10 อันดับเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดสำหรับนักสร้างสรรค์เนื้อหาในปี 2025

กำลังระดมความคิดสำหรับซีรีส์บล็อกโพสต์ถัดไปสำหรับเว็บไซต์ของบริษัทคุณอยู่หรือเปล่า? หรือบางทีคุณอาจกำลังเร่งจัดโครงสร้างบทความที่กำลังจะเขียน?
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนที่จะเขียนอะไร โอกาสที่คุณจะต้องมีโครงร่างก่อนนั้นสูงมาก
โครงร่างช่วยให้เนื้อหาทุกชิ้นมีโครงสร้าง เปลี่ยนเส้นสายของคำที่ไหลออกมาตามความคิดให้กลายเป็นข้อความที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ✍️
ข้อเสียของการเขียนโครงร่างคือมันใช้เวลามาก และถ้าคุณกำลังประสบปัญหาการเขียนไม่ออก การสร้างโครงร่างก็ยากพอๆ กับการเขียนเนื้อหาเอง
แต่เราจะบอกความลับเล็กๆ ให้คุณรู้: คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโครงร่างด้วยตัวเอง
แทนที่จะทำเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างโครงร่างเพื่อช่วยทำงานหนักให้คุณ เพียงแค่ป้อนคำแนะนำและพารามิเตอร์ไม่กี่อย่าง แล้วเครื่องมือจะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีสังเกตเครื่องมือสร้างโครงร่างที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งแนะนำ 10 เครื่องมือสร้างโครงร่างที่จะยกระดับงานเขียนของคุณ ?
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างโครงร่าง?
มีตัวเลือกเครื่องมือสร้างโครงร่างฟรีมากมายบนอินเทอร์เน็ตสำหรับ AI แต่ไม่ใช่ทุกตัวที่มีคุณภาพสูง เมื่อคุณทำการค้นคว้าตัวเลือก ให้มองหาเครื่องมือสร้างโครงร่างที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:
- รูปแบบเนื้อหาหลากหลาย: มีเครื่องมือสร้างโครงร่างบทความและเรียงความโดยเฉพาะ แต่หากคุณลงทุนในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ควรเลือกให้คุ้มค่าเงิน เลือกเครื่องมือสร้างโครงร่างที่สามารถจัดการได้ตั้งแต่หัวข้อเรียงความ โครงร่างบทความ การสร้างหัวข้อบล็อก ไปจนถึงคำอธิบายสินค้า คำถามที่พบบ่อย โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และข่าวประชาสัมพันธ์
- การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา: หากคุณเป็นผู้สร้างเนื้อหา คุณย่อมทราบดีว่าการมีเครื่องมือ SEO อยู่เคียงข้างเพื่อช่วยให้การตลาดเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นนั้นสำคัญเพียงใด เลือกใช้เครื่องมือสร้างโครงร่างเนื้อหาหรือบทความบล็อกที่สร้างโครงร่างที่เป็นมิตรกับ SEO
- การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: เราชื่นชอบเครื่องมือเขียนด้วย AI แต่บางตัวอาจไม่เก่งในการสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ ซึ่งอาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากได้ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือบล็อก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าปราศจากการคัดลอกผลงาน
- เทมเพลต: รีบใช่ไหม? เครื่องมือเขียนเรียงความด้วย AI ควรมาพร้อมกับประเภทเรียงความและประเภทเนื้อหาที่หลากหลายพร้อมใช้งานทันที เพียงเลือกเทมเพลต ใส่รายละเอียดเล็กน้อย และเครื่องมือสร้างโครงเรื่องจะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
10 อันดับเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดที่ควรใช้
อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้กระบวนการเขียนเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็ว. ผลที่ได้คือคุณได้รับแผนที่เนื้อหาที่มั่นคงภายในไม่กี่วินาที.
เครื่องมือเช่น ChatGPT ได้รับความนิยม แต่ขาดความละเอียดอ่อนที่คุณต้องการในนักเขียน AI ที่แท้จริง ลองใช้ 10 ตัวสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อสร้างโครงร่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.คลิกอัพ
ClickUp คือเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับสร้างโครงร่าง คุณต้องการแม่แบบ? เรามีให้ครบ
การจัดการงาน? เช็ค. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน? เช็ค. ✅
เรามีเครื่องมือเขียน AI ที่สามารถสร้างโครงร่างคุณภาพสูงได้ในเวลาอันสั้นClickUp AIเป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาและผู้ช่วยทำงานอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการสร้างเนื้อหา ตั้งแต่การวางโครงร่างไปจนถึงการสร้างบล็อก
มันพิเศษเพราะเป็น AI Writer เพียงตัวเดียวที่ออกแบบมาเพื่อบทบาทเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะเป็นวิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนลูกค้า, นักการตลาด,หรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการใช้ประโยชน์จาก AI ผู้ช่วยเขียน AI ของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของคุณ
ที่ดีที่สุดคือ มันสามารถผสานการทำงานกับClickUp Docsของคุณได้ ทำให้การเขียนด้วย AI และการประมวลผลคำอยู่ในที่เดียว แก้ไขข้อความและจัดรูปแบบได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยหัวข้อและตารางที่มีโครงสร้างของ ClickUp ได้ในเวลาอันรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- คลังแม่แบบที่ครอบคลุมจะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนและการจัดรูปแบบของคุณ
- เครื่องมือสร้างโพสต์บล็อกและโครงร่างบทความ AI ของ ClickUp, เครื่องสร้างคำขวัญ, และเครื่องมือตั้งชื่อฟีเจอร์ช่วยให้คุณสร้างงานเขียนโฆษณาที่กระชับในเวลาที่น้อยลง
- หากคุณต้องการสิ่งที่มองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นClickUp Whiteboardsจะช่วยวางแผนทุกอย่างเพื่อขจัดปัญหาการเขียนที่ติดขัด
- ClickUp Tasksจัดการกำหนดเวลาการเขียนของคุณเพื่อให้คุณเสร็จสิ้นโครงร่างบล็อกโพสต์ได้ตรงเวลาทุกครั้ง
- เทมเพลตประกอบด้วยปฏิทินเนื้อหา คำสั่งสำหรับ AI สรุปงาน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายปี; 10 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ ชำระรายเดือน
- ธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Copy. ai
Copy.ai เป็นเครื่องมือเขียนและสร้างโครงร่างด้วย AI ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SOC IIเนื่องจากเครื่องมือเขียน AI ส่วนใหญ่ค่อนข้างคลุมเครือเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณจริง ๆ แนวทางที่คำนึงถึงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Copy.ai จึงถือว่าสดใหม่และน่าประทับใจ
นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันฟรี 100% ของผู้ช่วยเขียน AI และไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตในการเริ่มต้นสร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างดีสำหรับการระดมความคิดหรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Copy.ai ทำให้ง่ายต่อการหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า
นี่คือวิธีการทำงาน:
- บอก Copy.ai ว่าต้องการสร้างอะไรด้วยคำสั่งเช่น "สร้างโครงร่างบทความสำหรับบล็อก"
- ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่คุณต้องการให้ครอบคลุม
- เลือกโทนสำหรับเนื้อหา เช่น เป็นกันเองหรือจริงจัง
- จากนั้น Copy.ai จะสร้างตัวเลือกหลายแบบให้คุณเลือก
ตั้งแต่การร่างข้อความโฆษณาดิจิทัลไปจนถึงการร่างแคมเปญการตลาดทางอีเมล, Copy. ai มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- รวมเครื่องมือและเทมเพลตมากกว่า 90 รายการเพื่อเร่งการผลิตเนื้อหา
- แพลตฟอร์มนี้สอดคล้องกับมาตรฐาน SOC II
- Copy. ai Chat เป็นทางเลือกของChatGPTที่ได้รับการฝึกฝนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
- สรุปวิดีโอ YouTube เป็นข้อ ๆ สำหรับโครงร่างโดยละเอียด
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือ Motto Generator และ Audience Refiner มีลักษณะเป็นลูกเล่นเล็กน้อย
- เครื่องมือเขียนใหม่สับเปลี่ยนประโยคในลักษณะที่ไม่มีความหมาย
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. แจสเปอร์
Jasperเป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดน้ำเสียงของคุณได้อย่างแม่นยำ หนึ่งในข้อเสียหลักที่ผู้คนมักมีต่อผู้เขียน AI คือพวกเขาไม่สามารถจับน้ำเสียงได้ถูกต้อง
ต้องใช้เวลาฝึกฝนและปรับแต่งบ้าง แต่ Jasper จะเรียนรู้สไตล์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อเขียนเนื้อหาที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับคุณ
เลือกจากตัวเลือกโทนเสียงที่แตกต่างกันเมื่อคุณเริ่มต้น: ตลกขบขัน, เป็นทางการ, กล้าหาญ, และ… โจรสลัด เราชอบแบรนด์ที่มีอารมณ์ขัน ?☠️
Jasper ไม่ได้ใช้แค่เขียนบล็อกเท่านั้น คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างโครงร่างสำหรับแคมเปญการตลาดทั้งหมดได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างงานศิลปะและภาพด้วยข้อความที่ป้อน
- เอาชนะอาการเขียนไม่ออกด้วยคลังแม่แบบที่มีโครงเนื้อหาสำเร็จรูป
- เชิญผู้ร่วมงานแก้ไขเนื้อหาที่ Jasper สร้างขึ้นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Jasper มีปัญหาในการสร้างเนื้อหาเฉพาะทางหรือเนื้อหาที่ซับซ้อน
- น้ำเสียงแบบ "โจรสลัด" นั้นสนุกดี แต่คุณจะใช้งานจริง ๆ หรือ?
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
4. Writecream
Writecream เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่เรียบง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถสร้างโครงร่างที่ชัดเจนได้เพียงแค่ป้อนคำสั่งเดียว (ในโหมดคำสั่ง) เครื่องมือนี้สามารถเขียนบทความ สร้างโฆษณาสำหรับ Facebook และ Google รวมถึงสรุปเนื้อหาได้ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว
เรายังชอบผลิตภัณฑ์ ChatGenie ของ Whitecream ซึ่งรวม ChatGPT เข้ากับผลการค้นหาแบบเรียลไทม์จาก Google เริ่มการสนทนากับเครื่องมือ AI และให้มันสร้างโครงร่างสำหรับบล็อก โฆษณา เรียงความ และอื่นๆ
คุณสมบัติเด่นของ Writecream
- Writecream มีแอปสำหรับทั้ง Android และ iOS
- แพลตฟอร์มนี้ยังให้คุณสร้างงานศิลปะด้วย AI และเสียงพากย์วิดีโอได้อีกด้วย
- Writecream's ChatGenie รองรับ 75 ภาษา
ข้อจำกัดของ Writecream
- Writecream ขาดความสามารถขั้นสูงที่เครื่องมือสร้างโครงร่างแบบเชื่อมโยงอื่นๆ มีให้
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามันไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสำหรับกระบวนการเขียนของคุณ
ราคา Writecream
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด (ข้อเสนอจำกัด): $29/เดือน สำหรับเครดิตไม่จำกัด
- มาตรฐาน: $49/เดือน สำหรับ 200 เครดิต
- ขยายเวลา: $69/เดือน สำหรับ 750 เครดิต
คะแนนและรีวิว Writecream
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)
5. AI ไฮโพเทนัส
ทำไมต้องสร้างโครงร่างเมื่อคุณสามารถขอให้ Hypotenuse AI เขียนเรียงความให้คุณได้? เพียงใส่คำสำคัญไม่กี่คำเพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพในเวลาไม่กี่วินาที
หากคุณอยู่ในวงการอีคอมเมิร์ซ Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือที่โดดเด่นในการสร้างคำอธิบายสินค้า เพียงป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่สินค้าของคุณ คำค้นหา กลุ่มเป้าหมาย และบริษัทของคุณ เครื่องมือนี้จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
Hypotenuse AI สามารถสร้างโครงร่างจำนวนมากได้เมื่อคุณต้องการ ใช้เครื่องมือสร้างแบบกลุ่มเพื่อสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้ทันที จากนั้นอัปโหลดสเปรดชีตที่มีรายละเอียด
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- Hypotenuse AI สร้างภาพหรือผลงานศิลปะ
- คุณสมบัติ Content Detective ช่วยให้คุณสามารถดึงเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเท่านั้น
- เครื่องมือสรุปช่วยให้คุณเขียนบทคัดย่อและประโยควิทยานิพนธ์ได้ดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว—ซึ่งสามารถนำไปใช้สร้างโครงร่างบทความบล็อกที่ดีขึ้นได้
ข้อจำกัดของ AI ไฮโพเทนูส
- Hypotenuse AI ไม่มีแม่แบบให้บริการ
- สามารถรองรับผู้ใช้ได้เพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาพร้อมกับเพื่อนร่วมงานได้
- ไม่ใช่เครื่องมือสร้างโครงร่างฟรี
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- เริ่มต้น: $24/เดือน สำหรับ 100 เครดิต, คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโต: $49/เดือน สำหรับ 350 เครดิต, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 4/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
6. SurferSEO
Surfer SEO ประกาศตัวเองว่าเป็นมากกว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI— มันคือเครื่องมือ SEO สำหรับเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ Surfer SEO เป็นเครื่องมือแก้ไขเนื้อหา SEO ที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เขียนบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
ผลิตภัณฑ์ Surfer AI เพิ่งเปิดตัวใหม่สด ๆ ร้อน ๆ (พวกเขาประกาศเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2024) แต่ก็ได้สร้างความฮือฮาในหมู่ผู้สร้างคอนเทนต์ในฐานะเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ครอบคลุมครบถ้วนแล้ว ?
หากคุณสามารถทนกับราคา $29 ต่อบทความได้ Surfer AI จะจัดการเกือบทุกอย่างให้คุณได้ ลืมโครงสร้างไปได้เลย: ตัวสร้างเนื้อหาตัวนี้จะเขียนเนื้อหาและปรับให้เหมาะกับ SEO ให้คุณเอง มันยังสามารถแทรกลิงก์และรูปภาพให้คุณได้ด้วย
คุณสมบัติเด่นของ SurferSEO
- มันมีเครื่องมือมากมายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO
- เครื่องมือนี้สามารถแทรกลิงก์และรูปภาพในข้อความของคุณเพื่อประหยัดเวลา
- คุณสมบัติการป้องกันการตรวจจับ AI ช่วยให้เนื้อหาของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ SurferSEO
- เครื่องมือ Surfer AI มีราคา $29 ต่อบทความ ซึ่งค่อนข้างแพง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและความล่าช้า
ราคาของ SurferSEO
- จำเป็น: $69/เดือน สำหรับสองที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- ขั้นสูง: $149/เดือน สำหรับห้าที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- สูงสุด: $249/เดือน สำหรับสิบที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ SurferSEO
- G2: 4. 8/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
7. Rytr
Rytr เป็นเครื่องมือเขียน AIที่เชี่ยวชาญด้านการเขียนคำโฆษณา (Copywriting) ในการใช้งาน เพียงเลือกจาก 40 กรณีการใช้งาน เพิ่มบริบทที่ต้องการ แล้ว Rytr จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง หากคุณเป็นนักการตลาดหรือพนักงานขาย นี่คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่เหมาะสำหรับคุณ
ใช้กรณีการใช้งานไอเดียและโครงร่างบล็อกเพื่อเข้าถึงกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับเนื้อหาของคุณได้ในเพียงไม่กี่คลิก เลือกภาษา โทนเสียง กรณีการใช้งาน และคำสำคัญของคุณเพื่อสร้างโครงร่างได้ทันที
Ryter ยังมีส่วนขยายสำหรับเบราว์เซอร์อีกด้วย หยุดการสลับแพลตฟอร์มต่างๆ: ใช้ Rytr ภายในกล่องจดหมายอีเมลของคุณ, Facebook Messenger, Google Docs, WordPress และบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr
- Rytr ใช้สูตรการเขียนคำโฆษณา เช่น AIDA เพื่อสร้างข้อความที่สมบูรณ์แบบ
- ทำให้ข้อความของคุณพร้อมสำหรับการนำเสนอด้วยรูปแบบจาก Rytr
- เพิ่มผู้ร่วมงานในบัญชีของคุณเพื่อจัดการเนื้อหาในที่เดียว
ข้อจำกัดของ Rytr
- Rytr ไม่สามารถสร้างเนื้อหาแบบยาว (เช่น บทความบล็อก) ได้
- เครื่องมือ SEO ของมันไม่แข็งแกร่งเท่ากับนักเขียน AI อื่น ๆ
- ผู้ใช้บางคนไม่ชอบความเรียบง่ายของอินเทอร์เฟซ Ryter
ราคาของ Rytr
- ฟรี
- ประหยัด: $9/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ไม่จำกัด: $29/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Rytr
- G2: 4. 7/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (16 รีวิว)
8. Clearscope
Clearscope เป็นเครื่องมือที่มีราคาสูงที่สุดในรายการนี้ แต่คุณจะได้รับประโยชน์มากมายคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป เช่นเดียวกับ Surfer, Clearscope เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาเพื่อ SEO
ในการใช้ Clearscope ให้ป้อนคำหลักและรอให้แพลตฟอร์มสร้างรายงาน จากนั้นไปที่แท็บโครงร่างเพื่อดูตัวเลือกโครงร่างเนื้อหาหลายรายการในครั้งเดียว
คุณยังคงต้องจัดโครงสร้างบล็อกด้วยตัวเอง แต่ Clearscope จะช่วยทำงานส่วนใหญ่ให้คุณ แท็บการวิจัยยังแสดงหัวข้อและคำถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคำหลักเป้าหมายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มสีสันให้กับเนื้อหาได้มากขึ้นเมื่อถึงเวลาเขียน ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clearscope
- เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณสำหรับ SEO ด้วยหัวข้อที่เหมาะสม คำสำคัญ และจำนวนคำที่เพียงพอ
- สร้างเอกสารสรุปเนื้อหาและโครงร่างบทความบล็อกได้อย่างรวดเร็ว
- เข้าใจเนื้อหาของบล็อกโพสต์ของคู่แข่งได้ในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ Clearscope
- ราคา $170 ต่อเดือนของ Clearscope นั้นค่อนข้างแพง โดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหาสมัครเล่นหรือนักเรียนนักศึกษา
- อาจใช้เวลาสักครู่สำหรับ Clearscope ในการสร้างรายงาน
ราคาของ Clearscope
- สิ่งจำเป็น: 170 ดอลลาร์/เดือน สำหรับที่นั่งเดียว
- ธุรกิจ: ห้าที่นั่ง ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Clearscope
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (60 รีวิว)
9. StoryLab. ai
StoryLab. ai เป็นม้ามืดในรายชื่อเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ดีที่สุดของเรา แต่อย่าให้รูปลักษณ์ที่เรียบง่ายหลอกคุณได้ นักเขียน AI นี้จัดการโครงร่าง บทความบล็อก อีเมล และโฆษณาแบบชำระเงินได้อย่างง่ายดาย ?
สำหรับโครงร่างบล็อก ให้ไปที่ตัวสร้างโพสต์บล็อก และเลือก "โครงร่าง" เป็นตัวเลือก ในเวลา 30 วินาที ระบบ AI จะสร้างโครงร่างที่มีประสิทธิภาพสำหรับหัวข้อที่คุณเลือก
นอกจากนี้ คุณสามารถเริ่มใช้ StoryLab.ai ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้งาน AI Runs ฟรี 3 ครั้งต่อเดือน เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเครื่องมือสร้างโครงร่างเรียงความเป็นครั้งคราว
คุณสมบัติเด่นของ StoryLab. ai
- สร้างข้อความโฆษณาแบบชำระเงิน, อีเมล และบล็อกได้เพียงไม่กี่คลิก
- เปลี่ยนบล็อกให้กลายเป็นโพสต์โซเชียลที่น่าสนใจด้วยฟีเจอร์ "บล็อกเป็นโพสต์โซเชียล" (เสียค่าใช้จ่าย)
- ใช้เครื่องมือสร้างแคมเปญแบบชำระเงินเพื่อสร้างไอเดียเนื้อหา ย่อหรือขยายข้อความ หรือเปลี่ยนโทนของข้อความของคุณ
ข้อจำกัดของ StoryLab. ai
- คุณสมบัติบางอย่างสามารถใช้ได้เฉพาะสมาชิกพรีเมียมเท่านั้น
- StoryLab. ai ขาดความซับซ้อนและความละเอียดอ่อนเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AIอื่น ๆ และตัวเลือกการสร้างโครงร่าง
ราคาของ StoryLab. ai
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน สำหรับ 100 ครั้งในการใช้ AI
- ไม่จำกัด: $19/เดือน สำหรับการรัน AI ไม่จำกัด
StoryLab. ai คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Writesonic
Writesonicเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างบทความและโครงร่างด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก มีฟีเจอร์มากมายอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างบล็อกด้วย AI ไปจนถึงการเขียนเนื้อหาเว็บไซต์และประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติตามกรอบการเขียนโฆษณา เช่น AIDA และ PAS ได้อีกด้วย
หากคุณต้องการภาพสำหรับเนื้อหาของคุณ Writesonic ก็จัดการให้ได้เช่นกัน เพียงแค่ป้อนข้อความสั้น ๆ ให้กับ AI แล้วมันจะสร้างกราฟิกขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- เขียนบล็อกยาว 1,500 คำด้วย Writesonic
- ใช้ฟีเจอร์ไอเดียการเติบโตเพื่อคิดค้นแนวคิดนวัตกรรมสำหรับธุรกิจของคุณ
- ลองใช้ฟีเจอร์ไอเดียลิสต์เพื่อระดมความคิดสำหรับบล็อกและบทความในอนาคต
ข้อจำกัดของ Writesonic
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในข้อความที่สร้างโดย AI
ราคา Writesonic
- ทดลองใช้ฟรี
- ไม่จำกัด: $16/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 12.67 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800+)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
สร้างโครงร่างที่สมบูรณ์แบบด้วย Clickup
มีเครื่องมือออนไลน์มากมายที่สร้างโครงร่างเรียงความสำหรับโครงการเขียน แต่ถึงอย่างนั้น คุณก็ยังต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสร้างโครงร่างกับงานจริงของคุณอยู่ดี
สนุกตรงไหนล่ะ?
ประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นด้วย ClickUp. เราผสานเครื่องมือการเขียนด้วยAI กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณต้องการเพื่อให้คุณทำงานได้ดีที่สุด. ?
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเรา—ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้ ฟรี!