ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Discord ในการแชทกลุ่มในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
16 พฤษภาคม 2568

📈 ตามข้อมูลจาก Lexicon พบว่ากว่า80% ของชาวอเมริกันเชื่อว่าการสื่อสารที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานช่วยสร้างความไว้วางใจในธุรกิจ. นั่นเป็นเรื่องใหญ่!

Discord เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารในทีม เมื่อเวลาผ่านไป มันได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักสำหรับเกมเมอร์ ทีมที่ทำงานทางไกล นักการศึกษา และธุรกิจต่างๆ

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, การแชทกลุ่ม, การแชร์หน้าจอ, และการสร้างชุมชนในที่เดียว ความหลากหลายของมันทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการร่วมมือทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม Discord ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ—ปัญหาเช่น การแชร์ไฟล์ที่จำกัด, การไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, และการแจ้งเตือนที่มากเกินไป ทำให้ผู้ใช้หลายคนต้องการหาทางเลือกอื่น

คู่มือนี้ครอบคลุมทางเลือกยอดนิยมบางประการสำหรับ Discord ในการสนทนากลุ่ม การประชุมทางวิดีโอ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไปดูกันเลย! 🎢

Discord คืออะไร?

ทางเลือกแทน Discord: การโทรเสียงและวิดีโอที่ราบรื่น, การแชทกลุ่มกับ Discord
ผ่านทางDiscord

Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ราบรื่น การแชทกลุ่ม และการสร้างชุมชน ช่องเสียงของมันช่วยให้การสื่อสารด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะสำหรับการสนทนาของทีมและการเล่นเกม

คุณสมบัติการแชร์หน้าจอช่วยให้คุณนำเสนอไอเดียได้ ในขณะที่คุณสมบัติการแชร์ไฟล์ช่วยให้คุณส่งเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างแชทกลุ่ม จัดการห้องแชท และส่งข้อความโดยตรงเพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบ สำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการทำงานร่วมกัน Discord มีคุณสมบัติพื้นฐานมากมายให้คุณเริ่มต้นใช้งาน

💡 เคล็ดลับพิเศษ: กำลังมองหาวิธีพัฒนาชุมชนออนไลน์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นอยู่หรือเปล่า? ลองดู15+ เทคนิค Discord เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เหนือกว่าการเล่นเกม รับเคล็ดลับเด็ดๆ เพื่อกระตุ้นการโต้ตอบและทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น!

ข้อจำกัดของ Discord ที่ควรสำรวจ

Discord เป็นแพลตฟอร์มแชทที่มีฟีเจอร์หลากหลาย แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป

นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการทางเลือกอื่นแทน Discord:

  • ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: ต่างจากแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ปลอดภัยบางแห่ง Discord ไม่มีระบบการเข้ารหัสระดับองค์กร ทำให้การสื่อสารทางธุรกิจและการแชทส่วนตัวมีความปลอดภัยน้อยลง
  • ปัญหาเสียงรบกวน: คุณภาพเสียงของ Discord อาจได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ ทำให้การโทรกลุ่มและข้อความเสียงน่าหงุดหงิด
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด:ไม่มีการจัดการทีมหรือเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการสื่อสารทีมที่มีโครงสร้าง
  • ไม่มีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ต่างจาก เครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ Discord ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามได้ดี
  • ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ: เป็นที่รู้จักในหมู่ชุมชนเกมเมอร์ แต่ขาดฟีเจอร์สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การนัดหมายประชุมหรือการติดตามงาน
  • ความท้าทายในการควบคุม: การจัดการ ห้องแชท การสนทนากลุ่ม และการอภิปรายในชุมชนอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากปัญหาสแปมและความกังวลด้านความปลอดภัย

15 ทางเลือกของ Discord ที่คุณควรรู้

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Discord:

นี่คือตารางเปรียบเทียบที่กระชับสำหรับทางเลือก Discord ที่ดีที่สุด รวมถึงเครื่องมือ, คุณสมบัติหลัก, เหมาะสำหรับ, และราคา:

