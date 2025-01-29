10 แอปเจ๋ง ๆ ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 2025

สิ่งเจ๋งๆ บางอย่างถูกสร้างขึ้นโดยพวกเนิร์ดตัวจริง และเมื่อพูดถึงแอปเจ๋งๆ เราขอส่งเสียงเชียร์ให้กับเหล่าเนิร์ดสายเทคโนโลยีทุกคนเลยนะ ?
ลืมเรื่อง "เด็กเท่" ไปได้เลย ในเกมชีวิตนี้ คนที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีคือคนที่เราอยากให้อยู่ในวงประชุมก่อนเกม เพื่อช่วยกันหาวิธีที่ดีที่สุดในการไปถึงเป้าหมาย จริงๆ แล้ว เราพร้อมจะตั้งทีมเชียร์เพื่อเชียร์นักพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะเลย "1-2-3-4 คุณสร้างแอป เราอยากได้อีก!" ?
และด้านล่างนี้ เราขอแนะนำ 10 แอปเจ๋ง ๆ ที่คุณควรดาวน์โหลดตอนนี้เลย มาเถอะ ดาวน์โหลดแอปกัน!
คุณควรมองหาอะไรในแอปเจ๋งๆ?
แอปเจ๋ง ๆ ควรช่วยให้คุณแก้ปัญหา บรรลุเป้าหมาย หรือดำเนินโครงการให้สำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการบรรลุเป้าหมายการออกกำลังกายการจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน การติดตามข่าวสารล่าสุด หรือการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ แอปที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณควบคุมทุกอย่างได้
แม้ว่าแอปอาจออนไลน์อยู่ แต่แอปที่ดีที่สุดช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของคุณได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่อออนไลน์
10 แอปเจ๋ง ๆ ที่ควรลองใช้
เริ่มจัดลำดับเป้าหมายของคุณ และเตรียมพร้อมที่จะพิชิตมันทีละข้อ ?
แอปเหล่านี้ 10 แอปสามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จสูง และทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบ (ส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android) และเริ่มต้นได้เลย
1.คลิกอัพ
หากคุณต้องการใช้แอปให้น้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด คุณต้องใช้ ClickUp ?
ClickUp คือแอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้. มันให้บริการการจัดการงาน, รายการที่ต้องทำ, การติดตามเวลา, การจัดทำงบประมาณ, การรายงาน, และกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถโต้ตอบได้—และนี่เป็นเพียงไม่กี่ประโยชน์ที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น.
นี่คือแอปที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ คุณสามารถกำหนดขอบเขตของงานสำหรับโครงการลูกค้าครั้งต่อไป ติดตามเป้าหมายการออกกำลังกาย สร้างปฏิทินเนื้อหาสำหรับบล็อกของคุณ ค้นหาอพาร์ตเมนต์ที่สมบูรณ์แบบ สร้างตารางงานบ้าน วางแผนงานเลี้ยงวันหยุด ติดตามการหางาน หรือเริ่มปรับปรุงบ้านของคุณ—และมีเทมเพลตที่จะช่วยคุณในทุกขั้นตอน ?
คุณสมบัติของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายของคุณ—และติดตามทุกขั้นตอนสำคัญตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถใช้ ClickUp ได้ทั้งในรูปแบบเว็บแอปหรือแอปมือถือสำหรับ iPhone และ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตการจัดการงาน: มีรายการงานสำเร็จรูปนับพันรายการที่จะช่วยคุณดำเนินโครงการใด ๆ ได้เทมเพลตเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปรับปรุงการจัดระเบียบโครงการของคุณ และยังสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถลบหรือเพิ่มงานได้ตามความต้องการ
- AI ในตัว:ClickUp AIคือผู้ช่วย AI ที่อิงตามบทบาทเป็นรายแรกของโลกเครื่องมือ AIนี้ได้รับการฝึกฝนจากงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหลากหลายร้อยอาชีพ และมีคำแนะนำในการใช้งานเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่
- การตั้งเป้าหมาย: ก่อนที่คุณจะสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้ คุณต้องมีเป้าหมายก่อน การตั้งเป้าหมายใน ClickUp ช่วยให้คุณสร้างเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพและติดตามความสำเร็จของคุณบนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ?
- การติดตามเวลา: คุณสามารถติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างเพื่อให้เข้าใจว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร และปรับปรุงการวางแผนในอนาคต
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้: เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์มากมาย ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานแอปให้เต็มประสิทธิภาพ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Habitica
หากคุณมีแรงจูงใจอย่างมากที่จะก้าวไปสู่ระดับถัดไปในวิดีโอเกม แต่กลับไม่สามารถรวบรวมแรงจูงใจในการออกกำลังกาย วางแผนมื้ออาหาร หรือทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าได้ คุณจำเป็นต้องทำให้งานประจำวันของคุณสนุกมากขึ้น นี่คือที่มาของการเล่นเกมในชีวิตประจำวัน ?
Habitica ช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีโดยใช้รางวัลเดียวกันกับที่กระตุ้นให้คุณเล่นเกมวิดีโอโปรดของคุณต่อไป ทุกครั้งที่คุณใช้ไหมขัดฟัน ไปยิม หรือกินผลไม้หนึ่งชิ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายในแอปและรับทองและรางวัลอื่นๆ (เช่น เกราะ สัตว์เลี้ยง และพลังวิเศษ)
จากนั้นคุณสามารถใช้ทองนั้นเพื่อซื้อสินค้าภายในแอปหรือซื้อรางวัลที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเอง (เช่น ความสามารถในการดูรายการทีวีที่คุณชื่นชอบหรือทานขนมที่คุณชอบ)
Habitica มีให้บริการใน Apple App Store และ Google Play Store
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitica
- การติดตามนิสัย: เพิ่มเป้าหมายและนิสัยที่ดีที่คุณต้องการสร้าง จากนั้นทำเครื่องหมายเมื่อทำสำเร็จ
- รางวัลและการลงโทษ: ก้าวหน้าในเกมเมื่อคุณทำตามรายการตรวจสอบให้เสร็จ หรือเสียรางวัลในวันที่คุณขี้เกียจ
- รางวัลที่กำหนดเอง: ตั้งค่ารางวัลของคุณเองตามสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้คุณมากที่สุด จากนั้นซื้อรางวัลเหล่านั้นด้วยทองที่คุณได้รับจากการทำภารกิจประจำวันให้สำเร็จ
ข้อจำกัดของ Habitica
- ข้อบกพร่องในการแจ้งเตือน: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนรายวันหรือได้รับการแจ้งเตือนในเวลาที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าพวกเขาจะตั้งค่าไว้อย่างถูกต้องในแอปแล้วก็ตาม
- เวลาหน่วง: ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเวลาหน่วงเมื่อเพิ่มนิสัยใหม่หรือต้องทำเครื่องหมายรายการในรายการสิ่งที่ต้องทำซ้ำหลายครั้ง
ราคา Habitica
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Habitica
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
3. ChatGPT
หากคุณเคยต้องการเป็นเพื่อนกับหุ่นยนต์ เหมือนอยู่ในภาพยนตร์ไซไฟแห่งอนาคต อนาคตของคุณเริ่มต้นแล้วตอนนี้ChatGPTอาจไม่มีแขนและขาเหมือนหุ่นยนต์ แต่สามารถตอบคำถามและสนทนาได้ ดังนั้นแอปนี้พร้อมแล้วที่จะเป็นเพื่อนหุ่นยนต์ของคุณ ?
