13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานในปี 2025

การนำทางในโลกดิจิทัลของการทำงานอาจเป็นเรื่องวุ่นวาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพภายในทีมของคุณ ในยุคสมัยใหม่นี้ การสื่อสารภายในทีมไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชุมทางโทรศัพท์และบันทึกการประชุมอีกต่อไป
เครื่องมือสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันได้ปฏิวัติวิธีการที่เราติดต่อสื่อสารเป็นประจำ จัดการงาน และรับรองความสอดคล้องกันในทีมข้ามสายงาน เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรของคุณ
พวกเขาคือห้องประชุมดิจิทัลปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน และกระดานประกาศของคุณทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียว พวกเขาช่วยทำลายกำแพง สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และทำให้ทุกคนในทีมของคุณที่ทำงานจากระยะไกลอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากที่บ้านอย่างสะดวกสบายหรือบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา
ความท้าทายคืออะไร? มีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่ละตัวต่างก็สัญญาว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำทางผ่านเส้นทางนี้ คุณต้องมีแผนที่รายละเอียดที่ชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรมองหา และรายชื่อของตัวเลือกที่ดีที่สุดในเกม
ดังนั้น กรุณาอดใจรอสักครู่ขณะที่เราพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่ดีที่สุด และมาช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณกันเถอะ
แพลตฟอร์มการสื่อสารภายในคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายใน หรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องมือสื่อสารทีมเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร เครื่องมือเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับสมาชิกในทีมในการทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูล มอบหมายงาน และเชื่อมต่อกันแบบเรียลไทม์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การสื่อสารภายใน?
ขณะที่คุณสำรวจภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ของเครื่องมือสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด การมุ่งเน้นที่ฟีเจอร์ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่างแท้จริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือสื่อสารภายในชั้นนำอาจดูโดดเด่นสะดุดตาในเบื้องต้น แต่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ คือประสิทธิภาพการใช้งาน
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีในตัวเลือกของคุณ:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
- ความเข้ากันได้กับมือถือ
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
องค์ประกอบเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่จุดเด่นที่น่าประทับใจในแผ่นสเปคเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานของการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมโยง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่เหมาะสมควรส่งเสริมการเชื่อมต่อและปรับปรุงการร่วมมือและการผลิตให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยและความยืดหยุ่นไว้ได้ ให้พิจารณาถึงความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ และวิธีที่แต่ละคุณสมบัติสามารถช่วยเหลือได้ ก่อนตัดสินใจ
13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงการและการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งมอบวิธีการง่าย ๆ ให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ที่แกนกลางของความสามารถในการสื่อสารภายในของ ClickUp นั้น คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมได้อย่างง่ายดาย ทำให้ปัญหาการติดขัดไม่เกิดขึ้นในอีเมล
นอกจากนี้ มุมมองแชทยังมอบฟีเจอร์การส่งข้อความแบบทันทีให้กับทีมที่อยู่ห่างไกลเพื่อการสนทนาและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทีมสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันไฟล์ และอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางเดียว
แอปปฏิทินรวมที่แชร์ได้ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้มอบมุมมองแบบ 360 องศาของงานและเป้าหมายสำคัญให้กับทีมของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับความพยายามให้สอดคล้องกันได้ดีขึ้นสำหรับการจัดการและดำเนินโครงการอย่างราบรื่น การแจ้งเตือนแบบพุชและตัวเตือนที่ปรับแต่งได้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกส่งถึงบุคคลที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที ลดช่องว่างในการสื่อสารของทีมและเพิ่มความชัดเจน
นอกจากนี้ ClickUp ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันภายในClickUp Docs ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองแชทช่วยจัดระเบียบการสนทนา ลิงก์ และไฟล์ให้เป็นระเบียบ
- การบันทึกหน้าจอและส่งข้อความวิดีโออย่างง่ายด้วยClickUp Clipช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้นและลดการประชุมที่ไม่จำเป็น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยภาพผ่านClickUp Whiteboardsมอบฟีเจอร์การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล
- มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า15 แบบสำหรับการจัดการงาน โครงการทีม และกระบวนการทำงาน
- การผสานการทำงานกว่า 1,000รายการสำหรับแอปในที่ทำงานที่คุณชื่นชอบ
- เอกสารสำหรับการจัดการความรู้เพื่อจัดระเบียบการสื่อสารที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่นคู่มือพนักงาน สวัสดิการ ค่านิยมหลัก หรือแม้แต่สำหรับสมุดรายชื่อพนักงานอย่างง่าย
- มุมมองแบบฟอร์มทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
- เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างแผนการสื่อสารภายในองค์กรลองใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpกับทีมของคุณ!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับพนักงานนี้ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. Google Workspace
Google Workspace เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ซึ่งโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและฟีเจอร์ที่ครอบคลุมช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถยกระดับกลยุทธ์การสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
ชุดโปรแกรมนี้ประกอบด้วย Gmail ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยระบบสนทนาแบบต่อเนื่องและการค้นหาอัจฉริยะ Google Meet มอบประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอที่ราบรื่น พร้อมการผสานกับ Google Calendar เพื่อความสะดวกในการจัดตารางเวลา สำหรับเอกสาร Google Docs เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันในการจัดทำบันทึกการประชุมและสร้างไฟล์ต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- แพลตฟอร์มครบวงจรที่รวมอีเมล, ไดรฟ์ที่ใช้ร่วมกัน, ปฏิทิน, เอกสาร, การนำเสนอ, และสเปรดชีต
- มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนและการเข้ารหัสข้อมูล
- แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์
- การซิงค์แบบเรียลไทม์ช่วยให้ข้อมูลสำรองพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจที่ถูกใช้มากที่สุด
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- เครื่องมือและฟีเจอร์ที่หลากหลายสร้างเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับพนักงานอื่น ๆ
ราคาของ Google Workspace
- เริ่มต้นธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (14,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Workspace เหล่านี้!
3. Staffbase
Staffbase เป็นซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับพนักงานแบบครบวงจรที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์ หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Staffbase คือความสามารถในการรวมการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานไว้ในที่เดียวผ่านช่องทางต่างๆ
เครื่องมือสื่อสารภายในสำหรับพนักงานนี้มอบแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์ไว้ที่เดียว ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์และรับทราบข่าวสารและอัปเดตของบริษัท
ด้วย Staffbase องค์กรสามารถสร้างช่องทางเฉพาะสำหรับทีมหรือแผนกต่างๆ ได้ เพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและลดการแยกข้อมูล นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุช แบบสำรวจพนักงาน และการส่งเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย ช่วยให้การสื่อสารกับพนักงานเป็นไปอย่างเฉพาะบุคคลและตรงจุด
นอกจากนี้ Staffbase ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมที่อยู่ห่างไกลเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านความสามารถในการแชร์ไฟล์ ทำให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนเอกสาร, การนำเสนอ, และไฟล์มีเดียเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- การร่วมมือที่ง่ายและการเข้าถึงเอกสารของบริษัทเวอร์ชันล่าสุดได้สะดวก
- ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับพนักงานมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย—ทำให้ทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาที่มืออาชีพและน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
- ข้อมูลหลังบ้านเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กร
- กระบวนการเริ่มต้นที่รวดเร็วและยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Staffbase
- ระบบหลังบ้านอาจไม่ตรงตามสัญชาตญาณและซับซ้อน ทำให้การเชื่อมต่อองค์กรต่างๆ เป็นเรื่องท้าทาย
- การทดสอบอีเมลสามารถปรับปรุงได้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือสื่อสารภายในอื่น ๆ
- จำกัดการส่งอีเมลเฉพาะจากบัญชีที่คุณเข้าสู่ระบบเท่านั้น เพื่อจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีหลายบัญชี
ราคาของ Staffbase
- เริ่มต้น: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (60+ รีวิว)
4. ชานตี
Chanty, แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีนวัตกรรมใหม่, ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมการร่วมมือ. Chanty ให้คุณสามารถดำเนินกลยุทธ์การสื่อสารทั้งหมดของคุณได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
Chanty นำเสนอฟีเจอร์การสื่อสารทีมที่ทรงพลัง เช่น การสนทนาแบบมีหัวข้อ, การกล่าวถึง @, และการแชร์ไฟล์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่ายภายในช่องทางการสื่อสารเฉพาะ
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความชัดเจนและลดช่องว่างในการสื่อสาร นอกจากนี้ ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของ Chanty ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูบทสนทนาและไฟล์ที่แชร์ในอดีตได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลและการแบ่งปันความรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น จึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการสื่อสารภายในทีม นอกจากนี้ Chanty ยังปฏิวัติเครื่องมือการสื่อสารภายในสำหรับการทำงานทางไกลและธุรกิจทุกขนาด ด้วยการส่งเสริมการร่วมมือและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพ Chanty ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารภายในที่มีคุณค่าสำหรับทีมสมัยใหม่ที่ต้องการเชื่อมต่อและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร
- แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกขณะเดินทาง
- การผสานรวมกับระบบอื่น ๆ และเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการจัดการและกระจายเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- ปัญหาประสิทธิภาพเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเวลาในการโหลด
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือการอัปเกรด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาขัดข้องหรือข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
- การขาดความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการสื่อสารภายในอื่น ๆ
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. เซอร์คล บรอดคาสต์
ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในของ Cerkl Broadcast ช่วยให้องค์กรสามารถส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับพนักงานแต่ละคนตามความสนใจและความชอบของพวกเขาได้ ผ่านอัลกอริทึมที่ชาญฉลาด Cerkl Broadcast คัดสรรและเผยแพร่ข่าวสารของบริษัท การอัปเดต และการประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกับพวกเขา
แนวทางที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและขับเคลื่อนประสิทธิภาพการสื่อสาร. มันช่วยให้องค์กรสามารถส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายและสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งและความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ในหมู่พนักงาน.
Cerkl Broadcast ให้บริการการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อสารของพนักงาน ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงาน วัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสื่อสารภายใน และทำการปรับปรุงตามข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติเด่นของ Cerkl Broadcast
- AI ทำให้การปรับแต่งเนื้อหาเป็นอัตโนมัติตามความสนใจของผู้รับ
- กระจายเนื้อหาบนอินทราเน็ตของบริษัทโดยอัตโนมัติ
- ได้รับการยกย่องอย่างสูงและมีการตอบสนองที่ดีจากทีมสนับสนุนลูกค้าเมื่อเทียบกับเครื่องมือสื่อสารภายในอื่น ๆ
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงาน
ข้อจำกัดของ Cerkl Broadcast
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทายและใช้เวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการจัดหมวดหมู่เนื้อหา
- อีเมลอาจไม่แสดงผลอย่างถูกต้องในโปรแกรมอีเมลบางประเภท
- การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียดอาจซับซ้อนและยากสำหรับผู้ใช้บางคนที่จะเข้าใจ
ราคา Cerkl Broadcast
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
- พรีเมียร์: ติดต่อเพื่อขอราคา
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Cerkl Broadcast
6. สแล็ก
Slack เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในชั้นนำที่ปฏิวัติวิธีการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีม Slack ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการสื่อสารของทีมให้ราบรื่น เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดแข็งของ Slackอยู่ที่ความสามารถในการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ทันที ช่วยให้ทีมสามารถสนทนาแบบทันทีและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น ช่อง (channels) การสนทนาแบบมีหัวข้อ (threaded conversations) การกล่าวถึงผู้ใช้ (@mentions) และการแชร์ไฟล์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้ง่ายภายในช่องเฉพาะ
Slack ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สามได้หลากหลาย ช่วยให้ทีมสามารถรวมศูนย์การทำงานและเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากแหล่งต่าง ๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
ลองดูทางเลือกอื่นของ Slack เหล่านี้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยมในที่ทำงานเช่นGoogle Workspace, Trello และ Salesforce
- ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถค้นหาการสนทนาในอดีตหรือไฟล์ที่แชร์ได้อย่างรวดเร็ว
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสนทนาที่เกี่ยวข้องโดยไม่รู้สึกถูกท่วมท้น
- หนึ่งในเครื่องมือสื่อสารกับพนักงานที่ได้รับการใช้แพร่หลายมากที่สุด โดยมีธุรกิจเกือบ 750,000 แห่งใช้อยู่
ข้อจำกัดของ Slack
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การจำกัดจำนวนข้อความที่สามารถค้นหาได้ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับทีมหรือธุรกิจขนาดเล็ก
- ทางลัดและการผสานรวมมีความเข้าใจยากกว่า
- การสมัครรับข้อมูลหลายช่องใน Slack อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (31,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (22,000+ รีวิว)
เปรียบเทียบSlack กับ Microsoft Teams!
7. วิดยาร์ด
ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในของ Vidyard ได้ปฏิวัติวิธีการที่องค์กรเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับพนักงานผ่านพลังของวิดีโอ ด้วย Vidyard สมาชิกในทีมของคุณสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจเพื่อส่งมอบข้อความสำคัญ วัสดุการฝึกอบรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการอัปเดตของบริษัทในรูปแบบที่น่าสนใจและมีผลกระทบมากขึ้น
เครื่องเล่นวิดีโอที่ปรับแต่งได้และองค์ประกอบแบบโต้ตอบช่วยให้การสื่อสารองค์กรดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน รับข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่คุณต้องการเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านวิดีโอของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิผลของกลยุทธ์การสื่อสารภายในและทำการปรับปรุงโดยอิงจากข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Vidyard
- คุณสมบัติการบันทึกที่ทรงพลังและใช้งานง่ายสำหรับข้อความวิดีโอคุณภาพสูง
- การวิเคราะห์วิดีโอเชิงลึกให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และระบบ CRM
ข้อจำกัดของ Vidyard
- ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด
- รายงานปัญหาเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการเล่นวิดีโอและการโหลด
ราคาของ Vidyard
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Vidyard
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Vidyard เหล่านี้!
8. Microsoft Teams
Microsoft Teamsใช้งานง่ายและมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ความสามารถในการประชุมผ่านวิดีโอแบบบูรณาการช่วยให้ทีมสามารถจัดการประชุมเสมือนจริงและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม การแชร์หน้าจอและการแก้ไขเอกสารร่วมกันยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมอีกด้วย
Microsoft Teams ยังให้บริการศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์ ซึ่งสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft เช่น SharePoint และ OneDrive ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงไฟล์, เอกสาร, และพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ส่งเสริมความโปร่งใส และลดการเกิดข้อมูลที่กระจัดกระจาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- การโทรผ่านวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเบลอพื้นหลัง การบันทึกการประชุม และการแชร์หน้าจอ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อื่น ๆ เช่น Word, Excel, PowerPoint และ SharePoint
- คุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งช่วยให้การสนทนาและการแบ่งปันไฟล์เป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่ครอบคลุม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งบางราย
- ยากต่อการผสานรวมกับซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับพนักงานที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
ราคาของไมโครซอฟต์
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft
- G2: 4. 3/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
9. ความขัดแย้ง
Discord ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับเกมเมอร์ ยังพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กรที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการทีม เซิร์ฟเวอร์และช่องเฉพาะช่วยให้มีศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารของทีม ทีมสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาด้วยเสียงและข้อความแบบเรียลไทม์ แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่รวดเร็ว
Discord มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การแชทด้วยเสียง การแชทวิดีโอ การแชร์หน้าจอ และการอนุญาตตามบทบาท ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความรู้สึกของชุมชน การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ อย่างสมบูรณ์ของ Discord ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการแบ่งปันข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้ดียิ่งขึ้น
ลองดูสิ่งเหล่านี้ทางเลือก Discord!*
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- ตัวเลือกการสื่อสารที่หลากหลาย รวมถึงการส่งข้อความ เสียง และวิดีโอแชท
- เซิร์ฟเวอร์และบอทที่กำหนดเอง
- การแชร์หน้าจอและการสตรีมที่เชื่อถือได้
ข้อจำกัดของ Discord
- ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางธุรกิจเป็นหลัก
- การอัปโหลดไฟล์จำกัดสำหรับผู้ใช้ฟรี
- ขาดความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อปกป้องไฟล์และข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร เบสิค: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไนโตร: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (300+ รีวิว)
10. ผลักดัน
เครื่องมือสื่อสารภายในของ Jostle สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาและครอบคลุมผ่านศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ที่เดียว ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญ มีส่วนร่วมในการสนทนา และแบ่งปันการอัปเดตได้อย่างราบรื่น คุณสมบัติต่างๆ เช่น ฟีดข่าว สมุดรายชื่อพนักงาน และอินทราเน็ตที่ปรับแต่งได้ ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่โปร่งใสและเปิดกว้างภายในองค์กร
Jostle ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถยกย่องและเฉลิมฉลองความสำเร็จซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและลดอัตราการลาออกของพนักงาน แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือสำหรับการยกย่องระหว่างเพื่อนร่วมงานและการให้ข้อเสนอแนะระหว่างกัน ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจต่อผลงานของกันและกันได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ Jostle ยังเปิดโอกาสให้แต่ละทีมได้นำเสนอความสำเร็จที่โดดเด่นผ่านช่องทางเฉพาะหรือฟีดข่าว เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและร่วมแสดงความยินดี
คุณสมบัติเด่นของ Jostle
- ใช้งานง่าย, อินเตอร์เฟซที่ตรงไปตรงมา
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันประกอบด้วยการจัดการงานและการแชร์ไฟล์
- คุณสมบัติเช่นส่วน "ผู้คน" และการกล่าวถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- คุณสมบัติของห้องสมุดช่วยให้จัดเก็บและเข้าถึงไฟล์ได้ง่าย
ข้อจำกัดในการเบียดเสียด
- การผสานรวมที่จำกัด
- ฟังก์ชันการค้นหาอาจช้าและไม่แม่นยำ
- การขาดโหมดออฟไลน์จำกัดการเข้าถึงเอกสาร
การกำหนดราคาแบบแย่งชิง
- บรอนซ์: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เงิน: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ทองคำ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แพลทินัม: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Jostle
- G2: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
11. Zoom
Zoom เป็นเครื่องมือสื่อสารผ่านวิดีโอที่ครอบคลุมซึ่งให้บริการการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในองค์กร โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการประชุมทางวิดีโอ Zoom ยังให้บริการการโทรด้วยเสียง, การสัมมนาออนไลน์, และการส่งข้อความแชท ทำให้มีความหลากหลายสำหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- วิดีโอและเสียงคุณภาพสูง พร้อมความสามารถในการโฮสต์ผู้เข้าร่วมวิดีโอได้สูงสุด 1,000 คน และแสดงวิดีโอได้พร้อมกัน 49 หน้าจอ
- บันทึกเสียงและถอดความการสนทนา ทำให้การเก็บบันทึกและการอ้างอิงภายหลังเป็นเรื่องง่าย
- การผสานปฏิทินกับ Google Calendar, iCal และ Outlook เพื่อช่วยในการจัดตารางและเข้าร่วมการประชุม Zoom
- ฟีเจอร์ห้องย่อยสำหรับการแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยระหว่างการประชุมทางวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Zoom
- คุณภาพและฟังก์ชันการทำงานของ Zoom อาจได้รับผลกระทบจากความแรงของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ
- อินเทอร์เฟซของผู้ใช้สามารถสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคุณสมบัติและเครื่องมือมากมาย
ราคาของ Zoom
- Zoom มีแผนชำระเงินแบบส่วนบุคคลและธุรกิจให้เลือก ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ Zoom ที่ต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (52,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,400+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆสำหรับ Zoom!
12. วันจันทร์
Monday เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นหลัก และยังมอบฟังก์ชันการสื่อสารภายในที่แข็งแกร่งอีกด้วย มันมีพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งทีมสามารถวางแผน ร่วมมือ ติดตาม และส่งมอบงานของพวกเขาได้
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพและใช้งานง่าย พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งหลายรูปแบบสำหรับการติดตามโครงการ
- เครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในภารกิจและโครงการต่างๆ ช่วยให้สามารถสนทนาแบบเรียลไทม์ได้
- ความสามารถในการแชร์ไฟล์ช่วยให้ทีมสามารถแชร์ไฟล์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการได้
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Google Drive และ Gmail เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- เครื่องมือนี้อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- อาจเป็นการเกินความจำเป็นสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีโครงการง่าย ๆ และความต้องการในการสื่อสารไม่มากนัก
Monday.com ราคา
- ฟรี: รองรับได้สูงสุด 2 ที่นั่ง
- พื้นฐาน: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน ($36 เรียกเก็บรายเดือน)
- มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่ง/เดือน ($42 คิดเป็นรายเดือน)
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่ง/เดือน ($72 เรียกเก็บรายเดือน)
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Monday.com เหล่านี้!
13. พรูฟฮับ
ProofHub จัดตำแหน่งตัวเองเป็นซอฟต์แวร์วางแผนโครงการแบบครบวงจร อย่างไรก็ตาม ความสามารถของมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์การสื่อสารภายในที่น่าประทับใจอีกด้วย คุณสามารถจัดการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่างๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- พื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาของทีม พร้อมความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ใช้ @mentions และโต้ตอบกับการอัปเดตเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- แชทแบบบูรณาการสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว พร้อมการแชร์ไฟล์และตัวเลือกสำหรับการแชทแบบกลุ่ม
- การร่วมมือในการไฟล์และเอกสารพร้อมเครื่องมือแก้ไขในตัว
- กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และกระบวนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ไม่มีเครื่องมือสำหรับการประชุมทางวิดีโอ ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องผสานรวมแอปหรือเครื่องมืออื่นเพื่อใช้ฟังก์ชันนี้
- อาจมีการผสานรวมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งอาจจำกัดความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- การควบคุมสูงสุด: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProofHub
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (65+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ProofHub เหล่านี้!
เริ่มต้นการสื่อสารภายในองค์กรด้วยซอฟต์แวร์การสื่อสารภายใน
การรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันออนไลน์เหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ขั้นตอนต่อไปคือการผสานแพลตฟอร์มอันทรงพลังเหล่านี้เข้ากับกระบวนการทำงานภายในประจำวันของคุณ และไม่มีทางเลือกใดที่ดีไปกว่า ClickUp
ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือสื่อสารและทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีฟีเจอร์หลากหลายเพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นขึ้น ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน จัดการโครงการ และแน่นอน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ตั้งแต่การส่งข้อความวิดีโอพร้อมสร้างงานในตัว ไปจนถึงมุมมองแชทแบบกำหนดเองสำหรับสมาชิกทีมหรือโครงการใดก็ได้ ClickUp ช่วยให้คุณก้าวไปอีกขั้นในการพัฒนาการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมของคุณด้วย ClickUp
อย่าเพียงแค่สื่อสาร—เชื่อมต่อ ร่วมมือ และสร้างสรรค์กับ ClickUp ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสความแตกต่าง