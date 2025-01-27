บล็อก ClickUp
13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในปี 2025

13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
27 มกราคม 2568

การนำทางในโลกดิจิทัลของการทำงานอาจเป็นเรื่องวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพภายในทีมของคุณ ในยุคสมัยใหม่นี้ การสื่อสารภายในทีมไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมทางโทรศัพท์และบันทึกการประชุมอีกต่อไป

เครื่องมือสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันได้ปฏิวัติวิธีการที่เราติดต่อสื่อสารเป็นประจำ จัดการงาน และรับรองความสอดคล้องกันในทีมข้ามสายงาน เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรของคุณ

พวกเขาคือห้องประชุมดิจิทัลปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และกระดานประกาศของคุณทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียว พวกเขาช่วยทำลายกำแพง สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และทำให้ทุกคนในทีมของคุณที่ทำงานจากระยะไกลอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากที่บ้านอย่างสะดวกสบายหรือบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา

ความท้าทายคืออะไร? มีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่ละตัวต่างก็สัญญาว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำทางผ่านเส้นทางนี้ คุณต้องมีแผนที่รายละเอียดที่ชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรมองหา และรายชื่อของตัวเลือกที่ดีที่สุดในเกม

ดังนั้น กรุณาอดใจรอสักครู่ขณะที่เราพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่ดีที่สุด และมาช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณกันเถอะ

แพลตฟอร์มการสื่อสารภายในคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายใน หรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องมือสื่อสารทีมเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร เครื่องมือเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในทีมในการทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูล มอบหมายงาน และเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การสื่อสารภายใน?

ขณะที่คุณสำรวจภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของเครื่องมือสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด การมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่างแท้จริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือสื่อสารภายในชั้นนำอาจดูโดดเด่นสะดุดตาในเบื้องต้น แต่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือประสิทธิภาพการใช้งาน

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีในตัวเลือกของคุณ:

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • การสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
  • ความเข้ากันได้กับมือถือ
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้

องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่จุดเด่นที่น่าประทับใจในแผ่นสเปคเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่เหมาะสมควรส่งเสริมการเชื่อมต่อและปรับปรุงการร่วมมือและการผลิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยและความยืดหยุ่นไว้ได้ ให้พิจารณาถึงความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ และวิธีที่แต่ละคุณสมบัติสามารถช่วยเหลือได้ ก่อนตัดสินใจ

13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน

1.คลิกอัพ

ทำงานร่วมกับทีมระยะไกลของคุณได้อย่างไร้ความยุ่งยากด้วย ClickUp Chat View
ลองใช้ ClickUp Chat
ทำงานร่วมกับทีมระยะไกลของคุณได้อย่างไร้ความยุ่งยากด้วย ClickUp Chat View

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงการและการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งมอบวิธีการง่าย ๆ ให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ที่แกนกลางของความสามารถในการสื่อสารภายในของ ClickUp นั้น คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดาย ทำให้ปัญหาการติดขัดไม่เกิดขึ้นในอีเมล

นอกจากนี้ มุมมองแชทยังมอบฟีเจอร์การส่งข้อความแบบทันทีให้กับทีมที่อยู่ห่างไกลเพื่อการสนทนาและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันไฟล์ และอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางเดียว

แอปปฏิทินรวมที่แชร์ได้ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้มอบมุมมองแบบ 360 องศาของงานและเป้าหมายสำคัญให้กับทีมของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับความพยายามให้สอดคล้องกันได้ดีขึ้นสำหรับการจัดการและดำเนินโครงการอย่างราบรื่น การแจ้งเตือนแบบพุชและตัวเตือนที่ปรับแต่งได้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกส่งถึงบุคคลที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดช่องว่างในการสื่อสารของทีมและเพิ่มความชัดเจน

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันภายในClickUp Docs ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองแชทช่วยจัดระเบียบการสนทนา ลิงก์ และไฟล์ให้เป็นระเบียบ
  • การบันทึกหน้าจอและส่งข้อความวิดีโออย่างง่ายด้วยClickUp Clipช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้นและลดการประชุมที่ไม่จำเป็น
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยภาพผ่านClickUp Whiteboardsมอบฟีเจอร์การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล
  • มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า15 แบบสำหรับการจัดการงาน โครงการทีม และกระบวนการทำงาน
  • การผสานการทำงานกว่า 1,000รายการสำหรับแอปในที่ทำงานที่คุณชื่นชอบ
  • เอกสารสำหรับการจัดการความรู้เพื่อจัดระเบียบการสื่อสารที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่นคู่มือพนักงาน สวัสดิการ ค่านิยมหลัก หรือแม้แต่สำหรับสมุดรายชื่อพนักงานอย่างง่าย
  • มุมมองแบบฟอร์มทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
  • เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างแผนการสื่อสารภายในองค์กรลองใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpกับทีมของคุณ!
ใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp เพื่อประกาศกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานทราบ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUp เพื่อประกาศกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานทราบ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับพนักงานนี้ (ยัง!)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. Google Workspace

Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ซึ่งโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุมช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถยกระดับกลยุทธ์การสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

ชุดโปรแกรมนี้ประกอบด้วย Gmail ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยระบบสนทนาแบบต่อเนื่องและการค้นหาอัจฉริยะ Google Meet มอบประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่น พร้อมการผสานกับ Google Calendar เพื่อความสะดวกในการจัดตารางเวลา สำหรับเอกสาร Google Docs เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในการจัดทำบันทึกการประชุมและสร้างไฟล์ต่าง ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • แพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมอีเมล, ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน, ปฏิทิน, เอกสาร, การนำเสนอ, และสเปรดชีต
  • มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการเข้ารหัสข้อมูล
  • แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์
  • การซิงค์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ข้อมูลสำรองพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ถูกใช้มากที่สุด

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • เครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับพนักงานอื่น ๆ

ราคาของ Google Workspace

  • เริ่มต้นธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Google Workspace

ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Workspace เหล่านี้!

3. Staffbase

ผ่านทาง Staffbase
ผ่านทางStaffbase

Staffbase เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับพนักงานแบบครบวงจรที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Staffbase คือความสามารถในการรวมการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานไว้ในที่เดียวผ่านช่องทางต่างๆ

เครื่องมือสื่อสารภายในสำหรับพนักงานนี้มอบแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์และรับทราบข่าวสารและอัปเดตของบริษัท

ด้วย Staffbase องค์กรสามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับทีมหรือแผนกต่างๆ ได้ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและลดการแยกข้อมูล นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช แบบสำรวจพนักงาน และการส่งเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย ช่วยให้การสื่อสารกับพนักงานเป็นไปอย่างเฉพาะบุคคลและตรงจุด

นอกจากนี้ Staffbase ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกลเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความสามารถในการแชร์ไฟล์ ทำให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนเอกสาร, การนำเสนอ, และไฟล์มีเดียเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Staffbase

  • การร่วมมือที่ง่ายและการเข้าถึงเอกสารของบริษัทเวอร์ชันล่าสุดได้สะดวก
  • ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับพนักงานมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย—ทำให้ทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาที่มืออาชีพและน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
  • ข้อมูลหลังบ้านเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร
  • กระบวนการเริ่มต้นที่รวดเร็วและยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ Staffbase

  • ระบบหลังบ้านอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณและซับซ้อน ทำให้การเชื่อมต่อองค์กรต่างๆ เป็นเรื่องท้าทาย
  • การทดสอบอีเมลสามารถปรับปรุงได้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อสารภายในอื่น ๆ
  • จำกัดการส่งอีเมลเฉพาะจากบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบเท่านั้น เพื่อจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีหลายบัญชี

ราคาของ Staffbase

  • เริ่มต้น: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของพนักงาน

4. ชานตี

ผ่านทางชานตี้
ผ่านทางชานตี้

Chanty, แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีนวัตกรรมใหม่, ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการร่วมมือ. Chanty ให้คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารทั้งหมดของคุณได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.

Chanty นำเสนอฟีเจอร์การสื่อสารทีมที่ทรงพลัง เช่น การสนทนาแบบมีหัวข้อ, การกล่าวถึง @, และการแชร์ไฟล์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่ายภายในช่องทางการสื่อสารเฉพาะ

สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความชัดเจนและลดช่องว่างในการสื่อสาร นอกจากนี้ ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของ Chanty ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูบทสนทนาและไฟล์ที่แชร์ในอดีตได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลและการแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น จึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการสื่อสารภายในทีม นอกจากนี้ Chanty ยังปฏิวัติเครื่องมือการสื่อสารภายในสำหรับการทำงานทางไกลและธุรกิจทุกขนาด ด้วยการส่งเสริมการร่วมมือและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Chanty ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารภายในที่มีคุณค่าสำหรับทีมสมัยใหม่ที่ต้องการเชื่อมต่อและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
  • แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกขณะเดินทาง
  • การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ และเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
  • ความสามารถในการจัดการและกระจายเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ข้อจำกัดของเพลงชานตี้

  • ปัญหาประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเวลาในการโหลด
  • คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือการอัปเกรด
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาขัดข้องหรือข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
  • การขาดความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในอื่น ๆ

ราคาของ Chanty

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของชานตี

5. เซอร์คล บรอดคาสต์

ผ่านทางเซอร์คล
ผ่านทางCerkl Broadcast

ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในของ Cerkl Broadcast ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนตามความสนใจและความชอบของพวกเขาได้ ผ่านอัลกอริทึมที่ชาญฉลาด Cerkl Broadcast คัดสรรและเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท การอัปเดต และการประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกับพวกเขา

แนวทางที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการสื่อสาร. มันช่วยให้องค์กรสามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายและสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งและความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ในหมู่พนักงาน.

Cerkl Broadcast ให้บริการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อสารของพนักงาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน วัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารภายใน และทำการปรับปรุงตามข้อมูลเชิงลึก

คุณสมบัติเด่นของ Cerkl Broadcast

  • AI ทำให้การปรับแต่งเนื้อหาเป็นอัตโนมัติตามความสนใจของผู้รับ
  • กระจายเนื้อหาบนอินทราเน็ตของบริษัทโดยอัตโนมัติ
  • ได้รับการยกย่องอย่างสูงและมีการตอบสนองที่ดีจากทีมสนับสนุนลูกค้าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารภายในอื่น ๆ
  • การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Cerkl Broadcast

  • การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทายและใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการจัดหมวดหมู่เนื้อหา
  • อีเมลอาจไม่แสดงผลอย่างถูกต้องในโปรแกรมอีเมลบางประเภท
  • การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดอาจซับซ้อนและยากสำหรับผู้ใช้บางคนที่จะเข้าใจ

ราคา Cerkl Broadcast

  • สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
  • พรีเมียร์: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Cerkl Broadcast

6. สแล็ก

ผ่านทาง Slack
ผ่านทางSlack

Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในชั้นนำที่ปฏิวัติวิธีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม Slack ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้ราบรื่น เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดแข็งของ Slackอยู่ที่ความสามารถในการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ทันที ช่วยให้ทีมสามารถสนทนาแบบทันทีและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น ช่อง (channels) การสนทนาแบบมีหัวข้อ (threaded conversations) การกล่าวถึงผู้ใช้ (@mentions) และการแชร์ไฟล์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่ายภายในช่องเฉพาะ

Slack ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สามได้หลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถรวมศูนย์การทำงานและเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากแหล่งต่าง ๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

ลองดูทางเลือกอื่นของ Slack เหล่านี้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมในที่ทำงานเช่นGoogle Workspace, Trello และ Salesforce
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถค้นหาการสนทนาในอดีตหรือไฟล์ที่แชร์ได้อย่างรวดเร็ว
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนทนาที่เกี่ยวข้องโดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น
  • หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารกับพนักงานที่ได้รับการใช้แพร่หลายมากที่สุด โดยมีธุรกิจเกือบ 750,000 แห่งใช้อยู่

ข้อจำกัดของ Slack

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การจำกัดจำนวนข้อความที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมหรือธุรกิจขนาดเล็ก
  • ทางลัดและการผสานรวมมีความเข้าใจยากกว่า
  • การสมัครรับข้อมูลหลายช่องใน Slack อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack

เปรียบเทียบSlack กับ Microsoft Teams!

7. วิดยาร์ด

ผ่านทาง Vidyard
ผ่านทางVidyard

ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในของ Vidyard ได้ปฏิวัติวิธีการที่องค์กรเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับพนักงานผ่านพลังของวิดีโอ ด้วย Vidyard สมาชิกในทีมของคุณสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจเพื่อส่งมอบข้อความสำคัญ วัสดุการฝึกอบรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการอัปเดตของบริษัทในรูปแบบที่น่าสนใจและมีผลกระทบมากขึ้น

เครื่องเล่นวิดีโอที่ปรับแต่งได้และองค์ประกอบแบบโต้ตอบช่วยให้การสื่อสารองค์กรดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน รับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านวิดีโอของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การสื่อสารภายในและทำการปรับปรุงโดยอิงจากข้อมูล

คุณสมบัติเด่นของ Vidyard

  • คุณสมบัติการบันทึกที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสำหรับข้อความวิดีโอคุณภาพสูง
  • การวิเคราะห์วิดีโอเชิงลึกให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชม
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และระบบ CRM

ข้อจำกัดของ Vidyard

  • ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด
  • รายงานปัญหาเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอและการโหลด

ราคาของ Vidyard

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Vidyard

ลองดูทางเลือกอื่นของ Vidyard เหล่านี้!

