10 เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AI ฟรีสำหรับการเขียนในปี 2025

Alex York
Alex York
20 ตุลาคม 2567

ภาวะเขียนไม่ออกสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ และบางครั้งคุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้สามารถเขียนคำลงบนหน้ากระดาษได้ ไม่ว่าคุณจะมีทักษะการเขียนอย่างไร การใช้เครื่องมือสร้างย่อหน้าสามารถช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้นตั้งแต่การสร้างคำอธิบายสินค้า ไปจนถึงโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ เครื่องมือ AI สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยคุณเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้

แน่นอนว่าคุณต้องการเลือกเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่เหมาะสมเพื่อให้ได้เนื้อหาคุณภาพสูง นี่คือเครื่องมือสร้างย่อหน้า 10 ตัวที่คุณสามารถใช้ในปี 2024 พร้อมข้อดี ข้อเสีย และประเภทของการสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับเครื่องมือแต่ละตัว

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างย่อหน้า?

เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วย AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือAI (Artificial Intelligence) ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด โดยอาศัยข้อความเริ่มต้นหรือหัวข้อย่อยเป็นแนวทาง

เครื่องมือเขียนด้วย AIสามารถใช้สำหรับการระดมความคิด การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนโฆษณา การตลาดเนื้อหา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายสิบกรณีเพื่อเร่งกระบวนการเขียน

แต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโปรแกรมสร้างข้อความของคุณจะผลิตย่อหน้าที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพสูง? นี่คือสามสิ่งที่ควรพิจารณาในโปรแกรมสร้างย่อหน้า:

  • ความสามารถในการอ่าน: ตัวสร้างย่อหน้าสร้างย่อหน้าที่น่าสนใจและอ่านง่ายสำหรับผู้คนหรือไม่? หากคุณใช้เนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับบล็อกหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย คุณจะต้องมีข้อความที่เข้ากับสไตล์การเขียนของคุณเอง
  • ความน่าเชื่อถือ: ผู้เขียนย่อหน้าสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องและเป็นต้นฉบับหรือไม่? หลีกเลี่ยงเครื่องมือ AIที่สร้างข้อมูลเท็จหรือถอดความจากเนื้อหาที่มีอยู่เดิมมากเกินไป เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลผิดพลาดหรือการลอกผลงาน
  • ราคา: มีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการใช้งาน? แม้ว่าจะมีเครื่องมือสร้างย่อหน้าฟรีอยู่บ้างแต่เครื่องมือเขียนที่ดีที่สุดบางตัวอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน อาจคุ้มค่าที่จะลงทุนในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการใช้งานในระดับมืออาชีพ

10 โปรแกรมสร้างย่อหน้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้

จากเครื่องมือฟรีที่สร้างข้อความที่เป็นมิตรกับ SEO ไปจนถึงเครื่องมือพรีเมียมที่มีการจัดรูปแบบขั้นสูงและเทมเพลต ลองใช้หนึ่งใน 10 เครื่องมือสร้างย่อหน้าเหล่านี้เพื่อพัฒนาเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายของคุณ

1.คลิกอัพ

เขียนข้อความด้วย ClickUp AI
ยกระดับทักษะการเขียนของคุณและถ่ายทอดความคิดให้เป็นรูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยภาษาที่ชัดเจน กระชับ และน่าดึงดูดใจ ด้วย ClickUp AI

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือสร้างย่อหน้าเท่านั้น: มันคือเครื่องมือจัดการโครงการเต็มรูปแบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่านWhiteboards และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อพูดถึงฟีเจอร์ AI คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างอีเมลส่งเสริมการขายสรุปบันทึกการประชุม สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และอื่นๆ อีกมากมายได้เพียงไม่กี่คลิก!

คุณจะประหยัดเวลาและแรงงานได้มากด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบของ ClickUp ซึ่งสามารถสร้างตาราง, หัวข้อ, และองค์ประกอบอื่น ๆ ได้เพื่อแบ่งแยกย่อหน้ายาว ๆ ของข้อความ ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนของคุณและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน!

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • ข้อความคุณภาพสูง:คำแนะนำของ ClickUpถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันและอ้างอิงจากงานวิจัย เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาที่ชาญฉลาดและเหมาะสมกับแต่ละกรณีการใช้งาน
  • เนื้อหาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: ClickUp สามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยการสรุปบันทึกการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้คุณไม่ต้องทำเอง
  • เทมเพลตไลบรารี: สำหรับเวลาที่เครื่องมือเขียน AI ไม่เพียงพอ เยี่ยมชมศูนย์เทมเพลตของ ClickUp และเลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้นับพัน

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ผู้เข้าพักและผู้ใช้ในแผนฟรีตลอดชีพจะไม่สามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสซิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ง่ายขึ้น

เครื่องมือสร้างย่อหน้าแบบง่าย
ผ่านวิธีที่ง่ายขึ้น

เครื่องมือเขียน AI แบบง่าย เป็นเครื่องมือสร้างข้อความที่ครอบคลุมซึ่งสามารถสร้างคำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย ย่อหน้าทั้งหมด และแม้กระทั่งเนื้อหาแบบยาว เช่น บทความบล็อก คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตมากกว่า 50 แบบที่ครอบคลุมหลายโทนและหลายภาษา

คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียนใหม่เพื่อปรับปรุงเนื้อหาเก่าให้สดใหม่ขึ้นได้ ในขณะที่ตัวตรวจสอบการคัดลอกที่มีอยู่ในระบบจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณเขียนมีความเป็นเอกลักษณ์เพียงพอ เมื่อคุณมีเนื้อหาใหม่พร้อมแล้ว คุณสามารถเผยแพร่ไปยังโซเชียลมีเดียหรือกำหนดเวลาการเผยแพร่จากภายในแอปได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เรียบง่าย:

  • หลากหลายโทนและภาษา: Simplified สามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาที่หลากหลายได้ ด้วยเทมเพลตมากกว่า 50+ แบบ โทนมากกว่า 10+ แบบ และภาษา 30+ ภาษา
  • เครื่องมือที่ยืดหยุ่น: Simplified สามารถสร้างแฮชแท็ก สร้างคำบรรยายภาพ คิดไอเดียสำหรับบล็อก และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการออกแบบกราฟิก การตัดต่อวิดีโอ และแอนิเมชัน เพื่อรองรับทุกความต้องการในการสร้างเนื้อหาของคุณ
  • เครื่องมือจัดตารางโซเชียลมีเดีย: คุณไม่จำเป็นต้องออกจากแอปเพื่อเผยแพร่เนื้อหาของคุณไปยังโซเชียลมีเดียหรือเพิ่มลงในปฏิทินการตลาดของคุณ

ข้อจำกัดที่เรียบง่าย:

  • ต้องใช้บัญชีเพื่อเริ่มต้น
  • จำกัดสมาชิกไม่เกิน 5 คนต่อทีม

ราคาที่ง่ายขึ้น:

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีมขนาดเล็ก: $20/เดือน, 5 คน
  • ธุรกิจ: $33/เดือน, สมาชิก 5 คน
  • การเติบโต: $81/เดือน, สมาชิก 5 คน
  • องค์กรหรือเอเจนซี่: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การจัดอันดับและรีวิวที่ง่ายขึ้น:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

3. Copy. ai

เครื่องมือสร้างย่อหน้า Copy.ai
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai เป็นเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่เน้นการเขียนบล็อก การเขียนอีเมล และการเขียนบนโซเชียลมีเดีย สามารถทำสิ่งที่ ChatGPT ทำไม่ได้ เช่น เปลี่ยนโปรไฟล์ LinkedIn ให้เป็นหัวข้อย่อย และสรุปวิดีโอ YouTube

เครื่องมือสร้างย่อหน้าของ Copy.ai ทำงานอย่างไร? เพียงเริ่มแชทและบอก Copy.ai ว่าต้องการให้ทำอะไร คุณสามารถแก้ไขเอกสารได้ตลอดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ได้ฟังดูเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับน้ำเสียงส่วนตัวหรือของแบรนด์คุณ

แม้ว่ามันสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้ แต่มันไม่สามารถรวมเนื้อหาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นอาจคุ้มค่าที่จะลองใช้หนึ่งในทางเลือกของ Copy.aiสำหรับบางกรณีการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซแบบแชทของ Copy.ai ถูกสร้างขึ้นเป็นทางเลือกแทน ChatGPTและมีตัวแก้ไขเอกสารในตัวสำหรับการแก้ไขที่ง่ายดาย
  • รองรับหลายภาษา: หากคุณสมัครแผนแบบชำระเงิน คุณจะสามารถสร้างย่อหน้าได้มากกว่า 29 ภาษา

ข้อจำกัดของ Copy.ai:

  • จำนวนคำที่จำกัดต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ฟรี
  • ไม่รองรับการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้จำนวนมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมสร้างย่อหน้าอื่น ๆ

ราคาของ Copy.ai:

  • ฟรี: สูงสุด 2,000 คำต่อเดือน
  • ข้อดี: $36/เดือน, ไม่จำกัดจำนวนคำ, และผู้ใช้ได้ถึง 5 คน
  • องค์กร: มีแผนที่กำหนดเองได้

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (168 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (54 รีวิว)

4. Rytr

เครื่องสร้างย่อหน้าฟรี Rytr
ผ่านทางRytr

Rytr เป็นเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่สามารถช่วยคุณในการทำโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย, โพสต์บล็อก, และแม้กระทั่งนิยาย คุณสามารถเลือกจากมากกว่า 30 ภาษา, 20 โทนเสียง, และ 40 กรณีการใช้งานเพื่อให้ได้เนื้อหาที่คุณต้องการสำหรับหลากหลายสถานการณ์

Rytr มีเครื่องมือตรวจสอบการลอกเลียนแบบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างเนื้อหาที่ปราศจากการลอกเลียนแบบ และยังสามารถปรับแต่งบทความบล็อกของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหาด้วยคำอธิบายเมตา SEO

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rytr:

  • การผสานรวม: Rytr มีปลั๊กอินสำหรับ Shopify และ WordPress และมี API เพื่อให้คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้อยู่แล้วได้
  • ภาพที่สร้างโดย AI: ขึ้นอยู่กับแผนของคุณ คุณสามารถใช้ Rytr เพื่อสร้างภาพได้เช่นกัน: สูงสุด 5 ภาพต่อเดือนในแผนฟรี และ 100 ภาพต่อเดือนในแผน Unlimited

ข้อจำกัดของ Rytr:

  • ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษรในบางแผน

ราคาของ Rytr:

  • แผนฟรี: สูงสุด 10,000 ตัวอักษร
  • แผนประหยัด: $9/เดือน, 100,000 ตัวอักษร
  • แพ็กเกจไม่จำกัด: $29/เดือน, ตัวละครไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของ Rytr:

  • G2: 4. 7/5 (756 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12 รีวิว)

โบนัส:เครื่องสร้างประวัติส่วนตัวด้วย AI!

5. Anyword

เครื่องมือสร้างย่อหน้า Anyword
ผ่านทางAnyword

Anyword เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่เน้นด้านการตลาด พร้อมด้วยเครื่องมือ "Copy Intelligence" ที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้ ตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มและกฎของแบรนด์สองข้อในแผน Starter หรือกฎของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายไม่จำกัดในแผน Business

ทุกแผนรวมถึงตัวตรวจสอบการคัดลอกและระบบเชื่อมต่อ Grammarly เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาคุณภาพสูง แผน Starter เหมาะสำหรับนักการตลาดอิสระที่ต้องการสำรวจการเขียนย่อหน้าอัตโนมัติ ส่วนแผน Teams ประกอบด้วย 3 ที่นั่ง พร้อมตัวเลือกในการเพิ่มที่นั่งเพิ่มเติมในราคา $49 ต่อเดือน

คุณสมบัติเด่นของ Anyword:

  • การผสานรวม Grammarly: Anyword มีการผสานรวม Grammarly ในตัวเพื่อช่วยคุณค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการสะกดและไวยากรณ์
  • คะแนนประสิทธิภาพเชิงคาดการณ์: คะแนนประสิทธิภาพจะประเมินเนื้อหาการตลาดของคุณเพื่อให้คุณทราบว่าข้อความโฆษณาใดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นยอดขายมากที่สุด

ข้อจำกัดของ Anyword:

  • ไม่มีแพ็กเกจฟรี

ราคาของ Any Word:

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • ทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Anyword:

  • G2: 4. 8/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (384 รีวิว)

6. Jasper.ai

Jasper.ai เครื่องสร้างย่อหน้า
ผ่านทางJasper.ai

Jasper เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้คุณสร้างย่อหน้าที่ไม่ซ้ำใครและให้ข้อมูลได้ตรงกับเสียงของแบรนด์ที่แท้จริงของคุณ คุณสามารถเลือกโทนเสียงได้ เช่น กล้าหาญ, ขี้เล่น, เป็นทางการ, และโจรสลัด และยังสามารถฝึกฝนมันด้วยเนื้อหาที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น เว็บไซต์, คู่มือสไตล์, และแคตตาล็อกของคุณ

Jasper มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 50 แบบและรองรับมากกว่า 30 ภาษา แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือ SEO ในตัวหรือตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน แต่คุณสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมืออย่าง SurferSEO และ Copyscape ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper.ai:

  • ย้อนดู: สำหรับเอกสารแบบยาว Jasper จะนำ 1,500 ตัวอักษรก่อนหน้าไปพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าย่อหน้าถัดไปมีความอ่านง่ายและสอดคล้องกัน
  • ศิลปะด้วย AI: Jasper ยังมีเครื่องมือศิลปะด้วย AI ให้คุณเพิ่มรูปภาพและภาพประกอบลงในเนื้อหาของคุณได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือออนไลน์แยกต่างหาก

ข้อจำกัดของ Jasper.ai:

  • ไม่มีแผนฟรี
  • ไม่มีตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัว

ราคา Jasper.ai

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน
  • ทีม: $125/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

Jasper.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (1,211 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (1,798 รีวิว)

ลองใช้ทางเลือก Jasper AI เหล่านี้!

7. AI ด้านตรงข้ามมุมฉาก

เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยม
ผ่านHypotenuse AI

Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่มุ่งเน้นการใช้งานหลักเพียงไม่กี่กรณี เช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและเนื้อหาบล็อกที่อ้างอิงข้อเท็จจริง คุณสามารถใช้เครื่องมือ Content Detective เพื่อช่วยค้นหาและอ้างอิงแหล่งที่มา และใช้ตัวสร้างเนื้อหาแบบกลุ่มเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้า คำบรรยายในโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ ได้หลายรายการพร้อมกัน

แม้ว่า Hypotenuse AI จะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ระบบการกำหนดราคาแบบเครดิตหมายความว่าคุณจะได้รับประมาณ 25,000 คำสำหรับ 100 เครดิต และคุณจะสามารถตรวจสอบการลอกเลียนแบบได้จำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับแผนที่คุณเลือก

คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI:

  • นักสืบเนื้อหา: คุณสมบัตินี้ช่วยคุณค้นหาเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจว่าบทความบล็อกของคุณเป็นปัจจุบันและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
  • การผสานรวม: Hypotenuse AI ผสานรวมกับ Shopify และเครื่องมืออีคอมเมิร์ซอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถสร้างคำอธิบายสินค้าและเผยแพร่ได้อย่างง่ายดาย
  • การสร้างแบบกลุ่ม: สร้างเนื้อหาจำนวนมากในคราวเดียว แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นกับแต่ละชิ้นของเนื้อหาที่คุณสร้าง

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ Hypotenuse:

  • ระบบการกำหนดราคาตามเครดิต
  • การตรวจสอบการคัดลอกผลงานอย่างจำกัด

การกำหนดราคา Hypotenuse AI:

  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • การเติบโต: $59/เดือน

คะแนนและรีวิว AI ของ Hypotenuse:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. นิวรัลเท็กซ์

เครื่องมือสร้างย่อหน้าด้วยระบบประสาทเทียม
ผ่านทางNeuralText

NeuralText เป็นเครื่องมือสร้างย่อหน้าที่สามารถเขียนย่อหน้าที่น่าสนใจจากศูนย์หรือช่วยคุณสร้างย่อหน้าสุ่มเพื่อเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียนได้ เครื่องมือ AI นี้ยังมีคุณสมบัติ SEO ในตัวเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่คุณกำลังสร้างนั้นเป็นมิตรกับ SEO

NeuralText ยังรองรับปลั๊กอินและการผสานรวมด้วย แม้ว่า Google Docs จะเป็นเพียงตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ในขณะนี้

คุณสมบัติเด่นของ NeuralText:

  • การวิเคราะห์ SERP: วิเคราะห์คู่แข่งของคุณและปรับแต่งบทความบล็อกของคุณให้เหมาะสมด้วยฟีเจอร์สร้างโครงร่างและวิเคราะห์เครื่องมือค้นหา
  • AI นักเขียนคำโฆษณา: ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสร้างคำอธิบายสินค้าและข้อความโฆษณาสำหรับ Facebook, LinkedIn และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

ข้อจำกัดของ NeuralText:

  • แผนเริ่มต้นและแผนพื้นฐานจำกัดเนื้อหา AI ไว้ที่ 20,000 คำ

ราคาของ NeuralText:

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • พื้นฐาน: $49/เดือน
  • ข้อดี: $119/เดือน

คะแนนและรีวิวของ NeuralText:

  • G2: 4. 4/5 (22 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (70 รีวิว)

9. Wordkraft AI

ตัวอย่างย่อหน้าแนะนำ Wordkraft AI
ผ่านWordkraft AI

Wordkraft AI นำเสนอเครื่องมือ AI ที่หลากหลายถึง 67 ชนิด ตั้งแต่การสร้างย่อหน้าไปจนถึงเนื้อหาบล็อกแบบยาว คุณสามารถเริ่มต้นด้วยหนึ่งใน 78 แบบฟอร์มตัวอย่าง ทำงานใน 27 ภาษา และเผยแพร่โดยตรงไปยัง WordPress เพื่อให้เนื้อหาของคุณออนไลน์ได้เร็วขึ้น

Wordkraft AI ถูกออกแบบมาสำหรับผู้มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดีย นักการตลาดดิจิทัล เอเจนซี่ และอื่นๆ โดยมีแผนฟรีแบบจำกัดและทดลองใช้ฟรี 7 วัน

คุณสมบัติเด่นของ Wordkraft AI:

  • เครื่องมือสร้างส่วนบล็อก: สร้างส่วนเฉพาะของบทความหรือบล็อกโพสต์ เช่น บทนำหรือบทสรุป เพื่อช่วยคุณในกระบวนการเขียน
  • เครื่องมือสร้างอีเมล: สร้างอีเมลต้อนรับ, อีเมลติดตามผล, อีเมลติดต่อครั้งแรก และอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างแคมเปญการตลาดและการติดต่อขายของคุณให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Wordkraft AI:

  • เพียง 1,500 คำในแผนฟรี

ราคาของ Wordkraft AI:

  • ฟรี (ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)
  • แผนเริ่มต้นสำหรับมืออาชีพ: $9/เดือน
  • แผนโปรไม่จำกัด: $29/เดือน

คะแนนและรีวิว Wordkraft AI:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

10. Frase. io

ตัวอย่างการสร้างย่อหน้าแบบสุ่มโดย Frase.io
ผ่านทางFrase.io

Frase. io มอบเครื่องมือ AI Writer และเครื่องมือวิจัย SEO ให้ผู้ใช้เพื่อใช้ในการวิจัย, สร้างโครงร่าง, เขียน, และปรับแต่งบทความ. คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตเช่น เนื้อหาแบบลิสต์, เนื้อหาหน้าหลัก, เนื้อหาโพสต์เปรียบเทียบ, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

เมื่อคุณเริ่มเขียนบทความบล็อกของคุณแล้ว ให้ใช้เครื่องมือ AI Writer เพื่อแทรกการเปลี่ยนผ่าน เขียนย่อหน้าใหม่ ตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ และอื่นๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frase.io:

  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: Frase. io มีเครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานในตัวที่ให้คะแนน "ความเป็นต้นฉบับ" โดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงของโพสต์ของคุณกับเนื้อหาอื่นๆ
  • คีย์ลัด: คุณสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อเริ่มและหยุดตัวสร้างข้อความ และแทรกแฮชแท็กเข้าไปในเอกสารเพื่อบอกให้ Frase ทราบว่าส่วนใดของข้อความที่ต้องการนำมาพิจารณา

ข้อจำกัดของ Frase. io:

  • แผนทีมรวมเพียง 3 ที่นั่งผู้ใช้ ($25/เดือนต่อที่นั่งเพิ่มเติม)

ราคาของ Frase. io:

  • เดี่ยว: $14.99/เดือน
  • พื้นฐาน: $44.99/เดือน
  • ทีม: $113. 99/เดือน

Frase. io คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 9/5 (286 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (329 รีวิว)

สร้างเนื้อหาที่ดีกว่าด้วย ClickUp

เครื่องมือสร้างย่อหน้าสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่มีคุณค่าในระหว่างกระบวนการเขียน แต่ความสำเร็จของเนื้อหาของคุณยังคงขึ้นอยู่กับความพยายามที่คุณใส่ลงไป การเริ่มต้นด้วยโครงร่างที่ดีและการมีปฏิทินการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

ClickUp มีผู้ช่วยเขียนAI และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงผลงานส่วนตัวหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมของคุณ ดูเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา และเทมเพลตแผนการตลาดฟรี เหล่านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน!