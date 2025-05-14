บล็อก ClickUp

15 แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดในปี 2025 (ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

14 พฤษภาคม 2568

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนกำลังพบว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆที่จะรักษาสมาธิและจัดระเบียบตัวเองได้ มาพูดกันตามตรง เราทุกคนต่างเคยถูกรบกวนโดยแอปโปรดของเราในหลายๆ วัน ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือโซเชียลมีเดีย!

ปัญหาของการเสียสมาธิและไม่มีระเบียบคือมันทำให้คุณไม่สามารถทำงานประจำวันให้เสร็จได้ และลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณลง นอกจากนี้ การมีทักษะการจัดการที่ไม่ดีจะนำไปสู่การลืมสิ่งต่าง ๆ เอกสารสูญหาย และพลาดกำหนดเวลา

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องค้นหาแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดฟรี!

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าแอปจัดระเบียบคืออะไร และจะพาไปดู 15 แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุด พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนจากผู้ใช้

แอปพลิเคชันองค์กรคืออะไร?

แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคคล ทีมงาน และบริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปเหล่านี้สามารถใช้จัดการงาน กำหนดการประชุม จัดเก็บไฟล์ แชร์เอกสาร และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ

พวกเขาให้ผู้ใช้มีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอย่างราบรื่น นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักเหล่านี้แล้ว แอปพลิเคชันการจัดการหลายตัวยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมเช่น การจัดการงาน การมอบหมายงาน การจัดการโครงการ และคุณสมบัติการร่วมมือ

มาดูแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณกันเถอะ!

15 แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดใน

1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานขั้นสูง

จัดการงานใน ClickUp

ด้วย ClickUp การจัดระเบียบวันทำงานของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับทุกสิ่ง ทำให้คุณมีศูนย์กลางสำหรับการวางแผนงาน การจัดตารางเวลา และการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละงาน

หนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้กระบวนการจัดการงานของเราเป็นไปอย่างง่ายดายและเต็มไปด้วยข้อมูลคือสถานะงานแบบกำหนดเอง ที่ ClickUp เราจัดหมวดหมู่การทำงานตามประเภทและกำหนดสถานะของแต่ละงานตั้งแต่ 'ต้องทำ' ถึง 'เสร็จแล้ว' ซึ่งทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เราใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดเส้นตาย เพิ่มผู้รับผิดชอบ และกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เราต้องการ คุณสมบัติเพิ่มเติมของงานใน ClickUp ได้แก่:

  • เพิ่มลิงก์และความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความรู้และการสนทนาไว้ในที่เดียว
  • การระบุการพึ่งพาของงานเพื่อให้เห็นตารางเวลาได้อย่างชัดเจน
  • การกำหนดงานย่อยและรายการตรวจสอบสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
  • การใช้การกล่าวถึง(@mentions) และรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับการมอบหมายงานและการอัปเดต

มุมมองงานของเรา โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพ แต่ยังสามารถปรับให้เล็กลงเป็นแถบด้านข้างหรือถาดงานได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้รายการสิ่งที่ต้องทำของแต่ละคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและช่วยให้เราติดตามเวลาได้

เมื่อปริมาณงานดูท่วมท้น เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Task Prioritiesและแท็กที่มีรหัสสี นอกจากนี้ เรายังสามารถทำงานที่ใช้เวลามาก เช่น การตรวจสอบอีเมลหรือการจัดระเบียบเอกสารให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย ClickUp Automations

ตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดการงานและการจัดระเบียบขั้นสูง

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

  • ClickUp Brain เพื่อจัดการงานใน ClickUpด้วย AI ทำนายข้อมูลโครงการ ปรับปรุงการตัดสินใจ และสรุปงาน
  • มุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนงานของคุณและจัดระเบียบสัปดาห์ของคุณ
  • ลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนลงไปถึงงานย่อยสุดท้าย
  • กระดานไวท์บอร์ด ClickUpแบบร่วมมือกันเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณและเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันที
  • คลิกอัพ ด็อกส์เพื่อจัดระเบียบบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ผู้รับมอบหมายหลายคนและผู้ติดตามงานในภารกิจเพื่อความโปร่งใสอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าของงาน
  • ความคิดเห็นแบบมีลำดับพร้อมการกล่าวถึง @ เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถมอบหมายให้ทีมดำเนินการต่อได้
  • การจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อกำหนดลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในงานประจำวันของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อลดการคลิกที่ไม่จำเป็นและรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบ
  • ข้อมูลเชิงลึกทันทีและการรายงานที่ปรับแต่งได้ผ่านแดชบอร์ดใน ClickUp
  • ใช้เทมเพลตตารางจัดระเบียบของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบวันของคุณให้เป็นสถานะเหล่านี้: ยกเลิก, เสร็จแล้ว, พลาด, นัดใหม่, และต้องทำ!
จัดระเบียบงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานมืออาชีพ ด้วยเทมเพลตตารางจัดระเบียบจาก ClickUp
จัดระเบียบงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานมืออาชีพ ด้วยเทมเพลตตารางจัดระเบียบจาก ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้

ดูแผนงานของ ClickUpได้ที่นี่เพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร และดูคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่แอปฟรีนี้มีให้คุณ!

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • แพ็กเกจไม่จำกัด (7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน)
  • แผนธุรกิจ (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน)
  • แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ)
  • ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)

2. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดเก็บ

ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารเอเวอร์โน้ต
Evernoteเป็นแอปสร้างรายการที่ทรงพลังซึ่งมีให้ใช้สำหรับผู้ใช้ Android และ iOS คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ภาพวาด เสียง และเนื้อหาเว็บลงในบันทึกของคุณได้

แต่คุณสามารถ*เพิ่มรูปภาพและเสียงได้กี่รูปในแอปบันทึกนี้ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 60MB? ??

คุณสมบัติหลักของ Evernote

  • สร้างรายการตรวจสอบด้วยเทมเพลตของ Evernote
  • เพิ่มรูปภาพลงในบันทึกของคุณ
  • เพิ่มเสียงลงในบันทึกของคุณ
  • ค้นหาบันทึกได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาวันที่, คำค้นหา, ชื่อเรื่อง, และอื่น ๆ

ข้อเสียของ Evernote

  • รุ่นฟรีมีพื้นที่จัดเก็บและบันทึกที่จำกัด
  • ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านบันทึกกับผู้ใช้คนอื่น
  • แอปนี้มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด

ราคาของ Evernote

  • แผนฟรีแบบจำกัดที่จำกัดผู้ใช้แผนฟรีไว้ที่ 1 สมุดบันทึกและ 50 บันทึก
  • การใช้งานจำกัดสำหรับการจัดการโครงการหรืองาน
  • ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด ไม่เหมือนกับเครื่องมือวิกิส่วนใหญ่

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Evernote

  • Capterra: 4. 4/5 (6,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)

3. 24Me – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและการจัดตารางเวลาส่วนตัว

แดชบอร์ด 24me
24me เป็นแอปจัดการบ้านที่ได้รับรางวัลพร้อมฟีเจอร์เจ๋ง ๆ เช่น การแจ้งเตือนกิจกรรม ช่วยให้ผู้ใช้จัดการปฏิทินและงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว 24me ช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยอัลกอริทึมอัจฉริยะที่ซิงค์ข้อมูลกับโทรศัพท์ Google Calendar, Outlook, Facebook, Twitter และบัญชีอื่น ๆ ของคุณ

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือตั้งเป้าหมายที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ 24me

  • ปฏิทินอัจฉริยะพร้อมมุมมองหลากหลาย
  • รายการสิ่งที่ต้องทำของพวกเขามาพร้อมกับป้ายสีต่างๆ การแจ้งเตือนหลายครั้ง และฟีเจอร์ส่งต่องานทางอีเมล
  • บันทึกและปรับแต่งบันทึกด้วยวิดีโอ, อีโมจิ, และรูปภาพ
  • บันทึกเสียงบันทึกเพื่อเพิ่มงานผ่าน Siri และ Alexa

ข้อเสียของ 24me

  • ไม่มีแอปเดสก์ท็อปหรือเวอร์ชันเบราว์เซอร์
  • การแจ้งเตือนสำหรับงานและงานที่เกิดซ้ำอาจมีปัญหาขัดข้อง
  • ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการติดตามเป้าหมายหรือความก้าวหน้า

ราคา 24me

เครื่องมือนี้มีแผนให้บริการฟรี และมีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 5.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 24me

  • App Store: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Google Play: 4/5 (5,000+ รีวิว)

4. เพื่อนร่วมงาน – เหมาะที่สุดสำหรับการอำนวยความสะดวกในการประชุมทีม

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Fellow
Fellow. app เป็นแอปบันทึกการประชุมที่ทีมสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดการประชุมทีมที่มีประสิทธิภาพและพูดคุยแบบตัวต่อตัวที่มีความหมาย สร้างวาระการประชุมที่ร่วมมือกัน บันทึกการตัดสินใจ และติดตามความรับผิดชอบของกันและกัน

คุณสมบัติหลักที่เหมือนกัน

  • ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ โดยการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ทีมของคุณจะมีความเป็นระเบียบและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณสร้างนิสัยการประชุมที่ดีผ่านการกำหนดวาระร่วมกันและการจดบันทึกแบบเรียลไทม์
  • ให้และขอความคิดเห็นที่มีความหมาย ฟีเจอร์การให้ข้อเสนอแนะแบบทันทีช่วยให้คุณสามารถขอหรือรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากทีมของคุณได้
  • ส่งเสริมโอกาสการเติบโตภายในทีมของคุณ

เพื่อนร่วมอุดมการณ์

  • การทดลองใช้ฟรีที่ค่อนข้างจำกัด
  • ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยและดูไม่คุ้นเคยในตอนแรก
  • คุณสมบัติการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ บางครั้งอาจมีปัญหา

การกำหนดราคาแบบเพื่อน

เพื่อนสามารถใช้ได้ฟรีสูงสุด 10 คน แผน Pro ราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และมีแผนราคาพิเศษตามความต้องการให้เลือกด้วย

คะแนนจากลูกค้าท่านอื่น

  • Capterra: 4. 9/5 (25+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)

5. Calendly – เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายประชุม

การนัดหมายการประชุมผ่าน Calendly
Calendly เป็นแอปปฏิทินที่ช่วยให้คุณนัดหมายการประชุมได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาหลายรอบCalendly ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอเช่นZoomและMicrosoft Teamsเพื่อช่วยให้คุณจัดการการประชุมทางวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

แต่แอปนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือไม่?

คุณสมบัติเด่นของ Calendly

  • ดึงคำตอบสำหรับคำถามที่ส่งเชิญได้อย่างรวดเร็ว, ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์, หรือแม้แต่เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
  • เลื่อนหรือยกเลิกการประชุมที่กำลังจะมาถึงด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  • การแจ้งเตือนแบบพุชบน iPhone หรืออุปกรณ์ Android ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการนัดหมายการโทร

ข้อเสียของ Calendly

  • แผนฟรีไม่มีฟังก์ชันการทำงานเป็นทีม และคุณสามารถกำหนดเวลาได้เพียงประเภทกิจกรรมเดียว (การประชุมรายบุคคล 45 นาที)
  • ปัญหาการซิงค์กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ G Suite
  • การแจ้งเตือนปฏิทินมีให้บริการเฉพาะในบางแผนเท่านั้น

ราคาของ Calendly

แอปพลิเคชันองค์กรนี้มีเวอร์ชันฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly

  • Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

6. Todoist – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานประจำวัน

การทำงานแบบ Pomodoro ใน Todoist
Todoistเป็นแอปจัดการงานที่ช่วยให้คุณวางแผนงานส่วนตัวและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ คุณสามารถสร้างงานและมอบหมายให้กับตัวเองหรือผู้อื่นตั้งวันครบกำหนดและตัวเตือน ติดตามความคืบหน้า และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมของคุณ

คุณสมบัติหลักของ Todoist

  • วางแผนวันของคุณด้วยการสร้างรายการตรวจสอบ
  • จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • การแจ้งเตือนในตัวช่วยให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
  • สร้างงานรายวันแยกแต่ละงานพร้อมอีโมจิ ?
  • การแจ้งเตือนที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็น, ทำภารกิจเสร็จสิ้น, และอื่น ๆ

ข้อเสียของ Todoist

  • คุณสมบัติที่จำเป็นบางประการมีให้เฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
  • คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
  • การขาดเครื่องมือการจัดการเวลาบางอย่าง เช่น ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลา

ราคาของ Todoist

เครื่องมือจัดการนี้มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Todoist

  • Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)

