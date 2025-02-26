บล็อก ClickUp

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

PMO Team
PMO Team
26 กุมภาพันธ์ 2568

ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนในปัจจุบัน เอกสารและงานเอกสารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายบริษัทคู่มือพนักงาน สัญญาบริการ หรืองบการเงิน องค์กรโดยเฉลี่ยต้องจัดการกับเอกสารหลายร้อยฉบับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวัน 📁

การจัดการเอกสารที่ไร้ระเบียบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภทการไม่สามารถติดตามสัญญาและเอกสารสำคัญได้อาจนำไปสู่ปัญหาด้านกฎระเบียบและความปลอดภัย อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือและการดำเนินงานของงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย

วิธีแก้ไข? จัดตั้งระบบการจัดการเอกสารที่เหมาะสม มันช่วยคุณประหยัดเวลาจากความไม่เป็นระเบียบและไม่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดการสร้าง การเก็บรักษา การค้นหา การจัดส่ง และการกำจัดเอกสารขององค์กร

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดโครงสร้างให้กับกระบวนการจัดการเอกสารของคุณ

อะไรคือระบบการทำงานการจัดการเอกสาร?

กระบวนการจัดการเอกสาร (DMW) แสดงถึงวิธีการที่คุณจัดการเอกสารภายในองค์กรของคุณ ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการและงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร รวมถึงการจัดการเวอร์ชันเอกสารที่แตกต่างกัน การรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและการทำให้การรายงานรวดเร็วและปราศจากข้อผิดพลาด

องค์ประกอบของกระบวนการทำงานเอกสาร

ตัวอย่างของ กระบวนการย่อยที่โดดเด่น ภายในเวิร์กโฟลว์เอกสารมีดังนี้:

  • การสร้าง: อธิบายวิธีการร่างและสร้างเอกสารใหม่
  • การแก้ไข: แสดงวิธีการแก้ไข เอกสารที่มีอยู่ให้ถูกต้อง ตรวจสอบ และทบทวนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันข้อผิดพลาด
  • การจัดเก็บ: อธิบายวิธีการและสถานที่ในการจัดเก็บเอกสาร ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสารจริงหรือรูปแบบดิจิทัล
  • การจัดหมวดหมู่: แสดงวิธีการจัดระเบียบและจัดทำดัชนีเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและนำทาง คิดถึงตำแหน่งของพื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, โฟลเดอร์ซ้อน, เป็นต้น
  • การแชร์: ระบุผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง แก้ไข และแชร์เอกสาร
  • การกำจัด: ระบุวิธีการติดตามเอกสารที่ซ้ำซ้อนและกำจัดออกจากกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเอกสาร
  • คำขอและการอนุมัติ: อธิบายกระบวนการอนุมัติเอกสารในแต่ละระดับของลำดับชั้น
  • การติดตาม: อธิบายวิธีการติดตามการแก้ไขเวอร์ชันและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุด นอกจากนี้ยังหมายถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั้งหมด การตรวจหาความไม่มีประสิทธิภาพในการค้นหาหรือจัดการเอกสาร และการค้นหาวิธีที่จะกำจัดปัญหาเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างกระบวนการทำงานสำหรับเอกสารผลิตภัณฑ์

ทำไมการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสารจึงมีความสำคัญ?

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรต้องเผชิญในปัจจุบันคือการจัดการข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีทีมที่ทำงานจากระยะไกลหรือแบบผสมผสานเข้ามาเกี่ยวข้อง สถานการณ์ทั่วไปคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ช่องว่างในการสื่อสารภายในแผนกหรือการเกินเวลาและค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสารนั้นเกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ให้ห่างไกล ความสำคัญของการจัดการเอกสารภายในบริษัทนั้นสะท้อนให้เห็นในเจ็ดแง่มุมที่ชัดเจน:

  1. เพิ่มประสิทธิภาพ: ระบบการจัดการเอกสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานทั่วไปและกระบวนการทางธุรกิจ ทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่เสียเวลาในการค้นหาเอกสาร
  2. ความโปร่งใส: การมีเอกสารทั้งหมดในที่เดียวช่วยขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนของแต่ละแผนก และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกเปิดเผยต่อสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
  3. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่: เอกสารที่มีโครงสร้างชัดเจนช่วยให้สมาชิกใหม่ในทีมสามารถค้นหาข้อมูลที่สนใจและเรียนรู้วิธีการจัดการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. การมาตรฐานกระบวนการ: การวางแผนขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน(SOPs) สำหรับกระบวนการและงานที่ต้องร่วมมือกันและช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานสอดคล้องกัน
  5. ปรับปรุงความปลอดภัย: ระบบการจัดการเอกสารที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณสามารถควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ได้
  6. ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด: คุณสามารถรับประกันความสม่ำเสมอในการจัดการเอกสารและทำงานธุรการที่ซ้ำซากให้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ
  7. ปรับปรุง กระบวนการตัดสินใจ: การเข้าถึงเอกสารที่จำเป็นพร้อมข้อมูลเชิงบริบทภายในระบบจัดการเอกสาร ช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีข้อมูลสนับสนุน

วิธีสร้างกระบวนการจัดการเอกสารใน 6 ขั้นตอน

นี่คือรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการสร้าง กระบวนการจัดการเอกสาร:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุประเภทเอกสารและข้อกำหนด

ก่อนออกแบบกระบวนการทำงาน ให้เข้าใจกระบวนการจัดการเอกสารปัจจุบัน สำรวจกระบวนการทำงานสำหรับประเภทของเอกสารที่องค์กรของคุณจัดการและข้อกำหนดเฉพาะของเอกสารเหล่านั้น

  • ประเภทของเอกสาร: สัญญา, ใบแจ้งหนี้, รายงาน, บันทึกข้อมูลบุคคล, นโยบาย, เอกสารทางการตลาด, เป็นต้น
  • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ: เอกสารบางฉบับอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับของอุตสาหกรรม (เช่น GDPR, HIPAA, ISO)
  • ความต้องการทางธุรกิจ: เอกสารอาจต้องการการรักษาความลับ, การอนุมัติหลายระดับ, หรือการติดตามเวอร์ชัน

👉 ตัวอย่าง: แผนกการเงินอาจต้องการกระบวนการทำงานเอกสารสำหรับใบแจ้งหนี้ที่ต้องมีการอนุมัติและบันทึกการตรวจสอบ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะขอให้สมาชิกในทีมของคุณแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาอยากเห็นในกระบวนการทำงานเอกสารและมุมมองของพวกเขาต่อระบบปัจจุบัน คุณสามารถใช้ClickUp Formsที่ปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณและเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ

ใช้ ClickUp Forms เพื่อสร้างและส่งแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น รวบรวมคำตอบ และสร้างรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 2: วางแผนวงจรชีวิตของเอกสาร

เอกสารทุกฉบับมีการเดินทางตั้งแต่การสร้างจนถึงการจัดเก็บ การทำแผนที่การเดินทางนี้ช่วยให้การจัดการมีความชัดเจน

  • ขั้นตอนในวงจรชีวิต: การสร้าง (ใครเป็นผู้จัดทำเอกสาร?) การตรวจสอบ (ใครเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง?) การอนุมัติ (ใครเป็นผู้ให้สิทธิ์อนุมัติขั้นสุดท้าย?) การจัดเก็บ (จะเก็บไว้ที่ไหน?) การเรียกใช้ (ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างไร?) การจัดเก็บถาวร/การกำจัด (เมื่อใดที่เอกสารจะหมดอายุการใช้งาน?)
  • ผู้สร้าง (ใครเป็นผู้จัดทำเอกสารนี้?)
  • ตรวจสอบ (ใครเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง?)
  • การอนุมัติ (ใครเป็นผู้ให้ไฟเขียวขั้นสุดท้าย?)
  • การจัดเก็บ (จะบันทึกไว้ที่ไหน?)
  • การเรียกคืน (ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างไร?)
  • การจัดเก็บ/การกำจัด (เมื่อใดที่มันกลายเป็นล้าสมัย?)
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงผู้สร้างเอกสาร ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบภายใน
  • ผู้สร้าง (ใครเป็นผู้จัดทำเอกสารนี้?)
  • ตรวจสอบ (ใครเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง?)
  • การอนุมัติ (ใครเป็นผู้ให้ไฟเขียวขั้นสุดท้าย?)
  • การจัดเก็บ (จะบันทึกไว้ที่ไหน?)
  • การเรียกคืน (ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างไร?)
  • การจัดเก็บ/การกำจัด (เมื่อใดที่มันกลายเป็นล้าสมัย?)

👉 ตัวอย่าง: เอกสารนโยบาย HR ผ่านกระบวนการร่าง, การตรวจสอบทางกฎหมาย, การอนุมัติจากฝ่าย HR, การแจกจ่ายทั่วทั้งบริษัท, และการจัดเก็บเอกสาร

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: วางแผนวงจรชีวิตของเอกสารของคุณโดยใช้ไวท์บอร์ดเสมือนจริงและแผนผังความคิดในClickUpที่ทั้งทีมสามารถมีส่วนร่วมได้

แผนผังความคิด ClickUp
แผนผังกระบวนการทำงานของเอกสารแผนที่ใน ClickUp Mind Maps

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดการเข้าถึงเอกสารและสิทธิ์การใช้งาน

การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • การเข้าถึงตามบทบาท: พนักงานควรมีระดับการเข้าถึงเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
  • สิทธิ์ในการอ่าน, เขียน, แก้ไข, และลบ: ผู้ใช้ต่าง ๆ ควรมีสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
  • ระดับความลับ: เอกสารบางฉบับอาจถูกจำกัดให้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
  • การเข้ารหัสและการยืนยันตัวตน: ใช้มาตรการเข้าถึงที่ปลอดภัย เช่น การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (MFA)

👉 ตัวอย่าง: ทีม HR จำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานในการควบคุมเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถเข้าถึงได้โดย HR และผู้จัดการโดยตรงเท่านั้น

แม่แบบการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
กำหนดบทบาทของผู้ใช้และกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับพนักงานแต่ละคนของคุณด้วยเทมเพลตเมทริกซ์การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทของ ClickUp

เครื่องมือเช่นClickUp's Role Based Access Control Matrix Templateสามารถมีประโยชน์ได้ที่นี่. ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย:

  • ระบุผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรใดบ้าง
  • กำหนดบทบาทพร้อมระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกันภายในองค์กรของคุณ
  • ควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งระดับลำดับชั้นสำหรับโฟลเดอร์และWorkspaces รวมถึงกำหนดค่าสิทธิ์และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ทำให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าใครสามารถเข้าถึง แก้ไข และแชร์เอกสารของคุณได้

ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการนโยบายการเก็บรักษาเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร

เอกสารไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ตลอดไป. กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการเก็บรักษาและการลบเอกสารดิจิทัล.

  • ระยะเวลาการเก็บรักษา: กำหนดกรอบเวลาสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ (เช่น บันทึกภาษีต้องเก็บไว้เป็นเวลา 7 ปี)
  • การจัดเก็บถาวรอัตโนมัติ: ย้ายไฟล์ที่ไม่ใช้งานไปยังที่จัดเก็บระยะยาวหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
  • การกำจัดอย่างปลอดภัย: ลบไฟล์ที่มีความสำคัญอย่างถาวรเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป

👉 ตัวอย่าง: บันทึกข้อมูลพนักงานจะถูกเก็บถาวรเป็นเวลา 5 ปีหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน และจากนั้นจะถูกลบอย่างปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบคู่มือพนักงานฟรีใน Word & ClickUp

ขั้นตอนที่ 5: ฝึกอบรมพนักงานและบังคับใช้นโยบาย

แม้แต่ระบบการทำงานที่ดีที่สุดก็ล้มเหลวหากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม

  • ดำเนินการฝึกอบรม เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเอกสาร
  • จัดทำ SOP (มาตรฐานการปฏิบัติงาน) ที่ชัดเจน สำหรับกระบวนการทำงานเอกสาร
  • บังคับใช้นโยบายผ่านการควบคุมระบบ (เช่น การติดตามเวอร์ชันที่บังคับใช้)
  • ปรับปรุงนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

👉 ตัวอย่าง: การฝึกอบรมทั่วทั้งบริษัทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม GDPR ช่วยให้พนักงานจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

สร้าง จัดระเบียบ และรักษาความทันสมัยของกระบวนการทำงานของบริษัทคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงานของบริษัทจาก ClickUp
รับแม่แบบฟรี
สร้าง จัดระเบียบ และรักษาความทันสมัยของกระบวนการทำงานของบริษัทคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตเอกสารกระบวนการทำงานของบริษัทจาก ClickUp

เทมเพลตเอกสารกระบวนการของบริษัทของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างและจัดการเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการของบริษัทคุณในที่เดียว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันด้วยคำแนะนำที่อัปเดตแล้ว
  • จัดระเบียบเอกสารกระบวนการทั้งหมดของบริษัทคุณไว้ในที่เดียว
  • สร้างแม่แบบและรายการตรวจสอบเพื่อฝึกอบรมพนักงาน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างเอกสาร SOP หลายฉบับได้ในไม่กี่วินาที รับชมวิดีโอของเราเพื่อดูวิธีการ ⤵️

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

กระบวนการจัดการเอกสารควรมีการพัฒนาเพื่อให้คงประสิทธิภาพ

  • รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ เพื่อระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหา
  • ติดตาม KPI เช่น เวลาในการเรียกดูเอกสาร ความเร็วในการอนุมัติ และอัตราการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
  • นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ (AI สำหรับการจัดหมวดหมู่เอกสาร, บล็อกเชนสำหรับความปลอดภัย)

👉 ตัวอย่าง: บริษัทสังเกตเห็นความล่าช้าในการอนุมัติในกระบวนการทำสัญญา และทำการอัตโนมัติการส่งต่อคำขอการอนุมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: มีหลายวิธีในการติดตามขั้นตอนการทำงานของคุณภายใน ClickUp ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนด KPI และติดตามได้โดยใช้แดชบอร์ด ClickUpที่มีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการ มุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะเพื่อระบุจุดติดขัดและปรับตามความเหมาะสม

รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบกำไรขาดทุนฟรีเพื่อทำให้กระบวนการบัญชีธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากกระบวนการทำงานของระบบการจัดการเอกสารที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด:

มาตรฐานการตั้งชื่อเอกสารและการควบคุมเวอร์ชัน

การตั้งชื่อเอกสารที่ไม่สอดคล้องกันและเวอร์ชันของเอกสารที่ไม่มีการติดตามอาจก่อให้เกิดความสับสนและความไม่มีประสิทธิภาพ

  • สร้างรูปแบบการตั้งชื่อ: ใช้รูปแบบที่มีโครงสร้าง เช่น [แผนก]_[ประเภทเอกสาร]_[วันที่]_[เวอร์ชัน] (เช่น HR_PayrollPolicy_2024_v1.0.pdf)
  • เปิดใช้งาน การติดตามเวอร์ชันเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ล้าสมัย; ดำเนินการควบคุม "เช็คอิน/เช็คเอาท์" ในระบบจัดการเอกสาร

ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดส่งเอกสารและการอนุมัติ

การจัดการเอกสารด้วยมือทำให้กระบวนการทำงานช้าลงและเพิ่มข้อผิดพลาด. การทำงานอัตโนมัติช่วยได้:

  • กำหนดผู้ตรวจสอบและผู้อนุมัติ ตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • การแจ้งเตือน สำหรับการอนุมัติที่รอดำเนินการ
  • ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตามเงื่อนไข (เช่น ใบแจ้งหนี้ที่มีมูลค่าเกิน $10,000 ต้องได้รับการอนุมัติจาก CFO)
  • ติดตามความคืบหน้า เพื่อระบุจุดติดขัด

ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติสามารถทำให้คำสั่งซื้อ (PO) ถูกส่งไปยังแผนกการเงินโดยอัตโนมัติ จากนั้นไปยังหัวหน้าแผนก และสุดท้ายไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) หากมีมูลค่าเกินจำนวนที่กำหนดไว้

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยClickUp Automations ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดกว่า 100 แบบ คุณสามารถปล่อยให้แพลตฟอร์มจัดการเอกสารและงานประจำต่าง ๆ ให้คุณได้อย่างอัตโนมัติ คุณเป็นผู้ควบคุมว่าจะให้สิ่งใดเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของ Automation และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ทั้งหมดนี้ผ่านอินเทอร์เฟซแบบภาพที่เข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการการตรวจสอบเอกสารและการอัปเดตสถานะการอนุมัติต่าง ๆ 😍

จัดตั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเส้นทางการตรวจสอบ

รักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพร้อมสำหรับการตรวจสอบโดยการติดตามทุกการดำเนินการของเอกสาร

  • บันทึกกิจกรรมของผู้ใช้ทั้งหมด (ใครที่เข้าถึง แก้ไข หรืออนุมัติเอกสาร)
  • บันทึกข้อมูลพร้อมเวลาที่บันทึกไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการตรวจสอบ
  • รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO 27001, GDPR, SOX)

ใช้ระบบจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ (DMS)

การจัดเก็บเอกสารอย่างถูกต้องช่วยให้การค้นหาเอกสารเป็นไปอย่างง่ายดาย และป้องกันการสูญเสียข้อมูล

จัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในระบบศูนย์กลางเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง การเรียกใช้ และการสำรองข้อมูล ใช้ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง เช่น เมทาดาทา และการค้นหาแบบเต็มข้อความ เพื่อค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:Docs Hubเป็นศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฉบับ มันแสดงเอกสารทั้งหมดของคุณผ่านบัตรสามใบ—ล่าสุด, ที่ชื่นชอบ, และ สร้างโดยฉัน—ตามด้วยตารางที่แสดงบันทึกทั้งหมดของคุณ 😎

อย่าละเลยการวางแผนการกู้คืนจากภัยพิบัติและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินการสำรองข้อมูลเป็นประจำและมีแผนที่ชัดเจนสำหรับการกู้คืนเอกสารในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย

ใช้โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือสำรองข้อมูลนอกสถานที่เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงที่เกิดการหยุดชะงัก

โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ องค์กรสามารถสร้างกระบวนการจัดการเอกสารที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรับประกันความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสัญญาบริการฟรีใน Word & ClickUp

5 กรณีการใช้งานของระบบจัดการเอกสาร

นี่คือตัวอย่างกรณีการใช้งานเฉพาะแผนกสำหรับกระบวนการจัดการเอกสารในองค์กร:

ทรัพยากรบุคคล (HR): ขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

📂 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: จดหมายเสนอ, สัญญาจ้างงาน, แบบฟอร์มภาษี, การยอมรับนโยบาย, หลักฐานยืนยันตัวตน

🛠 ขั้นตอนการทำงาน:

  1. การส่งเอกสาร – พนักงานใหม่ส่งจดหมายเสนอการจ้างงานที่ลงนามแล้วและหลักฐานแสดงตัวตน
  2. การตรวจสอบและอนุมัติโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ฝ่ายทรัพยากรบุคคลตรวจสอบเอกสารและส่งต่อไปยังฝ่ายไอทีและฝ่ายเงินเดือน
  3. การตั้งค่า IT – ทีม IT สร้างการเข้าถึงระบบและออกอุปกรณ์
  4. การประมวลผลเงินเดือน – ทีมเงินเดือนตั้งค่าข้อมูลเงินเดือน
  5. การเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ –ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิงในอนาคต

ประโยชน์: ช่วยให้การเริ่มต้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดการขาดเอกสาร และเร่งกระบวนการจ้างงานใหม่

การเงิน: ขั้นตอนการประมวลผลใบแจ้งหนี้

📂 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย,ใบสั่งซื้อ, การอนุมัติการชำระเงิน

🛠 ขั้นตอนการทำงาน:

  1. การส่งใบแจ้งหนี้ – ผู้ขายส่งใบแจ้งหนี้ผ่านทางอีเมลหรือพอร์ทัลเอกสาร
  2. การตรวจสอบความถูกต้องและการจับคู่ – ฝ่ายการเงินตรวจสอบรายละเอียดใบแจ้งหนี้กับใบสั่งซื้อ
  3. การอนุมัติ – หากอยู่ในงบประมาณ หัวหน้าแผนกอนุมัติ; หากไม่เช่นนั้น ยกระดับไปยัง CFO
  4. การประมวลผลการชำระเงิน – ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับการอนุมัติถูกส่งเพื่อดำเนินการชำระเงิน
  5. การเก็บรักษาเอกสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด – ใบแจ้งหนี้ถูกเก็บไว้ในบันทึกทางการเงินเพื่อการตรวจสอบ

ประโยชน์: กำจัดรายการชำระเงินซ้ำ ป้องกันใบแจ้งหนี้สูญหาย และเร่งกระบวนการอนุมัติ

กฎหมาย: กระบวนการทำงานการจัดการสัญญา

📂 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA),ข้อตกลงการให้บริการ, สัญญาความร่วมมือ

🛠 ขั้นตอนการทำงาน:

  1. การร่างและตรวจสอบ – ทีมกฎหมายจะร่างสัญญาและส่งให้ตรวจสอบ
  2. การเจรจาและการแก้ไข – ฝ่ายภายในและภายนอกเสนอการแก้ไข
  3. การอนุมัติ & ลายเซ็น – เวอร์ชันสุดท้ายส่งไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ออนุมัติและลงนามอิเล็กทรอนิกส์
  4. การจัดเก็บและการควบคุมการเข้าถึง – สัญญาถูกจัดเก็บไว้ในคลังเอกสารที่ปลอดภัยพร้อมการจำกัดการเข้าถึง
  5. การตรวจสอบการต่ออายุและการปฏิบัติตามข้อกำหนด – การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการต่อสัญญา

ประโยชน์: ลดระยะเวลาการดำเนินการของสัญญา,ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนด, และป้องกันการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาต.

การตลาด: กระบวนการอนุมัติเนื้อหา

📂 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: บทความบล็อก, ข่าวประชาสัมพันธ์, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, ครีเอทีฟโฆษณา

🛠 ขั้นตอนการทำงาน:

  1. การสร้างเนื้อหา – นักเขียนหรือนักออกแบบร่างเนื้อหา
  2. การตรวจสอบภายใน – ผู้นำด้านการตลาดตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของแบรนด์
  3. การอนุมัติขั้นสุดท้ายและการเผยแพร่ – ผู้บริหารลงนามอนุมัติ และกำหนดวันเผยแพร่เนื้อหา
  4. การจัดเก็บและการวิเคราะห์ – เก็บเวอร์ชันสุดท้ายไว้เพื่ออ้างอิงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

ประโยชน์: รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์และเร่งการผลิตเนื้อหา

IT: ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลง

📂 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: คำขอบริการด้านไอที, บันทึกการอัปเดตระบบ, บันทึกการอนุมัติ

🛠ขั้นตอนการทำงาน:

  1. ผู้ใช้ส่งคำขอด้านไอที– พนักงานบันทึกคำขอสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง
  2. การทบทวน IT และการประเมินความเสี่ยง – ทีม IT ประเมินผลกระทบและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
  3. การส่งต่อเพื่อขออนุมัติ – ส่งคำขอไปยังผู้บริหารเพื่อขออนุมัติหากจำเป็น
  4. การดำเนินการและการทดสอบ – ฝ่ายไอทีดำเนินการเปลี่ยนแปลงและทดสอบปัญหา
  5. เอกสารและการเก็บรักษา – เก็บข้อมูลเพื่อความสอดคล้องและการแก้ไขปัญหา

ประโยชน์: เพิ่มความปลอดภัย, ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านไอที, และทำให้การอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น

อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มคำขอใช้บริการฟรี

ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร

นี่คือเหตุผลบางประการที่องค์กรควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดการเอกสาร:

  • การจัดเก็บแบบรวมศูนย์: เก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ ลดการซ้ำซ้อนและความสับสน
  • การปรับปรุงการร่วมมือ: ช่วยให้สามารถเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์, ควบคุมเวอร์ชัน, และร่วมมือกันได้อย่างราบรื่นระหว่างทีม
  • กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ปรับปรุงการอนุมัติเอกสาร การตรวจสอบ และการแบ่งปันด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
  • เพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง, ติดตามกิจกรรมของเอกสาร, และรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
  • การเรียกดูและการค้นหาที่รวดเร็วขึ้น: ช่วยให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็วด้วยเมตาดาต้า แท็ก และการจดจำอักขระด้วยภาพ (OCR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ: ลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติ, แม่แบบ, และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจ: เชื่อมต่อกับระบบการจัดการโครงการ, ระบบ CRM, และระบบองค์กรอื่น ๆ สำหรับการไหลเวียนของงานที่ราบรื่น
  • การประหยัดค่าใช้จ่ายและพื้นที่: ลดการพึ่งพาการจัดเก็บทางกายภาพและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรลอง

ปรับปรุงกระบวนการทำงานเอกสารด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารที่คุณเลือกควรช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการระดับชั้นนำที่ควรเป็นตัวเลือกแรกของคุณในฐานะเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์เอกสาร นี่คือคุณสมบัติบางประการของ ClickUp ที่ช่วยให้กระบวนการจัดการเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่น

รวมศูนย์การจัดการเอกสารด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docs ชุดเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณจัดการงานเอกสารทั้งหมดในที่เดียว

ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้าง แก้ไข แชร์ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมด ตั้งแต่ฐานความรู้และวิกิไปจนถึงสัญญาและ SOP

ฟีเจอร์การแชร์เอกสาร ClickUp 3.0
การทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญด้วย ClickUp 3.0 Docs เพื่อให้คุณสามารถแชร์ ตั้งค่าสิทธิ์ หรือส่งออกให้กับผู้ใช้ภายในหรือภายนอกได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ตัวเลือกการแก้ไขและการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อปรับแต่งเอกสารของคุณ เพิ่มบุ๊กมาร์ก แทรกโฟลเดอร์ซ้อน และฝังตารางเพื่อให้บันทึกของคุณมีรายละเอียดครบถ้วนตามต้องการ

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp Docs คือความสามารถในการเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับเวิร์กโฟลว์—ซึ่งช่วยให้ผู้ได้รับมอบหมายงานมีข้อมูลบริบทเพียงพอในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใช้ประโยชน์จาก AI ในการจัดการเอกสารด้วย ClickUp Brain

คุณและทีมของคุณไม่ควรต้องยุ่งยากและเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างเอกสารที่ละเอียด

📮ข้อมูลเชิงลึก: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่ถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้และพร้อมใช้งานล่ะ? ด้วย AI Knowledge Managerของ ClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

ClickUp Brainเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเอกสารของคุณได้แพลตฟอร์มนี้มีผู้ช่วยเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ช่วยเร่งกระบวนการสร้างเอกสารผ่านคำแนะนำที่สามารถปรับแต่งได้ตามบทบาทและหน้าที่

การให้คำแนะนำใหม่โดยใช้ ClickUp AI
ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ดีกว่าได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ reprompting ใน ClickUp AI

ClickUp Brain's AI Writer ช่วยให้คุณระดมความคิด สร้างสรรค์ ปรับแต่ง และสรุปเนื้อหาสำหรับเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับให้เหมาะสมกับน้ำเสียงและไวยากรณ์ สร้างเอกสารระดับมืออาชีพ เช่น สรุปโครงการวาระการประชุม กรณีศึกษาทางการตลาด และไทม์ไลน์โครงการด้วยความแม่นยำสูงสุด

ยังมีอีก—คุณสามารถสร้างรายการดำเนินการจากเอกสารของคุณได้อีกด้วย! เพียงเลือกส่วนที่ต้องการในเอกสารของคุณ คลิก AI แล้วเลือก สร้างรายการดำเนินการ ClickUp Brain จะวิเคราะห์เนื้อหาที่เลือกและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำขึ้นมา ✨

ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

แพลตฟอร์มนี้มอบเครื่องมือช่วยจัดการและสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่ง—เทมเพลต!คลังเทมเพลตที่น่าประทับใจของ ClickUpซึ่งมีมากกว่า 1,000 แบบช่วยเร่งกระบวนการสร้างเอกสาร แผนงานประจำวัน ฐานความรู้ และอีเมลได้อย่างรวดเร็ว ทุกเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้ 100% เพื่อให้คุณปรับให้เข้ากับแนวทางและลักษณะงานของบริษัทได้อย่างลงตัว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารสามารถค้นหาได้ง่ายด้วย Connected Search ใน ClickUp

คุณเก็บเอกสารของบริษัททั้งหมดไว้ในที่เดียว แต่ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง—การค้นหาเอกสารเฉพาะอาจรู้สึกเหมือนการหาเข็มในมหาสมุทร การค้นหาที่ไม่ดีเป็นข้อบกพร่องใหญ่ในซอฟต์แวร์จัดการเอกสารหลายตัว ลองนึกภาพการค้นหาเอกสารที่คุณสร้างขึ้นเมื่อสามหรือสี่ปีที่แล้ว

กระบวนการจัดการเอกสารที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมที่สุดหมุนรอบความสามารถในการค้นหา คุณควรสามารถค้นหาเอกสารใด ๆ ในกระบวนการของคุณได้ภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการทำงาน

เครื่องมือจัดการเอกสารชั้นนำหลายตัวมีปัญหาด้านการค้นหาที่ไม่ดี แต่การค้นหาแบบเชื่อมต่อใน ClickUp ช่วยให้คุณค้นหาแทบทุกอย่างในพื้นที่ทำงานของคุณ (และแอปที่เชื่อมต่อ) โดยใช้คำหลักพื้นฐาน นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาไอเท็มตามเวลาที่อัปเดตล่าสุดและเวลาที่ดูล่าสุดได้อีกด้วย

จำชื่อเอกสารไม่ได้ใช่ไหม? ปรับปรุงการค้นหาของคุณใน ClickUp ด้วยการสร้าง แท็กที่ปรับแต่งได้สำหรับบันทึก ตัวอย่างเช่น หากคุณได้สร้างเอกสารหลายฉบับที่เน้นวิธีการปรับปรุงกระบวนการ คุณสามารถแท็กด้วย การปรับปรุงกระบวนการ

ปลดปล่อยตัวเองจากระบบที่แยกส่วนด้วย ClickUp Connected Search ทำให้ทุกคนในองค์กรของคุณสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทันที

ผสานระบบซอฟต์แวร์จัดการเอกสารของคุณกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

หมดยุคแล้วที่องค์กรสามารถพึ่งพาแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มเดียวได้ทั้งหมด ทุกวันนี้ คุณต้องมีแอปแยกต่างหากสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การสร้างใบแจ้งหนี้การติดตามเวลา ไปจนถึงการนัดหมายประชุมกับสมาชิกในทีม

การใช้การผสานระบบเป็นวิธีที่ง่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการเอกสาร และลดความจำเป็นในการสลับแอปอยู่เสมอ

ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แห่งเช่น Google Drive, Salesforce, GitHub, Everhour และ Zoom หากคุณไม่พบแอปที่ต้องการเชื่อมต่อในรายการ ให้ใช้ ClickUp API เพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองและเข้าถึงข้อมูลจากทุกแพลตฟอร์มได้ในที่เดียว!

อ่านเพิ่มเติม:วิธีบันทึกบทเรียนที่ได้รับจากการบริหารโครงการ

ClickUp: ตัวช่วยสร้างกระบวนการจัดการเอกสารของคุณ

ระบบเอกสารที่ทำงานได้ดีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการคงความสามารถในการแข่งขันและมีประสิทธิภาพ ระบบเอกสารช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและโครงสร้าง ลดต้นทุน และส่งเสริมการร่วมมือกัน ดังนั้นอย่าลังเลที่จะสำรวจการปรับปรุงที่เราแนะนำ

ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องใช้ในเส้นทางนี้ เหมาะสำหรับการสร้าง จัดการ แชร์ และจัดเก็บเอกสาร, อัตโนมัติกระบวนการ, และทำให้การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารราบรื่น!

ยิ่งไปกว่านั้น ด้วย ClickUp ทุกสิ่งตั้งแต่เอกสารและงานของคุณไปจนถึงการแชทและกระดานไวท์บอร์ดต่างก็เชื่อมโยงกันและพร้อมใช้งานในที่เดียว ด้วยแอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวนี้ คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ มากมายเพียงเพื่อให้งานประจำวันของคุณเสร็จสิ้น

ลงทะเบียนฟรี และดูว่ามันสามารถช่วยบังคับใช้ความสม่ำเสมอทั่วทั้งบริษัทในกระบวนการจัดการเอกสารของคุณได้อย่างไร!