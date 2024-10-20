10 เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AI ฟรีสำหรับการเขียนในปี 2025

ภาวะเขียนไม่ออกสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ และบางครั้งคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้สามารถเขียนคำลงบนหน้ากระดาษได้ ไม่ว่าคุณจะมีทักษะการเขียนอย่างไร การใช้เครื่องมือสร้างย่อหน้าสามารถช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นตั้งแต่การสร้างคำอธิบายสินค้า ไปจนถึงโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือ AI สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยคุณเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้
แน่นอนว่าคุณต้องการเลือกเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เนื้อหาคุณภาพสูง นี่คือเครื่องมือสร้างย่อหน้า 10 ตัวที่คุณสามารถใช้ในปี 2024 พร้อมข้อดี ข้อเสีย และประเภทของการสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับเครื่องมือแต่ละตัว
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างย่อหน้า?
เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือAI (Artificial Intelligence) ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด โดยอาศัยข้อความเริ่มต้นหรือหัวข้อย่อยเป็นแนวทาง
เครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถใช้สำหรับการระดมความคิด การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนโฆษณา การตลาดเนื้อหา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายสิบกรณีเพื่อเร่งกระบวนการเขียน
แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโปรแกรมสร้างข้อความของคุณจะผลิตย่อหน้าที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง? นี่คือสามสิ่งที่ควรพิจารณาในโปรแกรมสร้างย่อหน้า:
- ความสามารถในการอ่าน: ตัวสร้างย่อหน้าสร้างย่อหน้าที่น่าสนใจและอ่านง่ายสำหรับผู้คนหรือไม่? หากคุณใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับบล็อกหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย คุณจะต้องมีข้อความที่เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณเอง
- ความน่าเชื่อถือ: ผู้เขียนย่อหน้าสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นต้นฉบับหรือไม่? หลีกเลี่ยงเครื่องมือ AIที่สร้างข้อมูลเท็จหรือถอดความจากเนื้อหาที่มีอยู่เดิมมากเกินไป เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลผิดพลาดหรือการลอกผลงาน
- ราคา: มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการใช้งาน? แม้ว่าจะมีเครื่องมือสร้างย่อหน้าฟรีอยู่บ้างแต่เครื่องมือเขียนที่ดีที่สุดบางตัวอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน อาจคุ้มค่าที่จะลงทุนในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ
10 โปรแกรมสร้างย่อหน้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
จากเครื่องมือฟรีที่สร้างข้อความที่เป็นมิตรกับ SEO ไปจนถึงเครื่องมือพรีเมียมที่มีการจัดรูปแบบขั้นสูงและเทมเพลต ลองใช้หนึ่งใน 10 เครื่องมือสร้างย่อหน้าเหล่านี้เพื่อพัฒนาเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างย่อหน้าเท่านั้น: มันคือเครื่องมือจัดการโครงการเต็มรูปแบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่านWhiteboards และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อพูดถึงฟีเจอร์ AI คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างอีเมลส่งเสริมการขายสรุปบันทึกการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ อีกมากมายได้เพียงไม่กี่คลิก!
คุณจะประหยัดเวลาและแรงงานได้มากด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบของ ClickUp ซึ่งสามารถสร้างตาราง, หัวข้อ, และองค์ประกอบอื่น ๆ ได้เพื่อแบ่งแยกย่อหน้ายาว ๆ ของข้อความ ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ข้อความคุณภาพสูง:คำแนะนำของ ClickUpถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและอ้างอิงจากงานวิจัย เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับแต่ละกรณีการใช้งาน
- เนื้อหาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: ClickUp สามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยการสรุปบันทึกการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง
- เทมเพลตไลบรารี: สำหรับเวลาที่เครื่องมือเขียน AI ไม่เพียงพอ เยี่ยมชมศูนย์เทมเพลตของ ClickUp และเลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพัน
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้เข้าพักและผู้ใช้ในแผนฟรีตลอดชีพจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ง่ายขึ้น
เครื่องมือเขียน AI แบบง่าย เป็นเครื่องมือสร้างข้อความที่ครอบคลุมซึ่งสามารถสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย ย่อหน้าทั้งหมด และแม้กระทั่งเนื้อหาแบบยาว เช่น บทความบล็อก คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตมากกว่า 50 แบบที่ครอบคลุมหลายโทนและหลายภาษา
คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียนใหม่เพื่อปรับปรุงเนื้อหาเก่าให้สดใหม่ขึ้นได้ ในขณะที่ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในระบบจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณเขียนมีความเป็นเอกลักษณ์เพียงพอ เมื่อคุณมีเนื้อหาใหม่พร้อมแล้ว คุณสามารถเผยแพร่ไปยังโซเชียลมีเดียหรือกำหนดเวลาการเผยแพร่จากภายในแอปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย:
- หลากหลายโทนและภาษา: Simplified สามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่หลากหลายได้ ด้วยเทมเพลตมากกว่า 50+ แบบ โทนมากกว่า 10+ แบบ และภาษา 30+ ภาษา
- เครื่องมือที่ยืดหยุ่น: Simplified สามารถสร้างแฮชแท็ก สร้างคำบรรยายภาพ คิดไอเดียสำหรับบล็อก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการออกแบบกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ และแอนิเมชัน เพื่อรองรับทุกความต้องการในการสร้างเนื้อหาของคุณ
- เครื่องมือจัดตารางโซเชียลมีเดีย: คุณไม่จำเป็นต้องออกจากแอปเพื่อเผยแพร่เนื้อหาของคุณไปยังโซเชียลมีเดียหรือเพิ่มลงในปฏิทินการตลาดของคุณ
ข้อจำกัดที่เรียบง่าย:
- ต้องใช้บัญชีเพื่อเริ่มต้น
- จำกัดสมาชิกไม่เกิน 5 คนต่อทีม
ราคาที่ง่ายขึ้น:
- ฟรีตลอดไป
- ทีมขนาดเล็ก: $20/เดือน, 5 คน
- ธุรกิจ: $33/เดือน, สมาชิก 5 คน
- การเติบโต: $81/เดือน, สมาชิก 5 คน
- องค์กรหรือเอเจนซี่: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การจัดอันดับและรีวิวที่ง่ายขึ้น:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
3. Copy. ai
Copy.ai เป็นเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่เน้นการเขียนบล็อก การเขียนอีเมล และการเขียนบนโซเชียลมีเดีย สามารถทำสิ่งที่ ChatGPT ทำไม่ได้ เช่น เปลี่ยนโปรไฟล์ LinkedIn ให้เป็นหัวข้อย่อย และสรุปวิดีโอ YouTube
เครื่องมือสร้างย่อหน้าของ Copy.ai ทำงานอย่างไร? เพียงเริ่มแชทและบอก Copy.ai ว่าต้องการให้ทำอะไร คุณสามารถแก้ไขเอกสารได้ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ได้ฟังดูเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับน้ำเสียงส่วนตัวหรือของแบรนด์คุณ
แม้ว่ามันสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้ แต่มันไม่สามารถรวมเนื้อหาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นอาจคุ้มค่าที่จะลองใช้หนึ่งในทางเลือกของ Copy.aiสำหรับบางกรณีการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซแบบแชทของ Copy.ai ถูกสร้างขึ้นเป็นทางเลือกแทน ChatGPTและมีตัวแก้ไขเอกสารในตัวสำหรับการแก้ไขที่ง่ายดาย
- รองรับหลายภาษา: หากคุณสมัครแผนแบบชำระเงิน คุณจะสามารถสร้างย่อหน้าได้มากกว่า 29 ภาษา
ข้อจำกัดของ Copy.ai:
- จำนวนคำที่จำกัดต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ฟรี
- ไม่รองรับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมสร้างย่อหน้าอื่น ๆ
ราคาของ Copy.ai:
- ฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
- ข้อดี: $36/เดือน, ไม่จำกัดจำนวนคำ, และผู้ใช้ได้ถึง 5 คน
- องค์กร: มีแผนที่กำหนดเองได้
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (168 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (54 รีวิว)
4. Rytr
Rytr เป็นเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่สามารถช่วยคุณในการทำโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย, โพสต์บล็อก, และแม้กระทั่งนิยาย คุณสามารถเลือกจากมากกว่า 30 ภาษา, 20 โทนเสียง, และ 40 กรณีการใช้งานเพื่อให้ได้เนื้อหาที่คุณต้องการสำหรับหลากหลายสถานการณ์
Rytr มีเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างเนื้อหาที่ปราศจากการลอกเลียนแบบ และยังสามารถปรับแต่งบทความบล็อกของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาด้วยคำอธิบายเมตา SEO
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr:
- การผสานรวม: Rytr มีปลั๊กอินสำหรับ Shopify และ WordPress และมี API เพื่อให้คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้
- ภาพที่สร้างโดย AI: ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถใช้ Rytr เพื่อสร้างภาพได้เช่นกัน: สูงสุด 5 ภาพต่อเดือนในแผนฟรี และ 100 ภาพต่อเดือนในแผน Unlimited
ข้อจำกัดของ Rytr:
- ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรในบางแผน
ราคาของ Rytr:
- แผนฟรี: สูงสุด 10,000 ตัวอักษร
- แผนประหยัด: $9/เดือน, 100,000 ตัวอักษร
- แพ็กเกจไม่จำกัด: $29/เดือน, ตัวละครไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Rytr:
- G2: 4. 7/5 (756 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12 รีวิว)
โบนัส:เครื่องสร้างประวัติส่วนตัวด้วย AI!
5. Anyword
Anyword เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่เน้นด้านการตลาด พร้อมด้วยเครื่องมือ "Copy Intelligence" ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มและกฎของแบรนด์สองข้อในแผน Starter หรือกฎของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายไม่จำกัดในแผน Business
ทุกแผนรวมถึงตัวตรวจสอบการคัดลอกและระบบเชื่อมต่อ Grammarly เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาคุณภาพสูง แผน Starter เหมาะสำหรับนักการตลาดอิสระที่ต้องการสำรวจการเขียนย่อหน้าอัตโนมัติ ส่วนแผน Teams ประกอบด้วย 3 ที่นั่ง พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มที่นั่งเพิ่มเติมในราคา $49 ต่อเดือน
คุณสมบัติเด่นของ Anyword:
- การผสานรวม Grammarly: Anyword มีการผสานรวม Grammarly ในตัวเพื่อช่วยคุณค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการสะกดและไวยากรณ์
- คะแนนประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์: คะแนนประสิทธิภาพจะประเมินเนื้อหาการตลาดของคุณเพื่อให้คุณทราบว่าข้อความโฆษณาใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นยอดขายมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Anyword:
- ไม่มีแพ็กเกจฟรี
ราคาของ Any Word:
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Anyword:
- G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (384 รีวิว)
6. Jasper.ai
Jasper เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณสร้างย่อหน้าที่ไม่ซ้ำใครและให้ข้อมูลได้ตรงกับเสียงของแบรนด์ที่แท้จริงของคุณ คุณสามารถเลือกโทนเสียงได้ เช่น กล้าหาญ, ขี้เล่น, เป็นทางการ, และโจรสลัด และยังสามารถฝึกฝนมันด้วยเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์, คู่มือสไตล์, และแคตตาล็อกของคุณ
Jasper มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 50 แบบและรองรับมากกว่า 30 ภาษา แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือ SEO ในตัวหรือตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน แต่คุณสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมืออย่าง SurferSEO และ Copyscape ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper.ai:
- ย้อนดู: สำหรับเอกสารแบบยาว Jasper จะนำ 1,500 ตัวอักษรก่อนหน้าไปพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าย่อหน้าถัดไปมีความอ่านง่ายและสอดคล้องกัน
- ศิลปะด้วย AI: Jasper ยังมีเครื่องมือศิลปะด้วย AI ให้คุณเพิ่มรูปภาพและภาพประกอบลงในเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือออนไลน์แยกต่างหาก
ข้อจำกัดของ Jasper.ai:
- ไม่มีแผนฟรี
- ไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว
ราคา Jasper.ai
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ทีม: $125/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
Jasper.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,211 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,798 รีวิว)
ลองใช้ทางเลือก Jasper AI เหล่านี้!
7. AI ด้านตรงข้ามมุมฉาก
Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการใช้งานหลักเพียงไม่กี่กรณี เช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและเนื้อหาบล็อกที่อ้างอิงข้อเท็จจริง คุณสามารถใช้เครื่องมือ Content Detective เพื่อช่วยค้นหาและอ้างอิงแหล่งที่มา และใช้ตัวสร้างเนื้อหาแบบกลุ่มเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้า คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ ได้หลายรายการพร้อมกัน
แม้ว่า Hypotenuse AI จะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ระบบการกำหนดราคาแบบเครดิตหมายความว่าคุณจะได้รับประมาณ 25,000 คำสำหรับ 100 เครดิต และคุณจะสามารถตรวจสอบการลอกเลียนแบบได้จำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณเลือก
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI:
- นักสืบเนื้อหา: คุณสมบัตินี้ช่วยคุณค้นหาเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจว่าบทความบล็อกของคุณเป็นปัจจุบันและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- การผสานรวม: Hypotenuse AI ผสานรวมกับ Shopify และเครื่องมืออีคอมเมิร์ซอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถสร้างคำอธิบายสินค้าและเผยแพร่ได้อย่างง่ายดาย
- การสร้างแบบกลุ่ม: สร้างเนื้อหาจำนวนมากในคราวเดียว แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นกับแต่ละชิ้นของเนื้อหาที่คุณสร้าง
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ Hypotenuse:
- ระบบการกำหนดราคาตามเครดิต
- การตรวจสอบการคัดลอกผลงานอย่างจำกัด
การกำหนดราคา Hypotenuse AI:
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- การเติบโต: $59/เดือน
คะแนนและรีวิว AI ของ Hypotenuse:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. นิวรัลเท็กซ์
NeuralText เป็นเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่สามารถเขียนย่อหน้าที่น่าสนใจจากศูนย์หรือช่วยคุณสร้างย่อหน้าสุ่มเพื่อเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียนได้ เครื่องมือ AI นี้ยังมีคุณสมบัติ SEO ในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณกำลังสร้างนั้นเป็นมิตรกับ SEO
NeuralText ยังรองรับปลั๊กอินและการผสานรวมด้วย แม้ว่า Google Docs จะเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ในขณะนี้
คุณสมบัติเด่นของ NeuralText:
- การวิเคราะห์ SERP: วิเคราะห์คู่แข่งของคุณและปรับแต่งบทความบล็อกของคุณให้เหมาะสมด้วยฟีเจอร์สร้างโครงร่างและวิเคราะห์เครื่องมือค้นหา
- AI นักเขียนคำโฆษณา: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างคำอธิบายสินค้าและข้อความโฆษณาสำหรับ Facebook, LinkedIn และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
ข้อจำกัดของ NeuralText:
- แผนเริ่มต้นและแผนพื้นฐานจำกัดเนื้อหา AI ไว้ที่ 20,000 คำ
ราคาของ NeuralText:
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- พื้นฐาน: $49/เดือน
- ข้อดี: $119/เดือน
คะแนนและรีวิวของ NeuralText:
- G2: 4. 4/5 (22 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (70 รีวิว)
9. Wordkraft AI
Wordkraft AI นำเสนอเครื่องมือ AI ที่หลากหลายถึง 67 ชนิด ตั้งแต่การสร้างย่อหน้าไปจนถึงเนื้อหาบล็อกแบบยาว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยหนึ่งใน 78 แบบฟอร์มตัวอย่าง ทำงานใน 27 ภาษา และเผยแพร่โดยตรงไปยัง WordPress เพื่อให้เนื้อหาของคุณออนไลน์ได้เร็วขึ้น
Wordkraft AI ถูกออกแบบมาสำหรับผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย นักการตลาดดิจิทัล เอเจนซี่ และอื่นๆ โดยมีแผนฟรีแบบจำกัดและทดลองใช้ฟรี 7 วัน
คุณสมบัติเด่นของ Wordkraft AI:
- เครื่องมือสร้างส่วนบล็อก: สร้างส่วนเฉพาะของบทความหรือบล็อกโพสต์ เช่น บทนำหรือบทสรุป เพื่อช่วยคุณในกระบวนการเขียน
- เครื่องมือสร้างอีเมล: สร้างอีเมลต้อนรับ, อีเมลติดตามผล, อีเมลติดต่อครั้งแรก และอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างแคมเปญการตลาดและการติดต่อขายของคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Wordkraft AI:
- เพียง 1,500 คำในแผนฟรี
ราคาของ Wordkraft AI:
- ฟรี (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)
- แผนเริ่มต้นสำหรับมืออาชีพ: $9/เดือน
- แผนโปรไม่จำกัด: $29/เดือน
คะแนนและรีวิว Wordkraft AI:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Frase. io
Frase. io มอบเครื่องมือ AI Writer และเครื่องมือวิจัย SEO ให้ผู้ใช้เพื่อใช้ในการวิจัย, สร้างโครงร่าง, เขียน, และปรับแต่งบทความ. คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตเช่น เนื้อหาแบบลิสต์, เนื้อหาหน้าหลัก, เนื้อหาโพสต์เปรียบเทียบ, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
เมื่อคุณเริ่มเขียนบทความบล็อกของคุณแล้ว ให้ใช้เครื่องมือ AI Writer เพื่อแทรกการเปลี่ยนผ่าน เขียนย่อหน้าใหม่ ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frase.io:
- เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: Frase. io มีเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวที่ให้คะแนน "ความเป็นต้นฉบับ" โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงของโพสต์ของคุณกับเนื้อหาอื่นๆ
- คีย์ลัด: คุณสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อเริ่มและหยุดตัวสร้างข้อความ และแทรกแฮชแท็กเข้าไปในเอกสารเพื่อบอกให้ Frase ทราบว่าส่วนใดของข้อความที่ต้องการนำมาพิจารณา
ข้อจำกัดของ Frase. io:
- แผนทีมรวมเพียง 3 ที่นั่งผู้ใช้ ($25/เดือนต่อที่นั่งเพิ่มเติม)
ราคาของ Frase. io:
- เดี่ยว: $14.99/เดือน
- พื้นฐาน: $44.99/เดือน
- ทีม: $113. 99/เดือน
Frase. io คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 9/5 (286 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (329 รีวิว)
สร้างเนื้อหาที่ดีกว่าด้วย ClickUp
เครื่องมือสร้างย่อหน้าสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่มีคุณค่าในระหว่างกระบวนการเขียน แต่ความสำเร็จของเนื้อหาของคุณยังคงขึ้นอยู่กับความพยายามที่คุณใส่ลงไป การเริ่มต้นด้วยโครงร่างที่ดีและการมีปฏิทินการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ClickUp มีผู้ช่วยเขียนAI และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงผลงานส่วนตัวหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมของคุณ ดูเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา และเทมเพลตแผนการตลาดฟรี เหล่านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน!