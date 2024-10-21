10 เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าที่เปลี่ยนเกมในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณต้องยุ่งอยู่กับการคิดค้นกลยุทธ์ ฟังก์ชัน และคุณสมบัติใหม่ ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของบริษัท นั่นเป็นความรับผิดชอบที่มากมาย โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องดูแลสายผลิตภัณฑ์หลายสิบรายการ
แต่งานของคุณยังไม่จบเมื่อสินค้าถูกเปิดตัวแล้ว ตอนนี้คุณต้องเขียนคำอธิบายสินค้าที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะปรากฏอย่างชัดเจนในเครื่องมือค้นหาและโน้มน้าวการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
ไม่มีแรงกดดันใช่ไหม?
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซขึ้นอยู่กับการปรับแต่งทุกแง่มุมของสินค้าของคุณให้ดีที่สุด รวมถึงคำอธิบายสินค้าด้วย ไม่ว่าคุณจะไม่มีศักยภาพในการเขียนคำโฆษณาสำหรับสินค้าหลายร้อยชิ้น หรือไม่สามารถใส่คำค้นหา SEO ได้ เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าสามารถช่วยคุณทำงานได้มากมาย
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายสิ่งที่คุณควรมองหาในเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้า และ 10 เครื่องมือเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้าคุณภาพ!
เครื่องสร้างคำอธิบายสินค้าคืออะไร?
เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าคือเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยนักเขียนสร้างคำอธิบายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม เครื่องมือเหล่านี้ใช้ 알고ริทึมเพื่อสร้างคำอธิบายโดยอัตโนมัติตามข้อมูลจำเพาะ คุณสมบัติ และประโยชน์ของสินค้า นอกจากนี้ยังคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่น คำค้นหา SEO (SEO keywords) เสียงของแบรนด์ (brand voice) และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคำอธิบายที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นยอดขาย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้า?
AI (ปัญญาประดิษฐ์) ไม่ได้มาแย่งงานของคุณ หากจะพูดให้ถูก AI ช่วยให้ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับ SEO และตรงกับความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือเขียนคัดลอกเพื่อเร่งงานได้ตามที่คุณต้องการ แต่คุณจะได้รับคุณค่ามากขึ้นจากเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO: ผู้ซื้อจะพบร้านค้าออนไลน์ของคุณผ่านการค้นหาแบบออร์แกนิก เลือกใช้เครื่องมือเขียน AI ที่ช่วยในการวิจัยคำหลักและสร้างคำอธิบายสินค้าที่ดีซึ่งมีอันดับสูงในการค้นหา
- ภาษาธรรมชาติ: เทคโนโลยี AI สร้างข้อความได้ แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะเป็นข้อความที่ดี ควรเลือกใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าที่สามารถจับคู่กับน้ำเสียงของแบรนด์คุณได้
- ข้อความปราศจากการคัดลอก: การคัดลอกผลงานผู้อื่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง ควรเลือกใช้เครื่องมือ AIที่มีความสามารถมากกว่าการเปลี่ยนคำเพียงเล็กน้อย เพราะเครื่องมือค้นหาและผู้ซื้อมักตรวจจับได้ คุณต้องการเครื่องมือที่สามารถสร้างคำอธิบายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเพิ่มคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- แม่แบบคำอธิบาย: เครื่องมือสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ด้วย AI ที่เหมาะสมไม่เพียงแต่เขียนข้อความที่เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้ดีเท่านั้น แต่ยังควรมีแม่แบบหลากหลายสำหรับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย เลือกเครื่องมือที่มีแม่แบบสำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และข้อความรายละเอียดของผลิตภัณฑ์
10 อันดับเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าด้วย AI ช่วยประหยัดเวลา แก้ปัญหาการเขียนไม่ออก และเขียนข้อความที่มีประสิทธิภาพได้ แม้ว่าจะสำคัญที่ต้องตรวจทานทุกอย่างที่ AI เขียนให้ แต่เทคโนโลยีนี้ช่วยอัตโนมัติในส่วนที่ใช้เวลามากที่สุดของการตลาดอีคอมเมิร์ซ
แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าจะมีประสิทธิภาพสำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซ นี่คือ 10 เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2024
1.คลิกอัพ
เอาล่ะ เราจะพูดอะไรได้บ้าง? ในความเห็นอันต่ำต้อยของเรา ClickUp คือเครื่องมือสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในตลาด แต่เรามีหลักฐานที่ชัดเจนรองรับคำกล่าวนั้น
ไม่เพียงแต่ClickUp AIจะวางแผนกลยุทธ์การตลาดเท่านั้น แต่ยังสร้างสโลแกน คิดชื่อผลิตภัณฑ์ และวางแผนกิจกรรม (ใช่ จริงๆ) สิ่งที่ใช้เวลาคุณ 30 นาทีในการเขียน ใช้เวลาเพียง 30 วินาทีด้วย ClickUp AI
เนื่องจาก ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นกันกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของคุณทั้งหมด โครงการ งาน ภารกิจ การสื่อสาร และเครื่องมือ AI จะอยู่ในที่เดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ อีกต่อไป!
ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปแผ่นข้อมูลทางเทคนิคที่ยาวให้กลายเป็นคำอธิบายที่อ่านง่ายได้ในเพียงคลิกเดียว. หุ่นยนต์มหัศจรรย์ของเราจะแนะนำการแก้ไขเพื่อให้คำอธิบายสินค้าของคุณชัดเจนขึ้น. นอกจากนี้ ClickUp ยังมีหัวข้อและตารางที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้คุณได้เนื้อหาที่จัดรูปแบบอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมนำไปใช้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ทันที.
โอ้ และ ClickUp AI ไม่ได้มีไว้สำหรับทีมผลิตภัณฑ์เท่านั้น! เรามีเครื่องมือ AI มากกว่า 100 ชนิด พร้อมคำแนะนำที่ปรับแต่งไว้สำหรับแผนกต่าง ๆ และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดรูปแบบที่มีโครงสร้างล่วงหน้า: เร่งกระบวนการเขียนคำอธิบายด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานได้ทันที ClickUp มอบเทมเพลตสำเร็จรูปที่มีหัวข้อย่อย การจัดรูปแบบ และรูปแบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- เทมเพลต: ClickUp มาพร้อมกับเทมเพลตมากมายเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ตั้งแต่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการดำเนินการ
- การแก้ไขสำเนา: คำอธิบายสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรหรือไม่? ปล่อยวางความคิดของคุณและให้ AI ของ ClickUp แก้ไขคำอธิบายสินค้าของคุณเพื่อความชัดเจน น้ำเสียง และไวยากรณ์
- การตั้งชื่อ: หยุดกังวลว่าจะตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณว่าอะไร ClickUp AI จะสร้างรายชื่อชื่อให้คุณอย่างรวดเร็วตามพารามิเตอร์ที่คุณกำหนด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- ข้อความที่สร้างโดย AI ยังไม่สมบูรณ์แบบ คุณจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อความก่อนนำไปเผยแพร่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. แมกิสคริปเตอร์
การเขียนคำอธิบายสินค้าเป็นเรื่องง่ายด้วย Magiscriptor ผู้ขายบน eBay และ Amazon ใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าด้วย AI นี้เพื่อเขียนข้อความทางการตลาดสำหรับทุกกลุ่มสินค้าในอีคอมเมิร์ซ
เพื่อใช้ Magiscriptor ให้เปิดแอปและป้อนคำค้นหาสามหรือสี่คำ จากนั้นอัลกอริทึม AI จะสร้างสองสามย่อหน้าสำหรับคำอธิบายสินค้า เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนคำอธิบายที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงซึ่งเน้นคุณสมบัติของสินค้าของคุณในขณะที่ดึงดูดเครื่องมือค้นหาด้วยความหนาแน่นของคำค้นหาที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่นของ Magiscriptor
- การปรับสมดุลความถี่ของคำหลัก
- คำอธิบายที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO
- การกำหนดราคาทำงานบนระบบเครดิต คุณจึงจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น
ข้อจำกัดของ Magiscriptor
- Magiscriptor เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นหลัก แอปเว็บของมันมีให้ใช้ในโหมดเบต้าเท่านั้น ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้เดสก์ท็อป
- คุณอาจต้องใช้เครดิตจำนวนมากเพื่อสร้างคำอธิบายสินค้าสั้น ๆ ตามที่คุณต้องการ
ราคา Magiscriptor
- เริ่มต้น: $4. 99 สำหรับ 100 เครดิต
- พื้นฐาน: $9.99 สำหรับ 220 เครดิต
- เงิน: $14.99 สำหรับ 330 เครดิต
- ทองคำ: $19. 99 สำหรับ 450 เครดิต
คะแนนและรีวิวของ Magiscriptor
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. แจสเปอร์
Jasper ประกาศตัวเองว่าเป็น AI ที่ตรงกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถฝึกให้ตรงกับน้ำเสียงและสไตล์ของคุณได้ มันยังสามารถสแกนหน้าเว็บของคุณเพื่อตรวจจับน้ำเสียง ไวยากรณ์ และอื่น ๆ อีกมากมายโดยอัตโนมัติ
Jasper ทำงานโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในเวลาที่น้อยลง เนื่องจากสามารถฝึกฝนได้ Jasper จึงเหมาะสำหรับบริษัทที่มีสไตล์การเขียนเฉพาะตัว
Jasper มาพร้อมกับไลบรารีเทมเพลต, ตัวแปลอัตโนมัติ, และเครื่องมือสำหรับสร้างสรุปแคมเปญการตลาด, ดังนั้นมันสามารถจัดการได้มากกว่าการอธิบายสินค้า.
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- เลือกโทนสีระหว่าง Cheeky, Formal และโทนอื่น ๆ
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์
- การแปลอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Jasper
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการกระตุ้น AI
- ผู้ใช้รายอื่นรายงานว่าข้อความที่สร้างออกมามีคุณภาพต่ำ
- การทดลองใช้ฟรีมีข้อจำกัด ดังนั้นผู้ใช้บางคนจึงบอกว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้มากนัก
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $125/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
4. Copy. ai
คุณกำลังทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมหรือไม่? โดยปกติแล้ว AI เป็นสิ่งต้องห้ามเพราะข้อมูลที่คุณป้อนไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว แต่Copy.aiแตกต่างออกไป มันเป็นเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ SOC 2 Type II และตรงตามมาตรฐาน SSAE 18
เราทราบว่ามีตัวย่อมากมาย แต่มันสรุปได้ว่าเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าตัวนี้เหมาะกับบริษัทที่กังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ใช้ Copy.ai สำหรับการเขียนคำอธิบายสินค้า รวมถึงเนื้อหาโซเชียลมีเดีย, คำโฆษณา, คำโฆษณาบนหน้า landing page, และเนื้อหาบล็อก
บอก Copy.ai ว่าคุณต้องการคำอธิบายสินค้า ใส่ประเด็นหลัก เลือกโทนเสียงที่ต้องการ แล้ว AI จะสร้างผลลัพธ์หลายแบบขึ้นมา เลือกตัวเลือกที่คุณชอบมากที่สุด ปรับแต่งให้เหมาะสม แล้วนำไปใช้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัว
- เครื่องมือและแม่แบบมากกว่า 90 รายการเพื่อเขียนคำอธิบายสินค้าที่ไม่ซ้ำใคร
- ตัวแก้ไขในตัวสำหรับการเขียนใหม่
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- ไม่สามารถสร้างเนื้อหาแบบยาวได้เมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าอื่น ๆ
- Copy.ai ไม่มีการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สาม
- การสนับสนุนมีให้เฉพาะทางอีเมลเท่านั้น
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน, ชำระรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
5. Writesonic
Writesonicเป็นเครื่องมือเขียน AI ที่มีความสามารถหลากหลาย สามารถจัดการกับบล็อก, เนื้อหาอีเมล, ข้อความโฆษณา และอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คุณสามารถใช้ Writesonic เพื่อเขียนคำอธิบายสินค้า, รายการคุณสมบัติ และชื่อเรื่องได้
Writesonic ขอข้อมูลพื้นฐานมากกว่าเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าอื่น ๆ เล็กน้อย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่ต้องแก้ไขน้อยลง หากคุณมีเวลาจำกัดในการหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง Writesonic ยังสามารถสร้างรายการคีย์เวิร์ดสำหรับคำอธิบายสินค้าของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- แม่แบบการเขียน AI เฉพาะแพลตฟอร์ม
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ
- ตัวสรุปข้อความ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- การกำหนดราคาตามจำนวนคำอาจขัดขวางแบรนด์อีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่
- Writesonic มาพร้อมกับ "ประเภทคุณภาพ" ที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณอาจต้องจ่ายเพิ่มสำหรับคำอธิบายที่มีคุณภาพดีกว่า
ราคา Writesonic
- ทดลองใช้ฟรี
- ข้อดี: $12.67 ต่อเดือน สำหรับ 100,000 คำ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,700+ รีวิว)
6. คอปี้สมิธ
ในขณะที่เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าอื่นๆ ในรายการนี้สามารถเขียนเนื้อหาได้แทบทุกประเภท CopySmith มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการเขียนเนื้อหาสำหรับอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะสำหรับนักการตลาด
ไม่เหมือนกับนักเขียน AI อื่น ๆ CopySmith อนุญาตให้คุณนำเข้าแคตตาล็อกสินค้าที่มีอยู่และเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างโดย AI ไปยังเว็บไซต์ของคุณได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มของมันเอง มันสามารถผสานการทำงานกับ BigCommerce, Shopify, และ Amazon ทำให้กระบวนการเขียนคำอธิบายง่ายที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
คุณสมบัติเด่นของ CopySmith
- การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
- มุ่งเน้นอีคอมเมิร์ซ
- การจัดการแคตตาล็อกสินค้าเพื่อให้คุณควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ CopySmith
- การสร้างคำอธิบายสินค้าสำหรับทีมขนาดใหญ่ในปริมาณมากอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
- คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการเข้าถึง API, เสียงและโทน, การตรวจสอบการลอกเลียนแบบ, และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ CopySmith
- เริ่มต้น: $19/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ข้อดี: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ CopySmith
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
7. ด้านตรงข้ามมุมฉาก
อย่าสับสนกับงานคณิตศาสตร์เรขาคณิตในโรงเรียนมัธยมของคุณ Hypotenuse เป็นเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึง SEO ตั้งแต่เริ่มต้น มันสามารถจัดการได้มากกว่าเนื้อหาอีคอมเมิร์ซ แต่ด้วยการเชื่อมต่อกับ Shopify ทำให้ Hypotenuse เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ทำงานภายใน Shopify
ใช้ Hypotenuse เพื่อถอดความคำอธิบายสินค้า เขียนหน้าข้อมูลสินค้า และเผยแพร่ทุกอย่างไปยังหน้าร้าน Shopify ของคุณได้ในคลิกเดียว นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกคำอธิบายหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างข้อความใหม่ที่น่าสนใจและไม่ทำให้ผู้ซื้อรู้สึกเบื่อ
คุณสมบัติเด่นของด้านตรงข้ามของมุมฉาก
- การผสานรวม Shopify และการผสานรวม API
- สำเนาที่พร้อมใช้และปรับเปลี่ยนได้เพื่อเขียนคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจ
- การสร้างเนื้อหาจำนวนมาก
ข้อจำกัดของด้านตรงข้ามมุมฉาก
- อาจไม่เหมาะกับคุณหากคุณไม่ใช้ Shopify
- Hypotenuse สร้างข้อความผลลัพธ์ที่สั้นมาก
- ขาดแม่แบบ
การกำหนดราคาแบบพีทาโกรัส
- เริ่มต้น: $24/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน, คิดค่าบริการรายปี
- การเติบโต: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยม
- G2: 4. 4/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
8. อธิบาย
Descrii เชี่ยวชาญในการเขียนเนื้อหาการตลาดที่เน้นการขายตั้งแต่เริ่มต้น มันเข้าใจวิธีการระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อ เขียนเนื้อหาการขายที่เน้นปัญหา-กระตุ้น-แก้ปัญหา และเน้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ เราชอบที่ Descrii สร้างเมตาดาต้าให้คุณ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการปรับแต่ง SEO ด้านหลังของการเขียนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ได้อย่างแน่นอน
ในการใช้ Descrii ให้บอกประเภทของข้อความที่คุณต้องการสร้าง ระบุชื่อทั่วไปและคำอธิบาย จากนั้นคลิก "สร้าง" หากคุณต้องการตัวเลือกอื่น ให้แตะ "สร้าง" อีกครั้ง Descrii จะรีเฟรชผลลัพธ์ให้ใหม่
อธิบายคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การสร้างข้อมูลเมตา
- สูตรการเขียนข้อความขายที่ฝังไว้
- ข้อความโฆษณาดิจิทัล
อธิบายข้อจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า AI ของ Descrii มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือการสะกดคำ
- ยากที่จะหาข้อมูลราคาที่ถูกต้อง
- ขณะนี้รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น
คำอธิบายการกำหนดราคา
- ทดลองใช้ฟรี
- การเข้าถึงไม่จำกัด: $29/เดือน สำหรับคำอธิบาย 900 รายการ
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คำอธิบาย คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Quicktools โดย Picsart
ต้องการเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าฟรีหรือไม่? Quicktools คือเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์จาก Picsart ที่คุณสามารถใช้ได้ 100% ฟรี. ทั้งหมดที่คุณต้องการคือชื่อสินค้าของคุณ. เพียงวางชื่อสินค้าของคุณลงใน Quicktools และเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าจะสร้างคำอธิบายให้คุณโดยอัตโนมัติ.
นี่จะเป็นการอธิบายที่ดีที่สุดที่คุณเคยอ่านหรือไม่? อาจเป็นได้ อาจไม่ได้. คุณได้รับสิ่งที่คุณจ่าย และนี่คือเครื่องมือฟรี. สำหรับการสร้างคำอธิบายสินค้าที่มีคุณภาพ ให้เพิ่มคำค้นหา, เลือกโทนเสียง, และให้ข้อจำกัด เช่น ข้อจำกัดจำนวนตัวอักษร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quicktools
- ใช้และเขียนคำอธิบายสินค้าได้ฟรี
- การจัดวางคำหลักโดยอัตโนมัติ
- ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Quicktools
- มันขาดพลังการเขียนคำอธิบาย AI ที่ล้ำหน้ากว่า
- ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามสำหรับอีคอมเมิร์ซ
ราคาของ Quicktools
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Quicktools
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. บี12
B12 เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าแบบอัตโนมัติ เพียงแค่เพิ่มชื่อสินค้า คำค้นหา อุตสาหกรรม สถานที่ตั้ง และข้อมูลที่ต้องการ ระบบจะสร้างข้อความโฆษณาให้คุณโดยอัตโนมัติ
B12 ถือเครื่องมือนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า ดังนั้นแม้ว่าจะฟรีในทางเทคนิค แต่คุณจะได้รับอีเมลจาก B12 หลังจากนั้น ซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ควรทราบว่ามีเงื่อนไขแอบแฝงอยู่