7. Taskque – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน

การจัดการงานในคิวงาน
Taskque เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบ Taskque ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานของตนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทำงานโครงการให้เสร็จตรงเวลา ติดตามความคืบหน้า และแบ่งปันทรัพยากร

Taskque ยังให้บริการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม ทำให้การสื่อสารและการติดตามความคืบหน้าทั่วทั้งองค์กรเป็นเรื่องง่าย

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่ทรงพลัง และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม Taskque จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ยุ่งเหยิงที่ต้องการความเป็นระเบียบ

คุณสมบัติเด่นของ Taskque

  • การมอบหมายงานอัตโนมัติ
  • การอภิปราย
  • มุมมองปฏิทิน
  • แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ทรงพลัง
  • คุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์

ข้อเสียของ Taskque

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดระเบียบและจัดการงานของพวกเขา
  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา และไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ

ราคาของ Taskque

แผนฟรีของ Taskque รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน แผนเสียค่าบริการเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

8. Flow – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการมุมมองงานที่ปรับแต่งได้

Flow เป็นแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรที่ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดการงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานกำหนดเส้นตาย รวมถึงทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์

Flow มีการออกแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางและใช้งานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งหลายอย่างที่ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเลือกดูและจัดระเบียบงานของตนในรูปแบบรายการหรือกระดาน Kanban

คุณสมบัติเด่นของระบบ

  • การจัดการงาน
  • มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แคนบาน เพื่อปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
  • การผสานรวม

ข้อเสียของการไหล

  • ไม่มีแผนฟรี
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
  • ระบบ Flow ไม่รองรับฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของตน

การกำหนดราคาแบบไหล

แผนของ Flow เริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน. Flow ไม่มีแผนให้บริการฟรี.

9. HiTask – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการกำหนดเวลา

ฮิตาสก์
HiTask เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง มอบหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้

HiTask ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือในทีม เช่น การแสดงความคิดเห็น, การแชร์ไฟล์, และการแจ้งเตือน. ด้วย HiTask, ทีมสามารถสื่อสาร, แชร์ไฟล์, และทำงานร่วมกันในภารกิจได้ในเวลาจริง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก.

คุณสมบัติหลักของ HiTask

  • เทมเพลต: สร้างรายการที่ซ้ำกันและใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง
  • การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการแต่ละรายการ
  • การแจ้งเตือน: รับการเตือนความจำเกี่ยวกับกำหนดเวลาและสิ่งที่ต้องทำในอนาคต

ข้อเสียของ HiTask

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
  • รายงานขาดความลึกซึ้งและรายละเอียด ทำให้การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางธุรกิจหรือประสิทธิภาพการทำงานของทีมเป็นไปได้ยาก

ราคา HiTask

HiTtask มีแผนให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

10. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ

มุมมองบอร์ดในแอป Trello
Trello เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปนี้ใช้แนวคิดของบอร์ด, รายการ, และบัตร ซึ่งแทนโครงการ, ขั้นตอนของโครงการ, และงานแต่ละชิ้น

Trello มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายการ์ดจากหนึ่งรายการไปยังอีกรายการหนึ่งเพื่อแสดงความคืบหน้า แอปยังมีตัวเลือกการปรับแต่งหลายอย่าง เช่น การเพิ่มป้ายกำกับ การกำหนดสมาชิกในทีม และการตั้งกำหนดเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Trello

  • กระดานคัมบังเพื่อจัดระเบียบงาน
  • ผสานการทำงานกับแอปและบริการเจ๋งๆ มากกว่า 100 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Dropbox
  • สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นกับบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสียของ Trello

  • Trello ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว
  • ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือการจัดการทรัพยากร
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ

ราคาของ Trello

Trello มีแผนให้บริการฟรี. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน.

11. Google Calendar – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทิน

มุมมอง 3 วันใน Google ปฏิทิน
ด้วยGoogle Calendar ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิทินได้หลายปฏิทิน ดูตารางเวลาในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และยังสามารถแชร์ปฏิทินกับผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการประสานงานอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานส่วนตัวควบคู่กับงานที่ต้องทำร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นท่ามกลางตารางเวลาที่ยุ่งเหยิง

คุณสมบัติหลักของ Google Calendar

  • การผสานรวมกิจกรรมและการแจ้งเตือนกับ Gmail
  • ความสามารถในการแชร์ปฏิทินและกิจกรรมกับผู้อื่นและจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
  • การใช้รหัสสีเพื่อการจัดระเบียบและการดูปฏิทินที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น
  • การปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย

ข้อเสียของ Google Calendar

  • ขาดคุณสมบัติการกำหนดเวลาขั้นสูงที่พบในแพลตฟอร์มอื่น
  • อาจเกิดปัญหาการซิงค์ได้เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะกับแอปของบุคคลที่สาม
  • การออกแบบเลย์เอาต์อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย ทำให้มีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัด

ราคา Google Calendar

  • ฟรี
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

12. สมาร์ทชีต – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต

แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดระเบียบที่หลากหลายและครอบคลุม ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า Smartsheet แพลตฟอร์มที่ใช้สเปรดชีตนี้เป็นเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามงาน และการวางแผนทรัพยากร ด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและความสามารถอันทรงพลัง Smartsheet จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติหลักของ Smartsheet

  • แม่แบบโครงการและขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์บนแผ่นงาน
  • การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลและทำงานตามกำหนดเวลา

ข้อเสียของ Smartsheet

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น

ราคาของ Smartsheet

มีสามระดับราคา รวมถึงการทดลองใช้ฟรี

  • ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

13. วันจันทร์ – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่ใช้งานง่าย

ภาพรวมโครงการ Monday.com
ต้องการปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? แอปพลิเคชันการจัดการที่ทรงพลังนี้ได้รับการยอมรับในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมทุกขนาด ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า Monday.com มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับการวางแผนและดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

Monday.com ฟีเจอร์หลัก

  • บอร์ดและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนโครงการอย่างง่ายดาย
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Zoom และ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ป้ายและฉลากที่มีรหัสสีเพื่อการจัดระเบียบและเพิ่มความชัดเจน

Monday.com ข้อเสีย

  • แผนราคาอาจอยู่ในระดับสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย

Monday.com ราคา

  • ฟรี: รองรับได้สูงสุด 2 ที่นั่ง
  • พื้นฐาน: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน ($36 เรียกเก็บรายเดือน)
  • มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่ง/เดือน ($42 คิดเป็นรายเดือน)
  • ข้อดี: $24 ต่อที่นั่ง/เดือน ($72 คิดเป็นรายเดือน)

โปรดทราบว่าวันจันทร์มีขั้นต่ำ 3 ที่นั่งสำหรับแผนการชำระเงินทั้งหมดของพวกเขา

14. Asana – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการแบบร่วมมือ

มุมมองกระดานอาสนะ
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณด้วย Asana แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับการจัดการองค์กรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของทีมคุณราบรื่นและให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ตั้งแต่การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นตาย และการติดตามความคืบหน้า Asana มีทุกอย่างที่คุณต้องการ

คุณสมบัติหลักของอาสนะ

  • อินเทอร์เฟซการจัดการงานและโครงการที่ใช้งานง่าย
  • ความสามารถในการสร้างงานย่อย, แนบไฟล์, และกำหนดการพึ่งพา
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น การแสดงความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และการมอบหมายงาน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Zoom

ข้อเสียของอาสนะ

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองงาน
  • ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์

ราคาของ Asana

Asana มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนการใช้งานฟรี และแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

15. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างมืออาชีพ

งานใน Notion
Notion เป็นแอปพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ และฟังก์ชันฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น Notion จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

คุณสมบัติหลักของ Notion

  • บล็อกเนื้อหาแบบไดนามิกสำหรับการสร้างหน้าเว็บที่มีปฏิสัมพันธ์และดึงดูดสายตา
  • แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับพื้นที่ทำงานหลากหลายประเภท รวมถึงรายการงาน ฐานข้อมูล และฐานความรู้
  • Notion AI สำหรับการจัดการงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์

ข้อเสียของ Notion

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อซิงค์การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดต
  • ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำแบบดั้งเดิม
  • แผนราคาอาจถูกมองว่าแพงสำหรับผู้ใช้รายบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการพื้นฐาน

ราคาของ Notion

Notion มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $4 ต่อเดือนสำหรับการใช้ส่วนตัว และ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับทีม

เลือกแอปจัดการองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตการทำงานของคุณ

ตอนนี้ที่เราได้สำรวจแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดบางตัวแล้ว คุณอาจสงสัยว่า "ฉันจะเลือกแอปที่ดีที่สุดสำหรับฉันได้อย่างไร?" มีหลายข้อที่ควรพิจารณาที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเมื่อเลือกแอปจัดระเบียบเพื่อจัดการงานของคุณ:

  • ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี: แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดมอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายและตรงไปตรงมา พวกเขาต้องการความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยและได้รับการออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็ว พิจารณาใช้เวอร์ชันทดลองฟรีของแอปที่คุณสนใจเพื่อทำความเข้าใจว่าประสบการณ์ผู้ใช้ของพวกเขาตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่
  • คุณสมบัติ: ก่อนที่คุณจะเลือกใช้แอปใด ๆ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปนั้นมีคุณสมบัติที่คุณต้องการทั้งหมด คุณสมบัติพื้นฐานควรมีการจัดการงาน, การจัดการโครงการ, การจัดเก็บเอกสาร, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ คุณสมบัติขั้นสูงอาจมีการติดตามเวลา, การบาลานซ์ปริมาณงาน, และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้
  • ความยืดหยุ่น: แอปพลิเคชันองค์กรของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณเติบโตขึ้น แอปพลิเคชันควรสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ ความยืดหยุ่นยังรวมถึงความสามารถในการปรับแต่งการตั้งค่าและโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
  • การผสานรวม: แอปจัดการองค์กรที่ดีควรมีการผสานรวมกับเครื่องมือและแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้บ่อย ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ความปลอดภัย: แอปที่คุณเลือกควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นอันดับแรก ค้นหาแอปที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน การเข้ารหัสข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
  • ราคา: แม้ว่าแอปหลายตัวจะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้ แต่เวอร์ชันเหล่านี้มักจะมีคุณสมบัติจำกัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาถึงงบประมาณของคุณและค่าใช้จ่ายของแอปเมื่อใช้ในวงกว้าง แอปนี้มีราคาที่สมเหตุสมผลหากทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือไม่ ค่าใช้จ่ายนั้นคุ้มค่ากับคุณสมบัติที่ได้รับหรือไม่
  • การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่ดีสามารถช่วยชีวิตคุณได้เมื่อคุณพบปัญหาหรือมีคำถาม ตรวจสอบว่าแอปมีทีมสนับสนุนที่ตอบสนองได้รวดเร็วและสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
  • รีวิวจากผู้ใช้: สุดท้ายนี้ อย่าลืมตรวจสอบรีวิวและคะแนนที่ผู้ใช้รายอื่นให้ไว้เสมอ ข้อมูลเหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแอป ซึ่งสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน

โปรดจำไว้ว่าไม่มีแอปที่เหมาะกับทุกคน แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ รูปแบบการทำงาน และเป้าหมายของคุณ ใช้เวลาในการประเมินความต้องการของคุณ และอย่าลังเลที่จะทดลองใช้จนกว่าคุณจะพบแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณที่สุด

ค้นหาแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน

แอปพลิเคชันสำหรับจัดการองค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานและควบคุมงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การค้นหาแอปที่สมบูรณ์แบบซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณอาจต้องอาศัยการลองผิดลองถูก ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่แอปจัดการงานพื้นฐานไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ซึ่งรวมฟีเจอร์มากมายไว้ในที่เดียว การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณ

ในที่สุดแล้ว เครื่องมือใด ๆ ก็จะมีประโยชน์เพียงเท่าที่การใช้งานของมันเท่านั้น ใช้เวลาในการทำความเข้าใจและสำรวจเครื่องมือแต่ละอย่าง โดยใช้เวอร์ชันทดลองเพื่อประเมินประสบการณ์การใช้งานและความสามารถของเครื่องมือ อย่าลืมว่าเป้าหมายของคุณคือการค้นหาแอปพลิเคชันที่ช่วยเสริมการทำงานของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และในท้ายที่สุด ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ในบรรดาแอปพลิเคชันการจัดการองค์กรที่มีอยู่มากมาย ClickUp โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถที่แข็งแกร่งลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสวิธีการจัดการงานที่ราบรื่น - บอกลาความยุ่งเหยิงและสวัสดีกับการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพ!