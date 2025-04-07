บล็อก ClickUp

ทางเลือก 15 อันดับแรกสำหรับ Basecamp ในปี 2025

7 เมษายน 2568

คุณมีกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม งานที่ต้องติดตาม และทีมที่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน

Basecamp อาจเป็นแพลตฟอร์มที่คุณใช้มาสักพักแล้ว แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง คุณมาถูกที่แล้ว

แม้ว่า Basecamp จะเน้นความเรียบง่าย แต่อาจไม่สามารถตอบโจทย์ได้เสมอไปเมื่อพูดถึงฟังก์ชันการทำงานที่ลึกซึ้ง ความยืดหยุ่น การมองเห็นโครงการที่ดีขึ้น หรือเครื่องมือเฉพาะทาง

ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดูทางเลือก 15 รายการสำหรับ Basecamp ที่จะช่วยยกระดับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิภาพของทีมคุณให้ดียิ่งขึ้น พร้อมหรือยัง?

มาเริ่มกันเลย! 💪

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

Basecamp มักได้รับการยกย่องในด้านความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน แต่ข้อจำกัดของมันอาจไม่เหมาะกับความต้องการของทุกทีม

มาดูกันบ้าง 👇

  • ไม่มีการติดตามเวลา: ไม่รวมการติดตามเวลาในตัว ต้องพึ่งพาการผสานกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อติดตามเวลาของโครงการ
  • ไม่มีฟังก์ชันการแท็กหรือติดป้ายกำกับ: ไม่มีฟังก์ชันการแท็กหรือติดป้ายกำกับ ทำให้ไม่สามารถจัดกลุ่ม จัดประเภท หรือจัดลำดับความสำคัญของงานในหน้าสิ่งที่ต้องทำและตารางเวลาได้
  • คุณสมบัติที่จำกัด: ขาดมุมมองขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ ทำให้การมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการเป็นเรื่องท้าทาย นอกจากนี้ยังขาดคุณสมบัติเช่น การวิเคราะห์และการวางแผนทรัพยากร
  • ไม่มีการจัดการแชท: ให้บริการความสามารถในการส่งข้อความ แต่ไม่มีตัวเลือกในการจัดการแชท ไม่สามารถเก็บถาวรหัวข้อหรือการสนทนาได้ ทำให้พื้นที่ทำงานรก
  • ขาดไทม์ไลน์พื้นฐาน: ไม่มีมุมมองไทม์ไลน์พื้นฐาน ทำให้ยากต่อการติดตามงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยภาพ

ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ Basecamp ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นและฟังก์ชันการทำงานมากขึ้น

ทางเลือกสำหรับ Basecamp ในภาพรวม

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับ Basecamp 🎯

เครื่องมือ กรณีการใช้งานเหมาะที่สุดสำหรับ
คลิกอัพการจัดการงาน โครงการ และการสื่อสารในทีม พร้อมการติดตามและทำงานร่วมกันด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มครบวงจร
โนชั่นการบันทึกข้อมูล การจัดการโครงการ และการจัดการความรู้บุคคลและทีมที่ต้องการความยืดหยุ่น
อาสนะการจัดการโครงการ, การสื่อสารในทีม, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)การใช้งานที่หลากหลายในแผนกต่างๆ
Wrikeการบริหารโครงการและการจัดสรรทรัพยากรทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
การทำงานเป็นทีมการจัดการโครงการและการติดตามเวลาหน่วยงานที่บริหารจัดการงานของลูกค้า
Trelloการจัดการงานด้วยภาพผ่านบอร์ดโครงการง่าย ๆ และรายการงานส่วนตัว
วันจันทร์ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการทีมที่ต้องการการจัดการโครงการแบบมีภาพ
สมาร์ทชีตการจัดการโครงการและการรายงานโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการติดตามอย่างละเอียด
โพดิโอการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ProofHubการจัดการโครงการพื้นฐานและการทำงานร่วมกันในทีมทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
จิราการจัดการโครงการแบบอไจล์และการติดตามปัญหาทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
แอร์เทเบิลการจัดการฐานข้อมูลและการติดตามปัญหาทีมที่ต้องการโซลูชันฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น
nTaskการจัดการงานและการวางแผนโครงการทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับงานที่เรียบง่าย

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทน Basecamp?

