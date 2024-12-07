20 แอปพลิเคชันการสื่อสารทีมที่ดีที่สุดในปี 2025

เมื่อไม่นานมานี้ ทีมของฉันประสบกับปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนต้องเผชิญ นั่นคือมีเครื่องมือมากเกินไปแต่ขาดความชัดเจน เราใช้สายอีเมลสำหรับอัปเดตข้อมูล แอปแชทสำหรับคำถามด่วน และแม้แต่สเปรดชีตเพื่อพยายามติดตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ผลลัพธ์คืออะไร? ข้อความที่พลาดไป การติดต่อกลับไปกลับมาไม่รู้จบ และความรู้สึกหงุดหงิดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือตอนที่ฉันตระหนักว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่แค่ สิ่งที่ เราสื่อสาร แต่เป็น วิธี ที่เราสื่อสารต่างหาก
เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ทีมของฉันที่ ClickUp และฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นคว้าแอปการสื่อสารทีมที่ดีที่สุด จากประสบการณ์และความเข้าใจของฉัน นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของฉัน
พร้อมที่จะสื่อสารอย่างมืออาชีพหรือยัง? ไปกันเลย! 💪🏼
แอปการสื่อสารทีมที่ดีที่สุดในพริบตา
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|แพลตฟอร์มการทำงานแบบครบวงจร
|ธุรกิจทุกขนาด
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|ดีที่สุดเมื่อใช้กับชุด Microsoft 365
|ธุรกิจทุกขนาด
|ความขัดแย้ง
|การมีส่วนร่วมของชุมชนและการเล่นเกม
|บุคคลทั่วไป, ผู้ประกอบการใหม่, นักเล่นเกม, และผู้สร้างเนื้อหา
|พัมเบิล
|การร่วมมือในทีมและการตลาด
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ทำงานระยะไกล, นักการตลาด
|ขี้เกียจ
|การร่วมมือของทีมและการผสานรวม
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่, สตาร์ทอัพ
|ฝูง
|การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ชานตี
|การส่งข้อความทางธุรกิจ
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|Google Chat
|การส่งข้อความและการทำงานร่วมกัน
|บุคคลและธุรกิจ
|คอนเน็กทีม
|การสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
|พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน, ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|Proofhub
|การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|Ryver
|การแชทกลุ่มและการจัดการงาน
|บุคคลและทีมทุกขนาด
|ฟลีป
|การร่วมมือในทีม
|ทีมที่กระจายอยู่
|ผู้ส่งสารของกองกำลัง
|การร่วมมือของทีม
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|สถานที่ทำงาน
|การสื่อสารภายใน
|องค์กรขนาดใหญ่
|Trello
|การจัดการโครงการ
|บุคคลและธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
|Rocket. Chat
|การร่วมมือในทีม
|ธุรกิจและองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|บราซิกซ์
|การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ปลอดภัย
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
|เวิร์ควิโว
|การสื่อสารกับพนักงาน
|บริษัทขนาดใหญ่
|ริงเซ็นทรัล
|การมีส่วนร่วมของพนักงานและประสบการณ์ของลูกค้า
|บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, และองค์กรขนาดใหญ่
|องค์ประกอบ
|การส่งข้อความและการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
|องค์กรธุรกิจและรัฐบาล
20 แอปพลิเคชันการสื่อสารทีมที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาดูคุณสมบัติเด่น ราคา และข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุด 20 รายการที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับคุณกัน ☎️
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมแบบไม่พร้อมกัน)
ClickUpทำให้การเชื่อมต่อกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ตาม นี่คือ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน ที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำในการสื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ชุดคุณสมบัติที่ครบครันอาจทำให้คุณตะลึงได้ มาสำรวจไปด้วยกันเถอะ
ClickUp Chat
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือการสื่อสารแบบรวมไว้ในตัวภายใน ClickUp ที่ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์
สิ่งที่ทำให้ Chat แตกต่างคือความกลมกลืนอย่างเป็นธรรมชาติกับขั้นตอนการทำงานของคุณ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความกับตัวจัดการงาน คุณสามารถสนทนาเรื่องสำคัญได้ตรงจุดที่งานเกิดขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังหารือรายละเอียดในนาทีสุดท้ายหรือพูดคุยความคืบหน้าของโครงการ ทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันโดยไม่จำเป็นต้องสลับบริบท
นั่นก็หมายความว่าไม่มีอีกแล้วกับช่วงเวลาที่ว่า 'เราคุยอะไรกันอยู่?'
ClickUp ย้ายการสื่อสารทั้งหมดของเราจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล แชท และ WhatsApp มาไว้ที่เดียว ดังนั้นเราจึงรู้ว่าต้องไปที่ไหนเพื่อค้นหาข้อมูลที่เราต้องการ
แชทสามารถผสานการโทรผ่านวิดีโอและเสียงได้, คุณสามารถเปลี่ยนจากการสนทนาแบบข้อความเป็นการหารือแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น, ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว.
นอกจากนี้ AI ในแชทยังช่วยในเรื่อง:
- คำตอบจาก AI: ถามคำถามในแชทใดก็ได้ แล้ว AI จะให้คำตอบทันทีโดยอ้างอิงจากประวัติการแชททั้งหมด รวมถึงข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Figma หรือ Salesforce
- AI CatchUp: ติดตามบทสนทนาที่พลาดไปได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องเลื่อนดูทุกแชท AI จะสรุปประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการให้
- การสร้างงานด้วย AI: เพียงคลิกเดียวเพื่อสร้างงานจากข้อความ และ AI จะสร้างชื่อเรื่อง คำอธิบาย และลิงก์ไปยังแชทต้นฉบับโดยอัตโนมัติ
คลิกอัพ เบรน
หากคุณมีหลายหัวข้อที่ต้องตรวจสอบแต่ต้องการไปยังประเด็นสำคัญโดยตรง คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปบทสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI ในตัวที่ดึงข้อมูลเชิงลึกจากทุกที่ที่งานของคุณอยู่
คลิป ClickUp
หากทีมของคุณต้องการสื่อสารผ่านวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน คุณสามารถใช้ClickUp Clipsเพื่อแชร์การบันทึกหน้าจอกับสมาชิกในทีมได้อย่างรวดเร็วเพียงคลิกเดียว ในขณะที่พวกเขาสามารถรับชมภายหลังได้ตามสะดวก คลิปสามารถถอดข้อความจากการบันทึกหน้าจอด้วย AI เพื่อให้คุณสแกนไฮไลท์ คลิกเวลาเพื่อข้ามไปยังส่วนต่างๆ ของวิดีโอ และคัดลอกข้อความบางส่วนไปใช้ในที่ที่คุณต้องการ
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสื่อสารในทีม ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แชร์ และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้แบบเรียลไทม์ภายใน ClickUp
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารสรุปโครงการ, บันทึกการประชุม, ฐานความรู้, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้และจัดระเบียบอย่างดี ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือ, ความคิดเห็น, และการติดแท็ก สมาชิกทีมสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดีย, ให้คำแนะนำ, และเชื่อมโยงการหารือกับเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่เสมือนจริงที่หลากหลายสำหรับการวางแผนระยะไกล การระดมความคิด และการประชุม ช่วยให้ทีมเชื่อมต่อและสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
ในระหว่างการประชุมวางแผน สมาชิกทีมสามารถเพิ่มโน้ตติดผนัง วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด และแม้กระทั่งเชื่อมโยงองค์ประกอบบนไวท์บอร์ดไปยังงานต่างๆ ได้โดยตรง ทำให้รายการที่ต้องดำเนินการอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
หากคุณต้องการเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อรวบรวมการสนทนาของทีม การประกาศ และเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว ลองดูเทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp
ในทางกลับกัน หากคุณสื่อสารกับทีมจากแผนกต่างๆ เป็นประจำและต้องการจัดระเบียบการสื่อสารข้ามสายงานแม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน: ช่วยให้ทีมทำงานเป็นระบบด้วยฟีเจอร์ClickUp Assign Comments ซึ่งสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นใด ๆ ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้
- ติดต่อกับสมาชิกในทีม: ใช้ @mentions เพื่อดึงความสนใจของเพื่อนร่วมทีมไปยังรายการงานเฉพาะ
- รับสรุปอย่างรวดเร็ว: สรุปบทสนทนายาวและรับประเด็นสำคัญด้วย Brain
- ทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพ: วางแผนและระดมความคิดได้อย่างราบรื่นด้วยไวท์บอร์ด มอบแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถมองเห็นร่วมกันสำหรับการทำงานระยะไกล ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับงานของคุณ
- บันทึกและแชร์วิดีโอ: บันทึกและแชร์วิดีโอหน้าจอได้อย่างง่ายดายเพื่ออธิบายงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือสาธิตกระบวนการต่างๆ ด้วย Clips
- จัดระเบียบความคิด: เขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันในเอกสาร ทำให้การจัดการรายละเอียดโครงการและข้อเสนอแนะของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัดอาจพบว่าการตั้งค่าเริ่มต้นและการนำทางเป็นเรื่องท้าทาย
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติไม่มากเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงเมื่อทำงานจากระยะไกล
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,260+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ มอบความสามารถในการปรับแต่งที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมใดก็ได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ รวมถึงการจัดการงาน การติดตามเวลา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ทำให้ง่ายต่อการรักษาโครงการให้เป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ทำให้ ClickUp ยังคงเป็นโซลูชันที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มผลผลิต
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสื่อสารผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อความ เสียง และวิดีโอ มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด โดยเฉพาะเมื่อมีความแตกต่างทางภาษาหรือวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความชัดเจนและลดความเสี่ยงของการถูกเข้าใจผิด
📖 อ่านเพิ่มเติม:15 แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี
2. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365 อย่างง่ายดาย)
Microsoft Teams เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันในองค์กรหากคุณทำงานหลักกับ Microsoft 365 มันถูกออกแบบมาเพื่อซิงค์กับ Word, Excel, PowerPoint และ OneDrive ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกเริ่มต้นสำหรับธุรกิจที่อยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ คุณสมบัติการสื่อสารและการส่งข้อความของระบบ—ตั้งแต่ช่องทางการสื่อสารไปจนถึงการเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน—ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่ออยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Microsoft 365 เช่น Word, Excel ฯลฯ สำหรับการแชร์เอกสารและการทำงานร่วมกัน
- เปิดใช้งานการประชุมทางวิดีโอขนาดใหญ่สำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ห้องย่อยสำหรับการประชุมกลุ่มย่อย การสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และการแชทแบบเรียลไทม์
- สร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ที่จับประเด็นสำคัญของการสนทนาโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- เกิดปัญหาการซิงค์ข้อมูลเมื่อทีมล็อกอินทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
- มีความท้าทายในการผสานรวมกับเครื่องมือที่ไม่ใช่ของ Microsoft
ราคาของ Microsoft Teams
- แผนทีม Essential: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ที่ AmazonPowerPoint ถูกห้ามใช้ในการประชุมทีมต่างๆ ใช้บันทึกความยาวหกหน้าที่เขียนในรูปแบบการเล่าเรื่องแทน ทุกคนจะอ่านเอกสารนี้อย่างเงียบๆ ในช่วงเริ่มต้นของการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะเริ่มการอภิปราย
3. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนและการทำงานร่วมกันแบบไม่เป็นทางการ)
เดิมที Discord ถูกออกแบบมาสำหรับนักเล่นเกม แต่ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างชุมชนดิจิทัลแบบโต้ตอบ ตั้งแต่กลุ่มมืออาชีพไปจนถึงเครือข่ายผู้ที่มีงานอดิเรก
เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านการใช้เสียงและวิดีโอสื่อสารที่ผ่อนคลายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม วิธีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนี้อาจไม่เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างสูงหรือในองค์กรธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ใช้สัญลักษณ์อิโมจิ สติกเกอร์ เอฟเฟกต์เสียง และอื่นๆ ที่คุณกำหนดเองในแชทเสียง วิดีโอ และข้อความของคุณ
- ปรับแต่งและทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติด้วยบอทได้อย่างง่ายดายที่สุด
- สลับการใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และแม้แต่คอนโซล เพื่อเชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Discord
- การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ Discord อาจดูสับสนในตอนแรก
- การใช้ทรัพยากรทั้ง CPU และอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูง
ราคา Discord
- ฟรี
- Discord Nitro Classic: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Discord Nitro: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
Discord เป็นแอปพลิเคชันส่งข้อความแบบทันทีสำหรับการแชทแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ซึ่งถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงกลุ่มผู้เล่นเกมเป็นหลัก เพื่อให้ประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมา ยืดหยุ่น และใช้งานง่ายกว่าโปรแกรมก่อนหน้าอย่าง Ventrilo, Mumble หรือ Roger Wilco คุณสามารถจัดระเบียบชุมชนต่าง ๆ ได้ด้วยช่องข้อความและเสียงหลายช่องทาง และใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นเว็บ โปรแกรมแบบติดตั้งบนเครื่อง โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Discord เริ่มต้นในชื่อ 'Fates VoIP' ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารเสียงสำหรับเกมเมอร์ ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Discord ในปี 2015 เพื่อขยายกลุ่มผู้ใช้ให้กว้างขึ้น
4. Pumble (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด)
Pumble เป็นเครื่องมือสื่อสารฟรีที่ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง หากคุณเป็นทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาฟีเจอร์คล้าย Slack แต่ไม่มีค่าใช้จ่าย Pumble คือตัวเลือกที่เหมาะสม มันเป็นแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่รองรับการประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์พื้นฐาน การโทรด้วยเสียง การแชร์หน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Pumble
- ส่งข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาส่วนตัวหรือการสนทนากลุ่ม
- จัดระเบียบการสนทนาด้วยช่องทางเฉพาะเพื่อให้การพูดคุยยังคงมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
- กำหนดเวลาส่งข้อความให้ทีมของคุณได้รับในเวลาที่เหมาะสมที่สุด
- เปิดใช้งานการสนทนาแบบมีลำดับเพื่อช่วยให้การอภิปรายชัดเจนและเป็นระเบียบ
ข้อจำกัดของ Pumble
- ไม่มีตัวเลือกในการส่งข้อความเสียง
- เครื่องมือค้นหาจำเป็นต้องมีคำค้นหาที่เป็นคำหรือวลีตรงตามที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
ราคา Pumble
- ฟรี
- โปรแพลน: $2. 49/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนการบริหารธุรกิจ: 4 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- แผนสำหรับองค์กร: 7 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ชุดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: 13 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวของ Pumble
- G2: คะแนนไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pumble อย่างไรบ้าง?
