บล็อก ClickUp

10 แบบฟอร์มสัญญาธุรกิจและข้อตกลงพื้นฐานฟรี

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
28 เมษายน 2568

การให้สัญญาด้วยนิ้วก้อยหรือให้คำมั่นสัญญาแบบไม่เป็นทางการจะไม่เพียงพอในโลกธุรกิจ—ทุกข้อตกลงต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรรองรับ ?

สัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะระบุข้อผูกพันอย่างเป็นทางการที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยกำหนดความคาดหวังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด

เมื่อร่างอย่างแม่นยำ จะช่วยป้องกันความขัดแย้งและลดความเสี่ยงของปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกันสัญญาหรือข้อตกลงบริการที่อ่อนแออาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล—เรากำลังพูดถึงกระบวนการทางศาลที่เหนื่อยล้า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าปรับจากการละเมิดสัญญา และการสูญเสียชื่อเสียง

ด้วยความเสี่ยงที่สูงมาก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง การร่างสัญญาจึงเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจไม่น้อย หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างข้อตกลงทางกฎหมายที่รัดกุมและไร้กังวลสำหรับธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องมี แม่แบบสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย

มาค้นพบกันว่าควรมีลักษณะอย่างไร และสำรวจ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาด!

สัญญาธุรกิจแบบฟอร์มคืออะไร?

ในฐานะที่เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย สัญญาจะต้องถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบเฉพาะเพื่อให้มีผลบังคับใช้ คุณต้องใช้ถ้อยคำทางกฎหมายที่เป็นสูตรสำเร็จและศัพท์เฉพาะที่สอดคล้องกับธุรกรรม เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อตกลงในสัญญา และข้อตกลงทางกฎหมายโดยรวมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง—ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับบุคคลทั่วไป

นั่นคือจุดที่แม่แบบสัญญาธุรกิจเข้ามามีบทบาท—เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณเขียนสัญญาที่ครอบคลุมได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ?‍⚖️

เทมเพลตนี้ช่วยให้การร่างเอกสารง่ายขึ้นโดยให้กรอบมาตรฐานสำหรับคุณในการทำงาน มีภาษาที่ผ่านการรับรองจากอุตสาหกรรม—หรือที่เรียกว่าข้อกำหนดมาตรฐาน—ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลงความร่วมมือ

โปรดทราบว่าแม่แบบสัญญาธุรกิจไม่ได้มีลักษณะสากลและขึ้นอยู่กับประเทศหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ บางแบบสามารถใช้ได้กับธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บางแบบเช่นสัญญาผู้รับเหมาอิสระหรือสัญญาเช่า จะระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์เฉพาะ เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือคำอธิบายงานของพนักงาน

ตามการศึกษาเปรียบเทียบโดยWorld Commerce & Contracting (เดิมชื่อ IACCM) พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญาที่ทำขึ้นนั้นใช้เทมเพลตที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ นั่นคือเหตุผลที่การเลือกใช้เทมเพลตที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาที่ดี?

ไม่ว่าคุณจะต้องการโครงสร้างสัญญาที่พร้อมใช้สำหรับข้อตกลงและธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือแบบที่เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะ ข้อตกลงความร่วมมือที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติบางประการที่ควรมี

โดยทั่วไป มองหาแม่แบบสัญญาที่มี:

  1. ส่วนที่เกี่ยวข้อง: แม่แบบควรมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเพื่อจัดวางข้อตกลงอย่างมีเหตุผล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า: มีข้อความมาตรฐานที่เหมาะสม มีบล็อกสำหรับพื้นที่หลัก เช่น ลายเซ็นและตราประทับ มีส่วนการชดใช้ค่าเสียหายที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องจากความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
  2. ข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสม
  3. บล็อกสำหรับพื้นที่หลัก เช่น ลายเซ็นและตราประทับ
  4. กำหนดส่วนการชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเสนอการคุ้มครองต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
  5. ความสามารถในการปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับธุรกรรมหรือบริการที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แม่แบบต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และปรับขนาดได้
  6. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: แม่แบบควรอนุญาตให้แก้ไขแบบเรียลไทม์กับพันธมิตร, พนักงาน, และผู้ขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  7. การติดตาม: ควรให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาได้ สำหรับข้อตกลงที่มีการอัปเดตบ่อยครั้ง แม่แบบควรช่วยให้กระบวนการแก้ไขและอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  8. การใช้งานสูง: บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายควรสามารถใช้เอกสารนี้ได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น แม่แบบสัญญาคุณภาพสูงจะมีคู่มือในตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้
  • ข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสม
  • บล็อกสำหรับพื้นที่หลัก เช่น ลายเซ็นและตราประทับ
  • กำหนดส่วนการชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเสนอการคุ้มครองต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