ทุกทีมต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน. มาดูคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณต้องค้นหาในทางเลือกของ Basecamp.

  • การติดตามเวลาและการรายงาน: ให้บริการการติดตามเวลา, การรายงานอัตโนมัติ, และการติดตามความคืบหน้าเพื่อให้สามารถควบคุมกำหนดเวลาและประสิทธิภาพของทีมได้
  • การจัดการทรัพยากร: ให้เครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการปริมาณงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
  • เครื่องมือสื่อสารแบบบูรณาการ: รวมถึงการโทรผ่านวิดีโอในตัว, ห้องแชท, กระทู้แสดงความคิดเห็น, และการทำงานร่วมกันในเอกสารแบบเรียลไทม์
  • การทำงานอัตโนมัติ: ใช้AI เพื่อทำงานอัตโนมัติเช่น การแจ้งเตือนและการอัปเดตงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การผสานรวมกับบุคคลที่สาม: ผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นเป็นหนึ่งเดียว
  • การสนับสนุนลูกค้าและทรัพยากร: ให้การสนับสนุนลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ, คู่มือการใช้งาน, และฟอรัมชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้และการออกแบบ: มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที เพื่อการเริ่มต้นใช้งานและการยอมรับจากผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับ Basecamp

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายที่มีอยู่ การหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับทีมของคุณอาจเป็นเรื่องยาก มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Basecamp กัน—แต่ละตัวมีจุดเด่นเฉพาะตัวที่จะช่วยให้โครงการของคุณราบรื่นขึ้น 💁

1. คลิกอัพ

(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรด้วย AI)

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเราสำหรับการจัดการและวางแผนโครงการ ด้วยการตั้งค่าแบบครบวงจรที่เรียบง่ายและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

มันจัดระเบียบโครงการด้วยโครงสร้างที่ชัดเจน โดยใช้ลำดับชั้นที่เริ่มจากพื้นที่ทำงานลงไปยังโฟลเดอร์ รายการ งาน และงานย่อย รูปแบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่างานแต่ละงานอยู่ตรงไหนและติดตามรายละเอียดของโครงการได้โดยไม่หลงลืม

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ AI ที่ได้รับความนิยม:

แดชบอร์ด ClickUp

ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Basecamp ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการในมุมมองต่าง ๆ ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpมอบภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการ ประสิทธิภาพของทีม และตัวชี้วัดที่สำคัญ

แต่ละแดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ด้วยบัตรหลากหลายชนิดเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณต้องการอย่างชัดเจน—เช่น ความคืบหน้าของงาน,ตัวชี้วัดการจัดการโครงการ, และการประมาณเวลา—ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตาม

คุณสมบัตินี้เหนือกว่าสิ่งที่ Basecamp มีให้ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Docs

เชื่อมต่องานกับเอกสารของคุณด้วย ClickUp Docs
เชื่อมต่องานกับเอกสารของคุณด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารอเนกประสงค์ที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้โดยตรง พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ อย่างสะดวก ข้อมูลสำคัญทั้งหมด เช่น แผนงานโครงการ บันทึกการประชุม และรายละเอียดสำคัญ จะถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย

ด้วยคุณสมบัติเช่นการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็น ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและเป็นระเบียบ ทำให้การติดต่อสื่อสารตลอดทั้งโครงการเป็นเรื่องง่าย

เป้าหมายและงานใน ClickUp

ClickUp โดดเด่นด้วยมุมมองงานที่ละเอียดและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

มองเห็นความก้าวหน้าและติดตามส่วนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตโครงการด้วย ClickUp Goals
มองเห็นความก้าวหน้าและติดตามส่วนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตโครงการด้วย ClickUp Goals

ด้วยClickUp Goals คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายที่เล็กกว่าและวัดผลได้ เป้าหมายเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงาน ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่วัดได้

งานใน ClickUp: อำนวยความสะดวกในการจัดการงานขั้นสูงเพื่อทำให้การบริหารโครงการง่ายขึ้น
สร้างงานใน ClickUp เพื่อรักษาโครงสร้างและประสิทธิภาพระหว่างทีม

ClickUp Tasksคือที่ที่งานได้รับการดำเนินการ แต่ละงานแสดงถึงขั้นตอนของโครงการและสามารถจัดระเบียบเป็นรายการหรือบอร์ดเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน คุณสามารถเพิ่มวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ และผู้รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่างานมีความชัดเจนและกระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

เป้าหมายและงานร่วมกันช่วยให้ทีมมีระเบียบ มีแรงจูงใจ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ร่วมกัน

นอกจากนี้แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUpยังเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการทีมขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะดำเนินการได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

ClickUp Brain และระบบอัตโนมัติ

ClickUp Brain: เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการ
สรุปหัวข้อเพื่อติดตามการสนทนาด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brainเพิ่มชั้นการทำงานด้วย AI เพื่อสนับสนุนการสร้างเนื้อหาสำหรับแผนโครงการและการสื่อสารกับลูกค้า มันสรุปการอัปเดตงานและความคิดเห็น ทำให้ง่ายต่อการติดตามการสื่อสารและการมองเห็นงานในโครงการต่างๆ

ด้วยคำแนะนำตามบทบาทมากกว่า 100 แบบ Brain ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบรีฟเชิงสร้างสรรค์ ออกแบบรายงาน และจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp: ระบบการจัดการโครงการพร้อมงานที่เกิดซ้ำ
ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

เนื่องจาก ClickUp เป็นแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงาน คุณสามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารแบบเรียลไทม์ทั้งหมดของคุณได้ด้วยClickUp Chat ฟีเจอร์แชทช่วยให้คุณมอบหมายงาน เข้าถึงรายการ พื้นที่ทำงาน และไวท์บอร์ด สร้างสรุปโดย AI ของหัวข้อสนทนา และอื่นๆ อีกมากมาย

สุดท้ายนี้ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติได้โดยการตั้งค่าการมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องทำงานซ้ำๆ และลดข้อผิดพลาดได้

ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการจัดการโครงการของClickUp ทีมงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงได้โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองหลายงาน: แสดงภาพไทม์ไลน์โครงการของคุณด้วยมุมมอง ClickUpกว่า 15 แบบที่ตรงกับความต้องการของคุณ
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: บันทึกชั่วโมงการทำงานจากอุปกรณ์ใดก็ได้และอยู่ในระบบเดียวกัน; คุณยังสามารถกำหนดระยะเวลาที่คาดไว้สำหรับงานและวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับโครงการได้
  • การผสานเครื่องมือ: ซิงค์เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zoom, Monday และ Google Drive ได้อย่างง่ายดายเพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มด้วยClickUp Integrations
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า 1,000+ แบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอในทุกโครงการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วและการตั้งค่าเริ่มต้นอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้บางคน
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจดูน่ากลัวในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. แนวคิด

(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ที่สามารถปรับแต่งได้)

แนวคิด: ทางเลือกของ Basecamp ที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐาน
ผ่านทาง:Notion

Notion ทำให้การจัดระเบียบงาน บันทึก และโครงการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ จึงเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ Basecamp คุณสามารถตั้งค่าและจัดการพื้นที่ทำงานของคุณเองโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สร้างได้ทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงตัวติดตามโครงการที่ซับซ้อน

ฐานข้อมูลของ Notion มีรูปแบบที่ยืดหยุ่น—ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, รายการ, ไทม์ไลน์, และแกลเลอรี—ทำให้ง่ายต่อการดูและจัดระเบียบข้อมูลให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวที่รวบรวมข้อมูลสำคัญจากหลายหน้าและฐานข้อมูล
  • สร้างหน้าเว็บที่ทำหน้าที่เป็นวิกิ ฐานข้อมูล หรือตัวติดตามโครงการ ด้วยบล็อกมากกว่า 50 ประเภทสำหรับเนื้อหา
  • แก้ไขเอกสารโครงการแบบเรียลไทม์, ทิ้งความคิดเห็น, และติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อร่วมมือกับทีมของคุณ

