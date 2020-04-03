รีวิว Basecamp ปี 2025 (คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Basecamp คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการสื่อสารทีมที่จะช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันในโครงการ } } { "@type": "Question", "name": "คุณสมบัติหลักของ Basecamp คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Basecamp มีรายการสิ่งที่ต้องทำ, แพลตฟอร์มแชท, รายงาน, และแผนภูมิเนินเขาเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ" } }] }
กำลังสงสัยว่า Basecamp เป็น เครื่องมือ ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณหรือไม่?
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงที่สุดในตลาด แต่คุณควรซื้อมันเพียงเพราะมันเป็นที่นิยมหรือไม่?
แน่นอน ถ้าคุณเชื่อในภูมิปัญญาของมวลชน! แต่ฉันเดาว่าคุณคงมีข้อสงสัยอยู่บ้าง 🙂
เราจะช่วยคุณตอบคำถามนี้ในรีวิว Basecamp ที่ครอบคลุมนี้
คู่มือสำหรับผู้ซื้อฉบับนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติ ราคา ข้อดี และข้อเสีย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือจัดการโครงการนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่
มาเริ่มกันเลย
Basecamp คืออะไร?
Basecampเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการสื่อสารทีมที่จะช่วยคุณ:
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและงาน
- จัดเก็บและแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- สื่อสารกับทีมโครงการของคุณ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของโครงการกับพวกเขา
Basecamp Classic คือเวอร์ชันก่อนหน้าของเครื่องมือนี้ ส่วนเวอร์ชันปัจจุบันเรียกว่า Basecamp 3 ซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์ไฟล์ การจัดเก็บไฟล์ และการส่งข้อความ
หากเวอร์ชัน 2 เป็นอพาร์ตเมนต์สองห้องนอน เวอร์ชัน 3 ก็ไม่ใช่บ้านสไตล์ชนบทอังกฤษอย่างแท้จริง แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง!
ใครสามารถใช้ได้บ้าง?
Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติเช่น:
- การจัดการงานที่ง่าย
- กระดานข้อความสำหรับการหารือของทีม
- การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์
คุณสมบัติหลักของ Basecamp คืออะไร?
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของ Basecamp:
1. รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างงานและมอบหมายงาน
เช่นเดียวกับแอปการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asanaและ Trello, Basecamp ช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานของคุณได้
คุณสามารถสร้างงานหรืองานย่อย กำหนดเส้นตาย และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ เมื่อคุณทำงานเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานนั้นเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน เช่น การเตือนความจำสำหรับวันครบกำหนด เพื่อช่วยให้คุณติดตามงานเหล่านี้ได้
ที่มา: https://basecamp.com/features
Basecamp ยังให้คุณเพิ่มบันทึก รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ เพื่อทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณมีรายละเอียดมากขึ้น
นอกจากนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่คล้ายกันเพื่อจัดระเบียบงานตามงานเฉพาะหรือขั้นตอนของโครงการได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีงานด้านการประกันคุณภาพ คุณสามารถจัดกลุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับขั้นตอนต่างๆ เช่น รอการแก้ไข และ แก้ไขแล้ว ใต้หัวข้อเดียวกัน
2. แพลตฟอร์มแชทสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (แคมป์ไฟและเสียงแจ้งเตือน)
Basecamp รองรับการสื่อสารกลุ่มและการส่งข้อความส่วนตัว
แชทกลุ่มแบบเรียลไทม์ของ Basecamp (Campfires) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาทั่วไป ถามตอบอย่างรวดเร็ว และแชร์ไฟล์พื้นฐาน ทุกโปรเจกต์จะมีห้องแชทของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถกล่าวถึงบุคคล แนบเอกสาร และแชร์วิดีโอได้
ที่มา: https://basecamp.com/features
ต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัวหรือไม่?
(ใช่ พวกเราทุกคนคิดถึงการส่งกระดาษโน้ตในชั้นคณิตศาสตร์!)
