Asana Vs. Monday เปรียบเทียบ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการตัวไหนดีกว่า? 2025

Asana กับ Monday – เป็นคำถามที่เราได้ยินบ่อยมาก แต่แพลตฟอร์มไหนที่เหนือกว่าคู่แข่ง?
สำหรับผู้เริ่มต้น โครงการที่ประสบความสำเร็จทุกโครงการ ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก และมีวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน:การจัดการที่เหมาะสมและการร่วมมือของทีม. ด้วยองค์กรจำนวนมากที่เปลี่ยนมาใช้ระบบการทำงานแบบกระจายตัวพวกเขาจะจัดการโครงการหลาย ๆโครงการพร้อมกันได้อย่างไร?
มีเวทมนตร์ที่น่าทึ่งเกิดขึ้น หรือมีความเป็นไปได้มากกว่านั้นคือ องค์กรต่างๆ กำลังพึ่งพาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์มากขึ้น พ่อมดนั้นเจ๋งมาก แต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการวางแผนโครงการ มอบหมายและกำหนดเวลางาน จัดสรรทรัพยากร และติดตามกำหนดเวลา
มันช่วยให้การทำงานของทีมที่รับผิดชอบโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการกับโครงการทั้งหมดได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และโชคดีสำหรับธุรกิจ มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้เพื่อจัดการ ติดตาม และวางแผนโครงการร่วมกับทีมของพวกเขา
กลับมาที่คำถามหลัก—อะไรดีกว่ากัน: Asana หรือ Monday?
มาเจาะลึกแต่ละแพลตฟอร์ม พูดคุยถึงข้อดีข้อเสีย และครอบคลุมทุกฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั้งสองตัวเลือกในศึกเปรียบเทียบ Asana กับ Monday ของเรา:
อะไรคืออาสนะ?
Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยอดีตผู้บริหารของ Facebook เพื่อช่วยติดตามงานโดยให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการสร้างโครงการ การมอบหมายงานและการจัดการงาน การทำงานร่วมกัน การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการจัดการเวิร์กโฟลว์
มันมอบแดชบอร์ดกลางสำหรับสมาชิกทีมในการสื่อสาร ซึ่งช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลไปมา ทำให้การร่วมมือกันในทีมดีขึ้น และช่วยให้คุณสามารถบริหารทีมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิต
วันจันทร์คืออะไร?
ก่อตั้งขึ้นในปี 2012ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Mondayถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยองค์กรทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงธุรกิจที่มีชื่อเสียง ทีมต่างๆ ในองค์กรเดียวกันสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะของตน
ตัวอย่างเช่น ทีมขายสามารถใช้เพื่อสร้างระบบ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย, นักพัฒนาสามารถใช้เพื่อติดตามบัค, และทีมการตลาดสามารถใช้เพื่อวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ. มันมาพร้อมกับเทมเพลตของเวิร์กโฟลว์มากกว่า 200 แบบให้เลือก หรือแต่ละทีมสามารถสร้างของตัวเองได้ตั้งแต่ต้น.
ชุดคุณสมบัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานทุกขั้นตอนของการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว และส่งเสริมความโปร่งใสโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อเพิ่มผลผลิตของพวกเขา
Asana กับ Monday.com: เปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก
แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่แต่ละเครื่องมือก็มีความแตกต่างในด้านคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งมอบประโยชน์ในการจัดการโครงการที่แตกต่างกันให้กับทั้งสองเครื่องมือ ในท้ายที่สุด เครื่องมือเหล่านี้เหมาะสำหรับองค์กรและความต้องการที่แตกต่างกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการรู้ถึงคุณสมบัติหลักจึงมีความสำคัญ
ในส่วนนี้ เราจะเน้นคุณสมบัติของแต่ละเครื่องมือและแยกแยะรายละเอียดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดกับความต้องการเฉพาะของคุณ มาดูกันว่าใครจะโดดเด่นที่สุดในศึกเปรียบเทียบ Asana กับ Monday นี้:
|อาสนะ
|วันจันทร์
|รายการ
|ใช่
|ใช่
|คณะกรรมการ
|ใช่
|ใช่
|กล่อง
|ไม่
|ไม่
|ปฏิทิน
|ใช่
|ชำระเงินแล้ว
|กิจกรรม
|ไม่
|ไม่
|การผสานรวม
|ใช่
|ใช่
|การจัดลำดับความสำคัญของงาน
|ใช่
|ใช่
|การพึ่งพาของงาน
|ใช่
|ไม่
|การเข้าถึงแบบออฟไลน์
|ใช่
|ใช่
|พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
|ชำระเงินแล้ว
|ชำระเงินแล้ว
Paid มีฟีเจอร์นี้ แต่สามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น. *
การจัดการงาน
Asana เป็นที่รู้จักว่าสามารถสร้างงานได้เร็วกว่าเนื่องจากไม่ต้องการรายละเอียดมากเท่า Monday อย่างไรก็ตาม Monday สามารถแสดงข้อมูลได้มากขึ้นในคราวเดียว ที่จริงแล้ว ด้วย Monday คุณสามารถเห็นทีม เจ้าของ กำหนดเวลา การอัปเดตสถานะ (แสดงด้วยสี) และความคืบหน้าสำหรับแต่ละงานได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะลบคอลัมน์ข้อมูลบางคอลัมน์ได้หากรู้สึกว่าข้อมูลมากเกินไป
Asana ช่วยให้คุณสร้างงาน ตั้งเป้าหมายและกำหนดเส้นตาย สร้างการพึ่งพา และมอบหมายงานเหล่านั้นได้ภายในไม่กี่วินาที ติดตามงานผ่านรายการ ไทม์ไลน์ หรือมุมมองกระดาน เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ Asana งานที่มีกำหนดส่งเร็วจะแสดงในส่วนหน้าแรก
คุณสามารถดูรายการงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายได้อย่างง่ายดายโดยไปที่ งานของฉัน เพียงคลิกที่งานใดงานหนึ่งเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดและแนบเอกสารสำหรับการทำงานร่วมกัน
Monday มีวิธีการจัดการงานที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกมันว่า "Pulses" แต่ละ Pulses จะมีบันทึกกิจกรรมของตัวเอง, ส่วนคำถามที่พบบ่อย, ส่วนแสดงความคิดเห็น, และฟังก์ชันการแนบไฟล์ คุณสามารถจัดเรียงพวกมันในคอลัมน์เพื่อให้ผู้ใช้สร้างลำดับการทำงานของตนเองได้
คุณสามารถสร้าง, มอบหมาย, และติดตามความคืบหน้าของงานผ่านหน้าภาพรวมงานของผู้จัดการงานได้. การจัดการงานกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นเนื่องจากบอร์ดการกระทำให้ภาพรวมของสถานะของงานแต่ละอย่าง.
Asana มีระบบการจัดการการพึ่งพาของงานในตัว. ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดงานที่สามารถเริ่มต้นได้เฉพาะเมื่องานอื่น ๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว. เมื่อเสร็จสิ้น สมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ.
Monday ไม่มีระบบจัดการการพึ่งพาของงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า แต่มีวิธีแก้ไข คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์การพึ่งพาที่ช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมโยงระหว่างงานได้ เมื่อคุณทำเช่นนั้น งานที่พึ่งพาจะไม่สามารถเริ่มได้ก่อนงานที่มันพึ่งพาอยู่
การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
เมื่อจัดการโครงการหลายโครงการ การมุ่งเน้นที่โครงการเดียวอาจทำให้เกิดการมองไม่เห็นภาพรวม ซึ่งนำไปสู่การลืมหรือพลาดรายละเอียดสำคัญในโครงการอื่นๆ
การจัดการพอร์ตโฟลิโอคือการบริหารโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับเป้าหมายระยะยาว ทั้งสองเครื่องมือมีฟังก์ชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่
คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอใน Asana ทำงานเหมือนกับเครื่องมือการจัดการโครงการมาตรฐาน แต่สำหรับโครงการแทนที่จะเป็นงาน. เพื่อดูพอร์ตโฟลิโอของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้ซูมออกจากงานประจำวันเพื่อดูสถานะของแต่ละโครงการ.
คุณสมบัติพอร์ตโฟลิโอช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่โครงการทั้งหมดของคุณได้ โดยสามารถดูได้ผ่านแผนภูมิการเผาไหม้ (burn-up chart), ลำดับความสำคัญ, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ ที่คุณต้องการสร้างขึ้น
แทนที่จะมีฟีเจอร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอ Monday มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า "กลุ่ม" (Groups) แม้ว่าจะไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกหรือรายละเอียดมากเท่ากับฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอใน Asana เช่น สถานะความคืบหน้าทั้งหมด แต่ฟีเจอร์กลุ่มก็ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้คุณพลาดรายละเอียดของโครงการต่างๆ หากคุณกำลังจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
เมื่อคุณสร้างพัลส์ใน Monday คุณสามารถเลือกกลุ่มที่ต้องการเพิ่มได้
ความร่วมมือ
เป็นที่ชัดเจนว่าการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ไม่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่จำเป็นจะทำให้คุณต้องพึ่งพาแอปของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจไม่สะดวกและอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
Monday ให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกันมากกว่า Asana โดยมีฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นในรายการงาน ปฏิทิน กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ และการทำงานร่วมกันในเอกสาร ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในเอกสารเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารสาธารณะและส่วนตัว รวมถึงแชร์กับทีมได้ นอกจากนี้ยังสามารถสื่อสารภายในเอกสารผ่านแชทและความคิดเห็นได้อีกด้วย
Asana ไม่มีฟีเจอร์การร่วมมือในเอกสารหรือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ดังนั้นคุณต้องพึ่งพาแอปของบุคคลที่สาม เช่น Google Docs แล้วแนบไฟล์เหล่านั้นไปยัง Asana ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่มี ได้แก่ กระดานข้อความโครงการซึ่งสามารถใช้เป็นศูนย์กลางสำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ปฏิทิน และความคิดเห็นในรายการงาน
การจัดการกระบวนการทำงาน
Asana ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลสำคัญของโครงการทั้งหมดไว้ใกล้มือเพื่อเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติการจัดรหัสสีช่วยให้คุณสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการทั้งหมดได้ เช่น ใครกำลังทำงานอยู่, งานใดที่พวกเขาทำเสร็จแล้ว, และกำหนดเวลาของพวกเขา
คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ด้วยหลายวิธีในการดูโครงการ รวมถึงรายการ แผนภูมิแกนต์ ปฏิทินและกระดานคัมบัง
วันจันทร์เป็นวันที่โดดเด่นจริง ๆ เมื่อพูดถึงมุมมอง มีวิธีการดูโปรเจกต์ของคุณมากที่สุดในบรรดาซอฟต์แวร์การจัดการโปรเจกต์ทั้งหมด คุณสามารถใช้มุมมองทั้งหมดใน Asana รวมถึงตาราง ไทม์ไลน์ แผนที่ และอื่น ๆ อีกหลายแบบ มุมมองเริ่มต้นจะเป็นรูปแบบรายการ
วันจันทร์ทำให้การสลับระหว่างพัลส์เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ยุ่งยาก
การผสานรวม
เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณเลือกควรมีการผสานรวมหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ การผสานรวมเหล่านี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากช่วยเติมเต็มสิ่งที่แต่ละซอฟต์แวร์ขาดในแง่ของคุณสมบัติต่าง ๆ
ทั้งสองเครื่องมือมีการผสานการทำงานที่แข็งแกร่งกับแอปพลิเคชันยอดนิยมหลายตัว ตั้งแต่การประชุมทางวิดีโอและแอปเทคโนโลยีไปจนถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น Slack และ Teams
Asana มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นมากที่สุด (มากกว่า 150 ระบบ) รวมถึง Dropbox, Microsoft Teams, Mailchimp, Zoom, Evernote, Dossier, Slack และเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถใช้แอปอย่าง Time Camp เพื่อเพิ่มฟีเจอร์การติดตามเวลาใน Asana ได้อีกด้วย
วันจันทร์มีการผสานการทำงานหลายอย่างเช่นกัน แต่ไม่มากเท่ากับ Asanaจึงตามหลังไปเล็กน้อย มีการผสานการทำงานประมาณ 50 รายการ รวมถึงการผสานการทำงานด้านการขายและอีคอมเมิร์ซ เช่น Shopify และ Salesforce ที่น่าสนใจคือ สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่นๆ เช่น Asana และ Trello ได้ การผสานการทำงานของวันจันทร์สามารถปรับแต่งได้อย่างเป็นเอกลักษณ์ ทำให้แตกต่างจากของ Asana ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
ทั้งสองสามารถใช้งานได้สำหรับสมาชิกทีมมือถือผ่านแอปพลิเคชัน Android และ iOS ของพวกเขา แม้ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่กว่าจะเหมาะสำหรับการจัดการรายละเอียดทั้งหมดและความซับซ้อนของงาน แต่ก็สะดวกที่จะรู้ว่าคุณสามารถนำการมอบหมายงานหรือภารกิจบางอย่างออกไปจากสำนักงานได้
Monday.com vs Asana ราคา
มาพูดกันตามตรง ถ้าเราจะเปรียบเทียบ Asana กับ Monday คุณก็คงอยากรู้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เครื่องมือทั้งสองนี้อาจจะแพงกว่าทางเลือกอื่น ๆ ที่ดีที่สุดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก
แผนราคาวันจันทร์
ความแตกต่างหลักระหว่าง Monday และ Asana คือเรื่องราคา คุณสามารถใช้ Monday ได้ในราคาที่ถูกกว่า Asana บริษัทมีแพ็กเกจให้เลือกทั้งหมดห้าแบบ แต่ละแบบจะมีฟีเจอร์และข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป แผนพื้นฐานฟรีจะรองรับผู้ใช้ได้เพียงสองคนเท่านั้น มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้จำกัด พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 MB และจำนวนมุมมองแดชบอร์ดน้อยกว่า
|เรียกเก็บเงินรายปี
|เรียกเก็บเงินรายเดือน
|ฟรี
|0 บาท
|0 บาท
|พื้นฐาน
|8 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|ข้อดี
|16 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|องค์กร
|ปรับแต่งตามแพ็คเกจ
|–
กรุณาตรวจสอบMonday.comสำหรับรายละเอียดราคาเพิ่มเติม
แผนราคา Asana
Asana มีแผนราคาให้เลือก 4 ระดับ และเวอร์ชันฟรีสามารถรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 15 คน มีฟีเจอร์มากมายที่คุณต้องจ่ายเงินในเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น Asana มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากกว่า 100 ระบบ และคุณสามารถร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมได้สูงสุด 15 คน แผนฟรีมีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด แต่ไฟล์แต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 100MB
|เรียกเก็บเงินรายปี
|เรียกเก็บเงินรายเดือน
|พื้นฐาน
|0 บาท
|0 บาท
|พรีเมียม
|10.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|13.49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|ธุรกิจ
|24.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|30.49 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
|องค์กร
|ปรับแต่งตามแพ็คเกจ
|–
เยี่ยมชมAsanaเพื่อดูรายละเอียดราคาเพิ่มเติม
Asana Vs Monday รีวิวจากลูกค้า
ในฐานะที่เป็นตัวเลือกการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางตัว การตัดสินใจเลือกระหว่าง Asana กับ Monday อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เราพบว่าทั้งสองมีรีวิวเชิงบวกหลายรายการ มาเริ่มกันที่รีวิวลูกค้า Asana สองรายการล่าสุดที่เราชอบ
รีวิวลูกค้าของ Asana
"เมื่อเราเริ่มใช้ Asana ครั้งแรก ฉันคิดว่า โอ้ แน่นอน อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ 'จะช่วยฉัน' แต่ ว้าว นี่ช่วยฉันได้จริง ๆ ในการติดตามงานของฉันในทุกบริษัทในเครือ 4 แห่งของเรา การดำเนินการและวางแผนโปรโมชั่น การจัดการปัญหา การแก้ไข และอื่น ๆ อีกมากมาย" ฉันมักจะเปิดกล่องข้อความ Asana (ฟีเจอร์ที่ฉันชื่นชอบ) ก่อนกล่องข้อความอีเมลของฉัน เพราะมันช่วยให้ฉันเข้าใจสถานการณ์ในบริษัทได้ดีขึ้น" – Caitlen C. , ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์, G2 Review
*"แอปพลิเคชันมือถือ, เดสก์ท็อป, และเวอร์ชันออนไลน์ช่วยให้ฉันสามารถทำงานได้ตลอดเวลา ฉันชอบใช้ส่วนขยายของ Slack และ Gmail เพื่อติดตามสิ่งต่าง ๆ ในระหว่างวัน ฉันพบว่านี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับฉัน ทุกสีและฟังก์ชันช่วยให้ฉันสามารถจัดตารางสิ่งต่าง ๆ นอกเหนือจากปฏิทินการทำงานของฉันได้ในขณะที่ยังคงติดตามสิ่งต่าง ๆ ที่สำคัญในตอนนี้, ในวันนี้, และในปีนี้ได้" – เวนนิสซา เอ็น. , ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเงินเดือน, รีวิวจาก G2
