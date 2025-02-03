10 เครื่องมือการตลาดทางอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่ออัตโนมัติอีเมลในปี 2025

อีเมลได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สูงมาก โดยประมาณอยู่ที่ 36 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 ดอลลาร์ที่ลงทุนไป อีเมลยังเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณโดยตรง และผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันระบุว่าอีเมลเป็นช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบในการติดต่อกับแบรนด์ต่างๆ เนื่องจากเป็นวิธีที่สร้างความเครียดน้อยสำหรับพวกเขา และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าที่น่าประทับใจสำหรับคุณ
อย่างไรก็ตาม การตลาดผ่านอีเมลนั้นซับซ้อนกว่าการเขียนข้อความและกดส่งการตลาดผ่านอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นต้องมีการแบ่งกลุ่มอย่างรอบคอบ ทดสอบ และปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา แต่ด้วยเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลที่น่าทึ่งได้เร็วกว่าที่เคย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์?
เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบแนวทางที่นวัตกรรมใหม่ให้กับนักการตลาดในการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับผู้ชมของพวกเขา AI สามารถช่วยคุณในการร่างข้อความที่น่าสนใจ, แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ, และวิเคราะห์ผลลัพธ์ ด้วยเครื่องมือ AI มากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาดในปัจจุบัน คุณจะเลือกแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่เหมาะสมได้อย่างไร?
หนึ่งในสิ่งแรกที่คุณควรค้นหาคือเครื่องมือที่ให้การปรับแต่งส่วนตัวมากมาย. เครื่องมือการตลาดทางอีเมลด้วยระบบ AI สามารถช่วยคุณสร้างอีเมลที่ปรับแต่งส่วนตัวได้ ตั้งแต่หัวเรื่องไปจนถึงข้อเสนอที่รวมอยู่ ซึ่งนำไปสู่การเปิดอีเมลและอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น.
คุณอาจต้องการค้นหาคุณสมบัติที่สามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาเพื่อสร้างอีเมลที่น่าสนใจได้ ใช้เครื่องมือ AI เพื่อคิดค้นไอเดียหรือให้มันสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้ AI สามารถทำงานอัตโนมัติได้หลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตลาดทางอีเมล เช่น การส่งข้อความติดตามผลหรือการแบ่งกลุ่มรายชื่อของคุณ การทำงานอัตโนมัติเหล่านี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การริเริ่มการตลาดเชิงกลยุทธ์มากขึ้นและใช้เวลาน้อยลงในการจัดการกับงานบริหารอีเมล
เลือกแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่มีการวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญได้ดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากข้อมูลอีเมลสามารถช่วยให้การตัดสินใจทางการตลาดในอนาคตดีขึ้นได้ ควรพิจารณาการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์และระบุโอกาสในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ให้เลือกโซลูชันที่สามารถผสานการทำงานกับโปรแกรมการตลาดทางอีเมลและแอปพลิเคชันที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้ การผสานการทำงานช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพของทีม และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันในแคมเปญอีเมลได้อย่างราบรื่น การทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านเครื่องมือต่าง ๆ
10 อันดับซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลด้วย AI ที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่คุณชื่นชอบ ตอนนี้กลายเป็นสถานที่โปรดของคุณในการสร้างและจัดการการตลาดผ่านอีเมล คุณสามารถใช้เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลด้วย AI ของ ClickUp เพื่อสร้างศูนย์กลางสำหรับการจัดการแคมเปญ สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญได้
แพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบและติดตามการสื่อสารทางอีเมลเป็นเรื่องง่ายเครื่องมือการจัดการโครงการอีเมลของ ClickUpสามารถสร้าง จัดเก็บ และจัดการร่างอีเมล ติดตามอัตราการเปิดและการคลิก และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับอีเมลติดตามผลได้ClickUp Integrationsช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการสื่อสารอื่น ๆ เพื่อส่งอีเมลงานไปยังสมาชิกในทีมโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ได้รับความนิยม เช่น Mailchimp และ ActiveCampaign ทำให้คุณมีความสามารถในการตลาดทางอีเมลเพิ่มขึ้น คุณสามารถนำเข้าและส่งออกผู้ติดต่อ กำหนดเวลาแคมเปญ และติดตามผลลัพธ์ได้ภายใน ClickUp ด้วยทุกสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้จาก Workspace ทีมของคุณสามารถแบ่งปันข้อมูลและดำเนินการตามผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพอีกขั้นด้วยการแนะนำเครื่องมือ AI ของตนเองClickUp AIสามารถสร้างเนื้อหาอีเมลของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นหัวเรื่อง หัวข้อ และเนื้อหาในอีเมล โดยอิงจากคำแนะนำเฉพาะหรือแม่แบบที่มีอยู่ คุณยังสามารถใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญอีเมลได้อีกด้วย
ด้วยการจัดการอีเมลที่ครอบคลุม การผสานรวมที่ราบรื่น และการสร้างเนื้อหาด้วย AI ClickUp เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้นักการตลาดอีเมลทั้งมือใหม่และมืออาชีพได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกอีเมลที่พวกเขาส่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมืออัตโนมัติช่วยจัดการงานด้านธุรการจำนวนมากให้คุณ คุณจึงไม่ต้องกังวลกับงานซ้ำๆ และสามารถมุ่งเน้นไปที่การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ได้แทน
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลด้วย AIสามารถช่วยคุณสร้างข้อความที่น่าสนใจได้ในไม่กี่วินาที สร้างแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย และกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมลด้วยการผสานการทำงานที่ทรงพลัง รวมถึงแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง MailChimp และ ActiveCampaign
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือ AI ของ ClickUp มีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น แต่โชคดีที่แผนเริ่มต้นเพียง $5 ต่อ Workspace
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. เมลชิมพ์
Mailchimp เป็นแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง ส่ง และติดตามแคมเปญอีเมลได้ มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีเทมเพลตหลากหลาย และเครื่องมืออัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม Mailchimp ยังมีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงบรรทัดหัวเรื่องอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และการทดสอบ A/B ที่ทรงพลัง นอกจากนี้ยังแนะนำภาพสต็อกให้เข้ากับเนื้อหาของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางทำให้การสร้างและออกแบบอีเมลเป็นเรื่องง่ายมาก
- แผนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป อนุญาตให้คุณส่งอีเมลได้สูงสุด 2,000 ฉบับต่อเดือน ให้กับผู้สมัครสมาชิกได้สูงสุด 2,000 คน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- เครื่องมือ AI นำการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้ทำงานทุกอย่างตั้งแต่การสร้างข้อความไปจนถึงการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อบอกคุณว่าลูกค้าคนใดมีแนวโน้มที่จะซื้อมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- ไม่มีแผนอีเมลไม่จำกัด แม้แต่ในตัวเลือกที่แพงที่สุด
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน สำหรับ 500 รายชื่อ
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน สำหรับ 500 สัญญา
- พรีเมียม: $350/เดือน สำหรับผู้ติดต่อไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Mailchimp
- G2: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (16,500+ รีวิว)
3. สมาร์ทไรเตอร์
Smartwriter เป็นเครื่องมือเขียนอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณควบคู่กับข้อมูลในอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจสำหรับแคมเปญของคุณ เหมาะสำหรับการเขียนอีเมลส่วนบุคคลและสามารถใช้ข้อมูลผู้ใช้เพื่อสร้างแคมเปญอีเมลที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการทดสอบ A/B เพื่อทราบว่าแคมเปญใดทำงานได้ดีกว่ากับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Smartwriter
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ได้รับความนิยม เช่น Mailchimp และ Sendinblue ทำให้คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI ใน Smartwriter เพื่อเขียนข้อความของคุณและส่งทุกอย่างผ่านแพลตฟอร์มที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่น
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่เน้นการเปลี่ยนผู้รับให้เป็นลูกค้า เนื่องจากเครื่องมือ AI จะแนะนำเนื้อหาที่มีแนวโน้มสูงที่สุดในการเปลี่ยนผู้อ่านให้กลายเป็นผู้ซื้อ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมล
- อินเตอร์เฟซที่สวยงามทำให้การใช้งานฟีเจอร์ AI เป็นเรื่องง่าย แม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรก
ข้อจำกัดของ Smartwriter
- อาจมีความยากลำบากในการติดต่อฝ่ายเทคนิคหากคุณพบปัญหาใด ๆ
ราคาของ Smartwriter
- พื้นฐาน: $59/เดือน
- ยอดนิยม: $149/เดือน
- ข้อดี: $359/เดือน
- ส่วนลดสำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี
คะแนนและรีวิว Smartwriter
- G2: 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (14+ รีวิว)
4. Phrasee
Phrasee เป็นเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลที่ใช้ AI ช่วยคุณเขียนเนื้อหาอีเมลให้ดีขึ้น ตั้งแต่หัวเรื่องไปจนถึงคำลงท้าย แพลตฟอร์มนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุภาษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณสามารถใช้มันได้มากกว่ากลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลของคุณด้วย ให้ระบบสร้างภาษาธรรมชาติของ Phrasee ทำงานแทนคุณ สร้างข้อความที่ฟังดูเป็นมนุษย์สำหรับสื่อสังคมออนไลน์, การแจ้งเตือนแบบพุช, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Phrasee
- คุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียดให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณกับผู้ชมของคุณ และจุดที่คุณอาจต้องการปรับปรุง
- ง่ายต่อการผสานแพลตฟอร์มเข้ากับระบบเทคโนโลยีปัจจุบันของคุณ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับ Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign และอื่นๆ
- วิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสำหรับผู้รับแต่ละรายในหลายภาษา เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของวลี
- มุ่งเน้นไปที่เอเจนซี่การตลาดขนาดใหญ่เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าซอฟต์แวร์นี้เกินงบประมาณของพวกเขา
การกำหนดราคาของ Phrasee
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Phrasee
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4/5 (1+ รีวิว)
5. ทันที
Instantly เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติแบบครบวงจร ทีมการตลาดสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อทำงานอัตโนมัติหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการตลาดผ่านอีเมล รวมถึงการส่งอีเมลติดตามผล อีเมลต้อนรับ และอีเมลวันเกิด
แพลตฟอร์มนี้ยังมีเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาอีเมลโดยอัตโนมัติและปรับแต่งแคมเปญอีเมลของคุณให้เหมาะกับผู้รับแต่ละคน เครื่องมือ AI เหล่านี้สามารถทำให้อีเมลของคุณมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มอัตราการคลิกและการแปลงเป็นลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดทันที
- การสร้างเนื้อหาด้วยระบบ AI ช่วยให้การสร้างและส่งอีเมลที่มีเนื้อหาเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องง่าย ทำให้แคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ให้บริการบัญชีไม่จำกัดจำนวน คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการลดจำนวนผู้สมัครสมาชิกของคุณ; เหมาะสำหรับผู้ที่ส่งอีเมล์การตลาดจำนวนมาก
- การวิเคราะห์แคมเปญที่ดีช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของแคมเปญได้ รวมถึงอัตราการเปิดอ่าน อัตราการตอบกลับ การยกเลิกการสมัคร และอื่นๆ
ข้อจำกัดทันที
- ไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มบนมือถือได้ ดังนั้นนักการตลาดที่ต้องเดินทางอาจจำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาอื่น
การกำหนดราคาทันที
- ลูกค้าเป้าหมายเพื่อการเติบโต: $47/เดือน
- ไฮเปอร์ลีดส์: $197/เดือน
- ความเร็วแสง: $492/เดือน
- มีส่วนลดสำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี
การให้คะแนนและรีวิวทันที
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 3. 5/5 (4+ รีวิว)
6. การลอยตัว
Drift เป็นแพลตฟอร์มการตลาดเชิงสนทนาที่นำ AI มาเป็นหัวใจหลัก แพลตฟอร์มนี้ฝึกฝนปัญญาประดิษฐ์ด้วยบทสนทนาด้านการขายและการตลาดแบบ B2B หลายล้านรายการ โดยมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องมือ AI ที่มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับงานต่างๆ เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้า
คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI แบบสนทนาเพื่อช่วยร่างอีเมล ใช้เป็นแชทบอท หรือให้วิเคราะห์การเข้าชมของลูกค้าเพื่อทำการตัดสินใจทางการตลาดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Drift
- ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการฝึกฝนจากการสนทนาแบบ B2B ดังนั้นคุณจะได้รับข้อความที่เขียนขึ้นเพื่อการสนทนาซึ่งถูกสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับธุรกิจและสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรของคุณได้
- มันช่วยให้คุณเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้คุณสามารถเห็นแนวโน้มในการสนทนาและปรับปรุงการตลาดทางอีเมลให้เหมาะสมตามนั้น
- เครื่องมือการตลาดด้วย AI ช่วยคุณวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางของลูกค้าและดูว่าใครพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถส่งแคมเปญที่ตรงเป้าหมายได้
ข้อจำกัดของการลอยตัว
- บริการลูกค้าอาจตอบกลับล่าช้า ดังนั้นโปรดเตรียมตัวแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
- เหมาะสำหรับการสร้างข้อความสนทนา แต่ไม่ใช่แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล คุณจึงจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นเพื่อให้งานสำเร็จ
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- พรีเมียม: 2,500 ดอลลาร์/เดือน คิดเป็นรายปี
- ติดต่อเพื่อขอราคาสำหรับแผนขั้นสูงและแผนองค์กร
คะแนนและรีวิวการล่องเรือ
- G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
7. เซนส์ที่เจ็ด
Seventh Sense เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลด้วย AI ที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์และปรับแต่งแคมเปญอีเมลให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล มีเครื่องมือหลากหลายที่ช่วยนักการตลาดในการปรับเวลาส่งอีเมลให้เหมาะสม เพิ่มอัตราการส่งถึงผู้รับ หรือปรับเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของผู้รับแต่ละราย นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามแคมเปญที่ครอบคลุมเพื่อวัดประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Seventh Sense
- เครื่องมือการตลาดทางอีเมลด้วย AI ที่ทรงพลังช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพทุกส่วนของแคมเปญของคุณ ตั้งแต่เวลาส่งที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดสูงสุด
- มันช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มรายชื่ออีเมลการตลาดของคุณตามปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากร ความสนใจ และประวัติการซื้อ เพื่อให้คุณสามารถสร้างอีเมลที่ปรับให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของพวกเขาได้
- วิเคราะห์เนื้อหาอีเมลของคุณเพื่อปรับปรุงการเลือกใช้คำ โครงสร้างประโยค และน้ำเสียงให้เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมล
ข้อจำกัดของเซเวนธ์เซนส์
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาเซเวนธ์เซนส์
- สำหรับ Hubspot: แผนเริ่มต้นที่ $80 ต่อเดือน สำหรับ 5,000 รายชื่อ
- สำหรับ Marketo: แผนเริ่มต้นที่ $450/ต่อเดือน สำหรับ 50,000 ลีด
- ส่วนลด 20% สำหรับแผนรายปี
คะแนนและรีวิวของ Seventh Sense
- G2: 4. 8/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (รีวิว 3+ รายการ)
8. กำจัดสแปม
Unspam ใช้ AI เพื่อช่วยธุรกิจระบุและป้องกันการสแปมในแคมเปญการตลาดทางอีเมล มันตรวจสอบชื่อเสียงของอีเมลขององค์กรคุณและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงคะแนนผู้ส่งของคุณ การปรับปรุงเหล่านี้สามารถช่วยให้การตลาดทางอีเมลของคุณหลีกเลี่ยงตัวกรองสแปมและเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ชมของคุณได้อย่างน่าเชื่อถือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unspam
- เสริมสร้างชื่อเสียงอีเมลขององค์กรคุณด้วยการป้องกันสแปม ทำให้คะแนนผู้ส่งของคุณคงความสมบูรณ์แบบ และอีเมลของคุณส่งถึงผู้รับ (ไม่ติดอยู่ในตัวกรองสแปมของพวกเขา)
- เพิ่มการมีส่วนร่วมโดยรับรองว่าผู้รับจะได้รับอีเมลที่เกี่ยวข้องและถูกต้องจากคุณ
- สร้างความไว้วางใจทางการตลาดผ่านอีเมลกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ข้อจำกัดการป้องกันสแปม
- การทดสอบจำกัดในแผนฟรี ดังนั้นคุณจะต้องเสี่ยงหรือใช้บริการอื่นสำหรับการทดสอบ
ราคา Unspam
- ฟรี
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19 ต่อเดือน
- หน่วยงาน: $29 ต่อเดือน
- ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษสำหรับบริการ White Label
การให้คะแนนและรีวิวที่ไม่ใช่สแปม
- G2: 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
9. Optimove
Optimove สามารถช่วยได้มากกว่าการทำการตลาดผ่านอีเมลเพียงอย่างเดียว แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพอีเมล, SMS, และการแจ้งเตือนแบบพุชได้ มันวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าของคุณ, ระบุรูปแบบ, และปรับแต่งเส้นทางของลูกค้าให้เหมาะสมตามนั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Optimove
- สร้างข้อความที่ตรงเป้าหมายซึ่งสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับปรุงอัตราการเปิดอีเมล
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากกระบวนการขายของคุณ และช่วยให้คุณดำเนินมาตรการทางการตลาดเชิงรุกได้
- เครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งให้คุณมีมุมมองแบบองค์รวมของลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้
ข้อจำกัดของ Optimove
- ขาดคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างมาก เช่น การจัดลำดับความสำคัญ
ราคาของ Optimove
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Optimove
- G2: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
10. ซีต้า
Zeta เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างและส่งแคมเปญอีเมลได้ แพลตฟอร์มนี้ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและระบุเนื้อหาและเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานอีเมลเป็นอัตโนมัติ แบ่งกลุ่มผู้ชม และสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Zeta
- เครื่องมือ AI ช่วยคุณแบ่งกลุ่มรายชื่อการตลาดทางอีเมลของคุณตามข้อมูลลูกค้า ทำให้คุณสามารถส่งแคมเปญที่ตรงเป้าหมายซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับจากพวกเขาได้มากขึ้น
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานอีเมลการตลาดทั่วไป
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สามารถช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้าและลดต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่
ข้อจำกัดของซีต้า
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่องและประสบปัญหาการโหลดล่าช้า
การกำหนดราคาซีต้า
- ติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวซีต้า
- G2: 3. 5/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1+ รีวิว)
อีเมลที่ดีกว่า, AI ที่ฉลาดกว่า ด้วย ClickUp
การตลาดทางอีเมลเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่เป็นเครื่องมือที่ทีมการตลาดจำเป็นต้องวางแผนอย่างรอบคอบ
อีเมลไม่ควรเป็นโซลูชันแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน แต่ควรปรับให้เหมาะกับผู้ชมของคุณอย่างรอบคอบ การทำเช่นนี้ด้วยตนเองอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก แต่การใช้เครื่องมือ AI สามารถช่วยให้การตลาดทางอีเมลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณได้ AI สามารถช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจ และปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณได้
และ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดการทุกงานได้
ทำให้ ClickUp เป็นศูนย์กลางหลักของกิจกรรมการตลาดทางอีเมลของคุณ สร้างพื้นที่ที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันและอยู่ในหน้าเดียวกันสำหรับทุกแคมเปญ สร้างงาน กำหนดบทบาท และสร้างศูนย์ความรู้เพื่อให้กิจกรรมการตลาดของคุณดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้น ให้ ClickUp AI ช่วยร่างข้อความของคุณ เขียนหัวเรื่อง และส่งงานติดตามผลให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
พร้อมที่จะส่งอีเมลที่ดีขึ้นหรือไม่?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเริ่มสำรวจความเป็นไปได้ของ AI ในด้านการตลาดผ่านอีเมล