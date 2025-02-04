10 เครื่องมือเขียนอีเมลที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับการสื่อสารที่น่าสนใจ

โดยเฉลี่ยแล้ว นักการตลาดจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อยู่ที่ 36 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับทุก 1 ดอลลาร์ที่ใช้ไปกับแคมเปญอีเมลสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดมากเลยว่าการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของการตลาดผ่านอีเมล
น่าเสียดายที่การเขียนเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่การดึงดูดความสนใจของผู้อ่านซึ่งมีสิ่งรบกวนมากมาย และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการตามที่ต้องการ เป็นเป้าหมายของทุกธุรกิจ แม้ว่าการเขียนอีเมลภายในองค์กรอาจดูง่ายกว่า แต่คุณต้องระมัดระวังมากขึ้นเมื่อเขียนจดหมายโต้ตอบกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอื่นๆ
นั่นคือจุดที่เครื่องมือเขียนอีเมลเปลี่ยนเกมพวกเขามาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาอีเมลสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ
เครื่องมือเขียนอีเมลจากรายการที่คัดสรรมาอย่างดีนี้จะทำให้กระบวนการเขียนของคุณง่ายกว่าที่เคย ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ AIในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจภายในไม่กี่วินาที ไปจนถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยปรับปรุงไวยากรณ์ น้ำเสียง และการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว เครื่องมือสมัยใหม่เหล่านี้สามารถขจัดอาการเขียนไม่ออกและสร้างอีเมลที่มีประสิทธิภาพได้ในเวลาอันรวดเร็ว ✊
เครื่องมือเขียนอีเมลคืออะไร?
เครื่องมือเขียนอีเมลคือ โปรแกรมที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อประเมินข้อความและสร้างอีเมลที่เขียนได้ดี โดยใช้แบบจำลองภาษาแบบถดถอยอัตโนมัติที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจำนวนมาก
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถ สร้างอีเมล ที่มีคุณภาพเยี่ยมได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อีกด้วย เมื่อคุณมีข้อความแล้ว คุณสามารถปรับแต่งให้ข้อความของคุณน่าสนใจหรือสอดคล้องกับบริบทมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI
เครื่องมือเขียนอีเมลช่วยลดความยุ่งยากในการเขียนและช่วยให้คุณส่งอีเมลที่ได้รับความสนใจ ถูกอ่าน และได้รับการชื่นชม เครื่องมือเหล่านี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:
- ประสิทธิภาพ:เครื่องมือเขียนด้วย AIช่วยเร่งความเร็วในการเขียนอีเมล ทำให้คุณมีเวลาสำหรับงานสำคัญอื่นๆ
- ความถูกต้อง: ด้วยอัลกอริธึมอัจฉริยะ พวกเขาสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ การสะกดคำ และรูปแบบทั่วไป ทำให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณถูกต้องและน่าดึงดูด
- ความสม่ำเสมอ: เครื่องมือเหล่านี้รักษาโทนที่เป็นมิตรและ/หรือเป็นมืออาชีพในอีเมลทุกฉบับของคุณ ให้สอดคล้องกับสไตล์และแบรนด์ของคุณ
- การปรับแต่ง: เครื่องมือเขียนอีเมลสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะ เช่น การหาลูกค้าใหม่หรือการเขียนบันทึกภายในสำนักงาน ทำให้อีเมลของคุณไม่ดูเป็นแบบทั่วไปและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
10 เครื่องมือเขียนอีเมลที่ดีที่สุดที่ควรพิจารณา
ด้วยเครื่องมือเขียนอีเมล 10 รายการนี้ คุณสามารถสร้างอีเมลที่น่าสนใจและโน้มน้าวใจเพื่อดึงดูดลูกค้าและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประโยชน์สองประการนี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและสุภาพ ❣️
1.ClickUp AI
คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับClickUp โซลูชันการตลาดและการจัดการโครงการแบบครบวงจร. ClickUp AI คือผู้ช่วยเขียนที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีของแพลตฟอร์ม! 🤖
ClickUp AI สามารถสร้างเนื้อหาอีเมลได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ร่างไปจนถึงข้อความที่สมบูรณ์ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ ไม่ต้องกังวลเรื่อง ไวยากรณ์ และ การสะกดคำ อีกต่อไป เพราะมันรับประกันอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพและปราศจากข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบร่างที่มีอยู่ของคุณในแง่ของสไตล์และการส่งมอบอีกด้วย!
