บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการข้อเสนอที่ดีที่สุดในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือจัดการข้อเสนอที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณเหนื่อยล้าจากการจัดการข้อเสนอโครงการมากมาย การประสานงานแก้ไขของทีมและการจัดการขั้นตอนอนุมัติต่าง ๆ— ทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องตามกำหนดเวลาให้ทันหรือไม่? หรือบางทีซอฟต์แวร์ข้อเสนอปัจจุบันของคุณอาจไม่ตอบโจทย์ และคุณกำลังมองหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่หรือเปล่า? ?

ไม่ต้องกังวล เราดูแลคุณเอง

เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างข้อเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ 10 อันดับแรก เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการสร้างข้อเสนอของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณได้รับงานใหม่ มาดูกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ?

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอทุกตัวมาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้กระบวนการสร้างข้อเสนอและชนะการเสนอราคาเป็นเรื่องง่ายขึ้น วัตถุประสงค์คือการค้นหาคุณสมบัติของเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณในขณะที่อยู่ในงบประมาณของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจ:

10 ซอฟต์แวร์ขอแต่งงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

การเลือกเครื่องมือจัดการข้อเสนอที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและเพิ่มการอนุมัติจากลูกค้าเป้าหมาย

เพื่อช่วยให้การตัดสินใจนี้ง่ายขึ้น เราจะพาคุณไปดูเครื่องมือยอดนิยม 10 อันดับในตลาด สิ่งที่พวกเขานำเสนอ และข้อจำกัดของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณจะพบซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของทีมและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ?

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งกระบวนการเสนอข้อเสนอของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การเสนอข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบและชนะโครงการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การบริหารจัดการโครงการเหล่านี้คือจุดที่การดำเนินการที่แท้จริงเกิดขึ้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่จัดการทั้งการเสนอข้อเสนอและการบริหารโครงการในที่เดียว ClickUp คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

ในการเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจ้องหน้าจอว่างเปล่า เพียงใช้ClickUp AIเพื่อสร้างร่างแรกของข้อเสนอของคุณในClickUp Docsได้ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสารธุรกิจอื่น ๆ เช่น วิกิของบริษัท ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน และฐานความรู้อื่น ๆ

เพิ่มตารางลงในเอกสารของคุณเพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย แนบไฟล์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใส่สารบัญเพื่อความสะดวกในการค้นหา และใช้แบนเนอร์ที่มีแบรนด์ของคุณเพื่อทำให้ข้อเสนอของคุณน่าจดจำ

ต้องการจัดการคำขอที่เข้ามาใช่ไหม?ใช้มุมมองตารางของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามคำขอข้อเสนอ (RFPs), คำขอข้อมูล, และคำขอใบเสนอราคา ไม่ว่าคุณจะดำเนินการตามคำขอเหล่านี้หรือโครงการจริงคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpทำให้ทุกอย่างง่ายดาย

ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อมอบหมายงาน ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าด้วยแถบความคืบหน้า และด้วยการแจ้งเตือนของ ClickUp คุณจะได้รับการเตือนอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งถัดไป ดังนั้นคุณจะไม่พลาดทุกจังหวะ ⏰

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
  • แผนฟรีจำกัดการใช้งาน ClickUp AI ได้ 25 ครั้ง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. โจตฟอร์ม

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ: รายชื่อลูกค้าเป้าหมายของ Jotform
ผ่านทางJotform

Jotform เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างข้อเสนอแบบสำรวจและแบบสอบถาม ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอตัวนี้ คุณสามารถสร้างข้อเสนอจากศูนย์ ใช้ไฟล์ PDF ที่มีอยู่ หรือเลือกจากเทมเพลตกว่า 700 แบบที่มีให้

อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้เพิ่มข้อความ รูปภาพ ช่องลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ติดตามสถานะข้อเสนอและจัดการงานของทีมภายในJotform Tables สลับระหว่างมุมมองตาราง ปฏิทิน การ์ด ไฟล์ที่อัปโหลด และรายงานเพื่อแสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • กำหนดลำดับการลงนามหากมีผู้ลงนามหลายคน
  • ระบบอัตโนมัติอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้มุ่งหวังในช่วงเวลาที่กำหนด
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้มุ่งหวังดำเนินการ
  • บันทึกไฟล์ PDF ที่ลงนามแล้วไปยังเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive, Dropbox และ OneDrive

ข้อจำกัดของ Jotform

  • แผนฟรีจำกัดเอกสารที่ลงนามรายเดือนไว้ที่ 10 ฉบับ
  • แพลตฟอร์มมีการล่าช้าเป็นครั้งคราว

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • บรอนซ์: $39/เดือน
  • เงิน: $49/เดือน
  • ทองคำ: $129/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (206 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,620+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Jotform เหล่านี้!