📮ClickUp Insight: จากการสำรวจของเราพบว่าพนักงานที่มีความรู้มีการเชื่อมต่อเฉลี่ย 6 ครั้งต่อวันในที่ทำงาน ซึ่งอาจหมายถึงการส่งข้อความไปมาหลายครั้งผ่านอีเมล แชท และเครื่องมือจัดการโครงการต่างๆ แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถรวมการสนทนาทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียว? ด้วยClickUp คุณสามารถทำได้! นี่คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจ็กต์, ความรู้, และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนโดย AI ที่ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น

10 แบบสัญญาฟรีที่คุณสามารถใช้ได้

เราได้รวบรวม 10 แบบฟอร์มสัญญาสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจทั่วไป, การเช่า, และสัญญาจ้างงาน การคัดเลือกของเราครอบคลุมปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการใช้งานโดยรวม, ความสอดคล้องของภาษา, และความง่ายในการใช้งาน

1. ตัวอย่างเทมเพลตสัญญาธุรกิจ ClickUp

แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจ ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างสัญญาที่ละเอียดสำหรับธุรกรรมทุกประเภท

กำลังมองหา แม่แบบสัญญาหรือผู้ให้บริการแบบง่าย สำหรับทุกวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอยู่หรือไม่?แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่คุณกำลังมองหา!

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น 100% ปรับขนาดได้ ทำให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่สามารถใช้เพื่อเตรียมข้อตกลงที่ชัดเจนและครอบคลุมได้ มันช่วยให้คุณร่างสัญญาการค้าในบทบาทของผู้ขายหรือผู้ซื้อด้วย เก้าส่วนมาตรฐาน:

  1. หัวข้อ
  2. บริการที่นำเสนอ
  3. การพิจารณาและค่าธรรมเนียม
  4. การยกเลิก
  5. กฎหมายที่ใช้บังคับและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
  6. การรับประกันที่เสนอ
  7. การแยกส่วนได้
  8. การสละสิทธิ์และการแก้ไข
  9. ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์

ข้อกำหนดมาตรฐานที่นี่จัดทำอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว—คุณเพียงแค่ต้องกรอกรายละเอียดเฉพาะ เช่น ข้อมูลของ ฝ่ายที่ 1 และ ฝ่ายที่ 2, บริการและประกันที่เสนอ, หน้าที่ร่วมกัน, และวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ส่วนที่คุณต้องกรอกจะถูกเน้นด้วยวงเล็บ

เมื่อคุณทำส่วนต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ไปที่หน้า การรับรอง—นี่คือที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะลงนามเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ?️

หากคุณต้องการจุดเริ่มต้นสำหรับรูปแบบใบแจ้งหนี้ของคุณด้วย ลองดูเทมเพลตใบแจ้งหนี้สำหรับบริการธุรกิจของเรา

เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp ทั้งหมด เทมเพลตนี้เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันเป็นทีม—คุณสามารถสร้างและจัดการงานต่างๆ ร่างสัญญาแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงาน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

2. แม่แบบสัญญาประมูล ClickUp

เทมเพลตสัญญาประมูล ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของคุณและแผนโครงการให้กับลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตสัญญาเสนอราคา ClickUp

เมื่อต้องหาลูกค้าใหม่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องการครอบคลุมทุกด้านและแสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณเหมาะสมที่สุดวางใจในเทมเพลตสัญญาประมูลของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณ สร้างข้อเสนอที่ชนะใจ! ✌️

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเขียนข้อเสนอที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยการเพิ่มข้อมูลของฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงในเอกสาร จากนั้นระบุรายละเอียดโครงการต่างๆ เช่น ค่าแรง รายละเอียดการชำระเงิน วัสดุ หรือข้อตกลงการเช่าอุปกรณ์ เพื่อนำเสนอจุดแข็งของคุณอย่างเป็นรูปธรรม