ข้อจำกัดของโนชั่น

  • การแชร์บันทึกกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้เป็นเรื่องท้าทาย และไม่มีตัวเลือกให้พวกเขาแก้ไขเอกสารร่วมกัน
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดที่ช้าและอาการกระตุกเป็นครั้งคราว เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือหน้าเว็บที่ซับซ้อน
  • ตัวเลือกการส่งออกมีจำกัด ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบอื่นทำได้ยาก

ราคาของ Notion

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น

  • G2: 4. 5/5 (5,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,300+)

3. อาสนะ

(เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานและการทำงานอัตโนมัติ)

Asana: แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Basecamp
ผ่านทาง:Asana

Asana มอบโซลูชันที่แข็งแกร่งสำหรับการติดตามงานและโครงการ ด้วยคุณสมบัติเช่นไทม์ไลน์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเป้าหมายของโครงการ

ในฐานะทางเลือกของ Basecamp, มันเน้นการจัดการโครงการแบบภาพผ่านเครื่องมือเช่น กระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการวิธีการจัดการโครงการที่มีโครงสร้าง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana

  • รับการอัปเดตงานอัตโนมัติโดยตรงในกล่องจดหมายในตัวของ Asana เพื่อระบุรายการเร่งด่วน
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานเพื่อจัดสรรเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
  • ดูงานของคุณในรูปแบบต่างๆ—รวมถึงรายการ, กระดาน, ปฏิทิน, และไทม์ไลน์

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา
  • คุณสมบัติการมอบหมายงานที่จำกัด; สามารถมอบหมายให้ผู้ใช้เพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งงานในเวลาเดียวกัน

ราคาของ Asana

  • ส่วนบุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สิบคน
  • เมนูเรียกน้ำย่อย: $8. 50/500 ที่นั่งต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $19/500 ที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 5/5 (10,500+)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+)

4. Wrike

(เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการอย่างละเอียดและการรายงาน)

Wrike: เครื่องมือจัดการโครงการที่ตรงไปตรงมา
ผ่านทาง:Wrike

Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น

นอกจากนี้ยังให้การมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับงาน, ระยะเวลา, และทรัพยากร. Wrike โดดเด่นด้วยการจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่ง, ระบบอัตโนมัติ, และเครื่องมือการจัดการโครงการ, ช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของปริมาณงานและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, การอนุมัติ, แบบฟอร์มคำขอ, และแบบแผนเพื่อให้มีแนวทางที่มุ่งเน้นมากขึ้นสำหรับงานที่มีความสำคัญสูงอื่น ๆ
  • ประเมินข้อมูลเชิงลึกทันทีและแดชบอร์ดโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการเป็นผู้นำที่มีความคล่องตัว
  • ใช้เครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันและรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์สำหรับเอกสารและวิดีโอของคุณ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ไม่มีเครื่องมือจดบันทึกสำหรับจดบันทึก
  • การแจ้งเตือนล่าช้าเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงจากแอปพลิเคชันเช่น Outlook
  • ไม่มีตัวเลือกแชท ทำให้ผู้จัดการโครงการต้องใช้การเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการภายนอก เช่น Slack เพื่อการสื่อสาร

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4/5 (3,000+)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,700+)

5. การทำงานเป็นทีม

(เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการที่เน้นลูกค้า)

Teamwork.com: ปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย: ทางเลือกแทน Basecamp
ผ่านทาง:การทำงานเป็นทีม

Teamwork.com เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์ที่มีความหลากหลายและใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดระเบียบและการดำเนินโครงการเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก

ต่างจาก Basecamp, Teamwork.com มีคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง, การติดตามเวลา, และการจัดการปริมาณงาน. มันเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกของโครงการที่ละเอียดมากขึ้นและการจัดสรรทรัพยากร.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ปรับสมดุลความสามารถของทีมเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุกโครงการและป้องกันไม่ให้ทีมของคุณเกิดความเหนื่อยล้า
  • ติดตามเวลา, อัตราค่าบริการ, และเงินที่ใช้ไปเพื่อสร้างงบประมาณที่สมดุลและเพิ่มรายได้ประจำจากค่าบริการรายเดือน
  • รับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดเพียงห้าโครงการที่ใช้งานอยู่เท่านั้น
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่รองรับคุณสมบัติทั้งหมด เช่น ตัววางแผนงานและหน้าเวลา

ราคาสำหรับการทำงานเป็นทีม

  • ส่งมอบ: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: 26 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขนาด: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (600+)

6. Trello

(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยภาพโดยใช้กระดานคัมบัง)

Trello: ทางเลือกแทน Basecamp ที่มีฟีเจอร์การจัดการงาน
ผ่าน:Trello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นซึ่งใช้ระบบบอร์ดแบบ Kanban สำหรับการจัดการโครงการและงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานและกระบวนการทำงานได้อย่างชัดเจน

ต่างจาก Basecamp จุดแข็งของ Trello อยู่ที่ความเรียบง่ายและความยืดหยุ่นของมัน ผู้ใช้สามารถผสานพลังเสริมเช่นมุมมองปฏิทิน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Basecamp สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการจัดการงานแบบภาพด้วยการตั้งค่าที่น้อยที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • เพิ่มการมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, ตัวชี้วัดการผลิต, ปฏิทิน, และอื่น ๆ ไปยัง 'บัตร'บนบอร์ด Trello
  • รันคำสั่งและตั้งค่ากฎอัตโนมัติสำหรับทุกการกระทำในเวิร์กโฟลว์
  • แยกงานออกเป็นรายการตรวจสอบภายในบัตรเพื่อการติดตามงานย่อยอย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ Trello

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา และเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุม
  • การดิ้นรนเพื่อจัดการปริมาณงานและสมาชิกทีมจำนวนมาก

ราคาของ Trello

  • แผนฟรี: บอร์ดสูงสุด 10 บอร์ดต่อพื้นที่ทำงาน
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,200+)

7. วันจันทร์

(เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

วันจันทร์: ทางเลือกสำหรับฐานที่มั่น
ผ่าน:Monday.com

ถัดไปในรายการคือ Monday.com. เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันของทีมบนระบบคลาวด์ที่มีความหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการและเพิ่มผลผลิตของทีม.

ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Monday.com รวมการติดตามโครงการ การมอบหมายงาน การตรวจสอบความคืบหน้า และการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว มันนำเสนอขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้สูงและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถปรับกระบวนการให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้

วันจันทร์ที่ดีที่สุด

  • เพิ่มวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ เช่น แผนภูมิและไทม์ไลน์ เพื่อแสดงข้อมูลของคุณและติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา
  • เปิดใช้งานการสื่อสารทีมที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน รวมถึงการมอบหมายงาน ความคิดเห็น การติดแท็ก และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • สร้างกระบวนการทำงานของ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด และวิเคราะห์รวมถึงจัดหมวดหมู่ข้อมูลขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • แดชบอร์ดถูกจำกัดให้อยู่ในรูปแบบสเปรดชีต
  • ส่วน 'งานของฉัน' ไม่อนุญาตให้มีการกรองขั้นสูง
  • แผนภูมิแกนต์ช่วยให้สามารถกำหนดตารางเวลาเป็นรายวันได้ แต่ไม่สามารถระบุเวลาเฉพาะในแต่ละวันได้ ซึ่งส่งผลให้การบริหารโครงการอย่างละเอียดเป็นไปได้ยาก

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (12,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,100+)

8. สมาร์ทชีต

(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีต)

สมาร์ทชีต : ทางเลือกแทนเบสแคมป์
ผ่าน:สมาร์ทชีต

การผสมผสานฟังก์ชันของสเปรดชีตกับการจัดการโครงการ Smartsheet ดึงดูดผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซที่เต็มไปด้วยข้อมูลและคล้ายกับสเปรดชีต มันเป็นที่นิยมสำหรับการจัดการทรัพยากร, กำหนดเวลา, และงบประมาณในสภาพแวดล้อมที่มีโครงการมากมาย

