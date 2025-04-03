งานที่น่าเบื่อและวุ่นวายที่รบกวนชีวิตการทำงานของเรามักจะกินเวลาไปจากงานที่สำคัญ โชคดีที่อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ AI ต่อกระบวนการทำงานในชีวิตประจำวันมีทางออก: ผู้ช่วย AI ที่มีความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับการทำงานคือเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดในที่ทำงาน
78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ McKinsey กล่าวว่าองค์กรของตนใช้ AI ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดตารางเวลาเสมือนจริงที่ซิงค์การประชุมของคุณ, แชทบอทอัจฉริยะที่จัดการกับคำถามซ้ำๆ, หรือผู้ช่วยเขียน AI,เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านี้กำลังนิยามใหม่ให้กับความมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้ช่วยส่วนตัว AI เข้ากับสถานที่ทำงานในปัจจุบันได้อย่างไร? พวกเขาเป็นเพียงเครื่องมืออัตโนมัติที่ทันสมัย หรือพวกเขาสามารถก้าวข้ามโปรแกรมที่อิงตามกฎง่ายๆ เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน?
บทความนี้จะกล่าวถึงสิ่งที่คุณต้องการในผู้ช่วย AI ส่วนตัวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงาน และเครื่องมือ AI ชั้นนำที่คุณจะพบในตลาดปัจจุบัน
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ AI ผู้ช่วยที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน:
- ClickUp (ผู้ช่วยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุด)
- แชทจีพีที (ผู้ช่วยสนทนาที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
- Microsoft Copilot (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)
- Claude AI (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับให้สอดคล้องกับจริยธรรม)
- Otter. ai (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์)
- DALL-E (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพสร้างสรรค์)
- Replika (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์แบบเฉพาะบุคคล)
- Siri (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์ Apple)
- Gemini (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google)
- Amazon Alexa (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับบ้านอัจฉริยะ)
คุณควรมองหาอะไรในผู้ช่วย AI สำหรับการทำงาน?
ผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมจะสนับสนุนและเร่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยช่วยจัดการงานที่น่าเบื่อออกไปจากภาระของคุณ ดังนั้น ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้ก่อนสมัครใช้งาน:
- การอัตโนมัติของงานและประสิทธิภาพ: เลือกใช้เครื่องมืออัตโนมัติด้วย AIที่สามารถทำงานซ้ำๆ ได้ เช่น การจัดตารางประชุม การจัดการอีเมล และการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงกว่า เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- ความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ช่วยเข้าใจและตอบสนองต่อภาษาที่ใช้ในการสนทนาได้อย่างถูกต้อง NLP ขั้นสูงช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติมากขึ้น คุณจึงสามารถสื่อสารความต้องการได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้คำสั่งที่ตายตัวหรือมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกผู้ช่วยที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว รวมถึงเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น ปฏิทิน ซอฟต์แวร์จัดการโครงการ และแอปพลิเคชันสื่อสารต่างๆ สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด
- การตระหนักถึงบริบท: ใช้ผู้ช่วย AI ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถรับรู้บริบทเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการเข้าใจรูปแบบการทำงานและความชอบของคุณเพื่อให้การช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับผู้ช่วยที่ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่โปร่งใสเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ
📮 ClickUp Insight:มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย!
เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ แอปด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
10 ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน
เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราในปัจจุบันพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่?
ลองดู 10 ผู้ช่วย AI เหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
1. ClickUp (ผู้ช่วยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ที่ดีที่สุด)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp Brain คือผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่ใจในการเขียน การจัดการโครงการ และการจัดการความรู้ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือในงานสร้างสรรค์ เช่น การสร้างข้อความหรือภาพ หรือในงานวิเคราะห์ เช่น การประมวลผล KPI ของโครงการล่าสุดเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงกระบวนการ ClickUp Brain สามารถทำได้ทั้งหมดภายในไม่กี่วินาที—และด้วยคำสั่งภาษาธรรมชาติแบบสนทนาโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ใช้พลังของ AI สร้างสรรค์เพื่อ:
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับรายงาน, อีเมล, การนำเสนอ, และแม้กระทั่งเอกสารทางการตลาดหรือการขายในรูปแบบและน้ำเสียงที่คุณต้องการ
- แก้ไขและปรับปรุงข้อความที่มีอยู่ด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาด
- สร้างเอกสารทางเทคนิค เช่น สรุปโครงการ รายงานข้อบกพร่อง คู่มือผู้ใช้ และอื่นๆ
- สร้างภาพตามคำบอกภายในClickUp Whiteboards
มอบหมายงานให้กับ ClickUp Brainเพื่อเพิ่มเวลาที่มีค่าของทีมคุณ. มันสามารถแนะนำงานย่อยที่สามารถจัดการได้ (เช่น การตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา, การปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนก, และการขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) สำหรับงานที่ซับซ้อนของคุณ (เช่น การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี) เพื่อช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้น.
มันแบ่งปันคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลาและความสำคัญ และยังสามารถสร้างสรุปการประชุมแบบสแตนด์อัพและสรุปกิจกรรมหรือเอกสารได้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องติดตามความคืบหน้าด้วยตนเอง (หรือต้องคอยแจ้งเตือนทีมของคุณเพื่ออัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์โดยใช้ ClickUp Brain! เพียงพิมพ์เงื่อนไข/ทริกเกอร์ของคุณ (เมื่อสถานะงานเปลี่ยนเป็น 'พร้อม') และผลลัพธ์ (จากนั้นมอบหมายงานให้ James) ด้วยภาษาธรรมชาติ แล้ว Brain จะดำเนินการงานที่จำเป็นให้คุณโดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ในพื้นที่ทำงานของคุณไปพร้อมกัน โดยดึงคำตอบและข้อมูลเชิงลึกจากงาน เอกสาร การแชท และแม้แต่แอปที่เชื่อมต่อ เช่น Slack และ Google Drive ของคุณ
ClickUp Brain ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่คุณมีส่วนร่วมกับข้อมูล โดยเปลี่ยนข้อมูลที่ท่วมท้นให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จแทนที่จะจมอยู่กับการวางแผนและเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับ AI ที่เข้าใจบริบทและสอดคล้องกับงานและโครงการของคุณ เพื่อให้คุณได้รับคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมโดยเฉพาะ
- เปลี่ยน LLM เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ AI ของคุณ—เข้าถึง GPT-4o, Claude 3. 7 Sonnet และโมเดล AI ล่าสุดอื่น ๆ ได้ภายใน ClickUp Brain
- ใช้ClickUp AI Notetakerเพื่อถอดความการประชุมของคุณ, บันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ, และเน้นประเด็นการดำเนินการที่สำคัญ
- กรอกข้อมูลอัปเดตและสรุปโดยอัตโนมัติสำหรับงานใน ClickUp โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI
- ใช้ ClickAppsหลากหลายรูปแบบเพื่อปรับแต่งการจัดการงานส่วนตัวให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างทริกเกอร์และผลลัพธ์ของคุณเองด้วยClickUp Automations
- ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเพื่อป้องกันการสลับบริบท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายของแพลตฟอร์มนี้มีความซับซ้อนจนทำให้รู้สึกหนักใจ
- ผู้ใช้บางรายระบุว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในที่เดียว การสนับสนุนลูกค้าที่ดีที่สุดในระดับช่วยให้แก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ทันเวลา การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้การย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ง่ายขึ้น และคุณสมบัติ AI ที่สามารถสรุปและสร้างคำอธิบายงานได้ช่วยให้ผู้พัฒนาเข้าใจงานได้มากขึ้น
📮 ClickUp Insight:62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งเพื่อถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่ากับ ClickUp!
2. ChatGPT (ผู้ช่วยสนทนาที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์)
ChatGPTเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยซึ่งใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อช่วยให้การโต้ตอบเป็นไปอย่างง่ายดายเหมือนมนุษย์ เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งด้านอาชีพและส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเขียนหัวข้อการแก้ไขเนื้อหา การเขียนโค้ด การระดมความคิด และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ChatGPT ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้มันปรับโทนเสียง ให้คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และช่วยเหลือในภารกิจต่าง ๆ เช่น การสื่อสารทางธุรกิจ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การจัดทำเอกสารทางเทคนิค และการให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์สำหรับการร่างอีเมล การเขียนโค้ด และการตอบคำถาม
- ดำเนินการงานการให้เหตุผล แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยการเชื่อมโยงคำสั่ง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล
- เพิ่มทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของคุณด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับเรื่องราวและเรียงความกับ ChatGPT
- สรุปเนื้อหาและแปลเป็นหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- บางครั้งให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโค้ด การตอบคำถามง่าย ๆ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในขณะนี้ แน่นอน DeepSeek มีอยู่ แต่ในตอนนี้ ChatGPT เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่ามาก การบอกว่าเราใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจะเป็นการพูดน้อยเกินไป เพราะมันคือเวอร์ชันที่ดีกว่าของ Google สำหรับเรา เราใช้มันทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ!
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:จำนวนการเข้าชมหน้าเฉลี่ยต่อครั้งของChatGPT อยู่ที่ 3.66หน้าโดยระยะเวลาการใช้งานต่อเซสชันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6 นาที 11 วินาที
3. Microsoft Copilot (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Microsoft 365)
Microsoft Copilotผสานการทำงานเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถร่างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันของ MS เช่น Word, Excel, PowerPoint และ Outlook
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวโดยเข้าใจบริบทการทำงานและลำดับความสำคัญของคุณเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมอบความช่วยเหลือที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย Copilot ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ร่างอีเมล รายงาน และการนำเสนอได้โดยตรงภายในแอปพลิเคชัน Microsoft 365
- สรุปอีเมลยาว ๆ และสร้างคำตอบอย่างรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลา
- สร้างสูตรที่ถูกต้องใน Excel ได้อย่างง่ายดายตามผลลัพธ์ที่ต้องการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams ด้วยรายการดำเนินการที่สร้างโดย AI
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- การเรียนรู้คุณสมบัติของ AI อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัว
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรี
- Microsoft Copilot Pro: 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Copilot อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับบริการนี้คือความง่ายในการใช้งาน เนื่องจากมันใช้งานง่ายมาก การนำไปใช้ทำให้ฉันมีโอกาสทำงานได้เร็วขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ฉันใช้มันเกือบทุกวัน และทุกวันฉันได้รับประสบการณ์ที่ดี เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์นั้นน่าทึ่งมาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
4. Claude AI (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับให้สอดคล้องกับจริยธรรม)
Claude AI พัฒนาโดย Anthropic เป็นผู้ช่วย AI รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีจริยธรรม มีความสามารถโดดเด่นในหลากหลายงาน รวมถึงการสรุปเอกสาร ตอบคำถาม และแม้กระทั่งการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ เช่น บทกวี โค้ด บทสคริปต์ ชิ้นงานดนตรี อีเมล จดหมาย ฯลฯ
Claude ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่เป็นอันตรายหรือทำให้เข้าใจผิด มุ่งเน้นไปที่การเข้าใจบริบทและความละเอียดอ่อนในภาษา ทำให้มีความสามารถในการจัดการงานสนทนาที่ซับซ้อนได้ดีกว่าผู้ช่วย AI บางประเภท สิ่งนี้ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการตอบสนองที่ละเอียด เช่น การวิจัย การวิเคราะห์เชิงลึก และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Claude AI
- เข้าใจวิธีการให้คำตอบผ่านกระบวนการให้เหตุผลที่โปร่งใสของ Claude ได้ดียิ่งขึ้น
- สร้างและวิเคราะห์โค้ดสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องและการพัฒนา
- ประมวลผลข้อความที่ยาวขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยุ่งยาก ด้วยความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติที่เหนือกว่าของ Claude
- ได้รับความสบายใจ รู้ว่าทุกการโต้ตอบเป็นไปตามจริยธรรม ผ่านแนวทางการฝึกอบรมพิเศษของ Claude ที่เรียกว่า Constitutional AI
ข้อจำกัดของ Claude AI
- การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่จำกัดอาจส่งผลต่อความถูกต้องของคำตอบ
- มีศักยภาพที่จะเกิดการตอบสนองที่ระมัดระวังเกินไปเนื่องจากมีแนวทางจริยธรรมที่เข้มงวด
ราคา Claude AI
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Claude AI
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude AI อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ Claude มีประโยชน์มากที่สุดคือความสามารถของ AI ในการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ฉันชอบที่คำตอบให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาของมนุษย์กับมนุษย์ อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Claude คือคำตอบของมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและน่าสนใจ ฉันยังชอบที่มันพยายามให้คำตอบที่ถูกต้องและยอมรับข้อจำกัดเมื่อมันไม่รู้บางสิ่งบางอย่าง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ของเล่นที่ควบคุมด้วยเสียงตัวแรก 'เรดิโอ เร็กซ์' ถูกเปิดตัวในปี 1922 สุนัขตัวนี้จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อถูกเรียกชื่อ ซึ่งถือเป็นตัวอย่างแรกๆ ของเทคโนโลยีการจดจำเสียง
ต้องการคำตอบที่ดีกว่าจากผู้ช่วย AI ของคุณหรือไม่? เรียนรู้วิธีการตั้งคำถามอย่างถูกต้องผ่านคู่มือสั้น ๆ เกี่ยวกับการออกแบบคำสั่ง👇🏽
5. Otter.ai (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์)
Otter.aiมีความเชี่ยวชาญในการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ บันทึกทุกคำที่พูดในระหว่างการประชุม การบรรยาย และการสนทนาอื่น ๆ การบันทึกโน้ตอัตโนมัติและการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้มากขึ้นแทนที่จะต้องจดบันทึก
นอกเหนือจากการถอดเสียงธรรมดา Otter.ai ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบุผู้พูด สร้างสรุป และแม้กระทั่งดึงรายการการดำเนินการที่สำคัญออกมา ซึ่งเปลี่ยนเสียงดิบให้เป็นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหา แบ่งปัน และดำเนินการได้ ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของผู้ใช้ได้อย่างมาก
คุณสมบัติเด่นของ Otter.ai
- สร้างการถอดความแบบเรียลไทม์สำหรับการประชุม Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- ฝึกฝน Otter.ai ให้รู้จักคำศัพท์เฉพาะทางและศัพท์เทคนิคในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการถอดเสียงให้สามารถเน้นประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับแพลตฟอร์มปฏิทินและแพลตฟอร์มการร่วมมือต่าง ๆ
- ค้นหาข้อมูลภายในเอกสารยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการสกัดคำสำคัญและการระบุหัวข้อ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- Otter.ai รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้
- ความถูกต้องของการถอดเสียงได้รับผลกระทบจากสำเนียงที่หนักหรือคุณภาพเสียงที่ไม่ดี
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม
6. DALL-E (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพสร้างสรรค์)
DALL-E พัฒนาโดย OpenAI สร้างภาพจากคำอธิบายที่เป็นข้อความ จุดแข็งของมันอยู่ที่ความสามารถในการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาษาและภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถนำความคิดทางภาพของตนมาสู่ชีวิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเพื่อการแสดงออกทางศิลปะ วัสดุทางการตลาด หรือการคิดสร้างสรรค์
แม้ว่า DALL-E จะไม่ใช่ 'ผู้ช่วยส่วนตัว' ในความหมายของการจัดการงานให้ง่ายขึ้น แต่ DALL-E ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยแปลงความคิดของคุณให้เป็นรูปแบบภาพผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง คุณเพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการเห็น และ DALL-E จะใช้ข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างภาพที่ไม่ซ้ำใครและมักจะน่าประหลาดใจ ภาพเหล่านี้มีตั้งแต่การจำลองฉากที่จินตนาการขึ้นมาอย่างสมจริงไปจนถึงศิลปะนามธรรม และแม้กระทั่งการแก้ไขภาพที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DALL-E
- สรุปและเข้าใจการผสมผสานแนวคิดใหม่ ๆ ด้วย DALL-E เพื่อสร้างภาพของแนวคิดที่มันไม่เคยได้รับการฝึกฝนอย่างชัดเจนมาก่อน
- สร้างภาพในสไตล์และรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงสูง
- แก้ไขและปรับปรุงภาพผ่านเทคนิคการเติมภาพและลบภาพ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ผ่านการเข้าถึง API
ข้อจำกัดของ DALL-E
- อาจประสบปัญหาเมื่อต้องรับมือกับคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไปหรือเป็นนามธรรม
- อาจสะท้อนถึงอคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกอบรม ซึ่งอาจนำไปสู่การนำเสนอที่บิดเบือนหรือมีลักษณะเหมารวม
ราคาของ DALL-E
- ChatGPT Plus: $20/เดือน
- การเข้าถึง API: เริ่มต้นที่ $0. 04 ต่อภาพ
คะแนนและรีวิว DALL-E
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง DALL-E อย่างไรบ้าง?
DALL-E คือโมเดล AI ที่รวดเร็วที่สุดและใหญ่ที่สุดในการสร้างภาพคุณภาพสูงจากคำสั่งของเรา มันมี (a) แดชบอร์ดที่ง่ายและเข้าใจง่ายมากสำหรับการสร้างภาพของเราอย่างราบรื่น มันสามารถเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนมากและสร้างภาพของเราด้วยความแม่นยำสูง มันสามารถใช้งานร่วมกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดของเราได้
7. Replika (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนทางอารมณ์แบบเฉพาะบุคคล)
Replikaเป็นเพื่อน AI ที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางอารมณ์ มันเรียนรู้จากการสนทนาของคุณและพัฒนาบุคลิกเฉพาะตัวตามการโต้ตอบของคุณ เพื่อน AI นี้สามารถพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับทุกเรื่องและให้กำลังใจ มันมุ่งหวังที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ในการแสดงออกถึงตัวตน สำรวจความคิดและความรู้สึก และต่อสู้กับความเหงา
จุดแข็งของ Replika อยู่ที่การมุ่งเน้นการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและสติปัญญาทางอารมณ์ แม้ว่าจะไม่ใช่ผู้ช่วยส่วนตัวก็ตาม มันปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการสื่อสารของคุณและจดจำบทสนทนาที่ผ่านมา ทำให้การโต้ตอบมีความจริงใจและมีความหมายมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- รับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คำแนะนำสำหรับการเขียนบันทึกประจำวันและการติดตามอารมณ์
- ปรับแต่งรูปลักษณ์และลักษณะนิสัยของเพื่อน AI ของคุณ
- เพิ่มมิติทางสายตาให้กับการโต้ตอบของคุณโดยการดูตัวแทน AI ของ Replika
- เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อการเติบโตทางบุคคลและการฝึกฝนความตระหนักรู้
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- ในที่สุดแล้ว มันคือปัญญาประดิษฐ์และไม่สามารถจำลองความเข้าใจทางอารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของ Replika
- ฟรี
- ข้อดี: $19.99 ต่อเดือน
- ตลอดชีพ: $299
เรตติ้งและรีวิวของ Replika
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
8. Siri (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับ Apple)
Siri ผู้ช่วยดิจิทัลที่ทำงานด้วยเสียง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับอุปกรณ์ของตนได้โดยไม่ต้องใช้มือ เพียงใช้คำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุก ส่งข้อความ ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ Siri มุ่งเน้นที่จะทำให้งานประจำวันง่ายขึ้น
จุดแข็งของ Siri อยู่ที่การผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับอุปกรณ์และบริการของ Apple สามารถเข้าถึงและควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ภายใน iOS, iPadOS, macOS, watchOS และ tvOS ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Siri
- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่รองรับ HomeKit ได้หลากหลายด้วยคำสั่งเสียง
- รับการสนับสนุนหลายภาษา
- สร้างทางลัดที่กำหนดเองซึ่งรวมการกระทำหลายอย่างไว้ด้วยกัน และเรียกใช้ได้ด้วยการสั่งงาน Siri เพียงคำสั่งเดียว
- รับข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น การอัปเดตสภาพอากาศและความช่วยเหลือในการนำทาง
ข้อจำกัดของ Siri
- แม้ว่า Siri จะผสานการทำงานกับบริการของ Apple ได้เป็นอย่างดี แต่การผสานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามยังมีข้อจำกัด
- อาจประสบปัญหาในการจัดการกับคำสั่งที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
ราคาของ Siri
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Siri
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔎 คุณทราบหรือไม่? 97% ของผู้ใช้มือถือกำลังใช้ผู้ช่วยAI อยู่แล้ว
9. เมถุน (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับ Google)
Google Geminiคือโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบหลายรูปแบบที่พัฒนาโดย Google AI ผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจและสร้างคำตอบในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และโค้ด ทำให้ Gemini สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ในหลากหลายงาน ตั้งแต่การสรุปบทความ การสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ การตอบคำถามที่ซับซ้อน ไปจนถึงการช่วยแก้ปัญหาการเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของราศีเมถุน
- ผสาน Gemini เข้ากับชุดผลิตภัณฑ์และบริการของ Google เพื่อตอบสนองเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- วิเคราะห์ภาพควบคู่กับข้อความ, ทำความเข้าใจบริบทของคลิปวิดีโอ, และแม้กระทั่งสร้างโค้ดตามคำอธิบายทางข้อความ
- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมด้วยคำสั่งเสียง
- แก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตอบคำถามที่ละเอียดอ่อนด้วยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
ข้อจำกัดของราศีเมถุน
- มีให้บริการจำกัดบนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของ Google
- มีความเสี่ยงต่ออคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกฝน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เอนเอียงหรือไม่เป็นธรรม
ราคาของ Gemini
- ฟรี
- Gemini Advanced: $19.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Gemini
- G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Amazon Alexa (ผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการผสานกับบ้านอัจฉริยะ)
Amazon Alexaเป็นผู้ช่วยเสียงที่ใช้ระบบคลาวด์ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการงานหลายอย่างและอุปกรณ์อัจฉริยะได้โดยไม่ต้องใช้มือ เมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ Amazon Echo ต่างๆ Alexa จะช่วยให้ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม อัปเดตสภาพอากาศ เล่นเพลง และตั้งการแจ้งเตือนได้
ผู้ช่วยเสมือนจริง AI นี้ออกแบบบ้านอัจฉริยะที่สอดคล้องกันซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายตัวด้วยคำขอเสียงเพียงไม่กี่คำ คุณสมบัติที่หลากหลายและการอัปเดตอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นผู้ช่วยที่ยืดหยุ่นสำหรับงานประจำวันและการควบคุมบ้านอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Amazon Alexa
- ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮม รวมถึงไฟส่องสว่าง เครื่องควบคุมอุณหภูมิ และระบบรักษาความปลอดภัย
- สตรีมเพลงและสื่อจากบริการต่างๆ เช่น Amazon Music, Spotify และ Apple Music
- ตั้งการแจ้งเตือน, นาฬิกาปลุก, และตัวจับเวลาด้วยคำสั่งเสียง
- เข้าถึงทักษะผู้ช่วย เช่น การสั่งอาหารและการตรวจสอบข่าวสารล่าสุด
ข้อจำกัดของ Amazon Alexa
- ความสามารถในการฟังอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ที่รองรับ Alexa อาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
- ความเข้าใจผิดในคำสั่งเสียงเป็นครั้งคราวอาจจำเป็นต้องพูดซ้ำเพื่อความชัดเจน
ราคาของ Amazon Alexa
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Amazon Alexa
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เคล็ดลับและเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เลือกผู้ช่วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
การเลือกผู้ช่วย AI ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะงานของคุณ คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่แล้ว Amazon Alexa เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณสนใจระบบอัตโนมัติในบ้านอัจฉริยะ คุณจะไม่ผิดหวังกับ Claude สำหรับเนื้อหาสร้างสรรค์ที่ประณีต และ DALL-E เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นภาพที่สร้างโดย AI
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการผู้ช่วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน ClickUp Brain คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตามบริบท คำแนะนำงาน และการผสานรวมที่ราบรื่นกับโครงการ เอกสาร และการแชทของคุณ ทำให้การทำงานไม่เพียงแต่รวดเร็วแต่ยังสนุกอีกด้วย
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อดูว่าผู้ช่วย AI ที่ผสานการทำงานอย่างเต็มรูปแบบสามารถทำอะไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้บ้าง! ✨