กรอบการทำงานเริ่มต้นช่วยให้ผู้อ่านสามารถ อ่านผ่านส่วนสำคัญของข้อเสนอ ได้—นี่คือลักษณะโครงสร้าง:

  • วัตถุประสงค์
  • บริการที่จะให้บริการ
  • การกำหนดราคา
  • ไทม์ไลน์
  • แผนโครงการและแผนการชำระเงิน
  • โครงสร้างการแบ่งงาน
  • วันที่สำคัญ
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ส่วนที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เหล่านี้ช่วยให้การเปรียบเทียบระหว่างข้อเสนอที่แข่งขันกันทำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อกำหนดรายละเอียดของข้อเสนอให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

แก้ไข ข้อความตัวอย่าง ในเทมเพลตให้เหมาะสมกับการเสนอราคาของคุณ เพิ่มกราฟ รูปภาพ ตาราง และแผนภูมิเพื่อชี้แจงแผนการทำงานให้ชัดเจน

สำหรับโครงการระยะยาว เราขอแนะนำให้แชร์เทมเพลตกับเพื่อนร่วมทีมของคุณในระหว่างการประชุมก่อนและหลังการเสนอราคา เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าของบริการที่เสนออีกครั้ง

3. บันทึกเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา

เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เอกสารเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญาเพื่อทำการแก้ไขสัญญาที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

สัญญาอาจลงนามและประทับตราแล้ว แต่จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจริงหรือ? ก็ไม่เสมอไป หากยังมีเอกสารเพิ่มเติมหรือข้อแก้ไข?️

เอกสารเพิ่มเติม คือ เอกสารทางกฎหมายที่เพิ่มเข้าไปในสัญญาที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขบางส่วนหรือเพิ่มส่วนใหม่ การเตรียมเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ เพราะมีความเสี่ยงที่แท้จริงในการสร้างความไม่สอดคล้องหรือช่องโหว่ที่ไม่ตั้งใจ

เข้าสู่ClickUp Addendum for Contract Template—ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่โดยไม่ทำลายมัน!

ใช้เทมเพลตเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสัญญาต้นฉบับ เอกสารนี้จะแนะนำคุณในการกรอกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อสัญญาและวันที่ การแก้ไขหรือเพิ่มเติม และวันที่บังคับใช้

คุณจะสามารถ สะท้อนสัญญาต้นฉบับ ได้ในแง่ของ:

  • ภาษา
  • การจัดรูปแบบ
  • ธีมและสไตล์ตัวอักษร

หากคุณกำลังดำเนินการแก้ไขขั้นสุดท้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาอัปโหลดรูปถ่ายลายเซ็นดิจิทัลของคุณ แล้วคุณก็พร้อมดำเนินการต่อได้เลย

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บรวมศูนย์และการเก็บบันทึกของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เชื่อมโยงข้อตกลงสุดท้ายกับClickUp Docsหรือเพิ่มลงในกระบวนการทำงาน CRM ของคุณ

4. แม่แบบสัญญาจัดเลี้ยง ClickUp

เทมเพลตสัญญาจัดเลี้ยง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
หยุดกังวลเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาและมุ่งเน้นไปที่การให้บริการชั้นหนึ่งด้วยเทมเพลตสัญญาจัดเลี้ยงของ ClickUp

การดำเนินธุรกิจจัดเลี้ยงนั้นเครียดพออยู่แล้ว แต่การร่างสัญญาลูกค้าที่ละเอียดยิบแต่ละฉบับกลับยิ่งทำให้หงุดหงิดเข้าไปใหญ่

โชคดีที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ขอบคุณแม่แบบสัญญาจัดเลี้ยงของ ClickUp!

เทมเพลตสัญญาฟรีนี้ช่วยให้คุณ ระบุรายละเอียดบริการจัดเลี้ยงของคุณได้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายและสิ่งจูงใจ อุปกรณ์ และข้อจำกัดด้านบุคลากร นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตความคาดหวังของลูกค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

เทมเพลตนี้ประกอบด้วย ส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งสัญญาจัดเลี้ยงภายในและนอกสถานที่ คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ เช่น การประสานงานสถานที่, เมนู, และ ข้อกำหนดของงาน เพื่ออธิบายวิธีการให้บริการของทีมคุณ คุณมีตัวเลือกในการแนบเมนูรายละเอียด (ไฟล์ทุกรูปแบบ) ใน ภาคผนวก ก: เมนูจัดเลี้ยง ?