8. Microsoft Teams

ผ่านทางไมโครซอฟต์
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Teamsใช้งานง่ายและมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ความสามารถในการประชุมผ่านวิดีโอแบบบูรณาการช่วยให้ทีมสามารถจัดการประชุมเสมือนจริงและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม การแชร์หน้าจอและการแก้ไขเอกสารร่วมกันยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมอีกด้วย

Microsoft Teams ยังให้บริการศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft เช่น SharePoint และ OneDrive ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงไฟล์, เอกสาร, และพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมความโปร่งใส และลดการเกิดข้อมูลที่กระจัดกระจาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • การโทรผ่านวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเบลอพื้นหลัง การบันทึกการประชุม และการแชร์หน้าจอ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อื่น ๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint และ SharePoint
  • คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งช่วยให้การสนทนาและการแบ่งปันไฟล์เป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • ยากต่อการผสานรวมกับซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์

ราคาของไมโครซอฟต์

  • Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft

9. ความขัดแย้ง

ผ่านทาง Discord
ผ่านทางDiscord

Discord ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับเกมเมอร์ ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการทีม เซิร์ฟเวอร์และช่องเฉพาะช่วยให้มีศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารของทีม ทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยเสียงและข้อความแบบเรียลไทม์ แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่รวดเร็ว

Discord มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การแชทด้วยเสียง การแชทวิดีโอ การแชร์หน้าจอ และการอนุญาตตามบทบาท ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความรู้สึกของชุมชน การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ อย่างสมบูรณ์ของ Discord ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการแบ่งปันข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้ดียิ่งขึ้น

ลองดูสิ่งเหล่านี้ทางเลือก Discord!*

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord

  • ตัวเลือกการสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึงการส่งข้อความ เสียง และวิดีโอแชท
  • เซิร์ฟเวอร์และบอทที่กำหนดเอง
  • การแชร์หน้าจอและการสตรีมที่เชื่อถือได้

ข้อจำกัดของ Discord

  • ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางธุรกิจเป็นหลัก
  • การอัปโหลดไฟล์จำกัดสำหรับผู้ใช้ฟรี
  • ขาดความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อปกป้องไฟล์และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

ราคา Discord

  • ฟรี
  • ไนโตร เบสิค: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไนโตร: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวใน Discord

10. ผลักดัน

ผ่านทาง Jostle
ผ่านทางJostle

เครื่องมือสื่อสารภายในของ Jostle สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาและครอบคลุมผ่านศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ มีส่วนร่วมในการสนทนา และแบ่งปันการอัปเดตได้อย่างราบรื่น คุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟีดข่าว สมุดรายชื่อพนักงาน และอินทราเน็ตที่ปรับแต่งได้ ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดกว้างภายในองค์กร

Jostle ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถยกย่องและเฉลิมฉลองความสำเร็จซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและลดอัตราการลาออกของพนักงาน แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือสำหรับการยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงานและการให้ข้อเสนอแนะระหว่างกัน ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจต่อผลงานของกันและกันได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ Jostle ยังเปิดโอกาสให้แต่ละทีมได้นำเสนอความสำเร็จที่โดดเด่นผ่านช่องทางเฉพาะหรือฟีดข่าว เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและร่วมแสดงความยินดี

คุณสมบัติเด่นของ Jostle

  • ใช้งานง่าย, อินเตอร์เฟซที่ตรงไปตรงมา
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันประกอบด้วยการจัดการงานและการแชร์ไฟล์
  • คุณสมบัติเช่นส่วน "ผู้คน" และการกล่าวถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  • คุณสมบัติของห้องสมุดช่วยให้จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ได้ง่าย

ข้อจำกัดในการเบียดเสียด

  • การผสานรวมที่จำกัด
  • ฟังก์ชันการค้นหาอาจช้าและไม่แม่นยำ
  • การขาดโหมดออฟไลน์จำกัดการเข้าถึงเอกสาร

การกำหนดราคาแบบแย่งชิง

  • บรอนซ์: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เงิน: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ทองคำ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • แพลทินัม: ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ Jostle

11. Zoom

การประชุมผ่าน Zoom
ผ่านทางZoom

Zoom เป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านวิดีโอที่ครอบคลุมซึ่งให้บริการการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในองค์กร โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการประชุมทางวิดีโอ Zoom ยังให้บริการการโทรด้วยเสียง, การสัมมนาออนไลน์, และการส่งข้อความแชท ทำให้มีความหลากหลายสำหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • วิดีโอและเสียงคุณภาพสูง พร้อมความสามารถในการโฮสต์ผู้เข้าร่วมวิดีโอได้สูงสุด 1,000 คน และแสดงวิดีโอได้พร้อมกัน 49 หน้าจอ
  • บันทึกเสียงและถอดความการสนทนา ทำให้การเก็บบันทึกและการอ้างอิงภายหลังเป็นเรื่องง่าย
  • การผสานปฏิทินกับ Google Calendar, iCal และ Outlook เพื่อช่วยในการจัดตารางและเข้าร่วมการประชุม Zoom
  • ฟีเจอร์ห้องย่อยสำหรับการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยระหว่างการประชุมทางวิดีโอ

ข้อจำกัดของ Zoom

  • คุณภาพและฟังก์ชันการทำงานของ Zoom อาจได้รับผลกระทบจากความแรงของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
  • อินเทอร์เฟซของผู้ใช้สามารถสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคุณสมบัติและเครื่องมือมากมาย

ราคาของ Zoom

  • Zoom มีแผนชำระเงินแบบส่วนบุคคลและธุรกิจให้เลือก ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ Zoom ที่ต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (52,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,400+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่น ๆสำหรับ Zoom!

12. วันจันทร์

มอนเดย์.คอม
ผ่านทางMonday.com

Monday เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นหลัก และยังมอบฟังก์ชันการสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งอีกด้วย มันมีพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งทีมสามารถวางแผน ร่วมมือ ติดตาม และส่งมอบงานของพวกเขาได้

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพและใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งหลายรูปแบบสำหรับการติดตามโครงการ
  • เครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในภารกิจและโครงการต่างๆ ช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้
  • ความสามารถในการแชร์ไฟล์ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ไฟล์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการได้
  • การผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Gmail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • เครื่องมือนี้อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • อาจเป็นการเกินความจำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีโครงการง่าย ๆ และความต้องการในการสื่อสารไม่มากนัก

Monday.com ราคา

  • ฟรี: รองรับได้สูงสุด 2 ที่นั่ง
  • พื้นฐาน: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน ($36 เรียกเก็บรายเดือน)
  • มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่ง/เดือน ($42 คิดเป็นรายเดือน)
  • ข้อดี: $24 ต่อที่นั่ง/เดือน ($72 เรียกเก็บรายเดือน)

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Monday.com เหล่านี้!

13. พรูฟฮับ

มุมมองกระดานของ ProofHub
ผ่านทางProofHub

ProofHub จัดตำแหน่งตัวเองเป็นซอฟต์แวร์วางแผนโครงการแบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม ความสามารถของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์การสื่อสารภายในที่น่าประทับใจอีกด้วย คุณสามารถจัดการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่างๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub

  • พื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาของทีม พร้อมความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ใช้ @mentions และโต้ตอบกับการอัปเดตเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • แชทแบบบูรณาการสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว พร้อมการแชร์ไฟล์และตัวเลือกสำหรับการแชทแบบกลุ่ม
  • การร่วมมือในการไฟล์และเอกสารพร้อมเครื่องมือแก้ไขในตัว
  • กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • ไม่มีเครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องผสานรวมแอปหรือเครื่องมืออื่นเพื่อใช้ฟังก์ชันนี้
  • อาจมีการผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProofHub

  • G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (65+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ ProofHub เหล่านี้!

เริ่มต้นการสื่อสารภายในองค์กรด้วยซอฟต์แวร์การสื่อสารภายใน

การรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันออนไลน์เหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปคือการผสานแพลตฟอร์มอันทรงพลังเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานภายในประจำวันของคุณ และไม่มีทางเลือกใดที่ดีไปกว่า ClickUp

ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน จัดการโครงการ และแน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ตั้งแต่การส่งข้อความวิดีโอพร้อมสร้างงานในตัว ไปจนถึงมุมมองแชทแบบกำหนดเองสำหรับสมาชิกทีมหรือโครงการใดก็ได้ ClickUp ช่วยให้คุณก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมของคุณด้วย ClickUp

อย่าเพียงแค่สื่อสาร—เชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างสรรค์กับ ClickUp ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง