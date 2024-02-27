10 การผสานรวม Discord ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Discord เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลัง ช่วยให้เกมเมอร์ ชุมชน และทีมต่าง ๆ เชื่อมต่อกันผ่านข้อความ เสียง และวิดีโอแชท การผสานการทำงานกับ Discord ช่วยยกระดับแอปยอดนิยมนี้ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ขยายฟังก์ชันการทำงานเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อทุกสิ่ง (และทุกคน) ได้อย่างราบรื่น
การผสานการทำงานกับ Discord เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการปรับปรุงการสื่อสาร การร่วมมือ และการผลิต. ทั้งหมดนี้คือการค้นหาการจับคู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้บ่อยที่สุด.
เราได้รวบรวม 10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Discord ในตลาดเพื่อช่วยให้คุณยกระดับเซิร์ฟเวอร์ Discord ของคุณไปอีกขั้น พร้อมรีวิวและข้อมูลราคา
หากคุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องมือโปรดของคุณในรูปแบบใหม่ ๆ มาดูกัน 10 การผสานการทำงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Discord วันนี้
คุณควรมองหาอะไรใน การผสานการทำงานกับ Discord?
การผสานรวมที่มีคุณภาพคือเคล็ดลับในการทำให้เซิร์ฟเวอร์ Discord ของคุณโดดเด่น✨
นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่เราพิจารณาเมื่อจัดทำรายการนี้:
- ความสามารถในการจ่าย: การผสานรวม Discord ที่ดีที่สุดเหมาะกับงบประมาณที่คุณมีอยู่
- อัปเดต: การอัปเดตเป็นประจำทำให้ทุกอย่างน่าเชื่อถือและเสถียรมากขึ้น
- ความปลอดภัย: ค้นหาสิ่งที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นส่วนตัว
- การปรับแต่ง: มองหาการผสานรวมที่คุณสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้
- การเข้าถึง: เลือกตัวเลือกที่ไม่ต้องใช้โค้ดซึ่งทุกคนสามารถกำหนดค่าได้ เว้นแต่ทีมของคุณมีความรู้ทางเทคนิค
- ฟังก์ชันการทำงาน: เลือกการผสานการทำงานกับ Discord ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการโครงการ, การวิเคราะห์, บอทเพลง, หรืออย่างอื่น
การระดมความคิดเกี่ยวกับแง่มุมอื่นๆ ที่สมาชิกเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะได้รับประโยชน์ เช่น ความสามารถในการส่งฟีด RSS ไปยัง Discord การโพสต์ข้อความในช่อง Discord หรือวิธีง่ายๆ ในการสร้างเนื้อหาที่ฝังตัวได้ที่มีข้อมูลครบถ้วน ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรเพื่อการร่วมมือในทีมที่ราบรื่น!
10 การผสานการทำงานกับ Discord ที่ดีที่สุดในปี 2024
โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาเริ่มกันเลยกับ 10 การผสานการทำงานกับ Discord ที่ดีที่สุด ถึงเวลาที่จะยกระดับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีมคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น
1. ClickUp
การผสานการทำงานระหว่าง Discord กับ ClickUpเป็นเรื่องง่ายมาก
จริงๆ นะ ClickUp ติดอันดับหนึ่งในรายการของ G2 สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปี 2024เพราะมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น!
คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนจาก ClickUp ที่คุณเลือกเองไปยังช่อง Discord ของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทั้งทีมของคุณได้รับข้อมูลที่ตรงกัน
ราคาก็ไม่แพงเช่นกัน การเชื่อมต่อกับบัญชี Discord ของคุณสามารถทำได้ในทุกแผนของ ClickUp รวมถึงตัวเลือกฟรีตลอดชีพด้วย
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับDiscord เราก็มีให้คุณเช่นกัน ?
มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณสื่อสารกันแบบเรียลไทม์ รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว ต่อไปนี้คือคุณสมบัติเด่นบางส่วน:
- แชร์ลิงก์และอัปเดต
- เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- แจ้งเตือนสมาชิกทีมด้วยการกล่าวถึง @
- ฝังเว็บเพจ, วิดีโอ, และเอกสารสเปรดชีต
- รวมรายการแบบหัวข้อย่อย, แบนเนอร์, และบล็อกโค้ด
- สร้างมุมมองแชทแยกสำหรับโครงการเฉพาะ
ClickUp Clipก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน ใช้เพื่อส่งข้อความด้วยความแม่นยำและบริบท พร้อมแชร์การบันทึกหน้าจอและคลิปเสียงกับผู้ที่มีสิทธิ์อนุญาต
เช่นเดียวกับมุมมองแชท ClickUp Clip ช่วยให้คุณสร้างงานจากการบันทึกของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เรามีClickUp Comments
ความคิดเห็นเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังที่สุดบน ClickUp และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีแอปส่งข้อความทางธุรกิจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง
ความคิดเห็นใน ClickUp ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นในเอกสาร งาน และไฟล์แนบเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้:
- ถามคำถาม
- ส่งคำตอบ
- รับข้อเสนอแนะ
- อนุมัติการส่ง
- ชัยชนะในการแข่งขัน
ไม่ว่าคุณจะเชื่อมต่อ Discord กับ ClickUp หรือใช้ฟีเจอร์การสื่อสารภายในของเรา เรามั่นใจว่าคุณจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp Discord Bot สามารถสร้างและอัปเดตงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งช่วยให้คุณเลือกการแจ้งเตือนที่บอทสนทนาของคุณจะส่งไปยังช่อง Discord ของคุณโดยอัตโนมัติ
- การตั้งค่าสิทธิ์การอนุญาตช่วยให้คุณสามารถเลือกได้ว่าช่องทางและเจ้าของเนื้อหา, ผู้ดูแลระบบ, และผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงได้
- การเชื่อมต่อสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack และ WordPress—พร้อมตัวเลือกในการสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองสำหรับแอปอื่นๆ ด้วย ClickUp API—ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
- ห้องสมุดเทมเพลตที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเทมเพลตการจัดการโครงการและแผนการสื่อสาร ช่วยทำให้ทุกสิ่งเกี่ยวกับการจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- แอปมือถือ ClickUp รองรับการใช้งานบน Android และ iOS; แอปเดสก์ท็อปใช้งานได้กับ Microsoft, Mac และ Linux; ส่วนส่วนขยายเบราว์เซอร์ใช้งานได้กับ Chrome, Firefox และ Edge
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจพบอุปสรรคในการเรียนรู้เมื่อสำรวจคุณสมบัติการจัดการโครงการทั้งหมดของ ClickUp (สามารถแก้ไขได้ด้วยบทเรียนฟรีและคำถามที่พบบ่อยอย่างละเอียด)
- คุณสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับเซิร์ฟเวอร์ Discord ได้เพียงหนึ่งเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Google ปฏิทิน
คุณเคยต้องการส่งข้อมูลระหว่าง Google Calendar ของคุณกับ Discord บ้างไหม? ดีใจด้วย! การผสาน Google Calendar กับ Discord เป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ให้คุณทำเช่นนั้นได้
Zapier ทำให้สิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น เปิดแอป Discord สู่ความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Calendar นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ Google Sheets, Gmail และแอปอื่นๆ ของ Google ที่มีการผสานรวมกับ Google Calendar โดยตรงอีกด้วย ?
Google Calendar คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติการแจ้งเตือนและการจัดตารางเวลาทำให้การกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรม การประชุม และการแจ้งเตือนต่าง ๆ ด้วย Google Calendar เป็นเรื่องง่าย คุณจะได้รับแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับงานเหล่านี้บน Discord
- Google ปฏิทินจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงกับ Discord โดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
- ข้อความใน Discord, แชท, เสียง และฟีเจอร์วิดีโอช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้ใช้ Discord แต่ละคนสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้ตามเวลาของวัน ประเภทของเหตุการณ์ วันในสัปดาห์ และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Google Calendar
- ฟีเจอร์นี้ไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขกิจกรรมหรือเปลี่ยนปฏิทินของคุณโดยตรงจาก Discord—คุณจะต้องใช้ Google Calendar สำหรับการดำเนินการดังกล่าว
- การผสานรวมเกี่ยวข้องกับ Zapier, Google Calendar และ Discord และอาจต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย
Google Calendar ราคา
- ฟรี
- Google Workspace Business Starter: $6/เดือน
- Google Workspace Business Standard: $12/เดือน
- Google Workspace Business Plus: $18/เดือน
- Google Workspace Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
Google Calendar รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
3. YouTube
หากคุณเป็นพาร์ทเนอร์ YouTube ที่เปิดใช้งานระบบสมาชิกแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อช่อง YouTube ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ Discord ได้ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อช่องใหม่หรือช่องที่มีอยู่แล้วบน YouTube กับ Discord ใหม่หรือที่มีอยู่แล้วสำหรับสมาชิกของคุณเท่านั้น
จากที่นี่ สมาชิกของคุณสามารถใช้ Discord เป็นแชท เครื่องเล่นวิดีโอ และชุมชนที่อยู่รอบเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouTube
- การผสาน YouTube กับ Discord ไม่จำเป็นต้องใช้ Zapier หรือเครื่องมือภายนอกอื่น ๆ—คุณสามารถใช้ Zapier เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้หากคุณต้องการ
- คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์สำหรับช่องทางต่าง ๆ สร้างช่องทาง Discord ใหม่สำหรับสมาชิกที่เลือก และจัดการว่าใครสามารถเข้าถึงแชททั่วไปของคุณใน Discord ได้โดยใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ใน Discord
- การซิงค์อัตโนมัติและการแจ้งเตือน Discord ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการสร้างเนื้อหาที่ผู้ชมของคุณต้องการเห็น
- การตั้งค่าช่วงผ่อนผันช่วยให้คุณเลือกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ไม่มีสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในช่อง YouTube ของคุณ
ข้อจำกัดของ YouTube
- การผสานการทำงานกับ YouTube อาจไม่สามารถใช้งานได้กับทุกบอท Discord
- จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับ YouTube เพื่อใช้การผสานรวมนี้ หากคุณไม่มีความร่วมมือ คุณอาจสามารถผสานรวมผ่าน Zapier ได้
ราคา YouTube
- ฟรี
คะแนนและรีวิวใน YouTube
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. BitBucket
BitBucket ช่วยให้การควบคุมเวอร์ชันสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่ใช้ Git และ Mercurial เป็นไปได้ มีเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงการร่วมมือในที่ทำงาน จัดการโค้ด และติดตามการเปลี่ยนแปลง
Pipedream ทำให้การผสานรวมนี้เป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณรวม BitBucket กับ Discord คุณจะได้รับแจ้งเตือนและอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับทีมของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BitBucket
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เก็บบันทึกกิจกรรมและความคืบหน้าของทีมคุณในแต่ละโครงการอย่างชัดเจนเพื่อปรับปรุงความรับผิดชอบและความโปร่งใส
- การสื่อสารและการแจ้งเตือนภายในแอปสามารถช่วยลดการสลับแพลตฟอร์มและเครื่องมือของทีมคุณ
- สร้างการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองในช่อง Discord เพื่อให้ทีมของคุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำขอดึง, การส่งโค้ด, และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ BitBucket
- การผสานรวม Discord มีให้บริการเฉพาะผ่าน BitBucket Cloud เท่านั้น การผสานรวมอย่างราบรื่นอาจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคบางอย่าง
- ต้องใช้เครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Pipedream เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Discord กับ BitBucket
BitBucket ราคา
- ฟรี
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว BitBucket
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,300+ รีวิว)
5. X (ทวิตเตอร์)
X ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Twitter ทำให้การเชื่อมต่อทีมสนับสนุนของคุณกับผู้ชมและการปรับกลยุทธ์การตลาดของคุณให้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ IFTTT เพื่ออำนวยความสะดวกในการผสานรวม Discord ซึ่งจะทำให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์อัตโนมัติ เช่น การโพสต์ทวีต การส่งข้อความไปยังช่อง Discord และการรับการแจ้งเตือนเฉพาะเกี่ยวกับการกล่าวถึงใน Twitter
X (Twitter) ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- การผสานรวม Discord ช่วยให้ผู้ติดตามของคุณเห็นการอัปเดตล่าสุดของคุณได้โดยไม่ต้องสลับแอป ประหยัดเวลาและลดสิ่งรบกวน
- บริการจากบุคคลที่สาม เช่น Hootsuite และ Tweetdeck ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแชร์ฟีด Twitter แบบกำหนดเองได้
