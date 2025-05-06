10 ทางเลือกของ Google Workspace ในปี 2025: เครื่องมือที่คล้ายกับ G Suite

สถานที่ทำงานสมัยใหม่พึ่งพาเครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างมากเพื่อรักษาการเชื่อมต่อ ประสิทธิภาพ และการจัดระเบียบ ชุดซอฟต์แวร์เช่นGoogle Workspace(เดิมชื่อ G Suite) ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา ทำให้สามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่คนละซีกโลกได้
สำหรับ $5. 40 (ราคาลดพิเศษ) ขึ้นไป ผู้ใช้Google Workspaceจะได้รับอีเมลธุรกิจแบบกำหนดเอง, การสนับสนุนลูกค้า,และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารเช่นDrive, Docs, Slides, Meet และอื่น ๆ อีกมากมาย นั่นคือช่วงของฟีเจอร์ที่หลากหลาย ทั้งหมดอยู่ในโลกที่คุ้นเคยของ Google
แต่การปรับขึ้นราคาล่าสุดได้ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต้องค้นหาทางเลือกอื่นสำหรับ Google Workspace
โชคดีที่มีตัวเลือกมากมายสำหรับทีม (และงบประมาณ) ที่มีขนาดแตกต่างกัน ในบทความนี้ เราจะพิจารณาทางเลือก 10 ทางสำหรับ Google Workspace สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) องค์กรขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียน
⏰ สรุป 60 วินาที
ทางเลือก 10 อันดับแรกของ Microsoft Office สำหรับความต้องการที่แตกต่างกัน:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและโครงการแบบครบวงจร)
- LibreOffice (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสารแบบโอเพนซอร์ส)
- WPS Office (เหมาะที่สุดสำหรับงานสำนักงานที่ใช้งานบนมือถือได้ดี)
- Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
- Calligra Office (เหมาะสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์และการผสานกราฟิก)
- Apple iWork (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Apple)
- Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและเอกสารแบบง่ายบนคลาวด์)
- Apache OpenOffice (เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชันสำนักงานพื้นฐานพร้อมการสนับสนุนแบบโอเพนซอร์ส)
- OfficeSuite (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเอกสารข้ามแพลตฟอร์ม)
- Polaris Office (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงหลายอุปกรณ์พร้อมการสนับสนุนมือถือที่แข็งแกร่ง)
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ G Suite?
เมื่อพิจารณาทางเลือกแทน G Suite ให้คำนึงถึงประเภทของเครื่องมือและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ คิดถึงเอกสาร ฐานข้อมูล การแชร์ไฟล์ การประชุมทางวิดีโอ อีเมล และทุกสิ่งที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างมีนัยสำคัญสำหรับทีมของคุณ
ทำรายการสิ่งที่ต้องได้และสิ่งที่อยากได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการระบบแชทแบบบูรณาการ การติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสารขั้นสูง และอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถใช้งานได้ง่าย
บางทีคุณอาจต้องการตัวเลือกการจัดรูปแบบอีเมลและการติดตามเวลาที่ฝังอยู่ แต่คุณไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ ระบุสิ่งที่คุณ ไม่ต้องการ หรือไม่จำเป็นด้วย เช่น กระบวนการเริ่มต้นใช้งานที่ยาวนานหรือพื้นที่จัดเก็บ 100TB
เมื่อคุณได้กำหนดความต้องการและงบประมาณของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะมองหาทางเลือกอื่นแทน G Suite และเรียนรู้ว่าผู้ใช้ของพวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับมัน คุณมาถูกที่แล้ว!
มาดู 10 แพลตฟอร์มที่สามารถแทนที่ Google Workspace ได้. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ข้อดีและข้อเสีย, แผนราคา, และคะแนนเฉลี่ย.
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Google Workspace
1. คลิกอัพ
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยให้กระบวนการจัดการงานและการจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับนักเรียนและผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคคุณสามารถแชทกับสมาชิกในทีม สร้างเอกสารที่มีฟีเจอร์หลากหลาย และแสดงภาพไทม์ไลน์และปริมาณงาน ทั้งหมดนี้ได้จากที่เดียว
ต่างจากคู่แข่งของ Google Workspace อื่น ๆ ClickUp ยังมีเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตาม KPIของโครงการและการแสดงลำดับชั้นของโครงการ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา ทำให้สามารถสร้างระบบที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ดีที่สุด
ClickUp เวอร์ชันฟรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในการทดลองใช้แพลตฟอร์มและดูศักยภาพของมัน นอกจากนี้ หากคุณประทับใจกับซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่นไทม์ไลน์โครงการและการวิเคราะห์ข้อมูล
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsช่วยให้คุณจัดการเอกสารทั้งหมดของคุณพร้อมประโยชน์ดังต่อไปนี้
- ปรับแต่งเอกสาร: สร้างเอกสารหรือวิกิที่หลากหลายด้วยหน้าย่อย, ตัวเลือกการจัดรูปแบบ, และเทมเพลต เพิ่มบุ๊กมาร์ก, ตาราง, และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขเอกสารร่วมกับทีมของคุณ แท็กสมาชิกด้วยความคิดเห็น มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าได้โดยตรงในเอกสารของคุณ
- เชื่อมโยงเอกสารกับเวิร์กโฟลว์: ผสานเอกสารเข้ากับงานต่าง ๆ อัปเดตเวิร์กโฟลว์ และจัดการโครงการทั้งหมดได้ภายในตัวแก้ไขของคุณ
- จัดระเบียบด้วย Docs Hub: ใช้วิกิที่ได้รับการยืนยัน, แม่แบบ, และเครื่องมือค้นหาเพื่อจัดระเบียบทรัพยากรของคุณให้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
- การแชร์อย่างปลอดภัย: ควบคุมความเป็นส่วนตัวและสิทธิ์การแก้ไข, แชร์ผ่านลิงก์, และจัดการการเข้าถึงสำหรับทีม, แขก, หรือสาธารณชน.
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างครบครัน รวมถึงClickUp Docs, การแชร์เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด และการแชท
- 15 วิธีในการดูโครงการและงานของคุณ(รายการ, บอร์ด,มุมมองปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์, กราฟ และอื่นๆ)
- งานซ้อนสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น
- การวางแผนปฏิทินที่ใช้งานง่ายเพื่อการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและภาระงานของทีม
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการสำหรับทีมของคุณ รวมถึงการเชื่อมต่อแบบเนทีฟและการเชื่อมต่อผ่าน Zapier
ข้อดี:
- ประสบการณ์การย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น เช่น Google Workspace นั้นตรงไปตรงมาและง่ายดาย
- คุณสมบัติการอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้มาก
- เข้าถึงข้อมูลของคุณได้ทุกที่ด้วยระบบคลาวด์ของ ClickUp และการซิงโครไนซ์บัญชีระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง
- รับการอัปเดตสถานะงานแบบเรียลไทม์และให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
- การฝึกอบรมฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่พร้อมกับการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้บางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการรู้สึกสับสนได้
- ไม่พร้อมใช้งานในแอปมือถือทุก 15 มุมมอง (ยัง)
การกำหนดราคา:
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. ไมโครซอฟต์ 365
Microsoft 365รวมแอป Microsoft Office ไว้ในแพลตฟอร์มคลาวด์เดียว ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint เป็นที่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้หลายคน ดังนั้นคุณอาจไม่จำเป็นต้องฝึกอบรมมากมายในการใช้งานหากคุณคุ้นเคยกับGoogle Docs, Sheets และ Slides
อย่างไรก็ตาม มันเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Google Workspace ที่มีราคาสูงกว่าในรายการนี้ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติหลักของ Microsoft 365:
- แอป Microsoft Office เช่น Forms, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams และ OneDrive
- ความช่วยเหลืออัจฉริยะ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel, นักวิจัยใน Word และอีเมลสรุปข้อมูลเพื่อช่วยคุณวางแผนวันของคุณ
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์และบริการทางธุรกิจนับพันรายการผ่าน Microsoft AppSource
ข้อดี:
- ระบบจัดเก็บไฟล์ที่ปลอดภัยระดับองค์กรและการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงด้วยหลายชั้นของความปลอดภัย
- สนับสนุนการมีส่วนร่วมภายในองค์กรและกับพันธมิตรภายนอกผ่าน Yammer ซึ่งเป็นเครื่องมือเครือข่ายสังคมสำหรับองค์กร
- ปล่อยอัปเดตอัตโนมัติเป็นประจำ
ข้อเสีย:
- ปัญหาความเข้ากันได้กับระบบองค์กรแบบเก่าและระบบที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ
- แพงกว่าแพลตฟอร์มคู่แข่ง
- เวลาดาวน์โหลดอัปเดตนาน
การกำหนดราคา:
- Microsoft 365 Business Standard: 12.50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: 22 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน Office 365 Enterprise E1: 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผน Office 365 Enterprise E3: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แผน Office 365 Enterprise E5: 35 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- แผนการของรัฐบาลพร้อมให้บริการ
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
3. Bitrix24
Bitrix24ทำให้การทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือการทำงานเป็นทีม ความสามารถในการจัดการโครงการที่ครอบคลุม และตัวเลือกการสื่อสารที่หลากหลาย ระดับการปรับแต่งที่สูงช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้—ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งเองเพื่อติดตาม KPI ได้
แต่ Bitrix24 ก็มีข้อเสียเช่นกัน หากคุณกำลังเปลี่ยนจาก Google Workspace คุณอาจพบว่า UI ของ Bitrix24 ไม่เป็นมิตรต่อการใช้งาน ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางคนมองหาทางเลือกอื่นแทน Bitrix24
คุณสมบัติหลักของ Bitrix24:
- ระบบ CRM ในตัวพร้อมฐานข้อมูลลูกค้า, ช่องทางการนำลูกค้าเข้าสู่กระบวนการขาย, และการขายอัตโนมัติ
- โมดูลทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดตารางงานพนักงานและแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
- ความสามารถด้านธุรกิจอัจฉริยะ รวมถึงแดชบอร์ดการวิเคราะห์และรายงานแบบโต้ตอบ
- ชุดแอปพลิเคชันที่ผสานการทำงานอย่างครบวงจร เช่น ร้านค้าออนไลน์ ซอฟต์แวร์บัญชี และความสามารถในการประชุมทางเว็บ
ข้อดี:
- ไม่จำเป็นต้องรู้ SQL เพื่อใช้เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะ
- คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้แบบออฟไลน์ได้ และเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต งานของคุณจะถูกอัปโหลดไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติ
- การสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและให้ความช่วยเหลือดี
ข้อเสีย:
- ตัวเลือกที่จำกัดสำหรับบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง
- ไม่สามารถปรับแต่งสถานะงานได้
- การตั้งค่าและอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
การกำหนดราคา:
- แผนฟรี
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- องค์กร: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 1/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. Dropbox Business
Dro p boxเริ่มต้นด้วยภารกิจที่แคบ: เพื่อทำให้การแชร์, การซิงค์, และการเข้าถึงไฟล์ระหว่างผู้ใช้หลายคนง่ายขึ้น. ในปัจจุบัน, มันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Google Workspace.
มากกว่า 300,000 ทีมธุรกิจ และมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัท Fortune 500 ใช้ Dropbox เป็นที่ทำงานดิจิทัลและโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่ในขณะที่ Dropbox เป็นเครื่องมือการแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังมันไม่ได้มีคุณสมบัติการสื่อสารหลักที่สามารถแทนที่ Gmail หรือ Meet ได้ในตัวเอง
คุณสมบัติหลักของ Dropbox Business:
- คุณสมบัติการจัดการไฟล์ขั้นสูง เช่น การจัดการเวอร์ชัน, การสำรองข้อมูลอัตโนมัติ, การค้นหาไฟล์, โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน, การแสดงความคิดเห็น, และการแชร์ไฟล์ภายนอก
- การติดตามกิจกรรมเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้
- การประสานงานโครงการพร้อมกำหนดเวลา ตาราง และรายการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Slack และ Zoom โดยไม่จำเป็นต้องออกจากแพลตฟอร์ม
ข้อดี:
- การควบคุมการจัดการที่ครอบคลุมมีให้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ทำให้การจัดการบัญชีผู้ใช้เป็นเรื่องง่ายด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ที่ละเอียด
- การควบคุมเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงทำให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันไฟล์ก่อนหน้าได้อย่างง่ายดายหากคุณทำผิดพลาด
- ไม่บังคับให้คุณบีบอัดไฟล์
ข้อเสีย:
- การชะลอตัวหรือข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวขณะซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- บางครั้งดูเหมือนจะมุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่มากกว่าการเสริมสร้างฟังก์ชันพื้นฐานให้แข็งแกร่ง
การกำหนดราคา:
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนขั้นสูง: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (20,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (21,000+ รีวิว)
5. อาสนะ
Asanaเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมสามารถประสานงานงาน จัดระเบียบโครงการ ติดตามความคืบหน้า และเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้ว่า Asana จะเป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลังมาก แต่ไม่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการสร้างเอกสาร, การนำเสนอ, และสเปรดชีต หากคุณต้องการใช้ Asana เป็นทางเลือกแทน Google Workspace ควรใช้เวลาศึกษาการผสานรวมแอปของมันเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติหลักของอาสนะ:
- สื่อสารผ่านความคิดเห็น, การกล่าวถึง @, และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- คุณสามารถมอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด และจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานได้ด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- ดูการพึ่งพาของงานได้ในทันทีในรูปแบบของโมเดลข้อมูล Work Graph® และแผนภูมิแกนต์
- มีการเชื่อมต่อกับบริการอื่น ๆ เช่น Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อดี:
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง
- รองรับการใช้งานบนมือถืออย่างเต็มรูปแบบและซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์สำหรับแอปพลิเคชัน (Apple iOS และ Android)
- เหมาะสำหรับการประสานงานและติดตามโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
ข้อเสีย:
- อาจใช้งานได้ยากหากคุณไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- การขาดความยืดหยุ่นในการตั้งค่างานที่ทำซ้ำ
- คุณถูกเลือกให้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้กล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลและทำให้การแจ้งเตือนที่สำคัญถูกฝังอยู่
การกำหนดราคา:
- พื้นฐาน: ฟรี
- แผนพรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
6. โซโฮ วอร์คเพลส
Zoho Workplace เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจ ทีม และบุคคลต่างๆ สามารถทำงานร่วมกัน สื่อสาร และดำเนินงานให้สำเร็จได้ ประกอบด้วยฟีเจอร์หลากหลาย เช่น การสร้างและจัดเก็บเอกสาร การจัดการงาน การโฮสต์อีเมล การประชุมทางวิดีโอ และการติดตามโครงการ
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกบางตัวในรายการนี้ Zoho Workplace ไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นที่รู้จักมากนักเมื่อเทียบกับ Google Workspace นั่นหมายความว่าคุณจะพบแหล่งข้อมูลน้อยกว่าในการสอนวิธีการใช้แพลตฟอร์มนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุณสมบัติหลักของ Zoho Workplace:
- เซีย, ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับการเขียนและการวิเคราะห์ข้อมูล
- เครื่องมืออีเมลที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงครอบคลุมทุกแอปของ Workplace
ข้อดี:
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Zoho ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์ม CRM การเงิน และการตลาด
- แดชบอร์ดในที่ทำงานให้คุณเห็นภาพรวมของแอปพลิเคชันทั้งหมดในที่เดียว คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างเบราว์เซอร์
- มีดีไซน์และเทมเพลตสำหรับการนำเสนอมากมาย พร้อมความสามารถในการฝังเนื้อหาสื่อมัลติมีเดีย
ข้อเสีย:
- ปัญหาความน่าเชื่อถือบางประการ เช่น งานไม่บันทึกเมื่ออินเทอร์เน็ตขาด
- ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับแอปสำหรับทำงานร่วมกันอื่น ๆ จึงมีทรัพยากรออนไลน์สำหรับการแก้ไขปัญหาและแนวคิดจำกัด
- กระบวนการกู้คืนที่ยากลำบากสำหรับไฟล์ที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
การกำหนดราคา:
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น: $1/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3 รายการ)
7. LibreOffice
LibreOfficeเป็นชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบโอเพนซอร์สที่ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการประมวลผลคำ, สเปรดชีต, การนำเสนอ, ฐานข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถใช้งานได้กับไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงไฟล์ของ Microsoft และ G Suite และสามารถใช้งานได้บน Windows, macOS และ Linux
"Libre" เป็นภาษาสเปนที่แปลว่า "ฟรี" และ LibreOffice ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ มันอาจไม่มีลูกเล่นมากมาย แต่ก็สามารถใช้เป็นทางเลือกแทนGoogle Docs, Sheets และ Slides ได้
คุณสมบัติเด่นของ LibreOffice:
- การประมวลผลคำ, ตารางคำนวณ, การนำเสนอ, ฐานข้อมูล และอื่น ๆ
- ชุดโปรแกรมสำนักงานพร้อมเครื่องมือสำหรับการประมวลผลคำ, ตารางคำนวณ, และการสร้างงานนำเสนอ
- ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง
- การอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจผ่านแมโครและสคริปต์
ข้อดี:
- ทำงานได้บนทุกระบบปฏิบัติการ
- รองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลายสำหรับการส่งออก
- อัปเดตฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสีย:
- ไม่ใช้ระบบคลาวด์ ดังนั้นไฟล์ต้องเก็บไว้ที่เครื่องหรือบนเซิร์ฟเวอร์
- ไม่มีโปรแกรมอีเมล
- ไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทีมที่กระจายอยู่
การกำหนดราคา:
- ฟรี
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
8. OnlyOffice
OnlyOfficeเป็นชุดโปรแกรมสำนักงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและทำงานให้สำเร็จ คุณสามารถใช้งานได้ทั้งบนคลาวด์หรือภายในองค์กร เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ G Suite หากคุณทำงานส่วนใหญ่บนซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ สเปรดชีต และการนำเสนอ
หากคุณเลือกติดตั้งในสถานที่ คุณจะต้องลงทุน (และดูแลรักษา) เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ OnlyOffice:
- มาพร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน รวมถึงการจัดการโครงการ อีเมล ปฏิทิน ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และการสื่อสาร
- ทำงานข้ามแพลตฟอร์ม (Linux, Mac, Windows)
- มีแม่แบบเอกสารหลากหลายประเภท
- รองรับส่วนขยายเพื่อให้คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้มากขึ้น
ข้อดี:
- มีตัวเลือกทั้งระบบคลาวด์และติดตั้งภายในองค์กร
- ใช้งานง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็ว
- ควบคุมข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของคุณได้มากขึ้นหากคุณเลือกการติดตั้งภายในองค์กร
ข้อเสีย:
- ความไม่เข้ากันของรูปแบบกับไฟล์ประเภทหลัก เช่น เอกสาร Word และสเปรดชีต Excel
- ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารที่ซับซ้อน ฐานข้อมูล และการนำเสนอ
- ไม่มีโปรแกรมอีเมลและแอปปฏิทิน
การกำหนดราคา:
เมฆ
- ฟรี
- ธุรกิจ: 5 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
ในสถานที่
- องค์กร: $2,200/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับผู้ใช้ 50 คน
- Enterprise Plus: $3,300/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้
- Enterprise Premium: $4,450/เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ 50 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (56 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Wrike
Wrikeเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น รายการงาน การจัดการทรัพยากร การติดตามเวลาและการรายงาน แดชบอร์ดที่กำหนดเอง กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
Wrike ยังมีแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโครงการได้ตลอดเวลา
เมื่อเปรียบเทียบกับความง่ายในการใช้งานของ Google Workspace และคู่แข่งรายอื่น ๆของ Wrike คุณอาจไม่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีหากคุณเลือกใช้ Wrike ขอให้ทีม Wrike ช่วยคุณตั้งค่าระบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและความต้องการของบริษัทคุณ
คุณสมบัติหลักของ Wrike:
- การจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง พร้อมการมองเห็นปริมาณงานของสมาชิกแต่ละทีมเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม
- ดูรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการเกี่ยวกับสถานะโครงการพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดที่ดึงดูดสายตา
- ติดตามไทม์ไลน์และงานที่ดำเนินการจริงเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้เพื่อให้อยู่ภายในงบประมาณที่กำหนด
- การผสานการทำงานสำเร็จรูปกว่า 400 แบบ
ข้อดี:
- คำขอที่ส่งผ่านแบบฟอร์มสามารถถูกแปลงเป็นงานได้โดยอัตโนมัติ
- อัปเดตกำหนดเวลาบนแผนภูมิแกนต์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของโครงการ
- ทีมขายและทีมสนับสนุนใช้แนวทางที่ปรึกษาเพื่อช่วยคุณปรับแต่ง Wrike ให้เหมาะกับความต้องการในการดำเนินงานของคุณ
ข้อเสีย:
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัว เนื่องจากคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงการของบริษัท
- การขาดตัวเลือกในการกำหนดค่าการแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับการอัปเดต
- บางรีวิวระบุว่า UI ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้และอาจทำให้สับสนในการค้นหาสิ่งของ
การกำหนดราคา:
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
10. Monday.com
Monday.comเป็นระบบปฏิบัติการการทำงานบนเว็บที่ให้คุณผสานรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นบล็อกก่อสร้างเพื่อสร้างชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตามที่คุณต้องการ. มันประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ มากมาย เช่น กระดานงาน, แผงควบคุม, การแชร์ไฟล์, การสื่อสาร, และอื่น ๆ.
ในขณะที่แนวทาง "การสร้างจากพื้นฐาน" ของมันนั้นใหม่และสร้างสรรค์ แต่มันไม่เหมาะกับทุกคน ซึ่งทำให้บางคนต้องค้นหาทางเลือกอื่นสำหรับ Monday อ่านต่อเพื่อพิจารณาว่า Monday เป็นทางเลือกของ Google Workspace ที่คุณต้องการจริงหรือไม่
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์:
- ติดตามความคืบหน้าและ OKR ได้อย่างง่ายดายด้วยบอร์ดแบบลากและวาง ไทม์ไลน์ และแผนภูมิ รวมถึงแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง: การจัดการงาน, การตลาด, การขาย, โครงการ, และการพัฒนา IT
- ทำงานกับไฟล์จากแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Microsoft 365, Dropbox และ Google Workspace ผ่านการผสานรวมและสูตรสำเร็จโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างระบบอัตโนมัติและทริกเกอร์ที่กำหนดเอง หรือใช้ API ของ monday.com เพื่อผสานกระบวนการทำงานของบริษัทคุณให้ดียิ่งขึ้น
ข้อดี:
- ป้ายกำกับที่ชัดเจนและเมนูที่ใช้งานง่ายซึ่งแม้แต่ผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการลากและวางใช้งานง่ายและทำให้การสร้างกระบวนการทำงานง่ายขึ้น
- คุณจะได้รับบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้วยการแนบไฟล์และการแชทในระดับงาน
ข้อเสีย:
- อาจใช้งานเป็นฐานสำหรับปฏิบัติการขนาดใหญ่ได้ยาก เนื่องจากขาดคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการระดับองค์กร
- การนำเข้าและส่งออกโครงการจากและไปยังเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆอาจเป็นเรื่องยากแม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิคขั้นสูง
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความที่จำกัด
การกำหนดราคา:
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ค้นหาทางเลือก Google Workspace ที่เหนือกว่าความคาดหวังของคุณ
ตามที่คุณเห็น มีทางเลือกหลากหลายสำหรับ Google Workspace ที่นำเสนอคุณสมบัติอันทรงพลังซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ประหยัดหรือบางสิ่งที่มีความสามารถขั้นสูง ตัวเลือกที่ระบุไว้ในบทความนี้ควรมีบางสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณ แต่ละแพลตฟอร์มมีข้อดีและข้อเสียเฉพาะตัว ดังนั้นควรทำการวิจัยก่อนตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณ
ด้วยทางเลือกของ G Suite ที่มีให้เลือกมากมายในตอนนี้ การค้นหาเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!