ทางเลือก 15 อันดับแรกสำหรับ Basecamp ในปี 2025

คุณมีกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม งานที่ต้องติดตาม และทีมที่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน
Basecamp อาจเป็นแพลตฟอร์มที่คุณใช้มาสักพักแล้ว แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง คุณมาถูกที่แล้ว
แม้ว่า Basecamp จะเน้นความเรียบง่าย แต่อาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้เสมอไปเมื่อพูดถึงฟังก์ชันการทำงานที่ลึกซึ้ง ความยืดหยุ่น การมองเห็นโครงการที่ดีขึ้น หรือเครื่องมือเฉพาะทาง
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดูทางเลือก 15 รายการสำหรับ Basecamp ที่จะช่วยยกระดับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิภาพของทีมคุณให้ดียิ่งขึ้น พร้อมหรือยัง?
มาเริ่มกันเลย! 💪
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
Basecamp มักได้รับการยกย่องในด้านความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน แต่ข้อจำกัดของมันอาจไม่เหมาะกับความต้องการของทุกทีม
มาดูกันบ้าง 👇
- ไม่มีการติดตามเวลา: ไม่รวมการติดตามเวลาในตัว ต้องพึ่งพาการผสานกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อติดตามเวลาของโครงการ
- ไม่มีฟังก์ชันการแท็กหรือติดป้ายกำกับ: ไม่มีฟังก์ชันการแท็กหรือติดป้ายกำกับ ทำให้ไม่สามารถจัดกลุ่ม จัดประเภท หรือจัดลำดับความสำคัญของงานในหน้าสิ่งที่ต้องทำและตารางเวลาได้
- คุณสมบัติที่จำกัด: ขาดมุมมองขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ ทำให้การมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการเป็นเรื่องท้าทาย นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติเช่น การวิเคราะห์และการวางแผนทรัพยากร
- ไม่มีการจัดการแชท: ให้บริการความสามารถในการส่งข้อความ แต่ไม่มีตัวเลือกในการจัดการแชท ไม่สามารถเก็บถาวรหัวข้อหรือการสนทนาได้ ทำให้พื้นที่ทำงานรก
- ขาดไทม์ไลน์พื้นฐาน: ไม่มีมุมมองไทม์ไลน์พื้นฐาน ทำให้ยากต่อการติดตามงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยภาพ
ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ Basecamp ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานมากขึ้น
ทางเลือกสำหรับ Basecamp ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ Basecamp 🎯
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การจัดการงาน โครงการ และการสื่อสารในทีม พร้อมการติดตามและทำงานร่วมกันด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มครบวงจร
|โนชั่น
|การบันทึกข้อมูล การจัดการโครงการ และการจัดการความรู้
|บุคคลและทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น
|อาสนะ
|การจัดการโครงการ, การสื่อสารในทีม, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
|การใช้งานที่หลากหลายในแผนกต่างๆ
|Wrike
|การบริหารโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
|ทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|การทำงานเป็นทีม
|การจัดการโครงการและการติดตามเวลา
|หน่วยงานที่บริหารจัดการงานของลูกค้า
|Trello
|การจัดการงานด้วยภาพผ่านบอร์ด
|โครงการง่าย ๆ และรายการงานส่วนตัว
|วันจันทร์
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการ
|ทีมที่ต้องการการจัดการโครงการแบบมีภาพ
|สมาร์ทชีต
|การจัดการโครงการและการรายงาน
|โครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการติดตามอย่างละเอียด
|โพดิโอ
|การจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้
|ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|ProofHub
|การจัดการโครงการพื้นฐานและการทำงานร่วมกันในทีม
|ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|จิรา
|การจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามปัญหา
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
|แอร์เทเบิล
|การจัดการฐานข้อมูลและการติดตามปัญหา
|ทีมที่ต้องการโซลูชันฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น
|nTask
|การจัดการงานและการวางแผนโครงการ
|ทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับงานที่เรียบง่าย
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทน Basecamp?