- การเชื่อมต่อกับ Twitter และ Discord ช่วยให้ชุมชนของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดและมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ผ่านแอปที่พวกเขาชื่นชอบ
- การผสานรวมช่วยให้คุณสามารถโพสต์และติดตามทวีตของคุณเป็นข้อความใหม่ในช่อง Discord โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทีมภายในได้รับข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอ
ข้อจำกัดของ X (Twitter)
- ไม่มีการผสานรวมแบบเนทีฟระหว่าง Discord และ Twitter; คุณจะต้องใช้บอทเช่น IFTTT หรือ Zapier เพื่อเชื่อมต่อ Discord กับบัญชี Twitter ของคุณ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าทวีตอัตโนมัติไม่แสดงผลอย่างถูกต้องเสมอใน Discord
X (Twitter) ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $3/เดือน
- พรีเมียม: $8/เดือน
- พรีเมียม+: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
X (Twitter) การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
6. Facebook
Facebook สามารถอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเพิ่มการผสานกับ Discord คุณกำลังเปลี่ยนให้มันเป็นแอปการสื่อสารทีมที่ทรงพลังยิ่งกว่าที่เคย
คุณจะใช้เครื่องมือเช่น Integrately เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น. Integrately ให้คุณเข้าถึงระบบอัตโนมัติหลายระบบเพื่อช่วยให้การดำเนินงานของคุณราบรื่นขึ้นและให้เป้าหมายของทีมคุณสอดคล้องกัน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Facebook
- ระบบอัตโนมัติช่วยให้คุณได้รับข้อความ Discord ทุกครั้งที่มีโพสต์ใหม่บนเพจ Facebook ของคุณ
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองให้คุณเลือกจากเงื่อนไขและการกระทำหลายอย่าง เพื่อให้การผสานการทำงานกับ Discord ทำทุกอย่างที่คุณต้องการ
- ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อผสานรวม Discord และ Facebook
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน Discord สำหรับทีมสนับสนุนของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับฐานลูกค้าของคุณได้โดยไม่ต้องสลับแอป
ข้อจำกัดของ Facebook
- โพสต์บน Facebook อาจไม่แสดงผลอย่างถูกต้องใน Discord และอาจไม่มีวิดีโอหรือรูปภาพทั้งหมด
- การโพสต์บน Facebook บ่อยครั้งอาจทำให้บางโพสต์ไม่แสดงใน Discord
Facebook ราคา
- ฟรี
คะแนนรีวิวและรีวิวบน Facebook
- G2: 4. 2/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Spotify
การผสานรวม Spotify กับ Discord ช่วยให้คุณเห็นและฟังสิ่งที่เพื่อนของคุณกำลังฟังอยู่ได้ คุณสามารถฟัง Spotify ไปพร้อม ๆ กันได้ในขณะที่คุณเล่นเกม, แชท, และปาร์ตี้ผ่าน Discord ซึ่งเป็นฐานบ้านของคุณ ??
นี่เหมาะสำหรับการใช้ส่วนตัว แต่ก็เป็นประโยชน์สำหรับการให้ทีมคอนเทนต์เชื่อมต่อขณะทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Spotify
- การผสานรวม Discord แบบเนทีฟสามารถใช้งานได้ผ่าน Spotify ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อแอปโปรดทั้งสองของคุณโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม
- การจับคู่นี้สามารถขยายได้โดยการรวมเข้ากับตัวเลือกอื่น ๆ เช่น การเชื่อมต่อ Discord กับ PlayStation หรือ Xbox
- การผสานรวมช่วยให้คุณจัดการบัญชี Spotify และบัญชี Discord ของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว
- การผสานรวมมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะเป็นระบบดั้งเดิมระหว่าง Discord และ Spotify ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Spotify
- ฟีเจอร์ฟังพร้อมกันไม่อนุญาตให้คุณฟัง Spotify ของเพื่อนขณะแชทด้วยเสียง
- หากผู้ใช้คนหนึ่งมีเวอร์ชันฟรีของ Spotify และคุณมีเวอร์ชันพรีเมียม คุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรในขณะที่พวกเขาจะได้ยินโฆษณา
Spotify ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน
- พรีเมียมดูโอ: $14.99/เดือน
- พรีเมียมสำหรับครอบครัว: 16.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Spotify
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Google Groups
Google Groups เป็นเครื่องมือจัดการทีมที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันผ่านกลุ่มอีเมล ฟอรัมออนไลน์ และกล่องจดหมายร่วม
Zapier ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Google Groups กับ Discord ได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนและการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง รวมถึงเชื่อมต่อแอปของคุณกับเครื่องมือโปรดอื่นๆ เพื่อสร้างเวิร์กสเตชันแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Groups
- มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่คุณต้องการเชื่อมต่อผ่าน Zapier
- ให้ทีมของคุณสื่อสารผ่าน Discord หรือ Google Groups เพื่อประหยัดเวลาและส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ทริกเกอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณเลือกการทำงานอัตโนมัติอย่างง่าย เช่น การแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ถูกโพสต์ในช่อง Discord ของคุณ
- สิทธิ์และบทบาทช่วยให้กำหนดได้ง่ายว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงอะไร
ข้อจำกัดของ Google Groups
- คุณสมบัติบางอย่างของ Google Groups อาจไม่สามารถทำซ้ำได้ง่ายบน Discord; อีเมลและกล่องจดหมายที่แชร์อาจแสดงผลไม่ถูกต้อง
- อาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อให้การผสานรวมระหว่าง Google Groups และ Discord ราบรื่น
Google Groups ราคา
- ฟรี
- Google Workspace Business Starter: $6/เดือน
- Google Workspace Business Standard: $12/เดือน
- Google Workspace Business Plus: $18/เดือน
- Google Workspace Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Google Groups
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. SoundCloud
การผสานการทำงานกับ Discord เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในการแจ้งให้ทีมหรือเพื่อนของคุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังฟังและโพสต์บน SoundCloud. นี่คือการผสานการทำงานอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้โดย Zapier ซึ่งหมายความว่าคุณจะสามารถสร้างงานและระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SoundCloud
- แชร์แทร็กเสียงและเพลงระหว่างสมาชิกในทีมบนเซิร์ฟเวอร์ Discord ของคุณได้อย่างง่ายดาย
- การสร้างเนื้อหาและนักดนตรีสามารถทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและได้รับข้อเสนอแนะที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องออกจาก Discord
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณสามารถฟังเพลงคุณภาพสูงจาก SoundCloud ได้ในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณหรือเล่นเกมกับเพื่อน ๆ ใน Discord
- คุณสามารถเชื่อมต่อ SoundCloud และ Discord ของคุณได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ SoundCloud
- สมาชิกของเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่อาจได้รับการแจ้งเตือนมากเกินไป; อาจจำเป็นต้องมีการตั้งค่าขั้นสูง
- การเชื่อมต่อ Discord นี้ไม่อนุญาตให้คุณข้ามเสียง, รีบเร่งการเล่นเพลง, หรือควบคุมระดับเสียงโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ SoundCloud
SoundCloud ราคา
- SoundCloud Go: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- SoundCloud Go+: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SoundCloud
- G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
10. Twitch
การผสานการทำงานระหว่าง Twitch กับ Discord สามารถปรับปรุงประสบการณ์ให้กับผู้ชมและผู้สตรีมได้เช่นกัน ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและสร้างประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างและขยายชุมชน Twitch ของคุณได้ ?
Twitch คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผู้ชมสามารถรับการแจ้งเตือนบน Discord เมื่อสตรีมเมอร์เริ่มถ่ายทอดสด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะเข้ามาชม
- การปรับแต่ง Discord ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ชมของคุณ เพิ่มคุณค่าให้กับเนื้อหาการสตรีมของคุณ
- ช่อง Discord ช่วยให้ง่ายต่อการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องกับผู้ชมและสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง
- สตรีมเมอร์สามารถใช้ Discord เพื่อทำงานร่วมกันในโครงการและสื่อสารแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Twitch
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการผสานรวม Discord อาจทำให้ผู้สตรีมและผู้ชมเสียสมาธิ ส่งผลให้มีการจดจ่อกับเนื้อหาการสตรีมน้อยลง
- ปัญหาการล่าช้าและประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดสดบน Twitch
Twitch การกำหนดราคา
- ฟรี
Twitchเรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
Discord เพิ่งดีขึ้น
การผสานการทำงานของ Discord ข้างต้นนี้เป็นโอกาสที่ดีในการปรับปรุงการร่วมมือและการสื่อสาร. ทุกครั้งที่มีการใช้ Discord คุณสามารถสร้างช่องทางเพื่อสื่อสารข้อมูลเฉพาะ เช่นกฎกติกาการประชุมออนไลน์หรือแนวทางโครงการซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน.
ไม่ว่าคุณต้องการใช้การผสานรวม Discord เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น หรือค้นหาตัวเลือกที่ใช้แพลตฟอร์มเดียว ถึงเวลาที่คุณจะเริ่มต้นแล้ว ☀️?
คุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย—ฟรี!