คุณยังสามารถมีการสนทนาส่วนตัว (Pings) ใน Basecamp ได้อีกด้วย คุณสามารถเลือกส่ง pings ไปยังบุคคลหนึ่งคนหรือกลุ่มบุคคลได้ และการสนทนาจะปรากฏให้เห็นเฉพาะบุคคลที่คุณเลือกไว้เท่านั้น
3. รายงานเพื่อทราบว่ามีใครกำลังทำงานอะไรอยู่และข้อมูลเพิ่มเติม
Basecamp เช่นเดียวกับเครื่องมือรายงานโครงการอื่น ๆให้รายงานสำหรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานหรือสมาชิกทีมใด ๆ
ที่มา: https://basecamp.com/features/reports
นี่คือภาพรวมของรายงานบางส่วน:
สิ่งที่ค้างชำระ
ติดตามงานหรือโครงการที่ล่าช้าและระยะเวลาที่ล่าช้า
สิ่งที่ต้องทำในเร็ว ๆ นี้
ติดตามงานที่กำลังจะมาถึง เช่น กำหนดส่งและเป้าหมายสำคัญ
ใครกำลังทำอะไรอยู่
คอยติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ในทุกโครงการของพวกเขาใน Basecamp
มีอะไรใหม่, สิ่งที่ต้องทำ, และสิ่งที่ต้องทำ
ตรวจสอบงานใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาและงานที่เพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้
4. แผนภูมิเนินเขาเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการ
แผนภูมิเนินเขาของ Basecamp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามโครงการขนาดใหญ่และลดความจำเป็นในการประชุมประจำวัน
ที่มา: https://basecamp.com/features/hill-charts
แผนภูมิเชิงเขาช่วยให้คุณ:
- แสดงภาพความก้าวหน้าตามช่วงเวลาด้วยภาพนิ่ง
- บันทึกการอัปเดตโครงการพร้อมความคิดเห็น
- ทบทวนการอัปเดตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เนื่องจากมันแสดงให้คุณเห็นว่างานใดกำลังดำเนินไปและงานใดที่ยังไม่เสร็จ คุณสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
หมายเหตุ: สมาชิกในทีมต้อง อัปเดตความคืบหน้าของแผนภูมิ Hill Chart ด้วยตนเอง — ระบบจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ
ประโยชน์ของเบสแคมป์
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Basecamp:
1. เหมาะสำหรับโครงการพื้นฐานมาก
โครงการของคุณง่ายมากหรือไม่?
Basecamp เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโครงการที่เรียบง่ายซึ่งไม่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงมากนัก
ตัวอย่างเช่น การออกแบบเว็บไซต์ขนาดเล็กแบบคงที่ หรือการจัดการบล็อกขนาดเล็ก
โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นซอฟต์แวร์รายการสิ่งที่ต้องทำที่สะดวกพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น:
- การสนทนาของทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- กระดานข้อความ
- ตารางงานที่กำลังจะมาถึง
- คลังเก็บไฟล์สำหรับจัดเก็บเอกสารของคุณ
ดังนั้น หากคุณกำลังอัปเกรดจากโปรแกรมอย่าง MS Excel และต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่พื้นฐานมาก ๆ โดยไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง Basecamp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ
2. รองรับการค้นหาแบบสากลที่สะดวก
การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในเครื่องมือโครงการมักจะสนุกพอๆ กับการจราจรในเช้าวันจันทร์!
แต่ด้วย Basecamp คุณไม่จำเป็นต้องทนกับความเจ็บปวดนี้
เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังของ Basecamp ช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องเลื่อนผ่านผลลัพธ์หลายร้อยรายการหรือสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณสามารถค้นหาได้ทั่วทั้งโปรเจ็กต์, แชท และไฟล์เพื่อค้นหาสิ่งที่ตรงกับคำค้นหาหรือวลีที่คุณต้องการ
3. รับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
Basecamp รับประกันว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว
เนื่องจากระบบจะสำรองไฟล์โครงการโดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหายของข้อมูล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาย Privacy Shield ระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น
คุณยังสามารถตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี Basecamp ของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อคุณปิดบัญชี ข้อมูลโครงการของคุณจะถูกลบภายใน 30 วัน
4. มีกล่องจดหมายเข้าแยกต่างหากสำหรับแจ้งเตือน
Basecamp มีกล่องข้อความเข้าแยกต่างหาก (เมนู Hey!) สำหรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของ Basecamp เช่น ข้อความใหม่ การมอบหมายงาน และอื่นๆ
เนื่องจากคำเตือนเหล่านี้ถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติในเมนู Hey! คุณสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มเติม คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวหรือตั้งเวลาการแจ้งเตือนตามที่คุณต้องการได้
ข้อเสีย 9 ประการของ Basecamp
แม้ว่า Basecamp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี แต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ
นี่คือข้อเสียบางประการของมัน:
(คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังข้อเสียเฉพาะ)
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดอย่างมาก
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้สับสนในการใช้งาน
- ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเน้นรายการที่สำคัญที่สุดได้
- ไม่สามารถปรับแต่งสถานะงานให้เหมาะกับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันได้
- คุณสมบัติการติดตามโครงการที่จำกัด
- ไม่มีการสนับสนุนการติดตามเวลา
- ความคิดเห็นไม่สามารถกำหนดหรือแปลงเป็นงานได้
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ
- เครื่องมืออาจมีราคาแพง
หมายเหตุ: รีวิว Basecamp นี้ เน้นย้ำถึงวิธีที่ ทางเลือก Basecampที่ทรงพลัง อย่าง ClickUp สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คุณอาจพบเจอกับ Basecamp ได้
ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันชั้นนำของโลก ที่ใช้โดยทีมจากบริษัททุกประเภทและทุกขนาดทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย คุณจะมีความต้องการทุกอย่างในการจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ไม่มีขั้นตอนในการเรียนรู้ — ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นได้ทันที!
ตั้งแต่การสร้างแผนโครงการไปจนถึงการมอบหมายงานและการแสดงผลความคืบหน้า ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการสำหรับทุกความต้องการของโครงการ
นี่คือวิธีที่มันสามารถแก้ไขข้อเสียทั้งหมดของ Basecamp ได้:
เบสแคมป์คอน #1: ฟังก์ชันการใช้งานจำกัดอย่างมาก
Basecamp เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีคุณสมบัติพื้นฐานอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีกเล็กน้อย
Basecamp นั้น 'พื้นฐาน' มากจนคุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ในตลาด เช่น ClickUp, Asana และ Wrike เป็นต้น และคุณจะไม่ผิดหวัง
ฉันไม่อยากจะบอกคุณ แต่...
คุณสมบัติส่วนใหญ่ที่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีให้ในเวอร์ชันฟรีของเครื่องมือจัดการโครงการส่วนใหญ่ กลับไม่มีอยู่ใน Basecamp เลย
แทนที่จะใช้ Basecamp จริง ๆ แล้วการจัดการโครงการของคุณใน Slack นั้นมีเหตุผลมากกว่า
แล้วทำไมคนจำนวนมากถึงใช้ Basecamp?
สมมติว่าคุณอยู่ในโลกที่มีเครื่องมือเพียงอย่างเดียวคือก้อนหิน
วันหนึ่ง ชายถ้ำรูปหล่อจากบ้านข้างๆ แสดงสิ่งประดิษฐ์อันยอดเยี่ยมให้คุณดู – หินที่แกะสลักเป็นรูปมีด และเขาเสนอขายให้คุณ
ลองนึกถึงความหลงใหลของคุณดูสิ!
คุณจะรีบคว้าไว้ทันทีใช่ไหม?