รีวิวจากลูกค้าวันจันทร์
แต่อย่าเพิ่งให้รีวิวดีๆ เหล่านั้นชักจูงคุณไปก่อน—Monday มีคะแนนและความคิดเห็นที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน ที่นี่คือรีวิวจากลูกค้า Monday สองรายล่าสุดที่โดดเด่นบน G2:
"ก่อนหน้าที่จะมี Monday.com ทุกคำขอจะถูกส่งทางอีเมล ทำให้ยากต่อการติดตามปริมาณงาน. ด้วย Monday.com ทุกสมาชิกในทีมสามารถดูสิ่งที่อยู่ในไฟล์โครงการได้ และทราบว่างานแต่ละชิ้นในโครงการอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ." ฉันชอบฟีเจอร์การปรับแต่งที่ Monday มีให้มาก เรามีลูกค้าหลายรายที่ต้องการประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะบุคคลเพื่อทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับทั้งเราและพวกเขา Monday มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่ถ้าต้องเลือกเพียงหนึ่งอย่าง ฉันจะเลือกการจัดระเบียบ" – Keller C. , ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, รีวิวจาก G2
"การไหลของระบบและหน้าตาผู้ใช้ (UI), การปรับแต่ง, ความง่ายในการที่ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้ ในขณะที่ยังอนุญาตให้มีการแยกแผนก…แต่สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดเกี่ยวกับ Monday คือการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อบกพร่อง, ข้อเสนอแนะ, หรือข้อผิดพลาดของผู้ใช้ พวกเขารวดเร็ว, มีความรู้, และสุภาพเสมอ พวกเขายังติดตามผลหลังจากนั้นด้วย นี่คือสิ่งที่บริษัทของฉันพยายามทำเช่นกัน ดังนั้นฉันจึงซาบซึ้งในสิ่งนี้อย่างมากเมื่อได้เห็นจากผู้อื่น" โอ้ และห้องปฏิบัติการวันจันทร์! เพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น " – อแมนดา บี. ผู้ก่อตั้ง, รีวิวจาก G2
Monday Vs. Asana บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Asana กับ Monday.com เมื่อคุณค้นหาMonday vs Asana บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่าการเชื่อมต่อที่หลากหลายของ Asana เป็นข้อดีอย่างมาก:
"Asana ดีแต่ขาดตรรกะบางอย่างหากคุณกำลังจัดการโครงการที่ใหญ่และซับซ้อน ในทางกลับกัน มันสามารถเชื่อมต่อกับทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย"
ผู้อื่นสังเกตว่าวันจันทร์นั้นเหนือกว่าในเรื่องของราคาและประสบการณ์ผู้ใช้:
สำหรับฉัน Monday.com นำหน้าในด้านการเปรียบเทียบราคาและอินเทอร์เฟซ
ทางเลือกแทน Asana และ Monday สำหรับโซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุด
Asana กับ Monday อาจยังคงถูกถามต่อไป และนั่นก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล ทั้งสองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก แต่ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ลองใช้ ยังมีอีกเครื่องมือหนึ่งที่คุณต้องลอง
ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Asanaและ Monday นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอีกด้วย จริงๆ แล้ว ลูกค้าของเราชื่นชอบเราในฐานะโซลูชันแบบครบวงจร
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีคุณสมบัติฟรีหลายอย่างที่คุณอาจต้องจ่ายเงินในซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มการจัดการปริมาณงาน สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้ ตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ละเอียด กำหนดลำดับความสำคัญ หรือสร้างแผนผังความคิดและ กระดานไวท์บอร์ดที่ถูกต้องClickUpคือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
สามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัท Fortune 500 และฟรีแลนซ์ ClickUp ใช้งานได้จริง ถูกออกแบบมาเพื่อขจัดความไม่มีประสิทธิภาพและความหงุดหงิดที่เกิดจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
อย่างไรก็ตาม หากมีทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Asana กับ Monday ก็คงจะเป็น ClickUp มันมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในระดับบุคคลและทีม
เปรียบเทียบ ClickUp กับ Asana!
แผนราคาของ ClickUp
เราได้แบ่งปันความแตกต่างด้านราคาของ Asana กับ Monday แล้วมาดูกันว่า ClickUp จะเปรียบเทียบได้อย่างไรสำหรับเริ่มต้น มีแผนให้เลือกถึงห้าแผนเพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณของคุณ
|เรียกเก็บเงินรายปี
|เรียกเก็บเงินรายเดือน
|ราคาประหยัดกว่า?
|ฟรีตลอดไป
|0 บาท
|0 บาท
|เหมือนเดิม
|ไม่จำกัด
|5 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
|9 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
|ใช่
|ธุรกิจ
|12 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
|19 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
|ใช่
|ธุรกิจพลัส
|19 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
|29 ดอลลาร์ต่อสมาชิก/เดือน
|ใช่*
|องค์กร
|ติดต่อฝ่ายขาย
|ติดต่อฝ่ายขาย
*ClickUp มีแผนธุรกิจที่มีราคาถูกกว่า Asana แต่แผนสูงสุดของ Monday (ไม่รวมแผน Enterprise) มีราคาต่ำกว่า
รีวิวลูกค้า ClickUp
อย่าเชื่อแค่คำพูดของเรา—ลูกค้าชื่นชอบ ClickUp นี่คือรีวิวจากลูกค้า ClickUp ล่าสุดบางส่วนจาก G2 ที่เราชื่นชอบ:
"ClickUp ช่วยให้ทั้งองค์กรสามารถทำงานภายในแอปพลิเคชันเดียว เราใช้ฟีเจอร์ไวท์บอร์ด งาน แดชบอร์ด เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย คู่แข่งไม่สามารถแข่งขันกับ ClickUp ได้เลย Monday.com และ JIRA ไม่มีแนวคิดแบบองค์รวมเหมือนที่ ClickUp มี และถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมมากก็ตาม" — Ashley P. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์, รีวิวจาก G2
"ฉันชอบที่จะมีทุกอย่างรวมศูนย์ มันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก ClickUp มีตัวเลือกมากมายสำหรับการแสดงผลที่ช่วยให้ฉันไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ หรือต้องค้นหาปลั๊กอินที่ไม่น่าเชื่อถือหรือมีราคาแพง เครื่องมือที่ฉันใช้บ่อยที่สุดคือปฏิทิน รายการ เอกสาร การติดตามเวลา และเป้าหมาย และแต่ละอย่างมีฟีเจอร์ที่หาได้ยากแม้ในแอปเฉพาะทาง หลังจากลองใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพมากมาย นี่เป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นและดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา" และไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่สำคัญเท่านั้น แต่ฉันยังชอบวิธีที่บริษัทแสดงออกถึงคุณค่าอีกด้วย นอกจากนี้ แคมเปญการตลาดยังตลกมาก ฉันคิดว่านี่เป็นบริษัทเดียวที่ฉันติดตามใน YouTube เพราะโฆษณาของพวกเขาทำให้ฉันหัวเราะ =)" — Daniel S. , ผู้ควบคุมกล้อง, รีวิวจาก G2
คำถามไม่ใช่ว่า Asana กับ Monday อะไรดีกว่ากัน — แต่เป็น ทำไมไม่ใช้ ClickUp?
การรีวิว Asana กับ Monday นี้เผยให้เห็นสิ่งหนึ่ง; ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทั้งสองมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง และขึ้นอยู่กับคุณที่จะตัดสินใจว่าคุณให้ความสำคัญกับคุณสมบัติใดมากที่สุด Monday มีราคาที่ดีกว่าทำให้สามารถจ่ายได้ แต่ Asana มีการผสานรวมและการปรับแต่งมากกว่า
นอกจากนี้ วันจันทร์จะดีกว่าหากคุณต้องการเทมเพลตเฉพาะสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เจาะจง แต่ Asana มีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดาย
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมทางเลือกเพิ่มเติมไว้ให้คุณพิจารณา หาก Asana และ Monday ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้
ในที่สุด ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะกับคุณนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ หวังว่าคู่มือนี้จะช่วยคุณตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อนตัดสินใจ นี่คือคู่มือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณค้นหาโซลูชันการจัดการโครงการที่เหมาะกับคุณและทีมของคุณ