ทุกทีมต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน. มาดูคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณต้องค้นหาในทางเลือกของ Basecamp.
- การติดตามเวลาและการรายงาน: ให้บริการการติดตามเวลา, การรายงานอัตโนมัติ, และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้สามารถควบคุมกำหนดเวลาและประสิทธิภาพของทีมได้
- การจัดการทรัพยากร: ให้เครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการปริมาณงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
- เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ: รวมถึงการโทรผ่านวิดีโอในตัว, ห้องแชท, กระทู้แสดงความคิดเห็น, และการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์
- การทำงานอัตโนมัติ: ใช้AI เพื่อทำงานอัตโนมัติเช่น การแจ้งเตือนและการอัปเดตงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
- การสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากร: ให้การสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ, คู่มือการใช้งาน, และฟอรัมชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และการออกแบบ: มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที เพื่อการเริ่มต้นใช้งานและการยอมรับจากผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับ Basecamp
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายที่มีอยู่ การหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับทีมของคุณอาจเป็นเรื่องยาก มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Basecamp กัน—แต่ละตัวมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่จะช่วยให้โครงการของคุณราบรื่นขึ้น 💁
1. คลิกอัพ
(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย AI)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราสำหรับการจัดการและวางแผนโครงการ ด้วยการตั้งค่าแบบครบวงจรที่เรียบง่ายและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มันจัดระเบียบโครงการด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน โดยใช้ลำดับชั้นที่เริ่มจากพื้นที่ทำงานลงไปยังโฟลเดอร์ รายการ งาน และงานย่อย รูปแบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่างานแต่ละงานอยู่ตรงไหนและติดตามรายละเอียดของโครงการได้โดยไม่หลงลืม
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ AI ที่ได้รับความนิยม:
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และตัวชี้วัดที่สำคัญ
แต่ละแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ด้วยบัตรหลากหลายชนิดเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างชัดเจน—เช่น ความคืบหน้าของงาน,ตัวชี้วัดการจัดการโครงการ, และการประมาณเวลา—ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม
คุณสมบัตินี้เหนือกว่าสิ่งที่ Basecamp มีให้ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้โดยตรง พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ อย่างสะดวก ข้อมูลสำคัญทั้งหมด เช่น แผนงานโครงการ บันทึกการประชุม และรายละเอียดสำคัญ จะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
ด้วยคุณสมบัติเช่นการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็น ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและเป็นระเบียบ ทำให้การติดต่อสื่อสารตลอดทั้งโครงการเป็นเรื่องง่าย
เป้าหมายและงานใน ClickUp
ClickUp โดดเด่นด้วยมุมมองงานที่ละเอียดและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายที่เล็กกว่าและวัดผลได้ เป้าหมายเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่วัดได้
ClickUp Tasksคือที่ที่งานได้รับการดำเนินการ แต่ละงานแสดงถึงขั้นตอนของโครงการและสามารถจัดระเบียบเป็นรายการหรือบอร์ดเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่างานมีความชัดเจนและกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
เป้าหมายและงานร่วมกันช่วยให้ทีมมีระเบียบ มีแรงจูงใจ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมกัน
นอกจากนี้แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUpยังเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการทีมขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะดำเนินการได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
ClickUp Brain และระบบอัตโนมัติ
ClickUp Brainเพิ่มชั้นการทำงานด้วย AI เพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหาสำหรับแผนโครงการและการสื่อสารกับลูกค้า มันสรุปการอัปเดตงานและความคิดเห็น ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสื่อสารและการมองเห็นงานในโครงการต่างๆ
ด้วยคำแนะนำตามบทบาทมากกว่า 100 แบบ Brain ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์ ออกแบบรายงาน และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เนื่องจาก ClickUp เป็นแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงาน คุณสามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ทั้งหมดของคุณได้ด้วยClickUp Chat ฟีเจอร์แชทช่วยให้คุณมอบหมายงาน เข้าถึงรายการ พื้นที่ทำงาน และไวท์บอร์ด สร้างสรุปโดย AI ของหัวข้อสนทนา และอื่นๆ อีกมากมาย
สุดท้ายนี้ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติได้โดยการตั้งค่าการมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องทำงานซ้ำๆ และลดข้อผิดพลาดได้
ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการจัดการโครงการของClickUp ทีมงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองหลายงาน: แสดงภาพไทม์ไลน์โครงการของคุณด้วยมุมมอง ClickUpกว่า 15 แบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: บันทึกชั่วโมงการทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้และอยู่ในระบบเดียวกัน; คุณยังสามารถกำหนดระยะเวลาที่คาดไว้สำหรับงานและวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับโครงการได้
- การผสานเครื่องมือ: ซิงค์เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zoom, Monday และ Google Drive ได้อย่างง่ายดายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มด้วยClickUp Integrations
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า 1,000+ แบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในทุกโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วและการตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้บางคน
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจดูน่ากลัวในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. แนวคิด
(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่สามารถปรับแต่งได้)
Notion ทำให้การจัดระเบียบงาน บันทึก และโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ จึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Basecamp คุณสามารถตั้งค่าและจัดการพื้นที่ทำงานของคุณเองโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงตัวติดตามโครงการที่ซับซ้อน
ฐานข้อมูลของ Notion มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น—ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, รายการ, ไทม์ไลน์, และแกลเลอรี—ทำให้ง่ายต่อการดูและจัดระเบียบข้อมูลให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่รวบรวมข้อมูลสำคัญจากหลายหน้าและฐานข้อมูล
- สร้างหน้าเว็บที่ทำหน้าที่เป็นวิกิ ฐานข้อมูล หรือตัวติดตามโครงการ ด้วยบล็อกมากกว่า 50 ประเภทสำหรับเนื้อหา
- แก้ไขเอกสารโครงการแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อร่วมมือกับทีมของคุณ
ข้อจำกัดของโนชั่น
- การแชร์บันทึกกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้เป็นเรื่องท้าทาย และไม่มีตัวเลือกให้พวกเขาแก้ไขเอกสารร่วมกัน
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดที่ช้าและอาการกระตุกเป็นครั้งคราว เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือหน้าเว็บที่ซับซ้อน
- ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัด ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบอื่นทำได้ยาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 5/5 (5,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,300+)
📖 อ่านเพิ่มเติม: 15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
3. อาสนะ
(เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานและการทำงานอัตโนมัติ)
Asana มอบโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตามงานและโครงการ ด้วยคุณสมบัติเช่นไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเป้าหมายของโครงการ
ในฐานะทางเลือกของ Basecamp, มันเน้นการจัดการโครงการแบบภาพผ่านเครื่องมือเช่น กระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการจัดการโครงการที่มีโครงสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- รับการอัปเดตงานอัตโนมัติโดยตรงในกล่องจดหมายในตัวของ Asana เพื่อระบุรายการเร่งด่วน
- ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อจัดสรรเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
- ดูงานของคุณในรูปแบบต่างๆ—รวมถึงรายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา
- คุณสมบัติการมอบหมายงานที่จำกัด; สามารถมอบหมายให้ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานในเวลาเดียวกัน
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สิบคน
- เมนูเรียกน้ำย่อย: $8. 50/500 ที่นั่งต่อเดือน
- ขั้นสูง: $19/500 ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 5/5 (10,500+)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+)
⚙️ โบนัส: หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Asana คุณสามารถเปรียบเทียบWrike กับ Asanaเพื่อดูว่าอันไหนเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
4. Wrike
(เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการอย่างละเอียดและการรายงาน)
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
นอกจากนี้ยังให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับงาน, ระยะเวลา, และทรัพยากร. Wrike โดดเด่นด้วยการจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่ง, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือการจัดการโครงการ, ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงานและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, การอนุมัติ, แบบฟอร์มคำขอ, และแบบแผนเพื่อให้มีแนวทางที่มุ่งเน้นมากขึ้นสำหรับงานที่มีความสำคัญสูงอื่น ๆ
- ประเมินข้อมูลเชิงลึกทันทีและแดชบอร์ดโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเป็นผู้นำที่มีความคล่องตัว
- ใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันและรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์สำหรับเอกสารและวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ไม่มีเครื่องมือจดบันทึกสำหรับจดบันทึก
- การแจ้งเตือนล่าช้าเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงจากแอปพลิเคชันเช่น Outlook
- ไม่มีตัวเลือกแชท ทำให้ผู้จัดการโครงการต้องใช้การเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Slack เพื่อการสื่อสาร
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4/5 (3,000+)
- Capterra: 4. 3/5 (2,700+)
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังมองหาวิธีในการรวมการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมไว้ที่เดียวลองใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารโครงการดูสิ เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยทำให้การสนทนาเป็นระเบียบและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
5. การทำงานเป็นทีม
(เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการที่เน้นลูกค้า)
Teamwork.com เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์ที่มีความหลากหลายและใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดระเบียบและการดำเนินโครงการเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก
ต่างจาก Basecamp, Teamwork.com มีคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง, การติดตามเวลา, และการจัดการปริมาณงาน. มันเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่ละเอียดมากขึ้นและการจัดสรรทรัพยากร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ปรับสมดุลความสามารถของทีมเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการและป้องกันไม่ให้ทีมของคุณเกิดความเหนื่อยล้า
- ติดตามเวลา, อัตราค่าบริการ, และเงินที่ใช้ไปเพื่อสร้างงบประมาณที่สมดุลและเพิ่มรายได้ประจำจากค่าบริการรายเดือน
- รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- เวอร์ชันฟรีจำกัดเพียงห้าโครงการที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
- แอปพลิเคชันมือถือไม่รองรับคุณสมบัติทั้งหมด เช่น ตัววางแผนงานและหน้าเวลา
ราคาสำหรับการทำงานเป็นทีม
- ส่งมอบ: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: 26 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (1,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (600+)
6. Trello
(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพโดยใช้กระดานคัมบัง)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นซึ่งใช้ระบบบอร์ดแบบ Kanban สำหรับการจัดการโครงการและงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน
ต่างจาก Basecamp จุดแข็งของ Trello อยู่ที่ความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นของมัน ผู้ใช้สามารถผสานพลังเสริมเช่นมุมมองปฏิทิน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Basecamp สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการจัดการงานแบบภาพด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- เพิ่มการมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, ตัวชี้วัดการผลิต, ปฏิทิน, และอื่น ๆ ไปยัง 'บัตร'บนบอร์ด Trello
- รันคำสั่งและตั้งค่ากฎอัตโนมัติสำหรับทุกการกระทำในเวิร์กโฟลว์
- แยกงานออกเป็นรายการตรวจสอบภายในบัตรเพื่อการติดตามงานย่อยอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
- การดิ้นรนเพื่อจัดการปริมาณงานและสมาชิกทีมจำนวนมาก
ราคาของ Trello
- แผนฟรี: บอร์ดสูงสุด 10 บอร์ดต่อพื้นที่ทำงาน
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+)
- Capterra: 4. 5/5 (23,200+)
7. วันจันทร์
(เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
ถัดไปในรายการคือ Monday.com. เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมบนระบบคลาวด์ที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและเพิ่มผลผลิตของทีม.
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Monday.com รวมการติดตามโครงการ การมอบหมายงาน การตรวจสอบความคืบหน้า และการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว มันนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สูงและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถปรับกระบวนการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้
วันจันทร์ที่ดีที่สุด
- เพิ่มวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ เช่น แผนภูมิและไทม์ไลน์ เพื่อแสดงข้อมูลของคุณและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
- เปิดใช้งานการสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน รวมถึงการมอบหมายงาน ความคิดเห็น การติดแท็ก และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- สร้างกระบวนการทำงานของ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด และวิเคราะห์รวมถึงจัดหมวดหมู่ข้อมูลขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- แดชบอร์ดถูกจำกัดให้อยู่ในรูปแบบสเปรดชีต
- ส่วน 'งานของฉัน' ไม่อนุญาตให้มีการกรองขั้นสูง
- แผนภูมิแกนต์ช่วยให้สามารถกำหนดตารางเวลาเป็นรายวันได้ แต่ไม่สามารถระบุเวลาเฉพาะในแต่ละวันได้ ซึ่งส่งผลให้การบริหารโครงการอย่างละเอียดเป็นไปได้ยาก
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (12,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,100+)
📖 อ่านเพิ่มเติม: เราทดสอบทางเลือกวันจันทร์ที่ดีที่สุดกว่า 20 รายการ
8. สมาร์ทชีต
(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีต)
การผสมผสานฟังก์ชันของสเปรดชีตกับการจัดการโครงการ Smartsheet ดึงดูดผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยข้อมูลและคล้ายกับสเปรดชีต มันเป็นที่นิยมสำหรับการจัดการทรัพยากร, กำหนดเวลา, และงบประมาณในสภาพแวดล้อมที่มีโครงการมากมาย
ไม่เหมือนกับ Basecamp, มันมอบระบบอัตโนมัติขั้นสูง, การปรับแต่งกระบวนการทำงาน, และการรายงานอย่างละเอียด. สิ่งนี้ทำให้มันเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและการควบคุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุ้นเคย คล้ายกับสเปรดชีต ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ Excel
- ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- จัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการด้วยมุมมองทรัพยากรเฉพาะโครงการและมุมมองทรัพยากรข้ามโครงการ รวมถึงแผนที่ความหนาแน่นของทรัพยากร
- ติดตามงบประมาณตามเวลา, สกุลเงิน, และประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณโดยไม่ตั้งใจ และตรวจสอบขีดจำกัดของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ขาดคุณสมบัติเช่นความสามารถในการคัดลอกคอลัมน์หรือแทรกข้อมูลในมากกว่าห้าเซลล์ในครั้งเดียว ซึ่งสามารถพบได้ใน Excel
- ผู้ใช้ร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันมือถือมีการกระตุกและหยุดทำงานบ่อยครั้ง
ราคาถนนอัจฉริยะ
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 17,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
9. Podio
(เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานโครงการที่ปรับแต่งได้)
Podio เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น โดยผสานการจัดการโครงการเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางสังคม ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีม
Podio มอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง ช่วยให้ทีมสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- สร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นด้วยฟีเจอร์ 'งานอัตโนมัติ'
- เข้าถึงตลาดแอปพลิเคชันที่สามารถผสานรวมเข้ากับ Podio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เช่น CRM)
- สร้างรายงานโครงการตามข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Podio
- มันใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานแบบกระดาษที่ต้องกรอกด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามากในการจัดเตรียมและกรอกข้อมูล นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดจากมนุษย์
- งานเช่นการติดตามเวลา, รายงานการเข้าร่วม, และใบแจ้งหนี้ไม่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
- อนุญาตให้มีการเรียกใช้ API ได้เพียง 1,000 ครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น
ราคาของ Podio
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $14/เดือน
- พรีเมียม: 24 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. Zoho Projects
(เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อม Zoho)
สำหรับผู้ใช้ Zoho ที่มุ่งมั่น การค้นหาโซลูชันการจัดการโครงการไม่จำเป็นต้องค้นหาให้ยุ่งยาก—Zoho Projects เป็นเครื่องมือจัดการงานที่สร้างขึ้นในตัว ออกแบบมาเพื่อให้คุณอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้แอป Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว
หนึ่งในข้อดีที่โดดเด่นคือ Zoho Projects สามารถผสานการทำงานกับทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho เองและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ทีมของคุณอาจใช้งานอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ และความสามารถในการรายงานที่จำกัดอาจเป็นข้อเสียที่สำคัญ นอกจากนี้ การเลือกใช้แพลตฟอร์ม Zoho โดยทั่วไปจะเหมาะสมกับทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อนมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างการแบ่งงาน การสร้างงานแบบสากล รายการงาน การแจ้งเตือน และงานที่เกิดซ้ำ
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยการจัดรูปแบบ, ฟิลด์, มุมมอง, สถานะ, เทมเพลต, และแท็กที่สามารถปรับแต่งได้
- สื่อสารและร่วมมือผ่านฟีด, แชท, การกล่าวถึง, ฟอรัม, อีเมล และการแชร์เอกสาร
- ปรับปรุงการติดตามเวลาให้ราบรื่นเพื่อการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการปริมาณงานที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- แดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้โดยรวมดูล้าสมัยและขาดฟีเจอร์การรายงานที่ครอบคลุม
- การค้นหา, การจัดเรียง, และการจัดระเบียบข้อมูลไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีประสิทธิภาพสูงแต่สามารถซับซ้อนและใช้เวลานานในการนำไปใช้
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: $0
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $9/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
G2: 4. 3/5. 0 (400+ รีวิว)
11. ProofHub
(เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารโครงการแบบรวมศูนย์)
ProofHub เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและประสิทธิผลของทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานและงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนผ่านกระดานคัมบัง
แพลตฟอร์มมีความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้การอัปโหลดเอกสารและการควบคุมเวอร์ชันเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- รวมศูนย์โครงการทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- กำหนดการพึ่งพา, ระบุปัญหาที่ขัดขวาง, และอยู่เหนือกำหนดเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์; มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระบุจุดติดขัดด้วยมุมมองบอร์ด
- ตรวจสอบและตรวจทานไฟล์ด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมาย และอนุมัติได้ทันทีจากที่คุณอยู่ด้วยฟีเจอร์ 'การตรวจปรู๊ฟ'
ข้อจำกัดของ ProofHub
- มีข้อจำกัดของแบนด์วิดท์ในการดูหรือดาวน์โหลดไฟล์
- มันไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเช่น Slack, Trello, และ Asana
ราคาของ ProofHub
- ฟรี
- การควบคุมสูงสุด: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
12. จิรา
(เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่เน้นความคล่องตัวและการพัฒนา)
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบ Agile
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการรองรับบอร์ด Scrum และ Kanban อย่างแข็งแกร่ง ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานและจัดการสปรินต์ได้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- แบ่งโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ด้วยกระดาน Scrum
- สร้างภาพกระบวนการทำงาน จำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกระดานคัมบัง
- วางแผนเป้าหมายระยะยาว, แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการเปลี่ยนแปลง, และให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันกับมุมมองของไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของ Jira
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ โมดูลทรัพยากร เมทริกซ์ความเสี่ยง และความสามารถในการวางแผนกำลังการผลิต
- ไม่รองรับการจัดการโครงการหลายโครงการ
- แสดงข้อมูลปริมาณงานสำหรับสมาชิกทีมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง และไม่มีความสามารถในการติดตามทรัพยากร
- ไม่สามารถติดตามชั่วโมงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
ราคา Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
⚙️ โบนัส: ดูTrello vs. Jiraเพื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียดและค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด
13. Airtable
(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล)
Airtable เป็นระบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคงไว้ซึ่งการใช้งานที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ
มันเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือสินค้าคงคลังคุณยังสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Airtableจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ฝัง AI ลงในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อดำเนินการซ้ำๆ
- สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางและการทำงานอัตโนมัติด้วย 'Cobuilder'
- รวมศูนย์การเข้าถึงข้อมูลโครงการและมาตรฐานกระบวนการและชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Airtable
- ตอบสนองช้าและบางครั้งล่าช้าเมื่อจัดการกับการคำนวณที่ซับซ้อนและชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การสร้างโครงสร้างเช่นกระบวนการทบทวนการจัดการโครงการต้องใช้เวลาเนื่องจากความยืดหยุ่นและไม่มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
14. nTask
(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานง่าย ๆ พร้อมการติดตามเวลา)
nTask เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การวางแผนและการดำเนินโครงการง่ายขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด มีโมดูลการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยให้ทีมสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการประชุมในตัว เพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา และประสานงานการประชุมของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ติดตามความคืบหน้าของปัญหา กำหนดความรุนแรง มอบหมายสถานะ และเชื่อมโยงกับงานหรือโครงการ
- กำหนดการประชุมระหว่างทีมเพื่อทบทวนและแก้ไขรายงานการประชุมก่อนเผยแพร่
- ผสานเครื่องมือกับซอฟต์แวร์ประชุมที่คุณชื่นชอบ เช่น Teams และ Skype
- บริหารจัดการ, ตรวจสอบ, และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงด้วยความช่วยเหลือของเมทริกซ์ความเสี่ยง, แผนการลดความเสี่ยง, และการอัปเดตความเสี่ยง
ข้อจำกัดของ nTask
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- มีแอปพลิเคชันมือถือที่ไม่เชื่อถือได้และมีข้อบกพร่อง
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียงห้าผู้ใช้
- ขาดคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น กระดานคัมบัง การดำเนินการแบบกลุ่ม และงานย่อย
ราคา nTask
- ฟรี (7 วัน)
- พรีเมียม: $4/เดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ nTask
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
15. เซโลคซิส
(ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ)
Celoxis เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่รวมศูนย์โครงการต่างๆ ไว้ในที่เดียว เน้นความเชื่อมโยงระหว่างงาน และเชื่อมโยงงานต่างๆ กับเป้าหมายโดยรวม
มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของโครงการและทรัพยากร ในฐานะทางเลือกของ Basecamp มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอในขณะที่จัดการทรัพยากร
ในขณะเดียวกัน Celoxis ยังมอบ ระดับความละเอียดที่สูงสุด คุณสามารถเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมที่เล็กที่สุดกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงการมีส่วนร่วมภายในทีม
คุณสมบัติเด่นของ Celoxis
- รวมศูนย์คำขอโครงการจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกับกำลังการผลิต
- พัฒนาแผนโครงการที่สามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด
- บริหารจัดการบัญชีลูกหนี้, กำไร, และตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ ครอบคลุมโครงการและพอร์ตโฟลิโอ
- ติดตามทรัพยากรและจัดสรรตามความต้องการและทักษะ
ข้อจำกัดของ Celoxis
- ไม่มีให้บริการแบบฟรีหรือเวอร์ชันฟรีเมียม
- ไม่มีปุ่มยกเลิก และหากคุณลบองค์ประกอบของโปรเจ็กต์—มันจะหายไปตลอดกาล
- คุณจะต้องชำระค่าบัญชีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ราคาของ Celoxis
- ผู้จัดการ: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สมาชิกทีม: $15/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
บอกลา Basecamp, ต้อนรับ ClickUp 👋
ด้วยทางเลือกมากมายของเครื่องมือ Basecamp ที่มีประสิทธิภาพ ทีมจึงมีตัวเลือกหลากหลายในการค้นหาส่วนผสมที่เหมาะสมของเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน
แต่ละตัวเลือกมีจุดแข็งของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดภาพของ Trello การติดตามงานของ Asana หรือขั้นตอนการทำงานที่ตรงไปตรงมาของ Monday
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ทรงพลัง ClickUp โดดเด่นด้วยมุมมองงานที่ละเอียด การตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่น และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะที่ช่วยลดงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณกำลังรออะไรอยู่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✅