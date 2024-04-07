เปรียบเทียบ Monday กับ Jira: เครื่องมือไหนดีกว่าในปี 2025?

ต้องการเปรียบเทียบ Monday.com กับ Jira ใช่ไหม?
ไม่แน่ใจซอฟต์แวร์การจัดการโครงการตัวไหนดีกว่ากันในตอนนี้?
แน่นอนว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในกระบวนการตัดสินใจนี้เครื่องมือการจัดการโครงการแต่ละตัวได้ทำการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มและเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ ในปี 2022
และในคู่มือนี้ เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการโครงการยอดนิยมสองตัวแบบตัวต่อตัว เพื่อให้คุณทราบตัวเลือกที่ดีที่สุดระหว่าง Monday.com กับ Jira
มาเริ่มกันเลย!
Monday.com คืออะไร?
Mondayเป็นโซลูชันการจัดการโครงการและงานที่ส่วนใหญ่ใช้โดยทีมและธุรกิจเพื่อติดตาม, ร่วมมือ, และจัดการงานและโครงการต่าง ๆ มันใช้งานง่ายมากและช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของโครงการเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของโครงการ ?
วันจันทร์มีรายการพิเศษ
คุณสมบัติของวันจันทร์ประกอบด้วยเลย์เอาต์บอร์ดแบบภาพเพื่อให้คุณมองเห็นโครงการและงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย มอบหมายบทบาท และติดตามความคืบหน้า นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติมากมายและรองรับการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองได้ตามความต้องการของทีม
เมื่อคุณดูสิ่งที่วันจันทร์มีให้ทีมของคุณ คุณสมบัติบางอย่างที่โดดเด่นคือ
1. กระดานคัมบัง
วันจันทร์ไม่ละเลยความดึงดูดทางสายตาของเครื่องมือของตน. กระดานสครัมและกระดานคันบันของมันมีความสวยงามทางสายตาและใช้งานง่าย. พวกมันเหมาะสำหรับการจัดการและติดตามโครงการหลาย ๆ โครงการพร้อมกันโดยไม่หลงในรายละเอียด.
แม้ว่าทั้งสองโซลูชันการจัดการโครงการจะมีบอร์ดคัมบังสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์ แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Monday ทำงานได้ดีกว่าในฐานะเครื่องมือจัดการงาน
น่าเสียดายที่ Kanban View ในวันจันทร์สามารถสร้างการ์ดได้เฉพาะที่มีป้ายกำกับในคอลัมน์สถานะเท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมในเครื่องมือการจัดการโครงการของตน
2. ระบบจัดการไฟล์ในตัว
คุณสมบัติการจัดการไฟล์ที่ติดตั้งมาในตัวของวันจันทร์ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและรวบรวมไฟล์สำคัญไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันที่ได้รับการอัปเดตในขณะที่โครงการของคุณกำลังพัฒนาขึ้น ?
3. การผสานรวม API
หากมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องการให้เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณมี นั่นคือความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับแต่งเพื่อให้คุณสามารถควบคุมกระบวนการทำงานของคุณได้ดีขึ้น โชคดีที่ Monday มีตัวเลือก API จากผู้ให้บริการภายนอกมากมาย ทำให้การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณเป็นเรื่องง่าย ?
เครื่องมืออัตโนมัติในวันจันทร์ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาได้โดยการสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่มีเงื่อนไขและงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถรักษาความเป็นระเบียบและมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดโดยไม่ต้องจัดการและอัปเดตทุกอย่างด้วยตนเองทุกครั้ง
ด้วยแอปมือถือของ Monday.com ผู้ใช้สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงานของพวกเขาได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และความสามารถในการแสดงความคิดเห็น สนทนา และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม
ราคาวันจันทร์:
ข้อดีอย่างหนึ่งของMonday.comคือราคาที่ค่อนข้างเข้าถึงได้ง่าย คุณไม่จำเป็นต้องเป็นทีมใหญ่ที่มีงบประมาณมหาศาลก็สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ นี่คือรายละเอียดพื้นฐานของแต่ละแพ็กเกจราคา ?
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: $16 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
Jira คืออะไร?
Jiraเป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ใช้โดยทีมนับพันในการติดตามและจัดการงาน โครงการ และกระบวนการทำงาน เช่นเดียวกับ Monday มันสามารถผสานรวมเข้ากับระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างง่ายดายและมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลัง
คุณสมบัติของ Jira
เช่นเดียวกับวันจันทร์Jiraยังมีคุณสมบัติการจัดการที่มีประโยชน์หลายประการ สองคุณสมบัติที่โดดเด่นคือระบบติดตาม ซึ่งช่วยในการตรวจสอบความคืบหน้า และเครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์กราฟิก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลเชิงลึกได้ในทันที
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มักจะชอบใช้ Jira แต่มาดูกันว่าทำไมด้วยคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกไม่กี่อย่าง
1. การติดตามปัญหา
ระบบติดตามปัญหาของ Jira ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถติดตามและอัปเดตงาน โครงการ และกระบวนการทำงานได้ ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการนี้ ทีมสามารถทำงานร่วมกันและตรวจจับข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
2. การรายงาน
ด้วยเครื่องมือรายงานของ Jira คุณจะควบคุมการดำเนินการของสปรินต์ งาน และประมาณการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกครั้งที่คุณต้องการวิเคราะห์ความคืบหน้าหรือประสิทธิภาพของโครงการ เครื่องมือรายงานของ Jira พร้อมตอบโจทย์คุณเสมอ ?
3. การปรับแต่ง
Jira ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของทีมได้ ผู้ใช้สามารถสร้างฟิลด์, ฉลาก, และสถานะที่กำหนดเองเพื่อช่วยจัดระเบียบงานในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้
4. แอปพลิเคชันมือถือ
แอปพลิเคชันมือถือของ Jira ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบการจัดการโครงการของตนได้อย่างรวดเร็ว ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังรองรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการแก้ไขงานและขั้นตอนการทำงานได้อีกด้วย ?
เครื่องมืออัตโนมัติของ Jira ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทำให้การจัดการงานและโครงการต่างๆ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ราคาของ Jira
แม้ว่า Jira จะมีระดับราคาให้เลือกน้อยกว่า แต่ก็เสนอราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่า สิ่งที่ดีคือทีมทุกขนาดสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือการจัดการโครงการนี้ได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากนัก
- ฟรี: ฟรีเสมอสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: 7.75 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15.25 ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
Monday.com กับ Jira: ใครชนะ?
เมื่อพูดถึงเครื่องมือการจัดการโครงการ มันขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบของทีมจริงๆMonday มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลัง นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันในขณะเดินทาง
Jira, ในทางกลับกัน, เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการติดตามและตรวจสอบโครงการของตนได้ดีขึ้น. มันมีเครื่องมือการรายงานและการวิเคราะห์กราฟิกที่ทรงพลัง, ทำให้ทีมสามารถตรวจสอบสิ่งที่พวกเขาทำสำเร็จไปแล้วได้ง่ายขึ้น.
โดยรวมแล้ว ทั้งสองเครื่องมือเหมาะสำหรับการจัดการโครงการ และปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือใดมักขึ้นอยู่กับว่าเครื่องมือใดที่ทีมรู้สึกว่าใช้งานได้ดีกว่า มาดูกันว่าเครื่องมือใดจะชนะในแต่ละหมวดหมู่ที่สำคัญที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพกันเถอะ ?
ระบบอัตโนมัติ
เมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติ Jira และ Monday.com มีฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกัน Monday.com มีเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติได้
Jira ยังมีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และกลุ่มอื่น ๆ สามารถกำหนดและควบคุมกระบวนการทำงานของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม Jira ยังมีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูงเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ API ของบุคคลที่สาม ทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและแบ่งปันเอกสารได้อย่างอัตโนมัติ
ในที่สุดแล้ว มันขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมและการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม
สำหรับคุณสมบัตินี้ เสมอกัน ?
การจัดการงาน
เมื่อพูดถึงการจัดการงาน ทั้ง Jira และ Monday.com ต่างก็มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม Monday.com โดดเด่นด้วยแดชบอร์ดที่แสดงด้วยสี, ป้ายกำกับที่สามารถปรับแต่งได้ และเครื่องมือจัดการไฟล์
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและจัดระเบียบงานและโครงการได้อย่างง่ายดาย สมาชิกบางคนในทีมอาจชอบทำงานกับเครื่องมือที่ใช้สีในการแสดงผลมากกว่า
Jira ยังมีเครื่องมือการจัดการงานที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบงานจากรายการและแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ในที่สุด โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ทีมสามารถทำได้ในการจัดการงาน
สำหรับคุณสมบัตินี้, มันเสมอกัน. ?
ราคา
ความแตกต่างหลักระหว่าง Monday และ Jira คือเรื่องราคา Monday มีราคาที่ยืดหยุ่นและประหยัดกว่าเมื่อพูดถึงเรื่องราคา แผนรายบุคคลของพวกเขาฟรีตลอดไป ในขณะที่แผนพื้นฐานของพวกเขาเพียง $8 ต่อที่นั่งต่อเดือน
ในทางกลับกัน แผนราคาถูกที่สุดของ Jira คือแผนมาตรฐานที่ราคา $7.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนพรีเมียมและแผนองค์กรของ Jira ก็มีราคาสูงกว่าข้อเสนอของ Monday เช่นกัน ในที่สุด ทีมจะต้องพิจารณาถึงงบประมาณและเครื่องมือที่งบประมาณนั้นสามารถให้พวกเขาเข้าถึงได้เมื่อเลือกโซลูชันการจัดการโครงการที่เหมาะสม
สำหรับฟีเจอร์นี้ Monday.com ชนะ ?
วันจันทร์ Vs. Jira บน Reddit
วิธีไหนจะดีไปกว่าการได้สัมผัสเครื่องมืออย่างแท้จริงด้วยการอ่านความคิดเห็นที่ผู้ใช้บนอินเทอร์เน็ตแบ่งปันอย่างตรงไปตรงมา? ลองดูโพสต์ใน Reddit เกี่ยวกับทั้งสองเครื่องมือนี้ดูสิ
รีวิว Reddit วันจันทร์
"ผมคงต้องบอกว่า เนื่องจากวันจันทร์ค่อนข้างทั่วไปในแง่หนึ่ง พวกเขาจึงทำทุกอย่างนิดหน่อยและไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งอย่างเต็มที่" ในขณะเดียวกัน ผมก็อยากจะบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นไม่เหมือนใคร ดังนั้นถ้าคุณต้องการเครื่องมือที่สามารถรองรับความต้องการของคุณได้แทบทุกอย่าง Monday ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมาก ยังมีเครื่องมืออื่น ๆ ที่มีความเฉพาะทางมากกว่าในแง่นั้น แต่ Monday นั้นดีจริง ๆ และเราก็ใช้มันอยู่ตลอดเวลา" — ผ่านReddit
รีวิว Jira บน Reddit
"นี่ก็เหมือนกับการถามคนว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีกับ C++ หรือไม่ คุณจะได้รับคำตอบที่หลากหลายตั้งแต่ยอดเยี่ยมไปจนถึงแย่มาก ประสบการณ์ของบุคคลกับ Jira จะขึ้นอยู่กับวิธีการนำไปใช้ การจัดการ และการเคารพภายในบริษัท มีตัวอย่างมากมายที่ Jira ถูกใช้อย่างประสบความสำเร็จ และก็มีตัวอย่างมากมายที่ Jira ถูกใช้ในทางที่ผิดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการที่ล้มเหลว" ส่วนตัวแล้ว ผมชอบอะไรที่พื้นฐานมากกว่าสำหรับทีมส่วนใหญ่ที่ไม่มีผู้จัดการโครงการโดยเฉพาะ Jira เป็นเครื่องมือทรงพลังที่มีตัวเลือกมากมายซึ่งอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลงได้หากใช้ไม่ถูกวิธี"* —ผ่าน Reddit
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Monday vs. Jira
ณ จุดนี้ เราได้พูดคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้แต่ละเครื่องมือมีประโยชน์ คุณสมบัติที่โดดเด่น และตัวเลือกการชำระเงินของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่อาจเหมาะกับคุณมากกว่าก็คือClickUp! ?
แล้วทำไมต้อง ClickUp? เริ่มต้นเลย คุณจะได้รับมากกว่าที่คุณจ่ายไป—และสำหรับสิ่งที่คุณ ไม่ต้องจ่าย ด้วยซ้ำ ClickUp มีตัวเลือกใช้งานฟรีตลอดชีพที่ให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย!
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ทำงานบนโมเดล "ฟรีเมียม" ที่เข้มงวดกว่า ซึ่งไม่อนุญาตให้คุณทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ ได้โดยไม่ต้องอัปเกรด ในความเป็นจริง ClickUp มีฟีเจอร์ที่น่าทึ่งมากมายในแผนฟรี เช่น:
- งานไม่จำกัด
- สมาชิกแผนฟรีไม่จำกัด
- ไวท์บอร์ด
- การติดตามเวลา
- การบันทึกวิดีโอในแอป
แน่นอน คุณสมบัติเหล่านั้นก็ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของ Monday และ Jira แล้วล่ะ? มาดูกันเถอะ!
คุณสมบัติของคู่แข่ง ClickUp 1: กระดานไวท์บอร์ด
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่สำหรับผู้นำโครงการในการจัดระเบียบการระดมความคิดและแม้แต่การประชุมอธิบายงานในขณะที่จัดการโครงการของพวกเขา กระดานที่มีความเป็นภาพสูงช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน มอบหมายความรับผิดชอบ และเพิ่มบันทึกได้อย่างง่ายดาย
ไวท์บอร์ดเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถทำงานแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ของพวกเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มกำหนดส่งงานและปรับแต่งบอร์ดของพวกเขาให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนได้อีกด้วย
คุณสมบัติของ ClickUp ที่แข่งขันได้ 2: เป้าหมาย
คุณสมบัติของเป้าหมายใน ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างและติดตามเป้าหมายสำหรับทีมของตนได้อย่างง่ายดาย ด้วยเป้าหมาย ผู้ใช้สามารถแบ่งโครงการออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถจัดการได้พร้อมกำหนดเส้นตายไว้
คุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ เช่น ตัวเลข, เงิน, จริง/เท็จ, และเป้าหมายของงาน เพื่อติดตามเป้าหมายและตรวจสอบว่าคุณอยู่ในเวลาหรืองบประมาณที่กำหนดไว้
คุณสมบัติของ ClickUp ที่เทียบเคียงได้ 3: ส่วนขยาย Notepad
ฟีเจอร์Notepad ของ ClickUp(ที่ชื่นชอบที่สุด!) เป็นเครื่องมือ "พกพา" ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกไอเดีย ระดมความคิด และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบได้อย่างรวดเร็ว ส่วนขยาย Chrome มอบวิธีการที่สะดวกในการจัดเก็บบันทึก รูปภาพ บุ๊กมาร์ก ภาพหน้าจอ รายการต่างๆ การติดตามเวลา และข้อมูลอื่นๆ
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องออกจากแท็บปัจจุบันหากคุณต้องการบันทึกหรือจดบันทึกสำคัญอย่างกะทันหัน มันจะลอยอยู่ที่มุมของหน้าต่างนำทางเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายเพียงคลิกเดียว ?
คุณสมบัติคู่แข่งของ ClickUp 4: หมายเหตุ
คุณทราบหรือไม่ว่า ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำเครื่องหมายและใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF ได้? สำหรับผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักจำนวนมาก ไฟล์ PDF มีประโยชน์ แต่จะกลายเป็นเรื่องยากเมื่อต้องการแก้ไขข้อความหรือเพิ่มคำอธิบายประกอบ
ด้วย ClickUp ปัญหานั้นจะหมดไป
ฟีเจอร์นี้ (รวมอยู่ในแผน Enterprise ของ ClickUp) ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขและใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ของคุณได้อย่างรวดเร็วภายในแอป ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การจัดการเอกสารโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ทีมสามารถให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
คุณสมบัติของ ClickUp ที่แข่งขันได้ 5: มุมมองภาระงาน
บ่อยครั้ง ผู้จัดการโครงการมักถูกมองว่าเป็นผู้ดูแลการบริหารเวลา นั่นเป็นเพราะพวกเขาจำเป็นต้องทราบปริมาณงานของทีมเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้รับมอบหมายงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งมักทำงานในกระบวนการส่งมอบงาน สามารถได้รับมอบหมายงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ งานเหล่านี้ยังอาจใช้เวลาในการทำเสร็จแตกต่างกันไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคะแนนสปรินต์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมเหล่านี้ส่วนใหญ่
โชคดีที่ด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp คุณไม่เพียงแต่จะได้รับข้อมูลเชิงภาพเกี่ยวกับปริมาณงานของทีมและแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังสามารถวัดผลด้วยคะแนนสปรินต์หรือการประมาณเวลาเพื่อประเมินปริมาณงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย ?
อะไรดีกว่าในปี 2024? ทำทุกอย่างได้ด้วย ClickUp
ทั้ง Monday และ Jira ต่างก็มีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังและฟรีซึ่งมีประโยชน์อย่างแน่นอน เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองเครื่องมือนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม อย่าปิดกั้นตัวเองจากทางเลือกที่ดีกว่า ลองพิจารณาเครื่องมือทางเลือกอย่าง ClickUp คุณจะได้รับฟีเจอร์มากขึ้นในราคาที่น้อยกว่า และมันถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือครบวงจรที่สามารถแทนที่เครื่องมืออื่นทั้งหมดได้
ClickUp มีฟีเจอร์เฉพาะตัว เช่น การมอบหมายความคิดเห็น เพื่อให้ทีมไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีเมลหรืองานที่ต้องทำ ลองใช้ ClickUp วันนี้และสร้างพื้นที่ทำงานแรกของคุณเพื่อสัมผัสความแตกต่าง และเหตุผลที่ธุรกิจมากมายย้ายจาก Jira และ Monday มาใช้ ClickUp