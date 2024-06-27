วิธีใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ

งานที่น่าเบื่อและซ้ำซาก เช่น การสรุปรายละเอียดการโทรทุกครั้งหลังจากการติดต่อกับลูกค้า หรือการตอบคำถามเดิมซ้ำๆ สามารถทำให้ทีมของคุณรู้สึกเหนื่อยล้าและส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เราสามารถบอกลาภาระงานที่น่าเบื่อเหล่านี้ได้ในที่สุด
น่าสนใจที่การสำรวจโดย Gartnerพบว่าผู้บริหารสูงถึง 80% เชื่อว่าสามารถนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทุกประเภท นี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าทึ่งสำหรับองค์กรที่ผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการทำงานของตน
ในบล็อกนี้ เราจะพิจารณาอย่างละเอียดว่าการทำงานอัตโนมัติด้วย AI คืออะไร และสามารถใช้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรของคุณได้อย่างไร ⬇️
อะไรคือการอัตโนมัติของงานด้วยปัญญาประดิษฐ์?
ระบบอัตโนมัติด้วย AI หมายถึงการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและดำเนินการ (งานที่ทำซ้ำ) ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์จะทำตามแบบดั้งเดิม
แนวทางนี้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะและแรงงานในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน; ปลดปล่อยพนักงานจากงานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่าและงานเชิงกลยุทธ์
บทบาทและประโยชน์ของ AI ในการทำงานอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติด้วย AI ผสมผสานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP), การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ (RPA), การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ และอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องอื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่มีโครงสร้าง สามารถดำเนินการงานที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ โดยปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและปรับตัวอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลที่ป้อนเข้ามาแบบเรียลไทม์
แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งได้รับการฝึกฝนจากข้อมูล สามารถระบุรูปแบบและสร้างการคาดการณ์
อัลกอริทึม NLP ช่วยให้ระบบสามารถ เข้าใจและสร้างภาษาของมนุษย์ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานเช่นแชทบอท. บอท RPA จำลองการกระทำของมนุษย์เพื่อทำภารกิจซ้ำ ๆ ขณะที่การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูลทางสายตา เพื่อตัดสินใจจากภาพและวิดีโอ.
หลายองค์กรใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AI เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ครอบคลุมหลากหลายหน้าที่ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการบริการลูกค้า
ตัวอย่างเช่น Amazon ใช้ AI ในศูนย์กระจายสินค้าเพื่อตรวจจับสินค้าที่เสียหาย ซึ่งมีความแม่นยำมากกว่ามนุษย์ถึงสามเท่า AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากภาพนับล้านภาพนี้จะทำเครื่องหมายสินค้าที่ไม่สมบูรณ์เพื่อการประเมินเพิ่มเติม นำไปสู่การขายต่อ การบริจาค หรือการนำกลับมาใช้ใหม่แทนการส่งตรงถึงลูกค้า
ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AI
ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทหลายมิติเมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติ มาดูกันว่ามันสามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณได้อย่างไร 👀
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: AI สามารถจัดการงานที่ซ้ำซากได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่าซึ่งต้องการความใส่ใจจากมนุษย์ ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของพวกเขาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงคุณภาพของงาน
- เสริมสร้างการตัดสินใจ: โดยการให้ข้อมูลแก่ AI คุณสามารถได้รับความช่วยเหลือในการคาดการณ์ ระบุแนวโน้มผลิตภัณฑ์ในอนาคต และเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม ข้อมูลเชิงลึกและรูปแบบที่สายตาของมนุษย์อาจมองข้ามไปเหล่านี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณ
- ประหยัดค่าใช้จ่าย: ระบบอัตโนมัติด้วย AI ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยลดต้นทุนแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ลดของเสียด้านโลจิสติกส์และเวลาหยุดทำงาน
AI สามารถทำงานอัตโนมัติได้อะไรบ้าง?
ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำให้กระบวนการทำงานทางธุรกิจหลายด้านเป็นอัตโนมัติได้ ตั้งแต่การดำเนินการที่ง่าย ๆ (เช่น การอัปเดตสถานะ) ไปจนถึงกระบวนการสินค้าคงคลังที่ซับซ้อนและมีหลายชั้น
ด้านล่างนี้คือห้าตัวอย่างการใช้งานที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงาน
1. การจัดการการดำเนินงาน
ในด้านปฏิบัติการ AI สามารถช่วย อัตโนมัติงานหลังบ้าน เช่น การประมวลผลใบแจ้งหนี้การจัดการเอกสารและการประมวลผลเอกสารการจัดการบัญชี การดูแลห่วงโซ่อุปทาน และการติดตามสินค้าคงคลัง สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานที่เกิดจากการจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่เหมาะสม
วอลมาร์ทใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในหลายวิธี AI ช่วยจัดการสินค้าคงคลังโดยการตรวจสอบระดับสต็อกและทำนายความต้องการ เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดสต็อกและการมีสินค้าเกินสต็อก ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและลดต้นทุน
นอกจากนี้ยัง เพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเร่งการส่งมอบไปยังร้านค้า สำหรับการกำหนดราคา AI กำหนดราคาตามความต้องการ การแข่งขัน และต้นทุน ช่วยให้ Walmart สามารถแข่งขันได้และเพิ่มผลกำไรสูงสุด
2. บริการลูกค้า
เกือบ90% ของลูกค้าถือว่าการตอบกลับทันทีเป็นส่วนสำคัญของบริการลูกค้า
นั่นคือเหตุผลที่อุตสาหกรรมบริการลูกค้านิยมใช้เครื่องมือ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIและแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างกว้างขวางเพื่อ ตอบคำถามลูกค้าที่ซ้ำซาก เช่น 'ร้านเปิดเมื่อไหร่?' หรือ 'สินค้านี้สามารถคืนได้หรือไม่?'
การอัตโนมัติของงานด้วย AI ช่วยลดภาระในการให้คำตอบเช่นนี้จากพนักงานมนุษย์ ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมเพียงในปัญหาที่ซับซ้อนเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยคุณประหยัดเวลาจากการต้องจ้างพนักงานกะกลางคืนหรือลงทุนเงินในการจ้างพนักงานเพิ่มเติมโดยทั่วไป
ความก้าวหน้าด้าน AI ของ Amazon รวมถึง Q ใน Connect และ Amazon Connect Contact Lens แสดงให้เห็นว่า AI ถูกนำมาใช้เพื่อให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติได้อย่างไร
"ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ผู้นำศูนย์ติดต่อสามารถนำความสามารถใหม่ที่ได้รับการขับเคลื่อนโดย AI สร้างสรรค์ใน Amazon Connect มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ามากกว่า 15 ล้านครั้งที่ถูกจัดการบน Amazon Connect ทุกวัน"
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
การตัดสินใจมากมายต้องพึ่งพาชุดข้อมูลขนาดใหญ่ การสำรวจ และรายงาน ซึ่งอาจทำให้เพื่อนร่วมงานมนุษย์ของคุณรู้สึกท่วมท้นในการจัดการเนื่องจากปริมาณที่มาก นี่คือจุดที่ AI มีคุณค่าอย่างยิ่งด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ (Computer Vision)
การอัตโนมัติของงานด้วย AI สามารถ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็น ทำให้ทีมธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องในสาขาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่า คุณไม่สามารถละเลยองค์ประกอบของมนุษย์ออกจากกระบวนการตัดสินใจได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในแง่มุมเช่นการวิเคราะห์ความรู้สึก นี่คือลักษณะของการผสมผสานในทางปฏิบัติ:
ตัวอย่างที่ดีคือธุรกิจค้าปลีกอีคอมเมิร์ซที่ใช้ข้อมูลลูกค้าจำนวนมากเพื่อ สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรไฟล์เหล่านี้จะ แนะนำสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยอัตโนมัติ ตามกิจกรรมและประวัติการซื้อของพวกเขา
เครื่องมือ AI เช่น Klaviyo และ Attentive อาศัยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับฟีเจอร์การแบ่งกลุ่มผู้ชมขั้นสูงในการตลาดผ่านอีเมล ฟีเจอร์เหล่านี้ วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อสร้างกลุ่มอีเมลสำหรับการเข้าถึงที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถทำให้การแยกแยะลูกค้าตามข้อมูลประชากรบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบโปรไฟล์ลูกค้าทุกครั้งและจัดกลุ่มพวกเขาเข้าสู่หมวดหมู่การตลาดที่ต้องการ
4. การตลาด
AI สามารถทำงานด้านการตลาดให้เป็นอัตโนมัติ เช่น แคมเปญอีเมลและข้อความ การจัดการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การสร้างคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล หรือการสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายในที่สุด
นอกจากนี้ การศึกษาล่าสุดของ McKinsey คาดการณ์ว่า AI อาจเพิ่มมูลค่าได้ถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจโลกภายในปี 2030 โดยด้านการตลาดจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลัก
ในภาพด้านบน คุณจะเห็น Heinz ใช้ Dall-E เวอร์ชันหนึ่งในการสร้างแคมเปญภาพที่ได้รับรางวัลโดยใช้ AI สร้างภาพจากข้อความและการออกแบบกราฟิกโดยอัตโนมัติ หรือ Coca-Colaที่ใช้เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ในการสร้างการ์ดคริสต์มาสสำหรับแคมเปญเทศกาล
5. ยอดขาย
คุณสามารถใช้ AI เพื่อทำงานขายให้เป็นอัตโนมัติ เช่น คัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ, นัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย, และสร้างอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลาที่กำหนด สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้มากขึ้นและเพิ่มรายได้
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องเปลี่ยนแปลงระบบการประเมินลูกค้าเป้าหมายโดยการ ปรับปรุงแบบจำลองการให้คะแนนอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพสูง ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถติดต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุดในเวลาที่เหมาะสม เพิ่มอัตราการแปลงและรายได้
AI ก้าวข้ามชุดข้อมูลแบบดั้งเดิมและ ผสานรวมแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น โซเชียลมีเดีย การโต้ตอบบนเว็บไซต์ และการมีส่วนร่วมทางอีเมล เพื่อนำเสนอภาพรวมของกลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน
ตัวอย่างเช่นระบบการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Razorpayเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประสิทธิภาพนี้ โดยสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าขายรวม (GMV) รายเดือนได้ถึง 50% ลดความพยายามของทีมลง 70% และลดระยะเวลาการเปลี่ยนลูกค้าเป็นผู้ใช้จริงลง 1 เดือน
วิธีทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย AI
เราได้พูดถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ระบบอัตโนมัติของ AI สามารถทำได้เพื่อคุณมากมายแล้ว แต่ตอนนี้ มาพูดถึงวิธีที่คุณสามารถนำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจของคุณได้จริง ๆ กัน
เพื่อเริ่มต้นกับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1: ระบุงานที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้
ขั้นตอนแรกคือการระบุงานในธุรกิจของคุณที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
มุ่งเน้นไปที่งานที่ใช้เวลานาน งานที่มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง หรืองานที่ทำซ้ำๆ ระวังสิ่งที่คุณกำลังทำให้เป็นอัตโนมัติ อย่าทำให้เป็นอัตโนมัติมากเกินไปในคราวเดียว เพราะอาจจัดการได้ยาก
นอกจากนี้ หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งานระบบอัตโนมัติ ให้เก็บส่วนที่สำคัญไว้ก่อน จนกว่าธุรกิจและทีมงานของคุณจะคุ้นเคยกับการใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AI
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับการเดินทางสู่ระบบอัตโนมัติด้วย AI ของคุณ ด้วยเครื่องมือระบบอัตโนมัติด้วย AI มากมาย การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยพิจารณาจาก สิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
ตัวอย่างเช่น ClickUp และ Asana เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการจัดการโครงการ แต่ถ้าคุณมุ่งเน้นไปที่การตลาดและการจัดการอีเมลด้วย AIคุณอาจพิจารณา Mailbutler หรือ EmailTree
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าเครื่องมือ
หลังจากเลือกเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่า ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการ จัดเตรียมข้อมูลฝึกอบรมให้กับเครื่องมือและกำหนดค่า เพื่อทำให้งานที่ต้องการเป็นอัตโนมัติ
คุณยังสามารถพูดคุยกับผู้ให้บริการ AI ของคุณและพัฒนาโซลูชันที่ออกแบบเฉพาะสำหรับปัญหาของคุณได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เมื่อคุณได้ตั้งค่าเครื่องมือ AI แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องทดสอบและติดตามประสิทธิภาพของงานอัตโนมัติต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือทำงานได้อย่างถูกต้องและสามารถทำงานที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับรองความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความโปร่งใสของข้อมูล
ทำไม ClickUp จึงเป็น เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AI ที่ดีที่สุด
การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางสู่ระบบอัตโนมัติของคุณเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือ: ตอนนี้คุณสามารถข้ามความปวดหัวในการเลือกเครื่องมือ AI ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละงานได้แล้ว
ใช่ครับ มีซอฟต์แวร์ที่รวบรวมฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านั้นไว้ในแพ็กเกจเล็ก ๆ ที่เรียบร้อย: ClickUp.
มาดูคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่สุดของ AI และระบบอัตโนมัติกัน
คลิกอัพ เบรน
ClickUp มาพร้อมกับผู้ช่วย AI ในตัวที่ล้ำสมัยClickUp Brain ซึ่งเป็นเครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลกที่ผสานงาน เอกสาร และผู้คนทั่วทั้งฐานความรู้ของบริษัทคุณเข้าด้วยกันด้วย AI
คุณสมบัติหลักสามประการประกอบด้วย:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ถามคำถามและดึงคำตอบโดยอัตโนมัติจากทุกที่ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- ผู้จัดการโครงการ AI: จัดการและทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น สรุปหัวข้อการสนทนาและอัปเดตการเสร็จสิ้นงาน การมอบหมายงาน และอื่น ๆ
- ผู้เขียน AI: สร้างเนื้อหาและร่างคำตอบสำหรับลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วยผู้เขียน AI
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อผสานแอปยอดนิยม เช่น HubSpot, GitHub และ Twilio ได้อย่างง่ายดาย หรือ สร้างเว็บฮุคแบบกำหนดเองสำหรับแอปพลิเคชันอื่นๆ ใดๆ ก็ตาม ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบดิจิทัลของคุณจากแพลตฟอร์มศูนย์กลาง
📮ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณ!ClickUp Brainผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปอย่างรวดเร็วโดย AI และงานอัตโนมัติ
ClickUp AI Builder
คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp แตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ คือAI Builder ที่ใช้งานง่าย
ด้วย ClickUp Brain ผู้สร้าง AI จะทำให้การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกทีม เพียงอธิบายการทำงานอัตโนมัติที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป แล้ว AI ที่ผสานรวมของเราจะ กำหนดค่าการทำงานอัตโนมัติของงานอย่างรวดเร็วในทุก Space, โฟลเดอร์ หรือรายการ
งานที่ทำซ้ำใน ClickUp
หากคุณไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการทำให้งานง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นอัตโนมัติด้วยตนเองมากเกินไป คุณสามารถใช้ฟีเจอร์งานที่เกิดซ้ำของ ClickUp ได้ คุณสามารถเลือกได้ระหว่างการเกิดซ้ำทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกปี ทุกวันหลังจากวันที่ หรือกำหนดเอง
ฟีเจอร์งานที่ทำซ้ำยังช่วยให้คุณสร้างข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเวลาที่งานควรทำซ้ำได้ เช่น หลังจากที่งานเสร็จสิ้นหรือหลังจากช่วงเวลาหนึ่ง คุณมีอิสระมากมายกับฟีเจอร์นี้ เนื่องจากคุณสามารถทำซ้ำงานได้เกือบทุกวิธีที่คุณจินตนาการได้
ไลบรารีการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติมากมายภายใต้ClickUp Automation ซึ่งรวมถึงเทมเพลต, ทางลัด, การทำงานอัตโนมัติของอีเมล, บันทึกการตรวจสอบ และการผสานรวมที่จะช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันได้อย่างราบรื่น
เมื่อพูดถึงเทมเพลต ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบในไลบรารี Automation ซึ่งช่วยให้คุณทำงานซ้ำๆ อย่างการมอบหมายงาน การโพสต์ความคิดเห็น การเปลี่ยนสถานะ การย้ายรายการ และอื่นๆ อีกมากมายได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp ไม่เพียงแต่จัดการระบบอัตโนมัติภายในองค์กรเท่านั้น—แต่ยังโดดเด่นในการบริการลูกค้าอีกด้วย เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณด้วยระบบอีเมลอัตโนมัติของ ClickUp
จัดการข้อเสนอแนะของลูกค้าที่ส่งผ่านClickUp Formsโดยอัตโนมัติ ทำให้พันธมิตรและผู้ขายได้รับข้อมูลล่าสุดด้วยการอัปเดตโครงการอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
บันทึกการตรวจสอบของ ClickUp
หากคุณกังวลว่าคุณอาจจะหลงทางในทะเลแห่งระบบอัตโนมัตินี้ ClickUp ก็มีทางออกสำหรับคุณเช่นกัน
ด้วยบันทึกการตรวจสอบของ ClickUp คุณสามารถติดตามสถานะการทำงานอัตโนมัติ การดำเนินการ และตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้จากแดชบอร์ดรวม เพื่อให้มั่นใจในการจัดการกระบวนการอัตโนมัติของคุณได้อย่างราบรื่น
การจัดการโครงการที่ทรงพลังของ ClickUp ผสานกับระบบอัตโนมัติได้สร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ที่ STANLEY Security บริษัทโซลูชันความปลอดภัยระดับโลกClickUp ช่วยให้ทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วทุกแห่งสามารถทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวพวกเขาสามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และลดเวลาในการจัดทำรายงานลงได้ถึง 50%
"เราสามารถปรับแต่งและทำให้ ClickUp เป็นอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการเฉพาะ และมันช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานของเราเป็นระเบียบและง่ายขึ้น ซึ่งได้เพิ่มศักยภาพของทีมเราอย่างมาก"
ความท้าทายด้านการดำเนินงาน จริยธรรม และความเป็นส่วนตัวในการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้
ในขณะที่ระบบอัตโนมัติด้วย AI เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย การนำไปใช้ในธุรกิจยังคงมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง มาดูความท้าทายเหล่านี้และสำรวจแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้กัน
ความท้าทายในการดำเนินงาน
อันดับแรกในรายการของเราคือความท้าทายด้านการปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคต่อศักยภาพของAI ในสถานที่ทำงาน มาดูรายละเอียดกัน:
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ AI เพื่ออะไร ราคาจะค่อนข้างต่ำสำหรับการสร้างเนื้อหาหรือการช่วยเหลือที่ง่าย ๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คุณจะต้องมีกำลังการคำนวณที่เพียงพอรองรับ ในฐานะธุรกิจ คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่าย มหาศาลสำหรับการผสานระบบฐานข้อมูลและการฝึกอบรมข้อมูลที่ยาวนาน ทางออกที่ดีที่สุดคือบริการ SaaS ที่มีฟังก์ชัน AI ติดตั้งไว้ในตัวและเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานอื่น ๆ
- คุณภาพของข้อมูล: ผลลัพธ์จาก AI จะดีได้เท่ากับข้อมูลที่คุณป้อนเข้าไปเท่านั้น แต่ปัญหาคือ ในหลายธุรกิจ ข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป—ถูกแยกเก็บเป็นกลุ่ม ไม่เป็นระบบ หรือมีคุณภาพต่ำ และนี่คืออุปสรรคใหญ่ในการเก็บเกี่ยวประโยชน์ของ AI ข้อมูลที่เรียกว่า 'ข้อมูลสกปรก' นี้ อาจเป็นข้อมูลล้าสมัย ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่สอดคล้องกัน ก่อนที่คุณจะสามารถทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับมันได้ คุณต้องทำความสะอาดมันก่อน นั่นหมายถึงการขัดถูข้อผิดพลาด การเติมส่วนที่ขาดหาย และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกันและทันสมัย
- การขาดทักษะทางเทคนิค: การนำ AI มาใช้ต้องการความรู้และความชำนาญที่องค์กรหลายแห่งยังขาดอยู่ การนำ AI ไปใช้จริงอาจเป็นเรื่องท้าทายหากขาดความเชี่ยวชาญนี้ ซึ่งอาจทำให้ศักยภาพของ AI ไม่ถูกนำมาใช้เต็มที่ แต่มีวิธีแก้ไข: มันง่าย แม้ว่าจะต้องใช้ทรัพยากรบ้าง—ลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานของคุณ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
- การผสานรวมกับระบบเก่า: ระบบเก่ามักไม่เข้ากันกับ AI การปรับเปลี่ยนระบบเหล่านี้เพื่อให้รองรับ AI มักซับซ้อนและใช้เวลานาน การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่เดิมที่ล่าช้า อาจนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงระบบเหล่านี้ให้ทันสมัยด้วยกรอบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำ AI มาใช้
ความท้าทายทางจริยธรรม
การสำรวจของ PwC พบว่า85% ของซีอีโอเชื่อว่าAI จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาอย่างมีนัยสำคัญในอีกห้าปีข้างหน้า โดยมีความกังวลด้านจริยธรรมเป็นประเด็นสำคัญ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เผชิญกับปัญหาทางจริยธรรมมากมาย เช่น:
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: ระบบ AI ขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูลเป็นอย่างมาก และการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากของ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย การปกป้องข้อมูลนี้ตามกฎหมายท้องถิ่นและการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความไว้วางใจในเทคโนโลยี AI
- การขาดความโปร่งใสในการตัดสินใจของ AI: อัลกอริทึมของ AI มีความซับซ้อน และวิธีที่พวกมันตัดสินใจในบางกรณีอาจไม่ชัดเจนสำหรับบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค การขาดความโปร่งใสนี้อาจทำให้เกิด ความกังวลเกี่ยวกับอคติและอคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่สำคัญ เช่น การดูแลสุขภาพและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
- การหยุดชะงักของงาน: ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานอย่างมาก เมื่องานที่ต้องใช้ความรู้จำนวนมากถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ พนักงานจะต้องพัฒนาทักษะใหม่หรืออาจต้องเปลี่ยนอาชีพโดยสิ้นเชิงในที่สุด
ผมมองว่ามัน (AI) เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน มันจะทำลายการจ้างงานในบางสาขา ผมหมายถึง จะมีบางส่วนของตลาดแรงงานที่งานสามารถถูกแทนที่ได้ในระดับหนึ่ง
แต่แล้วคุณก็จะพบวิธีอื่น ๆ ในการสร้างนวัตกรรมและสร้างงานเพิ่มขึ้นในที่อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ฉันหมายถึง นี่คือเรื่องราวของการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมที่มีมาหลายร้อยปีแล้ว ที่คุณมีนวัตกรรมซึ่งโดยพื้นฐานแล้วช่วยประหยัดแรงงานและลดการจ้างงานในบางพื้นที่ แต่แล้วก็ช่วยกระตุ้นการจ้างงานในพื้นที่อื่น ๆ
ทางออก? การเปลี่ยนมุมมอง
บริษัทต้องส่งเสริมความโปร่งใสในการตัดสินใจด้วย AI กำหนดแนวทางจริยธรรมสำหรับการใช้ AI และดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุอคติ ดำเนินการพัฒนาทักษะของพนักงานเพื่อให้มีแรงต้านน้อยในการนำระบบอัตโนมัติด้วย AI มาใช้
ในการสนทนาที่น่าสนใจปาสกาล บอร์เนต์ ผู้เขียนหนังสือ IRREPLACEABLE & Intelligent Automationได้พูดถึงเส้นทางสายกลางที่ AI และทักษะของมนุษย์มีบทบาทเท่าเทียมกันในการทำงานให้สำเร็จ เขาเน้นย้ำถึงความ สำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ ซึ่งเรียกว่า "Humics" ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถเลียนแบบได้
ซึ่งได้แก่:
- ความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริง: การสร้างแนวคิดและผลงานศิลปะที่เป็นต้นฉบับ โดยอิงจากประสบการณ์ อารมณ์ และสัญชาตญาณของมนุษย์
- การคิดเชิงวิพากษ์: การวิเคราะห์ข้อมูล การตั้งคำถามต่อสมมติฐาน และการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมโดยยึดหลักคุณค่าของมนุษย์และบริบท
- ความแท้จริงทางสังคม: การสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและตั้งอยู่บนความไว้วางใจ, การสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจ, และการนำผู้อื่นด้วยสติปัญญาทางอารมณ์
โดยการมุ่งเน้นไปที่ฮิวมิกส์เหล่านี้และผสานพลังกับปัญญาประดิษฐ์ บุคคลสามารถเพิ่มคุณค่าของตนเองได้ด้วยการทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและ เน้นย้ำความคิดสร้างสรรค์และทักษะระหว่างบุคคลของมนุษย์
บอร์เน็ตยังแนะนำว่าพนักงานควร "พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง" หากพวกเขาต้องการที่จะก้าวทันในโลกที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ใช้ AI ให้ทำงานแทนคุณด้วย ClickUp
ปัญญาประดิษฐ์คืออนาคต และไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในระบบอัตโนมัติของธุรกิจคุณ? นั่นจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มเวลาให้กับพนักงานของคุณอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจคือซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงาน AI ที่คุณเลือกใช้ คุณสามารถเลือกเส้นทางเฉพาะทางและขอความช่วยเหลือจากแอปพลิเคชัน AI ที่แตกต่างกันสำหรับงานต่างๆ
แต่เมื่อพูดถึงระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์ ไม่มีแพลตฟอร์มใดที่ครอบคลุมเท่า ClickUp ใช้งานง่าย ทรงพลัง ยืดหยุ่น และคุ้มค่า คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดเพื่อผสานการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองหรือแบบสำเร็จรูปเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
แล้วอะไรที่ยังทำให้คุณอยู่ที่นี่? ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้!