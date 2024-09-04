10 ซอฟต์แวร์การจัดการคำขอบริการที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณกำลังบริหารบริษัท B2B ที่คึกคักซึ่งมีคำขอจากลูกค้าสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเฉพาะเข้ามาทุกวัน ทุกคำขอและลูกค้าล้วนมีความสำคัญ แต่คุณไม่สามารถติดตามได้ทั้งหมด การจัดการอีเมลและตั๋วงานด้วยตนเองมักนำไปสู่การสับสนในคำขอหรือการตอบกลับล่าช้า
ผลลัพธ์คือ? ทีมของคุณกำลังวุ่นวาย และคุณเสี่ยงที่จะทำให้ลูกค้าหนีไป
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไอที ฝ่ายบริการลูกค้า หรือดูแลการดำเนินงานภายใน ความวุ่นวายจากการจัดการคำขอด้วยมือเพียงลำพังอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจได้อย่างมาก
แต่นี่คือทางออก! ซอฟต์แวร์การจัดการคำขอบริการที่รวมทุกขั้นตอนของกระบวนการคำขอบริการไว้ที่เดียว ตั้งแต่การส่งคำขอไปจนถึงการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยประสบการณ์หลายปีในการจัดการคำขอภายในและบริการลูกค้าภายใต้ความร่วมมือของเรา ทีม ClickUp และฉันได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์การจัดการคำขอบริการที่ดีที่สุด 10 อันดับแรก เครื่องมือนี้สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการคำขอของคุณได้
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการคำขอให้บริการ?
เมื่อคุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการคำขอบริการ คุณจำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติและความสามารถที่จะช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ
นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ:
- ระบบอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งเพื่อดำเนินการตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การยกระดับคำขอและการลดการแทรกแซงด้วยตนเอง จากนั้นกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดการคำขอบริการของคุณให้เหมาะสม
- การบริการตนเอง: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการให้บริการตนเอง เช่น คำถามที่พบบ่อย (FAQs) และคู่มือการแก้ไขปัญหา เพื่อลดจำนวนคำขอบริการและบรรเทาภาระงานของทีมบริการของคุณ
- การรายงานและการวิเคราะห์: ค้นหาแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ในฐานะผู้ให้บริการ คุณจำเป็นต้องมีฟีเจอร์การรายงานที่ครอบคลุม เนื่องจากมีความสำคัญต่อการติดตามตัวชี้วัดของบริการ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) และการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกเครื่องมือจัดการคำขอที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ เพื่อลดเวลาในการฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้งาน ส่งผลให้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: เลือกเครื่องมือจัดการคำขอที่มีการใช้งานบนมือถือได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถจัดการคำขอได้ทุกที่ทุกเวลา เพิ่มความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการตอบสนอง
มองหาซอฟต์แวร์ที่มีเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าและการระบุปัญหาที่หลากหลาย เพื่อเร่งกระบวนการจัดการคำขอบริการให้รวดเร็วขึ้น
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการคำขอบริการที่ดีที่สุด
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการเหตุการณ์10 อันดับแรกที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการ)
ClickUp, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและลูกค้าที่หลากหลาย, ทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น ทำให้การจัดการคำขอให้บริการเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและไม่เหมือนใคร, มันให้การสนับสนุนตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การเริ่มต้นงานสำหรับคำขอให้บริการไปจนถึงการติดตามและจัดลำดับความสำคัญ
งานใน ClickUp
สร้าง, มอบหมาย, และติดตามคำขอให้บริการเป็นงานใน ClickUp. มันช่วยให้คุณสามารถสร้างงานแยกต่างหากสำหรับคำขอให้บริการ, ติดตามมัน, และมอบหมายให้สมาชิกทีมเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วและเพิ่มความรับผิดชอบ.
นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าสถานะงานที่กำหนดเองและลำดับความสำคัญของ ClickUpสำหรับแต่ละงานเพื่อ สะท้อนสถานะที่แตกต่างกันของคำขอบริการ ตัวอย่างเช่น ใหม่ กำลังดำเนินการ รอความคิดเห็น และเสร็จสิ้น
ไม่เพียงเท่านี้ClickUp Task Prioritiesยังให้คุณ เพิ่มธงที่แตกต่างกันได้: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, และต่ำ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีตั๋วห้าใบพร้อมกัน คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบอกทีมของคุณว่าควรทำงานใดก่อน
บริการลูกค้า ClickUp
บริการลูกค้า ClickUpช่วยลดการทำซ้ำและช่วยให้คุณชี้ประเด็นปัญหาได้เร็วขึ้น นี่คือวิธีการ: คุณสามารถใช้ แท็กเพื่อระบุปัญหาทั่วไป แก้ไขอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
มันทำเช่นนี้โดยช่วยให้คุณแยกคำขอให้บริการตามปัญหา, ลูกค้า, หรือประเภทของคำขอ. นอกจากนี้, ด้วยClickUp Automations, คุณสามารถ มอบหมายคำขอบางอย่างให้สมาชิกเฉพาะโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือเปลี่ยนสถานะของงานเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้น.
ClickUp การจัดการเวลา
การให้เวลาประมาณการแก่ลูกค้าในการแก้ไขคำขอให้บริการของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง. นี่มักเป็นงานที่ยุ่งยาก แต่ไม่ใช่กับClickUp Time Management.
ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละคำขอบริการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและระบุจุดที่เกิดปัญหา นอกจากนี้ ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในคำขอที่คล้ายกัน คุณสามารถกำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานต่างๆ เพื่อจัดการความคาดหวัง, SLA, และกำหนดเวลาส่งมอบได้
แดชบอร์ด ClickUp
สุดท้ายนี้ คุณต้องการมุมมองแบบองค์รวมของคำขอบริการทั้งหมดที่ได้รับในที่เดียวหรือไม่?แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้เป็นไปได้
สร้างแดชบอร์ดเพื่อให้ได้ภาพรวมระดับสูงของเมตริกการขอใช้บริการ เช่น จำนวนคำขอ, เวลาตอบสนองเฉลี่ย, และการกระจายสถานะ คุณยังสามารถสร้างรายงานและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อีกด้วย
แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์บางประการ แต่การจัดระเบียบกระบวนการจัดการคำขอใช้บริการดูเหมือนจะเป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามมากใช่หรือไม่? ClickUp มีทางออกให้:แม่แบบคำขอใช้บริการของ ClickUpที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเทมเพลตคำขอใช้บริการนี้ คุณสามารถ:
- ประหยัดเวลาด้วยการจัดเตรียมแบบฟอร์มคำขอบริการมาตรฐาน และทำให้คำขอมีความสอดคล้องกัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำขอได้รับการมอบหมายและจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการลดโอกาสของข้อผิดพลาดจากมนุษย์
- ติดตามสถานะคำขอโดยเพิ่มแท็ก เช่น ถูกบล็อก, คำขอใหม่, แก้ไขแล้ว, และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดลำดับความสำคัญของงาน
- มองเห็นคำขอและรับรายละเอียด โดยการเพิ่มคุณสมบัติที่กำหนดเอง เช่น ภาพหน้าจอ, ความละเอียดที่ให้, หมายเลขคอมพิวเตอร์, อีเมลติดต่อ, และตำแหน่งที่ตั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน: อัตโนมัติการสร้างงาน, การมอบหมายงาน, และการแจ้งเตือนตามกระบวนการทำงานโดยใช้ตัวกระตุ้น เช่น การส่งคำขอหรือระดับความสำคัญ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน: ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงสถานะของคำขอใช้บริการผ่านการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคำขอใดถูกมองข้าม
- การทำงานเป็นทีม: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมโดยใช้ClickUp Collaborationเพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมงาน และหารือรายละเอียดภายในเธรดงาน
- เพิ่มความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ที่ปรับแต่งได้และการเข้ารหัสข้อมูล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกคุณสมบัติขั้นสูงสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ ClickUp (ณ ตอนนี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรี: ตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือนต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Zendesk (ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการแบบบูรณาการ)
Zendesk ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการสร้างศูนย์กลางสำหรับคำถาม คำขอ และข้อกังวลของลูกค้า
ลูกค้าของคุณสามารถติดต่อคุณเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนได้ทางอีเมล แชท โทรศัพท์ มือถือ หรือช่องทางโซเชียลต่างๆ คุณจะติดตามทั้งหมดพร้อมกันได้อย่างไร?
Zendesk สร้างตั๋วและนำเข้าสู่คิว เพื่อให้คุณได้รับทุกอย่างในที่เดียว
คุณยังสามารถใช้ Zendesk AI ซึ่งสร้างขึ้นจากการโต้ตอบกับลูกค้าจริงนับพันล้านครั้ง มันเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถให้การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ใช้การผสานแอปภายใน Zendesk เช่น Jira, Salesforce และ Slack
- รับการสนับสนุนการสื่อสารแบบหลายช่องทางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและความสะดวกสบาย
- จัดการคำขอบริการอย่างมีประสิทธิภาพโดยการผสานเครื่องมือสื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Zendesk
- การเรียนรู้คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณต้องใช้เวลา
- การใช้แอปพลิเคชันมือถือมีความยากลำบาก และไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ราคาของ Zendesk
- ทีมสนับสนุน: $19 ต่อตัวแทน/เดือน
- ผู้สนับสนุนมืออาชีพ: $55 ต่อตัวแทน/เดือน
- สนับสนุนองค์กร: $115 ต่อตัวแทน/เดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
3. Atlassian (ดีที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอที)
หากคำขอบริการของคุณส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการด้านไอทีเป็นหลัก Jira Service Management คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง มันช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการผสานรวมทุกอย่างไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว เพื่อปลดปล่อยคุณจากภาระของกระบวนการที่ซับซ้อนและแข็งตัวซึ่งก่อให้เกิดการแยกส่วน
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์นี้คือ แบบฟอร์มและกระบวนการอัตโนมัติที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อสร้างกระแสคุณค่าและขจัดงานที่ทำซ้ำ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกันได้ยังช่วยให้คุณจัดการคำขอได้ดีขึ้นโดยจัดลำดับความสำคัญของการจัดการคำขอบริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Atlassian
- เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการของคุณด้วยส่วนเสริมที่ปรับแต่งได้และ REST API
- จัดการเหตุการณ์ ปัญหา การจัดการการเปลี่ยนแปลง และคำขอบริการด้วยแพลตฟอร์มเดียว
- แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยการเชื่อมโยงคำขอให้บริการโดยตรงกับงานพัฒนาและการแก้ไขข้อบกพร่อง
ข้อจำกัดของ Atlassian
- มีความสามารถในการรายงานที่จำกัดในการรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำขอบริการของบริษัท
ราคาของ Atlassian
- ฟรี
- มาตรฐาน: $17.65 ต่อตัวแทน/เดือน
- พรีเมียม: $44.27 ต่อตัวแทน/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Atlassian
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. OneDesk (ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการที่รองรับด้วย AI)
ด้วย OneDesk คุณสามารถบันทึก ตอบกลับ และจัดการคำขอสนับสนุนลูกค้า อีเมล และการโต้ตอบกับลูกค้าอื่นๆ ทั้งหมดได้ในที่เดียว
สิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์นี้แตกต่างคือ Odie ('OD') ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ให้คำตอบแก่ลูกค้าโดยอิงจากเนื้อหาของคุณ
อีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของซอฟต์แวร์ออกตั๋วนี้คือ การจับและตอบกลับอีเมล คุณสามารถเชื่อมต่อกล่องจดหมาย MS 365 หรือ Google Workspace ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อจับและจัดเรียงการตอบกลับเป็นหัวข้อ
คุณยังสามารถ สร้างขั้นตอนการทำงานสำหรับคำขอประเภทต่างๆ เพื่อสร้างตั๋วที่มีคุณสมบัติเริ่มต้นได้
คุณสมบัติเด่นของ OneDesk
- ให้การสนับสนุนลูกค้าผ่านการแชทสด, แบบฟอร์มคำขอ, พอร์ทัลเว็บ, ฐานความรู้, และการสำรวจความพึงพอใจ
- ฝึกอบรมตัวแทน AI ของคุณผ่านบทความฐานความรู้ คำถามและคำตอบที่ผ่านมา และตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงสถิติแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของตั๋วของคุณและประสิทธิภาพของทีมผ่านแดชบอร์ดและรายงาน
ข้อจำกัดของ OneDesk
- การอัปเดตทำให้การทำงานของซอฟต์แวร์หยุดชะงัก และต้องการการปรับระบบใหม่
ราคาของ OneDesk
- มาตรฐาน: $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $15.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $18.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
OneDesk ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Zoho Desk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการที่จัดหมวดหมู่)
Zoho มีระบบสนับสนุนที่ไม่ซับซ้อนสำหรับลูกค้า, ตัวแทน, และผู้จัดการ.
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของซอฟต์แวร์นี้คือ Round Robin, การจัดสรรตั๋วอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณแบ่งตั๋วอย่างเท่าเทียมกันให้กับตัวแทนทุกคนตามขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้ คุณยังสามารถมั่นใจได้ว่าตั๋วจะได้รับการจัดการโดยตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดในทีมของคุณ
ตัวอย่างเช่น คำถามที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ควรส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้รับการแก้ไขที่ดีที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- จัดระเบียบตั๋วโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และสถานะ CRM ผ่านมุมมองที่กำหนดเองและโหมดการทำงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างเจ้าหน้าที่สนับสนุนในแผนกต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลสูญหาย
- จัดหมวดหมู่ตั๋วผ่านแท็กเพื่อให้ตรงกับตัวแทนที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- มีการสนับสนุนการออกตั๋วในภาษาต่างๆ อย่างจำกัด
ราคาของ Zoho Desk
- ฟรี
- ด่วน: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $23/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $40/ผู้ใช้ต่อเดือน
*รายละเอียดราคาที่นำมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
6. Hubspot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการแบบมุมมองเดียว)
ศูนย์ช่วยเหลือของ HubSpot มอบอำนาจให้คุณในการให้บริการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วยพลังของ AI จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียว และใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบ 360 องศาเพื่อเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้วยข้อมูลที่มีคุณค่า
หากบริษัทของคุณประสบปัญหาในการติดตามความคืบหน้าของคำขอบริการ ซอฟต์แวร์นี้คือทางเลือกที่เหมาะสม มอบให้ทีมของคุณ เข้าถึงการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดในมุมมองเดียว
HubSpot ยัง ผสานรวมการสนับสนุนแบบหลายช่องทางเข้ากับข้อตกลงระดับการให้บริการขั้นสูงและฟีเจอร์การจัดเส้นทาง เพื่อจัดการทีมสนับสนุนที่กำลังเติบโตของคุณและเกินความคาดหวังของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมบริการโดยเข้าถึงเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
- ปรับปรุงเวลาการตอบสนองด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่กระตุ้นการติดตามงาน, การอัปเดตสถานะ, และการแจ้งเตือน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมและขจัดปัญหาการพลาดคำขอผ่านกล่องจดหมายกลาง
ข้อจำกัดของ Hubspot
- คุณสมบัติที่หลากหลายทำให้ยากที่จะเข้าใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนและคุณลักษณะใดที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ราคาของ Hubspot
- Marketing Hub Professional: $800/เดือน (รวม 3 ที่นั่ง)
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน (รวมห้าที่นั่ง)
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,100+ รีวิว)
7. Help Scout (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการแบบส่วนตัว)
Help Scout อ้างว่าสามารถลดเวลาการตอบกลับลูกค้าของคุณโดยเฉลี่ย 30 นาที ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถช่วยเหลือตนเองผ่านฐานความรู้ และรับการสนับสนุนแบบเรียลไทม์จากเจ้าหน้าที่มนุษย์เมื่อต้องการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ใช้ API และ SDK ของมันเพื่อปรับแต่งสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริง และให้การสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและแม้แต่ทีมงานภายในได้อีกด้วย
ฉันพบว่าซอฟต์แวร์การสื่อสารภายนอกและภายในนี้มีความน่าสนใจเพราะสามารถ ปรับแต่งการตอบกลับการสนับสนุนโดยเข้าถึงบริบท ข้อมูล และการตอบกลับก่อนหน้านี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- ใช้ความสามารถของ AI ในการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาในอดีตและบทความช่วยเหลือเพื่อสร้างคำตอบที่สอดคล้องกับแบรนด์ พร้อมสำหรับการตรวจสอบ แก้ไข และส่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานของทีมโดยการรวบรวมการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ติดแท็กทีมของคุณด้วยการกล่าวถึงเพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น
- ลดจำนวนอีเมลและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้กล่องจดหมายว่างเปล่า
ข้อจำกัดของ Help Scout
- มีเทมเพลตบริการลูกค้าจำกัด และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ต้องปรับปรุง
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- บวก: $50 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: ราคาที่สามารถปรับแต่งได้
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
8. SolarWinds (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการสนับสนุนระยะไกล)
SolarWinds สามารถเป็นตัวเลือกถัดไปของคุณได้ หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่มอบ โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการตั๋วงาน, การจัดการสินทรัพย์ไอที และการสนับสนุนผู้ใช้ปลายทาง
มันก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้การสนับสนุนลูกค้าและภายในองค์กรด้วย ซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกลที่มีราคาไม่แพง สำหรับทุกความต้องการในการสนับสนุนลูกค้าและศูนย์ช่วยเหลือของคุณ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของซอฟต์แวร์ใบสั่งงานนี้คือแคตตาล็อกบริการ ซึ่งมาตรฐานกระบวนการตอบสนองคำขอบริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolarWinds
- เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ใช้ปลายทางด้วยพอร์ทัลบริการตนเองที่ใช้งานง่าย
- ขยายการสนับสนุนที่เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเข้าถึงใบสั่งซื้อและสถานะวงจรชีวิต
- รับประกันการจัดการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจับภาพอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดส่งตั๋ว
ข้อจำกัดของ SolarWinds
- การเรียนรู้คุณสมบัติขั้นสูงของซอฟต์แวร์ต้องใช้เวลาและความพยายามก่อนที่จะนำไปใช้
ราคาของ SolarWinds
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SolarWinds
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
9. ServiceNow (ดีที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการที่มีความโปร่งใสตั้งแต่ต้นจนจบ)
ServiceNow ช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณในแบบที่พวกเขาต้องการผ่าน การช่วยเหลือตนเองผ่านหลายช่องทาง
บริการจัดการคำขอด้วยระบบ AI ของบริษัท ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างแผนกต่าง ๆ และมอบความโปร่งใสแบบครบวงจรให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ซอฟต์แวร์ยังให้การสนับสนุน ITSM เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเร่งนวัตกรรม ตัวแทนเสมือนที่ใช้ภาษาธรรมชาติ สามารถให้คำตอบทันทีสำหรับงานบริการ IT ที่ซ้ำซาก ทำให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการวางกลยุทธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก สร้างรายงานโดยละเอียด และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- ปรับปรุงกระบวนการ เช่น การจัดการเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
- รับการมองเห็นสถานะปัญหาอย่างครบถ้วนผ่านสำนักงานส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลังที่รวมเป็นหนึ่งเดียวบนแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- มีกระบวนการดำเนินการที่ยาวนานซึ่งต้องการหลายขั้นตอนและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อตั้งค่า
ราคาของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
10. HappyFox (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการคำขอบริการแบบปรับแต่งเฉพาะ)
HappyFox เป็นระบบช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การจัดการบริการและการร้องขอการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายผ่าน ระบบตั๋วสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ฐานความรู้แบบบริการตนเอง และฟอรัมชุมชน
ซอฟต์แวร์ขอใช้บริการแบบครบวงจรนี้สามารถใช้สำหรับการสนับสนุนลูกค้า, IT, HR, และการขายได้. มันให้คุณสามารถ สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและกระบวนการทำงานเพื่อให้บริการขอใช้บริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HappyFox
- เร่งเวลาการตอบสนองและให้แน่ใจว่าบุคลากรที่เหมาะสมที่สุดเป็นผู้รับผิดชอบคำขอผ่านการมอบหมายโดยอัตโนมัติ
- จัดประเภทคำขอบริการตามความรุนแรงและความซับซ้อน และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดโดยให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้
- เพิ่มรายละเอียดและความถูกต้องในคำขอที่ส่งผ่านแบบฟอร์มเว็บที่ปรับแต่งได้สำหรับการส่งคำขอ
ข้อจำกัดของ HappyFox
- ซอฟต์แวร์ไม่แจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตใหม่และการเปลี่ยนแปลงในตั๋ว ซึ่งอาจทำให้พลาดรายละเอียดได้
ราคาของ HappyFox
- พื้นฐาน: $14 ต่อตัวแทน/เดือน
- ทีม: $69 ต่อตัวแทน/เดือน
- ข้อดี: $199 ต่อตัวแทน/เดือน
- องค์กร PRO: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ HappyFox
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคำขอบริการด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการคำขอบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้การสนับสนุนและการดำเนินงานบริการง่ายขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการคำขอบริการและเทมเพลตรายงานเหตุการณ์ช่วยในการจัดการคำขอโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของงาน และให้การวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและนำกลยุทธ์การจัดการลูกค้าไปใช้
ClickUp โดดเด่นด้วยความสามารถในการจัดการคำขอบริการขั้นสูง ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือจาก AI การระบุคำขอที่ง่ายดาย และการแสดงภาพผ่านแท็กและรายละเอียดที่กำหนดเอง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการคำขอบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการสนับสนุนและการดำเนินงานบริการขององค์กรคุณ