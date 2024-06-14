วิธีใช้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงการทำงานทางไกล

คุณทราบหรือไม่ว่ากว่า70% ของการประชุมขัดขวางไม่ให้พนักงานทำงานให้เสร็จ? สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานจากระยะไกล
แม้ว่าการประชุมผ่านวิดีโอจะช่วยรักษาการเชื่อมต่อของทีมระยะไกลได้ แต่จำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและสร้างความหงุดหงิด
ดังนั้น มีวิธีแก้ปัญหาที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? แน่นอน! การสื่อสารผ่านวิดีโอแบบไม่พร้อมกันอาจเป็นคำตอบของคุณก็ได้ วิธีการนี้มอบการควบคุมที่มากขึ้นให้คุณในการสนทนาและการจัดการเวลา ลดความล่าช้าและเพิ่มประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในที่ทำงานของคุณหรือยัง? มาดูกันว่าวิดีโอสื่อสารแบบอะซิงโครนัสสามารถช่วยได้อย่างไร!
การทำความเข้าใจการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส
มีสองประเภทหลักของการสื่อสารทางวิดีโอในทีมระยะไกล: แบบซิงโครนัส และ แบบอะซิงโครนัส
การสื่อสารวิดีโอแบบซิงโครนัสคือการแลกเปลี่ยนวิดีโอและเสียงแบบเรียลไทม์ระหว่างบุคคลสองคนหรือมากกว่า เปรียบเสมือนการสนทนาแบบเผชิญหน้าแต่ในโลกเสมือนจริง ลองนึกถึงแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโออย่าง Zoom หรือGoogle Meet— ทุกคนออนไลน์และโต้ตอบกันในเวลาเดียวกัน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การระดมความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
ในทางตรงกันข้าม การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสคือการแลกเปลี่ยนข้อความวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า แทนการโทรวิดีโอสด เป็นข้อมูลวิดีโอที่แชร์ตามความต้องการ ทำให้ผู้รับสามารถรับชมได้ตามความสะดวกของตนเอง
ต่างจากการสื่อสารแบบซิงโครนัสซึ่งต้องการให้ทุกฝ่ายอยู่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน การส่งข้อความวิดีโอแบบอะซิงโครนัสไม่จำเป็นต้องมีการตอบกลับทันที คุณกำลังฝากข้อความวิดีโอที่สามารถเข้าถึงและรับชมได้ในภายหลัง ซึ่งผสมผสานความสะดวกสบายของการแชทเข้ากับประสิทธิภาพของการสนทนาผ่านวิดีโอ
บล็อก Remoteบันทึกการทำงานแบบอะซิงโครนัสได้ดี:
การทำงานแบบอะซิงโครนัสเป็นแนวคิดที่เรียบง่าย: ทำมากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ด้วยสิ่งที่คุณมี บันทึกทุกอย่างไว้ โอนกรรมสิทธิ์ของโครงการให้กับผู้อื่น แล้วเริ่มทำงานอย่างอื่นต่อไป
ดังนั้น ควรเลือกแบบซิงโครนัสหรืออะซิงโครนัส? ทั้งสองวิธีเหมาะกับการทำงานทางไกล แต่การสื่อสารผ่านวิดีโอแบบอะซิงโครนัสสามารถนำไปสู่โอกาสการทำงานใหม่ ๆ ได้ การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการสื่อสารผ่านวิดีโอแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล
ความแตกต่างและการเปรียบเทียบระหว่างการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส
มาเจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่างการสื่อสารแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส และวิธีที่พวกมันมีอิทธิพลต่อวิธีการที่เราเชื่อมต่อและร่วมมือกัน
|ลักษณะ
|การสื่อสารแบบซิงโครนัส
|การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
|เวลา
|เกิดขึ้นในเวลาจริง, ต้องการการมีอยู่ของทุกฝ่ายทันที
|เกิดขึ้นพร้อมกับความล่าช้า ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถตอบกลับได้ตามความสะดวกของตนเอง
|ตัวอย่าง
|การประชุมสด, การโทรผ่านวิดีโอ, การโทรทางโทรศัพท์, การสนทนาออนไลน์, ข้อความทันที, การสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์
|อีเมล, วิดีโอที่บันทึกไว้, ข้อความ, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, บล็อก
|การมีปฏิสัมพันธ์
|การมีปฏิสัมพันธ์สูง, การตอบกลับทันที
|การมีปฏิสัมพันธ์น้อยลง, การตอบกลับล่าช้า
|ความยืดหยุ่น
|มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ต้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคนพร้อมในเวลาเดียวกัน
|มีความยืดหยุ่นมากขึ้น, ให้ผู้เข้าร่วมสามารถตอบได้ตามความสะดวก
|ความร่วมมือ
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบและการตอบสนองที่ละเอียดถี่ถ้วน
|สิ่งรบกวน
|มีแนวโน้มที่จะถูกรบกวนได้ง่ายเนื่องจากลักษณะแบบเรียลไทม์
|มีแนวโน้มที่จะถูกรบกวนน้อยลงเนื่องจากสามารถให้คำตอบได้หลังจากทำงานที่ต้องใช้สมาธิเสร็จสิ้นแล้ว
|ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ
|ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและเชื่อถือได้
|ทำงานได้แม้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียรหรือจำกัด
ประโยชน์ของการใช้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัส
การทำงานทางไกลกำลังเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น โดยมีพนักงานเต็มเวลา 12.7% ที่ทำงานจากบ้านในปี 2023 แนวโน้มนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไป โดยมีการประมาณการว่าจะมีชาวอเมริกัน 32.6 ล้านคนที่ทำงานทางไกลภายในปี 2025 ซึ่งคิดเป็นประมาณ 22% ของกำลังแรงงาน
เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ บริษัทต่างๆ กำลังมองหาวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานที่ทำงานระยะไกล
แม้ว่าการสื่อสารแบบพบหน้ากันจะมีคุณค่า แต่การจัดประชุมทางวิดีโอที่รองรับตารางเวลาของทุกคนสำหรับการสนทนาหรือการประกาศทุกครั้งอาจไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้เสมอไป อย่างไรก็ตามสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดก็มีอิทธิพลต่อการตีความข้อความของคุณ ดังนั้นการละทิ้งการปฏิสัมพันธ์แบบพบหน้ากันโดยสิ้นเชิงจึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมเช่นกัน
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส:
1. ช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามเขตเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
การจัดตารางการประชุมสดสำหรับทีมที่อยู่ในเขตเวลาต่างกันเป็นเรื่องท้าทาย การประชุมแบบอะซิงโครนัสช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องประสานตารางเวลาที่ยุ่งและชั่วโมงการทำงานที่แตกต่างกัน
2. เพิ่มความยืดหยุ่น
การจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการควบคุมตารางเวลาของคุณ อย่างไรก็ตาม วันที่มีแต่การประชุมที่จำเป็นอาจจำกัดความสามารถของคุณในการจัดโครงสร้างวันทำงาน วิดีโอแบบไม่พร้อมกันสามารถลดจำนวนการประชุม ทำให้คุณมีการควบคุมวันของคุณมากขึ้นและช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณได้
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การประชุมแบบอะซิงโครนัสช่วยให้คุณสามารถรับชมเนื้อหาวิดีโอได้ตามความสะดวกของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนเช้า คุณสามารถดูวิดีโอและให้ข้อเสนอแนะเมื่อคุณมีความตื่นตัวมากที่สุด แทนที่จะต้องฝืนทำในช่วงท้ายของวัน
4. ช่วยให้สามารถอ้างอิงได้ง่าย
คุณสามารถหยุดการประชุมแบบอะซิงโครนัสชั่วคราวเพื่อพักเบรก จดบันทึกโดยละเอียด หรือข้ามไปยังส่วนวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิงข้อมูลสำคัญหรือทบทวนส่วนที่คุณมีคำถาม
5. รับประกันความปลอดภัย
โชคดีที่เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในตัวเพื่อปกป้องข้อมูลและการโต้ตอบของคุณ
บ่อยครั้ง คุณจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงการบันทึกวิดีโอหรือจำกัดการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกในทีมเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นความลับ
6. สนับสนุนสุขภาพจิต
การทำงานแบบไม่พร้อมกันช่วยลดความเครียดโดยให้คุณสามารถกำหนดขอบเขต ประมวลผลข้อมูลได้ดีขึ้น และให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของคุณ
สิ่งนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างลึกซึ้งและไม่ถูกรบกวน ซึ่งช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม
10 กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัส
วัตถุประสงค์หลักของการสื่อสารทางธุรกิจคือการสร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเสรี
อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการทีมที่กระจายตัวอยู่ห่างไกลกันนั้นมีความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องนำวิธีการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ซึ่งต้องรองรับเขตเวลาและตารางเวลาที่แตกต่างกัน
นี่คือ 10 กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารผ่านวิดีโอแบบอะซิงโครนัส:
1. ใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านวิดีโอ
เพื่อความเป็นเลิศในการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชัดเจนและประสิทธิภาพใช้ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง เช่นClickUp เพื่อ เสริมสร้างความโปร่งใสให้กับทีมระยะไกลและทีมแบบไฮบริดของคุณ
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในหลากหลายอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานต่างๆ ไม่ว่าทีมของคุณจะต้องการความช่วยเหลือในการจัดการผลิตภัณฑ์หรือแคมเปญการตลาด ClickUp ช่วยรวบรวมงาน ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น และจัดการงานได้อย่างราบรื่น นี่คือคุณสมบัติบางประการของ ClickUp ที่สามารถช่วยให้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ:
คลิป ClickUp
ต้องการสื่อสารคำแนะนำที่ซับซ้อนหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างละเอียดใช่ไหม?ClickUp Clipsคือฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์คุณ!
เครื่องมือบันทึกหน้าจอในตัวนี้ช่วยให้คุณสื่อสารข้อความได้อย่างชัดเจนด้วยการแชร์วิดีโอหน้าจอ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การส่งอีเมลยาวหรือการประชุมแบบพบหน้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสาธิตขั้นตอนการทำงาน อธิบายงาน และเน้นประเด็นปัญหาเฉพาะ
น้ำเสียงของคุณอาจถูกเข้าใจผิดได้ง่ายเมื่อสื่อสารผ่านข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่พูดภาษาถิ่นหรือมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดังนั้น การสร้างโอกาสในการสื่อสารผ่านรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง หรือวิดีโอ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความชัดเจนและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
โดยการจับคู่คลิปกับClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp คุณยังสามารถ:
- ถอดเสียงการบันทึก
- สแกนผ่านบันทึกการประชุม
- คัดลอกข้อความสั้นสำหรับบริบทอื่น ๆ
- เปลี่ยนคำอธิบายคลิปเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำจริง
- กระโดดไปยังเวลาที่ระบุ
สิ่งนี้ทำให้การทบทวนและอ้างอิงประเด็นสำคัญต่างๆ เป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยไม่ต้องดูวิดีโอทั้งหมด
สำหรับการสื่อสารแบบโต้ตอบเพิ่มเติมควบคู่ไปกับการบันทึกหน้าจอของคุณ ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับClickUp Chat View ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานแบบไม่พร้อมกัน คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาข้อความ และสามารถตรวจสอบและดำเนินการกับข้อความเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายตามจังหวะของคุณเอง
ClickUp มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลแบบอะซิงโครนัสขั้นสูงอื่น ๆ ที่เสริมการทำงานของ Clips เช่นClickUp Tasks ซึ่งรวมถึงความคิดเห็นแบบซ้อนสำหรับทีมในการอภิปรายแนวคิดต่าง ๆ
ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp
ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอสามารถเข้าถึงได้ผ่านส่วนขยาย ClickUp บน Chrome ทำให้การบันทึกข้อความและวิดีโอการผลิตเป็นไปอย่างสะดวกโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม การผสานรวมที่ราบรื่นนี้ช่วยรักษาความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ ทำให้การสื่อสารทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ClickUp Brain
ClickUp Brain สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ AI ผู้จัดการโครงการ AI และผู้ช่วยเขียนของคุณได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ มันสามารถช่วยในการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสได้อย่างมากโดยการสรุปการประชุมและข้อความต่างๆ ให้คุณ ตัวอย่างเช่น การประชุมแบบยืนขึ้นแบบดั้งเดิมอาจรบกวนการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ ClickUp Brain มีทางออกสำหรับการอัปเดตทีมอย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน
สามเคล็ดลับง่ายๆ ในการนำการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสมาใช้
- อัปเดตเป็นวิดีโอสั้น: สมาชิกทีมสามารถบันทึกการอัปเดตสั้น ๆ เกี่ยวกับความคืบหน้า อุปสรรค และงานที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ การอัปเดตเหล่านี้สามารถส่งผ่านข้อความเสียง บันทึกเสียง หรือวิดีโอสั้น ๆ ได้
- รวบรวมและแบ่งปัน: ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Brainเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบการอัปเดตของแต่ละบุคคล สามารถทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติได้โดยการแจ้งเตือนให้สมาชิกในทีมอัปเดตข้อมูลรายวันตามข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้
- ตรวจสอบตามความสะดวกของคุณ: สมาชิกทีมสามารถตรวจสอบการอัปเดตที่รวบรวมไว้ได้ตามจังหวะของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมเฉพาะ
แนวทางนี้ส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถจัดโครงสร้างวันทำงานของตนได้ดีขึ้น
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมที่ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือสื่อสารแบบอะซิงโครนัส เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการในการสื่อสารทั้งหมดได้รับการตอบสนองภายในแพลตฟอร์มเดียว
2. การจัดให้มีการฝึกอบรม
การแนะนำการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสมักหมายถึงการนำเครื่องมือใหม่ ๆ เช่น ClickUp เข้ามาใช้ในที่ทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องไม่สมมติว่าสมาชิกในทีมคุ้นเคยกับเครื่องมือเหล่านี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม เช่น เอกสารและวิดีโอ และการกำหนดผู้ติดต่อที่ชัดเจนสำหรับคำถามสามารถช่วยให้การนำไปใช้เป็นไปอย่างราบรื่น
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารการฝึกอบรม สร้างเอกสารการฝึกอบรมของคุณ ใส่รูปภาพ และอาจจะมีรายการหัวข้อย่อยสำหรับประเด็นสำคัญ ClickUp Docs ยังให้คุณบันทึกวิดีโอได้โดยตรงในเอกสารโดยใช้ ClickUp Clips!
เมื่อเอกสารการฝึกอบรมของคุณพร้อมแล้ว การแชร์ก็ง่ายมาก ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้ หรือหากเป็นข้อมูลสาธารณะ ให้เผยแพร่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ผ่านลิงก์ ตอนนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมของคุณสามารถเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ประกาศทรัพยากรในช่อง Slack หรือแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด.
3. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ก่อนสร้างวิดีโอแบบอะซิงโครนัส ให้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ ไม่ว่าจะเป็นการ ให้ข้อมูล, ศึกษา, หรือโน้มน้าวใจ การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยนำทางเนื้อหาและทำให้แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับผู้ชม
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างวิดีโอฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ วัตถุประสงค์ของคุณอาจเป็นการแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายของบริษัท
4. กำหนดแนวทางด้านเทคโนโลยี
การนำกฎพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีในที่ทำงานมาใช้ รวมถึงแนวทางสำหรับช่องทางการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน เป็นความคิดที่ดีมาก เนื่องจากหลายคนใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการเข้าถึงช่องทางเหล่านี้ มาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่ เช่น VPN อาจจำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลของบริษัท
ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ความสำคัญกับอะไรในวิดีโอแบบอะซิงโครนัสและข้อความโต้ตอบแบบทันที เพราะไม่ใช่ทุกข้อความจะสามารถเป็นแบบอะซิงโครนัสได้ตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น คุณอาจตัดสินใจว่าข้อความใหม่ทั้งหมดควรได้รับการตอบกลับภายในสิ้นวันทำการถัดไป หรือคุณอาจสร้างช่อง Slack เสมือนสำหรับพูดคุยเรื่องนอกประเด็นก็ได้!
5. ฝึกฝนการสื่อสารที่โปร่งใส
ความไว้วางใจอาจลดลงเมื่อการสื่อสารเปลี่ยนไปสู่ช่องทางที่ไม่ตรงกันเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสมาชิกในทีมทำงานจากระยะไกล สร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสอย่างสุดขั้ว ด้วยการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอกับทุกคนในทีมของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังบริหารโครงการที่มีทีมงานกระจายอยู่หลายที่ แทนที่จะแชร์ข้อมูลอัปเดตเฉพาะในช่วงการประชุมที่กำหนดไว้ คุณสามารถใช้ClickUp Docที่แชร์ร่วมกันเพื่อบันทึกบันทึกประจำวันของโครงการได้
อัปเดตบันทึกนี้อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความคืบหน้า, ความท้าทาย, และขั้นตอนต่อไป. ส่งเสริมให้สมาชิกทีมเพิ่มข้อมูล, ความคิดเห็น, และข้อเสนอแนะของพวกเขา. สิ่งนี้จะช่วยให้ทุกคนทราบถึงสถานะของโครงการ, การตัดสินใจที่ทำ, และอุปสรรคที่พบเจอ, ซึ่งจะช่วยสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือ.
6. ให้กระชับ
ความสนใจของผู้ชมมีจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ควรทำให้วิดีโอของคุณสั้น กระชับ และเน้นที่ข้อความหรือข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการสื่อ
หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นหรือคำอธิบายที่ยืดยาว. ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์ ให้เน้นที่การเน้นคุณสมบัติหลักและประโยชน์มากกว่าการลงรายละเอียดทุกแง่มุมของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดถี่ถ้วน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: แชร์บันทึกที่ถอดความหรือข้อความที่ไฮไลต์พร้อมกับวิดีโอของคุณเพื่อให้บริบทเพิ่มเติม
7. ขอความคิดเห็น
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมของคุณทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ และให้ข้อเสนอแนะ ความเป็นจริงในสถานการณ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากมุมมองของคุณในฐานะผู้นำหรือผู้จัดการ
นอกจากนี้ เชิญชวนให้พวกเขาแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทำงานและกระบวนการทำงานของโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง เมื่อต้องการขอความคิดเห็นผ่านวิดีโอแบบอะซิงโครนัส ClickUp Proofing จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ โดยช่วยให้คุณใส่คำอธิบายประกอบในรูปภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF รวมถึงสร้างพื้นที่สำหรับความคิดเห็นโดยละเอียด
นี่คือวิธีที่ ClickUp Proofing ช่วย:
- ทำงานกับไฟล์ PNG, GIF, JPEG, WEBP, วิดีโอ และ PDF
- มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมเพื่อระบุว่าใครต้องดำเนินการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลย้อนกลับสามารถเข้าถึงได้ง่ายในภายหลัง โดยมีการบันทึกเป็นหลักฐานของงานของคุณ
- ประหยัดเวลาด้วยการระบุอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรกับทีมของคุณ
8. อย่าหลีกเลี่ยงการสื่อสารมากเกินไป
เนื่องจากผู้รับสามารถมีส่วนร่วมกับข้อความได้ตามความสะดวก การให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดล่วงหน้าจะช่วยให้ มั่นใจในความชัดเจนและลดความจำเป็นในการถามคำถามติดตามผล
การสื่อสารมากเกินไปในบริบทนี้อาจเป็นประโยชน์ เนื่องจากช่วยให้ผู้รับเข้าใจข้อความและดำเนินการที่จำเป็นได้โดยไม่ล่าช้าอย่างเต็มที่ แนวทางนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ส่งผลให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9. รักษาโทนความเป็นมืออาชีพ
แม้ว่าการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า แต่ควรรักษาท่าทีที่เป็นมืออาชีพในวิดีโอของคุณ แต่งกายให้เหมาะสมและพูดอย่างชัดเจนและมั่นใจ หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาสแลงหรือภาษาไม่เป็นทางการ เว้นแต่จะเหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมของคุณ
หากคุณกำลังสร้างวิดีโอสำหรับการสื่อสารภายในบริษัทของคุณ คุณอาจใช้โทนที่ผ่อนคลายมากกว่าการสร้างวิดีโอสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
10. อย่าเปลี่ยนการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสให้กลายเป็นแบบซิงโครนัส
รักษาการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสให้เป็นแบบอะซิงโครนัส! ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มแลกเปลี่ยนอีเมลอย่างรวดเร็วกับเพื่อนร่วมงาน คุณกำลังใช้อีเมลแบบซิงโครนัสโดยปริยาย ซึ่งเป็นการสร้างบรรทัดฐานสำหรับการโต้ตอบในอนาคต
การไม่กำหนดแนวทางที่ชัดเจนอาจทำให้เส้นแบ่งไม่ชัดเจน และสร้างความสับสนในความคาดหวังของการสื่อสาร การรักษาลักษณะการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้
เราหวังว่าเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสในสำนักงานที่บ้านเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
โดยการนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ คุณสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน เช่น ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ปรับปรุงการสื่อสารในทีม และบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการลดความเสี่ยง
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เครื่องมือวิดีโอแบบไม่พร้อมกันมอบความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายสำหรับการร่วมมือทางไกล
อย่างไรก็ตาม ประโยชน์เหล่านี้มาพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งคุณจำเป็นต้องจัดการเพื่อให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย
มาดูความเสี่ยงเหล่านี้กันและสำรวจวิธีลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ปัญหาการโจมตีทางวิดีโอในระหว่างการโทรแบบเรียลไทม์
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป เราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่า zoombombing คืออะไร!
การ Zoombombing หมายถึง การบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่การประชุมทางวิดีโอ หรือการประชุมทางโทรศัพท์ แม้ว่า การสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous) จะไม่เผชิญกับความเสี่ยงเฉพาะนี้โดยทั่วไป แต่การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการรั่วไหลของข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้
เพื่อป้องกันการละเมิดเช่นนี้ ให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกมีคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง. ให้พิจารณาใช้ การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, ต้องการให้ใช้รหัสผ่านที่แข็งแรง, และนำมาใช้การควบคุมการเข้าถึง. ให้ทีมของคุณทราบถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ปลอดภัย และให้ระบบความปลอดภัยของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ.
ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในการสื่อสารผ่านวิดีโอ
ความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว รวมถึงเครื่องมือวิดีโอแบบไม่พร้อมกัน มีความสำคัญในทุกการสื่อสาร
เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ใช้แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล เช่น GDPR หรือ CCPA เข้ารหัสไฟล์วิดีโอของคุณทั้งขณะเก็บไว้และขณะส่งผ่าน และจำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
นอกจากนี้ ควรตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของคุณเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น
หากคุณใช้ ClickUp อยู่แล้วในที่ทำงานของคุณ ให้เพิ่มชั้นการร่วมมือโดยการเลือกใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoomเพื่อจัดการประชุมภายใน ClickUp
การผสานรวมนี้สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ในหลายวิธี:
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์: โดยการจัดการประชุม Zoom ภายใน ClickUp คุณจะรวมศูนย์การสื่อสารและลดความจำเป็นในการสลับระหว่างหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของการละเมิดความปลอดภัยได้
- การควบคุมการเข้าถึง: การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zoom มอบคุณสมบัติการควบคุมการเข้าถึงเพิ่มเติม ช่วยให้คุณจัดการผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การเข้ารหัสข้อมูล: ทั้ง ClickUp และ Zoom ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล และมีการเข้ารหัสสำหรับการสื่อสารและการแบ่งปันไฟล์ ด้วยการใช้ทั้งสองระบบร่วมกัน คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการประชุมและข้อมูลที่แบ่งปันของคุณจะได้รับการปกป้อง
- มาตรการรักษาความปลอดภัยแบบรวม: ทั้งสองเครื่องมือปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของตนเป็นประจำเพื่อแก้ไขภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ การผสานรวมเครื่องมือทั้งสองเข้าด้วยกันช่วยให้คุณสามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถร่วมกันของพวกเขาเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
โดยการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและคำแนะนำเกี่ยวกับ Zoom คุณสามารถทำให้การทำงานทางไกลง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นสำหรับคุณและทีมของคุณ
เริ่มต้นการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสโดยใช้ ClickUp
แม้ว่าการสื่อสารแบบเรียลไทม์อาจถูกมองว่าเป็น 'มาตรฐาน' แต่ยังมีวิธีที่ดีกว่า!
การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสมอบความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถลดความเครียดให้กับพนักงานของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล โดยลดความกดดันในการต้องเชื่อมต่อตลอดเวลา
และหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสของคุณ ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ?
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม รวมถึงการจัดการงาน การแชร์ไฟล์ และการบันทึกหน้าจอ เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระบบ สื่อสารได้ตามจังหวะของแต่ละคน และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกล
ลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมคุณ!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ความแตกต่างระหว่างวิดีโอแบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัสคืออะไร?
วิดีโอแบบอะซิงโครนัสเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าซึ่งผู้ชมสามารถรับชมได้ตามจังหวะของตนเอง เช่น การบรรยายที่บันทึกไว้ วิดีโอการฝึกอบรม และสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ ในทางกลับกัน วิดีโอแบบซิงโครนัสหมายถึงการโต้ตอบผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่ผู้เข้าร่วมสามารถมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมกัน รวมถึงการประชุมทางวิดีโอ การถ่ายทอดสด และการประชุมเสมือนจริง
การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสคืออะไร?
การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสหมายถึงการแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือข้อความวิดีโอแบบอะซิงโครนัสที่สามารถรับชมได้ในเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถตอบสนองและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาได้ตามความสะดวกของตนเอง
วิดีโอแบบซิงโครนัสหมายถึงอะไร?
วิดีโอแบบซิงโครนัสหมายถึงการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสนทนาผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงการประชุมทางวิดีโอ การถ่ายทอดสด และการประชุมเสมือนจริงที่ผู้เข้าร่วมสามารถสื่อสารได้ทันที
การโทรผ่านวิดีโอเป็นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสหรือไม่?
ไม่, การโทรผ่านวิดีโอเป็นการสื่อสารแบบซิงโครนัส. การโทรผ่านวิดีโอเกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ที่ผู้เข้าร่วมสามารถมองเห็นและได้ยินกันได้ทันที คล้ายกับการสื่อสารแบบตัวต่อตัว.
คำว่า "ซิงโครนัส" หมายถึงอะไร?
การซิงโครนัสหมายถึงเหตุการณ์หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือในเวลาเดียวกัน ในบริบทของการสื่อสารผ่านวิดีโอ การโต้ตอบแบบซิงโครนัสจะเกี่ยวข้องกับการสนทนาผ่านวิดีโอระหว่างผู้เข้าร่วม เช่น การประชุมผ่าน Zoom