นี่คือบริการที่ใช้งานง่าย และพนักงานทุกคนของเราสามารถปรับตัวให้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าอายุหรือความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร นี่เป็นวิธีที่สนุกและมีประโยชน์ในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมทุกคน!
🔍 คุณรู้หรือไม่? การโทรผ่านวิดีโอครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1968 ระหว่างงานเวิลด์แฟร์ โดยใช้ Picturephone ของ AT&T แม้ว่าเทคโนโลยีจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอสมัยใหม่ เช่น Zoom และ Microsoft Teams
5. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงานและการผสานรวม)
Slack ทำให้การเชื่อมต่อกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายผ่านช่องทาง, หัวข้อสนทนา, และข้อความส่วนตัว. เป็นที่รู้จักดีสำหรับการผสานการทำงานกับแอปเช่น Google Drive และ Salesforce.
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของแอปนี้คือความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเกือบทุกชนิดเพื่อทำให้งานเป็นอัตโนมัติ สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง และจัดระเบียบการสนทนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างช่องทางสำหรับการสื่อสารที่เป็นระบบและแบ่งการสนทนาตามโครงการ หัวข้อ หรือแผนก
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อจัดการสมาธิด้วยช่องทางสำคัญหรือคำสำคัญ เพื่อลดสิ่งรบกวนในขณะที่ยังคงรับข้อมูลข่าวสาร
- ใช้สัญลักษณ์อีโมจิและปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มองค์ประกอบที่สนุกสนานและแสดงออกในบทสนทนา
ข้อจำกัดของ Slack
- เวอร์ชันฟรีจำกัดประวัติการแชทไว้ที่ 90 วัน
- การแจ้งเตือนจะกลายเป็นเรื่องที่มากเกินไปหากไม่มีการจัดระเบียบที่เหมาะสม
ราคาต่ำมาก
- ฟรี
- แผนมาตรฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพลัส: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? Slack เริ่มต้นเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรในขณะที่กำลังสร้างวิดีโอเกมชื่อว่า Glitch เกมนี้ล้มเหลว แต่แพลตฟอร์มการสื่อสารกลับประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
6. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและการจัดการงาน)
Flock เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่มุ่งเน้นไปที่ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกเหนือจากการแชทและการโทรผ่านวิดีโอแล้ว Flock ยังผสานรวมการจัดการงาน การสำรวจความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการแชร์ไฟล์เข้ากับการสนทนาของคุณโดยตรง
นอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอ การส่งข้อความในช่องทาง และการบันทึกเสียงตามปกติแล้ว Flock ยังนำเสนอชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ใช้งานได้อย่างครบถ้วน
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- เข้าถึงการจัดการงานและการแจ้งเตือนในตัวเพื่อสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับ Google Drive และ Dropbox ได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
- เปิดใช้งานฟีเจอร์สำหรับผู้ดูแลระบบ เช่น การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้จากแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของฝูง
- มาพร้อมกับขีดจำกัดการส่งข้อความ 10,000 ข้อความ
- เสียงและวิดีโออาจเกิดการบิดเบือนในวิดีโอแชท
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- โปรแพลน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Flock อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายและช่วยในการสื่อสารประจำวันกับทีมทำงาน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสร้างพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกันและมีเครื่องมือการจัดการที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริหารจัดการพื้นที่ทำงาน Flock มีประโยชน์มากในการสื่อสารประจำวันและใช้งานได้สะดวกทุกวัน
7. Chanty (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างง่ายพร้อมการจัดการงานในตัว)
Chanty เป็นเครื่องมือสื่อสารทีมที่ตรงไปตรงมา ซึ่งรวมการส่งข้อความ, เสียง, และการโทรผ่านวิดีโอเข้ากับฟีเจอร์การจัดการงานในตัว คุณสามารถแชทกับทีมของคุณ, เปลี่ยนข้อความให้เป็นงาน, และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- เข้าถึงประวัติการส่งข้อความได้ไม่จำกัด เพื่อค้นหาและเรียกดูการสนทนาในอดีตโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
- จัดการประชุมวิดีโอทีมเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้ากันได้อย่างราบรื่นภายในแพลตฟอร์มโดยตรง
- ส่งข้อความเสียงสำหรับบันทึกเสียงอย่างรวดเร็ว ช่วยให้สื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อการพิมพ์ไม่สะดวก
ข้อจำกัดของเพลงชานตี
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าคู่แข่ง
- การจัดการงานขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติแบบครบวงจร
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- แผนธุรกิจ: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวเพลงชานตี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Chanty อย่างไรบ้าง?
Chanty มอบการส่งข้อความที่รวดเร็วและการโทรเสียง/วิดีโอที่เสถียร ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีมเราอย่างมาก ข้อความที่ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าช่วยให้จัดการการสนทนาข้ามเขตเวลาและทำให้ทีมเป็นระเบียบ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในการทำงานเป็นทีม การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงผลกระทบของ Ringelmann ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลแต่ละคนทุ่มเทความพยายามน้อยลงเมื่อขนาดของกลุ่มเพิ่มขึ้น การมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการอภิปรายสามารถลดผลกระทบนี้ได้
8. Google Chat (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Google Workspace)
หากทีมของคุณกำลังใช้ Google Workspace อยู่แล้ว Google Chat เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารในทีม มันถูกผสานรวมกับ Gmail, Drive และ Calendar ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
Google Chat มาพร้อมกับการผสานรวม Gemini อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเข้าถึง LLM ล่าสุดของ Google ได้โดยตรงในอินเทอร์เฟซแชทของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Chat
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google Workspace เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นข้ามเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, Google Drive และ Docs
- ใช้การสนทนาแบบมีหัวข้อเพื่อจัดระเบียบให้ดีขึ้นโดยการรวมคำตอบไว้ภายใต้ข้อความเฉพาะเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น
- อำนวยความสะดวกในการโทรผ่านวิดีโอได้ง่ายขึ้นโดยตรงจากการสนทนาแชทของคุณด้วยการผสานรวม Meet แบบเนทีฟ
ข้อจำกัดของ Google Chat
- Gemini มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
- ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Google หรือทีม
ราคาของ Google Chat
- ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป
- แผนเริ่มต้นธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจพลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Chat
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Chat อย่างไรบ้าง?
Google Chat ช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใน Google Workspace แต่ไม่มีฟีเจอร์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นพิเศษ
9. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานและทีมที่เน้นการใช้งานบนมือถือ)
Connecteam เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพนักงานที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ไม่มีโต๊ะทำงานโดยเฉพาะ ให้บริการด้านการสื่อสาร การจัดตารางงาน และการจัดการงานทั้งหมดในแอปเดียวที่ใช้งานบนมือถือได้อย่างสะดวก
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจค้าปลีก การบริการ และโลจิสติกส์ ซึ่งพนักงานไม่ได้ใช้เวลาอยู่ที่โต๊ะทำงานแต่ยังคงต้องเชื่อมต่ออยู่เสมอ
ด้วย Connecteam คุณได้รับมากกว่าการส่งข้อความ
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- รวมศูนย์รายชื่อผู้ติดต่อในการทำงานทั้งหมดผ่านแชท ฟีด หรือไดเรกทอรี
- รับการติดตามเวลาการทำงานและการจัดตารางกะแบบครบวงจร
- ดูแลและจัดการการสื่อสารภายในในระดับงานธุรการ
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับทีมที่ทำงานในสำนักงาน
- ต้องการการอัปเกรดเพิ่มเติมอีกมากเพื่อให้ได้ฟีเจอร์ครบชุด
ราคาของ Connecteam
- แผนพื้นฐาน: $29/เดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Connecteam อย่างไรบ้าง?
แอปมีความสะอาดและใช้งานง่ายมากทั้งสำหรับผู้ดูแลระบบและพนักงานของเรา มันได้รวมศูนย์กระบวนการหลายอย่างของเรา ทำให้การสื่อสารดีขึ้นและทำให้งานด้านการดูแลระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพและการสื่อสารทีมแบบข้อความ)
ProofHub เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์การสื่อสารในตัว เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการรวมศูนย์การวางแผนโครงการและการสื่อสารในที่เดียว
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยมุมมองหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ—เลือกจากมุมมองกระดาน มุมมองตาราง แผนงานกานท์ ปฏิทิน มุมมองส่วนตัว และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อทำให้งานและกำหนดเวลาชัดเจนยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละงาน และกำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานแต่ละงาน
- เข้าถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และการติดตามงาน
- วางแผน ติดตาม และจัดการโครงการทุกขนาดได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ProofHub
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด (ไม่มีการโทรผ่านวิดีโอ/เสียง)
- การเชื่อมต่อที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการสื่อสารเฉพาะทาง
ราคาของ Proofhub
- แผนพื้นฐาน: $45/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Proofhub
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
11. Ryver (เหมาะสำหรับทีมที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Slack พร้อมระบบจัดการงาน)
Ryver ผสมผสานคุณสมบัติของแอปแชททีมแบบ Slack เข้ากับการจัดการงาน ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการควบคุมเวิร์กโฟลว์ของตนเองได้มากขึ้น
มันให้บริการการสนทนาแบบมีหัวข้อ, การแชร์ไฟล์, และการมอบหมายงานในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Ryver
- รับการจัดการงานแบบบูรณาการพร้อมแชททีม
- แชร์ไฟล์โดยตรงจาก Google Drive, Dropbox หรือ Box.com
- สร้างเว็บฮุคขาเข้าและขาออกและบอทที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Ryver
- มันยากที่จะเข้าใจว่าใครกำลังคุยกับใครในบทสนทนาขนาดใหญ่
- แอปพลิเคชันมือถือทำงานช้า
ราคาของ Ryver
- แผนเริ่มต้น: $34.50/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 12 คน
- แผนมาตรฐาน: $64.50/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 30 คน
- แผนระดับกลาง: $2/ผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Ryver
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
12. Fleep (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารข้ามทีมโดยไม่ต้องใช้อีเมล)
Fleep ถูกออกแบบมาสำหรับทีมที่ทำงานข้ามองค์กรต่างๆ มันมอบวิธีการสื่อสารโดยไม่ต้องพึ่งพาอีเมล เป็นเครื่องมือที่ใช้การแชทซึ่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมภายในและพันธมิตรภายนอกได้ในที่เดียว ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การจัดการงานหรือการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม ทำให้มันไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fleep
- จัดการและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลพนักงาน
- ไฮไลต์ข้อความหรือลิงก์ที่สำคัญด้วยฟีเจอร์ Pinboard
- รับความเข้ากันได้ทางอีเมลสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Fleep
ข้อจำกัดของ Fleep
- มีข้อจำกัดด้านขนาดสำหรับรูปภาพในบัญชีฟรี
- การโทรด้วยเสียงมีปัญหาเล็กน้อย
ราคาของ Fleep
- แผนธุรกิจ: $5. 5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Fleep
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
13. ทรูป เมสเซนเจอร์ (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีความต้องการด้านความปลอดภัย)
Troop Messenger ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความง่ายในการใช้งาน มีฟีเจอร์การส่งข้อความทันทีผ่านแชท การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ รวมถึงการแชร์ไฟล์และหน้าจอ
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการสื่อสารที่ปลอดภัย เนื่องจากโฮสต์อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรที่มีความปลอดภัยสูง ช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้น้อยที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Troop Messenger
- ใช้ประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งภายในองค์กรและโฮสต์ด้วยตนเอง
- ส่งข้อความหมดอายุด้วยฟีเจอร์ Burnout
- แชร์ไฟล์ข้อความ, PDF, PPT, รูปภาพ, วิดีโอ และ URL ผ่านการแชทแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม
ข้อจำกัดของทูตทหาร
- ไม่มีตัวเลือกในการบันทึกการประชุม
- ตัวกรองพื้นที่แชทถูกซ่อนไว้
ราคาสำหรับผู้ส่งสารของกองกำลัง
- ทดลองใช้ฟรี
- แผนพรีเมียม: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- การโฮสต์ด้วยตนเอง: กำหนดราคาเอง
คะแนนและรีวิวของพนักงานส่งสารทหาร
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
14. สถานที่ทำงาน (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการประสบการณ์คล้ายโซเชียลมีเดีย)
Workplace by Meta นำประสบการณ์สไตล์ Facebookมาสู่การสื่อสารในทีม ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความรู้สึกของแพลตฟอร์มโซเชียลที่คุ้นเคยสำหรับการทำงานร่วมกันภายใน พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟีดข่าว กลุ่ม และวิดีโอสด
Workplace สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Meta ได้อย่างดี เช่น WhatsApp และ Instagram อย่างไรก็ตาม Workplace จะปิดให้บริการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของสถานที่ทำงาน
- รับอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับโซเชียลมีเดียสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร
- เปิดใช้งานการสตรีมวิดีโอสดและการโทรกลุ่มวิดีโอ
- ผสานการทำงานกับ WhatsApp และเครื่องมืออื่น ๆ ของ Meta
ข้อจำกัดในที่ทำงาน
- แพลตฟอร์มจะปิดตัวลงในสองปี
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการโครงการมาก
ราคาสำหรับที่ทำงาน
- แผนหลัก: 4 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวสถานที่ทำงาน
- G2: 4. 0/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเลือกจังหวะการประชุมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมระยะไกล
15. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบภาพ)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีภาพประกอบสูง เหมาะสำหรับทีมที่จัดระเบียบงานด้วยบอร์ด รายการ และบัตร มันใช้งานง่ายสำหรับการวางแผนโครงการ ติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความสามารถในการลากและวางที่ง่ายดาย
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Trello และกระดานสไตล์ Kanban ทำให้ได้รับความนิยมทั้งสำหรับบุคคลและทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- รับกระดานสไตล์คัมบังสำหรับการติดตามงานแบบภาพและย้ายงานข้ามคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้
- ใช้ Power-Ups เพื่อการทำงานอัตโนมัติและผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
- เชื่อมต่อแอปที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้วเข้ากับกระบวนการทำงานใน Trello ของคุณ
ข้อจำกัดของ Trello
- นี่ไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารโดยธรรมชาติ แต่มีแนวโน้มไปทางการมองเห็นโครงการและการจัดการงานมากกว่า
- ไม่มีการเชื่อมโยงงานแบบฝังตัวอยู่ ดังนั้นจึงยากที่จะติดตามโครงการหลาย ๆ โครงการ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- แผนมาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนพรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
16. Rocket.Chat (เหมาะสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือโอเพนซอร์สและปรับแต่งได้สูง)
Rocket. Chat เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาล การป้องกันประเทศ และองค์กรโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ มันมีการแชทแบบเรียลไทม์ การประชุมทางเสียงและวิดีโอ การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับแพลตฟอร์มที่รองรับโปรโตคอล Matrix และความสามารถในการโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
จุดขายที่ใหญ่ที่สุดของ Rocket. Chat คือความยืดหยุ่น—คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Rocket. Chat
- เปิดใช้งานการโต้ตอบกับผู้ใช้แบบอัตโนมัติและแบบมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ต้องการ
- รับบริการโฮสติ้งภายในองค์กรเพื่อการควบคุมและรักษาความปลอดภัยข้อมูล ให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของคุณยังคงอยู่ภายในองค์กรของคุณ
- กำหนดบทบาทที่กำหนดเองและใช้ประโยชน์จากระบบสิทธิ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Rocket. Chat
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคจะต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ชัน
- ขาดเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์
ราคาของ Rocket. Chat
- แผนเริ่มต้น: ฟรี
- แผนโปร: 4 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
Rocket. Chat คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Rocket.Chat อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ rocketchat มาสักพักเพราะมีตัวเลือกการนำเข้าและเชื่อมต่อกับ Slack มันทำงานได้ดีมากจริงๆ Ul อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ แต่มีพื้นที่ให้ปรับแต่งเยอะมาก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จัดตั้งระบบ 'เพื่อนคู่สื่อสาร' โดยจับคู่สมาชิกในทีมเพื่อทบทวนข้อความสำคัญหรือการอัปเดตต่างๆ ร่วมกัน วิธีนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเปิดโอกาสให้มีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับความชัดเจน การตรวจสอบความเข้าใจยังช่วยจับจุดที่อาจเกิดช่องว่างในการสื่อสารก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต
17. Brosix (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยกับทีมระยะไกล)
การทำงานแบบอะซิงโครนัสได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของเรา อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการทำงานระยะไกล Brosix เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของมันรวมถึงการส่งข้อความที่เข้ารหัส, การโทรด้วยเสียง, การโทรด้วยวิดีโอ, การแชร์หน้าจอ, และการโอนไฟล์. ไม่ว่าคุณจะหารือเกี่ยวกับโครงการที่ละเอียดอ่อนหรือเพียงแค่ต้องการแชททีมที่น่าเชื่อถือ, Brosix ก็พร้อมช่วยเหลือคุณด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brosix
- บันทึกการกระทำของผู้ใช้ด้วยการตรวจสอบและทบทวนกิจกรรมของผู้ใช้
- จัดการกิจกรรมเครือข่ายของทีม สถานะเครือข่าย และสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้จากศูนย์กลาง
- สร้างเครือข่ายทีมส่วนตัวของคุณเองด้วยการถ่ายโอนข้อมูลที่เข้ารหัส
ข้อจำกัดของ Brosix
- การแจ้งเตือนไม่ตรงเวลาเสมอ
- กลุ่มแชทได้ถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยห้องสนทนา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก
ราคา Brosix
- แผนเริ่มต้น: ฟรี
- แผนธุรกิจ: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนพรีเมียม: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Brosix
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Brosix อย่างไรบ้าง?
ระบบนี้ทำงานได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มและสิทธิ์การเข้าถึงได้เอง ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน มีฟีเจอร์ใหม่มากมาย เช่น การมีรูปโปรไฟล์แสดงพร้อมกับชื่อ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การทำงานแบบอะซิงโครนัสเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันอย่างไร
18. Workvivo (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสื่อสารภายใน)
Workvivo เป็นอินทราเน็ตสังคมสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการสื่อสารของพนักงาน อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยช่วยให้การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของทีมเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเช่นการอัปเดตแบบเรียลไทม์, การส่งข้อความแชท, การแชร์ไฟล์, การถ่ายทอดสด, และแม้กระทั่งพอดคาสต์ ช่วยสร้างบรรยากาศที่คึกคักและเชื่อมต่อในที่ทำงาน นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือเช่น Slack, Microsoft Teams, และ Zoom
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- จัดการฟีดคล้ายโซเชียลมีเดียเพื่อแชร์อัปเดตและกล่าวขอบคุณ
- ใช้ระบบการยอมรับและรางวัลเพื่อกระตุ้นขวัญกำลังใจ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ HR กว่า 40 รายการ เช่น Zoom, BambooHR, Workday, Sage HR และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Workvivo
- ไม่เหมาะสำหรับการบริหารโครงการอย่างละเอียด
- อาจทำให้เสียสมาธิได้หากใช้มากเกินไปสำหรับการอัปเดตทางสังคม
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $20,000 สำหรับพนักงาน 250-2000 คน
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workvivo อย่างไรบ้าง?
เราชอบ Workvivo Ul มาก และเรามีพื้นที่มากมายให้เราได้ติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีความสนใจเหมือนกัน บริษัทของเราโพสต์ข่าวสารทุกอย่างที่เกิดขึ้น และเราชอบพื้นที่ Meme เป็นพิเศษ ที่นี่เป็นที่ที่เราใช้เวลาอยู่มากที่สุด
19. RingCentral (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสื่อสารทางธุรกิจ)
RingCentral เป็นศูนย์กลางการสื่อสารบนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบโทรศัพท์ธุรกิจไปจนถึงการประชุมทางวิดีโอและการส่งข้อความในทีม ใช้งานง่ายและสามารถเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมอย่าง Google Workspace และ Microsoft 365
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสาน ให้บริการโทรไม่จำกัดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การประชุมทางวิดีโอสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 200 คน และฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบันทึกการโทรและข้อความเสียงเป็นข้อความ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- เปิดใช้งานการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงได้สูงสุด 200 คน
- ติดตามและรายงานคุณภาพการให้บริการ, การใช้ระบบ, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักอื่น ๆ
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับ Microsoft 365, Google Workspace, Slack และแอปอื่นๆ กว่า 100 รายการ
ข้อจำกัดของ RingCentral
- การใช้งานต้องอาศัยการเรียนรู้ที่ค่อนข้างยาก
- มีข้อบกพร่องในแอปมือถือเป็นครั้งคราว
ราคาของ RingCentral
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว RingCentral
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
20. Element (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบโอเพนซอร์สและกระจายศูนย์)
Element เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบเปิดที่พัฒนาขึ้นบนเครือข่าย Matrix โดยมุ่งเน้นไปที่ทีมที่ต้องการการสื่อสารแบบกระจายอำนาจโดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Element คือความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมตัวเลือกสำหรับการติดตั้งแบบแยกขาดจากเครือข่าย (air-gapped) และเกตเวย์ชายแดนที่ปลอดภัย นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมแบบกระจายศูนย์ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวในเครือข่าย
คุณสมบัติเด่นขององค์ประกอบ
- ปรับแต่งการกำหนดค่าเครือข่ายและสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Element Server Suite
- ตั้งค่าเครือข่ายให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยใช้มาตรฐานเปิด Matrix
- เชื่อมต่อสะพานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Slack, IRC และอื่น ๆ
ข้อจำกัดขององค์ประกอบ
- ยังไม่มีข้อความเสียงในระบบ
- ไม่มีระบบกดเพื่อพูดสำหรับข้อความเสียง
การกำหนดราคาองค์ประกอบ
- แผนเริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 200 คน
- แผนธุรกิจ: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนสำหรับองค์กร: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- แผนอธิปไตย: การปรับใช้ตามความต้องการเฉพาะ
การให้คะแนนและรีวิวองค์ประกอบ
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 25+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Element อย่างไรบ้าง?
เลือกใช้ Element ได้เลย มีให้ใช้งานทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Windows, OSX, Linux, Android, iOS หรือจะใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบปลายทางถึงปลายทาง และที่สำคัญ ไม่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือในการสมัครใช้งาน คุณยังสามารถตั้งเซิร์ฟเวอร์ Element ของตัวเองได้ด้วย
ClickUp: โซลูชันครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
แอปการสื่อสารทีมสามารถทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้ การเลือกแอปการสื่อสารทีมที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือที่ราบรื่น การส่งข้อความที่ปลอดภัย หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก คุณจะไม่ผิดหวังกับ ClickUp
แชทถูกสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณโดยตรง คุณจึงไม่ต้องสลับแอปหรือเสียสมาธิ คุณสามารถแชทกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ แชร์ไฟล์ และแม้กระทั่งเชื่อมโยงงานเข้ากับการสนทนาได้โดยตรง
ให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและงานก้าวหน้าไปข้างหน้า. ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!