอัตโนมัติ การสรุปรายละเอียดงานหรือหัวข้ออีเมล Brain สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาหลายร้อยชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเอง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำ AI ไปใช้ในโครงการผ่านการอธิบายผ่านวิดีโอ:

ต้องการทำให้งานของคุณง่ายขึ้นไปอีกหรือไม่? เปิดใช้ClickUp Automationsเพื่อเปลี่ยนสถานะงาน มอบหมายงาน และส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสมาชิกในทีมทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถตั้งค่ากฎให้ย้ายงานนั้นจาก "กำลังดำเนินการ" ไปยัง "รอตรวจสอบ" โดยอัตโนมัติ

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp. คุณสามารถติดตามโครงการ, ความ 우선, และกำหนดเวลาได้ในที่เดียว, คุณไม่ต้องสร้างกระบวนการทำงานจากศูนย์.

คุณจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการได้อย่างไร? ลองพิจารณาการติดตามเป้าหมายของคุณ

ด้วยClickUp Goals ทีมของคุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถดำเนินการได้และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ เป็นที่น่าพอใจที่จะเห็นแต่ละขั้นตอนเล็กๆ นำไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เครื่องมือนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ต้องการสร้างเอกสารร่วมกับทีมระยะไกลของคุณหรือไม่?ClickUp Docsพร้อมให้บริการคุณแล้ว ไม่ว่าทีมของคุณจะอยู่ในสำนักงานเดียวกันหรือกระจายอยู่ทั่วโลก การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็นใน ClickUp ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย

คลิกอัพ แชท
คุยกับเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีในที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Chat

ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือสื่อสารอื่นเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานหรือทั้งทีมClickUp Chatเชื่อมต่อกับงานของคุณอยู่แล้ว สร้างช่องแชทได้ทันทีภายใน ClickUp Spaces, โฟลเดอร์ และรายการของคุณ และจัดการงาน มอบหมายปัญหา และติดตามความคืบหน้าได้ภายในแชท

เข้าร่วมการสนทนาเสียงและวิดีโอผ่าน SyncUps ใน ClickUp Chat, ให้ AI แปลงข้อความเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามทุกการสนทนาด้วย AI CatchUps เมื่อคุณพลาดการสนทนาในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือกว่า 1000 รายการ เช่น Google Drive, Microsoft Teams, GitHub และ Figma เพื่อซิงค์งานได้อย่างราบรื่น
  • สร้างแดชบอร์ด ClickUpที่สามารถแชร์ได้ พร้อมการ์ดแบบกำหนดเองกว่า 50 แบบ เพื่อติดตามสถานะโครงการ ความสามารถของทีม และเป้าหมายสำคัญ
  • ระดมความคิดแบบเรียลไทม์ แผนผังไอเดีย และเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันทีด้วยClickUp Whiteboards
  • รวบรวมและส่งต่อคำขอของลูกค้าหรือภายในองค์กรได้อย่างราบรื่นด้วยClickUp Forms
  • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามยอดขาย และจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp CRM
  • เลือกวิธีที่ดีที่สุดในการติดตามความคืบหน้า—แผนภูมิแกนต์ระดับสูงหรือมุมมองบอร์ดแบบละเอียด พร้อมมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15แบบใน ClickUp
  • จัดการงานที่เรียกเก็บเงินได้สำหรับงานของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมด้วยระบบติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Toggl, Harvest, Everhour และ Clockify ช่วยให้ผู้ใช้บันทึกเวลาได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การตั้งค่าอาจต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ฉันได้ลองเกือบทุกอย่างแล้ว ทั้ง Asana, Notion (ใช้มาเกือบสองปี), Trello, Rock. และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายก็ตัดสินใจใช้ Clickup ตามที่คนอื่นบอกไว้ว่ามันคือ Asana ที่ถูกเสริมพลัง...ตอนที่ฉันใช้ Notion ฉันจะบอกว่ามันคือ Notion ที่ถูกเสริมพลังอีกที ปริมาณสิ่งที่คุณสามารถทำได้มันบ้ามาก ทุกครั้งที่ฉันต้องการทำอะไรที่ปรับแต่งเองใน Notion และ Asana มักจะเจอปัญหาเสมอ แต่ Clickup สามารถทำสิ่งส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการสำหรับเอเจนซี่การตลาดวิดีโอของฉันได้ นอกจากนี้การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมและพวกเขายังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดียิ่งขึ้นทุกวัน ฉันไม่เคยเห็นบริษัทไหนที่ทุ่มเทในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาได้รวดเร็วขนาดนี้มาก่อนเลย

📮ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน

อ่านเพิ่มเติม:Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า?

2. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับบอร์ด Kanban)

Trello
ผ่านทางTrello

หากคุณเป็นแฟนของกระดานคัมบัง,Trelloเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. แม้ว่า Asana จะมีมุมมองแบบคัมบัง, แต่มันไม่ละเอียดเท่ากับของ Trello เนื่องจากมันไม่ใช่จุดสนใจหลักของแอป.

โบนัส: Power-Ups ของ Trello (ตัวปรับแต่งแอปในตัวและการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ) มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้แม้ในแผนฟรี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สลับระหว่างภาพรวมโครงการที่กระชับและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดด้วยมุมมองไทม์ไลน์ ตาราง ปฏิทิน และแผนที่
  • เข้าถึงระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องเขียนโค้ดซึ่งถูกสร้างไว้ในบอร์ด Trello ทุกบอร์ด
  • เลือกเทมเพลตการจัดการโครงการที่สามารถแก้ไขได้จากคลังของ Trello เลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น ทีมการตลาด, ทีมทรัพยากรบุคคล, และทีมวิศวกรรม

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Trello

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

ในขณะที่ Trello มีความโดดเด่นในด้านความเรียบง่าย แต่อาจรู้สึกจำกัดเมื่อต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณสมบัติเช่น การรายงานรายละเอียด การติดตามเวลา และการวิเคราะห์ข้อมูลอาจไม่มีหรือต้องใช้การผสานกับระบบภายนอก นอกจากนี้ การมีฟังก์ชันการพึ่งพาของงานหรือแผนภูมิ Gantt ในตัวจะเป็นประโยชน์อีกด้วย แม้ว่าจะมีวิธีแก้ไขด้วยการใช้ power-ups แต่คุณสมบัติเหล่านี้อาจช่วยปรับปรุงประโยชน์ใช้สอยของ Trello สำหรับทีมที่จัดการโครงการขนาดใหญ่หรือต้องการความสามารถในการจัดการโครงการที่ละเอียดมากขึ้นได้

3. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับแบบฟอร์มคำขอที่มีความยืดหยุ่น)

Wrike
ผ่านทางWrike

เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิกของ Wrikeเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุด ต่างจาก Asana ที่ให้คุณสร้างได้เพียงงาน Wrike ไปไกลกว่านั้นด้วยการสร้างงานและกระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติจากแบบฟอร์มเหล่านี้ และยังสามารถทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย

คุณสมบัตินี้สามารถช่วยทีมของคุณประหยัดเวลาในการวางแผนและตั้งค่าด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง และด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานประจำวันและโครงการพื้นฐาน คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ตรวจสอบไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงรูปภาพ เอกสาร หน้าเว็บ และวิดีโอ
  • วิเคราะห์แนวโน้มในช่วงเวลาต่าง ๆ (รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี)ผ่านแดชบอร์ดโครงการ
  • ให้คำสั่งเสียงแก่เครื่องมือผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ และมอบหมายงานให้กับ AI

ข้อจำกัดของ Wrike

  • แดชบอร์ดอาจทำงานช้าลงขณะใช้งานวิดเจ็ตหลายรายการพร้อมกัน

ราคาของ Wrike

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,700+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบความยืดหยุ่นของ Wrike อย่างมาก และมันเปิดโอกาสให้คุณได้ปรับแต่งให้เป็นแบบของคุณเองจริงๆ เครื่องมือรายงานมีประสิทธิภาพสูง และในแง่ของภาพรวมก็สามารถรวมเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์อย่างมาก Wrike เป็นระบบที่ใหญ่มาก เราได้นำไปใช้กับทีมที่มีประมาณ 50 คน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เรามีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 4 คนในทีม และทุกคนต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้การเปิดตัวประสบความสำเร็จ มีนัยเชิงลบตลอดเส้นทาง และหากคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น คุณอาจประสบปัญหาได้

อ่านเพิ่มเติม:Wrike Vs. Asana—ควรเลือกผู้ช่วยการจัดการโครงการคนไหน?

4. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับสเปรดชีตที่สามารถปรับแต่งได้)

สมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

ด้วยมุมมองแบบตาราง (Grid View) ของSmartsheetจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบจัดการโครงการผ่านตารางสเปรดชีตมากกว่าการใช้รายการ

ทีมทุกขนาดสามารถเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นในการปรับแต่งคอลัมน์ให้เหมาะกับประเภทข้อมูลต่าง ๆ ได้—เช่น ข้อความ, วันที่, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, และกล่องกาเครื่องหมาย—ทำให้การจัดรูปแบบง่ายต่อการปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของโครงการของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • ใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อให้หลายแผ่นสามารถโต้ตอบกันได้
  • ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากโดยไม่มีการหน่วง
  • รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยแผนภูมิและตัวชี้วัดที่สร้างโดย AI

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • คุณสมบัติขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและสูตรคำนวณ มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (18,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)

5. Jira (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile)

จิรา
ผ่านทางJira

สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการศูนย์กลางกลางJiraเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม. ช่วยให้ทีม Scrum สามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์.

ทีมเทคนิคสามารถติดตามงานที่เสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย ระบุภาระงานที่รับมากเกินไป และตรวจพบขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขตก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนกระทบโครงการขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • ติดตามความคืบหน้าของสมาชิกทีมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้วยบอร์ดโครงการ
  • สร้างภาพลำดับงานเพื่อป้องกันไม่ให้คอขวดที่อาจเกิดขึ้นบานปลายกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ
  • ติดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นโดยใช้มุมมองสรุป

ข้อจำกัดของ Jira

  • การมีคุณสมบัติมากเกินไปอาจทำให้เครื่องมือใช้งานยาก

ราคาของ Jira

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $8. 6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 17 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?

Jira ใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย แจ้งให้พวกเขาทราบผ่านการกล่าวถึงหรือการแจ้งเตือน ฉันยังสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานได้อีกด้วย ฉันยังสามารถปรับแต่งไฟล์ได้ตามความต้องการ ซึ่งฉันชอบมากการจัดการปริมาณงานของ Jira ฉันไม่ชอบเลย การติดตามเวลาทำงานมีจำกัด และช่องว่างในการจัดการทรัพยากรมีน้อยมากเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

6. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมของทีม)

เบสแคมป์
ผ่านทางBasecamp

Basecampเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เรียบง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก สตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการเดี่ยวเป็นหลัก มีฟีเจอร์ Card Table ซึ่งเป็นการนำบอร์ด Kanban มาปรับใช้สำหรับการจัดการงานที่ละเอียดมากขึ้น เช่นเดียวกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมอื่น ๆ ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจง่าย

ฟีเจอร์การเฝ้าดู (Watch) เป็นอีกหนึ่งส่วนเสริมที่มีคุณค่าซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ฟีเจอร์นี้จะส่งการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเพิ่มการ์ดใหม่ในคอลัมน์ที่เฝ้าดู ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • รับภาพรวมโดยละเอียดของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย The Lineup
  • ใช้สิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนในบัญชี Basecamp ของคุณสามารถดูและเข้าร่วมโครงการได้
  • สร้างรายงานอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (เช่น กิจกรรม/งานที่ได้รับมอบหมายของสมาชิกทีมเฉพาะ, สิ่งที่ต้องทำที่เพิ่ม/เสร็จสิ้นแล้ว, วันที่สำคัญที่กำลังจะมาถึง เป็นต้น)

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ยากต่อการจัดการโครงการขนาดใหญ่และใช้เวลานานที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน

ราคาของเบสแคมป์

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปร Unlimited: $299/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?

เราใช้ Basecamp สำหรับบริษัทของเรา และชอบมันมาก ฉันเคยใช้ Asana, Trello, Solve 360 และอีกหลายระบบในอดีต ฉันคิดว่าส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าเวิร์กโฟลว์แบบไหนจะเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายที่สุดสำหรับทีมของคุณ ระบบเหล่านี้หลายระบบมีฟีเจอร์มากมายและบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องซับซ้อนและสร้างความเครียด ฉันชอบระบบข้อความของ Basecamp การจัดเก็บเอกสาร และลำดับชั้นโดยรวมสำหรับการจัดการส่วนต่างๆ ของธุรกิจของเรา

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อพูดถึงโครงการที่ยาวนาน ไม่มีอะไรสามารถเทียบได้กับซากราดา ฟามีเลียในบาร์เซโลนา—โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 1882 และกว่า 140 ปีต่อมา มันยังคงเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่—ทำให้เป็นหนึ่งในโครงการที่ดำเนินมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์!

7. วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกในการสนทนาด้านการขาย)

วันจันทร์: ทางเลือกในการฝึกอาสนะ
ผ่านทางวันจันทร์

เป็นที่นิยมในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการ จุดแข็งของ Monday อยู่ที่ความหลากหลายและความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการ

ตัวอย่างเช่น มันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวติดตามการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้เช่นเดียวกับระบบ CRM. คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในระบบ CRMของ Mondayช่วยให้การติดตามการโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการสรุปการโทรผ่าน Zoom และบันทึกกิจกรรมการติดต่อโดยอัตโนมัติ. รายละเอียดจะถูกจัดระเบียบไว้ในไทม์ไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง.

คุณสมบัติที่โดดเด่น, การวิเคราะห์ความรู้สึก, สามารถตรวจจับได้ว่าโทนของติดต่อเป็นบวก, ลบ, หรือกลาง, ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารได้

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยวิดเจ็ตต่างๆ เช่น กราฟและไทม์ไลน์ เพื่อแสดงข้อมูลและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานและจัดการภาระงานให้ราบรื่นทั่วทั้งทีมเพื่อป้องกันการหมดไฟ
  • ทำงานกับเอกสารแบบเรียลไทม์ เพิ่มความคิดเห็น และเชื่อมโยงเอกสารกับโครงการเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • คุณสมบัติการรายงานอาจทรงพลังมากขึ้น

ราคาวันจันทร์

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday ว่าอย่างไร

ฉันชอบที่ทีมขายของเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ CRM สำหรับการขายของพวกเขาได้ และเมื่อเราปิดการขายแล้ว เราสามารถย้ายพวกเขาไปยังผลิตภัณฑ์การจัดการงานสำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งานได้ มันดีที่เราไม่จำเป็นต้องรวมระบบ hubspot, salesforce, asana, confluence ฯลฯ ที่แตกต่างกันในแต่ละแผนก มีข้อบกพร่องบ้างเป็นครั้งคราว ระบบอัตโนมัติไม่ทำงานเสมอไป หรือสิ่งที่ฉันไม่ชอบที่สุดคือบางครั้งอีเมลจะถูกส่งก่อนเวลาเมื่อคุณกดปุ่ม Enter แทนที่จะเป็นปุ่มส่งจริง แม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอ แต่นั่นก็เป็นปัญหาที่ร้ายแรง แต่ฉันคิดว่ามันจะได้รับการแก้ไขในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม:Asana กับ Monday: การเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการโครงการ

🧠เกร็ดความรู้: คำว่า "milestone" มีที่มาจากโรมันโบราณ ถนนในโรมันมีหินที่เป็นเครื่องหมายบอกระยะทางอย่างแท้จริง—เหมือนกับการทำเครื่องหมายงานในแผนงานกานท์!

8. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานส่วนบุคคล)

Todoist: ทางเลือกแทน Asana
ผ่านทางTodoist

สำหรับการจัดการงานส่วนตัวTodoistมอบประสบการณ์ที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ต่างจาก Asana ที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและโครงการที่ซับซ้อน Todoist เน้นที่ความเรียบง่าย

อินเทอร์เฟซที่สะอาดช่วยให้ติดตามงานได้ง่าย โดยไม่มีฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นซึ่งอาจรบกวนหรือทำให้รู้สึกสับสน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จัดเรียงงานตามหมวดหมู่ตามเวลา เช่น วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, เป็นต้น หรือใช้ตัวกรองแบบกำหนดเอง
  • เสนอพื้นที่ร่วมกันสำหรับทีมของคุณในการทำงานร่วมกัน (แยกจากงานและโครงการส่วนตัวของคุณ)
  • สร้างโปรเจกต์ใหม่ด้วยเทมเพลตกว่า 50 แบบจากคลังของ Todoist

ข้อจำกัดของ Todoist

  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของ Todoist

  • Todoist สำหรับผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • Todoist Pro: $2. 50/เดือน
  • Todoist Business: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไร

ฉันชอบการตั้งค่าวันที่ซ้ำกันเป็นหลัก ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องสร้างงานที่ต้องทำซ้ำอยู่เสมอ Todoist จะทำสิ่งนี้โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากความหลากหลายในการปรับแต่ง: ป้ายกำกับ, ลำดับความสำคัญ, ความคิดเห็น ฯลฯ ฉันเชื่อว่าอาจมีมุมมองงานประเภทอื่น ๆ เช่น ไทม์ไลน์และปฏิทิน ตามเครื่องมือ ClickUp วันนี้ Todoist ทำงานได้เพียง 2 ประเภทของมุมมองเลย์เอาต์: รายการและบอร์ด

9. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อน)

Airtable: ทางเลือกแทน Asana
ผ่านทางAirt able

โซลูชันการจัดการโครงการของ Airtableช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายด้วยการแจ้งเตือนและขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน การใช้ตรรกะการกระตุ้นและการดำเนินการช่วยให้การแจ้งเตือนเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีการอัปเดตบันทึกหรือมีการเพิ่มรายการใหม่

สำหรับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น สามารถตั้งค่าลำดับการทำงานอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเพิ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ Airtable สามารถส่งอีเมลติดตามผลผ่าน Google Workspace และโพสต์การอัปเดตใน Slack โดยอัตโนมัติ

การผสานรวมที่ราบรื่นยิ่งขึ้นช่วยลดการอัปเดตด้วยตนเอง ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณใช้มุมมองบางอย่างใน Airtable บ่อย ๆ ให้เพิ่มมุมมองเหล่านั้นไปยัง รายการโปรด ของคุณ การทำเช่นนี้จะทำให้มุมมองเหล่านั้นถูกปักหมุดไว้ที่ด้านบนของแถบด้านข้างมุมมองเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และเนื่องจากเป็นการตั้งค่าส่วนตัว จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • สร้างอินเทอร์เฟซที่กำหนดเองสำหรับข้อมูลของคุณด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย
  • ใช้ AI สร้างแอปได้ในไม่กี่วินาทีด้วย CodeBuilder
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดของ Airtable

  • แอปพลิเคชันมือถือมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ลื่นไหลเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Airtable

  • ราคาฟรี
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: Airtable vs. Asana: เครื่องมือไหนดีที่สุด?

10. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจทานเอกสาร)

ProofHub: ทางเลือกแทน Asana
ผ่านทางProofHub

ProofHubเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Asana ด้วยคุณสมบัติการตรวจทานที่โดดเด่น ช่วยให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มความคิดเห็น ทำเครื่องหมายหมายเหตุ และเสนอการแก้ไขได้โดยตรงบนรูปภาพ ไฟล์ PDF และวิดีโอ

แพลตฟอร์มนี้รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยขจัดปัญหาอีเมลไปมาและความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน การอนุมัติที่ตรงเวลาช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผน เร่งกระบวนการทำงาน และสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • จัดการสนทนาเฉพาะหัวข้อกับสมาชิกในทีมผ่านหัวข้อสนทนา
  • เข้าถึงโครงการที่อ้างอิงบ่อย รายการงาน หรือไฟล์โดยใช้บุ๊กมาร์กของ ProofHub
  • ร่วมมือกับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก ProofHub—แชร์ไฟล์ผ่านลิงก์ที่ง่าย

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • การแจ้งเตือนอาจรบกวนความต่อเนื่องในการทำงานของคุณ

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
  • การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ProofHub

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไร

ส่วนที่ดีที่สุดที่ฉันชอบใน proofhub คือเราสามารถดูทุกอย่างได้ง่ายๆ บนหน้าจอเดียว เช่น การประกาศ งานที่ต้องทำ วาระการประชุม รายการโครงการ เวลาที่บันทึกไว้ กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญ และบันทึกย่อ มีฟีเจอร์มากมายที่พวกเขาให้บริการในราคาที่ต่ำ... ควรมีตัวเลือกในการรับรายงานโดยละเอียดสำหรับเวลาทำงานของโครงการ การสร้างโครงการตามกำหนดเวลา ควรมีตัวเลือกในการเลือกอุตสาหกรรมของโครงการเพื่อให้ง่ายสำหรับผู้จัดการโครงการ

11. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับอีเมลที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์)

Hive: ทางเลือกสำหรับ Asana
ผ่านทางHive

อินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ระบบติดตามเวลาในตัว และเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพทำให้Hiveเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ Hive Mail ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงกล่องจดหมาย ส่งข้อความ และติดตามการสนทนาได้ทั้งหมดในที่เดียว

การเปลี่ยนอีเมลให้เป็นการติดตามผลสามารถทำได้รวดเร็ว พร้อมตัวเลือกในการเชื่อมโยงไปยังงานที่มีอยู่แล้วโดยตรง ด้วยการจัดการอีเมลและโครงการภายใต้ระบบเดียว ไม่จำเป็นต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • ติดตามเวลาการทำงานของพนักงานแต่ละคนหรือทีม
  • สร้างเป้าหมายสำหรับทีมของคุณและแบ่งปันผ่านแดชบอร์ดเป้าหมาย
  • สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลด้วย Hive โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง

ข้อจำกัดของรัง

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสักครู่

ราคาของฮีฟ

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $1. 50/ผู้ใช้
  • ทีม: $5/ผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพื่อความชัดเจนในการติดตามความคืบหน้า ให้เลือกเทมเพลตสำหรับติดตามโครงการที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และปรับแต่งด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น งานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และการทำงานอัตโนมัติ

12. MeisterTask (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารร่วมกัน)

MeisterTask: ทางเลือกแทน Asana
ผ่านทางMeisterTask

ฟีเจอร์บันทึกบนMeirsterTaskช่วยให้การรวมทีมทำงานไว้ในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย สามารถสร้างเอกสารได้ด้วยบล็อกเนื้อหาที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับโปรเจ็กต์ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ผลลัพธ์คือทุกอย่างจะถูกจัดระเบียบไว้อย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเพิ่มเติม

ทีมสามารถได้รับเชิญให้ดูและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและลดความจำเป็นในการสื่อสารไปมาอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask

  • รับประกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เครื่องมือนี้โฮสต์อยู่ในสหภาพยุโรปและสอดคล้องกับ GDPR
  • ควบคุมโครงการของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือ
  • สร้างภาพกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่หรูหรา

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • ตัวเลือกในการปรับแต่งบอร์ดงานมีไม่มากนัก

ราคาของ MeisterTask

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

13. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์)

Zoho Projects: ทางเลือกแทน Asana
ผ่านทางZoho Projects

แผนภูมิแกนต์ในZoho Projectsช่วยให้การจัดการงานที่เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่างานจะดำเนินตามลำดับที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์ระหว่างงานสามารถตั้งค่า ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขได้ตามต้องการ ทำให้กำหนดการของโครงการมีความยืดหยุ่น

ข้อได้เปรียบที่สำคัญคือการระบุงานที่สำคัญ—งานที่หากล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อโครงการทั้งหมด ด้วยภาพรวมของกระบวนการทำงานที่ชัดเจน Zoho Projects ช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามกำหนดเวลาและจัดการกับคอขวดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ดูรายการงานทั้งหมดในปฏิทินโครงการเพื่อภาพรวมที่ชัดเจนของกำหนดส่งและตารางเวลา
  • ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมโดยการเพิ่มความคิดเห็นและไฟล์แนบได้โดยตรงภายในฟีดแบบโต้ตอบผ่านเครื่องมือการร่วมมือของ Zoho
  • สร้างห้องแชทส่วนตัวหรือห้องแชทกลุ่มภายใน Zoho Projects เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความสามารถเท่าเทียมกับเวอร์ชันเว็บ

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

👀 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดของแผนภูมิแกนต์มีต้นกำเนิดมาจากวิศวกรชาวโปแลนด์ชื่อ คารอล อาดาเมคกี ในช่วงกลางทศวรรษ 1890 อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันของเฮนรี แกนต์ ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1910 ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในโลกตะวันตก

14. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวลาในโครงการ)

การทำงานเป็นทีม: ทางเลือกอื่นสำหรับ Asana
ผ่านการทำงานเป็นทีม

รายงานเวลาการทำงานของทีมเวิร์คทำให้การติดตามชั่วโมงของโครงการง่ายขึ้นมาก ด้วยการติดตามเวลาที่ติดตั้งไว้ในตัว คุณสามารถเห็นได้ง่ายว่าเวลาของทีมถูกใช้ไปที่ไหน และมุ่งเน้นไปที่งานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

การแยกย่อยรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่างานใดที่ใช้เวลามากที่สุด ต้องการตรวจสอบว่าใครบันทึกเวลาทำงานอย่างสม่ำเสมอ ใครอาจต้องการการกระตุ้น หรือใครใกล้ถึงขีดจำกัดของตนหรือไม่ ฟิลเตอร์ช่วยให้ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • รับภาพรวมที่ชัดเจนของชั่วโมงที่ประมาณการ, จัดสรร, บันทึก, และพร้อมใช้งาน
  • วิเคราะห์กระบวนการทำงานของทีมคุณเพื่อจัดการงานระยะสั้นและทรัพยากรระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเตือนพนักงานให้บันทึกเวลาตามกำหนด

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • การส่งออกรายงานเป็นงานที่น่าเบื่อ

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

15. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบที่มีประโยชน์)

แนวคิด: ทางเลือกสำหรับอาสนะ
ผ่านทางNotion

Notionเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับ Asana โดยผสานการจัดการโครงการเข้ากับฟีเจอร์เอกสารและฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง

ในขณะที่เทมเพลตการจัดการโครงการของ Asanaมอบขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง Notion นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการปรับแต่ง ด้วยคลังเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับงาน เอกสาร และการทำงานร่วมกัน

พื้นที่ทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ของ Notion ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการ บันทึก และฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าการติดตามงานเพียงอย่างเดียว Notion โดดเด่นในฐานะตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมที่กำลังมองหาความสมดุลระหว่างโครงสร้างและความยืดหยุ่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • จัดระเบียบวิกิได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
  • ตรวจสอบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงข้อมูลล่าสุด
  • ผสานเครื่องมือกับ ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Notion

  • การทำงานอัตโนมัติแบบจำกัดอาจทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนช้าลง
  • ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัวสำหรับคุณสมบัติการจัดการงาน

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?

Notion เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมาก คุณสามารถเริ่มต้นด้วยงานเล็ก ๆ และกำหนดวันครบกำหนด จากนั้นคุณสามารถเพิ่มงานย่อย การเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่าง ๆ หน้าเพิ่มเติม ข้อมูล และอื่น ๆ ได้อีกครั้ง มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากซึ่งสามารถปรับแต่งได้สูง และคุณควรเรียนรู้เพื่อใช้มันอย่างเต็มศักยภาพ ในบริษัทของเรา ฉันได้สร้างระบบการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย notion และระบบอัตโนมัติมากมายร่วมกับ Google Drive และ HubSpot CRM

ต้องการชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่เพรียวบางกว่าเดิมหรือไม่? สิ่งที่คุณต้องการคือ ClickUp

ทางเลือกของ Asana ในบทความนี้เสนอฟังก์ชันหลักที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละตัวมีความโดดเด่นในด้านเฉพาะ—Trello สำหรับบอร์ด Kanban, Smartsheet สำหรับสเปรดชีตที่ปรับแต่งได้, ProofHub สำหรับการตรวจสอบงานโครงการ, และ Zoho Projects สำหรับแผนภูมิ Gantt

การใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกันอาจทำให้รู้สึกหนักใจและทำให้ระบบเทคโนโลยีของคุณยุ่งเหยิง ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ทำได้ทุกอย่าง—และทำได้ดี

นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้อย่างแท้จริง ด้วยเครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุด เอกสารในตัว การติดตามเป้าหมาย ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อที่ทรงพลัง ClickUp จึงเหนือกว่าการจัดการโครงการทั่วไป มันช่วยปรับกระบวนการทำงาน การแชท และองค์ความรู้ของคุณให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้และทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น!