3. ข้อเสนอที่ดีขึ้น

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ: การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ใน Better Proposals
ผ่านทางข้อเสนอที่ดีกว่า

Better Proposals ทำให้การสร้างข้อเสนอทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถด้านการออกแบบ เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 200 แบบเพื่อเริ่มต้น บล็อกเนื้อหาช่วยให้คุณเพิ่มข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และตารางราคาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการออกแบบ ?

เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณดูข้อเสนอของพวกเขา ข้อเสนอจะปรับให้เข้ากับหน้าจอของพวกเขา โดยส่วนสำคัญจะปรากฏเป็นแท็บแยกต่างหาก เมื่อพวกเขาตกลงกับข้อเสนอของคุณแล้ว พวกเขาสามารถชำระเงินผ่าน PayPal, Stripe หรือ GoCardless ได้

คุณสมบัติเด่นของ Better Proposals

  • บันทึกและนำบล็อกเนื้อหาที่ใช้ซ้ำได้ เช่น ประวัติบริษัท บริการ และข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ส่งข้อเสนอใน 20+ ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และอิตาลี
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเปิด อ่าน หรือลงนามในข้อเสนอของคุณ
  • ติดตามว่าหน้าใดที่ผู้มุ่งหวังของคุณเข้าชม เวลาที่ใช้ในแต่ละหน้า และพวกเขาส่งข้อเสนอไปให้ใคร

ข้อจำกัดของข้อเสนอที่ดีกว่า

  • ไม่สามารถทำซ้ำส่วนต่างๆ ในเครื่องมือสร้างเอกสารได้
  • แผนเริ่มต้นจำกัดเอกสารรายเดือนเพียงห้าฉบับและไม่รวมการเชื่อมต่อ CRM และ Zapier

ราคาของข้อเสนอที่ดีกว่า

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $49/เดือน ต่อผู้ใช้

การจัดอันดับและรีวิวข้อเสนอที่ดีกว่า

  • G2: 4. 4/5 (41 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (149 รีวิว)

4. ฮันนีบุ๊ค

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ: หน้าแรกของ HoneyBook
ผ่านทางHoneyBook

HoneyBook เป็นแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรสำหรับฟรีแลนซ์และธุรกิจขนาดเล็กที่ให้บริการเป็นหลัก ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเสนอราคา ใบแจ้งหนี้สัญญา และข้อตกลงต่างๆ และใช่ พวกเขามีเทมเพลตให้เลือกใช้ในแต่ละด้านเหล่านี้เพื่อช่วยให้ทุกอย่างรวดเร็วขึ้น ⚡

ลูกค้าของคุณจะรู้สึกประทับใจที่สามารถลงนามในข้อเสนอนัดหมาย และชำระเงินได้โดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของพวกเขา

ติดตามตำแหน่งของทุกโอกาสและลูกค้าในกระบวนการของคุณได้ในพริบตา และลดงานซ้ำๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ ให้ HoneyBook จัดการขั้นตอนต่างๆ ให้คุณ แม้ในขณะที่คุณกำลังพักผ่อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook

  • ใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า ก่อนเริ่มโครงการ
  • สร้างใบแจ้งหนี้มาตรฐาน, ตามกำหนดเวลา, หรือที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อรับการชำระเงิน
  • กำหนดการอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่กำลังจะมาถึงของคุณ
  • บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานโครงการสำหรับการออกใบแจ้งหนี้

ข้อจำกัดของ HoneyBook

  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
  • มีคุณสมบัติการจัดการงานพื้นฐานมาก

ราคาของ HoneyBook

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • จำเป็น: $39/เดือน
  • พรีเมียม: $79/เดือน

คะแนนและรีวิว HoneyBook

  • G2: 4. 5/5 (150 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (588 รีวิว)

5. รีเวอร์

ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอ: มุมมองเดสก์ท็อปของ Revver
ผ่านทางRevver

Revver (เดิมชื่อ eFileCabinet) เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถจัดเก็บ จัดระเบียบและจัดการเอกสารดิจิทัลและข้อเสนอได้อย่างปลอดภัย จัดระเบียบไฟล์เป็นโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อยเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ ?

นอกจากนี้ Revver ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาไฟล์ด้วยการค้นหาด้วยคำสำคัญและการจดจำอักขระด้วยแสง รวมถึงการค้นหาที่บันทึกไว้แบบกำหนดเอง ซอฟต์แวร์การจัดการข้อเสนอตัวนี้ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์เอกสาร ขอไฟล์ และรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากทั้งทีมภายในและบุคคลภายนอกได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Revver

  • ทำงานร่วมกันในเอกสารด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และเครื่องมือการบันทึกข้อความ
  • อัตโนมัติการสร้างโฟลเดอร์, การจัดเส้นทางเอกสาร, การขอลงนามอิเล็กทรอนิกส์, และการแจ้งเตือนงาน
  • สร้างและกำหนดเวลาการรายงานเพื่อติดตามการใช้งานเอกสารและรูปแบบการเข้าถึง
  • ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF, HTML และ CSV

ข้อจำกัดของ Revver

  • ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการตั้งค่าและเรียนรู้คุณสมบัติของมันเป็นเรื่องท้าทาย
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

ราคาของ Revver

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

เรฟเวอร์เรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (349 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (893 รีวิว)

6. โพรโพซิไฟ

มุมมองเดสก์ท็อปของ Proposify
ผ่านทางProposify

Proposify ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขายที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามข้อมูลเชิงลึกในการปิดการขาย เพิ่มบล็อกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในข้อเสนอของคุณ รูปภาพจากคลัง Unsplash ที่ผสานรวมไว้ และวิดีโอจากลิงก์ YouTube และ Vimeo

ตั้งค่า Proposify เพื่อส่งอีเมลติดตามผลและข้อความขอบคุณไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าที่มีต่อเอกสารของคุณ รวมถึงเมื่อใดที่พวกเขาดู ดาวน์โหลด แสดงความคิดเห็น และลงนาม คุณยังสามารถทราบได้ว่าพวกเขาใช้เวลาเท่าไรในแต่ละส่วนของเอกสารของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากสำหรับการปรับปรุงข้อเสนอในอนาคตของคุณให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Proposify

  • สร้างบทบาทผู้ใช้หลายบทบาทสำหรับสมาชิกในทีมของคุณ และตั้งค่าสิทธิ์การดูและแก้ไขเฉพาะสำหรับพวกเขา
  • สร้างตารางราคาแบบไดนามิกโดยใส่สูตร, บริการเสริม, ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นซ้ำ, และส่วนลด
  • แก้ไขเอกสารระหว่างกระบวนการเขียนข้อเสนอ แม้หลังจากส่งให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว
  • ติดตามผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในทีมตามข้อเสนอที่ได้รับและสูญเสีย

ข้อจำกัดของ Proposify

  • ไม่มีฟังก์ชันย้อนกลับเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • ไม่สามารถบันทึกแม่แบบที่กำหนดเองไว้ใช้ในอนาคตได้

ราคาของ Proposify

  • ทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Proposify

  • G2: 4. 6/5 (941 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (271 รีวิว)

7. ลูปปิโอ

หน้าทั่วไปของ Loopio
ผ่านทางLoopio

การตอบแบบ RFP อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและใช้เวลานาน แต่ไม่ใช่กับ Loopio Loopio เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับRFP ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงและขยายการตอบแบบ RFP ของคุณเพื่อให้ปิดการขายได้เร็วขึ้น

ระบบจะระบุคำถามภายใน RFP โดยอัตโนมัติ และใช้ฟีเจอร์ "เวทมนตร์" ที่ยอดเยี่ยมในการดึงคำตอบจากคำตอบในอดีต หากมีคำถามที่ทำให้คุณต้องเกาหัว ไม่ต้องกังวล! มอบหมายให้เพื่อนร่วมทีม, จดบันทึกความคิดเห็น, และกำหนดเส้นตายได้เลย ?️

และเมื่อใดก็ตามที่คุณมีคำตอบใหม่หรือข้อมูลเพิ่มเติม เพียงแค่เพิ่มเข้าไปในคลังของ Loopio วิธีนี้จะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับ RFP ฉบับถัดไปเสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Loopio

  • เพิ่มรายละเอียดบริษัทลงในคลังเนื้อหาใน 12 ภาษาที่แตกต่างกัน รวมถึงภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ และภาษาสเปน
  • แยกแยะระหว่างเนื้อหาใหม่และเนื้อหาล้าสมัยโดยอิงจากคะแนนความสดใหม่
  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายผ่าน Slack หรือ Microsoft Teams
  • ฝังรูปภาพและไฟล์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ลงในเอกสารของคุณจาก Google Drive, Dropbox, SharePoint, Box และ OneDrive

ข้อจำกัดของ Loopio

  • ไม่สามารถระบุตำแหน่งช่องคำตอบได้อย่างถูกต้องเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเอกสาร Microsoft Word
  • การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด

ราคาของ Loopio

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Loopio คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (495 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (71 รีวิว)

8. PandaDoc

ตัวอย่างของแบบฟอร์มใน PandaDoc
ผ่านทางPandaDoc

PandaDoc เหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้บริการที่ต้องการจัดการข้อเสนอที่มีแบรนด์ สัญญา ใบเสนอราคา และใบแจ้งหนี้ มีห้องสมุดที่หลากหลายพร้อมเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ก่อนที่คุณจะส่งเอกสารไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า แจ้งให้ทีมของคุณทบทวน แก้ไข เสนอการเปลี่ยนแปลง และให้ไฟเขียว ทุกการแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้เสมอว่าใครทำอะไรเมื่อใดตั้งแต่ร่างแรกจนถึงเวอร์ชันสุดท้าย

หากลูกค้าของคุณยินดีที่จะปิดการขาย พวกเขาสามารถลงนามและส่งการชำระเงินผ่าน PayPal, Stripe, Square หรือ Authorize.Net ได้โดยตรงจากเอกสารนี้เลย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc

  • ตั้งค่า PandaDoc พร้อมการเชื่อมต่อ CRM ยอดนิยม เช่น Hubspot, Salesforce, Zoho CRM และ Insightly
  • ใช้เครื่องมือค้นหาพร้อมตัวกรองวันที่, สถานะ, ผู้เป็นเจ้าของ, ผู้รับ, และชื่อบริษัทเพื่อค้นหาเอกสารอย่างรวดเร็ว
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าเปิด อ่าน และลงนามในข้อเสนอ
  • ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าผ่านตัวชี้วัด เช่น จำนวนการเข้าชม ครั้งสุดท้ายที่เข้าชม ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ และจำนวนการดาวน์โหลด

ข้อจำกัดของ PandaDoc

  • แผนเริ่มต้นจำกัดที่สองที่นั่งเท่านั้นและไม่รวมการเข้าถึงการเชื่อมต่อ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า ข้อเสนอถูกส่งไปยังกล่องจดหมายขยะของผู้รับ

ราคาของ PandaDoc

  • สิ่งจำเป็น: $35/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ PandaDoc

  • G2: 4. 7/5 (2,242 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 (1,046 รีวิว)

9. DocuSign

มุมมองบนเดสก์ท็อปและมือถือของ DocuSign
ผ่านทางDocuSign

DocuSign มอบประสบการณ์การจัดการเอกสารที่ราบรื่นและเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับทีมและลูกค้าบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ ในการส่งข้อเสนอ ให้สร้าง "ซองจดหมาย" (ภาชนะอิเล็กทรอนิกส์ที่บรรจุเอกสารหนึ่งหรือหลายฉบับ) และส่งไปยังกล่องจดหมายอีเมลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ

การสร้างเอกสารเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายมาก—เลือกจากไลบรารีเทมเพลตของ DocuSign หรือลากและวางเอกสารที่มีอยู่จากคอมพิวเตอร์หรือแอปเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ

ต้องการเอกสารให้เซ็นหรือไม่? เพิ่มช่องสำหรับลายเซ็นในพื้นที่ที่คุณต้องการได้เลย และหากมีผู้เซ็นหลายคน คุณสามารถจัดลำดับให้เซ็นตามลำดับที่คุณต้องการให้พวกเขาได้รับเอกสาร จากนั้น DocuSign จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง ?️‍♂️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DocuSign

  • อัปโหลดเอกสาร, รูปภาพ, การนำเสนอ, และไฟล์สเปรดชีตในมากกว่า 25 รูปแบบ
  • ติดตามสถานะของเอกสารตามการดำเนินการที่ค้างอยู่, รอการดำเนินการจากผู้อื่น, ใกล้หมดอายุ, และเสร็จสิ้นแล้ว
  • ดูตัวอย่างว่าเอกสารจะแสดงผลอย่างไรบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์มือถือ
  • เชื่อมต่อ DocuSign กับแอปภายนอกกว่า 400 รายการ รวมถึง Microsoft, Google, Salesforce และ Zoom

ข้อจำกัดของ DocuSign

  • แผนเริ่มต้นจำกัดที่ห้าซองต่อเดือน
  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอ

ราคาของ DocuSign

  • ส่วนตัว: $15/เดือน
  • มาตรฐาน: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจมืออาชีพ: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว DocuSign

  • G2: 4. 5/5 (2,166 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (8,227 รีวิว)

10. Qwilr

หน้าของ Qwilr
ผ่านทางQwilr

ด้วย Qwilr ข้อเสนอมาตรฐานของคุณจะมีบรรยากาศใหม่ทั้งหมด แทนที่จะเป็นไฟล์ PDF หรือเอกสาร Word ตามปกติ ตัวแก้ไขแบบไม่ต้องเขียนโค้ดในตัวช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอแบบเว็บที่มีภาพ วิดีโอ แผงข้อมูล และเครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดูดีบนอุปกรณ์ใดก็ได้ คุณยังสามารถสร้างตารางราคาแบบไดนามิกตามการเลือกผลิตภัณฑ์และปริมาณของลูกค้าสำหรับแพ็คเกจของพวกเขาได้อีกด้วย

จินตนาการถึงจำนวนหน้าที่คุณสร้างขึ้น หน้าใดที่ใช้งานอยู่ หน้าใดที่มีการมีส่วนร่วม และหน้าใดที่ได้รับการยอมรับ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ไม่เหมือนใครในการโดดเด่นต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน คุณควรลองดู Qwilr

คุณสมบัติเด่นของ Qwilr

  • ปรับข้อเสนอแบบเรียลไทม์หลังจากส่งไปแล้ว
  • รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อผู้มุ่งหวังดูและลงนามในข้อตกลงทางอิเล็กทรอนิกส์
  • ติดตามเวลาที่ใช้ในการอ่านแต่ละบล็อกของเนื้อหาบนหน้าเว็บของคุณ
  • เชื่อมต่อ Qwilr กับ Hubspot, Salesforce, Pipedrive, Zoho CRM, Quickbooks, Slack, Stripe และ Zapier

ข้อจำกัดของ Qwilr

  • การผสานรวมแบบเนทีฟมีน้อย
  • แผนธุรกิจไม่มีคุณสมบัติหลักเช่นโดเมนที่กำหนดเองและฟอนต์

ราคาของ Qwilr

  • ธุรกิจ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $59/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Qwilr

  • G2: 4. 5/5 (671 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (381 รีวิว)

ขอให้การจัดการข้อเสนอช่วยคุณหาลูกค้าได้มากขึ้น

เครื่องมือการจัดการข้อเสนอแต่ละตัวมาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบของทีม ปิดการขายได้มากขึ้น และได้รับข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงเอกสารข้อเสนอและกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แต่หากคุณกำลังพิจารณาเครื่องมือวางแผนกำลังคนที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การเขียนข้อเสนอไปจนถึงการดำเนินโครงการของลูกค้าและการจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ ClickUp คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้ มันช่วยลดความเครียดและความยุ่งยากเมื่อเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการเขียนข้อเสนอไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการ ?

ไม่ต้องค้นหาไปรอบ ๆ เพื่อหาเงินของคุณเช่นกัน.ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และทดลองใช้คุณสมบัติทั้งหมดของมันได้ฟรี!