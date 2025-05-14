10 เครื่องมือตรวจจับ AI และโปรแกรมตรวจสอบที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างเนื้อหาที่แพร่หลายมากขึ้นนั้นมีสองด้าน ด้านหนึ่ง AI เปรียบเสมือนพ่อมดที่สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพได้อย่างรวดเร็วในพริบตา ช่วยประหยัดเวลาจำนวนมากที่คุณสามารถนำไปลงทุนในโครงการที่มีคุณค่าอื่น ๆ ได้ แต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะสวยงามเสมอไป—การสร้างเนื้อหาด้วย AI ก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน
นอกจากอาจไม่เหมาะสมทางจริยธรรมแล้ว เนื้อหาที่สร้างโดย AI ยังอาจไม่น่าเชื่อถือและผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงได้อีกด้วย
เมื่อเครื่องมือ AIกลายเป็นที่ก้าวหน้าขึ้น การระบุเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยพวกมันก็กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือจุดที่เครื่องมือตรวจจับ AI เข้ามาช่วย—พวกมันวิเคราะห์ข้อความและภาพเพื่อค้นหาว่าสิ่งเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์หรือ AI ?️
ในบทความนี้ เราจะแนะนำ 10 เครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI ที่ดีที่สุด ในตลาด เพื่อช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์และเนื้อหาที่สร้างโดย AI
ซอฟต์แวร์ตรวจจับ AI คืออะไร?
เครื่องมือตรวจจับ AI จะวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อ ระบุแนวโน้มและรูปแบบ ที่ทำให้เนื้อหาถูกจัดว่าเป็นผลงานของมนุษย์หรือ AI เมื่อวิเคราะห์ข้อความ เครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI จะมองหาการขาดความลึกซึ้งและความคิดสร้างสรรค์ การซ้ำซ้อนของคำและวลีบางคำ ความยาวของประโยคที่เฉพาะเจาะจง หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย
ในกรณีของภาพหรือวิดีโอ เครื่องมือตรวจจับ AI จะสแกนองค์ประกอบต่างๆ เช่น วัตถุ ท่าทาง หรือตัวอักษรที่เขียน เพื่อระบุแหล่งที่มาของภาพหรือวิดีโอเหล่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจจับ AI ได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีที่ทรงพลัง แต่สิ่งสำคัญคือต้องกล่าวถึงว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้แม่นยำเสมอไป พวกมันอาจทำผิดพลาดได้ ดังนั้นคุณไม่ควรรีบด่วนสรุปหรือไว้วางใจเครื่องมืออย่างไม่ลืมหูลืมตา
วิธีเลือกเครื่องมือตรวจสอบการตรวจจับ AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
มีเครื่องมือตรวจจับ AI อยู่มากมายในท้องทะเล—แล้วคุณจะจับเครื่องมือที่มีคุณภาพได้อย่างไร? หากคุณต้องการเครื่องมือที่ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพการใช้งาน ความง่ายในการใช้งาน และความน่าเชื่อถือ ลองมองหาคุณลักษณะต่อไปนี้:
- รองรับโมเดลภาษาหลายรูปแบบ: ควรสามารถเข้าใจข้อความที่สร้างโดย AI ซึ่งสร้างขึ้นใน GPT-3, GPT-4, Bard, Claude และโมเดลอื่นๆ
- ความถูกต้อง: ตัวตรวจจับ AI ที่เหมาะสมควรมีอัตราการตรวจจับผิดพลาดน้อยที่สุดทั้งในแง่ของผลบวกและผลลบ และให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง
- ความสามารถในการปรับขนาด: ควรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่ลดทอนความถูกต้อง
- ความสามารถในการปรับแต่ง: ตัวตรวจจับ AI ควรให้คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการวิเคราะห์เพื่อเน้นที่เกณฑ์เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
- ตัวเลือกการรายงาน: ตัวตรวจจับเนื้อหา AI ควรให้ภาพรวมของประวัติการวิเคราะห์ของคุณ และอนุญาตให้คุณระบุแนวโน้มที่อาจช่วยส่งเสริมการปรับปรุงเนื้อหาของคุณ
- ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: ควรทำงานได้ดีเท่าเทียมกันบนระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์หลากหลายประเภท
10 เครื่องมือตรวจจับ AI ที่ดีที่สุดเพื่อจับเนื้อหาที่สร้างโดย AI
เราได้วิเคราะห์เครื่องมือตรวจจับ AI หลายสิบตัว และคัดเลือก 10 อันดับแรกที่โดดเด่นในด้านความน่าเชื่อถือ รีวิวที่ดี และคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม ลองตรวจสอบดูและดูว่าเครื่องมือใดที่ตรงกับความต้องการของคุณและให้ประโยชน์มากที่สุด
1. Copyleaks – เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในระดับองค์กร
กำลังมองหาโซลูชันตรวจจับ AI สำหรับองค์กรของคุณอยู่หรือไม่? Copyleaks คือคำตอบที่คุณต้องการ—เครื่องมือนี้ให้การวิเคราะห์ในระดับประโยค ครอบคลุมโมเดลทั้งหมด (รวมถึง Bard และ GPT-4) พร้อมความน่าเชื่อถือที่น่าประทับใจ
ในความเป็นจริง ตัวตรวจสอบ AI นี้รายงานความแม่นยำด้วยตนเองที่ 99.1% และมีอัตราการตรวจจับผิดพลาดเพียง 0.2% ในเนื้อหาที่สร้างโดย AI!
เมื่อ Copyleaks วิเคราะห์ข้อความประโยคต่อประโยค มันจะให้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับส่วนที่เขียนโดยมนุษย์และส่วนที่อาจเป็นข้อความที่เขียนโดย AI คุณยังสามารถดูส่วนที่ AI ได้เรียบเรียงใหม่ได้ด้วย
Copyleaks เข้าใจ 30 ภาษา จึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรข้ามชาติ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ซอร์สโค้ดได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมโปรแกรมเมอร์และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสมบัติเด่นของ Copyleaks
- การวิเคราะห์ระดับประโยค
- ครอบคลุมทุกรุ่น
- 99. ความถูกต้อง 1% (รายงานด้วยตนเอง)
- รองรับ 30 ภาษา
ข้อจำกัดของ Copyleaks
- การดูผลลัพธ์อาจมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI บางประเภท
- ไม่มีตัวเลือกในการยกเว้นส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อความ
ราคาของ Copyleaks
- $9. 16 ดอลลาร์ต่อเดือน สำหรับ 1,200 หน้า (แต่ละหน้าครอบคลุมเนื้อหาที่สแกนได้สูงสุด 250 คำ)
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Copyleaks
- G2: 4. 8/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
2. ZeroGPT – เหมาะที่สุดสำหรับการรองรับหลายภาษา
หากคุณให้ความสำคัญกับ ความสะดวกและความเรียบง่าย ZeroGPT อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องมือตรวจจับ AI
แพลตฟอร์มนี้มีข้อได้เปรียบมากมายที่ทำให้มันน่าสนใจ. ตัวอย่างเช่น ZeroGPT รองรับหลายภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, อินโดนีเซีย, เยอรมัน, และฮินดี. ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับครูผู้สอนและทีมเนื้อหาทั่วโลกในการตรวจจับข้อความที่สร้างโดย AI และเข้าใจเนื้อหา AI อื่น ๆ.
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างที่คุณจะได้รับจากแพลตฟอร์มนี้คือ ZeroGPT API ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในแอปพลิเคชันและโปรแกรมอื่น ๆ ได้ และเพลิดเพลินกับการตรวจจับเนื้อหา AI แบบเรียลไทม์
เมื่อคุณสแกนเนื้อหาด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะได้รับเปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงโอกาสที่เนื้อหานั้นถูกเขียนโดยมนุษย์หรือสร้างขึ้นโดย AI/GPT เมื่อคุณเลื่อนลง คุณจะเห็นส่วนของข้อความที่ดูเหมือนถูกสร้างโดย AI ถูกไฮไลต์เป็นสีเหลือง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZeroGPT
- ZeroGPT API สามารถใช้งานได้คล้ายกับเครื่องมือเขียน AIอื่น ๆ
- รองรับหลายภาษาในเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงหรือขีดจำกัดในการวิเคราะห์ข้อความ
ข้อจำกัดของ ZeroGPT
- ไม่มีตัวเลือกในการแนบไฟล์สำหรับการวิเคราะห์ในตัวตรวจจับเนื้อหา
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ ZeroGPT
- ฟรี
คะแนนและรีวิว ZeroGPT
- ไม่มีรีวิว
3. วินสตัน เอไอ – เหมาะที่สุดสำหรับการจดจำอักขระด้วยแสง
Winston AI เป็นเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI ที่ใช้งานง่ายพร้อมแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย มันวิเคราะห์ข้อความของคุณอย่างละเอียดและแสดงเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่เนื้อหานั้นถูกสร้างโดย AI
แพลตฟอร์มรองรับไฟล์หลายประเภท—คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความของคุณหรืออัปโหลดไฟล์ docx, .jpg, หรือ .png ได้ Winston AI มีเทคโนโลยี การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยให้สามารถอ่านข้อความจากภาพและจัดการกับข้อความที่เขียนด้วยลายมือได้อย่างง่ายดาย
เครื่องตรวจจับ AI มีอัตราความแม่นยำที่รายงานด้วยตนเองอยู่ที่ 99.6% นอกจากจะแสดงความเป็นไปได้โดยรวมว่าข้อความนั้นถูกสร้างโดย AI หรือไม่แล้ว Winston AI ยังให้การประเมินแบบประโยคต่อประโยค ช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกและระบุจุดที่มีปัญหาได้อย่างแม่นยำ
Winston AI รองรับการใช้งานในภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน, ภาษาสเปน และภาษาฝรั่งเศส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Winston AI
- คุณสมบัติ เทคโนโลยี OCR
- ประมวลผลข้อความที่เขียนด้วยลายมือ
- การประเมินทีละประโยค
- อินเตอร์เฟซตัวตรวจจับ AI ที่ใช้งานง่าย
- รองรับหลายภาษา
- หนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกของเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในรายการนี้
ข้อจำกัดของ Winston AI
- ตัวเลือกการรายงานอาจได้รับประโยชน์จากการปรับปรุง
- จำนวนภาษาที่รองรับน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Winston AI
- ฟรี
- จำเป็น: $12/เดือน สำหรับไม่เกิน 80,000 คำ
- ขั้นสูง: $19/เดือน สำหรับไม่เกิน 200,000 คำ
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวของ Winston AI
- Capterra: 4/5 (น้อยกว่าห้าบทวิจารณ์)
4. Crossplag – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจจับการลอกเลียนแบบ
Crossplag เป็นเครื่องมือตรวจจับการลอกเลียนแบบที่ได้รับความนิยม หนึ่งในคุณสมบัติใหม่ของมันคือตัวตรวจจับเนื้อหา AI ซึ่งใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุแหล่งกำเนิดของข้อความอย่างถูกต้อง และบอกคุณว่ามันถูกสร้างขึ้นโดย AI หรือมนุษย์
ตัวตรวจจับ AI ได้รับการฝึกฝนให้ จดจำรูปแบบ ที่ปรากฏในข้อความที่เขียนโดยมนุษย์ Crossplag ระบุความเบี่ยงเบนจากรูปแบบเหล่านี้และแสดงเปอร์เซ็นต์ที่บ่งชี้ถึงโอกาสที่ข้อความของคุณถูกสร้างขึ้นโดย AI
การใช้เครื่องมือนี้เป็นเรื่องง่ายมาก—สิ่งที่คุณต้องทำคือคัดลอกและวางข้อความของคุณ กด "ตรวจสอบ" แล้วปล่อยให้ Crossplag ทำงานอย่างมหัศจรรย์ ?
คุณสมบัติเด่นของ Crossplag
- ใช้งานง่าย
- รวดเร็ว
- ได้รับการฝึกฝนด้วยพารามิเตอร์มากกว่า 1.5 พันล้านตัว เพื่อความแม่นยำสูงสุด
ข้อจำกัดของการคัดลอกงานข้ามแหล่ง
- ขาดกราฟิกในอินเทอร์เฟซ
- ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียวที่ได้รับการสนับสนุน
การกำหนดราคาแบบครอสเพลก
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Crossplag
- G2: 4. 6/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
5. GLTR – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี:
GLTR (ย่อมาจาก Giant Language Model Test Room) เป็นเครื่องมือตรวจจับ AI ที่พัฒนาโดย MIT-IBM Watson AI Lab และ HarvardNLP ช่วยให้คุณสามารถทำการ วิเคราะห์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ ของข้อความเพื่อตรวจสอบว่า AI สร้างขึ้นหรือไม่
เครื่องมือนี้พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี GPT-2 โดยวิเคราะห์ทุกคำเพื่อระบุความน่าจะเป็นที่ AI จะทำนายคำนั้นได้ เครื่องมือนี้ทำงานโดยมุ่งเน้นที่บริบทก่อนหน้าคำที่ต้องการวิเคราะห์และความน่าจะเป็นที่ AI จะสร้างลำดับคำเฉพาะขึ้นมา
ดังนั้น หาก GLTR ประมาณว่าเครื่องมือ AI มักจะสร้างคำที่คุณสนใจพร้อมกับคำที่อยู่ก่อนหน้าคำนั้นร่วมกัน มันก็จะทำเครื่องหมายไว้
หากคำที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่ในอันดับ 10 อันดับแรกของการทำนายโดย AI GLTR จะแสดงเป็นสีเขียว สำหรับการทำนาย 100 อันดับแรก คุณจะเห็นเป็นสีเหลือง และสำหรับการทำนาย 1,000 อันดับแรก คำนั้นจะเป็นสีแดง ทุกอย่างที่อยู่เหนือ 1,000 จะเป็นสีม่วง
พูดง่ายๆ คือ หากข้อความส่วนใหญ่เป็นสีเขียว มีโอกาสสูงที่ AI สร้างขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ GLTR
- นำเสนอการวิเคราะห์ข้อความเชิงลึกในเครื่องมือเขียนด้วย AI
- ใช้รหัสสีกับข้อความเพื่อให้ง่ายต่อการนำทาง
- ประเมินตำแหน่งของคำเพื่อพิจารณาว่ามีการใช้ AI หรือไม่
ข้อจำกัดของ GLTR
- ผลิตในปี 2019 ดังนั้นอาจไม่มีประสิทธิภาพสำหรับเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า
- การตีความผลลัพธ์อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
การกำหนดราคา GLTR
- ฟรี
คะแนนและรีวิว GLTR
- ไม่มีรีวิว
6. เนื้อหาขนาดใหญ่ – เหมาะที่สุดสำหรับนักการตลาดเนื้อหา
เครื่องมือตรวจจับ AI ของ Content at Scale มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาและไม่มีขั้นตอนซับซ้อนในการประเมินข้อความและระบุว่าเป็นผลงานของมนุษย์, AI หรือเป็นการผสมผสานระหว่างทั้งสอง
เครื่องมือนี้ได้รับการฝึกฝนด้วยบทความบล็อก, เรียงความ, รายการในวิกิพีเดีย และบทความนับพันเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และแม่นยำ สามารถระบุได้ว่าข้อความนั้นถูกสร้างขึ้นโดย ChatGPT, Bard, Claude และเครื่องมืออื่น ๆ หรือไม่
เมื่อคุณทำการวิเคราะห์ เครื่องมือจะ ใช้รหัสสี กับข้อความของคุณเพื่อแสดงว่าส่วนใดมีแนวโน้มว่าสร้างโดย AI และส่วนใดที่เขียนโดยมนุษย์ สีเขียวหมายถึงข้อความของคุณมีต้นกำเนิดจากมนุษย์ ในขณะที่สีแดงเป็นสัญญาณเตือนและบ่งชี้ว่า AI เป็นผู้ "เขียน" ข้อความนั้น สีเหลืองและสีส้มแสดงว่าข้อความของคุณอาจต้องเขียนใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการฟังดูเป็นหุ่นยนต์และเพื่อความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเนื้อหาขนาดใหญ่
- ผลลัพธ์ที่อ่านและเข้าใจได้ง่าย
- มีตัวเลือกในการเขียนข้อความ AI ใหม่ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติ
- วิเคราะห์แต่ละประโยค
ข้อจำกัดของเนื้อหาขนาดใหญ่
- การเขียนใหม่โดย AI ไม่สามารถเชื่อถือได้เสมอไป
- ผลลัพธ์อาจไม่ชัดเจน
การกำหนดราคาสำหรับเนื้อหาขนาดใหญ่
- ฟรี
- เวอร์ชันโปร: $49/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวเนื้อหาในระดับขนาดใหญ่
- ไม่มีรีวิว
7. ความเป็นต้นฉบับ. ai – เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันสองในหนึ่ง
ความเป็นต้นฉบับ. ai คือ โซลูชันสองในหนึ่ง—มีทั้งตัวตรวจสอบ AI และตัวตรวจสอบการคัดลอกผลงาน. สามารถตรวจจับข้อความที่สร้างโดย ChatGPT, Bard, และเครื่องมือ AI ที่เป็นที่รู้จักอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำอย่างน่าทึ่ง.
ความเป็นต้นฉบับ. ai เป็น ตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีม ด้วยตัวเลือกที่นวัตกรรมเช่น การเพิ่มเพื่อนร่วมงานเข้าสู่แพลตฟอร์ม, การดูประวัติการสแกน, และการแชร์ผลลัพธ์. มันถูกออกแบบมาเพื่อเอเจนซีการตลาดเนื้อหาและเอเจนซี SEO เป็นหลัก แต่ใครก็ตามที่ต้องการให้แน่ใจว่าเนื้อหาของตนไม่มี AI ก็สามารถใช้ได้.
นอกจากตัวตรวจสอบ AI และตัวตรวจสอบการลอกเลียนแบบแล้ว Originality.ai ยังมี การทดสอบความอ่านง่ายฟรี เพื่อช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
ความเป็นต้นฉบับ คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- เครื่องตรวจจับ AI และตรวจสอบการลอกเลียนแบบแบบรวม
- รายงานที่สามารถแชร์ได้
- ตัวเลือกการทำงานร่วมกัน
- การทดสอบความสามารถในการอ่าน
ความเป็นต้นฉบับ ข้อจำกัดของ AI
- ตัวเลือกที่จำกัดในแบบจำลองการชำระเงินตามการใช้งาน
- ผู้ใช้จำนวนมากรายงานผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
ความเป็นต้นฉบับ. การกำหนดราคา ai
- จ่ายตามการใช้งาน: ชำระเงินครั้งเดียว $30 สำหรับ 3,000 เครดิต (หนึ่งเครดิตสแกนได้ 100 คำ)
- การสมัครสมาชิกพื้นฐาน: $14.95/เดือน สำหรับ 2,000 เครดิต (เครดิตเพิ่มเติมแต่ละเครดิต $0.01)
ความเป็นต้นฉบับ. คะแนนและรีวิวของ ai
- Product Hunt: 2. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
8. ไม่สามารถตรวจจับได้. ai – เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นมนุษย์
Undetectable.ai เป็นเครื่องมือที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีสองฟังก์ชันสำคัญ มันช่วยให้คุณสแกนข้อความของคุณและระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI ได้ แต่ยังสามารถ "ทำให้เป็นมนุษย์" ส่วนที่สร้างโดย AI และหลีกเลี่ยงไม่ให้เนื้อหาของคุณถูกตรวจจับได้อีกด้วย ?
การใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องง่ายมาก—เพียงวางข้อความลงในช่องที่กำหนดแล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ AI คุณสามารถปรับแต่งระดับความสามารถในการอ่านและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้เครื่องมือเข้าใจเจตนาของคุณได้อย่างถูกต้อง
หากผลลัพธ์บ่งชี้ว่าบางส่วนของข้อความของคุณถูกสร้างโดย AI ให้กด ทำให้เป็นธรรมชาติ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหาที่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับของ AI อื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Undetectable.ai
- ตัวตรวจจับเนื้อหา AI และเครื่องมือปรับแต่งข้อความให้เป็นธรรมชาติ
- รองรับได้ถึง 10,000 ตัวอักษรต่อครั้ง
- ใช้งานง่าย
- จดจำข้อความจาก GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, เป็นต้น
ไม่สามารถตรวจจับได้ ข้อจำกัดของ ai
- ผู้ใช้บางรายพบว่าราคาสูงเกินไป
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัย
ราคา ai ที่ไม่สามารถตรวจจับได้
- ฟรี (ตัวเลือกจำกัด, ไม่มีตัวปรับแต่งข้อความให้เป็นมนุษย์)
- รายปี: $5/เดือน สำหรับ 10,000 คำ—สามารถปรับแต่งได้
- สำหรับธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
ไม่ตรวจพบ. ai คะแนนและรีวิว
- Product Hunt: 5/5 (น้อยกว่า 10 รีวิว)
- G2: 5/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
9. Writer – เหมาะที่สุดสำหรับความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน
กำลังมองหา เครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI ฟรี ที่ใช้งานง่ายและไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อนอยู่หรือไม่? Writer ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ครบครัน
งานเดียวของคุณคือคัดลอกและวางข้อความที่คุณต้องการสแกน จากนั้นเลือก "วิเคราะห์ข้อความ" โปรแกรม Writer จะประเมินเนื้อหาและแสดงเปอร์เซ็นต์ที่แสดงว่าข้อความของคุณสร้างโดยมนุษย์หรือ AI
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเพิ่ม URL และวิเคราะห์แหล่งที่มาของเนื้อหา
โปรดทราบว่าเครื่องมือที่สะดวกนี้รองรับจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่ 1,500 ตัว ดังนั้นคุณอาจจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์หลายครั้งติดต่อกันเพื่อตรวจสอบข้อความที่มีขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- ใช้งานง่าย
- สามารถวิเคราะห์เนื้อหาผ่าน URL ได้
- ให้บริการตรวจสอบไวยากรณ์ฟรี
ข้อจำกัดของนักเขียน
- ไม่ใช้การแยกสีสำหรับ AIและประโยคที่สร้างโดยมนุษย์
- ไม่มีตัวเลือกในการอัปโหลดไฟล์ข้อความหรือรูปภาพเพื่อการวิเคราะห์
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- ไม่มีรีวิว
10. Hugging Face – เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนจากชุมชน
Hugging Face เป็น ชุมชน AI ที่ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและพูดคุยเกี่ยวกับโมเดล ข้อมูลชุด และแอปพลิเคชันต่างๆ ไม่น่าแปลกใจที่แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI คุณภาพสูง ซึ่งช่วยให้คุณสแกนข้อความและตรวจสอบความเป็นต้นฉบับได้อย่างง่ายดาย
ตัวตรวจจับจะจัดประเภทเนื้อหาว่าเป็น จริง (สร้างโดยมนุษย์) หรือ ปลอม (สร้างโดย AI) และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบทศนิยม ซึ่งสนุกและสดใหม่สำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
หากคุณไม่ชอบรูปแบบนี้ กรุณาเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI ของ Hugging Face และคลิกที่คำแนะนำเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Hugging Face
- ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
- การสนับสนุนจากชุมชน
- โอเพนซอร์ส
ข้อจำกัดของ Hugging Face
- ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาจไม่พบว่ามันมีประโยชน์
- ผลลัพธ์ไม่ชัดเจนเท่ากับเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI อื่นๆ
การกำหนดราคา Hugging Face
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Hugging Face
- ไม่มีรีวิว
เครื่องมือ AI อื่น ๆ
เครื่องมือ AI ที่เรานำเสนอทำงานโดยการป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดของ AI ในขณะที่เครื่องมืออื่นๆ มุ่งมั่นที่จะใช้ศักยภาพของ AI อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตัวอย่างที่ดีของกลุ่มหลังคือ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงาน จัดการเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และปลุกความคิดสร้างสรรค์ของคุณ มาดูกันว่าทำอย่างไร! ?️
คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานที่ได้รับความนิยม พร้อมตัวเลือกมากมายสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างราบรื่น การติดตามความคืบหน้า การจัดการเอกสาร และการจัดระเบียบภาระงาน แต่ลองพักเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อน แล้วมาโฟกัสที่ผู้ช่วยเขียนระดับพรีเมียม ของแพลตฟอร์มนี้กันดีกว่า นั่นคือClickUp AI
ClickUp AI คือผู้ช่วยทรงพลังที่คุณต้องการเมื่อคุณขาดแรงบันดาลใจ (หรือเวลา) ในการเขียนอีเมล, บล็อกโพสต์, สัญญา, ข้อเสนอ, บทความในหนังสือพิมพ์, หรือข้อความใด ๆ ก็ตาม นี่คือตั๋วของคุณสู่ดินแดนของเนื้อหาที่ถูกสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์แบบ!
เพื่อเข้าใจถึงฟังก์ชันการทำงานที่น่าทึ่งของผู้ช่วยเขียน คุณต้องกล่าวถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ ClickUp—ClickUp Docs ใช้เพื่อสร้าง แก้ไข แชร์ และจัดการเอกสารของคุณในที่เดียว คิดถึงมันเหมือนตู้เอกสารเสมือนที่ทุกอย่างถูกจัดระเบียบอย่างละเอียดและค้นหาได้ง่าย ?️
ClickUp AI และ ClickUp Docs ในการใช้งานจริง
ClickUp AI และ ClickUp Docs ทำงานร่วมกันเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้ สมมติว่าคุณต้องการเขียนอีเมลถึงลูกค้า คุณจะเปิดเอกสารใน ClickUp แล้วพิมพ์ "/ai" จากนั้นกด "เครื่องมือ AI" และเลือกคำแนะนำแรก: เขียนอีเมล. คุณเพียงแค่ใส่ชื่อลูกค้า วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องการพูด และโทนเสียงที่ต้องการ แล้ว ClickUp จะสร้างอีเมลที่สมบูรณ์แบบให้คุณภายในไม่กี่วินาที
ClickUp AI ไม่ใช่แค่ เครื่องมือสร้างเนื้อหา—มันสามารถช่วยคุณ:
- สรุปข้อความยาว
- สร้างรายการดำเนินการ
- แก้ไขเนื้อหา
- สร้างแบบสำรวจ
- แนะนำโครงร่างเนื้อหา
- คิดค้นเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ
- ปรับปรุงเกมSEO ของคุณ
ไม่แน่ใจว่าจะใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเขียน AI นี้อย่างไรใช่ไหม? เทมเพลต ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว! ?
แพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตั้งแต่การจัดการ เวิร์กโฟลว์ไปจนถึงการติดตามเวลา คุณจะชื่นชอบเทมเพลตที่มีคำแนะนำ AI เฉพาะสำหรับแต่ละบทบาทเป็นพิเศษ— มาพร้อมกับคำแนะนำที่เตรียมไว้ให้พร้อมใช้งาน เพียงคัดลอกไปวางในเครื่องมืออย่าง ChatGPT เพื่อสร้างคำตอบตามที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ช่วยให้การระดมความคิด การสร้างเนื้อหา การสรุป และการแก้ไขเป็นเรื่องง่าย
- ClickUp Docs—ศูนย์กลางการจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์และสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสำรวจฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp AI
- ปรับแต่งได้สูง—ให้แนวทางที่ช่วยให้ AI ของ ClickUp มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตรงประเด็น
- มีคลังแม่แบบที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกมากมายของแพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- การสนับสนุน AI สำหรับแอปมือถือยังไม่มีให้บริการ (ในขณะนี้)
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ควบคุมเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือตรวจจับการเขียนด้วย AI
ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI หรือแพลตฟอร์มที่มีผู้ช่วยเขียน AI ที่ทรงพลัง คุณก็อยู่ในตำแหน่งผู้ควบคุมและทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของคุณเป็นต้นฉบับ มีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และอ่านง่าย
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับ มากกว่าเครื่องมือเขียน—คุณจะได้รับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและงานพร้อมตัวเลือกการติดตามเวลาที่ยอดเยี่ยมการทำงานร่วมกันในทีม การจัดระเบียบและการจัดการเอกสารเพื่อเป็นตัวอย่างบางส่วนลงทะเบียนใช้ ClickUpและสำรวจทุกสิ่งที่มันมีให้คุณ!