สัญญาจัดเลี้ยงมักดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งนำไปสู่ข้อพิพาทได้ ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ, เขตอำนาจศาล, ข้อจำกัดและการเยียวยา, การยกเลิก, และ ประกันภัย

หากคุณกำลังบริหารลูกค้าหลายรายและมีงานมากมาย (ตั้งใจเล่นคำ) ให้แชร์เทมเพลตนี้กับพนักงานของคุณเพื่อมอบหมายงานร่างหรือการจัดการบริการ

ขอคำแนะนำทางกฎหมายสำหรับกฎหมายและข้อจำกัดเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้เทมเพลตสัญญาฟรีเช่นนี้เพื่อเริ่มต้นได้!

ลองดูเทมเพลตแผนภาพความสัมพันธ์เหล่านี้!

5. แม่แบบสัญญาทำความสะอาด ClickUp

แม่แบบสัญญาทำความสะอาด ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตสัญญาทำความสะอาดของ ClickUp เพื่อกำหนดขอบเขตบริการ เงื่อนไข และข้อกำหนดของคุณ และป้องกันความเข้าใจผิด

เพียงเพราะคุณกำลังดำเนินธุรกิจทำความสะอาด ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการทำความสะอาดความยุ่งเหยิงที่เกิดจากการทำสัญญาที่เขียนไม่ดี

เทมเพลตสัญญาทำความสะอาดของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ ลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิด ระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ และรักษาภาพลักษณ์ของคุณให้สะอาดเอี่ยม!

เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจนเพื่อครอบคลุมทุกแง่มุมของบริการของคุณ—รวมถึงสิ่งที่คุณจะทำ เมื่อใด ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่และความลับได้หากหน้าที่ของคุณขยายไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้า

แม้ว่าการทำความสะอาดจะเป็นงานที่ท้าทาย แต่การใช้เทมเพลตนี้ก็เป็นกระบวนการที่ราบรื่น—สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดไว้ และคุณก็จะได้ข้อตกลงที่ดูเป็นมืออาชีพพร้อมสำหรับการลงนามในเวลาไม่นาน!

เนื่องจากธุรกิจทำความสะอาดมักต้องรับมือกับลูกค้าหลายประเภทและมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตเพื่อสร้างกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับบริการประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการร่างเอกสารปรับปรุงกระบวนการภายใน และช่วยให้คุณรักษาลูกค้า ไว้ได้ในระยะยาว

6. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ผู้จัดการโครงการจะชื่นชอบเทมเพลตข้อตกลงแบบพร้อมใช้งานนี้จาก ClickUp

สัญญาการจัดการโครงการ(PM) แตกต่างจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของคุณ สัญญาเหล่านี้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้จัดการโครงการ และเมื่อพิจารณาขอบเขตการให้บริการที่กว้างขวาง แม้แต่การละเลยเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpเพื่อช่วยครอบคลุมหลักการทั่วไปของข้อตกลงการจัดการโครงการ เช่น การเป็นตัวแทนและความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ ให้บริการหรือ จ้างบริการ PM—เช่น ผู้รับเหมาอิสระ—เทมเพลตนี้สามารถใช้ได้กับทั้งสองทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพที่ไม่สามารถจ้างที่ปรึกษากฎหมายเต็มเวลาเพื่อดูแลกิจกรรมการจัดการโครงการได้

แน่นอน, แบบฟอร์มนี้มีข้อความทางกฎหมายที่ต้องการสำหรับสัญญา แต่ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย คุณยังได้รับคู่มือในตัวเพื่อช่วยคุณในกระบวนการจัดทำเอกสาร

ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มอะไรในส่วน การออกใบแจ้งหนี้ เทมเพลตจะแสดงตัวอย่างรายการที่ต้องระบุเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้และค่าปรับล่าช้า รวมถึงรายละเอียดการชำระเงินเฉพาะในข้อตกลงทางธุรกิจ

ปรับแต่งเทมเพลตด้วยรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ เช่น:

  • ประมาณการงบประมาณโครงการ
  • อัตราค่าบริการรายชั่วโมง รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
  • การคืนเงินในช่วงทดลองใช้

7. แม่แบบข้อตกลงการจ้างงาน ClickUp

แม่แบบสัญญาจ้างงาน clickup
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานของเราเพื่อระบุสิทธิและหน้าที่ของพนักงาน รวมถึงการรับประกันของบริษัทสำหรับการให้บริการและความเชี่ยวชาญของพวกเขา

สัญญาจ้างงานทำหน้าที่เหมือนสารานุกรมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาททางกฎหมายแรงงาน อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างงานเป็นเอกสารที่ซับซ้อน และการร่างสัญญาไม่ใช่เรื่องง่าย

ไว้วางใจในเทมเพลตข้อตกลงการจ้างงานของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณทำงานบนสัญญาจ้างงานและข้อตกลงทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ✅

เทมเพลตนี้ครอบคลุมองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างเงินเดือนและนโยบายการทำงานล่วงเวลาไปจนถึงพฤติกรรมที่คาดหวังในที่ทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก:

  1. นโยบายการจ้างงานทั่วไป: การกำหนดกฎเกณฑ์การจ้างและการเลิกจ้าง
  2. นโยบายทั่วไปในที่ทำงาน: ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ความตรงต่อเวลาและค่าตอบแทน
  3. นโยบายภายใน: ชี้แจงจุดยืนเฉพาะของบริษัทเกี่ยวกับพฤติกรรมในสำนักงาน ความเป็นส่วนตัว และการใช้สารเสพติด

ส่วนเหล่านี้สามารถมีหมวดย่อยได้มากเท่าที่คุณต้องการเพื่อระบุสิทธิและหน้าที่เฉพาะของพนักงาน การลบข้อกำหนดที่ไม่จำเป็นจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของเทมเพลต

8. แม่แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp

แม่แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ของ ClickUp เพื่อกำหนดรายละเอียดการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในธุรกิจ

ต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจรายละเอียดที่ซับซ้อนของสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์หรือไม่?ใช้เทมเพลตสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ของ ClickUpเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตนี้ช่วยในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่าง ผู้เช่า/ผู้รับเช่า และเจ้าของ/ผู้ให้เช่า สำหรับสถานการณ์การเช่าเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น:

  • การเช่าพื้นที่ค้าปลีก สำนักงาน หรือที่จอดรถ
  • การจัดหาอุปกรณ์ใหม่
  • การทำสัญญาเช่าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินอุตสาหกรรม รายละเอียดการชำระเงิน

แม่แบบนี้ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่จุดประสงค์ของการเช่าสถานที่ไปจนถึงข้อผูกพันของผู้เช่า แก้ไขส่วนที่เน้นเพื่อกำหนดพื้นที่ต่างๆ เช่น เงินประกันความเสียหาย เงื่อนไขการชำระเงิน กฎการให้เช่าช่วง ข้อกำหนดการต่ออายุ และข้อผูกพันด้านประกันภัย

คุณสามารถเชื่อมโยง เทมเพลตไปยัง เอกสารภายในเพื่อเก็บข้อมูลสัญญาเช่าไว้ที่ศูนย์กลางและสามารถติดตามได้สำหรับทุกคน

หากคุณกำลังบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกการเช่าขนาดใหญ่ ให้ใช้เทมเพลตเพื่อแบ่งปันภาระงานของคุณ

สมมติว่าคุณต้องการเช่าโกดังและมอบหมายการจัดการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในกรณีนี้ คุณสามารถไปที่แม่แบบและเพิ่มงานด้านการบริหาร เช่น การจ่ายภาษีทรัพย์สินหรือการเตรียมเอกสารต่ออายุ สำหรับผู้จัดการร้านค้าของคุณ

9. แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานอิสระโดย Template.net

เทมเพลตสัญญาจ้างงานอิสระโดย Template.net
ใช้เทมเพลตสัญญาผู้รับจ้างอิสระจาก Template.net เพื่อสร้างสัญญาที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกวัตถุประสงค์

หากคุณกำลังมองหา แบบฟอร์มสัญญาธุรกิจพื้นฐาน สำหรับ Microsoft Word ลองพิจารณา Word Independent Contract Template โดย Template.net

สิ่งที่คุณจะชื่นชอบเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือที่เรียบง่ายนี้คือความใช้งานง่ายของมัน มาพร้อมกับ หน้าแรก ที่คุณสามารถใส่โลโก้บริษัทของคุณและเพิ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วันที่ และองค์ประกอบเบื้องต้นอื่นๆ ได้

เนื้อของเทมเพลตประกอบด้วยส่วนหลักหกส่วน:

  1. คู่สัญญา
  2. เงื่อนไขการพิจารณาและการชำระเงิน
  3. ข้อตกลง, การรับรอง และการรับประกัน
  4. บทบัญญัติทั่วไป
  5. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  6. ลายเซ็น

เพิ่มหรือลบข้อความและแก้ไขแบบอักษรเพื่อสร้างสัญญาที่สอดคล้องกับความต้องการของแบรนด์คุณ. เทมเพลตนี้ยังมีให้ในรูปแบบGoogle Docsซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับหนึ่ง.

ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า โครงสร้างอเนกประสงค์ ของเทมเพลตนี้ดูน่าเบื่อ แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ของมัน มันช่วยให้คุณปรับแต่งให้เป็นสัญญาใด ๆ ที่คุณต้องการได้ในเวลาใด ๆ แม้ว่าคุณอาจต้องเพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานที่ปรับแต่งเองเข้าไปเองก็ตาม ?

10. แม่แบบสัญญาผู้ขาย Google Docs โดย Signaturely

เทมเพลตสัญญาผู้ขาย Google Docs โดย Signaturely
ใช้เทมเพลตสัญญาผู้ขายของ Google Docs โดย Signaturely เพื่อกำหนดรายละเอียดเฉพาะของการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการเพื่อรับค่าตอบแทน

ของใช้ในสำนักงานหมดแล้วหรือ? หรือ WiFi ใช้งานไม่ได้? ถึงเวลาติดต่อผู้จัดจำหน่ายแล้ว ☎️

ตลอดอายุการดำเนินงาน บริษัทโดยเฉลี่ยจะดูแลรายชื่อผู้จัดจำหน่ายหลายร้อยรายการเพื่อรักษาการจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน แทนที่จะเสียทรัพยากรไปกับการร่างเอกสารแต่ละฉบับ ให้หันมาใช้เทมเพลตสัญญาผู้จัดจำหน่ายใน Google Docs โดย Signaturely

แม่แบบนี้กำหนดรายละเอียดเฉพาะของการแลกเปลี่ยน โดยระบุความคาดหวังในเงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดเวลา และสิ่งที่ต้องส่งมอบของสัญญาบริการ ส่วนที่จำเป็นได้ถูกกรอกไว้ล่วงหน้า—คุณต้องตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่องว่าง

เช่นเดียวกับเทมเพลตมาตรฐานทั่วไป คุณจะได้รับ ส่วนการชดใช้ค่าเสียหาย สำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การยกเลิกในนาทีสุดท้ายและสภาพอากาศที่รุนแรง ?

ด้วย โครงสร้างสากล ของเทมเพลตนี้ คุณสามารถนำไปใช้กับบริการต่างๆ ได้ ตั้งแต่การจ้างนักวางแผนงานอีเวนต์ไปจนถึงบริษัทจัดสวน

เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้กับสถานการณ์ส่วนตัวได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนงานแต่งงาน คุณสามารถใช้มันเพื่อร่างสัญญาแยกสำหรับช่างดอกไม้หรือช่างทำขนมของคุณได้

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำสัญญาด้วยเทมเพลตสัญญาฟรี!

ยอมรับกันเถอะ—การร่างสัญญาไม่ใช่หน้าที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก มันน่าเบื่อและซ้ำซาก แต่ก็ยังเป็น ส่วนสำคัญที่ไม่สามารถต่อรองได้ของธุรกิจ ?

ประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการร่างสัญญาใหม่ตั้งแต่ต้น ด้วยเทมเพลตสัญญาที่ชาญฉลาดในรายการของเรา ทุกแบบสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และเมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลด้วยมือได้อย่างมหาศาล!