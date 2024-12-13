10 เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

พูดกันตามตรง—เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกที่
การสำรวจล่าสุดชี้ให้เห็นว่าประมาณ76% ของนักการตลาดในปัจจุบันใช้เครื่องมือเหล่านี้ในงานของพวกเขา โดย 85% ใช้เครื่องมือเหล่านี้โดยเฉพาะสำหรับการเขียนบทความ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการยอมรับอย่างแพร่หลาย แต่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะมีความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ ไม่มีใครต้องการเสี่ยงให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ทำลายเสียงของแบรนด์ของตน
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสามารถทำให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายตัวได้มากขึ้น—โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
เครื่องมือ AI คุณภาพสูงสามารถสร้างได้ไม่ใช่แค่เนื้อหาที่เขียนคุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพและวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับกิจกรรมการตลาดเนื้อหาของคุณด้วย
ดังนั้น คุณจะเลือกเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่เหมาะสมได้อย่างไร? หลังจากที่ได้ทดสอบตัวเลือกทั้งหมด 11 ตัวอย่างละเอียดแล้ว ฉันจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในบล็อกโพสต์นี้ คุณจะได้รับภาพรวมของคุณสมบัติ ข้อจำกัด และรีวิวของแต่ละเครื่องมือ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือภาพรวมที่ครบถ้วนเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้
มาเริ่มกันเถอะ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI?
การเลือกเครื่องมือของคุณจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความสำคัญของทีมคุณเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีลักษณะบางประการที่คุณควรระวังไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังประเมินแพลตฟอร์มการผลิตข้อความ รูปภาพ และวิดีโอที่หลากหลาย นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือ AI:
- กรณีการใช้งาน: หากลงทุนในเครื่องมือ AI คุณควรเลือกเครื่องมือที่มีความหลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ข้อความ AIและเครื่องมือสร้างโครงร่างควรช่วยคุณได้ในทุกเรื่อง รวมถึงบทความบล็อก, eBook, การอัปเดต LinkedIn เป็นต้น ยิ่งเครื่องมือมีความยืดหยุ่นมากเท่าไร ก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการทำงานของคุณมากขึ้นเท่านั้น
- การกำหนดราคา: คุณต้องการให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI นั้นเหมาะสมกับงบประมาณของคุณในขณะที่มอบคุณค่าที่วัดได้ตลอดเวลา การประเมินว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของมันนั้นเป็นสิ่งจำเป็นการเรียนรู้วิธีการทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณได้สูงสุด
- เส้นทางการเรียนรู้: ทีมของคุณควรสามารถเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ AI ที่เลือกได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้—ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อความ ภาพ หรือวิดีโอ—โดยเร็วที่สุด ดังนั้น ควรเลือกสิ่งที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- คุณภาพของเนื้อหา: แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่สามารถต่อรองได้ แม้ว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ใดๆ จะต้องได้รับการฝึกฝนและปรับแต่งบ้าง แต่ควรสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงและปราศจากข้อผิดพลาดในทุกรูปแบบและแพลตฟอร์ม คุณไม่ต้องการเสียเวลาในการแก้ไขโครงร่างบล็อก บทความโฆษณา PPC หรือสคริปต์วิดีโอที่สร้างโดย AI ซ้ำแล้วซ้ำอีก
- ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้ปรับแต่งอย่างลึกซึ้งในโทนเสียง รูปแบบการออกแบบ รูปแบบ และความต้องการของผู้ชม ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถปรับการตั้งค่าของเครื่องมือเพื่อสร้างสไลด์นำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพสำหรับผู้ชมในองค์กร และคำบรรยายในโซเชียลมีเดียที่ดูเป็นกันเองและน่าสนใจ
11 เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่คุณต้องรู้
|เครื่องมือ
|กรณีการใช้งาน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คลิกอัพ
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์และการจัดการโครงการ
|นักการตลาด, ทีมที่บริหารจัดการแคมเปญ, ผู้สร้างเนื้อหา
|แชทจีพีที
|การผลิตข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์และการช่วยเหลือในการสนทนา
|นักเขียน, นักวิจัย, และผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนลูกค้า
|Copy.ai
|การเขียนข้อความทางการตลาดและการสร้างแนวคิดเนื้อหา
|ทีมการตลาด, เอเจนซี, และทีมขายแบบออกไปหาลูกค้า
|แจสเปอร์
|การสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับการค้นหาและตรงกลุ่มเป้าหมาย
|นักการตลาด, ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, และผู้สร้างเนื้อหา
|คำอธิบาย
|การตัดต่อเสียงและวิดีโอด้วยอินเทอร์เฟซแบบข้อความ
|ผู้ทำพอดแคสต์, ผู้สร้างวิดีโอ, และผู้แก้ไขเนื้อหาเสียงและวิดีโอ
|DALL•E
|การสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
|นักออกแบบ, นักการตลาด, และผู้สร้างเนื้อหาภาพ
|มิดเจอร์นีย์
|การสร้างภาพด้วย AI แบบศิลป์
|ศิลปิน, ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างสรรค์, และนักออกแบบกราฟิก
|ซินธิเซีย
|เนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างมืออาชีพและการผลิตวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น
|ฝึกอบรมทีมงาน, ผู้สอน, และนักการตลาดหลายภาษา
|อินวิดีโอ
|การสร้างวิดีโอที่ใช้งานง่ายด้วยเทมเพลต
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ธุรกิจขนาดเล็ก, และทีมคอนเทนต์
|เมอร์ฟ
|การผลิตเสียงพูดจากข้อความ
|นักพากย์เสียง, บรรณาธิการวิดีโอ, และผู้สร้างสรรค์มัลติมีเดีย
|Canva
|ออกแบบโซลูชันด้วยเครื่องมือกราฟิกและวิดีโอ AI
|ธุรกิจ, ผู้สอน, และผู้ที่ไม่ใช่นักออกแบบ
11 เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ)
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจร เนื่องจากสามารถปรับแต่งและขยายได้ตามต้องการ ผู้ใช้ ทีมงาน หรือองค์กรใด ๆ ก็สามารถกำหนดค่าให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้
ไม่ว่าคุณจะต้องการสร้างปฏิทินเนื้อหา แดชบอร์ดการตลาด หรือเทมเพลตแนวทางแบรนด์ เชื่อฉันเถอะเมื่อฉันบอกว่า ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการและมากกว่านั้น
ฉันชอบใช้เครื่องมือนี้เพราะปัญญาประดิษฐ์ที่ติดตั้งมาในตัวClickUp Brainสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนเหมือนคุณได้ นอกจากนี้ยังผสานรวมอยู่ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม ทำให้ฉันสามารถทำงานได้หลากหลาย รวมถึง:
- การสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงในClickUp Docsสำหรับบล็อก, อีเมล, ข้อความโฆษณา, เว็บไซต์ และอื่น ๆ
- สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสาร งาน และความคิดเห็น
- รับคำแนะนำเพื่อทำให้การเขียนง่ายขึ้นและดีขึ้น
- สร้างตารางที่มีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์สำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่ร้านอาหารไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์
- ถอดเสียงบันทึกเสียงและคลิปเป็นข้อความ และนำข้อความไปใช้ใหม่
ClickUp Docs เป็นเครื่องมือเอกสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันในการจดบันทึกไอเดีย ร่างข้อความ (ด้วย AI) และจัดระเบียบงาน ฉันสามารถปรับปรุงเอกสารของฉันด้วยบุ๊กมาร์ก ตาราง ลิงก์ และตัวเลือกการจัดรูปแบบต่างๆ
ด้วยฟีเจอร์ค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp การค้นหาไฟล์ใด ๆ ในแอปที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Slack และ Figma กลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย—ทั้งหมดจากศูนย์กลางเดียว
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตมากมายสำหรับกลยุทธ์การตลาด การจัดการแคมเปญ และการวางแผนงานอีเวนต์
ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจวิธีการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาหรือต้องการจุดเริ่มต้นสำหรับการผลิตงานสร้างสรรค์ของคุณ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
ClickUp มุ่งเน้นการสร้าง วางแผนกลยุทธ์ และจัดระเบียบเนื้อหา ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดและฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เลือกจากมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ เพื่อแสดงปฏิทินเนื้อหา กระบวนการผลิต หรือขั้นตอนการทำงานด้านบรรณาธิการของคุณในรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นแบบรายการ แคนบาน แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- เปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติโดยการสร้างงานโดยตรงจากเอกสารและกระดานไวท์บอร์ดของคุณใน ClickUp; แทรกไฟล์ เอกสาร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- จัดให้งานการผลิตเนื้อหาสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมที่กว้างขึ้นโดยใช้ClickUp Goals เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชิ้นงานเนื้อหาช่วยส่งเสริมกลยุทธ์โดยรวมของคุณ
- สร้างและถอดความวิดีโอหน้าจอเพื่อฝึกอบรมสมาชิกในทีมหรือนำเสนอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยใช้ClickUp Clips
- ทำให้กระบวนการอนุมัติเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติการส่งต่อภารกิจ—เมื่อเนื้อหาได้รับการอนุมัติแล้ว จะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ
- เข้าถึงเครื่องมือที่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยมากกว่า 100 รายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วยคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและงานเฉพาะ
- ติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการร่าง แก้ไข และสรุปเนื้อหา เพื่อระบุจุดติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การจะเชี่ยวชาญฟีเจอร์อันทรงพลังทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา—โชคดีที่มีเอกสารช่วยเหลือ, ตัวอย่างสาธิต และคอร์สเรียนเพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
- แดชบอร์ดแสดงข้อมูลจำนวนมาก แต่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และข้อมูลที่ต้องการให้แสดงในตั้งค่าของพวกเขาได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งรวมเอาคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การสนับสนุนลูกค้าชั้นยอดของมันรับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที การผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างราบรื่นช่วยให้กระบวนการย้ายข้อมูลง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถของ AI ใน ClickUp ยังสามารถสรุปและสร้างคำอธิบายงานได้ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งรวมเอาคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว การสนับสนุนลูกค้าชั้นยอดของมันรับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที การผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างราบรื่นช่วยให้กระบวนการย้ายข้อมูลง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถของ AI ใน ClickUp ยังสามารถสรุปและสร้างคำอธิบายงานได้ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับการเขียนคำโฆษณา (พร้อมตัวอย่างคำสั่ง)
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตข้อความด้วย AI และการช่วยเหลือในการสนทนา)
เราทุกคนรู้ว่า ChatGPT คืออะไรและมันทำอะไร คุณใช้มัน ฉันใช้มัน เราทุกคนใช้มัน พัฒนาโดย Open AI ตัวแทนสนทนาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้สร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ตามคำแนะนำที่ได้รับผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
สิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับ ChatGPT คือมันสามารถช่วยฉันในงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้หลากหลาย ตั้งแต่การเตรียมโครงร่างบล็อก การร่างข้อความสำหรับหน้าแลนดิ้ง การเขียนจดหมายข่าวองค์กร ไปจนถึงการปรับแต่งอีเมลสำหรับลูกค้า
มันช่วยฉันประหยัดเวลาและพลังงานได้มากจริงๆ ซึ่งหากไม่ใช้สิ่งนี้ ฉันคงต้องใช้ไปกับการค้นคว้าและการเขียนเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- อัปโหลดไฟล์และขอให้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล หรือสร้างแผนภูมิ
- เลียนแบบสไตล์ของบล็อกและเทมเพลตโซเชียลมีเดียที่มีอยู่ของคุณเพื่อเขียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
- เพลิดเพลินกับเครื่องมือ AI เสริม เช่น DALL•E และ Sora AI สำหรับการสร้างภาพและผลิตวิดีโอตามลำดับ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบางประการเมื่อใช้งานกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจาก OpenAI ทำการประมวลผลข้อมูลที่ป้อนเข้า
- มักจะสูญเสียบริบทในบทสนทนาที่ยาวขึ้น ทำให้เกิดการพูดซ้ำหรือความสับสน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 630 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatGPT ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
ผมเป็นผู้จัดการที่บริษัทระบบจุดขายขนาดใหญ่ แม้ว่าผมจะไม่ค่อยมีทักษะในการเขียนสคริปต์—แค่รู้บ้างเล็กน้อย—แต่การมี 'นักเขียนโค้ด' ของตัวเองมาช่วยได้เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันชอบที่สามารถสร้างข้อความที่กำหนดเองและเห็นมันพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ มันช่วยได้มากในการทำงานอัตโนมัติในบัญชี Google Workspace for Business ของฉัน ตัวอย่างเช่น ฉันได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนแชทหลังเวลาทำการที่จัดการได้ค่อนข้างมาก มันยอดเยี่ยมมากที่คุณสามารถทำอะไรได้มากมายด้วยความช่วยเหลือจาก ChatGPT!
ผมเป็นผู้จัดการที่บริษัทระบบจุดขายขนาดใหญ่ แม้ว่าผมจะไม่ค่อยมีทักษะในการเขียนสคริปต์—แค่รู้บ้างเล็กน้อย—แต่การมี 'นักเขียนโค้ด' ของตัวเองมาช่วยได้เปลี่ยนเกมไปเลย ฉันชอบที่สามารถสร้างข้อความที่กำหนดเองและเห็นมันพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ มันช่วยได้มากในการทำงานอัตโนมัติในบัญชี Google Workspace for Business ของฉัน ตัวอย่างเช่น ฉันได้ตั้งค่าการแจ้งเตือนแชทหลังเวลาทำการที่จัดการได้ค่อนข้างมาก มันยอดเยี่ยมมากที่คุณสามารถทำอะไรได้มากมายด้วยความช่วยเหลือจาก ChatGPT!
3. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความทางการตลาดและไอเดียเนื้อหาอย่างรวดเร็ว)
Copy.ai เป็นแพลตฟอร์ม AI สำหรับการตลาดที่ช่วยให้คุณค้นคว้าข้อมูล คิดไอเดีย และสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อหลากหลายประเภท รวมถึงบทความแสดงความเป็นผู้นำทางความคิด บล็อกยาว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ อีกมากมาย
ฉันชอบที่ Copy.ai ทำงานบนโมเดลราคาไม่จำกัดจำนวนคำ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับทีมที่มีความต้องการใช้งานสูง
นอกเหนือจากการสร้างเนื้อหาตามปกติแล้ว Copy.ai ยังช่วยในการสร้างกระบวนการทำงาน การค้นหาลูกค้าใหม่ การผสานระบบ และโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาทั้งหมดของคุณผ่านการทดสอบ A/B ที่มีการกำหนดเป้าหมาย
- แปลงคำพูด (จากการสัมภาษณ์, งานกิจกรรม, และการบันทึกการโทรขาย) เป็นข้อความภายในไม่กี่วินาที
- ทำให้ส่วนที่น่าเบื่อของการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่เป็นอัตโนมัติ; ถอดเสียงหรือสกัดข้อมูลเชิงลึกได้ในไม่กี่วินาที
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนอาจมาจากหน้าเว็บที่เผยแพร่แล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
- พวกเขากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และบางครั้งการจัดส่งสินค้าอาจไม่ตรงตามที่สัญญาไว้
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $249/เดือน (สูงสุด 5 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ Copy.ai คือความสามารถในการขยายตัวและการผสานรวมที่ราบรื่น จากมุมมองด้านการขาย มันช่วยให้ฉันสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถปรับแต่งอีเมลขาเข้าอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ SDR ของเราได้รับการติดตั้งด้วยงานวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับตลาดสูง ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการเริ่มต้นใหม่เมื่อสำรวจบัญชีลูกค้าใหม่ ๆ จากมุมมองทางการตลาด Copy.ai มอบศักยภาพในการสร้างเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่สามารถทำซ้ำได้ โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการโทรขายและการนำเสนอโซลูชัน—ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สำรวจเพิ่มเติม
สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดเกี่ยวกับ Copy.ai คือความสามารถในการขยายตัวและการผสานรวมที่ราบรื่น จากมุมมองด้านการขาย มันช่วยให้ฉันสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และอื่นๆ ได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้ทำให้เราสามารถปรับแต่งอีเมลขาเข้าอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ SDR ของเราได้รับการติดตั้งด้วยงานวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงและสอดคล้องกับตลาดสูง ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการเริ่มต้นใหม่เมื่อสำรวจบัญชีลูกค้าใหม่ ๆ จากมุมมองทางการตลาด Copy.ai มอบศักยภาพในการสร้างเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่สามารถทำซ้ำได้ โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการโทรขายและการนำเสนอโซลูชัน—ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้สำรวจเพิ่มเติม
4. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับการค้นหาและเจาะกลุ่มเป้าหมาย)
เมื่อคุณนึกถึงทางเลือกของ Copy.ai คุณจะต้องนึกถึง Jasper อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันคือแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาด ซึ่งมอบการควบคุมแบรนด์ขั้นสูงและชุดเครื่องมือ AI ที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น
สิ่งที่ฉันพบว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับ Jasper คือมันสามารถแนะนำคำสำคัญ, หัวข้อ, และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ SEO ของเนื้อหาที่สร้างขึ้น
มันมีเทมเพลตแผนการตลาดมากกว่า 50แบบและตัวเลือกการปรับแต่งที่เหมาะกับความต้องการของเนื้อหาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Jasper ยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น Jasper Chat และ AI Art และรองรับมากกว่า 29 ภาษา
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ร่างแผนงานที่ครอบคลุมพร้อมเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังสำหรับแคมเปญการตลาด
- สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณได้ทุกที่ที่คุณเขียนด้วยส่วนขยาย Chrome
- สร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมั่นคงด้วยการนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ ปรับปรุงให้เหมาะสม และแปลงเป็นรูปแบบต่างๆ
ข้อจำกัดของ Jasper
- มีการลงทะเบียนทดลองใช้งานที่เข้มงวดซึ่งตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแผนรายปี และไม่มีการคืนเงินหากคุณลืมยกเลิก
- ไม่มีแผนฟรี
- ขาดการประมวลผลภาษาขั้นสูง ส่งผลให้ผลลัพธ์ด้อยกว่าและประสบการณ์การใช้งานที่ไม่เป็นธรรมชาติ
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
มีเครื่องมือ AI มากมายนับไม่ถ้วนบนอินเทอร์เน็ต และหลังจากที่ได้ลองใช้ตัวเลือกแบบเสียเงินหลายตัวแล้ว ฉันก็ตัดสินใจเลือกใช้ Jasper เหตุผลหลักในการเลือกแพลตฟอร์มนี้คือคุณภาพการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการให้เนื้อหาที่ปรับแต่งได้อย่างสูง
มีเครื่องมือ AI มากมายนับไม่ถ้วนบนอินเทอร์เน็ต และหลังจากที่ได้ลองใช้ตัวเลือกแบบเสียเงินหลายตัวแล้ว ฉันก็ตัดสินใจเลือกใช้ Jasper เหตุผลหลักในการเลือกแพลตฟอร์มนี้คือคุณภาพการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการให้เนื้อหาที่ปรับแต่งได้อย่างสูง
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกแทน Jasper AI
5. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและวิดีโอด้วยอินเทอร์เฟซแบบข้อความ)
Descript เป็นโปรแกรมตัดต่อเสียงและวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมฟีเจอร์ครบครัน จุดขายหลักคือใช้งานง่ายอย่างแท้จริง และผมยืนยันได้ ผมไม่มีทักษะทางเทคนิคเลย แต่ก็สามารถตัดต่อเสียงและวิดีโอได้เพียงแค่แก้ไขบทถอดความเท่านั้น
ฉันสามารถจัดเรียงภาพในวิดีโอของฉันเหมือนสไลด์โชว์ และใช้เทมเพลตและเลย์เอาต์เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ ดูดีและฟังดูดีได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือฉันสามารถอ่านสคริปต์ของฉันที่วางอยู่ข้างกล้องได้ และ Descript ทำให้ดูเหมือนว่าฉันกำลังมองตรงไปที่เลนส์ตลอดเวลา
เครื่องมือนี้ยังสามารถถอดเสียงจากไฟล์เสียงได้มากกว่า 20 ภาษา และมีประวัติเวอร์ชันบนคลาวด์สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- สร้างเสียงของคุณเองหรือเลือกจากเสียง AI ที่มีอยู่เพื่อผลิตอินโทรพอดแคสต์และทำเสียงพากย์วิดีโอ
- ลบสิ่งที่คุณไม่ต้องการในเสียงออกให้หมด เช่น "เอ่อ" "อืม" การหยุดยาว และคำพูดที่ไม่จำเป็นอื่น ๆ
- สร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางคำบรรยาย รูปร่าง และรูปภาพ ปรับเลย์เอาต์ แบบอักษร และสไตล์ให้ตรงกับรูปลักษณ์และความรู้สึกของคุณ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- บางครั้งอาจถอดความวันที่ ลำดับเลข และคำย่อไม่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- ไม่มีแผนฟรี
- มีการรายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา; การนำทาง, การดาวน์โหลด, และการทำงานของระบบช้าลงแม้ว่าจะใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็ตาม
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ใช้โปรแกรมแก้ไขซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมายหลายสิบตัวสำหรับธุรกิจของฉัน และยอมรับแล้วว่าจะไม่มีวันพอใจอย่างเต็มที่กับการผสมผสานระหว่างความง่ายในการใช้งาน คุณภาพของผลลัพธ์ และราคา สามเพื่อนของฉันทุกคนบอกให้ฉันลองใช้ Descript—เพื่อนที่ตอนนี้ฉันต้องขอบคุณด้วยไวน์ขวดดี ๆ สักขวด เพราะนี่คือโปรแกรมแก้ไขวิดีโอที่ฉันเคยฝันไว้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้ ตอนนี้ เมื่อสัมภาษณ์ผู้คนสำหรับช่อง YouTube ของฉัน ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับคำว่า "เอ่อ" หรือการสะดุด เพราะการตัดสิ่งเหล่านั้นออกเพื่อให้ฉันและแขกของฉันดูเรียบร้อยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที สรุปที่ Descript เขียนสำหรับเนื้อหา YouTube นั้นยอดเยี่ยมมาก ด้วย Descript ฉันจะสามารถเพิ่มผลผลิตเนื้อหาได้อย่างน้อยสองเท่า เพราะการตัดต่อตอนนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งในสี่ของเวลาที่เคยใช้
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ใช้โปรแกรมแก้ไขซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมายหลายสิบตัวสำหรับธุรกิจของฉัน และยอมรับแล้วว่าจะไม่มีวันพอใจอย่างเต็มที่กับการผสมผสานระหว่างความง่ายในการใช้งาน คุณภาพของผลลัพธ์ และราคา สามเพื่อนของฉันทุกคนบอกให้ฉันลองใช้ Descript—เพื่อนที่ตอนนี้ฉันต้องขอบคุณด้วยไวน์ขวดดี ๆ สักขวด เพราะนี่คือโปรแกรมแก้ไขวิดีโอที่ฉันเคยฝันไว้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้ ตอนนี้ เมื่อสัมภาษณ์ผู้คนสำหรับช่อง YouTube ของฉัน ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับคำว่า "เอ่อ" หรือการสะดุด เพราะการตัดสิ่งเหล่านั้นออกเพื่อให้ฉันและแขกของฉันดูเรียบร้อยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที สรุปที่ Descript เขียนสำหรับเนื้อหา YouTube นั้นยอดเยี่ยมมาก ด้วย Descript ฉันจะสามารถเพิ่มผลผลิตเนื้อหาได้อย่างน้อยสองเท่า เพราะการตัดต่อตอนนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งในสี่ของเวลาที่เคยใช้
6. DALL•E (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่มีรายละเอียดสูง)
เครื่องมืออีกตัวจาก OpenAI ชื่อว่า DALL•E สร้างภาพจากคำบรรยายข้อความโดยใช้แนวคิดที่สามารถสื่อสารได้ในภาษาธรรมชาติ มันเหมือนกับการใช้ ChatGPT—เพียงใส่คำสั่ง และคุณจะได้รับภาพ
ข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือคุณต้องชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการสร้าง วิธีที่ฉันมักใช้คือการศึกษารูปภาพไม่กี่ภาพที่ฉันต้องการเลียนแบบ จากนั้นสร้างคำแนะนำตามภาพเหล่านั้นเพื่อสร้างภาพที่คล้ายกัน
DALL•E 3 เวอร์ชันล่าสุด สามารถ 'เติมเต็มช่องว่าง' ได้ในบางครั้งเมื่อคำขอแนะนําบ่งบอกว่าภาพต้องมีรายละเอียดเฉพาะที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน—และนั่นเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์และทำสิ่งนี้เป็นครั้งแรก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL•E
- ใช้การบิดเบือนทางแสงหลายประเภทกับเนื้อหาภาพ เช่น 'มุมมองเลนส์ตาปลา' และ 'ภาพพาโนรามาทรงกลม'
- สร้างภาพในหลายมิติ รวมถึงขนาด 1024×1024, 1024×1792 และ 1792 x 1024 พิกเซล
- ควบคุมตำแหน่งและมุมที่ภาพถูกเรนเดอร์
ข้อจำกัดของ DALL•E
- ข้อผิดพลาดอาจใช้ขีดจำกัดของเซสชันจนหมด ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงระบบได้โดยไม่เกิดจากความผิดพลาดของตนเอง
- ไม่มีแผนฟรี
- อาจมองข้ามส่วนหนึ่งของคำสั่งหากคำสั่งยาวเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป
ราคาของ DALL•E
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $0. 040 ต่อภาพ
- HD: เริ่มต้นที่ $0. 080 ต่อภาพ
คะแนนและรีวิวของ DALL•E
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง DALL•E ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
DALL-E คือโมเดล AI ที่เร็วที่สุดและใหญ่ที่สุดสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูงจากคำสั่ง มันมีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างภาพอย่างราบรื่น มันเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนมาก ๆ และสร้างภาพด้วยความแม่นยำสูง มันสามารถใช้งานได้กับทุกเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
DALL-E คือโมเดล AI ที่เร็วที่สุดและใหญ่ที่สุดสำหรับการสร้างภาพคุณภาพสูงจากคำสั่ง มันมีแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับการสร้างภาพอย่างราบรื่น มันเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนมาก ๆ และสร้างภาพด้วยความแม่นยำสูง มันสามารถใช้งานได้กับทุกเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
7. Midjourney (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างสรรค์ภาพ AI ที่สวยงามสะดุดตาและมีสไตล์)
Midjourney เป็นเครื่องมือสร้างภาพจากข้อความด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างภาพที่สมจริงอย่างเหนือชั้นจากคำอธิบายภาษาธรรมชาติ แน่นอนว่า DALL•E และ Midjourney ทำสิ่งคล้ายกัน และฉันก็สนุกกับการใช้ทั้งสอง แต่เครื่องมือหลังนี้ให้มากกว่า
ฉันสามารถปรับระดับความโดดเด่นของสไตล์เริ่มต้นของ Midjourney ที่มีต่อภาพของฉันได้ ควบคุมระดับความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์ และกำหนดปริมาณความหลากหลายของผลลัพธ์ได้
ฉันยังมีตัวเลือกในการใช้ภาพและตัวอย่างแนวทางของแบรนด์เป็นพื้นฐานสำหรับคำแนะนำ, อ้างอิงสไตล์, หรืออ้างอิงตัวละคร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Midjourney
- ค้นหาหรือสร้างพื้นที่ร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกับผู้ใช้อื่นๆ
- โต้ตอบกับบอท Midjourney บน Discord และรับการสนับสนุนด้านเทคนิคและการเรียกเก็บเงิน
- เขียนข้อความกระตุ้นขั้นสูง รวมถึง URL ของรูปภาพหนึ่งหรือหลายรายการ วลีข้อความหลายวลี และพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น อัตราส่วนภาพ โมเดล และการอัปสเกล
ข้อจำกัดของ Midjourney
- การสร้างใบหน้าครั้งแรกมักมีปัญหาสำคัญ (เช่น ไม่มีตา จมูกบิดเบี้ยว เป็นต้น)
- ไม่มีแผนฟรี
- การควบคุมคำสั่งที่จำกัดทำให้การบรรลุรายละเอียดเฉพาะเป็นเรื่องท้าทายและต้องอาศัยการลองผิดลองถูก
ราคาของ Midjourney
- แผนพื้นฐาน: 10 ดอลลาร์/เดือน
- แผนมาตรฐาน: $30/เดือน
- โปรแพลน: 60 ดอลลาร์/เดือน
- แผนเมกะ: 120 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Midjourney
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Midjourney ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
Midjourney มอบภาพที่สวยงามตระการตาและมีความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในด้านรายละเอียดและคุณภาพ การตีความที่สร้างสรรค์ของมันต่อคำสั่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้มีความสมจริงและเสร็จสมบูรณ์ในระดับมืออาชีพ ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างภาพที่สร้างแรงบันดาลใจและยกระดับโครงการสร้างสรรค์
Midjourney มอบภาพที่สวยงามตระการตาและมีความละเอียดสูงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะเกินความคาดหมายในด้านรายละเอียดและคุณภาพ การตีความที่สร้างสรรค์ของมันต่อคำสั่งทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานศิลปะแนวคิด บอร์ดอารมณ์ และการออกแบบเชิงทดลอง ผลลัพธ์ที่ได้มีความสมจริงและเสร็จสมบูรณ์ในระดับมืออาชีพ ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งในการสร้างภาพที่สร้างแรงบันดาลใจและยกระดับโครงการสร้างสรรค์
8. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตวิดีโอระดับมืออาชีพและปรับให้เข้ากับท้องถิ่นด้วยอวตาร AI)
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตวิดีโอเลย แต่ต้องการสร้างวิดีโอในภาษาต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปนใช่ไหม? ไม่มีปัญหา—Synthesia คือเครื่องมือที่ตอบโจทย์จริงๆ—รองรับมากกว่า 140 ภาษาทั่วโลก ซึ่งผมคิดว่ายอดเยี่ยมมาก
ฉันสามารถสร้างเนื้อหาภาพที่มืออาชีพและปรับให้เข้ากับท้องถิ่นได้โดยใช้ AI อวตารและเสียงพากย์ที่หลากหลาย ฉันยังสามารถโคลนเสียงของตัวเองและใช้มันในการให้เสียงในวิดีโอได้อีกด้วย
นอกจากนี้ การทำงานร่วมกันในทีมก็เป็นเรื่องง่ายมากบน Synthesia ฉันสามารถแชร์วิดีโอได้โดยตรงจากภายในแพลตฟอร์ม และเชิญชวนให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะได้
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- ปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยสีแบรนด์ โลโก้ และอวาตาร์ที่คุณชื่นชอบ
- เพิ่มคำบรรยายในภาษาเป้าหมายไปยังไฟล์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือแปลวิดีโอ
- เรียกดู ทำซ้ำ และปรับแต่งเทมเพลตสำหรับวิดีโอการตลาด การศึกษา และการฝึกอบรมได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ฟีเจอร์อวตารแบบกำหนดเองมีปัญหาในการแสดงสำเนียงภูมิภาคได้อย่างแม่นยำ; ตัวอย่างเช่น อาจมีสำเนียงอังกฤษใต้แทนที่จะเป็นสำเนียงเหนือ
- การเรนเดอร์วิดีโอที่มีสไลด์, แอนิเมชัน หรือการเปลี่ยนฉากจำนวนมากอาจใช้เวลานาน
ราคา Synthesia
- ฟรี
- เริ่มต้น: $24/เดือน
- ผู้สร้าง: $74/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Synthesia คือ หากคุณเคยใช้เครื่องมือออกแบบหรือสร้างแบบง่าย ๆ (เช่น PowerPoint) คุณจะสามารถเข้าใจพื้นฐานได้รวดเร็วกว่าที่คุณคาดไว้มาก การออกแบบที่ใช้งานง่ายเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ที่ซึ่งพนักงานมีทักษะและระดับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ผมขอขอบคุณในความไว้วางใจที่เกิดจากการที่ผมรู้ว่าผมสามารถแนะนำ Synthesia ให้กับใครก็ได้ และพวกเขาจะสามารถตรวจสอบและเข้าใจกระบวนการสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ประสบการณ์ของผมกับทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายังยอดเยี่ยมมาก—พวกเขาทำงานรวดเร็ว มีความรู้ และเคารพเวลาของผม
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Synthesia คือ หากคุณเคยใช้เครื่องมือออกแบบหรือสร้างแบบง่าย ๆ (เช่น PowerPoint) คุณจะสามารถเข้าใจพื้นฐานได้รวดเร็วกว่าที่คุณคาดไว้มาก การออกแบบที่ใช้งานง่ายเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ที่ซึ่งพนักงานมีทักษะและระดับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ผมขอขอบคุณในความไว้วางใจที่เกิดจากการที่ผมรู้ว่าผมสามารถแนะนำ Synthesia ให้กับใครก็ได้ และพวกเขาจะสามารถตรวจสอบและเข้าใจกระบวนการสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ประสบการณ์ของผมกับทีมสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายังยอดเยี่ยมมาก—พวกเขาทำงานรวดเร็ว มีความรู้ และเคารพเวลาของผม
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Synthesia AI สำหรับวิดีโอที่สร้างโดย AI
9. Invideo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่ใช้งานง่ายพร้อมคลังเทมเพลตที่หลากหลาย)
Invideo เป็นแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอแบบ DIY ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอได้ทันทีในเวลาจริง มาพร้อมกับเทมเพลตที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะกว่า 4,000แบบ สำหรับโซเชียลมีเดีย อสังหาริมทรัพย์ โฆษณาและปฏิทินเนื้อหา จึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
สิ่งที่ฉันพบว่ามีความเป็นประโยชน์เป็นพิเศษเกี่ยวกับ Invideo คือฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงอัตโนมัติของมัน มันช่วยให้ฉันสามารถทำงานกับสคริปต์หลาย ๆ ชิ้นพร้อมกันและแปลงพวกมันให้เป็นเสียงได้
นอกจากนี้ การเพิ่มคำบรรยายและเพลงประกอบได้อย่างราบรื่นเป็นประโยชน์ที่สะดวกสบายซึ่งรวมอยู่ในแผนส่วนใหญ่ของ Invideo
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Invideo
- สแกนคลังขนาดใหญ่ที่มีสื่อสต็อกกว่า 16 ล้านรายการ เพื่อผสานภาพที่สมบูรณ์แบบเข้ากับแต่ละฉาก
- เลือกจากคำบรรยายใต้ภาพที่โดดเด่นพร้อมเอฟเฟกต์สะดุดตาในสไตล์คลาสสิกของ Hormozi และแอนิเมชันแบบคำต่อคำในสไตล์คาราโอเกะ
- ใช้กล่องวิเศษของ Invideo AI เพื่อทำการแก้ไขด้วยคำสั่งเช่น 'ลบฉาก' 'บรรยายด้วยสำเนียงชายชาวมิดเวสต์' และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของอินวิดีโอ
- ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ขาดฟังก์ชันในการแก้ไขวิดีโอที่บันทึกไว้ ทำให้ผู้ใช้ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหลังจากเกิดความเสียหาย
- ตัวเลือกสีถูกจำกัดเฉพาะ RGB เท่านั้น
ราคาของอินวิดีโอ
- ฟรี:
- เพิ่มเติม: $35/เดือน
- แม็กซ์: $60/เดือน
- สร้างสรรค์: $120/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวในวิดีโอ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Invideo ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดใน Invideo คือเทมเพลตที่สร้างไว้ให้คุณซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ นักการตลาด นักการศึกษา หรือเพียงแค่ใครที่ต้องการดึงดูดผู้ชม Invideo คือกุญแจสำคัญในการสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ห้องสมุดที่เต็มไปด้วยฉากและเสียงพื้นหลัง เครื่องมือ AI ที่สามารถแนะนำสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ตัวเลือกการแชร์ และที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ในไม่กี่คลิก ทั้งหมดนี้ทำให้ Invideo โดดเด่นจากคู่แข่ง
คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดใน Invideo คือเทมเพลตที่สร้างไว้ให้คุณซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแน่นอน ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ นักการตลาด นักการศึกษา หรือเพียงแค่ใครที่ต้องการดึงดูดผู้ชม Invideo คือกุญแจสำคัญในการสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ห้องสมุดที่เต็มไปด้วยฉากและเสียงพื้นหลัง เครื่องมือ AI ที่สามารถแนะนำสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำ ตัวเลือกการแชร์ และที่สำคัญที่สุดคือการสนับสนุนที่สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ในไม่กี่คลิก ทั้งหมดนี้ทำให้ Invideo โดดเด่นจากคู่แข่ง
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์
10. Murf (ซอฟต์แวร์แปลงข้อความเป็นเสียงที่ดีที่สุดและหลากหลาย)
สมมติว่าคุณกำลังทำวิดีโอผลิตภัณฑ์หรือเตรียมตัวสำหรับพอดแคสต์ใหม่ และต้องการเพิ่มเสียงบรรยาย ไม่จำเป็นต้องจ้างนักพากย์เสียง เพียงแค่ใช้ Murf เพื่อสร้างเสียงพากย์ด้วย AI
ฉันพบว่ามันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อให้กับงานนำเสนอ วิดีโออธิบาย และโพสต์บนโซเชียลมีเดียของฉัน มันยังสามารถผสานเสียงพากย์ของฉันกับวิดีโอที่มีอยู่เดิม สร้างประสบการณ์มัลติมีเดียที่กลมกลืนได้อย่างดีเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Murf
- ติดตั้ง Murf เพียงครั้งเดียวเพื่อเข้าถึงเสียงทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน Windows ที่รองรับ API สำหรับเสียงและการบรรยายของ Microsoft
- ให้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของ Murf ตรวจสอบเนื้อหาที่พากย์เสียงของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าการออกเสียงทุกคำถูกต้องแม่นยำ
- แก้ไขสคริปต์ของคุณได้ทุกเมื่อระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ และสร้างเสียงพากย์ด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่
ข้อจำกัดของ Murf
- ความพยายามในการแปลงที่ล้มเหลวจะถูกนับเป็นการดาวน์โหลด ซึ่งทำให้จำนวนโครงการที่สามารถใช้ได้ลดลงอย่างไม่เป็นธรรม
- เหมาะสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการศึกษาหรือเนื้อหาที่เข้าถึงได้เพียงบางส่วน โดยเฉพาะสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
การกำหนดราคาของ Murf
- ฟรี
- ผู้สร้าง Lite: $29/เดือน
- Creator Plus+: $49/เดือน
- ธุรกิจไลท์: 99 ดอลลาร์/เดือน
- บิสิเนส พลัส+: $199/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเมอร์ฟ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: NA
ผู้ใช้จริงพูดถึง Murf ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
เสียงที่สร้างโดย AI เป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติที่สุดในบรรดาทุกระบบแปลงข้อความเป็นเสียงบนเว็บที่ฉันได้รีวิวมา ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งค่าสำเนียงช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับระบบ ความยืดหยุ่นในการแก้ไขและจัดเรียงข้อความก็โดดเด่นมาก ช่วยให้สามารถจัดการกับบล็อกและประโยคแต่ละประโยคภายในบล็อกเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย เป็นระบบที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อและให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง!
เสียงที่สร้างโดย AI เป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติที่สุดในบรรดาทุกระบบแปลงข้อความเป็นเสียงบนเว็บที่ฉันได้รีวิวมา ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตั้งค่าสำเนียงช่ว
11. Canva (ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการออกแบบด้วยเครื่องมือกราฟิกและวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
วันนี้ ทุกคนสามารถออกแบบได้ ขอบคุณ Canva. มันง่ายขนาดนั้น. ดังนั้น ฉันจึงมีความสุขมากที่ได้ลองใช้มันสำหรับหนึ่งในงานสร้างเนื้อหาภาพของฉัน. Canva มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตสำหรับแบนเนอร์เว็บไซต์, หน้า landing, หัวข้อโพสต์บล็อก, โพสต์โซเชียลมีเดีย, และอื่น ๆ.
ด้วยแรงบันดาลใจในการออกแบบมากมายที่อยู่ในมือของฉัน ฉันสามารถสร้างภาพ สไลด์โชว์ และวิดีโอตามที่ต้องการได้ และทดลองใช้ฟอนต์ เพลง และองค์ประกอบต่างๆ
คุณอาจไม่คิดว่า Canva เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI แต่คุณจะประหลาดใจอย่างน่าพอใจ
นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำการเขียนด้วย AIผ่านฟีเจอร์ Magic Write ของมัน เครื่องมือสร้างข้อความ AI นี้ช่วยสร้างโครงร่างบล็อก คำบรรยายชีวประวัติ และข้อความบนเว็บไซต์—เหมาะสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์โดยไม่ต้องกังวลกับภาวะเขียนไม่ออก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ตัด แยก ตัดต่อ หรือตัดวิดีโอของคุณออนไลน์ด้วยเครื่องมือตัดและตัดต่อวิดีโอของเรา
- ตรวจสอบและอนุมัติการออกแบบได้ทันทีด้วยการอนุมัติการออกแบบในตัว
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ของคุณโดยการนำแนวทางของแบรนด์มาผสานกับบัญชี Canva ของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI หลากหลายเพื่อทำทุกอย่างตั้งแต่แปลข้อความและสร้างภาพ ไปจนถึงสร้างภาพเคลื่อนไหวและปรับขนาดงานออกแบบ
ข้อจำกัดของ Canva
- แอปพลิเคชันมือถือของมันอาจช้าและใช้งานยาก
- การพึ่งพาแม่แบบมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดการออกแบบที่ดูทั่วไปหากไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี
- Canva Pro: $5.98/เดือนต่อคน
- Canva Teams: $4.55 ต่อเดือนต่อคน สำหรับอย่างน้อยสามคน
- Canva Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva ว่าอย่างไร: จากรีวิวใน G2
Canva เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ และในความเห็นของฉัน นี่คือจุดเด่นที่สุดของมัน แม้จะไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อน ฉันก็สามารถสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพได้ ด้วยคลังแม่แบบสำเร็จรูปที่หลากหลายของมัน ประโยชน์เหล่านี้ทำให้ Canva เป็นเครื่องมือออกแบบที่ฉันเลือกใช้เสมอ นอกจากนี้ การอัปเดตอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา
Canva เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ และในความเห็นของฉัน นี่คือจุดเด่นที่สุดของมัน แม้จะไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาก่อน ฉันก็สามารถสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นมืออาชีพได้ ด้วยคลังแม่แบบสำเร็จรูปที่หลากหลายของมัน ประโยชน์เหล่านี้ทำให้ Canva เป็นเครื่องมือออกแบบที่ฉันเลือกใช้เสมอ นอกจากนี้ การอัปเดตแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย
ยกระดับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI
มีเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับเกือบทุกอุตสาหกรรม ความชอบ และงบประมาณ เท่าที่จะเป็นไปได้ ควรเลือกใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายที่ต้องการด้วยผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
และอย่าลืมว่า—แม้การสร้างเนื้อหาด้วย AI จะไม่สามารถทดแทนความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้ แต่เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ ช่วยให้เนื้อหาของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ความพยายามน้อยลง
ด้วยคุณสมบัติและศักยภาพที่ครอบคลุม ClickUp ยกระดับการสร้างเนื้อหาไปอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสัย พร้อมเสริมด้วยการจัดการโครงการ ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—โครงการ งาน แม่แบบ AI และระบบอัตโนมัติ—รวมอยู่ในที่เดียว
แต่อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของฉันเพียงอย่างเดียว ลองสัมผัสด้วยตัวคุณเอง—สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้