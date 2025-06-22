11 อันดับทางเลือก AI ของ Claude ที่ดีที่สุดในปี 2025

Claude AI สร้างโดย Anthropic เป็นเครื่องมือเขียน AI ที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการคำตอบที่รอบคอบ มุ่งเน้นความปลอดภัย และมีโทนการสนทนาที่เป็นธรรมชาติ
แต่ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณอาจต้องการรุ่นที่เร็วกว่า ปรับแต่งได้มากกว่า และฉลาดกว่าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปเนื้อหา
มีทางเลือกมากมายสำหรับ Claude AI ที่ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ขั้นสูง (LLMs) เพื่อขับเคลื่อนงาน AI ในการสนทนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ เนื้อหาการตลาดแบบเรียลไทม์ หรือการทำงานอัตโนมัติของงานต่างๆ
และที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมดClickUpอาจกลายเป็นผู้ช่วย AI คนใหม่ของคุณในเร็วๆ นี้ มาดูกันว่าทำไม—ผ่านการเปรียบเทียบอย่างละเอียดของทางเลือก Claude ชั้นนำบางตัว!
ทำไมควรเลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Claude AI
เครื่องมือ AI ไม่ได้เหมาะกับทุกงาน Claude AI มอบการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เหนือกว่าโดยอิงตามแนวทางของแบรนด์อย่างละเอียด แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะสำหรับการเขียนโค้ดที่ไร้ที่ติได้ มันไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อดูบริบท และไม่สามารถออนไลน์เพื่ออัปเดตคำตอบด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งได้แจ้งปัญหาที่เพิ่มขึ้นของ Claude ในการสร้างโค้ดและจัดการคำสั่งที่ซับซ้อน:
ฉันเป็นผู้ใช้ Claude Pro และฉันได้พบปัญหาบางอย่างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โค้ดที่ Claude สร้างขึ้นดูเหมือนจะต้องมีการปรับแต่งมากขึ้นกว่าเดิม มันเคยค่อนข้างมั่นคง แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้มันเริ่มไม่น่าเชื่อถือเท่าเดิม Claude มีปัญหามากขึ้นกับบริบทที่ยาวและงานที่ซับซ้อน ทุกวันนี้มันดูเหมือนจะหลงทางหรือให้คำตอบที่ไม่สอดคล้องกันเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้
นี่คือสิ่งที่ Claude AI ขาดซึ่งคุณควรค้นหาอย่างจริงจังในทางเลือกที่ดีกว่า:
- การเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์: ดึงข้อมูลปัจจุบัน เหตุการณ์สำคัญ และงานวิจัยล่าสุดเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง เพื่อความถูกต้องของข้อมูลโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
- การสร้างโค้ดที่แม่นยำ: สร้างโค้ดที่สะอาดและใช้งานได้สำหรับงานที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในผลลัพธ์
- การจัดการบริบทยาว: จัดการคำสั่ง, เอกสาร, และหัวข้อที่ซับซ้อนได้ยาวนาน โดยไม่ให้แบบจำลองสูญเสียโครงสร้างหรือความถูกต้อง
- การบันทึกและนำกลับมาใช้ใหม่: จัดเก็บและใช้แม่แบบคำสั่ง AIที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นในงานเขียน การวิเคราะห์ และงานต่างๆ
- รองรับการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ: วิเคราะห์รูปภาพ, ภาพหน้าจอ, เอกสาร, หรือแผนภูมิควบคู่กับข้อความเพื่อสกัดข้อมูลหรือตอบสนองด้วยบริบท
- ฟังก์ชันผู้ช่วยขั้นสูง:ใช้ผู้ช่วยส่วนตัว AIที่ปรับแต่งตามความต้องการสำหรับการเขียน แก้ไข อัตโนมัติ การเขียนโค้ด สรุป และจัดตารางเวลา
- ความยืดหยุ่น: เข้าถึงการสนับสนุนภาษาที่หลากหลายมากขึ้นและความสามารถในการใช้หลายภาษา
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ Claude AI สำหรับการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
ทางเลือกของ Claude AI ในภาพรวม
นี่คือรายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติพรีเมียม เพื่อช่วยให้คุณเลือกระบบ AI ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|บุคคล, องค์กร, และทีมทุกขนาดที่ต้องการการจัดการโครงการและการร่วมมือแบบครบวงจรที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อน พร้อมการเข้าถึง LLM หลายตัว
|ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การค้นหาที่เชื่อมต่อ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|แชทจีพีที
|ผู้ใช้เดี่ยวและทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการ AI ที่หลากหลายและหลายรูปแบบ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็ว
|ความสามารถในการให้เหตุผลที่แข็งแกร่ง, การสนับสนุนการเขียนโค้ด, และระบบนิเวศของปลั๊กอิน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ
|บุคคลที่ต้องการการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิจัย
|การผสานรวมการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ การติดตามการอ้างอิง และความสามารถแบบหลายรูปแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
|ไมโครซอฟต์ โคปิลอต
|ทีมขนาดกลางและองค์กรที่ต้องการกระบวนการทำงาน AI แบบมืออาชีพภายในระบบนิเวศของ Microsoft 365
|การผสานรวมระบบนิเวศของ Microsoft อย่างเป็นธรรมชาติ ความช่วยเหลือตามบริบท และความปลอดภัยระดับองค์กร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงิน $20 ต่อเดือน
|Google Gemini
|ทีมขนาดกลางและองค์กรที่ต้องการการคิดวิเคราะห์แบบหลายรูปแบบและการผสานระบบกับระบบนิเวศของ Google
|ฟังก์ชันการทำงานข้ามแอปพลิเคชัน, การให้เหตุผลที่แข็งแกร่งข้ามรูปแบบ, และความรู้ที่กว้างขวาง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
|Jasper AI
|ฟรีแลนซ์, โซโลพรีเนอร์, และทีมที่ต้องการผลิตเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์
|การปรับแต่งเสียงแบรนด์, คุณสมบัติ SEO, และการร่วมมือของทีม
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|Copy. ai
|ฟรีแลนซ์, โซโลพรีเนอร์, และทีมที่กำลังมองหาการเขียนคำโฆษณาด้วย AI
|200+ ขั้นตอนการทำงาน, สามารถปรับแต่งเสียงแบรนด์, คุณสมบัติการร่วมมือขั้นสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
|HuggingChat
|นักพัฒนาที่ทำงานในโครงการ AI แบบโอเพนซอร์ส
|1000+ โมเดลที่เปิดให้ใช้งาน, เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน, และการปรับแต่งโมเดล
|ฟรี
|โพ
|ฟรีแลนซ์, โซโลพรีเนอร์, และทีมที่ต้องการเข้าถึง LLM หลายตัวในที่เดียว
|การเข้าถึงโมเดล AI หลากหลายรูปแบบ รองรับเว็บ, iOS, Android และอื่น ๆ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.99 ต่อเดือน
|ตัวละคร. ai
|การสร้างตัวละคร AI ที่มีปฏิสัมพันธ์ได้
|การตอบสนองของตัวละครที่เหมือนมนุษย์, การสนทนาแบบโต้ตอบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|YouChat
|บุคคลที่ต้องการ AI สนทนาที่เสริมด้วยการค้นหาเว็บ
|ผลการค้นหาแบบบูรณาการ, การติดตามการอ้างอิง, ความเข้าใจแบบหลายรูปแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Claude AI เพื่อช่วยเหลือการเขียนโปรแกรม
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Claude AI ที่คุณควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
จากจุดข้างต้นและการทดสอบจริงในเครื่องมือหลายประเภทต่อไปนี้คือบทวิจารณ์เชิงลึกเกี่ยวกับทางเลือกของ Claude AIรวมถึงเครื่องมือฟรีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการตัดสินใจของคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่เน้นงานและการวางแผนโครงการ)
คุณต้องการทางเลือก AI ที่ทรงพลังของ Claude ที่โดดเด่นในการเขียน, คิดสร้างสรรค์, สรุป, และทำงานอัตโนมัติโดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณหรือไม่?
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ผสานการจัดการโครงการ, การทำงานร่วมกันในเอกสาร, และความสามารถของ AI เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ไม่เหมือนกับแชทบอทส่วนใหญ่ ผู้ช่วย AI ของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain เป็นเครื่องมือ AI ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์เข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉพาะ หาก Claude AI เป็นนักการทูตที่สุภาพและรอบคอบของโลก AI แล้ว ClickUp Brain ก็คืออัจฉริยะทางยุทธวิธี: รวดเร็ว ปรับตัวได้ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคุณจริงๆ ไม่ใช่แค่แบ่งปันคำแนะนำเท่านั้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนเนื้อหา สรุปบันทึกการประชุม จัดการงาน หรือดึงข้อมูลสำคัญที่ซ่อนอยู่ในClickUp Tasks, Docs หรือ Chat ของคุณ Brain ก็พร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอ—เข้าใจบริบทและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
เมื่อมีสมาชิกในทีมต้องการข้อมูล—ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอ้างอิงจากสามเดือนที่แล้ว การตัดสินใจในความคิดเห็นยาวๆ หรือการอัปเดตโครงการจากแอปที่เชื่อมต่ออย่าง Google Drive หรือ Slack—พวกเขาเพียงแค่ถาม Brain จะค้นหาข้อมูลจาก Wiki, Docs และแชทใน Workspace ของคุณเพื่อส่งคำตอบที่เกี่ยวข้องและทันท่วงที
สำหรับผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาด Brain พร้อมเป็นผู้ช่วยเขียนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการร่างบล็อก อีเมล หรือรายงาน เพียงระบุประเด็นสำคัญในรูปแบบภาษาธรรมชาติที่เข้าใจง่าย Brain จะเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
ด้วย ClickUp Brain การสร้างข้อความทางการตลาด เอกสารทางเทคนิค หรือการตอบกลับฝ่ายสนับสนุนที่อิงจากข้อมูลและบริบทของบริษัทคุณใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ระบบปรับแต่งไวยากรณ์และโทนเสียงในตัวช่วยให้เนื้อหาของคุณไม่เพียงแต่รวดเร็วแต่ยังไร้ที่ติอีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุด? เช่นเดียวกับโคล้ด คุณสามารถใช้ Brain เพื่อช่วยคุณเขียนโค้ดได้เช่นกัน เขียนโค้ดจากศูนย์ แก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดที่มีอยู่ และระดมความคิดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของโค้ด
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งสรุปไว้ได้ดี:
ต้องการเขียนบล็อกหรือไม่? เริ่มต้นด้วย Brain. ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อเพิ่มระดับความรู้ของคุณหรือไม่? เริ่มต้นด้วย Brain. ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือไม่? เริ่มต้นด้วย Brain!
ต้องการเขียนบล็อกหรือไม่? เริ่มต้นด้วย Brain. ต้องการสร้างเมทริกซ์ทักษะเพื่อเพิ่มระดับความรู้ของคุณหรือไม่? เริ่มต้นด้วย Brain. ต้องการสร้างเทมเพลตอีเมลสำหรับการติดต่อกับลูกค้าหรือไม่? เริ่มต้นด้วย Brain!
ยิ่งไปกว่านั้น ต่างจาก Claude ที่ถูกจำกัดอยู่ในโมเดลเดียว Brain ช่วยให้คุณสลับระหว่าง LLM ชั้นนำอย่าง GPT-4o, Claude 3.7 Sonnet, GPT-3.5, Gemini Flash 2.0 และอื่นๆ ได้ตามต้องการ นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเลือกปัญญาประดิษฐ์เพียงหนึ่งเดียวสำหรับการเขียน การเขียนโค้ด หรืองานอื่นๆ ของคุณ—คุณสามารถควบคุมและประสานการทำงานของทั้งหมดได้จากที่เดียว
ClickUp Brain ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ AI ของคุณ โดยอัตโนมัติการอัปเดต ติดตามงานที่ล่าช้า และแปลงบันทึกการประชุมให้เป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ สร้างรายงานการประชุมแบบอัตโนมัติและไม่พร้อมกัน สรุปกิจกรรมงานในหัวข้อ และโพสต์การอัปเดตโครงการไปยังช่องแชท ClickUpที่เกี่ยวข้องโดยตรง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ฟีเจอร์กรอกอัตโนมัติของ ClickUp AIเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบงานและลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติด้วยคำสั่งที่คุณระบุ
ลองใช้ AI Assign เพื่อแนะนำการจัดสรรงานที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเชี่ยวชาญของสมาชิกในทีม ความพร้อมใช้งาน และปริมาณงานปัจจุบัน ในขณะที่ AI Prioritize จะกำหนดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง!
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นแบบพาสซีฟ พวกมันพึ่งพาผู้คนในการจดจำว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน มีโครงสร้างอย่างไร หรือใครเป็นเจ้าของ—และไม่สามารถทำงานตามขั้นตอนได้โดยอัตโนมัติ
ClickUp's AI-powered Autopilot™ Agentsมอบมากกว่า AI สร้างสรรค์ ด้วยความสามารถของ AI แบบตัวแทน คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานจริงเป็นอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องยกนิ้วสัมผัส นี่คือสิ่งที่สามารถทำได้ด้วย Prebuilt Autopilot Agents ใน ClickUp:
|ตัวแทน
|สิ่งที่มันทำ
|รายงานประจำสัปดาห์ เจ้าหน้าที่
|โพสต์การอัปเดตประจำสัปดาห์ในเวลาที่กำหนดสำหรับ Spaces, Folders และ Lists ที่คุณเลือก
|รายงานประจำวัน เจ้าหน้าที่
|โพสต์อัปเดตกิจกรรมประจำวันในเวลาที่กำหนดไว้สำหรับ Spaces, Folders และ Lists ที่คุณเลือก
|ทีมสแตนด์อัพเอเจนต์
|สรุปกิจกรรมของทีมในเวลาที่กำหนดทุกวันทำการสำหรับพื้นที่โฟลเดอร์และรายการที่คุณเลือก
|ระบบตอบกลับอัตโนมัติ
|ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือองค์กรของคุณในช่องแชทที่เลือก
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถระบุแหล่งความรู้ที่ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าทั้งหมดสามารถใช้ในการตอบกลับได้ นอกจากนี้ ทุกส่วนของตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า—ทริกเกอร์, เงื่อนไข, คำอธิบาย, แหล่งที่มา—ยกเว้นคำตอบอัตโนมัติ สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
สำหรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นClickUp's Custom Autopilot Agentsช่วยให้คุณปรับแต่ง AI ให้เข้ากับความรู้และกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้ คุณสามารถ:
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับตัวแทนของคุณ (เช่น "ช่วยในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่" หรือ "ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์")
- ให้แหล่งความรู้ที่เฉพาะเจาะจง เช่น เอกสาร, งาน, หรือโฟลเดอร์
- เพิ่มคำแนะนำเพื่อกำหนดรูปแบบการตอบสนอง (น้ำเสียง, รูปแบบ, บริบท)
- ทดสอบและปรับปรุงผลลัพธ์ของเอเจนต์ก่อนที่จะนำไปใช้งาน
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้และพร้อมใช้งานทันทีล่ะ?
ด้วยClickUp Brain'sAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
ClickUp Brain MAX – ปัญญาประดิษฐ์ที่เน้นเสียงเพื่อรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp Brain MAXพัฒนาต่อยอดจาก ClickUp Brain ด้วยการเพิ่มผู้ช่วย AI ที่เน้นการใช้งานด้วยเสียง ซึ่งเข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text คุณสามารถสั่งงาน บันทึกโน้ต หรืออัปเดตต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องใช้มือพิมพ์ เพียงพูดเท่านั้น แล้วระบบจะแปลงเป็นข้อความที่เรียบร้อยและมีโครงสร้าง พร้อมสำหรับการมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ หรือเพิ่มไปยัง Docs ได้ทันที
Brain MAX สามารถเชื่อมโยงคำสั่งพูดของคุณไปยังสมาชิกทีมที่ถูกต้อง โครงการ และกำหนดเวลาได้ ค้นหาข้อมูลบริบทจาก ClickUp และเครื่องมือที่เชื่อมต่อได้ และยังสามารถส่งออกเป็นหลายภาษาได้อีกด้วย นี่คือวิธีที่ง่ายดายในการเปลี่ยนความคิดและคำสั่งให้เป็นการกระทำโดยไม่ต้องหยุดชะงักการไหลของงานของคุณ
ยิ่งไปกว่านั้น ต่างจาก Claude AI ที่อาจเสนอการแก้ไขทั่วไปClickUp Automationsจะจัดการรายงานข้อบกพร่องอย่างจริงจัง โดยมอบหมายงานให้กับนักพัฒนาตามปริมาณงานหรือความเร่งด่วน และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนจากการจัดระเบียบไปสู่การแก้ปัญหา
และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความปลอดภัยระดับองค์กร ClickUp Brain รับประกันว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ถูกนำไปฝึกฝนโมเดล AI สาธารณะ และจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาเฉพาะบุคคลที่คุณอนุญาตเท่านั้น นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับองค์กรที่ต้องจัดการข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวหรือกระบวนการทำงานที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโครงการ, อัตโนมัติการจัดการงาน, และปรับปรุงการสื่อสารด้วยสรุปแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- บันทึก, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมด้วยClickUp AI Notetakerที่บันทึกข้อมูลการกระทำโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทุกการหารือมีประสิทธิภาพ
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายการผลิตที่ชัดเจน, แบ่งแยกโครงการใหญ่, และติดตามความคืบหน้า
- ร่างภาพ, วาด, คิดสร้างสรรค์, และใช้การสร้างภาพด้วย AI เพื่อทำให้ความคิดของคุณเป็นจริงบนผืนผ้าใบดิจิทัลที่แชร์ได้ผ่านClickUp Whiteboards
- วางแผนตารางเวลาของคุณด้วยคำแนะนำจาก AI สำหรับการบล็อกเวลาโฟกัสและการจัดตารางการประชุมโดยใช้ClickUp Calendar
- ทดลองใช้การประมวลผลภาษาขั้นสูง, การวิจัย AI, และเครื่องมืออัตโนมัติโดยตรงภายในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- ค้นหาภารกิจ เอกสาร ไฟล์ ข้อความแชท และอื่นๆ ได้ทันทีด้วยClickUp's Connected Searchที่เข้าใจภาษาธรรมชาติและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ (และแอปภายนอกที่เชื่อมต่อ)
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจมาพร้อมกับเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยเมื่อผู้ใช้สำรวจเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานของพวกเขา
ราคาของ ClickUp
รีวิวและคะแนนของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
ClickUp Brain เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง AI ที่ฝังอยู่ในระบบสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและไม่ต้องตามหาเครื่องมือเสริมต่าง ๆ มากขึ้น
ClickUp Brain เป็นตัวช่วยประหยัดเวลาอย่างแท้จริง AI ที่ฝังอยู่ในระบบสามารถสรุปหัวข้อที่ยาว, ร่างเอกสาร, และแม้กระทั่งถอดเสียงคลิปเสียงได้ภายในงานเดียว ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันลดการสลับบริบทและตามหาเครื่องมือเสริมน้อยลง
👀 คุณรู้หรือไม่? มีการประมาณการว่า 75% ของวิศวกรซอฟต์แวร์องค์กรจะใช้ผู้ช่วยโค้ด AI แบบสนทนาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
2. ChatGPT (AI ที่หลากหลายและหลายรูปแบบที่ดีที่สุด พร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์)
หากคุณเปรียบเทียบClaude กับ ChatGPT ความแตกต่างอยู่ที่พลัง ความยืดหยุ่น และการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โมเดล GPT-4o ขั้นสูงของ ChatGPT มอบความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาธรรมชาติและการตอบสนองที่รวดเร็วผ่านอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่าย
ความสามารถแบบหลายช่องทางของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบผ่านข้อความ, รูปภาพ, และเสียงได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นสำหรับการคิดสร้างสรรค์, การสร้างเนื้อหา, และการแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์
ฟีเจอร์ Deep Research ของ ChatGPT ช่วยให้คุณถามคำถามที่ซับซ้อนได้ และให้บริการ GPT ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ, การท่องเว็บแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์ไฟล์ PDF และรูปภาพ, และ DALL-E สำหรับการสร้างภาพ ผ่าน GPT-4o และ GPT-4o mini คุณสามารถทำการวิจัย, สกัดข้อมูลเชิงลึก, และสร้างรายงานที่สมบูรณ์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- เขียนร่างบล็อก โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และข้อความทางการตลาดโดยใช้คำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับปรุงเนื้อหาเพื่อเพิ่มความชัดเจน เพิ่มการมีส่วนร่วม หรือปรับปรุงอันดับ SEO
- สร้างหรือเข้าถึง GPT ที่ปรับแต่งเองสำหรับงานเฉพาะ เช่น คำแนะนำทางกฎหมาย การสอนพิเศษ หรือการตลาดเนื้อหา ที่สะท้อนถึงอุตสาหกรรม เสียงของแบรนด์ หรือเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- เพลิดเพลินกับการโต้ตอบแบบเรียลไทม์พร้อมกับการผสานรวมปลั๊กอินเพื่อการท่องเว็บที่ทันสมัย
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้จำเป็นต้องอัปเกรดเป็น Plus หรือ Pro หากต้องการเข้าถึงการตอบกลับที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
บทวิจารณ์และคะแนนของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraพบว่ามันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างไอเดีย:
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการค้นหาแง่มุมของการวิจัยที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน มีความแตกต่างด้านคุณภาพอย่างชัดเจนระหว่างโมเดลระดับสูง (ซึ่งมีการใช้งานจำกัด) กับโมเดลที่ใช้ได้ฟรีทั้งหมด
ฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการค้นหาแง่มุมของการวิจัยที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน มีความแตกต่างด้านคุณภาพอย่างชัดเจนระหว่างโมเดลระดับสูง (ซึ่งมีการใช้งานจำกัด) กับโมเดลที่ใช้งานได้ฟรีทั้งหมด
📮ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแบบแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับไปมาและการสูญเสียบริบทจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
3. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิจัย)
เครื่องมือเช่น Claude และ ChatGPT มุ่งเน้นไปที่การจำลองการสนทนาที่เป็นธรรมชาติมากกว่า Perplexity AI นั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อย มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ การวิจัย และการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไม่เพียงแต่ Perplexity จะค้นหาข้อมูลบนเว็บเท่านั้น แต่ยังให้คำตอบที่กระชับพร้อมการอ้างอิงแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้อีกด้วย ดังนั้น เมื่อมันให้ข้อมูลหรือสถิติแก่คุณ มันจะชี้ไปยังแหล่งที่มาที่แน่นอน ซึ่งแตกต่างจากผู้ช่วย AI ส่วนใหญ่ รวมถึง Claude
นี่ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบเนื้อหา, และผู้ใช้ที่ต้องการข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันสมัย - สิ่งที่ Claude AI ไม่ได้ให้บริการโดยกำเนิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI
- ตรวจสอบการอ้างอิงจริงสำหรับทุกข้ออ้าง, สถิติ, หรือข้อมูลในคำตอบโดยตรง
- รับข้อมูลล่าสุดที่สะท้อนถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกขณะนี้
- ถามคำถามติดตามผลและรับคำตอบที่เข้าใจบริบทและรักษาความต่อเนื่อง
- สลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำตามความต้องการของคุณในด้านความเร็ว โทนเสียง หรือความแม่นยำ
- ได้รับประโยชน์จากการตอบสนองที่รวดเร็ว ความแม่นยำ และอาการหลอนที่น้อยลง
ข้อจำกัดของ Perplexity AI
- คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเพื่อการใช้งานเพิ่มเติมและการเข้าถึงความสามารถด้านเนื้อหาขั้นสูง
ราคาของ Perplexity AI
- ฟรี: จำกัดจำนวนการค้นหาต่อวัน
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีมและองค์กร: ราคาตามตกลง
Perplexity AI รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (ไม่มีรีวิวเพียงพอ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Perplexity AI อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบความเร็วและความยืดหยุ่นที่ Perplexity Pro มอบให้ มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยใช้บริบทที่ฉันให้ และค้นหาข้อมูลจากเว็บภายนอก ความเร็วในการพัฒนาของพวกเขานั้นน่าทึ่งมาก พวกเขาสามารถนำโมเดลล่าสุดมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ Perplexity เป็นผลิตภัณฑ์ AI ที่มีความทนทานและใช้งานง่าย พร้อมใช้งานโมเดลที่ดีที่สุดที่มีอยู่
ฉันชอบความเร็วและความยืดหยุ่นที่ Perplexity Pro มอบให้ มันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยใช้บริบทที่ฉันให้ และค้นหาข้อมูลจากเว็บภายนอก ความเร็วในการพัฒนาของพวกเขาช่างน่าทึ่ง พวกเขาสามารถนำโมเดลล่าสุดมาใช้ ซึ่งทำให้ Perplexity เป็นผลิตภัณฑ์ AI ที่มีความทนทานและใช้งานง่าย พร้อมใช้งานโมเดลที่ดีที่สุดที่มีอยู่
4. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Microsoft)
Copilot เป็นแชทบอท AI และเครื่องมือค้นหาเว็บที่ผสานรวมเข้ากับชุดโปรแกรมของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานใน Word, Excel, PowerPoint, Outlook หรือ Teams ก็พร้อมช่วยคุณเขียนอีเมล สรุปเอกสาร อัตโนมัติงาน หรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ใช้ GPT-4 เพื่อสนับสนุนงานเหล่านี้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบสนทนาที่จัดการกับคำถามของคุณได้ทันที ในขณะที่ Claude AI มุ่งเน้นไปที่ AI สนทนาที่ปลอดภัยและมีจริยธรรม จุดเด่นของ Copilot คือการทำงานอัตโนมัติที่เน้นกระบวนการทำงานจริงและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยตรง—หากคุณเป็นผู้ใช้ Microsoft
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ใช้ Copilot ได้โดยตรงใน Excel, Word, Outlook, PowerPoint และ Teams โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
- กระตุ้นการตอบกลับอีเมล การจัดตารางประชุม และการสร้างสรุปด้วยคำสั่งที่ง่าย
- วิเคราะห์สเปรดชีตหรือดึงข้อมูลเชิงลึกจากชุดข้อมูลที่ซับซ้อนโดยใช้การสอบถามด้วยภาษาธรรมชาติ
- ดึงข้อมูลปัจจุบันที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเว็บมาสนับสนุนงานของคุณได้ทันที
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ผู้ใช้สามารถคาดหวังถึงความยืดหยุ่นที่ลดลงหากพวกเขาพึ่งพาเครื่องมือที่อยู่นอกแพลตฟอร์มของ Microsoft
ราคาของ Microsoft Copilot
- Microsoft Copilot: ฟรี
- Microsoft Copilot Pro: 20 ดอลลาร์/เดือน
- ไมโครซอฟต์ 365 โคปิลอต: $31.50/เดือน
รีวิวและคะแนนของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 70+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์จาก Capterraระบุว่า:
ฉันชอบที่สามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่พอสมควรไปยัง Copilot เพื่อขอความคิดเห็นได้ ฉันชอบที่บางครั้ง Copilot แสดงบริบทที่ดูเหมือนมนุษย์จริง
ฉันชอบที่สามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่พอสมควรไปยัง Copilot เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับไฟล์เหล่านั้นได้ ฉันชอบที่บางครั้ง Copilot แสดงบริบทที่ดูเหมือนมนุษย์จริง
👀 คุณรู้หรือไม่? เกือบ86% ของนักการตลาดกล่าวว่าAI ช่วยประหยัดเวลาให้พวกเขาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันด้วยการทำให้งานสร้างสรรค์ของพวกเขาเป็นระบบมากขึ้น
5. Google Gemini (ดีที่สุดสำหรับความสามารถแบบหลายรูปแบบและการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google)
เดิมรู้จักในชื่อ Google Bard, Gemini คือแชทบอท AI ขั้นสูงที่ตอบคำถามของคุณด้วยข้อความ, โค้ด, เสียง, รูปภาพ, และวิดีโอ
Gemini ทำงานได้ดีในภารกิจที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยเฉพาะในงานเขียนหรือการเขียนโค้ด แม้ว่าอาจไม่สามารถเทียบเคียงกับความคิดสร้างสรรค์ของ Claude ในด้านภาษาธรรมชาติได้ แต่เนื่องจากสามารถเข้าถึงเว็บแบบเรียลไทม์ Gemini จึงประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่าและให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำกว่า
คุณยังสามารถเข้าถึง Gemini ภายในผลิตภัณฑ์ของ Google Cloud ได้หากคุณใช้แผนพรีเมียม คุณสามารถเขียนได้อย่างชาญฉลาดใน Google Docs หรือทำการคำนวณใน Sheets ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ Claude ไม่มีการผสานรวมในระดับนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถจับคู่ Gemini กับ Google Search Console เพื่อทำการวิจัยที่มีข้อมูลสนับสนุน หรือนำไปใช้เป็นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- ถามคำถามหรือใช้คำสั่งในรูปแบบต่าง ๆ และรับคำตอบที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ใช้คุณสมบัติหลักของ Gemini ได้โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกหรือใบอนุญาต
- สื่อสารในกว่า 40 ภาษาในกว่า 195 ประเทศ
- รับการสนับสนุนแบบเนทีฟสำหรับมัลติมีเดียและงานข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- Gemini มักจะสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับคำถาม
ราคาของ Google Gemini
- เจมินี ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- Gemini Advanced: $19.99/เดือน (รวมอยู่ใน Google One AI Premium)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนนของ Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Gemini อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
มันใช้งานง่ายมาก เมื่อฉันเขียนอีเมลให้กับลูกค้าของฉัน มันช่วยรักษาความเป็นมืออาชีพในข้อความของฉันได้เป็นอย่างดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เมื่อฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค้นหาช่องโหว่—ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม—Gemini มีประโยชน์มากในการให้คำอธิบายที่ถูกต้องว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่ [...] บางครั้งเมื่อฉันไปหาข้อมูล มันจะหลอกลวงบริบทที่ฉันให้ไป ซึ่งจะทำให้ยากที่จะเข้าใจว่าวิธีแก้ปัญหาถูกต้องหรือไม่
มันใช้งานง่ายมาก เมื่อฉันเขียนอีเมลให้กับลูกค้าของฉัน มันช่วยรักษาความเป็นมืออาชีพในข้อความของฉันได้เป็นอย่างดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เมื่อฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการค้นหาช่องโหว่—ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม—Gemini มีประโยชน์มากในการให้คำอธิบายที่ถูกต้องว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่ […] บางครั้งเมื่อฉันไปหาข้อมูล มันจะหลอกลวงบริบทที่ฉันให้ไป ซึ่งจะทำให้ยากที่จะเข้าใจว่าวิธีแก้ปัญหาถูกต้องหรือไม่
👀 คุณรู้หรือไม่?หนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทมส์กลายเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เขียนโดยปัญญาประดิษฐ์ นักข่าวและโปรแกรมเมอร์ เคน ชเวนค์ ได้สร้างอัลกอริทึมที่สามารถสร้างบทความสั้น ๆ ได้ทันทีเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญสำหรับวงการข่าวอัตโนมัติ
6. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาการตลาดที่สอดคล้องกับแบรนด์)
Jasper AI มอบการเข้าถึงผู้ช่วยเขียนสำหรับสร้างเนื้อหาแบบยาวหรือบทความที่มีโครงสร้างและคำแนะนำอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องของแบรนด์โดยใช้ข้อมูลบริษัทที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือสินทรัพย์ที่บันทึกไว้
คุณยังได้รับ Jasper Chat ซึ่งทำงานได้ดีกว่าสำหรับเนื้อหาที่ต้องการความรวดเร็ว เช่น โฆษณา Facebook, หัวข้อข่าว, หรือคำขวัญ คุณสามารถใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อสร้างโครงร่างที่ละเอียดพร้อมสไตล์การเขียน, น้ำเสียง, และความยาวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกจากคำสั่ง AI มากกว่า 500 คำสั่งในคลังที่มีให้เพื่อเร่งการสร้างไอเดียได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- รับเครื่องมือที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับ SEO ความสม่ำเสมอของเสียงแบรนด์ และการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อช่วยในการสร้างสื่อการตลาดและเนื้อหา
- เพลิดเพลินกับการสนับสนุนหลายภาษา—เขียนและแปลเนื้อหาในกว่า 25 ภาษา
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือเช่น Grammarly และ SurferSEO เพื่อปรับปรุงกระบวนการเขียน
- เข้าถึงเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับความต้องการทางการตลาดที่หลากหลายและการสร้างเนื้อหาในระดับใหญ่
- เปลี่ยนมาใช้ Jasper Chat เพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นแต่ยังคงความเรียบร้อยและชัดเจน
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ไม่มีแผนฟรี
- ผลลัพธ์การเขียนที่เรียบง่ายกว่าเมื่อเทียบกับแชทบอท AI แบบโอเพนซอร์ส เช่น ChatGPT
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
รีวิวและคะแนน Jasper AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,840+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า:
JasperChat สร้างเนื้อหาที่ดีเมื่อได้รับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง เครื่องจักรประสาทของมันรวดเร็วและตัดสินใจได้ดี
JasperChat สร้างเนื้อหาที่ดีเมื่อได้รับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง เครื่องจักรประสาทของมันรวดเร็วและตัดสินใจได้ดี
📮ClickUp Insight:37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
7. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนข้อความโฆษณาด้วย AI)
Copy.ai เป็นแพลตฟอร์มเขียนเนื้อหาด้วย AI ที่เป็นที่รู้จักดี ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดสร้างบทความบล็อกยาว หน้าแลนดิ้ง อีเมล และเนื้อหาความเป็นผู้นำทางความคิดโดยใช้คำสั่ง AI
ในฐานะทางเลือกของ Jasper AI, Copy.ai เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการเนื้อหาปริมาณมาก ด้วยรูปแบบการคิดราคาตามจำนวนคำไม่จำกัด คุณสามารถส่งข้อมูลสั้น ๆ และได้รับบทความบล็อกภายในไม่กี่วินาทีผ่านกระบวนการทำงานอัตโนมัติในตัว นอกจากนี้ยังสามารถเขียนโฆษณาสำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงแคมเปญบน Facebook โดยใช้รายละเอียดลูกค้าที่บันทึกไว้
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- เลือกจาก 200+ ขั้นตอนการทำงานเพื่อสร้างอีเมล, โฆษณา, บล็อกโพสต์, หรือหน้า landing ในขั้นตอนที่น้อยลง
- ใช้รูปแบบและภาษาเฉพาะของบริษัทเพื่อให้เนื้อหาทั้งหมดของคุณสอดคล้องกับแบรนด์
- เชิญเพื่อนร่วมทีม, มอบหมายบทบาท, และแก้ไขเนื้อหาพร้อมกันในโปรเจ็กต์ที่แชร์และโฟลเดอร์แคมเปญ
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยเน้นที่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและความสม่ำเสมอของแบรนด์
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้ฟังดูเป็นหุ่นยนต์และไม่เป็นธรรมชาติเท่าการเขียนของมนุษย์
- การจัดระเบียบโครงการจะยากขึ้นหากไม่มีโฟลเดอร์ย่อย ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Claude AI
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
ฉันชอบ copy.ai เพราะมันใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถเลือกโทนเสียงได้ และรูปแบบก็ใช้งานสะดวก มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย และเนื้อหาที่ดีเสมอ
ฉันชอบ copy.ai เพราะมันใช้งานง่ายมาก ฉันสามารถเลือกโทนเสียงได้ และรูปแบบก็ใช้งานง่ายมาก มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย และมักจะมีเนื้อหาที่ดีเสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่ง ที่ดีที่สุดของ Co py.ai
8. HuggingChat (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการ AI แบบโอเพนซอร์ส)
HuggingChat สร้างโดย Hugging Face มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานในโครงการ AI แบบโอเพนซอร์สโดยไม่มีข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม
เดิมทีสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนา แต่ตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ HuggingChat สำหรับการแปล การสร้างข้อความ หรือการทำงานอื่นๆ โดยไม่ต้องผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใด คุณยังได้รับการเข้าถึงคอลเลกชันขนาดใหญ่ของโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและทดสอบไอเดียได้มากขึ้น
ความยืดหยุ่นของแชทบอท AI นี้ทำให้เหมาะสำหรับนักพัฒนาและผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีที่ต้องการการปรับแต่งอย่างเต็มที่และการสนับสนุนที่ไม่จำกัดแพลตฟอร์มในกระบวนการทำงานของ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HuggingChat
- เลือกจากหลายพันรุ่นเพื่อขับเคลื่อนการแปล, แชท, สรุป, หรือภารกิจที่กำหนดเองอื่น ๆ
- ปรับแต่งข้อมูลการฝึกอบรม, พารามิเตอร์, หรือสถาปัตยกรรมเพื่อสร้างสิ่งที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริง
- เข้าร่วมการสนทนา แบ่งปันข้อเสนอแนะ และรับความช่วยเหลือจากผู้ร่วมโครงการที่กำลังทำงานในความท้าทายโอเพนซอร์สที่คล้ายคลึงกัน
- ได้รับความโปร่งใสและการควบคุมผ่านธรรมชาติแบบโอเพนซอร์สและการผสานรวมกับเครื่องมือโอเพนซอร์สอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ HuggingChat
- คุณจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคเพื่อปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดของมัน
- เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์กับเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์ส
ราคา HuggingChat
- ฟรี
รีวิวและคะแนนของ HuggingChat
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง HuggingChat อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งรู้สึกประทับใจอย่างมากกับคุณภาพของคำตอบที่ได้รับ:
วันนี้ฉันได้ลองใช้ HuggingChat และรู้สึกประทับใจอย่างมากกับคำตอบที่ได้รับจากคำถามทั่วไปที่ฉันใช้ทดสอบโมเดล ฉันรีบดาวน์โหลดโมเดลนั้นทันทีและพยายามกระตุ้นให้มันตอบแบบเดิม... แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทั้งโมเดล Llama2 70b และ CodeLlama-34b ดูฉลาดกว่า HuggingChat ถึง 10 เท่าสำหรับฉัน
วันนี้ฉันได้ลองใช้ HuggingChat และรู้สึกประทับใจอย่างมากกับคำตอบที่ได้รับจากคำถามทั่วไปที่ฉันใช้ทดสอบโมเดล ฉันรีบดาวน์โหลดโมเดลนั้นทันทีและพยายามกระตุ้นให้มันตอบแบบเดิม... แต่ไม่สำเร็จ ทั้งโมเดล Llama2 70b และ CodeLlama-34b ดูฉลาดกว่า HuggingChat ถึง 10 เท่าสำหรับฉัน
9. Poe (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงโมเดล AI หลายตัวพร้อมกัน)
Poe โดย Quora มอบอินเทอร์เฟซแบบรวมศูนย์สำหรับการโต้ตอบกับโมเดล AI ชั้นนำหลายตัว รวมถึง Claude, GPT-4, DeepSeek, Gemini และอื่นๆ คุณสามารถสนทนากับบอตที่แตกต่างกัน สำรวจคำตอบของโมเดล หรือสร้างแชทบอต AI ของคุณเองสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือสาธารณะ
เมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางแบบโมเดลเดียวของ Claude AI, Poe นำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายแบบโมเดล คุณสามารถถามคำถาม, หารือในรูปแบบยาว, หรือสร้างคำตอบได้ทันทีด้วยโมเดลที่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ ภายใน Poe
คุณสามารถใช้ Claude กับ Poe ได้ด้วยซ้ำ แต่คุณจะได้รับหน้าต่างบริบทที่เล็กกว่า เช่น 200,000 โทเค็นสำหรับ Claude หรือ 128,000 โทเค็นสำหรับ GPT-4o
คุณสมบัติเด่นของโพ
- เปรียบเทียบคำตอบจากเครื่องมือ AI ต่างๆ ในที่เดียว
- สร้างภาพ วิดีโอ และเสียงได้อย่างง่ายดายด้วยโมเดลที่เหมาะสม
- เข้าถึงเครื่องมือนี้ได้ผ่านเว็บ, iOS, Android และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ข้อจำกัดของโพ
- คุณอาจพบประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับโมเดล AI ที่คุณใช้
- บางคนรายงานว่าพบข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว เนื่องจากแพลตฟอร์มยังอยู่ในช่วงเบต้า
การตั้งราคาแบบ Poe
- การสมัครสมาชิก: เริ่มต้นที่ $4.99/เดือน
รีวิวและคะแนนของโพ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Poe อย่างไรบ้าง?
รีวิวในRedditชื่นชมเครื่องมือนี้:
ฉันชอบโพเอมาก ฉันสามารถเข้าถึง Opus ได้ดีขึ้น และฉันสามารถให้แบบจำลองร่วมมือกันได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น GPT4o ทำได้ดีกว่ามากในการเขียนโค้ดนางเงือกสำหรับแผนผังการไหล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก จากนั้นฉันสามารถ @Claude_opus และให้มันตรวจสอบผลลัพธ์ของ GPT4o และให้คำแนะนำ จากนั้นป้อนข้อมูลกลับไปยัง GPT และตรวจสอบอีกครั้ง นอกจากนี้ พวกเขายังเพิ่มแบบจำลองใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
ฉันชอบโพเอมาก ฉันสามารถเข้าถึง Opus ได้ดีขึ้น และฉันสามารถให้แบบจำลองร่วมมือได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น GPT4o ทำได้ดีกว่ามากในการเขียนโค้ดนางเงือกสำหรับแผนผังการไหล ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก จากนั้นฉันสามารถ @Claude_opus และให้มันตรวจสอบผลลัพธ์ของ GPT4o และให้คำแนะนำ จากนั้นป้อนข้อมูลกลับไปยัง GPT และตรวจสอบอีกครั้ง นอกจากนี้ พวกเขายังเพิ่มแบบจำลองใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในตำนานเทพเจ้ากรีก เฮเฟสตัส เทพเจ้าแห่งไฟและงานโลหะเป็นผู้มองเห็นอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตั้งแต่ยุคแรก เขาสร้างผู้รับใช้กลไก เช่น ไทลอส ยักษ์ทองสัมฤทธิ์ผู้พิทักษ์เกาะครีต และสาวทองคำที่ช่วยเขาในเวิร์กช็อปของเขา
10. ตัวละคร. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่นบทบาทสมมติและการสนทนาแบบโต้ตอบ)
Character.ai มอบวิธีที่สนุกสนานให้กับผู้ใช้ในการโต้ตอบกับตัวละครที่สร้างขึ้นเองสำหรับการเล่าเรื่อง การเล่นบทบาทสมมติ การคิดสร้างสรรค์ หรือแม้แต่การสนทนาแบบสบายๆ กับบุคลิกที่สร้างโดย AI
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างบุคลิกเฉพาะตัวและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เรื่องตลกเบาสมองไปจนถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ลึกซึ้งและจริงจัง ผ่านบทสนทนาและสถานการณ์สมมติ คุณสามารถสำรวจบุคลิกภาพของตัวละครต่างๆ หรือสร้างบทสนทนาได้อย่างง่ายดาย
นักเขียน, นักเล่นเกม, หรือใครก็ตามที่สนใจในคำแนะนำสร้างสรรค์สามารถใช้ Character. ai เพื่อคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ได้ มันเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวโดยไม่ต้องผูกติดกับประสบการณ์ของแชทบอทแบบดั้งเดิม
คุณสมบัติเด่นของ Character.ai
- เข้าถึงตัวละครกว่า 10 ล้านตัวพร้อมคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว สร้างโครงเรื่องที่ซับซ้อน พัฒนาบทสนทนา หรือจำลองโลกสมมติ
- รับคำตอบที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจาก AI ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การป้อนข้อมูลและความชอบเฉพาะตัวของคุณ
- รับประสบการณ์การโต้ตอบกับ AI ที่เน้นบุคลิกภาพและความสนุกสนานมากกว่า AI ของ Claude ที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก
ข้อจำกัดของ Character.ai
- ไม่ใช่ทุกการตอบสนองที่รู้สึกลึกซึ้งหรือมีชั้นเชิงทางอารมณ์
- อาจต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นจากผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น
Character.ai ราคา
- ฟรี
- ตัวละคร. AI+: $9. 99 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
Character.ai รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Character.ai อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งเรียกแอปนี้ว่าเสพติด โดยกล่าวว่า:
มันดูเหมือนกับการเล่นเกม, เหมือนกับภารกิจในข้อความ, แต่เจ๋งกว่าเพราะคุณสามารถมีอิทธิพลต่อเนื้อเรื่องได้. ปัญหาหลักคือความจำของฉันแย่มากและมันลืมจุดสำคัญไป.
มันดูเหมือนกับการเล่นเกม, เหมือนกับภารกิจในข้อความ, แต่เจ๋งกว่าเพราะคุณสามารถมีอิทธิพลต่อเนื้อเรื่องได้. ปัญหาหลักคือความจำของฉันแย่มากและมันลืมจุดสำคัญไป.
11. YouChat (เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือส่วนบุคคลและการท่องเว็บ)
YouChat ผสานปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเข้ากับการค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ มอบคำตอบที่ทันสมัยและรองรับการสอบถามแบบหลายรูปแบบ (ข้อความ, รูปภาพ, โค้ด) เครื่องมือนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วหรือต้องการความช่วยเหลือในการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมหรือมีความสำคัญในเวลาจำกัด
ไม่เหมือนกับ Claude AI แชทบอท AI นี้มุ่งเน้นการตอบกลับโดยตรงพร้อมการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ และสามารถสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ได้ คุณสามารถขอให้ดึงข้อมูลปัจจุบัน สร้างผลลัพธ์ที่เรียบง่าย หรือช่วยเร่งการวิจัยพื้นฐานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouChat
- ดึงบทความล่าสุด, สรุป, และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ภายในไม่กี่วินาที
- ใช้การอ้างอิงที่มีอยู่ในระบบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเจาะลึกในส่วนเฉพาะของคำตอบ
- จัดการคำขอที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การตอบคำถามไปจนถึงการสร้างเนื้อหา การขอสรุปหนังสือ และการให้แหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง
- สร้างเนื้อหาที่ผ่านการวิจัยอย่างดีผ่านการเข้าถึงข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ YouChat
- คาดหวังผลลัพธ์พื้นฐานเมื่อจัดการกับหัวข้อที่ต้องการการคิดเชิงนามธรรมหรือการเล่าเรื่อง
ราคา YouChat
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวและคะแนนของ YouChat
- G2: 4. 7/5 (10,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง YouChat อย่างไรบ้าง?
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มันฟรีและเซิร์ฟเวอร์แทบจะไม่เคยล้นเกินความสามารถในการรองรับ ใช้งานได้ง่ายกว่าค่อนข้างมาก [แต่] ไม่ดีเท่า ChatGpt ไม่ประสบความสำเร็จเสมอไปในการหาคำตอบที่ถูกต้อง ไม่มีฟีเจอร์มากเท่า
มันฟรีและเซิร์ฟเวอร์แทบไม่เคยล้นเกินความสามารถในการรองรับ Relatively ง่ายต่อการใช้งาน [แต่] ไม่ดีเท่า ChatGpt ไม่ประสบความสำเร็จเสมอในการได้คำตอบที่ถูกต้อง ไม่มีคุณสมบัติมากเท่า
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain ที่ตระหนักถึงบริบทและใช้หลาย LLM
Claude AI และทางเลือกอื่น ๆ มีคุณภาพการตอบสนอง ตัวเลือกการปรับแต่ง และราคาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานหรือออกจากเครื่องมือจัดการงานของคุณเพื่อรวมความสามารถของ AI เข้าไปในโครงการของคุณ
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่นเหนือกว่าโมเดลและเครื่องมือ AI อื่น ๆ มันไม่รบกวนวิธีการทำงานเดิมของคุณ แต่กลับเพิ่มคุณค่าด้วย ClickUp Brain ที่ผสานอยู่ในพื้นที่เดียวกับงาน เอกสาร และทีมของคุณอยู่แล้ว ทุกคำถามที่คุณถาม ทุกไฟล์ที่คุณค้นหา และทุกขั้นตอนที่คุณทำให้เป็นอัตโนมัติด้วย AI ใน ClickUp จะช่วยให้มันเรียนรู้ความชอบของคุณและปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ทำให้มันทรงพลังและเข้าใจบริบทมากขึ้นเรื่อย ๆ
ส่วนที่ดีที่สุด? การสมัครใช้ ClickUp ไม่เพียงแต่ให้คุณเข้าถึง Brain เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโมเดล GPT ล่าสุด, Claude, และ Gemini อีกด้วย ทำให้การเปลี่ยนจาก Claude ไม่เจ็บปวด...และจริงๆ แล้วไม่ใช่การเปลี่ยนเลย! 🦄✨
ต้องการอัปเกรดพื้นที่ทำงานของคุณและใช้ประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่โดยไม่พลาดสิ่งที่ Claude มอบให้หรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!