10 แบบฟอร์มสัญญาธุรกิจและข้อตกลงพื้นฐานฟรี

การให้สัญญาด้วยนิ้วก้อยหรือให้คำมั่นสัญญาแบบไม่เป็นทางการจะไม่เพียงพอในโลกธุรกิจ—ทุกข้อตกลงต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรรองรับ ?
สัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายจะระบุข้อผูกพันอย่างเป็นทางการที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย โดยกำหนดความคาดหวังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด
เมื่อร่างอย่างแม่นยำ จะช่วยป้องกันความขัดแย้งและลดความเสี่ยงของปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในทางกลับกันสัญญาหรือข้อตกลงบริการที่อ่อนแออาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล—เรากำลังพูดถึงกระบวนการทางศาลที่เหนื่อยล้า ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าปรับจากการละเมิดสัญญา และการสูญเสียชื่อเสียง
ด้วยความเสี่ยงที่สูงมาก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับข้อตกลงทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูง การร่างสัญญาจึงเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจไม่น้อย หากคุณกำลังมองหาวิธีสร้างข้อตกลงทางกฎหมายที่รัดกุมและไร้กังวลสำหรับธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นต้องมี แม่แบบสัญญาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
มาค้นพบกันว่าควรมีลักษณะอย่างไร และสำรวจ 10 ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาด!
สัญญาธุรกิจแบบฟอร์มคืออะไร?
ในฐานะที่เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย สัญญาจะต้องถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบเฉพาะเพื่อให้มีผลบังคับใช้ คุณต้องใช้ถ้อยคำทางกฎหมายที่เป็นสูตรสำเร็จและศัพท์เฉพาะที่สอดคล้องกับธุรกรรม เงื่อนไขการชำระเงิน ข้อตกลงในสัญญา และข้อตกลงทางกฎหมายโดยรวมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง—ซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับบุคคลทั่วไป
นั่นคือจุดที่แม่แบบสัญญาธุรกิจเข้ามามีบทบาท—เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณเขียนสัญญาที่ครอบคลุมได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ?⚖️
เทมเพลตนี้ช่วยให้การร่างเอกสารง่ายขึ้นโดยให้กรอบมาตรฐานสำหรับคุณในการทำงาน มีภาษาที่ผ่านการรับรองจากอุตสาหกรรม—หรือที่เรียกว่าข้อกำหนดมาตรฐาน—ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของสัญญาหรือข้อตกลงความร่วมมือ
โปรดทราบว่าแม่แบบสัญญาธุรกิจไม่ได้มีลักษณะสากลและขึ้นอยู่กับประเทศหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ บางแบบสามารถใช้ได้กับธุรกรรมทางธุรกิจใด ๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้า อย่างไรก็ตาม บางแบบเช่นสัญญาผู้รับเหมาอิสระหรือสัญญาเช่า จะระบุเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์เฉพาะ เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือคำอธิบายงานของพนักงาน
ตามการศึกษาเปรียบเทียบโดยWorld Commerce & Contracting (เดิมชื่อ IACCM) พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญาที่ทำขึ้นนั้นใช้เทมเพลตที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ นั่นคือเหตุผลที่การเลือกใช้เทมเพลตที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง!
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบสัญญาที่ดี?
ไม่ว่าคุณจะต้องการโครงสร้างสัญญาที่พร้อมใช้สำหรับข้อตกลงและธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือแบบที่เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะ ข้อตกลงความร่วมมือที่มีคุณภาพควรมีคุณสมบัติบางประการที่ควรมี
โดยทั่วไป มองหาแม่แบบสัญญาที่มี:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า: มีข้อความมาตรฐานที่เหมาะสม มีบล็อกสำหรับพื้นที่หลัก เช่น ลายเซ็นและตราประทับ มีส่วนการชดใช้ค่าเสียหายที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องจากความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
- ข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสม
- บล็อกสำหรับพื้นที่หลัก เช่น ลายเซ็นและตราประทับ
- กำหนดส่วนการชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเสนอการคุ้มครองต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
- ความสามารถในการปรับแต่ง: คุณควรสามารถปรับแต่งข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เหมาะสมกับธุรกรรมหรือบริการที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย แม่แบบต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และปรับขนาดได้
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: แม่แบบควรอนุญาตให้แก้ไขแบบเรียลไทม์กับพันธมิตร, พนักงาน, และผู้ขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- การติดตาม: ควรให้คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาได้ สำหรับข้อตกลงที่มีการอัปเดตบ่อยครั้ง แม่แบบควรช่วยให้กระบวนการแก้ไขและอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- การใช้งานสูง: บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายควรสามารถใช้เอกสารนี้ได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น แม่แบบสัญญาคุณภาพสูงจะมีคู่มือในตัวเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้
- ข้อกำหนดมาตรฐานที่เหมาะสม
- บล็อกสำหรับพื้นที่หลัก เช่น ลายเซ็นและตราประทับ
- กำหนดส่วนการชดใช้ค่าเสียหายเพื่อเสนอการคุ้มครองต่อความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
10 แบบสัญญาฟรีที่คุณสามารถใช้ได้
เราได้รวบรวม 10 แบบฟอร์มสัญญาสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจทั่วไป, การเช่า, และสัญญาจ้างงาน การคัดเลือกของเราครอบคลุมปัจจัยต่างๆ เช่น ความสามารถในการใช้งานโดยรวม, ความสอดคล้องของภาษา, และความง่ายในการใช้งาน
1. ตัวอย่างเทมเพลตสัญญาธุรกิจ ClickUp
กำลังมองหา แม่แบบสัญญาหรือผู้ให้บริการแบบง่าย สำหรับทุกวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอยู่หรือไม่?แม่แบบตัวอย่างสัญญาธุรกิจของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่คุณกำลังมองหา!
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น 100% ปรับขนาดได้ ทำให้ธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่สามารถใช้เพื่อเตรียมข้อตกลงที่ชัดเจนและครอบคลุมได้ มันช่วยให้คุณร่างสัญญาการค้าในบทบาทของผู้ขายหรือผู้ซื้อด้วย เก้าส่วนมาตรฐาน:
- หัวข้อ
- บริการที่นำเสนอ
- การพิจารณาและค่าธรรมเนียม
- การยกเลิก
- กฎหมายที่ใช้บังคับและค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
- การรับประกันที่เสนอ
- การแยกส่วนได้
- การสละสิทธิ์และการแก้ไข
- ข้อตกลงฉบับสมบูรณ์
ข้อกำหนดมาตรฐานที่นี่จัดทำอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว—คุณเพียงแค่ต้องกรอกรายละเอียดเฉพาะ เช่น ข้อมูลของ ฝ่ายที่ 1 และ ฝ่ายที่ 2, บริการและประกันที่เสนอ, หน้าที่ร่วมกัน, และวันที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ส่วนที่คุณต้องกรอกจะถูกเน้นด้วยวงเล็บ
เมื่อคุณทำส่วนต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้ไปที่หน้า การรับรอง—นี่คือที่ที่ผู้เกี่ยวข้องจะลงนามเพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ?️
เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp ทั้งหมด เทมเพลตนี้เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันเป็นทีม—คุณสามารถสร้างและจัดการงานต่างๆ ร่างสัญญาแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงาน และติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
2. แม่แบบสัญญาประมูล ClickUp
เมื่อต้องหาลูกค้าใหม่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องการครอบคลุมทุกด้านและแสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณเหมาะสมที่สุดวางใจในเทมเพลตสัญญาประมูลของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณ สร้างข้อเสนอที่ชนะใจ! ✌️
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเขียนข้อเสนอที่น่าสนใจ เริ่มต้นด้วยการเพิ่มข้อมูลของฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงในเอกสาร จากนั้นระบุรายละเอียดโครงการต่างๆ เช่น ค่าแรง รายละเอียดการชำระเงิน วัสดุ หรือข้อตกลงการเช่าอุปกรณ์ เพื่อนำเสนอจุดแข็งของคุณอย่างเป็นรูปธรรม
กรอบการทำงานเริ่มต้นช่วยให้ผู้อ่านสามารถ อ่านผ่านส่วนสำคัญของข้อเสนอ ได้—นี่คือลักษณะโครงสร้าง:
- วัตถุประสงค์
- บริการที่จะให้บริการ
- การกำหนดราคา
- ไทม์ไลน์
- แผนโครงการและแผนการชำระเงิน
- โครงสร้างการแบ่งงาน
- วันที่สำคัญ
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ส่วนที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เหล่านี้ช่วยให้การเปรียบเทียบระหว่างข้อเสนอที่แข่งขันกันทำได้ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อกำหนดรายละเอียดของข้อเสนอให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แก้ไข ข้อความตัวอย่าง ในเทมเพลตให้เหมาะสมกับการเสนอราคาของคุณ เพิ่มกราฟ รูปภาพ ตาราง และแผนภูมิเพื่อชี้แจงแผนการทำงานให้ชัดเจน
สำหรับโครงการระยะยาว เราขอแนะนำให้แชร์เทมเพลตกับเพื่อนร่วมทีมของคุณในระหว่างการประชุมก่อนและหลังการเสนอราคา เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าของบริการที่เสนออีกครั้ง
3. บันทึกเพิ่มเติม ClickUp สำหรับแม่แบบสัญญา
สัญญาอาจลงนามและประทับตราแล้ว แต่จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจริงหรือ? ก็ไม่เสมอไป หากยังมีเอกสารเพิ่มเติมหรือข้อแก้ไข?️
เอกสารเพิ่มเติม คือ เอกสารทางกฎหมายที่เพิ่มเข้าไปในสัญญาที่มีอยู่ เพื่อแก้ไขบางส่วนหรือเพิ่มส่วนใหม่ การเตรียมเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ เพราะมีความเสี่ยงที่แท้จริงในการสร้างความไม่สอดคล้องหรือช่องโหว่ที่ไม่ตั้งใจ
เข้าสู่ClickUp Addendum for Contract Template—ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณแก้ไขข้อตกลงที่มีอยู่โดยไม่ทำลายมัน!
ใช้เทมเพลตเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสัญญาต้นฉบับ เอกสารนี้จะแนะนำคุณในการกรอกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อสัญญาและวันที่ การแก้ไขหรือเพิ่มเติม และวันที่บังคับใช้
คุณจะสามารถ สะท้อนสัญญาต้นฉบับ ได้ในแง่ของ:
- ภาษา
- การจัดรูปแบบ
- ธีมและสไตล์ตัวอักษร
หากคุณกำลังดำเนินการแก้ไขขั้นสุดท้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาอัปโหลดรูปถ่ายลายเซ็นดิจิทัลของคุณ แล้วคุณก็พร้อมดำเนินการต่อได้เลย
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บรวมศูนย์และการเก็บบันทึกของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เชื่อมโยงข้อตกลงสุดท้ายกับClickUp Docsหรือเพิ่มลงในกระบวนการทำงาน CRM ของคุณ
4. แม่แบบสัญญาจัดเลี้ยง ClickUp
การดำเนินธุรกิจจัดเลี้ยงนั้นเครียดพออยู่แล้ว แต่การร่างสัญญาลูกค้าที่ละเอียดยิบแต่ละฉบับกลับยิ่งทำให้หงุดหงิดเข้าไปใหญ่
โชคดีที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ขอบคุณแม่แบบสัญญาจัดเลี้ยงของ ClickUp!
เทมเพลตสัญญาฟรีนี้ช่วยให้คุณ ระบุรายละเอียดบริการจัดเลี้ยงของคุณได้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดความรับผิดชอบในด้านต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายและสิ่งจูงใจ อุปกรณ์ และข้อจำกัดด้านบุคลากร นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตความคาดหวังของลูกค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย ส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งสัญญาจัดเลี้ยงภายในและนอกสถานที่ คุณสามารถปรับแต่งตัวเลือกต่างๆ เช่น การประสานงานสถานที่, เมนู, และ ข้อกำหนดของงาน เพื่ออธิบายวิธีการให้บริการของทีมคุณ คุณมีตัวเลือกในการแนบเมนูรายละเอียด (ไฟล์ทุกรูปแบบ) ใน ภาคผนวก ก: เมนูจัดเลี้ยง ?
สัญญาจัดเลี้ยงมักดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งนำไปสู่ข้อพิพาทได้ ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถเพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ, เขตอำนาจศาล, ข้อจำกัดและการเยียวยา, การยกเลิก, และ ประกันภัย
หากคุณกำลังบริหารลูกค้าหลายรายและมีงานมากมาย (ตั้งใจเล่นคำ) ให้แชร์เทมเพลตนี้กับพนักงานของคุณเพื่อมอบหมายงานร่างหรือการจัดการบริการ
ขอคำแนะนำทางกฎหมายสำหรับกฎหมายและข้อจำกัดเฉพาะ แต่คุณสามารถใช้เทมเพลตสัญญาฟรีเช่นนี้เพื่อเริ่มต้นได้!
5. แม่แบบสัญญาทำความสะอาด ClickUp
เพียงเพราะคุณกำลังดำเนินธุรกิจทำความสะอาด ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องการทำความสะอาดความยุ่งเหยิงที่เกิดจากการทำสัญญาที่เขียนไม่ดี
เทมเพลตสัญญาทำความสะอาดของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ ลดความเสี่ยงจากความเข้าใจผิด ระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ และรักษาภาพลักษณ์ของคุณให้สะอาดเอี่ยม!
เทมเพลตนี้แบ่งออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจนเพื่อครอบคลุมทุกแง่มุมของบริการของคุณ—รวมถึงสิ่งที่คุณจะทำ เมื่อใด ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่และความลับได้หากหน้าที่ของคุณขยายไปยังพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเข้า
แม้ว่าการทำความสะอาดจะเป็นงานที่ท้าทาย แต่การใช้เทมเพลตนี้ก็เป็นกระบวนการที่ราบรื่น—สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดไว้ และคุณก็จะได้ข้อตกลงที่ดูเป็นมืออาชีพพร้อมสำหรับการลงนามในเวลาไม่นาน!
เนื่องจากธุรกิจทำความสะอาดมักต้องรับมือกับลูกค้าหลายประเภทและมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตเพื่อสร้างกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับบริการประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาในการร่างเอกสารปรับปรุงกระบวนการภายใน และช่วยให้คุณรักษาลูกค้า ไว้ได้ในระยะยาว
6. แม่แบบสัญญาบริการจัดการโครงการ ClickUp
สัญญาการจัดการโครงการ(PM) แตกต่างจากข้อตกลงการให้บริการทั่วไปของคุณ สัญญาเหล่านี้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้จัดการโครงการ และเมื่อพิจารณาขอบเขตการให้บริการที่กว้างขวาง แม้แต่การละเลยเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตสัญญาบริการการจัดการโครงการ ClickUpเพื่อช่วยครอบคลุมหลักการทั่วไปของข้อตกลงการจัดการโครงการ เช่น การเป็นตัวแทนและความเข้าใจร่วมกัน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ ให้บริการหรือ จ้างบริการ PM—เช่น ผู้รับเหมาอิสระ—เทมเพลตนี้สามารถใช้ได้กับทั้งสองทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพที่ไม่สามารถจ้างที่ปรึกษากฎหมายเต็มเวลาเพื่อดูแลกิจกรรมการจัดการโครงการได้
แน่นอน, แบบฟอร์มนี้มีข้อความทางกฎหมายที่ต้องการสำหรับสัญญา แต่ภาษาที่ใช้อ่านเข้าใจง่าย คุณยังได้รับคู่มือในตัวเพื่อช่วยคุณในกระบวนการจัดทำเอกสาร
ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มอะไรในส่วน การออกใบแจ้งหนี้ เทมเพลตจะแสดงตัวอย่างรายการที่ต้องระบุเกี่ยวกับการออกใบแจ้งหนี้และค่าปรับล่าช้า รวมถึงรายละเอียดการชำระเงินเฉพาะในข้อตกลงทางธุรกิจ
ปรับแต่งเทมเพลตด้วยรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ เช่น:
- ประมาณการงบประมาณโครงการ
- อัตราค่าบริการรายชั่วโมง รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- การคืนเงินในช่วงทดลองใช้
7. แม่แบบข้อตกลงการจ้างงาน ClickUp
สัญญาจ้างงานทำหน้าที่เหมือนสารานุกรมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาททางกฎหมายแรงงาน อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างงานเป็นเอกสารที่ซับซ้อน และการร่างสัญญาไม่ใช่เรื่องง่าย
ไว้วางใจในเทมเพลตข้อตกลงการจ้างงานของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณทำงานบนสัญญาจ้างงานและข้อตกลงทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ✅
เทมเพลตนี้ครอบคลุมองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างเงินเดือนและนโยบายการทำงานล่วงเวลาไปจนถึงพฤติกรรมที่คาดหวังในที่ทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทที่แตกต่างกัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก:
- นโยบายการจ้างงานทั่วไป: การกำหนดกฎเกณฑ์การจ้างและการเลิกจ้าง
- นโยบายทั่วไปในที่ทำงาน: ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ความตรงต่อเวลาและค่าตอบแทน
- นโยบายภายใน: ชี้แจงจุดยืนเฉพาะของบริษัทเกี่ยวกับพฤติกรรมในสำนักงาน ความเป็นส่วนตัว และการใช้สารเสพติด
ส่วนเหล่านี้สามารถมีหมวดย่อยได้มากเท่าที่คุณต้องการเพื่อระบุสิทธิและหน้าที่เฉพาะของพนักงาน การลบข้อกำหนดที่ไม่จำเป็นจะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของเทมเพลต
8. แม่แบบสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ ClickUp
ต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจรายละเอียดที่ซับซ้อนของสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์หรือไม่?ใช้เทมเพลตสัญญาเช่าเชิงพาณิชย์ของ ClickUpเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตนี้ช่วยในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขระหว่าง ผู้เช่า/ผู้รับเช่า และเจ้าของ/ผู้ให้เช่า สำหรับสถานการณ์การเช่าเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น:
- การเช่าพื้นที่ค้าปลีก สำนักงาน หรือที่จอดรถ
- การจัดหาอุปกรณ์ใหม่
- การทำสัญญาเช่าเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินอุตสาหกรรม รายละเอียดการชำระเงิน
แม่แบบนี้ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่จุดประสงค์ของการเช่าสถานที่ไปจนถึงข้อผูกพันของผู้เช่า แก้ไขส่วนที่เน้นเพื่อกำหนดพื้นที่ต่างๆ เช่น เงินประกันความเสียหาย เงื่อนไขการชำระเงิน กฎการให้เช่าช่วง ข้อกำหนดการต่ออายุ และข้อผูกพันด้านประกันภัย
คุณสามารถเชื่อมโยง เทมเพลตไปยัง เอกสารภายในเพื่อเก็บข้อมูลสัญญาเช่าไว้ที่ศูนย์กลางและสามารถติดตามได้สำหรับทุกคน
หากคุณกำลังบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอกการเช่าขนาดใหญ่ ให้ใช้เทมเพลตเพื่อแบ่งปันภาระงานของคุณ
สมมติว่าคุณต้องการเช่าโกดังและมอบหมายการจัดการให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในกรณีนี้ คุณสามารถไปที่แม่แบบและเพิ่มงานด้านการบริหาร เช่น การจ่ายภาษีทรัพย์สินหรือการเตรียมเอกสารต่ออายุ สำหรับผู้จัดการร้านค้าของคุณ
9. แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานอิสระโดย Template.net
หากคุณกำลังมองหา แบบฟอร์มสัญญาธุรกิจพื้นฐาน สำหรับ Microsoft Word ลองพิจารณา Word Independent Contract Template โดย Template.net
สิ่งที่คุณจะชื่นชอบเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือที่เรียบง่ายนี้คือความใช้งานง่ายของมัน มาพร้อมกับ หน้าแรก ที่คุณสามารถใส่โลโก้บริษัทของคุณและเพิ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้อง วันที่ และองค์ประกอบเบื้องต้นอื่นๆ ได้
เนื้อของเทมเพลตประกอบด้วยส่วนหลักหกส่วน:
- คู่สัญญา
- เงื่อนไขการพิจารณาและการชำระเงิน
- ข้อตกลง, การรับรอง และการรับประกัน
- บทบัญญัติทั่วไป
- กฎหมายที่ใช้บังคับ
- ลายเซ็น
เพิ่มหรือลบข้อความและแก้ไขแบบอักษรเพื่อสร้างสัญญาที่สอดคล้องกับความต้องการของแบรนด์คุณ. เทมเพลตนี้ยังมีให้ในรูปแบบGoogle Docsซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในระดับหนึ่ง.
ผู้ใช้บางรายอาจพบว่า โครงสร้างอเนกประสงค์ ของเทมเพลตนี้ดูน่าเบื่อ แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ของมัน มันช่วยให้คุณปรับแต่งให้เป็นสัญญาใด ๆ ที่คุณต้องการได้ในเวลาใด ๆ แม้ว่าคุณอาจต้องเพิ่มข้อกำหนดมาตรฐานที่ปรับแต่งเองเข้าไปเองก็ตาม ?
10. แม่แบบสัญญาผู้ขาย Google Docs โดย Signaturely
ของใช้ในสำนักงานหมดแล้วหรือ? หรือ WiFi ใช้งานไม่ได้? ถึงเวลาติดต่อผู้จัดจำหน่ายแล้ว ☎️
ตลอดอายุการดำเนินงาน บริษัทโดยเฉลี่ยจะดูแลรายชื่อผู้จัดจำหน่ายหลายร้อยรายการเพื่อรักษาการจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน แทนที่จะเสียทรัพยากรไปกับการร่างเอกสารแต่ละฉบับ ให้หันมาใช้เทมเพลตสัญญาผู้จัดจำหน่ายใน Google Docs โดย Signaturely
แม่แบบนี้กำหนดรายละเอียดเฉพาะของการแลกเปลี่ยน โดยระบุความคาดหวังในเงื่อนไขการชำระเงิน กำหนดเวลา และสิ่งที่ต้องส่งมอบของสัญญาบริการ ส่วนที่จำเป็นได้ถูกกรอกไว้ล่วงหน้า—คุณต้องตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่องว่าง
เช่นเดียวกับเทมเพลตมาตรฐานทั่วไป คุณจะได้รับ ส่วนการชดใช้ค่าเสียหาย สำหรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การยกเลิกในนาทีสุดท้ายและสภาพอากาศที่รุนแรง ?
ด้วย โครงสร้างสากล ของเทมเพลตนี้ คุณสามารถนำไปใช้กับบริการต่างๆ ได้ ตั้งแต่การจ้างนักวางแผนงานอีเวนต์ไปจนถึงบริษัทจัดสวน
เทมเพลตนี้ยังสามารถใช้กับสถานการณ์ส่วนตัวได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังวางแผนงานแต่งงาน คุณสามารถใช้มันเพื่อร่างสัญญาแยกสำหรับช่างดอกไม้หรือช่างทำขนมของคุณได้
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำสัญญาด้วยเทมเพลตสัญญาฟรี!
ยอมรับกันเถอะ—การร่างสัญญาไม่ใช่หน้าที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก มันน่าเบื่อและซ้ำซาก แต่ก็ยังเป็น ส่วนสำคัญที่ไม่สามารถต่อรองได้ของธุรกิจ ?
ประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการร่างสัญญาใหม่ตั้งแต่ต้น ด้วยเทมเพลตสัญญาที่ชาญฉลาดในรายการของเรา ทุกแบบสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ และเมื่อใช้งานอย่างเหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกข้อมูลด้วยมือได้อย่างมหาศาล!