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา
ClickUpแอปทำงานครบวงจร: แชท, งาน, เอกสาร, AI, บันทึกหน้าจอ, การเชื่อมต่อทุกประเภทธุรกิจมีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
ขี้เกียจแชททีม, ช่อง, การเชื่อมต่อ, การแชร์ไฟล์, การค้นหาทีมระยะไกล, ธุรกิจมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75
ไมโครซอฟต์ ทีมส์ช่องทาง, การโทรผ่านวิดีโอ, การผสานการทำงานกับ Office, การแชร์ไฟล์, การเข้ารหัสธุรกิจ, องค์กรมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4
ชานตีแชททีม, งานแบบคัมบัง, การโทรเสียง/วิดีโอ, การจัดตารางเวลาทีมระยะไกล, ธุรกิจขนาดเล็กมีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4
บ่นพึมพำการแชทด้วยเสียงคุณภาพสูง ความหน่วงต่ำ เสียงตามตำแหน่ง ภาพซ้อนทับนักเล่นเกม, ผู้จัดการชุมชนฟรีตลอดไป
แชทสตีมแชทสื่อหลากหลายรูปแบบ, ช่องกลุ่ม, โอเวอร์เลย์ในเกมนักเล่นเกมฟรีตลอดไป
ผู้ส่งสารของกองทหารการส่งข้อความที่ปลอดภัย, การโทร, การแชร์ไฟล์, การกระจายข้อมูล, ข้อความที่ลบทิ้งเองธุรกิจ, องค์กรทดลองใช้ฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.50
Google Chatการผสานรวมกับ Google Workspace, Spaces, การแชร์ไฟล์, ปฏิทินธุรกิจ, นักการศึกษาฟรีเมื่อมีบัญชี Google
WhatsAppการส่งข้อความ, การโทร, การแชร์สื่อ, การแชทกลุ่ม, การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางผู้จัดการชุมชน, ทีมระดับโลกฟรีตลอดไป
ฝูงแชทในช่อง, การโทรผ่านวิดีโอ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ, การเชื่อมต่อทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจทดลองใช้ฟรี 30 วัน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.50
Mattermostโฮสต์เอง, แชทช่อง, การเชื่อมต่อ, การโทรเสียง/วิดีโอองค์กร, นักพัฒนามีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10
ซูมการประชุมผ่านวิดีโอ, การสัมมนาออนไลน์, การแชร์หน้าจอ, การแชทธุรกิจ, นักการศึกษาแผนฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15.99
องค์ประกอบการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การกระจายศูนย์, การแชร์ไฟล์, เสียง/วิดีโอองค์กรหรือชุมชนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5.40
ทีมสปีกเสียงคุณภาพสูง, แชร์ไฟล์, ช่องส่วนตัว, ความหน่วงต่ำนักเล่นเกม, ทีมอีสปอร์ตแผนฟรีพร้อมใช้งาน ราคาพิเศษสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง

ทางเลือก Discord ที่น่าสนใจสำหรับคุณ

นี่คือ 15 ทางเลือกของ Discord ที่มีความปลอดภัยดีกว่า, การผสานรวมที่ราบรื่น, และการสื่อสารทีมที่ดีขึ้น:

1. ClickUp (เครื่องมือจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

ClickUp: เครื่องมือจัดการงานและทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
ให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Chat

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpผสานเครื่องมือหลากหลายสำหรับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการจัดการงาน ไว้ในที่เดียวอย่างสมบูรณ์แบบ ถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Discordเพราะไม่ได้มีแค่การส่งข้อความเท่านั้น แต่ยังผสานการสนทนาเข้ากับงาน ทำให้ทุกการพูดคุยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ด้วยการส่งข้อความโดยตรง, ช่องทีม, และการหารือแบบมีหัวข้อ, คุณจะอยู่ในความสอดคล้องกับทีมของคุณอยู่เสมอผ่านClickUp Chat.

ทางเลือกสำหรับ Discord: มีระบบส่งข้อความโดยตรง, ช่องสำหรับทีม, และการสนทนาแบบมีหัวข้อกับ ClickUp
มีระบบส่งข้อความโดยตรง, ช่องทีม, และการหารือแบบมีหัวข้อต่อเนื่องกับ ClickUp

ต้องการหารือเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการหรือไม่? สร้างช่องทางแชทเฉพาะสำหรับพวกเขาได้ ต้องการติดตามการสนทนาอยู่หรือไม่? เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้ ต้องการให้เพื่อนร่วมทีมให้ความสนใจทันทีเพื่ออัปเดตอย่างรวดเร็วหรือไม่? เพียง @mention พวกเขาในแชท

นอกจากนี้? มันยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาส่งข้อความล่วงหน้าได้ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างตรงเวลาโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีมคุณ การโทรด้วยวิดีโอและเสียงอยู่แค่เพียงคลิกเดียวด้วย SyncUps ทำให้การสนทนาแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวแทน AI ใน ClickUp Chat เพื่อตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือจัดการกรณีการใช้งานที่กำหนดเองได้อีกด้วย!

ต้องการเปลี่ยนความสามารถในการแชร์หน้าจอของคุณหรือไม่?ClickUp Clips, โปรแกรมบันทึกหน้าจอในตัวของแพลตฟอร์ม, ช่วยให้คุณแชร์หน้าจอได้อย่างง่ายดายเมื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนหรือตรวจสอบเอกสาร เมื่อการสนทนาทำให้เกิดรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานได้ทันทีจากแชทเอง ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้

นอกจากนี้ClickUp Brainยังช่วยให้การเขียนอีเมล การร่างข้อความ หรือการตอบแชทในทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยคำตอบด่วนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปรับให้เข้ากับน้ำเสียงของคุณ เพื่อให้การสื่อสารเป็นมืออาชีพและส่วนตัว

หากคุณกำลังประชุมอยู่ คู่หูทรงพลังอย่าง ClickUp AI Notetaker+ ClickUp Brain จะช่วยถอดเสียงการสนทนาและดึงประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ ด้วยวิธีนี้ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมั่นใจได้ว่ารายละเอียดสำคัญจะถูกบันทึกไว้ และงานที่ต้องดำเนินการจะถูกมอบหมายอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการงานได้อย่างราบรื่นด้วยการสร้าง มอบหมาย และติดตามโครงการด้วยClickUp Tasks
  • ใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงในภารกิจ งานย่อย เอกสาร และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีม
  • ร่างและแก้ไขเอกสารร่วมกันในClickUp Docs โดยเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นกับงานและโครงการโดยตรง
  • ใช้มุมมองที่กำหนดเอง มากกว่า 15 แบบ ( รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนกานท์, ตาราง, ฯลฯ) ที่ช่วยให้ทีมมองเห็นงานได้ชัดเจน
  • สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUpเพื่อรับภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และตัวชี้วัดที่สำคัญ
  • ส่งและรับอีเมลโดยตรงภายในClickUp Email Project Management เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องและรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง
  • เปิดใช้งานการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ การทำแผนผังความคิด และการวางแผนเชิงภาพผ่านClickUp Whiteboards ช่วยให้ทีมเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ซามานธา เดนเกต, ผู้จัดการโครงการอาวุโส ที่ Diggs, มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:

ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถแชทและทำงานร่วมกันภายในงานได้

ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถแชทและทำงานร่วมกันภายในงานได้

2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาโครงการที่มีระเบียบ)

Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาโครงการที่มีระเบียบ
ผ่านทางSlack

Slack เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยทีมที่ทำงานทางไกล ธุรกิจ และผู้จัดการโครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่องทางของ Slack ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ โครงการ หรือทีมได้ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลสูญหาย

ต้องการทำงานร่วมกับทีมอื่นนอกองค์กรหรือไม่? Slack Connect ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกได้อย่างง่ายดาย แทนที่อีเมลที่ส่งไปมาไม่รู้จบ และเมื่อต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว Huddles ให้บริการแชทเสียงหรือวิดีโอแบบทันทีโดยไม่ต้องนัดหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • จัดระเบียบการสนทนาของทีมด้วยช่องเฉพาะหัวข้อที่มีโครงสร้างเพื่อความชัดเจน
  • ผสานเครื่องมือที่จำเป็น เช่น Google Drive, Trello และ Zoom อย่างไร้รอยต่อ
  • ค้นหาประวัติข้อความทั้งหมดเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญได้ทันที

ข้อจำกัดของ Slack

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การโทรเสียงและวิดีโอของ Slack ไม่ดีเท่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวใน Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)

ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้พูดถึง Slack ว่าอย่างไร:

การผสานรวมกับเครื่องมือบนคลาวด์ต่าง ๆ เช่น JIRA รวมถึงฟีเจอร์ที่ใช้บอท Slack เพื่อทำงานอัตโนมัติและแจ้งเตือน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การประชุมผ่านวิดีโอมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ หากเราสามารถพัฒนาจุดนี้ได้ ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรต่าง ๆ

การผสานรวมกับเครื่องมือบนคลาวด์ต่าง ๆ เช่น JIRA รวมถึงฟีเจอร์ที่สามารถใช้บอท Slack เพื่อช่วยอัตโนมัติงานและแจ้งเตือน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ หากเราสามารถปรับปรุงในส่วนนี้ได้ ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทต่าง ๆ

3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชร์ไฟล์)

ทางเลือกสำหรับ Discord: Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชร์ไฟล์
ผ่านทาง Microsoft Teams

สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น การประชุมผ่านวิดีโอ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ Microsoft Teams เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับ Discord ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการ จัดการประชุมเสมือนจริง หรือแชทกับทีม มันจะเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว

ด้วยช่องทาง คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาเป็นกลุ่มตามโครงการหรือแผนก เพื่อให้การพูดคุยมีเป้าหมายชัดเจน นอกจากนี้ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางยังช่วยให้การสนทนาของทีมคุณเป็นส่วนตัวและปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันโดยรักษาการสนทนาของทีมให้เป็นระเบียบโดยใช้ช่องทางสำหรับโครงการและหัวข้อ
  • โฮสต์การประชุมทางวิดีโอ HD พร้อมการแชร์หน้าจอเพื่อการประชุมที่ชัดเจน
  • แก้ไขเอกสารที่แชร์แบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือ Office ที่มีในตัว

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ผู้ใช้กล่าวว่าโซลูชันเดสก์ท็อปใช้งานง่ายกว่าแอปส่งข้อความบนมือถือ
  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกและซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
  • Microsoft 365 Business Basic: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

ลองดูว่าผู้ใช้ Capterraคนนี้มีอะไรจะบอกเกี่ยวกับ Microsoft Teams:

Microsoft Teams ช่วยฉันในฐานะนักศึกษาปริญญาเอก โดยเฉพาะในช่วงเวลา COVID-19 เนื่องจากช่วยให้การประชุมและการสนทนาทางไกลเป็นไปได้ อินเทอร์เฟซอาจดูรกและซับซ้อนในบางครั้ง และประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น

Microsoft Teams ช่วยฉันในฐานะนักศึกษาปริญญาเอก โดยเฉพาะในช่วงเวลา COVID-19 เนื่องจากช่วยให้การประชุมและการสนทนาทางไกลเป็นไปได้ อินเทอร์เฟซอาจดูรกและทำให้รู้สึกหนักใจในบางครั้ง และประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น

📮 ClickUp Insight:ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง

ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่าง ClickUp Chat บทสนทนาของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ช่วยให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที

4. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีมพร้อมการจัดการงาน)

Chanty: เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีมพร้อมการจัดการงาน
ผ่านทางChanty

Chanty มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ Teambook ช่วยจัดระเบียบข้อความ ไฟล์ และงานทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยการสนทนาแบบเป็นหัวข้อ คุณจึงสามารถรักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็นและป้องกันการรับข้อมูลมากเกินไป

มุมมองกระดานคัมบังของ Chanty ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการสนทนาของทีม คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากข้อความ ทำให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • จัดระเบียบงานด้วยภาพโดยใช้ส่วนติดต่อกระดานคัมบัง
  • กำหนดเวลาส่งข้อความให้ตรงกับเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทีมด้วยการสนทนาผ่านเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง

ข้อจำกัดของเพลงชานตี

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอมีปัญหาขัดข้อง และฟีเจอร์ความคมชัดสูงยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
  • ผู้ใช้หลายคนได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการแชร์หน้าจอ รวมถึงความเสถียรของการเชื่อมต่อและการค้างของหน้าจอ

ราคาของ Chanty

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวเพลงชานตี

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ลองดูว่าผู้ใช้ Trustpilotคนนี้มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ Chanty:

ชานตี้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับฉัน! ความเรียบง่ายของอินเตอร์เฟซ, ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว, และความง่ายในการใช้งานทำให้บริการนี้กลายเป็นเครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ฉันชื่นชอบความสามารถในการจัดระเบียบงานได้โดยตรงในแชทเป็นพิเศษ — มันช่วยประหยัดเวลาได้มาก อีกหนึ่งจุดเด่นคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่น ๆ เช่น Google Drive และ Trello ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผมขอแนะนำ Chanty อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานในทีมและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ มันคือบริการที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง!

ชานตี้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับฉัน! ความเรียบง่ายของอินเตอร์เฟซ, ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว, และความง่ายในการใช้งานทำให้บริการนี้กลายเป็นเครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ฉันชื่นชมความสามารถในการจัดระเบียบงานได้โดยตรงในแชทเป็นพิเศษ — มันช่วยประหยัดเวลาได้มาก อีกหนึ่งจุดเด่นคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่น ๆ เช่น Google Drive และ Trello ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผมขอแนะนำ Chanty อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานในทีมและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ บริการนี้สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง!

5. Mumble (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเสียงที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง)

ทางเลือกแทน Discord: Mumble: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเสียงที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
ผ่านทางกระซิบ

Mumble เป็นแอปการสื่อสาร VoIP ที่มีชื่อเสียงในด้านความหน่วงต่ำและการสนทนาด้วยเสียงคุณภาพสูง ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Discord เหมาะสำหรับนักเล่นเกมและชุมชน Mumble มีคุณสมบัติสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การสื่อสารของคุณ

ด้วยระบบเสียงตามตำแหน่ง การแชทเสียงในเกมจะกลายเป็นประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น เนื่องจากเสียงจะเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งของผู้เล่นในเกม ตัวอย่างเช่น ในเกมที่รองรับ คุณจะได้ยินเสียงเพื่อนร่วมทีมมาจากทิศทางของตัวละครของพวกเขา เพิ่มความสมจริงให้กับการเล่นเกมของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Mumble

  • เข้าถึง Mumble ได้บนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Windows, macOS และ Linux
  • ใช้โอเวอร์เลย์ในเกมเพื่อดูว่าใครกำลังพูดอยู่โดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
  • สัมผัสประสบการณ์ความล่าช้าที่น้อยที่สุดด้วยการสื่อสารเสียงที่มีความหน่วงต่ำ

ข้อจำกัดของมัมเบิล

  • ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมธุรกิจ และขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • Mumble ไม่มีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอและไม่มีระบบส่งข้อความตัวอักษรในตัว

ราคาแบบไม่ชัดเจน

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวแบบพึมพำ

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังสงสัยว่าจะใช้เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร?

นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถทำตามได้:

  • 🚀 ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • 💬 จัดระเบียบการสนทนาโดยใช้เธรดและช่องทางเพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิง
  • 📅 กำหนดเวลาส่งข้อความให้ถึงทีมของคุณในเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ามเขตเวลา
  • 🔒 ใช้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับการสื่อสารของทีมที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย
  • 🎥 ใช้ประโยชน์จากการประชุมผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอเพื่อการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. แชทแบบสตรีม (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในกลุ่มเกมอย่างราบรื่น)

แชท Steam: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในกลุ่มเกมเมอร์อย่างไร้รอยต่อ
ผ่านทางแชท Steam

Steam Chat เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Discord โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Steam อยู่แล้ว ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะ สามารถเชื่อมต่อกับคลังเกมของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้การติดต่อกับเพื่อนเป็นเรื่องง่าย

ด้วยคุณสมบัติเช่นการแชทแบบข้อความที่สมบูรณ์ คุณสามารถแชร์วิดีโอ, รูปภาพ, ทวีต, และอื่น ๆ ได้โดยตรงในบทสนทนาของคุณ ซึ่งช่วยเพิ่มการสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น ฟังก์ชันการแชทแบบกลุ่มช่วยให้คุณสามารถสร้างช่องทางที่คงอยู่ได้สำหรับทีมเกมของคุณ ทำให้การประสานงานเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแชท Steam

  • แชร์มัลติมีเดียได้โดยตรงในแชทด้วยการรองรับสื่อที่หลากหลาย
  • ประสานงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ช่องแชทกลุ่มแบบถาวร
  • เข้าถึงแชทได้อย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์โอเวอร์เลย์ในเกม

ข้อจำกัดของแชทสตีม

  • มันไม่มีคุณสมบัติเช่นการแชร์หน้าจอ, โหมดสตรีมเมอร์, และการแก้ไขข้อความ
  • ขาดฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอสำหรับการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากัน

ราคาแชทสตีม

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิวในแชท Steam

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวถึง Steam Chat:

มันค่อนข้างดีจริง ๆ คุณสามารถใช้มันบนโทรศัพท์ได้ มีระบบโทรเสียง และคุณยังสามารถแชร์หน้าจอหรือดูเกมของใครบางคนได้โดยไม่ต้องโทรด้วยซ้ำ แค่คลิกชื่อของพวกเขาแล้วคุณก็ดูได้เลย มันรู้สึกราบรื่นมากเมื่อเทียบกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Discord หรือกลุ่ม นอกจากนี้ คุณก็เป็นเพื่อนกับคนส่วนใหญ่ที่คุณเล่นเกมด้วยบน Steam อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขอ Discord tag หรือเข้าร่วมห้าเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน

มันค่อนข้างดีจริง ๆ คุณสามารถใช้มันบนโทรศัพท์ได้ มีระบบโทรเสียง และคุณยังสามารถแชร์หน้าจอหรือดูเกมของใครบางคนได้โดยไม่ต้องโทรด้วยซ้ำ แค่คลิกชื่อของพวกเขาแล้วคุณก็ดูได้เลย มันรู้สึกราบรื่นมากเมื่อเทียบกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Discord หรือกลุ่ม นอกจากนี้ คุณก็เป็นเพื่อนกับคนส่วนใหญ่ที่คุณเล่นเกมด้วยบน Steam อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขอ Discord tag หรือเข้าร่วมห้าเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน

7. ผู้ส่งสารของทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างปลอดภัย)

ทางเลือกสำหรับ Discord: Troop Messenger: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างปลอดภัย
ผ่านทางทูพ เมสเซนเจอร์

ทางเลือกแทน Discord, Troop Messenger มอบแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มผลผลิต คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ข้อความโต้ตอบแบบทันที, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, และการแชทกลุ่ม

"Forkout" ของ Troop Messenger ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้หลายคนพร้อมกันได้ ทำให้การประกาศและการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger

  • ส่งข้อความลับพร้อมตั้งเวลาทำลายตัวเองเพื่อความเป็นส่วนตัว
  • ส่งข้อความถึงผู้ใช้หลายคนพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพ
  • แชร์ตำแหน่งปัจจุบันของคุณกับสมาชิกในทีมเพื่อการประสานงาน

ข้อจำกัดของทูตทหาร

  • การอัปโหลดไฟล์รูปภาพจำกัดที่ 5 MB และไฟล์วิดีโอสูงสุด 20 MB
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของมันดูรก ซึ่งอาจทำให้การนำทางและการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะเป็นเรื่องท้าทายเล็กน้อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาสำหรับผู้ส่งสารของทหาร

  • พรีเมียม: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของพนักงานส่งสารทหาร

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ดูความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนนี้เกี่ยวกับ Troop Messenger:

ฉันชอบประสบการณ์โดยรวมกับ Troop messenger มีอีโมจิเจ๋งๆ มากมายที่ทำให้การสื่อสารสนุกขึ้นมาก โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชทในทีม

ฉันชอบประสบการณ์โดยรวมกับ Troop messenger มีอีโมจิเจ๋งๆ มากมายที่ทำให้การสื่อสารสนุกขึ้นมาก โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชทในทีม

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เคยส่งข้อความไปแล้วรู้สึกเสียใจทันทีไหม?ฝึกมารยาทในการแชททีมที่ทำงานเพื่อความร่วมมือที่ดีที่สุดด้วยเคล็ดลับที่เปลี่ยนเกมเหล่านี้!

  • รักษาความเป็นมืออาชีพ—บรรยากาศที่เป็นมิตรนั้นดี แต่ให้เหมาะสมกับการทำงาน 🎩
  • คิดก่อนกดส่ง—อย่าขัดจังหวะการทำงานที่ต้องใช้สมาธิเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อย 🤔
  • สั้นและกระชับ—ทีมของคุณจะขอบคุณคุณ ✂️
  • ตรวจทานอย่างมืออาชีพ—การพิมพ์ผิดสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ 🔍
  • ทำให้หัวเรื่องเป็นเหมือนพาดหัวข่าวขนาดเล็ก—ดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว 📰
  • ใช้ความตลกอย่างชาญฉลาด—สิ่งที่ตลกสำหรับคุณอาจไม่ตลกสำหรับผู้อื่น 😅

8. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันภายในระบบนิเวศของ Google Workspace)

ทางเลือกอื่นสำหรับ Discord: Google Chat: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันภายในระบบนิเวศของ Google Workspace
ผ่านทางGoogle Chat

ในฐานะส่วนสำคัญของ Google Workspace, Google Chat มอบการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปต่างๆ เช่น Google Drive, Calendar และ Meet ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์, กำหนดเวลาการประชุม, และทำงานร่วมกันในเอกสารได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซการแชท

คุณสมบัติ Spaces ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่สำหรับทีมการตลาดของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด, แชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, และมอบหมายงาน, ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • สร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันและการสนทนาของทีมอย่างต่อเนื่อง
  • กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมด้วยการผสานกับ Google Calendar

ข้อจำกัดของ Google Chat

  • จำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อเข้าถึง ซึ่งจำกัดการร่วมมือจากภายนอก

ราคา Google Chat

  • ฟรีตลอดไป เป็นส่วนหนึ่งของบัญชี Google ของคุณ

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat

  • G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ลองดูว่าผู้ใช้ Capterraคนนี้พูดถึง Google Chat ว่าอย่างไร:

Google Chat ทำงานได้ดีสำหรับความต้องการในการสื่อสารพื้นฐานและผสานการทำงานกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น แต่อาจรู้สึกจำกัดไปบ้างสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือมีฟีเจอร์หลากหลาย หรือสำหรับทีมขนาดใหญ่

Google Chat ทำงานได้ดีสำหรับความต้องการในการสื่อสารพื้นฐานและผสานการทำงานกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น แต่อาจรู้สึกจำกัดเล็กน้อยสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือมีฟีเจอร์หลากหลาย หรือสำหรับทีมขนาดใหญ่

9. WhatsApp (ดีที่สุดสำหรับการแชร์สื่อและโทรระหว่างประเทศฟรี)

WhatsApp: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์สื่อและโทรระหว่างประเทศฟรี
ผ่านทางWhatsapp

WhatsApp เป็นแอปส่งข้อความฟรีที่สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความ การโทรด้วยเสียง และการวิดีโอแชท คุณสามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร รวมถึงโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้ทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

WhatsApp ยังมีฟีเจอร์แชทกลุ่มที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับหลายคนพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการประสานแผนงานหรือรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมต่าง ๆ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางของ WhatsApp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนทนาของคุณจะมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp

  • มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบข้อความแบบเรียลไทม์กับบุคคลหรือกลุ่ม ทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร
  • โทรคุยกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างคมชัดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
  • แชร์รูปภาพ, วิดีโอ, และเอกสารได้อย่างง่ายดายภายในแชทของคุณ

ข้อจำกัดของ WhatsApp

  • แฮกเกอร์สามารถส่งโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังผู้ใช้ WhatsApp บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปได้
  • ผู้ใช้อาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบน WhatsApp

ราคา WhatsApp

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน WhatsApp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ GetApp พูด ถึง WhatsApp:

มันง่ายมากที่จะใช้, มันทำให้การสื่อสารระหว่างประเทศง่ายมาก, ทำงานได้สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารทางงาน, ตัวเลือกทางธุรกิจยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า.

มันง่ายมากที่จะใช้, มันทำให้การสื่อสารระหว่างประเทศง่ายมาก, ทำงานได้สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารทางงาน, ตัวเลือกทางธุรกิจยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า.

10. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดเล็ก)

ทางเลือกสำหรับ Discord: Flock: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดเล็ก
ผ่านทางFlock

Flock เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Discord โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ด้วย Flock คุณสามารถและทีมของคุณสามารถสื่อสารได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มผ่านช่องทางที่จัดระเบียบไว้อย่างดี ทำให้การหารือมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่โครงการหรือหัวข้อที่ต้องการ

นอกจากนี้ Flock ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น Google Drive และ Trello ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และทำแบบสำรวจความคิดเห็นได้โดยตรงภายในแอป เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • จัดระเบียบการสนทนาด้วยการสื่อสารแบบช่องทางเฉพาะเพื่อการร่วมมือที่มีเป้าหมายชัดเจน
  • จัดการประชุมเสมือนจริงโดยใช้การประชุมทางวิดีโอแบบบูรณาการได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้บันทึกเสียงเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีม

ข้อจำกัดของฝูง

  • เวอร์ชันฟรีรองรับสมาชิกได้สูงสุด 20 คน จำกัดทีมที่มีขนาดใหญ่กว่า
  • ผู้ใช้ยังพบว่าประสบการณ์การใช้งานนั้นไม่ราบรื่นและยากต่อการจัดการการสนทนาหลาย ๆ เรื่อง

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $4.50/ผู้ใช้/ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ลองดูว่าผู้ใช้ Capterraคนนี้พูดถึง Flock อย่างไร:

ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ มันสะอาดและโดยส่วนใหญ่แล้วทำงานได้ตามที่เราต้องการ คุณไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงหลายคนได้ และมันยากที่จะจัดการการสนทนาหลายๆ อย่างพร้อมกัน ซึ่งเราต้องการมากในองค์กรของเรา มีบางส่วนของ UX ที่ดูไม่ลื่นไหลและน่ารำคาญ

ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ มันสะอาดและโดยส่วนใหญ่แล้วทำงานได้ตามที่เราต้องการ คุณไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงหลายคนได้ และมันยากที่จะจัดการการสนทนาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ซึ่งเราต้องการมากในองค์กรของเรา มีบางส่วนของ UX ที่ดูไม่ลื่นไหลและน่ารำคาญ

11. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัย)

Mattermost: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัย
ผ่านทางMattermost

ไม่เหมือนกับ Discord, Mattermost ให้ตัวเลือกการโฮสต์เองแก่คุณ ซึ่งมอบการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ ระบบการสื่อสารแบบช่องทางของมันช่วยให้การหารือเป็นระเบียบ ในขณะที่การโทรเสียงและวิดีโอที่ผสานรวมไว้ช่วยให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่น

นักพัฒนาชื่นชอบการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitLab และ Jira ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียว คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการปรับใช้ให้ส่งไปยังช่องทางเฉพาะได้โดยตรง ทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost

  • จัดระเบียบการสนทนาด้วยระบบส่งข้อความตามช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ผสานรวม
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น GitLab

ข้อจำกัดของ Mattermost

  • แอปส่งข้อความนี้ไม่มีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอหรือเสียงในตัว
  • ผู้ใช้อาจพบว่าฟีเจอร์การค้นหาซับซ้อนและประสบปัญหาในการนำทางประวัติการแชท

ราคาของ Mattermost

  • ฟรีตลอดไป
  • มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Mattermost

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Gartnerกล่าวถึง Mattermost:

Mattermost ให้พื้นที่สำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารได้ไม่จำกัดจำนวนภายใต้ระบบเดียว ฉันชอบวิธีที่ Mattermost ช่วยให้การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการส่งข้อความทันทีและการแชทสด

Mattermost ให้พื้นที่สำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารได้ไม่จำกัดจำนวนภายใต้ระบบเดียว ฉันชอบวิธีที่ Mattermost ช่วยให้การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการส่งข้อความทันทีและการแชทสด

12. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดประชุมออนไลน์และสัมมนาทางเว็บแบบมืออาชีพ)

ทางเลือกสำหรับ Discord: Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดประชุมออนไลน์และสัมมนาทางเว็บแบบมืออาชีพ
ผ่านทาง Zoom

Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Discord มันช่วยให้การประชุมเสมือนจริง การสัมมนาออนไลน์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และให้คุณสามารถจัดการหรือเข้าร่วมการประชุมได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเช่นการแชร์หน้าจอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ ขณะที่ฉากหลังเสมือนจริงเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับวิดีโอของคุณ ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับโครงการ คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณเพื่อพาเพื่อนร่วมงานผ่านเอกสารเสนอโครงการได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวได้ไม่จำกัด พร้อมวิดีโอความละเอียดสูง
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการแชร์หน้าจอและใส่คำอธิบายประกอบแบบบูรณาการ
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยฉากหลังเสมือนจริงและเอฟเฟกต์ภาพ

ข้อจำกัดของ Zoom

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการประชุม Zoom ไว้ที่ 40 นาที ซึ่งน่ารำคาญเมื่อคุณต้องจัดการประชุมที่ยาวนานกว่านั้น
  • คุณสมบัติต่างๆ เช่น Zoom Phone และ Zoom Webinars ไม่ได้รวมอยู่ในแผน แต่จะมาเป็นส่วนเสริม

ราคา Zoom

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $21.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom

  • G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)

ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Zoom:

ในฐานะผู้ใช้ Zoom เป็นประจำสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการรักษาการเชื่อมต่อของทีม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกล

ในฐานะผู้ใช้ Zoom เป็นประจำสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการรักษาการเชื่อมต่อของทีม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานหรือการทำงานทางไกล

13. Element (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลและการส่งข้อความที่เข้ารหัส)

องค์ประกอบ: เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลและการส่งข้อความที่เข้ารหัส
ผ่านทางองค์ประกอบ

ต่างจาก Discord, Element ให้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเป็นค่าเริ่มต้น ทำให้การสนทนาของคุณเป็นความลับ สถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์ช่วยให้คุณสามารถโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตัวเอง มอบการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว

ด้วยการรองรับการแชทแบบข้อความ เสียง และวิดีโอ Element ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นในหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุมโครงการ คุณสามารถแชร์ไฟล์ได้โดยตรงภายในแชท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาบริการจากบุคคลที่สาม

คุณสมบัติเด่นขององค์ประกอบ

  • สื่อสารอย่างไร้รอยต่อผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ผสานรวม
  • ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุนการแชร์ไฟล์ภายในแชท
  • เข้าถึงการสนทนาข้ามอุปกรณ์ด้วยการส่งข้อความแบบซิงโครไนซ์

ข้อจำกัดขององค์ประกอบ

  • เมื่อเปรียบเทียบกับ Slack หรือ Teams, Element อาจมีฐานผู้ใช้ที่น้อยกว่า ทำให้ไม่สะดวกสำหรับการสื่อสารในทีมที่กว้างขวาง
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดเรียงข้อความตามหัวข้อไม่ค่อยเข้าใจง่ายเมื่อต้องจัดการกับการสนทนาในกลุ่มที่ซับซ้อน

การกำหนดราคาองค์ประกอบ

  • ธุรกิจ: $5.40 ต่อผู้ใช้/เดือน หรือ €5 ต่อผู้ใช้/เดือน (ชำระรายปี)
  • องค์กรธุรกิจ: $10.80 ต่อผู้ใช้/เดือน หรือ €10 ต่อผู้ใช้/เดือน (ชำระรายปี)
  • อธิปไตย: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวองค์ประกอบ

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2คนนี้พูดถึง Element:

ฉันชอบระดับของฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มีให้สำหรับการสนทนาแต่ละครั้งมาก ๆ รวมถึงการเข้ารหัสและตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วย ฉันใช้มันในการสื่อสารกับเครือข่ายส่วนตัวของฉัน

ฉันชอบระดับของฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มีให้สำหรับการสนทนาแต่ละครั้งมาก ๆ รวมถึงการเข้ารหัสและตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วย ฉันใช้มันในการสื่อสารกับเครือข่ายส่วนตัวของฉัน

14. TeamSpeak (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารเสียงคุณภาพสูงสำหรับทีมเกม)

ทางเลือกแทน Discord: TeamSpeak: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารเสียงคุณภาพสูงสำหรับทีมเกม
ผ่านทาง TeamSpeak

ออกแบบมาสำหรับนักเล่นเกม, ทีมอีสปอร์ต, และมืออาชีพ, TeamSpeak มอบระบบการสื่อสารเสียงที่แข็งแกร่ง, ปรับแต่งได้, และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานมืออาชีพ. ระบบปรับระดับเสียงไมโครโฟนอัตโนมัติ, ลดเสียงรบกวนในพื้นหลัง, และยกเลิกเสียงสะท้อนที่รวมไว้ในตัว ช่วยให้เสียงยอดเยี่ยมในระหว่างการเล่นเกมอย่างเข้มข้นหรือโครงการที่ต้องการการร่วมมือ.

ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการแข่งขัน คุณสามารถสร้างช่องทางส่วนตัวเพื่อวางแผนกลยุทธ์กับทีมของคุณได้โดยไม่มีการรบกวน ซึ่งช่วยเพิ่มการประสานงานและประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamSpeak

  • สัมผัสประสบการณ์การสื่อสารที่ชัดเจนและไร้ความล่าช้าด้วยการปรับไมโครโฟนอัตโนมัติ
  • แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายภายในชุมชนของคุณโดยไม่มีปัญหาไฟร์วอลล์
  • สื่อสารอย่างรอบคอบผ่านการส่งข้อความโดยตรงหรือแชทกลุ่ม

ข้อจำกัดของ TeamSpeak

  • ความสามารถในการรองรับผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ฟรีถูกจำกัดไว้ที่ 32 คนพร้อมกัน
  • ผู้ใช้บางรายวิจารณ์ว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัยและขาดคุณสมบัติที่รวมอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

ราคา TeamSpeak

  • ฟรีตลอดไป
  • ใบอนุญาตสำหรับเกมเมอร์และเชิงพาณิชย์: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว TeamSpeak

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวเกี่ยวกับ TeamSpeak:

ด้วยทีมสปีก คุณเป็นเจ้าของและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้จริง ๆ ไม่ใช่บริษัทที่ให้ของแถมเป็นสปายแวร์ นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถโอนไฟล์ได้โดยไม่มีการจำกัดขนาด ปริมาณทรัพยากรระบบที่ดิสคอร์ดใช้คือ 10 เท่าของทีมสปีก ฟีเจอร์เดียวที่ดิสคอร์ดมีซึ่งไม่สามารถหาได้ในทีมสปีกคือการแชร์หน้าจอ ผมชอบทีมสปีกมากกว่าดิสคอร์ด และนั่นก็คือทั้งหมด มันเป็นเพียงความชอบส่วนตัวเท่านั้น

ด้วยทีมสปีก คุณเป็นเจ้าของและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้จริง ๆ ไม่ใช่บริษัทที่ให้ของแถมเป็นสปายแวร์ นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถโอนไฟล์ได้โดยไม่จำกัดขนาด ปริมาณทรัพยากรระบบที่ดิสคอร์ดใช้คือ 10 เท่าของทีมสปีก ฟีเจอร์เดียวที่ดิสคอร์ดมีแต่ทีมสปีกไม่มีคือการแชร์หน้าจอ ผมชอบทีมสปีกมากกว่าดิสคอร์ด และนั่นก็คือความชอบส่วนตัวเท่านั้น

การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากทางเลือก Discord ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีอีกไม่กี่ตัวเลือกที่ควรค่าแก่การพิจารณา:

  • Rocket.Chat: เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่สามารถปรับแต่งได้สูงและเป็นโอเพนซอร์ส)
  • Fleep: เน้นที่การสนทนาและการจัดการงานโดยรวม
  • Nextcloud Talk: เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่เน้นความเป็นส่วนตัวและโฮสต์ด้วยตนเอง
  • Telegram: เหมาะที่สุดสำหรับการแชทกลุ่มขนาดใหญ่และฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัว
  • Zulip: เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาแบบมีหัวข้อต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของโอเพ่นซอร์ส

ยกระดับการสื่อสารในทีมของคุณด้วย ClickUp

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการ จัดการประชุมออนไลน์ หรือประสานงานต่าง ๆ เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก ตัวเลือก Discord 15 รายการในรายการนี้มอบโซลูชันการส่งข้อความ การทำงานร่วมกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง

แต่ทำไมต้องสลับแอปหลายตัว ในเมื่อคุณสามารถมีทุกอย่างในที่เดียว?

ด้วยClickUp คุณจะได้รับโซลูชันครบวงจรสำหรับการทำงานและการสื่อสารในที่เดียว แชทแบบเรียลไทม์ เริ่มการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน และให้ ClickUp Brain ช่วยอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ

ทุกสิ่งเชื่อมต่อกัน—งาน เอกสาร และการสนทนา—ทั้งหมดในแอปเดียว แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpเพื่อทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานวันนี้! 🚀