ไม่เหมือนกับ Basecamp, มันมอบระบบอัตโนมัติขั้นสูง, การปรับแต่งกระบวนการทำงาน, และการรายงานอย่างละเอียด. สิ่งนี้ทำให้มันเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและการควบคุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet

  • รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุ้นเคย คล้ายกับสเปรดชีต ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ Excel
  • ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ
  • จัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการด้วยมุมมองทรัพยากรเฉพาะโครงการและมุมมองทรัพยากรข้ามโครงการ รวมถึงแผนที่ความหนาแน่นของทรัพยากร
  • ติดตามงบประมาณตามเวลา, สกุลเงิน, และประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของงบประมาณโดยไม่ตั้งใจ และตรวจสอบขีดจำกัดของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ขาดคุณสมบัติเช่นความสามารถในการคัดลอกคอลัมน์หรือแทรกข้อมูลในมากกว่าห้าเซลล์ในครั้งเดียว ซึ่งสามารถพบได้ใน Excel
  • ผู้ใช้ร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันมือถือมีการกระตุกและหยุดทำงานบ่อยครั้ง

ราคาถนนอัจฉริยะ

  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 17,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

9. Podio

(เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานโครงการที่ปรับแต่งได้)

Podio: ทางเลือกแทน Basecamp
ผ่านทาง:Podio

Podio เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น โดยผสานการจัดการโครงการเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางสังคม ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีม

Podio มอบความสามารถในการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง ช่วยให้ทีมสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio

  • สร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นด้วยฟีเจอร์ 'งานอัตโนมัติ'
  • เข้าถึงตลาดแอปพลิเคชันที่สามารถผสานรวมเข้ากับ Podio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (เช่น CRM)
  • สร้างรายงานโครงการตามข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ Podio

  • มันใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานแบบกระดาษที่ต้องกรอกด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามากในการจัดเตรียมและกรอกข้อมูล นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดจากมนุษย์
  • งานเช่นการติดตามเวลา, รายงานการเข้าร่วม, และใบแจ้งหนี้ไม่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
  • อนุญาตให้มีการเรียกใช้ API ได้เพียง 1,000 ครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น

ราคาของ Podio

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $14/เดือน
  • พรีเมียม: 24 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว Podio

  • G2: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

10. Zoho Projects

(เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในสภาพแวดล้อม Zoho)

แดชบอร์ด Zoho Projects
ผ่านทางZoho

สำหรับผู้ใช้ Zoho ที่มุ่งมั่น การค้นหาโซลูชันการจัดการโครงการไม่จำเป็นต้องค้นหาให้ยุ่งยาก—Zoho Projects เป็นเครื่องมือจัดการงานที่สร้างขึ้นในตัว ออกแบบมาเพื่อให้คุณอยู่ในระบบนิเวศของ Zoho นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้แอป Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว

หนึ่งในข้อดีที่โดดเด่นคือ Zoho Projects สามารถผสานการทำงานกับทั้งเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho เองและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ทีมของคุณอาจใช้งานอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ และความสามารถในการรายงานที่จำกัดอาจเป็นข้อเสียที่สำคัญ นอกจากนี้ การเลือกใช้แพลตฟอร์ม Zoho โดยทั่วไปจะเหมาะสมกับทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการซับซ้อนมากกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้างการแบ่งงาน การสร้างงานแบบสากล รายการงาน การแจ้งเตือน และงานที่เกิดซ้ำ
  • ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณด้วยการจัดรูปแบบ, ฟิลด์, มุมมอง, สถานะ, เทมเพลต, และแท็กที่สามารถปรับแต่งได้
  • สื่อสารและร่วมมือผ่านฟีด, แชท, การกล่าวถึง, ฟอรัม, อีเมล และการแชร์เอกสาร
  • ปรับปรุงการติดตามเวลาให้ราบรื่นเพื่อการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการปริมาณงานที่ง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • แดชบอร์ดและส่วนติดต่อผู้ใช้โดยรวมดูล้าสมัยและขาดฟีเจอร์การรายงานที่ครอบคลุม
  • การค้นหา, การจัดเรียง, และการจัดระเบียบข้อมูลไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีประสิทธิภาพสูงแต่สามารถซับซ้อนและใช้เวลานานในการนำไปใช้

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี: $0
  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $9/เดือนต่อผู้ใช้

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)

G2: 4. 3/5. 0 (‎400+ รีวิว)

11. ProofHub

(เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารโครงการแบบรวมศูนย์)

ProofHub: แอปจัดการโครงการที่มีเทมเพลตโครงการให้เลือกใช้
ผ่าน:ProofHub

ProofHub เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและประสิทธิผลของทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานและงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนผ่านกระดานคัมบัง

แพลตฟอร์มมีความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้การอัปโหลดเอกสารและการควบคุมเวอร์ชันเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ ProofHub

  • รวมศูนย์โครงการทั้งหมดของคุณด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • กำหนดการพึ่งพา, ระบุปัญหาที่ขัดขวาง, และอยู่เหนือกำหนดเวลาด้วยแผนภูมิแกนต์; มองเห็นความคืบหน้าของโครงการและระบุจุดติดขัดด้วยมุมมองบอร์ด
  • ตรวจสอบและตรวจทานไฟล์ด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมาย และอนุมัติได้ทันทีจากที่คุณอยู่ด้วยฟีเจอร์ 'การตรวจปรู๊ฟ'

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • มีข้อจำกัดของแบนด์วิดท์ในการดูหรือดาวน์โหลดไฟล์
  • มันไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
  • ไม่สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเช่น Slack, Trello, และ Asana

ราคาของ ProofHub

  • ฟรี
  • การควบคุมสูงสุด: $99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
  • จำเป็น: 50 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

12. จิรา

(เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่เน้นความคล่องตัวและการพัฒนา)

Jira : ทางเลือกแทนเบสแคมป์
ผ่านทาง:Atlassian

Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบ Agile

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการรองรับบอร์ด Scrum และ Kanban อย่างแข็งแกร่ง ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นกระบวนการทำงานและจัดการสปรินต์ได้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • แบ่งโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ด้วยกระดาน Scrum
  • สร้างภาพกระบวนการทำงาน จำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกระดานคัมบัง
  • วางแผนเป้าหมายระยะยาว, แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการเปลี่ยนแปลง, และให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันกับมุมมองของไทม์ไลน์

ข้อจำกัดของ Jira

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ โมดูลทรัพยากร เมทริกซ์ความเสี่ยง และความสามารถในการวางแผนกำลังการผลิต
  • ไม่รองรับการจัดการโครงการหลายโครงการ
  • แสดงข้อมูลปริมาณงานสำหรับสมาชิกทีมหนึ่งคนในแต่ละครั้ง และไม่มีความสามารถในการติดตามทรัพยากร
  • ไม่สามารถติดตามชั่วโมงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้

ราคา Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Jira

  • G2: 4. 3/5 (6,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)

13. Airtable

(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยฐานข้อมูล)

Airtable: ทางเลือกแทนเบสแคมป์
ผ่าน:Airtable

Airtable เป็นระบบไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมคงไว้ซึ่งการใช้งานที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ

มันเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือสินค้าคงคลังคุณยังสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Airtableจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ฝัง AI ลงในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อดำเนินการซ้ำๆ
  • สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางและการทำงานอัตโนมัติด้วย 'Cobuilder'
  • รวมศูนย์การเข้าถึงข้อมูลโครงการและมาตรฐานกระบวนการและชุดข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ตอบสนองช้าและบางครั้งล่าช้าเมื่อจัดการกับการคำนวณที่ซับซ้อนและชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • การสร้างโครงสร้างเช่นกระบวนการทบทวนการจัดการโครงการต้องใช้เวลาเนื่องจากความยืดหยุ่นและไม่มีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

14. nTask

(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานง่าย ๆ พร้อมการติดตามเวลา)

nTask: ทางเลือกสำหรับ basecamp
ผ่าน:nTask

nTask เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การวางแผนและการดำเนินโครงการง่ายขึ้นสำหรับทีมทุกขนาด มีโมดูลการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยให้ทีมสามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการประชุมในตัว เพื่อช่วยให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลา และประสานงานการประชุมของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • ติดตามความคืบหน้าของปัญหา กำหนดความรุนแรง มอบหมายสถานะ และเชื่อมโยงกับงานหรือโครงการ
  • กำหนดการประชุมระหว่างทีมเพื่อทบทวนและแก้ไขรายงานการประชุมก่อนเผยแพร่
  • ผสานเครื่องมือกับซอฟต์แวร์ประชุมที่คุณชื่นชอบ เช่น Teams และ Skype
  • บริหารจัดการ, ตรวจสอบ, และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงด้วยความช่วยเหลือของเมทริกซ์ความเสี่ยง, แผนการลดความเสี่ยง, และการอัปเดตความเสี่ยง

ข้อจำกัดของ nTask

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • มีแอปพลิเคชันมือถือที่ไม่เชื่อถือได้และมีข้อบกพร่อง
  • เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียงห้าผู้ใช้
  • ขาดคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น กระดานคัมบัง การดำเนินการแบบกลุ่ม และงานย่อย

ราคา nTask

  • ฟรี (7 วัน)
  • พรีเมียม: $4/เดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ nTask

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

15. เซโลคซิส

(ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ)

Celoxis เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใหม่กว่า
ผ่านทางCeloxis

Celoxis เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่รวมศูนย์โครงการต่างๆ ไว้ในที่เดียว เน้นความเชื่อมโยงระหว่างงาน และเชื่อมโยงงานต่างๆ กับเป้าหมายโดยรวม

มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของโครงการและทรัพยากร ในฐานะทางเลือกของ Basecamp มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอในขณะที่จัดการทรัพยากร

ในขณะเดียวกัน Celoxis ยังมอบ ระดับความละเอียดที่สูงสุด คุณสามารถเชื่อมโยงงานหรือกิจกรรมที่เล็กที่สุดกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงการมีส่วนร่วมภายในทีม

คุณสมบัติเด่นของ Celoxis

  • รวมศูนย์คำขอโครงการจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการกับกำลังการผลิต
  • พัฒนาแผนโครงการที่สามารถปรับขนาดให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องออกจากแดชบอร์ด
  • บริหารจัดการบัญชีลูกหนี้, กำไร, และตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ ครอบคลุมโครงการและพอร์ตโฟลิโอ
  • ติดตามทรัพยากรและจัดสรรตามความต้องการและทักษะ

ข้อจำกัดของ Celoxis

  • ไม่มีให้บริการแบบฟรีหรือเวอร์ชันฟรีเมียม
  • ไม่มีปุ่มยกเลิก และหากคุณลบองค์ประกอบของโปรเจ็กต์—มันจะหายไปตลอดกาล
  • คุณจะต้องชำระค่าบัญชีสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ราคาของ Celoxis

  • ผู้จัดการ: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • สมาชิกทีม: $15/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Celoxis

  • G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

บอกลา Basecamp, ต้อนรับ ClickUp 👋

ด้วยทางเลือกมากมายของเครื่องมือ Basecamp ที่มีประสิทธิภาพ ทีมจึงมีตัวเลือกหลากหลายในการค้นหาส่วนผสมที่เหมาะสมของเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน

แต่ละตัวเลือกมีจุดแข็งของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดภาพของ Trello การติดตามงานของ Asana หรือขั้นตอนการทำงานที่ตรงไปตรงมาของ Monday

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่ทรงพลัง ClickUp โดดเด่นด้วยมุมมองงานที่ละเอียด การตั้งเป้าหมายที่ยืดหยุ่น และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะที่ช่วยลดงานซ้ำๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณกำลังรออะไรอยู่?

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✅