คุณสามารถใช้เครื่องมือ AIนี้เพื่อค้นคว้า, เขียน, เขียนโค้ด, และอื่น ๆ อีกมากมาย ในการค้นหาวิธีที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้ ChatGPT ทำงานให้คุณ คุณสามารถผ่านรายการคำสั่ง ChatGPT ที่คุณสามารถลองได้ ไม่ว่าคุณจะถามอะไร ChatGPT จะให้คำตอบแก่คุณ ดังนั้นขีดจำกัดเดียวคือจินตนาการของคุณ
ChatGPT เริ่มต้นเป็นเว็บแอปพลิเคชัน แต่ตอนนี้มีให้บริการเป็นแอปสำหรับ iPhone จาก Apple Store แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- การวิจัย: เร่งกระบวนการวิจัยของคุณโดยถาม ChatGPT เพื่อหาคำตอบที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้แชทบอทเพื่อหาวิธีทำสควอทอย่างถูกต้อง หาเมนูอาหารเย็น หรือหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ
- การระดมความคิดสร้างสรรค์: ไม่ว่าคุณจะกำลังประสบปัญหาในการคิดไอเดียตกแต่งห้องนอนแขกหรือกำลังพยายามสร้างสไลด์นำเสนอครั้งต่อไป ChatGPT สามารถช่วยคุณค้นหาแรงบันดาลใจที่คุณต้องการได้
- การเขียนโดย AI: คุณสามารถตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดคำของคุณ หรือใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือเขียน AIเพื่อสร้างอีเมล, บทความบล็อก, จดหมายข่าว, บทกวี, เนื้อเพลง, และอื่น ๆ ได้จากศูนย์
- การเติมโค้ดด้วย AI: ใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือโค้ด AIโดยถามมันว่าทำไมโค้ดชิ้นหนึ่งถึงไม่ทำงาน หรือให้มันเขียนโค้ดใหม่ให้คุณตั้งแต่ต้น
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ไม่มีแอป Android: ณ ตอนนี้ ChatGPT มีให้บริการเฉพาะแอป iOS สำหรับ iPhone และ iPad เท่านั้น ผู้ใช้ Android จะต้องใช้แอปพลิเคชันผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- ข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง: ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าคำตอบที่ ChatGPT ให้และเนื้อหาที่เขียนอาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
- เนื้อหาทั่วไป: เมื่อคุณใช้ ChatGPT เพื่อคิดค้นหรือเขียนเนื้อหา ข้อมูลที่มันสร้างขึ้นอาจไม่มีความเป็นต้นฉบับหรือซ้ำซาก คุณอาจต้องใช้คำสั่งที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้มันสร้างความคิดที่ใหม่และไม่ซ้ำใคร
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (275+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
4. Otter. ai
การใช้ Otter.ai ก็เหมือนมีเลขานุการคอยติดตามคุณไปทุกที่และจดบันทึกข้อมูลสำคัญที่สุดจากวันของคุณ ?
แอป AI นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการถอดเสียง โดยสามารถจดบันทึกในระหว่างการประชุมหรือชั้นเรียนของคุณได้ คุณยังสามารถแชทกับบอท Otter และคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณได้อีกด้วย ดังนั้นหากมีสิ่งใดที่คุณพลาดไป คุณสามารถถามคำถาม และ Otter. ai จะช่วยคุณให้ทันเหตุการณ์ได้
แอปนี้มีให้บริการในรูปแบบเว็บหรือแอปมือถือ
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- บันทึกการประชุม: รับถอดความฉบับเต็มของการประชุมที่คุณเข้าร่วมหรือบันทึกเสียงที่คุณบันทึกไว้
- สรุป: ดูประเด็นสำคัญได้ในพริบตา
- การจับภาพสไลด์: เพิ่มสไลด์การนำเสนอลงในบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ
- แชท: ถามคำถามเกี่ยวกับ AI ของ Otter เกี่ยวกับการประชุมและรับคำอธิบายทันที
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- แก้ไขได้ยาก: ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าถอดความนั้นแก้ไขได้ยาก และอาจกลับไปเป็นข้อความเดิมหรือแก้ไขเพิ่มเติมที่ไม่ถูกต้องตามการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ปัญหาเกี่ยวกับเสียงรบกวน: Otter.ai ทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีลำโพงเพียงตัวเดียว อาจสร้างการถอดเสียงที่สับสนหรือจำกัดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือการประชุมที่ผู้คนพูดแทรกกัน
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $8.33 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
5. ความขัดแย้ง
หากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการสื่อสารที่ตื้นเขินซึ่งแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ส่งเสริม (กระแสไลค์ไม่สิ้นสุด ข้อความสั้นๆ มีม และ GIF) ถึงเวลาแล้วที่จะทำความรู้จักกับDiscord?
แอปฟรีและใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับผู้คนในเครือข่ายสังคมของคุณ แทนที่จะโพสต์ไฮไลท์ชีวิตของคุณให้ทุกคนบนอินเทอร์เน็ตเห็นเหมือนในแอปโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ Discord ช่วยให้คุณสร้างกลุ่มส่วนตัว คุยกันในหัวข้อที่คุณสนใจ เข้าร่วมกับเพื่อนที่กำลังออนไลน์อยู่แล้ว และสนทนาแบบเรียลไทม์
Discord มีให้บริการในรูปแบบเดสก์ท็อปหรือบนอุปกรณ์มือถือสำหรับ iOS, Linux, Microsoft Windows และ Android
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- วิดีโอ, เสียง, และแชทข้อความ: คุณสามารถจัดวิดีโอคอล, แชร์บันทึกเสียง, หรือส่งข้อความได้ และเมื่อใดก็ตามที่เพื่อนของคุณออนไลน์และกำลังแชทอยู่ คุณสามารถเข้าร่วมได้
- ช่องตามธีม: แอปนี้ให้คุณสร้างแชทตามธีมเกี่ยวกับเรื่องใดก็ได้—ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเกมที่คุณเล่นไม่หยุด หรือซีรีส์อาชญากรรมจริงที่คุณหลงใหล ?️
- ชุมชนเกมเมอร์ขนาดใหญ่: Discord ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเกมเมอร์วิดีโอโดยเฉพาะ และยังคงมีชุมชนที่แข็งแกร่งอยู่ คุณสามารถพบปะกับผู้คนที่หลงใหลในเกมโปรดของคุณและสตรีมเกมร่วมกันได้ ?
ข้อจำกัดของ Discord
- ปัญหาเกี่ยวกับตัวกรอง: Discord มีตัวกรองความเหมาะสม แต่ผู้ใช้รายงานว่าตัวกรองมักไม่สามารถตรวจจับเนื้อหาที่มีภาพกราฟิกได้ และพยายามกรองเนื้อหาที่ปลอดภัยออกไป
- UI ที่รก: ผู้ใช้หลายคนบ่นว่าอินเตอร์เฟซผู้ใช้ใหม่สำหรับการส่งข้อความนั้นสับสนและรก และต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติมในการค้นหาแชทที่คุณต้องการเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ
ราคา Discord
- ฟรี
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
6. หยดน้ำฝน
ไม่ต้องกังวล นี่ไม่ใช่แอปพยากรณ์อากาศอีกแล้วนะ ?️
Raindrop เป็นผู้จัดการบุ๊กมาร์กที่ช่วยให้คุณบันทึกบทความออนไลน์ วิดีโอ รูปภาพ และหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เพื่อที่คุณจะสามารถอ้างอิงได้ในภายหลัง
แอปฟรีนี้เหมาะสำหรับคนสร้างสรรค์ที่สุด เพราะคุณสามารถบันทึกทุกสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณในโฟลเดอร์สำหรับความหลงใหลและโปรเจกต์ต่างๆ ของคุณ สร้างโฟลเดอร์สำหรับสูตรอาหารเย็นที่คุณอยากลอง โฟลเดอร์สำหรับออกกำลังกายที่คุณชื่นชอบ และโฟลเดอร์สำหรับทรงผมที่ดูดีกับภาพวาดของคุณ ?
Raindrop สามารถดาวน์โหลดได้บน Apple App Store สำหรับ iPhone และ iPad, บน Google Play สำหรับ Android, และบนเว็บไซต์ของแอปเป็นส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Chrome, Safari, Firefox, และ Edge.
คุณสมบัติเด่นของ Raindrop
- คอลเลกชัน: จัดระเบียบบุ๊กมาร์กของคุณเป็นโฟลเดอร์ตามงานอดิเรก โครงการ และหัวข้อที่คุณสนใจ เพื่อให้เนื้อหาค้นหาได้ง่ายขึ้น
- ค้นหาข้อความเต็ม: ค้นหาทุกเนื้อหาที่คุณบันทึกไว้ด้วยคำค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว
- ห้องสมุดถาวร: บันทึกบทความไปยังห้องสมุดถาวรของคุณ และคุณจะสามารถเข้าถึงบทความเหล่านั้นใน Raindrop ได้แม้เนื้อหาจะถูกลบออกจากออนไลน์
ข้อจำกัดของหยดน้ำฝน
- เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติที่ดีที่สุดบางประการ: คุณยังสามารถใช้คอลเลกชันได้ในเวอร์ชันฟรี แต่การค้นหาข้อความเต็มและห้องสมุดถาวรมีให้เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
- เวลาในการโหลดช้าบนอุปกรณ์อัจฉริยะ: ผู้ใช้ Android บางรายบ่นว่าแอปมีเวลาในการโหลดช้าและบางครั้งก็ค้างขณะใช้งาน หลายคนรายงานว่าประสบการณ์การใช้งานผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์บนเดสก์ท็อปดีกว่าเมื่อเทียบกับแอปบนมือถือ
ราวดรอปพริซิง
- ฟรี
- ข้อดี: $28 ต่อปี
เรดดร็อปเรตติ้งและรีวิว
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
7. ฟลิปบอร์ด
สำหรับวิธีใหม่ในการติดตามข่าวสาร ลองใช้ Flipboard ดูสิ ?
แอปนี้เปรียบเสมือน Pinterest สำหรับเรื่องราวข่าวที่คุณชื่นชอบ ช่วยให้คุณคัดสรรบทความจากสำนักพิมพ์ที่คุณติดตาม ไม่ว่าจะเป็น The Atlantic, The New York Times, หรือ Condé Nast Traveler
แอปจะแนะนำบทความตามที่คุณชอบ คุณสามารถติดตามหัวข้อที่คุณสนใจหรือผู้ใช้ที่มีความสนใจคล้ายกัน คุณยังสามารถบันทึกบทความที่คุณชอบไว้ในนิตยสารของคุณเองเพื่อค้นหาจุดหมายการเดินทางบน Google Maps สำหรับวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Flipboard
- ค้นพบและแบ่งปันเรื่องราวข่าว: ค้นหาข่าวที่คุณสนใจ และเพิ่มเรื่องราวลงในแอปเพื่อให้ผู้อื่นค้นพบได้ง่ายขึ้น
- ติดตามหัวข้อและบุคคล: ติดตามหัวข้อและบุคคลที่คุณสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกีฬา การท่องเที่ยว หรือเทคโนโลยี
- รวบรวมเรื่องราว: เพิ่มเรื่องราวที่คุณชื่นชอบลงในนิตยสารของคุณเองเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Flipboard
- ไม่มีการตรวจสอบความคิดเห็น: ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่าส่วนความคิดเห็นมักมีข้อความที่ยุยงหรือสร้างความแตกแยกโดยมีการตรวจสอบน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย
- เวลาในการโหลดช้า: ผู้ใช้หลายคนระบุว่าแอปใช้เวลานานในการโหลดบทความหลังจากพรีวิวย่อหน้าแรก
ราคาของ Flipboard
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Flipboard
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิว
8. สไลต์
สำหรับใครก็ตามที่งานต้องเดินทางตลอดเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศ Slite สามารถช่วยให้คุณติดตามงานได้อย่างต่อเนื่อง แอปนี้ทำหน้าที่เป็นฐานความรู้ที่คุณสามารถเก็บรวบรวมความเชี่ยวชาญและไอเดียของทุกคนในองค์กรไว้ได้ ?
คุณสามารถบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ, เพิ่มความคิด, ให้คำแนะนำ, และได้รับการอัปเดตที่สำคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม. มันยังมีระบบ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัวที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทคุณได้. ดังนั้น เมื่อคุณมีการประชุมกับลูกค้าทั้งวัน, ออกไปที่งานแสดงสินค้า, หรือเพียงแค่ทำงานจากบ้าน, คุณและทีมของคุณยังสามารถอยู่ในหน้าเดียวกันได้. ?
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- วิกิของบริษัท: เก็บข้อมูลบริษัทและทรัพยากรของพนักงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- บันทึกการประชุม: สร้างบันทึกเพื่อให้สมาชิกทีมสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้เสมอ
- เอกสารกระบวนการ: เมื่อคุณได้กำหนดกระบวนการสำหรับบริษัทหรือทีมของคุณแล้ว ให้เพิ่มเอกสารเพื่อให้ทุกคนสามารถอ้างอิงได้
ข้อจำกัดที่จำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติ: ผู้ใช้หลายคนบ่นว่าแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ Apple และ Android ไม่มีคุณสมบัติมากเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ
- การแชร์ภายนอกทำได้ยาก: แม้ว่า Slite จะทำให้การแชร์เอกสารกับคนในทีมภายในเป็นเรื่องง่าย แต่ผู้ใช้บางรายก็ร้องเรียนว่าการส่งออกเอกสารของคุณเพื่อแชร์กับผู้รับเหมาภายนอกนั้นทำได้ยาก
การกำหนดราคาแบบสไลต์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
9. Feedly
นี่คือสำหรับผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน เราเห็นคุณกำลังบริโภคข้อมูลมากมายเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ ?
Feedly เป็นแอปที่จำเป็นสำหรับฟีดข่าวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่คุณสนใจและกรองข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป คุณสามารถบอกได้ว่าคุณต้องการทราบอะไร และมันจะรวบรวมบทความและข้อมูลเชิงลึกจากสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั่วอินเทอร์เน็ต
คุณสามารถสอน Feedly เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่คุณเชื่อถือและข้อมูลที่คุณสนใจมากที่สุดได้ แอปที่ยอดเยี่ยมนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงและประเด็นสำคัญจากทั่วทั้งเว็บแก่คุณ โดยพื้นฐานแล้ว คุณจะได้รับทั้งสรุปย่อและบทความเต็มเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าต้องการอ่านแบบผ่านๆ หรือเจาะลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Feedly
- ข้อมูลเชิงลึกข่าวที่คัดกรอง: รับข่าวสารในหัวข้อที่คุณชื่นชอบจากแหล่งที่คุณไว้วางใจ คัดสรรมาเป็นพิเศษสำหรับคุณ
- แชร์ง่าย: แชร์บทความกับเพื่อน ครอบครัว หรือทีมของคุณได้เพียงคลิกเดียว
- โหมดกลางคืน: อ่านได้ทุกเวลาและถนอมสายตาด้วยโหมดมืด
ข้อจำกัดของ Feedly
- ข้อผิดพลาดในการโหลดภาพ: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าภาพไม่โหลดเต็มหรือไม่ตอบสนองต่อขนาดหน้าจอของพวกเขา
- โหลดแหล่งข้อมูลใหม่ช้า: ผู้ใช้รายอื่นระบุว่าเมื่อต้องการโหลดแหล่งข่าวใหม่ แอปทำงานช้าลงและมีเวลารอคอยนาน
ราคาของ Feedly
- ฟรี
- ข้อดี: 6 ดอลลาร์ต่อเดือน
- โปรพลัส: $12 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวจาก Feedly
- G2: 4. 4/5 (75+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
10. ดูบซาโด
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์ คุณก็คงรู้ดีว่าการทำงานนั้นต้องทุ่มเทแค่ไหน คุณต้องพบปะกับลูกค้า ส่งข้อเสนอ กำหนดตารางเวลา ออกใบแจ้งหนี้ วางแผน และในระหว่างนั้น คุณยังต้องทำงานที่คุณได้รับมอบหมายให้ทำอีกด้วย
Dubsadoช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูล จัดการข้อมูลลูกค้า และทำงานที่ยุ่งยากโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สร้างรายได้ได้มากขึ้น มีให้บริการทั้งในรูปแบบเว็บแอปและแอปมือถือ ซึ่งลูกค้าของคุณสามารถใช้เพื่อกำหนดเวลาประชุม เข้าถึงเอกสาร และชำระเงินใบแจ้งหนี้ได้ เพราะไม่มีอะไรที่เราชื่นชอบมากไปกว่าลูกค้าที่สามารถจัดการได้ด้วยตนเอง ?
คุณสมบัติเด่นของ Dubsado
- แบบฟอร์ม: ด้วยแบบฟอร์มของ Dubsado คุณสามารถส่งข้อเสนอและสัญญาได้อย่างรวดเร็ว หรือฝังแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลลูกค้าและแบบสอบถามบนเว็บไซต์ของคุณ
- การจัดตารางเวลา: ให้ลูกค้าสามารถดูตารางเวลาของคุณและจองนัดหมายที่เหมาะกับทั้งสองฝ่ายได้
- การออกใบแจ้งหนี้: คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ เชื่อมต่อกับระบบประมวลผลการชำระเงิน และตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องติดตามด้วยตัวเอง
- พอร์ทัลลูกค้า: ตั้งค่าพอร์ทัลให้กับลูกค้าของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบได้จากเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของพวกเขา ดูข้อเสนอและเอกสารโครงการของพวกเขา และชำระใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของ Dubsado
- ฟังก์ชันใบแจ้งหนี้ที่จำกัด: แม้ว่าการออกใบแจ้งหนี้จะเป็นหนึ่งในประโยชน์หลักของแอปนี้ แต่ผู้ใช้มักบ่นว่าอาจมีความยากลำบากในการตั้งค่าประเภทใบแจ้งหนี้ที่แตกต่างกันหากโครงการของคุณมีการเรียกเก็บเงินในรูปแบบที่แตกต่างกัน หรือในการออกใบแจ้งหนี้ในหลายสกุลเงินหากคุณมีลูกค้าต่างประเทศ
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้หลายคนรายงานว่าฟีเจอร์บางอย่างในแอปนี้อาจดูซับซ้อนและน่ากลัวในการเรียนรู้ และส่วนช่วยเหลือไม่มีบทแนะนำที่เพียงพอที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้
ราคาของ Dubsado
- ค่าเริ่มต้น: 200 ดอลลาร์ต่อปี
- พรีเมียร์: 400 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Dubsado
- G2: 4. 3/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
รักษาความเย็นและสติ
สำหรับแอปเดียวที่มีฟีเจอร์เจ๋ง ๆ หลายร้อยอย่างเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของงานลองใช้ ClickUp ดูสิ เริ่มใช้งานได้ฟรี พร้อมเทมเพลตมากมายที่ช่วยให้คุณวางแผนทุกก้าวสำคัญในชีวิต—ตั้งแต่การแต่งงาน การซื้อบ้าน ไปจนถึงโปรเจกต์ที่จะทำให้คุณได้เลื่อนตำแหน่งใหญ่
สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีเพื่อค้นหาว่ามันสามารถช่วยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นเวอร์ชันที่เจ๋งและรวบรวมสิ่งต่างๆ ได้ดีที่สุดได้อย่างไร