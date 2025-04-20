11 แม่แบบกระดานคัมบังฟรีใน OneNote และ ClickUp

จำได้ไหม โชว์และเล่า? วันที่คุณสามารถ ในที่สุด นำปลาตัวโปรดของคุณมาโรงเรียนและแนะนำมันให้เพื่อนร่วมชั้นชั้นประถมหนึ่งได้รู้จัก? นั่นแหละคือวันเหล่านั้น 😌
ในฐานะมืออาชีพ เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในรูปแบบของการนำเสนอแนวคิด การระดมความคิด และการดำเนินโครงการร่วมกับกลุ่ม
เราได้เรียนรู้ว่า การแสดงให้เห็น มีพลังมากกว่าการ บอก เพียงอย่างเดียว และเราได้คิดค้นวิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจในการถ่ายทอดความคิดของเรา นี่คือชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับผู้คนที่ประมวลผลข้อมูลแตกต่างกัน รวมถึง65% ของประชากรของเราที่ระบุตัวว่าเป็นผู้เรียนแบบภาพ
Enter: กระดานคัมบัง
กระดานคัมบังเป็นวิธีการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่เน้นภาพเพื่อช่วยให้ทีมปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมความโปร่งใส ระบุจุดติดขัด และปรับเปลี่ยนแนวทางได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น แม้ว่าเป้าหมายคือการเริ่มประหยัดเวลาโดยเร็วที่สุด แต่การตั้งค่ากระดานคัมบังตั้งแต่เริ่มต้นอาจใช้เวลานานและอาจส่งผลเสียได้เช่นกัน—นี่คือจุดที่แม่แบบมีประโยชน์ 🤓
ทีมทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทมเพลตกระดานคัมบังที่เหมาะสมกับแต่ละความต้องการเฉพาะ—แต่ใครจะมีเวลาลองผิดลองถูกกับทุกเทมเพลตคัมบังที่ค้นหาเจอใน Google? เราทำได้ 🙋🏼♀️
บทความนี้เปรียบเสมือนคอร์สเร่งรัดสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับ Kanban ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้าง คำถามที่พบบ่อย เคล็ดลับ ข้อดี และแน่นอนว่ามีเทมเพลต Kanban ฟรี 11 แบบให้คุณนำไปใช้เพื่อพิชิตเป้าหมายการทำงานของคุณ!
อะไรคือแม่แบบกระดานคัมบัง?
แม่แบบกระดานคัมบังเป็นกระดานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและสามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยเร่งขั้นตอนการเตรียมและตั้งค่าในการสร้างกระดานของคุณ ทำให้คุณสามารถเริ่มประหยัดเวลาได้อย่างรวดเร็ว โดยพื้นฐานแล้ว กระดานเหล่านี้เป็นกระดานคัมบังแบบกรอกข้อมูลที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งหรือแก้ไขได้ตามต้องการ
และเนื่องจากวิธีการคัมบังสามารถนำไปใช้ได้กับหลายแผนกและอุตสาหกรรมต่าง ๆ การมีเทมเพลตที่มีโครงสร้างดีจะช่วยให้ทีมของคุณใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ของเทมเพลตบอร์ดคัมบังที่ยืดหยุ่น!
ประโยชน์ของการใช้แม่แบบกระดานคัมบัง
มากกว่าแค่การประหยัดเวลา แม่แบบกระดานคัมบังช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและดูแลอย่างดี ทำให้กระดานของคุณพร้อมนำเสนอเสมอ แม้ในกรณีฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการ หรือแผนกอื่นๆ
พวกเขายังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในด้านการปรับแต่ง การทำงานอัตโนมัติ และสถานะงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากวิธีการแบบคัมบังสามารถให้ประโยชน์กับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย การมีแม่แบบที่กำหนดไว้สามารถทำหน้าที่เป็นล้อฝึกหัดของคุณ แสดงให้คุณเห็นถึงสถานะ ข้อจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการ และระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์ทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเทมเพลตสำหรับทุกระดับทักษะอีกด้วย หากคุณเป็นมือใหม่กับกระดานคัมบัง มีเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นกับวิธีการแบบอไจล์นี้ได้อย่างราบรื่น หรือหากคุณใช้กระดานมาหลายปีแล้วและต้องการมุมมองใหม่ ๆ หรือกำลังมองหาวิธีที่จะปรับปรุงกระบวนการคัมบังของคุณ เทมเพลตก็เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสอนคุณให้ยกระดับกระดานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ข้อสรุปหลักที่นี่คือ แม่แบบกระดานคัมบังมีไว้เพื่อช่วยเหลือคุณ ปล่อยให้แม่แบบที่ออกแบบมาอย่างดีทำงานหนักแทนคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการของคุณและทีมในการขับเคลื่อนมันไปข้างหน้า
โบนัส:แม่แบบสตอรี่บอร์ด!
11 แม่แบบกระดานคัมบังฟรี
เรากำลังพูดถึงเรื่องใหญ่ที่นี่—มาดูเทมเพลตทรงพลังเหล่านี้ในการใช้งานจริงกัน! นี่คือ 11 เทมเพลตกระดานคัมบังที่เราชื่นชอบสำหรับ ClickUp,OneNote และ Excel และวิธีที่พวกเขาสามารถยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น
1. แม่แบบกระดานคัมบัง
นำเทมเพลตกระดานคัมบังแบบง่ายของ ClickUpไปใช้กับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและเริ่มปรับแต่งวงจรการปล่อยงานของคุณได้ในทันที โฟลเดอร์นี้มาพร้อมกับสถานะห้าแบบเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนๆ และเอกสารช่วยเหลือที่มีเคล็ดลับและการอธิบายรายละเอียดของทุกฟีเจอร์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของงาน การสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานย่อยๆ และการแนะนำการผสานรวมต่างๆ เพื่อให้การเปลี่ยนไปใช้มุมมองกระดานใน ClickUp ของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น
สถานะงานมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเหมาะกับกระบวนการทำงานเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของคุณ—ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แม้กระทั่งการแก้ไขบล็อกหรือการออกแบบกราฟิก แม้ว่านี่จะเป็นเทมเพลตระดับกลาง แต่เอกสารช่วยเหลือแบบทีละขั้นตอนนั้นเข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ไม่ยาก ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์กับ Kanban มากน้อยเพียงใดก็ตาม
2. แผ่นงานกระดานคัมบังการจัดการแบบอไจล์
แม่แบบกระดานคัมบังการจัดการแบบอไจล์โดย ClickUpช่วยให้คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว
แนวทางแบบアジลอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่เทมเพลตนี้สร้างพื้นที่ใน ClickUp พร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อนำไปใช้กับกระบวนการทำงานแบบアジลพื้นฐานได้ในไม่กี่นาที
สำหรับทีมที่มีความคล่องตัวในการทำงานแบบสปรินต์ คุณสามารถเปิดใช้งานClickAppsได้ถึง 13 แบบเพื่อปรับแต่งวิธีการจัดการงานค้าง การจัดการปริมาณงาน และการทำงานร่วมกับทีมของคุณ ซึ่งรวมถึงการจำกัดงานที่กำลังดำเนินการอยู่ การตั้งเป้าหมายสำคัญ การเชื่อมโยงงานที่ต้องพึ่งพา Sprint Points และอื่นๆ อีกมากมาย!
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 30 สถานะ, ช่องที่กำหนดเองหนึ่งช่อง, แท็กแปดแท็ก, มุมมองหกมุมมอง, และการทำงานอัตโนมัติสี่รายการ, เทมเพลตนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ข้อเสนอแนะ, ปรับเปลี่ยนทรัพยากร, และเริ่มส่งมอบผลลัพธ์ได้เร็วขึ้น
3. แผ่นงานกระดานคัมบังแบบสปรินต์ง่าย ๆ
ลองก้าวเท้าของคุณลงในบ่อน้ำพุแห่งการสปรินต์ด้วยเทมเพลตบอร์ดคัมบัง Simple Sprints โดย ClickUp! เทมเพลตนี้มีความซับซ้อนน้อยกว่าและเป็นมิตรกับผู้ใช้ระดับกลางมากกว่าเทมเพลตการจัดการแบบ Agile ก่อนหน้านี้ โดยจะเพิ่ม Space ลงในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ พร้อมสถานะ 9 แบบ, ClickApps 9 ตัว และมุมมองบอร์ดและรายการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตนี้ครอบคลุมพื้นฐานทั้งหมดของสปรินต์สำหรับทีม Agileเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น และนำเสนอเอกสารที่เป็นประโยชน์เพื่อแสดงวิธีการปรับใช้เทมเพลตนี้ให้สอดคล้องกับเวิร์กโฟลว์ของคุณและใช้ประโยชน์จากแถบเครื่องมือมัลติทาสก์ได้อย่างเต็มที่
4. แม่แบบกระดานคัมบังการจัดการบัญชี
หากคุณเป็นผู้จัดการสำนักงาน ที่ปรึกษาทางการเงิน ฝ่ายขาย หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ต้องการควบคุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณ
แม่แบบกระดานคัมบังสำหรับผู้จัดการบัญชีโดย ClickUpติดตามทุกอย่างตั้งแต่กิจกรรมล่าสุดของผู้ใช้ไปจนถึงการต่ออายุบัญชี ติดต่อ และความเสี่ยงต่างๆ โฟลเดอร์นี้เพิ่มสถานะที่มีประโยชน์ 19 สถานะ—นับดูสิ!—รวมถึง การดูแล, พร้อมต่ออายุ, ยกเลิก, กำลังเริ่มต้น และอื่นๆ อีกมากมาย—เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน
นี่เป็นเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่ด้วยรูปแบบการดู 7 แบบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย และแบบฟอร์มการดูเพื่อลงทะเบียนลูกค้าใหม่ผ่านแบบสำรวจพร้อมคำตอบที่สามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้ และเราบอกหรือยังว่าเทมเพลตนี้เต็มไปด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง? ด้วย 10 ฟิลด์ให้เลือก คุณจะมีวิธีเพิ่มเติมในการจัดเรียง, กรอง, และจัดกลุ่มบอร์ด Kanban ของคุณ
5. แผ่นงานกระดานคัมบังสำหรับคำขอของทีม
กระดานคัมบังเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยม แต่แท้จริงแล้วได้รับความไว้วางใจและถูกใช้โดยทีมต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย!
แม่แบบกระดานคัมบังสำหรับทีมโดย ClickUpเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายไอที, และผู้จัดการสำนักงานที่รับผิดชอบในการติดตามและจัดระเบียบคำขอของทีมระยะไกล
โฟลเดอร์นี้จะเพิ่มมุมมองสี่แบบให้กับ Workspace ของคุณ รวมถึงกระดาน Kanban แยกสำหรับคำขอประเภทต่างๆ ที่เข้ามา และแบบฟอร์มคำขอภายในพร้อมคำตอบที่สามารถเปลี่ยนเป็นงานใน ClickUp ได้โดยตรง ซึ่งจะปรากฏบนกระดานของคุณ นอกจากนี้ ยังมีสถานะห้าแบบที่ช่วยให้มั่นใจว่าคำขอจะไม่ตกหล่น
6. แม่แบบกระดานคัมบังสำหรับการผลิตวิดีโอ
แม่แบบกระดานคัมบังสำหรับการผลิตวิดีโอโดย ClickUpเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่ากระดานคัมบังสามารถใช้งานได้หลากหลายเพียงใด วางแผนตารางการถ่ายทำของคุณตั้งแต่ก่อนการผลิตจนถึงหลังการผลิตด้วยแม่แบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ มองเห็นภาพตารางเวลาของคุณในรูปแบบรายการหรือย้ายงานไปตามขั้นตอนการผลิตโดยการลากและวางบนกระดานคัมบังของคุณ
นอกจากนี้ แม่แบบกระดานคัมบังพื้นฐานนี้ยังมาพร้อมกับเอกสารช่วยเหลือเพื่อยกระดับองค์กรของคุณและผลักดันโครงการสร้างสรรค์ของคุณให้สำเร็จลุล่วงโดยไม่เหนื่อยเลย
7. แผ่นงานกระดานคัมบังการจัดการโครงการ
หากแม่แบบทั้งหมดนี้ฟังดูดีแต่ซับซ้อนเกินไปสำหรับประสบการณ์การใช้ Kanban ของคุณในตอนนี้ นี่คือแม่แบบที่เหมาะสำหรับคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการหรือจัดระเบียบงานที่ต้องทำในแต่ละสัปดาห์แม่แบบบอร์ดการจัดการโครงการสำหรับผู้เริ่มต้นโดย ClickUpนี้จะครอบคลุมพื้นฐาน Kanban ทั้งหมดที่คุณต้องการ เริ่มต้นด้วยบอร์ดที่แบ่งออกเป็น 5 สถานะหลัก ซึ่งสามารถปรับใช้กับกระบวนการทำงานใดก็ได้—เปิด, ดำเนินการอยู่, ตรวจสอบ, ติดขัด, และ เสร็จสิ้น
8. แม่แบบกระดานคัมบังติดตามแคมเปญ
นี่คือแม่แบบที่ทีมการตลาดของคุณใฝ่ฝันถึง ✨
ระหว่างการจัดการเครื่องมือต่าง ๆ, แคมเปญหลายรายการ, การควบคุมงบประมาณ, และแรงกดดันด้านประสิทธิภาพ, คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณได้ง่าย ๆ —แต่เทมเพลตการติดตามแคมเปญและการวิเคราะห์โดย ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวมากมายเหล่านี้
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 10 ช่อง เพื่อให้คุณสามารถใส่รายละเอียดในแต่ละงานได้มากเท่าที่ต้องการและมองเห็นภาพแคมเปญของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ด้วยแคมเปญและงานหลายรายการที่ทำงานพร้อมกัน กระดานคัมบังของคุณจะช่วยให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องรับภาระงานมากเกินไป นอกเหนือจากกระดานแล้ว คุณจะพบแคมเปญของคุณถูกจัดตารางในมุมมองปฏิทินที่ชัดเจนและรายการแคมเปญทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน
9. แม่แบบแผนที่เส้นทางคัมบัง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่มีแนวทางที่เหมาะกับทุกธุรกิจ ทุกธุรกิจมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และแต่ละทีมต้องค้นหาเส้นทางของตัวเองเพื่อไปสู่เป้าหมาย ยกระดับกระบวนการของคุณด้วยเครื่องมือคันบันนี้ClickUp's Kanban Roadmap Templateช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานและเป้าหมายของคุณ จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่มีความสำคัญ และในที่สุดก็จะได้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาของคุณ
10. แม่แบบ Kanban Cumulative Flow สำหรับ Excel
เราได้กล่าวถึงว่ากระดานคัมบังสามารถมีรูปร่างและขนาดที่หลากหลาย—และเทมเพลต Excel นี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งนั้น! ทีมต่างๆ ชื่นชอบกระดานคัมบังเพราะมันเน้นการไหลของงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้โครงการเสร็จตรงเวลา ทีละงาน ด้วยขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ ทีมงานสามารถควบคุมจำนวนงานที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้รับงานมากเกินกว่าที่จะสามารถจัดการได้สำเร็จแม่แบบกระดานคัมบังใน Excelนี้มุ่งเน้นไปที่แง่มุมนี้ของกระดานคัมบังโดยเฉพาะ
เพียงกรอกวันที่ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือกระบวนการของคุณ และจำนวนงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการที่อนุญาตต่อวัน ระบบจะแสดงภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณในรูปแบบแผนภูมิ Cumulative Flow ใน Excel พร้อมสีที่แสดงสถานะของแต่ละงาน
กระดานคัมบัง Excel นี้ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เรียนที่ชอบการมองเห็นภาพรวมซึ่งต้องการเห็นว่าการทำงานแต่ละอย่างมีความคืบหน้าอย่างไรเมื่อเทียบกับงานอื่น ๆ ในแต่ละวัน!
สาบานกับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ Excel ของคุณหรือไม่? เรามีเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ! เรียนรู้
11. แม่แบบกระดานคัมบังโดย OneNote
คล้ายกับวิธีที่คุณสามารถจัดโครงสร้างบอร์ด Kanban ของคุณใน Excelหรือบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล คุณยังสามารถสร้างบอร์ดใน OneNote ได้เช่นกัน! สร้างคอลัมน์เพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานของคุณที่สำนักงานหรือที่บ้านด้วยความยืดหยุ่นในการเพิ่มคอลัมน์ สี และรายละเอียดได้ตามต้องการ
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตการจัดการโครงการ:
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระดานคัมบัง
ด้วยรากฐานที่เริ่มต้นจากการผลิตยานยนต์ในช่วงทศวรรษ 1940 กระดานคัมบังได้พัฒนาและขยายการใช้งานเพื่อประโยชน์ของทีมในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยกรอบการทำงานที่เรียบง่ายแต่ยืดหยุ่นสำหรับการมองเห็นขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน
ทีมกลับมาใช้กระดานคัมบังเพราะมันตรงไปตรงมา ใช้งานง่าย และมีความสม่ำเสมอ กระดานคัมบังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการใช้งานเกือบทุกกรณี—และเมื่อคุณเรียนรู้วิธีตีความกระดานคัมบังหนึ่งแล้ว คุณสามารถอ่านกระดานคัมบังทั้งหมดได้เกือบทั้งหมด
หากใช้อย่างถูกต้อง กระดานคัมบังจะสร้างการไหลของงานที่ราบรื่นและต่อเนื่อง ส่งเสริมความโปร่งใส และกำหนดเจ้าของงานแต่ละชิ้นอย่างชัดเจน
แม้ว่ากระดานคัมบังจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่รูปแบบเดียว แต่โดยทั่วไปมักจะเริ่มต้นด้วยคอลัมน์อย่างน้อยสามคอลัมน์ หรือสถานะต่างๆ ที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ จนเสร็จสมบูรณ์ และบัตรงานที่เคลื่อนที่ไปทั่วกระดานจนกว่าโครงการจะเสร็จสิ้น
แต่พวกมันมีลักษณะอย่างไรกันแน่? เอาล่ะ มาลองทำดูสักอันกัน!
วิธีใช้กระดานคัมบัง? พร้อมตัวอย่างกระดานคัมบัง
คุณสามารถสร้างกระดานของคุณในชีวิตจริงบนพื้นผิวเช่นกระดานคอร์กหรือกระดานไวท์บอร์ดส่วนตัว—หรือด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์คัมบังแบบไดนามิกที่ออกแบบมาสำหรับวิธีการนี้ แต่ไม่ว่าคุณจะชอบกระดานบนโต๊ะหรือบนหน้าจอก็ตาม โปรดติดตามขณะที่เราแยกแยะลักษณะเด่นที่กระดานคัมบังที่มีประสิทธิภาพทุกกระดานต้องมี:
1. คอลัมน์
คอลัมน์บนกระดานคัมบังของคุณแสดงถึงสถานะที่แต่ละงานต้องผ่านก่อนที่จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้แนวทางคัมบัง ให้เริ่มต้นอย่างง่ายด้วยสามคอลัมน์ที่คล้ายกับ งานที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และ เสร็จแล้ว แต่ในอุดมคติ คุณควรมีจำนวนคอลัมน์เท่ากับจำนวนขั้นตอนในกระบวนการทำงานของคุณ
นี่ก็เป็นโอกาสแรกของคุณเช่นกันที่จะปรับแต่งบอร์ดให้เหมาะกับกระบวนการของทีมคุณ
หากทีมของคุณทำงานกับชุดสถานะที่กำหนดเองหรือขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับการวิจัย การพัฒนา หรือการให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำ เพียงเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อแสดงขั้นตอนเหล่านั้นในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
จัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ ด้วยมุมมองกระดานแบบ Kanban ที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นของ ClickUp
2. งาน
นี่คือที่ที่คุณกรอกทุกงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณ—ใช่ ทุกงานจริงๆ นี่คือหนึ่งในวิธีที่กระดานคัมบังส่งเสริมความโปร่งใส
จัดหมวดหมู่ภารกิจตามสถานะปัจจุบันเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น—จำนวนภารกิจที่ยังไม่ได้เริ่มต้น จำนวนภารกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ และภารกิจที่คุณได้ทำเสร็จแล้ว
งาน—หรือบัตรงาน—จะเคลื่อนที่ข้ามกระดานจากซ้ายไปขวา โดยเริ่มต้นที่สถานะ ต้องทำ จนกว่าจะเสร็จสิ้นและไปถึงคอลัมน์ เสร็จแล้ว
คอลัมน์ของคุณจะเต็มอย่างรวดเร็ว แต่คุณต้องการให้บอร์ดของคุณสะอาดและชัดเจนเพื่อให้ใครก็ตามสามารถอ่านได้ง่ายตลอดเวลา เมื่อคุณสแกนบอร์ดของคุณ คุณจะต้องการเห็นข้อมูลงานพื้นฐานทั้งหมด รวมถึงชื่อ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่ครบกำหนด และรูปภาพ (ถ้ามี)
เคล็ดลับมืออาชีพ:หากคุณใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ยืดหยุ่นเช่นClickUp ไม่จำเป็นต้องเลือกและคัดกรองข้อมูลงานที่จะแชร์! มันทำสิ่งนี้ให้คุณแล้ว 😎
เพิ่มลิงก์,ฟิลด์ที่กำหนดเอง,ลำดับความสำคัญ, คำอธิบายโดยละเอียด,ผู้รับผิดชอบหลายคน, ผู้ติดตาม, และอื่นๆ ให้กับทุกงานของคุณ ในขณะที่ยังคงรักษาบอร์ดของคุณให้ดูเป็นระเบียบและน่าใช้งาน
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
3. ข้อจำกัดในการทำงานที่ค้างอยู่
นี่คือหนึ่งในวิธีหลักที่บอร์ดคัมบังช่วยรักษาการไหลของงานให้คงที่. เพื่อไม่ให้สมาชิกต้องรับมือกับงานหลายอย่างพร้อมกัน ข้อจำกัดปริมาณงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP Limits) จะจำกัดจำนวนงานที่สามารถย้ายจาก งานที่ต้องทำ ไปยัง กำลังดำเนินการ ได้ในครั้งเดียว.
4. เลนว่ายน้ำ
ในขณะที่คอลัมน์เพิ่มโครงสร้างแนวตั้งให้กับบอร์ดของคุณ สวิมเลนจะแบ่งบอร์ดในแนวนอนเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นหลายขั้นตอนการทำงานบนบอร์ดเดียว หากคุณกำลังจัดการโครงการหลายโครงการหรือดูแลสมาชิกทีมหลายคน สวิมเลนจะสร้างส่วนต่างๆ บนบอร์ดของคุณเพื่อแสดงว่างานใดเป็นของสมาชิกทีมหรือโครงการใด
หากคุณเป็นผู้ใช้สเปรดชีต คุณสามารถนึกถึงสวิมเลนว่าเป็นแถวที่มีเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ข้อมูลเฉพาะเท่านั้น
แท-ดา!
เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลนี้แล้ว ทีมของคุณก็พร้อมที่จะเริ่มดำเนินการด้วยวิธีการแบบ Kanban! ฟังดูง่ายพอสมควร แต่ข้อเสียของการสร้างกระดานของคุณจากศูนย์คือแต่ละขั้นตอนทั้งสี่นี้ต้องใช้ความคิด เวลา และความพยายามพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นมือใหม่กับกระดาน Kanban หรือกำลังจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน—มันง่ายที่จะลืมงานสำคัญและข้อมูลบางอย่าง
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ หากไม่มีเทมเพลตหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยืดหยุ่น การบำรุงรักษาที่จำเป็นในการทำให้บอร์ดของคุณทันสมัยอยู่เสมออาจกลายเป็นอุปสรรคต่อโครงการมากกว่าที่จะช่วยคุณ
นี่คือเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการหลายคนหันมาใช้เทมเพลตเป็นโซลูชันแบบพร้อมใช้เพื่อเริ่มต้นใช้กระดานคัมบังได้อย่างรวดเร็วที่สุด
จัดการโครงการถัดไปของคุณด้วยเทมเพลตคัมบัง
แม้ว่าจะมีแม่แบบมากมายที่พบได้ทั่วไปในการค้นหาบน Google แต่กระดาน Kanban แต่ละอันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน
เนื่องจากพวกเขามีอำนาจในการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมที่สุดในทุกแผนกและอุตสาหกรรม จึงมีความสำคัญที่จะต้องเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณอยู่แล้ว ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถนำแรงบันดาลใจมาจากสถานะและระบบอัตโนมัติที่มันมอบให้ และใช้เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณและทีมของคุณสามารถนำแนวทาง Kanban ของคุณไปไกลยิ่งขึ้น
ข้อเสนอของเราคือ?
เลือกเทมเพลตที่สร้างโดยและสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ทรงพลังอย่าง ClickUp เนื่องจากงาน ทีมงาน กระบวนการ และสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในพื้นที่ทำงานของคุณ กระดานคัมบังของคุณก็จะพร้อมใช้งานเช่นกัน! สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานของคุณ แต่ยังช่วยให้กระบวนการดำเนินไปบนกระดานที่อัปเดตโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน
แต่ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรี! 💸
เข้าถึงเทมเพลตกระดานคัมบังมากมาย พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานและสมาชิกไม่จำกัดการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ และอีกมากมายฟรีตลอดไปใน ClickUp! 🦄