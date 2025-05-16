ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Discord ในการแชทกลุ่มในปี 2025

📈 ตามข้อมูลจาก Lexicon พบว่ากว่า80% ของชาวอเมริกันเชื่อว่าการสื่อสารที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานช่วยสร้างความไว้วางใจในธุรกิจ. นั่นเป็นเรื่องใหญ่!
Discord เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารในทีม เมื่อเวลาผ่านไป มันได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักสำหรับเกมเมอร์ ทีมที่ทำงานทางไกล นักการศึกษา และธุรกิจต่างๆ
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, การแชทกลุ่ม, การแชร์หน้าจอ, และการสร้างชุมชนในที่เดียว ความหลากหลายของมันทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับการร่วมมือทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม Discord ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ—ปัญหาเช่น การแชร์ไฟล์ที่จำกัด, การไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, และการแจ้งเตือนที่มากเกินไป ทำให้ผู้ใช้หลายคนต้องการหาทางเลือกอื่น
คู่มือนี้ครอบคลุมทางเลือกยอดนิยมบางประการสำหรับ Discord ในการสนทนากลุ่ม การประชุมทางวิดีโอ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไปดูกันเลย! 🎢
Discord คืออะไร?
Discord เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารยอดนิยมที่ออกแบบมาเพื่อการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ราบรื่น การแชทกลุ่ม และการสร้างชุมชน ช่องเสียงของมันช่วยให้การสื่อสารด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ ทำให้เหมาะสำหรับการสนทนาของทีมและการเล่นเกม
คุณสมบัติการแชร์หน้าจอช่วยให้คุณนำเสนอไอเดียได้ ในขณะที่คุณสมบัติการแชร์ไฟล์ช่วยให้คุณส่งเอกสาร รูปภาพ และวิดีโอได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างแชทกลุ่ม จัดการห้องแชท และส่งข้อความโดยตรงเพื่อรักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบ สำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการทำงานร่วมกัน Discord มีคุณสมบัติพื้นฐานมากมายให้คุณเริ่มต้นใช้งาน
ข้อจำกัดของ Discord ที่ควรสำรวจ
Discord เป็นแพลตฟอร์มแชทที่มีฟีเจอร์หลากหลาย แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป
นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการทางเลือกอื่นแทน Discord:
- ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: ต่างจากแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ปลอดภัยบางแห่ง Discord ไม่มีระบบการเข้ารหัสระดับองค์กร ทำให้การสื่อสารทางธุรกิจและการแชทส่วนตัวมีความปลอดภัยน้อยลง
- ปัญหาเสียงรบกวน: คุณภาพเสียงของ Discord อาจได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวนที่ไม่ต้องการ ทำให้การโทรกลุ่มและข้อความเสียงน่าหงุดหงิด
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำกัด:ไม่มีการจัดการทีมหรือเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัวสำหรับการสื่อสารทีมที่มีโครงสร้าง
- ไม่มีการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ต่างจาก เครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ Discord ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามได้ดี
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ: เป็นที่รู้จักในหมู่ชุมชนเกมเมอร์ แต่ขาดฟีเจอร์สำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การนัดหมายประชุมหรือการติดตามงาน
- ความท้าทายในการควบคุม: การจัดการ ห้องแชท การสนทนากลุ่ม และการอภิปรายในชุมชนอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากปัญหาสแปมและความกังวลด้านความปลอดภัย
15 ทางเลือกของ Discord ที่คุณควรรู้
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Discord:
นี่คือตารางเปรียบเทียบที่กระชับสำหรับทางเลือก Discord ที่ดีที่สุด รวมถึงเครื่องมือ, คุณสมบัติหลัก, เหมาะสำหรับ, และราคา:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|ClickUp
|แอปทำงานครบวงจร: แชท, งาน, เอกสาร, AI, บันทึกหน้าจอ, การเชื่อมต่อ
|ทุกประเภทธุรกิจ
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7
|ขี้เกียจ
|แชททีม, ช่อง, การเชื่อมต่อ, การแชร์ไฟล์, การค้นหา
|ทีมระยะไกล, ธุรกิจ
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.75
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|ช่องทาง, การโทรผ่านวิดีโอ, การผสานการทำงานกับ Office, การแชร์ไฟล์, การเข้ารหัส
|ธุรกิจ, องค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4
|ชานตี
|แชททีม, งานแบบคัมบัง, การโทรเสียง/วิดีโอ, การจัดตารางเวลา
|ทีมระยะไกล, ธุรกิจขนาดเล็ก
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4
|บ่นพึมพำ
|การแชทด้วยเสียงคุณภาพสูง ความหน่วงต่ำ เสียงตามตำแหน่ง ภาพซ้อนทับ
|นักเล่นเกม, ผู้จัดการชุมชน
|ฟรีตลอดไป
|แชทสตีม
|แชทสื่อหลากหลายรูปแบบ, ช่องกลุ่ม, โอเวอร์เลย์ในเกม
|นักเล่นเกม
|ฟรีตลอดไป
|ผู้ส่งสารของกองทหาร
|การส่งข้อความที่ปลอดภัย, การโทร, การแชร์ไฟล์, การกระจายข้อมูล, ข้อความที่ลบทิ้งเอง
|ธุรกิจ, องค์กร
|ทดลองใช้ฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2.50
|Google Chat
|การผสานรวมกับ Google Workspace, Spaces, การแชร์ไฟล์, ปฏิทิน
|ธุรกิจ, นักการศึกษา
|ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
|การส่งข้อความ, การโทร, การแชร์สื่อ, การแชทกลุ่ม, การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
|ผู้จัดการชุมชน, ทีมระดับโลก
|ฟรีตลอดไป
|ฝูง
|แชทในช่อง, การโทรผ่านวิดีโอ, เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ, การเชื่อมต่อ
|ทีมขนาดเล็ก, ธุรกิจ
|ทดลองใช้ฟรี 30 วัน แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.50
|Mattermost
|โฮสต์เอง, แชทช่อง, การเชื่อมต่อ, การโทรเสียง/วิดีโอ
|องค์กร, นักพัฒนา
|มีแผนฟรีให้บริการ แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10
|ซูม
|การประชุมผ่านวิดีโอ, การสัมมนาออนไลน์, การแชร์หน้าจอ, การแชท
|ธุรกิจ, นักการศึกษา
|แผนฟรีมีให้บริการ แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15.99
|องค์ประกอบ
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, การกระจายศูนย์, การแชร์ไฟล์, เสียง/วิดีโอ
|องค์กรหรือชุมชนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5.40
|ทีมสปีก
|เสียงคุณภาพสูง, แชร์ไฟล์, ช่องส่วนตัว, ความหน่วงต่ำ
|นักเล่นเกม, ทีมอีสปอร์ต
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน ราคาพิเศษสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
ทางเลือก Discord ที่น่าสนใจสำหรับคุณ
นี่คือ 15 ทางเลือกของ Discord ที่มีความปลอดภัยดีกว่า, การผสานรวมที่ราบรื่น, และการสื่อสารทีมที่ดีขึ้น:
1. ClickUp (เครื่องมือจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpผสานเครื่องมือหลากหลายสำหรับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการจัดการงาน ไว้ในที่เดียวอย่างสมบูรณ์แบบ ถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Discordเพราะไม่ได้มีแค่การส่งข้อความเท่านั้น แต่ยังผสานการสนทนาเข้ากับงาน ทำให้ทุกการพูดคุยนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง
ด้วยการส่งข้อความโดยตรง, ช่องทีม, และการหารือแบบมีหัวข้อ, คุณจะอยู่ในความสอดคล้องกับทีมของคุณอยู่เสมอผ่านClickUp Chat.
ต้องการหารือเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการหรือไม่? สร้างช่องทางแชทเฉพาะสำหรับพวกเขาได้ ต้องการติดตามการสนทนาอยู่หรือไม่? เพียงคลิกเดียว คุณสามารถเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นงานได้ ต้องการให้เพื่อนร่วมทีมให้ความสนใจทันทีเพื่ออัปเดตอย่างรวดเร็วหรือไม่? เพียง @mention พวกเขาในแชท
นอกจากนี้? มันยังช่วยให้คุณกำหนดเวลาส่งข้อความล่วงหน้าได้ เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างตรงเวลาโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีมคุณ การโทรด้วยวิดีโอและเสียงอยู่แค่เพียงคลิกเดียวด้วย SyncUps ทำให้การสนทนาแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
ต้องการเปลี่ยนความสามารถในการแชร์หน้าจอของคุณหรือไม่?ClickUp Clips, โปรแกรมบันทึกหน้าจอในตัวของแพลตฟอร์ม, ช่วยให้คุณแชร์หน้าจอได้อย่างง่ายดายเมื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนหรือตรวจสอบเอกสาร เมื่อการสนทนาทำให้เกิดรายการที่ต้องดำเนินการ คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานได้ทันทีจากแชทเอง ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้
นอกจากนี้ClickUp Brainยังช่วยให้การเขียนอีเมล การร่างข้อความ หรือการตอบแชทในทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยคำตอบด่วนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปรับให้เข้ากับน้ำเสียงของคุณ เพื่อให้การสื่อสารเป็นมืออาชีพและส่วนตัว
หากคุณกำลังประชุมอยู่ คู่หูทรงพลังอย่าง ClickUp AI Notetaker+ ClickUp Brain จะช่วยถอดเสียงการสนทนาและดึงประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ ด้วยวิธีนี้ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและมั่นใจได้ว่ารายละเอียดสำคัญจะถูกบันทึกไว้ และงานที่ต้องดำเนินการจะถูกมอบหมายอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานได้อย่างราบรื่นด้วยการสร้าง มอบหมาย และติดตามโครงการด้วยClickUp Tasks
- ใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงในภารกิจ งานย่อย เอกสาร และมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับเพื่อนร่วมทีม
- ร่างและแก้ไขเอกสารร่วมกันในClickUp Docs โดยเชื่อมโยงเอกสารเหล่านั้นกับงานและโครงการโดยตรง
- ใช้มุมมองที่กำหนดเอง มากกว่า 15 แบบ ( รายการ, กระดาน, ปฏิทิน, แผนกานท์, ตาราง, ฯลฯ) ที่ช่วยให้ทีมมองเห็นงานได้ชัดเจน
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUpเพื่อรับภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าของโครงการ, ปริมาณงานของทีม, และตัวชี้วัดที่สำคัญ
- ส่งและรับอีเมลโดยตรงภายในClickUp Email Project Management เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องและรักษาการสื่อสารให้เป็นศูนย์กลาง
- เปิดใช้งานการระดมความคิดแบบเรียลไทม์ การทำแผนผังความคิด และการวางแผนเชิงภาพผ่านClickUp Whiteboards ช่วยให้ทีมเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและหลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ซามานธา เดนเกต, ผู้จัดการโครงการอาวุโส ที่ Diggs, มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถแชทและทำงานร่วมกันภายในงานได้
ก่อนใช้ ClickUp การประชุมและการสื่อสารทางอีเมลที่ส่งไปมาทำให้ข้อมูลตกหล่นและไม่มีใครติดตาม ส่งผลให้งานไม่ได้รับการตรวจสอบตามกำหนดเวลา และไม่มีใครทราบความคืบหน้าของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตอนนี้ ทุกคนในทีมสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานที่ต้องดำเนินการมีกำหนดเมื่อใด สามารถแชทและทำงานร่วมกันภายในงานได้
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาโครงการที่มีระเบียบ)
Slack เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายโดยทีมที่ทำงานทางไกล ธุรกิจ และผู้จัดการโครงการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่องทางของ Slack ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ โครงการ หรือทีมได้ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลสูญหาย
ต้องการทำงานร่วมกับทีมอื่นนอกองค์กรหรือไม่? Slack Connect ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับพันธมิตรภายนอกได้อย่างง่ายดาย แทนที่อีเมลที่ส่งไปมาไม่รู้จบ และเมื่อต้องการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว Huddles ให้บริการแชทเสียงหรือวิดีโอแบบทันทีโดยไม่ต้องนัดหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาของทีมด้วยช่องเฉพาะหัวข้อที่มีโครงสร้างเพื่อความชัดเจน
- ผสานเครื่องมือที่จำเป็น เช่น Google Drive, Trello และ Zoom อย่างไร้รอยต่อ
- ค้นหาประวัติข้อความทั้งหมดเพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญได้ทันที
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การโทรเสียงและวิดีโอของ Slack ไม่ดีเท่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้พูดถึง Slack ว่าอย่างไร:
การผสานรวมกับเครื่องมือบนคลาวด์ต่าง ๆ เช่น JIRA รวมถึงฟีเจอร์ที่ใช้บอท Slack เพื่อทำงานอัตโนมัติและแจ้งเตือน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การประชุมผ่านวิดีโอมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ หากเราสามารถพัฒนาจุดนี้ได้ ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรต่าง ๆ
การผสานรวมกับเครื่องมือบนคลาวด์ต่าง ๆ เช่น JIRA รวมถึงฟีเจอร์ที่สามารถใช้บอท Slack เพื่อช่วยอัตโนมัติงานและแจ้งเตือน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ หากเราสามารถปรับปรุงในส่วนนี้ได้ ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทต่าง ๆ
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความ, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชร์ไฟล์)
สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น การประชุมผ่านวิดีโอ และการสื่อสารอย่างมืออาชีพ Microsoft Teams เป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับ Discord ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการ จัดการประชุมเสมือนจริง หรือแชทกับทีม มันจะเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ด้วยช่องทาง คุณสามารถจัดระเบียบการสนทนาเป็นกลุ่มตามโครงการหรือแผนก เพื่อให้การพูดคุยมีเป้าหมายชัดเจน นอกจากนี้ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางยังช่วยให้การสนทนาของทีมคุณเป็นส่วนตัวและปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันโดยรักษาการสนทนาของทีมให้เป็นระเบียบโดยใช้ช่องทางสำหรับโครงการและหัวข้อ
- โฮสต์การประชุมทางวิดีโอ HD พร้อมการแชร์หน้าจอเพื่อการประชุมที่ชัดเจน
- แก้ไขเอกสารที่แชร์แบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือ Office ที่มีในตัว
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ผู้ใช้กล่าวว่าโซลูชันเดสก์ท็อปใช้งานง่ายกว่าแอปส่งข้อความบนมือถือ
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกและซับซ้อนเกินไปเนื่องจากมีตัวเลือกมากเกินไป
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Basic: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
ลองดูว่าผู้ใช้ Capterraคนนี้มีอะไรจะบอกเกี่ยวกับ Microsoft Teams:
Microsoft Teams ช่วยฉันในฐานะนักศึกษาปริญญาเอก โดยเฉพาะในช่วงเวลา COVID-19 เนื่องจากช่วยให้การประชุมและการสนทนาทางไกลเป็นไปได้ อินเทอร์เฟซอาจดูรกและซับซ้อนในบางครั้ง และประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น
Microsoft Teams ช่วยฉันในฐานะนักศึกษาปริญญาเอก โดยเฉพาะในช่วงเวลา COVID-19 เนื่องจากช่วยให้การประชุมและการสนทนาทางไกลเป็นไปได้ อินเทอร์เฟซอาจดูรกและทำให้รู้สึกหนักใจในบางครั้ง และประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น
4. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการแชททีมพร้อมการจัดการงาน)
Chanty มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์ Teambook ช่วยจัดระเบียบข้อความ ไฟล์ และงานทั้งหมดของคุณให้เป็นระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยการสนทนาแบบเป็นหัวข้อ คุณจึงสามารถรักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็นและป้องกันการรับข้อมูลมากเกินไป
มุมมองกระดานคัมบังของ Chanty ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการสนทนาของทีม คุณสามารถมอบหมายงานได้โดยตรงจากข้อความ ทำให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- จัดระเบียบงานด้วยภาพโดยใช้ส่วนติดต่อกระดานคัมบัง
- กำหนดเวลาส่งข้อความให้ตรงกับเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับ
- เพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทีมด้วยการสนทนาผ่านเสียงและวิดีโอคุณภาพสูง
ข้อจำกัดของเพลงชานตี
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การโทรผ่านวิดีโอมีปัญหาขัดข้อง และฟีเจอร์ความคมชัดสูงยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- ผู้ใช้หลายคนได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการแชร์หน้าจอ รวมถึงความเสถียรของการเชื่อมต่อและการค้างของหน้าจอ
ราคาของ Chanty
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเพลงชานตี
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ลองดูว่าผู้ใช้ Trustpilotคนนี้มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับ Chanty:
ชานตี้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับฉัน! ความเรียบง่ายของอินเตอร์เฟซ, ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว, และความง่ายในการใช้งานทำให้บริการนี้กลายเป็นเครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ฉันชื่นชอบความสามารถในการจัดระเบียบงานได้โดยตรงในแชทเป็นพิเศษ — มันช่วยประหยัดเวลาได้มาก อีกหนึ่งจุดเด่นคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่น ๆ เช่น Google Drive และ Trello ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผมขอแนะนำ Chanty อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานในทีมและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ มันคือบริการที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง!
ชานตี้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงสำหรับฉัน! ความเรียบง่ายของอินเตอร์เฟซ, ประสิทธิภาพที่รวดเร็ว, และความง่ายในการใช้งานทำให้บริการนี้กลายเป็นเครื่องมือโปรดของฉันสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ฉันชื่นชมความสามารถในการจัดระเบียบงานได้โดยตรงในแชทเป็นพิเศษ — มันช่วยประหยัดเวลาได้มาก อีกหนึ่งจุดเด่นคือการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่น ๆ เช่น Google Drive และ Trello ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผมขอแนะนำ Chanty อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานในทีมและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ บริการนี้สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง!
5. Mumble (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเสียงที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง)
Mumble เป็นแอปการสื่อสาร VoIP ที่มีชื่อเสียงในด้านความหน่วงต่ำและการสนทนาด้วยเสียงคุณภาพสูง ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Discord เหมาะสำหรับนักเล่นเกมและชุมชน Mumble มีคุณสมบัติสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การสื่อสารของคุณ
ด้วยระบบเสียงตามตำแหน่ง การแชทเสียงในเกมจะกลายเป็นประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น เนื่องจากเสียงจะเคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งของผู้เล่นในเกม ตัวอย่างเช่น ในเกมที่รองรับ คุณจะได้ยินเสียงเพื่อนร่วมทีมมาจากทิศทางของตัวละครของพวกเขา เพิ่มความสมจริงให้กับการเล่นเกมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Mumble
- เข้าถึง Mumble ได้บนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Windows, macOS และ Linux
- ใช้โอเวอร์เลย์ในเกมเพื่อดูว่าใครกำลังพูดอยู่โดยไม่ต้องสลับหน้าจอ
- สัมผัสประสบการณ์ความล่าช้าที่น้อยที่สุดด้วยการสื่อสารเสียงที่มีความหน่วงต่ำ
ข้อจำกัดของมัมเบิล
- ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมธุรกิจ และขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการอื่น ๆ
- Mumble ไม่มีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอและไม่มีระบบส่งข้อความตัวอักษรในตัว
ราคาแบบไม่ชัดเจน
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวแบบพึมพำ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. แชทแบบสตรีม (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในกลุ่มเกมอย่างราบรื่น)
Steam Chat เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Discord โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบนิเวศของ Steam อยู่แล้ว ออกแบบมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะ สามารถเชื่อมต่อกับคลังเกมของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้การติดต่อกับเพื่อนเป็นเรื่องง่าย
ด้วยคุณสมบัติเช่นการแชทแบบข้อความที่สมบูรณ์ คุณสามารถแชร์วิดีโอ, รูปภาพ, ทวีต, และอื่น ๆ ได้โดยตรงในบทสนทนาของคุณ ซึ่งช่วยเพิ่มการสื่อสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น ฟังก์ชันการแชทแบบกลุ่มช่วยให้คุณสามารถสร้างช่องทางที่คงอยู่ได้สำหรับทีมเกมของคุณ ทำให้การประสานงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแชท Steam
- แชร์มัลติมีเดียได้โดยตรงในแชทด้วยการรองรับสื่อที่หลากหลาย
- ประสานงานทีมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ช่องแชทกลุ่มแบบถาวร
- เข้าถึงแชทได้อย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์โอเวอร์เลย์ในเกม
ข้อจำกัดของแชทสตีม
- มันไม่มีคุณสมบัติเช่นการแชร์หน้าจอ, โหมดสตรีมเมอร์, และการแก้ไขข้อความ
- ขาดฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอสำหรับการโต้ตอบแบบเห็นหน้ากัน
ราคาแชทสตีม
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวในแชท Steam
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวถึง Steam Chat:
มันค่อนข้างดีจริง ๆ คุณสามารถใช้มันบนโทรศัพท์ได้ มีระบบโทรเสียง และคุณยังสามารถแชร์หน้าจอหรือดูเกมของใครบางคนได้โดยไม่ต้องโทรด้วยซ้ำ แค่คลิกชื่อของพวกเขาแล้วคุณก็ดูได้เลย มันรู้สึกราบรื่นมากเมื่อเทียบกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Discord หรือกลุ่ม นอกจากนี้ คุณก็เป็นเพื่อนกับคนส่วนใหญ่ที่คุณเล่นเกมด้วยบน Steam อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขอ Discord tag หรือเข้าร่วมห้าเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน
มันค่อนข้างดีจริง ๆ คุณสามารถใช้มันบนโทรศัพท์ได้ มีระบบโทรเสียง และคุณยังสามารถแชร์หน้าจอหรือดูเกมของใครบางคนได้โดยไม่ต้องโทรด้วยซ้ำ แค่คลิกชื่อของพวกเขาแล้วคุณก็ดูได้เลย มันรู้สึกราบรื่นมากเมื่อเทียบกับการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Discord หรือกลุ่ม นอกจากนี้ คุณก็เป็นเพื่อนกับคนส่วนใหญ่ที่คุณเล่นเกมด้วยบน Steam อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขอ Discord tag หรือเข้าร่วมห้าเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน
7. ผู้ส่งสารของทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างปลอดภัย)
ทางเลือกแทน Discord, Troop Messenger มอบแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและเพิ่มผลผลิต คุณสามารถเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ข้อความโต้ตอบแบบทันที, การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ, และการแชทกลุ่ม
"Forkout" ของ Troop Messenger ช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความถึงผู้ใช้หลายคนพร้อมกันได้ ทำให้การประกาศและการอัปเดตเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- ส่งข้อความลับพร้อมตั้งเวลาทำลายตัวเองเพื่อความเป็นส่วนตัว
- ส่งข้อความถึงผู้ใช้หลายคนพร้อมกันเพื่อประสิทธิภาพ
- แชร์ตำแหน่งปัจจุบันของคุณกับสมาชิกในทีมเพื่อการประสานงาน
ข้อจำกัดของทูตทหาร
- การอัปโหลดไฟล์รูปภาพจำกัดที่ 5 MB และไฟล์วิดีโอสูงสุด 20 MB
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซของมันดูรก ซึ่งอาจทำให้การนำทางและการค้นหาคุณสมบัติเฉพาะเป็นเรื่องท้าทายเล็กน้อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาสำหรับผู้ส่งสารของทหาร
- พรีเมียม: $2. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของพนักงานส่งสารทหาร
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ดูความคิดเห็นของผู้ใช้ G2คนนี้เกี่ยวกับ Troop Messenger:
ฉันชอบประสบการณ์โดยรวมกับ Troop messenger มีอีโมจิเจ๋งๆ มากมายที่ทำให้การสื่อสารสนุกขึ้นมาก โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชทในทีม
ฉันชอบประสบการณ์โดยรวมกับ Troop messenger มีอีโมจิเจ๋งๆ มากมายที่ทำให้การสื่อสารสนุกขึ้นมาก โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแชทในทีม
8. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันภายในระบบนิเวศของ Google Workspace)
ในฐานะส่วนสำคัญของ Google Workspace, Google Chat มอบการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปต่างๆ เช่น Google Drive, Calendar และ Meet ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์, กำหนดเวลาการประชุม, และทำงานร่วมกันในเอกสารได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซการแชท
คุณสมบัติ Spaces ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่สำหรับทีมการตลาดของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด, แชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง, และมอบหมายงาน, ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Google Workspace เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- สร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันและการสนทนาของทีมอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมด้วยการผสานกับ Google Calendar
ข้อจำกัดของ Google Chat
- จำเป็นต้องมีบัญชี Google เพื่อเข้าถึง ซึ่งจำกัดการร่วมมือจากภายนอก
ราคา Google Chat
- ฟรีตลอดไป เป็นส่วนหนึ่งของบัญชี Google ของคุณ
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ลองดูว่าผู้ใช้ Capterraคนนี้พูดถึง Google Chat ว่าอย่างไร:
Google Chat ทำงานได้ดีสำหรับความต้องการในการสื่อสารพื้นฐานและผสานการทำงานกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น แต่อาจรู้สึกจำกัดไปบ้างสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือมีฟีเจอร์หลากหลาย หรือสำหรับทีมขนาดใหญ่
Google Chat ทำงานได้ดีสำหรับความต้องการในการสื่อสารพื้นฐานและผสานการทำงานกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น แต่อาจรู้สึกจำกัดเล็กน้อยสำหรับการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือมีฟีเจอร์หลากหลาย หรือสำหรับทีมขนาดใหญ่
9. WhatsApp (ดีที่สุดสำหรับการแชร์สื่อและโทรระหว่างประเทศฟรี)
WhatsApp เป็นแอปส่งข้อความฟรีที่สามารถใช้งานได้บนหลายแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณติดต่อกับเพื่อนและครอบครัวได้ตลอดเวลาผ่านข้อความ การโทรด้วยเสียง และการวิดีโอแชท คุณสามารถส่งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสาร รวมถึงโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้ทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
WhatsApp ยังมีฟีเจอร์แชทกลุ่มที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับหลายคนพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการประสานแผนงานหรือรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมต่าง ๆ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางของ WhatsApp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการสนทนาของคุณจะมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WhatsApp
- มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบข้อความแบบเรียลไทม์กับบุคคลหรือกลุ่ม ทำให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร
- โทรคุยกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างคมชัดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
- แชร์รูปภาพ, วิดีโอ, และเอกสารได้อย่างง่ายดายภายในแชทของคุณ
ข้อจำกัดของ WhatsApp
- แฮกเกอร์สามารถส่งโปรแกรมที่เป็นอันตรายไปยังผู้ใช้ WhatsApp บนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปได้
- ผู้ใช้อาจได้รับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบน WhatsApp
ราคา WhatsApp
- ฟรีตลอดไป
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน WhatsApp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (15,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ GetApp พูด ถึง WhatsApp:
มันง่ายมากที่จะใช้, มันทำให้การสื่อสารระหว่างประเทศง่ายมาก, ทำงานได้สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารทางงาน, ตัวเลือกทางธุรกิจยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า.
มันง่ายมากที่จะใช้, มันทำให้การสื่อสารระหว่างประเทศง่ายมาก, ทำงานได้สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารทางงาน, ตัวเลือกทางธุรกิจยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า.
10. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดเล็ก)
Flock เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Discord โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ด้วย Flock คุณสามารถและทีมของคุณสามารถสื่อสารได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มผ่านช่องทางที่จัดระเบียบไว้อย่างดี ทำให้การหารือมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่โครงการหรือหัวข้อที่ต้องการ
นอกจากนี้ Flock ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพต่าง ๆ เช่น Google Drive และ Trello ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและแชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และทำแบบสำรวจความคิดเห็นได้โดยตรงภายในแอป เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- จัดระเบียบการสนทนาด้วยการสื่อสารแบบช่องทางเฉพาะเพื่อการร่วมมือที่มีเป้าหมายชัดเจน
- จัดการประชุมเสมือนจริงโดยใช้การประชุมทางวิดีโอแบบบูรณาการได้อย่างง่ายดาย
- ใช้บันทึกเสียงเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของฝูง
- เวอร์ชันฟรีรองรับสมาชิกได้สูงสุด 20 คน จำกัดทีมที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ผู้ใช้ยังพบว่าประสบการณ์การใช้งานนั้นไม่ราบรื่นและยากต่อการจัดการการสนทนาหลาย ๆ เรื่อง
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $4.50/ผู้ใช้/ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ลองดูว่าผู้ใช้ Capterraคนนี้พูดถึง Flock อย่างไร:
ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ มันสะอาดและโดยส่วนใหญ่แล้วทำงานได้ตามที่เราต้องการ คุณไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงหลายคนได้ และมันยากที่จะจัดการการสนทนาหลายๆ อย่างพร้อมกัน ซึ่งเราต้องการมากในองค์กรของเรา มีบางส่วนของ UX ที่ดูไม่ลื่นไหลและน่ารำคาญ
ฉันชอบส่วนติดต่อผู้ใช้ มันสะอาดและโดยส่วนใหญ่แล้วทำงานได้ตามที่เราต้องการ คุณไม่สามารถส่งข้อความส่วนตัวถึงหลายคนได้ และมันยากที่จะจัดการการสนทนาหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ซึ่งเราต้องการมากในองค์กรของเรา มีบางส่วนของ UX ที่ดูไม่ลื่นไหลและน่ารำคาญ
11. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลและความปลอดภัย)
ไม่เหมือนกับ Discord, Mattermost ให้ตัวเลือกการโฮสต์เองแก่คุณ ซึ่งมอบการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ ระบบการสื่อสารแบบช่องทางของมันช่วยให้การหารือเป็นระเบียบ ในขณะที่การโทรเสียงและวิดีโอที่ผสานรวมไว้ช่วยให้การร่วมมือแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่น
นักพัฒนาชื่นชอบการผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น GitLab และ Jira ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นหนึ่งเดียว คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการปรับใช้ให้ส่งไปยังช่องทางเฉพาะได้โดยตรง ทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- จัดระเบียบการสนทนาด้วยระบบส่งข้อความตามช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ผสานรวม
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น GitLab
ข้อจำกัดของ Mattermost
- แอปส่งข้อความนี้ไม่มีฟีเจอร์การประชุมทางวิดีโอหรือเสียงในตัว
- ผู้ใช้อาจพบว่าฟีเจอร์การค้นหาซับซ้อนและประสบปัญหาในการนำทางประวัติการแชท
ราคาของ Mattermost
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Gartnerกล่าวถึง Mattermost:
Mattermost ให้พื้นที่สำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารได้ไม่จำกัดจำนวนภายใต้ระบบเดียว ฉันชอบวิธีที่ Mattermost ช่วยให้การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการส่งข้อความทันทีและการแชทสด
Mattermost ให้พื้นที่สำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารได้ไม่จำกัดจำนวนภายใต้ระบบเดียว ฉันชอบวิธีที่ Mattermost ช่วยให้การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการส่งข้อความทันทีและการแชทสด
12. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดประชุมออนไลน์และสัมมนาทางเว็บแบบมืออาชีพ)
Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Discord มันช่วยให้การประชุมเสมือนจริง การสัมมนาออนไลน์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น และให้คุณสามารถจัดการหรือเข้าร่วมการประชุมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเช่นการแชร์หน้าจอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ ขณะที่ฉากหลังเสมือนจริงเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับวิดีโอของคุณ ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับโครงการ คุณสามารถแชร์หน้าจอของคุณเพื่อพาเพื่อนร่วมงานผ่านเอกสารเสนอโครงการได้ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวได้ไม่จำกัด พร้อมวิดีโอความละเอียดสูง
- ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการแชร์หน้าจอและใส่คำอธิบายประกอบแบบบูรณาการ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยฉากหลังเสมือนจริงและเอฟเฟกต์ภาพ
ข้อจำกัดของ Zoom
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการประชุม Zoom ไว้ที่ 40 นาที ซึ่งน่ารำคาญเมื่อคุณต้องจัดการประชุมที่ยาวนานกว่านั้น
- คุณสมบัติต่างๆ เช่น Zoom Phone และ Zoom Webinars ไม่ได้รวมอยู่ในแผน แต่จะมาเป็นส่วนเสริม
ราคา Zoom
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $21.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์บน Zoom
- G2: 4. 5/5 (56,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Zoom:
ในฐานะผู้ใช้ Zoom เป็นประจำสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการรักษาการเชื่อมต่อของทีม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริดหรือการทำงานทางไกล
ในฐานะผู้ใช้ Zoom เป็นประจำสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการรักษาการเชื่อมต่อของทีม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานหรือการทำงานทางไกล
13. Element (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ความสำคัญกับความเป็นเจ้าของข้อมูลและการส่งข้อความที่เข้ารหัส)
ต่างจาก Discord, Element ให้การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเป็นค่าเริ่มต้น ทำให้การสนทนาของคุณเป็นความลับ สถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์ช่วยให้คุณสามารถโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตัวเอง มอบการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว
ด้วยการรองรับการแชทแบบข้อความ เสียง และวิดีโอ Element ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นในหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการประชุมโครงการ คุณสามารถแชร์ไฟล์ได้โดยตรงภายในแชท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาบริการจากบุคคลที่สาม
คุณสมบัติเด่นขององค์ประกอบ
- สื่อสารอย่างไร้รอยต่อผ่านการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่ผสานรวม
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสนับสนุนการแชร์ไฟล์ภายในแชท
- เข้าถึงการสนทนาข้ามอุปกรณ์ด้วยการส่งข้อความแบบซิงโครไนซ์
ข้อจำกัดขององค์ประกอบ
- เมื่อเปรียบเทียบกับ Slack หรือ Teams, Element อาจมีฐานผู้ใช้ที่น้อยกว่า ทำให้ไม่สะดวกสำหรับการสื่อสารในทีมที่กว้างขวาง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการจัดเรียงข้อความตามหัวข้อไม่ค่อยเข้าใจง่ายเมื่อต้องจัดการกับการสนทนาในกลุ่มที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาองค์ประกอบ
- ธุรกิจ: $5.40 ต่อผู้ใช้/เดือน หรือ €5 ต่อผู้ใช้/เดือน (ชำระรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: $10.80 ต่อผู้ใช้/เดือน หรือ €10 ต่อผู้ใช้/เดือน (ชำระรายปี)
- อธิปไตย: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวองค์ประกอบ
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2คนนี้พูดถึง Element:
ฉันชอบระดับของฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มีให้สำหรับการสนทนาแต่ละครั้งมาก ๆ รวมถึงการเข้ารหัสและตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วย ฉันใช้มันในการสื่อสารกับเครือข่ายส่วนตัวของฉัน
ฉันชอบระดับของฟีเจอร์ความปลอดภัยที่มีให้สำหรับการสนทนาแต่ละครั้งมาก ๆ รวมถึงการเข้ารหัสและตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วย ฉันใช้มันในการสื่อสารกับเครือข่ายส่วนตัวของฉัน
14. TeamSpeak (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารเสียงคุณภาพสูงสำหรับทีมเกม)
ออกแบบมาสำหรับนักเล่นเกม, ทีมอีสปอร์ต, และมืออาชีพ, TeamSpeak มอบระบบการสื่อสารเสียงที่แข็งแกร่ง, ปรับแต่งได้, และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการเล่นเกมและการใช้งานมืออาชีพ. ระบบปรับระดับเสียงไมโครโฟนอัตโนมัติ, ลดเสียงรบกวนในพื้นหลัง, และยกเลิกเสียงสะท้อนที่รวมไว้ในตัว ช่วยให้เสียงยอดเยี่ยมในระหว่างการเล่นเกมอย่างเข้มข้นหรือโครงการที่ต้องการการร่วมมือ.
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการแข่งขัน คุณสามารถสร้างช่องทางส่วนตัวเพื่อวางแผนกลยุทธ์กับทีมของคุณได้โดยไม่มีการรบกวน ซึ่งช่วยเพิ่มการประสานงานและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamSpeak
- สัมผัสประสบการณ์การสื่อสารที่ชัดเจนและไร้ความล่าช้าด้วยการปรับไมโครโฟนอัตโนมัติ
- แชร์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายภายในชุมชนของคุณโดยไม่มีปัญหาไฟร์วอลล์
- สื่อสารอย่างรอบคอบผ่านการส่งข้อความโดยตรงหรือแชทกลุ่ม
ข้อจำกัดของ TeamSpeak
- ความสามารถในการรองรับผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ฟรีถูกจำกัดไว้ที่ 32 คนพร้อมกัน
- ผู้ใช้บางรายวิจารณ์ว่าอินเทอร์เฟซล้าสมัยและขาดคุณสมบัติที่รวมอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคา TeamSpeak
- ฟรีตลอดไป
- ใบอนุญาตสำหรับเกมเมอร์และเชิงพาณิชย์: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว TeamSpeak
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditกล่าวเกี่ยวกับ TeamSpeak:
ด้วยทีมสปีก คุณเป็นเจ้าของและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้จริง ๆ ไม่ใช่บริษัทที่ให้ของแถมเป็นสปายแวร์ นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถโอนไฟล์ได้โดยไม่มีการจำกัดขนาด ปริมาณทรัพยากรระบบที่ดิสคอร์ดใช้คือ 10 เท่าของทีมสปีก ฟีเจอร์เดียวที่ดิสคอร์ดมีซึ่งไม่สามารถหาได้ในทีมสปีกคือการแชร์หน้าจอ ผมชอบทีมสปีกมากกว่าดิสคอร์ด และนั่นก็คือทั้งหมด มันเป็นเพียงความชอบส่วนตัวเท่านั้น
ด้วยทีมสปีก คุณเป็นเจ้าของและควบคุมเซิร์ฟเวอร์ได้จริง ๆ ไม่ใช่บริษัทที่ให้ของแถมเป็นสปายแวร์ นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถโอนไฟล์ได้โดยไม่จำกัดขนาด ปริมาณทรัพยากรระบบที่ดิสคอร์ดใช้คือ 10 เท่าของทีมสปีก ฟีเจอร์เดียวที่ดิสคอร์ดมีแต่ทีมสปีกไม่มีคือการแชร์หน้าจอ ผมชอบทีมสปีกมากกว่าดิสคอร์ด และนั่นก็คือความชอบส่วนตัวเท่านั้น
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
นอกเหนือจากทางเลือก Discord ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีอีกไม่กี่ตัวเลือกที่ควรค่าแก่การพิจารณา:
- Rocket.Chat: เครื่องมือนี้เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่สามารถปรับแต่งได้สูงและเป็นโอเพนซอร์ส)
- Fleep: เน้นที่การสนทนาและการจัดการงานโดยรวม
- Nextcloud Talk: เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่เน้นความเป็นส่วนตัวและโฮสต์ด้วยตนเอง
- Telegram: เหมาะที่สุดสำหรับการแชทกลุ่มขนาดใหญ่และฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัว
- Zulip: เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาแบบมีหัวข้อต่อเนื่องและความยืดหยุ่นของโอเพ่นซอร์ส
