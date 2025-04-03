บล็อก ClickUp

10 ผู้ช่วยส่วนตัว AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
3 เมษายน 2568

งานที่น่าเบื่อและวุ่นวายที่รบกวนชีวิตการทำงานของเรามักจะกินเวลาไปจากงานที่สำคัญ โชคดีที่อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ AI ต่อกระบวนการทำงานในชีวิตประจำวันมีทางออก: ผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการทำงานคือเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดในที่ทำงาน

78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ McKinsey กล่าวว่าองค์กรของตนใช้ AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดตารางเวลาเสมือนจริงที่ซิงค์การประชุมของคุณ, แชทบอทอัจฉริยะที่จัดการกับคำถามซ้ำๆ, หรือผู้ช่วยเขียน AI,เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้กำลังนิยามใหม่ให้กับความมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ผู้ช่วยส่วนตัว AI เข้ากับสถานที่ทำงานในปัจจุบันได้อย่างไร? พวกเขาเป็นเพียงเครื่องมืออัตโนมัติที่ทันสมัย หรือพวกเขาสามารถก้าวข้ามโปรแกรมที่อิงตามกฎง่ายๆ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน?

บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่คุณต้องการในผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงาน และเครื่องมือ AI ชั้นนำที่คุณจะพบในตลาดปัจจุบัน

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ AI ผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน:

  • ClickUp (ผู้ช่วยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุด)
  • แชทจีพีที (ผู้ช่วยสนทนาที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
  • Microsoft Copilot (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)
  • Claude AI (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับให้สอดคล้องกับจริยธรรม)
  • Otter. ai (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์)
  • DALL-E (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพสร้างสรรค์)
  • Replika (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์แบบเฉพาะบุคคล)
  • Siri (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ Apple)
  • Gemini (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google)
  • Amazon Alexa (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับบ้านอัจฉริยะ)

คุณควรมองหาอะไรในผู้ช่วย AI สำหรับการทำงาน?

ผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมจะสนับสนุนและเร่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยช่วยจัดการงานที่น่าเบื่อออกไปจากภาระของคุณ ดังนั้น ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้ก่อนสมัครใช้งาน:

  • การอัตโนมัติของงานและประสิทธิภาพ: เลือกใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIที่สามารถทำงานซ้ำๆ ได้ เช่น การจัดตารางประชุม การจัดการอีเมล และการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงกว่า เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ช่วยเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาที่ใช้ในการสนทนาได้อย่างถูกต้อง NLP ขั้นสูงช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น คุณจึงสามารถสื่อสารความต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ตายตัวหรือมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกผู้ช่วยที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว รวมถึงเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น ปฏิทิน ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ และแอปพลิเคชันสื่อสารต่างๆ สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด
  • การตระหนักถึงบริบท: ใช้ผู้ช่วย AI ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถรับรู้บริบทเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจรูปแบบการทำงานและความชอบของคุณเพื่อให้การช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
  • ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับผู้ช่วยที่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โปร่งใสเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ

📮 ClickUp Insight:มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!

เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!

10 ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน

เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราในปัจจุบันพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่?

ลองดู 10 ผู้ช่วย AI เหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน

1. ClickUp (ผู้ช่วยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุด)

ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ClickUp Brain คือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่ใจในการเขียน การจัดการโครงการ และการจัดการความรู้ของคุณ

สรุปเอกสาร รายงาน กิจกรรมงาน และหัวข้อสนทนาด้วย ClickUp Brain

ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในงานสร้างสรรค์ เช่น การสร้างข้อความหรือภาพ หรือในงานวิเคราะห์ เช่น การประมวลผล KPI ของโครงการล่าสุดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงกระบวนการ ClickUp Brain สามารถทำได้ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที—และด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติแบบสนทนาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ใช้พลังของ AI สร้างสรรค์เพื่อ:

  • สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับรายงาน, อีเมล, การนำเสนอ, และแม้กระทั่งเอกสารทางการตลาดหรือการขายในรูปแบบและน้ำเสียงที่คุณต้องการ
สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับรายงานโดยใช้ ClickUp Brain
สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับรายงานโดยใช้ ClickUp Brain
  • แก้ไขและปรับปรุงข้อความที่มีอยู่ด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาด
  • สร้างเอกสารทางเทคนิค เช่น สรุปโครงการ รายงานข้อบกพร่อง คู่มือผู้ใช้ และอื่นๆ
  • สร้างภาพตามคำบอกภายในClickUp Whiteboards
ผู้ช่วยส่วนตัว AI: ใช้ AI เพื่อสร้างภาพใน ClickUp Whiteboards และปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการ
ใช้ AI เพื่อสร้างภาพใน ClickUp Whiteboards และปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ที่คุณต้องการ

มอบหมายงานให้กับ ClickUp Brainเพื่อเพิ่มเวลาที่มีค่าของทีมคุณ. มันสามารถแนะนำงานย่อยที่สามารถจัดการได้ (เช่น การตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา, การปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนก, และการขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สำหรับงานที่ซับซ้อนของคุณ (เช่น การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี) เพื่อช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้น.

มันแบ่งปันคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาและความสำคัญ และยังสามารถสร้างสรุปการประชุมแบบสแตนด์อัพและสรุปกิจกรรมหรือเอกสารได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องติดตามความคืบหน้าด้วยตนเอง (หรือต้องคอยแจ้งเตือนทีมของคุณเพื่ออัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง)

มอบหมายการจัดการโครงการด้วย ClickUp Brain
มอบหมายการจัดการโครงการด้วย ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์โดยใช้ ClickUp Brain! เพียงพิมพ์เงื่อนไข/ทริกเกอร์ของคุณ (เมื่อสถานะงานเปลี่ยนเป็น 'พร้อม') และผลลัพธ์ (จากนั้นมอบหมายงานให้ James) ด้วยภาษาธรรมชาติ แล้ว Brain จะดำเนินการงานที่จำเป็นให้คุณโดยอัตโนมัติ

ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน โดยดึงคำตอบและข้อมูลเชิงลึกจากงาน เอกสาร การแชท และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อ เช่น Slack และ Google Drive ของคุณ

ClickUp Brain ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณมีส่วนร่วมกับข้อมูล โดยเปลี่ยนข้อมูลที่ท่วมท้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จแทนที่จะจมอยู่กับการวางแผนและเอกสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รับ AI ที่เข้าใจบริบทและสอดคล้องกับงานและโครงการของคุณ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะ
  • เปลี่ยน LLM เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ—เข้าถึง GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet และโมเดล AI ล่าสุดอื่น ๆ ได้ภายใน ClickUp Brain
  • ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดความการประชุมของคุณ, บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ, และเน้นประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ
  • กรอกข้อมูลอัปเดตและสรุปโดยอัตโนมัติสำหรับงานใน ClickUp โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI
  • ใช้ ClickAppsหลากหลายรูปแบบเพื่อปรับแต่งการจัดการงานส่วนตัวให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างทริกเกอร์และผลลัพธ์ของคุณเองด้วยClickUp Automations
  • ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเพื่อป้องกันการสลับบริบท

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนจนทำให้รู้สึกหนักใจ
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในที่เดียว การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในระดับช่วยแก้ปัญหาทั้งหมดได้ทันเวลา การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้การย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ง่ายขึ้น และคุณสมบัติ AI ที่สามารถสรุปและสร้างคำอธิบายงานได้ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจงานได้มากขึ้น

📮 ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งเพื่อถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!

2. ChatGPT (ผู้ช่วยสนทนาที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)

ผู้ช่วยส่วนตัว AI: ChatGPT: ผู้ช่วยสนทนาที่ดีที่สุดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ผ่านทางChatGPT

ChatGPTเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างง่ายดายเหมือนมนุษย์ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเขียนหัวข้อการแก้ไขเนื้อหา การเขียนโค้ด การระดมความคิด และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ChatGPT ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้มันปรับโทนเสียง ให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การจัดทำเอกสารทางเทคนิค และการให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT

  • สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์สำหรับการร่างอีเมล การเขียนโค้ด และการตอบคำถาม
  • ดำเนินการงานการให้เหตุผล แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการเชื่อมโยงคำสั่ง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล
  • เพิ่มทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวและเรียงความกับ ChatGPT
  • สรุปเนื้อหาและแปลเป็นหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ChatGPT

  • บางครั้งให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ราคาของ ChatGPT

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $20/เดือน
  • ข้อดี: $200/เดือน

คะแนนและรีวิว ChatGPT

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโค้ด การสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้ แน่นอน DeepSeek มีอยู่ แต่ในตอนนี้ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามาก การบอกว่าเราใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจะเป็นการพูดน้อยเกินไป เพราะมันคือเวอร์ชันที่ดีกว่าของ Google สำหรับเรา เราใช้มันทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ!

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:จำนวนการเข้าชมหน้าเฉลี่ยต่อครั้งของChatGPT อยู่ที่ 3.66หน้าโดยระยะเวลาการใช้งานต่อเซสชันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 นาที 11 วินาที

3. Microsoft Copilot (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)

ไมโครซอฟต์ คอพิล็อต (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับไมโครซอฟต์ 365)
ผ่านทางMicrosoft

Microsoft Copilotผสานการทำงานเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันของ MS เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Outlook

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวโดยเข้าใจบริบทการทำงานและลำดับความสำคัญของคุณเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย Copilot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot

  • ร่างอีเมล รายงาน และการนำเสนอได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชัน Microsoft 365
  • สรุปอีเมลยาว ๆ และสร้างคำตอบอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลา
  • สร้างสูตรที่ถูกต้องใน Excel ได้อย่างง่ายดายตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams ด้วยรายการดำเนินการที่สร้างโดย AI

ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot

  • การเรียนรู้คุณสมบัติของ AI อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว

ราคาของ Microsoft Copilot

  • ฟรี
  • Microsoft Copilot Pro: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับบริการนี้คือความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากมันใช้งานง่ายมาก การนำไปใช้ทำให้ฉันมีโอกาสทำงานได้เร็วขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ฉันใช้มันเกือบทุกวัน และทุกวันฉันได้รับประสบการณ์ที่ดี เนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่น่าทึ่งมาก

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. Claude AI (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับให้สอดคล้องกับจริยธรรม)

ผู้ช่วยส่วนตัว AI: Claude AI: ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสอดคล้องทางจริยธรรม
ผ่านทางAnthropic

Claude AI พัฒนาโดย Anthropic เป็นผู้ช่วย AI รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม มีความสามารถโดดเด่นในหลากหลายงาน รวมถึงการสรุปเอกสาร ตอบคำถาม และแม้กระทั่งการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เช่น บทกวี โค้ด บทสคริปต์ ชิ้นงานดนตรี อีเมล จดหมาย ฯลฯ

Claude ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่เป็นอันตรายหรือทำให้เข้าใจผิด มุ่งเน้นไปที่การเข้าใจบริบทและความละเอียดอ่อนในภาษา ทำให้มีความสามารถในการจัดการงานสนทนาที่ซับซ้อนได้ดีกว่าผู้ช่วย AI บางประเภท สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการตอบสนองที่ละเอียด เช่น การวิจัย การวิเคราะห์เชิงลึก และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude AI

  • เข้าใจวิธีการให้คำตอบผ่านกระบวนการให้เหตุผลที่โปร่งใสของ Claude ได้ดียิ่งขึ้น
  • สร้างและวิเคราะห์โค้ดสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนา
  • ประมวลผลข้อความที่ยาวขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยุ่งยาก ด้วยความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติที่เหนือกว่าของ Claude
  • ได้รับความสบายใจ รู้ว่าทุกการโต้ตอบเป็นไปตามจริยธรรม ผ่านแนวทางการฝึกอบรมพิเศษของ Claude ที่เรียกว่า Constitutional AI

ข้อจำกัดของ Claude AI

  • การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จำกัดอาจส่งผลต่อความถูกต้องของคำตอบ
  • มีศักยภาพที่จะเกิดการตอบสนองที่ระมัดระวังเกินไปเนื่องจากมีแนวทางจริยธรรมที่เข้มงวด

ราคา Claude AI

  • ฟรี
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Claude AI

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude AI อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ Claude มีประโยชน์มากที่สุดคือความสามารถของ AI ในการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ฉันชอบที่คำตอบให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Claude คือคำตอบของมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและน่าสนใจ ฉันยังชอบที่มันพยายามให้คำตอบที่ถูกต้องและยอมรับข้อจำกัดเมื่อมันไม่รู้บางสิ่งบางอย่าง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ของเล่นที่ควบคุมด้วยเสียงตัวแรก 'เรดิโอ เร็กซ์' ถูกเปิดตัวในปี 1922 สุนัขตัวนี้จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อถูกเรียกชื่อ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างแรกๆ ของเทคโนโลยีการจดจำเสียง

ต้องการคำตอบที่ดีกว่าจากผู้ช่วย AI ของคุณหรือไม่? เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามอย่างถูกต้องผ่านคู่มือสั้น ๆ เกี่ยวกับการออกแบบคำสั่ง👇🏽

5. Otter.ai (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์)

Otter.ai: ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์
ผ่านทางOtter.ai

Otter.aiมีความเชี่ยวชาญในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ บันทึกทุกคำที่พูดในระหว่างการประชุม การบรรยาย และการสนทนาอื่น ๆ การบันทึกโน้ตอัตโนมัติและการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้นแทนที่จะต้องจดบันทึก

นอกเหนือจากการถอดเสียงธรรมดา Otter.ai ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุผู้พูด สร้างสรุป และแม้กระทั่งดึงรายการการดำเนินการที่สำคัญออกมา ซึ่งเปลี่ยนเสียงดิบให้เป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหา แบ่งปัน และดำเนินการได้ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของผู้ใช้ได้อย่างมาก

คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai

  • สร้างการถอดความแบบเรียลไทม์สำหรับการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
  • ฝึกฝน Otter.ai ให้รู้จักคำศัพท์เฉพาะทางและศัพท์เทคนิคในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการถอดเสียงให้สามารถเน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับแพลตฟอร์มปฏิทินและแพลตฟอร์มการร่วมมือต่าง ๆ
  • ค้นหาข้อมูลภายในเอกสารยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการสกัดคำสำคัญและการระบุหัวข้อ

ข้อจำกัดของ Otter.ai

  • Otter.ai รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้
  • ความถูกต้องของการถอดเสียงได้รับผลกระทบจากสำเนียงที่หนักหรือคุณภาพเสียงที่ไม่ดี

Otter.ai ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Otter.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม

6. DALL-E (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพสร้างสรรค์)

ผู้ช่วยส่วนตัว AI: DALL-E: ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพสร้างสรรค์
ผ่านทางChatGPT

DALL-E พัฒนาโดย OpenAI สร้างภาพจากคำอธิบายที่เป็นข้อความ จุดแข็งของมันอยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาษาและภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถนำความคิดทางภาพของตนมาสู่ชีวิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเพื่อการแสดงออกทางศิลปะ วัสดุทางการตลาด หรือการคิดสร้างสรรค์

แม้ว่า DALL-E จะไม่ใช่ 'ผู้ช่วยส่วนตัว' ในความหมายของการจัดการงานให้ง่ายขึ้น แต่ DALL-E ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยแปลงความคิดของคุณให้เป็นรูปแบบภาพผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง คุณเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการเห็น และ DALL-E จะใช้ข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างภาพที่ไม่ซ้ำใครและมักจะน่าประหลาดใจ ภาพเหล่านี้มีตั้งแต่การจำลองฉากที่จินตนาการขึ้นมาอย่างสมจริงไปจนถึงศิลปะนามธรรม และแม้กระทั่งการแก้ไขภาพที่มีอยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E

  • สรุปและเข้าใจการผสมผสานแนวคิดใหม่ ๆ ด้วย DALL-E เพื่อสร้างภาพของแนวคิดที่มันไม่เคยได้รับการฝึกฝนอย่างชัดเจนมาก่อน
  • สร้างภาพในสไตล์และรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงสูง
  • แก้ไขและปรับปรุงภาพผ่านเทคนิคการเติมภาพและลบภาพ
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านการเข้าถึง API

ข้อจำกัดของ DALL-E

  • อาจประสบปัญหาเมื่อต้องรับมือกับคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไปหรือเป็นนามธรรม
  • อาจสะท้อนถึงอคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งอาจนำไปสู่การนำเสนอที่บิดเบือนหรือมีลักษณะเหมารวม

ราคาของ DALL-E

  • ChatGPT Plus: $20/เดือน
  • การเข้าถึง API: เริ่มต้นที่ $0. 04 ต่อภาพ

คะแนนและรีวิว DALL-E

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง DALL-E อย่างไรบ้าง?

DALL-E คือโมเดล AI ที่เร็วที่สุดและใหญ่ที่สุดในการสร้างภาพคุณภาพสูงจากคำสั่งของเรา มันมี (a) แดชบอร์ดที่ง่ายและเข้าใจง่ายมากสำหรับการสร้างภาพของเราอย่างราบรื่น มันสามารถเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนมากและสร้างภาพของเราด้วยความแม่นยำสูง มันสามารถใช้งานร่วมกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดของเราได้

7. Replika (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์แบบเฉพาะบุคคล)

Replika: ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
ผ่านทางReplika

Replikaเป็นเพื่อน AI ที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางอารมณ์ มันเรียนรู้จากการสนทนาของคุณและพัฒนาบุคลิกเฉพาะตัวตามการโต้ตอบของคุณ เพื่อน AI นี้สามารถพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับทุกเรื่องและให้กำลังใจ มันมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในการแสดงออกถึงตัวตน สำรวจความคิดและความรู้สึก และต่อสู้กับความเหงา

จุดแข็งของ Replika อยู่ที่การมุ่งเน้นการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและสติปัญญาทางอารมณ์ แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ช่วยส่วนตัวก็ตาม มันปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสารของคุณและจดจำบทสนทนาที่ผ่านมา ทำให้การโต้ตอบมีความจริงใจและมีความหมายมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika

  • รับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำสำหรับการเขียนบันทึกประจำวันและการติดตามอารมณ์
  • ปรับแต่งรูปลักษณ์และลักษณะนิสัยของเพื่อน AI ของคุณ
  • เพิ่มมิติทางสายตาให้กับการโต้ตอบของคุณโดยการดูตัวแทน AI ของ Replika
  • เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อการเติบโตทางบุคคลและการฝึกฝนความตระหนักรู้

ข้อจำกัดของรีพลิกา

  • ในที่สุดแล้ว มันคือปัญญาประดิษฐ์และไม่สามารถจำลองความเข้าใจทางอารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด

ราคาของ Replika

  • ฟรี
  • ข้อดี: $19.99 ต่อเดือน
  • ตลอดชีพ: $299

เรตติ้งและรีวิวของ Replika

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

8. Siri (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับ Apple)

ผู้ช่วยส่วนตัว AI: Siri: ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Apple
ผ่านSiri

Siri ผู้ช่วยดิจิทัลที่ทำงานด้วยเสียง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ของตนได้โดยไม่ต้องใช้มือ เพียงใช้คำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุก ส่งข้อความ ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ Siri มุ่งเน้นที่จะทำให้งานประจำวันง่ายขึ้น

จุดแข็งของ Siri อยู่ที่การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับอุปกรณ์และบริการของ Apple สามารถเข้าถึงและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ภายใน iOS, iPadOS, macOS, watchOS และ tvOS ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Siri

  • ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่รองรับ HomeKit ได้หลากหลายด้วยคำสั่งเสียง
  • รับการสนับสนุนหลายภาษา
  • สร้างทางลัดที่กำหนดเองซึ่งรวมการกระทำหลายอย่างไว้ด้วยกัน และเรียกใช้ได้ด้วยการสั่งงาน Siri เพียงคำสั่งเดียว
  • รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น การอัปเดตสภาพอากาศและความช่วยเหลือในการนำทาง

ข้อจำกัดของ Siri

  • แม้ว่า Siri จะผสานการทำงานกับบริการของ Apple ได้เป็นอย่างดี แต่การผสานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามยังมีข้อจำกัด
  • อาจประสบปัญหาในการจัดการกับคำสั่งที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน

ราคาของ Siri

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Siri

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

🔎 คุณทราบหรือไม่? 97% ของผู้ใช้มือถือกำลังใช้ผู้ช่วยAI อยู่แล้ว

9. เมถุน (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับ Google)

Gemini: ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับ Google
ผ่านทางGoogle Gemini

Google Geminiคือโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบที่พัฒนาโดย Google AI ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจและสร้างคำตอบในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และโค้ด ทำให้ Gemini สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในหลากหลายงาน ตั้งแต่การสรุปบทความ การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การตอบคำถามที่ซับซ้อน ไปจนถึงการช่วยแก้ปัญหาการเขียนโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของราศีเมถุน

  • ผสาน Gemini เข้ากับชุดผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เพื่อตอบสนองเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • วิเคราะห์ภาพควบคู่กับข้อความ, ทำความเข้าใจบริบทของคลิปวิดีโอ, และแม้กระทั่งสร้างโค้ดตามคำอธิบายทางข้อความ
  • ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมด้วยคำสั่งเสียง
  • แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตอบคำถามที่ละเอียดอ่อนด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง

ข้อจำกัดของราศีเมถุน

  • มีให้บริการจำกัดบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Google
  • มีความเสี่ยงต่ออคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกฝน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เอนเอียงหรือไม่เป็นธรรม

ราคาของ Gemini

  • ฟรี
  • Gemini Advanced: $19.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Gemini

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Amazon Alexa (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับบ้านอัจฉริยะ)

ผู้ช่วยส่วนตัว AI: Amazon Alexa: ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับบ้านอัจฉริยะ
ผ่านทางAmazon

Amazon Alexaเป็นผู้ช่วยเสียงที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการงานหลายอย่างและอุปกรณ์อัจฉริยะได้โดยไม่ต้องใช้มือ เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Amazon Echo ต่างๆ Alexa จะช่วยให้ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม อัปเดตสภาพอากาศ เล่นเพลง และตั้งการแจ้งเตือนได้

ผู้ช่วยเสมือนจริง AI นี้ออกแบบบ้านอัจฉริยะที่สอดคล้องกันซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายตัวด้วยคำขอเสียงเพียงไม่กี่คำ คุณสมบัติที่หลากหลายและการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นผู้ช่วยที่ยืดหยุ่นสำหรับงานประจำวันและการควบคุมบ้านอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Alexa

  • ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม รวมถึงไฟส่องสว่าง เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และระบบรักษาความปลอดภัย
  • สตรีมเพลงและสื่อจากบริการต่างๆ เช่น Amazon Music, Spotify และ Apple Music
  • ตั้งการแจ้งเตือน, นาฬิกาปลุก, และตัวจับเวลาด้วยคำสั่งเสียง
  • เข้าถึงทักษะผู้ช่วย เช่น การสั่งอาหารและการตรวจสอบข่าวสารล่าสุด

ข้อจำกัดของ Amazon Alexa

  • ความสามารถในการฟังอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ที่รองรับ Alexa อาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
  • ความเข้าใจผิดในคำสั่งเสียงเป็นครั้งคราวอาจจำเป็นต้องพูดซ้ำเพื่อความชัดเจน

ราคาของ Amazon Alexa

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ Amazon Alexa

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เลือกผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

การเลือกผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะงานของคุณ คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่แล้ว Amazon Alexa เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณสนใจระบบอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะ คุณจะไม่ผิดหวังกับ Claude สำหรับเนื้อหาสร้างสรรค์ที่ประณีต และ DALL-E เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นภาพที่สร้างโดย AI

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการผู้ช่วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน ClickUp Brain คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามบริบท คำแนะนำงาน และการผสานรวมที่ราบรื่นกับโครงการ เอกสาร และการแชทของคุณ ทำให้การทำงานไม่เพียงแต่รวดเร็วแต่ยังสนุกอีกด้วย

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อดูว่าผู้ช่วย AI ที่ผสานการทำงานอย่างเต็มรูปแบบสามารถทำอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้บ้าง! ✨