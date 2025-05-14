15 แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดในปี 2025 (ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้คนกำลังพบว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆที่จะรักษาสมาธิและจัดระเบียบตัวเองได้ มาพูดกันตามตรง เราทุกคนต่างเคยถูกรบกวนโดยแอปโปรดของเราในหลายๆ วัน ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือโซเชียลมีเดีย!
ปัญหาของการเสียสมาธิและไม่มีระเบียบคือมันทำให้คุณไม่สามารถทำงานประจำวันให้เสร็จได้ และลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณลง นอกจากนี้ การมีทักษะการจัดการที่ไม่ดีจะนำไปสู่การลืมสิ่งต่าง ๆ เอกสารสูญหาย และพลาดกำหนดเวลา
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องค้นหาแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดฟรี!
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าแอปจัดระเบียบคืออะไร และจะพาไปดู 15 แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุด พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนจากผู้ใช้
แอปพลิเคชันองค์กรคืออะไร?
แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้บุคคล ทีมงาน และบริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปเหล่านี้สามารถใช้จัดการงาน กำหนดการประชุม จัดเก็บไฟล์ แชร์เอกสาร และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ
พวกเขาให้ผู้ใช้มีวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอย่างราบรื่น นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักเหล่านี้แล้ว แอปพลิเคชันการจัดการหลายตัวยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมเช่น การจัดการงาน การมอบหมายงาน การจัดการโครงการ และคุณสมบัติการร่วมมือ
มาดูแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณกันเถอะ!
15 แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดใน
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานขั้นสูง
ด้วย ClickUp การจัดระเบียบวันทำงานของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับทุกสิ่ง ทำให้คุณมีศูนย์กลางสำหรับการวางแผนงาน การจัดตารางเวลา และการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละงาน
หนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้กระบวนการจัดการงานของเราเป็นไปอย่างง่ายดายและเต็มไปด้วยข้อมูลคือสถานะงานแบบกำหนดเอง ที่ ClickUp เราจัดหมวดหมู่การทำงานตามประเภทและกำหนดสถานะของแต่ละงานตั้งแต่ 'ต้องทำ' ถึง 'เสร็จแล้ว' ซึ่งทำให้การติดตามงานเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เราใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนดเส้นตาย เพิ่มผู้รับผิดชอบ และกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เราต้องการ คุณสมบัติเพิ่มเติมของงานใน ClickUp ได้แก่:
- เพิ่มลิงก์และความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความรู้และการสนทนาไว้ในที่เดียว
- การระบุการพึ่งพาของงานเพื่อให้เห็นตารางเวลาได้อย่างชัดเจน
- การกำหนดงานย่อยและรายการตรวจสอบสำหรับงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การใช้การกล่าวถึง(@mentions) และรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับการมอบหมายงานและการอัปเดต
มุมมองงานของเรา โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพ แต่ยังสามารถปรับให้เล็กลงเป็นแถบด้านข้างหรือถาดงานได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้รายการสิ่งที่ต้องทำของแต่ละคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและช่วยให้เราติดตามเวลาได้
เมื่อปริมาณงานดูท่วมท้น เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Task Prioritiesและแท็กที่มีรหัสสี นอกจากนี้ เรายังสามารถทำงานที่ใช้เวลามาก เช่น การตรวจสอบอีเมลหรือการจัดระเบียบเอกสารให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย ClickUp Automations
ตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดการงานและการจัดระเบียบขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- ClickUp Brain เพื่อจัดการงานใน ClickUpด้วย AI ทำนายข้อมูลโครงการ ปรับปรุงการตัดสินใจ และสรุปงาน
- มุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนงานของคุณและจัดระเบียบสัปดาห์ของคุณ
- ลำดับชั้นที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนลงไปถึงงานย่อยสุดท้าย
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUpแบบร่วมมือกันเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณและเปลี่ยนให้เป็นงานได้ทันที
- คลิกอัพ ด็อกส์เพื่อจัดระเบียบบันทึกทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ผู้รับมอบหมายหลายคนและผู้ติดตามงานในภารกิจเพื่อความโปร่งใสอย่างเต็มที่เกี่ยวกับสถานะและความคืบหน้าของงาน
- ความคิดเห็นแบบมีลำดับพร้อมการกล่าวถึง @ เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถมอบหมายให้ทีมดำเนินการต่อได้
- การจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อกำหนดลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในงานประจำวันของคุณ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อลดการคลิกที่ไม่จำเป็นและรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบ
- ข้อมูลเชิงลึกทันทีและการรายงานที่ปรับแต่งได้ผ่านแดชบอร์ดใน ClickUp
- ใช้เทมเพลตตารางจัดระเบียบของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบวันของคุณให้เป็นสถานะเหล่านี้: ยกเลิก, เสร็จแล้ว, พลาด, นัดใหม่, และต้องทำ!
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
ดูแผนงานของ ClickUpได้ที่นี่เพื่อดูว่าเรากำลังแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้อย่างไร และดูคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่แอปฟรีนี้มีให้คุณ!
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แพ็กเกจไม่จำกัด (7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน)
- แผนธุรกิจ (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน)
- แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ)
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
2. Evernote – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดเก็บ
Evernoteเป็นแอปสร้างรายการที่ทรงพลังซึ่งมีให้ใช้สำหรับผู้ใช้ Android และ iOS คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ภาพวาด เสียง และเนื้อหาเว็บลงในบันทึกของคุณได้
แต่คุณสามารถ*เพิ่มรูปภาพและเสียงได้กี่รูปในแอปบันทึกนี้ที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียง 60MB? ??
คุณสมบัติหลักของ Evernote
- สร้างรายการตรวจสอบด้วยเทมเพลตของ Evernote
- เพิ่มรูปภาพลงในบันทึกของคุณ
- เพิ่มเสียงลงในบันทึกของคุณ
- ค้นหาบันทึกได้อย่างง่ายดายโดยการค้นหาวันที่, คำค้นหา, ชื่อเรื่อง, และอื่น ๆ
ข้อเสียของ Evernote
- รุ่นฟรีมีพื้นที่จัดเก็บและบันทึกที่จำกัด
- ไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านบันทึกกับผู้ใช้คนอื่น
- แอปนี้มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์จำกัด
ราคาของ Evernote
- แผนฟรีแบบจำกัดที่จำกัดผู้ใช้แผนฟรีไว้ที่ 1 สมุดบันทึกและ 50 บันทึก
- การใช้งานจำกัดสำหรับการจัดการโครงการหรืองาน
- ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด ไม่เหมือนกับเครื่องมือวิกิส่วนใหญ่
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Evernote
- Capterra: 4. 4/5 (6,000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
3. 24Me – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบและการจัดตารางเวลาส่วนตัว
24me เป็นแอปจัดการบ้านที่ได้รับรางวัลพร้อมฟีเจอร์เจ๋ง ๆ เช่น การแจ้งเตือนกิจกรรม ช่วยให้ผู้ใช้จัดการปฏิทินและงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายในที่เดียว 24me ช่วยให้คุณเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยอัลกอริทึมอัจฉริยะที่ซิงค์ข้อมูลกับโทรศัพท์ Google Calendar, Outlook, Facebook, Twitter และบัญชีอื่น ๆ ของคุณ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือตั้งเป้าหมายที่ใช้งานง่ายเพื่อให้คุณสามารถติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ 24me
- ปฏิทินอัจฉริยะพร้อมมุมมองหลากหลาย
- รายการสิ่งที่ต้องทำของพวกเขามาพร้อมกับป้ายสีต่างๆ การแจ้งเตือนหลายครั้ง และฟีเจอร์ส่งต่องานทางอีเมล
- บันทึกและปรับแต่งบันทึกด้วยวิดีโอ, อีโมจิ, และรูปภาพ
- บันทึกเสียงบันทึกเพื่อเพิ่มงานผ่าน Siri และ Alexa
ข้อเสียของ 24me
- ไม่มีแอปเดสก์ท็อปหรือเวอร์ชันเบราว์เซอร์
- การแจ้งเตือนสำหรับงานและงานที่เกิดซ้ำอาจมีปัญหาขัดข้อง
- ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการติดตามเป้าหมายหรือความก้าวหน้า
ราคา 24me
เครื่องมือนี้มีแผนให้บริการฟรี และมีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 5.99 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 24me
- App Store: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Google Play: 4/5 (5,000+ รีวิว)
4. เพื่อนร่วมงาน – เหมาะที่สุดสำหรับการอำนวยความสะดวกในการประชุมทีม
Fellow. app เป็นแอปบันทึกการประชุมที่ทีมสามารถรวมตัวกันเพื่อจัดการประชุมทีมที่มีประสิทธิภาพและพูดคุยแบบตัวต่อตัวที่มีความหมาย สร้างวาระการประชุมที่ร่วมมือกัน บันทึกการตัดสินใจ และติดตามความรับผิดชอบของกันและกัน
คุณสมบัติหลักที่เหมือนกัน
- ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ โดยการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ทีมของคุณจะมีความเป็นระเบียบและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณสร้างนิสัยการประชุมที่ดีผ่านการกำหนดวาระร่วมกันและการจดบันทึกแบบเรียลไทม์
- ให้และขอความคิดเห็นที่มีความหมาย ฟีเจอร์การให้ข้อเสนอแนะแบบทันทีช่วยให้คุณสามารถขอหรือรวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากทีมของคุณได้
- ส่งเสริมโอกาสการเติบโตภายในทีมของคุณ
เพื่อนร่วมอุดมการณ์
- การทดลองใช้ฟรีที่ค่อนข้างจำกัด
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยและดูไม่คุ้นเคยในตอนแรก
- คุณสมบัติการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ บางครั้งอาจมีปัญหา
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
เพื่อนสามารถใช้ได้ฟรีสูงสุด 10 คน แผน Pro ราคา $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และมีแผนราคาพิเศษตามความต้องการให้เลือกด้วย
คะแนนจากลูกค้าท่านอื่น
- Capterra: 4. 9/5 (25+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
5. Calendly – เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมายประชุม
Calendly เป็นแอปปฏิทินที่ช่วยให้คุณนัดหมายการประชุมได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลไปมาหลายรอบCalendly ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอเช่นZoomและMicrosoft Teamsเพื่อช่วยให้คุณจัดการการประชุมทางวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
แต่แอปนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือไม่?
คุณสมบัติเด่นของ Calendly
- ดึงคำตอบสำหรับคำถามที่ส่งเชิญได้อย่างรวดเร็ว, ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์, หรือแม้แต่เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอจากอุปกรณ์มือถือของคุณ
- เลื่อนหรือยกเลิกการประชุมที่กำลังจะมาถึงด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- การแจ้งเตือนแบบพุชบน iPhone หรืออุปกรณ์ Android ของคุณจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการนัดหมายการโทร
ข้อเสียของ Calendly
- แผนฟรีไม่มีฟังก์ชันการทำงานเป็นทีม และคุณสามารถกำหนดเวลาได้เพียงประเภทกิจกรรมเดียว (การประชุมรายบุคคล 45 นาที)
- ปัญหาการซิงค์กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ G Suite
- การแจ้งเตือนปฏิทินมีให้บริการเฉพาะในบางแผนเท่านั้น
ราคาของ Calendly
แอปพลิเคชันองค์กรนี้มีเวอร์ชันฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
6. Todoist – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานประจำวัน
Todoistเป็นแอปจัดการงานที่ช่วยให้คุณวางแผนงานส่วนตัวและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ คุณสามารถสร้างงานและมอบหมายให้กับตัวเองหรือผู้อื่นตั้งวันครบกำหนดและตัวเตือน ติดตามความคืบหน้า และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมของคุณ
คุณสมบัติหลักของ Todoist
- วางแผนวันของคุณด้วยการสร้างรายการตรวจสอบ
- จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ
- การแจ้งเตือนในตัวช่วยให้คุณไม่พลาดเป้าหมาย
- สร้างงานรายวันแยกแต่ละงานพร้อมอีโมจิ ?
- การแจ้งเตือนที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีคนแสดงความคิดเห็น, ทำภารกิจเสร็จสิ้น, และอื่น ๆ
ข้อเสียของ Todoist
- คุณสมบัติที่จำเป็นบางประการมีให้เฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่จำกัด
- การขาดเครื่องมือการจัดการเวลาบางอย่าง เช่น ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลา
ราคาของ Todoist
เครื่องมือจัดการนี้มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Todoist
- Capterra: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
ดูว่า Todoist เปรียบเทียบกับ Asana และ ClickUp อย่างไร!
7. Taskque – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน
Taskque เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบ Taskque ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานของตนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทำงานโครงการให้เสร็จตรงเวลา ติดตามความคืบหน้า และแบ่งปันทรัพยากร
Taskque ยังให้บริการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีม ทำให้การสื่อสารและการติดตามความคืบหน้าทั่วทั้งองค์กรเป็นเรื่องง่าย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่ทรงพลัง และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม Taskque จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ยุ่งเหยิงที่ต้องการความเป็นระเบียบ
คุณสมบัติเด่นของ Taskque
- การมอบหมายงานอัตโนมัติ
- การอภิปราย
- มุมมองปฏิทิน
- แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ทรงพลัง
- คุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์
ข้อเสียของ Taskque
- การผสานรวมที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดระเบียบและจัดการงานของพวกเขา
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา และไทม์ไลน์โครงการแบบภาพ
ราคาของ Taskque
แผนฟรีของ Taskque รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน แผนเสียค่าบริการเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
8. Flow – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการมุมมองงานที่ปรับแต่งได้
Flow เป็นแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรที่ช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดการงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง มอบหมาย และติดตามงานกำหนดเส้นตาย รวมถึงทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์
Flow มีการออกแบบที่สะอาดตาและใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางและใช้งานได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งหลายอย่างที่ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเลือกดูและจัดระเบียบงานของตนในรูปแบบรายการหรือกระดาน Kanban
คุณสมบัติเด่นของระบบ
- การจัดการงาน
- มุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แคนบาน เพื่อปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ
- การผสานรวม
ข้อเสียของการไหล
- ไม่มีแผนฟรี
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
- ระบบ Flow ไม่รองรับฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดที่สำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของตน
การกำหนดราคาแบบไหล
แผนของ Flow เริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน. Flow ไม่มีแผนให้บริการฟรี.
ดูการเปรียบเทียบClickUp และ Flowของเรา. *
9. HiTask – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการจัดการกำหนดเวลา
HiTask เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมจัดการงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง มอบหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้
HiTask ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือในทีม เช่น การแสดงความคิดเห็น, การแชร์ไฟล์, และการแจ้งเตือน. ด้วย HiTask, ทีมสามารถสื่อสาร, แชร์ไฟล์, และทำงานร่วมกันในภารกิจได้ในเวลาจริง ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก.
คุณสมบัติหลักของ HiTask
- เทมเพลต: สร้างรายการที่ซ้ำกันและใช้เทมเพลตที่กำหนดเอง
- การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการแต่ละรายการ
- การแจ้งเตือน: รับการเตือนความจำเกี่ยวกับกำหนดเวลาและสิ่งที่ต้องทำในอนาคต
ข้อเสียของ HiTask
- การผสานรวมที่จำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดเมื่อเทียบกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
- รายงานขาดความลึกซึ้งและรายละเอียด ทำให้การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางธุรกิจหรือประสิทธิภาพการทำงานของทีมเป็นไปได้ยาก
ราคา HiTask
HiTtask มีแผนให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
10. Trello – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ
Trello เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมสามารถจัดระเบียบและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปนี้ใช้แนวคิดของบอร์ด, รายการ, และบัตร ซึ่งแทนโครงการ, ขั้นตอนของโครงการ, และงานแต่ละชิ้น
Trello มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายการ์ดจากหนึ่งรายการไปยังอีกรายการหนึ่งเพื่อแสดงความคืบหน้า แอปยังมีตัวเลือกการปรับแต่งหลายอย่าง เช่น การเพิ่มป้ายกำกับ การกำหนดสมาชิกในทีม และการตั้งกำหนดเวลา
ดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trello และอย่าลืมเปรียบเทียบ Trello กับ ClickUp!*
คุณสมบัติเด่นของ Trello
- กระดานคัมบังเพื่อจัดระเบียบงาน
- ผสานการทำงานกับแอปและบริการเจ๋งๆ มากกว่า 100 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Dropbox
- สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เริ่มต้นกับบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสียของ Trello
- Trello ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือการจัดการทรัพยากร
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Trello
Trello มีแผนให้บริการฟรี. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน.
11. Google Calendar – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการปฏิทิน
ด้วยGoogle Calendar ผู้ใช้สามารถสร้างปฏิทินได้หลายปฏิทิน ดูตารางเวลาในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และยังสามารถแชร์ปฏิทินกับผู้อื่นเพื่อความสะดวกในการประสานงานอีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามงานส่วนตัวควบคู่กับงานที่ต้องทำร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นท่ามกลางตารางเวลาที่ยุ่งเหยิง
คุณสมบัติหลักของ Google Calendar
- การผสานรวมกิจกรรมและการแจ้งเตือนกับ Gmail
- ความสามารถในการแชร์ปฏิทินและกิจกรรมกับผู้อื่นและจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
- การใช้รหัสสีเพื่อการจัดระเบียบและการดูปฏิทินที่แตกต่างกันได้ดียิ่งขึ้น
- การปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติตามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
- ซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
ข้อเสียของ Google Calendar
- ขาดคุณสมบัติการกำหนดเวลาขั้นสูงที่พบในแพลตฟอร์มอื่น
- อาจเกิดปัญหาการซิงค์ได้เป็นครั้งคราว โดยเฉพาะกับแอปของบุคคลที่สาม
- การออกแบบเลย์เอาต์อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้บางราย ทำให้มีตัวเลือกในการปรับแต่งที่จำกัด
ราคา Google Calendar
- ฟรี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ลองดูตัวเลือกปฏิทิน Google เหล่านี้!
12. สมาร์ทชีต – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดระเบียบที่หลากหลายและครอบคลุม ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า Smartsheet แพลตฟอร์มที่ใช้สเปรดชีตนี้เป็นเครื่องมือที่มีฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการโครงการ การติดตามงาน และการวางแผนทรัพยากร ด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและความสามารถอันทรงพลัง Smartsheet จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติหลักของ Smartsheet
- แม่แบบโครงการและขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์บนแผ่นงาน
- การแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติเพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลและทำงานตามกำหนดเวลา
ข้อเสียของ Smartsheet
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น
ราคาของ Smartsheet
มีสามระดับราคา รวมถึงการทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ลองดูทางเลือกอื่นของ Smartsheet เหล่านี้!
13. วันจันทร์ – เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่ใช้งานง่าย
ต้องการปรับปรุงการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? แอปพลิเคชันการจัดการที่ทรงพลังนี้ได้รับการยอมรับในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมทุกขนาด ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการติดตามความคืบหน้า Monday.com มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับการวางแผนและดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
Monday.com ฟีเจอร์หลัก
- บอร์ดและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนโครงการอย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Slack, Zoom และ Google Drive เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ป้ายและฉลากที่มีรหัสสีเพื่อการจัดระเบียบและเพิ่มความชัดเจน
Monday.com ข้อเสีย
- แผนราคาอาจอยู่ในระดับสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- ตัวเลือกการอัตโนมัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
Monday.com ราคา
- ฟรี: รองรับได้สูงสุด 2 ที่นั่ง
- พื้นฐาน: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน ($36 เรียกเก็บรายเดือน)
- มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่ง/เดือน ($42 คิดเป็นรายเดือน)
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่ง/เดือน ($72 คิดเป็นรายเดือน)
โปรดทราบว่าวันจันทร์มีขั้นต่ำ 3 ที่นั่งสำหรับแผนการชำระเงินทั้งหมดของพวกเขา
ลองดูทางเลือกในวันจันทร์เหล่านี้!
14. Asana – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการแบบร่วมมือ
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณด้วย Asana แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับการจัดการองค์กรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของทีมคุณราบรื่นและให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ตั้งแต่การมอบหมายงาน การกำหนดเส้นตาย และการติดตามความคืบหน้า Asana มีทุกอย่างที่คุณต้องการ
คุณสมบัติหลักของอาสนะ
- อินเทอร์เฟซการจัดการงานและโครงการที่ใช้งานง่าย
- ความสามารถในการสร้างงานย่อย, แนบไฟล์, และกำหนดการพึ่งพา
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น การแสดงความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และการมอบหมายงาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Zoom
ข้อเสียของอาสนะ
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับมุมมองงาน
- ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรเพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
ราคาของ Asana
Asana มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนการใช้งานฟรี และแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asana เหล่านี้!
15. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างมืออาชีพ
Notion เป็นแอปพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมการจดบันทึก การจัดการโครงการ และฟังก์ชันฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่น Notion จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ที่ต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
คุณสมบัติหลักของ Notion
- บล็อกเนื้อหาแบบไดนามิกสำหรับการสร้างหน้าเว็บที่มีปฏิสัมพันธ์และดึงดูดสายตา
- แม่แบบที่ปรับแต่งได้สำหรับพื้นที่ทำงานหลากหลายประเภท รวมถึงรายการงาน ฐานข้อมูล และฐานความรู้
- Notion AI สำหรับการจัดการงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อระหว่างอุปกรณ์
ข้อเสียของ Notion
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์จำกัด ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อซิงค์การเปลี่ยนแปลงและการอัปเดต
- ขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำแบบดั้งเดิม
- แผนราคาอาจถูกมองว่าแพงสำหรับผู้ใช้รายบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่มีความต้องการพื้นฐาน
ราคาของ Notion
Notion มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $4 ต่อเดือนสำหรับการใช้ส่วนตัว และ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับทีม
ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion เหล่านี้!
เลือกแอปจัดการองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตการทำงานของคุณ
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดบางตัวแล้ว คุณอาจสงสัยว่า "ฉันจะเลือกแอปที่ดีที่สุดสำหรับฉันได้อย่างไร?" มีหลายข้อที่ควรพิจารณาที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลเมื่อเลือกแอปจัดระเบียบเพื่อจัดการงานของคุณ:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี: แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดมอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายและตรงไปตรงมา พวกเขาต้องการความรู้ทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยและได้รับการออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ที่รวดเร็ว พิจารณาใช้เวอร์ชันทดลองฟรีของแอปที่คุณสนใจเพื่อทำความเข้าใจว่าประสบการณ์ผู้ใช้ของพวกเขาตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่
- คุณสมบัติ: ก่อนที่คุณจะเลือกใช้แอปใด ๆ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปนั้นมีคุณสมบัติที่คุณต้องการทั้งหมด คุณสมบัติพื้นฐานควรมีการจัดการงาน, การจัดการโครงการ, การจัดเก็บเอกสาร, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ คุณสมบัติขั้นสูงอาจมีการติดตามเวลา, การบาลานซ์ปริมาณงาน, และการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้
- ความยืดหยุ่น: แอปพลิเคชันองค์กรของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณเติบโตขึ้น แอปพลิเคชันควรสามารถเพิ่มสมาชิกใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของคุณ ความยืดหยุ่นยังรวมถึงความสามารถในการปรับแต่งการตั้งค่าและโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามความต้องการของคุณ
- การผสานรวม: แอปจัดการองค์กรที่ดีควรมีการผสานรวมกับเครื่องมือและแอปอื่น ๆ ที่คุณใช้บ่อย ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทำให้การจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
- ความปลอดภัย: แอปที่คุณเลือกควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นอันดับแรก ค้นหาแอปที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน การเข้ารหัสข้อมูล และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- ราคา: แม้ว่าแอปหลายตัวจะมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้ แต่เวอร์ชันเหล่านี้มักจะมีคุณสมบัติจำกัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิจารณาถึงงบประมาณของคุณและค่าใช้จ่ายของแอปเมื่อใช้ในวงกว้าง แอปนี้มีราคาที่สมเหตุสมผลหากทีมของคุณเติบโตขึ้นหรือไม่ ค่าใช้จ่ายนั้นคุ้มค่ากับคุณสมบัติที่ได้รับหรือไม่
- การสนับสนุนลูกค้า: การสนับสนุนลูกค้าที่ดีสามารถช่วยชีวิตคุณได้เมื่อคุณพบปัญหาหรือมีคำถาม ตรวจสอบว่าแอปมีทีมสนับสนุนที่ตอบสนองได้รวดเร็วและสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น
- รีวิวจากผู้ใช้: สุดท้ายนี้ อย่าลืมตรวจสอบรีวิวและคะแนนที่ผู้ใช้รายอื่นให้ไว้เสมอ ข้อมูลเหล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแอป ซึ่งสามารถช่วยคุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลครบถ้วน
โปรดจำไว้ว่าไม่มีแอปที่เหมาะกับทุกคน แอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ รูปแบบการทำงาน และเป้าหมายของคุณ ใช้เวลาในการประเมินความต้องการของคุณ และอย่าลังเลที่จะทดลองใช้จนกว่าคุณจะพบแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณที่สุด
ค้นหาแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน
แอปพลิเคชันสำหรับจัดการองค์กรเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพการทำงานและควบคุมงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การค้นหาแอปที่สมบูรณ์แบบซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณอาจต้องอาศัยการลองผิดลองถูก ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่แอปจัดการงานพื้นฐานไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ซึ่งรวมฟีเจอร์มากมายไว้ในที่เดียว การตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณ
ในที่สุดแล้ว เครื่องมือใด ๆ ก็จะมีประโยชน์เพียงเท่าที่การใช้งานของมันเท่านั้น ใช้เวลาในการทำความเข้าใจและสำรวจเครื่องมือแต่ละอย่าง โดยใช้เวอร์ชันทดลองเพื่อประเมินประสบการณ์การใช้งานและความสามารถของเครื่องมือ อย่าลืมว่าเป้าหมายของคุณคือการค้นหาแอปพลิเคชันที่ช่วยเสริมการทำงานของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และในท้ายที่สุด ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
ในบรรดาแอปพลิเคชันการจัดการองค์กรที่มีอยู่มากมาย ClickUp โดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถที่แข็งแกร่งลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสวิธีการจัดการงานที่ราบรื่น - บอกลาความยุ่งเหยิงและสวัสดีกับการจัดการและการเพิ่มประสิทธิภาพ!