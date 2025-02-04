บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือเขียนอีเมลที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการสื่อสารที่น่าสนใจ

4 กุมภาพันธ์ 2568

โดยเฉลี่ยแล้ว นักการตลาดจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อยู่ที่ 36 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับแคมเปญอีเมลสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเลยว่าการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของการตลาดผ่านอีเมล

น่าเสียดายที่การเขียนเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่การดึงดูดความสนใจของผู้อ่านซึ่งมีสิ่งรบกวนมากมาย และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการตามที่ต้องการ เป็นเป้าหมายของทุกธุรกิจ แม้ว่าการเขียนอีเมลภายในองค์กรอาจดูง่ายกว่า แต่คุณต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเขียนจดหมายโต้ตอบกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอื่นๆ

นั่นคือจุดที่เครื่องมือเขียนอีเมลเปลี่ยนเกมพวกเขามาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาอีเมลสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ

เครื่องมือเขียนอีเมลจากรายการที่คัดสรรมาอย่างดีนี้จะทำให้กระบวนการเขียนของคุณง่ายกว่าที่เคย ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ AIในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจภายในไม่กี่วินาที ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับปรุงไวยากรณ์ น้ำเสียง และการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว เครื่องมือสมัยใหม่เหล่านี้สามารถขจัดอาการเขียนไม่ออกและสร้างอีเมลที่มีประสิทธิภาพได้ในเวลาอันรวดเร็ว ✊

เครื่องมือเขียนอีเมลคืออะไร?

เครื่องมือเขียนอีเมลคือ โปรแกรมที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อประเมินข้อความและสร้างอีเมลที่เขียนได้ดี โดยใช้แบบจำลองภาษาแบบถดถอยอัตโนมัติที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจำนวนมาก

ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถ สร้างอีเมล ที่มีคุณภาพเยี่ยมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อีกด้วย เมื่อคุณมีข้อความแล้ว คุณสามารถปรับแต่งให้ข้อความของคุณน่าสนใจหรือสอดคล้องกับบริบทมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI

เครื่องมือเขียนอีเมลช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนและช่วยให้คุณส่งอีเมลที่ได้รับความสนใจ ถูกอ่าน และได้รับการชื่นชม เครื่องมือเหล่านี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:

  • ประสิทธิภาพ:เครื่องมือเขียนด้วย AIช่วยเร่งความเร็วในการเขียนอีเมล ทำให้คุณมีเวลาสำหรับงานสำคัญอื่นๆ
  • ความถูกต้อง: ด้วยอัลกอริธึมอัจฉริยะ พวกเขาสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ และรูปแบบทั่วไป ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณถูกต้องและน่าดึงดูด
  • ความสม่ำเสมอ: เครื่องมือเหล่านี้รักษาโทนที่เป็นมิตรและ/หรือเป็นมืออาชีพในอีเมลทุกฉบับของคุณ ให้สอดคล้องกับสไตล์และแบรนด์ของคุณ
  • การปรับแต่ง: เครื่องมือเขียนอีเมลสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การหาลูกค้าใหม่หรือการเขียนบันทึกภายในสำนักงาน ทำให้อีเมลของคุณไม่ดูเป็นแบบทั่วไปและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

10 เครื่องมือเขียนอีเมลที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา

ด้วยเครื่องมือเขียนอีเมล 10 รายการนี้ คุณสามารถสร้างอีเมลที่น่าสนใจและโน้มน้าวใจเพื่อดึงดูดลูกค้าและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์สองประการนี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและสุภาพ ❣️

1.ClickUp AI

การให้คำแนะนำใหม่โดยใช้ ClickUp AI
ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วขึ้นด้วยการใช้การป้อนข้อความใหม่ใน ClickUp AI

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับClickUp โซลูชันการตลาดและการจัดการโครงการแบบครบวงจร. ClickUp AI คือผู้ช่วยเขียนที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีของแพลตฟอร์ม! 🤖

ClickUp AI สามารถสร้างเนื้อหาอีเมลได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ร่างไปจนถึงข้อความที่สมบูรณ์ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ ไม่ต้องกังวลเรื่อง ไวยากรณ์ และ การสะกดคำ อีกต่อไป เพราะมันรับประกันอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพและปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบร่างที่มีอยู่ของคุณในแง่ของสไตล์และการส่งมอบอีกด้วย!

ClickUp AI มาพร้อมกับคำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อช่วยร่างอีเมลที่มีรูปแบบสมบูรณ์แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เขียนอีเมลส่งเสริมการขายและอีเมลหาลูกค้าใหม่ บันทึกการประชุม คำถามสำรวจลูกค้า ข้อเสนอขาย และการตอบกลับลูกค้าได้ภายในไม่กี่วินาที

เครื่องมือนี้มีประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร สร้างเอกสารโครงการ โครงร่างแนวคิด และเอกสารทีมอื่นๆ ด้วยหัวข้อและตารางที่มีโครงสร้างล่วงหน้า ClickUp AI จะตั้งค่าโทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามบุคคลที่คุณกำลังสื่อสารด้วย

นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ โปรแกรมอีเมล และเครื่องมือจัดการงานทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการทำให้การสื่อสารในที่ทำงานของคุณง่ายขึ้น เมื่อพูดถึงการจัดการแคมเปญอีเมลของคุณ แม่แบบการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญและกำหนดเวลาข้อความตามพฤติกรรมของผู้ใช้

อย่าลืมใช้ประโยชน์จากมุมมองปฏิทินของClickUp ที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อจัดตารางอีเมลของคุณให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ระบบรองรับการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ การตรวจจับความขัดแย้ง และการแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานใหม่ ช่วยปรับปรุง การบริหารเวลาและรับประกันการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมคำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อเขียนอีเมล
  • รองรับแคมเปญอีเมลในทุกขนาด
  • ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ในตัว
  • การปรับโทนเสียงแบบเรียลไทม์
  • การจัดการเอกสารด้วยClickUp Docs
  • การจัดการงานที่แข็งแกร่งพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
  • 1,000+ แม่แบบ
  • กำจัดงานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านความคิดเห็น การกล่าวถึง และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนาน
  • แผนฟรีอนุญาตให้ใช้คุณสมบัติพรีเมียมได้จำกัด

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ตัวสร้างเทมเพลตอีเมล HubSpot

แดชบอร์ด HubSpot
ผ่าน:HubSpot

HubSpot Email Template Builder ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดหรือการออกแบบ ด้วย ตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถเพิ่มและจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ปุ่ม และไอคอนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย

ผู้สร้างนี้มีการออกแบบที่ตอบสนองได้ดี ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลและเนื้อหาแบบไดนามิกช่วยให้การสื่อสารทาง อีเมล เป็นไปอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ การผสานรวมกับ แพลตฟอร์ม HubSpot CRM ช่วยให้สามารถติดตามประสิทธิภาพของอีเมลและดำเนินการติดตามผลโดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างอีเมลบนอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนส่งได้อีกด้วย 📨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับการปรับแต่งที่ง่ายดาย
  • ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลและเนื้อหาแบบไดนามิก
  • การผสานรวมกับ HubSpotCRM สำหรับการติดตามและการทำงานอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติการดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบลักษณะของอีเมลก่อนส่ง

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • ฟังก์ชันเพิ่มเติมมีให้เฉพาะในรุ่นพรีเมียมของ HubSpot เท่านั้น
  • ตัวเลือกเทมเพลตมีจำกัด

ราคาของ HubSpot

  • ขึ้นอยู่กับชุดผลิตภัณฑ์ HubSpot ที่คุณซื้อ ตัวสร้างเทมเพลตอีเมลอาจมาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)

3. ฟลัวไรท์

โฟลไรท์
ผ่านทาง:Flowrite

Flowrite เปลี่ยน คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะสั้น ๆ ของคุณ ให้กลายเป็นข้อความอีเมลที่สมบูรณ์พร้อมส่ง ส่วนขยาย Chrome ของ Flowrite ทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมลและข้อความได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ Gmail, LinkedIn, Outlook หรือเว็บไซต์สื่อสารอื่น ๆ ส่วนขยายนี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน

มันมาพร้อมกับ เทมเพลตอัจฉริยะ สำหรับข้อความและอีเมลทั่วไป ช่วยให้คุณอัตโนมัติข้อความที่ทำเป็นประจำ เครื่องมือนี้ใช้ อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง เพื่อสร้างคำแนะนำ แก้ไขไวยากรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และเพิ่มความสามารถในการอ่านโดยรวม Flowrite สามารถใช้ได้กับ อีเมล, บล็อกโพสต์, รายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย 💻

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดเวลาที่ใช้ในการ แก้ไข และ ตรวจทาน เครื่องมือนี้ให้ คำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะที่ผู้ใช้พิมพ์ ช่วยให้สามารถปรับปรุงได้ทันที นอกจากนี้ยังปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของแต่ละบุคคลเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติเด่นของ Flowrite

  • การช่วยเหลือการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และความอ่านง่าย
  • คำแนะนำและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ขณะพิมพ์
  • คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์การเขียนของแต่ละบุคคล
  • สนับสนุนการเขียนหลากหลายประเภท รวมถึงอีเมล, บล็อกโพสต์, และรายงาน

ข้อจำกัดของ Flowrite

  • ไม่มีแผนฟรี
  • จำนวนรุ่นที่จำกัดต่อเดือนสำหรับแผนส่วนใหญ่

ราคาของ Flowrite

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เบา: €4/เดือน
  • พรีเมียม: €12/เดือน
  • ไม่จำกัด: €24/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Flowrite

  • ยังไม่มีรีวิว

4. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์

เฮมิงเวย์ เอ็ดดิตอร์
ผ่านทาง:Hemingway Editor

Hemingway Editor ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความสอดคล้องของงานเขียน โดยวิเคราะห์ข้อความและเน้นย้ำส่วนที่ควรปรับปรุง เช่น ประโยคที่ซับซ้อน การใช้คำวิเศษณ์มากเกินไป การใช้รูปประโยคถูกกระทำ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อความอ่านง่าย

เฮมิงเวย์แสดง คะแนนความสามารถในการอ่าน ซึ่งอิงตามระดับชั้นเรียนที่จำเป็นในการเข้าใจเนื้อหา สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับอีเมลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้

นอกจากการแก้ไขแล้ว เฮมิงเวย์ยังมีเครื่องมือเขียนออนไลน์ที่มีความสามารถในการแก้ไขอย่างจำกัดอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor

  • การวิเคราะห์ความอ่านง่าย
  • การเน้นด้วยสีที่แตกต่างกันสำหรับประเภทของปัญหา
  • จำนวนคำและเวลาอ่านที่ประมาณการเพื่อวางแผนเนื้อหาและจังหวะการอ่านให้ดีขึ้น

ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • คำแนะนำของเครื่องมือตามแนวทางทั่วไปอาจไม่สอดคล้องกับสไตล์การเขียนที่เฉพาะเจาะจงเสมอไป
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • เวอร์ชันฟรี
  • ซื้อครั้งเดียว: 20 ดอลลาร์

คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

5. AutoThink

ออโต้ธิงค์
ผ่านทาง:AutoThink

AutoThink ช่วยให้สามารถ ตอบกลับอีเมลโดยอัตโนมัติ ได้ โดยคุณสามารถเลือกโทนความรู้สึกที่ต้องการและปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมก่อนส่ง รองรับการใช้งานกับ Gmail และ Outlook อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ AutoThink ใช้พลังของ GPT3 เพื่อรับประกันการสื่อสารทางอีเมลที่ กระชับ และมีประสิทธิภาพ 📧

นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มอีเมลยอดนิยมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึงการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AutoThinkคุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามขณะเดียวกันก็สามารถเข้าถึงแนวคิดมากมายที่อาจถูกมองข้ามไปได้

คุณสมบัติเด่นของ AutoThink

  • ตอบกลับอีเมลโดยอัตโนมัติ
  • การสร้างหัวข้อ, หัวข้อข่าว, และเนื้อหาฉบับร่าง
  • การผสานรวมกับ Gmail และ Outlook

ข้อจำกัดของ AutoThink

  • ยังไม่สามารถรวมบริบทที่มีความละเอียดอ่อนของปัญหาหรือสถานการณ์ได้

ราคาของ AutoThink:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ติดต่อ AutoThink เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว AutoThink

  • ยังไม่มีรีวิว

6. แจสเปอร์

แจสเปอร์
ผ่านทาง:แจสเปอร์

Jasper.ai เป็นผู้ช่วยเขียนAI ขั้นสูงที่เชี่ยวชาญในการเขียนอีเมลที่น่าสนใจและกระชับ อีเมลเย็นส่วนบุคคล เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่สร้างโดย AI กว่า 50 แบบที่ Jasper มีให้บริการในปัจจุบัน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถออกแบบอีเมลที่จะได้รับคำตอบได้ เพื่อพัฒนาเทมเพลตส่วนตัวสำหรับรูปแบบอีเมลต่างๆ คุณยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือสร้างเทมเพลตอีเมล ได้อีกด้วย 💌

การใช้ Jasper Commands Template เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาอีเมล เพียงเปิดเทมเพลต พิมพ์เนื้อหาอีเมลที่คุณต้องการลงไป แล้ว Jasperจะเขียนเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจให้คุณ เครื่องมือนี้จะช่วยลดเวลาในการสร้างอีเมลลงครึ่งหนึ่ง เพิ่มอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน และเพิ่มอัตราการแปลงเป็นลูกค้า

สิ่งที่ทำให้ Jasper โดดเด่น คือฐานความรู้ที่กว้างขวางซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล อินเทอร์เน็ตสาธารณะ จำนวนมาก เครื่องมือนี้สามารถรองรับเกือบทุกกลุ่มเฉพาะหรืออุตสาหกรรมในมากกว่า 30 ภาษา ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากตัวอย่างในโลกจริงและกรอบการทำงานต่างๆ Jasper ได้พัฒนาทักษะมากกว่า 50 ด้าน เพื่อช่วยผู้ใช้ในงานเขียนต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Jasper:

  • ให้เครื่องมือแปดชิ้นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาอีเมล
  • ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อสร้างข้อความได้โดยตรงภายในแอปอีเมล โปรแกรมประมวลผลคำ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ
  • คุณสมบัติของระบบเวิร์กโฟลว์ช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่มีเป้าหมายชัดเจนได้โดยการผสานรวมองค์ประกอบเช่น ปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ, กลุ่มเป้าหมาย, และคำอธิบายบริษัท

ข้อจำกัดของ Jasper:

  • ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันแพง
  • ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทั้งหมด

ราคาของ Jasper

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ผู้สร้าง: $39/ปี ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $99/ปี ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Jasper

  • G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)

7. Copy. ai

เครื่องมือเขียน AI Copy.ai
ผ่าน:Copy .ai

Copy.ai สร้างข้อความหลากหลายรูปแบบสำหรับอีเมลและตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันเนื่องจากโปรแกรมนี้สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและลดเวลาการเขียนของคุณลงถึง 80% คุณสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมลของคุณได้อย่างมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Copy.ai สำหรับการใช้งานมาตรฐานเช่น Google Docs, Gmail และอื่นๆ เพราะมันมี ปลั๊กอิน Chrome รวมอยู่ด้วย

เทมเพลตที่เข้าถึงได้ มีให้ใช้งานเมื่อสร้างลำดับอีเมลที่มุ่งเป้าหมายและบรรทัดหัวเรื่อง เครื่องมือนี้ใช้ อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อเสนอคำแนะนำ การปรับปรุง และแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับการเขียนประเภทต่างๆ 📝

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Copy.ai ทำให้การป้อนแนวคิดและคำสั่งของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงไม่กี่คำ เครื่องมือนี้ก็สามารถสร้างข้อเสนอแนะที่คุณสามารถปรับแต่ง ปรับให้เหมาะสม และปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • เลียนแบบสไตล์การเขียน, โทนเสียง, และน้ำเสียงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแบรนด์หรือกลุ่มเป้าหมาย
  • สร้างเนื้อหาตามคำแนะนำของผู้ใช้หรือข้อกำหนดเฉพาะ
  • ให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์คำบรรยายและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจ

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • การใช้งานอย่างกว้างขวางอาจต้องใช้เครดิตเพิ่มเติม
  • จำเป็นต้องมีคำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อชี้นำ AI อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ Copy.ai

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $36/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

8. โกเรียส

โกรเจียส
ผ่านทาง:โกเรียส

Gorgias ช่วยคุณประหยัดเวลาจากการพิมพ์อีเมลซ้ำๆ มันช่วยให้คุณสร้าง เทมเพลตสำหรับข้อความที่ใช้บ่อย และใช้ ทางลัดเพื่อตอบอีเมล ได้ในไม่กี่วินาที

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนฝ่ายบริการลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างข้อเสนอขายให้กับลูกค้า ตอบคำถามของลูกค้า หรือยืนยันการรับข้อมูล เครื่องมือเขียนอีเมลนี้จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ อย่างมาก ส่วนขยาย Chrome ฟรี ทำงานร่วมกับ Gmail, Yahoo และ Outlook ได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งอีเมลของคุณ 👍

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gorgias

  • สร้างการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า
  • ใช้ มาโคร และเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคำตอบที่ใช้บ่อย
  • จัดการข้อสอบถามของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, แชทสด, โซเชียลมีเดีย, และโทรศัพท์

ข้อจำกัดของกอร์เจียส

  • ฟังก์ชัน Macros อาจใช้งานได้ยาก และจำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • การปิดตั๋วอาจเป็นเรื่องท้าทาย

การกำหนดราคาของ Gorgias

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $10/เดือน
  • พื้นฐาน: $50/เดือน
  • ข้อดี: $300/เดือน
  • ขั้นสูง: $750/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Gorgias

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

9. QuillBot

QuillBot
ผ่านทาง:QuillBot

QuillBot เป็นเครื่องมือเขียนขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยผู้ใช้สร้าง เนื้อหาคุณภาพสูง เมื่อพูดถึงอีเมล QuillBot คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง มันสามารถให้ คำแนะนำ, ปรับประโยคใหม่ และปรับปรุง การไหลของงานเขียน ของคุณโดยรวม เครื่องมือนี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ 🌞

แม้ว่า QuillBot จะเป็นเครื่องมือการเขียนที่หลากหลาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาทางเลือกอื่น เนื่องจากประสิทธิภาพของมันอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแผนการใช้งานฟรี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ให้ตัวเลือกการเขียนประโยคทางเลือกและแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค
  • ระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน พร้อมให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์
  • ให้บริการส่วนขยาย Chrome ที่ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ของคุณและแอปและเว็บไซต์ภายนอก

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • ไม่มีฟีเจอร์การเขียนด้วย AI เมื่อเทียบกับแอปเขียนอีเมลอื่น ๆ
  • คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี

ราคาของ QuillBot

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

10. Rytr

ไรท์เตอร์
ผ่านทาง:Rytr

Rytr สามารถช่วยคุณ สร้างเนื้อหาอีเมล ในมากกว่า 30 ภาษาที่แตกต่างกัน มันรับประกันว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดเป็นต้นฉบับ ด้วย การตรวจสอบ Copyscape ที่ติดตั้งในตัว เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล เพราะมันให้คุณเลือกโทนและเจตนาของข้อความอีเมลของคุณได้

มันสามารถจัดการกับเนื้อหาทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นบล็อก อีเมล เรื่องราว และอื่นๆ อีกมากมาย เพียงแค่บอก Rytr ว่าต้องการอะไร พร้อมให้คำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับสไตล์และโครงสร้าง 🔎

เนื้อหาสามารถปรับปรุงให้ละเอียดขึ้นได้ด้วย ตัวแก้ไขข้อความขั้นสูง ที่ผสานรวมไว้ Rytr ไม่เพียงแต่สร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือแก้ไขสำหรับปรับคำให้กระชับ หรือขยายความตามต้องการอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องมือเสริมที่ครอบคลุม ข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO และ การสร้างคำหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr:

  • รองรับรูปแบบการเขียนหลากหลายในกว่า 30 ภาษา
  • สร้างสรุปที่กระชับหรือทำให้ประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
  • สร้างเนื้อหาตามคำแนะนำของผู้ใช้หรือข้อกำหนดเฉพาะ

ข้อจำกัดของ Rytr

  • จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเนื้อหานั้นเป็นต้นฉบับและมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
  • ต้องมีการตรวจสอบและปรับแต่งด้วยตนเอง

ราคาของ Rytr

  • แผนฟรี
  • ประหยัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวของ Rytr

  • G2: 4. 7/5 (760+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 15+ รายการ)

เปลี่ยนการเขียนอีเมลของคุณด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย

ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเขียนอีเมลที่มีประสิทธิภาพไม่เคยมีมากไปกว่านี้อีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้การสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรของคุณกระชับ ชัดเจน และทรงพลัง

สมัครใช้ ClickUp AIและเครื่องมือเขียนอีเมลอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอีเมลของคุณและสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพในระดับใหม่