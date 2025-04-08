บล็อก ClickUp

เราได้ทดสอบทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ChatGPT ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

8 เมษายน 2568

ทุกวันนี้ ทุกคนดูเหมือนจะกำลังกระโดดขึ้นรถไฟขบวน AI กันหมด!

ตามรายงานของ PwC ผลกระทบของโซลูชัน AI เชิงสร้างสรรค์ต่อเศรษฐกิจโลกอาจสูงถึง 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ขณะนี้มีนักพัฒนาเกิน 2 ล้านคนที่กำลังใช้ประโยชน์จาก ChatGPT APIเพื่อสร้างโซลูชัน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ChatGPT ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว—ไม่เคยมีข้อสงสัยในเรื่องนี้เลย แต่หลังจากที่ได้สำรวจ ChatGPT และซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์อื่น ๆ อย่างละเอียด ฉันได้ตระหนักอย่างชัดเจนว่า ChatGPT โดดเด่นในด้านใดและยังมีข้อจำกัดตรงไหนบ้าง

ด้วยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน AI คนอื่นๆ ในทีมของเรา ฉันได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือ AI ชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณสำรวจพื้นที่ AI ที่กำลังขยายตัว เครื่องมือแต่ละชิ้นมีกรณีการใช้งาน ข้อดี และข้อเสียเฉพาะตัว อ่านต่อเพื่อค้นหาทางเลือก ChatGPT ที่ดีที่สุดสำหรับตัวคุณเอง

ข้อจำกัดของ ChatGPT

ในขณะที่ChatGPT ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในการสร้างคำตอบสำหรับการสนทนาตามคำแนะนำและโปรไฟล์ของคุณ แต่ก็มีข้อจำกัดพื้นฐานบางประการ:

  • มีเครื่องมือในตัวที่จำกัดเพื่อช่วยคุณจัดการงานหรือสร้างกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • คุณจำเป็นต้องใช้แอปจากบุคคลที่สามเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการหรือเครื่องมือเนื้อหา
  • หากคุณต้องการควบคุมการทำงานของ AI ในขั้นตอนการทำงานเฉพาะมากขึ้น คุณอาจพบว่า ChatGPT มีข้อจำกัด

ข้อจำกัดเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องการมากขึ้น—สำหรับการจัดการโครงการ, การเขียนโค้ด, หรือการสร้างสรรค์เนื้อหา

อะไรคือคุณสมบัติที่ทำให้ทางเลือกของ ChatGPT ดี?

เมื่อประเมินทางเลือกแต่ละตัวสำหรับ ChatGPT ฉันมุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละตัว จากนั้นฉันได้ประเมินพวกมันตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  • คุณภาพการตอบกลับ: ความถูกต้องและความสอดคล้องในการตอบคำถาม
  • การรับรู้บริบท: ความสามารถในการให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม โดยปราศจากการสร้างภาพหรือข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง
  • การปรับแต่ง: ตัวเลือกในการปรับแต่งโมเดลหรือใช้โซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานเฉพาะ
  • การสนับสนุนด้านภาษาและอุตสาหกรรม: ความสามารถในการจัดการหลายภาษาและอุตสาหกรรมเฉพาะ
  • การผสานรวม: การเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้อย่างง่ายดายและการเข้าถึง API ที่แข็งแกร่ง
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านข้อมูล เช่น GDPR หรือ CCPA
  • คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: การทำงานอัตโนมัติ, การสร้างเนื้อหา, และการรองรับหลายรูปแบบ
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการปรับแต่ง
  • ประสิทธิภาพ: การตอบสนองที่รวดเร็วและความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการที่สูงขึ้น
  • การสนับสนุนและชุมชน: การสนับสนุนลูกค้าที่แข็งแกร่งและชุมชนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
  • การใช้อย่างมีจริยธรรม: การควบคุมอคติและความโปร่งใสในการพิจารณาด้านจริยธรรม
  • ราคา: แผนราคาที่คุ้มค่าพร้อมค่าใช้จ่ายตามการใช้งานและการปรับขนาดสำหรับองค์กร

คู่แข่งของ ChatGPT ในมุมมองภาพรวม

ChatGPT อาจเป็นผู้ช่วย AI ที่คุณพึ่งพาได้ แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ อาจมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ที่นั่น ไม่ว่าคุณต้องการคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการทำงานของคุณได้โดยตรง การผสานรวมที่ดีขึ้น หรือเพียงแค่คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไป ต่อไปนี้คือเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดเหมือนกับ ChatGPT ที่อาจตอบสนองความคาดหวังของคุณได้

เครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติเด่น
คลิกอัพการจัดการงานด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ClickUp Brain, ระบบอัตโนมัติสำหรับงานด้วย AI, การจัดการเอกสาร, การติดตามโครงการ, การสรุปเนื้อหา และอื่นๆ
Google Geminiการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการสร้างภาพปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบ การประมวลผลข้อมูลภาษาและภาพ
ไมโครซอฟต์ คอพิล็อตระบบสำนักงานอัตโนมัติระดับองค์กรการผสานรวมกับชุดโปรแกรมสำนักงาน, การทำงานอัตโนมัติของงาน, การสร้างเอกสาร
โคล้ดปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาที่มีจริยธรรมการสนทนาที่คล้ายมนุษย์, โมเดลภาษาขนาดใหญ่
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอการค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแบบเรียลไทม์การค้นหาตามการอ้างอิง, การสร้างข้อมูลแบบเรียลไทม์
แจสเปอร์ เอไอการสร้างเนื้อหาและการตลาดการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์, โทนและสไตล์ที่ปรับแต่งได้
เมตา เอไอการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ข้ามแพลตฟอร์มของ Metaการแก้ไขภาพ, การจดจำวัตถุ, การโต้ตอบในกลุ่มแชท, การผสานรวมกับ Meta
ชัตโซนิกข้อมูลแบบเรียลไทม์และการสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลข่าวแบบเรียลไทม์, การโต้ตอบด้วยเสียง, การสร้างภาพ
Writesonicการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์เขียนบล็อกและบทความ, ปรับแต่ง SEO, สร้างแชทบอท AI
เซมรัช คอนเทนต์เชค เอไอการคิดค้นและปรับปรุงเนื้อหาคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO, การวิเคราะห์คู่แข่ง
สนามเด็กเล่น OpenAIการทดลองกับโมเดล AIโมเดล AI ที่สามารถปรับแต่งได้, การทดลองที่ขับเคลื่อนโดยผู้ใช้
Character.AIการสร้างตัวละคร AI ที่มีปฏิสัมพันธ์การตอบสนองของตัวละครที่เหมือนมนุษย์, การสนทนาแบบโต้ตอบ
กระตุ้นการสร้างเอกสารวิจัยบทสรุปงานวิจัยที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์, การติดตามการอ้างอิง
เซิร์ฟเฟอร์ เอไอการสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ SEOการวิเคราะห์ SERP, การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับ SEO
ฮักกิ้งแชทปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาแบบโอเพนซอร์สการพัฒนาโมเดลที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน, โมเดลที่สามารถปรับแต่งได้
แบบโสเครติสการจัดการวิศวกรรมเชิงคาดการณ์ตรวจสอบคุณภาพของโค้ดและปริมาณงานที่ดำเนินการ
Amazon CodeWhispererผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI สำหรับนักพัฒนา AWSคำแนะนำโค้ด, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
YouChat AIปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาทั่วไปการสนทนาทั่วไป, การสรุปเนื้อหา, การเขียนโค้ด
อันเดเทคเคเบิล.aiการสร้างเนื้อหาและการหลบเลี่ยงการตรวจจับการสร้างเนื้อหาด้วย AI, ข้อความที่สร้างโดย AI ที่ไม่สามารถตรวจจับได้
GitHub Copilotการเขียนโค้ดโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์การเติมโค้ดอัตโนมัติ, ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์

อ่านเพิ่มเติม: 25 เคล็ดลับ ChatGPT ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ

20 อันดับทางเลือก ChatGPT ที่เราลองในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

นี่คือรายการรายละเอียดของทางเลือก ChatGPT ทั้งหมด 20 รายการตามการวิจัยของฉัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคาของแต่ละรายการเพื่อให้คุณประเมินได้ มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยระบบ AI)

ClickUp Brain: วิธีสร้างตารางเวลาใน Excel
ลองใช้ ClickUp Brain
ทำ, จัดการ, และติดตามงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Brain

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ AIและฟีเจอร์ AI ของมันที่เรียกว่า ClickUp Brain เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทุกบทบาท เช่นเดียวกับหลายคนใน ClickUp ฉันตกหลุมรักมัน ตั้งแต่ที่มันถูกผสานเข้ากับชุดเครื่องมือ ClickUp มันก็ก้าวข้ามการเป็นเพียงการอัตโนมัติของงานธรรมดา: มันใช้ความสามารถของ AI เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนโครงการและกระบวนการทำงาน สร้างและจัดระเบียบเนื้อหา จัดการความรู้ของบริษัท และให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ ClickUp Brain เมื่อเทียบกับ ChatGPT คือการทำงานภายในบริบทของโครงการของคุณ ซึ่งแตกต่างจาก ChatGPT ที่ทำงานอย่างอิสระจากระบบการทำงานหรือการจัดการงานใดๆ นอกจากนี้ แม้ว่า ChatGPT จะยอดเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือและสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อความ แต่ไม่ได้ให้เครื่องมือในการดำเนินโครงการ

ClickUp เรียนรู้จากความต้องการเฉพาะของทีมคุณ นำเสนอวิธีการจัดการงานที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและขยายตัวได้ตามเป้าหมายขององค์กรของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาเอกสาร งาน การกล่าวถึง และความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
  • ถามคำถามและรับคำตอบที่ชัดเจน กระชับ พร้อมการวิเคราะห์จากงาน เอกสาร และผู้คนของคุณด้วย AI Knowledge Manager
  • รับการอัปเดต รายงานสถานะ และสรุปงานสำหรับงาน เอกสาร และบุคคลต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียวด้วย AI Project Manager
  • สร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบทางไวยากรณ์ เอกสารทางเทคนิค และสื่อการตลาดในน้ำเสียงและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณด้วย AI Writer for Work
  • สร้างเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งกระบวนการสื่อสารงานทั่วไป เช่น การอัปเดตสถานะหรือสรุปโครงการ

หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าจากการดูภาพ ลองชมวิดีโออธิบายนี้เกี่ยวกับ ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้มากขึ้นสำหรับการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่เทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

ClickUp ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีการผสานรวมอย่างสูง. แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับทั้งโครงการที่ง่ายและซับซ้อน. มันช่วยให้ทีมและผู้นำสามารถมองเห็นระดับสูงของสิ่งที่โครงการประกอบด้วย และว่าสิ่งเหล่านี้กำลังดำเนินไปอย่างไร. นอกจากนี้ยังใช้ AI (ClickUp Brain) เพื่อลดระดับการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับทุกแง่มุมของโครงการ. สามารถสร้างรายงานโครงการได้อย่างง่ายดาย. ให้สมาชิกทุกคนในโครงการมีภาพรวมที่ครอบคลุมของทุกองค์ประกอบของโครงการ และว่าใครกำลังทำอะไรอยู่.

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? นี่คือรายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ ChatGPTสำหรับคุณ

2. Google Gemini (ทางเลือก ChatGPT ฟรีที่ดีที่สุด)

Google Gemini
ผ่านทางGoogle Gemini

Google Gemini มอบประสบการณ์ AI แบบหลายรูปแบบอย่างแท้จริง โดยผสานการวิเคราะห์ข้อความและภาพเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ Gemini กับระบบนิเวศของ Google ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง ช่วยให้ฉันสามารถใช้ประโยชน์จาก Google Services และเครื่องมือใน Google Workspace เช่น Google Docs และ Sheets ได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

Gemini ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมการค้นหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Google โดยให้การเข้าถึงข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดบางประการเพื่อช่วยให้คุณเลือกได้ระหว่าง Google Gemini และ ChatGPT

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini

  • เข้าถึงข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องมือค้นหาของ Google
  • สร้างผลงานสร้างสรรค์สำหรับเนื้อหา (Google Docs), การออกแบบ (Google Presentation) และการวิเคราะห์ (Google Sheets) จากภายในอินเทอร์เฟซของ AI
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์จากกราฟความรู้ของ Google

ข้อจำกัดของ Google Gemini

  • ผู้ใช้บางรายบ่นเกี่ยวกับการเข้าใจบริบทที่จำกัดของมัน
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบสนองที่ช้าเป็นครั้งคราวเมื่อจัดการกับคำค้นหาที่ซับซ้อนหลายรูปแบบ
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการผสานรวมกับบริการที่ไม่ใช่ของ Google มีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ

ราคาของ Google Gemini

  • มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Google Gemini

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไร

Gemini ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราใช้และจัดการข้อมูลของเราอย่างสิ้นเชิง. มันคือแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น พร้อมชุดคุณสมบัติที่น่าทึ่งซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจขนาดใหญ่ตลอดจนผู้ใช้รายบุคคลได้. เราสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อเราเริ่มใช้ Gemini ครั้งแรก ว่าประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของผู้ใช้เป็นสิ่งที่ได้รับการให้ความสำคัญสูงสุดในการออกแบบ หนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของ Gemini คือการผสานรวม Google กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ด้วยการเชื่อมต่อนี้ เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือและฐานข้อมูลหลาย ๆ ตัวอีกต่อไป ทำให้เราได้ภาพรวมของข้อมูลของเราอย่างครบถ้วน ทีมงานของเราสามารถทำงานได้มากขึ้น และกระบวนการทำงานของเราได้กลายเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก

3. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ใน Microsoft Office)

ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต
ผ่านทางMicrosoft Copilot

คุณอาจใช้ Microsoft Copilot อยู่แล้วหากคุณใช้ชุดโปรแกรม Microsoft 365 มันถูกผสานรวมโดยตรงเข้ากับแอปต่างๆ เช่น Word, Excel และ PowerPoint เพื่อเพิ่มชั้นของการช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่การร่างเอกสารไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล

ทางเลือกของ ChatGPT นี้ไม่ใช่แค่แชทบอท AI ทั่วไป—มันโดดเด่นในการใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับการสร้างข้อความสนทนา และสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot

  • รับคำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างสูตร และการสร้างเนื้อหา
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ รวมถึงการร่างอีเมลใน Outlook
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการผสานการทำงานกับ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot

  • มีให้เฉพาะสมาชิก Microsoft 365 เท่านั้น
  • ความสามารถของ AI อาจรู้สึกพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่ซับซ้อน
  • รายงานเบื้องต้นระบุถึงความไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราวในการสร้างสูตร Excel บางสูตร

ราคาของ Microsoft Copilot

  • 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot

  • G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไร

Copilot ช่วยลดงานประจำที่น่าเบื่อ เช่น การเขียนวาระการประชุมหรือสรุปผลลัพธ์ของการประชุมออนไลน์ ฉันใช้มันทุกวัน มันช่วยค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อต่างๆ ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและตรงเป้าหมายมากกว่าการค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหาทั่วไป หรือใช้เริ่มต้นการนำเสนอ PowerPoint เพื่อให้ได้ไอเดียในการเขียนเอกสารหรือรายงานเมื่อฉันไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เมื่อคุณเรียนรู้วิธีการเขียนคำสั่งที่ดีบ้างแล้ว มันจะง่ายมากที่จะใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อมันถูกผสานรวมเข้ากับเครื่องมือทั้งหมดของ Office 365 และเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณ ซึ่งสามารถเข้าถึงเอกสารภายในทั้งหมดได้

4. Claude (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความเชิงสร้างสรรค์และการสนทนา)

โคลด
ผ่านทางโคลด

โคล้ดเป็นเครื่องมือ AIสนทนาอีกตัวหนึ่งที่ฉันได้ลองใช้ โดยเฉพาะสำหรับการสร้างข้อความยาว พัฒนาโดย Anthropic โคล้ดมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและการใช้งานของ AI เมื่อเปรียบเทียบกับ ChatGPT ผลลัพธ์ที่สร้างโดยเครื่องมือเขียน AI นี้ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากกว่า

เมื่อฉันขอให้มันสรุปบทความหรือช่วยระดมความคิด Claude ให้คำตอบที่ละเอียดและสอดคล้องกันเสมอ ซึ่งตรงกับเจตนาของคำสั่ง AI ของฉัน ฉันยังใช้ Claude สำหรับงานสร้างสรรค์ เช่น การเขียนโครงร่างบล็อกและการร่างรายงาน ซึ่งทั้งสองอย่างมันทำได้ดีมาก

คุณสมบัติเด่นของโคล้ด

  • ได้รับประโยชน์จากบทสนทนาที่ลึกซึ้งและเข้าใจบริบท
  • ทำงานง่าย ๆ และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความสะดวกเช่นเดียวกัน
  • ลดผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายหรือมีอคติให้น้อยที่สุดด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นและความมุ่งมั่นต่อจริยธรรมของปัญญาประดิษฐ์

ข้อจำกัดของโคลด

  • ผู้ใช้รายงานว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มาก
  • ไม่สามารถสร้างภาพหรือทำงานกับสื่อที่นอกเหนือจากข้อความได้

การตั้งราคาแบบโคล้ด

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • ข้อดี: 20 ดอลลาร์ต่อคน/เดือน
  • ทีม: $25 ต่อคน/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของโคลด

  • G2: 4. 7/5 (23 รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Claude อย่างไร

สิ่งที่ Claude มีประโยชน์มากที่สุดคือความสามารถของ AI ในการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ฉันชอบที่คำตอบให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Claude คือคำตอบของมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและน่าสนใจ ฉันยังชอบที่มันพยายามให้คำตอบที่ถูกต้องและยอมรับข้อจำกัดเมื่อมันไม่รู้บางสิ่งบางอย่าง

อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Claude AI สำหรับการเขียนด้วย AI

5. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ)

เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
ผ่านทางPerplexity AI

การใช้ Perplexity AI รู้สึกเหมือนกับการพึ่งพาการผสมผสานระหว่างเครื่องมือค้นหาและผู้ช่วยสนทนาเพื่อค้นหาคำตอบ ฉันชอบที่มันสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแหล่งทั่วเว็บเพื่อตอบคำถามอย่างละเอียดและปราศจากการสร้างข้อมูลเท็จ

เมื่อเปรียบเทียบกับ ChatGPT ที่เน้นการสร้างคำตอบเชิงสร้างสรรค์ Perplexity AI ให้คำตอบที่อิงจากข้อเท็จจริงและขับเคลื่อนด้วยการวิจัย ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง ฉันได้ใช้มันในการตอบคำถามเฉพาะทางที่ต้องการข้อมูลที่ผ่านการยืนยันแล้ว และมันไม่เคยทำให้ผิดหวัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • โปรดอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ในแต่ละคำตอบเพื่อความโปร่งใสที่ดียิ่งขึ้น
  • เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการวิจัยและการตอบคำถามเฉพาะทาง
  • เพลิดเพลินกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณค้นหาและถอดรหัสคำตอบได้รวดเร็วขึ้น

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • มีข้อจำกัดในการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์หรือเนื้อหาสำหรับการสนทนาเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ
  • คำตอบอาจสั้นเกินไปสำหรับคำถามที่ซับซ้อน
  • บางครั้งอาจพลาดข้อมูลใหม่หากไม่ได้จัดทำดัชนีในฐานข้อมูลต้นทาง

ราคาของ Perplexity AI

  • ราคาขึ้นอยู่กับขนาดของโทเคนและคำขอ

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไร

ฉันสามารถค้นหาหัวข้อเฉพาะพร้อมแหล่งข้อมูลได้ แทนที่จะโยนข้อมูลแบบสุ่ม Perplexity แสดงแหล่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งที่มา และฉันสามารถตรวจสอบได้ว่าแหล่งข้อมูลมาจากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้หรือไม่ ในขณะที่ค้นหาเนื้อหาการเขียนหรือค้นหาหัวข้อการวิจัยบางอย่าง การหาแหล่งข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก และ Perplexity ทำได้ดีกว่า ใช้งานง่ายทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ และอินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นมิตรกับผู้ใช้มาก Perplexity สามารถใช้และเชื่อถือได้ในการค้นหาและเขียนอย่างกว้างขวางทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

6. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาในระดับใหญ่)

Jasper AI: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางJasper AI

แจสเปอร์คือผู้สร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ทำการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และเอเจนซีที่ต้องการผลิตเนื้อหาจำนวนมากอย่างรวดเร็ว. ฉันพบว่ามันมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบล็อกโพสต์, ข้อความอีเมล, เนื้อหาทางสื่อสังคม, และคำอธิบายสินค้า.

มันเข้าใจและปรับตัวเข้ากับน้ำเสียงของแบรนด์ของคุณได้ดีกว่า ChatGPT ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาจะสอดคล้องกับข้อความที่บริษัทของคุณต้องการสื่อสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • ใช้ประโยชน์จากคลังแม่แบบที่หลากหลายเพื่อสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้ตัวเลือกโทนเสียงที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งข้อความของแบรนด์
  • ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาของ Google และ Bing โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มภายนอก

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • อาจสร้างเนื้อหาซ้ำซ้อนโดยไม่มีแนวทางป้อนข้อมูลที่ชัดเจน
  • การเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับคุณสมบัติขั้นสูงของแพลตฟอร์มอาจมีความชัน
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าความถูกต้องของเนื้อหาอาจลดลงเมื่อคำแนะนำเป็นแบบทั่วไป

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $39/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ข้อดี: $59/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไร

มีเครื่องมือ AI ให้เลือกมากมายบนออนไลน์ และหลังจากที่ได้ลองใช้เครื่องมือ AI แบบเสียเงินไม่กี่ตัวแล้ว ฉันก็ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือตัวเดียว และนั่นก็คือ Jasper สาเหตุหลักที่เลือกใช้แพลตฟอร์มนี้คือคุณภาพของการสร้างเนื้อหาและความสามารถในการให้เนื้อหาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

อ่านเพิ่มเติม:15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jasper AI

7. Meta AI (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับโซเชียลและ AI ด้านภาพ)

เมตา เอไอ
ผ่านทางMeta AI

ฉันได้ใช้ Meta AI และมันเหมาะสำหรับการผสานเข้ากับโซเชียลมาก มันมีฟีเจอร์สร้างสรรค์ที่ครอบคลุมแพลตฟอร์มของ Metaเช่น WhatsApp, Facebook และ Instagram ทางเลือกฟรีของ ChatGPT นี้ช่วยให้ฉันแก้ไขรูปภาพ รู้จักวัตถุในภาพ และแม้กระทั่งสร้างคำบรรยายที่ชาญฉลาด

โมเดล AI ช่วยให้ฉันสามารถแก้ไขรูปภาพในแชทหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพได้อย่างไร้ที่ติ การผสานรวมแอปของ Meta ทำให้ทุกอย่างรู้สึกราบรื่น ตั้งแต่การทำงานประจำวันไปจนถึงงานสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Meta AI

  • ใช้การโต้ตอบด้วยเสียงเพื่อสนับสนุนแบบไม่ต้องใช้มือผ่านแว่นตา AR และอุปกรณ์มือถือ
  • ผสานรวมกับแพลตฟอร์ม Meta เพื่อความสามารถในการสร้างภาพด้วย AI และคำแนะนำที่ชาญฉลาด
  • แท็ก @Meta AI ในแชทกลุ่มเพื่อสนทนาแบบไดนามิก

ข้อจำกัดของ Meta AI

  • คุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูงบางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่ตั้งใจไว้บนภาพที่ซับซ้อน
  • มีให้บริการในภาษาและภูมิภาคที่จำกัด ซึ่งจำกัดการใช้งานในวงกว้าง

ราคา Meta AI

  • มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ

เมตา เอไอ เรตติ้ง และ รีวิว

  • ไม่พร้อมใช้งานอย่างแพร่หลายเนื่องจากการผสานรวมกับแพลตฟอร์มของ Meta

8. Chatsonic (เหมาะที่สุดสำหรับการแชทด้วยเสียง)

แชทโซนิค: ทางเลือกของแชทจีพีที
ผ่านทางChatsonic

Chatsonic ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังคุยกับเพื่อนมากกว่าคุยกับเครื่องจักร มันเป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีของ ChatGPT ที่มีการผสานรวมกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากมาย ทำให้คุณสามารถนำแชทบอท AI ไปใช้ในโปรเจ็กต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างง่ายดาย

โดยรวมแล้ว หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ AI ที่ผสมผสานการสนทนาเข้ากับความสามารถในการตอบกลับด้วยเสียง Chatsonic เป็นตัวเลือกที่ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatsonic

  • เข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อข้อมูลและบริบทที่ทันสมัย
  • ปรับแต่งข้อความเริ่มต้นเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการสนทนาตามความต้องการของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Chatsonic

  • คุณลักษณะของเสียงอาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือการผสานรวม
  • คำตอบจากแชท AI อาจหลุดประเด็นได้บ้างหากคำถามไม่เฉพาะเจาะจงพอ

ราคาของ Chatsonic

  • เข้าถึงได้ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Chatsonic

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์)

ไรท์โซนิค
ผ่านทางWritesonic

Writesonic เชี่ยวชาญในการสร้างข้อความทางการตลาด โฆษณา และเนื้อหาแบบยาวด้วยความเร็วและความคิดสร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ ต่างจาก ChatGPT ที่เน้นงานสนทนามากกว่า Writesonic สร้างข้อความที่โน้มน้าวใจเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการแปลงเป็นลูกค้า

สิ่งที่ผู้ใช้ชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Writesonic คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic

  • ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตคำสั่ง AIสำหรับการเขียนคัดลอกประเภทต่างๆ
  • สร้างรูปแบบผลลัพธ์ที่หลากหลายเพื่อเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจที่สุด
  • ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาโดยใช้ฟีเจอร์ SEO ที่มีอยู่ในตัว

ข้อจำกัดของ Writesonic

  • บางครั้ง จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อความละเอียดอ่อนในภาษาและบริบท
  • การกำหนดราคาอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณใช้เกินขีดจำกัดการใช้งาน

ราคา Writesonic

  • เข้าถึงได้ฟรี
  • บุคคล: $16/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
  • มาตรฐาน: $79/เดือน, ชำระรายปี
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมขนาดใหญ่

คะแนนและรีวิวของ Writesonic

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Writesonic อย่างไร

Writesonic พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสร้างพื้นฐานสำหรับบทความบล็อกของฉันได้อย่างรวดเร็ว มันช่วยประหยัดเวลาด้วยการให้โครงร่างที่มีโครงสร้างและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับงานเขียนมากขึ้น

10. Semrush ContentShake AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา SEO)

Semrush: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านSemrush ContentShake AI

Semrush ContentShake AI ช่วยนักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา พร้อมทั้งสร้างบทความคุณภาพสูง ช่วยให้ทีมเนื้อหาสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคำหลักและสร้างเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อให้ติดอันดับได้ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush ContentShake AI

  • ผสานการทำงานกับชุดเครื่องมือ SEO ของ Semrush เพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • สร้างบทสรุปเนื้อหาและโครงร่างอย่างละเอียดได้อย่างรวดเร็ว
  • รับคำแนะนำแบบเรียลไทม์ตามคำค้นหาและข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม

ข้อจำกัดของ Semrush ContentShake AI

  • มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับ SEO และระบบนิเวศของ Semrush
  • บางคุณสมบัติอาจต้องมีการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นของ Semrush

ราคาของ Semrush ContentShake AI

  • ต้องมีการสมัครสมาชิก Semrush; ราคาเริ่มต้นที่ $60/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Semrush ContentShake AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

11. OpenAI Playground (เหมาะที่สุดสำหรับการทดลองใช้โมเดล AI)

OpenAI Playground
ผ่านOpenAI Playground

OpenAI Playground ช่วยให้ฉันสามารถโต้ตอบกับโมเดลต่าง ๆ ของ OpenAI ในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่าย แม้ว่า ChatGPT จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทดลองกับคำสั่ง การตั้งค่า และพารามิเตอร์ต่าง ๆ แต่ OpenAI Playground สามารถทำได้ ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยที่ต้องการปรับแต่งการโต้ตอบกับ AI ให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ OpenAI Playground

  • เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
  • ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์นำเข้าส่งผลต่อการตอบสนองของ AI อย่างไร
  • ทดลองใช้คำสั่งได้อย่างง่ายดายผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ OpenAI Playground

  • ต้องการความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับแนวคิดของ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงสุด
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางประการอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการผสานรวม

ราคาของ OpenAI Playground

  • การคิดค่าบริการตามการใช้งานสำหรับคุณสมบัติขั้นสูงและขีดจำกัดที่สูงขึ้น

คะแนนและรีวิวของ OpenAI Playground

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OpenAI Playground (รีวิวและราคา)

12. ตัวละคร. AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่นบทบาทและบทสนทนาโต้ตอบ)

Character.AI: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางCharacter.AI

ฉันสนุกมากกับการใช้ Character. AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การเล่นบทบาทสมมติและการเล่าเรื่องแบบโต้ตอบ ด้วยตัวเลือกฟรีของ Character. AI ฉันสามารถสร้างบุคลิกเฉพาะตัวได้ ซึ่งทำให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ตั้งแต่การพูดคุยเล่นสนุกไปจนถึงการอภิปรายเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้ง

เหมาะมากสำหรับนักเขียนที่ต้องการระดมความคิดหรือใครก็ตามที่ต้องการเพลิดเพลินกับการสนทนาเชิงสร้างสรรค์

ลักษณะเฉพาะ. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI

  • สร้างและปรับแต่งตัวละครที่ไม่ซ้ำใครสำหรับการสนทนา
  • มีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลองบทบาทเพื่อการเล่าเรื่องที่สมจริง
  • มั่นใจได้ว่าจะมีการปรับปรุงตัวละครอย่างต่อเนื่องตามการเรียนรู้ของระบบจากการโต้ตอบของผู้ใช้

ลักษณะเฉพาะ. ข้อจำกัดของ AI

  • ตัวละครบางตัวอาจมีความลึกซึ้งของบุคลิกภาพจำกัด ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสนทนา
  • อาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นจากผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวละคร. การกำหนดราคา AI

  • มีแผนฟรีให้บริการ
  • พรีเมียม: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

ตัวละคร. คะแนนและรีวิวจาก AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

13. กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็น (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล)

กระตุ้น: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางElicit

Elicit เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากหากคุณใช้ChatGPT สำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักวิชาการและนักวิจัย ทำให้การจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดเกี่ยวกับ Elicit คือฉันสามารถแบ่งปันงานวิจัยของฉันกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย

ดึงจุดเด่นที่ดีที่สุดออกมา

  • จัดระเบียบการทบทวนวรรณกรรมและข้อมูลการวิจัยด้วยแม่แบบที่มีโครงสร้าง
  • แชร์เทมเพลตและรับข้อเสนอแนะผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม
  • สร้างคำถามตามวรรณกรรมที่มีอยู่เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ระบุข้อจำกัด

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ในการใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง

การสอบถามราคา

  • มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
  • บวก: $10 ต่อเดือน
  • ข้อดี: 42 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

กระตุ้นให้มีการให้คะแนนและรีวิว

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

14. Surfer AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานเนื้อหา SEO)

เซิร์ฟเฟอร์ เอไอ
ผ่านทางSurfer AI

Surfer AI ช่วยสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ด้วยการผสานการวิจัยคำหลักและการปรับแต่งหน้าเว็บผ่านเครื่องมือนี้ คุณสามารถเขียนบทความที่ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แต่ยังเหมาะกับ SEO อีกด้วย ต่างจาก ChatGPT ที่เน้นการสร้างเนื้อหาโดยไม่มีข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO Surfer AI ผสานความคิดสร้างสรรค์กับการปรับแต่งตามข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ความสามารถของ Surfer AI ในการปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีความละเอียดมากขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่โดดเด่น. สิ่งนี้ช่วยประหยัดเวลาของฉันและเพิ่มโอกาสในการที่บทความของฉันจะมีประสิทธิภาพดีทางออนไลน์. นี่คือโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการทั้งเนื้อหาคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ในครั้งเดียว.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer AI

  • ผสานการวิจัยคำค้นหาและข้อมูลเชิงลึก SEO เข้ากับการสร้างเนื้อหาโดยตรง
  • เพิ่มประสิทธิภาพคำแนะนำเนื้อหาโดยอิงจากการวิเคราะห์คู่แข่งที่มีอันดับสูงสุด
  • สร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างสำหรับการสร้างบทความที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Surfer AI

  • พึ่งพาแนวโน้ม SEO เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจสอดคล้องกับเป้าหมายของเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เพียงบางครั้งเท่านั้น
  • มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่เพิ่งเริ่มทำ SEO

ราคาของ Surfer AI

  • 179 ดอลลาร์/เดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Surfer AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

15. HuggingChat (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการ AI แบบโอเพนซอร์ส)

HuggingChat: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางHuggingChat

HuggingChat ทำให้การทำงานในโครงการ AI แบบโอเพนซอร์สเป็นเรื่องที่สนุกสนาน HuggingChat พัฒนาโดย Hugging Face ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้ประโยชน์จากคลังโมเดล AI ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วอย่างกว้างขวาง เพื่อสร้าง ทดสอบ และนำไปใช้ในแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI

สิ่งที่ทำให้ HuggingChat โดดเด่นคือความยืดหยุ่น—ตั้งแต่การสร้างข้อความไปจนถึงการแปลภาษา มันสามารถช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องผูกติดกับแพลตฟอร์มเดียวเหมือน ChatGPT

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HuggingChat

  • เข้าถึงคลังโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท
  • ปรับแต่งโมเดล AI ให้เหมาะสมกับความต้องการและโครงการเฉพาะ
  • พึ่งพาชุมชนนักพัฒนาที่กระตือรือร้นเพื่อการสนับสนุนและความร่วมมือ

ข้อจำกัดของ HuggingChat

  • ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคบางประการเพื่อใช้ศักยภาพของมันอย่างเต็มที่
  • จำกัดเฉพาะนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส

ราคา HuggingChat

  • มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
  แผนชำระเงิน: เริ่มต้น: $59/เดือน โปร: $249/เดือน องค์กร: ราคาตามความต้องการสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
  • เริ่มต้น: $59/เดือน
  • ข้อดี: $249/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
  ราคาตามรุ่น ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน ขนาดกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $59 ต่อเดือน ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $249 ต่อเดือน
  • ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน
  • ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
  • ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ราคา $249/เดือน
  • เริ่มต้น: $59/เดือน
  • ข้อดี: $249/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการใช้งานขนาดใหญ่
  • ขนาดเล็ก: 100,000 คำขอต่อเดือน (สำหรับทุกรุ่น) ราคา $12.90 ต่อเดือน
  • ระดับกลาง: 1 ล้านคำขอต่อเดือน (สำหรับทุกโมเดล) ในราคา $59/เดือน
  • ขนาดใหญ่: 5 ล้านคำขอต่อเดือน (ครอบคลุมทุกโมเดล) ราคา $249/เดือน

คะแนนและรีวิว HuggingChat

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

16. แบบซอกราติส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวิศวกรรมเชิงคาดการณ์)

โซเครติค: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางวิธีซอกราติค

Socratic เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมวิศวกรรมที่ต้องการเปลี่ยนจากการจัดการโครงการด้วยตนเองไปสู่การจัดการวิศวกรรมเชิงคาดการณ์ แพลตฟอร์มนี้สามารถซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub ช่วยให้ทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ พร้อมทั้งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น

Socratic ใช้ AI ในการทำนายกรอบเวลาและจุดคอขวดของปริมาณงาน ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีมุมมองและรายงานที่สามารถปรับแต่งได้ตามเป้าหมายเฉพาะของแต่ละทีม ทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบโสเครติส

  • รับภาพที่ชัดเจนของไทม์ไลน์โครงการและการกระจายงานด้วย การคาดการณ์ด้วย AI แบบเรียลไทม์
  • กระจายงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสมดุลประสิทธิภาพของทีมด้วยการบริหารจัดการปริมาณงาน
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการและประสิทธิภาพของทีมคุณด้วย มุมมองที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของวิธีการซอกราติค

  • ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ นอกเหนือจาก Jira และ GitHub
  • การติดตั้งและกำหนดค่าระบบใช้เวลามากในช่วงแรก

การตั้งราคาแบบโสเครติส

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวแบบโสเครติส

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

17. Amazon CodeWhisperer (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือการเขียนโค้ดด้วย AI)

อเมซอน โค้ดวิสเปอร์
ผ่านทางAmazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer ปรับปรุงกระบวนการเขียนโค้ดของคุณในฐานะนักพัฒนา เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เสนอคำแนะนำโค้ดที่ชาญฉลาดในรูปแบบการสนทนาเพื่อช่วยให้คุณเขียน แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงโค้ดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon CodeWhisperer

  • ผสานคำแนะนำโค้ด AI เข้ากับสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDEs) ที่ได้รับความนิยมโดยตรง
  • สร้างแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานบนคลาวด์และปรับแต่งให้เหมาะสมกับบริการของ AWS
  • รับการสนับสนุนสำหรับหลายภาษาโปรแกรมเพื่อความหลากหลายในโครงการต่างๆ

ข้อจำกัดของ Amazon CodeWhisperer

  • จำกัดเฉพาะนักพัฒนาที่ทำงานในระบบนิเวศของ AWS
  • อาจสร้างโค้ดที่ไม่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะในกรณีการใช้งานขั้นสูง

ราคาของ Amazon CodeWhisperer

  • เวอร์ชันฟรีมีให้บริการ สำหรับผู้ใช้ AWS รายบุคคล
  • มีแผนชำระเงินสำหรับการใช้ในระดับองค์กร

คะแนนและรีวิว Amazon CodeWhisperer

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

18. YouChat AI (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือส่วนบุคคลและการท่องเว็บ)

YouChat AI: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางYouChat AI

YouChat AI เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการช่วยเหลือส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการท่องเว็บอย่างรวดเร็ว ออกแบบมาเพื่อให้คำตอบแบบเรียลไทม์สำหรับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับความรู้ ฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลปัจจุบัน โดยเฉพาะในหัวข้อที่มีความเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ล่าสุด การขอคำแนะนำสำหรับงานส่วนตัว หรือการสรุปบทความยาว YouChat ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น

หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ YouChat AI คือวิธีที่มันให้คำตอบที่กระชับโดยไม่ทำให้ฉันรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยรายละเอียดที่ไม่จำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouChat AI

  • รับผลการท่องเว็บแบบเรียลไทม์เพื่อการตอบสนองที่ถูกต้องและทันสมัย
  • ผสานแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการอ้างอิงเข้ากับคำตอบ

ข้อจำกัดของ YouChat AI

  • การท่องเว็บอาจทำให้เวลาตอบสนองช้าลงเมื่อเทียบกับโมเดล AI อื่น ๆ
  • บางครั้ง ขาดความลึกซึ้งหรือความคิดสร้างสรรค์สำหรับการอภิปรายที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน

ราคาของ YouChat AI

  • มีเวอร์ชันฟรีให้บริการ
  • ข้อดี: $15/เดือน, ชำระรายปี
  • ทีม: $25/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ YouChat AI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

19. ไม่สามารถตรวจจับได้. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์)

Undetectable.ai: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางUndetectable.ai

เมื่อฉันต้องการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ดูเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือ Undetectable.ai ได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง เครื่องมือทางเลือกของ ChatGPT นี้โดดเด่นในการสร้างงานเขียนที่น่าสนใจและมีลักษณะคล้ายมนุษย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเรียงความ บทความในบล็อก หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ต้องการความสัมผัสส่วนตัว

คุณสมบัติขั้นสูงของ Undetectable.ai ให้ความสำคัญกับการเขียนที่ราบรื่นและเป็นมืออาชีพ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียน นักเขียน และนักการตลาดเนื้อหาที่ต้องการยกระดับผลงานของตน

คุณสมบัติเด่นของ Undetectable.ai

  • สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ
  • ปรับแต่งรูปแบบการเขียนให้เหมาะกับโทนและความซับซ้อนที่แตกต่างกัน
  • รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับความอ่านง่ายและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา

ไม่สามารถตรวจจับได้ ข้อจำกัดของ ai

  • ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ
  • เนื้อหาอาจยังคงตรวจพบได้โดยระบบตรวจจับ AI ที่ล้ำสมัยที่สุด

ราคา ai ที่ตรวจไม่พบ

  • มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
  • ชำระเงินแล้ว: $5.00/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี

ไม่ตรวจพบ. ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Undetectable.ai ว่าอย่างไร

ทำให้งานของฉันง่ายขึ้นในการระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI มันค้นหาความเป็นไปได้ในการตรวจจับ AI เกือบทั้งหมดที่ใครก็ตามสามารถสร้างเนื้อหาได้ตามต้องการแทนที่จะเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด ซึ่งใช้เวลานาน

20. GitHub Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์)

GitHub Copilot: ทางเลือกของ ChatGPT
ผ่านทางGitHub Copilot

GitHub Copilot, การร่วมมือระหว่าง GitHub และ OpenAI, ช่วยนักพัฒนาโดยให้คำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ขณะที่พวกเขาพิมพ์. ทีมของเราพบว่ามันมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อทำงานกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน, เนื่องจากมันสามารถสร้างบรรทัดหรือบล็อกของโค้ดทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติตามบริบท, ช่วยให้เราเขียนโค้ดที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

โมเดล AI นี้สามารถจดจำรูปแบบในโครงสร้างโค้ดของคุณเพื่อแนะนำวิธีแก้ปัญหา ปรับโครงสร้างโค้ดของคุณใหม่ และแม้กระทั่งให้คำแนะนำ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด เมื่อคุณติดขัดกับงานซ้ำๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อเมธอดหรือการนำตรรกะที่คล้ายกันไปใช้ในหลายตำแหน่ง Copilot จะเข้ามาช่วยด้วยคำแนะนำที่ตรงจุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Copilot

  • รับสถานะการเติมโค้ดอัตโนมัติแบบเรียลไทม์สำหรับภาษาโปรแกรมและเฟรมเวิร์กต่างๆ
  • รักษาความสอดคล้องระหว่างโครงการด้วยฐานความรู้ที่กำหนดเองจากคลังข้อมูล GitHub
  • ได้รับประโยชน์จากคำแนะนำตามบริบทที่อิงจากโครงสร้างและรูปแบบของโค้ดที่มีอยู่ ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การพัฒนาของคุณได้
  • ผสานรวมกับ IDE, GitHub Mobile และ CLI เพื่อประสบการณ์การพัฒนาที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ GitHub Copilot

  • บางครั้งอาจแนะนำโค้ดที่ไม่ตรงกับความต้องการของโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องมีการแก้ไขด้วยตนเอง
  • อาจก่อให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในโครงการที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นกรรมสิทธิ์

ราคา GitHub Copilot

  • Copilot รายบุคคล: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • Copilot Business: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Copilot Enterprise: $39/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ GitHub Copilot

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GitHub Copilot อย่างไร

Github Copilot เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเขียนโค้ดที่ดีที่สุดในอาชีพการเขียนโค้ดของฉัน มันสร้างโค้ดตามสไตล์การเขียนโค้ดของคุณ Copilot ช่วยฉันประหยัดเวลาได้มากเพราะมันสร้างโค้ดที่ซ้ำกัน ด้วยเพียงแค่กดปุ่ม tab ฉันสามารถเขียนโค้ดทั้งหมดของฉันได้ ฟีเจอร์เช่นการแก้ไขด้วย Copilot ก็ช่วยฉันได้มากเช่นกันเพราะฉันไม่ต้องค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาวิธีแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังง่ายต่อการผสานรวมกับ Visual Studio Code

นำ AI มาสู่ที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain

เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก ChatGPT ที่อาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ดีกว่าก็เป็นความคิดที่ดี เราได้รวบรวมตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมไว้ให้คุณแล้ว โดยพิจารณาจากคุณภาพของคำตอบ ความสามารถในการปรับแต่ง ราคา และปัจจัยอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ซึ่งคุณอาจต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้สามารถนำความสามารถของ AI ไปใช้กับโครงการของคุณได้

ในบรรดาตัวเลือกเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรที่ไม่รบกวนวิธีการทำงานเดิมของคุณ แต่จะเสริมประสิทธิภาพด้วยปัญญาอันเหนือชั้นของ ClickUp Brain หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การอัตโนมัติงาน การจัดการเอกสาร ไปจนถึงการติดตามโครงการ ฉันขอแนะนำให้คุณลองใช้ ClickUp ดู

