ทางเลือกและคู่แข่ง 5 อันดับแรกของ Bitrix24 (คุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา)

กำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Bitrix24 อยู่หรือไม่?
คุณอาจอยู่ที่นี่เพราะ Bitrix24 ไม่สามารถทำงานให้คุณได้
และนั่นก็ไม่เป็นไร
บางสิ่งบางอย่าง ไม่ ผสมผสานกันได้ดี
เหมือนน้ำมันกับน้ำ หรือสับปะรดกับพิซซ่า
ใช่ เราเพิ่งพูดแบบนั้นไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งส่วนใหญ่ในชีวิต มี คู่ที่เหมาะสมที่สุด
และคุณกำลังจะได้พบกับคู่หูการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบของคุณ
ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึง ห้าทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bitrix24 พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนจากผู้ใช้
มาเริ่มกันเลย
ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Bitrix24?
Bitrix24 เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใช้สำหรับการจัดการโครงการโดยธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคืออะไร?
- ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ CRM ที่ติดตั้งมาในตัว
- คุณสมบัติการตลาดทางอีเมลฟรี
- มีให้บริการทั้งเวอร์ชันติดตั้งเองและเวอร์ชันบนคลาวด์
- ฟังก์ชันการทำงานด้านการจัดการโครงการและงานร่วมกัน
แล้วทำไมต้องมองหา ทางเลือกอื่นของ Bitrix24?
Bitrix24 มีข้อบกพร่องในหลายด้านที่สำคัญในฐานะเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อเสียบางประการของ Bitrix24 ที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้
ข้อเสียที่ 1: การตั้งค่าที่ซับซ้อน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดของคุณควรติดตั้งได้ง่าย
ไม่ใช่กรณีของ Bitrix24!
การเตรียมการจะทำให้คุณ เหนื่อยล้า มากทีเดียว
ข้อเสียที่ 2: มีฟีเจอร์พิเศษมากเกินไป
Bitrix24 มอบ คุณสมบัติเพิ่มเติมหลายอย่าง ให้คุณ เช่น การตลาดผ่านอีเมล การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
หากคุณต้องการใช้เพียงเพื่อการจัดการงาน คุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดนี้จะไม่มีประโยชน์เลย และจะเพียงทำให้พื้นที่จัดเก็บของคุณเต็มไปเปล่า ๆ
ข้อเสียที่ 3: อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน
แน่นอน, บางคุณสมบัติของ Bitrix24 ก็ดี.
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้จัดระเบียบอย่างดี
อินเทอร์เฟซที่รกของ Bitrix24 อาจทำให้คุณสับสนและรู้สึกไม่สบายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่
ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ใช่ไหม?
น่าเสียดายที่ข้อเสียไม่ได้จบเพียงเท่านี้
อ่านบทวิจารณ์ Bitrix24แบบละเอียดของเรา เพื่อดูข้อจำกัดเพิ่มเติม
ตอนนี้ เราเริ่มค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bitrix24 กันเลยไหม? ไปกันเลย!
ทางเลือก 5 อันดับแรกสำหรับ Bitrix24
มันยากที่จะหาทางเลือกของ Bitrix24 ที่เหมาะกับคุณเหมือนถุงมือ
เพราะมีตัวเลือกมากเกินไป มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเยอะเกินไป...
ที่สำคัญที่สุด ทุกองค์กรมีความเอกลักษณ์
บางคนให้ความสำคัญกับความต้องการทางการตลาด ขณะที่บางคนมุ่งเน้นไปที่การวางแผนและการออกแบบ
อย่ากังวลไป เราอยู่ตรงนี้เพื่อคุณ
นี่คือรายชื่อ ห้าอันดับแรก ทางเลือกของ Bitrix24 ที่จะช่วยให้คุณเลือกจากสิ่งที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
อันดับแรกคือ ClickUp หนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
เครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงพร้อมคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้การจัดการโครงการง่ายสำหรับคุณเหมือนกับที่ฟิสิกส์ควอนตัมง่ายสำหรับนักฟิสิกส์
ClickUp ทำได้อย่างไร?
มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของมันอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอันดับแรกในรายการทางเลือกของ Bitrix24 นี้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
A. เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นด้วย วิว
สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ และค้นหาแบบที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด
เลือกจากตัวเลือกมุมมองหลายแบบของ ClickUp เช่น:
- มุมมองบอร์ด: มุมมองคัมบังเพื่อจัดเรียงงานตามสถานะ
- มุมมองกล่อง:สำหรับผู้จัดการในการจัดเรียงงานตามผู้รับผิดชอบ
- มุมมองปฏิทิน: ดูเหตุการณ์และงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงของคุณบนปฏิทิน
- มุมมองรายการ:ดูงานทั้งหมดในรูปแบบรายการและใช้ตัวกรองเพื่อจัดเรียงงานเหล่านั้น
B. ประหยัดเวลาและแรงงานด้วย ระบบอัตโนมัติ
ClickUp มอบการทำงานอัตโนมัติมากมายสำหรับงานซ้ำๆ ใดๆ ที่คุณมีในกระบวนการทำงานของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติทางการตลาดระบบอัตโนมัติด้านการบริการลูกค้าหรือความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถทำให้ ทุก กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ด้วยฟีเจอร์ Automation ของ ClickUp
ClickUp ทำงานให้คุณ ในขณะที่คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโต 😇
C. กำหนดความคาดหวังด้วย การประมาณเวลา
โครงการหรือภารกิจใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีการประมาณเวลา
แล้วคุณจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่และควรมอบหมายงานให้ใคร?
ด้วยฟีเจอร์ การประมาณเวลา ของ ClickUp คุณสามารถกำหนดความคาดหวังและคาดการณ์ได้ว่างานจะเสร็จเมื่อใด
ดังนั้น... ทางเลือกของ Bitrix24 ช่วยประหยัดเวลาได้หรือไม่? ได้แน่นอน!
นั่นหมายความว่าฉันจะมีเวลาเล่น Dungeons and Dragons กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นใช่ไหม? ใช่สองเท่าเลย!
D. จัดการโครงการอย่างมืออาชีพด้วย แผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ทำให้คุณรู้สึกกลัวหรือไม่?
เราเข้าใจแล้ว
แผนภูมิแกนต์อาจดูซับซ้อนและน่ากลัว เหมือนกับแผนภาพวงโคจรโมเลกุลที่อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุล เฮ้อ!
แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ แผนภูมิแกนต์ ใน ClickUp ดู
แผนภูมิแกนต์ของเราคือ:
- ดึงดูดสายตา (เพราะใครบ้างที่ไม่ชื่นชมความสวยงาม)
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายมาก
- สามารถช่วยคุณจัดตารางงาน บริหารจัดการกำหนดเวลา ค้นหาเส้นทางวิกฤตของโครงการ และอื่นๆ
E. จัดการเอกสารอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนด้วย Docs
คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่ยืดหยุ่นและแชร์ได้ง่ายที่สุดโดยใช้ เอกสาร ของ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบล็อกหรือการจดบันทึกเกี่ยวกับทฤษฎีสตริง Docs สามารถจัดการกับคำและข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ 😎
สิทธิประโยชน์มีอะไรบ้าง?
- หลายคนสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขเอกสารเดียวกันได้
- มอบหมายความคิดเห็นและงานโดยตรงจากเอกสาร
- บันทึกเอกสารเป็นเทมเพลต
- แชร์และตั้งค่าสิทธิ์ที่กำหนดเอง
F. ติดตามโครงการของคุณด้วย แดชบอร์ด และ วิดเจ็ต
ผู้จัดการโครงการชื่นชอบแดชบอร์ดขั้นสูงของ ClickUp
ติดตามทุกกิจกรรมและผลงานของคุณด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดหลากหลายรูปแบบ เช่น:
โปรดจำไว้ว่า ยิ่งคุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมมากเท่าไร คุณก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นเท่านั้นในฐานะองค์กร
ข้อดีของ ClickUp
- สร้างมุมมองระดับสูงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้แดชบอร์ด
- การผสานรวมที่ง่ายดายกับแอปของบุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบ รวมถึงSlack,Toggl และCalendly
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกขนาดธุรกิจ
- เพิ่มขั้นตอนให้กับงานของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- สร้างรายการดำเนินการทันทีจากความคิดเห็นด้วยความคิดเห็นที่มอบหมาย
- มอบหมายผู้รับมอบหมายหลายคนให้กับงานเดียว
- การแชร์ไฟล์ง่าย ๆ ด้วยการผสานระบบเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่นDropboxและGoogle Drive
- ปรับแต่งการเข้าถึงสำหรับสมาชิกและแขกโดยใช้สิทธิ์การเข้าถึง
- คลิป: การบันทึกวิดีโอสำหรับบันทึกหน้าจอเดสก์ท็อปของคุณ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- ทำงานแบบออฟไลน์ได้จากทุกที่ด้วยโหมดออฟไลน์
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- แอปพลิเคชันมือถือพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android
ข้อเสียของ ClickUp
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
ไม่ต้องกังวล ทีมงานของเราทำงานในแปดเขตเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะของคุณได้รับการนำไปใช้ และปัญหาได้รับการแก้ไข
ดูแผนการพัฒนาของเราเพื่อดูว่ามีอะไรรออยู่บ้าง
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- ฟรีตลอดไป: รวมงานและผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมพื้นที่จัดเก็บ 100MB (คล้ายกับแบบฟรีมีข้อจำกัด)
- ไม่จำกัด ($5/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมรายการ, บอร์ด, แดชบอร์ด, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- ธุรกิจ ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมการทำงานอัตโนมัติทั้งหมด, แผนผังความคิด, และการส่งออกที่กำหนดเอง
คะแนนผู้ใช้ ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
2. Wrike
ผู้จัดการโครงการหลายคนชื่นชอบ Wrikeเนื่องจากความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่ทรงพลังและความสามารถในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งาน
Wrike อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือน... 🤦
เราได้กล่าวถึงหรือยังว่าพวกเขามี บริการมืออาชีพของ Wrike ที่จะช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการ?
บริการเฉพาะทาง... เพียงเพื่อเริ่มต้น!
ถ้าคุณกำลังกรีดร้องในใจ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
อยากรู้เกี่ยวกับ Wrike หรือไม่?ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Wrike และทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike
คุณสมบัติหลักของ Wrike
- มีตัวสร้างแบบฟอร์มในตัว
- มีตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- มีการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
- ให้คุณสร้างสถานะที่กำหนดเองได้
ข้อดีของ Wrike
- มีแม่แบบให้เลือกมากมาย
- สร้างรายงานแบบเรียลไทม์
- เสนอการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ
- รองรับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android
ข้อเสียของ Wrike
- การเริ่มต้นใช้งานค่อนข้างซับซ้อน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความสามารถเท่าเทียมกับแอปพลิเคชันเว็บ
- เวอร์ชันฟรีรองรับผู้ใช้ได้เพียงห้าคนเท่านั้น
- ไม่สามารถนำเข้าจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอื่นได้
ราคาของ Wrike
Wrike มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- ฟรี: รวมมุมมองบอร์ด, มุมมองสเปรดชีต, และพื้นที่เก็บข้อมูล 2GB
- แบบมืออาชีพ (9.80 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมแดชบอร์ดที่แชร์ได้, การเชื่อมต่อขั้นสูง, และพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
- ธุรกิจ ($24.80/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมเทมเพลตรายงาน, การวิเคราะห์แบบกราฟิก, และพื้นที่เก็บข้อมูล 50GB
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Wrike
- Capterra: 4. 2/5 (1600+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (1300+ รีวิว)
3. เบสแคมป์
Basecampเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Bitrix
ความร่วมมือและการสื่อสารคือจุดแข็งที่สุดของมัน
อย่างไรก็ตาม หากคุณดูที่ฟีเจอร์การติดตามโครงการใน Basecamp คุณจะพบว่ามีรายการเพียงหนึ่งรายการในรายการ
เพียงหนึ่งเดียว และนั่นก็คือ Hill Charts
ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบรีวิว Basecampฉบับละเอียด ของเราได้เลย*
คุณสมบัติหลักของ Basecamp
- กระดานโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม
- การส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสารแบบทันทีในกลุ่มเล็ก ๆ หรือการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
- การค้นหาแบบสากลที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
- รายงานทีมเพื่อสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานและสมาชิกทีม
ข้อดีของเบสแคมป์
- การจัดการงานอย่างง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก
- มีทั้งแอป iOS และ Android
- คำถามเช็คอินอัตโนมัติ (รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน)
- สนับสนุนการเข้าถึงของลูกค้า
ข้อเสียของ Basecamp
- ตัวเลือกการกำหนดราคาแบบคงที่
- ไม่มีตัวติดตามเวลาในตัว
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามโครงการขั้นสูง
- รองรับการผสานการทำงานแบบจำกัด
ราคาของเบสแคมป์
- Basecamp Personal (ทดลองใช้ฟรี 30 วัน): ให้บริการโครงการ 3 โครงการ, ผู้ใช้ 20 คน, พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 1GB
- แผนธุรกิจ ($99/เดือน): อนุญาตให้แชทแบบเรียลไทม์, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และผู้ใช้และลูกค้าไม่จำกัด
คะแนนการให้ดาวของผู้ใช้ Basecamp
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,300 รายการ)
- G2: 4. 1/5 (4500+ รีวิว)
4. Monday.com
Monday.com เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Bitrix24
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการ, การร่วมมือในทีม, และการจัดการงาน ที่ได้ช่วยเหลือทีมการตลาดมากมายมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม พวกเราส่วนใหญ่ เกลียด วันจันทร์ และซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ทำอะไรมากนักที่จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้
สำหรับเริ่มต้น คุณทราบหรือไม่ว่า Monday.com ไม่มี แผนฟรี?
ดูรีวิวMonday.com ของเรา และทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Mondayเพื่อค้นหาว่ามันเหมาะสมกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณหรือไม่
Monday.com ฟีเจอร์หลัก
- การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือนเพื่อดูบอร์ดและไทม์ไลน์
- งานและคำเตือนที่เกิดซ้ำ
- กระดานสำหรับจัดการงานและงานย่อย
- #แท็กคอลัมน์เพื่อกรองผลลัพธ์ข้ามบอร์ดทั้งหมด
Monday.com ข้อดี
- ดึงดูดสายตาและใช้งานง่าย
- แอป iOS และ Android พร้อมให้บริการแล้ว
- ข้อเสนอการจัดการปริมาณงาน
- ตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
Monday.com ข้อเสีย
- ไม่มีการพึ่งพาการทำงานที่ทรงพลัง
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
- ตัวติดตามเวลาพร้อมใช้งานเฉพาะในแพ็กเกจ Pro
- ไม่มีสมุดบันทึก
Monday.com ราคา
Monday.com มีสามราคา:
- พื้นฐาน (8 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน): รวมแบบฟอร์ม, การสื่อสารพร้อมบริบท, และบอร์ดหนึ่งบอร์ดต่อแดชบอร์ด
- มาตรฐาน (10 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน): รวมการค้นหาขั้นสูง, มุมมองปฏิทิน, และบอร์ดสามบอร์ดต่อแดชบอร์ด
- โปร ($16/ที่นั่งต่อเดือน): รวมตัวติดตามเวลา, คอลัมน์สูตร, และบอร์ด 10 บอร์ดต่อแดชบอร์ด
Monday.com คะแนนผู้ใช้
- Capterra: 4. 6/5 (2100+ รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
5. จิรา
สุดท้ายในรายการทางเลือกของ Bitrix24 คือ Jira. มันเป็นที่นิยมเพราะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agileที่ทรงพลังซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไว้วางใจ.
แม้ว่า Jira อาจเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ดีสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิค แต่ไม่เหมาะสำหรับทีมอื่น ๆ ส่วนใหญ่
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Jira? ลองดูที่ รีวิว Jira อย่างละเอียดของเรา และ อีกหลายทางเลือกแทน Jira.
คุณสมบัติหลักของ Jira
ข้อดีของ Jira
- มีภาษาโปรแกรมของตัวเอง
- แอป iOS และ Android พร้อมให้บริการแล้ว
- นำเสนอภาพรวมความคืบหน้าของโครงการแบบ 360 องศา
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ครอบคลุม
ข้อเสียของ Jira
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- ขนาดไฟล์จำกัด (2GB เท่านั้น)
- ไม่มีผู้รับมอบหมายหลายคน
- ไม่มีเทมเพลตที่กำหนดเองสำหรับงาน
ราคาของ Jira
Jira มีตัวเลือกการกำหนดราคา 3 แบบ:
- ฟรี: รวมการรายงานแบบอไจล์, ระบบอัตโนมัติ, และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 2 GB
- มาตรฐาน (7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมบันทึกการตรวจสอบ, การเข้าถึงแบบไม่ระบุตัวตน, และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 250 GB
- พรีเมียม ($14/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมกระดานScrumและ Kanban, การเก็บถาวรโครงการ, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
คะแนนการให้คะแนนของผู้ใช้ Jira
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
ถึงเวลาสำหรับทางเลือก Bitrix24 ที่จริงจัง
แม้ว่า Bitrix24 จะเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ยอดเยี่ยมและมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันทางสังคมมากมาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ยังขาดฟีเจอร์สำคัญหลายอย่างสำหรับโครงการ และอาจใช้งานได้ซับซ้อนอย่างมาก
สิ่งที่คุณต้องการคือแพลตฟอร์มเดียวที่ครบทุกความต้องการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคู่แข่งของ Bitrix24 มากมายที่นำเสนอคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากกว่าในแผนฟรีของพวกเขา!
ลองดู ClickUp สิ มันฟรีตลอดไป (เว้นแต่คุณจะต้องการอัปเกรด) และรองรับงานและผู้ใช้ไม่จำกัด
คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของ ClickUp เช่น ระบบอัตโนมัติของกระบวนการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า 50+ แบบ,โหมด Me, และการผสานรวมมากมาย ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bitrix24
หากคุณยังไม่เชื่อเรา ลองดูรีวิว ClickUp กับ Bitrix 24 ของเรา แล้วคุณจะเข้าใจว่าเราหมายถึงอะไร!
ถึงเวลาที่จะได้ ClickUp ฟรีวันนี้!