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Basecamp อย่างแท้จริง
มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการแรก ๆ ในตลาด
เมื่อมันถูกพัฒนาขึ้น คนส่วนใหญ่ใช้Excel สำหรับการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายกว่า Excel อย่างแน่นอน (แม้ว่าจะไม่ได้ดีกว่าเสมอไป) ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดมาก
Basecamp ได้ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ภายในระยะเวลาอันสั้นมาก
คนส่วนใหญ่ยังคงใช้ Basecamp อยู่ เพราะพวกเขาใช้มันมาหลายปีแล้ว หรือเพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีชื่อเสียงที่สุด
แต่ตามเหตุผลนั้น คุณไม่ควรใช้ Excel สำหรับการจัดการโครงการ ใช่ไหม? ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นที่รู้จักมากกว่า Basecamp อย่างแน่นอน!
โอเค แต่คนจำนวนมากจัดการกับ Basecamp ได้อย่างไร?
ฉันเคยถามตัวเองคำถามนี้เหมือนกัน
หากคุณขุดลึกลงไป คุณจะพบว่าหลายคนใช้เครื่องมือโครงการเพิ่มเติม ควบคู่กับ Basecamp!
คุณเห็นไหม เมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือแล้ว มันยากมากที่จะเลิกใช้
แล้วคุณทำอะไรบ้าง?
คุณยังคงเพิ่มเครื่องมืออื่น ๆ ที่ชดเชยคุณสมบัติที่ขาดหายไป
ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคุณใช่ไหม?
โซลูชัน ClickUp
ClickUp มีฟีเจอร์มากมายอย่างเหลือเชื่อ!
มันมีฟีเจอร์ทั้งหมดของ Basecamp ที่ขาดหายไปซึ่งคุณไม่สามารถขาดได้
นี่คือเพียงไม่กี่ตัวอย่าง:
- งานย่อย
- โครงการย่อย
- สถานะงาน
- ลำดับความสำคัญ
- มุมมองของคณะกรรมการ
- รายละเอียดงานที่ละเอียดพร้อมการแก้ไขแบบข้อความสมบูรณ์
- แผนภูมิแกนต์
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้
เราจะหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้อย่างละเอียดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า
Basecamp Con #2: มุมมองที่สับสน
แม้ว่า Basecamp จะใช้งานง่าย แต่ก็มีมุมมองการจัดการงานที่จำกัด
เนื่องจากคุณมักจะเข้าไปในพอร์ทัลและจากนั้นก็เข้าสู่ส่วนต่างๆ ภายใน พอร์ทัลเหล่านั้น อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในโพรงกระต่ายเมื่อใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้
นอกจากนี้ Basecamp ยังไม่มีแถบด้านข้างเพื่อช่วยให้คุณย้ายระหว่างโครงการต่างๆ
นี่ทำให้การจัดการงานน่ารำคาญมากหากคุณมีโปรเจ็กต์หลายอย่าง การย้ายระหว่างโปรเจ็กต์เป็นเรื่องที่น่ารำคาญจริงๆ!
โซลูชัน ClickUp: มุมมองหลายแบบ
ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วย มุมมองโครงการที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะชอบอินเทอร์เฟซแบบ Agile, มุมมองแบบรายการตรวจสอบหรืออินเทอร์เฟซการจัดการโครงการแบบใดก็ตาม ClickUp มีให้คุณครบ ทั้งในแอปมือถือและบนเดสก์ท็อป
อะไรอีก?
คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้ใน โปรเจกต์เดียวกัน!
นี่คือฟีเจอร์ที่คุณจะไม่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบ Basecamp กับ Asana หรือเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ!
(ดูรีวิวWrike,JIRA และ Monday ของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมมุมมองของ ClickUp ถึงเจ๋งสุดๆ!)
นี่คือภาพรวมที่ใกล้ชิดของมุมมองต่าง ๆ ที่ ClickUp มอบให้คุณ:
ก. มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบสำหรับวิธีการจัดการโครงการทั่วไปสองวิธี:
- มุมมองบอร์ด
มุมมองของคณะกรรมการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแฟน ๆ ของวิธีการคัมบัง
การพัฒนาแบบ Agile กลายเป็นเรื่องง่าย! เพียงลากและวางงานเพื่ออัปเดตสถานะของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
- มุมมองรายการ
คุณชอบรายการงานที่เรียบง่ายโดยไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากเกินไปหรือไม่?
คุณทำได้แล้ว!
มุมมองรายการเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์GTD(การจัดการงานให้เสร็จ)
B. มุมมองกล่อง
อย่าเป็นผู้จัดการโครงการที่คอยรบกวนสมาชิกทีมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เสมอ!
งานจะถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบในมุมมอง Box ผู้จัดการสามารถติดตามงานและภารกิจของทุกคนได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว
ค.มุมมองปฏิทิน
มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผน กำหนดเวลา และจัดการงานต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที ไม่ต้องทนกับความยุ่งยากของการขีดฆ่ารายการในสมุดบันทึกแบบเก่าอีกต่อไป ด้วย ClickUp คุณสามารถลากและวางงานเพื่ออัปเดตตารางงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
ไปได้เลย!
ปรับแต่งมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการ. คุณมีตัวเลือกเช่น:
- วัน: แสดงงานที่กำหนดไว้ทั้งหมดในวันที่ระบุ
- 4 วัน: ดูตารางงานโครงการของคุณในช่วงเวลาสี่วันต่อเนื่อง
- สัปดาห์: ดูตารางงานประจำสัปดาห์ของคุณและย้ายงานได้ตามต้องการ
- รายเดือน: ให้ภาพรวมของงานในแต่ละเดือน
D.โหมดฉัน
มันง่ายที่จะเสียสมาธิกับโปรเจกต์หรืองานของคนอื่นใช่ไหม?
เว้นแต่ว่าคุณจะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่เหมือนบรูซ ลี!
สำหรับพวกเราที่เหลือ โหมด Me ของ ClickUp จะแสดงเฉพาะโครงการและงานที่ต้องส่งของคุณเท่านั้น
ด้วยวิธีนี้ ClickUp จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ทีมของคุณเลือกใช้ ไม่ใช่ให้ทีมของคุณต้องปรับตัวเข้ากับระบบของ ClickUp — ทำให้มันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Basecamp!
เพื่อให้การนำทางในมุมมองเหล่านี้ง่ายขึ้น ClickUp ได้ปฏิบัติตามลำดับชั้นการจัดการงานซึ่งประกอบด้วย:
- สถานที่ทำงาน: แบ่งบริษัทของคุณออกเป็นทีมย่อยแยกกัน
- พื้นที่: กลุ่มผู้ใช้หลัก เช่น "ฝ่ายปฏิบัติการ" หรือ "ฝ่ายการตลาด"
- โฟลเดอร์: ที่นี่ คุณสามารถจัดเก็บรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
- รายการ: ที่ซึ่งแต่ละโครงการถูกจัดแสดง
- งาน: นี่คือที่ที่คุณทำงาน แต่ละงานมีงานย่อย รายละเอียด และอื่นๆ
- งานย่อย: งานใด ๆ ใน ClickUp สามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยได้หลายงาน
- รายการตรวจสอบ: คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานหรืองานย่อยใด ๆ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการทดสอบคุณภาพภายใต้กิจกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
คุณจะไม่มีวันติดอยู่ในประตูมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไปเมื่อพยายามจัดการกับงานของคุณ!
Basecamp Con #3: ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน
แน่นอน, Basecamp สามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของมัน.
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดลำดับความสำคัญของงาน คุณคงต้องผิดหวังแล้ว!
ทำไมมันถึงสำคัญ?
การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการแจ้งให้ทีมของคุณทราบว่างานใดมีความเร่งด่วนและต้องการความสนใจทันที
นี่คือวิธีที่เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp ช่วยแก้ปัญหานี้:
โซลูชัน ClickUp:ลำดับความสำคัญของงาน
ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ ลำดับความสำคัญเหล่านี้ถูกกำหนดรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ:
- สีแดง: ฉุกเฉิน
- สีเหลือง: ความสำคัญสูง
- สีน้ำเงิน: ลำดับความสำคัญปกติ
- สีเทา: ความสำคัญต่ำ
เนื่องจากนี่เป็นรหัสสีมาตรฐาน ทั่วทั้ง ClickUp คุณสามารถระบุงานที่มีความสำคัญได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นั้นโดยเฉพาะก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงและกรองงานตามลำดับความสำคัญเพื่อจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน
Basecamp Con #4: ไม่มีสถานะงานที่กำหนดเอง
ทุกโครงการมีขั้นตอนเฉพาะของตัวเอง. เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณไม่สามารถรับมือกับความแตกต่างเหล่านี้ได้หรือไม่?
ทำไมในโลกนี้ถึงมีใครต้องการสถานะเดียวกันสำหรับบล็อกโพสต์และโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์?
อย่างไรก็ตาม Basecamp ไม่รองรับสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการจัดประเภทงานตามความต้องการ เฉพาะเจาะจง ของแต่ละโครงการหรือทีมได้
โซลูชัน ClickUp:สถานะที่กำหนดเอง
ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ที่ให้ชุดสถานะงานเริ่มต้น ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ!
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องติดอยู่กับชุดสถานะที่ไม่สะท้อนงานหรือโครงการของคุณอย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสถานะเช่น "พบปัญหา" และ "ตรวจสอบอีกครั้ง" สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ในทำนองเดียวกัน งานบล็อกของคุณสามารถมีสถานะเช่น "ตรวจสอบไวยากรณ์" หรือ "กำลังแก้ไข"
ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเรื่องสถานะงานอีกต่อไป!
เบสแคมป์ คอน #5: คุณสมบัติการติดตามโครงการที่จำกัด
Basecamp มีฟีเจอร์การติดตามโครงการเพียงอย่างเดียว — แผนภูมิเนินเขา
ชื่อสวยดีนะ แต่คุณจะต้องเจอกับงานหนักในการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น
แม้ว่าแผนภูมิฮิลล์จะให้การแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการ แต่ก็มีลักษณะที่เป็นอัตวิสัยสูง เนื่องจากสถานะของโครงการถูกอัปเดต ด้วยตนเอง จึงอาจสะท้อนถึง ความรู้สึก ของสมาชิกทีมแต่ละคนเกี่ยวกับความคืบหน้าในขณะนั้น — ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
โซลูชัน ClickUp: การติดตามโครงการที่ทรงพลัง
ClickUp มาพร้อมกับ ความสามารถในการติดตามโครงการที่ทรงพลังมากมาย เพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคและควบคุมทุกโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ในตัวของ ClickUp การติดตามความคืบหน้าของโครงการกลายเป็นเรื่องง่าย
เพียงแค่ดูแผนภูมิแกนต์ของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณ
นอกจากนี้ แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ยังสามารถ อัตโนมัติ กระบวนการต่าง ๆ ได้มากมายแบบเรียลไทม์!
นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:
- ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงกำหนดการของโครงการ
- คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับจำนวนงานทั้งหมด
- เปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันของคุณกับความคืบหน้าที่คาดหวัง
- คำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณเพื่อระบุภารกิจของโครงการที่คุณต้องทำเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
อย่างไรก็ตาม แผนภูมิแกนต์ไม่ใช่ฟีเจอร์การรายงานทั้งหมดที่คุณจะได้รับ
นอกเหนือจากแผนภูมิแกนต์เหล่านี้แล้ว คุณยังได้รับแดชบอร์ดทรงพลังที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลโครงการและการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
แดชบอร์ดมีตัวเลือกวิดเจ็ตมากมาย รวมถึง:
- แผนภูมิความเร็ว: ช่วยให้ทราบอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณ
- แผนภูมิการเผาไหม้: ช่วยคุณวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมคุณเทียบกับเส้นเป้าหมาย และมองเห็นงานที่เหลืออยู่
- กราฟการเผาไหม้: แสดงให้คุณเห็นว่าคุณได้ทำไปแล้วเท่าไรเมื่อเทียบกับขอบเขตงานของคุณ
- แผนภูมิการไหลสะสม: ช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณตลอดเวลา
Basecamp Con #6: ไม่รองรับการติดตามเวลา
หากคุณต้องการติดตามเวลาของโครงการเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ Basecamp ไม่สามารถช่วยคุณได้
คุณจะต้องใช้แอปของ Basecamp (การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม) เพื่อติดตามเวลาหรือจัดการบันทึกเวลาทำงานเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณอย่างถูกต้อง ฟังดูเหมือนงานที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น!
โซลูชัน ClickUp:การติดตามเวลาแบบเนทีฟ
ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการผ่านส่วนขยาย Google Chrome ของมัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีบันทึกทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
ส่วนขยายนี้ทำหน้าที่เป็นตัวติดตามเวลาแบบเนทีฟที่แสดงเวลาที่ทีมของคุณใช้ไปกับงานแต่ละอย่างได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากแต่ละงานจะถูกติดตามแยกกัน คุณสามารถดูได้ว่าใครทำงานอะไรและใช้เวลาไปกับงานนั้นนานเท่าไร
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
มันฟรี 100%
นอกจากนี้ ClickUpยังมีการเชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่นEverhour,Time Doctorและอื่น ๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถปรับใช้สิ่งที่พวกเขาใช้อยู่แล้วได้
ไม่มีแอปจัดการโครงการอื่นใดที่ให้ ความยืดหยุ่น ได้มากขนาดนี้! — อีกหนึ่งเหตุผลที่ ClickUp เป็นทางเลือก ที่ดีที่สุด สำหรับ Basecamp
Basecamp Con #7: ไม่มีความคิดเห็นที่มอบหมาย
ความคิดเห็นของคุณไม่ได้รับการตอบกลับหรือไม่?
ไม่มีอะไรส่วนตัวเลยจริงๆ!
แต่ด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้น สมาชิกในทีมของคุณอาจลืมตอบกลับความคิดเห็นของคุณ
และการตอบกลับล่าช้าอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงานโดยไม่จำเป็น
ในขณะที่ Basecamp อนุญาตให้คุณโพสต์ความคิดเห็นได้ แต่คุณไม่สามารถสร้างการดำเนินการจากความคิดเห็นเหล่านั้นได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้คนมองข้ามและไม่ดำเนินการตามความคิดเห็นนั้นทันที
โซลูชัน ClickUp:ความคิดเห็นที่มอบหมาย
ClickUp ช่วยให้คุณมอบหมายความคิดเห็นให้ใครบางคนเพื่อรับคำตอบทันที คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานได้ทันทีและมอบหมายให้ใครบางคน (หรือตัวคุณเอง)
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ใครบางคนเริ่มทำภารกิจ คุณสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้และมอบหมายให้พวกเขาได้
ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ — มันจะปรากฏขึ้นในถาดงานของพวกเขาด้วย! เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามที่ไม่จำเป็น!
ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่ได้รับคำตอบที่จำกัดการทำงานร่วมกันในโครงการของคุณ!
Basecamp Con #8: ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ
อันนี้ไม่ต้องคิดมาก
หากคุณต้องการจัดการโครงการของคุณขณะเดินทาง คุณจะต้องมีแอปพลิเคชันมือถือที่ทรงพลัง
นั่นเป็นข่าวร้ายสำหรับชาวเบสแคมป์
น่าเสียดายที่แอปมือถือของ Basecamp มีรูปแบบการจัดวางเหมือนกับซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป
คุณจะต้องคลานผ่านอุโมงค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด – ประตูและส่วนต่างๆ – สวมหมวกไฟฉายเพื่อค้นหาข้อมูลใดๆ
ไม่ใช่แอปที่คุณคิดว่าสนุกเลยใช่ไหม?
โซลูชัน ClickUp:แอปมือถือทรงพลัง
แอปมือถือทรงพลังของ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ทำให้การเพิ่มและจัดการงานเป็นเรื่องง่ายอย่างเหลือเชื่อขณะเดินทาง
พวกเขาให้คุณ:
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- ดูและแก้ไขงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
- แก้ไขปฏิทินของคุณ
คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปจากความสะดวกสบายบนโทรศัพท์ของคุณ!
Basecamp con #9: ราคาแพง
แม้ว่า Basecamp จะมีเวอร์ชันฟรี แต่ก็มีฟีเจอร์ที่จำกัด คุณสามารถจัดการได้เพียงสามโครงการและเพิ่มผู้ใช้ได้ 20 คนเท่านั้น
หากคุณต้องการคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น โครงการไม่จำกัดหรือบริการลูกค้าแบบเร่งด่วน คุณจะต้องชำระเงิน $99 ต่อเดือนสำหรับแผนธุรกิจของพวกเขา
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นโฮเมอร์ ซิมป์สันเพื่อจะพูดว่า "โอ๊ย!"
นี่คือรายละเอียดของโมเดลค่าใช้จ่ายของ Basecamp:
โมเดลต้นทุนของเบสแคมป์
โมเดลต้นทุนของ Basecamp มีตัวเลือกให้คุณสองแบบ:
A. Basecamp Personal: ฟรี
ให้การสนับสนุนสำหรับโครงการสามโครงการ และผู้ใช้ 20 คน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ 1 GB
B. เบสแคมป์ธุรกิจ: $99/เดือน
รวมคุณสมบัติทั้งหมดของ Basecamp พร้อมโครงการและผู้ใช้ไม่จำกัด คุณยังจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล 500GB และการสนับสนุนลูกค้าแบบเร่งด่วน คุณสามารถทดลองใช้แผนนี้ได้ด้วยการทดลองใช้ Basecamp ฟรี 30 วัน
โซลูชัน ClickUp
ที่ราคา $99 ต่อเดือน Basecamp อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่ง
ทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนั้น ในเมื่อคุณมี เครื่องมือ อย่าง ClickUp ที่มอบ ฟีเจอร์หลากหลาย ในราคาที่ประหยัดกว่ามาก?
ไม่เหมือนกับ Asana Trello และ Basecamp, ClickUp ให้บริการ ผู้ใช้ไม่จำกัด, งานไม่จำกัด และ การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในเวอร์ชันฟรี — ไม่ต้องใช้ บัตรเครดิต!
โดยการอัปเกรดแผนของคุณ คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดในราคาที่ถูกกว่ามาก เนื่องจาก ClickUp คิดค่าบริการน้อยกว่าครึ่งต่อผู้ใช้ในทุกระดับ
ClickUp มีตัวเลือกราคาให้คุณสามแบบ:
- แผนฟรี: งานไม่จำกัดและผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7
- ไม่จำกัด ($5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): มอบฟีเจอร์ "ฟรี" พร้อมพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การดู, แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อ
- ธุรกิจ ($9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): มอบฟีเจอร์ "ไม่จำกัด" + การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน + โฟลเดอร์เป้าหมาย + แขกเพิ่มเติม + การดูแบบส่วนตัว และอื่นๆ
สรุป
แน่นอน Basecamp เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Excel แต่เราไม่ควรก้าวข้ามยุค 90 ไปแล้วหรือ?
ทำไมต้องจ่ายเงินสำหรับ เครื่องมือ พื้นฐานในปี 2021 ในเมื่อคุณสามารถได้รับ แพลตฟอร์ม การจัดการ โครงการที่ดีที่สุดในโลกฟรี?
ในขณะที่ ClickUp รองรับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Basecamp แล้ว ยังมอบฟีเจอร์เพิ่มเติมหลากหลายให้คุณในราคาที่คุ้มค่าอีกด้วย
คุณยังได้รับคุณสมบัติมากมายเหล่านี้ ฟรี!ลงทะเบียนใช้ ClickUpและทดลองใช้ได้เลยวันนี้