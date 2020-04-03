บล็อก ClickUp
รีวิว Basecamp ปี 2025 (คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

Erica Chappell
Erica Chappell
3 เมษายน 2563

กำลังสงสัยว่า Basecamp เป็น เครื่องมือ ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณหรือไม่?

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงที่สุดในตลาด แต่คุณควรซื้อมันเพียงเพราะมันเป็นที่นิยมหรือไม่?

แน่นอน ถ้าคุณเชื่อในภูมิปัญญาของมวลชน! แต่ฉันเดาว่าคุณคงมีข้อสงสัยอยู่บ้าง 🙂

เราจะช่วยคุณตอบคำถามนี้ในรีวิว Basecamp ที่ครอบคลุมนี้

คู่มือสำหรับผู้ซื้อฉบับนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติ ราคา ข้อดี และข้อเสีย เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือจัดการโครงการนี้เหมาะสมกับคุณหรือไม่

มาเริ่มกันเลย

Basecamp คืออะไร?

เว็บไซต์เบสแคมป์

Basecampเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการสื่อสารทีมที่จะช่วยคุณ:

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการและงาน
  • จัดเก็บและแบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • สื่อสารกับทีมโครงการของคุณ
  • อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของโครงการกับพวกเขา

Basecamp Classic คือเวอร์ชันก่อนหน้าของเครื่องมือนี้ ส่วนเวอร์ชันปัจจุบันเรียกว่า Basecamp 3 ซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์ไฟล์ การจัดเก็บไฟล์ และการส่งข้อความ

หากเวอร์ชัน 2 เป็นอพาร์ตเมนต์สองห้องนอน เวอร์ชัน 3 ก็ไม่ใช่บ้านสไตล์ชนบทอังกฤษอย่างแท้จริง แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในภายหลัง!

ใครสามารถใช้ได้บ้าง?

Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการพื้นฐานที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติเช่น:

  • การจัดการงานที่ง่าย
  • กระดานข้อความสำหรับการหารือของทีม
  • การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์

คุณสมบัติหลักของ Basecamp คืออะไร?

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักของ Basecamp:

1. รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างงานและมอบหมายงาน

เช่นเดียวกับแอปการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น Asanaและ Trello, Basecamp ช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานของคุณได้

คุณสามารถสร้างงานหรืองานย่อย กำหนดเส้นตาย และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้ เมื่อคุณทำงานเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานนั้นเพื่อทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน เช่น การเตือนความจำสำหรับวันครบกำหนด เพื่อช่วยให้คุณติดตามงานเหล่านี้ได้

เบสแคมป์ รายการที่ต้องทำ

Basecamp ยังให้คุณเพิ่มบันทึก รูปภาพ หรือไฟล์อื่น ๆ เพื่อทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณมีรายละเอียดมากขึ้น

นอกจากนี้ คุณสามารถจัดกลุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่คล้ายกันเพื่อจัดระเบียบงานตามงานเฉพาะหรือขั้นตอนของโครงการได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีงานด้านการประกันคุณภาพ คุณสามารถจัดกลุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับขั้นตอนต่างๆ เช่น รอการแก้ไข และ แก้ไขแล้ว ใต้หัวข้อเดียวกัน

2. แพลตฟอร์มแชทสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ (แคมป์ไฟและเสียงแจ้งเตือน)

Basecamp รองรับการสื่อสารกลุ่มและการส่งข้อความส่วนตัว

แชทกลุ่มแบบเรียลไทม์ของ Basecamp (Campfires) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสนทนาทั่วไป ถามตอบอย่างรวดเร็ว และแชร์ไฟล์พื้นฐาน ทุกโปรเจกต์จะมีห้องแชทของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถกล่าวถึงบุคคล แนบเอกสาร และแชร์วิดีโอได้

แชทเบสแคมป์

ต้องการสนทนาเป็นการส่วนตัวหรือไม่?

(ใช่ พวกเราทุกคนคิดถึงการส่งกระดาษโน้ตในชั้นคณิตศาสตร์!)

คุณยังสามารถมีการสนทนาส่วนตัว (Pings) ใน Basecamp ได้อีกด้วย คุณสามารถเลือกส่ง pings ไปยังบุคคลหนึ่งคนหรือกลุ่มบุคคลได้ และการสนทนาจะปรากฏให้เห็นเฉพาะบุคคลที่คุณเลือกไว้เท่านั้น

ดไวท์กำลังส่งเสียงซิช

3. รายงานเพื่อทราบว่ามีใครกำลังทำงานอะไรอยู่และข้อมูลเพิ่มเติม

Basecamp เช่นเดียวกับเครื่องมือรายงานโครงการอื่น ๆให้รายงานสำหรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานหรือสมาชิกทีมใด ๆ

งานเบสแคมป์

นี่คือภาพรวมของรายงานบางส่วน:

สิ่งที่ค้างชำระ

ติดตามงานหรือโครงการที่ล่าช้าและระยะเวลาที่ล่าช้า

สิ่งที่ต้องทำในเร็ว ๆ นี้

ติดตามงานที่กำลังจะมาถึง เช่น กำหนดส่งและเป้าหมายสำคัญ

ใครกำลังทำอะไรอยู่

คอยติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ในทุกโครงการของพวกเขาใน Basecamp

มีอะไรใหม่, สิ่งที่ต้องทำ, และสิ่งที่ต้องทำ

ตรวจสอบงานใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาและงานที่เพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อเร็วๆ นี้

4. แผนภูมิเนินเขาเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการ

แผนภูมิเนินเขาของ Basecamp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้เพื่อติดตามโครงการขนาดใหญ่และลดความจำเป็นในการประชุมประจำวัน

แผนภูมิเนินเขาเบสแคมป์

แผนภูมิเชิงเขาช่วยให้คุณ:

  • แสดงภาพความก้าวหน้าตามช่วงเวลาด้วยภาพนิ่ง
  • บันทึกการอัปเดตโครงการพร้อมความคิดเห็น
  • ทบทวนการอัปเดตในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

เนื่องจากมันแสดงให้คุณเห็นว่างานใดกำลังดำเนินไปและงานใดที่ยังไม่เสร็จ คุณสามารถเข้าไปจัดการกับปัญหาของโครงการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: สมาชิกในทีมต้อง อัปเดตความคืบหน้าของแผนภูมิ Hill Chart ด้วยตนเอง ระบบจะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

ประโยชน์ของเบสแคมป์

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Basecamp:

1. เหมาะสำหรับโครงการพื้นฐานมาก

โครงการของคุณง่ายมากหรือไม่?

Basecamp เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับโครงการที่เรียบง่ายซึ่งไม่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงมากนัก

ตัวอย่างเช่น การออกแบบเว็บไซต์ขนาดเล็กแบบคงที่ หรือการจัดการบล็อกขนาดเล็ก

โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นซอฟต์แวร์รายการสิ่งที่ต้องทำที่สะดวกพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น:

  • การสนทนาของทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
  • กระดานข้อความ
  • ตารางงานที่กำลังจะมาถึง
  • คลังเก็บไฟล์สำหรับจัดเก็บเอกสารของคุณ

ดังนั้น หากคุณกำลังอัปเกรดจากโปรแกรมอย่าง MS Excel และต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่พื้นฐานมาก ๆ โดยไม่มีคุณสมบัติขั้นสูง Basecamp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

2. รองรับการค้นหาแบบสากลที่สะดวก

การค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องในเครื่องมือโครงการมักจะสนุกพอๆ กับการจราจรในเช้าวันจันทร์!

แต่ด้วย Basecamp คุณไม่จำเป็นต้องทนกับความเจ็บปวดนี้

เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังของ Basecamp ช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องเลื่อนผ่านผลลัพธ์หลายร้อยรายการหรือสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ คุณสามารถค้นหาได้ทั่วทั้งโปรเจ็กต์, แชท และไฟล์เพื่อค้นหาสิ่งที่ตรงกับคำค้นหาหรือวลีที่คุณต้องการ

การอ่านหนังสือ

3. รับประกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

Basecamp รับประกันว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

เนื่องจากระบบจะสำรองไฟล์โครงการโดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหายของข้อมูล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบาย Privacy Shield ระหว่างสหภาพยุโรป-สหรัฐอเมริกา และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐอเมริกา เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น

คุณยังสามารถตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชี Basecamp ของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อคุณปิดบัญชี ข้อมูลโครงการของคุณจะถูกลบภายใน 30 วัน

4. มีกล่องจดหมายเข้าแยกต่างหากสำหรับแจ้งเตือน

Basecamp มีกล่องข้อความเข้าแยกต่างหาก (เมนู Hey!) สำหรับการแจ้งเตือนทั้งหมดของ Basecamp เช่น ข้อความใหม่ การมอบหมายงาน และอื่นๆ

เนื่องจากคำเตือนเหล่านี้ถูกจัดระเบียบโดยอัตโนมัติในเมนู Hey! คุณสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับความยืดหยุ่นเพิ่มเติม คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวหรือตั้งเวลาการแจ้งเตือนตามที่คุณต้องการได้

ข้อเสีย 9 ประการของ Basecamp

แม้ว่า Basecamp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี แต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ

นี่คือข้อเสียบางประการของมัน:

(คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังข้อเสียเฉพาะ)

  1. ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดอย่างมาก
  2. อินเทอร์เฟซอาจทำให้สับสนในการใช้งาน
  3. ไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อเน้นรายการที่สำคัญที่สุดได้
  4. ไม่สามารถปรับแต่งสถานะงานให้เหมาะกับความต้องการของโครงการที่แตกต่างกันได้
  5. คุณสมบัติการติดตามโครงการที่จำกัด
  6. ไม่มีการสนับสนุนการติดตามเวลา
  7. ความคิดเห็นไม่สามารถกำหนดหรือแปลงเป็นงานได้
  8. ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ
  9. เครื่องมืออาจมีราคาแพง

หมายเหตุ: รีวิว Basecamp นี้ เน้นย้ำถึงวิธีที่ ทางเลือก Basecampที่ทรงพลัง อย่าง ClickUp สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คุณอาจพบเจอกับ Basecamp ได้

ClickUp คืออะไร?

ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันชั้นนำของโลก ที่ใช้โดยทีมจากบริษัททุกประเภทและทุกขนาดทั่วโลก ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย คุณจะมีความต้องการทุกอย่างในการจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ไม่มีขั้นตอนในการเรียนรู้ — ใครๆ ก็สามารถเริ่มต้นได้ทันที!

ตั้งแต่การสร้างแผนโครงการไปจนถึงการมอบหมายงานและการแสดงผลความคืบหน้า ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการสำหรับทุกความต้องการของโครงการ

นี่คือวิธีที่มันสามารถแก้ไขข้อเสียทั้งหมดของ Basecamp ได้:

เบสแคมป์คอน #1: ฟังก์ชันการใช้งานจำกัดอย่างมาก

พื้นฐาน

Basecamp เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีคุณสมบัติพื้นฐานอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีกเล็กน้อย

Basecamp นั้น 'พื้นฐาน' มากจนคุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ในตลาด เช่น ClickUp, Asana และ Wrike เป็นต้น และคุณจะไม่ผิดหวัง

ฉันไม่อยากจะบอกคุณ แต่...

คุณสมบัติส่วนใหญ่ที่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีให้ในเวอร์ชันฟรีของเครื่องมือจัดการโครงการส่วนใหญ่ กลับไม่มีอยู่ใน Basecamp เลย

แทนที่จะใช้ Basecamp จริง ๆ แล้วการจัดการโครงการของคุณใน Slack นั้นมีเหตุผลมากกว่า

แล้วทำไมคนจำนวนมากถึงใช้ Basecamp?

สมมติว่าคุณอยู่ในโลกที่มีเครื่องมือเพียงอย่างเดียวคือก้อนหิน

วันหนึ่ง ชายถ้ำรูปหล่อจากบ้านข้างๆ แสดงสิ่งประดิษฐ์อันยอดเยี่ยมให้คุณดู – หินที่แกะสลักเป็นรูปมีด และเขาเสนอขายให้คุณ

ลองนึกถึงความหลงใหลของคุณดูสิ!

ผู้ชายสับสน

คุณจะรีบคว้าไว้ทันทีใช่ไหม?

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Basecamp อย่างแท้จริง

มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการแรก ๆ ในตลาด

เมื่อมันถูกพัฒนาขึ้น คนส่วนใหญ่ใช้Excel สำหรับการจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายกว่า Excel อย่างแน่นอน (แม้ว่าจะไม่ได้ดีกว่าเสมอไป) ดังนั้นจึงไม่ต้องคิดมาก

Basecamp ได้ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ภายในระยะเวลาอันสั้นมาก

คนส่วนใหญ่ยังคงใช้ Basecamp อยู่ เพราะพวกเขาใช้มันมาหลายปีแล้ว หรือเพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีชื่อเสียงที่สุด

แต่ตามเหตุผลนั้น คุณไม่ควรใช้ Excel สำหรับการจัดการโครงการ ใช่ไหม? ท้ายที่สุดแล้ว มันเป็นที่รู้จักมากกว่า Basecamp อย่างแน่นอน!

โอเค แต่คนจำนวนมากจัดการกับ Basecamp ได้อย่างไร?

ฉันเคยถามตัวเองคำถามนี้เหมือนกัน

หากคุณขุดลึกลงไป คุณจะพบว่าหลายคนใช้เครื่องมือโครงการเพิ่มเติม ควบคู่กับ Basecamp!

คุณเห็นไหม เมื่อคุณเริ่มใช้เครื่องมือแล้ว มันยากมากที่จะเลิกใช้

แล้วคุณทำอะไรบ้าง?

คุณยังคงเพิ่มเครื่องมืออื่น ๆ ที่ชดเชยคุณสมบัติที่ขาดหายไป

ไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคุณใช่ไหม?

โซลูชัน ClickUp

ClickUp มีฟีเจอร์มากมายอย่างเหลือเชื่อ!

มันมีฟีเจอร์ทั้งหมดของ Basecamp ที่ขาดหายไปซึ่งคุณไม่สามารถขาดได้

นี่คือเพียงไม่กี่ตัวอย่าง:

  • งานย่อย
  • โครงการย่อย
  • สถานะงาน
  • ลำดับความสำคัญ
  • มุมมองของคณะกรรมการ
  • รายละเอียดงานที่ละเอียดพร้อมการแก้ไขแบบข้อความสมบูรณ์
  • แผนภูมิแกนต์
  • สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้

เราจะหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานเหล่านี้อย่างละเอียดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า

Basecamp Con #2: มุมมองที่สับสน

แม้ว่า Basecamp จะใช้งานง่าย แต่ก็มีมุมมองการจัดการงานที่จำกัด

เนื่องจากคุณมักจะเข้าไปในพอร์ทัลและจากนั้นก็เข้าสู่ส่วนต่างๆ ภายใน พอร์ทัลเหล่านั้น อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในโพรงกระต่ายเมื่อใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้

อลิซตกลงไปในหลุม

นอกจากนี้ Basecamp ยังไม่มีแถบด้านข้างเพื่อช่วยให้คุณย้ายระหว่างโครงการต่างๆ

นี่ทำให้การจัดการงานน่ารำคาญมากหากคุณมีโปรเจ็กต์หลายอย่าง การย้ายระหว่างโปรเจ็กต์เป็นเรื่องที่น่ารำคาญจริงๆ!

โซลูชัน ClickUp: มุมมองหลายแบบ

ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณได้อย่างรวดเร็วด้วย มุมมองโครงการที่หลากหลาย

ไม่ว่าคุณจะชอบอินเทอร์เฟซแบบ Agile, มุมมองแบบรายการตรวจสอบหรืออินเทอร์เฟซการจัดการโครงการแบบใดก็ตาม ClickUp มีให้คุณครบ ทั้งในแอปมือถือและบนเดสก์ท็อป

อะไรอีก?

คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้ใน โปรเจกต์เดียวกัน!

นี่คือฟีเจอร์ที่คุณจะไม่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบ Basecamp กับ Asana หรือเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ!

นั่นน่าทึ่งมาก

(ดูรีวิวWrike,JIRA และ Monday ของเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไมมุมมองของ ClickUp ถึงเจ๋งสุดๆ!)

นี่คือภาพรวมที่ใกล้ชิดของมุมมองต่าง ๆ ที่ ClickUp มอบให้คุณ:

ก. มุมมองงานที่จำเป็น

ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบสำหรับวิธีการจัดการโครงการทั่วไปสองวิธี:

  1. มุมมองบอร์ด

มุมมองของคณะกรรมการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแฟน ๆ ของวิธีการคัมบัง

การพัฒนาแบบ Agile กลายเป็นเรื่องง่าย! เพียงลากและวางงานเพื่ออัปเดตสถานะของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง

มุมมองบอร์ด
  1. มุมมองรายการ

คุณชอบรายการงานที่เรียบง่ายโดยไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากเกินไปหรือไม่?

คุณทำได้แล้ว!

มุมมองรายการเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์GTD(การจัดการงานให้เสร็จ)

มุมมองรายการ

B. มุมมองกล่อง

อย่าเป็นผู้จัดการโครงการที่คอยรบกวนสมาชิกทีมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เสมอ!

งานจะถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบในมุมมอง Box ผู้จัดการสามารถติดตามงานและภารกิจของทุกคนได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว

ค.มุมมองปฏิทิน

มุมมองปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผน กำหนดเวลา และจัดการงานต่าง ๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที ไม่ต้องทนกับความยุ่งยากของการขีดฆ่ารายการในสมุดบันทึกแบบเก่าอีกต่อไป ด้วย ClickUp คุณสามารถลากและวางงานเพื่ออัปเดตตารางงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

มุมมองปฏิทิน

ไปได้เลย!

ปรับแต่งมุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบสิ่งที่คุณต้องการ. คุณมีตัวเลือกเช่น:

  • วัน: แสดงงานที่กำหนดไว้ทั้งหมดในวันที่ระบุ
  • 4 วัน: ดูตารางงานโครงการของคุณในช่วงเวลาสี่วันต่อเนื่อง
  • สัปดาห์: ดูตารางงานประจำสัปดาห์ของคุณและย้ายงานได้ตามต้องการ
  • รายเดือน: ให้ภาพรวมของงานในแต่ละเดือน

D.โหมดฉัน

มันง่ายที่จะเสียสมาธิกับโปรเจกต์หรืองานของคนอื่นใช่ไหม?

เว้นแต่ว่าคุณจะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่เหมือนบรูซ ลี!

ล้างจิตใจให้ว่างเปล่า

สำหรับพวกเราที่เหลือ โหมด Me ของ ClickUp จะแสดงเฉพาะโครงการและงานที่ต้องส่งของคุณเท่านั้น

โหมดของฉัน

ด้วยวิธีนี้ ClickUp จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่ทีมของคุณเลือกใช้ ไม่ใช่ให้ทีมของคุณต้องปรับตัวเข้ากับระบบของ ClickUp — ทำให้มันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Basecamp!

เพื่อให้การนำทางในมุมมองเหล่านี้ง่ายขึ้น ClickUp ได้ปฏิบัติตามลำดับชั้นการจัดการงานซึ่งประกอบด้วย:

  • สถานที่ทำงาน: แบ่งบริษัทของคุณออกเป็นทีมย่อยแยกกัน
  • พื้นที่: กลุ่มผู้ใช้หลัก เช่น "ฝ่ายปฏิบัติการ" หรือ "ฝ่ายการตลาด"
  • โฟลเดอร์: ที่นี่ คุณสามารถจัดเก็บรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
  • รายการ: ที่ซึ่งแต่ละโครงการถูกจัดแสดง
  • งาน: นี่คือที่ที่คุณทำงาน แต่ละงานมีงานย่อย รายละเอียด และอื่นๆ
  • งานย่อย: งานใด ๆ ใน ClickUp สามารถแบ่งออกเป็นงานย่อยได้หลายงาน
  • รายการตรวจสอบ: คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับงานหรืองานย่อยใด ๆ ก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสำหรับการทดสอบคุณภาพภายใต้กิจกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

คุณจะไม่มีวันติดอยู่ในประตูมิติที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไปเมื่อพยายามจัดการกับงานของคุณ!

Basecamp Con #3: ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน

แน่นอน, Basecamp สามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของมัน.

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดลำดับความสำคัญของงาน คุณคงต้องผิดหวังแล้ว!

ทำไมมันถึงสำคัญ?

การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการแจ้งให้ทีมของคุณทราบว่างานใดมีความเร่งด่วนและต้องการความสนใจทันที

ลำดับความสำคัญ

นี่คือวิธีที่เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp ช่วยแก้ปัญหานี้:

โซลูชัน ClickUp:ลำดับความสำคัญของงาน

ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดเพื่อให้ทีมของคุณทราบว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญ ลำดับความสำคัญเหล่านี้ถูกกำหนดรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการระบุ:

  • สีแดง: ฉุกเฉิน
  • สีเหลือง: ความสำคัญสูง
  • สีน้ำเงิน: ลำดับความสำคัญปกติ
  • สีเทา: ความสำคัญต่ำ

เนื่องจากนี่เป็นรหัสสีมาตรฐาน ทั่วทั้ง ClickUp คุณสามารถระบุงานที่มีความสำคัญได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นั้นโดยเฉพาะก็ตาม นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงและกรองงานตามลำดับความสำคัญเพื่อจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน

Basecamp Con #4: ไม่มีสถานะงานที่กำหนดเอง

ทุกโครงการมีขั้นตอนเฉพาะของตัวเอง. เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณไม่สามารถรับมือกับความแตกต่างเหล่านี้ได้หรือไม่?

ทำไมในโลกนี้ถึงมีใครต้องการสถานะเดียวกันสำหรับบล็อกโพสต์และโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์?

อย่างไรก็ตาม Basecamp ไม่รองรับสถานะที่กำหนดเองสำหรับแต่ละงาน ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการจัดประเภทงานตามความต้องการ เฉพาะเจาะจง ของแต่ละโครงการหรือทีมได้

โซลูชัน ClickUp:สถานะที่กำหนดเอง

ต่างจากเครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ที่ให้ชุดสถานะงานเริ่มต้น ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ!

สถานะที่กำหนดเอง

ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ต้องติดอยู่กับชุดสถานะที่ไม่สะท้อนงานหรือโครงการของคุณอย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสถานะเช่น "พบปัญหา" และ "ตรวจสอบอีกครั้ง" สำหรับงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ในทำนองเดียวกัน งานบล็อกของคุณสามารถมีสถานะเช่น "ตรวจสอบไวยากรณ์" หรือ "กำลังแก้ไข"

ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเรื่องสถานะงานอีกต่อไป!

มีอัปเดตอะไรบ้าง

เบสแคมป์ คอน #5: คุณสมบัติการติดตามโครงการที่จำกัด

Basecamp มีฟีเจอร์การติดตามโครงการเพียงอย่างเดียว — แผนภูมิเนินเขา

ชื่อสวยดีนะ แต่คุณจะต้องเจอกับงานหนักในการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น

แม้ว่าแผนภูมิฮิลล์จะให้การแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการ แต่ก็มีลักษณะที่เป็นอัตวิสัยสูง เนื่องจากสถานะของโครงการถูกอัปเดต ด้วยตนเอง จึงอาจสะท้อนถึง ความรู้สึก ของสมาชิกทีมแต่ละคนเกี่ยวกับความคืบหน้าในขณะนั้น — ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

โซลูชัน ClickUp: การติดตามโครงการที่ทรงพลัง

ClickUp มาพร้อมกับ ความสามารถในการติดตามโครงการที่ทรงพลังมากมาย เพื่อช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคและควบคุมทุกโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ในตัวของ ClickUp การติดตามความคืบหน้าของโครงการกลายเป็นเรื่องง่าย

เพียงแค่ดูแผนภูมิแกนต์ของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณ

มุมมองไทม์ไลน์

นอกจากนี้ แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ยังสามารถ อัตโนมัติ กระบวนการต่าง ๆ ได้มากมายแบบเรียลไทม์!

นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:

  • ปรับการพึ่งพาของงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงกำหนดการของโครงการ
  • คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการของคุณโดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับจำนวนงานทั้งหมด
  • เปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันของคุณกับความคืบหน้าที่คาดหวัง
  • คำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณเพื่อระบุภารกิจของโครงการที่คุณต้องทำเพื่อให้ทันกำหนดเวลา

อย่างไรก็ตาม แผนภูมิแกนต์ไม่ใช่ฟีเจอร์การรายงานทั้งหมดที่คุณจะได้รับ

นอกเหนือจากแผนภูมิแกนต์เหล่านี้แล้ว คุณยังได้รับแดชบอร์ดทรงพลังที่ช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลโครงการและการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

แดชบอร์ดมีตัวเลือกวิดเจ็ตมากมาย รวมถึง:

คลิกอัพ แผนภูมิ

Basecamp Con #6: ไม่รองรับการติดตามเวลา

หากคุณต้องการติดตามเวลาของโครงการเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ Basecamp ไม่สามารถช่วยคุณได้

ไม่ ฉันทำไม่ได้

คุณจะต้องใช้แอปของ Basecamp (การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม) เพื่อติดตามเวลาหรือจัดการบันทึกเวลาทำงานเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าของคุณอย่างถูกต้อง ฟังดูเหมือนงานที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น!

โซลูชัน ClickUp:การติดตามเวลาแบบเนทีฟ

ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการผ่านส่วนขยาย Google Chrome ของมัน ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีบันทึกทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเรียกเก็บเงินลูกค้าหรือติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

ส่วนขยายนี้ทำหน้าที่เป็นตัวติดตามเวลาแบบเนทีฟที่แสดงเวลาที่ทีมของคุณใช้ไปกับงานแต่ละอย่างได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากแต่ละงานจะถูกติดตามแยกกัน คุณสามารถดูได้ว่าใครทำงานอะไรและใช้เวลาไปกับงานนั้นนานเท่าไร

การติดตามเวลา

ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?

มันฟรี 100%

นอกจากนี้ ClickUpยังมีการเชื่อมต่อกับ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยม เช่นEverhour,Time Doctorและอื่น ๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถปรับใช้สิ่งที่พวกเขาใช้อยู่แล้วได้

ไม่มีแอปจัดการโครงการอื่นใดที่ให้ ความยืดหยุ่น ได้มากขนาดนี้! — อีกหนึ่งเหตุผลที่ ClickUp เป็นทางเลือก ที่ดีที่สุด สำหรับ Basecamp

Basecamp Con #7: ไม่มีความคิดเห็นที่มอบหมาย

ความคิดเห็นของคุณไม่ได้รับการตอบกลับหรือไม่?

ไม่มีอะไรส่วนตัวเลยจริงๆ!

แต่ด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้น สมาชิกในทีมของคุณอาจลืมตอบกลับความคิดเห็นของคุณ

และการตอบกลับล่าช้าอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการทำงานโดยไม่จำเป็น

ในขณะที่ Basecamp อนุญาตให้คุณโพสต์ความคิดเห็นได้ แต่คุณไม่สามารถสร้างการดำเนินการจากความคิดเห็นเหล่านั้นได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้คนมองข้ามและไม่ดำเนินการตามความคิดเห็นนั้นทันที

โซลูชัน ClickUp:ความคิดเห็นที่มอบหมาย

ClickUp ช่วยให้คุณมอบหมายความคิดเห็นให้ใครบางคนเพื่อรับคำตอบทันที คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นงานได้ทันทีและมอบหมายให้ใครบางคน (หรือตัวคุณเอง)

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ใครบางคนเริ่มทำภารกิจ คุณสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้และมอบหมายให้พวกเขาได้

ซอฟต์แวร์จะแจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ — มันจะปรากฏขึ้นในถาดงานของพวกเขาด้วย! เมื่อภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามที่ไม่จำเป็น!

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย

ด้วย ClickUp คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ไม่ได้รับคำตอบที่จำกัดการทำงานร่วมกันในโครงการของคุณ!

Basecamp Con #8: ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือ

อันนี้ไม่ต้องคิดมาก

หากคุณต้องการจัดการโครงการของคุณขณะเดินทาง คุณจะต้องมีแอปพลิเคชันมือถือที่ทรงพลัง

นั่นเป็นข่าวร้ายสำหรับชาวเบสแคมป์

น่าเสียดายที่แอปมือถือของ Basecamp มีรูปแบบการจัดวางเหมือนกับซอฟต์แวร์บนเดสก์ท็อป

คุณจะต้องคลานผ่านอุโมงค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด – ประตูและส่วนต่างๆ – สวมหมวกไฟฉายเพื่อค้นหาข้อมูลใดๆ

ซูลันเดอร์กำลังขุด

ไม่ใช่แอปที่คุณคิดว่าสนุกเลยใช่ไหม?

โซลูชัน ClickUp:แอปมือถือทรงพลัง

แอปมือถือทรงพลังของ ClickUp สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Android ทำให้การเพิ่มและจัดการงานเป็นเรื่องง่ายอย่างเหลือเชื่อขณะเดินทาง

อุปกรณ์คลิกอัพ

พวกเขาให้คุณ:

  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • ดูและแก้ไขงาน
  • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
  • แก้ไขปฏิทินของคุณ

คุณจะได้รับฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของแพลตฟอร์มเดสก์ท็อปจากความสะดวกสบายบนโทรศัพท์ของคุณ!

Basecamp con #9: ราคาแพง

แม้ว่า Basecamp จะมีเวอร์ชันฟรี แต่ก็มีฟีเจอร์ที่จำกัด คุณสามารถจัดการได้เพียงสามโครงการและเพิ่มผู้ใช้ได้ 20 คนเท่านั้น

หากคุณต้องการคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น โครงการไม่จำกัดหรือบริการลูกค้าแบบเร่งด่วน คุณจะต้องชำระเงิน $99 ต่อเดือนสำหรับแผนธุรกิจของพวกเขา

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นโฮเมอร์ ซิมป์สันเพื่อจะพูดว่า "โอ๊ย!"

แพง

นี่คือรายละเอียดของโมเดลค่าใช้จ่ายของ Basecamp:

โมเดลต้นทุนของเบสแคมป์

โมเดลต้นทุนของ Basecamp มีตัวเลือกให้คุณสองแบบ:

A. Basecamp Personal: ฟรี

ให้การสนับสนุนสำหรับโครงการสามโครงการ และผู้ใช้ 20 คน พร้อมพื้นที่จัดเก็บ 1 GB

B. เบสแคมป์ธุรกิจ: $99/เดือน

รวมคุณสมบัติทั้งหมดของ Basecamp พร้อมโครงการและผู้ใช้ไม่จำกัด คุณยังจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล 500GB และการสนับสนุนลูกค้าแบบเร่งด่วน คุณสามารถทดลองใช้แผนนี้ได้ด้วยการทดลองใช้ Basecamp ฟรี 30 วัน

โซลูชัน ClickUp

ที่ราคา $99 ต่อเดือน Basecamp อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหลายแห่ง

ทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนั้น ในเมื่อคุณมี เครื่องมือ อย่าง ClickUp ที่มอบ ฟีเจอร์หลากหลาย ในราคาที่ประหยัดกว่ามาก?

ไม่เหมือนกับ Asana Trello และ Basecamp, ClickUp ให้บริการ ผู้ใช้ไม่จำกัด, งานไม่จำกัด และ การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ในเวอร์ชันฟรี — ไม่ต้องใช้ บัตรเครดิต!

โดยการอัปเกรดแผนของคุณ คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดในราคาที่ถูกกว่ามาก เนื่องจาก ClickUp คิดค่าบริการน้อยกว่าครึ่งต่อผู้ใช้ในทุกระดับ

ClickUp มีตัวเลือกราคาให้คุณสามแบบ:

  • แผนฟรี: งานไม่จำกัดและผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7
  • ไม่จำกัด ($5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): มอบฟีเจอร์ "ฟรี" พร้อมพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การดู, แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อ
  • ธุรกิจ ($9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): มอบฟีเจอร์ "ไม่จำกัด" + การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน + โฟลเดอร์เป้าหมาย + แขกเพิ่มเติม + การดูแบบส่วนตัว และอื่นๆ

สรุป

แน่นอน Basecamp เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Excel แต่เราไม่ควรก้าวข้ามยุค 90 ไปแล้วหรือ?

บีวิสกำลังใช้คอมพิวเตอร์

ทำไมต้องจ่ายเงินสำหรับ เครื่องมือ พื้นฐานในปี 2021 ในเมื่อคุณสามารถได้รับ แพลตฟอร์ม การจัดการ โครงการที่ดีที่สุดในโลกฟรี?

ในขณะที่ ClickUp รองรับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Basecamp แล้ว ยังมอบฟีเจอร์เพิ่มเติมหลากหลายให้คุณในราคาที่คุ้มค่าอีกด้วย

คุณยังได้รับคุณสมบัติมากมายเหล่านี้ ฟรี!ลงทะเบียนใช้ ClickUpและทดลองใช้ได้เลยวันนี้