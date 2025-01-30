10 อันดับทางเลือกและคู่แข่ง Writesonic ที่ดีที่สุดในปี 2025

Writesonic สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่ก็ไม่ใช่ซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวที่มีอยู่ในตลาด ในยุคปัจจุบันนี้ คุณมีตัวเลือกมากมายเมื่อพูดถึงเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การเขียน การแก้ไข และการปรับแต่งเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงทางเลือกที่ดีที่สุดของ Writesonic ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราจะแบ่งปันคุณสมบัติ ข้อดี ข้อจำกัด ราคา และการให้คะแนนผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณสามารถค้นพบตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
มาสำรวจคู่แข่ง Writesonic ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้กัน
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Writesonic?
ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือเขียน AI อื่น คุณต้องพิจารณาสิ่งที่คุณต้องการก่อน
Writesonic นำเสนอฟีเจอร์การเขียนเนื้อหาด้วย AI เช่น การถอดความการสรุปบทความ การขยายข้อความ และการเขียนคำอธิบายสินค้า ค้นหาว่าฟีเจอร์ใดบ้างที่จำเป็นสำหรับคุณ และสร้างรายการที่คุณต้องใช้จากฟีเจอร์เหล่านี้
คิดถึงสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับ Writesonic และสิ่งที่คุณไม่ชอบ บางคนอาจชอบระบบเครดิตที่ใช้ได้เหมือนเงิน ขณะที่บางคนอาจชอบเครื่องมือที่มีคำไม่จำกัด Writesonic มีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น ตัวสร้างภาพและตัวสร้างแชทบอทที่อาจดึงดูดคุณ หรือคุณอาจชอบที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านี้และเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่มุ่งเน้นไปที่การเขียนและการร่วมมือแทน
พิจารณาว่าคุณต้องการให้เครื่องมือเขียน AIของคุณทำอะไรให้คุณ และค้นหาตัวเลือกตามนี้
10 ทางเลือกและคู่แข่ง Writesonic ที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ทุกวันนี้เราต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อเติมเต็มปฏิทินเนื้อหาของเรา และเครื่องมือการเขียนเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการขยายขอบเขตการทำงาน ClickUp มอบวิธีให้คุณเร่งกระบวนการเขียนโดยรวบรวมเอกสาร วิกิ และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว—เพื่อให้คุณสามารถปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเครื่องมือในตัวของ ClickUp มอบพื้นที่การทำงานที่ไร้ความยุ่งยากแต่เต็มไปด้วยฟีเจอร์มากมายสำหรับสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างโครงร่างบทความบล็อกใหม่หรือเขียนขั้นตอนสำหรับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำของClickUp ก็ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดาย
ใช้เทมเพลตเพื่อขจัดความรู้สึกของหน้าว่างเปล่า เพิ่มตัวเลือกการจัดรูปแบบและสไตล์ และดูจำนวนคำและเวลาในการอ่าน ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในการแก้ไขแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน จากนั้นแชร์เนื้อหาของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและฟรีแลนซ์ด้วยลิงก์ที่แชร์ได้ง่าย
ด้วย ClickUp ที่เป็นเครื่องมือที่น่าทึ่งและหลากหลายมิติสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน จึงคุ้มค่าที่จะสำรวจเป็นทางออกสำหรับความต้องการที่กว้างขึ้นของทีมคุณ นอกจากนี้ClickUp Brainจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานกับเนื้อหาใน ClickUp ของคุณไปตลอดกาล
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการตกแต่งขั้นสูง—ฝังบุ๊กมาร์ก, เพิ่มตาราง, และอื่น ๆ
- แม่แบบที่ใช้งานง่าย ช่วยขจัดอาการเขียนไม่ออก
- ดูจำนวนคำ จำนวนตัวอักษร และเวลาในการอ่านภายในเอกสารของคุณ
- เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับกระบวนการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ
- เพิ่มหน้าซ้อนเพื่อสร้างฐานความรู้และวิกิที่ขับเคลื่อนด้วย AIได้อย่างง่ายดาย
- เพลิดเพลินกับการแก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- จัดหมวดหมู่เอกสารและจัดระเบียบทรัพยากร
- สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน
- ใช้ร่วมกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานที่ดีที่สุดกว่า 1,000 รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- เทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้อย่างรวดเร็ว เริ่มสร้างพื้นที่ทำงานของคุณด้วยเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอโครงการที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วย AI จาก ClickUp!
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp ยังไม่มีเครื่องมือเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI—แต่ฟีเจอร์นี้จะมาเร็วๆ นี้ในClickUp 3.0
- อาจใช้เวลาสักพักในการทำความรู้จักกับคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp อย่างเต็มที่และเข้าใจวิธีการใช้งานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (6,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. Copy. ai
Copy.ai เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIตัวแรกๆ ในตลาด และเครื่องมือเขียนนี้ยังคงเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาของเทคโนโลยีผู้ช่วยเขียน AIนี้สามารถช่วยนักการตลาด บล็อกเกอร์ และผู้สร้างเนื้อหาในการเขียนเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับบล็อก โฆษณา Facebook และ Google คำอธิบายสินค้า หน้าแลนดิ้ง และอื่นๆ ได้เร็วขึ้น—ด้วยความช่วยเหลือจาก AI
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
- คำไม่จำกัดแทนระบบเครดิต
- เข้าถึงได้มากกว่า 25 ภาษาด้วยการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
ข้อจำกัดของ Copy.ai:
- เช่นเดียวกับเครื่องมือ AI ส่วนใหญ่ ผู้ใช้บางรายพบว่าผลลัพธ์ขาดความคิดสร้างสรรค์ในบางครั้ง
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีวิธีที่ดีกว่าในการบันทึกโครงการและไฟล์
ราคาของ Copy.ai:
- แผนฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Copy.ai:
- G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. ง่ายขึ้น
ถัดไปในรายการทางเลือกของ Writesonic ของเราคือ Simplified. Simplified ถูกออกแบบมาให้เป็นจุดหมายปลายทางครบวงจรสำหรับทีมที่ต้องการใช้ AI เพื่อขยายขนาด. แอปนี้ไม่เพียงแต่มี AI writer สำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกราฟิก, การตัดต่อวิดีโอ,และคุณสมบัติ AI สำหรับโซเชียลมีเดีย— ทั้งหมดนี้อยู่ในแผนเดียว. สิ่งนี้สะดวกสำหรับทีมที่ต้องการทำให้ประสบการณ์ของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ง่ายขึ้น:
- ระบบอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่มีประโยชน์
- แนะนำภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงกับเนื้อหาของคุณ
- การอนุมัติในตัวสำหรับกระบวนการทำงานที่เรียบง่าย
ข้อจำกัดที่เรียบง่าย:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเนื้อหาที่ยาวอาจรู้สึกซ้ำซาก
- การจัดการรูปแบบอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้ง
ราคาที่ง่ายขึ้น:
- ฟรีตลอดไป
- ทีมขนาดเล็ก: $30/เดือน สำหรับ 5 คน
- ธุรกิจ: $50/เดือน สำหรับสมาชิก 5 คน
- การเติบโต: $125/เดือน สำหรับสมาชิก 5 คน
การจัดอันดับและรีวิวที่ง่ายขึ้น:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
4. แจสเปอร์
ควบคู่ไปกับ Copy.ai,Jasper AI (เดิมชื่อ Jarvis)ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อทีมการตลาดและผู้ประกอบการเริ่มให้ความสนใจในเครื่องมือเขียนด้วย AIจุดเด่นของ Jasper คือการเน้นเสียงของแบรนด์ และแอปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่โดยการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์การเขียนของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper:
- ทำงานร่วมกันด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การจัดการทีม
- สแกนเว็บไซต์ของคุณเพื่อระบุโทนเสียงและสร้างเนื้อหาแบบยาวที่เกี่ยวข้อง
- ตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
- Jasper Artสร้างภาพศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ Jasper:
- มีค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมหากคุณต้องการเพิ่ม Jasper Art เพื่อเสริมการเขียนของคุณ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการยืนยันตัวตนแบบสามชั้นไม่สะดวก
ราคาของ Jasper:
- ผู้สร้าง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1 คน
- ทีม: $125/เดือน สำหรับ 3 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Jasper:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
เปรียบเทียบJasper กับ Writesonic!
5. Rytr
Rytr เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการเขียนเนื้อหา เครื่องมือนี้มีเทมเพลตมากกว่า 40 แบบเพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาสำหรับอีคอมเมิร์ซ, อีเมล, โฆษณา Facebook, คำอธิบายสินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย—แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเนื้อหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr:
- แพลตฟอร์มและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- สร้างงานมอบหมายโดยใช้แม่แบบหรือตามเป้าหมายและ OKRของคุณเอง
- กรอบเสียงและสำนวนการเขียนที่ฝังไว้สำหรับเนื้อหาแบบยาวและจดหมายข่าว
ข้อจำกัดของ Rytr:
- บางครั้งธีมของเรื่องและผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์อาจสิ้นสุดกลางประโยค แทนที่จะสิ้นสุดที่จุดสิ้นสุดของประโยคเมื่อคุณสร้างเนื้อหา
ราคาของ Rytr:
- ฟรี
- ประหยัด: $9/เดือน
- ไม่จำกัด: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Rytr:
- G2: 4. 7/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Rytr เหล่านี้!
6. Wordtune
Wordtune เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อได้อย่างดีที่สุด Wordtune มุ่งเน้นในการช่วยคุณในฐานะนักเขียน AI ที่สามารถตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดคำได้ด้วย นี่เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเขียนเนื้อหาเพราะสามารถสร้างข้อความที่ไม่เพียงแต่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและน่าสนใจ ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของเราสำหรับ Writesonic
คุณสมบัติเด่นของ Wordtune:
- เขียนคำของคุณใหม่ให้สอดคล้องกับเจตนาหรือเป้าหมายของคุณสำหรับบล็อกโพสต์ของคุณ
- ปรับปรุงไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคของคุณ
- โอกาสในการเพิ่มข้อเท็จจริงและอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Wordtune:
- ไม่มีโอกาสที่จะกำหนดโทนเสียงเฉพาะ ซึ่งแอปอื่น ๆ มีให้
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มี API และการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มากขึ้น เช่น WordPress
ราคาของ Wordtune:
- ฟรี
- พรีเมียม: $24.99/เดือน
- พรีเมียมสำหรับทีม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Wordtune:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Wordtune เหล่านี้!
7. Anyword
Anyword เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์เขียนเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมุ่งเน้นช่วยให้คุณเขียนเนื้อหาประเภทต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างยอดขาย แอปนี้มีความโดดเด่นในการใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการให้คะแนนเนื้อหาเพื่อสร้างงานเขียนที่คำนึงถึงการขายเป็นหลัก
คุณสมบัติเด่นของ Anyword:
- เขียนเนื้อหาใหม่ให้มีความน่าสนใจและเน้นการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นการกระทำมากขึ้น
- การปรับแต่ง SEO ในตัวสำหรับเนื้อหาบล็อก
- วิเคราะห์เนื้อหาบนเว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย และการตลาดทางอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของ Anyword:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีบริการหรือฟีเจอร์การอ้างอิงในตัว
- อาจมีบางส่วนที่ซ้ำกันในเนื้อหาที่สร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อหาที่มีความยาวมากขึ้น
ราคาของ Anyword:
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
- Anyword สำหรับธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Anyword:
- G2: 4. 8/5 (1,150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Anyword เหล่านี้!
8. TextWizard
TextWizard ช่วยให้ทีมสร้างข้อความทางการตลาดที่ดีขึ้น ด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ทำการตลาดประหยัดเวลาและขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหาได้ดี เครื่องมือนี้ค่อนข้างใหม่ พร้อมแผนงานผลิตภัณฑ์ที่อ่านง่าย — ซึ่งสามารถแชร์และใช้งานได้ง่ายด้วยความช่วยเหลือจาก ClickUp
คุณสมบัติเด่นของ TextWizard:
- สร้าง "สูตรการสร้าง" ที่ทำซ้ำได้ของคุณเองตามเป้าหมายของคุณ
- สร้างเนื้อหาแบบยาวโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การนำเสนอแบบสั้น และอื่นๆ
- นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่เพื่อขยายขนาดได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ TextWizard:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาแบบยาว
- TextWizard ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ราคาของ TextWizard:
- ฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว TextWizard:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ขิง
Ginger เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและทีมเขียนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยแก้ไขไวยากรณ์ แนะนำภาษาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น และเพิ่มสไตล์และความโดดเด่นให้กับเนื้อหาในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติเด่นของขิง:
- แก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำในคลิกเดียว
- ปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณเพื่อย่อประโยคหรือทำให้ประโยคน่าสนใจมากขึ้น
- การผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Microsoft Word และ Gmail
ข้อจำกัดของขิง:
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความเข้ากันได้กับชุดโปรแกรม Microsoft Office
- บางครั้งการเปลี่ยนคำอาจทำให้ความหมายหรือเจตนาของประโยคเปลี่ยนไป
การกำหนดราคาขิง:
- พรีเมียม: 13.99 ดอลลาร์/เดือน
- ทีมขิง: $4.99/เดือนต่อสมาชิก
การจัดอันดับและรีวิวขิง:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
10. เนื้อหาพริกไทย
Pepper Content—เดิมชื่อ PepperType—เป็นแพลตฟอร์มการตลาดเนื้อหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์(AI)เพื่อรวมทีม ข้อมูล และเนื้อหาเข้าด้วยกัน กลายเป็นแหล่งที่นักการตลาดเลือกใช้สำหรับการสร้างและปรับปรุงเนื้อหา เครื่องมือนี้เคยรู้จักกันในชื่อ Peppertype AI แต่แพลตฟอร์มได้เติบโตขึ้นและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ — และตอนนี้มีชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกัน
คุณสมบัติเด่นของ Pepper Content:
- เขียนเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมด้วยผู้ช่วยเขียน SEO
- ติดตามคำหลักและสนับสนุนเป้าหมาย SEO ของคุณ
- ประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วย Pepper AI และ Pepper Docs สำหรับการเขียน
ข้อจำกัดของเนื้อหาพริก:
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกผิดหวังกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางจากจุดเริ่มต้นของ Peppertype
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนเกินไปในบางครั้ง
ราคาของ Pepper Content:
- พรีเมียม: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวเนื้อหาของ Pepper Content:
- G2: 4. 6/5 (470+ รีวิว)*
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)*
*บทวิจารณ์ส่วนใหญ่ที่มีอยู่เป็นสำหรับ Pepper Type เท่านั้น
ค้นหาคู่แข่ง Writesonic ที่เหมาะสมสำหรับคุณ
Writesonic เป็นเครื่องมือเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้เลือกใช้อีกมากมาย ใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจเลือก Writesonic ตัวเลือกรายการสั้น ๆ และทดสอบเพื่อค้นหาเครื่องมือเขียน AI ที่เหมาะกับคุณที่สุด
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้มากกว่าการเขียน ลองใช้ ClickUp ดูสิ แพลตฟอร์มครบวงจรของเราผสานการเขียนเข้ากับการทำงานร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการงาน และอื่นๆ อีกมากมาย ติดต่อทีมงานของเราหรือสมัครใช้งานฟรีและเริ่มสำรวจฟีเจอร์ต่างๆ ได้เลยวันนี้