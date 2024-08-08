คำแนะนำการเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน

ปี 2024 แล้ว และเครื่องมือเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่จินตนาการแห่งอนาคตอีกต่อไป พวกมันคือเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งมีประโยชน์หลากหลายในสถานที่ทำงาน ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้น
นักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอาจใช้เครื่องมือเขียน AI มากกว่าผู้อื่น—การนำมาใช้ของพวกเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในกลุ่มนักการตลาดตามรายงานของ McKinsey
หากคุณใช้เครื่องมือ GenAI ในการระดมความคิด วางกลยุทธ์ ร่าง หรือแก้ไขเนื้อหาการตลาด คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ "generative pre-trained transformers" หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'GPT' ใน ChatGPT GPTs เป็นโมเดลภาษาขั้นสูงที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาล ทำให้สามารถเข้าใจและสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ในหัวข้อและรูปแบบที่หลากหลาย
แม้ว่าความซับซ้อนทางเทคนิคของ GPTs จะมีความซับซ้อน แต่กุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากพลังของมันอยู่ที่แนวคิดที่ง่ายกว่า: คำสั่ง (prompts) คำสั่งคือคำแนะนำที่คุณให้กับเครื่องมือเขียน AI ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเจตนาการสร้างสรรค์ของคุณกับผลลัพธ์ของ AI
และกฎง่ายๆ สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมคือ: คำแนะนำที่ดีกว่า จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
คำแนะนำที่ออกแบบมาอย่างดีจะนำทางเครื่องมือเขียน AI ให้สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพโดย ให้บริบท ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการ และกำหนดพารามิเตอร์ สำหรับ AI ในการทำงานภายในขอบเขตที่กำหนด
ด้วยการเชี่ยวชาญศิลปะการเขียนคำสั่ง, คุณสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของเครื่องมือเขียน AI ออกมาได้ ทำให้ผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณและเข้าถึงใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจตัวอย่างคำสั่งเขียน AI ที่ดีที่สุดซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
ทำความเข้าใจกับคำแนะนำการเขียนด้วย AI
คำแนะนำสำหรับการเขียนด้วย AI คือ ข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปเพื่อชี้นำเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหาเฉพาะ คำแนะนำ AI คือ ชุดของ คำสั่ง ที่กำหนดแนวทางให้ AI ทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการจำลองบทสนทนา
คิดถึงการสร้างคำสั่งให้ AI เหมือนกับการสั่งอาหารที่ร้านอาหาร: คุณไม่ได้แค่บอกว่าหิว; คุณต้องระบุว่าคุณต้องการกินอะไรและคุณต้องการให้จานนั้นเป็นอย่างไร. คุณอาจระบุส่วนผสมที่คุณแพ้และจับคู่จานนั้นกับเครื่องดื่มหรือของหวาน. อย่างเดียวกัน เมื่อคุณโต้ตอบกับ AI คุณต้องให้คำสั่งที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้อนคำสั่ง 'ร่างอีเมลเตือนความจำอย่างเป็นมิตรสำหรับการประชุมทีมในวันอังคารหน้า เวลา 10.00 น. ' เครื่องมือจะใช้คำสั่งของคุณเพื่อสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ประเภทของคำสั่ง AI
เครื่องมือ AI สามารถมีความหลากหลายได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจประเภทของคำสั่งที่ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ คำสั่งแต่ละประเภทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การค้นหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไปจนถึงการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์:
1. ข้อความแจ้งข้อมูล
ข้อความแจ้งข้อมูลใช้เพื่อขอข้อมูลเฉพาะหรือรายละเอียดข้อเท็จจริง มีลักษณะคล้ายกับการค้นหาในเครื่องมือค้นหา โดยที่คุณจะขอให้โมเดลให้ข้อมูลหรือคำอธิบายเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่าง: 'คุณสมบัติหลักของแอปอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จคืออะไร?'
2. คำกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
คำกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ สามารถนำไปใช้ในการเขียนเรื่องราว สร้างเนื้อหาทางการตลาด หรือระดมความคิดเพื่อแนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
ตัวอย่าง: 'เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับเมืองในอนาคต'
3. คำแนะนำในการสอน
คำแนะนำการสอนให้คำแนะนำหรือกระบวนการเป็นขั้นตอน. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอธิบายวิธีการทำภารกิจหรือการใช้เครื่องมือ.
ตัวอย่าง: 'อธิบายวิธีการสร้างอินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย'
4. ข้อความกระตุ้นให้ชี้แจง
ข้อความกระตุ้นให้ชี้แจงเพิ่มเติมส่งเสริมให้มีการอธิบายหรือรายละเอียดเพิ่มเติม. ข้อความเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับหัวข้อใด ๆ.
ตัวอย่าง: 'คุณสามารถอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ AI ในด้านการดูแลสุขภาพได้ไหม?'
5. ข้อเสนอแนะเชิงเปรียบเทียบ
คำถามเปรียบเทียบขอให้โมเดลเปรียบเทียบสองหรือมากกว่าสองสิ่งหรือแนวคิด. ประเภทของคำถามนี้เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักตัวเลือกและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.
ตัวอย่าง: 'เปรียบเทียบบุคคลและข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด'
6. ข้อเสนอแนะสมมติ
คำถามสมมติช่วยสำรวจสถานการณ์หรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ เป็นประโยชน์ในการจินตนาการถึงความเป็นไปได้ในอนาคตหรือวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ
ตัวอย่าง: 'จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามนุษย์สามารถอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้?'
7. ข้อแนะนำเชิงวิเคราะห์
คำแนะนำเชิงวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หรือตีความข้อมูลและสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้เพื่อให้ความเข้าใจเชิงลึก สรุปผล หรือแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับ
ตัวอย่าง: 'วิเคราะห์ผลกระทบของการทำงานทางไกลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน'
8. ข้อความกระตุ้นที่อิงความคิดเห็น
คำถามที่อิงความคิดเห็นมุ่งเน้นความคิดเห็นหรือมุมมองที่เป็นอัตวิสัย เหมาะสำหรับการรวบรวมมุมมองที่หลากหลายหรือการสะท้อนความคิดส่วนบุคคลในหัวข้อต่างๆ
ตัวอย่าง: 'แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวคืออะไร?'
การเข้าใจประเภทของคำสั่งเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณใช้เครื่องมือ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้คำตอบที่แม่นยำ สร้างสรรค์ และให้ความรู้แก่คุณมากที่สุดตามความต้องการเฉพาะของคุณ
การใช้คำแนะนำการเขียนด้วย AI ในการตลาดเนื้อหาและ SEO
จากการระดมความคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการปรับแต่งกลยุทธ์ SEO อย่างละเอียดเครื่องมือเขียน AIกำลังเปลี่ยนแปลงการตลาดดิจิทัล
นี่คือวิธีที่เครื่องมือ AI สามารถยกระดับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณและสร้างกลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพ:
1. การสร้างแนวคิดเนื้อหา
การเผยแพร่เนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์ SEO ทุกประเภท แต่การคิดไอเดียใหม่ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย คำแนะนำในการเขียนด้วย AI สามารถช่วยให้คุณระดมความคิดหัวข้อเนื้อหาได้ไม่จำกัด ทำให้เนื้อหาของคุณน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ
ตัวอย่างคำแนะนำ: 'เขียนบล็อกโพสต์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเน้นคำหลัก 'ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม' กรุณาให้รายการมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ในการเข้าถึงหัวข้อนี้ พร้อมทั้งตอบสนองเจตนาหลักในการค้นหาของผู้อ่าน'
2. การสร้างโครงร่างที่ชาญฉลาด
AI สามารถช่วยสร้างโครงร่างที่ละเอียดซึ่งรวมองค์ประกอบสำคัญไว้ในขณะที่ยังคงเปิดโอกาสให้มุมมองเฉพาะของคุณได้แสดงออกมา ความสมดุลนี้ช่วยให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นจากคู่แข่งและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO
ตัวอย่างคำแนะนำ:'จากหัวข้อ "ประโยชน์ของการรับประทานอาหารจากพืช" และคำหลักหลัก "โภชนาการจากพืช" ให้สร้างโครงร่างที่ครอบคลุมสำหรับบทความบล็อกความยาว 1500 คำ รวมถึงแง่มุมทั่วไปของหัวข้อนี้และข้อเสนอแนะในการเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ซ้ำใคร'
3. การสร้างชื่อเรื่องและคำอธิบายเมตาที่น่าสนใจ
หัวข้อและคำอธิบายเมตาเป็นสิ่งสำคัญในการดึงดูดผู้อ่านให้มาที่เนื้อหาของคุณ คำแนะนำการเขียนด้วย AI สามารถสร้างตัวเลือกต่างๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบที่ดึงดูดความสนใจและเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน
ตัวอย่างคำสั่ง:'ฉันต้องการเจาะจงคีย์เวิร์ด "การล้างพิษดิจิทัล" กรุณาให้รายการไอเดียหัวข้อบล็อกที่น่าสนใจซึ่งมีคีย์เวิร์ดนี้และสะท้อนถึงหัวข้อได้อย่างถูกต้อง'
4. การพัฒนาการแนะนำที่น่าสนใจ
AI สามารถร่างหัวข้อที่กระชับและทรงพลังโดยใช้กรอบการเขียนคำโฆษณาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น โมเดลปัญหา-การกระตุ้น-การแก้ปัญหา (PAS)
ตัวอย่างคำแนะนำ:'จากหัวข้อ "วิธีลดเวลาหน้าจอเพื่อให้นอนหลับดีขึ้น" กรุณาเขียนประโยคเปิดที่น่าสนใจและดึงดูดใจสำหรับโพสต์บน LinkedIn โดยใช้กรอบปัญหา-กระตุ้น-วิธีแก้ไข'
5. การเขียนข้อความยาว
อีกหนึ่งความท้าทายคือการผลิตเนื้อหาแบบยาว เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพจากเครื่องมือ AI ควรระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลเฉพาะภายในข้อความคำสั่งของคุณ การกำหนดข้อความคำสั่งสำหรับโทนเสียง กลุ่มเป้าหมาย และคำสำคัญ จะช่วยให้ AI สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างคำแนะนำ: หัวข้อบล็อก: 'เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมด้วย Ahrefs' โทนเสียง: 'มืออาชีพ' กลุ่มเป้าหมาย: 'ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO, นักการตลาด, เจ้าของเว็บไซต์'
6. การเปลี่ยนรายการคำหลักให้เป็นกลุ่มหัวข้อ
เพื่อปรับปรุง SEO จำเป็นต้องสร้างกลุ่มหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง. AI สามารถจัดระเบียบคำค้นหาของคุณให้กลายเป็นกลุ่มที่มีความหมายได้ ช่วยให้คุณวางแผนและจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ตัวอย่างคำสั่ง: 'ฉันกำลังวางแผนโครงสร้างสำหรับเว็บไซต์ใหม่ที่เน้นเรื่องการเงินส่วนบุคคล ฉันได้ดาวน์โหลดไฟล์คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ "การจัดการงบประมาณ" กรุณาจัดระเบียบคำสำคัญเหล่านี้เป็นกลุ่มหัวข้อและนำเสนอในรูปแบบตาราง'
7. การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในท้องถิ่น
การบรรลุความเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเฉพาะต้องอาศัยการเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอในหัวข้อที่กำหนดไว้ AI สามารถประเมินเนื้อหาที่คุณมีอยู่และแนะนำการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของคุณ
ตัวอย่างคำสั่ง: 'ฉันต้องการวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเว็บไซต์ของฉันเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ไฟล์ที่แนบมาประกอบด้วยสำเนาแผนผังเว็บไซต์ทั้งหมด กรุณาประเมินว่าแต่ละบทความบล็อกสอดคล้องกับหัวข้อหลักของ SEOและการตลาดเนื้อหาอย่างไร และโปรดทำเครื่องหมายบทความที่อาจทำให้จุดเน้นด้านเนื้อหาอ่อนลง'
8. การปรับแต่งสไตล์การเขียนของคุณ
โดยการฝึกอบรม AI ด้วยผลงานที่ผ่านมาของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นจะสอดคล้องกับน้ำเสียงและสไตล์ส่วนตัวของคุณอย่างใกล้ชิด
ตัวอย่างคำสั่ง: 'ฉันกำลังเขียนบทความเกี่ยวกับ "ประสิทธิภาพการทำงานทางไกล" ฉันได้เขียนบางส่วนแล้ว แต่ต้องการความช่วยเหลือในส่วนที่เหลือ กรุณาอธิบายสไตล์ น้ำเสียง โทน และโครงสร้าง และสร้างส่วนใหม่ในสไตล์เดียวกัน'
ตัวอย่างของคำสั่งการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ไม่ว่าคุณต้องการเพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณหรือปรับแต่งการตลาดทางอีเมลของคุณให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างคำสั่งการเขียนด้วย AI เหล่านี้สามารถช่วยคุณให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ:
1. การระดมความคิดและการสร้างสรรค์แนวคิด
หนึ่งในแอปพลิเคชันที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเครื่องมือเขียนด้วย AI คือความสามารถในการช่วยคุณคิดค้นและสร้างสรรค์ไอเดีย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ได้:
- ไอเดียสร้างสรรค์: 'สร้างแนวคิดนวัตกรรมสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเมืองที่ยั่งยืน โดยผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน'
- นวัตกรรมผลิตภัณฑ์: 'ระดมความคิดสร้างสรรค์คุณสมบัติใหม่สำหรับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมรุ่นถัดไปที่เพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน'
- แนวคิดแคมเปญการตลาด: 'สร้างสรรค์แนวคิดแคมเปญการตลาดที่สร้างสรรค์สำหรับสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของเครื่องประดับแฟชั่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักในสิ่งแวดล้อม'
2. การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
ปรับแต่งคำแนะนำเพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับ ตลาดหรือกลุ่มผู้ชมเฉพาะภูมิภาค ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้ AI สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่น ซึ่งพูดถึงแนวโน้มการธนาคารผ่านมือถือที่สอดคล้องกับความชอบทางวัฒนธรรมหรือข้อพิจารณาทางภูมิศาสตร์
3. บทความบล็อกทางการศึกษา
สร้างข้อความกระตุ้นสำหรับหัวข้อบล็อกที่ให้ข้อมูลและให้ความรู้แก่ผู้อ่านของคุณ ตัวอย่างเช่น , ขอให้ AI สร้างเนื้อหาหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าในภาคธนาคาร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้และการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
คำแนะนำ: 'เขียนบทความบล็อกที่ให้ข้อมูลในหัวข้อ "บทบาทของ AI ในการเปลี่ยนแปลงการบริการลูกค้าในธนาคาร" โดยให้รวมกรณีศึกษาและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการนำ AI มาใช้'
4. แบบทดสอบและแบบสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบ
สร้างคำถามที่น่าสนใจสำหรับแบบทดสอบหรือแบบสำรวจแบบโต้ตอบเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ AI เพื่อพัฒนาคำถามสำหรับแบบทดสอบเกี่ยวกับเคล็ดลับการจัดการการเงินส่วนบุคคลหรือแบบสำรวจเกี่ยวกับความชอบของลูกค้าในบริการธนาคารดิจิทัล
5. เนื้อหาจดหมายข่าวทางอีเมล
พัฒนาข้อความกระตุ้นสำหรับจดหมายข่าวทางอีเมลที่ ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ขอหัวเรื่อง, หัวเรื่องย่อย, และเนื้อหาที่ส่งเสริมเคล็ดลับความรู้ทางการเงินหรือประกาศสัมมนาออนไลน์ที่กำลังจะมาถึงเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน
คำแนะนำ: 'สร้างจดหมายข่าวเพื่อประกาศการสัมมนาออนไลน์ที่กำลังจะมาถึงในหัวข้อ 'กลยุทธ์การลงทุนขั้นสูง' รวมถึงหัวข้อที่น่าสนใจ, คำนำ, และรายละเอียดการสัมมนาออนไลน์'
6. แคมเปญสื่อสังคมออนไลน์
คำแนะนำในการสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับโพสต์โซเชียลมีเดียที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ตัวอย่างเช่น ให้ AI สร้างคำบรรยายสำหรับ Instagram ที่นำเสนอเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า หรือโพสต์บน LinkedIn ที่พูดถึงนวัตกรรมด้านฟินเทคและผลกระทบต่อบริการทางการเงิน
7. ไอเดียสคริปต์วิดีโอ
ใช้ AI เพื่อร่างโครงร่างสคริปต์สำหรับวิดีโออธิบายหรือการสาธิตผลิตภัณฑ์ สร้างสคริปต์ที่สามารถสื่อสารคุณสมบัติและประโยชน์ของแอปการจัดการงบประมาณสำหรับการเงินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำ: 'ร่างสคริปต์สำหรับวิดีโออธิบายที่สาธิตวิธีที่แชทบอทขับเคลื่อนด้วย AI ของเราช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าในสถาบันการเงิน'
8. เอกสารไวท์เปเปอร์หรือโครงร่างอีบุ๊ก
สร้างคำแนะนำเพื่อเขียนหรือร่างเอกสารขาวหรืออีบุ๊คที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะทางอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น สามารถขอให้ AI สร้างโครงร่างที่เจาะลึกถึงแนวโน้มใหม่ในเทคโนโลยีการธนาคารดิจิทัลหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในบริการทางการเงิน
คำแนะนำ: 'สร้างโครงร่างสำหรับเอกสารไวท์เปเปอร์ในหัวข้อ "อนาคตของการชำระเงินดิจิทัล" รวมถึงส่วนเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน, กระเป๋าเงินมือถือ, และผลกระทบด้านกฎระเบียบ'
9. เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
สร้างคำแนะนำสำหรับการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา. ตัวอย่างเช่น ขอให้ AI สร้างชื่อบทความและโครงร่างสำหรับบล็อกโพสต์ที่เน้นคำแนะนำการวางแผนทางการเงินที่เป็นประโยชน์หรือกลยุทธ์การลงทุนที่ปรับให้เหมาะกับคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง.
คำแนะนำ: 'สร้างชื่อบทความและโครงร่างที่เป็นมิตรกับ SEO สำหรับ "แอปการเงินส่วนบุคคลยอดนิยม 10 อันดับสำหรับปี 2024" โดยเน้นที่การใช้งาน, คุณสมบัติ, และรีวิวจากผู้ใช้'
10. คำรับรองจากลูกค้าและกรณีศึกษา
ใช้ AI ในการร่างคำรับรองจากลูกค้าและกรณีศึกษาที่แท้จริง กระตุ้นให้ AI สร้างเนื้อหาที่แสดงเรื่องราวความสำเร็จในชีวิตจริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขปัญหาเฉพาะได้อย่างไร
คำแนะนำ: 'สร้างคำรับรองจากลูกค้าที่แสดงให้เห็นว่าโซลูชันฟินเทคของเราช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไร'
11. การตรวจทานและปรับปรุงเนื้อหา
เครื่องมือตรวจทานด้วย AIช่วยให้การตรวจสอบเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการตรวจสอบไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว บางเครื่องมือสามารถทำได้มากกว่าการตรวจสอบการสะกดคำขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการอ่านและปรับโทนเสียงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
คำแนะนำ: 'ตรวจสอบข้อความต่อไปนี้เพื่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, เครื่องหมายวรรคตอน, และสไตล์. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทนของข้อความมีความสม่ำเสมอและเหมาะสมสำหรับบล็อกธุรกิจมืออาชีพ. ไฮไลต์ประโยคที่ซับซ้อนและเสนอทางเลือกที่ง่ายขึ้นเพื่อปรับปรุงการอ่าน. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกันตลอดทั้งข้อความ.'
สำรวจตัวอย่างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ประสบความสำเร็จ
มาสำรวจตัวอย่างที่โดดเด่นของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งประสบความสำเร็จ โดยเน้นให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ใช้ AI อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง:
1. เนื้อหาคำแนะนำทางการเงินของ Bankrate
Bankrate ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้คำแนะนำทางการเงินชั้นนำ ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างบทความที่ให้ข้อมูล โดยอาศัย AI ในการผลิตฉบับร่างเบื้องต้น ซึ่งจะถูกตรวจสอบและปรับปรุงโดยบรรณาธิการมนุษย์ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหามีความถูกต้องและเกี่ยวข้องกับผู้อ่าน
การผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพของ AI และความเชี่ยวชาญของมนุษย์นี้ ส่งผลให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์หลายแสนครั้งต่อเดือนจากการค้นหาแบบออร์แกนิก ความน่าเชื่อถือและความเป็นผู้นำด้านข้อมูลของโดเมน Bankrate ประกอบกับการตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดโดยบรรณาธิการ มีบทบาทสำคัญในการรักษาอันดับที่สูงและความไว้วางใจจากผู้ใช้งาน
2. การปรับปรุงอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ของ TV 2 Fyn
สำนักข่าวของเดนมาร์ก TV 2 Fynได้ทดลองใช้หัวข้อข่าวที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI)เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของบทความ โดยใช้ ChatGPT พวกเขาสร้างหัวข้อข่าวหลายรูปแบบและทำการทดสอบ A/B เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับหัวข้อข่าวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ผลลัพธ์ที่ได้น่าประทับใจ โดยหัวข้อข่าวที่สร้างโดย AI สามารถเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (CTR) ได้ถึง 59% ความสำเร็จนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของ AI ในการสร้างสรรค์หัวข้อข่าวที่ดึงดูดและกระตุ้นการคลิก ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น
3. สรุปการประชุมรายงานผลประกอบการของ Bloomberg
บลูมเบิร์กใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาและกระบวนการทำงานด้านการวิจัย พวกเขาได้เปิดตัวสรุปการประชุมผลประกอบการด้วย AIและระบบค้นหาเอกสารที่ได้รับการปรับปรุง บนแอปพลิเคชันมือถือ รวมถึงแอป Bloomberg Professional บน iOS และ Android
สรุปการประชุมผลประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อรวมกับฟังก์ชันการค้นหาเอกสารที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติในการค้นหาเอกสารที่เชื่อถือได้หลายล้านฉบับ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างมาก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานวิจัยโดยรวม
4. ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของ Grammarly
Grammarly ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก โดยมอบความช่วยเหลือในการเขียนแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงไวยากรณ์ การสะกดคำ และความชัดเจนด้วยการผสานอัลกอริธึม AI Grammarly ช่วยให้ผู้ใช้ สร้างเนื้อหาที่เรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ บนแพลตฟอร์มต่างๆ ตั้งแต่จดหมายและเอกสารไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาปราศจากข้อผิดพลาดและอ่านง่ายอีกด้วย
เคล็ดลับในการเขียนคำสั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเขียนด้วย AI ต้องอาศัยหลายกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่สร้างมีความชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง และเกี่ยวข้อง เมื่อสร้างคำแนะนำสำหรับ ChatGPT มีหลายขั้นตอนที่จะช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับคำตอบที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้อง
มาสำรวจขั้นตอนเหล่านี้อย่างละเอียดกัน:
1. มอบหมายบทบาท
เริ่มต้นด้วยการ ใช้เทคนิค 'ทำเสมือนว่า...' และมอบบทบาทให้กับ ChatGPT วิธีนี้จะช่วยให้โมเดล AI เข้าใจมุมมองที่ควรนำมาใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า 'คุณจะได้รับบทบาทเป็น [บทบาท]' โดยระบุว่าคุณต้องการให้ ChatGPT ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดีย, ผู้พูดที่มีความเห็นอกเห็นใจ, โค้ชพัฒนาตนเอง หรืออย่างอื่น
2. มอบหมายงานที่ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน และถูกต้อง
ต่อไป ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้ ChatGPT ทำอะไร ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่า 'เขียนบล็อกโพสต์ให้ฉัน' คุณสามารถพูดว่า 'เขียนบล็อกโพสต์แบบบุคคลที่หนึ่งจำนวนหกย่อหน้า ออกแบบมาสำหรับผู้อ่านที่รักแมว รวมถึงเรื่องตลกในตอนท้าย จบด้วยคำถาม โดยกล่าวถึงแมวสีส้มของฉันชื่อออร์แลนโด และอ้างอิงถึงอาหารแมว [ชื่อแบรนด์]' หากจำเป็น ให้ แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย เช่น ขอตัวเลือกหัวข้อหลักก่อน จากนั้นขอสรุป และสุดท้ายคือเนื้อหาหลัก
3. ให้บริบท
รวมทุกอย่างในคำสั่งของคุณที่อาจช่วยให้ ChatGPT ทำงานได้ดีขึ้น ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ และรวมข้อมูลเกี่ยวกับสไตล์การเขียนที่คุณต้องการ จุดประสงค์ของข้อความ และข้อมูลพื้นฐานเพื่อสร้างฉาก
4. ให้ตัวอย่าง
ตัวอย่างช่วยให้ AI เลียนแบบสไตล์ที่ต้องการและตอบสนองความคาดหวังของคุณ หากคุณต้องการทวีต ให้แชร์ทวีตที่เคยมีประสิทธิภาพดีมาก่อน สำหรับ SOP ให้รวมตัวอย่างที่เข้ากับสไตล์ที่ต้องการ ตัวอย่างสามารถมาจากหลายแหล่งและไม่จำเป็นต้องเป็นของคุณเอง
5. สร้างกฎ
ระบุกฎของคุณให้ชัดเจน เช่น การขอผลลัพธ์ในรูปแบบตารางสองคอลัมน์ ใช้ตัวอักษรแบบประโยคหรืออธิบายให้เข้าใจง่ายเหมือนกับเด็กอายุ 5 ปี ยิ่งกฎของคุณเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ChatGPT ก็จะสามารถทำงานได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้นเท่านั้น
6. สร้างข้อจำกัด
แยกสิ่งที่ต้องการให้ AI ทำออกจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้ทำ ระบุข้อจำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ ข้อจำกัดเหล่านี้สามารถระบุได้ละเอียด เช่น 'อย่าใช้สองคำเมื่อใช้คำเดียวเพียงพอ' หรือ 'อย่าใช้สำนวน' ข้อจำกัดช่วยให้ AI ทำงานอยู่ในขอบเขตที่ต้องการ
7. ประเมินผลและปรับปรุง
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการปรับปรุงคำแนะนำของคุณ ความอดทนและการทำซ้ำเป็นกุญแจสำคัญ ประเมินผลลัพธ์แต่ละชุด ทำการเปลี่ยนแปลง และดูว่าผลลัพธ์ดีขึ้นหรือไม่ บันทึกคำแนะนำของคุณเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะพบสูตรที่สมบูรณ์แบบ
8. รวมคำค้นหาและวลีสำคัญ
ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรืออุตสาหกรรมของคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น, ในคำแนะนำเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ให้รวมคำเฉพาะเช่น 'SEO,' 'กลยุทธ์เนื้อหา' หรือ 'การมีส่วนร่วมทางสื่อสังคม' เพื่อให้แน่ใจว่า AI เข้าใจบริบทและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ตรงเป้าหมาย
9. การรวมคำสั่งหลายข้อ
การรวมคำสั่งหลายข้อสามารถเพิ่มความลึกและความครอบคลุมของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้ เริ่มด้วยคำสั่งที่กว้างเพื่อสร้างบริบท จากนั้นตามด้วยคำสั่งที่ละเอียดมากขึ้นและคำแนะนำเฉพาะเพื่อปรับแต่งผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งว่า 'อธิบายพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชน พร้อมยกตัวอย่างการนำไปใช้ในด้านการเงินและการดูแลสุขภาพ'
10. ใช้ 'สิ่งที่ควรทำ' และ 'สิ่งที่ไม่ควรทำ' กับคำสั่ง AI
รวมแนวทางที่ชัดเจนในคำแนะนำของคุณเพื่อชี้นำการตอบสนองของ AI ในโทนและทิศทางที่ต้องการมากที่สุด ตัวอย่างเช่น 'อธิบายประโยชน์ของแหล่งพลังงานหมุนเวียน. ไฮไลต์ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม. อย่าพูดถึงแบรนด์เฉพาะ. '
การใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างเนื้อหา
แม้ว่าการจดจำเคล็ดลับเหล่านี้เพื่อสร้างคำแนะนำที่ดีจะช่วยได้ คุณจะต้องมีเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังเพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ
ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของClickUp,ClickUp Brain, ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพ
นี่คือคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถช่วยได้:
- นักเขียน AI สำหรับการทำงาน
- ผู้ช่วยเขียน: ให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไวยากรณ์, รูปแบบ, คำศัพท์, และความสมเหตุสมผลโดยรวมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเขียนของคุณ
- ตรวจสอบการสะกดคำในตัว: ตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดคำในเอกสารและงานของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณปราศจากข้อผิดพลาด
- คำตอบด่วนจาก AI: สร้างคำตอบที่รวดเร็วและเหมาะสมกับบริบทสำหรับข้อความ ช่วยคุณรักษาโทนที่เหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบ
- สร้างตาราง: ช่วยให้คุณสร้างตารางที่มีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ ซึ่งช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล
- สร้างเทมเพลต: สร้างเทมเพลตสำหรับงาน เอกสาร และโครงการได้ทันทีที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- สร้างบันทึกการประชุม: แปลงเสียงเป็นข้อความและใช้ AI เพื่อตอบคำถามจากการประชุมและคลิปของคุณ
- ผู้จัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- คำตอบทันที: ให้คำตอบที่ถูกต้องและทันทีตามบริบทจากงานใด ๆ ภายในและที่เชื่อมโยงกับ ClickUp
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน: ช่วยให้คุณสามารถสร้างและค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำงานของคุณ ประหยัดเวลาในการค้นหาด้วยตนเอง
คุณยังสามารถใช้ ClickUp Docs เพื่อเก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทำให้การจัดระเบียบและการเข้าถึงเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่าย ในการจัดโครงสร้างเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างหน้าซ้อนกัน ใช้เทมเพลต และเพิ่มการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ได้
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ ClickUp Docs มีให้บริการ:
- Docs Hub:Docs Hubเป็นศูนย์กลางที่รวมเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณสามารถค้นหา จัดเรียง และกรองเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย ทำให้การค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย
- การควบคุมเวอร์ชัน: ClickUp Docs รองรับประวัติเวอร์ชัน ช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้หากจำเป็น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ คุณสามารถแท็กผู้อื่นด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และแปลงข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้: สร้างลิงก์ไปยังเอกสารของคุณ ช่วยให้คุณแชร์เนื้อหาให้กับบุคคลภายนอกพื้นที่ทำงานของคุณได้ คุณสามารถควบคุมระดับการเข้าถึงของพวกเขาได้ ตั้งแต่การดูอย่างเดียวไปจนถึงสิทธิ์การแก้ไขเต็มรูปแบบ
- การผสานรวมกับงาน:เชื่อมโยงเอกสารของคุณกับงาน โครงการ และกระบวนการทำงานภายใน ClickUp การผสานรวมนี้ช่วยให้เนื้อหาของคุณเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทำให้การดำเนินไอเดียเป็นไปอย่างราบรื่น
อะไรเพิ่มเติม? ใช้ เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT ของ ClickUp สำหรับการเขียน เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดใจได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างไอเดีย: คิดไอเดียใหม่ๆ สำหรับบทความ, บล็อก และเนื้อหาหลากหลายประเภทได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างเรื่องราวที่น่าสนใจ: พัฒนาเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
- ระดมความคิดหัวข้อใหม่: สำรวจหัวข้อใหม่และแนวทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเขียนของคุณ
นี่คือคุณสมบัติหลักของเทมเพลตนี้:
- คำแนะนำ: เข้าถึงคำแนะนำการเขียนทั่วไป 200 ข้อภายในเอกสาร ClickUp ที่ซ้อนกัน
- มุมมองที่กำหนดเอง: จัดระเบียบและจัดการเรื่องราวของคุณโดยใช้มุมมองต่างๆของ ClickUpเช่น กระดานหรือปฏิทิน ทำให้การเข้าถึงและติดตามงานเขียนของคุณเป็นเรื่องง่าย
- การจัดการโครงการ: เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเขียนของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การแจ้งเตือน ความสัมพันธ์ และการประมาณเวลา
การประยุกต์ใช้ในอนาคตและศักยภาพของคำสั่งการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
การเขียนคำสั่งสำหรับ AI กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาที่พลิกโฉม ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของผู้ใช้ ChatGPT ที่ทำลายสถิติ การนำ AI สร้างสรรค์มาใช้ในองค์กรต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก54% เป็น 72% ในช่วงไม่นานมานี้ เทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่แพร่หลายเท่านั้น แต่ยังได้รับการยอมรับอย่างสูง โดยมีกลุ่มมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญ
นอกเหนือจากความสามารถในปัจจุบันของพวกเขาแล้ว พวกเขายังสัญญาว่าจะกลายเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนสำหรับการสร้างเนื้อหา เราสามารถคาดหวังความก้าวหน้าในด้านต่อไปนี้:
- คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล: AI จะปรับแต่งคำแนะนำตามความชอบส่วนบุคคล, รูปแบบการเขียน, และกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้
- การปรับให้เข้ากับภาษาและวัฒนธรรม: คำสั่งจะนำทางผ่านความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถสร้างเนื้อหาได้ทั่วโลก
- การสำรวจเชิงสร้างสรรค์: AI จะสร้างคำแนะนำที่แปลกใหม่และไม่ธรรมดา เพื่อผลักดันขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: AI จะเสนอคำแนะนำที่สนับสนุนด้วยข้อมูลโดยการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และเพิ่มประสิทธิภาพของเนื้อหา
- คำแนะนำเฉพาะอุตสาหกรรม: คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับสาขาต่าง ๆ เช่น กฎหมาย การแพทย์ และการเงิน จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพ
วิวัฒนาการนี้จะช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงขึ้นและเกี่ยวข้องมากขึ้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
บทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการเปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหา
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็ว ด้วยการทำให้ขั้นตอนเริ่มต้นเป็นอัตโนมัติ การเสนอแนวคิด และการปรับปรุงคุณภาพการเขียน ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ระดับสูงและความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
เครื่องมือเช่น ClickUp Brain ที่มีคุณสมบัติขับเคลื่อนด้วย AI แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถผสานรวมนวัตกรรมเหล่านี้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร เมื่อ AI พัฒนาไปข้างหน้า เราสามารถคาดหวังถึงอนาคตที่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์จะร่วมมือกันอย่างราบรื่นเพื่อผลิตเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมในระดับใหญ่
