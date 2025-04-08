เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ChatGPT ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ทุกวันนี้ ทุกคนดูเหมือนจะกำลังกระโดดขึ้นรถไฟขบวน AI กันหมด!
ตามรายงานของ PwC ผลกระทบของโซลูชัน AI เชิงสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจโลกอาจสูงถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ขณะนี้มีนักพัฒนาเกิน 2 ล้านคนที่กำลังใช้ประโยชน์จาก ChatGPT APIเพื่อสร้างโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ChatGPT ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว—ไม่เคยมีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย แต่หลังจากที่ได้สำรวจ ChatGPT และซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์อื่น ๆ อย่างละเอียด ฉันได้ตระหนักอย่างชัดเจนว่า ChatGPT โดดเด่นในด้านใดและยังมีข้อจำกัดตรงไหนบ้าง
ด้วยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI คนอื่นๆ ในทีมของเรา ฉันได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือ AI ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณสำรวจพื้นที่ AI ที่กำลังขยายตัว เครื่องมือแต่ละชิ้นมีกรณีการใช้งาน ข้อดี และข้อเสียเฉพาะตัว อ่านต่อเพื่อค้นหาทางเลือก ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง
ข้อจำกัดของ ChatGPT
ในขณะที่ChatGPT ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในการสร้างคำตอบสำหรับการสนทนาตามคำแนะนำและโปรไฟล์ของคุณ แต่ก็มีข้อจำกัดพื้นฐานบางประการ:
- มีเครื่องมือในตัวที่จำกัดเพื่อช่วยคุณจัดการงานหรือสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- คุณจำเป็นต้องใช้แอปจากบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเครื่องมือเนื้อหา
- หากคุณต้องการควบคุมการทำงานของ AI ในขั้นตอนการทำงานเฉพาะมากขึ้น คุณอาจพบว่า ChatGPT มีข้อจำกัด
ข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องการมากขึ้น—สำหรับการจัดการโครงการ, การเขียนโค้ด, หรือการสร้างสรรค์เนื้อหา
อะไรคือคุณสมบัติที่ทำให้ทางเลือกของ ChatGPT ดี?
เมื่อประเมินทางเลือกแต่ละตัวสำหรับ ChatGPT ฉันมุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละตัว จากนั้นฉันได้ประเมินพวกมันตามเกณฑ์ต่อไปนี้:
- คุณภาพการตอบกลับ: ความถูกต้องและความสอดคล้องในการตอบคำถาม
- การรับรู้บริบท: ความสามารถในการให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม โดยปราศจากการสร้างภาพหรือข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง
- การปรับแต่ง: ตัวเลือกในการปรับแต่งโมเดลหรือใช้โซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานเฉพาะ
- การสนับสนุนด้านภาษาและอุตสาหกรรม: ความสามารถในการจัดการหลายภาษาและอุตสาหกรรมเฉพาะ
- การผสานรวม: การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดายและการเข้าถึง API ที่แข็งแกร่ง
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านข้อมูล เช่น GDPR หรือ CCPA
- คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: การทำงานอัตโนมัติ, การสร้างเนื้อหา, และการรองรับหลายรูปแบบ
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
- ประสิทธิภาพ: การตอบสนองที่รวดเร็วและความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้น
- การสนับสนุนและชุมชน: การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่งและชุมชนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
- การใช้อย่างมีจริยธรรม: การควบคุมอคติและความโปร่งใสในการพิจารณาด้านจริยธรรม
- ราคา: แผนราคาที่คุ้มค่าพร้อมค่าใช้จ่ายตามการใช้งานและการปรับขนาดสำหรับองค์กร
คู่แข่งของ ChatGPT ในมุมมองภาพรวม
ChatGPT อาจเป็นผู้ช่วย AI ที่คุณพึ่งพาได้ แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ อาจมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ที่นั่น ไม่ว่าคุณต้องการคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการทำงานของคุณได้โดยตรง การผสานรวมที่ดีขึ้น หรือเพียงแค่คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไป ต่อไปนี้คือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเหมือนกับ ChatGPT ที่อาจตอบสนองความคาดหวังของคุณได้
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|การจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|ClickUp Brain, ระบบอัตโนมัติสำหรับงานด้วย AI, การจัดการเอกสาร, การติดตามโครงการ, การสรุปเนื้อหา และอื่นๆ
|Google Gemini
|การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการสร้างภาพ
|ปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบ การประมวลผลข้อมูลภาษาและภาพ
|ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
|ระบบสำนักงานอัตโนมัติระดับองค์กร
|การผสานรวมกับชุดโปรแกรมสำนักงาน, การทำงานอัตโนมัติของงาน, การสร้างเอกสาร
|โคล้ด
|ปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาที่มีจริยธรรม
|การสนทนาที่คล้ายมนุษย์, โมเดลภาษาขนาดใหญ่
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|การค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแบบเรียลไทม์
|การค้นหาตามการอ้างอิง, การสร้างข้อมูลแบบเรียลไทม์
|แจสเปอร์ เอไอ
|การสร้างเนื้อหาและการตลาด
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์, โทนและสไตล์ที่ปรับแต่งได้
|เมตา เอไอ
|การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ข้ามแพลตฟอร์มของ Meta
|การแก้ไขภาพ, การจดจำวัตถุ, การโต้ตอบในกลุ่มแชท, การผสานรวมกับ Meta
|ชัตโซนิก
|ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ข้อมูลข่าวแบบเรียลไทม์, การโต้ตอบด้วยเสียง, การสร้างภาพ
|Writesonic
|การสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เขียนบล็อกและบทความ, ปรับแต่ง SEO, สร้างแชทบอท AI
|เซมรัช คอนเทนต์เชค เอไอ
|การคิดค้นและปรับปรุงเนื้อหา
|คำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO, การวิเคราะห์คู่แข่ง
|สนามเด็กเล่น OpenAI
|การทดลองกับโมเดล AI
|โมเดล AI ที่สามารถปรับแต่งได้, การทดลองที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้
|Character.AI
|การสร้างตัวละคร AI ที่มีปฏิสัมพันธ์
|การตอบสนองของตัวละครที่เหมือนมนุษย์, การสนทนาแบบโต้ตอบ
|กระตุ้น
|การสร้างเอกสารวิจัย
|บทสรุปงานวิจัยที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์, การติดตามการอ้างอิง
|เซิร์ฟเฟอร์ เอไอ
|การสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ SEO
|การวิเคราะห์ SERP, การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO
|ฮักกิ้งแชท
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาแบบโอเพนซอร์ส
|การพัฒนาโมเดลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน, โมเดลที่สามารถปรับแต่งได้
|แบบโสเครติส
|การจัดการวิศวกรรมเชิงคาดการณ์
|ตรวจสอบคุณภาพของโค้ดและปริมาณงานที่ดำเนินการ
|Amazon CodeWhisperer
|ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI สำหรับนักพัฒนา AWS
|คำแนะนำโค้ด, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
|YouChat AI
|ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาทั่วไป
|การสนทนาทั่วไป, การสรุปเนื้อหา, การเขียนโค้ด
|อันเดเทคเคเบิล.ai
|การสร้างเนื้อหาและการหลบเลี่ยงการตรวจจับ
|การสร้างเนื้อหาด้วย AI, ข้อความที่สร้างโดย AI ที่ไม่สามารถตรวจจับได้
|GitHub Copilot
|การเขียนโค้ดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
|การเติมโค้ดอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
อ่านเพิ่มเติม: 25 เคล็ดลับ ChatGPT ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ
20 อันดับทางเลือก ChatGPT ที่เราลองในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
นี่คือรายการรายละเอียดของทางเลือก ChatGPT ทั้งหมด 20 รายการตามการวิจัยของฉัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละรายการเพื่อให้คุณประเมินได้ มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบ AI)
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ AIและฟีเจอร์ AI ของมันที่เรียกว่า ClickUp Brain เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกบทบาท เช่นเดียวกับหลายคนใน ClickUp ฉันตกหลุมรักมัน ตั้งแต่ที่มันถูกผสานเข้ากับชุดเครื่องมือ ClickUp มันก็ก้าวข้ามการเป็นเพียงการอัตโนมัติของงานธรรมดา: มันใช้ความสามารถของ AI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนโครงการและกระบวนการทำงาน สร้างและจัดระเบียบเนื้อหา จัดการความรู้ของบริษัท และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp Brain เมื่อเทียบกับ ChatGPT คือการทำงานภายในบริบทของโครงการของคุณ ซึ่งแตกต่างจาก ChatGPT ที่ทำงานอย่างอิสระจากระบบการทำงานหรือการจัดการงานใดๆ นอกจากนี้ แม้ว่า ChatGPT จะยอดเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือและสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความ แต่ไม่ได้ให้เครื่องมือในการดำเนินโครงการ
ClickUp เรียนรู้จากความต้องการเฉพาะของทีมคุณ นำเสนอวิธีการจัดการงานที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและขยายตัวได้ตามเป้าหมายขององค์กรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาเอกสาร งาน การกล่าวถึง และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- ถามคำถามและรับคำตอบที่ชัดเจน กระชับ พร้อมการวิเคราะห์จากงาน เอกสาร และผู้คนของคุณด้วย AI Knowledge Manager
- รับการอัปเดต รายงานสถานะ และสรุปงานสำหรับงาน เอกสาร และบุคคลต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียวด้วย AI Project Manager
- สร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบทางไวยากรณ์ เอกสารทางเทคนิค และสื่อการตลาดในน้ำเสียงและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วย AI Writer for Work
- สร้างเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งกระบวนการสื่อสารงานทั่วไป เช่น การอัปเดตสถานะหรือสรุปโครงการ
หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าจากการดูภาพ ลองชมวิดีโออธิบายนี้เกี่ยวกับ ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้มากขึ้นสำหรับการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่เทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีการผสานรวมอย่างสูง. แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับทั้งโครงการที่ง่ายและซับซ้อน. มันช่วยให้ทีมและผู้นำสามารถมองเห็นระดับสูงของสิ่งที่โครงการประกอบด้วย และว่าสิ่งเหล่านี้กำลังดำเนินไปอย่างไร. นอกจากนี้ยังใช้ AI (ClickUp Brain) เพื่อลดระดับการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับทุกแง่มุมของโครงการ. สามารถสร้างรายงานโครงการได้อย่างง่ายดาย. ให้สมาชิกทุกคนในโครงการมีภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกองค์ประกอบของโครงการ และว่าใครกำลังทำอะไรอยู่.
ClickUp ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีการผสานรวมอย่างสูง. แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับทั้งโครงการที่ง่ายและซับซ้อน. มันช่วยให้ทีมและผู้จัดการสามารถมองเห็นระดับสูงของสิ่งที่โครงการประกอบด้วย และว่าสิ่งเหล่านี้กำลังดำเนินไปอย่างไร. นอกจากนี้ยังใช้ AI (ClickUp Brain) เพื่อลดระดับการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับทุกแง่มุมของโครงการ. สามารถสร้างรายงานโครงการได้อย่างง่ายดาย. ให้สมาชิกทุกคนในโครงการมีภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกองค์ประกอบของโครงการ และว่าใครกำลังทำอะไรอยู่.
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือรายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ ChatGPTสำหรับคุณ
2. Google Gemini (ทางเลือก ChatGPT ฟรีที่ดีที่สุด)
Google Gemini มอบประสบการณ์ AI แบบหลายรูปแบบอย่างแท้จริง โดยผสานการวิเคราะห์ข้อความและภาพเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ Gemini กับระบบนิเวศของ Google ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยให้ฉันสามารถใช้ประโยชน์จาก Google Services และเครื่องมือใน Google Workspace เช่น Google Docs และ Sheets ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
Gemini ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการค้นหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Google โดยให้การเข้าถึงข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดบางประการเพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ระหว่าง Google Gemini และ ChatGPT
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- เข้าถึงข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องมือค้นหาของ Google
- สร้างผลงานสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหา (Google Docs), การออกแบบ (Google Presentation) และการวิเคราะห์ (Google Sheets) จากภายในอินเทอร์เฟซของ AI
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์จากกราฟความรู้ของ Google
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ผู้ใช้บางรายบ่นเกี่ยวกับการเข้าใจบริบทที่จำกัดของมัน
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบสนองที่ช้าเป็นครั้งคราวเมื่อจัดการกับคำค้นหาที่ซับซ้อนหลายรูปแบบ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการผสานรวมกับบริการที่ไม่ใช่ของ Google มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ
ราคาของ Google Gemini
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไร
Gemini ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้และจัดการข้อมูลของเราอย่างสิ้นเชิง. มันคือแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น พร้อมชุดคุณสมบัติที่น่าทึ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนผู้ใช้รายบุคคลได้. เราสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อเราเริ่มใช้ Gemini ครั้งแรก ว่าประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของผู้ใช้เป็นสิ่งที่ได้รับการให้ความสำคัญสูงสุดในการออกแบบ หนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ Gemini คือการผสานรวม Google กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ด้วยการเชื่อมต่อนี้ เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือและฐานข้อมูลหลาย ๆ ตัวอีกต่อไป ทำให้เราได้ภาพรวมของข้อมูลของเราอย่างครบถ้วน ทีมงานของเราสามารถทำงานได้มากขึ้น และกระบวนการทำงานของเราได้กลายเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
Gemini ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้และจัดการข้อมูลของเราอย่างสิ้นเชิง. มันคือแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น พร้อมชุดคุณสมบัติที่น่าทึ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนผู้ใช้รายบุคคลได้. เราสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อเราเริ่มใช้ Gemini ครั้งแรก ว่าประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของผู้ใช้เป็นสิ่งที่ได้รับการให้ความสำคัญสูงสุดในการออกแบบ หนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ Gemini คือการผสานรวม Google กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ด้วยการเชื่อมต่อนี้ เราไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปกับการสลับใช้งานเครื่องมือและฐานข้อมูลหลายแห่งอีกต่อไป ทำให้เราได้รับภาพรวมของข้อมูลอย่างครบถ้วนในที่เดียว ผลลัพธ์คือประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราเพิ่มขึ้น และกระบวนการทำงานของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ใน Microsoft Office)
คุณอาจใช้ Microsoft Copilot อยู่แล้วหากคุณใช้ชุดโปรแกรม Microsoft 365 มันถูกผสานรวมโดยตรงเข้ากับแอปต่างๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint เพื่อเพิ่มชั้นของการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่การร่างเอกสารไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเลือกของ ChatGPT นี้ไม่ใช่แค่แชทบอท AI ทั่วไป—มันโดดเด่นในการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับการสร้างข้อความสนทนา และสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- รับคำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างสูตร และการสร้างเนื้อหา
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ รวมถึงการร่างอีเมลใน Outlook
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการผสานการทำงานกับ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- มีให้เฉพาะสมาชิก Microsoft 365 เท่านั้น
- ความสามารถของ AI อาจรู้สึกพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่ซับซ้อน
- รายงานเบื้องต้นระบุถึงความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวในการสร้างสูตร Excel บางสูตร
ราคาของ Microsoft Copilot
- 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไร
Copilot ช่วยลดงานประจำที่น่าเบื่อ เช่น การเขียนวาระการประชุมหรือสรุปผลลัพธ์ของการประชุมออนไลน์ ฉันใช้มันทุกวัน มันช่วยค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมายมากกว่าการค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาทั่วไป หรือใช้เริ่มต้นการนำเสนอ PowerPoint เพื่อให้ได้ไอเดียในการเขียนเอกสารหรือรายงานเมื่อฉันไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งที่ดีบ้างแล้ว มันจะง่ายมากที่จะใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อมันถูกผสานรวมเข้ากับเครื่องมือทั้งหมดของ Office 365 และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณ ซึ่งสามารถเข้าถึงเอกสารภายในทั้งหมดได้
Copilot ช่วยลดงานประจำที่น่าเบื่อ เช่น การเขียนวาระการประชุมหรือสรุปผลลัพธ์ของการประชุมออนไลน์ ฉันใช้มันทุกวัน มันช่วยค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมายมากกว่าการค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาทั่วไป หรือใช้เริ่มต้นการนำเสนอ PowerPoint เพื่อช่วยระดมความคิดเมื่อพยายามเขียนเอกสารหรือรายงาน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งที่ดีบ้างแล้ว มันจะง่ายมากที่จะใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อมันถูกผสานรวมเข้ากับเครื่องมือทั้งหมดของ Office 365 และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณที่สามารถเข้าถึงเอกสารภายในทั้งหมดได้
4. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความเชิงสร้างสรรค์และการสนทนา)
โคล้ดเป็นเครื่องมือ AIสนทนาอีกตัวหนึ่งที่ฉันได้ลองใช้ โดยเฉพาะสำหรับการสร้างข้อความยาว พัฒนาโดย Anthropic โคล้ดมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและการใช้งานของ AI เมื่อเปรียบเทียบกับ ChatGPT ผลลัพธ์ที่สร้างโดยเครื่องมือเขียน AI นี้ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่า
เมื่อฉันขอให้มันสรุปบทความหรือช่วยระดมความคิด Claude ให้คำตอบที่ละเอียดและสอดคล้องกันเสมอ ซึ่งตรงกับเจตนาของคำสั่ง AI ของฉัน ฉันยังใช้ Claude สำหรับงานสร้างสรรค์ เช่น การเขียนโครงร่างบล็อกและการร่างรายงาน ซึ่งทั้งสองอย่างมันทำได้ดีมาก
คุณสมบัติเด่นของโคล้ด
- ได้รับประโยชน์จากบทสนทนาที่ลึกซึ้งและเข้าใจบริบท
- ทำงานง่าย ๆ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความสะดวกเช่นเดียวกัน
- ลดผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายหรือมีอคติให้น้อยที่สุดด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นและความมุ่งมั่นต่อจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของโคลด
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มาก
- ไม่สามารถสร้างภาพหรือทำงานกับสื่อที่นอกเหนือจากข้อความได้
การตั้งราคาแบบโคล้ด
- มีแผนฟรีให้บริการ
- ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
- ทีม: $25 ต่อคน/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของโคลด
- G2: 4. 7/5 (23 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Claude อย่างไร
สิ่งที่ Claude มีประโยชน์มากที่สุดคือความสามารถของ AI ในการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ฉันชอบที่คำตอบให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Claude คือคำตอบของมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและน่าสนใจ ฉันยังชอบที่มันพยายามให้คำตอบที่ถูกต้องและยอมรับข้อจำกัดเมื่อมันไม่รู้บางสิ่งบางอย่าง
สิ่งที่ Claude มีประโยชน์มากที่สุดคือความสามารถของ AI ในการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ฉันชอบที่คำตอบให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Claude คือคำตอบของมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและน่าสนใจ ฉันยังชอบที่มันพยายามให้คำตอบที่ถูกต้องและยอมรับข้อจำกัดเมื่อมันไม่รู้อะไรบางอย่าง
5. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ)
การใช้ Perplexity AI รู้สึกเหมือนกับการพึ่งพาการผสมผสานระหว่างเครื่องมือค้นหาและผู้ช่วยสนทนาเพื่อค้นหาคำตอบ ฉันชอบที่มันสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแหล่งทั่วเว็บเพื่อตอบคำถามอย่างละเอียดและปราศจากการสร้างข้อมูลเท็จ
เมื่อเปรียบเทียบกับ ChatGPT ที่เน้นการสร้างคำตอบเชิงสร้างสรรค์ Perplexity AI ให้คำตอบที่อิงจากข้อเท็จจริงและขับเคลื่อนด้วยการวิจัย ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง ฉันได้ใช้มันในการตอบคำถามเฉพาะทางที่ต้องการข้อมูลที่ผ่านการยืนยันแล้ว และมันไม่เคยทำให้ผิดหวัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- โปรดอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในแต่ละคำตอบเพื่อความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น
- เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวิจัยและการตอบคำถามเฉพาะทาง
- เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณค้นหาและถอดรหัสคำตอบได้รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- มีข้อจำกัดในการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์หรือเนื้อหาสำหรับการสนทนาเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ
- คำตอบอาจสั้นเกินไปสำหรับคำถามที่ซับซ้อน
- บางครั้งอาจพลาดข้อมูลใหม่หากไม่ได้จัดทำดัชนีในฐานข้อมูลต้นทาง
ราคาของ Perplexity AI
- ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของโทเคนและคำขอ
คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไร
ฉันสามารถค้นหาหัวข้อเฉพาะพร้อมแหล่งข้อมูลได้ แทนที่จะโยนข้อมูลแบบสุ่ม Perplexity แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งที่มา และฉันสามารถตรวจสอบได้ว่าแหล่งข้อมูลมาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้หรือไม่ ในขณะที่ค้นหาเนื้อหาการเขียนหรือค้นหาหัวข้อการวิจัยบางอย่าง การหาแหล่งข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก และ Perplexity ทำได้ดีกว่า ใช้งานง่ายทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก Perplexity สามารถใช้และเชื่อถือได้ในการค้นหาและเขียนอย่างกว้างขวางทุกวัน
ฉันสามารถค้นหาหัวข้อเฉพาะพร้อมแหล่งข้อมูลได้ แทนที่จะโยนข้อมูลแบบสุ่ม Perplexity จะแสดงว่าข้อมูลนั้นมาจากที่ไหน จากแหล่งที่มา และฉันสามารถตรวจสอบได้ว่าแหล่งข้อมูลนั้นมาจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ในขณะที่ค้นหาเนื้อหาสำหรับการเขียนหรือค้นหาหัวข้อการวิจัยบางอย่าง การหาแหล่งข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก และ Perplexity ทำได้ดีกว่า ใช้งานง่ายทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก Perplexity สามารถใช้งานและเชื่อถือได้ทุกวันสำหรับการค้นหาและเขียนอย่างกว้างขวาง
อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
6. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาในระดับใหญ่)
แจสเปอร์คือผู้สร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ทำการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และเอเจนซีที่ต้องการผลิตเนื้อหาจำนวนมากอย่างรวดเร็ว. ฉันพบว่ามันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบล็อกโพสต์, ข้อความอีเมล, เนื้อหาทางสื่อสังคม, และคำอธิบายสินค้า.
มันเข้าใจและปรับตัวเข้ากับน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณได้ดีกว่า ChatGPT ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะสอดคล้องกับข้อความที่บริษัทของคุณต้องการสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- ใช้ประโยชน์จากคลังแม่แบบที่หลากหลายเพื่อสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ตัวเลือกโทนเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งข้อความของแบรนด์
- ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาของ Google และ Bing โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- อาจสร้างเนื้อหาซ้ำซ้อนโดยไม่มีแนวทางป้อนข้อมูลที่ชัดเจน
- การเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับคุณสมบัติขั้นสูงของแพลตฟอร์มอาจมีความชัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าความถูกต้องของเนื้อหาอาจลดลงเมื่อคำแนะนำเป็นแบบทั่วไป
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $39/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $59/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไร
มีเครื่องมือ AI ให้เลือกมากมายบนออนไลน์ และหลังจากที่ได้ลองใช้เครื่องมือ AI แบบเสียเงินไม่กี่ตัวแล้ว ฉันก็ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือตัวเดียว และนั่นก็คือ Jasper สาเหตุหลักที่เลือกใช้แพลตฟอร์มนี้คือคุณภาพของการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการให้เนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
มีเครื่องมือ AI ให้เลือกมากมายบนออนไลน์ และหลังจากที่ได้ลองใช้เครื่องมือ AI แบบเสียเงินไม่กี่ตัวแล้ว ฉันก็ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือตัวเดียว และนั่นก็คือ Jasper สาเหตุหลักที่เลือกใช้แพลตฟอร์มนี้คือคุณภาพของการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการให้เนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
อ่านเพิ่มเติม:15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI
7. Meta AI (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับโซเชียลและ AI ด้านภาพ)
ฉันได้ใช้ Meta AI และมันเหมาะสำหรับการผสานเข้ากับโซเชียลมาก มันมีฟีเจอร์สร้างสรรค์ที่ครอบคลุมแพลตฟอร์มของ Metaเช่น WhatsApp, Facebook และ Instagram ทางเลือกฟรีของ ChatGPT นี้ช่วยให้ฉันแก้ไขรูปภาพ รู้จักวัตถุในภาพ และแม้กระทั่งสร้างคำบรรยายที่ชาญฉลาด
โมเดล AI ช่วยให้ฉันสามารถแก้ไขรูปภาพในแชทหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพได้อย่างไร้ที่ติ การผสานรวมแอปของ Meta ทำให้ทุกอย่างรู้สึกราบรื่น ตั้งแต่การทำงานประจำวันไปจนถึงงานสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meta AI
- ใช้การโต้ตอบด้วยเสียงเพื่อสนับสนุนแบบไม่ต้องใช้มือผ่านแว่นตา AR และอุปกรณ์มือถือ
- ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม Meta เพื่อความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI และคำแนะนำที่ชาญฉลาด
- แท็ก @Meta AI ในแชทกลุ่มเพื่อสนทนาแบบไดนามิก
ข้อจำกัดของ Meta AI
- คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงบางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้บนภาพที่ซับซ้อน
- มีให้บริการในภาษาและภูมิภาคที่จำกัด ซึ่งจำกัดการใช้งานในวงกว้าง
ราคา Meta AI
- มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
เมตา เอไอ เรตติ้ง และ รีวิว
- ไม่พร้อมใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากการผสานรวมกับแพลตฟอร์มของ Meta
8. Chatsonic (เหมาะที่สุดสำหรับการแชทด้วยเสียง)
Chatsonic ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนมากกว่าคุยกับเครื่องจักร มันเป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีของ ChatGPT ที่มีการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย ทำให้คุณสามารถนำแชทบอท AI ไปใช้ในโปรเจ็กต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดาย
โดยรวมแล้ว หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่ผสมผสานการสนทนาเข้ากับความสามารถในการตอบกลับด้วยเสียง Chatsonic เป็นตัวเลือกที่ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatsonic
- เข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลและบริบทที่ทันสมัย
- ปรับแต่งข้อความเริ่มต้นเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการสนทนาตามความต้องการของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Chatsonic
- คุณลักษณะของเสียงอาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือการผสานรวม
- คำตอบจากแชท AI อาจหลุดประเด็นได้บ้างหากคำถามไม่เฉพาะเจาะจงพอ
ราคาของ Chatsonic
- เข้าถึงได้ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Chatsonic
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Writesonic เชี่ยวชาญในการสร้างข้อความทางการตลาด โฆษณา และเนื้อหาแบบยาวด้วยความเร็วและความคิดสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ ต่างจาก ChatGPT ที่เน้นงานสนทนามากกว่า Writesonic สร้างข้อความที่โน้มน้าวใจเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการแปลงเป็นลูกค้า
สิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Writesonic คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตคำสั่ง AIสำหรับการเขียนคัดลอกประเภทต่างๆ
- สร้างรูปแบบผลลัพธ์ที่หลากหลายเพื่อเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุด
- ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาโดยใช้ฟีเจอร์ SEO ที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของ Writesonic
- บางครั้ง จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อความละเอียดอ่อนในภาษาและบริบท
- การกำหนดราคาอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณใช้เกินขีดจำกัดการใช้งาน
ราคา Writesonic
- เข้าถึงได้ฟรี
- บุคคล: $16/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- มาตรฐาน: $79/เดือน, ชำระรายปี
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมขนาดใหญ่
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไร
Writesonic พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสร้างพื้นฐานสำหรับบทความบล็อกของฉันได้อย่างรวดเร็ว มันช่วยประหยัดเวลาด้วยการให้โครงร่างที่มีโครงสร้างและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับงานเขียนมากขึ้น
Writesonic พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสร้างพื้นฐานสำหรับบทความบล็อกของฉันได้อย่างรวดเร็ว มันช่วยประหยัดเวลาด้วยการให้โครงร่างที่มีโครงสร้างและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับงานเขียนมากขึ้น
10. Semrush ContentShake AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO)
Semrush ContentShake AI ช่วยนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา พร้อมทั้งสร้างบทความคุณภาพสูง ช่วยให้ทีมเนื้อหาสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคำหลักและสร้างเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อให้ติดอันดับได้ดี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush ContentShake AI
- ผสานการทำงานกับชุดเครื่องมือ SEO ของ Semrush เพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- สร้างบทสรุปเนื้อหาและโครงร่างอย่างละเอียดได้อย่างรวดเร็ว
- รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ตามคำค้นหาและข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม
ข้อจำกัดของ Semrush ContentShake AI
- มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ SEO และระบบนิเวศของ Semrush
- บางคุณสมบัติอาจต้องมีการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นของ Semrush
ราคาของ Semrush ContentShake AI
- ต้องมีการสมัครสมาชิก Semrush; ราคาเริ่มต้นที่ $60/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Semrush ContentShake AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
11. OpenAI Playground (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองใช้โมเดล AI)
OpenAI Playground ช่วยให้ฉันสามารถโต้ตอบกับโมเดลต่าง ๆ ของ OpenAI ในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่าย แม้ว่า ChatGPT จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทดลองกับคำสั่ง การตั้งค่า และพารามิเตอร์ต่าง ๆ แต่ OpenAI Playground สามารถทำได้ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยที่ต้องการปรับแต่งการโต้ตอบกับ AI ให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ OpenAI Playground
- เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์นำเข้าส่งผลต่อการตอบสนองของ AI อย่างไร
- ทดลองใช้คำสั่งได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ OpenAI Playground
- ต้องการความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับแนวคิดของ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงสุด
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการผสานรวม
ราคาของ OpenAI Playground
- การคิดค่าบริการตามการใช้งานสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและขีดจำกัดที่สูงขึ้น
คะแนนและรีวิวของ OpenAI Playground
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
12. ตัวละคร. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่นบทบาทและบทสนทนาโต้ตอบ)
ฉันสนุกมากกับการใช้ Character. AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การเล่นบทบาทสมมติและการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ ด้วยตัวเลือกฟรีของ Character. AI ฉันสามารถสร้างบุคลิกเฉพาะตัวได้ ซึ่งทำให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ตั้งแต่การพูดคุยเล่นสนุกไปจนถึงการอภิปรายเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้ง
เหมาะมากสำหรับนักเขียนที่ต้องการระดมความคิดหรือใครก็ตามที่ต้องการเพลิดเพลินกับการสนทนาเชิงสร้างสรรค์
ลักษณะเฉพาะ. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- สร้างและปรับแต่งตัวละครที่ไม่ซ้ำใครสำหรับการสนทนา
- มีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองบทบาทเพื่อการเล่าเรื่องที่สมจริง
- มั่นใจได้ว่าจะมีการปรับปรุงตัวละครอย่างต่อเนื่องตามการเรียนรู้ของระบบจากการโต้ตอบของผู้ใช้
ลักษณะเฉพาะ. ข้อจำกัดของ AI
- ตัวละครบางตัวอาจมีความลึกซึ้งของบุคลิกภาพจำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสนทนา
- อาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นจากผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวละคร. การกำหนดราคา AI
- มีแผนฟรีให้บริการ
- พรีเมียม: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
ตัวละคร. คะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
13. กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล)
Elicit เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากหากคุณใช้ChatGPT สำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย ทำให้การจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Elicit คือฉันสามารถแบ่งปันงานวิจัยของฉันกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
ดึงจุดเด่นที่ดีที่สุดออกมา
- จัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลการวิจัยด้วยแม่แบบที่มีโครงสร้าง
- แชร์เทมเพลตและรับข้อเสนอแนะผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
- สร้างคำถามตามวรรณกรรมที่มีอยู่เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ระบุข้อจำกัด
- มีเส้นทางการเรียนรู้ในการใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง
การสอบถามราคา
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- บวก: $10 ต่อเดือน
- ข้อดี: 42 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
กระตุ้นให้มีการให้คะแนนและรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
14. Surfer AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานเนื้อหา SEO)
Surfer AI ช่วยสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ด้วยการผสานการวิจัยคำหลักและการปรับแต่งหน้าเว็บผ่านเครื่องมือนี้ คุณสามารถเขียนบทความที่ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ยังเหมาะกับ SEO อีกด้วย ต่างจาก ChatGPT ที่เน้นการสร้างเนื้อหาโดยไม่มีข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO Surfer AI ผสานความคิดสร้างสรรค์กับการปรับแต่งตามข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ความสามารถของ Surfer AI ในการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีความละเอียดมากขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่โดดเด่น. สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันและเพิ่มโอกาสในการที่บทความของฉันจะมีประสิทธิภาพดีทางออนไลน์. นี่คือโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งเนื้อหาคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ในครั้งเดียว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer AI
- ผสานการวิจัยคำค้นหาและข้อมูลเชิงลึก SEO เข้ากับการสร้างเนื้อหาโดยตรง
- เพิ่มประสิทธิภาพคำแนะนำเนื้อหาโดยอิงจากการวิเคราะห์คู่แข่งที่มีอันดับสูงสุด
- สร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างสำหรับการสร้างบทความที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Surfer AI
- พึ่งพาแนวโน้ม SEO เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจสอดคล้องกับเป้าหมายของเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพียงบางครั้งเท่านั้น
- มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่เพิ่งเริ่มทำ SEO
ราคาของ Surfer AI
- 179 ดอลลาร์/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Surfer AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
15. HuggingChat (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการ AI แบบโอเพนซอร์ส)
HuggingChat ทำให้การทำงานในโครงการ AI แบบโอเพนซอร์สเป็นเรื่องที่สนุกสนาน HuggingChat พัฒนาโดย Hugging Face ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์จากคลังโมเดล AI ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้าง ทดสอบ และนำไปใช้ในแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
สิ่งที่ทำให้ HuggingChat โดดเด่นคือความยืดหยุ่น—ตั้งแต่การสร้างข้อความไปจนถึงการแปลภาษา มันสามารถช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องผูกติดกับแพลตฟอร์มเดียวเหมือน ChatGPT
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HuggingChat
- เข้าถึงคลังโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท
- ปรับแต่งโมเดล AI ให้เหมาะสมกับความต้องการและโครงการเฉพาะ
- พึ่งพาชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้นเพื่อการสนับสนุนและความร่วมมือ
ข้อจำกัดของ HuggingChat
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบางประการเพื่อใช้ศักยภาพของมันอย่างเต็มที่
- จำกัดเฉพาะนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
ราคา HuggingChat
- มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
- แผนชำระเงิน: เริ่มต้น: $59/เดือน โปร: $249/เดือน องค์กร: ราคาตามความต้องการสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- ข้อดี: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
- ราคาตามรุ่น ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน ขนาดกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $59 ต่อเดือน ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $249 ต่อเดือน
- ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน
- ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
- ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ราคา $249/เดือน
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- ข้อดี: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
- ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน
- ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
- ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ราคา $249/เดือน
คะแนนและรีวิว HuggingChat
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
16. แบบซอกราติส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวิศวกรรมเชิงคาดการณ์)
Socratic เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมวิศวกรรมที่ต้องการเปลี่ยนจากการจัดการโครงการด้วยตนเองไปสู่การจัดการวิศวกรรมเชิงคาดการณ์ แพลตฟอร์มนี้สามารถซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub ช่วยให้ทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
Socratic ใช้ AI ในการทำนายกรอบเวลาและจุดคอขวดของปริมาณงาน ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีมุมมองและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละทีม ทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบโสเครติส
- รับภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการและการกระจายงานด้วย การคาดการณ์ด้วย AI แบบเรียลไทม์
- กระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลประสิทธิภาพของทีมด้วยการบริหารจัดการปริมาณงาน
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการและประสิทธิภาพของทีมคุณด้วย มุมมองที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของวิธีการซอกราติค
- ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจาก Jira และ GitHub
- การติดตั้งและกำหนดค่าระบบใช้เวลามากในช่วงแรก
การตั้งราคาแบบโสเครติส
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
17. Amazon CodeWhisperer (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนโค้ดด้วย AI)
Amazon CodeWhisperer ปรับปรุงกระบวนการเขียนโค้ดของคุณในฐานะนักพัฒนา เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เสนอคำแนะนำโค้ดที่ชาญฉลาดในรูปแบบการสนทนาเพื่อช่วยให้คุณเขียน แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงโค้ดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon CodeWhisperer
- ผสานคำแนะนำโค้ด AI เข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDEs) ที่ได้รับความนิยมโดยตรง
- สร้างแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานบนคลาวด์และปรับแต่งให้เหมาะสมกับบริการของ AWS
- รับการสนับสนุนสำหรับหลายภาษาโปรแกรมเพื่อความหลากหลายในโครงการต่างๆ
ข้อจำกัดของ Amazon CodeWhisperer
- จำกัดเฉพาะนักพัฒนาที่ทำงานในระบบนิเวศของ AWS
- อาจสร้างโค้ดที่ไม่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในกรณีการใช้งานขั้นสูง
ราคาของ Amazon CodeWhisperer
- เวอร์ชันฟรีมีให้บริการ สำหรับผู้ใช้ AWS รายบุคคล
- มีแผนชำระเงินสำหรับการใช้ในระดับองค์กร
คะแนนและรีวิว Amazon CodeWhisperer
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
18. YouChat AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือส่วนบุคคลและการท่องเว็บ)
YouChat AI เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยเหลือส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการท่องเว็บอย่างรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อให้คำตอบแบบเรียลไทม์สำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ ฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลปัจจุบัน โดยเฉพาะในหัวข้อที่มีความเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ล่าสุด การขอคำแนะนำสำหรับงานส่วนตัว หรือการสรุปบทความยาว YouChat ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ YouChat AI คือวิธีที่มันให้คำตอบที่กระชับโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายละเอียดที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouChat AI
- รับผลการท่องเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อการตอบสนองที่ถูกต้องและทันสมัย
- ผสานแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการอ้างอิงเข้ากับคำตอบ
ข้อจำกัดของ YouChat AI
- การท่องเว็บอาจทำให้เวลาตอบสนองช้าลงเมื่อเทียบกับโมเดล AI อื่น ๆ
- บางครั้ง ขาดความลึกซึ้งหรือความคิดสร้างสรรค์สำหรับการอภิปรายที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน
ราคาของ YouChat AI
- มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
- ข้อดี: $15/เดือน, ชำระรายปี
- ทีม: $25/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ YouChat AI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
19. ไม่สามารถตรวจจับได้. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์)
เมื่อฉันต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือ Undetectable.ai ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง เครื่องมือทางเลือกของ ChatGPT นี้โดดเด่นในการสร้างงานเขียนที่น่าสนใจและมีลักษณะคล้ายมนุษย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรียงความ บทความในบล็อก หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ต้องการความสัมผัสส่วนตัว
คุณสมบัติขั้นสูงของ Undetectable.ai ให้ความสำคัญกับการเขียนที่ราบรื่นและเป็นมืออาชีพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน นักเขียน และนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการยกระดับผลงานของตน
คุณสมบัติเด่นของ Undetectable.ai
- สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ
- ปรับแต่งรูปแบบการเขียนให้เหมาะกับโทนและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
- รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับความอ่านง่ายและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
ไม่สามารถตรวจจับได้ ข้อจำกัดของ ai
- ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ
- เนื้อหาอาจยังคงตรวจพบได้โดยระบบตรวจจับ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด
ราคา ai ที่ตรวจไม่พบ
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- ชำระเงินแล้ว: $5.00/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
ไม่ตรวจพบ. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Undetectable.ai ว่าอย่างไร
ทำให้งานของฉันง่ายขึ้นในการระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI มันค้นหาความเป็นไปได้ในการตรวจจับ AI เกือบทั้งหมดที่ใครก็ตามสามารถสร้างเนื้อหาได้ตามต้องการแทนที่จะเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งใช้เวลานาน
ทำให้งานของฉันง่ายขึ้นในการระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI มันค้นหาความเป็นไปได้ในการตรวจจับ AI เกือบทั้งหมดที่ใครก็ตามสามารถสร้างเนื้อหาได้ตามต้องการแทนที่จะเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งใช้เวลานาน
20. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์)
GitHub Copilot, การร่วมมือระหว่าง GitHub และ OpenAI, ช่วยนักพัฒนาโดยให้คำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ขณะที่พวกเขาพิมพ์. ทีมของเราพบว่ามันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อทำงานกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน, เนื่องจากมันสามารถสร้างบรรทัดหรือบล็อกของโค้ดทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติตามบริบท, ช่วยให้เราเขียนโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
โมเดล AI นี้สามารถจดจำรูปแบบในโครงสร้างโค้ดของคุณเพื่อแนะนำวิธีแก้ปัญหา ปรับโครงสร้างโค้ดของคุณใหม่ และแม้กระทั่งให้คำแนะนำ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด เมื่อคุณติดขัดกับงานซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อเมธอดหรือการนำตรรกะที่คล้ายกันไปใช้ในหลายตำแหน่ง Copilot จะเข้ามาช่วยด้วยคำแนะนำที่ตรงจุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot
- รับสถานะการเติมโค้ดอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กต่างๆ
- รักษาความสอดคล้องระหว่างโครงการด้วยฐานความรู้ที่กำหนดเองจากคลังข้อมูล GitHub
- ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำตามบริบทที่อิงจากโครงสร้างและรูปแบบของโค้ดที่มีอยู่ ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การพัฒนาของคุณได้
- ผสานรวมกับ IDE, GitHub Mobile และ CLI เพื่อประสบการณ์การพัฒนาที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- บางครั้งอาจแนะนำโค้ดที่ไม่ตรงกับความต้องการของโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขด้วยตนเอง
- อาจก่อให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในโครงการที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นกรรมสิทธิ์
ราคา GitHub Copilot
- Copilot รายบุคคล: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- Copilot Business: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- Copilot Enterprise: $39/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไร
Github Copilot เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ดีที่สุดในอาชีพการเขียนโค้ดของฉัน มันสร้างโค้ดตามสไตล์การเขียนโค้ดของคุณ Copilot ช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากเพราะมันสร้างโค้ดที่ซ้ำกัน ด้วยเพียงแค่กดปุ่ม tab ฉันสามารถเขียนโค้ดทั้งหมดของฉันได้ ฟีเจอร์เช่นการแก้ไขด้วย Copilot ก็ช่วยฉันได้มากเช่นกันเพราะฉันไม่ต้องค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานรวมกับ Visual Studio Code
Github Copilot เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ดีที่สุดในอาชีพการเขียนโค้ดของฉัน มันสร้างโค้ดตามสไตล์การเขียนโค้ดของคุณ Copilot ช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากเนื่องจากมันสร้างโค้ดที่ซ้ำๆ กัน ด้วยเพียงแค่การกดปุ่ม Tab ฉันสามารถเขียนโค้ดทั้งหมดของฉันได้ ฟีเจอร์เช่นการแก้ไขด้วย Copilot ก็ช่วยฉันได้มากเช่นกันเพราะฉันไม่ต้องค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาวิธีแก้ไข นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานรวมกับ Visual Studio Code
นำ AI มาสู่ที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain
เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก ChatGPT ที่อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดีกว่าก็เป็นความคิดที่ดี เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมไว้ให้คุณแล้ว โดยพิจารณาจากคุณภาพของคำตอบ ความสามารถในการปรับแต่ง ราคา และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ซึ่งคุณอาจต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้สามารถนำความสามารถของ AI ไปใช้กับโครงการของคุณได้
ในบรรดาตัวเลือกเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรที่ไม่รบกวนวิธีการทำงานเดิมของคุณ แต่จะเสริมประสิทธิภาพด้วยปัญญาอันเหนือชั้นของ ClickUp Brain หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การอัตโนมัติงาน การจัดการเอกสาร ไปจนถึงการติดตามโครงการ ฉันขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp ดู