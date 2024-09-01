การใช้มารยาทในการแชททีมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เคยส่งข้อความแชทงานไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่ามันสื่อผิดไปหมด แถมยังมีพิมพ์ผิด...หลายตัวด้วยเหรอ? 🙈
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้พนักงาน 42%ประสบปัญหาในการใช้โทนเสียงที่เหมาะสมในการสนทนาในที่ทำงาน
แอปพลิเคชันส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เรียบง่ายได้กลายเป็นระบบนิเวศการสื่อสารของทีมที่มีความซับซ้อน ซึ่งรวมการจัดการงาน การแชร์ไฟล์ และการประชุมทางวิดีโอเข้าไว้ด้วยกัน เมื่อพื้นที่ทำงานของเราเปลี่ยนจากห้องทำงานแบบคอกกั้นไปสู่ระบบคลาวด์ การเชี่ยวชาญมารยาทในการแชทในที่ทำงานจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการสุภาพเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่ทำงานที่ราบรื่นและร่วมมือกัน ซึ่งทุกคนสามารถเติบโตได้
พร้อมที่จะเปลี่ยนการสนทนาของคุณจากธรรมดาให้กลายเป็นน่าทึ่งหรือไม่? บทความนี้จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น การสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับ การใช้ภาษาที่สุภาพและครอบคลุม การตอบกลับอย่างทันท่วงทีและใช้ช่องทางที่เหมาะสม การใช้สัญลักษณ์อีโมจิและ GIF อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนและความขัดแย้ง
มาทบทวนกฎสำคัญที่จะช่วยยุติความวุ่นวายจากการแชทกันเถอะ ทีมงานของคุณ (และระดับความเครียดของคุณ) จะขอบคุณคุณแน่นอน! 🙌
การเข้าใจสภาพแวดล้อมการแชทของทีมในที่ทำงาน
การสนทนาเรื่องงานเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว การทำงานเป็นทีม หรือการแชร์มีมเป็นครั้งคราว (เราทุกคนต่างมีความลับเล็กๆ น้อยๆ 😁)
ในขณะที่การแชททีมสามารถเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาสำหรับการสื่อสาร ความไม่เป็นทางการของมันอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ความวอกแวก หรือความไม่มีประสิทธิภาพได้ คุณจำเป็นต้องเข้าใจสิ่งนี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด:
- เป็นกันเอง (แต่ไม่ไม่เป็นมืออาชีพ): การแชทมีความผ่อนคลายมากกว่าอีเมลหรือแอปสื่อสารทีมอื่นๆ ทำให้สามารถใช้โทนการสนทนาที่เป็นกันเองและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น คิดเหมือนกับการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่โต๊ะทำงานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ความเป็นมืออาชีพยังคงเป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงการใช้คำสแลงที่คุณจะไม่ใช้ในที่ประชุม และรักษาโทนที่สุภาพและครอบคลุมทุกคน
- มันรวดเร็ว: การสนทนาดำเนินไปอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อความปรากฏขึ้นตลอดทั้งวัน นี่เหมาะสำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็วและการระดมความคิด แต่ก็อาจทำให้เสียสมาธิได้เช่นกัน ควรให้ข้อความของคุณกระชับและตรงประเด็น และหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยืดยาวซึ่งอาจเหมาะกับการส่งอีเมลหรือการโทรมากกว่า
- เป็นแบบอะซิงโครนัส (บางครั้ง): ผู้คนอาจไม่ได้ติดตามแชทตลอดเวลา โดยเฉพาะหากพวกเขากำลังประชุมหรือมุ่งเน้นกับงานบางอย่าง ให้ชัดเจนเกี่ยวกับความเร่งด่วนของคุณหากคุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว พิจารณาใช้ฟีเจอร์เช่น "@mentions" เพื่อดึงความสนใจโดยตรงจากใครบางคน แต่หลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไปเพื่อป้องกันการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
- มันสาธารณะ (ประมาณนั้น): แม้ว่าบางแพลตฟอร์มจะมีช่องทางส่วนตัว แต่การสนทนาในแชททีมส่วนใหญ่จะมองเห็นได้โดยทั้งทีม (หรือกลุ่มเฉพาะ) โปรดระมัดระวังสิ่งที่คุณแบ่งปัน หลีกเลี่ยงหัวข้อที่ละเอียดอ่อน ข้อมูลที่เป็นความลับ หรือความคิดเห็นในแง่ลบที่อาจส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของทีม
- เป็นบันทึกที่มีชีวิต: ต่างจากการสนทนาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ข้อความแชทจะถูกบันทึกไว้และสามารถค้นหาได้ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถอ้างอิงการสนทนาในอดีตได้ แต่ก็หมายความว่าข้อความของคุณอาจทิ้งความประทับใจที่ยาวนานไว้ได้เช่นกัน ควรระมัดระวังในการสื่อสารและหลีกเลี่ยงการส่งข้อความอย่างเร่งรีบที่คุณอาจเสียใจในภายหลัง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับมารยาทในการแชทในที่ทำงาน
ตอนนี้คุณรู้พื้นฐานของการแชทในทีมแล้ว มาเรียนรู้เทคนิค แชท-ฟู กันเถอะ! นี่คือเคล็ดลับง่ายๆ ที่ควรจำไว้เมื่อใช้:
1. จงมีความเป็นมืออาชีพ
เลิกใช้คำว่า "sup" และ "brb" แล้วหันมาใช้คำว่า "สวัสดี [ชื่อเพื่อนร่วมงาน]" หรือ "สวัสดีตอนเช้า!" แทน ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเขียนอีเมลงานแต่เป็นแบบไม่เป็นทางการมากขึ้น ใช้ประโยคที่สมบูรณ์และไวยากรณ์ที่ถูกต้องจะช่วยได้มาก สัญลักษณ์อีโมจิ? ใช้ได้นะ ถ้าเป็นสัญลักษณ์ยิ้มเพื่อแสดงน้ำเสียงที่เป็นมิตร แต่ควรหลีกเลี่ยงการใส่สัญลักษณ์อีโมจิมากเกินไปจนข้อความกลายเป็นขบวนพาเหรดอีโมจิ
ตัวอย่าง: แทนที่จะพูดว่า "เฮ้ทุกคน เดี๋ยวแป๊บนะ หาคาเฟ่ก่อน! มีใครรู้ว่าซาร่าอยู่ที่ไหนบ้าง?" ลองพูดว่า: "สวัสดีทุกคน กำลังไปหาคาเฟ่อยู่ค่ะ/ครับ มีใครรู้ว่าซาร่าออนไลน์อยู่ไหม?"
2. คิดก่อนที่คุณจะส่งข้อความ
เราทุกคนต่างเคยได้รับข้อความแจ้งเตือนในเวลา 20.00 น. เกี่ยวกับงานที่ไม่เร่งด่วน ลองพิจารณาตารางเวลาของเพื่อนร่วมงานและเคารพความต้องการในการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของพวกเขา ข้อความของคุณสามารถรอจนถึงเช้าได้หรือไม่? เว้นแต่จะเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจริงๆ การส่งข้อความงานนอกเวลาทำงานปกติอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก
ตัวอย่าง: แทนที่จะส่ง ping หาทุกคนในตอนกลางคืนเกี่ยวกับรายละเอียดเล็กน้อยในรายงาน ให้รอจนถึงวันถัดไปและส่งข้อความเช่น: "สวัสดีทุกคน หวังว่าทุกคนจะมีคืนที่ดี! มีคำถามสั้นๆ เกี่ยวกับรายงาน..."
3. ทำให้สั้นและกระชับ
ไม่มีใครชอบเลื่อนดูข้อความยาวๆ ในหน้าต่างแชท เข้าเรื่องให้ตรงประเด็น! การใช้หัวข้อย่อยจะเป็นประโยชน์สำหรับหัวข้อที่ซับซ้อน ต้องการพื้นที่มากขึ้น? ลองโทรคุยหรือวิดีโอแชทเพื่อพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวอย่าง: แทนที่จะส่งย่อหน้ายาวเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการ ลองใช้รายงานแบบยืนรายงานแบบอะซิงโครนัส: "สวัสดีทีม, แค่การอัปเดตสั้นๆ เกี่ยวกับโครงการ X:
- เสร็จสิ้น [งานที่ 1]
- กำลังทำงานใน [งานที่ 2]: มีคำถามใด ๆ หรือไม่?
- ขั้นตอนต่อไป: [คำอธิบายสั้น ๆ]
4. ตรวจทานอย่างมืออาชีพ
การพิมพ์ผิดเล็กน้อยไม่เป็นปัญหาใหญ่ แต่ข้อความที่เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดอาจทำให้สับสนได้ ใช้ฟีเจอร์ตรวจสอบการสะกดคำเหล่านั้น! อ่านข้อความของคุณออกเสียงก่อนกดส่ง มันฟังดูชัดเจนและเป็นมืออาชีพหรือไม่? ตรวจสอบอีกครั้ง และคุณจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่น่าอึดอัดได้ การตรวจทานอย่างรวดเร็วช่วยแก้ปัญหาได้!
5. ใช้หัวเรื่องเป็นพาดหัวข่าวขนาดย่อของคุณ
หากแพลตฟอร์มแชทของคุณอนุญาต ให้ใช้หัวข้อที่อธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน มันเหมือนกับการให้พาดหัวเล็กๆ กับข้อความของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้เพื่อนร่วมงานจัดลำดับความสำคัญและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง: แทนที่จะใช้คำว่า "สวัสดี ซาร่าห์" ลองใช้หัวข้อเช่น: "คำถามสั้น ๆ เกี่ยวกับการนำเสนอวันนี้"
6. ใช้ความตลกอย่างระมัดระวัง
อารมณ์ขันอาจถูกตีความผิดในข้อความได้ หลีกเลี่ยงการพูดตลกที่อาจสร้างความไม่พอใจหรือไม่เหมาะสมในกลุ่มแชท หากไม่แน่ใจ ควรละเว้นไว้ก่อน ต่อไปนี้คือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาทในการแชทที่เหมาะสม:
- ระวังผู้ชมของคุณและอารมณ์ขันของพวกเขา
- หลีกเลี่ยงการพูดเสียดสี เพราะอาจถูกตีความผิดได้ง่ายในข้อความ
- ยึดติดกับหัวข้อที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการพูดเล่นที่อาศัยการเล่นคำหรืออ้างอิงทางวัฒนธรรมที่ทุกคนอาจไม่เข้าใจ
7. แท็กอย่างชาญฉลาด
อย่าใช้ฟังก์ชัน "@ mention" มากเกินไป ใช้เฉพาะเมื่อต้องการติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสนทนาเท่านั้น นี่คือเคล็ดลับในการใช้ให้มีประสิทธิภาพ:
- อย่าใช้ "@" เพื่อเรียกความสนใจจากผู้อื่นในเรื่องที่ไม่เร่งด่วน ข้อความสั้น ๆ อาจเพียงพอแล้ว
- หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงทั้งทีมในแชทเมื่อมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ต้องมีส่วนร่วม
- หากคุณไม่แน่ใจว่าใครควรได้รับการกล่าวถึง ให้พิจารณาการส่งข้อความแยกต่างหากไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง
8. ให้ความเคารพสถานะออนไลน์
โปรดสังเกตสถานะออนไลน์ของเพื่อนร่วมงาน (เช่น "ไม่รบกวน") หลีกเลี่ยงการส่งข้อความด่วนไปยังผู้ที่ระบุว่าไม่พร้อมใช้งาน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับเพิ่มเติม:
- หากเพื่อนร่วมงานดูเหมือนไม่ว่างแต่คุณต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว ลองฝากข้อความสั้น ๆ อธิบายคำถามของคุณและแจ้งให้พวกเขาทราบว่าคุณจะติดตามในภายหลัง
- สำหรับเรื่องเร่งด่วน อาจเป็นการดีที่สุดที่จะใช้แอปหรือช่องทางในการทำงานร่วมกันอื่นเช่น การโทรศัพท์ หากเหมาะสม
อย่าลืมใช้สถานะความพร้อมของคุณเองในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นด้วย
9. ยอมรับและตอบสนอง
หากมีใครส่งข้อความถึงคุณ โปรดตอบรับแม้ว่าคุณจะไม่สามารถตอบกลับได้ทันที การตอบกลับอย่างง่ายว่า "ขอบคุณครับ/ค่ะ เดี๋ยวจะตอบกลับให้เร็วที่สุด" แสดงถึงความเคารพต่อเวลาของพวกเขา นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการตอบรับข้อความ:
- หากคุณต้องการเวลาเพิ่มเติมในการตอบกลับ แจ้งให้ผู้ส่งทราบเมื่อพวกเขาสามารถคาดหวังการตอบกลับจากคุณได้ ("ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ ตอนนี้ฉันกำลังยุ่งมาก แต่ฉันจะติดต่อกลับไปหาคุณภายในสิ้นวัน")
- การกด "นิ้วโป้งขึ้น" หรือ "ถูกใจ" อย่างรวดเร็ว (หากมี) ก็สามารถเป็นวิธีหนึ่งในการตอบรับข้อความได้เช่นกัน
10. ใช้ช่องทางอย่างเหมาะสม
หลายที่ทำงานใช้ช่องทางแชทต่าง ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ให้ปฏิบัติต่อช่องทางเหล่านี้ด้วยความเคารพ! อย่าเป็นคนที่ส่งการอัปเดตโครงการในช่องทาง "มีมตลก & GIF" นี่คือวิธีการใช้งานช่องทาง:
- รู้จักช่องทางของคุณ: ใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับช่องแชทต่างๆ ที่มีอยู่ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่จะมีชื่อหรือคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละช่อง
- โพสต์ในที่ที่เหมาะสม: ก่อนกดส่ง ให้พิจารณาว่าช่องทางใดเหมาะสมที่สุดกับข้อความของคุณ การอัปเดตโครงการเร่งด่วนควรอยู่ในช่องทางโครงการ ไม่ใช่แชททั่วไป ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานเฉพาะหรือไม่? ไปที่ช่องทางสื่อสารของทีมที่จัดไว้สำหรับโครงการนั้น
- เคารพวัตถุประสงค์: แต่ละช่องทางอาจมีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่าใช้ช่องทางเพื่อสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง หากมีมีมตลกๆ เข้ามาในหัว ให้ต้านทานความอยากที่จะแชร์ในช่องทาง "บันทึกการประชุมลูกค้า" มีเวลาและสถานที่สำหรับทุกสิ่ง แม้แต่คลิปแมวสีส้มที่ตลกขบขัน
ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ทำให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจน กระชับ และ (กล้าพูดว่า) สนุกสนานสำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณ
ปัญหาที่พบบ่อยเมื่อใช้แชทในที่ทำงาน
แพลตฟอร์มแชทสำหรับการทำงานนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันจากระยะไกล แต่แม้กระทั่งเครื่องมือแชทที่ดีที่สุดก็อาจมีข้อเสียได้ นี่คือปัญหาที่พบบ่อยในการสนทนาดิจิทัลและวิธีที่คุณสามารถแก้ไขด้วยมารยาทการสื่อสารที่ดีในเชิงวิชาชีพ:
|ความท้าทาย
|วิธีแก้ไข
|ข้อมูลล้นเกิน: การสนทนาในที่ทำงานอาจเต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย การแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่อง ข้อความที่ไม่มีที่สิ้นสุด และหัวข้อสนทนาที่ล้นหลาม อาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจและยากที่จะมีสมาธิ
|ปิดเสียงช่องที่ไม่จำเป็น อย่ากลัวที่จะปิดเสียงช่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานของคุณ แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ กำหนดเวลาสำหรับการแชทโดยเฉพาะ หากการแจ้งเตือนที่เข้ามาตลอดเวลาทำให้เสียสมาธิ ลองกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับการตรวจสอบและตอบกลับข้อความแชท
|ความเข้าใจผิดและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน: การสื่อสารผ่านข้อความขาดความสมบูรณ์ของสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด เช่น น้ำเสียงและสีหน้า ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการตีความที่คลาดเคลื่อน
|ใช้ภาษาที่ชัดเจนและกระชับ หลีกเลี่ยงการเสียดสีและอารมณ์ขันที่อาจไม่สื่อความหมายได้ดีในข้อความ ใช้สัญลักษณ์อีโมจิอย่างประหยัดแต่มีจุดประสงค์ ใบหน้ายิ้มสามารถช่วยสื่อถึงน้ำเสียงที่เป็นมิตรได้ แต่หลีกเลี่ยงการพึ่งพาอีโมจิเพียงอย่างเดียวในการแสดงความคิดที่ซับซ้อน เมื่อสงสัย ให้ชี้แจง หากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจน อย่าลังเลที่จะขอคำชี้แจงหรือปรับข้อความของคุณใหม่
|การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปและการประพฤติตนไม่เหมาะสม: บรรยากาศที่เป็นกันเองของการแชทอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเชิงวิชาชีพหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป
|รักษาโทนการสื่อสารอย่างมืออาชีพ จำไว้ว่านี่คือแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน คิดก่อนโพสต์ คุณจะรู้สึกสบายใจที่จะแชร์ข้อมูลนี้ในอีเมลงานหรือไม่? ถ้าไม่ อาจจะพิจารณาใหม่ในการส่งในแชท
|ขาดบริบท: การเข้าร่วมการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่โดยไม่มีบริบทอาจทำให้เกิดความสับสนได้
|กรุณาสละเวลาสักครู่เพื่ออ่านหัวข้อการสนทนา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจหัวข้อได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงการถามคำถามที่มีคนตอบไปแล้วหากไม่แน่ใจ ให้ขอคำชี้แจง การพูดสั้นๆ ว่า "ขอความกรุณาช่วยสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่?" สามารถช่วยได้มาก
|ข้อมูลล้นเกิน—ด้านตรงข้าม: บางครั้ง ข้อความสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในทะเลของแชท
|ใช้หมุดหรือดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความสำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้คุณค้นหาข้อความเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นในภายหลัง ใช้ตัวหนาหรือตัวเอียงเพื่อเน้นข้อความ วิธีนี้จะช่วยดึงดูดความสนใจไปยังจุดสำคัญในข้อความของคุณ
พบกับ ClickUp: เครื่องมือแชททีมที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน
สลับไปมาระหว่างแอปการร่วมมือต่าง ๆ อยู่ใช่ไหม? กำลังหาการสนทนาในอดีตอยู่หรือเปล่า? พลาดการอัปเดตที่สำคัญไปหรือเปล่า? ให้เราแนะนำคุณให้รู้จักกับClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและความต้องการในการร่วมมือ
ฟีเจอร์มุมมองแชทของ ClickUpช่วยขจัดความสับสนในที่ทำงานและส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียว
Pigment แพลตฟอร์มวางแผนธุรกิจชั้นนำสำหรับทีมการเงินและรายได้ ได้ประสบกับการเพิ่มขึ้นถึง 20% ในประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมด้วยClickUp Chat
คุณก็สามารถทำผลลัพธ์ที่คล้ายกันได้ และนำไปใช้เพื่อ:
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สื่อสารกับทีมของคุณผ่านการแชทแบบทันที เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารเป็นไปอย่างทันท่วงทีและโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- รวมศูนย์การสื่อสาร: กำจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง. ผสานการทำงานของ ClickUp Chat กับClickUp Tasks,ClickUp Docs, และโปรเจ็กต์ของคุณที่มีอยู่แล้ว, ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มเดียว
- เพิ่มการรับผิดชอบ: มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการโดยตรงภายในบทสนทนาแชทโดยใช้ฟังก์ชัน "@mention" ของ ClickUp วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและผลักดันโครงการให้เดินหน้าต่อไป
- แชร์ไฟล์แนบได้อย่างง่ายดาย: แบ่งปันลิงก์โครงการ เอกสาร สเปรดชีต และแม้แต่ฝังวิดีโอและหน้าเว็บโดยตรงในการสนทนาแชทได้อย่างง่ายดาย ClickUp จัดกลุ่มทุกอย่างไว้อย่างสะดวกเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดาย
- แก้ไขข้อความแบบ Rich Text: จัดรูปแบบข้อความของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญ! ClickUp Chat มีตัวเลือกการแก้ไขข้อความแบบ Rich Text รวมถึงบล็อกโค้ด, รายการแบบมีหัวข้อย่อย, และแบนเนอร์ เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถประหยัดเวลาด้วยคำสั่งลัด "/Slash Command" ที่สะดวกสำหรับการจัดรูปแบบที่รวดเร็ว
- จัดระเบียบแชทของคุณ: สร้างมุมมองแชทเฉพาะสำหรับทุกแง่มุมของงานของคุณภายใน ClickUp ตั้งแต่การอัปเดตทั่วทั้งบริษัทไปจนถึงกลยุทธ์การสื่อสารเฉพาะทีม การสนทนา หรือการร่วมมือในโครงการ คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงแต่ละแชทและรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านฟีดการแจ้งเตือนที่รวมศูนย์
เมื่อคุณได้สำรวจจุดแข็งของ ClickUp ในฐานะศูนย์กลางการสื่อสารสำหรับทีมของคุณแล้ว อย่าลืมว่าการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเกี่ยวข้องกับการรับฟังและการเปิดรับผู้อื่น สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศเชิงบวก ความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่ง และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ
ปรับการสนทนาของคุณให้ถูกต้องด้วย ClickUp
นี่ไง! ด้วยความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับมารยาทในการแชทแบบมืออาชีพ คุณสามารถทำให้การสื่อสารในที่ทำงานสะดวกและสนุกสำหรับทุกคนในทีมของคุณ รวมถึงพนักงานที่ทำงานทางไกลด้วย
เพิ่มคุณสมบัติของ ClickUp เช่น แชทและเอกสารเข้าไป แล้วคุณจะเชี่ยวชาญในรายละเอียดของการแชทกลุ่มได้ในเวลาไม่นาน! ด้วยเครื่องมือเดียว คุณสามารถแชร์ความคิดเห็น สร้างงาน ให้ข้อมูลอัปเดต ส่งไฟล์ และทำอะไรได้อีกมากมาย
สมัครใช้ ClickUp ฟรีแล้วให้การสนทนาของคุณลื่นไหลไร้ความวุ่นวาย!