แม่แบบ OneNote ฟรีสำหรับการจัดการโครงการ

OneNote เป็นแอปพลิเคชันจดบันทึกดิจิทัลที่ทรงพลัง พัฒนาโดย Microsoft มอบแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่ายสำหรับผู้ถือบัญชี Microsoft ในการสร้าง จัดระเบียบ และจัดการบันทึก ความคิด และข้อมูลต่างๆ
ออกแบบมาเพื่อจำลองความรู้สึกของสมุดบันทึกจริง แอป OneNote ช่วยให้คุณสามารถสร้างส่วนและหน้าต่างๆ ได้ ทำให้การจัดหมวดหมู่และค้นหาเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ OneNote ช่วยให้คุณพิมพ์หรือเขียนบันทึกด้วยลายมือ ใส่รูปภาพ เสียง วิดีโอ และไฮเปอร์ลิงก์ รวมถึงทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบเรียลไทม์
นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน, นักศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญ, และทุกคนที่ต้องการทำให้การจดบันทึกและการจัดการข้อมูลของคุณง่ายขึ้น. พร้อมใช้งานบนหลายอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม,OneNoteจะซิงค์บันทึกของคุณไปยังคลาวด์, ทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา.
ไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับโครงการส่วนตัว การทำงานร่วมกันเป็นทีม หรือเพียงแค่ติดตามงานประจำวันของคุณ OneNote เป็นโซลูชันที่หลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
แต่, มันไม่ได้สมบูรณ์แบบ. ในคู่มือนี้, เราจะแสดงให้คุณเห็นถึงข้อดีและข้อจำกัดของ OneNote. เราจะสำรวจทางเลือกที่ยอดเยี่ยมของ OneNoteที่อาจมาแทนที่ความสนใจ และเทมเพลตที่คุณสามารถใช้ได้.
เทมเพลต OneNote คืออะไร?
แม่แบบ OneNote คือหน้า OneNote ที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าหรือส่วนของสมุดบันทึกเริ่มต้นที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบันทึกของคุณ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดรูปแบบและการออกแบบหน้าใหม่ แม่แบบสำเร็จรูปเหล่านี้ให้โครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและการจัดระเบียบในสมุดบันทึกของคุณ
แม่แบบ OneNote ตอบสนองความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันด้วยการออกแบบและสไตล์ที่หลากหลาย ดังนั้นคุณจึงสามารถค้นหาแม่แบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานของคุณได้เสมอ
ประเภทของเทมเพลต OneNote มีอะไรบ้าง?
มีเทมเพลต OneNote หลายประเภทที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ที่มีบัญชี Microsoft เทมเพลตเหล่านี้รองรับรายการที่ต้องดำเนินการ โครงการ และอุตสาหกรรมต่างๆ ประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:
- แม่แบบการประชุม: แม่แบบหน้าเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบบันทึกการประชุม วาระการประชุม รายงานการประชุม และรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกและแบ่งปันข้อมูลสำคัญ
- เทมเพลตการจัดการโครงการ:ออกแบบมาเพื่อทำให้การวางแผนโครงการ การติดตาม และการทำงานร่วมกันง่ายขึ้น เทมเพลตหน้าเหล่านี้มอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการกิจกรรม จุดสำคัญ และทรัพยากร
- เทมเพลตสำหรับนักเรียน: ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนโดยเฉพาะ รวมถึงรูปแบบสำหรับบันทึกการเรียน แนวทางการศึกษา และตัวติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ช่วยให้สามารถจัดการงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตการจัดระเบียบส่วนบุคคล: ตั้งแต่สมุดวางแผนประจำวันและรายการสิ่งที่ต้องทำ ไปจนถึงตัวติดตามเป้าหมายและตัวติดตามนิสัย เทมเพลตหน้าเดียวเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบ มีสมาธิ และมีประสิทธิภาพในชีวิตส่วนตัวของคุณ
- เทมเพลตธุรกิจ: ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพ เทมเพลตเหล่านี้ใน OneNote ครอบคลุมแง่มุมทางธุรกิจต่างๆ เช่น การขาย การตลาด และการเงิน มอบวิธีการที่เป็นระบบในการติดตามและจัดการข้อมูลและข้อมูลสำคัญต่างๆ
ไลบรารีแม่แบบของ OneNote มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวเลือกทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายให้ดาวน์โหลดออนไลน์มากมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างแม่แบบที่กำหนดเองเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณได้อีกด้วย
เว็บไซต์สำหรับดาวน์โหลดแม่แบบ Microsoft OneNote ฟรี
เราขอช่วยคุณประหยัดเวลาค้นหาใน Google ด้วยเว็บไซต์ที่ดีที่สุด 7 แห่งนี้ ที่คุณสามารถค้นหาเทมเพลต OneNote ฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อดาวน์โหลดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบของคุณ
การบดที่ดีกว่า
ค้นพบคลังสมบัติของเทมเพลต OneNote ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ที่เว็บไซต์The Better Grind ยกระดับสมดุลชีวิตการทำงานของคุณด้วยคอลเลกชันเทมเพลตฟรีที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้น
โน้ตแกรม
ก้าวเข้าสู่โลกของ Notegram ที่เต็มไปด้วยเทมเพลต OneNote หลากหลายรูปแบบ ที่คุณจะพบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างฟังก์ชันการใช้งานและการออกแบบ เว็บไซต์ Notegram ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ พร้อมให้คุณค้นหาเทมเพลตฟรีที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะของคุณได้อย่างลงตัวเสมอ
สุดยอดมาก
ดำดิ่งสู่ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ที่Onetastic มอบให้ ปลั๊กอินสำหรับ OneNote นี้ไม่เพียงแต่มีไฟล์เทมเพลตหลากหลายรูปแบบให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมาโครและสไตล์ที่กำหนดเองได้ เพื่อยกระดับประสบการณ์การจดบันทึกของคุณให้เหนือระดับ
Calendarlabs
ทำเครื่องหมายในปฏิทินของคุณและเตรียมพร้อมสำหรับการจัดระเบียบชีวิตด้วยCalendarlabs คอลเลกชันเทมเพลต OneNote ของพวกเขานำเสนอวิธีการที่ราบรื่นในการผสานปฏิทิน, แพลนเนอร์, และตัวติดตามเหตุการณ์เข้ากับสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณ
ทำให้วันง่ายขึ้น
โอบรับศิลปะแห่งการจัดระเบียบด้วยSimplify Days แหล่งรวมเทมเพลต OneNote แบบมินิมอลที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกแบบที่ฟรี แต่ดีไซน์ที่หรูหราเหล่านี้เน้นที่ประสิทธิภาพและความเรียบง่าย ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ดิจิทัลที่เป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
Auscomp
สัมผัสศักยภาพอันทรงพลังของAuscompด้วยแพลตฟอร์มที่รวบรวมดีไซน์หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการตั้งแต่การวางแผนส่วนตัวไปจนถึงการบริหารธุรกิจ เชื่อมั่นใน Auscomp ที่จะช่วยจัดระเบียบและสร้างโครงสร้างให้กับเส้นทางการจดบันทึกดิจิทัลของคุณ
ข้อจำกัดของแม่แบบ OneNote สำหรับการทำงาน
แม้ว่า OneNote จะนำเสนอแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบ แต่ก็ควรยอมรับข้อจำกัดบางประการที่ผู้ใช้ได้ชี้ให้เห็น โดยเฉพาะเมื่อใช้แม่แบบของ OneNote
- การขาดการผสานรวม: ไม่มีการผสานรวมที่ราบรื่นอย่างแท้จริงกับแอปพลิเคชันบางตัว และหากคุณไม่มีบัญชี Microsoft คุณก็ไม่สามารถใช้ OneNote ได้เลย
- ความสามารถในการส่งออกที่จำกัด: หากคุณเป็นแฟนของรูปแบบมาร์กดาวน์ คุณอาจรู้สึกผิดหวังที่ OneNote ไม่รองรับการส่งออกบันทึกในรูปแบบนี้หรือไม่มีการแก้ไขมาร์กดาวน์
- คุณสมบัติการแก้ไขที่อ่อนแอ: คุณสมบัติการแก้ไขการสะกดคำและไวยากรณ์นั้นไม่เพียงพอ และผู้ใช้บางคนต้องการให้มีทางลัดที่ใช้งานง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับฟังก์ชันการค้นหา การปรับปรุงเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อความให้ราบรื่นขึ้น และทำให้เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย
- ไม่มีโหมดออฟไลน์: คุณไม่สามารถแก้ไขบันทึกของคุณได้หากคุณถูกตัดการเชื่อมต่อหรือกำลังทำงานจากชายหาดที่มีสัญญาณ WiFi แย่
- ไม่มีฟีเจอร์ "ค้นหาและแทนที่": ฟังก์ชันนี้พบได้ทั่วไปในเครื่องมือแก้ไขข้อความหลายประเภท และสามารถช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมากเมื่อต้องอัปเดตข้อมูลที่ซ้ำกันในบันทึกของคุณ
แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ OneNote ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังด้วยคุณสมบัติและความสามารถที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของคุณสำหรับการจดบันทึกหรือหากมีแอปจดบันทึกที่ดีกว่าที่มีอยู่
10 แม่แบบทางเลือกฟรีสำหรับ OneNote ดาวน์โหลดได้ทันที
ในขณะที่ OneNote เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและจัดระเบียบความคิดของคุณ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งอาจตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีกว่า
ไม่ว่าคุณจะต้องการแอปที่ดีกว่าสำหรับการจดบันทึกหรือตัวเลือกการจัดการไฟล์และปฏิทิน เลือกจากรายการเทมเพลตฟรีนี้เพื่อดาวน์โหลด!
1. แม่แบบการจัดตารางเวลาของ ClickUp
ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำของคุณโดยใช้เทมเพลตรายการตารางการจัดระเบียบของ ClickUp สิ่งนี้จะช่วยให้คุณรับประกันภาพรวมที่สะอาดและเป็นระเบียบของกิจกรรมของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่นไปไม่ว่าปฏิทินรายเดือนของคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ตาม
นอกจากนี้ มุมมองนี้ยังมาพร้อมกับการอัปเดตสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และประเภทมุมมองสามแบบ—กิจกรรม, ปฏิทินรายสัปดาห์, และคู่มือเริ่มต้น—เพื่อช่วยให้คุณติดตามตารางเวลาของคุณได้ตลอดเวลา
2. แม่แบบปฏิทินรายปี ClickUp
เทมเพลตปฏิทินประจำปีของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและติดตามกิจกรรมและเป้าหมายของบริษัทตลอดทั้งปี ตัวเลือกฟรีนี้ให้ภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์เป้าหมายและกิจกรรมโดยละเอียดที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ มีมุมมองเสริมสำหรับรายการดำเนินการระยะกลางในปฏิทินรายเดือนของคุณ
ประเภทมุมมองทั้งสี่—ปฏิทิน, กิจกรรมตามสถานะ, รายการกิจกรรม, และเริ่มต้นที่นี่—ให้วิธีการแสดงแผนประจำปีของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า
ดูโพสต์ที่ครอบคลุมของเราพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีสร้างปฏิทินการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม
3. แม่แบบรายการง่าย ๆ สำหรับการจัดการงานด้วย ClickUp
คุณสามารถใช้วิธีการจัดการงานยอดนิยมด้วยเทมเพลตรายการง่าย ๆ ของ ClickUp Getting Things Done (GTD) ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ David Allen
รูปแบบนี้ประกอบด้วยสถานะ 5 รายการ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 3 ช่อง, และประเภทการดู 3 แบบ—รายการที่ต้องทำ, คู่มือเริ่มต้น, และกระดาน GTD—เพื่อให้คุณทราบว่ารายการที่ต้องทำของคุณจะถูกจัดระเบียบอย่างดีและง่ายต่อการจัดการ
4. แม่แบบปฏิทินธุรกิจ ClickUp
ติดตามกิจกรรมงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยเทมเพลตปฏิทินธุรกิจของ ClickUp. มุมมองที่สามารถแก้ไขได้นี้จะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในปฏิทินรายเดือนของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้คุณง่ายต่อการจัดระเบียบ.
ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและการอัปเดตสถานะ เพื่อให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการประชุมครั้งต่อไปของคุณได้ เทมเพลตปฏิทินธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการจัดการกิจกรรมการทำงานของคุณและให้ทีมของคุณทราบถึงวันที่สำคัญ
5. แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
ปฏิวัติ การจดบันทึกการประชุมของคุณด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp เทมเพลตนี้จะช่วยให้การสนทนาของทีมคุณเป็นไปตามแผนด้วยวาระการประชุมและโครงสร้างสำหรับการบันทึกวาระการประชุมบันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีมรายสัปดาห์ที่ละเอียดหรือการประชุมสแตนด์อัพประจำวันอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกการประชุมมีประสิทธิผลและมีการบันทึกข้อมูลที่ดี
จากนั้นใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUpเพื่อสรุปบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AIของคุณอย่างละเอียดให้กลายเป็นรายงานการประชุมพร้อมดึงข้อมูลเชิงลึกและรายการที่ต้องดำเนินการออกมา 🤖
6. แม่แบบบันทึกการเผยแพร่ ClickUp
เทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและแชร์บันทึกการปล่อยเวอร์ชันกับทีมหรือลูกค้าของคุณ พร้อมความสามารถในการฝังไฟล์หรือสร้างงานโดยตรงจากเอกสาร
เอกสารฉบับนี้ใช้โครงสร้างเดียวกับที่ทีมผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ใช้ในการแบ่งปันการอัปเดตผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เอกสารนี้มอบวิธีการสื่อสารข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณได้รับข้อมูลและยังคงมีส่วนร่วมอยู่เสมอ
7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
จัดการเวลาทำงาน ความคาดหวัง และเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp. เสนอภาพรวมที่สะดวกของปฏิทินรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือนของคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญตามบทบาทและความรับผิดชอบปัจจุบันของคุณ. มุมมองนี้ประกอบด้วยสถานะสองสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองสี่ฟิลด์ ให้ความยืดหยุ่นเพียงพอในการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของคุณ.
ด้วยรูปแบบการดู 5 แบบ—คำขอประชุม, ตามบทบาท, ตามหมวดหมู่, ตารางเวลา, และคู่มือเริ่มต้น—คุณสามารถมองเห็นและนำทางรายการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด นี่เพียงตัวอย่างเล็ก ๆของเทมเพลตรายการที่ต้องทำฟรีทั้งหมดที่มีให้จากClickUp
8. แม่แบบปฏิทินรายสัปดาห์ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดด้วยเทมเพลตปฏิทินรายสัปดาห์ของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามและทบทวนรายการที่ต้องดำเนินการในปฏิทินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ที่มีประสิทธิภาพด้วยการอัปเดตสถานะ 4 รายการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง 3 รายการ, และประเภทการดู 5 แบบ—คู่มือเริ่มต้น, ปฏิทินรายสัปดาห์, งานที่ทำเสร็จแล้ว, งานทั้งหมด, และสัปดาห์นี้. ไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าในการจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้น.
9. แม่แบบปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
ทำให้กิจกรรมของคุณเป็นระเบียบและราบรื่นด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner. โซลูชันครบวงจรนี้สรุปอย่างเรียบร้อยรายการที่ต้องทำ, การประชุม, และกิจกรรมของคุณ, ทำให้คุณไม่พลาดทุกสิ่งบนปฏิทินรายเดือนของคุณ.
มุมมองนี้ประกอบด้วยสถานะ 6 แบบ, ช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 10 ช่อง, และประเภทมุมมอง 6 แบบ—สรุป, กระดานความคืบหน้า, ไทม์ไลน์, แผนรายเดือน, คู่มือเริ่มต้น, และตัวติดตามงบประมาณ. หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการค้นหาเครื่องมือวางแผนที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ เราได้สร้างรายการเทมเพลตตารางเวลาชั้นนำไว้ให้คุณแล้ว.
10. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่า ClickUp
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณและจัดระเบียบความคิดด้วยเทมเพลตแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp เครื่องมือภาพนี้ช่วยให้ผู้ใช้จดจ่อกับแนวคิดหลักในขณะที่ขยายไปยังแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือนี้มีสองสถานะ เป็นวิธีที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการวางแผนความคิดของคุณ, คิดสร้างสรรค์, และแก้ปัญหา. หากคุณตื่นเต้นกับศักยภาพของซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิตอลในการวางแผนโครงการต่อไปของคุณ, เราได้รวบรวมทรัพยากรที่ดีที่สุดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดในตลาดไว้ให้คุณแล้ว.
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp
ClickUp มอบทางเลือกที่ทรงพลังและหลากหลายสำหรับเทมเพลต OneNote ตอบโจทย์ความต้องการด้านการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา มืออาชีพ หรือเพียงต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกใช้มากมายที่ช่วยปรับกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน และท้ายที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ
เยี่ยมชมศูนย์เทมเพลตของ ClickUpและสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวคุณเอง