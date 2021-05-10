5 เหตุผลที่วันจันทร์แย่ (และ 5 วิธีที่จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าใครเป็นเจ้านาย)

วันจันทร์ดำ วันจันทร์เศร้า วันจันทร์บ้าคลั่งMonday.com
วันจันทร์ประสบกับวิกฤตภาพลักษณ์มาตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากชาวบาบิโลนตั้งชื่อมันและก่อนที่จิม เดวิสจะสร้างการ์ตูนแมวที่มีบุคลิกทั้งหมดขึ้นมาจากความเกลียดชังวันจันทร์
วันจันทร์ถูกมองโดยหลายคนว่าเป็นวันจันทร์™ ของวันธรรมดา มีไว้เพื่อบดขยี้จิตใจของคุณด้วยความเย่อหยิ่งในความถูกต้องของตัวเองและวาทศิลป์ที่สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง
แต่จริงๆ แล้ว* มันก็แค่เป็นอีกวันหนึ่งเท่านั้นเอง
มาแยกแยะเหตุผลว่าทำไมการเกลียดวันจันทร์ถึงกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่ถูกนำเสนอในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย แต่ที่สำคัญกว่านั้น ลองสำรวจวิธีที่จะเปลี่ยนมุมมองและเริ่มทวงคืนวันจันทร์กลับมาเป็นของเราอีกครั้ง
1. วันจันทร์คือความบ้าคลั่ง
ไม่ จริงจังนะ คำว่า "วันจันทร์" และ "ความบ้าคลั่ง" มีรากศัพท์ร่วมกัน: ทั้งคู่มาจากคำในภาษาละตินที่หมายถึง "ดวงจันทร์" ซึ่งถูกเชื่อมโยง (อย่างไม่ถูกต้อง) กับความบ้าคลั่งมาเป็นเวลานาน
ในหลายวัฒนธรรมรวมถึงในโหราศาสตร์ ดวงจันทร์เป็นตัวแทนของอารมณ์การเปลี่ยนแปลง และความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับทั้งสองสิ่ง นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพลังงานหญิง ซึ่งเพิ่มการกระจายพิษเล็กน้อยของความเกลียดชังผู้หญิงให้กับชื่อเสียงที่มืดมนของดวงจันทร์ว่าเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์แปรปรวน แต่นั่นเป็นหัวข้อสำหรับบล็อกอื่น สำหรับตอนนี้ มาโฟกัสที่ Moonday กันดีกว่า
เมื่อทราบถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว จึงไม่น่าแปลกใจที่คำว่า "วันจันทร์" ดูเหมือนจะกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน และแน่นอนว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสังคมและวัฒนธรรมต่างก็เห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่า "วันจันทร์เป็นวันที่แย่" ก็มีอยู่มากมาย แต่ถึงแม้โชคชะตาจะกำหนดไว้แล้วว่าวันจันทร์จะต้องเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์หรือการเปลี่ยนแปลง ทำไมเราไม่ลองปรับตัวให้เข้ากับมัน แทนที่จะต่อต้านหรือต่อสู้กับมันล่ะ?
เคล็ดลับจากหัวหน้า #1: ยอมรับความบ้าคลั่ง
"บ้า" แน่นอนว่าหมายถึงสิ่งที่ไม่คาดคิด อารมณ์ และสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้ชีวิตเป็นเหมือนการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น วันจันทร์ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรใหม่ หนึ่งในวิธีที่มีพลังมากที่สุดในการควบคุมแต่ละวันคือการพยายามเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง!
แม้ว่าหลักฐานจะยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับอิทธิพลที่แท้จริงของดวงจันทร์ต่ออารมณ์หรือรูปแบบการนอนหลับของมนุษย์ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการสิ้นสุดวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยการถูกถล่มด้วยอีเมลเป็นสิ่งที่ทำให้หมดอารมณ์ วิธีแก้ไขคือให้มุ่งเน้นไปที่โอกาสที่คุณสามารถทำได้มากกว่าความเชื่อว่าคุณไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกล่องจดหมายและเริ่มจัดการกับมัน
2. วันจันทร์หมายถึง "การเป็นผู้ใหญ่"
การเติบโตเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น: "โตเป็นผู้ใหญ่ซะ!" เป็นคำดูถูก คนเรา "เหนื่อยล้า" และ "แก่ตัวลง" ฉันควรจะ "เลิก" ฟังเพลงป๊อปพังก์จากปี 2002 แล้ว
การเป็นผู้ใหญ่, แน่นอน, หมายถึงการทำทุกสิ่งที่คุณต้องทำซึ่งคุณอาจไม่อยากทำ. เครื่องหมายของความเป็นผู้ใหญ่คือการทำสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ต้องถูกบอกให้ทำ และไม่ทำตัวเหมือนเด็ก. วันจันทร์แทบจะเป็นนักบุญผู้คุ้มครองของสิ่งนี้เลย.
ฉาก "วันจันทร์อันเลวร้าย" อันโด่งดังใน Office Space ล้อเลียนความเบื่อหน่ายของวัยผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานที่บดขยี้ความเป็นตัวของตัวเองและเย้ยหยันความเฉื่อยชาที่สะสมขึ้นจากผลของมันได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่เราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกถูกกดขี่ในหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นเพื่อสนับสนุนชีวิตผู้ใหญ่ของเรา?
คุณเริ่มด้วยการผ่อนคลายสักหน่อยสิ เจ้าเปิ่นบ้าบอ
เคล็ดลับจากหัวหน้า #2: รักษาความเยาว์วัยในใจ
ดอลลี่ พาร์ตัน กล่าวไว้ได้ดีที่สุดว่า: "อย่ามัวแต่ยุ่งกับการหาเลี้ยงชีพจนลืมสร้างชีวิต"
แน่นอนว่า การทำหน้าที่ของเราและการสนับสนุนตนเองและผู้ที่เราต้องดูแล (ใครบางคน ต้องส่งสุนัขของฉันเรียนมหาวิทยาลัย!) เป็นสิ่งสำคัญ แต่ภาระของความเป็นผู้ใหญ่จะหนักเกินไปหากปราศจากความผ่อนคลายที่เบาสบายบ้าง
สิ่งที่ช่วยฉันได้คือการไม่ลืมธรรมชาติของหยินหยางในชีวิต; ดีและร้าย (ไม่ว่าเราจะนิยามมันอย่างไร) จะคงอยู่ในสมดุลตลอดไปในขณะที่ทั้งสองมีบางส่วนของกันและกันอยู่เสมอ สำหรับทุกความรำคาญที่มาจากการเป็นผู้ใหญ่ ก็จะมีเสรีภาพตามมาเช่นกัน
โอบกอดอิสรภาพของผู้ใหญ่ในขณะที่ยังคงรักษาสิ่งที่ทำให้วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์: การมีจินตนาการ, การไม่รู้สึกอาย, และการสนุกสนานเมื่อมีโอกาส กล้าที่จะแบ่งปันความคิดใหญ่ๆ ของคุณกับผู้จัดการของคุณ ตั้งภาพพื้นหลัง Zoom เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเวลากลางคืนที่คุณชื่นชอบ บอกเจ้านายว่าคุณต้องเลิกงานตรงเวลา 6 โมงเย็นเพราะงานเสร็จแล้วและถึงเวลาดู The Bachelor ใช้ชีวิตให้สนุกบ้าง
3. วันจันทร์ทำลายความสนุก
วันจันทร์สามารถเป็นเหมือนการช็อกระบบอย่างแท้จริง หลังจากสองวันที่แสนสุขในการตามงานที่ค้าง ผ่อนคลาย และทำสิ่งที่คุณชอบ จู่ๆ เสียงนาฬิกาปลุกก็พุ่งรองเท้าใส่การหลับใหลของคุณ และตอนนี้คุณต้องเผชิญกับวันที่คุณต้องเป็นคนที่จัดระเบียบมีประสิทธิภาพ เข้าสังคม และเต็มไปด้วยคาเฟอีน คุณต้องแขวนเขาวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณและสวมมงกุฎจันทร์ของคุณ และทันใดนั้นก็ต้องปรับตัวเข้ากับเวอร์ชัน Professional™ ของคุณสำหรับส่วนใหญ่ของวัน
หรือคุณสามารถหาเวลาสักนิดในวันหยุดของคุณเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขึ้น!
เคล็ดลับจากหัวหน้า #3: ดูแลตัวเองในอนาคต
ฉันเป็นผู้เชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวที่ดี; สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคน และไม่ทุกงานที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่าย แต่มีสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในเวลาส่วนตัวของคุณเพื่อให้ตัวเองในอนาคตอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นสำหรับเวลาทำงานในวันจันทร์:
- มาเป็นเจ้านายแห่งกาลเวลา จริงๆ นะ! คุณสามารถปฏิเสธปฏิทินเกรกอเรียนได้เสมอ และกำหนดให้สัปดาห์ของคุณเริ่มต้นในวันอาทิตย์ ซึ่งช่วยให้ฉันเปลี่ยนผ่านจากความสนุกสนานสุดเหวี่ยงในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้อย่างราบรื่น
- นอนให้เพียงพอในคืนวันอาทิตย์ ในฐานะคนนอนดึก พิธีการผ่อนคลายก่อนนอนที่รอคอยในแต่ละคืนคือทุกสิ่งสำหรับฉัน ฉันชอบทำปริศนาอักษรไขว้หรืออ่านหนังสือสักสองสามบทบนเตียง ในขณะที่เสียงรบกวนสีขาวในพื้นหลังช่วยให้จิตใต้สำนึกของฉันง่วงนอน จิตใจ อารมณ์ และผิวของฉันขอบคุณฉันเสมอสำหรับสิ่งนี้
- ทำให้การจัดระเบียบเป็นสิ่งที่ต้องทำในชีวิตส่วนตัวของคุณมากพอๆ กับในชีวิตการทำงานของคุณ ในฐานะผู้หญิงที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ฉันพบว่ามันยากที่จะจำสิ่งที่ต้องทำและแผนการต่างๆ หากไม่ได้เขียนลงไป อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ฉันก็เริ่มคุ้นเคยกับการบันทึกงานส่วนตัวของฉันไว้ในพื้นที่ทำงานส่วนตัวใน ClickUp ทำให้ฉันได้รับการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ล่วงหน้าไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหน และฉันพบว่ามันน่าเชื่อถือกว่าการใช้ปากกาและกระดาษมาก!
- ใช้เวลาสักเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อประเมินขอบเขตงานของคุณล่วงหน้า มันจะใช้เวลาเพียงห้านาที และไม่จำเป็นต้องมองว่าเป็นการขโมยความสุข ลองคิดว่าเป็นการทำความดีให้กับตัวเองในวันจันทร์ดีกว่า! ในขณะที่ดูหนังคืนวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์ ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่างานใน ClickUpของฉันเชื่อมโยงกับ Google Calendarแล้ว และทำเครื่องหมายงานที่ต้องทำในวันจันทร์เป็นสีแดงเพื่อให้รู้ว่างานไหนที่ต้องให้ความสำคัญ ทำให้รู้สึกว่าภาระงานไม่หนักจนเกินไป!
4. วันจันทร์ไม่ยอมให้คุณปิดสมอง
มีเหตุผลที่ชอบธรรมว่าทำไมดาราเรียลลิตี้โชว์ที่ไร้สาระแต่โด่งดังถึงสามารถเอาชนะนักร้องที่มีพรสวรรค์และนักแสดงที่ยอดเยี่ยมได้ในเกมแห่งชื่อเสียง และมันเกี่ยวข้องกับสังคมทุนนิยมที่ส่งข้อความที่ขัดแย้งกันมากมายเกี่ยวกับความสำเร็จให้กับผู้คน จนเราต้องการเพียงแค่ทำให้สมองชาด้วยความไม่จริงที่หลีกหนีจากความเป็นจริง เรายังชอบดูความล้มเหลวที่เลวร้ายอีกด้วย
แต่ถ้าเรามองว่าวันจันทร์เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันที่ดุเดือด ก็ไม่แปลกที่เราจะโหยหาความสามารถในการปิดกั้นความกดดันนั้นด้วยวิธีใดก็ตามที่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช่นนี้ การเบี่ยงเบนความสนใจที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กำลังกลายเป็นรูปแบบใหม่ของ "การดูแลตัวเอง" นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการพักผ่อนทางจิตใจในแต่ละวันจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ควรทำให้เป็นสิ่งที่จำเป็นและปกติเหมือนกับการแปรงฟัน
เคล็ดลับสำหรับหัวหน้า #4: จัดเวลาให้สมองได้พักบ้าง
"การพักสมอง" เป็นที่รู้จักกันมานานในวงการการสอนระดับประถมศึกษา โดยคำนี้มักเกี่ยวข้องกับความสำคัญของการให้สมองที่กำลังเติบโตได้พักผ่อนอย่างเพียงพอระหว่างการเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังเป็นแนวคิดที่สามารถช่วยผู้ใหญ่ได้เช่นกัน!
จำไว้ว่า: จุดประสงค์ของการหยุดพักไม่ใช่แค่หยุดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่สักนาที แต่เป็นการให้เวลาตัวเองได้เติมพลังและพักผ่อนจิตใจ เป้าหมายไม่ใช่การเบี่ยงเบนความสนใจจากงานของคุณ แต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้กลับมาทำงานด้วยความมุ่งมั่น พลังงาน และแรงจูงใจที่สดใหม่ ความเหนื่อยล้าสะสมเป็นเรื่องจริง และสิ่งต่างๆ เช่น การทำสมาธิ การออกไปเดินเล่นข้างนอก หรือการหาช่วงเวลาสักนิดในแต่ละวันเพื่อตัดขาดจากทุกอย่างโดยสิ้นเชิงล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนผ่านจากวันหยุดสุดสัปดาห์ไปสู่การทำงานในวันธรรมดาให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
5. วันจันทร์รู้สึกเหมือนไม่มีวันสิ้นสุด
สำหรับหลายๆ คนที่ทำงานในวันธรรมดาและหยุดสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกไม่พอใจกับงานของตนเป็นพิเศษ วันจันทร์อาจรู้สึกเหมือนการเริ่มต้นสัปดาห์ที่เหนื่อยล้า เต็มไปด้วยความบ้าคลั่ง การเป็นผู้ใหญ่ ความเบื่อหน่าย และต้อง "พร้อม" อยู่ตลอดเวลา การมีวันหยุดสองวันและทำงานห้าวันทำให้เราให้คุณค่ากับวันหยุดสองวันนั้นมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เราดูถูกวันทำงานอื่นๆ และโดยเฉพาะผู้นำของวันเหล่านั้นมากขึ้น
นอกเหนือจากการเลิกทำทุกสิ่งที่คล้ายกับชีวิตที่มีแนวคิดเรื่องวันทำงานแล้ว ยังมีวิธีหนึ่งที่จะต่อสู้กับความรู้สึกนี้...
เคล็ดลับสำหรับหัวหน้า #5: จำไว้ว่าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตา
อะไรนะ, รู้เรื่องยากไปหรือเปล่า? โอเค งั้นฉันจะพูดแบบนี้: ความจริงที่ว่าวันแรกของสัปดาห์ทำงานจะน่าเบื่อและทรมานแค่ไหนนั้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเอง จริงอยู่ การเผชิญหน้ากับวันนั้นอาจหมายถึงการต้องตื่นเช้าแบบไม่สบอารมณ์ ต้องรับมือกับคนที่พูดเสียงเบาและกลิ่นปากคาเฟอีน หรือต้องนั่งรอสายกับบริษัทบัตรเครดิต แต่ความไม่สบายใจในช่วงเวลาเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราว และมันจะผ่านไปเอง
ทุกคนเคยมีประสบการณ์บางอย่างที่ทำให้เวลาดูเหมือนเคลื่อนไหวช้าลง หรือผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับชั่วพริบตา จริง ๆ แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาคำตอบว่าทำไมวันหนึ่งจึงรู้สึกสั้น แต่ปีหนึ่งกลับดูเหมือนเป็นนิรันดร์สำหรับเด็ก ในขณะที่สำหรับผู้ใหญ่แล้ว หลายปีดูเหมือนจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว และบางวัน (เช่น วันจันทร์) กลับรู้สึกยาวนานไม่มีที่สิ้นสุด
บางทีอาจเป็นเพราะผู้ใหญ่สามารถตกอยู่ในวงจรซ้ำซากของชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย จนวันเวลาผ่านไปอย่างไร้สีสัน หรืออาจเป็นเพราะการขาดการเรียนรู้หรือการลองสิ่งใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้น ซึ่งเคยเป็นเรื่องปกติในวัยเด็ก ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไร ความจริงก็คือ เวลาไม่เคยเปลี่ยน แต่เราต่างหากที่เปลี่ยน และนั่นหมายความว่า เราสามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเวลา เปลี่ยนวิธีใช้เวลาของเราและเปลี่ยนการจัดลำดับความสำคัญของเวลาได้
เมื่อสิ้นสุดวัน...
ชีวิตคืออะไรหากไม่ใช่การรวบรวมวันที่ดีและวันที่ไม่ดีไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม? คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่า บางวันที่ดีที่สุดของคุณในอนาคตอาจกลายเป็นวันจันทร์ที่คุณกลัวที่สุดก็ได้ ฉันจะทิ้งบทกวีเกี่ยวกับสัปดาห์ไว้ให้คุณฟัง ซึ่งเป็นบทกวีที่ฉันเคยอ่านตอนเป็นเด็ก บทกวีนี้อยู่ในหนังสือเพลงกล่อมเด็กเล่มหนึ่งที่มีภาพวาดของแม่ไก่ที่น่ากลัวมากจนทำให้ฉันฝันร้าย แต่ยังไงก็ตาม บทกวีนี้ก็คือ:
เด็กที่เกิดวันจันทร์หน้าตาดี
เด็กที่เกิดวันอังคารเปี่ยมไปด้วยความสง่างาม
เด็กที่เกิดวันพุธ มักจะพบเจอแต่ความทุกข์
เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดีต้องเดินทางไกล
เด็กที่เกิดวันศุกร์มีความรักและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
เด็กที่เกิดวันเสาร์ขยันทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ
และเด็กที่เกิดในวันสะบาโต
สดใสและร่าเริง ดีและสนุกสนาน
ดูเหมือนว่าวันจันทร์เวอร์ชันปัจจุบันของเราจะเป็นเหมือนวันพุธที่เคยเป็น และบางทีในอนาคต วันศุกร์ของวันนี้อาจกลายเป็นวันจันทร์ของวันพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่มีใครรู้หรอก เวลาเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น 🙂