B12 โฆษณาเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าฟรีของตนว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องการเขียนข้อความเองและเพียงแค่ต้องการแรงบันดาลใจ นี่คือเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับงานนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ B12
- ฟรี
- มันครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมและสถานที่ตั้ง
ข้อจำกัดของวิตามินบี12
- ไม่อนุญาตให้สร้างเนื้อหาจำนวนมาก
- มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนื่องจากนี่เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า
ราคา B12
- ฟรี
B12 รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
วิธีเขียนคำอธิบายสินค้าที่น่าสนใจด้วย AI
ดังนั้น เราได้ครอบคลุมเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้า 10 ตัวไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูวิธีการเขียนคำอธิบายสินค้าที่ยอดเยี่ยมด้วย AI กัน
เลือกโทนของคุณและยึดมั่นกับมัน
เมื่อใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าด้วย AI แพลตฟอร์มจะถามถึงโทนเสียงที่คุณต้องการ คุณอาจมีตัวเลือกห้าหรือมากกว่านั้น คุณควรรักษาความสม่ำเสมอของโทนเสียงของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มใดก็ตาม
โทนเสียงให้เลือกมีดังนี้:
- ประชดประชัน
- มืออาชีพ
- ให้ข้อมูล
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้โทนใด ให้แน่ใจว่ามันสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณและสินค้าที่คุณขายอยู่ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายกระเป๋าสตางค์หนังนุ่มนวล โทนที่สนุกสนานและแซ่บอาจไม่เหมาะกับสินค้าของคุณ
อย่ากลัวที่จะแก้ไขเล็กน้อย
เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าที่ดีที่สุดก็ยังคงทำผิดพลาดได้ และไม่สามารถคำนึงถึงทุกสถานการณ์หรือตัวแปรที่เป็นไปได้ทั้งหมด นั่นไม่เป็นไร – นั่นคือหน้าที่ของการแก้ไขโดยมนุษย์! เมื่อคำอธิบายสินค้าที่สร้างโดย AI ปรากฏในคิวของคุณ ให้ตรวจสอบข้อผิดพลาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ และปรับแต่งตามความจำเป็น
กำหนดจำนวนตัวอักษร
คำอธิบายสินค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จำกัดไว้ที่ 250 ถึง 300 ตัวอักษร หากคุณไม่กำหนดขีดจำกัดตัวอักษรเมื่อใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าด้วย AI ผลลัพธ์ที่ได้อาจเกินจำนวนนี้อย่างมาก ในกรณีเช่นนี้ ให้แก้ไขข้อความที่สร้างโดย AI หรือเลือกเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้าด้วย AI ที่คำนึงถึงขีดจำกัดตัวอักษร
มุ่งเน้นที่ประโยชน์
เมื่อเขียนคำอธิบายสินค้า ให้เน้นไปที่ประโยชน์ของสินค้า. สินค้าจะทำอะไรให้ลูกค้าของคุณได้บ้าง? ทำไมลูกค้าควรซื้อสินค้านี้? ชีวิตของพวกเขาจะดีขึ้นอย่างไรหลังจากซื้อสินค้านี้? คุณสามารถใช้คุณสมบัติเป็นหลักฐานสนับสนุนได้ แต่ให้ใช้ให้น้อยที่สุด.
เขียนเนื้อหาการตลาดให้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้า
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คุณไม่เพียงแต่ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังต้องดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้นด้วยข้อความโฆษณาที่โดดเด่น
การบาลานซ์ความต้องการของผู้ซื้อกับข้อกำหนดของเครื่องมือค้นหาไม่ใช่เรื่องง่าย. แม้ว่าผู้ช่วยสร้างคำอธิบายสินค้าด้วยระบบ AI ในรายการนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้ แต่ ClickUp คือตัวเลือกเดียวที่สามารถสร้างข้อความด้วยระบบ AI จัดการกระบวนการทำงาน และมีเทมเพลตไว้ในที่เดียว.
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงฝ่ายเดียว: