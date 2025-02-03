10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการข้อเสนอที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณเหนื่อยล้าจากการจัดการข้อเสนอโครงการมากมาย การประสานงานแก้ไขของทีมและการจัดการขั้นตอนอนุมัติต่าง ๆ— ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องตามกำหนดเวลาให้ทันหรือไม่? หรือบางทีซอฟต์แวร์ข้อเสนอปัจจุบันของคุณอาจไม่ตอบโจทย์ และคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่หรือเปล่า? ?
ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง
เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ 10 อันดับแรก เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างข้อเสนอของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณได้รับงานใหม่ มาดูกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ?
ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอทุกตัวมาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างข้อเสนอและชนะการเสนอราคาเป็นเรื่องง่ายขึ้น วัตถุประสงค์คือการค้นหาคุณสมบัติของเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณในขณะที่อยู่ในงบประมาณของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจ:
- อินเตอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย
- เทมเพลตข้อเสนอทางธุรกิจที่ปรับแต่งได้ซึ่งเหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับทีม
- คุณสมบัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิม (e-signature) หรือการเชื่อมต่อกับแอป e-signature
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณใช้ เช่นระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM),ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, และแอปพลิเคชันการชำระเงิน
- การวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าโต้ตอบกับข้อเสนอของคุณอย่างไร
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับดูและแก้ไขข้อเสนอได้ทุกที่ทุกเวลา
10 ซอฟต์แวร์ขอแต่งงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การเลือกเครื่องมือจัดการข้อเสนอที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและเพิ่มการอนุมัติจากลูกค้าเป้าหมาย
เพื่อช่วยให้การตัดสินใจนี้ง่ายขึ้น เราจะพาคุณไปดูเครื่องมือยอดนิยม 10 อันดับในตลาด สิ่งที่พวกเขานำเสนอ และข้อจำกัดของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณจะพบซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของทีมและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ?
1.คลิกอัพ
การเสนอข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบและชนะโครงการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การบริหารจัดการโครงการเหล่านี้คือจุดที่การดำเนินการที่แท้จริงเกิดขึ้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จัดการทั้งการเสนอข้อเสนอและการบริหารโครงการในที่เดียว ClickUp คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
ในการเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจ้องหน้าจอว่างเปล่า เพียงใช้ClickUp AIเพื่อสร้างร่างแรกของข้อเสนอของคุณในClickUp Docsได้ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารธุรกิจอื่น ๆ เช่น วิกิของบริษัท ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และฐานความรู้อื่น ๆ
เพิ่มตารางลงในเอกสารของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แนบไฟล์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใส่สารบัญเพื่อความสะดวกในการค้นหา และใช้แบนเนอร์ที่มีแบรนด์ของคุณเพื่อทำให้ข้อเสนอของคุณน่าจดจำ
ต้องการจัดการคำขอที่เข้ามาใช่ไหม?ใช้มุมมองตารางของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามคำขอข้อเสนอ (RFPs), คำขอข้อมูล, และคำขอใบเสนอราคา ไม่ว่าคุณจะดำเนินการตามคำขอเหล่านี้หรือโครงการจริงคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpทำให้ทุกอย่างง่ายดาย
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อมอบหมายงาน ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าด้วยแถบความคืบหน้า และด้วยการแจ้งเตือนของ ClickUp คุณจะได้รับการเตือนอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งถัดไป ดังนั้นคุณจะไม่พลาดทุกจังหวะ ⏰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณผ่านคำอธิบายงาน, แชท, และเอกสาร
- ปรับแต่งเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการของ ClickUpและเทมเพลตข้อเสนอมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อจัดการการนำเสนอบริษัทแบบหนึ่งหน้า กรณีศึกษาทางธุรกิจ ข้อเสนอ และกระบวนการทำงานด้านการปฏิบัติการ
- ติดตามเป้าหมายทางธุรกิจ, ความคืบหน้าของโครงการ, และประสิทธิภาพของทีมด้วย ClickUp Dashboards
- เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือกว่า 100 รายการ รวมถึง Google Drive, Hubspot และ Slack
- เข้าถึง ClickUp ได้บนเว็บ, เดสก์ท็อป และมือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- แผนฟรีจำกัดการใช้งาน ClickUp AI ได้ 25 ครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โจตฟอร์ม
Jotform เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างข้อเสนอแบบสำรวจและแบบสอบถาม ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอตัวนี้ คุณสามารถสร้างข้อเสนอจากศูนย์ ใช้ไฟล์ PDF ที่มีอยู่ หรือเลือกจากเทมเพลตกว่า 700 แบบที่มีให้
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้เพิ่มข้อความ รูปภาพ ช่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ติดตามสถานะข้อเสนอและจัดการงานของทีมภายในJotform Tables สลับระหว่างมุมมองตาราง ปฏิทิน การ์ด ไฟล์ที่อัปโหลด และรายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- กำหนดลำดับการลงนามหากมีผู้ลงนามหลายคน
- ระบบอัตโนมัติอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้มุ่งหวังในช่วงเวลาที่กำหนด
- รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้มุ่งหวังดำเนินการ
- บันทึกไฟล์ PDF ที่ลงนามแล้วไปยังเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive, Dropbox และ OneDrive
ข้อจำกัดของ Jotform
- แผนฟรีจำกัดเอกสารที่ลงนามรายเดือนไว้ที่ 10 ฉบับ
- แพลตฟอร์มมีการล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (206 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,620+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Jotform เหล่านี้!
3. ข้อเสนอที่ดีขึ้น
Better Proposals ทำให้การสร้างข้อเสนอทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถด้านการออกแบบ เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 200 แบบเพื่อเริ่มต้น บล็อกเนื้อหาช่วยให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และตารางราคาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบ ?
เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณดูข้อเสนอของพวกเขา ข้อเสนอจะปรับให้เข้ากับหน้าจอของพวกเขา โดยส่วนสำคัญจะปรากฏเป็นแท็บแยกต่างหาก เมื่อพวกเขาตกลงกับข้อเสนอของคุณแล้ว พวกเขาสามารถชำระเงินผ่าน PayPal, Stripe หรือ GoCardless ได้
คุณสมบัติเด่นของ Better Proposals
- บันทึกและนำบล็อกเนื้อหาที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ประวัติบริษัท บริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไข
- ส่งข้อเสนอใน 20+ ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี
- รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเปิด อ่าน หรือลงนามในข้อเสนอของคุณ
- ติดตามว่าหน้าใดที่ผู้มุ่งหวังของคุณเข้าชม เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า และพวกเขาส่งข้อเสนอไปให้ใคร
ข้อจำกัดของข้อเสนอที่ดีกว่า
- ไม่สามารถทำซ้ำส่วนต่างๆ ในเครื่องมือสร้างเอกสารได้
- แผนเริ่มต้นจำกัดเอกสารรายเดือนเพียงห้าฉบับและไม่รวมการเชื่อมต่อ CRM และ Zapier
ราคาของข้อเสนอที่ดีกว่า
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวข้อเสนอที่ดีกว่า
- G2: 4. 4/5 (41 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (149 รีวิว)
4. ฮันนีบุ๊ค
HoneyBook เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการเป็นหลัก ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเสนอราคา ใบแจ้งหนี้สัญญา และข้อตกลงต่างๆ และใช่ พวกเขามีเทมเพลตให้เลือกใช้ในแต่ละด้านเหล่านี้เพื่อช่วยให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น ⚡
ลูกค้าของคุณจะรู้สึกประทับใจที่สามารถลงนามในข้อเสนอนัดหมาย และชำระเงินได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของพวกเขา
ติดตามตำแหน่งของทุกโอกาสและลูกค้าในกระบวนการของคุณได้ในพริบตา และลดงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้ HoneyBook จัดการขั้นตอนต่างๆ ให้คุณ แม้ในขณะที่คุณกำลังพักผ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- ใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า ก่อนเริ่มโครงการ
- สร้างใบแจ้งหนี้มาตรฐาน, ตามกำหนดเวลา, หรือที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อรับการชำระเงิน
- กำหนดการอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึงของคุณ
- บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานโครงการสำหรับการออกใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
- มีคุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐานมาก
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- จำเป็น: $39/เดือน
- พรีเมียม: $79/เดือน
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 5/5 (150 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (588 รีวิว)
5. รีเวอร์
Revver (เดิมชื่อ eFileCabinet) เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบและจัดการเอกสารดิจิทัลและข้อเสนอได้อย่างปลอดภัย จัดระเบียบไฟล์เป็นโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ ?
นอกจากนี้ Revver ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาไฟล์ด้วยการค้นหาด้วยคำสำคัญและการจดจำอักขระด้วยแสง รวมถึงการค้นหาที่บันทึกไว้แบบกำหนดเอง ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอตัวนี้ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสาร ขอไฟล์ และรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทั้งทีมภายในและบุคคลภายนอกได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Revver
- ทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และเครื่องมือการบันทึกข้อความ
- อัตโนมัติการสร้างโฟลเดอร์, การจัดเส้นทางเอกสาร, การขอลงนามอิเล็กทรอนิกส์, และการแจ้งเตือนงาน
- สร้างและกำหนดเวลาการรายงานเพื่อติดตามการใช้งานเอกสารและรูปแบบการเข้าถึง
- ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, HTML และ CSV
ข้อจำกัดของ Revver
- ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการตั้งค่าและเรียนรู้คุณสมบัติของมันเป็นเรื่องท้าทาย
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
ราคาของ Revver
- ติดต่อเพื่อขอราคา
เรฟเวอร์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (349 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (893 รีวิว)
6. โพรโพซิไฟ
Proposify ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขายที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามข้อมูลเชิงลึกในการปิดการขาย เพิ่มบล็อกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในข้อเสนอของคุณ รูปภาพจากคลัง Unsplash ที่ผสานรวมไว้ และวิดีโอจากลิงก์ YouTube และ Vimeo
ตั้งค่า Proposify เพื่อส่งอีเมลติดตามผลและข้อความขอบคุณไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าที่มีต่อเอกสารของคุณ รวมถึงเมื่อใดที่พวกเขาดู ดาวน์โหลด แสดงความคิดเห็น และลงนาม คุณยังสามารถทราบได้ว่าพวกเขาใช้เวลาเท่าไรในแต่ละส่วนของเอกสารของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากสำหรับการปรับปรุงข้อเสนอในอนาคตของคุณให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify
- สร้างบทบาทผู้ใช้หลายบทบาทสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ และตั้งค่าสิทธิ์การดูและแก้ไขเฉพาะสำหรับพวกเขา
- สร้างตารางราคาแบบไดนามิกโดยใส่สูตร, บริการเสริม, ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำ, และส่วนลด
- แก้ไขเอกสารระหว่างกระบวนการเขียนข้อเสนอ แม้หลังจากส่งให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมตามข้อเสนอที่ได้รับและสูญเสีย
ข้อจำกัดของ Proposify
- ไม่มีฟังก์ชันย้อนกลับเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ไม่สามารถบันทึกแม่แบบที่กำหนดเองไว้ใช้ในอนาคตได้
ราคาของ Proposify
- ทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Proposify
- G2: 4. 6/5 (941 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (271 รีวิว)
7. ลูปปิโอ
การตอบแบบ RFP อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและใช้เวลานาน แต่ไม่ใช่กับ Loopio Loopio เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับRFP ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงและขยายการตอบแบบ RFP ของคุณเพื่อให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น
ระบบจะระบุคำถามภายใน RFP โดยอัตโนมัติ และใช้ฟีเจอร์ "เวทมนตร์" ที่ยอดเยี่ยมในการดึงคำตอบจากคำตอบในอดีต หากมีคำถามที่ทำให้คุณต้องเกาหัว ไม่ต้องกังวล! มอบหมายให้เพื่อนร่วมทีม, จดบันทึกความคิดเห็น, และกำหนดเส้นตายได้เลย ?️
และเมื่อใดก็ตามที่คุณมีคำตอบใหม่หรือข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่เพิ่มเข้าไปในคลังของ Loopio วิธีนี้จะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับ RFP ฉบับถัดไปเสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Loopio
- เพิ่มรายละเอียดบริษัทลงในคลังเนื้อหาใน 12 ภาษาที่แตกต่างกัน รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ และภาษาสเปน
- แยกแยะระหว่างเนื้อหาใหม่และเนื้อหาล้าสมัยโดยอิงจากคะแนนความสดใหม่
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายผ่าน Slack หรือ Microsoft Teams
- ฝังรูปภาพและไฟล์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงในเอกสารของคุณจาก Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box และ OneDrive
ข้อจำกัดของ Loopio
- ไม่สามารถระบุตำแหน่งช่องคำตอบได้อย่างถูกต้องเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสาร Microsoft Word
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
ราคาของ Loopio
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Loopio คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (495 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (71 รีวิว)
8. PandaDoc
PandaDoc เหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการจัดการข้อเสนอที่มีแบรนด์ สัญญา ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ มีห้องสมุดที่หลากหลายพร้อมเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ก่อนที่คุณจะส่งเอกสารไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แจ้งให้ทีมของคุณทบทวน แก้ไข เสนอการเปลี่ยนแปลง และให้ไฟเขียว ทุกการแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้เสมอว่าใครทำอะไรเมื่อใดตั้งแต่ร่างแรกจนถึงเวอร์ชันสุดท้าย
หากลูกค้าของคุณยินดีที่จะปิดการขาย พวกเขาสามารถลงนามและส่งการชำระเงินผ่าน PayPal, Stripe, Square หรือ Authorize.Net ได้โดยตรงจากเอกสารนี้เลย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- ตั้งค่า PandaDoc พร้อมการเชื่อมต่อ CRM ยอดนิยม เช่น Hubspot, Salesforce, Zoho CRM และ Insightly
- ใช้เครื่องมือค้นหาพร้อมตัวกรองวันที่, สถานะ, ผู้เป็นเจ้าของ, ผู้รับ, และชื่อบริษัทเพื่อค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว
- รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเปิด อ่าน และลงนามในข้อเสนอ
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าผ่านตัวชี้วัด เช่น จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายที่เข้าชม ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ และจำนวนการดาวน์โหลด
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- แผนเริ่มต้นจำกัดที่สองที่นั่งเท่านั้นและไม่รวมการเข้าถึงการเชื่อมต่อ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ข้อเสนอถูกส่งไปยังกล่องจดหมายขยะของผู้รับ
ราคาของ PandaDoc
- สิ่งจำเป็น: $35/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (2,242 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 (1,046 รีวิว)
9. DocuSign
DocuSign มอบประสบการณ์การจัดการเอกสารที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทีมและลูกค้าบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ในการส่งข้อเสนอ ให้สร้าง "ซองจดหมาย" (ภาชนะอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุเอกสารหนึ่งหรือหลายฉบับ) และส่งไปยังกล่องจดหมายอีเมลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ
การสร้างเอกสารเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายมาก—เลือกจากไลบรารีเทมเพลตของ DocuSign หรือลากและวางเอกสารที่มีอยู่จากคอมพิวเตอร์หรือแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
ต้องการเอกสารให้เซ็นหรือไม่? เพิ่มช่องสำหรับลายเซ็นในพื้นที่ที่คุณต้องการได้เลย และหากมีผู้เซ็นหลายคน คุณสามารถจัดลำดับให้เซ็นตามลำดับที่คุณต้องการให้พวกเขาได้รับเอกสาร จากนั้น DocuSign จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง ?️♂️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocuSign
- อัปโหลดเอกสาร, รูปภาพ, การนำเสนอ, และไฟล์สเปรดชีตในมากกว่า 25 รูปแบบ
- ติดตามสถานะของเอกสารตามการดำเนินการที่ค้างอยู่, รอการดำเนินการจากผู้อื่น, ใกล้หมดอายุ, และเสร็จสิ้นแล้ว
- ดูตัวอย่างว่าเอกสารจะแสดงผลอย่างไรบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือ
- เชื่อมต่อ DocuSign กับแอปภายนอกกว่า 400 รายการ รวมถึง Microsoft, Google, Salesforce และ Zoom
ข้อจำกัดของ DocuSign
- แผนเริ่มต้นจำกัดที่ห้าซองต่อเดือน
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
- การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ DocuSign
- ส่วนตัว: $15/เดือน
- มาตรฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว DocuSign
- G2: 4. 5/5 (2,166 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (8,227 รีวิว)
10. Qwilr
ด้วย Qwilr ข้อเสนอมาตรฐานของคุณจะมีบรรยากาศใหม่ทั้งหมด แทนที่จะเป็นไฟล์ PDF หรือเอกสาร Word ตามปกติ ตัวแก้ไขแบบไม่ต้องเขียนโค้ดในตัวช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอแบบเว็บที่มีภาพ วิดีโอ แผงข้อมูล และเครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดูดีบนอุปกรณ์ใดก็ได้ คุณยังสามารถสร้างตารางราคาแบบไดนามิกตามการเลือกผลิตภัณฑ์และปริมาณของลูกค้าสำหรับแพ็คเกจของพวกเขาได้อีกด้วย
จินตนาการถึงจำนวนหน้าที่คุณสร้างขึ้น หน้าใดที่ใช้งานอยู่ หน้าใดที่มีการมีส่วนร่วม และหน้าใดที่ได้รับการยอมรับ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ไม่เหมือนใครในการโดดเด่นต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน คุณควรลองดู Qwilr
คุณสมบัติเด่นของ Qwilr
- ปรับข้อเสนอแบบเรียลไทม์หลังจากส่งไปแล้ว
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อผู้มุ่งหวังดูและลงนามในข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์
- ติดตามเวลาที่ใช้ในการอ่านแต่ละบล็อกของเนื้อหาบนหน้าเว็บของคุณ
- เชื่อมต่อ Qwilr กับ Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe และ Zapier
ข้อจำกัดของ Qwilr
- การผสานรวมแบบเนทีฟมีน้อย
- แผนธุรกิจไม่มีคุณสมบัติหลักเช่นโดเมนที่กำหนดเองและฟอนต์
ราคาของ Qwilr
- ธุรกิจ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Qwilr
- G2: 4. 5/5 (671 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (381 รีวิว)
ขอให้การจัดการข้อเสนอช่วยคุณหาลูกค้าได้มากขึ้น
เครื่องมือการจัดการข้อเสนอแต่ละตัวมาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบของทีม ปิดการขายได้มากขึ้น และได้รับข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงเอกสารข้อเสนอและกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่หากคุณกำลังพิจารณาเครื่องมือวางแผนกำลังคนที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การเขียนข้อเสนอไปจนถึงการดำเนินโครงการของลูกค้าและการจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ ClickUp คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้ มันช่วยลดความเครียดและความยุ่งยากเมื่อเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการเขียนข้อเสนอไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการ ?
ไม่ต้องค้นหาไปรอบ ๆ เพื่อหาเงินของคุณเช่นกัน.ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และทดลองใช้คุณสมบัติทั้งหมดของมันได้ฟรี!