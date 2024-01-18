อะไรคือการขอเปลี่ยนแปลง และทีมของคุณสามารถจัดการได้อย่างไร?

ในโลกอุดมคติ ทุกโครงการของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้ทุกประการ—แต่ในความเป็นจริง แม้แต่โครงการที่วางแผนมาดีที่สุดก็อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในฐานะผู้จัดการโครงการ หน้าที่ของคุณคือการบริหารจัดการทุกคำขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายของโครงการ 🎯
ด้วยเหตุนี้ เราจะมาสำรวจว่าทำไมการติดตามกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ เราจะเรียนรู้วิธีการสร้างและจัดการแบบฟอร์มคำขอการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ ตรงตามกำหนดเวลา และอยู่ในงบประมาณ
อะไรคือการขอเปลี่ยนแปลง?
คำขอเปลี่ยนแปลงคือข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนระบบ ผลิตภัณฑ์ หรือ—ซึ่งเราจะเน้นในวันนี้—แผนโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยปกติแล้วคำขอเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ เช่น ลูกค้าหรือสมาชิกในทีม
การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ในทุกแง่มุมของโครงการ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตกลงกันไว้หรือกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย เช่น ตารางเวลาของโครงการเอง
การขอเปลี่ยนแปลงมักจำเป็นเมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัยภายในหรือภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขา ทรัพยากรไม่สามารถใช้งานได้ หรือขั้นตอนของโครงการใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ 🐌
ความสำคัญของ คำขอเปลี่ยนแปลง ใน การจัดการโครงการ
ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถทำได้ค่อนข้างง่าย การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อขอบเขตของโครงการนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง หากไม่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ—และบางครั้งแม้ว่าจะมีการจัดการอย่างดี—คำขอเปลี่ยนแปลงโครงการอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ได้ 🚧
ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง พวกเขาอาจ:
- ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมในรูปแบบของบุคลากรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเหล่านั้นสำหรับโครงการอื่น ๆ
- เพิ่มงบประมาณที่วางแผนไว้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคุณจะต้องชี้แจงเหตุผลต่อลูกค้าหรือผู้บริหารระดับสูง
- เลื่อนกำหนดเวลาออกไปไกลเกินกว่าวันที่กำหนดเดิมของคุณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเปิดตัวโครงการหรือโครงการอื่น ๆ ที่ทรัพยากรได้ถูกจัดสรรไว้แล้ว
- เริ่มสร้างรูปแบบของการขยายขอบเขตงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจบานปลายจนควบคุมไม่ได้ในไม่ช้า
- ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและขวัญกำลังใจของทีมโครงการของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับการสื่อสารอย่างเหมาะสม
นี่เป็นเพียงบางเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการอย่างเป็นทางการเพื่อจัดการและติดตามคำขอการเปลี่ยนแปลง
ประโยชน์ของกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ
กระบวนการขอเปลี่ยนแปลงเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการสำหรับการขอเปลี่ยนแปลง และทำให้แน่ใจว่าขั้นตอนที่ถูกต้องถูกปฏิบัติตามทุกครั้ง กระบวนการนี้ช่วยให้การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการส่งมอบโครงการของคุณตลอดจนทรัพยากร งบประมาณ และระยะเวลา เป็นไปได้ง่ายขึ้น
จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจว่าจะอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือหากมีผู้อื่นที่รับผิดชอบในการอนุมัติ ระบบจะมอบข้อมูลที่จำเป็นให้พวกเขาได้เห็น และช่วยให้คุณติดตามกระบวนการอนุมัติได้ ✅
แต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นั้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติแล้ว แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงจะให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อปรับแผนการจัดการโครงการของคุณ
และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด กระบวนการขอเปลี่ยนแปลงที่ดีจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงคืออะไร เกิดขึ้นเพราะอะไร และจะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร
ตัวอย่างของคำขอเปลี่ยนแปลง
ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องจัดการกับคำขอเปลี่ยนแปลงหลายประเภทที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงที่เสนออาจรวมถึง:
- การแก้ไขเอกสารส่งมอบหรือขอบเขตของโครงการเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อขอทรัพยากรเพิ่มเติม
- การปรับปรุงหรืออัปเกรดเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
- ปรับปรุงระบบหรือองค์ประกอบการออกแบบใหม่เมื่อแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจมีการพัฒนา
- การปรับปรุงที่ช่วยให้กระบวนการภายในเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยประหยัดเวลาหรือเงิน
- การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของระบบที่ได้ถูกค้นพบ
- มาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่ถูกระบุในระยะท้ายของกระบวนการ
- การปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITIL) ล่าสุด
วิธีการสร้าง คำขอเปลี่ยนแปลง
เมื่อพูดถึงการสร้างคำขอเปลี่ยนแปลง มีขั้นตอนหลักสองขั้นตอน: การระดมความคิดและการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณ มาดูแต่ละขั้นตอนกัน
1. คิดค้นขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง
เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณต้องพิจารณาเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของคุณและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณระดมความคิดก่อน คุณจะมีรายละเอียดทั้งหมดที่จำเป็นในการส่งคำขอการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์ 🤔
ใช้เวลาเตรียมตัวนี้ให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างชัดเจนว่าฟีเจอร์ใหม่นี้คืออะไรและทำงานอย่างไร จากนั้นให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าที่จะได้รับและความสำคัญของเรื่องนี้
เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณ การลองคิดในมุมมองของผู้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนนี้อาจเป็นประโยชน์ พิจารณาว่าอะไรจะเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาตอบตกลงกับข้อเสนอของคุณ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ดึงดูดลูกค้าใหม่ ทำให้กระบวนการภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือช่วยประหยัดหรือสร้างรายได้?
สร้างภาพรวมของกระบวนการและระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมที่คุณจะต้องใช้และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงนี้ นอกจากนี้ พิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของคุณด้วย
คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาเพื่อนร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ฝ่ายไอที เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นนี้
เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับขั้นตอนการระดมความคิด
คุณสามารถระดมความคิดแบบดั้งเดิมด้วยกระดาษและปากกา หรือทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสาร Word ก็ได้ หรือคุณสามารถประหยัดเวลาและความพยายามได้มากโดยใช้ClickUp
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการออนไลน์และเพิ่มประสิทธิภาพนี้มีเครื่องมือที่มีประโยชน์หลายอย่างสำหรับขั้นตอนนี้:
- เอกสาร:คลิกอัพเอกสารให้พื้นที่สำหรับรวบรวมความคิดของคุณและจัดระเบียบให้เป็นโครงสร้างที่สมเหตุสมผล
- ไวท์บอร์ด: หากคุณคิดได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือทางการมองเห็นลองใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อสร้างความคิดและเชื่อมโยงพวกมันเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพใหญ่ได้
- การทำงานร่วมกัน: ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถทำงานบนเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกัน (หรือประเทศเดียวกัน) ก็ตาม ติดแท็กเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มความคิดเห็นเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบในภายหลัง
- งาน: เพื่อประหยัดเวลาให้มากขึ้น ClickUp อนุญาตให้คุณนำข้อความจากเครื่องมือใด ๆ ที่คุณต้องการ มาเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp ได้โดยตรง และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- การเชื่อมต่อ: เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และงานทั้งหมดของคุณถูกเชื่อมโยงกับโปรเจกต์ของคุณเสมอ คุณจึงสามารถค้นหาได้ตลอดเวลา
2. สร้างและส่งแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณ
ตอนนี้คุณพร้อมที่จะสร้างคำขอการเปลี่ยนแปลงจริงของคุณแล้ว 📝
ใช้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณรวบรวมมาเพื่อกรอกแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ คุณอาจต้องให้ข้อมูลเช่นนี้:
- ชื่อโครงการ
- สถานที่ตั้งโครงการ
- ชื่อสมาชิกในทีม (รวมบทบาท เช่น ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมา หรือวิศวกร)
- คำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ขอ (รวมถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง)
- เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงขอบเขต โดยให้รายละเอียดเพียงพอที่นี่เพื่อกระตุ้นให้ผู้อนุมัติคำขอลงนาม
- ระดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (ความเร่งด่วนและความสำคัญที่คุณเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีความจำเป็น—หรือหากเพียงแค่เป็นสิ่งที่ต้องการ)
- ผลกระทบต่อขอบเขตของงานและวิธีการที่จะส่งผลต่อโครงการโดยรวม
- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่องบประมาณโครงการ
- ผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ เช่น ว่าจะส่งผลกระทบต่อความพึ่งพาใด ๆ และ/หรือวันที่เสร็จสิ้นของโครงการ
- ผลกระทบต่อทรัพยากรของโครงการ เช่น หากต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม และรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจน
- ผลกระทบต่อสมาชิกทีมที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
- ผลกระทบอื่น ๆ หรือข้อมูลสำคัญ
เมื่อคุณพร้อมแล้ว กรุณาส่งคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณ
เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างและส่งคำขอการเปลี่ยนแปลงของคุณ
อีกครั้งหนึ่ง ClickUp สามารถช่วยคุณได้ที่นี่ โดยมีสองวิธีในการสร้างคำขอเปลี่ยนแปลง:
- เครื่องมือสร้างคำขอเปลี่ยนแปลง:เครื่องมือสร้างคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการของ ClickUpใช้ฟังก์ชัน AI ขั้นสูงเพื่อช่วยคุณสร้างและจัดการคำขอเปลี่ยนแปลง. เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด
- แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง: หรือคุณสามารถไปที่แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงของ ClickUp ได้โดยตรง และเพิ่มเข้าไปในเวิร์กสเปซของคุณ แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงที่พร้อมใช้งานนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้งานง่าย เพียงกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่ง
เมื่อมีการส่งคำขอเปลี่ยนแปลงบนแพลตฟอร์ม ClickUp โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง คำขอจะถูกเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ทำงานของคุณและจัดเก็บตามโครงการที่คุณระบุไว้ แต่ละส่วนของแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงจะสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถดูรายละเอียดของคำขอได้ตลอดเวลา 🔎
3 เคล็ดลับในการสร้างคำขอเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ที่คุณได้เข้าใจพื้นฐานแล้ว มาดูวิธีการที่จะยกระดับกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงของคุณไปอีกขั้นกัน
1. เขียนอย่างมืออาชีพ
ผู้ช่วยเขียน AIของClickUpช่วยให้คุณเขียนได้ชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้น ดังนั้นโปรดใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาของงานที่คุณจะส่งให้ดียิ่งขึ้น
2. ปรับแต่งและแชร์แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง
แม่แบบคำขอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ 🪄
คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ ลบออกจากแบบฟอร์มหากคุณไม่ต้องการ หรือเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมที่คุณต้องการเห็นได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มฟิลด์สำหรับแผนกของผู้ขอ บทบาท หรือหมายเลขโทรศัพท์
เมื่อคุณพอใจกับแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถแชร์กับทีมของคุณหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ใครก็ตามสามารถเข้าถึงได้
3. ปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่อง
ทุกครั้งที่คุณทำคำขอเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์ ให้ค้นหาวิธีที่จะปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นไปอีก. เป้าหมายของคุณคือการสร้างรูปแบบมาตรฐานและกระบวนการที่คุณและทีมของคุณสามารถทำตามได้ทุกครั้งที่คุณคิดจะทำการเปลี่ยนแปลง.
วิธีการจัดการ คำขอเปลี่ยนแปลง
การติดตามแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณให้ทันเวลาต้องใช้ความพยายามพอสมควร—และหากคุณกำลังจัดการกับคำขอเปลี่ยนแปลงหลายรายการพร้อมกัน มันอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้ 👀
คุณสามารถลองจัดการด้วยเอกสาร Word หรือ Excel ได้ อย่างไรก็ตาม หากโครงการของคุณหรือการเปลี่ยนแปลงที่เสนอมีขนาดใหญ่ วิธีการทำด้วยมือจะไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว
โชคดีที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการช่วยให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการขอเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ตาม
อีกครั้งที่ ClickUp แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริง ด้วยการมอบภาพรวมที่ชัดเจนของคำขอเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามสถานะของแต่ละรายการในกระบวนการ และสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเลือกของรูปแบบการชม
ด้วย ClickUp คุณสามารถดูและจัดการคำขอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณหรือทีมของคุณได้ส่งไปแล้วได้ คุณยังสามารถเลือกฟอร์แมตที่คุณต้องการดูได้ด้วย
ตัวอย่าง:
- แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง อนุญาตให้คุณส่งคำขอใหม่
- มุมมองรายการคำขอจะแสดงรายการคำขอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กำลังดำเนินการ โดยเรียงตามโครงการ
- มุมมองบอร์ดสถานะจะแสดงความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ของแต่ละคำขอ โดยเรียงตามสถานะ
- มุมมองตารางคำขอจะแสดงคำขอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของคุณตามลำดับความสำคัญ และให้คุณเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของคำขอได้
- มุมมองตำแหน่งโครงการจะแสดงตำแหน่งโครงการของแต่ละคำขอ 🌎
สถานะเพื่อติดตามความคืบหน้า
เมื่อคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณได้ถูกส่งไปแล้ว เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องติดตามความคืบหน้าของคำขอในระหว่างที่มันผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการอนุมัติ คุณสามารถทำได้โดยการอัปเดตสถานะของคำขอในรูปแบบการดูที่คุณเลือก
ตัวเลือกสถานะใน ClickUp ประกอบด้วย:
- คำขอใหม่
- ผู้ตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย
- การทบทวนอย่างต่อเนื่อง
- ถูกปฏิเสธ
- สำหรับการดำเนินการ
- ดำเนินการแล้ว
คุณยังสามารถสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการของคุณได้
เมื่อคำขอเปลี่ยนแปลงได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเพื่อสร้างงานใน ClickUp สำหรับการนำไปปฏิบัติ จากนั้นติดตามความคืบหน้าจนเสร็จสิ้น
การสื่อสารที่ชัดเจน
ClickUp ช่วยให้การสื่อสารในโครงการเป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องใช้อีเมลหรือเอกสารอื่นๆ ที่สูญหายได้ง่าย เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ตัวเลือกการดูและสถานะที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นสามารถช่วยให้ทีมของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำขอเปลี่ยนแปลงได้ในทันที คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่จะทำงานเมื่อสถานะมีการเปลี่ยนแปลงได้
และด้วยบทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึง คุณสามารถเลือกได้ว่าใครจะเห็นอะไร ตัวอย่างเช่น คุณอาจให้สิทธิ์สมาชิกในทีมเข้าถึงคำขอการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณกำลังดำเนินการ ในขณะที่ลูกค้าจะเข้าถึงได้เฉพาะโครงการที่พวกเขาเกี่ยวข้องเท่านั้น
ClickUp สามารถทำอะไรได้อีกบ้าง?
ความสามารถของ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด มันช่วยปรับปรุงทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณ ทำให้คุณประหยัดพลังงาน เวลา และเงิน 💸
ตัวอย่าง:
- ตั้งเป้าหมายใน ClickUpและใช้เป้าหมายเหล่านั้นในการพัฒนากลยุทธ์และแผนงานของคุณ จากนั้นติดตามความคืบหน้าของคุณเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ใช้ประโยชน์จากคลังแม่แบบที่หลากหลายเพื่อเขียนขอบเขตโครงการ วางแผนการสื่อสารหรืองบประมาณของคุณหรืออัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
- ใช้ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUp เพื่อร่างและจัดการข้อเสนอของคุณหรือสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียที่ตรงเป้าหมาย
- ทำให้ทุกโครงการของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผน จัดลำดับความสำคัญ ดำเนินการ และติดตามความคืบหน้า
- คุยกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
- ติดตามทุกโครงการและงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
- เชื่อมต่อ ClickUp กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณด้วยการผสานการทำงานที่หลากหลาย รวมถึง Asana, Google Drive, Slack, Teams, HubSpot หรือ Microsoft Outlook
ปรับปรุงการจัดการคำขอเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
คำขอเปลี่ยนแปลงคือข้อเสนอเพื่อแก้ไขแผนโครงการ ผลิตภัณฑ์ หรือระบบ คำขอเปลี่ยนแปลงเกือบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกโครงการหรือธุรกิจ และอาจมีผลกระทบต่อขอบเขตของโครงการ งบประมาณ และระยะเวลา
เพื่อให้แน่ใจว่าผลกระทบเหล่านั้นเป็นไปในทางบวกแทนที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวาย คุณจำเป็นต้องมีระบบการขอเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการจัดการอย่างดี ระบบที่ทำให้การยื่นคำขอเป็นเรื่องง่าย ติดตามความคืบหน้าได้ และรักษาความรับผิดชอบและความโปร่งใสอย่างชัดเจนตลอดกระบวนการ
ClickUp ทำได้ทั้งหมดนี้และมากกว่านั้น ตั้งแต่แบบฟอร์มคำขอการเปลี่ยนแปลงที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงการอนุมัติและการนำไปปฏิบัติ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ประหยัดเวลา เงิน และความยุ่งยากให้กับคุณ 🤩