ClickUp AI มาพร้อมกับคำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อช่วยร่างอีเมลที่มีรูปแบบสมบูรณ์แบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน เขียนอีเมลส่งเสริมการขายและอีเมลหาลูกค้าใหม่ บันทึกการประชุม คำถามสำรวจลูกค้า ข้อเสนอขาย และการตอบกลับลูกค้าได้ภายในไม่กี่วินาที
เครื่องมือนี้มีประโยชน์เท่าเทียมกันสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร สร้างเอกสารโครงการ โครงร่างแนวคิด และเอกสารทีมอื่นๆ ด้วยหัวข้อและตารางที่มีโครงสร้างล่วงหน้า ClickUp AI จะตั้งค่าโทนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามบุคคลที่คุณกำลังสื่อสารด้วย
นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ โปรแกรมอีเมล และเครื่องมือจัดการงานทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งในการทำให้การสื่อสารในที่ทำงานของคุณง่ายขึ้น เมื่อพูดถึงการจัดการแคมเปญอีเมลของคุณ แม่แบบการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนแคมเปญและกำหนดเวลาข้อความตามพฤติกรรมของผู้ใช้
อย่าลืมใช้ประโยชน์จากมุมมองปฏิทินของClickUp ที่มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง เพื่อจัดตารางอีเมลของคุณให้สอดคล้องกับโครงการต่างๆ ระบบรองรับการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ การตรวจจับความขัดแย้ง และการแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานใหม่ ช่วยปรับปรุง การบริหารเวลาและรับประกันการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ⏰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อมคำแนะนำเฉพาะบทบาทเพื่อเขียนอีเมล
- รองรับแคมเปญอีเมลในทุกขนาด
- ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ในตัว
- การปรับโทนเสียงแบบเรียลไทม์
- การจัดการเอกสารด้วยClickUp Docs
- การจัดการงานที่แข็งแกร่งพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
- 1,000+ แม่แบบ
- กำจัดงานที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านความคิดเห็น การกล่าวถึง และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ยาวนาน
- แผนฟรีอนุญาตให้ใช้คุณสมบัติพรีเมียมได้จำกัด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ตัวสร้างเทมเพลตอีเมล HubSpot
HubSpot Email Template Builder ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดหรือการออกแบบ ด้วย ตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถเพิ่มและจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ ปุ่ม และไอคอนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย
ผู้สร้างนี้มีการออกแบบที่ตอบสนองได้ดี ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน คุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลและเนื้อหาแบบไดนามิกช่วยให้การสื่อสารทาง อีเมล เป็นไปอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ การผสานรวมกับ แพลตฟอร์ม HubSpot CRM ช่วยให้สามารถติดตามประสิทธิภาพของอีเมลและดำเนินการติดตามผลโดยอัตโนมัติได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูตัวอย่างอีเมลบนอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนส่งได้อีกด้วย 📨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางสำหรับการปรับแต่งที่ง่ายดาย
- ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลและเนื้อหาแบบไดนามิก
- การผสานรวมกับ HubSpotCRM สำหรับการติดตามและการทำงานอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบลักษณะของอีเมลก่อนส่ง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ฟังก์ชันเพิ่มเติมมีให้เฉพาะในรุ่นพรีเมียมของ HubSpot เท่านั้น
- ตัวเลือกเทมเพลตมีจำกัด
ราคาของ HubSpot
- ขึ้นอยู่กับชุดผลิตภัณฑ์ HubSpot ที่คุณซื้อ ตัวสร้างเทมเพลตอีเมลอาจมาพร้อมกับชุดผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
3. ฟลัวไรท์
Flowrite เปลี่ยน คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะสั้น ๆ ของคุณ ให้กลายเป็นข้อความอีเมลที่สมบูรณ์พร้อมส่ง ส่วนขยาย Chrome ของ Flowrite ทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์ต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถสร้างอีเมลและข้อความได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ Gmail, LinkedIn, Outlook หรือเว็บไซต์สื่อสารอื่น ๆ ส่วนขยายนี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน
มันมาพร้อมกับ เทมเพลตอัจฉริยะ สำหรับข้อความและอีเมลทั่วไป ช่วยให้คุณอัตโนมัติข้อความที่ทำเป็นประจำ เครื่องมือนี้ใช้ อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง เพื่อสร้างคำแนะนำ แก้ไขไวยากรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างประโยค และเพิ่มความสามารถในการอ่านโดยรวม Flowrite สามารถใช้ได้กับ อีเมล, บล็อกโพสต์, รายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย 💻
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดเวลาที่ใช้ในการ แก้ไข และ ตรวจทาน เครื่องมือนี้ให้ คำแนะนำแบบเรียลไทม์ขณะที่ผู้ใช้พิมพ์ ช่วยให้สามารถปรับปรุงได้ทันที นอกจากนี้ยังปรับให้เข้ากับสไตล์การเขียนของแต่ละบุคคลเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Flowrite
- การช่วยเหลือการเขียนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และความอ่านง่าย
- คำแนะนำและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ขณะพิมพ์
- คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับสไตล์การเขียนของแต่ละบุคคล
- สนับสนุนการเขียนหลากหลายประเภท รวมถึงอีเมล, บล็อกโพสต์, และรายงาน
ข้อจำกัดของ Flowrite
- ไม่มีแผนฟรี
- จำนวนรุ่นที่จำกัดต่อเดือนสำหรับแผนส่วนใหญ่
ราคาของ Flowrite
- ทดลองใช้ฟรี
- เบา: €4/เดือน
- พรีเมียม: €12/เดือน
- ไม่จำกัด: €24/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Flowrite
- ยังไม่มีรีวิว
4. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์
Hemingway Editor ช่วยเพิ่มความชัดเจนและความสอดคล้องของงานเขียน โดยวิเคราะห์ข้อความและเน้นย้ำส่วนที่ควรปรับปรุง เช่น ประโยคที่ซับซ้อน การใช้คำวิเศษณ์มากเกินไป การใช้รูปประโยคถูกกระทำ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อความอ่านง่าย
เฮมิงเวย์แสดง คะแนนความสามารถในการอ่าน ซึ่งอิงตามระดับชั้นเรียนที่จำเป็นในการเข้าใจเนื้อหา สิ่งนี้ช่วยให้คุณปรับอีเมลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
นอกจากการแก้ไขแล้ว เฮมิงเวย์ยังมีเครื่องมือเขียนออนไลน์ที่มีความสามารถในการแก้ไขอย่างจำกัดอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor
- การวิเคราะห์ความอ่านง่าย
- การเน้นด้วยสีที่แตกต่างกันสำหรับประเภทของปัญหา
- จำนวนคำและเวลาอ่านที่ประมาณการเพื่อวางแผนเนื้อหาและจังหวะการอ่านให้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- คำแนะนำของเครื่องมือตามแนวทางทั่วไปอาจไม่สอดคล้องกับสไตล์การเขียนที่เฉพาะเจาะจงเสมอไป
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์
- เวอร์ชันฟรี
- ซื้อครั้งเดียว: 20 ดอลลาร์
คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
5. AutoThink
AutoThink ช่วยให้สามารถ ตอบกลับอีเมลโดยอัตโนมัติ ได้ โดยคุณสามารถเลือกโทนความรู้สึกที่ต้องการและปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมก่อนส่ง รองรับการใช้งานกับ Gmail และ Outlook อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ AutoThink ใช้พลังของ GPT–3 เพื่อรับประกันการสื่อสารทางอีเมลที่ กระชับ และมีประสิทธิภาพ 📧
นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มอีเมลยอดนิยมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ในหลากหลายสาขา รวมถึงการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AutoThinkคุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามขณะเดียวกันก็สามารถเข้าถึงแนวคิดมากมายที่อาจถูกมองข้ามไปได้
คุณสมบัติเด่นของ AutoThink
- ตอบกลับอีเมลโดยอัตโนมัติ
- การสร้างหัวข้อ, หัวข้อข่าว, และเนื้อหาฉบับร่าง
- การผสานรวมกับ Gmail และ Outlook
ข้อจำกัดของ AutoThink
- ยังไม่สามารถรวมบริบทที่มีความละเอียดอ่อนของปัญหาหรือสถานการณ์ได้
ราคาของ AutoThink:
- ทดลองใช้ฟรี
- ติดต่อ AutoThink เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว AutoThink
- ยังไม่มีรีวิว
6. แจสเปอร์
Jasper.ai เป็นผู้ช่วยเขียนAI ขั้นสูงที่เชี่ยวชาญในการเขียนอีเมลที่น่าสนใจและกระชับ อีเมลเย็นส่วนบุคคล เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่สร้างโดย AI กว่า 50 แบบที่ Jasper มีให้บริการในปัจจุบัน ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถออกแบบอีเมลที่จะได้รับคำตอบได้ เพื่อพัฒนาเทมเพลตส่วนตัวสำหรับรูปแบบอีเมลต่างๆ คุณยังสามารถใช้เป็น เครื่องมือสร้างเทมเพลตอีเมล ได้อีกด้วย 💌
การใช้ Jasper Commands Template เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาอีเมล เพียงเปิดเทมเพลต พิมพ์เนื้อหาอีเมลที่คุณต้องการลงไป แล้ว Jasperจะเขียนเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจให้คุณ เครื่องมือนี้จะช่วยลดเวลาในการสร้างอีเมลลงครึ่งหนึ่ง เพิ่มอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่าน และเพิ่มอัตราการแปลงเป็นลูกค้า
สิ่งที่ทำให้ Jasper โดดเด่น คือฐานความรู้ที่กว้างขวางซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล อินเทอร์เน็ตสาธารณะ จำนวนมาก เครื่องมือนี้สามารถรองรับเกือบทุกกลุ่มเฉพาะหรืออุตสาหกรรมในมากกว่า 30 ภาษา ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากตัวอย่างในโลกจริงและกรอบการทำงานต่างๆ Jasper ได้พัฒนาทักษะมากกว่า 50 ด้าน เพื่อช่วยผู้ใช้ในงานเขียนต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper:
- ให้เครื่องมือแปดชิ้นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเนื้อหาอีเมล
- ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อสร้างข้อความได้โดยตรงภายในแอปอีเมล โปรแกรมประมวลผลคำ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ
- คุณสมบัติของระบบเวิร์กโฟลว์ช่วยให้สามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่มีเป้าหมายชัดเจนได้โดยการผสานรวมองค์ประกอบเช่น ปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ, กลุ่มเป้าหมาย, และคำอธิบายบริษัท
ข้อจำกัดของ Jasper:
- ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันแพง
- ไม่ตอบสนองต่อคำสั่งทั้งหมด
ราคาของ Jasper
- ทดลองใช้ฟรี
- ผู้สร้าง: $39/ปี ต่อผู้ใช้
- ทีม: $99/ปี ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
7. Copy. ai
Copy.ai สร้างข้อความหลากหลายรูปแบบสำหรับอีเมลและตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกันเนื่องจากโปรแกรมนี้สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงและลดเวลาการเขียนของคุณลงถึง 80% คุณสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมลของคุณได้อย่างมาก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Copy.ai สำหรับการใช้งานมาตรฐานเช่น Google Docs, Gmail และอื่นๆ เพราะมันมี ปลั๊กอิน Chrome รวมอยู่ด้วย
เทมเพลตที่เข้าถึงได้ มีให้ใช้งานเมื่อสร้างลำดับอีเมลที่มุ่งเป้าหมายและบรรทัดหัวเรื่อง เครื่องมือนี้ใช้ อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อเสนอคำแนะนำ การปรับปรุง และแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับการเขียนประเภทต่างๆ 📝
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Copy.ai ทำให้การป้อนแนวคิดและคำสั่งของคุณเป็นเรื่องง่าย เพียงไม่กี่คำ เครื่องมือนี้ก็สามารถสร้างข้อเสนอแนะที่คุณสามารถปรับแต่ง ปรับให้เหมาะสม และปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- เลียนแบบสไตล์การเขียน, โทนเสียง, และน้ำเสียงต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของแบรนด์หรือกลุ่มเป้าหมาย
- สร้างเนื้อหาตามคำแนะนำของผู้ใช้หรือข้อกำหนดเฉพาะ
- ให้ความช่วยเหลือในการสร้างสรรค์คำบรรยายและโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- การใช้งานอย่างกว้างขวางอาจต้องใช้เครดิตเพิ่มเติม
- จำเป็นต้องมีคำแนะนำที่ครอบคลุมเพื่อชี้นำ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Copy.ai
- แผนฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
8. โกเรียส
Gorgias ช่วยคุณประหยัดเวลาจากการพิมพ์อีเมลซ้ำๆ มันช่วยให้คุณสร้าง เทมเพลตสำหรับข้อความที่ใช้บ่อย และใช้ ทางลัดเพื่อตอบอีเมล ได้ในไม่กี่วินาที
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนฝ่ายบริการลูกค้าเป็นหลัก ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างข้อเสนอขายให้กับลูกค้า ตอบคำถามของลูกค้า หรือยืนยันการรับข้อมูล เครื่องมือเขียนอีเมลนี้จะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ อย่างมาก ส่วนขยาย Chrome ฟรี ทำงานร่วมกับ Gmail, Yahoo และ Outlook ได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งอีเมลของคุณ 👍
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gorgias
- สร้างการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อยจากลูกค้า
- ใช้ มาโคร และเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคำตอบที่ใช้บ่อย
- จัดการข้อสอบถามของลูกค้าจากช่องทางต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, แชทสด, โซเชียลมีเดีย, และโทรศัพท์
ข้อจำกัดของกอร์เจียส
- ฟังก์ชัน Macros อาจใช้งานได้ยาก และจำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- การปิดตั๋วอาจเป็นเรื่องท้าทาย
การกำหนดราคาของ Gorgias
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน
- พื้นฐาน: $50/เดือน
- ข้อดี: $300/เดือน
- ขั้นสูง: $750/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Gorgias
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. QuillBot
QuillBot เป็นเครื่องมือเขียนขั้นสูงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยผู้ใช้สร้าง เนื้อหาคุณภาพสูง เมื่อพูดถึงอีเมล QuillBot คือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง มันสามารถให้ คำแนะนำ, ปรับประโยคใหม่ และปรับปรุง การไหลของงานเขียน ของคุณโดยรวม เครื่องมือนี้ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ 🌞
แม้ว่า QuillBot จะเป็นเครื่องมือการเขียนที่หลากหลาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาทางเลือกอื่น เนื่องจากประสิทธิภาพของมันอาจแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของข้อความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแผนการใช้งานฟรี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot
- ให้ตัวเลือกการเขียนประโยคทางเลือกและแนะนำคำที่มีความหมายใกล้เคียงเพื่อปรับปรุงโครงสร้างประโยค
- ระบุข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน พร้อมให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์
- ให้บริการส่วนขยาย Chrome ที่ทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ของคุณและแอปและเว็บไซต์ภายนอก
ข้อจำกัดของ QuillBot
- ไม่มีฟีเจอร์การเขียนด้วย AI เมื่อเทียบกับแอปเขียนอีเมลอื่น ๆ
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
ราคาของ QuillBot
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ QuillBot
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
10. Rytr
Rytr สามารถช่วยคุณ สร้างเนื้อหาอีเมล ในมากกว่า 30 ภาษาที่แตกต่างกัน มันรับประกันว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นทั้งหมดเป็นต้นฉบับ ด้วย การตรวจสอบ Copyscape ที่ติดตั้งในตัว เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับการสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล เพราะมันให้คุณเลือกโทนและเจตนาของข้อความอีเมลของคุณได้
มันสามารถจัดการกับเนื้อหาทุกประเภทได้ ไม่ว่าจะเป็นบล็อก อีเมล เรื่องราว และอื่นๆ อีกมากมาย เพียงแค่บอก Rytr ว่าต้องการอะไร พร้อมให้คำแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับสไตล์และโครงสร้าง 🔎
เนื้อหาสามารถปรับปรุงให้ละเอียดขึ้นได้ด้วย ตัวแก้ไขข้อความขั้นสูง ที่ผสานรวมไว้ Rytr ไม่เพียงแต่สร้างเนื้อหาเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือแก้ไขสำหรับปรับคำให้กระชับ หรือขยายความตามต้องการอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องมือเสริมที่ครอบคลุม ข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO และ การสร้างคำหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr:
- รองรับรูปแบบการเขียนหลากหลายในกว่า 30 ภาษา
- สร้างสรุปที่กระชับหรือทำให้ประโยคที่ซับซ้อนง่ายขึ้น
- สร้างเนื้อหาตามคำแนะนำของผู้ใช้หรือข้อกำหนดเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Rytr
- จำเป็นต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าเนื้อหานั้นเป็นต้นฉบับและมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
- ต้องมีการตรวจสอบและปรับแต่งด้วยตนเอง
ราคาของ Rytr
- แผนฟรี
- ประหยัด: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 15+ รายการ)
เปลี่ยนการเขียนอีเมลของคุณด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย
ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเขียนอีเมลที่มีประสิทธิภาพไม่เคยมีมากไปกว่านี้อีกแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้การสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรของคุณกระชับ ชัดเจน และทรงพลัง
สมัครใช้ ClickUp AIและเครื่องมือเขียนอีเมลอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอีเมลของคุณและสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพในระดับใหม่