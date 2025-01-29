บล็อก ClickUp
ทางเลือกและคู่แข่ง 5 อันดับแรกของ Bitrix24 (คุณสมบัติ ข้อจำกัด ราคา)

Erica Chappell
Erica Chappell
29 มกราคม 2568

กำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Bitrix24 อยู่หรือไม่?

คุณอาจอยู่ที่นี่เพราะ Bitrix24 ไม่สามารถทำงานให้คุณได้

และนั่นก็ไม่เป็นไร

บางสิ่งบางอย่าง ไม่ ผสมผสานกันได้ดี

เหมือนน้ำมันกับน้ำ หรือสับปะรดกับพิซซ่า

ใช่ เราเพิ่งพูดแบบนั้นไป

อย่างไรก็ตาม สิ่งส่วนใหญ่ในชีวิต มี คู่ที่เหมาะสมที่สุด

และคุณกำลังจะได้พบกับคู่หูการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึง ห้าทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bitrix24 พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และคะแนนจากผู้ใช้

มาเริ่มกันเลย

ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Bitrix24?

Bitrix24 เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใช้สำหรับการจัดการโครงการโดยธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่กำลังเติบโต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันคืออะไร?

  • ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ CRM ที่ติดตั้งมาในตัว
  • คุณสมบัติการตลาดทางอีเมลฟรี
  • มีให้บริการทั้งเวอร์ชันติดตั้งเองและเวอร์ชันบนคลาวด์
  • ฟังก์ชันการทำงานด้านการจัดการโครงการและงานร่วมกัน

แล้วทำไมต้องมองหา ทางเลือกอื่นของ Bitrix24?

Bitrix24 มีข้อบกพร่องในหลายด้านที่สำคัญในฐานะเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อเสียบางประการของ Bitrix24 ที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้

ข้อเสียที่ 1: การตั้งค่าที่ซับซ้อน

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดของคุณควรติดตั้งได้ง่าย

ไม่ใช่กรณีของ Bitrix24!

การเตรียมการจะทำให้คุณ เหนื่อยล้า มากทีเดียว

ข้อเสียที่ 2: มีฟีเจอร์พิเศษมากเกินไป

Bitrix24 มอบ คุณสมบัติเพิ่มเติมหลายอย่าง ให้คุณ เช่น การตลาดผ่านอีเมล การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

หากคุณต้องการใช้เพียงเพื่อการจัดการงาน คุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดนี้จะไม่มีประโยชน์เลย และจะเพียงทำให้พื้นที่จัดเก็บของคุณเต็มไปเปล่า ๆ

ข้อเสียที่ 3: อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน

แน่นอน, บางคุณสมบัติของ Bitrix24 ก็ดี.

อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้จัดระเบียบอย่างดี

อินเทอร์เฟซที่รกของ Bitrix24 อาจทำให้คุณสับสนและรู้สึกไม่สบายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่

ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการใน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ใช่ไหม?

น่าเสียดายที่ข้อเสียไม่ได้จบเพียงเท่านี้

อ่านบทวิจารณ์ Bitrix24แบบละเอียดของเรา เพื่อดูข้อจำกัดเพิ่มเติม

ตอนนี้ เราเริ่มค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bitrix24 กันเลยไหม? ไปกันเลย!

ทางเลือก 5 อันดับแรกสำหรับ Bitrix24

มันยากที่จะหาทางเลือกของ Bitrix24 ที่เหมาะกับคุณเหมือนถุงมือ

เพราะมีตัวเลือกมากเกินไป มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเยอะเกินไป...

ที่สำคัญที่สุด ทุกองค์กรมีความเอกลักษณ์

บางคนให้ความสำคัญกับความต้องการทางการตลาด ขณะที่บางคนมุ่งเน้นไปที่การวางแผนและการออกแบบ

อย่ากังวลไป เราอยู่ตรงนี้เพื่อคุณ

นี่คือรายชื่อ ห้าอันดับแรก ทางเลือกของ Bitrix24 ที่จะช่วยให้คุณเลือกจากสิ่งที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

อุปกรณ์คลิกอัพ
ดาวน์โหลด ClickUp บนอุปกรณ์ใดก็ได้และเข้าถึงงานของคุณจากทุกที่

อันดับแรกคือ ClickUp หนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูง

เครื่องมือนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงพร้อมคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้การจัดการโครงการง่ายสำหรับคุณเหมือนกับที่ฟิสิกส์ควอนตัมง่ายสำหรับนักฟิสิกส์

ClickUp ทำได้อย่างไร?

มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการของมันอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอันดับแรกในรายการทางเลือกของ Bitrix24 นี้

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

A. เพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นด้วย วิว

สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ และค้นหาแบบที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณมากที่สุด

เลือกจากตัวเลือกมุมมองหลายแบบของ ClickUp เช่น:

  • มุมมองบอร์ด: มุมมองคัมบังเพื่อจัดเรียงงานตามสถานะ
  • มุมมองกล่อง:สำหรับผู้จัดการในการจัดเรียงงานตามผู้รับผิดชอบ
  • มุมมองปฏิทิน: ดูเหตุการณ์และงานทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงของคุณบนปฏิทิน
  • มุมมองรายการ:ดูงานทั้งหมดในรูปแบบรายการและใช้ตัวกรองเพื่อจัดเรียงงานเหล่านั้น

B. ประหยัดเวลาและแรงงานด้วย ระบบอัตโนมัติ

ClickUp มอบการทำงานอัตโนมัติมากมายสำหรับงานซ้ำๆ ใดๆ ที่คุณมีในกระบวนการทำงานของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติทางการตลาดระบบอัตโนมัติด้านการบริการลูกค้าหรือความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถทำให้ ทุก กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ด้วยฟีเจอร์ Automation ของ ClickUp

ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองของ ClickUp
สร้างระบบอัตโนมัติของคุณเองหรือเลือกจากไลบรารีแม่แบบระบบอัตโนมัติ

ClickUp ทำงานให้คุณ ในขณะที่คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโต 😇

C. กำหนดความคาดหวังด้วย การประมาณเวลา

โครงการหรือภารกิจใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีการประมาณเวลา

แล้วคุณจะมีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่และควรมอบหมายงานให้ใคร?

ด้วยฟีเจอร์ การประมาณเวลา ของ ClickUp คุณสามารถกำหนดความคาดหวังและคาดการณ์ได้ว่างานจะเสร็จเมื่อใด

การประมาณเวลาในคลิกอัพ
เพิ่มการประมาณเวลาจากงานและมุมมองใน ClickUp

ดังนั้น... ทางเลือกของ Bitrix24 ช่วยประหยัดเวลาได้หรือไม่? ได้แน่นอน!

นั่นหมายความว่าฉันจะมีเวลาเล่น Dungeons and Dragons กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นใช่ไหม? ใช่สองเท่าเลย!

D. จัดการโครงการอย่างมืออาชีพด้วย แผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์ทำให้คุณรู้สึกกลัวหรือไม่?

เราเข้าใจแล้ว

แผนภูมิแกนต์อาจดูซับซ้อนและน่ากลัว เหมือนกับแผนภาพวงโคจรโมเลกุลที่อธิบายการเกิดพันธะเคมีในโมเลกุล เฮ้อ!

แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ แผนภูมิแกนต์ ใน ClickUp ดู

แผนภูมิแกนต์ของเราคือ:

มุมมองกานต์ต์ในคลิกอัพ
กำหนดเวลาหลายโครงการอย่างรวดเร็วด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUp

E. จัดการเอกสารอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนด้วย Docs

คุณสามารถสร้างฐานความรู้ที่ยืดหยุ่นและแชร์ได้ง่ายที่สุดโดยใช้ เอกสาร ของ ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบล็อกหรือการจดบันทึกเกี่ยวกับทฤษฎีสตริง Docs สามารถจัดการกับคำและข้อมูลทั้งหมดของคุณได้ 😎

สิทธิประโยชน์มีอะไรบ้าง?

F. ติดตามโครงการของคุณด้วย แดชบอร์ด และ วิดเจ็ต

ผู้จัดการโครงการชื่นชอบแดชบอร์ดขั้นสูงของ ClickUp

ติดตามทุกกิจกรรมและผลงานของคุณด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดหลากหลายรูปแบบ เช่น:

แดชบอร์ดในคลิกอัพ
มองเห็นภาพการทำงานใน ClickUp Workspace ของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการด้วยแดชบอร์ด

โปรดจำไว้ว่า ยิ่งคุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมมากเท่าไร คุณก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นเท่านั้นในฐานะองค์กร

ข้อดีของ ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้

ไม่ต้องกังวล ทีมงานของเราทำงานในแปดเขตเวลาที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อเสนอแนะของคุณได้รับการนำไปใช้ และปัญหาได้รับการแก้ไข

ดูแผนการพัฒนาของเราเพื่อดูว่ามีอะไรรออยู่บ้าง

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • ฟรีตลอดไป: รวมงานและผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมพื้นที่จัดเก็บ 100MB (คล้ายกับแบบฟรีมีข้อจำกัด)
  • ไม่จำกัด ($5/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมรายการ, บอร์ด, แดชบอร์ด, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • ธุรกิจ ($9/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมการทำงานอัตโนมัติทั้งหมด, แผนผังความคิด, และการส่งออกที่กำหนดเอง

คะแนนผู้ใช้ ClickUp

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)

2. Wrike

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ wrike
ผ่านทางWrike

ผู้จัดการโครงการหลายคนชื่นชอบ Wrikeเนื่องจากความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่ทรงพลังและความสามารถในการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งาน

Wrike อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือน... 🤦

เราได้กล่าวถึงหรือยังว่าพวกเขามี บริการมืออาชีพของ Wrike ที่จะช่วยแนะนำคุณตลอดกระบวนการ?

บริการเฉพาะทาง... เพียงเพื่อเริ่มต้น!

ถ้าคุณกำลังกรีดร้องในใจ คุณไม่ได้อยู่คนเดียว

อยากรู้เกี่ยวกับ Wrike หรือไม่?ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการด้วย Wrike และทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrike

คุณสมบัติหลักของ Wrike

  • มีตัวสร้างแบบฟอร์มในตัว
  • มีตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
  • มีการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
  • ให้คุณสร้างสถานะที่กำหนดเองได้

ข้อดีของ Wrike

ข้อเสียของ Wrike

  • การเริ่มต้นใช้งานค่อนข้างซับซ้อน
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความสามารถเท่าเทียมกับแอปพลิเคชันเว็บ
  • เวอร์ชันฟรีรองรับผู้ใช้ได้เพียงห้าคนเท่านั้น
  • ไม่สามารถนำเข้าจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอื่นได้

ราคาของ Wrike

Wrike มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • ฟรี: รวมมุมมองบอร์ด, มุมมองสเปรดชีต, และพื้นที่เก็บข้อมูล 2GB
  • แบบมืออาชีพ (9.80 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมแดชบอร์ดที่แชร์ได้, การเชื่อมต่อขั้นสูง, และพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
  • ธุรกิจ ($24.80/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมเทมเพลตรายงาน, การวิเคราะห์แบบกราฟิก, และพื้นที่เก็บข้อมูล 50GB

คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Wrike

  • Capterra: 4. 2/5 (1600+ รีวิว)
  • G2: 4. 2/5 (1300+ รีวิว)

3. เบสแคมป์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบสแคมป์
ผ่านทางBasecamp

Basecampเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Bitrix

ความร่วมมือและการสื่อสารคือจุดแข็งที่สุดของมัน

อย่างไรก็ตาม หากคุณดูที่ฟีเจอร์การติดตามโครงการใน Basecamp คุณจะพบว่ามีรายการเพียงหนึ่งรายการในรายการ

เพียงหนึ่งเดียว และนั่นก็คือ Hill Charts

ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมหรือไม่? ตรวจสอบรีวิว Basecampฉบับละเอียด ของเราได้เลย*

คุณสมบัติหลักของ Basecamp

  • กระดานโต้ตอบสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม
  • การส่งสัญญาณสำหรับการสื่อสารแบบทันทีในกลุ่มเล็ก ๆ หรือการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
  • การค้นหาแบบสากลที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย
  • รายงานทีมเพื่อสรุปอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานและสมาชิกทีม

ข้อดีของเบสแคมป์

  • การจัดการงานอย่างง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • มีทั้งแอป iOS และ Android
  • คำถามเช็คอินอัตโนมัติ (รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน)
  • สนับสนุนการเข้าถึงของลูกค้า

ข้อเสียของ Basecamp

  • ตัวเลือกการกำหนดราคาแบบคงที่
  • ไม่มีตัวติดตามเวลาในตัว
  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามโครงการขั้นสูง
  • รองรับการผสานการทำงานแบบจำกัด

ราคาของเบสแคมป์

  • Basecamp Personal (ทดลองใช้ฟรี 30 วัน): ให้บริการโครงการ 3 โครงการ, ผู้ใช้ 20 คน, พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 1GB
  • แผนธุรกิจ ($99/เดือน): อนุญาตให้แชทแบบเรียลไทม์, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และผู้ใช้และลูกค้าไม่จำกัด

คะแนนการให้ดาวของผู้ใช้ Basecamp

  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,300 รายการ)
  • G2: 4. 1/5 (4500+ รีวิว)

4. Monday.com

ตัวอย่างมุมมองกระดานคัมบังวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

Monday.com เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Bitrix24

นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการ, การร่วมมือในทีม, และการจัดการงาน ที่ได้ช่วยเหลือทีมการตลาดมากมายมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม พวกเราส่วนใหญ่ เกลียด วันจันทร์ และซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้ทำอะไรมากนักที่จะทำให้เราเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้

สำหรับเริ่มต้น คุณทราบหรือไม่ว่า Monday.com ไม่มี แผนฟรี?

ดูรีวิวMonday.com ของเรา และทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Mondayเพื่อค้นหาว่ามันเหมาะสมกับเครื่องมือจัดการโครงการของคุณหรือไม่

Monday.com ฟีเจอร์หลัก

  • การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือนเพื่อดูบอร์ดและไทม์ไลน์
  • งานและคำเตือนที่เกิดซ้ำ
  • กระดานสำหรับจัดการงานและงานย่อย
  • #แท็กคอลัมน์เพื่อกรองผลลัพธ์ข้ามบอร์ดทั้งหมด

Monday.com ข้อดี

  • ดึงดูดสายตาและใช้งานง่าย
  • แอป iOS และ Android พร้อมให้บริการแล้ว
  • ข้อเสนอการจัดการปริมาณงาน
  • ตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิม

Monday.com ข้อเสีย

  • ไม่มีการพึ่งพาการทำงานที่ทรงพลัง
  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
  • ตัวติดตามเวลาพร้อมใช้งานเฉพาะในแพ็กเกจ Pro
  • ไม่มีสมุดบันทึก

Monday.com ราคา

Monday.com มีสามราคา:

  • พื้นฐาน (8 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน): รวมแบบฟอร์ม, การสื่อสารพร้อมบริบท, และบอร์ดหนึ่งบอร์ดต่อแดชบอร์ด
  • มาตรฐาน (10 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน): รวมการค้นหาขั้นสูง, มุมมองปฏิทิน, และบอร์ดสามบอร์ดต่อแดชบอร์ด
  • โปร ($16/ที่นั่งต่อเดือน): รวมตัวติดตามเวลา, คอลัมน์สูตร, และบอร์ด 10 บอร์ดต่อแดชบอร์ด

Monday.com คะแนนผู้ใช้

  • Capterra: 4. 6/5 (2100+ รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

5. จิรา

ตัวอย่างมุมมองบอร์ด jira
ผ่านทางJira

สุดท้ายในรายการทางเลือกของ Bitrix24 คือ Jira. มันเป็นที่นิยมเพราะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agileที่ทรงพลังซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไว้วางใจ.

แม้ว่า Jira อาจเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ดีสำหรับผู้ใช้ทางเทคนิค แต่ไม่เหมาะสำหรับทีมอื่น ๆ ส่วนใหญ่

ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Jira? ลองดูที่ รีวิว Jira อย่างละเอียดของเรา และ อีกหลายทางเลือกแทน Jira.

คุณสมบัติหลักของ Jira

  • บอร์ดScrumและKanbanที่สามารถปรับแต่งได้
  • เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง
  • รายงานแบบคล่องตัวสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • รองรับการเชื่อมต่อมากกว่า 3000 รายการ

ข้อดีของ Jira

  • มีภาษาโปรแกรมของตัวเอง
  • แอป iOS และ Android พร้อมให้บริการแล้ว
  • นำเสนอภาพรวมความคืบหน้าของโครงการแบบ 360 องศา
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ครอบคลุม

ข้อเสียของ Jira

  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ขนาดไฟล์จำกัด (2GB เท่านั้น)
  • ไม่มีผู้รับมอบหมายหลายคน
  • ไม่มีเทมเพลตที่กำหนดเองสำหรับงาน

ราคาของ Jira

Jira มีตัวเลือกการกำหนดราคา 3 แบบ:

  • ฟรี: รวมการรายงานแบบอไจล์, ระบบอัตโนมัติ, และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 2 GB
  • มาตรฐาน (7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมบันทึกการตรวจสอบ, การเข้าถึงแบบไม่ระบุตัวตน, และพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 250 GB
  • พรีเมียม ($14/ผู้ใช้ต่อเดือน): รวมกระดานScrumและ Kanban, การเก็บถาวรโครงการ, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด

คะแนนการให้คะแนนของผู้ใช้ Jira

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

ถึงเวลาสำหรับทางเลือก Bitrix24 ที่จริงจัง

แม้ว่า Bitrix24 จะเป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ยอดเยี่ยมและมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันทางสังคมมากมาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ยังขาดฟีเจอร์สำคัญหลายอย่างสำหรับโครงการ และอาจใช้งานได้ซับซ้อนอย่างมาก

สิ่งที่คุณต้องการคือแพลตฟอร์มเดียวที่ครบทุกความต้องการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคู่แข่งของ Bitrix24 มากมายที่นำเสนอคุณสมบัติที่มีคุณค่ามากกว่าในแผนฟรีของพวกเขา!

ลองดู ClickUp สิ มันฟรีตลอดไป (เว้นแต่คุณจะต้องการอัปเกรด) และรองรับงานและผู้ใช้ไม่จำกัด

คุณสมบัติหลักอื่น ๆ ของ ClickUp เช่น ระบบอัตโนมัติของกระบวนการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า 50+ แบบ,โหมด Me, และการผสานรวมมากมาย ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bitrix24

หากคุณยังไม่เชื่อเรา ลองดูรีวิว ClickUp กับ Bitrix 24 ของเรา แล้วคุณจะเข้าใจว่าเราหมายถึงอะไร!

ถึงเวลาที่จะได้ ClickUp ฟรีวันนี้!